La Ventana (20/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 las seis las cinco en Canarias

Voz 1826 00:06 el Congreso ha dado luz verde a la senda de estabilidad del Gobierno Sánchez trámite necesario este para la aprobación de los presupuestos generales del Estado para ello ha contado con el apoyo de los partidos independentistas aunque la senda no pasará el filtro del Senado con mayoría popular también la Cámara Baja ha aprobado la Ley de Muerte Digna una propuesta de Ciudadanos y que va a garantizar el derecho de las personas a morir sin alargar su sufrimiento informa Laura Marcos no ha habido consenso total pero

Voz 1276 00:31 veintitrés no es PNV Esquerra y UPN han votado en contra de esta ley estatal que una vez pase por el Senado garantizará el derecho de los pacientes terminales a la sedación y a que les retiren las medidas de soporte vital ciudadanos promotor de esta iniciativa critica que finalmente el régimen sancionador recaiga sobre las comunidades los socialistas les acusan de querer centralizar competencias Francisco Igea Jesús María Fernández

Voz 3 00:53 sí somos centralistas los más débiles si necesitan

Voz 1630 00:57 el respaldo de un régimen sancionador que haga que esta ley

Voz 1626 00:59 sea efectiva partido Ciudadanos no es que estén ahí

Voz 4 01:02 a favor o en contra de un régimen sancionador es que ellos no creen en el Estado autonómico

Voz 1276 01:07 el PSOE ha pedido a los de Albert Rivera que dejen de bloquear la tramitación de su ley de la eutanasia y le ha recordado a los populares que aunque ahora se sumen ellos siempre obstaculizan cualquier ley que amplía

Voz 1826 01:17 gracias Laura que hemos haya a esta hora Nacho Palomo

Voz 1050 01:19 el Constitucional ha tumbado la ley balear de los toros una norma que prohibía la tortura y la muerte del animal durante la corrida el recurso a esta ley la presentó el Gobierno central cuando Mariano Rajoy era presidente vamos a Mallorca Lucía Bórquez

Voz 1315 01:32 el Constitucional anula en la práctica la esencia de la ley autonómica que impedía la muerte del toro en la plaza y sólo autorizaba la lidia con elementos que no mal tratasen al ejemplar la sentencia del Constitucional anula cinco de los artículos principales de la ley autonómica al considerar que efectúa una regulación con tal grado de separación del uso tradicional que hacía imposible reconocer las características de la corrida de toros que ha protegido el Estado

Voz 1590 01:57 jueces señalan que la regulación altera la Liga

Voz 1315 02:00 la tradicional desfigura la concepción del espectáculo tal y como se entiende en España la normativa según los magistrados impide perturba y menoscaba la competencia estatal sobre patrimonio cultural el dictamen ha contado con cinco votos particulares

Voz 1050 02:14 en el Reino Unido el Gobierno ha tenido que desplegar al Ejército en el aeropuerto de Gatwick el segundo más importante de ese país y que está cerrado desde anoche por la presencia de dos drones cerca de las pistas vamos ya con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 5 02:27 qué tal muy buenas entrenamiento del Real Madrid en Abu Dabi el sábado juega a las cinco y media la final del Mundial de Clubes ante el Al Ain árabe hoy han entrenado todos menos Marco Asensio que no llegará a jugar ese partido por lesión además el Barça cerca de cerrar el fichaje del central del Valencia allí son Murillo llegaría cedido con opción de compra de veinticinco millones a final de temporada en baloncesto jornada trece de la Euroliga a las ocho Olympiacos Herbalife Gran Canaria ya las nueve Baskonia Barça mañana juega el Madrid lo hará contra la valla de Munich en Alemania

Voz 1050 02:54 a seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 2 02:59 cadena SER Madrid

Voz 1826 03:02 una el pleno de presupuestos en la asambleas están debate

Voz 1915 03:04 no las enmiendas de la oposición el PSOE ha manifestado su frustración porque no se hayan aceptado ni un uno por ciento de sus propuestas su portavoz Ángel Gabilondo lamentaba que la pinza PP Ciudadanos haya dejado fuera temas prioritarios

Voz 0175 03:16 sobre todo nos preocupa mucho en educación en sanidad que es donde presentamos más viviendas presentábamos casi de más de doscientas cincuenta en educación y setenta y tantas en sanidad pero ha habido muy poca aceptación pero no sin inquietan algunas cosas no por la dotación es insuficiente muchas cosas que tiene que ver con la universidad con la educación inclusiva pues no están

Voz 6 03:38 aquí es una pena los delegados del Gobierno

Voz 1915 03:41 de Madrid y Castilla y León han acordado intensificar la coordinación para evitar los problemas en las carreteras por las nevadas que puedan caer este invierno el objetivo es evitar el caos circulatorio que se vivió en la AP seis el pasado seis de enero cuando miles de vehículos quedaron atrapados por la nieve el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Rodríguez Uribes

Voz 0763 03:58 se trata de trabajar para la coordinación para mejorar esta coordinación singularmente en estas provincias litros me he limítrofes entre Madrid Segovia y Ávila las tres para prever anticiparnos y en su caso después responder reaccionar con diligencia con efectividad ante los posibles incidentes derivados de nevadas etc

Voz 1915 04:19 el abandono de animales cayó un veinte por ciento en Madrid durante los primeros nueve meses del año también hubo más adopciones un treinta por ciento más con todo asociaciones como el refugio llaman a la responsabilidad antes de regalar un animal en Navidad y piden adoptar en lugar de comprar Nacho Paunero es el presidente de esta asociación dedicada al rescate y adopción de animales jamás

Voz 7 04:37 puede comprar un perro o un gato siempre hay que adaptarlo vivimos en un país donde se abandonan más de cien mil animales al año y no nos podemos permitir que la gente vaya un atiende los cumple ahora ya en la Comunidad de Madrid que no está en los escaparates lo hemos conseguido

Voz 6 04:50 tenemos once grados en el centro de la capital

Voz 1050 05:02 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las siete las seis en Canarias que haberse

Voz 2 05:11 servicios informativos

Voz 8 05:19 dame cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre

Voz 9 05:24 todos los AVE línea directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com eres autónomo tienes vehículo de trabajo llamando Línea directa tienes un quince por ciento de descuento al contratar tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa puntocom

Voz 10 05:45 hola cariño sabes que hace la Policía bajo se han robado los del quinto este fin de semana

Voz 1630 05:49 este fin de semana más hemos enterado de nada

Voz 10 05:52 ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fue

Voz 11 05:56 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo Carr llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1630 06:10 el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailao

Voz 10 06:12 sí que preocupa tesoros de lo que te quitan en comisiones de tocar

Voz 1630 06:15 la de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING punto es Navidad en Vision Lab

Voz 1826 06:25 esto es graduada es para todos comprarles gafas graduadas y te llevas tres si compras un ay te llevas tres para para quien tú quieras visibilidad consulta condiciones

Voz 14 06:58 que no tenga prisa que mide cómo está la carretera bueno no se preocupe que verá como usar estando por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 15 07:14 no

Voz 16 07:16 Baños Marcelo una veinticinco parece que a Bin Nasser

Voz 17 07:27 quiero que miren los esta tarde crea para jugar conmigo mejor regalo eres tú

Voz 18 07:37 clase de cintura o de cocina o Zur o snowboard por Opus queremos que descubra tu pasión te regalamos dos experiencias una de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión guión Time punto com

Voz 19 07:54 porque sabemos que eres muy de celebrar y muy de langostinos en Navidad en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés de ofrecemos los mejores langostinos cocidos trenca cuarenta piezas en kilo por sólo nueve noventa y cinco euros el kilo de Navidad muy de Hipercor del supermercado el corteinglés

Voz 1630 08:17 el viernes Paco Nadal y José Vicente Dorado nos dieron este paseo Doñana Espinar es lagunas prismas las dunas Corrales y fauna terrestre y aérea hubo lugar para practicar turismo ornitológico ahora mismo más de doscientas especies de aves están en este entorno a dónde iremos esta semana que damos este viernes en La Ventana con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder

Voz 20 08:47 yo vi casi Cher pachas con familias de novia comprar capón por la ONCE Hinault cupón de la ONCE perro guía Sevilla arreglar Cho ya tiene el cupón Palazuelo cupón para acuñado cupón la cupón la novia supone

Voz 21 09:03 soy el uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros

Voz 1630 09:09 muchos premio repartido

Voz 1826 09:21 a las seis y nueve minutos cinco y nueve en Canarias durante mucho tiempo el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón fue motivo de cierta pugna de debate generó hasta cierta rivalidad entre ciudades y países que reivindicaban haber sido su cuna eso en cuanto al nacimiento pero qué hay de la muerte y concretamente qué hay de los restos de Cristóbal Colón

Voz 24 09:46 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:02 no no sé si sabrán que hay una pequeña querella entre República Dominicana y España por ver quién tiene los auténticos huesos de Cristóbal Colón los dominicanos dicen que los tienen ellos y sólo ellos muerden si se les dice que el descubridor está en la catedral de Sevilla a los españoles la verdad les da igual donde esté Colón porque casi nadie sabe dónde está si tiramos del hilo resulta que el origen del desencuentro diplomático tiene fecha concreta el veinte de diciembre de mil setecientos noventa y cinco los españoles sacaron a Colón de su tumba en la catedral de Santo Domingo para trasladarlo a Cuba lo claro estar con los muertos de la Ceca a la Meca tiene consecuencias Colón fue enterrado en la catedral de Santo Domingo porque así lo pidió pero llegó el momento en que España perdió su posesión dominicana porque tuvo que entregarla a Francia cosas de las guerras algo tenían claro los españoles es que Colón no se quedaría abandonado en Santo Domingo bajo custodia francesa por eso el veinte de diciembre los restos fueron facturados camino de La Habana es decir según los españoles el almirante Colón fue trasladado a Cuba sin ningún género de dudas pero resulta que pasados unos años durante unas obras en la Catedral de Santo Domingo apareció detrás de un tabique que derribaron sin querer un cofre con huesos en el que se leía ilustre esclarecido varón Don Cristóbal Colón igual que los españoles equivocaron de muerto fue lo primero que pensaron los dominicanos y tan contentos ellos reunieron a los diplomáticos de medio mundo y anunciaron a bombo y platillo que el descubridor seguía con ellos tampoco se entiende tanto cariño pero bueno

Voz 26 12:05 es que en seis en esta

Voz 1626 12:31 el caso es que los españoles llamaron mentirosos a los dominicanos y los dominicanos tacharon de embusteros a los españoles se dedicaron unos cuantos insultos más iba a día de hoy cada país sigue en sus trece República Dominicana hizo un mausoleo como siete campos de fútbol para vacilar de los muchos huesos de su Colón y en la catedral de Sevilla se guarda el otro Colón que al menos genéticamente está confirmada ahora no nos volvamos locos eh en Sevilla hay cien gramos de hueso

Voz 26 13:04 Costa

Voz 1826 13:10 dispara para un caldos señores bueno huesos para arriba para abajo que trajín mejor que contacte de nuevo con la realidad y con el presente sintonizado Radio lindo

Voz 27 13:20 eh

Voz 28 13:34 en La Ventana con Carles Francino habitualmente a hielo

Voz 29 13:42 eh

Voz 30 13:45 eh

Voz 28 13:51 me ha pillado en la sobremesa larga yo empiezo ya Arsenio

Voz 0545 14:20 Elvira Lindo qué tal buenas tardes hola buenas tardes porque has querido

Voz 1826 14:23 empezar hoy así que alegría

Voz 0545 14:26 una canción que me emociona que ahora ya se llama Villa

Voz 31 14:29 Zico que me emociona especialmente venía yo me acuerdo que le hice una entrevista Carmen Linares y le pregunté qué canción no que

Voz 0545 14:38 el cante no puedes cantar porque te emoción embarga la emoción y no puedes seguir y ella me dijo que las campanillas y es muy probable no entiendes porque es una canción muy pegada a una época del año al final del año probablemente que trae recuerdos de personas que ya no están con

Voz 32 14:59 a ver

Voz 28 15:01 tengo yo hoy

Voz 1826 15:10 pues sí hoy arrancamos radio lindo con este

Voz 0545 15:13 no hay con la Niña de la Puebla Escolanía La Puebla que no es cualquier cosa que fue la persona que popularizó fue la cantaora que popularizó esta canción que es una canción antigua de los hombres que iban por las calles como dice con las guitarras no con sus campañas ellas llamando a la oración una especie de Albaida de madrugada una

Voz 33 15:34 pues así me sigue emocionando igual a mí esta muchísimo muchísimo

Voz 0545 15:38 me me entran ganas como a la Niña de la Puebla de echarme a llorar

Voz 33 15:42 oye y la música de villancico no crees te acuerdas cuando hace creo que fue hace quince días que trajín

Voz 1826 15:47 a un tal Antonio Muñoz Molina que estuvo hablando aquí de muchas cosas interesantes pero sobre todo aquéllas de aquellos gustos de aquellos gustos populares culturales que

Voz 28 15:57 uno durante mucho tiempo aquí en España a lo mejor ha temido

Voz 0545 16:00 descubrir públicamente que los villancicos bueno es que todas forman los villancicos acaban empatando T como los polvorones porque vas por las tiendas y en todas partes hay villancicos con unos arreglos espantosos horribles que son clichés tonterías pero estoy yo creo que son palabras mayores

Voz 1630 16:30 ahora

Voz 34 16:38 eh esto contar con palabra

Voz 35 16:48 mayores hoy Elvira viene con un invitado este Anda jaleo Lorqueano popular interpretado por a la citados hace un momento porque una vez que entró de alguna manera con los inicios del invitado que has traído

Voz 0545 17:01 por supuesto que que tiene mucho que ver porque este Anda jaleo jaleo es una de las canciones que tanto Manuel de Falla como García Lorca armonizar de de los cantos populares que yo recogieron y que cantó La Argentinita en este caso es Carmen Linares quién lo haces espectacularmente no aquí estaba Pablo Heras Casado que es gran

Voz 1826 17:25 ahí no Pablo buenas tardes muchísimas gracias por acompañarnos por haber venido aquí a la radio hacia el otro día entre amigos estábamos cenando con Elvira oye pues pues allá que voy

Voz 0545 17:37 pues venga pero si no sin etiquetas

Voz 1826 17:39 vamos

Voz 0545 17:42 no Heras Casado que ha publicado un libro a modo de yo qué sé de de Memorias de recuerdos y también que sirve para saber cuáles como y su oficio que se llama prueba de orquesta y interesado muchísimo porque cuenta su vida a cuenta su vida desde que es una criatura hasta que decide ser director de orquesta que yo le decía antes en antena Juan nuestro es un oficio rarísimo que nos tienen que explicar

Voz 31 18:08 cómo alguien a un niño que les guste la música de repente lo que quieres dirigir toda una orquesta surge esa idea pues

Voz 1 18:15 a ver es algo raro que tan yo tampoco me explico muy bien desde cómo de repente un chaval de barrio en Granada que no tiene antecedentes musicales una ciudad que todavía no hay ni mucho ni orquesta ni el que ésta jóvenes nada pues fue fue a través de de hablábamos antes no de a través del del canto de esta cosa de apuntar el coro amateur de también estudiaba música les sube todo la cosa de hacer música en grupo y hay tantos cursos amateurs en España de gente que se que se apunta a pasar un rato y aprenderse partituras aún sabiendo música o no pero cantar en común lo de lo de la música en grupo lo que la dimensión social de de de eso pues de cada uno de una edad de una condición sabiendo más o menos pero de hacer algo que llega al final a buen puerto y la satisfacción que tienes hoy de estar liderando lo de ser parte de ello pero también dar energía es lo más bonito que hay en la manera de compartir musicada así y eso es lo que hacemos también no

Voz 0545 19:06 porque lo que lo que me ha chocado en historia que hemos hablado muchas veces pero esto sí que no lo sabía y es que cuando uno imagino a un niño que Le gusta la la música te imaginas Un niño un poco forma Lito o no si sentado en el piano y sin embargo lo que ves aquí es a un chaval que era un pillo Villa Astre que no paraba de aquí de ahí hay de alguna manera la música organizó la mente

Voz 1 19:32 hombre ETA haber también también encontré mi sitio de una manera en la que podía dar rienda suelta a a de muchas maneras a muchas cosas que la vida normal no te ofrece no pues esto de de tener que ser una persona que que viaje mucho que tenga que aprender muchísimo que tenga que convivir con mucha gente

Voz 36 19:51 el caso es que eres un chiquillo en Granada que iba de aquí para allá algún chaval de barrio y de un barrio obrero de Un

Voz 1 19:58 colegio concertado donde había gente de toda condición de todo tipo que tampoco había no

Voz 1826 20:02 la tradición en tu familia bien no no nada de nada

Voz 1 20:05 bueno pues también por un proceso los profesores que tener colegio que también tenían pues inquietud musical es tan impactante sana nuestra vida claro todavía yo tengo relación con profesor de EGB que fue el que de alguna manera también Nos inculcó esta manera esta forma de vivir la música pero no como algo elitista no como algo te aparta de de esa vida en la calle de de de ser un chaval normal sino integrarlo integrarlo dentro de de la vida de un chaval de barrio no

Voz 0545 20:31 cuál fue la importancia de pronto recibir un piano en tu casa como decía Roberto en una casa donde no había una tradición sí de escuchar música pero no de escuchar música clásica de repente esa presencia del piano yo ese sacrificio Tous poderes por comprarte un piano y que si su fuego que yo no

Voz 1 20:49 a mis padres como como dirigieron ese tomó salto mortal porque claro un un pobre funcionario con el sueldo de entonces con piano valía entonces en relación carísimos cuantos saldos cuanto sueldo cuanto sueldo pues yo yo creo que serían en la época uno unos cuatro cinco sueldos no

Voz 0545 21:06 o sea que habría que pensárselo y sobre todo

Voz 1 21:08 lo que te digan después de unos pocos meses que la profesora de piano diga compré un piano que vamos a empezar a ser el piano y que decidan hacer ese salto mortal como digo y no sabían al chaval en este caso yo me aburrir al día siguiente yo me voy a cansar pero lo hicieron y ahí está sigue si ese piano todo ahí

Voz 0545 21:26 yo eso te dio como responsabilidad me respeto

Voz 1 21:29 salida pero pero nunca tuve presión Mi padre nunca lo hicieron de una manera y que ya que hemos dicho esto vamos a amortizar ritmos cubanos Pizarro tienes que estudia tantas horas nunca me nunca me presionaron mejor que una de las niñas en la música

Voz 0545 21:40 no hay veces que los padres presionan mucho a los niños

Voz 1 21:42 se ha convertido mucho en esto de que tienes que hacer muchas cosas porque tienes que

Voz 36 21:45 la música y el baile y el judo nunca

Voz 1 21:49 la tuve yo pienso que ese ha sido el secreto de que ellos siempre lo los todavía lo siga viviendo

Voz 1826 21:54 como como un juego

Voz 1 21:56 exactamente lo que estás contando ahora Adela

Voz 1826 21:59 irrupción de cómo llegó el el piano en una casa donde no se esperaba que nació de esa inquietud eso antes lo estábamos comentando con Elvira hay un anuncio yo creo que no recuerda son de estilos diferentes pero tienen muchos paralelismos es la Historia imagino habrán visto

Voz 37 22:25 la luz sobre eso es como el Benjamin

Voz 1826 22:30 pato la historia artística del Toño

Voz 38 22:36 eh

Voz 2 22:42 todo Izar recordarlo desde el presente

Voz 1826 22:47 de la actualidad va echando la vista atrás hicieran encontrando con el lento John de diez de quince de veinte años atrás la voz rejuvenecida también

Voz 2 23:05 en otros contextos

Voz 1826 23:06 en la grabación del disco veces en otras ocasiones en otro ambiente rodeado de el griterío de un concierto

Voz 2 23:16 hasta que llega al origen que empezó

Voz 0545 23:18 hay tocando

Voz 2 23:21 el primer piano bueno es muy bonito estas navidades ya no sé no sé que anuncia porque son anuncia inglés no pero el

Voz 0545 23:31 el caso es que habla de la importancia de algunos regalos en la vida no echa la vista atrás y al final está el niño Elton John tocando el piano regalos madre es una preciosidad

Voz 1826 23:41 yo hoy ha llegado a este anuncio esto no

Voz 1 23:44 lo audiovisual no sé si porque tampoco veo veo mucha tele

Voz 1826 23:47 no es que yo creo que va circulando viral veinte Paraíso

Voz 1 23:50 no pero de muy bonita esa idea también quizá porque luego yo el piano en realidad casi desde el primer momento para mi fue un poco un trauma de recuerdo la primera vez que fui a casa de este pueblo y me sentaron empezaron a enseñar la posición de la espalda de los brazos de los módulos los codos para den para dentro las manos y demás Iggy literalmente me dentro como mareo de cosas de esto era una un corsé en orden demasiadas cosas demasiadas cosas y luego estar sentado delante de con toda mi admiración por supuesto al los pianistas y al piano no como instrumento pero no no era lo mío cuando yo luego disfrutaba en paralelo sí pues se yendo una sala de ensayo semanalmente encontrarnos con tanta gente diferente y la cosa dinámica emocional de de de bueno pues coso humana no de de del proceso están en soledad en un lugar aprendiendo mucha gimnasia de los dedos no entonces pero no pero el gesto de decía el gesto de ese piano dentro mi casa que me acompañó y que a veces hasta nos dio problemas porque tuvimos problemas terribles con los vecinos y de la llegada hacia un pueblo y tuve que tuve que emigrar al pueblo de mis abuelos de me acogieron allí para determinar la carrera cuando te tienes que estudiase siete horas ocho horas todos los días y allí allí que me iba al pueblo

Voz 0545 25:00 es lo de director de orquesta cómo surgió de pronto

Voz 1 25:02 pues todo orquesta y para mí no era en aquella época yo casi ni sabía muy bien lo que era un director de orquesta porque como decía que están a todavía tenía esos referentes entonces vino más bien desde desde el ámbito del coro desde desde esa cosa muy muy social y muy de comunidad y fue así como empecé a dirigir también bueno formé mi propio Ensemble que lo hizo de una manera muy muy muy muy muy casera donde yo lo hacía todo imprimir carteles pagarlo buscar partituras atriles buscarle local de ensayo etcétera etcétera durante muchos años así ya descubriendo el repertorio y abriendo me aprendiendo más sobre repertorios fue cuando quise comenzar luego a dirigir cosas con instrumentos con orquestas de cámara hay fue progresivo pero no fue fue el impacto de ver un concierto con un director en un podio delante de ciento cincuenta músicos no era eso luego se convirtió en algo en algún natural en un paso a dirigir obras más grandes pero fue así

Voz 0545 25:59 muy muy como yo ahora ahora tu vida es muy internacional tú vas de un sitio de pronto un día estás en San Petersburgo y otro otro día estás en Nueva York dirigiendo una orquesta de pronto vas estudiando me imagino en el avión la partitura que tienes que tocarán llegas si te colocas delante de un de un batallón de músicos de una orquesta que a la que muchas veces no conoces por qué suena diferente lo que tú haces a lo que hace otro director que son unos lo tienes que explicar

Voz 1 26:32 es una cosa yo me acuerdo cuando empiece a estudiar dirección de orquesta ya propiamente con directores de orquesta cuando hablaban de los grandes maestros giran capaces de capaces de hay historias que dicen que mientras la sala director en mitad de un ensayo Illa su sola presencia hace que cambia el sonido de la orquesta yo pensaba que era este tú esta mitología que hay en torno a los maestros que viene muy de Jaca

Voz 1915 26:56 es cuestión de técnica y no tanto de carisma o de algo de una clínica que se produce disgusto si hay muchos

Voz 1 27:01 Soria sobre sobre esta mitología logran desde los Karajan leer los televidentes que ido todo esto me lo crea muy poco no pero pero sí es cierto sí es cierto que ahora con la experiencia que que sí que es posible que hay algo muy algo que no se comprende muy bien que imperceptible que desde que qué sabes es tu presencia ya tiene un impacto en el sonido hay orquestas grandes orquestas del mundo pues son instrumentos de precisión absoluta virtuosismo pero también muy muy muy sensibles acostumbrados a que cada semana John director

Voz 36 27:36 oye quiero decir ya para sacarlo del terreno ese de la superchería que tú mismo creías que esto

Voz 1 27:42 no se puede explicar digamos con de una manera científica científica porque es algo que tienen que tiene mucho que ver con pues son con mil factores no de carisma de incluso pues de complexión física casi ahí

Voz 0545 27:53 las cuando tu casi baila las cuando estás dirigiendo no

Voz 1 27:56 si no sé muy bien lo que hago porque al final tienes que ser tú mismo también cada director de allí una técnica que es bastante sencilla en realidad no lo de la técnica de de cómo marcar con pase si hacer cambios de tempo quizás cosas pero luego tiene que está muy conectado con con tu emoción y con tu idea no y el lenguaje no verbal es lo más importante de todo cada director debe encontrar su su manera de comunicar hay tal cantidad de datos que se comunican en en el en un solo momento de datos de en muchos aspectos no detectó de te te textura de intensidad de velocidad de carácter hilo músico de orquesta tienen esta esta capacidad de adaptar al al momento no oye y esto es algo que que se hace bueno es un misterio también a veces lo que funciona lo que no funciona hay estás toda tu vida hasta descubrir de qué va esto

Voz 0545 28:44 si al día siguiente a los dos días les la crítica en el periódico los expertos saben siempre lo que dicen o tules cosas que dices

Voz 36 28:51 me eh es un punto te has sentido incomprendido

Voz 1 28:55 todo delicado y hombre hay sí es cierto que muchas veces muchas veces yo acepto y leo las críticas

Voz 36 29:02 no no yo no leo las le oí igual

Voz 1 29:05 a las malas pues oye la tienes que aceptarlas y a veces incluso llevan razón pero no de las mala pero lo más

Voz 1826 29:12 marciano lo más extravagante lo más distante de aquello que tú habías querido transmitir sí sin embargo lo han entendido de otra manera

Voz 1 29:21 no hay veces que que ha pasado que que estás todo una semana trabajando con una obra en un sentido y lo que te dicen el feedback Adega de los músicos de la gente que está alrededor y tú mismo dices otra pues esto tenía esta sinfonía la estás haciendo con una imagínate algún con una energía y una rapidez y una hay una electricidad tremenda y luego el tipo te dice pues un concierto más bien aburrido lento pesado pero bueno estamos hablando de lo mismo no cuando desde dentro todo el mundo te evita da eso ABC dice pues bueno no entiendo nada pero ya está así el aparecido esto

Voz 0545 29:52 ahora yo que yo creo que tienes que ser seductores los los directores de orquesta porque a parecéis de pronto en un sitio donde los músicos se conocen ellos están trabajando diariamente vosotros sois de prensa de pronto como extraterrestres que lleguéis allí a mandar

Voz 15 30:07 sí es es muy así es muy así es exactamente esto es lo que hacemos es seducir seducir todo el tiempo y meterse en el bolsillo celoso matinales

Voz 1 30:17 hay que tener algo que tras no no puedes engañar lo ven al momento ahora de repente oigo muy muy muy al fondo la música de Wagner

Voz 36 30:24 estoy en el Teatro Real si es que esta sonando muy tenue

Voz 39 30:30 el fondo va adquiriendo más en el momento en el que de repente el dios Donner

Voz 40 30:36 martillazo Colón de un trueno parece un Arcoiris que conduce a los dioses Albalá la nueva fortaleza que acaba de construya si termina la ópera de rango el que es el prólogo de

Voz 1826 30:47 sí se ahora que estoy ahora vengan han dejado la partitura me deja el partido en el atril en el Teatro Real justo y ahora de repente lo saqueado a alguien sustituyen no te sirve que me asistente Friedrich ha quedado el he dicho tengo que me voy a ver a mi amiga Elvira de la radio y ahora volveré

Voz 41 31:17 Elvira yo creo que necesitamos tres o cuatro entregas no tres o cuatro temporadas de radio lindo para seguir aprendiendo hablando disfrutando de lo que nos cuenta

Voz 0545 31:25 yo quiero yo que no lo vuelva porque además te alegras de estar también en casa no Pablo estás todo el día por ahí por el mundo mucho

Voz 1826 31:33 además estoy tan a gusto y no es no es

Voz 1 31:36 a casa a descansar solamente vengo claro vengo estoy en el teatro haciendo algo fascinante pero es ocasión de hacer cosas como estas ni de ver a los amigos y de

Voz 0545 31:45 oye tú a tu niño no estás poniendo llevamos ya clásica bueno

Voz 39 31:48 mi niño te voy a decir es que si el Elvira lo adora hay que contar también como Tita querer generación Petita esta mañana me lo he llevado el ensayo de de del oro del tal bueno no te puedes imaginar bueno yo estaba que me caía de de de gusto que es la primera vez pero en el en el podio que tengo en con

Voz 1826 32:07 la partitura pues se ha sentado al borde del podio asentó fue malito haya a mi lado no se ha movido de lado que tiene dos años y medio yo digo otro día su primer anillo del Nibelungo padre

Voz 1 32:18 mucho después me ha comentado que ella tiene ganas de siguiente

Voz 1826 32:21 lo de la secante otra temporada que viene que saque oye Pablo no se podrá estudiar no se podrá medir pero prefiero pero también perdona haciendo un Da Capo como decimos músicos al final como esta mañana antes del ensayo estaba enseñándoles el Belén campanas de Belén con tanto villancico estos ingleses que hay ahora mismo de edad Belén campanas de Belén pues de repente inspirado por ellos ha puesto a cantar Elena Pablo lo he dicho que no se podrá estudiar no se podrá medir de momento química científicamente pero eso que transmites a tu músicos Nos lo has transmitido esta tarde aquí en el estudio supongo que estoy segurísimo que a los oyentes también me alegro mucho por esta luz llena de música muchas gracias

Voz 8 33:21 ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre

Voz 9 33:26 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com recuerda así USA es una furgoneta para trabajar sólo Línea directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 1630 33:50 encontrarás promociones y regalos exclusivos para Navidad del trece al treinta y uno de diciembre por compras superiores a veinte euros en Hipercor y en el supermercado el corteinglés tienes un veinticinco por ciento de descuento en My Robot rumba además financiación hasta en doce meses tecnología para regalar en el Corte Inglés el día de mañana nadie te podrá quitar lo bailao

Voz 10 34:13 sí que preocupa de sólo de lo que te quitan en comisiones de tocar

Voz 1630 34:16 la de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING punto es

Voz 43 34:28 la idea La Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 44 34:41 en la Cadena Ser el presente el placer de escuchar

Voz 6 34:49 en Platero es pequeño peludo suave tan blando por fuera que se diría todo tiene el cordón que no lleva huesos solo

Voz 17 34:59 los espejos deja sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto acaricia típicamente de con su hocico rozando las florecitas rosas celestes lo llamo dulcemente Platero y tienen y con un trajecito alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabel Leo ideal cuánto Lidón le gustan las naranjas mandarinas las uvas moscatel estaba este ámbar los chicos morados con su cristalina cotiza de Hesse tierno en mimoso igual que un niño que una niña pero fuerte y seco por dentro como de piedra cuando paso sobre él los domingos por las últimas Calleja hasta el pueblo los hombres del campo vestidos de limpio y se quedan mirándolo tiene tiene a cero

Voz 2 36:00 hacer al mismo tiempo lateros

Voz 44 36:07 Juan Ramón Jiménez mil novecientos catorce y Mercer el placer de escuchar

Voz 1826 36:20 por ahí Kiko Narváez Álvaro bonito ahora a Gustavo López Santi Cañizares muy buena los especialistas en lo suyo Antoni Daimiel y qué tal hola Axel muy buena Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal Iturralde González muy buenas por supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 45 36:34 hola buenas noches Manuel hola Manu buenas noches Lorenzo hago buenas noches

Voz 1826 36:38 qué tal estamos creo que estamos todos no qué tal Manu Manu qué tal Manuel qué tal muy buenas Manu buenas noches mano buena

Voz 1630 36:44 hasta hasta resultados espacial plata cuesta porque no sé dónde vivo a horas sí que estemos todos para escuchar el larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño

Voz 46 37:05 usted como es hoy una mujer pasional

Voz 45 37:09 en la vida he gozar los que la realidad me ofrecen muy bien tomos de aquí de allá algo mejor tengo mucha confianza en mí misma seminal fue maravilloso estupendo soy oyente de la cadena

Voz 2 37:20 la magnífica para oyentes que sepa Lora

Voz 31 37:24 hoy no es verdad que han pero bueno tampoco se pase

Voz 2 37:33 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 37:38 ya saben que en este programa nos gusta hablar de buenas noticias buenas noticias protagonizadas por personas extraordinarias que han hecho cosas excepcionales para una nueva iniciativa de Podium podcast está recogiendo a través de episodios de quince minutos que estas historias aquí está para contar los este apasionante proyecto María Jesús Espinosa de los Monteros jefa de Podium podcast para Jesús qué tal buenas tardes

Voz 21 38:01 buenas tardes hoy quiere presentar a los oyentes esta serie pienso luego actuó ofrecida por Yoigo que tiene como objetivo dar visibilidad al cambio social positivo y contar las historias de personas excepcionales que con sus acciones hacen del mundo un lugar mejor historias como la de Manuel Aguilera presidente del Fondo de Amigos del Buitre que lleva treinta años yendo a la sierra de Guara a dar de comer a estas aves rapaces Manuel quiere mantener el equilibrio natural de esta zona amenazada desde hace décadas

Voz 47 38:35 mi amigo David y yo decidimos buscarlos quebranta Altos Pirineos entonces un buen día fuimos a Santa Cecilia en el invierno del setenta y nueve al ochenta líder de la salida del pueblo vimos común quebrantahuesos rompían huesos sobre la Laja de Santa Cilia no entonces pues decidimos buscar unido no encontramos tenía un pollito entonces empezamos a llevar allí comida cuando se creía que no había quebrantahuesos pues hoy se calcula que hay unas diez once parejas

Voz 21 39:01 la historia es como la de los hermanos Ignacio y Juan García Castelló cofundadores de música en vena una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a hacer más llevadera y emocionante la estancia en el hospital de pacientes familiares y personal sanitario a través de la música en directo

Voz 12 39:21 partimos hace veintitrés años con algunas dificultades debido a que mi madre se puso de parto lo siete meses estuvimos varios meses en incubadoras siempre desde nuestro inicio la música fue una terapia muy complementaria a los medicamentos desde que nacimos desde que sadismo al mundo mi madre siempre ha estado cantando nuevas de estando en casa igual mi padre de ellas ha estado tocando el piano música que es lo que unos ayudó mucho a nuestra recuperación en nuestro en nuestro desarrollo

Voz 0545 39:48 escuchen nuestro último episodio en el que

Voz 21 39:51 no hacemos la historia de Piti Antonio Castillo PP Antonio los cuatro voluntarios jubilados de la ONG Desarrollo y asistencia que se dedica a acompañar a personas por Soledad enfermedad exclusión o discapacidad

Voz 48 40:07 esta organización bien en la que somos aproximadamente la Comunidad de Madrid como unos mil novecientos voluntarios hace varios programas en el programa en que nosotros estamos metidos que se llama de domicilio asistimos a personas que lo pueden necesitar íbamos en parejas y nuestro compromiso normalmente es de dos horas a la semana pero la mayoría de las veces pues estamos más tiempo porque yo brillar surge una amistad

Voz 21 40:31 no se pierdan cada semana pienso luego actúo en Podium podcast punto com y en la sección de Sociedad de El País una serie documental ofrecida por Yoigo que narra historias de personas que pensaron cambiaron el mundo

Voz 37 40:47 el arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad tanda de dar con Miquel del Pozo

Voz 49 41:00 ah

Voz 1826 41:04 abrimos la ventana desde la que tenemos las mejores vistas Miquel del Pozo nos acompaña desde Radio Girona níquel qué tal bona tarda buenas tardes

Voz 1590 41:12 es bona tarda Roberto hoy hace quince

Voz 1826 41:15 días nos estuvimos asomando aquí vimos cómo el arte había plasmado la anunciación a lo largo de la de la historia y hoy nos vamos a asomar a una obra del siglo XVI que para contemplarla

Voz 31 41:27 tampoco los tenemos que ir demasiado lejos

Voz 6 41:31 sigue nacional del Prado entremos en el museo que actualmente celebra su bicentenario conmemoramos la efeméride visitando una de sus obras maestras nos dirigimos a la sala número cincuenta y cinco cuando al museo a mano derecha a pocos pasos de la entrada donde nos espera la inmensidad de nazi llegamos a la pequeña sala y nos situamos ante una tabla de un metro de ancho por sesenta centímetros de alto no es una pintura muy grande el museo tiene obras mucho mayores pero ésta tiene la capacidad Pyatov nosotros los encontramos contemplando la visión panorámica de un paisaje en la parte izquierda vemos un frondoso bosque lleno de frutas y animales que bengalí crees en un estanque bañado por una cuente mágico para derecha aparece en las ruinas de una ciudad en llamas completamente destruida en un paisaje desolado y quemado habitado

Voz 1630 42:23 por seres demoníaco un ángel subido a una roca nos indica la dirección

Voz 50 42:28 cierta mientras un animal mitológico de tres cabezas no esté

Voz 6 42:32 a la entrada de la parte derecha en el centro exacto de la pintura en mitad de la laguna azul que divide el espacio verticalmente en dos hay una barca de madera flotando en el agua en su interior un hombre desnudo mira el paisaje mientras el remero que lo transporta un viejo gigante de miran a nosotros estamos ante el paso de La Laguna exigía una obra pintada por su a cien Patinir a principios del siglo dieciséis la pintura tiene más de quinientos años y sin embargo sigue viva todavía hoy preguntándonos a nosotros que la miramos qué camino debe tomar el remero con su barca Si girar a la izquierda o

Voz 2 43:15 Air lo ha derecha

Voz 31 43:18 tu que deberá hacer el remero bueno de momento estamos ante ante esa obra como decíamos el paso de La Laguna exigía

Voz 1826 43:27 de qué nos habla esta obra de que nos habla este cuadro Miquel

Voz 1590 43:30 hasta cuatro es es fantástico porque nos nos plantea el dilema al que se enfrenta a todo ser humano es decir a elegir el camino correcto a sin siempre un camino que nos lleva al bien un camino que nos lleva al mal ahora bien la pregunta es cómo cómo saber cuál elegir como cuando estamos en la encrucijada en ese momento que se abren los dos caminos como decidir cuál cuál es el bueno cual que nos llevará el bien cuando nos llevará al mal

Voz 1826 43:52 tal y como lo hace Patinir para para mostrar al espectador esas dos opciones la dualidad

Voz 1590 43:57 claro lo maravilloso es como como nos presenta lo que lo que ve el remero lo que ve al hombre que va en la barca a un lado ve una costa agreste una costa donde está estanca gritando salen salen olas hay rocas hay rocas en de de La Laguna es un camino es un camino difícil y uno piensa que allí es sería fácil encallar tener tienen un accidente no invita a entrar a lo que ve a su derecha en cambio a su izquierda tiene a un meandro tranquilo que pasa por unos y por un sitio donde hay unos árboles frutales maravillosos con unos con unos pájaros es decir es una visión tentadora eso es lo que ve él el el personaje que está en la barca en cambio nosotros que vemos el cuadro desde delante vemos lo que hay detrás de esas dos entradas vemos cómo cada una de ellas oculta a lo contrario esa entrada difícil está ocultando el acceso al al paraíso al cielo y en cambio esa entrada fácil que nos tienta a nos lleva al infierno

Voz 1826 44:54 es la composición del cuadro es muy interesante desde luego porque podríamos decir que que sigue los cánones de un tríptico

Voz 1590 45:00 completamente es en realidad es casi como si estuvimos viendo tres paneles tres paneles clásicos de que se representa el juicio final por ejemplo hay pinturas de El Bosco qué es exactamente ese esa composición a la derecha en el Paral lel en a la izquierda perdón a nuestra izquierda tendríamos el el paraíso el cielo en el centro estaría el juicio el juicio final que en este caso es a lo que nos plantea la barca que qué camino tomar ya la derecha tendríamos la representación del infierno pero lo extraordinario esa pintura es que todo sucede en la misma escena en el mismo paisaje se pasa de un lado al otro sin la partición típica del tríptico

Voz 1826 45:33 Miquel estaba pensando eh a Patinir al autor le le influyó El Bosco

Voz 1590 45:37 sin duda sin duda ahí vemos vemos un ejemplo clarísimo al fondo de la zona que representaría el cielo hay como una arquitectura cristalina que recuerda esas arquitecturas mágicas a que vemos por ejemplo en el en el jardín de las delicias a que en este caso representaría la fuente de la vida sin duda que que el bosque una influencia

Voz 1826 45:55 claro aquí hay hay tres ángeles en esta obra qué significado tienen

Voz 1590 46:00 claro si si nos fijamos es es un cuadro para mirar en detalle para ver para verles estos detalles nuevos unos ángeles que van acompañados de unas figuras desnudas Illes están paseando por esta especie de jardín maravilloso les están enseñando es casi como si les dan las venida a esas almas que han llegado Illes están mostrando el paraíso en cambio un ángel que está solo que no va acompañado de nadie que está subido a un montículo está mirando hacia la barca y con su mano derecha está señalando ese camino difícil está indicando por aquí es por nadie tendrías que ir pero si nos fijamos el hombre de la barca en realidad está dando la espalda Hinault no ve lo que le indica la Ángel

Voz 1826 46:34 oye ir agua también tiene sentido alegórico metafórico no el cuadro

Voz 1590 46:39 metafórico y visual porque es un cuadro que nos introduce en el azul es es realmente maravilloso como esa laguna que está en el centro del cuadro si nos fijamos Cruz a todo el cuadro llega hasta el final hasta la base que eso no es muy habitual en los cuadros normalmente cuando miramos el mar ovación

Voz 1 46:53 estamos en la orilla vemos aquí estamos como

Voz 1590 46:56 flotando encima del agua la agua es una es una presencia constante en esta en esta pintura ir representa ese río de la vida que llega que llega a su final

Voz 1826 47:05 el porque Pinto porque pinta Caronte Caronte que aparece en autores muy dispares por cierto

Voz 1590 47:11 claro en autores sobre todo clásicos en autores paganos

Voz 1 47:13 es la cara ante es un es un ser de la mitología

Voz 1590 47:16 clásica y los dedos de de de

Voz 36 47:18 de carácter religioso religioso cristiano

Voz 1590 47:21 todas sus pinturas siempre tienen a un tema Cristiano tema de moral cristiana y en cambio en esta que evidentemente tiene una lectura cristiana pero aparece aparece Caronte aquí en medio como el el personaje principal posiblemente inspirado si buscamos en la UNED en la en ella de Virgilio hay una descripción que se parece mucho a lo que pinta Patinir junta estos dos dos el clásico y el y el cristiano pero pensemos que estamos en la época del Renacimiento en la propia Capilla Sixtina en el juicio final Miguel Ángel también pinta Caronte es decir es ese intento de juntar esos dos mundos en La Divina Comedia de Dante también aparece Caronte es decir en ese momentos estaban recuperándose estaba intentando ver cómo esos dos mundos el antiguo pagano y el cristiano podían dar a podían responder a un a un mismo siento hoy está leyendo nos el paso

Voz 1826 48:11 de Laguna vestigio Miquel del Pozo por cierto que la Laguna exigía que que era según la mitología clásica

Voz 1590 48:17 era uno de los ríos de la desde del inframundo griego era uno de los ríos que Caronte cruzaba las almas de los muertos recientes los que acaban de morir llegaban a una orilla Easy llevaban una moneda Caronte les cruzaba al otro lado había que cruzar esta esta laguna Patinir mezcla ese mito con esa lectura más cristiana del bien y el mal derecha izquierda del Juicio Final que veíamos ICREA un cuadro realmente extraordinario

Voz 1826 48:42 porque el paisaje sí sí que es importante toda la obra de este autor no de Patinir

Voz 1590 48:46 Patinir es casi el primer paisajista en realidad Alberto Durero ha es el primero que para referirse a él habla de un pintor de un paisajista y es la primera vez que se utiliza esa palabra para referirse a un pintor hasta ahora eran en artistas serán pintores pero concretamente paisajista pero en realidad Patinir nunca llega hacer un paisaje como lo entendemos nosotros donde lo que vemos sólo es un paisaje sino que vemos un paisaje extraordinario pero siempre hay unas figuras como en este caso Caronte Los Angeles el infierno que le dan un significado que tiene una narración pero el cuadro perfectamente lo podemos disfrutar como una sinfonía de verdes azules blancos es un cuadro paisajística mente maravillosa porque en este caso se sabe cuando cuando

Voz 1826 49:27 Pinto

Voz 1590 49:28 no está muy claro no está muy claro porque no hay ningún documento tampoco sabemos cuando cuando lo encargó hilos los estudiosos de la obra de Patinir lo suelen situar hacia el final de su vida es decir mil quinientos veinte mil quinientos veinticuatro a una obra sin duda es una obra de madurez es una obra maestra de

Voz 1 49:44 de su producción eso por una parte en cuanto

Voz 1826 49:46 a su a su momento vital y artístico pero también de lo preguntado por el contexto del contexto histórico estamos en los tiempos de la reforma protestante ley le influyó eso de algún modo

Voz 1590 49:56 claro de pensemos que es un momento muy convulso de muchas ideas y a veces es difícil saber si Patinir era partidario de un bando de otro de lo que planteaba la reforma la contrarreforma a siempre es difícil interpretar interpretar estas pinturas pero sin duda si nos fijamos a tienen cosas que en que evidentemente las identidad vamos con la reforma puramente también con con Erasmo de Rotterdam gran humanista que defendía que los hombres eran eran libres por naturaleza una visión distinta a la católica de que el hombre era libre de elegir aquello que Dios ya sabía que elegiría es decir no a Erasmo decía no eres libre idealmente a harás el camino que tú quieras no el que Dios ya sabe qué harás si nos fijamos en la pintura de Patinir algo de esa de ese darle la responsabilidad al hombre Hinault a una divinidad superior está también en esta en esta pintura y la pintó para no se

Voz 1826 50:46 a un un marco en concreto para un tenía un objetivo claro a la hora de hacer este este cuadro

Voz 1590 50:52 sí claro tanta tampoco lo sabemos lo que sí que podemos de decir cosas de de su formato por ejemplo no es muy grande y seguramente no era una pintura de dotar al estamos dando mucha lectura así sea religiosa pero posiblemente no fuera una pintura de altar pintura para para una iglesia sino que solamente una pintura para para un personaje a para un encargo privado para un burgués para tenían su casa y que seguramente tenía una una lectura que tanto el que la encargó como el pintor conocían perfectamente y que nosotros sólo podemos interpretar a partir de la imagen

Voz 1826 51:25 bueno pues vamos a buscar también interpretaciones que es algo que nos gusta hacer con los oyentes aquí

Voz 1915 51:30 en la en cada uno tiene la suya suyas todas son válidas

Voz 1826 51:33 eso por eso abrimos las vías de comunicación a través de las redes sociales durante estos días se han puesto en contacto con nosotros Julieta París que psicóloga antropóloga vive en Girona Julieta qué tal buenas tardes bona tarda

Voz 1915 51:46 hola también está escuchándonos Lidia Mateu Lidia qué tal buenas tardes educadora ahí también da clases particulares Lidia vive en Valencia Julieta tú primero donde como lo viste que que te que te dijo este este cuadro Julieta