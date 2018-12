La Ventana (20/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1050 00:06 el Gobierno ha confirmado el encuentro entre Pedro Sánchez Quim Torra esta tarde en el Palacio de Pedralbes en el comunicado de la Moncloa también se anuncia una reunión en paralelo entre miembros de ambos ejecutivos con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo La ministra de Política Territori

Voz 1826 00:22 el Meritxell Batet se verán con el vicepresidente

Voz 1050 00:24 de la Generalitat Pere Aragonés la consellera de Presidencia y portavoz Elsa harta dice unos minutos antes el catalán ha enviado también su convocatoria a los medios en ese texto fijaba el encuentro para las siete de la tarde y calificaba de cumbre esta reunión entre ambos ejecutivos la portavoz del Govern Elsa harta di habla de oportunidad para el diálogo

Voz 3 00:45 una oportunidad que se puede dar a la reunión de esta tarde es pues crear unos mecanismos ponerle método a como dialogamos y como seguimos avanzando por parte de los dos gobiernos la predisposición por parte del Gobierno de Cataluña está allí nosotros siempre hemos apostado prioritariamente por el diálogo tanto

Voz 1280 01:02 seguimos trabajando en esta dirección más asuntos

Voz 1050 01:04 el Gobierno ha anunciado el nuevo mecanismo para la revalorización anual de las pensiones que sustituirá al al cero coma veinticinco por ciento que aprobó el Partido Popular la nueva propuesta consiste en aplicar como su vida la variación media de los precios durante el año ampliar

Voz 1762 01:20 a Rafa Bernardo el sistema es parecido al que existía antes de dos mil trece antes del cero veinticinco Se basa en que las pensiones suben lo mismo que los precios para que los pensionistas no puedan poder adquisitivo la diferencia es que antes se utilizaba de referencia el IPC de noviembre mientras que la propuesta actual del Gobierno es que se calcula con la media de los IPC peces de los doce meses anteriores a la revalorización un mecanismo más estables según la Seguridad Social el acto ha sido remitido a los agentes sociales tendrá que esperar para su entrada en vigor a la aprobación por las Cortes si esto finalmente sucede los pensionistas notaría en ya los efectos porque la subida de las pensiones ha sido de un uno coma seis por ciento en dos mil dieciocho y la de los precios según este nuevo sistema del uno coma siete así que recibirán entonces una paga compensatoria por esa desviación y suspensiones se actualizaría levemente

Voz 1050 02:00 al alza del Congreso va a tumbar esta tarde la propuesta de Ciudadanos para conferir a los jueces la potestad de elegir a su cúpula la Cámara baja va a rechazar por tanto las enmiendas que Partido Popular Ciudadanos pactaron el lunes en el Senado para reformar la Ley del Poder Judicial informa Óscar García

Voz 1645 02:17 sí prácticamente ningún grupo parlamentario a excepción de PP y Ciudadanos está dispuesto a apoyar el modelo por el que se propone que sean los jueces los que elijan a la mayoría de sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial Juan Carlos Campo PSOE Eduardo Santos Unidos Podemos

Voz 4 02:31 tiro con unos vaivenes que lo que estamos es de integrando el sistema de justicia

Voz 2 02:35 el órgano constitucional que debe regir su política

Voz 4 02:38 introducir a última hora una enmienda

Voz 5 02:40 cargándose el diálogo mediante una fórmula popular

Voz 1826 02:44 está barata ineficaz desde ciudad

Voz 1645 02:46 danos Nacho Prendes cree que rechazando este modelo se bloquea el sistema de elección sino creo que bueno

Voz 6 02:51 colocar al Consejo General del Poder Judicial en una situación

Voz 1645 02:54 bloqueo nada deseable en un momento

Voz 1280 02:56 esto es que no nos podemos permitir que el PP

Voz 1645 02:59 ha que hay que probar este modelo para escuchar lo que piden los jueces y la sociedad cuatro tres tres internos

Voz 1050 03:04 en Canarias

Voz 2 03:07 cadena SER Madrid

Voz 1280 03:10 PP y Ciudadanos exigen la dimisión del alcalde de Alcalá de Henares el socialista

Voz 1915 03:13 Javier Rodríguez Palacios después de que un juzgado de la localidad haya acordado abrir juicio oral contra él por un delito de prevaricación administrativa Rodríguez Palacios convocó un pleno por vía de urgencia para aprobar los presupuestos en dos mil dieciséis al que no pudieron acudir dos concejales del PP Alfonso Serrano del Partido Popular Ignacio Aguado de Ciudadanos yo creo que vamos a salir

Voz 7 03:31 esto ya lo puede seguir mirando hacia otro lado esa persona ha cometido una de las cosas más poco éticas que poner en democracia que es vulnerar los derechos políticos de la oposición no debe dimitir y el Partido Socialista de buscar otro candidato

Voz 8 03:43 la persona alcalde del de Alcalá de Henares es el presidente del comité ético del Partido Socialista madrileño y el propio código ético el PSOE dice que si se abre juicio oral contra uno de sus cargos públicos tiene que dimitir

Voz 9 03:55 desde el PSOE descartan ahora la dimisión de Rodríguez

Voz 1915 03:57 Palacios porque dicen no se trata de un caso de corrupción y la comisión de seguimiento de Madrid central echará a andar el próximo veintiuno de enero la comisión se encargará de seguir la evolución del proyecto y valorar posibles mejoras hoy durante el pleno en Cibeles la alcaldesa Manuela Carmena ha evaluado las primeras tres semanas tras la puesta en marcha del plan

Voz 1410 04:15 ha habido veinticinco mil viajeros que han preferido el transporte público y ha habido un incremento mayor de la M treinta para atravesar la zona de Madrid central disminución en la Gran Vía un treinta coma cuarenta y dos en la calle Toledo menos Toleddo tenemos un nueve coma sesenta y seis en la calle San Bernardo un ocho coma veintisiete

Voz 1915 04:41 más de un centenar de taxistas van a participar esta tarde en la segunda edición del taxi luz Un paseo solidario para que trescientas personas de la tercera edad puedan ver el alumbrado navideño de la capital la comitiva recogerá a los mayores a esta tarde

Voz 1280 04:53 en sus residencias tenemos once grados en el centro de Madrid

Voz 1050 05:01 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com se quedan con La Ventana nosotros volvemos a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 2 05:10 servicios informativos

Voz 10 05:23 en la Cadena Ser

Voz 2 05:25 la Ventana con Roberto Saiz

Voz 1826 05:49 las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludos señoras señores abrimos aquí esta Ventana es jueves bueno cada vía invitamos a tomar café a guía nuestro compañero Isaías Lafuente Isaías buenas tardes muy buenas tardes como cada jueves también Montserrat Domínguez Montserrat que en alerta ayer por cierto por la noche Montserrat Domínguez esto tuvo junto a Daniel Gavela presentando el libro de nuestro invitado también lo hemos invitado a él a a tomar café a esta hora si uno vale más por lo que calla que por lo que dice hoy estamos seguros de que nuestro invitado es de lo más valioso que

Voz 0827 06:23 la muerte del por aquí por los por estos pagos Juan

Voz 1826 06:26 Cruz qué tal muy buenas tardes buenas tardes bueno para ampararse Juan Cruz entre otras cosas vale muchísimo porque yo personalmente no me podré agradecer nunca lo suficiente que se le hubiera ocurrido ponerle título a un libro Si amanece nos vamos después no ponérselo

Voz 1179 06:40 eh regalarte lo frenó regalaba Marta Robles si por persona

Voz 1826 06:45 interpuesta me llegó IT lleva días

Voz 1179 06:47 a uno de los esas mañanas para mí fueron un bálsamo porque yo sigo teniéndolos a veces no pero el insomnio que yo tenía a requería alegría aquí tú me dices mucha alegría ese programa era un lujo de de guión y de y de respeto por vamos a hablar de tu libro jugando

Voz 11 07:12 no es programa de leyenda Amanece Nos vamos primero llamaba así amanece Si amanece nos vemos porque terminaba yo llegaba a la radio

Voz 1179 07:22 era era perdona que interrumpirse en querer Él era un cuadro es el título un cuadro de de Huelva Fuerte de Goya que yo iba a usar para un libro que estaba escribiendo

Voz 1826 07:36 bueno dices que aquí el programa al que tú le pusiste nombre sin saberlo te daba alegría entonces un hombre alegre que nadie vaya esperar porque él ya advierte las notas previas de este libro primero las personas que lejos no sé si sería como la cara de aquel que hiciste de los egos revueltos que hay muchos en el mundo de los escritores estás la cara la cara amable advierte es en las notas previas del libro que el lector no va a encontrar ni maldad desdén lo cual debe decir

Voz 1179 08:03 que no tenía mucha gente siempre es una aspiración este la cara P P primeras personas sí yo creo que la aspiración bueno también no

Voz 0827 08:16 siendo el partido puede mita

Voz 1179 08:20 bueno en todo caso es un libro que yo hice con esa intención otra cosa es que luego uno cumpla la intención de hecho a veces tú llegas a un sitio está oficial o no oficiales dices no voy a decir tacos no voy a decir tal cosa vez yo entré en un avión que no llevaba Estocolmo yo tenía una dislexia con el nombre de de Guillermo de Gabriel a Cabrera Infante lo llamaba Gabrielle Ia y a Gabriel García Márquez lo llamaba Guillermo y entonces entré en el avión a él le iban a dar el Nobel en

Voz 0391 08:57 en Estocolmo iba todo rato tengo que decir Gabriel tengo que decir Gabriel del éxito habría

Voz 1179 09:03 cuando llegué habría Le dije hola Guillermo así que uno puede tener la impresión de no ser malvado y luego empieza el libro decía haber Jean

Voz 9 09:14 no estoy vamos a ver si que es una mirada profundamente tierna y en la que la que refleja Juan en la el nombre darle no hables personajes escritores y periodistas de los que se ha rodeado personajes ilustres primeras personas que hay referencia a la primera jornada de la primera al que refleja que refleja Juan pero no es una mirada no se no se trata de hacer una geografía de cada uno de ellos ni muchísimo

Voz 1826 09:49 no no tiene porque ser así tú narras eh

Voz 9 09:53 con desde la emoción eh porque dice Millás que esto en el fondo es una autobiografía y en cierta forma es así porque tú también reconoces que son los demás los que nos hacen a nosotros no la cómo nos ven como nos vemos nosotros como crecemos con con ellos y hay hay hay zonas de penumbra eh cuando que tú las intuyes cuando cuando lees las esto retazos impresionistas de los de los personajes que retrata es en en primeras personas

Voz 1179 10:22 sí bueno yo creo que todo lo vemos con el paso del tiempo en penumbra en no necesariamente la penumbra es la que des mejoran las cosas a veces por ejemplo los pueblos feos al atardecer son muy bonitos de hecho al amanecer también porque a la luz de da un equilibrio resalta lo que en definitiva es el el origen de la vida en los pueblos no la primera vez que llegas el sitio que es tu pueblo yo muchas veces Isaías que nombra mucho su pueblo aquí pueblo grandes o no pero pero yo escucho con gusto cuando la gente se refiere a su pueblo los peninsulares habla mucho de sus pueblos nosotros en Canarias no decimos mi pueblo me voy a mi pueblo porque los canarios se iban a Tenerife Gran a Las Palmas Semana Santa Cruz llevan al puerto si tu yo me voy a mi pueblo entre entiende nadie no aquel pueblo parece como un lugar que tiene nombre propio por llamarlo pueblos pero yo creo que la penumbra es malo la nostalgia que que el hecho de que sean malos o buenos tiempos los que bocas lo que sí es cierto es que yo he trabajado con gente que es de natural insegura que son los escritores que tienen entre sus virtudes los de mantener a raya swing seguridad y convertirla en materia de su escritura no entonces yo hablo de gente como Millás como Llamazares como Elvira Lindo como Muñoz Molina como Rosa Montero como Günter Grass por por citar distintos lugares como Héctor Abad Fazio lince no iba a todos ellos los se tratado mientras escribía cuando llegan con el manuscrito cuando te muestran una duda ahí tú ves la esencia que hay por dentro la ilusión y también la desolación

Voz 1826 12:39 es un editor respecto a su escritor que que siente afecto paternalismo ganas de protegerle pasión

Voz 0827 12:46 es un hijo nieto sobrino cuñado

Voz 1179 12:49 bueno que tiene compañero de Trobajo nunca nosotros tenemos que tener ante el autor la actitud del abuelo

Voz 1826 13:00 el abuelo entender

Voz 1179 13:02 Air que aquello va a ser bueno tú no piensas nunca en un nieto que te va a fallar

Voz 1826 13:09 pero aquello ya no podías hacer cuando había sido padre tú

Voz 1179 13:12 hombre claro yo yo era yo que sin ser padre

Voz 1826 13:17 sino que es difícil ponerle la oposición alguna

Voz 1179 13:20 el lío del parentesco pero yo sí creo que un editor de ser un abuelo joven es decir alguien que tiene energía para entender que la obra de otro es la que tiene que que poner en valor

Voz 0827 13:33 sí oye a la inversa quién es tu editor quiere decir tú respecto a tu editor

Voz 1179 13:39 bueno mi mi editora es Pilar Reyes que por otra parte trabajó conmigo en Alfaguara cuando tenía veinte años

Voz 0827 13:47 Pilar década llamar abuelita lo siento

Voz 1179 13:50 no sería la editora editora es decir la que prepara que el libro sea eh adecuado para ser publicado que es el papel del editor en inglés editor Seaman Carolina Rebollo aquí ella hizo mejor el libro me ayudó mucho limpió muchísimas incluso asperezas que tenía el libro le dio le dio mejor sintaxis que es una obsesión que debiera

Voz 1645 14:21 ser de los editores peleas mucho en esa fase

Voz 12 14:23 del eviten con la editora como ya has estado en el otro lado

Voz 1179 14:28 me han roto con una amiga que se llama en es amado que trabajó con nosotros en el país y que es una gran editora fue una excelente editora de de Babelia y ayudó muchísimo en el primer manuscrito y luego Carolina decía Juana te has pasado cuando esto tiene que siempre tienen razón porque esas personas son editores abuelos del autor quieren que el libro salga limpio a la calle ya oye de seguridad seguridad

Voz 9 15:01 por la de los periodistas o la de los autores

Voz 1179 15:04 la de los periodistas porque la de los periodistas hace que cuando se equivocan cuando nos equivocamos y alguien dice oye que ahí hubo un error que has puesto esto y es lo otro siempre buscan una manera echarle la culpa a otro siempre siempre un comodín como y hay que aquel que no dijo

Voz 9 15:26 claro yo un autor sabe que es suyo no lo tiene claro no puede decir no es que alguien pasó mal no no está palabra o este verbo

Voz 1179 15:34 tras bueno también vamos echando a los editores

Voz 0827 15:36 desde los medios de comunicación antes había una estructura en los medios en las redacciones en donde digamos que el senyor controlaba al siguiente al siguiente y así hasta el último periodista que llegaba ahora esa estructuras está perdiendo

Voz 1645 15:49 eso se nota mucho a los Tyrone en los rótulos de televisión se nota muchísimo voy a decir una cosa que eso que parece siempre parece que las cosas pasan a nosotros quién efectos los pasan a nosotros pero también les pasan a otros

Voz 1179 16:01 yo leí en el año dos mil siete en la última página del New York Times la noticia de que el New York Times también las editoras editoriales literarias iban a dejar de tener correctores de pruebas tienen editores pero no correctores de pruebas dejó de tener correctores de pruebas y nosotros hemos dejado de tener en España correctores de pruebas hizo es uno de los graves problemas que tiene el periodismo de papel hoy heredado por las webs trasmitido a los periodistas como una

Voz 12 16:45 toque a rebato por las webs por la instantánea irá que que requiere el punto eh

Voz 1179 16:53 mira tú cuando estás hablando te das cuenta que si yo digo error nuestro no suyo mio tal eso no es castellano nos damos cuenta Si yo digo ahora consciencia que los peninsulares dirían con ciencia tú diría no Juan es consigue yo no

Voz 0391 17:17 a Isaías yo le mando mucho menor y con ciencia no es es conciencia

Voz 1179 17:28 hoy en la web del país yo vi consciencia se hizo yo iba a llamar por teléfono para decir oye que no es conveniente

Voz 9 17:37 benditos aquellos tiempos en los que una enviaba un texto de aquella forma

Voz 1826 17:41 a lo mejor ya contaba no con

Voz 9 17:43 ese corrector correctora editor que iba iba cede jo que en el fondo una cosa son las prisas y otras veces es que a veces la somos como somos no es bueno esto ya se encargará alguien de darle una forma pero fijaros una de las consecuencias de la irrupción de la de la web de la de los blogs de que la gente escribía ya directamente y se comunique es que en el Washington Post por ejemplo no deja de tener esa mesa edición tan potente que hacía que todo el tono de todos los artículos que se leían tú sabías que estás leyendo el New York Times Uruguay porque el estilo era básicamente el mismo y ahora la gente aprecia los tonos más personales los matices más personales y eso es consecuencia de la irrupción de la de la web igual que los vídeos ahora no importa que no sean perfectos pero nos hemos acostumbrado a ver vídeos amateur y nos hacen gracia hacen virales igual no hace falta que estén perfectos de luz perfectos de sonido la gente también aprecia un cierto tono personal que te diferencie del de el resto de los ahora que estamos hablando

Voz 1179 18:46 yo de lo que nosotros hacemos mal pero que otros también hacen mal no pero los otros mal otro nosotros hemos perdido nosotros por ejemplo la prensa española Iriome honró en SER del país y el país es en eso líder lo fue desde hace mucho tiempo tienen más corresponsales que en Europa y en el mundo que el New York Times sí que el Washington Post el Washington por ejemplo el York Times no tienen corresponsales a tienen escasos corresponsales en Europa ya acaso tienen dos corresponsales en Europa dos o tres pero esto también proviene del a la nacionalización de los asuntos comprendes el América le interesa América

Voz 1826 19:36 sí

Voz 1179 19:36 a Europa le interesa a Europa los ingleses que tenían corresponsales en todo el mundo ya no tienen corresponsales casi en ningún sitio del mundo no sea el empobrecimiento de la prensa también es el crecimiento del diálogo internacional del conocimiento de lo internacional el país tuvo la buena idea de abrir sus páginas con la sección de Internacional por fortuna eso nunca se ha quitado no deja

Voz 1826 20:11 que vuelva a lo de el tono que decíamos al principio de las primeras personas de este libro de de Juan Cruz porque decía hombre aquí ha sido ha sido bueno sido benévolo no a pesar del apunte que hacía Montserrat digo a pesar por ejemplo de lo que Reverte es quiénes que suele decirte que seas menos bueno que desmontes a tanto cabrón como has conocido Nono no tenga la tentación de hacerlo

Voz 1179 20:33 pero anoche Daniel Gavela me me impulsó a a responder esa misma pregunta yo les dije porque igual que muchísimas personas no querrían verse retratados como primeras personas y luego ser devaluados al cargo desde la última escoria de la Humanidad yo le dije a Daniel Reverte no le gustaría que yo hiciera eso con él ya Reverte ni a nadie por otra parte yo escribí un libro ya Masters primeras personas no escribió un libro lleva quintas personas mi octavas personas ningunas personas yo quiero a la gente que está aquí en este libro quiero muchos más yo quiero al fontanero de mi casa que una noche le llamé yo no lo llamé por Google de esos ya llegó hoy no a la una de la madrugada sabían roto las cañerías se llevará Reverte claro que muy fuerte se llama Óscar Rubio fue la presentación de mi libro

Voz 1826 21:44 no

Voz 1179 21:45 aquí llegó lo más global

Voz 9 21:47 más valioso que había

Voz 1179 21:50 aceptó que yo debía mandar al dinero al día siguiente crean estuvimos hablando de fútbol el ex del Getafe hice hecho amigo mío si ahí hay que sólo se personas por ahí lo que pasa es que siempre nos da la impresión de que las personas yo cuando el ascensor y veo que no me saludan digo esta personas está perdiendo la posibilidad de ser de que seamos amigos

Voz 9 22:16 pero eso forma parte de la nobleza de Juan de no no aprovechar la intimidad la cantidad de momentos tremendamente íntimos complicados tenebrosos que has pasado con con tantas primeras personas no utilizar

Voz 1915 22:34 lo luego a pesar de que nuestra profesión también

Voz 9 22:37 eso es un plus e el que tiene la lengua más afilada el que te puede contar una anécdota que deja a los pies de los caballos famoso premio Nobel todo eso es una es bueno algo muy atractivo no se vende muy bien en los medios ni te quiero contar ahora en la redes pero a Juan su nobleza le impide utilizar eso de manera no como moneda de cambio o para alimentar su propia

Voz 1179 23:01 ahora lo que dice a ella de hablar con gente bueno editar es hablar con gente publicar libros es hablar con gente y hacer hablar a la gente hundían me vino a mi a mi despacho de editor Sergio Ramírez que había sido vicepresidente del gobierno revolucionario en Nicaragua y me dijo Juan quiero que la gente me conozca como novelista yo quiero publicar una novela volver ya del mundo de la política yo dije mejor en lugar de una novela escribe tu despedida de la política de tus compañeros de la política pues fueron muy importantes para ti y tal entonces él me dijo y qué hago yo ya unas memorias que titula es Adiós muchachos y él me hizo caso pero también yo le hice caso a él quiero decir siguiera último me dice oye que voy a hacer un libro o no sé qué bueno malo si tú no no pones algo de mí si tú como auditor lo pones algo de ti Si tú como periodista yo tuve toma este mediodía hablando con un político no lo iba a hacer ninguna entrevista pero yo necesitaba saber humanamente cómo se encontraba la persona pero si yo desde el principio lo digo oye lo que dijiste la otra unía eh sí sí yo enseguida me manifiesto como el que hace el oficio es como si tu vas al médico nada más ver al médico el médico te dice dónde lo duele les recordamos Nobile bueno día osea que la entrevista

Voz 1826 24:40 entrevista en el género que tú como periodista y ahora me dices que también como editor ERE suma que has practicado como editor que ha pesado más sentir siempre la empatía antes que el periodismo

Voz 1179 24:52 es que yo creo que los periodistas somos seres humanos los cínicos decía Kapuscinski no sirven para este oficio si yo hago hoy Montse mandó hacer una entrevista el otro día nos manda mucho a un veterano artista no diré quién para no yo llegué allí me invitaron a almorzar yo digo no prevista no nos dejamos invitar a almorzar es que el almuerzo que me habían preparado él y su mujer formaba parte sus respuestas porque las personas son gestos la persona no son palabras sólo las personas son un regalo quieres al agua más caliente quiere en lugar de Take quieres y eso no te compra sea tú luego a es un cajón como en la radio índices vamos ahora vamos a empezar las preguntas pero si tú desde el principio es un tipo malencarado para qué sirve yo el otro día se lo estaba comentando a Gavela segunda vez y última que lo nombro por favor Le yo no dije Gavela que todo mundo en la radio habla sonríen te margina hablar cabreado en la radio todo el rato la radio desolación Encarna Sánchez yo yo

Voz 1915 26:18 muchos muchos más vampiros que jamás he dicho que es que bueno a los sigue siendo si tiene algún cabreado autor algunos lo cultiva

Voz 1179 26:25 es decir Vance pero pero Chicó yo creo que la radio la está oyendo una sección muy cruzaba de personas son gente doliente gente de insomne gente que necesita apoyo ir no hay mejor apoyo que una vos te quedas con nosotros hasta las cinco

Voz 1826 26:47 esta ha sido la charla después vienen las preguntas como

Voz 1179 26:50 a un paso de hablar o no

Voz 1826 26:52 por favor si

Voz 1179 26:56 un motero aparca en la puerta allá donde vaya

Voz 13 26:58 pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 14 27:01 el trae tomó toda la mutua te bajamos el precio del seguro sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 2 27:16 Carrefour hincar punto desciende hasta el veinticuatro de diciembre el aspirador rumbo hay robots seísmo de cinco wifi por sólo doscientos sesenta y nueve euros Carrefour mejor

Voz 0136 27:26 te has preguntado de qué habla los niños con sus juguetes

Voz 1280 27:29 hablan de reciclar de compartir los mayores pues hablan de que hasta el veinticuatro de diciembre los juguetes del catálogo de Hipercor y El Corte Inglés que traen un veinte por ciento de regalo para utilizar en todas tus nuevas compras de juguetes moda lencería zapatería accesorios de moda hay deportes nos gusta la Navidad consulta condiciones entienda

Voz 15 27:49 en general óptica tenemos un plan para cada mirada cheques descuento para no

Voz 2 27:54 a virar yo este año me he portado muy bien claro tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad estreno Itu vine como miras General Óptica tu mirada esto

Voz 16 28:15 sigue a La Ventana en las redes sociales

Voz 1280 28:20 en La Ventana friki La Ventana

Voz 2 28:28 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 17 28:35 por dificultades en el último momento para adquirir billetes llegue a Barcelona a media noche en un tren distinto del que había anunciado enorme esperaban

Voz 1280 28:45 era la primera vez que viajaba sola pero no estaba asustado por el contrario me parecía una lectura hable y excitante aquella profunda libertad y la no

Voz 18 28:55 la sangre después del viaje largo y cansado me empezaba a circular en las piernas en tu merecidas

Voz 1179 29:01 con una

Voz 1280 29:03 Hain Estación de Francia los grupos que estaban esperando el expreso y los que llegábamos con tres horas de retraso el horror especial el gran rumor de la gente las luces siempre tristes tenían párame Hungría el encanto ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande adorada en mis sueños por desconocida empecé a seguir una gota entre la corriente el rumbo de la masa humana que Karzai hace maletas se volcaba en la salida mi equipaje era un maletón muy pesada casi lleno de libros y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud Irene y se expectación

Voz 2 29:47 la Carmen Laforet mil novecientos cuarenta y cuatro el placer de escuchas

Voz 20 30:02 día para acumulan hechos contradicciones

Voz 2 30:06 el desafío cuidado con la bici unos Juan otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda derecha moverte cuidado con el barco

Voz 21 30:23 aquellos que les parece bien a los Titín provoca profundo malestar a los de aquí un poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que está pasando quitado con

Voz 2 30:40 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló ya la conoce información contrastada

Voz 23 30:48 el análisis

Voz 20 30:51 sus fue

Voz 1 30:52 hora veinticinco le estamos esperando en la SER

Voz 24 30:57 pues Taylor de Juan Carlos Ortega ahora puedes organizar una Play List con los mejores audios de Las Noches de Ortega y escucharlos en el mejor momento o eliges cuando sonreír lo que quieras

Voz 1280 31:08 cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 25 31:17 tú

Voz 26 31:18 on

Voz 6 31:21 caían ni Desmarets aquella tarde

Voz 1280 31:23 hombre empezaban Chete soy la narradora Belén Rueda al final de aquella Tena de víspera de Navidad la señora Marc

Voz 0278 31:31 junto a él en algunos momentos de la historia tal y como la hemos contado aquí adelanta un poco lo que va a pasar y en otras en otros momentos resume y me gusta mucho porque hay muchos momentos en los que tiene así un tono de humor oí intentaba hacerlo de tal forma que me impregna son poco del momento que en los personajes

Voz 2 31:50 el veinticinco de diciembre las doce del mediodía en la ficción sonora de la Cadena SER para estas Navidad

Voz 24 31:58 Feliz Navidad en apoyo

Voz 27 32:04 y del Lirio

Voz 1280 32:08 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 28 32:12 hoy el individuo sin y Boyle se les ven en la voz del esquí áreas no yo mal

Voz 1826 32:41 las cuatro y XXXII las tres y treinta y dos en Canarias estamos en esta primera hora de la Ventana tomando café aquí como cada jueves con Montserrat Domínguez oí abrigo también acompañarnos Juan Cruz con Isaías como siempre bueno vamos a abordar enseguida la polémica porque en nuestro país aquí en España a raíz de la sentencia sobre el caso de la manada especialmente habido amor social que ha obligado a que se esté planteando un cambio que parece que va a ser inminente en el Código Penal esa modificación apunta a que se va a eliminar la figura del abuso tan controvertida que se va a sustituir por la de violación fuera es evidente que la ley Se debe ajustar a la realidad a la casuística la casuística que puede ser tan amplia como la noticia que nos llega desde Alemania que es el motivo de la

Voz 29 33:28 la polémica

Voz 2 33:29 dos días la fuente pues es una pena

Voz 0827 33:33 mira sentencia en aquel país una sentencia pionera un tribunal alemán ha condenado a un hombre a ocho meses de arresto ya tres mil euros de multa por quitarse el condón mientras mantenía relaciones sexuales sin que su pareja no supiera una práctica denominada este al cine bueno el tribunal considera que quitase el condón sin permiso es punible pero como el sexo fue consentido previamente no lo considera violación la víctima sin embargo cree que al quitarse la protección

Voz 1280 33:58 según declaró el consentimiento es un así

Voz 0827 34:01 esto polémico y la respuesta penal varía según el país en Suiza por ejemplo ya un caso semejante un tribunal condenó por violación a un hombre a doce años de cárcel aquí en España con la actual regulación penal engaño así también sería considerado abuso en vez de agresión o violación aunque sería un asunto a considerar en esa futura reforma penal porque parece evidente que el hombre convierte en práctica de riesgo una relación aparentemente segura vulnera sustancialmente el consentimiento dado Icon artimaña accede a una práctica que no se habría pro

Voz 30 34:34 ha sido siguiese engaño así que como deberíamos llamar a eso

Voz 1826 34:42 Carmen Viñas corresponsal en Alemania Carmen qué tal buenas tardes buenas tardes vamos a los detalles parece que lo que la sentencia destaca es que quitarse el preservativo fue un acto ilegal no el hecho de mantener la relación sexual la práctica sexual en sí misma no

Voz 0391 34:59 efectivamente bueno Isaías lo encontrado muy bien el hombre es un policía de treinta y siete años soltero y sin hijos y es la primera persona condenada en Alemania por este tipo de agresión sexual según la sentencia el joven en un momento en que cambió de posición durante el acto sexual aprovechó para quitarse el condón continuó la penetración dejando así a la joven desprotegida la víctima de veintiuno años notó la ausencia del condón sólo después de la eyaculación del hombre y lo ha denunciado por Still zinc porque dice que se había sentido mal tratada y expuesta a un mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual un embarazo no deseado y ya considera también que se sintió violada no el hombre tiene treinta y siete años explicó ante el tribunal que el condón Se había roto y que por eso se lo quitó que después bueno se quedó con la mano llegó el orgasmo fuera del cuerpo de la chica cosa que ésta niega el veredicto es controvertido bastante controvertido en Alemania porque el tribunal bueno ha sido un tribunal de distrito de Berlín en una primera instancia eh no considera que ha sido una violación en el momento del cambio de posición

Voz 1179 36:01 bueno pues arrancó el pasado

Voz 0391 36:03 nativo eso lo considera el tribunal probado y continúa en la relación con la joven el desde la parte posterior no del cuerpo de la joven según el tribunal el hecho de quitarse el condón fue un acto sexual

Voz 1179 36:14 tal

Voz 0391 36:15 pero no el acto en sí no la penetración en sí para que hubiese sido un delito de violación la mujer debería haber dicho que no aceptaba la penetración de cualquier modo sin embargo la demandante que va a apelar defiende que ya le dejó muy claro que si no se ponía el condón no habría relaciones sexuales no habría penetración

Voz 1826 36:34 la sentencia controvertida Nos estamos explicando nosotros estábamos contextualizar lo aquí en España en Alemania por cierto hay tanta sensibilidad como aquí como nuestro país en temas relacionados con con los abusos sexuales Carmen

Voz 0391 36:47 sí sensibilidad y además a diferencia de Alemania perdón a diferencia de España de nuestro país aquí en Alemania en dos mil dieciséis Se hace dos años si uno de mi ideal en el suelo qué es el famoso párrafo ciento setenta y siete en este párrafos establece que no significa no cosa que en España todavía eso no está introducir en el ordenamiento penal no es decir aquí un acto sexual no puede ser realizado en contra de la voluntad reconocible de la víctima y la víctima no tiene necesariamente que defenderse es suficiente si el acto ocurre en contra de la voluntad de la persona y la voluntad reconocible de esa persona era tener relaciones sexuales con un condón

Voz 1179 37:24 eso se vulnera pues nos lleva al párrafo ciento

Voz 0391 37:26 setenta y siete que es lo que están apuntando ahora algunos juristas

Voz 1179 37:31 para bueno dar a entender que

Voz 0391 37:33 la apelación podría llegar lejos porque si podría considerarse un delito de violación una agresión sexual como ha considerado el Tribunal en este

Voz 1826 37:41 te podría pasar aquí en España vamos a preguntárselo a Manuela Torres que es abogada de la Asociación de Mujeres Juristas Themis Manuela Torres qué tal buenas tardes a ver en principio por lo que sabemos de la noticia de la sentencia aquí en España esto ahora mismo si la reforma del Código Penal podría ser considerado violación

Voz 31 38:01 entiendo que no tal y como tenemos el Código penal actual en principio podría ser considerado como un delito de abuso del artículo ciento ochenta y uno en porque no habría violencia e intimidación aunque es cierto que no habría un consentimiento válido entonces las penas a barajar a aquí ahora lo mismo con el Código Penal Vicente sería prisión de uno a tres años son multa de dieciocho a veinticuatro meses otra cuestión es si debemos caminar hacia esa reforma que consideramos que sí Ike que desde luego eh tiene que ser actos desde mi punto de vista tienen que se considerado como una violación como un delito contra la libertad sexual porque efectivamente el consentimiento no ha sido un consentimiento expreso activo a realizar un acto sexual en este caso sin preservativo

Voz 9 39:04 qué complicados para la ley no llegar a todas las zonas de penumbra ahí este caso es un caso complejo porque es verdad que tiene ahora me me parece ya no tanto el caso concreto de condón de quitarse lo que en el fondo es un engaño no lo que se produce es un es un engaño en una relación sexual consentida en el momento en que CD engaño deja de ser sentido no pero es verdad que está sujeto pero que importante me parece lo que nos contaba Carmen que en Alemania si tú dices no es no no hace falta que te partes la cara no Mike arañas ni que te resistan y que ponga en peligro tu tu vida para demostrar de una manera es es decir la palabra no es no

Voz 0827 39:44 lo que ha quedado sino puedes decir no porque no sabes lo que está

Voz 11 39:47 por ejemplo el engaño pues hablo del engaño

Voz 0827 39:49 a mí sí que me parece me parece hombre seguramente a la abogada tiene más criterio que yo pero sí que me parece fácil de legislar y lo que seguramente después será difícil de sentenciar porque claro estamos hablando de un acto íntimo en donde estaría la palabra del uno contra la otra segunda dice ese rompió un momento determinado y aquello se fue y no sé qué bueno ahí el juez tiene que dirimir irá viendo la credibilidad de ambos y las pruebas que se aporten no pero a mí legisla lo me parece que es muy sencillo creo no

Voz 31 40:19 a ver yo iría un poco más allá las dos cuestiones más que él no es no que también es valido incluso una de las las legislaciones digamos más avanzados en esta materia que es la sueca aquí es válido solo el si es así es que es como avanzar un paso más entonces efectivamente yo no lo veo complicado legislar otra cosa es la voluntad para ello sobre todo el que que ya lo hemos visto el caso paradigmático ya de la manada el tema de la interpretación a la hora de dictar sentencia es decir de la interpretación de la norma pero desde luego en el que haya una distinción ahora mismo entre abuso y agresión sexual que nos puede dar pues eso sentencias no del todo justas o acertadas hay que pasar yo creo del tema como decimos de un consentimiento que sea un consentimiento claro ahí expresó eh frente a lo que era la resistencia que había que probar si la víctima se resistieron unos consistió de qué manera supo es suficiente si no fue suficiente claro o no se lo dejó claro incluso se habla de el tema de la carga de la prueba pero también creemos que esto en ningún momento vulnera el principio de presunción de inocencia es de lo que también critica por algunos sectores porque insistimos Un que aunque como todos los con estado Roberto de que es muy difícil demostraron no es del todo difícil ya lo tiene también Archive fallado el Tribunal Supremo y también lo ha dicho el Tribunal Constitucional la prueba puede ser proceso pruebas suficientes cargo para enervar la presunción de inocencia la declaración de la víctima únicamente ahora eso sí esa declaración de la víctima tiene que reunir al menos tres requisitos básicos IESA siempre en nuestra jurisprudencia

Voz 1826 42:37 qué requisitos

Voz 31 42:39 esos tres requisitos básicos son ausencia inquirir lea subjetiva que quiere decir que no haya un ánimo espurio que no haya relación o apostó un tema de enemistad manifiesta de que bueno pues había interpuesto la denuncia con algún objetivo que no sea sólo el de proteger el bien jurídico su libertad sexual no el segundo recurso si requisito es verosimilitud del testimonio ha corroborado por datos de carácter preferentemente objetivo no necesariamente preferentemente objetivos es decir por ejemplo un informe de un psicólogo sobre el de psicólogos forenses los forenses del juzgado es decir donde se analicen una se criterios ese pueda analizar también las circunstancias de olas consecuencias psicológicas etcétera belleza persona

Voz 1826 43:39 es decir por lo tanto entonces una serie de los criterios ya estaban establecidos pero una serie de protocolos también que garanticen que después todos esos criterios se ajustan a una mirada más científica

Voz 31 43:51 no es tan sí bueno no es que existan unos protocolos es que ahora mismo esa es la práctica habitual quiero yo esta misma mañana esta misma mañana en la Audiencia de Salamanca ha tenido un juicio lo de de una de una chica ya mayor de casi treinta años que tuvo abusos sexuales por parte de su tío desde los ocho hasta los trece catorce años

Voz 1826 44:20 ya

Voz 31 44:21 bueno pues en ese caso ha transcurrido en muchísimo tiempo y hay que ver es si se dan estos tres requisitos que sobre todo este segundo de verosimilitud bueno pues precisamente en este caso pero que es para para estos casos que estamos también hablando para anticiparnos analizando hoy mismo pues ver precisamente ni si si detrás de del testimonio que presta la víctima ahí esos criterios de veracidad si tiene una serie de sintomatología porque se supone que de que la víctima ha pasado por una situación traumática etcétera y el último requisito es la persistencia en la incriminación es decir que el relato de la víctima sea constante sin ambigüedades que no tenga contradicen en importantes entonces que eso así porque como dice muy bien el Tribunal Supremo en la mayoría de estos tipos de cuales estaríamos en la más absoluta impunidad dado el modus operandi general de que no hay testigos directos presenciales de leche

Voz 0827 45:30 yo yo creo que volvemos al punto de partida porque en este caso digamos el tribunal alemán sí que ha creído a la víctima en este caso no se ha creído la versión de que aquello se rompió el condón se que de repente de una manera aleatoria ha creído en este sentido lo que vi la tipificación penal pues no no permite considerar eso agresión violación

Voz 1826 45:52 solamente abuso no cosa que pasaría entonces aquí Manuela Torres pasaría con la reforma pendiente del Código Penal

Voz 1915 45:57 sí ya he dicho que desde luego lo que hay ahora sería eso no no creo que hay ahora seguro que no pero por la reforma sí

Voz 31 46:03 es lo que se pretende no es lo que se pretende que no haya osea que se haga un único delito eh que no se distinga entre abuso dentro de agresión es decidir que el eje fundamental o el Pilar

Voz 32 46:18 cuál de estos delitos sea el tema del

Voz 31 46:20 sentimientos de la entonces la Circus

Voz 33 46:23 encías ha habido fuerza física o fuerte

Voz 1915 46:28 la psicológica entonces en este lugar no habría lugar a dudas Manuela Torres abogada Carmen villas corresponsal en Alemania muchísimas gracias un abrazo

Voz 26 46:47 todos tenemos un día a día lleno de retos como encontrarte de repente tu luna rota pide citan Carlas punto es no te preocupes porten Carlyle nos encargamos de todo realizando todos los trámites con tu compañía de seguros cada día

Voz 0136 47:00 cargo hará que esta Navidad te regalen el iPhone X R va a ser mucho más fácil en el Corte Inglés por su alucinante pantalla Retina porque tiene reconocimiento facial

Voz 1826 47:11 increíble cámara cómodo retrato que tienen colores muy chulas porque

Voz 2 47:16 de financiar hasta en veinticuatro meses en El Corte Inglés

Voz 1280 47:19 nunca había sido tan fácil regalar un iPhone hay Serres

Voz 0530 47:23 hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin nombre ni la oportunidad de empezar una vida contó ayuda Unicef puede salvarlos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos Donna UNICEF en un nombre una vida punto es

Voz 15 47:45 hola cariño sabes que hace la Policía abajo se

Voz 2 47:48 han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fueron protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo gran llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1203 48:10 y en El Corte Inglés seguros fuéramos expertos en sucesos paranormales te recomendaría Moss proteger tu hogar así

Voz 34 48:15 el fuma toda tu casa con Romero

Voz 1280 48:18 de una presencia

Voz 34 48:20 esta grieta por suerte somos expertos

Voz 1203 48:23 en seguros siempre te recomendamos el que mejor se adapta obra con hasta un veinticinco por ciento de descuento El Corte Inglés seguros seguro segurísimo

Voz 35 48:32 estas navidades querido oyente escucha la SER el sorteo de la Lotería venta ser el cuento de Navidad

Voz 30 48:41 en la SER no estas navidades

Voz 36 48:45 cuando escuchan en la SER después de Navidades

Voz 1280 48:48 después también entraron

Voz 36 48:50 no parece que solamente que oigamos en Navidad

Voz 1280 48:53 no no siempre siempre se podía contar hacerse escuchar a ser siempre infeliz

Voz 10 49:04 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 37 49:09 México y tú di Mestres fue la ley You tan mi

Voz 38 49:18 B

Voz 37 49:21 el que soy

Voz 28 49:28 después

Voz 1826 49:34 aquí en La Ventana teniendo a Isaías Lafuente hablamos muy habitualmente bueno es que es la radio además es una circunstancia quizá menor pero digo aparte teniendo a Isaías Lafuente hablamos frecuentemente de palabras

Voz 11 49:44 Luis Piedrahita yo pero también tiende dando después Quillo

Voz 1826 49:47 con las palabras que cree el mundo que no existen pero que están ahí ya están creadas por Luis Piedrahita hoy además digo con más razón porque nos acompañan a Juan Cruz Montserrat Domínguez como cada jueves hoy hemos conocido las doce palabras finalistas para ser elegidas dentro de las candidaturas que propone la Fundéu para sede elegida la palabra el término de el del año son carbonizada micro machismo bar con v data ismos arancel híbrida Pinar mina los nadie micro plásticos nacional populismo sobre turismo Javier Laskurain ex coordinador general de la de hoy se asoma a esta hora La Ventana Javier qué tal buenas tardes

Voz 32 50:30 hola muy buenas tardes bueno pues ya tenemos a las doce vinos

Voz 1826 50:33 estas eh quizá la como esto es como un retrato una gran fotografía de la sintomatología de lo que nos ha preocupado y ocupado en los últimos meses veo que quizá lo diferente respecto a otros años es que hay menos política y más conciencia medioambiental no sí

Voz 32 50:50 eso sí la verdad es que el proceso de elegir la palabra del año y el primero estos doce candidatos es un proceso interno que hacemos en el equipo de la funde vuelve que repasamos todas aquellas palabras las que hemos hablado durante el año íbamos eligiendo aquellas que más nos gustan nos damos cuenta de que de forma

Voz 31 51:04 la digamos sale como tú dices una especie de

Voz 32 51:06 es un retrato del año este año quizás porque estamos un poco cansados todo el política no ha salido menos palabras de política que en otras ocasiones y sin embargo muchas más palabras del ámbito medioambiental y el ámbito social

Voz 1826 51:17 sí irá después se ha colado bueno se ha colado a mí me parece un acierto que esté eso que son unas siglas que es el bar del vídeo arbitraje que que tantos momentos nos ha dado en este año de Mundial

Voz 32 51:29 sí sí y además esa palabra tiene tiene mucho interés también desde punto de vista lingüístico sabes que buscamos que tengan

Voz 31 51:34 un cierto interés informativo pero también lingüístico no

Voz 32 51:37 Barça en unas siglas vídeo arbitraje también podía considerarse un acortamiento in principios escriben con todas las iniciales mayúsculas V A R estamos viendo un proceso que que pasa a menudo en la lengua que es que siglas se convierten en sustantivos que escriben todo en minúscula no como pasó con ovni con sida pueden empieza pasado con Burt que muy rápidamente se está convirtiendo una palabra de uso común en todas nuestras misiones en todos los textos futbolísticos etcétera no

Voz 9 52:02 la Fundéu es un observatorio fabuloso no de cómo evoluciona el lenguaje había otros años a viene el que por ejemplo selfie no sé no recuerdo mal fue la palabra del del año cuando hubo otra explosión yo te tengo que decir que estoy entusiasmada con estas palabras porque me define como persona

Voz 1280 52:21 así es decir si lo puedes hacer mañana para qué narices lo vas a hacer y además es una palabra antigua aunque se ha puesto de moda recuperaba ya hay mucho sé que que creen que es una innovación del lenguaje no va bien

Voz 32 52:36 sí es una palabra la antigua efectivamente que que se usó en su momento se dejó de usar y hemos vuelto a utilizadas gracias al inglés la influencia del inglés no siempre es mala entonces ahora hemos hemos adaptado este procuras Teenage recuperando una palabra que se había usado en español hace mucho tiempo se dejaban de usar o un tuitero ha puesto esta mañana en en algún sitio hemos dicho que vamos a elegir la palabra del año dar el día veintinueve lo que decía ojalá elija inspiró Espinar y la dice el día treinta

Voz 11 53:04 oye Javier

Voz 1179 53:07 yo comparto mi admiración por el rojo la Fundéu que aquí ha sido expresado por los otros compañeros pero debo decir que la palabra carbonizado salió un día en palabras de en boca del presidente del Gobierno pero yo no escuché ninguna otra vez ahora bien espera espera otro es que no estaría mal que ustedes cada año les dieran a la gente argumentos para redefinir palabras porque ahora la gente que no opina igual que otra gente se la llama fascista no estaría mal que alguien como ustedes con la autoridad que tienen vuelvan a decir lo que es un un fascista porque un fascista no es un demócrata no es alguien bueno creo que me explica

Voz 32 53:59 sí sí perfectamente eso es verdad que si se va empleando en un hablar de algún modo un poco de

Voz 31 54:07 de nicho y que tampoco en ese ámbito el de

Voz 32 54:09 el medio ambiente y esa preocupación ambiental y sobre lo de ineficaz de las palabras es verdad lo que dice Juan y además a veces gastamos las palabras seguir utilizarlas en en en Mali en contextos donde es como tú dices fascista o tantas otras no hace unos años elegimos como palabra daño populismo nos llamaba la atención que era una palabra que podía significar una cosa y su contraria porque si utiliza tanto utiliza como arma arrojadiza que al final acaban eso hay palabras como esas que acaban de dejar de tener su su sentido tu hizo utilidad casi no

Voz 0827 54:38 pero fíjate cómo hemos empezado la conversación que has dicho que este año bueno sabéis alejado un poco de la política cuando yo creo que todos los términos hablan de efectivamente lo que nos interesa que es la política lo que pasa es que era la política actual digamos que ha derivado es la política a la que se está alejando de su verdadero trabajo que es trabajar por los ciudadanos por las preocupaciones directas que tienen los ciudadanos no es es una una desviación también de del significado

Voz 32 55:03 es así porque en sentido estricto no se me ocurre que haya nada más político que hablar de los nadie

Voz 0827 55:07 claro que los menores no acompañados efectiva

Voz 32 55:10 la es carbonizados Bonifacio no en fin o de los micro plásticos eso pura política en el sentido de de las cosas que importan

Voz 33 55:16 el órgano por lo tanto no

Voz 1915 55:20 no te creas Javier ya sé que estás ahora