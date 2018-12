La Ventana (21/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 a las cuatro las tres en Canarias cita con la Dirección General de Tráfico para conocer dónde se encuentran los problemas para circular en estas primeras horas de operación salida de Navidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 3 00:14 buenas tardes principalmente la complicación están en Madrid en ambos sentidos en la A2 en Canillejas y las seis desde Las Rozas hasta el Plantío tráfico intenso además de entrada por la A uno hasta Nudo de Manoteras lados en el acceso a la M treinta y las seis a su paso por Aravaca dificultades de salida borrados en Torrejón de Ardoz en la A tres en Santa Eugenia en Rivas Vaciamadrid la cuatro en San Cristóbal de los Ángeles y pintó la A42 a la altura de Fuenlabrada y la A5 en Campamento y Alcorcón en Catalunya hay aún dos vías cortadas al tráfico en Tarragona la AP siete en Ampolla en Girona la nacional doscientos sesenta

Voz 4 00:50 allá de cal en Sevilla densidad

Voz 3 00:53 circulatoria de entrada en la A cuarenta y nueve a la altura de Bormujos en Valencia complicaciones para entrar por la tres en Quart de Poblet en Murcia hay siete kilómetros de retenciones en la A treinta en Espinar do hacia Albacete les recordamos que estamos en plena operación especial de tráfico por Navidad desde la Dirección General de Tráfico les insistimos moderen la velocidad sean prudentes al volante y recuerden al volante cero alcohol hicieron

Voz 1454 01:16 muchas gracias DGT cada hora o en La Ventana si hay cualquier novedad conectaremos con la Dirección General de Tráfico para conocer cuál es la situación noticia que les adelanta la Cadena Ser las ventas de armamento español Arabia Saudí se triplicaron en el primer semestre de este año en relación con el mismo periodo de dos mil diecisiete ascendieron a ciento ochenta y tres

Voz 1450 01:34 millones de euros es una información de Mariela Rubio sí entre enero y junio de dos mil dieciocho España vendió a Riad ciento ochenta y tres coma cuatro millones de euros es lo que recoge el informe exportaciones españolas de material de defensa que elabora la Secretaría de Estado de Comercio y al que ha tenido acceso la Cadena Ser el periodo al que hace referencia este informe ese primer semestre de dos mil dieciocho incluye los último cinco meses y una semana del Gobierno de Mariano Rajoy así como los primeros veinticuatro días del Gobierno de Pedro Sánchez en ese periodo lo que se vendió a Arabia Saudí es lo siguiente dos aviones de transporte y Vigilancia Aduanera proyectiles plataformas para morteros veintidós morteros y granadas de mortero de varios calibres munición ligera el dato de lo vendido a la monarquía saudí en este primer semestre del año supone un considerable aumento prácticamente se ha multiplicado por tres con respecto a lo exportado Arabia Saudí en el primer semestre de dos mil diecisiete cuando España vendió a Riad sesenta y seis coma cuatro millones de euros en arma

Voz 1454 02:27 el nuevo rescate en aguas del Mediterráneo más de doscientas personas han sido rescatadas por la ONG Open Arms que llevaba sólo veinticuatro horas de nuevo operando en la zona han encontrado dos barcas en peligro de naufragio según ha anunciado la propia organización El Gobierno ha celebrado esta mañana en Barcelona el Consejo de Ministros con tensión e incidentes en las calles que todavía se mantenían hasta hace unos minutos y que se han traducido de momento en la detención de al menos once personas en toda Catalunya nueve de ellas en Barcelona y una treintena de heridos ávido gestos políticos hacia Catalunya Se ha dado luz verde por ejemplo a la subida del Salario Mínimo también al incremento salarial para los funcionarios cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 1915 03:09 ya está en marcha la votación de los Presupuestos de la Comunidad para el año que viene que se van a aprobar previsiblemente con los votos a favor de PP y Ciudadanos el socio de gobierno de Garrido presumía de hacer política útil PSOE y Podemos en cambio consideran que las cuentas fomentan la precariedad no son fruto del consenso Ángel Gabilondo PSOE Clara Serra Podemos Ignacio Aguado

Voz 1148 03:27 danos empezamos sin consenso ya acabaremos sin consenso y es una lástima porque yo creo que se pueden encontrar muchísimos más acuerdos si creamos las condiciones para es pues las

Voz 5 03:38 parece la consolidación efectivamente de una legislatura perdida que nos parece que consolidan no sólo una legislatura perdida siendo una de cada pérdida para los madrileños y las madrileñas bueno vamos

Voz 1148 03:48 a ver dos modelos de hacer política la política útil la política estéril largos debates los hechos que Ciudadanos

Voz 1915 03:56 tres personas han resultado heridas graves en una reyerta en Aluche en la capital la pelea ha desencadenado en una persona

Voz 0089 04:02 acción con dos vehículos implicados en un tiroteo Alfonso Ojea eran las seis y media de esta madrugada cuando en las puertas de una discoteca que se alza en la calle de Los Yébenes en Aluche dos grupos de jóvenes han comenzado a dispararse pero después se han montado en sus coches ya han comenzado a perseguirse a chocarse hasta que al final han vuelto a sacar las armas y el tiroteo se ha reiniciado en total hay tres heridos uno de ellos era operado de urgencias por un balazo en el abdomen en el hospital Gómez Ulla y los otros dos quedaban ingresados en el doce de octubre los tres han sido trasladados a los centros médicos por sus propios amigos y los tres poseen un largo historial delictivo

Voz 1915 04:37 gracias Alfonso también esta madrugada un hombre ha muerto a las puertas del hospital Virgen de la Torre después de recibir varios disparos de la policía cuando intentaba robar en una tienda en Diego de León mediante un alunizaje cuando intentaba huir ha tratado de atropellar a los agentes y ha sido entonces cuando han recibido los disparos ahora sí

Voz 0313 04:52 busca al resto de implicados en el asalto

Voz 1915 04:54 tenemos ocho grados en el centro de Madrid

Voz 0313 05:35 hola buenas tardes españolito que vienes al mundo te guarde Dios una de las dos Españas del corazón Antonio Machado escribió estos versos hace más de un siglo en mil novecientos doce y es verdad que hablaba de una España que moría hay otra que bostezar a una metáfora no decía nada específico de los catalanes pero que vigentes todavía significado de ese poema eh por desgracia diría yo y sin embargo creo que hoy están las cosas un poquito más claras después de todo lo aquelarre de las últimas veinticuatro horas el Consejo de Ministros blindado de hoy la reunión Sánchez Torra de anoche el pulso por el protocolo los incidentes de esta mañana a los que no resta importancia para nada pero lo que yo veo sinceramente es que el gran eje que traspasa el debate sobre este asunto sobre este conflicto es el que coloca en un lado a los que quieren solucionarlo dialogando y en el otro a los que quieren romper la baraja luego hay categorías claro porque no es lo mismo un encapuchado que corta carreteras y se enfrenta a los Mossos d'Esquadra que un líder político de no sé del Partido Popular a ciudadanos pongamos por caso por cosas muy fuertes que este diga John equiparó nada absolutamente nada pero el encapuchado quiero que quiere que esto salte por los aires y los que hablan de traición a la patria humillación rendición no sé cuantas cosas más de alguna forma también lo quieren miren hoy hace justo un año que los catalanes votaron ganó ciudadanos con más de un millón de votos pero los independentistas con Puigdemont ha huido y con candidatos en la cárcel sumaron dos millones y continúan gobernando el cómo gobiernan ya es otra cosa bueno pues en estos doce meses en este año lo único que ha aumentado en Cataluña y en el resto de España es la polarización y el extremismo el no aceptar ni un solo argumento del contrario un run run así subterráneo de cuanto peor mejor esto lo piensan y lo practican independentistas constitucionalistas de derechas de izquierdas desde luego lo más ultras de cada tribu pero también entre los independentistas constitucionalistas de derechas de izquierdas hay gente que quiere salir del lío dialogando así que si este es el retrato de eso las dos Españas incluidas los Cataluña es también de las que hablaba Machado yo francamente tengo clarísimo donde estoy estoy en el titular del editorial que hoy publica en su portada un diario catalán de línea claramente soberanista el diario Ara ahora el diálogo es un camino difícil dice pero también es el único amén bienvenidos a La Ventana

Voz 6 08:12 Yunes Paño del día está ya Yunes paño que quiere ir día está en peor pues yo trae España se quejó está es de por qué una de las dos

Voz 0313 09:14 Mariola San Juan buenas tardes amigo como tardes Cervera verdad la directora del diario Gara Esther buenas tardes bona tarda

Voz 7 09:21 qué tal cómo ver cómo estás

Voz 0313 09:24 además tiene más de un siglo la canción de Serrat optamos

Voz 4 09:27 en torno a construirlos ando escribirá hoy Machado diría entre una muere y otra que usted Roberto bueno qué tal buenas tardes es lo lo que acabo de

Voz 0313 09:43 de subrayar con el titular de vuestro editorial de hoy es es absolutamente convencido el diálogo es un camino difícil efectivamente muy complicado que vamos a contarle a nadie a estas alturas pero también el único tarde o temprano no tarde o temprano tendrá que salirse de esto hablando veremos en qué condiciones veremos en qué contexto en qué marco político pero hablando

Voz 7 10:05 sí yo no tengo ninguna duda la verdad es que en el periódico en eso no tenemos ninguna duda yo creo que esto pasa por democracia por civismo

Voz 8 10:12 diálogo si no perderán

Voz 7 10:16 perderemos todos perderemos todos el problema de de lo de lo actual que suena hoy esa esa canción de Serrat esos versos de Machado es que España tiene una una extraña tentación histórica de estar siempre entre la cambió entre el cambio y la reacción es esas dos Españas en realidad si si las sólo las colocamos a día de hoy decimos mira hay una España que está por el cambio de una España que está en la reacción podríamos podríamos hacer una una nueva división y en realidad lo que yo creo que tenemos que llegar a la conclusión entre todos es que sea lo que sea lo que muchos ciudadanos propongan y evidentemente siempre con mayorías democráticamente se tendrá que decir quizá por primera vez en España sin el garrote hablando por lo tanto yo Esther déjame compartirlo

Voz 0313 11:00 agentes de la venta en otro fragmento de tu editorial donde en la primera arte subrayadas esa idea del de que el diálogo es un camino difícil pero pero también el único te ponías en situación de prevengan ante la jornada de hoy veintiuno del que se cumple un año de las elecciones en Cataluña con el Consejo de Ministros el despliegue policial y demás iglesias o decíais la jornada del veintiuno de dejar claras dos cosas la indignación ciudadana con las acción que sufren presos y exiliados y la certeza de que la violencia no forma parte de la cultura ni de la praxis del independentismo mayoritario decías ayer jueves Se salvó una situación comprometida pero es hoy el día clave para ver qué rumbo que toman los acontecimientos que rumbo han tomado a tu juicio como analizas lo que ha ocurrido en estas últimas horas

Voz 7 11:49 a ver en calle la lucha con el Consell

Voz 0313 11:52 jo yo yo francamente creo que

Voz 7 11:54 es que el examen se ha pasado el examen se ha pasado de una manera bastante pacífica bastante civilizada ha habido miles de personas esta mañana en las calles yo creo que se tiene que mantener la la el derecho de la gente a la protesta y creo que es muy importante bien creo que no se pueden pasar situaciones de violencia dicho eso cualquier movimiento popular tiene un grado de protesta que que puede puede Barranca es decir yo fui corresponsal en en París muchos años y hace unos semanas todavía estuve allí un fin de semana aquellos Biolay

Voz 1781 12:31 en fijó entonces podemos escuchar

Voz 7 12:33 pero hoy a Telecinco y Antena tres escuchar también algunos medios de las catacumbas que hablan de traición de capitulación de humillación porque simplemente se han reunido personas de dos gobiernos que piensan muy diferente y que representan a ciudadanos que piensan de manera muy diferente a proclamar el apocalipsis zombi pero si nos atenemos a lo que ha pasado hoy pues que yo sepa hay pues unos cuantos detenidos a lo que ha habido pues son algunas cargas en el paralelo por lo demás me parece a mí que la situación ha sido de protesta bueno pues me parece que que dada al el punto de ebullición lo caliente que estaba la situación política hace tres o cuatro días aquí en Cataluña que tengo que recordar que había presos de a presos en huelga de hambre pues pues creo que de momento se está superando la asignatura que puede pasar esta tarde a las seis pues que esta tarde a las seis salen los de la manga osea esta tarde a las seis puede puede pasar algo si los Mossos d'Esquadra no intervienen intervienen pues también

Voz 0313 13:36 hombre pues ahora los más duros los más duros

Voz 7 13:39 movimiento independentista dieran que la policía catalana está actuando contra el movimiento soberanista

Voz 0313 13:45 muy significativas algunas imágenes esta mañana por cierto no nos olvidemos de los cortes de carreteras son no Cecil ha olvidado algo pero lo de lo de dificultar la movilidad hay tantos miles forma parte de la protesta ya lo sabemos de tal tal pero lo de consentir las más menos deberíamos reflexionar sobre eso también pero al margen

Voz 7 14:05 sí evidentemente la verdad es que honestamente se me se me ha olvidado y tenemos que tenemos que contarlo pero pero bueno a mi me gustaría pensar que los Mossos d'Esquadra actúan con criterios técnicos si actúan con criterios políticos tengamos en cuenta también

Voz 0313 14:20 a veces prefieren creen que es preferible intervenir no dejar que se alarga una protesta durante treinta cuarenta minutos una hora con el perjuicio que supone que no que no que haya bueno eso es

Voz 7 14:30 efectivos sobre el tablero por completar por comprar

Voz 0313 14:32 dar el el paisaje que decía que me han llamado mucho la atención no sé si todos los oyentes las han visto habido en gran despliegue televisivo y en Barcelona es verdad de muchas cadenas de donde muchos canales imágenes de no no no diré de enfrentamientos pero sí de discusiones bastante airadas entre manifestantes independentistas entre encapuchados que querían retirar las vallas del perímetro de seguridad de los Mossos liarse a mamporros y otros que decían no no no que esto no lo nuestro ya habido hay discusiones si juega a mi me parece son un un testimonio de de

Voz 9 15:01 bastante valor la verdad de bastante valor de todos los movimientos tienen siempre una un punto en que los más duros hilos más a dialogantes los más conservadores dilo como como quieras o son

Voz 7 15:16 siempre tienen un punto de de de confrontación pero es que si este movimiento ha tenido algún sentido en algún momento o ha tenido algún instrumento en las manos ha sido la democracia es decir las mayorías que ha tenido hasta ahora y que en este momento pues deben estar sobre el cuarenta y siete coma cinco por ciento de una selección lunes son las mayorías el civismo yo yo el otro día Jordi Sanchez me me dio una entrevista en la cárcel y me decía si se pierde el relato de la CIA mismos pierde todo yo estoy de acuerdo con esa frase creo que el el soberanismo o el de independentismo dilo como quieras el soberanismo sería más los que quieren un una referéndum y el independentismo pues los que seguro que votarían que sí no pues si ha tenido algún instrumento en las manos es que sin tener ninguna ningún arma tienen un gran instrumento que es ese que es el civismo no han salido cíclicamente cada año varios millones de personas de manera muy tranquila muy pacífica muy festiva pues bueno si eso se pierde evidentemente hay mucha gente interesada en que eso se pierda por lo tanto también debería saber quiénes son los interesados

Voz 1781 16:23 eso es lo que lo que pregunta esta mañana cuando empezaba a saudí muchas diferente radio Si los editoriales de algunos diarios cuando empezaban a salir esta mañana te preguntas es que si no hay día camino nos queda es una pregunta quiénes dice no no no tiene que haber diálogo bueno pues como lo hacemos aquí tenemos la política sino es para dialogar yo me pregunto si realmente existe salida sin diálogo a nada entonces lo que estamos viendo hoy pues sí efectivamente no como estaba diciendo este logró casi un día va yo he venido aquí a la radio con tranquilidad absoluta desde la otra punta de Barcelona ahora sí ahora está empezando a subir ellos la manifestación es el es el acto previsto aquí a las por la tarde pero yo creo que de todo el apocalipsis que se había vendido bueno

Voz 0313 17:09 pues hoy en fin creo que los bares

Voz 1781 17:12 con ese es no hemos tenido un temor infundado un temor de que salir a la calle Nos iba a provocar yo de momento no lo he vivido y he paseado esta mañana si esa es la la la la la al fin la percepción que tenemos y compartimos no

Voz 7 17:26 mira para empezar ha entrado de Barcelona el cincuenta y tres por ciento menos de coches y por lo tanto yo creo que la gente anticipado que esto podía ser un colapso

Voz 0313 17:33 claro dominio un colapso lo que se ha hecho

Voz 7 17:36 la mayoría de gente ha procurado no bajar al centro y que la ha bajado a centro ha sido para manifestarse y la mayoría se han manifestado de manera cívica tranquila y pacífica ahora claro evidentemente ha habido cortes de carreteras cuando tú cuando se enciende un una una barricada ahí en medio de la carretera pues evidentemente es aparatoso pero bueno lo podemos poner siendo un poco sensatos en contexto con otras protestas y ya sean laborales o de cualquier otro tipo en cualquier país del entorno europeo

Voz 0313 18:03 yo creo que es tendríamos deberíamos hacer un esfuerzo todos por encapsulado el debate es decir hay muchos elementos en este puzzle es muy complejo todo en general es decir en el debate de los políticos presos por ejemplo en cápsulas el debate de los problemas de orden público por otro en cápsulas del debate de lo que es el trato la idea el diálogo político por otro es que son planos distintos ya sé que todo tiene relación pero no cosas que tengan relación otras mezclarlo tira otra mezclarlo con mala leche eso todavía peor fines que en mi opinión creo yo yo yo lo sueltas

Voz 0827 18:33 lo que tienen que cada cápsula cada cosa cada problema tiene un interlocutor preferente claro hombre no se pueden mezclar los problemas porque cada uno ya ha tomado un camino distinto yo yo he visto en la distancia Esther no tenía muy claro esta mañana los que protestaban contra quién protestaban porque digamos que hace unos días sí que estaba muy claro que Torra no veía con buenos ojos que fuera Pedro es la Barcelona que el Consejo de Ministros Said se celebrase ahí tal pero con la víspera que hemos tenido digamos de un cierto acercamiento las protestas hoy contra quién iban dirigidas

Voz 7 19:03 hombre yo creo la verdad que iban dirigidas contra los mismos porque a ver es verdad que todas las ayer se hizo un esfuerzo yo creo que es obvio que se hizo un esfuerzo que Pedro Sánchez fue valiente teniendo en cuenta cómo tiene

Voz 8 19:15 a la caverna claro pero pero dicho eso una foto no acaba con una con una

Voz 7 19:22 con un problema político de décadas como mínimo podíamos yo lo lo lo lo lo ficharía en el dos mil diez después

Voz 1280 19:31 la de la de la sentencia del Estatut

Voz 7 19:34 por lo tanto una foto que está bien indica pues bueno pues un talante si tú quieres no indica una intención pero pero no hay no hay método todavía en esa negociación lo que hay es una declaración de intenciones que creo que es muy positiva pero tiene que haber un método para

Voz 0313 19:49 hay que ser fíjate yo ya sé que es poquita cosa ahí que al igual nos conformamos con poco pero el comunicado este cogido con alfileres de anoche el comunicado conjunto después de la reunión incluye frases como el reconocimiento de que existe un conflicto sobre el futuro de Cataluña que necesita una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía en el marco de la seguridad jurídica ostrás esto sino que dice Ana una semana yo creo que fuéramos todos

Voz 7 20:12 no estoy clases estoy de acuerdo pero ahora seguridad jurídica pero Francino vuelve a leer es que es de este caso

Voz 0313 20:20 hoy el problema

Voz 4 20:22 hemos llegado aquí estamos

Voz 0313 20:25 pero si yo soy la prestamos celebrando no estamos celebrando

Voz 7 20:29 exacto es mal se tienen que haber hecho las cosas

Voz 0313 20:32 muy mala pésima para que hoy

Voz 7 20:34 celebrar una frase que dices quiso mostrar pero si estamos en el año dos mil diecinueve casi no es que es obvio que es un tema político que se tenía que resolver o que se tiene que resolver de manera política que tienes que hablar con todo el mundo

Voz 0313 20:47 ya en el día en el mal ya en lo mal que se ha hecho podemos atribuir porcentajes distintos en función de lo que piensa cada uno pero tiran responsabilidad prácticamente todos practican prácticamente luego ya cada uno que distribuya como quiera pero hoy te hay todo el mundo tiene que darse por aludido y todo el mundo tiene que ceder y estar dispuesto a hacerlo

Voz 7 21:04 por supuesto que cuando se tiene que abrir una mesa de negociación todo el mundo sabe que tiene que tiene que renunciar a muchos de sus desde sus objetivos de todas formas hoy que con contra que ese sale a la calle pues en realidad se sale a la hay contra una frustración una frustración contra o la propia propia

Voz 4 21:24 habrá una frustración vos mira yo creo que sí

Voz 7 21:27 poco todos claro es un poco todos pero

Voz 4 21:30 yo dirigía pero sí sí pero pero

Voz 7 21:32 aún aceptando que la frustración es un poco por todos finalmente lo que tenemos dentro de cuatro días es un juicio a unas personas acusadas de rebelión sedición a por lo tanto que se considera que ha habido violencia en la en la comisión de sus delitos y que les pueden caer veinticinco años de cárcel y están en prisión preventiva desde hace un año entonces claro la foto es obvio que es es un tema que es importantísimo que es un es un signo que pero tenemos que ponerme todo esto también

Voz 0313 22:02 sin lo otro esto no avanza sea hasta el día que no se resuelva de una forma u otra lo de los políticos actualmente vamos a una cosa que decir yo estamos aquí expresando opiniones hidratando interpretar la realidad lo que lo que ocurrió en el en el en el Parlament de Cataluña los días veintiséis y veintisiete de septiembre lo que se aprobó y lo que se decidió yo creo como ciudadano que eso no debe salir gratis porque fue una vulneración flagrante de la ley es esa es mi opinión dicho esto lo que está ocurriendo con la prisión vámonos que lo diga yo lo dicen juristas lo dice el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

Voz 0827 22:35 el paro

Voz 0313 22:37 si esto estuviera encapsulado hubiera resuelto de otra forma también el tono del debate sería otro el juicio ya llegará el juicio efectivamente apunta hacia dónde apunta hacia donde dice Esther pero ya veremos el jucio se tiene que hacer pero la la la prisión preventiva es una medida cautelar extrema para situaciones extremas esta yo coincido contigo en que no lo es sinceramente no lo es pero bueno

Voz 7 22:58 el lema es que el poder y todo sí claro claro

Voz 0313 23:01 claro que no el que un año de las elecciones en Cataluña que tuvo el resultado que tuvo con dos va de los bandos bueno hecha con dos bloques pues muy prácticamente igualado están no sé qué oye que hemos avanzado en este año en la concordia nada al revés nos hemos alejado manos hemos polarizado más hay que salir esto cómo se sale con hablando no no no no se me ocurre otra vamos en fin una simple Leko estoy diciendo pero es que no se me ocurre otra manera podemos seguir ampliando la brecha dentro de un año estar más alejados todavía más siempre que con otros actores con lo mismo me da igual

Voz 1781 23:32 siempre que se amplió la brecha lo único hemos visto crecer más los extremos nunca hemos visto crecer los que buscan soluciones compartidas bueno pues es evidente que aquí hay dos millones de personas que no les sirve el Estatuto de Autonomía de la misma manera que es evidente que también hay otros dos que no quieren la independencia bueno hemos tendremos que encontrar vías intermedias no para eso existe la política si no no existe para nada yo digo que hoy hayamos llegado fenómeno Andalucía fenómeno extrema derecha en España cabalgando sobre el concepto de la territorialidad mucho más que sobre la inmigración el Libro Blanco de lo que significa la extrema derecha en en el resto de Europa quizás hayan hemos llegado al punto en que se necesitan los dos no es decir Cataluña España se necesitan como siempre han necesitado y porque van a tener que hablar Eto'o si se sobrepasa esa idea de la violencia que puede acaparar los titulares de todas la derecha española etcétera etcétera Si lo que queda de todo esto es inicie un diálogo habrá que poner método pero se inicia un diálogo definitivamente para hablar de política sobre el problema de Cataluña pues algo

Voz 0827 24:36 pero el militante yo lo que veo sobre todo en el horizonte político los líderes independentistas catalanes vengan mejor interlocutor que lo que hay ahora es decir lo que lo que viene después digamos Si llega es es mejor para el diálogo o sencillamente para tensar

Voz 1781 24:51 no lo sé antes de que diga nada Esther que ya casi saltando voy a decir lo que yo pienso yo creo que hay un mundo en pensar que el independentismo hoy tiene un solo plato yo creo que tiene más de un relato antes en la época de bruces tenía un gran relato y micro ratito que no sacaban la cabeza mucho pero es que ahora tiene muchos relatos entonces no podemos hablarle todos los dirigentes sienten algunos que sí otros que no pero Esther tú no no no

Voz 7 25:14 no es que es exactamente eso es que yo creo que que depende de quién como en todas partes y como en todos los movimientos partidos etcétera hay gente que está a favor del cuanto peor mejor si eso también es una estrategia después están los que prefieren pues ir solucionando los problemas uno a uno por muy difíciles y muy delicados que sean siempre y cuando se hagan a movimientos por las dos partes pero evidentemente hay quién está todavía en el cuanto peor mejor

Voz 0313 25:40 es igual que la política española y varios discursos como confíen como es obvio algunos más de cien que ahora en generar más ruido que otros pero pero son discursos distintos de la pregunta

Voz 0827 25:51 Isaías sigue en pie si es decir que yo quiero decir este Gobierno este Gobierno siendo un gobierno débil un Gobierno apoyado como está apoyado en el Congreso de los Diputados digamos que es un gobierno que sí que se ha movido y sobre todo respecto a otros que están presionando hacía un ciento cincuenta y cinco permanente que llevaría claro es sencillamente eliminar la autonomía con lo cual habríamos hecho un pan como unas hostias porque hemos pasado de la independencia a la eliminación de la autonomía pues entonces este Gobierno sí que se ha movido un poco yo no sé si enfrente el otro gobierno sea movido lo suficiente para intentar por lo menos encontrar un punto de acuerdo sobre qué dialogar como dialogar porque claro si uno quiere dialogar de una cosa yo el otro de otra ese diálogo es imposible en política y en fútbol no en cualquier a los de las fácil

Voz 0313 26:34 de la vida pero habrá que intentarlo no no queda otra además es que con esto que comenta Isaías del ciento cincuenta y cinco permanente y esas cosas que se me ocurre un fin un concepto no es decir antes yo comentaba que lo que aprobó el Parlament de Cataluña al unilateralidad eso a mí me parece fatal porque entiendo una cosa entiendo que no se puede construir nada saltándose la ley pero tampoco se puede reconstruir nada abusando de la ley pues ni una cosa ni otra no entonces bueno habrá que buscar un término medio digo yo

Voz 7 27:01 en fin yo creo en ciento ochenta mil ciento cincuenta y cinco sería la garantía que a medio o largo plazo Cataluña independiente

Voz 1781 27:08 deberían de seguro de una posible más un ciento cincuenta y cinco en estos momentos es decir si no tengo ninguna yo creo que lo menos de derechas que hizo el PP en su momento fue sacar un ciento cincuenta y cinco con elecciones inmediatas en cambio lo que está diciendo ahora es es el mismo discurso en toda la derecha no y eso realmente dice bueno pero que visión de la Constitución tienen los constitucionalistas porque creo que es una perversión

Voz 0827 27:32 bueno a lo mejor también es una perversión Por otro lado intentar tensar la cuerda para que llegue el ciento cincuenta y cinco permanente y entonces encontrar digamos lo has encontrado por la vía normal en cancelarlo por la otra vía es que claro aquí cada cada por eso me parece muy bien lo que dice Francino de de encapsulado

Voz 0313 27:48 las cosas los problemas dentro de cada

Voz 0827 27:50 en mayo cápsula haría también las partes que hay enfrentadas no porque yo creo que es que todos están actuando de una manera que que que es muy difícil es en desenmarañar el nudo estamos

Voz 0313 28:03 no quiero verme a decirlo pero insisto yo creo que hoy está en las cosas un poquito más claras luego que cada uno se apunta bando que quiera pero yo creo que está en las cosas que han quedado alguna máscaras que decirle esto se puede intentar arreglar de una forma o de otra o no quererlo arreglar y entonces yo creo que en todos los sectores en todos los es que no quiero decirlo de los bloques innovando en todos los sectores se está viendo claramente quién está por la labor

Voz 4 28:25 no yo creo que es lo mejor que ayer Francino es sin duda yo creo que es mejor que la semana pasada

Voz 0827 28:31 si aún así hoy habrá gente que desde la política de indie desde fuera de la política nos contará el relato que quiera contar

Voz 7 28:38 desde los medios se tenemos aquí hay una aquí ayunar una responsabilidad muy gorda de los medios que tendremos que algún día estudiar muy bien quién ha sido responsable de que de que cada día hay de de que cosas de las que están pasando eh pero fíjate

Voz 1781 28:53 yo hago un reto a los oyentes que no estén escuchando a que comparen hoy editoriales Madrid editoriales Barcelona no importa que el diestro sea soberanista o no son nada hasta son completamente diferentes y luego hay un ejercicio que se tiene que hacer también en en en España en el sentido de decir ojo ojo ojo ojo que la vía del no diálogo no existe no es que no es que no hay nada en un no diálogo

Voz 0313 29:15 bueno hay una algo intento evidente de cargárselo legislatura ya pero sigue si no se consigue bueno a lo mejor moderan pero vamos yo tengo más bien pocas esperanzas Esther Vera compañera y amiga que ha sido un placer compartir este este ratito en La Ventana hay

Voz 7 29:29 pero no perdamos la esperanza no nunca

Voz 0313 29:32 no comemos y como dice la canción hay espejos que no se rompen remar siempre

Voz 10 29:39 sí

Voz 11 29:47 a la vista ya era caro eh

porque sabemos que eres muy de celebrar muy de salmón ahumado en Navidad en Hipercor y en el supermercado el Corte Inglés que ofrecemos un cincuenta por ciento en la segunda unidad en todo el salmón ahumado el Corte Inglés y los jueces convivir como quieras muy de Navidad muy de Hipercor del supermercado El Corte Inglés

clase de pintura o de cocina Sur o snowboard queremos que descubres tu pasión te regalamos dos experiencias cuna de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

hola cariño sabes que hace la Policía bajo se han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada ni nosotros ni ellos ni nadie se lo Daura que acaban de llegar de pasar unos días

protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 23 35:26 quiero un chalet elabora Alex Cao y lo inhumar será hicieron Gabi Tiago suma es gratis no quiero Cavia en el desayuno pero Cobeaga yacimientos Munúa en el más digno de Montecarlo quiero hoy David vacunas para acto eh

Voz 4 36:09 claro quiere comentar que el gordo o no mañana es el día del sorteo de Navidad ya hay enfocados nuestra polémica

Voz 24 36:18 la polémica

Voz 0827 36:22 a los oyentes estarán planteando pero que dice este Francino bueno lo que pasa es que hemos leído esta mañana en La Vanguardia los datos de un informe elaborado por expertos de la Universidad Oberta de Cataluña que concluye que siete de cada diez ganadores de lotería son más pobres cinco años después del sorteo nos fastidia porque perturba nuestras expectativas porque ya lo podrían haber dicho antes oye que a estas horas la inversión ya la tenemos hecha pero en realidad sorprendernos los datos no no sorprenden porque sabemos de la dificultad de gestionar con cordura en general los éxitos repentinos también sabemos de la escasa cultura financiera media que atesora Amos en nuestro país de ímpetus imponderables que mueven la economía global al margen de nuestra preparación Irene nuestro pedigrí patrimonial por eso el mundo sólo conoce a ricos arruinados porque los pobres nunca han tenido margen para la ruina en todo caso nos vamos a arriesgar Francino

Voz 0313 37:16 qué pasa si hoy estamos convencidos de que nos tocara

Voz 0827 37:19 el gordo aunque tengamos una opción entre cien mil

Voz 0313 37:22 el cómo no vamos a pensar que si nos toca

Voz 0827 37:25 Seremos ese uno de cada tres que sí que sabe gestionar el patrimonio caído del cielo

Voz 25 37:33 pero

Voz 20 37:34 seis Núñez buenas tardes bona tarda muy buenas muy buenas tardes francés no en exceso

Voz 0313 37:38 el luego de la Universitat Oberta de Catalunya is son los responsables de este estudio que estábamos comentando con tres patas la economía la educación financiera y la psicología que pesa más de las tres cosas a la hora de tomar decisiones acertadas hoy erróneas Frances

Voz 26 37:52 yo creo que las tres estas me implicadas no no no la la vida humana no va por separado la economía no va prepara vamos en el mismo paquete y a veces pues pues de pesar más uno pero el Se trata de comen en todo el equilibrio poco la la prudencia entre los tres extremos

Voz 0313 38:11 pero visto lo visto a más dinero más dificultó o no

Voz 26 38:16 pero yo creo que que todos querríamos pasar el mal trago de que nos toque el gordo mañana que tenemos es un billete no va a ver si nos ponen desea puro lo yo creo que lo supere haríamos bien porque no estamos hablando de grandes cantidades los resultados malos por decirlo así pueden ser cuando cuando te toca en una cantidad de dinero que te de este dislate sustrae ETT arranca de lo que es el mundo de de vida no en donde tú estás acostumbrado a moverte porque ese es el problema no es el dinero que que permite principalmente hacer muchísimas cosas que no podemos no pero resulta que cuando uno vive no no sólo es el dinero el que marca ese esa posición es el lugar que tienes en la vida no tú pues trato y lo quiere decir así sino que hay muchas más cosas hay una educación una cultura unas emociones unas relaciones personales unas formas de vida cuando de repente te entra una cantidad de dinero enorme no todo eso pues será entonces el que salir toca eres tú porque luego ni ni reconoce las relaciones que a lo mejor te ni de con es la cultura en la que de masa a mí no me gusta decirlo es como una como una inmigración nazca el que emigra pues echaba también a un mundo que no que no encaja ahí y hay que aprender y a veces lo pasas muy mal pues cuando te toca muchísimos dineros es es también negras de tu de tu posición y hay que aprender

Voz 0313 39:36 pero entonces pongámonos en la en la situación mañana alguno de nosotros nos toca yo que sé medio millón un millón dos millones de euros prueba varios décimos del Gordo yo prefiero casi vinos e Art a cuatro cuáles Paco tres tienes tres X venga muy doscientos cuál es la mejor manera qué es lo primero lo que hay que hacer Francesc para gestionar esta nueva riqueza que hay que hacer invertir no invertir guardarlo un monasterio reflexionar

Voz 26 40:02 lo primero que así lo que es ser cauto y prudente claro pero creo que lo decía Confucio no el hombre una persona prudente nos equívoca ser cauto y prudente tres entiendo que es muy difícil porque lo primero que te sale es gritar a los cuatro vientos que te ha tocado el gordo nada eso es lo que lo que te lo que te es lo que te pide el cuerpo no y hacen alarde ese millón o lo que sea en ese momento que te ha tocado pero lo mejor es refrenar en la medida de lo posible el subidón Isère cauto entonces a partir de de de de ahí ver cuáles son tus necesidades cuál es tu posición eso que decíamos no que puede sí que no puede hacer en el mundo ahora con ese dinero

Voz 0827 40:39 lo segundos quizás por eso siguiendo esta línea francés lo segundo que habría que hacer es mirar tu carné de identidad porque no es otro que un millón de euros con dieciocho años que te toque con un cincuenta y ocho

Voz 20 40:50 lo que vamos cincuenta yo eso te puedes plantear cosas

Voz 0827 40:52 que a lo mejor con dieciocho no sin duda

Voz 26 40:54 sí también si te toca que tiene ya un millón

Voz 27 40:57 como tiene escalerilla

Voz 26 41:00 sensaciones cada circunstancia pues es un mundo como ya sabemos no hay no es lo mismo in hicimos cuenta de ocho según que cabeza tenga eso que capacidad de eso que es que eso que Skil que dicen los ingleses no que es como te sepas mover pues no es lo mismo que una persona me nota porque yo creo que que fue toda la prudencia que es el arte de saber decidir en cada momento lo que te puede convenir más o menos os daré que tienen los pisos que lo toda canción así lo que hace es es que era el Cadillac que la cuarta viéndolas lleva más

Voz 20 41:32 es decir te puedes poco

Voz 0313 41:35 Nos da para tanto yo tengo yo te

Voz 1781 41:37 es que me acabas de destrozar un poquito la ilusión porque el plan es que tenía con los cuatrocientos mil colocado

Voz 26 41:42 no pido que tú lo has dicho muy bien el comentario al principio ha dicho la es tan baja es mucho mayor que sepas gestionarlo por lo que vamos a confiar que cuatrocientos mil Lahm para tapar unos agujeros normal mucho más ese es que sea puro lo vamos a superar todos bien pero insisto cuatrocientos mil ó cuatrocientos millones habría que ser prudente es hoy la evidentemente pues la alegría no te lo quita nadie pero hay que refrenar las decisiones nos han de tomar como todos sabemos en caliente

Voz 1198 42:15 sea aquí en lugar de hacer una gran migración hay que prepararse para una modesta mudanza como mucho

Voz 20 42:20 primero de todo

Voz 26 42:22 de de prospectiva a ver en qué país te puedes instalar porque no todo estaban a los creo a metáforas buena no porque no todos te van a sentar igual de bien porque cuál te subes muy arriba y te falta oxígeno igual es mejor irte al al al vecino no bajó a menos mete

Voz 0827 42:37 pero pero insisto que al margen de la prudencia y la cautela que cada uno tenga ahí de la estabilidad que tenga hombre no es lo mismo cuatrocientos miles de nueve años que a lo mejor te puedes ahorrar Tous cuatro cinco últimos años laborales que tenerlo con veinte años que lógicamente sólo te da para mantener tu

Voz 4 42:53 tú lo estás viendo claro ya para mañana nos lo cuenta

Voz 26 42:56 prefiero fíjate has hecho ellas calcula ya aplicadas de una manera lo que pasa es que como es un dinero también que te cae cinco Los peces no la diosa Fortuna que te lo regala pues también es como más

Voz 4 43:07 pero digo pero arresto para gastarlo de muchas maneras

Voz 0827 43:09 es una ventaja que tengo que llevó treinta años haciendo esto Excal muy claro efectivamente hace treinta años no me salían las cuentas y ahora ya me entiendes

Voz 26 43:17 claro lo lo lo lo pero que lo que pasa es que eso no es pues la gente quién quién cuando no porque todos pensamos en si me toca el gordo porque eso ya ya produce mucho placer al placer de pensar en lo qué harías si te tocase ya es una satisfacción IMI la la mayoría yo creo que pensamos también a quién íbamos a dar parte de ese dinero claro

Voz 20 43:37 porque es algo bueno

Voz 26 43:40 algo que te caes te sientes generoso e no es lo mismo que era el dinero que te has ganado pues bueno aunque te viene por pedigrí o porque hemos ganado con mucho esfuerzo que es como más más tacaño

Voz 0313 43:49 hay un hay un elemento hay varios muy muy interesante en este estudio dice y lo dice además textualmente la emoción gana por goleada a la razón que es algo que está ocurriendo y que estamos comentando estos días

Voz 20 44:00 en muchos otros ámbitos hay muchísimos otros ámbitos seis años

Voz 0313 44:05 emoción pam pam pam el fogonazo el sentimiento lo instantáneo Lolo lo que lo que te golpea bueno para te un poquito no para que por cierto no paramos un poquito cuanto jugamos cada uno Rafa tú sabes lo que

Voz 1781 44:18 está todo otra fragmentado entre unas cosas y yo te diría unos ciento ochenta euros más o menos francés cuando

Voz 26 44:24 no yo soy muy veinte

Voz 20 44:27 de los veinte veinte yo soy muy cauto

Voz 0313 44:37 yo tengo muy muy poquita confianza en que la confianza pero mucha gente hubiera espera no pero claro en la radio compras vas de repente sale hacer La ventana a Soria un décimo has dicho no lo has hecho pero creo que son más de ciento ochenta euros al igual lo tanto yo sí

Voz 0827 44:56 le digo más yo te digo que si toca el de la Ser hombre la temporal acabo pero diría que

Voz 4 45:01 de aquí a junio ya hablaremos

Voz 0827 45:05 sí no sí bueno eso ya hablaríamos de pero solamente el de la Ser que llevamos pocas cosas no

Voz 0313 45:11 yo yo echo las cuentas en casa unos doscientos cinco mil ochocientos cincuenta euros compartidos el número de la SER los números de la SER que os sepa

Voz 4 45:19 pues yo creo que ni el reintegro de una vez

Voz 1781 45:24 pero poca cosa yo imagino que un estudio si por eso debe ser complejo no porque la lotería no te presentas a un estudio en el culto rico

Voz 26 45:32 no porque a veces nosotros hemos cogido es que había por ahí además lo la la universos no son no son todos porque son tú lo sabes aquí hay mucha gente que no dice que le ha tocado la lotería

Voz 20 45:45 nostálgicos los más vistosos son justamente los que se arruinan

Voz 26 45:52 lo habéis dicho al principio seguramente son pero tírate que que es muy una situación muy paralela que también ha hecho esta comparación pues con con las carreras a veces de los deportistas dos de los artistas y de repente unen se ponen ahí en la cresta de la ola empiezan a entonces es mucho dinero yo los años sabes de ellos qué pena no porque justamente ese sola en la vida no el dinero no te es lo único que te que te sitúe que te hace ser de una manera es es toda esa educación que ha recibido yo recuerdo la las películas que se exhiben un poco para entender esto no la de la de Pretty Woman Omar Israel gel dinero te puede tapar un poquito y hacerte pasar por una cosa que que pero pero si te acaba viendo el plumero por decirlo así es muy difícil a recolocarse mundo de muy distinto al que tú has vivido y del que que tú sabes mover no quiere decir que sea imposible eh

Voz 0313 46:46 entonces Francesc yo te pregunto mañana quieres que toca el gordo sí

Voz 20 46:49 no hombre yo yo estoy dispuesto pasa porque se lo tiene muy estudiado es algo que le va a pasar a acabar en la reina como dices que somos generosos yo prefiero que me toque a mí ya te daré algo

Voz 26 47:06 que eso aquel que los bienes vicarios son muy buenos y a veces es mejor disfrutar de un barco que tenerlo si tienes un amigo que te invita a salir

Voz 20 47:14 exacto

Voz 26 47:16 los estudios en la vivienda tontos

Voz 0827 47:19 buenos estadistas que ganaron mucho dinero eso compraron islas griegas que solamente puede comprar un tenista entonces a otro tonto que te acabas de pero

Voz 0313 47:29 encantado el concepto de los bienes vicario sí sí sí sí

Voz 26 47:32 sí que actor desde el cine está ahí de las mansiones de miles de millones para de cientos de millas fuera comprado porque en el momento en que ganas mucho bien pero luego vaya problema que que eso también es así es difícil entenderé que que posee ya el dinero puede ser un gran problema cuando

Voz 20 47:51 eso pienso francese arregla con educación financiera poquito

Voz 26 47:56 exacto eso te puede arreglar un poquito evidentemente Sisi busca si quieres ser scouts hay buscar ayuda y buscas consejo yo no te lanzas aventuras y que el que el periodo es también que no como pasa con los vampiros cuando chupan sangre quién más no lo típico dinero pide más dinero a gente quiere venga vamos a montar un negocio hombre lo de siempre a ver lo que es lo que pueda porque Tondo a todos podemos lo mismo no sabemos si que hay que ayudar

Voz 0313 48:28 yo no una última pregunta de curiosidad que es otro fenomenal no tiene que ver con que te toque no te toque las manías llano hablaremos de las colas kilométricas de Doña Manolita en Madrid que es un fenómeno paranormal pero por ejemplo este año una desgracia terrible en mayor unos que han agotado los décimos ha sido una locura lo que se ha comprado ahí bueno qué qué mecanismo en fin no es más que sociólogo tenía que preguntarle un psicólogo que que que mecanismo mental impulsa el decir bueno donde ocurrió una desgracia hay iba a caer la suerte