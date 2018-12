La Ventana (20/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1826 00:00 son las siete las seis en Canarias a esta hora está previsto que se vean el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el president catalán Quim Torra en paralelo otra reunión entre ministros y consellers el encuentro llega el día previo a la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona y en un clima de distancia entre ambos ejecutivos en el palacio de Pedralbes está Pablo Tallón Pablo Donna tarda

Voz 1673 00:23 bona tarda de momento ya ha llegado aquí al Palau de Pedralbes la comitiva del guber formada por el president Torra el vista presidente aragonés y la libertad y se espera que de un momento a otro aparezcan el presidente Sánchez la vicepresidenta Calvo y la ministra Batet lo cierto es que ya debería haber empezado esta reunión que ha hecho aflorar una guerra de relatos entre los dos ejecutivos mientras que en Palau hablan de una cumbre entre gobiernos en Moncloa los rebajan a una reunión entre Sánchez y Torra ya un segundo encuentro de trabajo en paralelo en el que participarían los cuatro ministros si Kun Sallés aquí en la sala de prensa ya está a punto un atril con el logo da la Generalitat desde donde van a comparecer patear Daddy también hay dos banderas de fondo la española y la sellarán más

Voz 1826 00:59 noticias Nacho Palomo Salvamento Marítimo

Voz 1620 01:01 ha localizado el cadáver de un inmigrante en otra patera localizada cerca del mar de Alborán con esta nueva víctima ya son dieciséis los fallecidos en el día de hoy al intentar llegar a tierras luego amplía Nicolás Castellano la tribulación de las armas hotelero Salvamento Marítimo ha encontrado un nuevo cadáver en una patera localizada en el mar de Alborán hace poco más de una hora en la que viajaban cincuenta y siete personas de ella diez mujeres y tres niños según fuentes de la Sociedad Estatal de Salvamento a esta hora un helicóptero está trasladando al hospital de Almería a uno de esos niños por hipotermia

Voz 1826 01:30 tras ser evacuado junto a su madre el velero seguirá en las

Voz 1620 01:33 zona en las labores de búsqueda de los once desaparecidos de la patera de esta madrugada en la que fueron hallados once cadáveres mientras que otro joven murió al llegar a tierra Suez Marruecos ha rescatado hoy a ciento sesenta y nueve personas en tres pateras también ha localizado tres muertos

Voz 1826 01:47 el Congreso ha aprobado la nueva ley

Voz 2 01:50 hipotecaria que llega con dos años de retraso in extremis para evitar una multa de Europa de dónde viene esta normativa a partir de ahora el banco asumirá la mayoría de los gastos de formalización de la hipoteca Eva Vega buenas tardes

Voz 0605 02:01 buenas tardes Nacho aprobada la Ley de crédito inmobiliario por una amplia mayoría de la Cámara con el apoyo del PSOE y del PP el rechazo de Podemos la ley obliga al banco a pagar los gastos de formalización de la hipoteca salvo el de tasación las copias del contrato que el cliente solicite para que la entidad pueda iniciar un desahucio el impago tendrá que ser mayor al actual de al menos doce cuotas pero no con carácter retroactivo para que no afecte a los desahucios paralizados tribunales Gonzalo Palacín PSOE Rafa Mayoral Podemos se reducen los intereses X

Voz 3 02:33 se reducen las comisiones de reembolso anticipado se eliminan las cláusulas suelo se amplían hasta doce y quince cuotas para iniciar un proceso de de vencimiento anticipado la fina

Voz 4 02:42 día de este texto es bueno Taher a las entidades financieras hijo volver a las andadas

Voz 1826 02:48 volver burbuja

Voz 0605 02:50 una vez aprobado por la Cámara Baja el texto legislativo se vota en el Senado

Voz 1643 02:54 pero deportes Iván Álvarez buenas tardes qué tal Nacho buenas tardes Jason Murillo ya está en Barcelona pasando reconocimiento médico con el Barça el central colombiano llega cedido procedente del Valencia y firma hasta final de temporada el Barça tiene una opción de compra de veinticinco millones de euros y se espera que se haga oficial en las próximas horas otro nombre propio en este caso en el Real Madrid es el de Marco Asensio que arrastra unas molestias musculares que le impedirán jugar la final del Mundial de Clubes del sábado contra él a la INI en baloncesto es día de Euroliga a las ocho Olympiacos Gran Canaria ya las nueve duelo español entre el Baskonia y el Barça

Voz 2 03:23 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las ocho las siete en Canarias en tiempo de Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 1 03:35 servicios informativos

Voz 0867 03:40 sin de momento y parate a pensar si eres buen conductor por qué te han subido el precio del seguro del coche

Voz 1 03:46 veinte la mutua con tu seguro de coche

Voz 5 03:48 hemos su precio sea cual sea también en tu seguros de moto o Gary vida llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mucho a punto es

Voz 6 04:02 hola cariño sabes que hace la policía

Voz 1179 04:04 bajó se han robado los del quinto este fin

Voz 6 04:06 tomara este fin de semana pues nos hemos enterado de nada

Voz 0867 04:09 nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 7 04:14 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0867 04:26 te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes

Voz 1280 04:29 por delante reciclar de compartir los mayores pues hablan de que hasta el veinticuatro de diciembre los juguetes del catálogo de Hipercor y El Corte Inglés que traen un veinte por ciento de regalo para utilizar en todas tus nuevas compras de juguetes

Voz 1 04:42 moda lencería tapa quería aquí

Voz 1280 04:44 los de moda hay deportes nos gusta la Navidad consulta condiciones entienda

Voz 0867 04:50 con la lotería de Navidad es para compartirla con tu se descreído con tu familia tus tiros tus primos incluso con tu ex novia que no es que sea uno de tus seres más queridos ahora mismo pero te imaginas que después de llevar años compartiendo un número no comprar

Voz 1 05:07 es cierto que a menudo la devoción todavía está a tiempo de compartir un décimo de lotería de

Voz 7 05:13 cita tiene yo que tú lo haría veintidós de diciembre sorteos

Voz 1 05:17 David el mayor premios compartirlo

Voz 8 05:20 clases de pintura o de cocina au sur o snowboard por Lotus queremos que descubra su pasión te regalamos dos experiencias cuna de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las empellón John Thain punto com

Voz 9 05:38 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1 05:44 yo no yo cuento

Voz 10 05:58 bueno yo

Voz 1 06:00 en su web

Voz 1826 06:10 las siete seis seis y seis en Canarias estamos escuchando este tema que pertenece a la banda sonora de la película Mary Poppins la nueva la del retorno sí les contamos enseguida porqué Instagram ya sabe que sin lugar a dudas la red de la imagen todos los usuarios pueden subir cuantas fotos quieran las pueden retocar se filtran Se hacen bueno maravillas con las opciones que ofrece esa red o programas previos hemos esa misma fotografía se puede convertir también otras redes sociales tras compartirlas la verdad es que a partir de ahí puede ocurrir prácticamente de todo sí en ese todo está también el poder llegar a conquistar a los señores de Disney y eso al menos es lo que le ha ocurrido a nuestra invitada a Concha Concha García que tiene ochenta y ocho años y tienen una cuenta de Instagram con más de ciento setenta y cinco mil seguidores Concha qué tal buenas tardes cómo está muy bien bueno yo igual que todo el equipo encantados con su historia encantados de poder saludarla esta esta tarde que pasó con esa con esa imagen de Mary Poppins cómo se le ocurrió subirla a Instagram Concha

Voz 11 07:22 con el relativamente el fueron unos mandaron

Voz 12 07:28 lo publicaron

Voz 1826 07:31 mandaron que exactamente

Voz 12 07:33 ya dijo al igual Dinei

Voz 11 07:37 me dio se pusieron a hacer hijo

Voz 13 07:40 sí y no lo hizo y ellos mismos

Voz 11 07:42 me lo publicado en ellos mismos

Voz 1826 07:45 le conocían entonces por otras veces en las que usted y sus dibujos que hace con el ordenador habían tenido habían entregado mucho éxito

Voz 11 07:53 como perdón te digo que ellos ya

Voz 1826 07:55 hacían porque había sido vamos había salido en muchos medios de comunicación con sus otros dibujos no

Voz 11 08:01 no sé sí con nosotros sí

Voz 1826 08:06 usted usted lleva la cuenta de Instagram esto es cosa de las nietas

Voz 11 08:09 yo yo yo soy dibujando años gente sí pero notas meridiana Colita eso pues yo es publicar porque son muy bonitos pero no eso lo hago pues distracción pero es que tiene mucho mérito lo sabe hicieron tanto que al final una firma nada en Ferias empezó mi teléfono

Voz 1826 08:34 o sea que son días de locura no porque la imagen ya superado en estos momentos los treinta mil me gusta debe tener también muchos mensajes si tengo entendido que usted quiere contestar

Voz 11 08:46 entonces no ya de muchísimo tiempo que esto todos los que puedo Aragón de llego

Voz 1826 08:51 hasta dónde llega claro

Voz 11 08:54 yo no puedo de Di están dedicando todos los que proveedores los contextos

Voz 1826 09:00 usted me estaba contando que lleva toda la vida he dibujando eso es una pasión y eso es algo que lleva a usted

Voz 11 09:06 priones das dibujos y lo que era que pintaba con Leo

Voz 1826 09:09 lo cuando pasó al ordenador cuando pasó a a picar como el P

Voz 11 09:13 tuvo mi marido mi Tour y entonces me tuve que quedar en casa cuidando todo ello a lo que se unió entonces pues la verdad amiga pues rima inicie hijos me regalan un ordenador por casualidad porque ellos no lo utilizaba para dibujar porque sabía que usted por casualidad si se hace una casita quería ir un poquito más luego me gusto Jamal M

Voz 1826 09:46 pero eso ha ido aprendiendo usted sola o ha hecho algún curso para sola

Voz 11 09:49 ya

Voz 1826 09:50 pero eso tiene mucho mérito Concha sí ya se lo dice la gente había no

Voz 11 09:53 es darle Nathan nos enseñaba se hundió un poquito es poco a poco pues fui abriendo un poquito más de cien poquito más porque es mi hobby

Voz 1826 10:07 por ejemplo un dibujo como este de Mary Poppins cuánto tiempo le lleva a hacerlo

Voz 11 10:11 no pues me llevó más tiempo porque yo no me atrevía porque yo no había hecho nunca algo que quizás se imagina eso pero pero personas no había hecho nunca y entonces es que ellos no esté seguro si puedo hacerlo entonces me dio un tiempo para que yo podría hacerlo entonces me acosté más por eso porque claro cómo era tardado que era Dutt puso mucho interés pero Cobega la primera cada que hacía me costó bastante

Voz 1826 10:38 pues parece que ha salido bien y ahora ya se puede atrever con todo osea ya ya hemos superado sólo el territorio de los paisajes

Voz 11 10:45 y ahora unos malos que me tienen personas cada una de mi hija

Voz 1826 10:50 digo que le han pedido Concha

Voz 11 10:52 como dicen que qué es lo último que les han pedido hoy me también ahora progresivamente me han pedido un dibujo o no mismo fondo una fotografía de una amiga mía con su perrito

Voz 1826 11:04 a las amigas no cobra por esto no

Voz 11 11:06 no yo no yo no hago

Voz 1826 11:09 ya por eso digo pero cuando le hace un encargo Disney es profesional pero ya se ha convertido entonces en una profesional cuando llega a tiro de dice Concha queremos Mary Poppins pero versión Payne

Voz 11 11:22 pero eso fue un retrato me puse yo pero pero yo no voy a continuar con esa hubiese no habrá hitos cuando me PP Ci cuando veo cosa que me gusta

Voz 1826 11:31 porque si no eso claro requiere de más que de dedicación que usted ya les dedica muchas horas de una presión que usted

Voz 11 11:41 eso lo sabe y una cosa es dibujar es mi otra cosa es que tiene que tiene que quedar bien y que repaso Tim pues no lo hago yo no yo no lo sé

Voz 1826 11:55 Concha que ha sido un placer poder saludarle y hasta la próxima porque seguro que dentro de poco conocemos una nueva hazaña cuando hayan pedido algo que ustedes bueno al principio igual se muestran poquito reacia pero después se atreve Le queda de maravilla con así esto

Voz 11 12:12 yo lo hago extracción solamente por queda parado que era

Voz 1826 12:17 sí sí sí pues nos parece maravilloso Concha un beso muy fuerte enhorabuena

Voz 11 12:21 igualmente gracias muchas gracias

Voz 1826 12:29 María que estamos ahí en esa red de de carácter social pero de gran carácter carácter eminentemente visual de la imagen sabrán ustedes que entre lo que más triunfa en Instagram son las fotos de platos y platos de cocina de comida y como siempre ha dicho que la comida entra por los ojos ahora parece que tenemos elementos suficientes para pasar de la frase hecha a tener cierta base científica a la hora de asegurar eso porque la Universidad de Granada acaba de realizar ha hecho un estudio que confirma que el cerebro crea vínculos afectivos con platos bien presentados los escucha Francisco Muñoz que es catedrático del departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Granada e investigador de este estudio Francisco Muñoz qué tal buenas tardes así que bueno lo cierto es que la mayoría de chefs ya han considerado siempre además de ese acervo popular que la presentación de un plato es una parte muy importante de la experiencia gastronómica ahora además de la experiencias que parece que hay un estudio científico que les da la razón no

Voz 15 13:37 sí sí sí la verdad es que bueno

Voz 16 13:40 que la emociones han estudiado durante muchas décadas todavía existen muchas cuestiones que estaban sí sí resolver acerca de su naturaleza y bueno ahí pues planteamos un estudio acerca de las reacciones pues más activas que se produce ante la presentando antes durante la presentación de un plan además qué ocurre cuando

Voz 13 14:05 el sujeto percibe un origen lógico en su ingrediente

Voz 1826 14:10 osea que ya sabíamos que eso ocurría no lo podríamos deducir que era si como decíamos hay una frase popular pero ahora ahora ya se ha estudiado que desde luego se produce cómo se produce

Voz 13 14:21 sí la verdad es que no todavía no se sabe es hasta la fecha mi estudio acerca la estación apetecible

Voz 16 14:29 no de un plato y al final pues lo hemos contratado bajo un diseño oriental donde hemos sometido al grupo

Voz 13 14:34 de

Voz 16 14:35 de a una resonancia magnética donde yo fuerte y a los platos no unos plato viene presentado otro mal

Voz 13 14:43 mismo

Voz 1826 14:46 qué resultados como titulares que es lo más destacado de las conclusiones a las que han llegado con ese trabajo con esa investigación

Voz 13 14:53 pues bueno ha hecho dio muestran algunas estructuras específicas del cerebro alguna estas estructuras neuronales que esté activa ante estímulo aperitivo de de de atracción eh por ejemplo pues en el caso de platos los presentados no más apetitoso por eso activa lo que simulado sido vinculado es una región cerebral que luego alquilado otro sistema denominados y indicó pero bueno es una región vinculado con los proceso más reguladores de de emociones

Voz 1826 15:25 ya he afectividad

Voz 13 15:28 a lo que es el hacer cuanto podríamos decir pues que hay un proceso emocional con el cliente Air desarrolla un afecto hacia el plato yo siempre sentado que lleva hasta el momento de elegirlo Emilio experimento esto también tenía que en última presente a elegir él es ir un plan

Voz 1826 15:53 sí también de tu primo que Juan

Voz 13 15:56 todo el plato tiene ingredientes ecológico cuando se le pregunta por él mismo a la mitad de la de los participantes siempre con los chicos se produce una activa

Voz 1826 16:12 así atrae más entonces el hecho de saber que es un producto natural para entender los aunque no me ponga solo sólo por el hecho de ver la fotografía o tiene que haber una leyenda un escrito también que que haga alusivo bueno eso

Voz 13 16:23 cuanto más información se le ha sujeto oí no hacer que vemos que sabe de queso ingrediente se son ecológico pues me más válidas en a las conclusiones que que obtengamos acerca de esa estructura esa red en neuronal que siga activa no ciento entonces ahí ocurría hemos descubierto curiosamente que se de desencadena una activación es diferente e ingredientes ecológico ahí se desencadenó en respuesta neuronal le más relacionadas con con plazas cognitivo de alto nivel como que hay una comitiva mal editada cuando lo cuando los ingredientes saben que son ecológicos no una respuesta tan emocional

Voz 1826 17:07 ya como antes ha explicado vale es decir que a veces

Voz 16 17:10 ha explicado a veces reaccionamos por dice proceso

Voz 1826 17:12 lo que apela más a lo emocional a veces nos hacen meditar razonaba un poquito más intensa yo veces había leído por ahí que es en este proceso también podía jugar algo de nuestro instinto atávico es decir que nos remitimos al tiempo de la caverna cuando éramos cazadores

Voz 13 17:29 sí porque al final bueno son estímulo Bercy Bosso estímulos auditivos de atracción y bueno ahora es igual que cuando ahora decidimos nos acordamos por ejemplo que no hemos apagado no hemos pagado el IBI

Voz 17 17:47 ha deparado el IBI

Voz 13 17:49 la he pagado eh entonces se activan un sistema más a ver si es que podría ocurrir cuando en épocas lo acabé como te comento pues se pensábamos que podía atacar no nacieron Iniesta

Voz 11 18:07 en el campo

Voz 13 18:09 más estructura las que Sacyr claro tú

Voz 1826 18:11 en este estudio también se ha podido determinar qué tipo de alimento es el que más nos atrae quiero decir si tiene más éxito pues ya nos ha dicho que los ecológicos pero dentro de las carnes pescados las frutas que es lo que más llama nuestra atención

Voz 13 18:26 no ahí teníamos arroces teníamos construir salud no

Voz 11 18:31 algún postre

Voz 16 18:32 ya lo vimos originariamente los platos de Foster Hollywood vi que aquí de tela de ahí curiosamente el plato que más elegido fue el de los mulos a los no

Voz 13 18:48 sí sí

Voz 16 18:50 la comida Sada muslo salón no muy bien presentado y bueno alguna rock también se han intentado explicar porqué

Voz 1826 18:57 que lo de los muslos

Voz 16 19:00 yo realmente no hemos llegado todavía a esa esa parte pero bueno es una cuestión interesante podremos no futuro meses se descubrir quizás porque es a por porque resulta más apetitoso plato

Voz 1826 19:16 sólo podrán abordar en próximos estudios Francisco Muñoz catedrático del Departamento de de esta Universidad de Granada investigador de este interesante estudio Francisco muchísimas gracias

Voz 16 19:26 pues nada muchas gracias a vosotros soy nada feliz Navidad y que se disfrute en el acto de la comida igualmente que no se enamora no sólo del plato sino también hay que pensar racionalmente

Voz 1826 19:39 eso es Francisco Muñoz muchas gracias buenas tardes buenas tardes a las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 18 20:03 o con las salas el practicar tu swing rodeado de naturaleza o disfrutar de un exquisito arroz rodeado de buena gente elige perderte en playas vírgenes o en pueblos con encanto elige sumergirse en aguas cristalinas buen nuestra cultura milenaria elegir todo está el mejor plan elige el plan

Voz 0861 20:25 Castellón Mediterráneo Patronato Provincial de Turismo

Voz 19 20:31 el mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente baila al ritmo de de christmas musical y no te pierdas no en El bosque animado del uno de diciembre al siete de enero online desde XXV con noventa en Parque Warner punto com

Voz 1 20:46 el servicio

Voz 20 20:47 capricho celebra contigo seis años de revisiones solidarias sólo por realizar el control de empiezo gratuito ayudas a miles de niños y niñas hospitalizados junto a Cruz Roja Fundación a la Dina Pena y colabora servicio posventa Pello que esta moción

Voz 0867 21:04 la red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid

Voz 7 21:09 en la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías Iván ya en nuestro medio ambiente

Voz 21 21:21 por eso las toallitas a la papelera Súmate al reto del agua Canal de Isabel Segunda con

Voz 0861 21:29 dos mil setecientas cincuenta horas de sol cada año dan mucho juego la Comunidad de Madrid impulsa las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en el sector residencial con ayudas de hasta quince mil euros sacarle partido al sol ahorra y mejora el medio ambiente informa TM cero doce en la web Comunidad punto Madrid Fotovoltaica mal

Voz 1 21:49 como lo que hace Madrid red aquí a bien la Comunidad de Madrid le ofrece la información del tráfico

Voz 22 21:56 a esta hora dos accidentes complican las carreteras de la región el primero en La dos a la altura de Torrejón de Ardoz sentido salida con seis kilómetros de retenciones y otra colisión en la M cuarenta en la zona de los túneles de El Pardo sentido A seis de entrada intensa la I Nudo Manoteras a dos en acceso en la M treinta y seis en las rutas de salida retenciones en La dos en Alcalá de Henares y el A3 en Santa Eugenia hay Rivas en ambas direcciones a dos en Canillejas A42 en Getafe y Fuenlabrada el A6 en Aravaca y en la M

Voz 1826 22:21 cuarenta atascos en los tramos de Hortaleza recintos feriales sentido A dos y Villaverde en ambos sentidos

Voz 7 22:27 un matiz diferente en el que puedes circular con libertad con menos contaminación bonificaciones al aparcar es posible

Voz 23 22:34 gracias alquila a Niro un crossover híbrido único en su segmento con cambio automático que se recarga solo y ahorra combustible Vera tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un híbrido aquella

Voz 24 22:52 el año finalizó

Voz 1 22:53 será el próximo treinta y uno de diciembre nos comeremos

Voz 0867 22:56 por las doce uvas Pablo Casado se guardará el nombre de los candidatos para Madrid hasta después de Reyes hoy no habrá estarán Rajoy Ny Cifuentes esta noche la cena navideña del Partido Popular se celebra con la cautela y el nerviosismo de quiénes no conocen todavía qué será de su futuro virus que reivindican su gestión y también su proximidad y afecto por la nueva dirección tras un año de Turull

Voz 25 23:21 los cinco o Pablo Casado va a ser un gran presidente del partido y también hay que decirlo gran candidato para el Gobierno tener abonarlo casado Madrid es una garantía de éxito seguro para cualquiera

Voz 21 23:33 Pablo conoce perfectamente si hago conoce perfectamente es el PP de mal

Voz 1826 23:36 dice sí

Voz 1 23:38 y a La Ventana de Madrid Cospedal

Voz 26 23:43 he estado muchos años con Pablo Casado sea de estar está compartiendo pinchos de chorizo en la en la casete Villa Vallecas hace muchos años Javier Casal

Voz 27 24:00 hay

Voz 0867 24:19 buenas tardes a todos el menú está preparado veintiséis de mayo Madrid elecciones autonómicas y municipales Carmena vestida de verde más Madrid adelanta su campaña ya está su mensaje navideño remitido hoy a los madrileños su apuesta más Carmena más Gran Vía

Voz 28 24:35 Feliz Navidad Feliz Navidad en este maravilloso en Madrid que además estrena estrenamos una nueva vía la Gran Vía una de las calles más emblemáticas de Madrid madura pero siempre renovada y joven pero ahora tiene más espacio que nunca para pasear para caminar para reencontrarse para reencontrarnos

Voz 0867 24:56 en el Palacio de La Cibeles el Partido Popular ha dado la campanada uno Marín la campa Anita la que ha llevado hoy al pleno el concejal Fernando Martínez Vidal una campanada

Voz 21 25:06 un problema aunque quedan doce días para las uvas el gobierno de Ahora Madrid ya dado las doce campanadas los contratos de limpieza estaban blindados cambian el nombre de las calles pero no las limpia que los niños recojan las colillas la alcaldesa bolsa en mano recogiendo desperdicios

Voz 29 25:27 la suerte es que tu barrio esté limpio

Voz 0867 25:33 el pleno de campanadas y noche larga decena popular el año pasado les cortaron el cable de los micrófonos y hubo juego de platos hasta el final para evitar fotos incómodas este años eh Javier Bañuelos cuando ganábamos o con música de ambiente

Voz 30 25:51 p

Voz 0867 25:57 este año Javier Bañuelos la cena se hace en la capital Se hace Madrid capital eh así que aunque no sabemos los candidatos Si hemos averiguado que va a cenar la familia del PP no haber Bonastre

Voz 0861 26:08 buenas tardes bueno así lo divina no sé que tras comer hoy pero en el PP no van a cenar nada mal ya que esta noche surtido de ibéricos crema de Charlotte a caramelizada con Oporto ir de segundo plato pues pollo de corral relleno todo regado Nos dicen con cava con Icon Rioja Bono esta o Ale no está nada mal hoy la cena se Javier en plena calle Serrano en el feudo nada menos que del Estudiantes esta noche el Magariños cambia la emoción del basket por la tensión que como en el arranque de la ventana se vive con el PP con ese misterio nueve que será su candidato pero que nadie espere grandes sorpresas hoy no se esperan los dicen el plato fuerte así que nadie se va a atragantar con ese menú y cerca de novecientos afiliados hay ciento cincuenta cargos públicos invitados entre diputados concejales y cargos nacionales entre ellos bueno posee si vamos a abre esta noche algunos nombres que han sonado en varias quinielas como por ejemplo Javier Maroto o Andrea Levy estamentos esperan cuatro discursos por este orden escucharemos a José Luis Martínez Almeida ni al presidente madrileño Ángel Garrido los dos hablarán sin saber aún qué será de ellos en las elecciones del próximo mayo después intervendrán el presidente del PP de Madrid Pío García Escudero el holograma Javier como lo llaman algunos dirigentes

Voz 1826 27:20 el PP por su poca presencia mediática

Voz 0861 27:23 el broche final esta noche pues si Pablo Casado que se estrena este año en su primera cena navideña del Partido Popular como líder del partido y como bien decías sin Cifuentes por ejemplo entre esa lista de invitados

Voz 0867 27:36 sorpresas a menos de momento gracias Javier Ortega hasta luego Jorge García Castaño concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes con Purificación Causapié y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento buenas tardes y buenas tardes no es una empatan navideña como la cena del PP pero me gusta mucho verles a ustedes aquí juntos en este estudio presentando un acuerdo un acuerdo de presupuestos Jorge

Voz 2 27:59 sí vamos yo creo que es un contrapunto a lo que está pasando en la comunidad autónoma bueno el Partido Popular no la comunidad habido tres presidentes que han de medido en los últimos en los últimos años en muy pocos en muy pocos añitos y yo creo que lo que estamos haciendo aquí es sostener un un acuerdo entre dos fuerzas progresistas que además ha podido desarrollar mucho más desde que hay dos instituciones progresistas que están alineadas en políticas públicas no como si el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Madrid yo creo hemos avanzado mucho estos días se aprobarán se aprobó el decreto sobre el salario mínimo en en temas de transición ecológica de lucha contra la violencia de género estamos avanzando mucho las dos administraciones en políticas de vivienda en en políticas sociales frente a eso lo que encontramos yo creo es una un un cierto batiburrillo en la derecha que se han puesto las de belenes de cadena perpetua cosas un poco estafador

Voz 0867 28:45 estrenamos a cinco meses de unas elecciones Purificación Causapié esta foto de este estudio pero también la foto de mañana cuando se aprueben definitivamente los presupuestos las cuentas para el año que viene en Madrid capital tiene algún significado hay que leerlo en clave electoral

Voz 0605 28:59 yo creo que precisamente hay que leerlo en clave no electoral porque parece que cuando se acercan las elecciones los partidos políticos no podemos ponernos de acuerdo parece que estuviera feo ponerse de acuerdo yo creo que lo que hemos hecho ha sido romper esa máxima

Voz 1826 29:15 a favor de los ciudadanos de Madrid hay que leerlo

Voz 0605 29:17 Abe de que nosotros queremos que la ciudad de Madrid tenga buenos presupuestos a partir del día uno de enero de este año para que se puedan gestionar bien los servicios públicos hemos pensado en la ciudad y hemos apostado por unos presupuestos que además fíjate hoy también se debaten los de la Comunidad yo creo que son unos excelentes presupuestos sobre todo si los comparamos con los presupuestos que hace la derecha cuando se ponen de aquí

Voz 0867 29:42 pero Icon un cambio la negociación no Jorge porque estábamos acostumbrados a que primero exigiera una una redacción inicial sobre ese trabajo ya digamos se negociara esta vez se ha negociado se han sentado las partes desde el segundo uno

Voz 2 29:56 sí desde luego si pudiéramos negociarlos del año que viene unos estaríamos desde desde antes todavía es que es la mejor forma de hacerlo yo además soy un convencido de que sí de que si hay mayoría progresista que yo creo que la que lo va a haber un gobierno unitario creo que estos adelantar acontecimientos pero creo que es mejor hacer los presupuestos así

Voz 1826 30:13 gracias a extremo masticando Jorge Cloclo

Voz 2 30:15 seguimientos a los procedimientos de enmiendas y tal para mandar un presupuesto no son buenos en general y no yo creo es mejor trabajar las cosas antes y tener objetivos común

Voz 0867 30:25 Purificación Causapié recojo el guante de Jorge García Castaño y enseguida hablamos de presupuestos pero es una una visión futurista pensar en un futuro Gobierno Sir escenario electoral brinda la oportunidad en el que estuvieran integrados los componentes de Madrid del PSOE

Voz 0605 30:41 yo creo que es mejor hablar de presupuestos y seguir hablando del preso

Voz 1826 30:45 no porque

Voz 0605 30:48 en el escenario futuro tiene que ser el escenario del resultado electoral futuro yo sí quiero decir una cosa que me parece muy importante y es que yo a veces tengo la sensación de que los ciudadanos nos piden que lleguemos a acuerdos

Voz 1179 31:01 anda no votan mayorías absolutas Nos dicen

Voz 0605 31:04 poneros de acuerdo para hacer gobernar en las instituciones y para resolver los problemas y a veces pareciera que a los partidos políticos sobre todo algunos si miramos por ejemplo el pleno de hoy les cuesta

Voz 0867 31:17 hecho esto parece que no aprenden

Voz 0605 31:19 dieran la lección que están trasladando el mensaje de los ciudadanos y creo que en este escenario para garantizar la gobernabilidad tenemos que aprender a pactar a negociar y a llegar a acuerdos y este es un buen acuerdo y es una muestra yo diría de del nuevo escenario político que no reclama acuerdos pactos ir trabajar

Voz 0867 31:36 junto a los presupuestos son tan importantes para los madrileños como farragosos entonces no me voy a meter en grandes cifras les voy a pedir un ejercicio de síntesis pero dígame cada uno de ustedes Jorge Ramos contigo si quieres que es lo más importante gol o o digamos los aspectos de los que os sentís más orgullosos de las cuentas para el año que viene

Voz 2 31:56 yo creo el gasto social en general siguen sigue cogemos el último año que gestiona el Partido Popular que fue dos me entero que que fue dos mil catorce el salto en el gasto social es un setenta por ciento en esta en esta legislatura yo creo eso no no lo habrán hecho muchas muchas administraciones y creo que realmente es un dato para gente ser valiosos

Voz 1179 32:12 sí yo yo digo ya

Voz 0605 32:14 hemos porque lo hemos trabajado así que estos son unos presupuestos sociales nosotros hemos puesto la ciento por ejemplo en cuestiones como que las escuelas infantiles sean gratuitas el año que viene pero también son unos presupuestos feministas hemos incrementado de manera importante en el gasto por ejemplo contra la violencia de género o unos presupuestos ecologistas porque quieren una ciudad con una movilidad sostenible y con un aire limpio ya hay propuestas muy importantes en esa línea luego hay una cosa que al Grupo Socialista también hemos coincidido allí con con Ahora Madrid y con muchas organizaciones de vecinos Nos preocupa mucho que es la desigualdad territorial y queremos trabajar para combatir esa desigualdad territorial y apoyar a los distritos sobre todo a los más desfavorecidos sin en el sur y el este de Madrid

Voz 0867 33:00 hablando de desigualdad les quiero preguntar por la vivienda por el precio de la vivienda por el problema que tenemos con con la vivienda oficial en Madrid con la vivienda protegida con esos pisos que en su día se vendieron todo el mundo ya que investiga además de hecho en los tribunales pero que ahora mismo no tenemos para unas necesidades que se mantienen porque sólo de recuperación económica pero es evidente que cada día la última vez que estuvo aquí Jorge coincidió precisamente con el suicidio de la mujer de Alicia de Chamberí y honestamente es que no conseguimos dar una salida a un problema que es tan tan grave como el de la vivienda en Madrid no hay vivienda oficial no hay vivienda protegida

Voz 2 33:35 si a nosotros estamos haciendo lo que lo que Podemos no sin como se este presupuesto nosotros estamos entorno a los ciento veinticinco millones para promoción de vivienda la comunidad autónoma que tiene cuatro veces más presupuesto que el Ayuntamiento está ante los tres entorno a los trece millones no lloro esto es un esfuerzo nacional no sólo de un ayuntamiento cuando aquí en Madrid se extendió el derecho a la vivienda la grandes capas populares fue una un un esfuerzo de la Administración central del Gobierno del Gobierno de Madrid de de Pierre no el Plan dieciocho mil toda esa gran inversión en en en en vivienda en muchos barrios necesitamos ayuda y desde luego necesitamos no sólo construir sino también regulaciones de tener digamos que más actores institucionales apoyen no lo que estando la Comunidad es no invertir tampoco nos está permitiendo regular lo que tiene que ver con viviendas de uso turístico con cargar el viviendas vacías y con otro tipo de medidas siete

Voz 0867 34:24 la Tardi treinta y cuatro minutos

Voz 1 34:33 en las redes sociales a La Ventana La Ventana en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 32 34:46 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejen a las claras claridad

Voz 1 34:52 esta bueno sí

Voz 1179 34:54 más claro agua

Voz 0861 34:57 de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto Cadena SER

Voz 33 35:10 Ubú

Voz 34 35:11 la su que se mete dentro eh eh cómodo como como tela la la habilidad de de un sitio otra de una emoción a otra Cairo pues bien escuchar la Cadena Ser que aporta más cosas que escucharle aportar más cosas

Voz 35 35:36 que sí que no que aporte más su que la Cadena SER hombre la tuvo la calle

Voz 34 35:39 los ERTE TT entre Tiana informa situación exactos

Voz 1 35:45 hombre pero tuvo oyendo a eso pero exploten pero adelanto del del del de lo de lo más fino y te enteras del del del del

Voz 35 35:51 que Pedro Duque de la casa es la que tiene ahí en Calpe o en otro pero no supe no lo dice estoy sola Pepa Bueno silla doce penes en el pueblo lo alto que que que te aporta

Voz 1 36:02 alma de Dios o la cae me visto así la Cadena SER claro vienes la amiga Camila se te aportan más quiso pero bueno son dos cosas que así que pase

Voz 0867 36:35 siete de la tarde y treinta y seis minutos buena quedan tres minutos sino me resisto a preguntarles por otras cuestiones de de la actualidad informativa de cara a las elecciones de las elecciones de mayo no pregunto Purificación Causapié por gobiernos conjuntos pero es mejor un super domingo

Voz 0605 36:49 pues la verdad es que yo creo que es una decisión que que es una decisión que le corresponde al presidente del Gobierno por lo tanto en este momento no tengo mucha mucha capacidad no no me consta

Voz 0867 37:02 sí por la clave electoral no da la sensación que con unas generales presentes no si coincidieran en fecha de los asuntos digamos de Madrid capital lo del resto de localidades que se están jugando su futuro también quedarían ensombrecidos por un debate mucho más nacional y en este caso mucho más territorial seguro

Voz 0605 37:19 no seguro seguro que estaríamos en ese contexto hablando más de cuestiones generales

Voz 0867 37:24 era uno sería digo todo el rato una cosa ahí

Voz 0605 37:26 es que yo prefiero que este Gobierno siga gobernando que saquen los presupuestos adelante y que tengamos gobierno para rato al menos hasta agotar la legislatura yo creo que eso es lo que le interesa al Ayuntamiento de Madrid y por supuesto para continuar con determinadas políticas a la que nos ayuda este gobierno y además para los ciudadanos de Madrid

Voz 0867 37:46 Jorge mejor una cita en solitario completa

Voz 2 37:49 sabemos mucho mejor no de hecho yo creo en Madrid tiene un problema que es difícil política local porque ya no aunque aunque hayan sobre Domingo no lo haya siempre está muy cruzado contra al no yo creo que eso es un problema pero en todo caso ha dicho porque yo estoy de acuerdo de gobierno tiene que gobernar y que si el Gobierno sigue poniendo el el el eje en los temas sociales y aprueban el decreto del salario mínimo y seguimos con la transición energética y mejoramos el decreto de de Vivienda que es anunciado hoy seguimos por esa vía yo creo que hay pelea que pelea hay que se puede que se puede ganar y que puede haber un gobierno progresista en el futuro no creo que esos creo que eso es básico demostrar firmeza desde luego no es no ponerse nerviosos por lo que haya podido pasar en Andalucía que yo creo irreversibles

Voz 0867 38:28 que tengo aquí el concejal de Centro el otro día escuchábamos en este programa Cristina Cifuentes se acuerda no de Cristina Cifuentes Cristina Cifuentes era el otro día un Instagram un vídeo que subió este red social quejándose de la cantidad de hojas que había en la calle decía que no se podía circular que el en Madrid central viven vecinos sitiados que esto es imposible Isère referirse dirigía al concejal o concejala de turno enviar un mensaje de tranquilidad con las hojas que están en el suelo

Voz 2 38:55 has ahí sí bueno vamos yo creo que precisamente donde Cristina que son un sitio estupendo en en en el distrito Centro creo que además vamos a mejorar una calle al lado de la suya que es en el todo el entorno de Manel La Palma San Vicente Ferrer en Madrid central de viene perfectamente porque antes malas en hora un área de prioridad residencial y que y que yo creo que

Voz 1826 39:16 que ahora mismo está mejor anunciar las hojas hoy por supuesto

Voz 0605 39:20 le hemos pedido por ejemplo otra vez al Ayuntamiento que haga un plan especial para para acabar

Voz 1179 39:25 en las hojas no en los árboles sino

Voz 0867 39:28 en el suelo las hojas son peligrosas esa cuidado con las hojas Jorge García Castaño Purificación Causapié felices fiestas disfruten imagina al

Voz 1826 39:36 muy feliz Navidad

Voz 0867 39:39 adiós nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte La Ventana de Madrid hasta mañana adiós

Voz 36 39:58 sí

Voz 38 40:03 por qué pensado recalar una alarma para vuestra casa y eso pues porque desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os apoye a recalar una alarma de Securitas Direct que es la que tengo yo

Voz 7 40:15 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 40:28 esto Aimar mi la mamá de Mujercitas Adriano informes

Voz 39 40:34 Tales a todas muchos besos ediles que las quiero sé que serán cariñosas contigo Iker

Voz 1 40:39 combatirá Mujercitas yo creo que a uno le conecta

Voz 39 40:42 con la Navidad

Voz 40 40:43 y entonces tiene una cosa muy si de alguna manera entrañable para todos no tiene esa esa cosa que te lleva a la el sonido de los villancicos de la nieve de la familia del calor

Voz 7 40:58 el veinticinco de diciembre a las doce del mediodía

Voz 1 41:02 la ficción de la cadena ser paradistas maridajes feliz Navidad Amis Mujercitas en apoyo ains Garros lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 41:19 Isaías este día habrá tenido de todo como hechos de todo llevamos una temporada en la que siempre procuramos relajarnos como un haiku de Miquel Iceta

Voz 21 41:35 en el tema de dice el haiku de hoy de Miquel Iceta el primer secretario de los socialistas catalanes Marina

Voz 32 41:41 Pío en el borde del camino la tumba del peregrino de agua

Voz 1179 41:44 siento

Voz 21 41:49 el día que viaja Pedro Sánchez al Barcelona le recibimos con un poema que habla de la tumba del peregrino esto cuidado eh

Voz 0827 41:56 cuidado cuidado en la víspera del Consejo de Ministros que se realizará mañana en Barcelona el encuentro entre los presidentes Sánchez y Torra que se está celebrando en estos momentos desde las siete y cuarto están juntos bueno El Mundo

Voz 0867 42:09 de ahí también comenzaba hoy la crónica del día

Voz 0827 42:12 ya por ese encuentro del tema de

Voz 0861 42:14 encuentro entre Sánchez y Torras será decidir cómo llamar al encuentro entre Sánchez y Torra una cumbre una reunión bilateral lo que las frases de los pasos de cebra temas

Voz 41 42:26 si ya son lo más leído de dos mil dieciocho la crisis del papel se suma ahora la competencia del asfalto que lleva a las librerías a vender trozos de alquitrán con letras pintadas Manuela Carmena ya ha anunciado una colección de pasos de cebra en edición de bolsillo

Voz 0827 42:40 él que sabe todo de ediciones de libros de bolsillo o no es Juan Cruz

Voz 42 42:47 en curso

Voz 0827 42:53 ha venido y a tomar café con nosotros sí ha venido con su libro primeras personas que publica Alfaguara en el que traza las semblanzas de más de medio centenar de grandes nombres de la cultura contemporánea y pone el foco en lo bueno en los afectos que le despiertan porque él prefiere ver la luz a la penumbra todo lo vemos

Voz 1179 43:12 con el paso del tiempo en penumbra no necesariamente la penumbra es la que mejoren las cosas yo creo que la penumbra

Voz 43 43:23 es más la nostalgia que que el hecho

Voz 1179 43:27 de que sean malos o buenos tiempos

Voz 43 43:31 los que bocas

Voz 0827 43:33 Juan Cruz editado a todas las personas de las que habla en este libro le hemos preguntado para un editor el escritor al que edita que es es un compañero de trabajo

Voz 1179 43:42 compañero de trabajo nunca nosotros queremos que ante el autor la actitud de la vuelo entender que aquello va a ser bueno tú no piensas nunca en un nieto que te va a fallar

Voz 0827 43:58 ha trabajado con escritores profesionales que trabajaba también con periodistas y le hemos preguntado por unos y por otros

Voz 1179 44:04 la de los periodistas porque la de los periodistas hace que cuando se equivocan cuando unos equivocamos y alguien dice oye que ahí hubo un error que has puesto esto es lo otro siempre buscan una manera echarle la culpa a otro siempre siempre comodín como y si no que que no dijo

Voz 0827 44:26 ha hablado de la seguridad de los periodistas Roberto eh bueno su trabajo es que es trabajar nos ha dicho

Voz 1826 44:33 con gente aunque nosotros lo seamos un poquitito más

Voz 1179 44:35 que sí es cierto es que yo he trabajado con gente que es de natural insegura que son los escritores que tienen entre sus virtudes la de mantener a raya swing seguridad y convertirla en materia de su escritura no entonces yo habló de gente como Millás como Llamazares como Elvira Lindo como Muñoz Molina como Rosa Montero como Günter

Voz 0827 45:00 ni más ni menos es curioso cómo habla sobre los escritores porque en el fondo está hablando también de sí mismo porque él escribe cuando él escribe tiene a su vez a sus editoras

Voz 1179 45:11 la editora editora es decir la que prepara que el libro sea eh adecuado para ser publicado Carolina reo yo aquí ella hizo mejor el libro me ayudó mucho limpió muchísimas incluso asperezas que tenía libro Le dije yo les dio mejor sintaxis que es una obsesión que debiera ser de los editores claro

Voz 1826 45:34 le has mucho en esa fase del eviten con la editora como ya has estado en el otro lado

Voz 0827 45:41 lo de ley tengan lo mejor bajar día dirigió seguramente

Voz 1826 45:44 en cuando no estaba pronunciando este sábado

Voz 0827 45:46 me entiendes el cadete bueno Juan Cruz oye que es de los que no para nunca nunca te imaginas cuando llegará el momento de su jubilación es que en realidad quizás no llegue

Voz 0867 45:56 no

Voz 0827 45:56 a algunos sí que se lo están pensando Rosendo que actúa esta tarde en Madrid y después iniciará una serie de conciertos que dice posiblemente sean los últimos un cantante que ha cubierto también muchos años de actividad cultural y musical que va retirándose de un cantante veterano a uno recién llegado a Famous que no sabemos cómo acabará él ganó ayer la Operación Triunfo

Voz 44 46:32 hay once bueno nada

Voz 0827 46:38 Seymour's muy apretada estuvo el Arsenal

Voz 45 46:46 no no no

Voz 1 46:48 bueno

Voz 0827 46:50 al final la llevó el ahora iniciará una carrera que no sabemos cómo acabará la verdad es que ha sido una edición quizás menos brillante que la anterior y una edición decía Vaquero esta mañana en Hoy por hoy más polémica operación

Voz 0978 47:07 más polémicas ha sido la edición más polémica de OT con diferencia primero lío con la palabra y Koné pasó a ser OT Operación tontería luego despidieron una profesora como si muchos motivos pasó a ser OT Operación tiranía claro que sí y luego fue la movida está de que se filtraron las puntuaciones del jurado antes de la gala muy pasó a ser la operación pongo pero bueno por fin ayer se acabó y ahora ya ex OT Operación

Voz 29 47:35 Nos gusta o hombre pues nada

Voz 0827 47:38 de una polémica a otra

Voz 37 47:40 el fútbol

Voz 0827 47:44 en La Ventana un tribunal alemán ha condenado a un hombre a ocho meses de arresto ya tres mil euros de multa por quitarse el condón mientras mantenía relaciones sexuales sin que su pareja lo supiera es una práctica que se llama Estelle Tin el tribunal considera

Voz 1826 47:58 no hay que quitarse el simple

Voz 0827 48:01 permiso es punible pero como el sexo fue consentido pues no lo considera técnicamente violación la víctima sin embargo cree que al quitarse la protección se vulneró el consentimiento nos decía Carmen Viñas que hay un párrafo del nuevo Código Penal alemán en el que tampoco encajaría muy bien esta sentencia

Voz 0391 48:18 en este párrafos establece que no significa no cosa que en España todavía eso no está introducir en el ordenamiento penal no es decir aquí un acto sexual no puede ser realizado en contra de la voluntad reconocible de la víctima y la víctima no tienen necesariamente que defenderse es suficiente si el acto ocurre en contra de la voluntad de la persona la voluntad reconocible de esa persona era tener relaciones sexuales con un condón eso se vulnera pues nos lleva al párrafo ciento setenta y siete que es lo que estará apuntando ahora algunos juristas para bueno dar a entender que la apelación podría llegar lejos porque si podría considerarse un delito de violación una agresión sexual como ha considerado el tribunal

Voz 0827 48:55 bueno pues veremos ese recurso como termina porque la verdad es que hay discrepancias según el país del que se trate suiza por ejemplo sí que consideraría violación una practica así y aquí no se he dicho Manuela Torres abogada de la Asociación de Mujeres Juristas Themis con nuestro Código Penal en la mano la sentencia se parecería más a la alemana que a la suiza

Voz 46 49:16 tal y como tenemos el Código penal actual en principio podría ser considerado como un delito de abuso del artículo ciento ochenta y uno porque no habría violencia e intimidación aunque es cierto que no habría un consentimiento válido entonces las penas a barajar a aquí ahora mismo con el Código Penal Vicente sería Televisión de uno a tres años son multa de dieciocho a veinticuatro meses

Voz 0827 49:42 pues esto es así y ahora aquí en España otra cosa es cómo debería ser la cosa y aquí la abogada Manuela Torres lo tiene muy claro

Voz 46 49:50 otra cuestión es si debemos caminar hacia esa reforma que consideramos que sí y que desde luego tiene que ser actos desde mi punto de vista también que se pueden sea considerado como una violación como un delito contra la libertad sexual porque efectivamente el consentimiento no ha sido un consentimiento expreso activo a realizar un acto sexual en este caso sin preservativo

Voz 0827 50:18 esa reforma del Código Penal en esta materia se está trabajando en ella desde la polémica sentencia de la manada todavía tiene que esperar y ella decía la abogada que no es tan complicado legislar sino después interpretar esa ley en las sentencias por parte de los jueces

Voz 46 50:34 no lo veo complicado legislar otra cosa es el la voluntad para ello y sobre todo el que que ya lo hemos visto en el caso paradigmático ya de la manada el tema de la interpretación a la hora de dictar sentencia es decir de la interpretación de la norma

Voz 0827 50:55 y una polémica más en La Ventana no paramos de seguir de alimentar polémicas aunque está la encontramos en el pasado

Voz 37 51:09 dónde está

Voz 0827 51:10 Cristóbal Colón bueno pues hoy nos ha contado a Nieves Concostrina que la polémica tiene fecha de origen el veinte de diciembre de mil setecientos noventa y cinco cuando los españoles sacamos au sacaron a Colón de la catedral de Santo Domingo donde estaba enterrado con rumbo a Cuba porque la isla iba a pasar a parte del imperio francés claro antes de entregar el territorio a los franceses con los restos de Colón decidieron sacar su cuerpo