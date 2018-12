La Ventana (19/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias hasta ahora seguimos pendientes de dos noticias el naufragio de un barco en la costa gallega y las novedades los datos sobre la autopsia de Laura por dónde empezamos Esther

Voz 1454 00:16 pues vamos a recordar los datos de la autopsia de la joven asesinada en El Campillo en Huelva recordamos que fue agredida sexualmente según la autopsia anoche ya Ana Terradillos nos contó los primeros datos que arrojaba la autopsia que la causa de la muerte fue un fuerte golpe en la cabeza que falleció dos o tres días después de su desaparición hace una hora nos daba este otro dato mientras el asesino confeso ha sido trasladado a mediodía el pueblo sabemos que ha sido conducido a su vivienda donde ha permanecido casi una hora y media allí ha sido increpado de nuevo por los vecinos el detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas el otro suceso del que estamos pendientes nos lleva a Galicia el barco hundido mediodía a cuatro millas de las costas de Fisterra estaba en una zona donde las olas eran de entre cuatro y cinco metros y parece según los primeros datos que no ha chocado contra unas rocas como se pensó en un primer momento situación a esta hora Radio Galicia a Ricardo Rodríguez continúa el dispositivo de búsqueda

Voz 1817 01:10 para localizar al patrón del barco otros tres marineros han fallecido los tres vecinos de Cambados y otros seis han sido rescatados por dos pesqueros que faenaban en la zona el sin querer dos regresaba a puerto para disfrutar del descanso navideño se investigan ahora las causas del naufragio tras analizar la carta de navegación Se descarta un choque contra las rocas Juan José besado es el patrón mayor de portón

Voz 2 01:29 BS que estaba en una zona muy profunda una zona de cincuenta sesenta metros de profundidad que ahí no podía tocar con ningún un sabemos no tenemos idea de que lleva de calle pudo pasar un barco con estas baterista chicas eh digo es seguiré no diciendo que mellor Barghuti vamos en Portonovo pero además hay dos mayores de flotas

Voz 1817 01:50 Salvamento Marítimo ha hecho un llamamiento para que todos los pesqueros que se encuentran en la zona se sumen al dispositivo de búsqueda del marinero de esa

Voz 1454 01:56 decir la Fiscalía de Columbia ha demandado hoy a Facebook por el escándalo de Cambridge analítica según el Washington Post en Facebook ya Facebook ya era noticia esta mañana por otro caso relacionado con la privacidad de sus usuarios resumimos desde Washington con Carlos Pérez Cruz

Voz 1197 02:11 mal día en un mal año para Facebook en EEUU según ha desvelado el Washington Post el fiscal general del Distrito de Columbia ha presentado una demanda contra la compañía de Mark Zuckerberg por permitir que la consultora política Cambridge analítica tuviera acceso a datos personales de millones de usuarios sin permiso de los mismos hace unos meses se conocía que esta consultora accedía a los datos para analizar perfiles de usuarios crear mensajes personalizados en función de sus miedos y esperanzas esto demanda podría ampliarse después de conocerse a través de una investigación de The New York Times que Facebook acordó dar acceso a compañías como Microsoft Netflix Spotify a datos privados de sus usuarios un acceso que les permitía llegar a leer los mensajes privar

Voz 1454 02:50 el que fuera presidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana en prisión ha quedado ingresado en un hospital de Valencia después de ser trasladado desde la cárcel para una revisión a la que se sometía de manera rutinaria por la leucemia que padece Radio Valencia Inma Pardo

Voz 0808 03:03 Fuentes del entorno cercano al ex ministro Zaplana confirman a la Cadena Ser que ayer el ex presidente valenciano fue trasladado al Hospital La Fe de Valencia para someterse a la habitual tratamiento que de forma periódica recibe por la leucemia que le fue detectada en dos mil quince su médico solicito pruebas complementarias tras los resultados y una bajada de defensas decidió que permanezca ingresado en el hospital el exministro lleva seis meses en prisión incondicional y sin fianza como investigado por su presunta implicación en delitos de cohecho blanqueo de capitales malversación prevaricación en el marco del caso erial cuyo sumario sea declarado secreto

Voz 3 03:37 el deporte José Antonio Duro buenas tardes hola está en juego la segunda semifinal del Mundialito de clubes en Abu Dhabi está ganando el Real Madrid cero a tres ante el conjunto japonés exima tres goles ha marcado el galés Gareth Bale en este partido que estamos contando en nuestras aplicaciones móviles también en las emisoras de ser más en Carrusel deportivo es la cita deportiva del día solventada para el Real Madrid a falta de cuarto de hora para llegar al final del choque la final la jugaría el conjunto blanco el sábado ante el conjunto de ala in tenemos hoy también jornada de Euroliga es la trece Se enfrentan desde las nueve en el Real Madrid Panathinaikos Si en media hora en Alicante la presentación de la Vuelta a España dos mil

Voz 1454 04:11 hace nueve pues es sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este miércoles a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 0313 04:23 vicios informático

Voz 1 04:24 pues

Voz 5 04:27 yo interpreto a Laurie Martiño Rivas

Voz 6 04:29 eh Loris el vecino de las hermanas Márquez vive en la casa de enfrente un es un chaval que pertenecía a una familia adinerada y entonces bueno conozco las a las hermanas March si paso a formar parte del universo

Voz 0313 04:43 es mi abuelo parece huraño pero en el fondo sentimental por cierto me llama

Voz 6 04:48 que vivió emprende más este viaje de la mano y curiosamente ya no es así pararemos así que pasó a formar parte de nuestra familia a todos los niveles

Voz 7 04:57 el veinticinco de diciembre a las doce del medio día mujer dicta la ficción sonora de la Cadena SER para estas navidades leísmo Amis Mujercitas en apoyo a engaños

Voz 8 05:13 empezamos en Cataluña vivimos una moción de censura la primera que tú

Voz 4 05:15 Pavón cambio de gobierno el guionista loco del que yo

Voz 9 05:18 me llama la temporada pasada activo el guionista lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 0867 05:24 tiene una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo

Voz 10 05:28 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias hora25 con Ángels Barceló síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil

Voz 11 05:40 y en la

Voz 12 05:42 ventana con Carles Francino

Voz 13 05:47 es que no te iba viendo cómo ha ido de

Voz 14 06:03 sí

Voz 13 06:06 eh ipso facto

Voz 1 06:13 Take it todo oye

Voz 0313 06:35 son las siete y seis minutos de la tarde las seis y seis en Canarias hoy ahora mismo que estamos todos están conmocionados por el caso por el asesinato de de Laura lo vuelvo ahora que tenemos a un asesino confeso en manos de la de la Guardia Civil pronto en manos de la justicia hoy en mitad de todo este de todo este fenómeno está muy bien recordar que el principio jurídico de presunción de inocencia existe y está bien recordarlo porque resulta que en muchas ocasiones seguramente demasiadas o por error o o por represión de un régimen por venganza o por presumes de eficiencia que también ocurre a veces las autoridades encarcelan a personas inocentes cuyas vidas quedan quebradas pues prácticamente para siempre no porque hablamos de casos de estar en prisión ocho diez quince diecisiete veintitrés años por crímenes que no ha cometido son historias increíbles y es un buen material bueno pues para reportajes para perfiles biopic documentales como All the making amar de leer el último gran éxito de NEC creéis que sigue el caso de un condenado por asesinato que creo un enorme revuelo al cuestionar el sistema judicial norteamericano

Voz 15 07:40 se trata de uno de los asesinos más famosos del noreste de Bush consigan pronto se estrenará un documental que tratará de la vida y los crímenes de Steven con desde su liberación en dos mil tres por un crimen que no cometió hasta su condena en dos mil siete por el asesinato de Hold Back la mala fama de Steven Eid habría sido la comidilla de la gente del noreste de todos estos casos alegra más algún miembro de

Voz 0313 08:04 el Proyecto Inocencia bueno pues esta organización acaba de abrir su sede en España Guadalupe Blanco buenas tardes

Voz 16 08:11 hola buenas tardes con la psicóloga incriminó

Voz 0313 08:13 era especialista en investigación criminal que es exactamente en qué consiste exactamente el Proyecto Inocencia cuéntanos por favor

Voz 0268 08:21 bueno pues el Barcelona oye que es el nombre que hemos adquirido se divide en tres pilares esenciales el primero es el social que es el ayudar a sacar de la cárcel a una persona que ha sido condenada injustamente en detalles tiene otro pilar pedagógico porque esta esta investigación para sacar a la persona inocente en la cárcel a la realizan principalmente alumnos de la Universidad de Barcelona de la Facultad de Derecho ya están supervisados por los miembros del proyecto que son profesores y profesionales también personal exceder los abogados externos en caso de que fuera necesario de acudiera a ellos Yves pues tenemos una tercera rama que es la de investigación en la que estamos analizando las sentencias del Tribunal Supremo de recursos de revisión ya que ya solicitudes de recursos han sido denegadas

Voz 16 09:09 en estos tres meses de de funcionamiento cuántos casos han llegado a vuestra oficina nos han llegado cinco cinco estamos

Voz 0313 09:16 hablando de no lo hablaba a lo mejor no pueden dar muchos detalles pero estamos hablando de casos de de sentencias duras no estamos hablando de delitos de de poca monta verdad

Voz 0268 09:25 no no son delitos con sentencias graves como altas de de prisión como pueden ser homicidio o agresión sexual asesinato

Voz 0313 09:33 y cuáles son hay existe un protocolo como para detectar indicios de que esto pueda estar en mal resuelto como

Voz 0268 09:39 aquí allí cada caso tiene sus particularidades nosotros hacemos una primera entrevista inicial donde recogemos los datos ya sea por parte del cliente por parte de la persona que contacta con nosotros después es si tiene un abogado este cliente au persona contacta con el abogado para que nos dé acceso a la documentación la evaluó haríamos si consideramos que realmente hay pruebas suficientes que determinan que es inocente o hay pruebas que se pueden llevar a juicio porque puede ser inocente pero no tener la posibilidad de demostrarlo en en el Tribunal Supremo entonces eh ya trasladaría vamos al caso y al plano judicial

Voz 17 10:19 sí es siempre por petición de esa persona quiero decir

Voz 0313 10:22 ha actuado nunca

Voz 17 10:23 de oficio para vendernos algo que hayáis visto que conozca no

Voz 0268 10:27 no no es siempre por contacto actualmente estamos restan construcción la la página web entonces estamos están contactando por redes sociales Twitter o Facebook o con el correo que tenemos de la Universidad de Barceló

Voz 0313 10:39 oye Guadalupe cuántos países disponen de esta asociación

Voz 0268 10:43 eres ahora me pillas un poco los dedos el otro día los conté me parece creo que son como nueve en Europa nueve nueve en Sudán en Latinoamérica aquí somos entorno a diez once ya hay sesenta y nueve en EEUU buenos reconocidos por la la red inocente de inocencia de Estados Unidos al inocente Netword que es la principal Ésta es la única red que reconoce proyectos fuera de Estados Unidos es como la la la la que creo y Peter a Il Barry sea que son los fundadores de unos estoy

Voz 0313 11:21 donde donde se han detectado se detectan más eh más errores en Estados Unidos en Latinoamérica en Europa donde no se detectan más

Voz 0268 11:28 sí y teniendo en cuenta que Estados Unidos Naciones no en el noventa y dos y que hace veinticinco años de recorrido son los únicos que tienen unas cifras más acertadas a la realidad entonces aquí no podría compararlo porque llevan muchísimo más años luchando e intentando conseguir esa injusticia hacia personas que no pueden permitirse una defensa adecuada

Voz 18 11:51 entonces ellos tienen unas cifras muchísimo más altas que en Latinoamérica o Europa o Asia que también hay muchísimas gracias por todo este ratito La Ventana eh nada usted que tenga buen día adiós Alonso yo sabes

Voz 1 12:14 sí huy huy huy no pero sí

Voz 0313 12:40 esto que acabamos de hacer conversando con con Guadalupe blanco con la psicóloga y criminólogo pues es has ido contarles una noticia que es lo que hacemos los periodistas es nuestro oficio no y esto que acabamos de hacer pues digamos no no requiere una gran complicación y desde luego ningún riesgo Bono pero no siempre es así este año el informe de Reporteros Sin Fronteras confirma confirma con datos con cifras que es lo importante que ejercer esta profes son bastante complicado sobre todo en algunas partes del mundo ya no estamos hablando sólo de en fin de las presiones de la precariedad que eso forma parte de nuestro paisaje más familiar y que es un problema eh no no no no lo estoy restando importancia pero lo máximo pues lo máximo directamente es que te maten en lo que llevamos de año han sido asesinados sesenta y tres periodistas

Voz 21 13:26 eso setecientos en la última década ahora mismo

Voz 0313 13:28 no hay casi trescientos cincuenta informadores están en la cárcel y otros sesenta secuestrados sobre todo por el Estado Islámico Bono no son cifras para aplaudir ni muchísimo menos Alfonso Bauluz buenas tardes Alfonso es vocal de la junta directiva de Reporteros Sin Fronteras en España bueno este año los datos son peores que la anteriores no sé si es tendencia o solo este año pero son peores claramente

Voz 1635 13:53 no sólo son tendencia sino que además nos hemos olvidado de tres personas que están desaparecidas

Voz 22 13:58 sí que probablemente bueno pues

Voz 1635 14:02 no sabemos dónde está pero a podemos esperarnos lo peor estamos viendo cómo de manera pausada tener inexorable no sólo se extiende el asesinato la extorsión edad encarcelamiento sino que además la persecución de los periodistas instigada desde púlpitos de autoridad se está extendiendo incluso de sociedades que consideramos democráticas avanzadas y donde se respetaba esa como valor esencial

Voz 0313 14:26 bueno ahí tenemos el ejemplo superlativo de Estados Unidos con un presidente como Trump que no sólo desprecia y menosprecia a los periodistas sino que les culpabilizar y eso lo hace en fin lo hace en público

Voz 23 14:39 luego marca un marca un ritmo

Voz 0313 14:41 marca una tendencia PSOE hablando de Trump pero podríamos hablar pues yo qué sé de de Salvini en Italia proponiendo volcó Chad República de Erdogan en Turquía

Voz 23 14:51 de Orban en en en Hungría de Maduro en vez

Voz 0313 14:54 la suela con el cierre del bono es tendencia para mí este es el hecho diferencial importante no que sean los propios mandatarios de regímenes países en algún caso vamos no tan sospechoso como sería de imaginar que se ponen en cabeza de la manifestación eh

Voz 1635 15:09 sí efectivamente el problema grave que ahora tenemos es que además de los asesinatos en zonas de conflicto además ven con todas la muerte lugares de desastres naturales

Voz 0313 15:21 hola augura

Voz 1635 15:22 los además del ex indio la persecución las torturas los secuestros ahora nos encontramos una combinación letal que son dirigentes políticos atacando a los medios de comunicación atacando a la prensa como institución si esto se ve además agravado por el hecho de que las redes sociales inspiran ese odio con lo cual es una combinación que está resultando letal y podemos ver el asesinato múltiple de Estados Unidos ese discurso del odio que les al periodista pues está calando y las redes sociales está por

Voz 0313 15:54 hoy Alfonso y el caso de del caso de México es es terrible

Voz 1635 15:59 México en en este punto lo podemos considerar un Estado fracasado de manera sostiene

Voz 0313 16:05 de acuerdo estoy de acuerdo con la mortalidad

Voz 1635 16:07 de los periodistas es brutal durante veinticinco años no vemos más que asesinatos asesinatos llena completa impunidad de aquí detallamos el serio problema porque aunque existe una prensa pujante aunque existen Filipinas como en México su asesinato es constante a lo largo de los últimos veinticinco años sin que nadie sea culpa listado responsabilizado de castigado Express el extremo más grave

Voz 0313 16:30 estaba pensando he Alfonso estaba pensando que hoy que el caso de de Jamal casó Guy bueno como ha sido tan ha sido tan bestia tan retransmitido casi en directo ha sido tan tan escandaloso todo que no sé si va a servir como mínimo para que yo sé que se incremente la la conciencia ahora sensibilidad ante este fenómeno no que haya gente que se piensa un poquito mal las cosas antes hablar no sé igual igual se demasiado optimista eh

Voz 1635 16:58 bueno yo yo no pierdo mi optimismo y cuando te encuentros que hay alumnos de periodismo en Tijuana no pierden la esperanza que es decir yo después de hablar con profesores de periodismo que trabajan en Tijuana y sigue habiendo jóvenes que quieren ser periodistas no pierde la esperanza pero lo que sí he visto en el caso caso y más después de que haya anunciado que ha terminado su intervención contra el ISIS porque ha sido derrotado bueno no sé quién ha sido derrotado pero creo que Erdogan ha utilizado muy bien ese asesinato como arma política entonces estamos también siendo utilizados en guerras territoriales en guerras ideológicas en guerras de poder muchas editoriales influencia económica etcétera etcétera y en este caso pues con brutal asesinato de un periodista no

Voz 0313 17:43 oye que has citado análisis al mal llamado Estado Islámico bueno no no lo comentamos tanto como antes pero esta gente sigue secuestrando periodistas no

Voz 1635 17:51 sí sí de hecho hay sabemos que al menos hay periodistas extranjeros cautivos más periodistas de Siria e Irak pero ya son números no podemos precisar cambié el caso es que efectivamente siguen utilizando en su propaganda pues el asesinato el cautiverio de periodistas como un elemento más de lucha para exponerlos

Voz 22 18:11 sus exilios no

Voz 0313 18:12 oye Alfonso yo siempre que que comentamos asuntos como este pues mira por ejemplo los datos de Reporteros Sin Fronteras y me gusta subrayar que no se trata de un de un gesto

Voz 23 18:22 Demi al Ny corporativo porque el pero

Voz 0313 18:25 mismo forma parte de de la arquitectura civil de un de un Estado de derecho de una sociedad democrática no me gustaría que contaran a los oyentes yo ya lo sé ya lo hecho cómo se puede hacer para colaborar

Voz 1635 18:36 bueno vamos a ver nosotros podemos admitir socios podemos comprar o regalar suscripciones a las publicaciones con las que nosotros vamos a ir digamos tratamos de asistir a aquellos periodistas que están en riesgo teníamos un proyecto de acogida de periodistas que tienen que escapar de su país tenemos distintos proyectos en los que estamos trabajando pero claro necesitamos apoyo para nosotros es el modelo de cómo nuestros socios en la Unión Europea alemanes y franceses son ejemplo de defensa la libertad de información porque aquí no estamos hablando de que los periodistas podamos hacer nuestro trabajo sino de que dejamos el derecho a la información de los ciudadanos para que pueda formar una opinión libre participado en una sociedad democrática no es un problema de periodistas en absoluto es su libertad de información esa que se debe no excavada por todos estos ataques

Voz 0313 19:29 Alfonso Bauluz muchísimas gracias compañero un abrazo grande

Voz 1635 19:32 gracias a vosotros un hasta pronto

Voz 21 19:56 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 24 20:04 Nacional o con las olas el practicar tu swing rodeado de naturaleza o disfrutar de un exquisito arroz rodeado de buena gente elige perderte playas vírgenes o en pueblos con encanto elige sumergirse en aguas cristalinas bueno nuestra cultura milenaria elegir todo está el mejor plan elige el plan

Voz 4 20:26 Castellano mediterránea Patronato Provincial de Turismo

Voz 25 20:33 el mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente baila al ritmo de de christmas musical y no te pierdas Lama en el bosque animado del uno de diciembre al siete de enero online desde XXV con noventa en Parque Warner punto com

Voz 0867 20:48 el servicio posventa

Voz 26 20:49 capricho celebra contigo seis años de misiones solidarias sólo por realizan el control de empiezo gratuito ayudas a miles de niños y niñas hospitalizados junto a Cruz Roja Fundación a la Dina en pena colaborará servicio posventa Pello que esta moción

Voz 0867 21:06 la red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid

Voz 7 21:10 en la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables coartan tanto en deshacerse que atascan las tuberías Iván ya en nuestro medio ambiente

Voz 27 21:23 por eso las toallitas a la papelera Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda

Voz 7 21:30 dos mil setecientas cincuenta horas de sol cada año dan mucho juego la Comunidad de Madrid impulsa las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en el sector residencial con ayudas de hasta quince mil euros

Voz 4 21:41 saca partido al sol ahorra y mejora el medio ambiente informa teme cero doce en la web Comunidad punto madrid foto-voltaica

Voz 5 21:50 oculta que hace matriz Red aquí a la Comunidad de Madrid le ofrece la información del tráfico

Voz 28 21:57 seis accidentes complica la circulación a esta hora dos en la A6 uno de entrada en El Plantío que genera seis kilómetros de retenciones y otro de salida en Majadahonda con cuatro kilómetros hay un tercer alcancen la A2 en Canillejas hacia Barcelona el cuarto en la A42 en Fuenlabrada sentido Madrid el quinto en la A5 en Campamento hacia la A dos el sexto en la M cuarenta en Coslada hacia la derecha en el resto las retenciones habituales tanto en las entradas

Voz 0867 22:20 como las salidas de la capital

Voz 7 22:22 un Madrid diferente en el que poder circular con libertad con menos contaminación bonificaciones al aparcar es posible

Voz 29 22:28 gracias aquí a Niro un crossover híbrido único en su segmento con cambio automático que se recarga solo y ahorra combustible Vera tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un híbrido ahora que ha ocurrido

Voz 0867 22:41 hace menos de un mes en el barrio de Chamberí Alicia se tiró desde el balcón de su casa cuando venían a desahuciar a su su muerte reabrió el debate sobre la coordinación entre jueces policía y los servicios on

Voz 1410 22:54 Tales ojalá los juzgados nos hubieran hecho caso cuando nos dirigimos ya hace mucho tiempo pidiendo a todos los juzgados de primera instancia todos los jugadores instrucción que hacen desahucios que antes de desahuciar a una persona avisábamos de la posibilidad de los recursos sociales que había inmueble gustaría mucho que hubiera hecho voy a hacer todo lo posible para que sea o y uno

Voz 0867 23:15 iniciación tan prestigiosa como es Cáritas ha puesto cifras a una situación muy compleja la falta de vivienda social en Madrid y por mucha recuperación económica de la que hablamos día a día el riesgo presente de una parte de la población que puede perder su casa en cualquier momento su casa de alquilar en Madrid se programan de hecho cada día de media cuatro cinco desahucio La Ventana de Madrid Rosalía Portela responsable del servicio de vivienda de Cáritas qué tal muy buenas tardes Rosalía hola buenas tardes bueno los medios nos hemos hecho eco del caso de Alicia pero pero esto es así según los datos que ahora mismo manejarse en Cáritas cada día se programa una media de cinco desahucios en Madrid hay muchas familias que acuden no que llaman cada día a las puertas de las residencias de Cáritas

Voz 30 24:02 sí sí por desgracia estas falla mirad quemada rostro actual de lo que ya caminando excursión

Voz 21 24:11 actúan

Voz 30 24:12 o situación de sino abismo que intenta ir un poco más allá de lo que sólo la falta de vivienda que no solamente se contesta acontecimiento que adapta a acaecido hace hace esta semana chino en la que están cantidad de familias que tienen una inestabilidad laboral que tiene una precariedad económica y que en cualquier momento en cualquier circunstancia sobrevenida volvió a poner en una situación de extrema fragilidad

Voz 21 24:43 no

Voz 30 24:44 por lo tanto pues llamamiento no que ya son muchas personas pero no queremos que sea más

Voz 0867 24:50 Rosalía escuchábamos antes a la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena hablar de la necesidad de que para evitar situaciones límite os socialmente delicadas pues existiera una coordinación perfecta entre la la justiciero servicios sociales en el caso de Alicia por ejemplo no ocurrió vosotros detecta is que existe realmente este este problema que una comisión acude a desahuciar no sabe muchas veces en qué situación se encuentra la familia o que se va a encontrar en esa vivienda

Voz 30 25:16 claro sí sí efectivamente que tenemos que salir un poco de lógica de la esfera de lo paliativo es decir de la emergencia del abordaje de la aquí hay dicen todas las mucho más todos en en en el enfoque preventivo que nos alerta de que en un hogar empieza a ver dificultades desde alguien se acerca a una entidad social a unos servicios sociales incluso un vecino o no bueno pues expresiones que hemos oído mucho nos este mes no verá ni para pagar la luz

Voz 22 25:48 no no son alarmas que a tener

Voz 30 25:51 yo aprovecho este espacio para reivindicar es solicitar que tiene que haber estrategias interministerial les Inter consejerías hay cosas con con los ayuntamientos Comunidad con los ayuntamientos no es un tema de un solo ámbito el de responsabilidad pública es hecho me afable que hablamos de la derecha como viendo como vivienda un pilar básico para comilonas y cuando decimos familias transportar bultos yo esto es de la infancia y se tiene que hacer un trabajo mucho más coordinado yo diría que esos tome iban el tiempo

Voz 0867 26:24 yo creo que por desgracia

Voz 30 26:27 Suárez amiga pues y me como muy de emergencia biología ancianos sube un debate a fondo

Voz 0867 26:33 voy a esto que comentas a esto último no es evidente que lo hemos contado además muchas veces no que no hay vivienda social suficiente en la Comunidad de Madrid que se vendieron en su día muchos pisos públicos para hacer caja y que esos pisos ahora mismo pues no se construyen de la noche a la mañana cuenta vivienda o qué número de de pisos de viviendas serían necesarias ahora mismo con cierta urgencia en Madrid

Voz 30 26:55 bueno yo quería que queramos Cabedo ya me atrevo a decir que en estos momentos un dato objetivo es el sesenta por ciento de las familias que iban renta mínima de inserción viven en alquiler por lo tanto ahí ya hay un un indicador que nos alerta a que cualquier merma o inestabilidad en el empleo es la expone hasta el familiar en el punto de de situación de de de pérdida de la vivienda no estarían dato otro dato oficial ya está exenta de las solicitudes que tan con la Agencia de la Vivienda Social con la empezamos disipar de la vivienda que nadie de su insulsa de de Sneijder decir las personas tienen que solicitar vivienda ya ha hecho más además cuidamos mucho que haya constancia de unos piedras he guardamos para hablando de cuarenta me dice que en con también otra cantidad de de personas de verdad que tiene necesidad de acceder a una vivienda en alquiler social es decir unas viviendas asequibles Hay con una mía reales sea porque el mercado privado no piensa la pobreza

Voz 22 28:06 eh

Voz 30 28:07 Pedimos a las administraciones que regula al mercado privado ahora es el Gobierno ha adoptado unas medidas insuficientes alegramos de esas pequeñas medidas no pero no les a lo marcado solamente es Antena que hay familias que requieren tienen que disponer de una vivienda que no volvía nos autonómicos y locales sobretodo los autonomistas que tienen la competencia en la vivienda piensan en y hagan un parque público de vivienda social asequible para que la gente viva con tranquilidad Vidal paz Vivar en edad permanente no que hay siempre con la espada de Damocles que diciéndoles no mañana donde veía vídeos

Voz 0313 28:51 sí

Voz 0867 28:51 para evitar situaciones como la que hemos escuchado esta mañana que en el acto que que avisó organizado ha participado Maricarmen que es una mujer que ha tenido y la valentía de contar su historia es su marido y ella se quedaron en paro hablaron con la casera de su piso alquilado les bajó el precio del alquiler pero el hijo de esta mujer se enteró les vuelve a subir de alquiler Maricarmen lo contaba así

Voz 0313 29:13 y es que

Voz 15 29:16 de entre muchísimos que le puede pasar a cualquiera que esto no es un problema de de todo el mundo le puedo ir en un momento vale la vida y acabar en la calle EMI de ello hay somos padre de cuatro niñas llevamos juntos dieciocho años siempre hemos trabajado yo me dedica a la hostelería y dedicado a al conductor

Voz 0867 29:36 no llega a la gente a las residencias de Cáritas como llegan bueno anímicamente supongo que destrozados

Voz 30 29:41 llegando destrozadas en lo que va de curso de de julio del dos mil diecisiete hasta agosto del dos mil dieciocho unas ochocientas familias llegan con la sensación de que han tocado fondo llevan en una situación perciben que se siente muy a excluidas muy desafortunadas vienen con una mochila repleta pero

Voz 22 30:04 sobre todo alineando rota no

Voz 30 30:07 entonces cuando acude a nosotros pues pues mira como fieras a través de una acogida ha anunciado una parroquia a través de los centros que tiene Cáritas Portolas la diez seis de Madrid pueden porque porque se por la web incluso al personal que se acercan a Cáritas a través de de la tecnología no y bueno pues exponen ha sido hacia y a partir de hoy empieza a todo un recorrido primero de un poco de descanso y tranquilidad recomponerse y a partir de ahí defendamos a proyectar un futuro que está ocurriendo anal García en este caso Cáritas es mentira que acoge a mano no

Voz 0313 30:45 no no no no

Voz 30 30:47 lores de vivienda finalista no se nosotros alojamientos como medida transitoria temporada infectada pescado las familias cuando se recuperan y empezamos otra vez el proceso de búsqueda que procuramos que no sea el bueno de dar al al al aleje que se ha iniciado su proceso de desahucio nos encontramos con muchísimas dificultades

Voz 22 31:12 después con muchos más no

Voz 30 31:15 la sensación que no como Migue desanimó así como muy a pensar hasta cuando no cuando me corresponde a mí una vivienda en alquiler social de desvío no hablamos de la gratuidad de la vivienda hablamos a quién eres acordes a Economía ya les que una renta mínima evidencia sección yo el subsidio de una pensión no contributiva son economía sobre esos parámetros económicos solicitamos que haya viviendas

Voz 0867 31:42 eso sí con el ex de luego con esas rentas no se puede pagar una vivienda en alquiler Rosalía Portela responsable del servicio de vivienda de Cáritas te agradezco mucho que hayan abierto con nosotros esta Ventana de Madrid y enhorabuena por vuestra vuestra labor no saludo

Voz 30 31:56 muchas gracias

Voz 0867 32:00 siete de la tarde y treinta y dos minutos aportamos los últimos días de este dos mil dieciocho un año marcado por el revuelo político y las consecuencias del caso Máster y también la incertidumbre de la cita electoral de dos mil diecinueve en las copas y cenas navideñas de los partidos políticos Brown se habla de otra cosa mañana es la del PP de Madrid donde nos jugamos algo que la pregunta en todas las mesas será la misma it tú qué sabes de los candidatos la respuesta la dará casado en enero y Ángel Garrido el presidente de la comunidad se ha vuelto a reivindicar hoy como cabeza de cartel del PP quiere ejecutar los presupuestos que mañana y pasado discuten en la Asamblea de luego dibujos

Voz 0177 32:37 este modelo yo para qué me voy a callar pero la realidad es que siempre los presupuestos del último año están condicionados al hecho de que hay un proceso electoral y por tanto por los ciudadanos van a decidir quién va a ser quien gestione la última parte los presupuestos

Voz 0867 32:50 con unos presupuestos que se negociaron y cerraron conciudadanos a quién en este programa ayer el líder del PSOE en Madrid José Manuel Franco lanzaba un ofrecimiento su respaldo el del PSOE rompiendo aparentemente las directrices de Ferraz a un gobierno de ciudadanos si esta fuera la lista más votada en Madrid a darle su respaldo el objetivo neutralizar la presencia de Vox Garrido dice que el PSOE está dispuesto a pactar con el diablo

Voz 0177 33:14 bueno yo sé que Partido Socialista pactará con el diablo si es necesario para gobernar lo ha hecho en España apartado realmente no sólo con el con la izquierda más radical de Podemos sino que lo ha hecho con independentistas a mí sí me preocupa yo creo que esto es una pregunta que se puede formular así enhorabuena

Voz 7 33:30 pactaría Ciudadanos con el Partido Socialista dejando ese mensaje

Voz 0867 33:34 su actual socio de investidura lo que nos espera tras las siete de la tarde y treinta y tres minutos

Voz 32 33:45 sigue a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana quien friki La Ventana

Voz 27 33:59 Carrusel deportivo quiere ser un programa cercano familiar cariñoso con el oyente pero sin perder de vista la emoción del deporte la pasión por el juego de la competición porque

Voz 33 34:10 no llega a ese punto cuando llegue ese punto Carrusel deportivo se convierte en una bestia

Voz 4 34:14 el una montaña rusa

Voz 34 34:17 imprevisto hasta de polémicas locura desatada

Voz 27 34:26 y finalmente análisis pasó del día ya nos retiramos a dormir y es un poquito nuestro día a día Carrusel deportivo efecto hidratada Carrusel Deportivo Dani Garrido

Voz 4 34:47 no encuentro nada que me guste será Kurt por miedo que este medio de comunicación no

Voz 33 34:59 será que no has escuchado la si ser la escuchado y no no me gusta te tenías que decir que no que no ha escuchado la SER

Voz 35 35:07 yo no has encontrado no pues yo yo no puedo mentir la la la SER la escuchado yo no me gusta mucho mucho mucho relativismo moral mucha izquierda

Voz 4 35:18 cadena SER Si no te gusta la radio a lo mejor es porque no has oído láser esta frase tenía sentido yo decía que no había oigo la Ser pero la Cadena SER no podemos a todos pero nos conformamos con gustar Beatie estaban meloso

Voz 8 35:39 cuenta con la SER así que pasé

Voz 0867 35:44 en Madrid un seropositivo no puede ser taxista

Voz 36 35:48 al menos si nos atenemos a la legalidad vigente

Voz 0867 35:52 por este motivo el PSOE iba a pedir a la Comunidad de Madrid que lo cambie que se levante esta prohibición Causapié es la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1752 36:00 queremos que que se modifique ese tipo de discriminaciones que todavía permanecen en nuestras ordenanzas en nuestros decretos para garantizar los derechos de ciudadanía a todas las personas incluidas a las que tiene VIH sostuvo

Voz 0867 36:15 treinta y seis Toni Poveda director de CESID a la Coordinadora Estatal de VIH qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes Toni primero aclara Nos que que reglamentos el que incluye esta limitación de cuándo es porque es una todo como muy del siglo pasado

Voz 22 36:29 pues de un reglamento y que que viene primero el en un decreto de la Comunidad de Madrid que viene del dos mil cinco idea luego una en el taxi que ha a raíz de de de reglamento pues puso en marcha el discriminación clara y sin sentido a las personas con VIH madrileños y madrileñas que quieran ser taxistas

Voz 0867 36:58 bueno nosotros pedís que que se levante esta prohibición que evidentemente es discriminatoria pero como se sostuvo no como se argumentó en su día

Voz 22 37:07 pues la verdad es que esto tiene que ver con el lugar eh

Voz 0313 37:14 Cataluña está eso

Voz 22 37:17 que tienen el VIH es decir que se considera aún como una enfermedad infecto contagiosa es decir sería como si Tener VIH fuese como tener una gripe y por una persona pues lo pudiese contagiar y eso no es así que voy a hacer es una una un virus que sólo se transmite a través de relaciones sexuales au de compartir jeringuillas y que además en la actualidad es transmisible en aquellas personas que están en tratamiento que yo creo que eso es un avance fundamental es decir personas que consiguen tener la carga viral indetectable ya no pueden transmitir el VIH ni siquiera tengo unos relaciones sexuales con preservativo sea quisiera absurdo hace unos años prohibir a las personas con VIH ser taxistas ahora lo es mucho más

Voz 0867 38:10 concurren otros sectores au sólo se digamos que queda solamente es todo el taxi este Reglamento del Taxi pendiente

Voz 22 38:19 bueno pues hemos avanzado mucho el pasado uno de diciembre Día Mundial densidad ha sido un un uno de diciembre por fin de celebración porque el veintisiete de noviembre el Ministerio de Sanidad el pacto social contra el estigma discriminación que va a servir para remover todos aquellos obstáculos que puedan impedir a las personas con VIH acceder a cualquier puesto de trabajo y el día treinta el Consejo de Ministros aprobó el qué sí se deje de excluir a las personas con lo bella que qué pasaba a por ejemplo para hacer Policía Nacional para para hacer un o para para entrar en el Ejército quiero decir que se sigue dando pero estamos dando pasos en ese sentido esto pasa en otros municipios y para nosotros es una clara alegría también cierto finalmente estamos convencidos que va si va a ser así todos los grupos para y municipales apoyan esta esta iniciativa para que haga de efecto contagio que te lo digo bien de de efecto contagio aquí siete

Voz 0313 39:28 para otro

Voz 22 39:30 los del resto del Estado español

Voz 0867 39:32 el gracias por estar con nosotros un saludo buenas tardes

Voz 36 39:35 muchas gracias

Voz 0867 39:38 Nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre las siete emisoras de la SER y la Comunidad de Madrid hasta mañana adiós

Voz 1 40:04 es que esto es incómoda

Voz 38 40:08 esta noche en el Faro hablamos de silencio os voy a pedir que cuando estoy sin silencio grave is con el móvil aquí suena vuestro silencio nos lo envíe is al teléfono del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y compartir el silencio de madrugada oímos cómo suena vuestro silencio

Voz 39 40:29 no paro Torres nos encontramos

Voz 38 40:35 esta noche a partir de la una y media

Voz 39 40:37 en la SER

Voz 12 40:41 empieza una queja los libros de historia Nos dicen que al principio de todo hay hay una explosión un disparo Bicing de otro alguien muere cientos de miles pero no es cierto

Voz 5 40:57 sus quejas empiezan mucho antes del primer disparo R3 la nueva ficción sonora de los creadores del gran apagón con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea Illana Wagner ya disponible en Podium podcast

Voz 4 41:16 la Ventana con Carles Francino

Voz 40 41:26 esto es la de que no es Uribe sí

Voz 1 41:59 pende no más

Voz 0313 42:03 cuatro dieciocho minutos para que sean las ocho de la tarde a las siete en Canarias oyó en esta parte final de la Ventana vamos a hablar de algo fundamental en Navidad que son los regalos que es motivo de alegría sí pero de agobio también porque además hay un dato que todos los oyentes entenderán lo recordarán a la primera no siempre se acierta con los regalos y hay un catálogo muy grande de posibilidades de fin de objetos de de conceptos de cosas que se pueden regalar pero a veces no aciertas a ver tú sales a la calle a preguntar ITER responden que recuerdas cuál es aquel regalo cuál es aquel momento te dicen de todo claro

Voz 41 42:39 yo solo

Voz 21 42:42 Pedro

Voz 5 42:44 pues mira hay mucha ilusión cuando era pequeña el que me regala sin un reloj que era más que una muñeca un viaje diez años después Londres

Voz 4 42:56 que me regalaron los billetes de tren y el hotel Alicante

Voz 5 42:59 un poco más complica todavía más complicada al da más regaló un viaje a Disney si es esquiar esquiar una Navidad de Mugabe pues unos pendientes y futbolín no

Voz 42 43:14 sueño o a un ordenador

Voz 43 43:18 un álbum Super guay que me quiero que me hizo para mí cumple que estaba muy chulos

Voz 5 43:27 una cámara de fotos muy guay ni bicicleta morada con tampones en el que el el manillar me encantaba

Voz 0313 43:36 lo que decía antes el catálogo es casi infinito pero las las posibilidad de acertar no son tan grandes por eso eso explica que las navidades pasadas los españoles nos gastamos más de dos mil millones de euros que se dice seguida en regalos no deseados así que esta tarde vamos a hacer una labor social tal por partida doble por un lado recomendar un regalo concreto para un público parón colectivo

Voz 5 43:59 muy específico que es la gente que corre los runners

Voz 0313 44:02 por otro una plataforma una web un lugar un territorio donde te facilitan mucho pero mucho muchísimo lo de encontrar un regalo en condiciones Estero Alcántara buenas tardes hola buenas Pedro Sánchez buenas tardes hola buenas tardes decíamos con regulador que creas seis hace un tiempo hace años ya con unos amigos que luego hay que reinventar cuenta tú la Historia y luego de escribes lo que tienes encima de la mesa

Voz 21 44:25 esto de origen extraño dos mil tres amigas montamos una agencia interactiva que más seis años más tarde se vende a un grupo acomodados ya en la nueva empresa multinacional decimos oye no complicarnos la vida en una agencia interactiva que se dedicaba al regalo o a que no era una agencia de publicidad online pero queríamos cambiar de aires habíamos ayudado a muchas empresas a montar sus no y les iba muy bien hicimos hoy porque no no creamos nuestro propio negocio porque posiblemente verdad igual Lejeune de ahí pues nos juntamos de nuevo en el en el despacho no dejó mi hermano Íñigo Errejón Un cuartito y ahí empezamos a poner en la pizarra de Abertis cosas hacemos sí y con unos criterios en los que vamos con el regalo porque porque había una necesidad regalar es de las cosas más bonitas que se pueden hacer pero genera mucho estrés porque es complicado es complicado quieres quedar muy bien pero sí que es la Callejo te vuelves loco en Internet está lleno lleno lleno esa es es es es la inmensidad entonces te puedes volver loco pues para eso lo dijimos es vamos a crear una página web donde vamos a seleccionar uno a uno los mejores regalos que vayamos encontrando por el mundo entero y los vamos a categorizar según la personalidad la los gustos aficiones persona entonces rebeldes y luego lo vamos a enviar pues en veinticuatro horas incluso en el día yo vuelto para regalo es como una una tarea que podría ser cómplices y estresante las simplificado

Voz 0313 46:03 y qué tal funciona pues muy bien la verdad es que muy bien tiene que para avalar sea con datos vales

Voz 21 46:08 los niega básicamente empezamos un full un inicio fulgurante porque Renate había pocas pocas empresas similares en año dos mil once disparados Levante conseguimos financiación sin problema de inversores que entrara en el proyecto pero claro la gente empieza a empieza a surgir proyectos similares que sinceramente bueno algunos pues también copian los productos tutelas todo pues todo el mundo en ferias por todo el mundo buscando regalos súper originales tiró al acabo de dos semanas dijo llevan han copiado ya ya ya porque es fácil hacía es al proveedor traen luego llega Amazon aunque también en Amazon pasa ha cambiado un poco la raza luego arrasado y entonces ahí la claves tenemos que ofrecer algo que nadie más ofrezca tenemos que pensar entender claro llevamos a siete años vendiendo real los hemos vendido más de veinte mil referencias diferentes que vayamos renovando permanentemente into sabemos que conecta con la gente dijimos venga con este experiencia que hemos adquirido este conocimiento vamos a crear productos que conecten con la gente y entonces pues bueno

Voz 0313 47:17 voy a voy a enumerar algunos de los que tenemos aquí sobre la mesa unas píldoras potenciador las instantáneas del del karma y a unas píldoras de me la sopla ese está bien tilda sopla con paso de todo tono

Voz 21 47:30 tú durante una a ver qué pasa en rojo

Voz 0313 47:33 la agenda del del autónomo veo por ahí una cajita con el número mágico sesenta y nueve que no sé exactamente de qué va iguales una casualidad no tengo ni idea lo estoy viendo

Voz 21 47:42 no especie de esto no existe el este este es un bolígrafo y interminable no no éste sí que usan los astronautas en el espacio cuando es un es un bolígrafo inspirado en un invento de Leonardo da Vinci que él es el hacía esos bocetos con una pluma que tiene una pinta de metal que va el papel entonces bajo ese invento Pininfarina que es un gran y sí sí diseñador industrial a nivel mundial una referencia ha creado este este Lapid que es un apunta

Voz 4 48:13 pero que nunca

Voz 21 48:16 nunca he llegado a Sagasta es una pum eso es una pizza es una pieza ya esto concretos claro este son ciento treinta euros bueno pero bueno ahora pero dura para no pero lo

Voz 0313 48:28 toda la vida para barato siempre de generación en generación claro

Voz 21 48:36 sí sí sí aguantado el invento a cinco siglos desde desde Leonardo pues otros cinco sí lo sabe muy barato la verdad recaudador es

Voz 0313 48:43 fue un gran territorio lo que nos trae a Esther es una cosa muy concreta tiene ahí me la envió el otro día y por eso lo lo comentamos una agenda de de runners dedicado a la gente que que corre con calendarios semanales mensuales anuales agenda que eso puede como llegáis a esta a esta idea porque sois varias bien aquí lo del concierto un grupo de amigos hace se repiten

Voz 1454 49:04 sí sí sí sí nosotras somos

Voz 44 49:06 dos aunque es verdad que en realidad somos tres socios porque tenemos una persona que ha puesto el dinero

Voz 0313 49:12 dinerito décimas Tomás

Voz 44 49:15 los María yo ella es runner vale bueno es deportista sale a correr entonces nuestro planteamiento lo que queríamos era hacer cosas muy específicas para grupos de personas porque entendemos que todo no vale para todo el mundo que queremos a pasional aunque sea a un grupo pequeño eh iremos a hacer materiales muy propios de de de grupos que comparten cosas también eventos en este caso nosotros acabamos de arrancarnos como el compañero nuestro primer proyecto de una agenda eh

Voz 0313 49:51 cuesta esa agenda dieciséis

Voz 44 49:53 esta más los gastos de envío son veinte euros se vende como en una plataforma web Weitz además punto com

Voz 0313 49:59 vende y sólo por ahí por la red en principio sí

Voz 44 50:02 sí sí sea más somos las llamas de es la marca no era si íbamos a estar también este el XXVII no mercado solidario

Voz 0268 50:12 sí sí

Voz 0313 50:15 campaña nacional como llegáis a esto porque ahora dice yo quiero ser diseñador de agenda

Voz 44 50:19 ya si no de obra gráfica y siempre en el mundo de la publicidad que los dos los dos venir al mundo

Voz 0268 50:28 sí sí sí sí sí sí

Voz 44 50:30 el año pasado con con una empresa que colabora mucho con nosotros que trabajado mil años ni lo que es una imprenta caso de Madrid que ya setenta años hicimos unas agendas perro unas inoportunas y a la gente le encanta ya unas preliminares y tal cuenta cosas que le interesan a la gente que ese dedicar eso está agenda tiene dos días por página tienes mucho sitio con lo cual tú puedes utilizar cuando vas a trabajar en tu día a día y luego el día que salen a entrenar que los Rand

Voz 0313 50:59 claro no suelen hacerlo a diario pues ahí te apunta

Voz 44 51:01 esto es que lo metros tu ritmo las zapatillas que asustaba es muy importante semanalmente tienes un resumen para que lo tengas todo pues muy control adicto mensualmente

Voz 21 51:10 Torres Esther yo no Itu Pedro yo corría corría corría maratones hace hace dos años pensó me dejó

Voz 0313 51:19 todo esto de los regalos consume no lo digo lo digo porque podrá intercambiar agendas te lleva a la gente de la Autónoma eh y tú te llevas la del runner pero cosa no sólo no sólo hay un punto de coincidencia entre vosotros de venir del mundo de la publicidad hay otro también muy muy visible que es la capacidad de reinventarse esa que ahora llaman

Voz 21 51:39 y este se emprendedor y la tercera para mí el coraje es decir es tener una idea creer en ella ya que a veces sale bien no sale mal si tú tienes más experiencia te has salido bien parece un poquito al micro sí bueno la verdad es que es emprender tiene sus riesgos Si tienes que tener las ideas claras la idea no es tan importante tener una idea transgresora lo importante es ejecutar ejecutarla con la intención de creerse de verdad que es capaz de hacer algo diferencial que la gente lo vaya a consumir

Voz 0268 52:15 bueno

Voz 21 52:16 esta y a veces te encuentras con con muchos porque es muy complicado estaríamos psicólogos debe ser financiado por el Estado pero pero bueno al final es creer en ello y si si realmente crees en un concepto también es una cosa que que si vas aprobar algo va con Pekín experimentos poco a poco a poco pero pero pero en mente está hasta dónde va a llegar aunque entonces poco a poco nunca tantos regalos en la página ofrecemos tenemos ahora mismo mil quinientas referencias diferentes mil quinientas referencias

Voz 0313 52:48 vamos renovando permanentemente todos en la cabeza así no puedes ir a correr los demás que pero fijaos otra cosa en la que coincidiese en vuestros proyectos si eso del traje a medida Esther lo contamos bien eso los pijos lo llaman el Target no ir a buscar un nicho concreto de de en este caso de corredores pero estaba lo de los perros no sé qué otras cosas tenis en en la cabeza pero pueden ser regalos pero es lo mismo también

Voz 44 53:12 sí es lo mismo todos lo mismo y además estaba claro ya en en publicidad que piensa de desde hace muchos años que lo vio hacer algo para el público en general al final no no termina de convencer a nadie osaba es cómo te que te quedas un poquito a medio camino con todos entonces es mucho mejor dirigirte aún

Voz 0313 53:29 llegó concretos sobre todo a gente que tiene una afición ahí

Voz 0268 53:31 potente aluciné en con lo cual

Voz 44 53:35 lo que decías tú del regado del regalo exacto no el perfecto este es mío o sea porque es para mí me siento idéntico

Voz 0313 53:41 la trayectoria es perros gatos runners con la la tribus siguiente cualquiera