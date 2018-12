La Ventana (20/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1826 00:06 y a esta hora está previsto que Pedro Sánchez viaje a Barcelona donde mañana se va a celebrar el Consejo de Ministros donde esta tarde se va a ver con Quim Torra en paralelo también lo hará una representación de ambos ejecutivos bueno ya sabemos cómo califica oficialmente cada uno estos encuentros La Moncloa lo denomina

Voz 1050 00:21 reunión la Generalitat cumbre la cita se va a celebrar esta tarde a las siete en el palacio de Pedralbes que más noticias hay a esta hora nuevo Palomo de los tribunales el Supremo ha sentenciado que el pago de intereses que los bancos deben debo devolver a los clientes por cláusulas hipotecarias abusivas es mayor al que se daba hasta ahora los Who a veces establecen que las entidades deben calcular los intereses a devolver desde el inicio de los pagos Hinault desde la reclamación Alberto

Voz 0055 00:47 en los últimos meses los distintos tribunales de todo el país dictaban sentencias contradictorias en Madrid por ejemplo obligaban al banco a pagar intereses desde la firma de la hipoteca y en Asturias desde el momento de la denuncia la mayoría de las veces pasan años entre ambos momentos y ahora el Tribunal Supremo ha unificado el criterio si hay una cláusula abusiva o nula en una hipoteca el banco tiene que devolver el dinero y pagar los intereses desde el momento en que se empezó a pagar

Voz 1 01:10 lo dice resolviendo el caso concreto de un hombre que firmó en dos mil

Voz 3 01:13 doce Hinault denunció hasta cinco años más tarde cinco años de edad

Voz 0995 01:16 eres es que ahora tendrá que pagar el banco un informes

Voz 1050 01:18 científico que acaba de publicar la revista Nature alerta que el aumento de las emisiones mundiales de un gas que no está incluido en el protocolo de Monreal está destruyendo la capa de ozono amplía Javi

Voz 0882 01:28 si el aumento en el este de Asia de las emisiones de cloroformo que se utiliza para fabricar ahora te filón en Japón y China podría retrasar la recuperación de la capa de ozono otros ocho años más según denuncia este informe del MIT el Instituto tecnología de Massachusetts la recuperación de la capa de ozono es muy importante porque protege a la Tierra de los rayos peligrosos del sol según la investigación realizada por el MIT entre los años dos mil

Voz 0995 01:51 diez y dos mil quince las emisiones de cloro

Voz 0882 01:54 como en la atmósfera de nuestro planeta han aumentado un veinte por ciento y esto está ya contribuyendo a agravar el problema del agujero en la capa de ozono que ese texto hace cuarenta

Voz 0995 02:03 la Guardia Civil ha encontrado el cadáver del

Voz 1050 02:05 preso gallego Fernando Iglesias es Pinho quién se había fugado se había fugado de la prisión de Ourense aprovechando un permiso penitenciario el trece de agosto el cuerpo sin vida ha sido hallado en una granja de esa misma provincia hay dos personas detenidas Iglesias es Pinho estaba condenado por haber matado a su mujer y a sus dos hijas en Jinámar en Gran Canarias vamos ya con los deportes López buenas tardes

Voz 0470 02:27 qué tal muy buenos días clave para el fichaje de Jason Murillo por el Fútbol Club Barcelona te cuenta la Cadena Ser que el central colombiano del Valencia va a llegar en calidad de cedido por un millón y medio de euros el Barça Zara a cargo del cincuenta por ciento de la ficha tendrá una opción de compra al final de temporada de veinticinco millones de euros además hoy empieza la jornada trece de la Euroliga de baloncesto a las ocho de Gran Canaria visitan Olympiacos ya las nueve duelo español entre Baskonia en Madrid que ganó ayer al planeta en juega mañana en Munich contra el Bayern

así llegamos a las cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:01 Ángel Garrido vuelve a reivindicarse a la espera de que Pablo Casado designe candidato para la Comunidad de Madrid el presidente madrileño que ya ha dicho en varias ocasiones que le gustaría repetir anunciado hoy durante el pleno en la Asamblea nuevos datos económicos que reflejan un aumento del ochenta y cinco por ciento de la inversión extranjera en la Comunidad datos que corresponden al primer trimestre del año cuando todavía gobernaba Cifuentes aunque Garrido los ha aprovechado para presumir de gestión

Voz 4 03:23 enorgullece que los datos de la Comunidad de Malisse

Voz 0177 03:26 buenos me cuya hace que sean los mejores de España y eso lo hago simplemente porque es mi obligación como presidente si después todo eso sirve como aval para que otros piensen en otras cosa pues estupendo pero si no yo creo que tenemos la obligación de hacerlo hubiese

Voz 1915 03:38 en Pozuelo el pleno del Ayuntamiento ha pedido la dación en pago hoy un alquiler social para un matrimonio de octogenarios los ancianos están pendientes de desahucio después de que su yerno los estafar hay utilizar a su casa como aval para recibir un crédito bancario informa Raquel Fernández

Voz 1315 03:50 por unanimidad ha aprobado el pleno la moción de somos Pozuelo para pedir al banco que acepte la dación en pago de la vivienda de José y Petra y que les permita vivir allí hasta el fin de sus días pagando un alquiler social el hijo del matrimonio José Ramón Ortiz Moreno detalla que viven con incertidumbre sobre su posible desahucio desde hace once años

Voz 5 04:10 cualquier iniciativa a favor nuestro pues nos de me parece estupendo y Julio que nos gustaría que se sí concretarse en algo definitivo

Voz 1315 04:17 a favor de la propuesta votado el PP cuyo portavoz explicaba que la alcaldesa Susana Pérez que island ha mantenido sendas conversaciones con la entidad bancaria previas a la moción que le han comunicado que se dará una solución positiva en los próximos días

Voz 1 04:32 hay una cosa más la Complutense rehabilitará y pondrá

Voz 1915 04:34 en funcionamiento el Johnny como colegio mayor propio y centro cultural en dos mil veinte el edificio

Voz 1315 04:39 yo estaba en situación de abandono desde julio de dos mil cuatro

Voz 1915 04:41 este cuando la antigua concesionaria dejó la gestión del inmueble en la universidad invertirá siete millones de euros en cuanto al tiempo cielos nublados en toda la Comunidad aunque sólo pueden caer algunas lluvias en la

Voz 6 04:52 va a esta hora tenemos once grados en el centro de la capital

es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las seis las cinco en Canarias

Voz 21 09:18 hay que ser independiente de los independentistas esto

Voz 0470 09:20 qué sencillo es más sencillo

Voz 1 09:23 qué modo un chupete es que era un crío de cuatro años aquí me parece

Voz 6 09:32 bueno todo por la radio hoy si listo lista Nogal gala seis así que mejor vamos al grano hoy además que ha habido un poquito de todo no hola o El bueno hoy

Voz 0470 09:40 ha habido de todo es verdad pero hay una cosa muy muy especial en el día de hoy es que hoy no ha habido noticias especialmente malas sobre el Brexit pero a cambio a cambio Vladimir Putin no se advierte de una posible guerra nuclear es no no no hay día tranquilo a ver si llega de una vez el invierno y morimos todos de frío turrón villancico

Voz 22 10:08 ya

Voz 6 10:12 si bien el invierno llega

Voz 0470 10:17 mañana mañana por la noche por la noche mañana cerca de la ver si Vladimir Putin Vladimir Putin advierte de una guerra nuclear con indirectas bueno con ese estilo suyo tan peculiar dice que Occidente está sub estimando la posibilidad de una guerra nuclear y añade cada día lo está subestimado más es una manera muy educada cuando es como encontrarse con alguien por la calle sin dejar de sonreír decirle está estimando la posibilidad de que te meto una hostia

Voz 19 10:53 el modelo latía les sólo quedará el caso

Voz 6 10:57 sí

Voz 23 11:03 Fernando

Voz 6 11:03 los twiterías

Voz 4 11:08 dejamos notarías con una pregunta que hace EH y que no me parece tan descabellada la celebración del amigo invisible

Voz 2 11:15 esa es la misa trece

Voz 10 11:17 ya no estén

Voz 4 11:20 no sé si el gran Carlos Boyero estará de acuerdo con esta opinión de robot sobre la última película de Cuarón yo en vez de Roma la habría llamado miran que sitúan más guays pongo la cámara vamos ahora con una conversación matrimonial a cargo del señor

Voz 24 11:34 Billy sabes a veces creo que cuando te cuento las cosas sólo te quedas con las menos importantes pero da igual ya me sacaré yo las castañas del fuego como hago siempre

Voz 4 11:43 guárdame castañas ahora vamos con una pregunta que existan bastante acertada que nos propone que fue primero Camela o los coches de choque llega con un tuit de postureo de

Voz 24 11:59 un Boca chino de vainilla con gatito dibujado en la espuma y una tostada de aguacate por favor Instagram está caído no va a poder subir la foto entonces por un carajillo dos porras

Voz 25 12:08 eh

Voz 10 12:15 y ahora

Voz 11 12:22 hombre el tema del encuentro entre Sánchez y Torra será decidir cómo llamar al encuentro entre Sánchez y Torra ambos mandatarios discutirán si lo que están haciendo es una cumbre una reunión bilateral lo que tiene dedicarán las horas que sean necesarias para llegar a un acuerdo tras frases de los pasos de cebra de

Voz 9 12:49 Brit ya son lo más leído de dos mil dieciocho la crisis del papel se suma ahora la competencia del asfalto que lleva a las librerías a vender trozos de alquitrán con electas pintadas Manuela Carmena ya anunciado una colección de pasos de cebra en edición de bolsillo

Voz 11 13:04 lleva dos meses abrazado a un señor porque el abrazo era gratis

Voz 0470 13:09 hay contrato de permanencia de verdad puede usted irse a su casa que el estarán echando de menos insiste el afectado que ha visto cómo su matrimonio se iba al garete por culpa de este señor al que está abrazado y que no se despega Niall A d3

Voz 11 13:25 Germán cuéntanos

Voz 4 13:26 el conductor de autobús lleva trabajando cincuenta horas seguidas porque el botón de parada solicitada no funciona es como la película es pero la lentas

Voz 11 13:37 vamos ahora con algunos titulares breves un jefe encarga a sus empleados que graben una felicitación navideña así divertida para los empleados

Voz 9 13:46 una fumata negra en Laponia indica que los duendes han elegido al nuevo Papa Noel

Voz 11 13:51 unas leona se sienten obligadas a matar a una gacela tras ver que el equipo de un documental las está grabando

Voz 9 13:58 Vueling recomienda a sus pasajeros que vayan al aeropuerto dos horas después de la hora el despegue

Voz 11 14:03 un camarero escribe sacarme de aquí en la Cuba de un capuchino

Voz 9 14:08 la baja natalidad en España obliga este año a celebrar el sorteo de la Lotería con un solo niño de San Ildefonso estamos en estos días en España en dinámica

Voz 0470 14:50 volver al Consejo de Ministros de Barcelona es como el partidazo se moviliza policía porque se temen incidentes entre hinchadas los parlamentos son como los programas de la tele de tertulias locas de fútbol pero Éluard de fútbol sobre lo que tiene que pasar el viernes entre toda esta dinámica ha sido muy comentado el anuncio de la líder de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas ha anunciado una querella contra el presidente de la Generalitat por la violencia que habrá por algo que aún no ha sucedido

Voz 9 15:17 nosotros vamos a presentar contra usted una querella una querella por su amparo por su justificación por todo lo el consentimiento que usted está haciendo para lo que va a pasar el próximo viernes nosotros vamos a presentar una querella contra usted

Voz 0470 15:31 es es es raro Stonianos sólo se habla sobre algo que va a suceder sino que se actúa sobre el futuro ya todo esto la reunión

Voz 26 15:39 las da

Voz 0470 15:45 tanto protocolo y tanta negociación en torno a este esta reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra parece que sea la reunión una reunión en el Kremlin entre Ronald Reagan en Leonidas Breznev

Voz 27 15:59 Se verán a solas acompañado

Voz 28 16:05 habrá dos reuniones

Voz 0470 16:07 se darán la mano antes pasó

Voz 28 16:11 como se dice de los niños mientras están en esto no entre tienen otras maldades verdad se han citado a las siete y aún no se sabe qué harán exactamente con poco importa

Voz 0470 16:22 no se sabe qué harán exactamente la vicesecretaria del PSOE Adriana Lastra ha explicado esta mañana no será una reunión bilateral de gobierno Gobierno

Voz 29 16:30 no es una bilateral Obama no bilateral de dos gobiernos

Voz 0470 16:35 y a continuación añadido será una reunión de los dos presidentes acompañados de otras personas

Voz 29 16:44 el Gobierno y el y el president del Govern se reunirán esta tarde van acompañados de desde otras personas

Voz 0470 16:52 habrá otras personas esperemos que se pongan de acuerdo previamente en las personas porque si no se lo dicen a lo mejor secuela alguien en la reunión el uno piensa a esa persona será suyo lo pienso lo mismo hay una señora comiendo queso y nadie les dice nada por si es una persona del otro hasta que alguien de protocolo se acerque pregunté

Voz 10 17:13 Pedro

Voz 0470 17:14 soy una señora a mi me me sugiere una señora comiendo una Torta del Casar y que nadie se atreva a preguntarle por sí causa un incidente diplomático Pablo Iglesias sospechas de los pirómanos esta mañana en Radio Nacional

Voz 1 17:25 sospecho que hay algunos que están deseando incendiar Cataluña deseando intervenir sus instituciones no tanto porque piensen que así se soluciona el problema sino porque entienden que electoralmente les bien estupendo una movilización digamos de sentimientos

Voz 0470 17:40 lo cuando llega el verano siempre se advierte

Voz 22 17:48 María

Voz 0470 17:49 efectivamente debido al sol amarillo el bosque ser reseca todos los veranos se dice peligro de incendio ya hay gente que va con extintor ya hay gente que va con lanzallamas en general hay una división básica de la gente que es entre extintores y lanzallamas en la política en el trabajo en la cola del súper hay gente en la cola la cajero que enseguida se ve que la cola no tira saca el lanzallamas

Voz 6 18:09 bueno funciona en la política tan

Voz 0470 18:11 en pasa hay políticos que ves que son más de extintor y otros más de lanzallamas y algunos son según realidad Pablo Iglesias empezó era más de lanzallamas ahora tiene una época extintor imaginarse Pablo Casado como extintor no es fácil Se le ve vocación

Voz 30 18:28 vaya más

Voz 0470 18:38 el tema dice el haiku de hoy de Miquel Iceta el primer secretario de los socialistas catalanes Marina

Voz 6 18:43 en el borde del camino la tumba del peregrino de agua lo siento

Voz 0470 18:51 el día que viaja Pedro Sánchez a Barcelona le recibimos con un poema que habla de la tumba del peregrino esto cuidado ayer haciendo gala de nuestra tontería habitual nos sorprenderemos por un haiku que hablaba de flores de colza menos mal que frente a la ignorancia Nos queda el periodismo de investigación Aróstegui la colza en España

Voz 1315 19:14 en el lenguaje botánico de la flor de colza es la rasca NAP Tous una planta que tienes mayor producción en Canadá China India y Europa por este orden en Europa donde más se pueden encontrar es en Alemania o en Francia pero en los últimos años ha aumentado un cincuenta por ciento su producción en España es que la colza es una planta de la que se extrae aceite de colza este es un producto que no se encuentra en los supermercados españoles o no

Voz 0995 19:37 afinidad se debe a que en mil novecientos ochenta y uno

Voz 1315 19:40 partida adulterada acabó matando a setecientas personas y desde entonces su consumo se paralizó la producción española de esta planta se exporta

Voz 1 19:49 no se destina a la industria porque también

Voz 1315 19:51 muy buena para crear haces aceites industriales y es uno de los principales ingredientes del biodiésel

Voz 0470 19:56 todo esto es porque recordamos el haiku de ayer que decía Flores de pronto el arrabal me deslumbró

Voz 4 20:22 no no me sabe mal porque a Roberto que esto es el último programa de del año digamos todo por la radio que hacemos del año tengo que hacer una llamada de carácter personal pero es que es una cosa urgente yo es que tengo mañana tenía tenía visita con el oftalmólogo habían sobre pero ya no lo es todo el oftalmólogo pero no puede ir porque miran Google que lo no tengo nada a la vista que no tengo nada que es lo que tengo no es una cosa absurda así que voy yo tengo que llamar para que mi pase lo ocupe otra persona otro otro paciente si si me permitís voy a a la aseguradora

Voz 32 20:59 para lograr la visita vale vale

Voz 6 21:02 el internacional

Voz 15 21:08 ha llamado esté al centro médico asegura Sarasa

Voz 0995 21:11 sí siquiera suelta

Voz 15 21:14 por uno bueno Putin quiere información puede haber soltado de analítica reza un padrenuestro hoy diga Bush hoy día si quiere que su cuota le cubra seguro dental ponga cinco mil euros en la mesa y diga duda si quiere anular citas diga cuatro cuatro cuatro cuatro vaya quiere anular cita amigos de impresentable diga sí sí suscita heredé medicina general no enfermedades imaginarias no tras Matilde Trauma yo tengo otro giran los huesos los huesos o vez derivada de ser Milano conocí ha dicho la fuente va lo has dicho tú con Un contestados así cuando te escucho el nombre del doctor doctora o doctora trances con el que tenía dos Ana Obregón doctora Trilla Flor sólo Trillo Arilla aquella tenía cita con doctora Trilla doce treinta de trece al FT doce treinta m setenta y tres y dieciséis segundos diecinueve si esos cinco diecinueve cero seis sin llegar a sentarse de ventas his Baleares Pekín King se sarda quicio la fuerte los contempla con sus superiores a un minuto y medio de duración de nuevo si nos dices

Voz 4 22:43 no no por favor por favor por favor que estoy hablando puede hacer más llamadas

Voz 15 22:48 hicimos una decepción porque esto es radio pero en la vida real mira te des cabeza volver a inicio

Voz 4 22:56 gracias gracias muchas gracias lo si la consulta era de doce treinta a doce XXXI

Voz 15 23:00 han dicho te hace treinta a dos setenta yuanes

Voz 4 23:03 pues a continuación detalle sin

Voz 15 23:05 desde por qué motivo casa no puede usted acudir a citas con doctora trilla con las ganas que tenía ya le pasa al este con su

Voz 4 23:15 por motivos personales

Voz 15 23:17 ha dicho

Voz 4 23:18 motivos personales escualos no no no no no puedo compartirlo

Voz 15 23:23 hay más que tiene que en dos mil cinco vino con un objeto introducido en el ano su privacidad con nosotros es setos

Voz 4 23:29 bueno pues ya no me que el tema es que ya no es el motivo es que no me encuentro mal que no tengo nada en el ojo

Voz 15 23:34 por esta vez pase suscita ha sido anulada elegido esté gasolina súper lo dice perdón mañana trabajó en casa a la llamada del ser así que a mí ha dicho cinco se ha dicho que me a mí como valores yo toda

Voz 6 23:56 cómo valora usted

Voz 15 23:57 el payaso

Voz 6 24:01 dos Es mejor cuando uno Roberto que animal verdad es que con Susana es fácil a que si Ruiz venga Sánchez vamos con el audio emitido Trittin al mismo ritmo rico

Voz 33 24:41 en el mismo

Voz 1 24:46 nunca eh

Voz 6 24:47 esta sí que es fácil ver son vacas ovejas cabras foca llenas

Voz 1315 24:56 estas especies de mamíferos cuya leches muy preciada en el caso de la vaca las caras las ovejas no sólo por sus crías sino también por muchos humanos en casi llenas porque son algunas de las leches más nutritivas del reino animal esto ya os lo lleváis acaso eh está bien bueno la producción de leche es un rasgo compartido

Voz 1 25:13 todos los mamíferos pero sorpresa

Voz 1315 25:16 los chinos han descubierto una especie de arañas que producen leche que cuidan de sus familias

Voz 6 25:22 el estudio nos suena bien

Voz 0995 25:24 no sí sí arañas unas cañitas de exterior

Voz 1315 25:27 en asalta harina del sudeste asiático que vive en nidos Los investigadores descubrieron que las madres alimentan a sus crías con una sustancia muy similar a la leche que continúan cuidando las a medida que van creciendo sabéis que los insectos y los arácnidos en este caso no hacen estas cosas ponen los huevos apañan solos bueno pues las señoritas hasta que tienen veinte días la los bebés Alagna chupan directamente del abdomen de su madre esta especie de leche

Voz 6 25:54 de entre los veinte y los cuarenta días las

Voz 1315 25:56 crías ya pueden abandonar el nido para cazar alimentos pero las madres aún les permiten tomar alguna toma les permiten luego ya sigue las destetan entre comillas para que las citas pues como ya alcanza la madurez sexual pues que hagan su vida la leche de esta araña tiene casi cuatro veces la cantidad de proteína que la leche de vaca oigo pero tiene menos grasa y más azúcar este hallazgo obliga a los científicos a replantearse el estilo de crianza de los invertebrados que son el noventa y cinco por ciento de las especies animales de la Tierra ya que demuestra que por lo menos en algunas especies sí que

Voz 1280 26:27 hay atención materna cuando estaba

Voz 1315 26:30 establecido pues que no técnicamente no es leche porque la leche sólo es la sustancia que segregan las mamas de las hembras mamíferos parquímetros las crías pero es una cosa que se le parece mucho

Voz 11 26:40 on ya Maleni vaya tela

Voz 34 26:44 ahora

Voz 6 26:47 no

Voz 34 26:49 el contrato de nada lo que dé de sí eh

Voz 1826 27:16 ya está ya está la voz yo creo que es inconfundible el surrealismo también es Kiko Veneno Laura Piñero Kiko Veneno con el primer avance del que será su nuevo disco sombreros roto

Voz 6 27:28 hoy en general dice que seguirá la línea de esta canción bailable evita le le triplica en concreto el tema que estamos escuchando se llama La Higuera inspiración le llegó mientras daba un paseo por la naturaleza naturaleza imagino que había una izquierda en este recorrido Manero como vosotros queráis a la higuera ya dirás Cabildos los equivoca nunca lo grabó parte para decía que grabó parte de la letra en ese paseo

Voz 1280 28:02 su teléfono móvil también la melodía

Voz 6 28:04 ya ya al día siguiente la terminó en un estudio

Voz 1280 28:07 presionar en sólo tres horas la producido Santi Brown KIO para los que digan Yeste quiénes pues es un músico de Jerez su apellido real es Gonzalo Santi Gonzalo que tiene propuestas urbanas muy curiosas que os invito a que busque la reír de Jason poco nos lo pongo después de Navidad su arte se suma al de Kiko Veneno en esta canción la Higuera Kiko Veneno

Voz 2 28:33 Alonso

Voz 35 28:42 que no que no está un poquito

Voz 1826 28:54 no no de todo por la radio ya está no veo por aquí a Luis Piedrahita Lucía a Marta Estévez qué vendrá señor Blanco y sus voces cruzadas

Voz 22 34:02 eh ah

Voz 6 34:20 me

Voz 22 34:27 aquí

Voz 1826 34:28 la radio aquí hasta la seis en La Ventana pero bueno ha venido Laura Piñero irnos ha presentado lo último de Kiko Veneno con ella también que estamos hablando de esta tarde de la ilusión de preparar la cena de Navidad hola otra vez Laura

Voz 1280 34:40 hola Roberto cena elaborada rápida vegetariana carnívora con la receta de la abuela

Voz 30 34:47 por cuando hay que ponerla un poquito más

Voz 6 35:00 muchos pasajeros aquel con la ayuda de un tutorial de internet

Voz 42 35:05 ella amigo venida alcanzada hoy es un vídeo suben especial volver quiero compartir con los ustedes menos decenas de empleados principal digámoslo así eh de navideñas que puede servir

Voz 1280 35:20 decorada más o menos navideña ambientada con música velas en tu casa en la suya da igual lo que importa es la emoción de preparar la cena de Navidad y compartirla

Voz 2 35:33 es mi ilusión un mensaje en colaboración con El Corte Inglés

Voz 43 35:37 sí hecho está es tímido yo nos diga sube Küng que sobrevivir

Voz 10 35:49 y hoy la emoción de Luis Piedrahita es nuestra emoción porque amigo hoy

Voz 6 35:55 Slow Joan función de la fábrica el audio en Madrid Madrid

Voz 19 36:03 jueves es la última función de las amígdalas de mis amígdalas han sido tres años de muchísimas risas ahora empieza la gira por toda España el año que viene habrá otros usó un nuevo que será igual de divertido

Voz 6 36:16 la mejor Barcelona cuando pero hoy es hola Barcelona fue hace dos semanas y lo Barcelona cuando estoy en Madrid mirad que es

Voz 19 36:26 es la última oportunidad para ver el show y lo vamos a festejar de la siguiente manera eran Acasiete y media yo voy a dejar dos entradas en la taquilla del teatro no antes ni les fue sí una serie de media a nombre de Carles Francino porque aquí puede ir quien quiera recogerlas iré que es más aunque sea Lucía Taboada y Carla solución si cosa que yo ya les sustituido a veces por eso digo yo es el primero que las recoja las queda a las siete y media habrá dos entradas a nombre de Carlos Francino a lo mejor alguien la recoge las siete y media o a lo mejor la recogida no puede ser que allí habrá dos bueno

Voz 6 37:07 volví a nadie debería ser no sería la primera vez

Voz 1 37:12 Dow lado esos planes de futuro que ya pronto serán parte del pasado vamos con el presente vamos con ese rastreo de significados huérfanos de significante que tanto nos gustan situaciones que todos hemos conocido para qué pero para las que no tenemos una palabra que les de nombre la primera es

Voz 17 37:33 el rico que se queja

Voz 1 37:36 por qué tiene que pagar muchos impuestos de hecho casi no hay otro tipo de rico protestan indignados como así agitando sus collares de perlas no es justo dando golpes con sus anillos de oro no hay Lillo e colgando tapices y brocados en sus balcones

Voz 10 37:56 claro diciendo no hay derecho

Voz 0995 38:01 la coca anillos en forma de jazz queremos a los demás

Voz 1 38:08 pero bueno yogures gente gente que quiere ser rica pero gratis cuando la gracia de ser rico consiste en que precisamente ese rico es un lujo que muy pocos pueden pagarse cómo podemos llamar al contribuyente acaudalado que protesta porque tiene que pagar impuestos urge una palabra que da nombre al rico molesto con la fiscalidad yo propongo contribuya ante

Voz 6 38:34 que bueno country boyante la define

Voz 1 38:37 acción quedaría tal que así

Voz 22 38:42 no

Voz 1353 38:45 ha contribuido llame este verso una pudiente que manifiesta su disgusto ante la tasa impositiva sujeto con dinero pero sin ganas de gastar persona a la que no le falta de nada pero tampoco les sobra eso es Sun

Voz 1 39:04 con cuando ésta me da mucho dolor cuando pides postre sólo el fruta todas tus ilusiones ajusticiar sepultadas en la franja de la decepción mejor lo pedirlo una decepción como la de ir a casa de un amigo con juguetes fantásticos eso me pasó a mí de pequeño ir a casa de un amigo que tenía juguetes maravillosos juguetes que uno no tenía el muy majadero los tenías impides cómo puedes o que eso es que te ofrezcan postre ya ya pera de agua eso eso es un dolor de fruta como cuando cuando cuando veías en casa una caja de galletas danesa esa caja delata que esto es todos los millennials esa caja de galletas buenas de mantequilla Nacho Cases ese ojalá habría allí estaba llena de botón desde ahí lo poco

Voz 0995 40:05 mi casa mi casa has

Voz 1 40:09 bueno pequeños sin sabores de la vida pedir postre que sólo haya fruta urge una palabra que dé nombre a esa noticia con sabor a Desengaño a ese naufragio de las expectativas cómo podemos llamar a esa frustración culinaria que saboreaba Moscú cuando pides postre sólo hay fruta

Voz 17 40:28 yo propongo fruta

Voz 1 40:31 por votación muy bueno la

Voz 11 40:33 definición

Voz 35 40:35 quedaría tal casi fruta fió

Voz 1353 40:45 la decepción que se experimenta cuando de postre sólo hay fruta chasco gastronómico resignación postrera pera de agua empapada en lágrimas de desilusión eso es Fernando

Voz 1 41:05 alguien alguien debería decir de una vez por todas la verdad sobre dulces navideños verdades como que por ejemplo no le gustan a nadie nadie gusta si estuvieran ricos Roberto los comer llevamos todo el año

Voz 0995 41:20 no se caducará claro no

Voz 1 41:22 Adidas por ejemplo eso no gusta a nadie cuando fue la última vez que perdiste pesadillas

Voz 6 41:29 cinco años

Voz 1 41:31 tanto es el único alimento creo yo que tú se lo das a las palomas no lo que no te escupen a la cara y más si es que mi madre hace eso pone un platito de pesadillas el veintiuno de diciembre se lo lleva el dos de febrero sin que nadie haya tocado una sola pesadilla poco exacto y la en los turrones igual turrones lo mismo yo recuerdo antes había dos duro blando Hardwicke y los dos junto con las pesadillas podían estar en una colección de minerales son como unos pedruscos ahí sólo dos tipos ahora no ahora Jay pues yo creo que ahora mismo hay más sabores de turrones

Voz 6 42:08 qué elementos de la tabla periódica muchos

Voz 1 42:14 yo Colate blanco trufa pistacho dulce de leche y creo que estoy haciendo más sabores de dos mil sí eh Coco piña a la casita doce ni yo ternera jardinera y luego viene lo peor que son las combinaciones chocolate y dulce de leche trufa cochinillo decía lo ical que se repiten no te das cuenta está el Pinho que es mitad piña mitad Co o el polaco quien ya que es mitad y mitad piña lo mismo pero engañando hay veces que se mezclan tanto que ya Vox se pone en contra que veredicto este turrón no es digno sí siempre surge el erudito de los turrones el especialista el personaje que sabe de dulces navideños más que nadie quiere auditar la bandeja de turrones y falta un nombre para el Cata pastas una vida Nino éste que recomiende desaconseja tiene el criterio cómo podemos llamar al pesado de los turrones yo propongo

Voz 1353 43:18 tontorrón y la definición quedaría tal

Voz 1 43:23 que así

Voz 1353 43:33 doctor en dulces navideños estudioso de los turrones y asesor no solicitado el mazo de pesadilla pel mazo de polvorón pel mazapán eso es un tontorrón sí

Voz 1 43:50 oye ante la palabra de nuestro oyente que nos la manda David guión bajo G desea repetir su nombre guión bajo G desea David G desea llamaremos le a partir de ahora habla del empacho de golosinas ese día que dices me voy a ofrecer un atracón de gominolas porque porque soy un adulto que conduzco monopatines tengo esos privilegios hoy me voy a dar un atracón de gominolas empiezas a masticar goma como

Voz 11 44:20 la Cadena Dial un momento

Voz 1 44:23 qué notas que se te rellenan los empastes de goma que dices me estás mal pero no puedes parar tiene vas a tener la lengua dulce tres días seguidos pero pero sigo sigo te comes hasta las que no te gustan hay una especie ahí de regaliz azul con pica-pica que ofende a Dios a dentro un plátano con sabor a melón evento un dedo con olor a colonia dentro y lo peor es que yo vine cuando te descubres intentando comerte el pica-pica en el fondo de la Bolsa de ahí estas ya en modo John edicto de comedias una goma de borrar si te pusieran en la mano es horrible sí pero no hay una palabra que dé nombre a ese atracón de gominolas las que todos nos damos de vez en cuando esa competición entre la capacidad del estómago y la cantidad de gominolas de una bolsa cómo podemos llamar a la ingesta desmedida de divertidas frutos así gelatinas procesadas David G de SA propone Goñi lona verdad Magee la definición quedaría tal que así

Voz 35 45:41 comilona

Voz 1353 45:43 festín a base de gominolas regalito de golosinas blandas mastica banquete neo adulto

Voz 1 45:52 entre una persona y una bolsa de gominolas que acaba con uno a punto de estallar lucha entre el estómago la goma que suele acabar en derrota del humano por un explosivo estómago uno Goma dos mil once

Voz 6 46:12 señora pero ya está aquí Lucía Taboada que ha vuelto del teatro a ver si estaban ya las entradas a nombre de Carlos Francino a las siete y media Lucía ya me las han dado todavía no han dicho buena

Voz 1322 46:26 ayer anoche terminó Operación Triunfo ganó ganó ya sabéis con ese nombre sólo podía ganar además es muy gracioso porque su hermano

Voz 1315 46:34 su hermanos Gemma Fernando el

Voz 1322 46:37 ya es hora de hacer balance porque el año que viene no va a haber edición bueno hemos tenido dos ediciones seguidas ir hace unos meses os hablé de palabras que hayan trascendido como por ejemplo ir a hablar de las frases de los meses que han salido de Operación Triunfo y han transcendido el lenguaje coloquial días utilizan en el día a día por muchos jóvenes y no tan jóvenes porque utilizó algún hay en fin ya tengo mi edad ocho de hecho digo los jóvenes muchas las ha hecho Miriam concursante de la primera edición por ejemplo ella

Voz 6 47:10 ya que saliera

Voz 1322 47:13 ella se puede utilizar delante de todo por ejemplo yo que sé Francino podría decir ella amante de los réditos de animales no por ejemplo además de ella au Susana tenemos el que la pasa la pasa esto se utilizan lugar de qué te pasa que la paz otra frase que se ha convertido ya en sí mismas en la soltó Mónica Naranjo Aitana en la primera edición

Voz 11 47:36 ya tu edad con dieciocho años me fui a México sola con una mano atrás un Adelante saber lo que iba a pasar con mi vida no yo haré nunca

Voz 1322 47:46 nunca no lloré Aitana no llore esto se utiliza para restar dramatismo cualquier situación vale otra expresión de esta edición la del año pasado es tengo la peluca en Cuenca que significa algo así como que algo te gusta mucho eso vale muy lógica no hemos visto bueno pero cuando no pero bueno la puedes tener donde quieras

Voz 0995 48:08 así igual igual viene de esos usarlo cuencas una discoteca puede ser eso tengo la peluca Cuenca es como ya

Voz 6 48:16 tú crees mirando a Cuenca también está ligado

Voz 1322 48:23 bueno pero que te gusta muchísimo puedes tener la peluca más lejos de Cuenca la puedes tener ya que se han Sebastopol si quieres vale y luego tenemos una frase que cantó la concursante Isabella en esta edición en una canción de las Spice Girls que la cantó con mucho ahínco den polca así que den polcas utiliza ya parado que te produce mucho entusiasmo

Voz 10 48:51 debe

Voz 1322 48:54 bueno el timo para que esta sección termina tenemos la frase pues ya estaría significa son mismo aquella determinados

Voz 6 49:01 muy bien Lucía pues ya está ya estaría de teléfono Marta Estévez sí sí estaría lo que pasa aquí y trompetillas que me ha puesto

Voz 1322 49:19 yo hablo de la final yo te que decir que que era un poco largo

Voz 2 49:22 sí

Voz 6 49:22 acabó la XXII el año pasado ganó Amaya estaño como decía Lucía Famous este chico de origen nigeriano y sevillano de adopción que canta así

Voz 44 49:42 un se Llingua

Voz 6 49:52 no

Voz 45 49:57 no no no

Voz 6 49:59 bueno

Voz 46 50:00 no no no no

Voz 0470 50:02 muy

Voz 6 50:07 el programa terminado ahora viene lo de elegir lo de Eurovisión esto es otra tontería que queda hablarlo hasta Bayamo la viene lo peliagudos ellas de ya estaría nada ir de la parte arduo oye y los millennials entonces operación

Voz 0995 50:21 sí señor sí sí sí sí la verdad es que quiero que acabe ya que esa calle la gente de mi Twitter tengo toda la gente silenciado porque es como Tio entre si por ejemplo anime Mundialito hay mucho anime Little me a hablar de anime sea en general de los putos perdón por la palabra pero

Voz 2 50:42 no no no

Voz 1322 50:45 pero yo como no tengo derecho a insultar a vosotros

Voz 0995 50:48 a eso la gente que no anime y la gente que me anime Come together o sea se une para insultar a la gente que los obstáculos eso es así pero voy a explicar un poco el anime en general porque era enorme el animen si lo que estoy diciendo anime es en serie animada sea ese lo japonesa que todos conocemos manga también pero el manga tiene como varias varias versiones según para qué público vaya dirigido yo yo voy a abrir el mundo a algo bello diferentes si por ejemplo este tenemos el codo como es unánime o sea es un manga he dirigido para los niños sería como por ejemplo Damon

Voz 1 51:26 tenemos que es un público más

Voz 0995 51:28 el excedente masculino pero también sea el son en si hay una revista que sea masón en jam que es donde se publican todos los mandas semanas semana sea Naruhito de luto también Wampis algo así se publicaría cada semana o cada dos semanas dependiendo si el manga de turno trabaja más o menos a lo publican la son en jam luego tenemos el Sein en que es para hombres adultos incluyan pues haré una temática Un poco más seria más profunda no tenemos el el Soho que es para son las novelas románticas para adolescentes para chicas adolescentes más que sabores de turrones eh no haremos hay muchísimos yo voy entendiendo el dieciséis por cien de las palabras claves dentro del Soho está el ojo Gorriz de seis Ormond debemos olvidar el seísmo sería un ojo y luego tenemos el chip que es un vándalo injurioso que es grandote se dice no no no no es el marrano te del todo es es un poco fan service llama sea el típico el típico plano que da vueltas alrededor de todo el personaje acaba por debajo de las piernas mostrando así Esa plagas azules y blancas que son tan como el anime pues pañal eso sería un pero si quitamos en medio se convertiría en El gen Tyson si lo dibujó guarros de temática erótica de uno erótica ya porno es directamente porno en Internet hay una regla sí existe hay porno de ello es la rain la regla XXXIV Internet ahí reglas eh luego pero esto el gente ahí no sale de ahora no es Milene al puramente osaba sale de Tsonga esos dibujos da esa sabe lo que es el suda si no

Voz 1 53:06 a ver el su era

Voz 0995 53:08 se llamaba o Quillo eh que eran un grabado japonés que hacía en la época Haedo que sonará por ejemplo muy claro si vamos a poner a la gran ola decana Gao a esa ola así es muy japonesa pues es tenerlo en cuenta pero pero con versión porno el gente ahí normalmente claro en gente hay normalmente está censurado el Sun ganó es bueno la pornografía de la época pero es que esto es esto es enorme este mundo es enorme y dentro de cada categoría Icomos diversas su categoría por ejemplo los ferrys quería hablar quería abrir este melón en la SER quería hablar de la Fura tú querías llegar hasta aquí hasta el sabes lo que son los ferrys no pero moraleja de donde quiero quiero hablar de jo déjame terminar con esto lo ferrys son gente que tiene afinidad con los animales y se hacen una persona que son ellos mismos en versión animal

Voz 1 54:03 ah sí la versión porno de esto

Voz 1322 54:08 quería decir lo que había bien porque nadie lo oye se queda con todo

Voz 0995 54:13 ah no no hay moraleja

Voz 6 54:16 encajaba la firma de mi carrera ahora mismo ya está ya está oye pues nada de nuestras neuronas las vidas cruzadas

Voz 11 54:25 iré

Voz 6 54:31 bueno pero antes de de la madre de la pequeña lo bueno las fechas me lo ponen fácil esto últimos voces cruzadas del año pues vamos a homenajear a la música por excelencia no que son los villancicos mira pero los verdaderos protagonistas de estas fechas los que más disfrutan los niños sino como decía

Voz 1322 55:00 Mario los niños son Ángel en lo niños son los Angeles pues eso vamos a hacer un voces cruzadas con voces de niños tiendas y angelicales vamos a empezar por el villancico villancico moderno bueno moderno este las Christmas de Guan eso ochentero pero es moderno para los que ya escuchamos vamos a recordarlo por si algún despistado que él lo de los títulos no es lo suyo

Voz 6 55:35 que se entienda superávit tiene bueno y nos vamos a ir a la década de los años treinta en Estados Unidos porque haya había una niña prodigio con tirabuzones rubios y mejillas de algodón que puede ser Sherly tan sí que con seis años ganó un Oscar me admiración toda mi admiración

Voz 1322 55:55 vamos a ver como cantaría Shirley Temple un tema ellos Michael no

Voz 47 56:03 fui kit dio del vídeo rain in bien

Voz 6 56:21 por ejemplo

Voz 1322 56:25 bueno seguimos con niños prodigio pero ahora nos venimos a España y nos vamos veinte años más allá la década de los cincuenta aquí teníamos un niño prodigio perder el grandísimo Joselito útil bueno de grandísimo bueno lo señor que cantaba muy bien el pequeño ruiseñor como cantaría

Voz 1 56:44 señora como cantaría

Voz 1322 56:46 venga que tengo que acaba esto El tamborilero que tenemos esa versión de Bing Crosby y la de Rafael no para gustos colores pro como la Coca cantaría Joselito

Voz 48 56:56 El tamborilero

Voz 49 57:01 el K

Voz 6 57:05 qué

Voz 49 57:11 basta tal va que nadie

Voz 6 57:15 hombre

Voz 49 57:19 la de ello

Voz 6 57:24 ahí

Voz 49 57:27 letra rehenes

Voz 50 57:30 es raro

Voz 6 57:33 bueno

Voz 49 57:40 a ochenta

Voz 51 57:48 cada crónico

Voz 6 57:52 sí

Voz 1353 57:54 exclusiva una más

Voz 1322 57:58 una más para terminar otro niño prodigio pero también fue prodigio de mayor porque lo hacía todo bailada cantada

Voz 6 58:03 hago ponía Michael Jackson Michael ya

Voz 1322 58:06 con este villancico Se lo voy a dedicar a Iñaki de la Torre él sabe por qué Michael Jackson Five lo Jackson Five que que le gusta mucho a Iñaki de la Torre bueno vamos a ver como cantaría esa con esa voz aterciopelada probablemente el villancico más tradicional de todos Silent night así que vamos allá por Maicon no

Voz 6 58:24 la Navidad

Voz 52 58:27 no

Voz 53 58:32 una ahí

Voz 50 58:35 hubo una hora quién

Voz 6 58:58 hay que

Voz 54 59:01 los que han en Mahler Lili sí

Voz 55 59:09 sí aquí

Voz 54 59:14 sí it higiene ahí

Voz 6 59:27 una hora menos

Voz 48 59:30 una hora menos es más Canarias recupera el buen clima