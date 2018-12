La Ventana (21/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 3 00:22 buenas tardes qué tal en Madrid dificultades especialmente en las salidas A3 Rivas Vaciamadrid a cuatro San Cristóbal y Pinto y el A5 en Arroyomolinos tráfico lento

Voz 0313 00:31 los sentidos seis en El Plantío

Voz 3 00:33 Gerona hay circulación intensa la AP siete en sentido Barcelona ya por último en Valencia precaución en la A7 en Paterna debido a un accidente que complica la circulación sentido Alicante

Voz 0138 00:44 qué hacemos balance a esta hora de la jornada de protesta con incidentes en Cataluña coincidiendo con la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros respecto a la vertiente policial se ha detenido a doce personas más de cuarenta han tenido que ser atendidas por contusiones y golpes hace unos minutos se ha hecho también balance político lo ha hecho la consejera el sarta di que ha dicho Pablo Tallón buenas tardes

Voz 1673 01:04 las tardes la conseller harta di defiende en líneas generales la actuación de los Mossos aunque al mismo tiempo reclama ejemplaridad y reconoce que quizás el guber tendrá que revisar algunas acciones concretas en cuanto a los incidentes cabido la también portavoz condena cualquier tipo de violencia destaca que la mayoría de manifestantes ha actuado de forma pacífica y asegura tener alguna sospecha de que los violentos podrían ser infiltrados

Voz 4 01:24 aquello que se podía convertir a en un incidente que pudiese provocar violencia la misma ciudadanía de una manera muy determinada han sido lo que los que han aislado a estas personas se tendrá que ver luego estas personas quién son a si pertenecen realmente a grupos independentistas o no

Voz 0827 01:43 en cuanto a las medidas específicas para Cataluña que aprobó

Voz 1673 01:45 el Consejo de Ministros harta dilas minimiza dice que para hacer estos anuncios no hacía falta venir a Barcelona y todavía menos un veintiuno de diciembre

Voz 0138 01:53 en esa reunión del Gobierno en Barcelona sea estudiado además la propuesta de la comisión encargada de revisar la tipificación de los delitos sexuales después de la polémica sentencia de la nada Mariola lúcido llega también este era el Consejo de Ministros tras el asesinato de la joven profesora Laura lo mismo al Gobierno le ha parecido perfecto en palabras de la portavoz Isabel Celaá el deslinde que hace la propuesta de los penalistas entre los tipos delictivos agresión sexual violación cuando hay penetración desaparición de los abusos sexuales del Código Penal

Voz 5 02:21 qué propone castigar con prisión cualquier comportamiento sexual hacia una mujer sin su consentimiento al considerarlo un delito de agresión sexual

Voz 0138 02:32 ahora el Gobierno tendrá que regular el consentimiento explícito porque el informe de los expertos no la incluye vamos con el deporte Toni López buenas

Voz 6 02:39 tardes Esther muy buenas empiezo la jornada diecisiete de Liga Santander la última de mil dieciocho hoy dos partidos a las siete y media Girona Getafe y a las nueve Real Sociedad Alavés también última del año en segunda jornada diecinueve de dos tres

Voz 0827 02:50 Tenerife Ramadán siete en Mallorca en hostigar nueve

Voz 6 02:53 mañana recordemos será la final del Mundial de Clubes del Madrid contra Nine y en baloncesto Ana obliga a las ocho Bayern Real Madrid cinco

Voz 0138 02:59 hay tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 0138 03:05 la Asamblea acaba de aprobar los presupuestos de la Comunidad para el año que viene en los últimos de esta legislatura con los votos a favor de PP y Ciudadanos cámara de Vallecas Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 03:15 qué tal buenas tardes este año no ha habido sorpresas sólo la baja de un diputado de Podemos por enfermedad esa ausencia en cualquier caso no ha impedido que hayan salido adelante los últimos Presupuestos de la legislatura veinte mil setenta y dos millones de euros un quince por ciento más respecto a dos mil quince al final solo se han aceptado ciento treinta y siete enmiendas de las mil sesenta y dos que habían presentado todos los grupos entre esas enmiendas que se han caído por ejemplo una de Podemos que proponía la implantación de diez nuevas estaciones para medir la contaminación en nuestra región sí ha salido en cambio a última hora una de Partido Socialista de cien mil euros destinada a poner en marcha la nueva ley de puntos de encuentro para la mediación familiar

Voz 0138 03:56 esta mañana han aprobado también las cuentas de la capital los presupuestos se pactaron el pasado mes de noviembre entre Ahora Madrid y PSOE hoy se han incorporado XXXVIII enmiendas aunque ninguna de PSOE y del PP de Ciudadanos y los afectados por la venta de tres mil viviendas del Ivima un fondo buitre consideran indignante que la Fiscalía haya solicitado el archivo de la causa el Ministerio público que en el pasado vio múltiples irregularidades en el proceso considera ahora que no son constitutivas de un delito la portavoz de la Plataforma de Afectados Sonia Martínez

Voz 5 04:24 sí también la vivienda pública supo leer que es el último recurso no la ciudadanía que hay personas que no pueden pagar otra cosa que no sea ese esa vivienda pública también también no se distingue no entiendo entendemos que que me

Voz 7 04:40 Sage están tratando a la ciudadanía muchos luego nos llevamos

Voz 5 04:43 las manos a la cabeza no cuando hay personas que toman decisiones de incluso quitarse la vida

Voz 1933 04:48 en cuanto al tiempo nubes y bancos de niebla en buena parte de la comunidad a esta hora tenemos ocho grados en el centro de Madrid

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com

Voz 2 07:41 ella trocado este sábado tiene suerte a partir de las tres de la tarde las dos en Canarias diez horas y media de radio en directo para disfrutar de todo el deporte en juego el fútbol Final del Mundialito en Abu Dhabi la pretendo todo para Marcelo Marcelo con la ve al Real Madrid al y y al mismo tiempo en España la última jornada de Liga con dos partidazos Atlético de Madrid Espanyol Barça Celta y todo con el equipo líder de la radio deportiva bienvenidos a Carrusel deportivo gracias a todo el mundo como siempre por escuchar la radio Jirí David Garrido

Voz 20 08:30 sí con la hija de llamadas por qué pensar dos regalarnos una alarma para casa porque desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os por recalar una alarma de Securitas Direct que es la que tengo yo

Voz 21 08:43 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

la Ventana con las trencilla

Voz 0313 09:03 son las cinco y mueve las cuatro y nueve en Canarias

Voz 1 09:05 unidad de vigilancia lingüística nada

Voz 22 09:10 no he venido

Voz 2 09:15 ah

Voz 23 09:18 de qué es independizó allí por mil novecientos dieciocho del Reino sueco que lo tienen pegado del que

Voz 2 09:27 no porque hoy tiros

Voz 23 09:32 cero como el Govern de Cataluña está en otras cosas menos perder estrés beber este viernes por decir esto de gobernar también es que un poco

Voz 24 09:41 darnos nos presentamos una de las ciudades más bonitas de Europa Brujita donde en cada rincón se veía de forma clara y contundente el periodo estival de Navidad el perímetro de la vida que está a punto de llegar

Voz 0827 09:55 es de vómito

Voz 25 09:57 toro del lote dos personas estupendas uno Pablo Cervantes hay también eh

Voz 14 10:02 Pablo Alborán de Pablo Alborán

Voz 23 10:05 aprender en el colegio proceda con diez cañones va viento en popa a toda vela no corta el mar sino

Voz 0827 10:12 tiene él era menudo

Voz 26 10:14 su hijo comprar uno dos de alto Uribe sino pues seguiremos siempre hay

Voz 0827 10:20 Baldomero

Voz 23 10:22 cometer error iban los horror

Voz 27 10:25 rápido hay que emitir esta cinta esta esta caravana esto sin más

Voz 2 10:30 acción son las cuatro de la madrugada

Voz 27 10:32 las cinco en Canarias buscan astillas

Voz 2 10:35 uu de V de vigilancia Fepime Baldomero geniales mal

Voz 0827 10:43 qué bueno que bien que es viernes ya que aunque para algunos aquí en esta cadena es viernes ya desde el pasado martes

Voz 28 10:50 si seis listas como yo pues lo sabe pero ya lo has dicho todo bueno pues ahora que el viernes eh

Voz 29 10:59 qué viernes que viene veces ya te gustaría que fuera viernes bien él

Voz 30 11:05 viernes Llera martes todavía pero bueno Aitor tenía ganas de que llegase ya el bien

Voz 0827 11:10 es comencemos confesando nuestros pecados Francino Roberto haber ganado los míos concretamente ahora quedarme ya tranquilo eh ya quedaron patentes desde luego en Orihuela pero Mario Suárez me recuerda que no dio ni una con José Luis Ábalos

Voz 23 11:26 este mismo bueno para empezar me equivoque con su apellido

Voz 0827 11:30 pero es difícil en las dos arrestadas juntas también le pasa algo semejante a José Luis

Voz 18 11:35 Álvaro Ábalos Ábalos ahí empezó la cosa

Voz 0827 11:39 el claro ya no coge carrerilla hay después me equivoqué al pronunciar la misma palabra que pretendía corregir el estrés por decirlo gobernar también es que un poco vulgarismos sí sí sí también tenemos hay una saturación de REC y de Essex pedestre eh el da a pie o el que bueno algo llano algo vulgar algo inculto es lo que has dice el diccionario que sería Pedro no este es que me equivoque así que bueno gracias por ayudarme a corregir de nuevo Mario Suárez desde luego la gente es más que algún oyente ahí en Orihuela me dijo dice seguro Isaías que te equivocas apostaría no ya ya quisiera yo que va a darme apostando equivocamos porque está en nuestra naturaleza ojo y nuestra naturaleza

Voz 0419 12:29 el expiración le llegó mientras daba un paseo

Voz 29 12:31 por la naturaleza imagino que había una bici en este recorrido de las dos maneras como os vais al ayer haya directa ellos lo se equivocan

Voz 6 12:44 desde de las dos maneras Roberto incluso de tres lo de cualquier manera en una bien y otra mal bien y otras tres Ball

Voz 31 12:59 Laura

Voz 0827 13:02 a este disco de Kiko Veneno

Voz 1 13:05 la era esta canción

Voz 0827 13:07 que compuso en la naturaleza efectivamente bueno pues vamos con la penúltima unidad de vigilancia ya vamos a entrar en materia Ibarretxe Rey ha querido celebrarlo incorporando al diccionario varias palabras a ver al diccionario electrónica introducido me selfie pero no escrache escraches divertido porque ya estaban el verbo scratch Char pero si lo hace no estará esta noche ha entrado ya en la edición digital visualizar sórdida sonoridad así que atenta alguna diputada que todavía no les sonaba bien la palabra

Voz 20 13:39 las mujeres además de útero tenemos voluntad tenemos voluntad además de útero por tanto yo les pido que tengan ustedes sonoridad sonoridad claridad en todas no solamente con aquellas

Voz 0827 13:53 serías toda localidad Hinault sonoridad dar incorpora también la enmienda de acepción según la cual feminicidio es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia está bien incorporar esta acepción porque había ido variando bueno es el penúltimo informe de la temporada en el que constatamos que pasa el tiempo pero se mantienen algunos errores por ejemplo este que nos envía Alessandro Zara confundir el partitivo once Habbo con el ordinal undécimo

Voz 32 14:20 Ana Trinidad está forrar los moais de aquí seguimos hablando de Estatuto aquí con nuestro Feliciano luego once once de diciembre adicción once Ava edición de Pedro el libro de la felicidad de Ángel Rielo volvemos enseguida

Voz 0827 14:32 pues nos alegramos por el número de ediciones pero sería undécima edición Hinault once edición también sobre números en este caso cardinales Agus nos envía este veintiún que cree que debería ser veintiuno hablando de porcentajes igual está en la primera línea de la lucha linchan

Voz 33 14:48 las donde la la obesidad contra el azúcar contra el aceite de de Palma por ejemplo tiene

Voz 0827 14:54 los un un dato el veintiuno por ciento de la población el veintiuno por ciento de la población se considera obeso el veintiún por ciento dice ha ardido Agus le corrige cree que es veintiuno por ciento y tiene razón porque uno sólo se oía por la forma ocupada un cuando acompaña a un sustantivo masculino así lo recoge la norma así lo recoge el Diccionario panhispánico de dudas no se dice por ejemplo uno caballo sino un caballo sin embargo en el caso de veintiún como no está acompañando a un sustantivo sino a una locución que además comienza con una preposición pues funciona y que funciona como adverbio pues entonces se utiliza la forma uno Hinault veintiún eh bien lo recordamos una vez más seguramente volveremos a caer en ello vete a saber a lo mejor algún día la Academia lo recoge también como si fueran de forma bueno hay una regla además para identificar la forma correcta en este caso sí es preguntarnos diríamos el uno por ciento no no no no nunca jamás diríamos y un por ciento lobos y no decimos el uno por ciento pues nunca diremos el veintiuno por ciento sino el veintiuno por ciento sobre cálculo esta vigilancia que nos envía Blay Pelli Well hablaban en Hora veinticinco de la pérdida de votos del PSC en los últimos años bueno ha sido una

Voz 18 16:11 han pérdida ahora quizás no tan dramática como se dijo en Hora Veinticinco todos sabemos Levon la evolución electoral casi dramática al Partido Socialista en los últimos diez años ha perdido tres tercios de ha perdido tres tercios de de de sus de sus votos no

Voz 0827 16:29 ha sido dos o tres tercios de sus votos vamos a ver si hubiera perdido tres tercios

Voz 0313 16:33 todos esos que todos se habría quedado

Voz 0827 16:36 sin votantes desde luego no es el caso la pérdida ha sido grande pero anda perdido tres tercios

Voz 2 16:46 el

Voz 0827 16:47 parecía instalados sucede otro tanto por ejemplo con la palabra mitológico por mítico José Luis Martínez y Lorea Martínez se lo escucharon a Carlos Boyero que en esta materia es reincidente

Voz 14 16:59 en jamás me me ha gustado y soy muy maniático para eso hay grupos que son como mitológicos y son como mitológicos y que que a mí su música no me dice nada el grupo

Voz 0827 17:10 dos mitológicos que serían grupos míticos en este caso por cierto que Benjamín Prado tuvo un desliz de la semana pasada lo corregimos hablando de mitología convirtiendo a Urano en Un dios radiactivo uranio osea

Voz 0313 17:22 ahí no se podía aguantar los ruidos el momento hice

Voz 0827 17:24 cortan los cataplines a quiero que esa

Voz 33 17:27 tanto a uranio

Voz 0827 17:29 ocho ocho eh pero muy radiactivo bueno pues esta semana también ha trastocado el orden nobiliario español al convertir a una baronesa enmarcó

Voz 0281 17:38 esa un poquito al lado está un señor que está empezando a escribir una novela con la que da tener bastante éxito que es Los cipreses creen en Dios que harás de María Girón ella

Voz 0313 17:47 luego hay una chica muy jovencita en el piso

Voz 0281 17:49 el piso de arriba que bueno se llama Carmen iba a tener algunas vicisitudes al final va a terminar siendo la la marquesa Thyssen al final bate no siendo la la marquesa Thyssen no

Voz 0827 17:59 Marquesa dicen hombre que Carmen Cervera vive como una marquesa desde luego no proseguir el dicho pero de momento es baronesa Thyssen así que convertimos a Carmen Cervera en marquesa y convertimos a Caracas en un país esto lo escucharon Rubén navajas José Antonio Díaz y Antonio Martínez

Voz 1933 18:22 no nos olvidemos sale más Pepa que España es uno de los países ahora mismo con las tasas más bajas de criminalidad la tasa de homicidios desde el cero coma seis por ciento homicidios por cien mil habitantes al año países con penas muy altas por ejemplo Caracas países con penas muy altas por ejemplo Caracas tienen tasas de hasta setenta muertos por cien mil habitantes y año bueno

Voz 0827 18:40 ejemplo sería creemos de Venezuela o en todo caso a lo mejor Caracas pero no sería país sino sería la capital del país y Arturo Obregón dice que no quiere que acabe el año Francino sin entrar en la unidad que hecho bueno pues la prueba de cargo es esta en la radio

Voz 0313 18:54 igual hay alguna dificultad suplementaria para para entender todo lo que está diciendo Joan Matabosch pero es verdad que está describiendo un espectáculo marcado por la magnificencia por la magnifica

Voz 0827 19:05 ese ese después la I will I el curso dice serviría a lo mejor para la ciencia los magníficos podría ser pues abrir aquí un máster pero en este caso sería magnífico como no dice con razón nuestro vendrán de Arturo Mario Suárez sabe que Córdoba es una ciudad nunca pero quizás no tanto como para engalanar sus patios con plata no lo dicen por esto que escucho en la radio

Voz 1933 19:28 Nos hemos quedado con el concurso de patios de Córdoba es esa fiesta en la que los vecinos engalanan sus patios con flores con plata con plata con plantas

Voz 0827 19:39 plantas Hinault con plata bueno para corrige al menos a tiempo no les sucedió lo mismo a este colaborador de Radio Nacional de España del programa No es un día cualquiera que recomendaba comer un sencillo pincho de tortilla

Voz 34 19:51 lata pues evidentemente requerida según de su estructura

Voz 0827 19:56 un volumen pero independientemente

Voz 34 19:58 el tipo de tortilla de patatas

Voz 35 20:00 ya sea para pincho o para que ser comida en plata o para ser comida en plaza también se exige un tamaño mínimo para que salga notablemente claro y vueltas a lo mejor está hablando Carmen Cervera e llamarle era así

Voz 6 20:16 come la tortilla haciéndolo baronesa marquesa o lo que se trata siempre lo hacía

Voz 0827 20:19 sea eh bueno y Alfonso Sanz nos manda este románico que cree que debería ser romano luso Jon Sistiaga hablando de uno de los protagonistas de su tabús sobre los pecados capitales no en el convento no pero tengo no

Voz 33 20:32 es mucho mejor tengo tengo tengo un transexual

Voz 0827 20:37 que que es creyente católico apostólico y románico católico apostólico y románico cómo lo dice él bueno yo yo corría en ese momento pero claro después como él dice como dice el pues nos quedamos con la duda de que a lo mejor efectivamente del protagonista por ironía o por desconocimiento lo que fuera se calificaba como católico apostó picó románico pero Ignacio Parro ha ido a la fuente es decir Aído al programa nos encontramos con esto

Voz 36 21:08 eres creyente católico apostólica romanas que Romano

Voz 0827 21:12 cada católico apostólico y romano no Romagnoli

Voz 0861 21:15 Mango sería el convento de dónde venía eso les va solo

Voz 0827 21:18 Nos podría ser hombre si era del norte de Palencia lo hemos club Focus románico también que lo tenemos sí maravilloso Marta Gonzales es sorprendió de una palabra que escucho en una promoción publicitaria la palabra diatriba

Voz 32 21:32 o no cocina esa es la cuestión es la misma diatriba la misma diatriba que te planteas año tras año mientras preparas ricos menús navideños para todo

Voz 0827 21:41 ya te digo yo creo que no no no una diatriba es un discurso escrito violento el curioso contra alguien o contra algo hombre a lo mejor estas cocinando del desde recordando que la familia no suele ser lo normal yo creo que en el contexto lo de lo que se nos decía eh cree también nuestra vigilante sería disyuntiva sería una alternativa entre dos cosas por una de las cuales hay que optar definitivamente oye cómo le va la marcha pues resulta que quiere entrenar unidad de vigilancia a Auto denunciado bueno yo creo que alguien le chivo y antes de que llegase digamos la denuncia oficial nos envío este momento en el que ellas Se refirió a la sandía como melón de agua

Voz 14 22:19 resulta que los nombres de los artículos que a él más le gustan puede repetirse los a este aparato lo que más ha comprado es fruta verdura entre las que incluyen melones de agua pasas brócoli pero además también las elecciones enormes de agua bueno en inglés

Voz 0827 22:33 es que yo nunca no pero es la traducción literal entrar la traducción literal del inglés Water Mellon eh sería melón de agua que es a lo que se refieren como sandía pero ojo ojo porque melón de agua también está en el diccionario de la Real Academia hondo porque se juega la sandía suponemos lo que pasa es que no lo especifica

Voz 6 22:50 es decir en algunos países yo creo que es hacerlo recolección litoral raro una

Voz 0827 22:54 países hispanoamericanos seguramente se utilizará este melón de agua para referirse a la sandía bueno ya sabemos que con la Navidad acabamos de hablar de ello no llega la luz

Voz 2 23:03 María

Voz 0827 23:07 llegan también cada año personajes que nos van dejando huella se acuerdan ustedes de ERE

Voz 37 23:12 hola soy feliz Navidad horas Nina Miranda

Voz 14 23:17 barco desde luego toda una época

Voz 0827 23:19 no pues esta semana volvimos a hablar con él aquí en La Ventana bueno con Enrique Espinosa que su nombre porque ha vuelto a hacer publicidad y al grito de ave que vuela a la cazuela Yolanda Morán Paula Cortezo José María Riol Esther Gutiérrez le invitan a entrar en la Unidad de Vigilancia por este ves imperativo tantas veces también corregido iba de cara

Voz 35 23:39 es un anuncio muy alegres un anuncio en el que en el que te invita a hacerlo y en el que no te dice oye no así donó sino oye vez saberlos oye ves a verlos es el momento

Voz 0827 23:49 sin le desde haberlos ese ves deprisa y corriendo de Alaska Marco desde el juego a toda una generación deprisa corriendo la semana pasada corregimos este verbo trastocado el verbo valer Valerie en vez de valdría

Voz 35 24:13 haciendo una escala en Londres de cuatro horas y otra escala en Palma de Mallorca de cinco horas es decir vale cuanto es Sevilla Valeria a veinticinco horas de ida

Voz 0827 24:21 Valeria en vez de valdría tenemos más este por ejemplo que escucharon Lorea Martínez y Domingo López en un boletín de la SER en el que se recogían testimonios sobre el último movimiento sísmico en Lorca coincidía

Voz 14 24:32 este movimiento sísmico con la hora de llegada a colegios e institutos

Voz 38 24:37 al principio nos han dicho que no toma antiniebla

Voz 0827 24:41 Gemma decir ni éramos la calma hay que cuidar complicada en vez de Man tuviéramos bueno decía esta estudiante de instituto lo nuestro siempre tiene un poquito más de delito Enrique abogó por ejemplo nos envía este haga

Voz 0313 24:54 hay otro espanto asustado hay Gassi fue

Voz 0827 24:57 coche la posguerra pero ahora mismo es una mala conjugación esta tarde pero como comentabas mano ha habido una un brío de luz para que caigan un acuerdo entre la plantilla directiva para que caiga en vez de haga el resto

Voz 0313 25:11 de luces bonito también sí sí es muy bonito muy bonito

Voz 0827 25:14 bueno Veiga que por cierto era un coche que se encontraba en estos nuevos ricos cientos como vivan con el billete pero bien advierte decía cualquier coche el que caiga al final terminan comprando ese ese coche no es el único verbo trastocado tenemos también este suicidio que no es malo con Félix Martínez Mario Suárez Teresa Colomer

Voz 39 25:33 además el Gobierno se compromete a cambiar la ley para detectar casos de riesgo como el de Alicia la mujer que ese suicidio a la mujer que ese suicidio ayer en Madrid antes de junio

Voz 0827 25:42 si Ci y algo semejante pasa con este man dio de Ana

Voz 40 25:47 Hereu Buenafuente yo Ander Caballero desde Bilbao dice sí sí martes tiene agua porque vivíamos allí lo destruimos como de costumbre mandamos una cápsula de escape a la Tierra con Adán y Eva que fue el meteorito que destruyó a los a los dinosaurios pone si lo mandó y lo mandó el mando Dios

Voz 0827 26:04 corrige nombre Andreu eh

Voz 6 26:06 no es seguir día

Voz 0827 26:10 sin duda bueno también hemos retocado el verbo procurar bueno hemos inventado de hecho otro verbo el por curar sino uno de los que estaban en ese acto el sábado

Voz 6 26:21 el Consell por la República El exconsejero Toni Comín ha explicado esta mañana en TV3 procurando no desmentir curando no desmentida cura

Voz 0827 26:29 o por lo menos fue con RS hubiera sido con él sería porque hablando que es una gracia Teherán

Voz 2 26:41 veremos

Voz 0827 26:41 en una acentuación estrafalaria longevo en vez de longevo George Fournier Mariluz Gaviño lo escucharon mis primeras para palabras creo me gustaría que ya no desde Barcelona desde el mundo del fútbol fueran de dar el último adiós a la figura de Josep Lluís Núñez el presidente más longevo el presidente más longevo de la historia del Barcelona o más longevos incluso tener difícil también eso debemos duda sobre si es el adjetivo en concreto que que que que tendríamos que utilizar pero en todo caso longevo en ningún caso bueno sería longevo y Andrés Gaudí eso nos mandan este atracador ciento oye creen que debe ser

Voz 18 27:24 atraco de hubiera vivido como trabajador mamá mileurista como todo hijo de vecino todo español

Voz 6 27:31 te planteabas en algún momento en una tratamiento que planteabas que en algún momento en una tratamiento venga venga otra Kamen

Voz 0827 27:40 efectivamente la verdad es que las fronteras entre el catalán y el castellano nos provocan algunos problemas y además de los provocan en ambas direcciones se incluso cuando se opta por una tercera vía José Javier Simón por ejemplo en ese envía esto que escuchó en la Cope tres generalidad en castellano Generalitat en catalán crearon generalidad que tiende a la cosa

Voz 1933 28:00 a usted le pareció una reunión bilateral de gobierno

Voz 41 28:02 Pierre no entre el Gobierno de la Nación de España y el Gobierno de la Generalitat de la Generalitat ayuda a rebajar tensiones

Voz 30 28:10 la Generalitat que sería la tercera vía es raro desde luego a la palabra de raro él atracan

Voz 0827 28:15 miento israelo también este motor chicas que Francisco Romero Nuria CIO creen que es motoras la voluntad de la Consejería de Educa

Voz 0861 28:23 John es que este centro además sea preferente para los alumnos con dificultades motoras con dificultades motoras

Voz 0827 28:30 con dificultades motor y cayó motrices yo yo creo que eso motora es motoras son motrices si motor ricas no salvo que a lo mejor en el argot claro médicos tiene es que tengamos dejamos la duda abierta bien el aire Zoco nos manda a Dani Rovira por este sería filo se refiere al amante de las series serio filo que él cree que debe ser sería decirlo

Voz 0313 28:52 me dio mucha cuando se quedaron encerrados la cueva no sé no soy muy no

Voz 0861 28:58 soy tan poco megas o no soy tan poco serio filo pero cuál

Voz 35 29:02 era de noche te diga yo creo que tienen

Voz 33 29:05 a Manuel

Voz 0827 29:06 porque sería hacerlo yo creo no sería filo sería que te gustan los senos los serios no si te gustan las series sería sería creo que se desarrolle filo yo creo que en este caso Manu zoco como vigilante tiene razón

Voz 36 29:20 en sólo tres

Voz 0827 29:29 bueno el Pablo Alborán de Garci que hemos escuchado en la careta fue desde luego estupendo tampoco está nada mal este factura GP Pepa Bueno factura sí que nos manda los salva al olla

Voz 6 29:40 ayer mismo por la mañana la policía había intentado detenerlo en su casa por un robo a mano armada la factura de Estrasburgo la factura de Estrasburgo asegura la prefectura de Estrasburgo en vez de la

Voz 0827 29:52 la prefectura de Estrasburgo bueno dice los Alba que quiere salvar y se anota que aprecia Pepa dice que es que se nota que ha Pepa le gusta pagar siempre por adelantado tiene la obra en vez de la prefectura estamos ya a las puertas de la Navidad es una fiesta que aquí celebramos muy bien porque somos muy españoles

Voz 42 30:17 es que nosotros celebramos la Navidad ponemos el Belén ponemos el

Voz 1 30:20 árbol celebramos nuestra tradición en nuestra Semana

Voz 42 30:23 exacto y nos sentimos orgullosos ya que no le guste

Voz 43 30:25 ese aguante

Voz 1 30:29 tampoco hay que enfadarse hombre claro que sí

Voz 0827 30:31 abramos la Navidad desde hace muchísimo tiempo

Voz 35 30:33 eso de que son nuestras tradiciones nuestras nuestras bueno Ignacio Parrot ha buscado respuestas la Navidad está a la vuelta de la esquina es tiempo de comidas

Voz 0313 30:43 es luces y regalos

Voz 35 30:45 y es que sabes sido buenos llegar a Papa Noel con un montón de presentes

Voz 2 30:50 Diego A

Voz 14 30:55 veinticinco de diciembre se celebra la llegada de Papá Noel también llevado Santa Claus San Nicolás antes de trasladarse al Polo Norte Nicolás de Bari fue un sacerdote nacido en mira Turquía que se hizo famoso por repartir obsequios es devoción por los niños en Europa Se conoce a este personaje como padre Navidad en España Castellani estamos nombre del francés despeje no él a Papa Noel la celebración de Papá Noel no llegó desde Estados Unidos en el siglo XVII los inmigrantes holandeses llevaron allí sus tradiciones y entre ellas estaba la fiesta de San Nicolás sin Class los anglo parlantes tradujeron de ahí el nombre a Santa Claus aunque hay quienes defienden que esta no es una tradición española la leyenda dice que San Nicolás viaja todos los años Amsterdam desde Alicante por lo que técnicamente silos en España existen otras figuras relacionadas con Nochebuena y Navidad en el País Vasco y Navarra encontramos a Olentzero un carbonero que baja de las montañas con un saco lleno de regalos en Galicia se recuperó la figura de la palpado pandillero otro carbonero que trae castañas y regalos a los niños en Cataluña hay algunas zonas de Aragón celebran el tío de Nadal un tronco al que dan golpecitos para que dé fe que regalos y dulces

Voz 2 32:17 ahora que lo eso se olvida mandarle la carta a Papá Noel

Voz 14 32:20 me voy corriendo escribirla o me traerá al carbón

Voz 0827 32:25 bueno a lo mejor te tocan Carbonero bueno hice trae buenos regalos que también puede ser acabamos

Voz 44 32:30 habla uno y a uno le parece bien y ahora otro de parece llamada entonces desde el otro deben estar oiga ya ha dicho usted que yo no he dicho

Voz 45 32:36 eh eh yo no soy eh Torquemada no estamos solas

Voz 44 32:41 servidumbre de intervenir en público no sea uno escuchaba cosas al otro relación Dana

Voz 28 32:48 gracias a eso hacemos

Voz 0827 32:49 esta unidad cada semana bueno recordad por medio del correo arroba cadena ser punto com muchísimas gracias ya sabes si en algo me he equivocado que casi seguro que sí

Voz 45 32:59 lo siento mucho me he equivocado y no volverá popular

Voz 1 33:02 feliz debida Isaías igualmente hasta las vueltas

Voz 0313 38:11 cinco en Canarias los viernes habitualmente a esta hora verdad Robert pasamos mucho miedo les hacemos pasar miedo a los oyentes vamos ahorrar pero lo cambiamos por otra cosa sin huir del radio teatro eso que llamamos modernamente

Voz 47 38:23 la ficción la ficción salvarse cada Navidad en la SER nos gusta hacer un regalo a nuestros oyentes del Cuento de Navidad este año Mujercitas dedicado a todos los que mantienen la ilusión en colaboración con El Corte Inglés

Voz 50 38:54 pues es verdad este año toca Mujercitas irá novela de Louisa May Alcoy cumple ciento cincuenta años es un texto fundamental de la literatura femenina

Voz 0313 39:02 está conozcan la historia o hayan leído el libro o también hayan visto alguna de sus múltiples adaptaciones al cine en mil novecientos treinta y tres la primera con Katherine Hepburn o el mil novecientos cuarenta y ocho con Elizabeth Taylor

Voz 0419 39:14 creo que es una injusticia aquella jóvenes feas que tienen montañas de cosas y otras bonitas que no tienen de nada

Voz 50 39:24 Susan Day en mil novecientos setenta y ocho

Voz 1 39:36 y más recientemente mil novecientos noventa y cuatro una jovencita Winona Ryder

Voz 2 39:43 que de los escenarios le escandaliza

Voz 0313 39:50 bueno pues desde su creación en mil ochocientos sesenta y ocho ha tenido infinidad de adaptaciones en el cine ya lo vemos pero también ha habido telenovela

Voz 1 39:57 la musicales y ahora ahora lo que decíamos radio teatro

Voz 14 40:02 Javi Chico para poder hacerlo irme y vivir la vida lejos

Voz 55 40:08 por cierto me llamo encantada entrantes Glory nombre Josephine así que todo

Voz 0827 40:14 me conoce ya

Voz 2 40:16 te entiendo ahí afuera hay grandes

Voz 0827 40:20 tiene un vacío

Voz 2 40:21 Lima vernos me cansé de este baile señorita Jo March

Voz 1 40:31 y quién es la directora del Cuento de Navidad por segundo año pues no va a ser otra que Mona León Siminiani carbono buenas tardes estas qué tal

Voz 32 40:40 bien aquí presentando te este esta vez Mujercitas

Voz 0313 40:43 año tenía que ser Mujercitas este año algo parecido verdad sí sí ese primer y mira que hay debates a veces con el del Cuento de Navidad con qué obra se selecciona que por aquí por allá pero este año creo que ha habido pocos dudas cuentan un poco a los oyentes

Voz 56 40:55 a ver yo primero Mujercitas los lo escogimos porque Mujercitas es una historia tradicionalmente navideñas osea es una historia que cuyos valores la hermandad el amor la amistad y el ambiente que tiene esta cosa tan entrañable tan acogedora tan tan dulce cita no que tiene de fuera hace frío pero aquí dentro se está muy bien no yo creo que esto en primera instancia escoger este este relato tenía que caer tarde o temprano Mujercitas este año Nos pareció como muy apropiado no como decir bueno este es un año que ha tenido buenos un poco año de la mujer a un cierto nivel y bueno Mujercitas sobre todo la primera parte del personaje de Jo March específicamente es bueno es una de las primeras ten en cuenta que bueno hace el ciento cincuenta aniversario este año es una de las primeras heroínas literarias que quiere ser independiente que quieren ha de aprender

Voz 33 41:49 de los hombres como escuchábamos no de jaleo fuese

Voz 56 41:53 no es tanto que que que que quisiera ser un hombre sino que quieren que quería tener las

Voz 0313 41:58 a los derechos de no

Voz 56 42:01 acciones que un hombre no Mujercitas

Voz 0313 42:03 activamente arranca en en Navidad las hermanas se queja de que tienen poquito regalos y de que de que son pobres a lo largo de oración aprendiendo ir primera destinataria quién es la madre

Voz 0419 42:16 aquí tengo las zapatillas Tamayo acerca a las a la chimenea hay que verlo descastados que están mira yo podría renunciar a mis partituras sí comprarle un par nuevo no vez ni se te ocurra lo haré yo no pasa nada si me quedo sin Mis lápices igual todavía puedo sacar algo de punta

Voz 14 42:35 los viejos como hermana mayor que está ahí

Voz 0419 42:38 no yo no no decís que tengo modales masculinos bien puesto entonces en ausencia de papá yo asumo el papel de hombre de la casa y me corresponde a mí encargaron de que mamá tenga un par de zapatillas nuevas esta Navidad podré pasar los libros que quería de en un momento un momento de lo que podemos hacer por qué no invertimos el dinero que íbamos a gastarnos en nosotras en regalos para mamá tienes razón ve hemos sido muy yo le buscaré unos guantes que los están tan bien decir yo le compré un frasco de colonia hace siglos que no tiene ninguna pues ya unos pañuelos que siempre le vendrán bien estupendo de los zapatillas entonces me encargo yo

Voz 57 43:19 a quién

Voz 0313 43:20 antes el el personaje de Mar nieve de la madre de estas de estas cuatro hermanas que que tiene su primera aparición cuando están ensayando una obra para Navidad precisamente

Voz 0419 43:30 que está todo decidido ya hasta que llega mamá vamos a repasar de nuevo la última escena de la función de Navidad ves carne que artefacto los papeles Éste es el tuyo él ni eh gracias el tuyo pero gracias bien empiezas tú no no no no tardó las manos a ver tú aquí ves ahora tú esto que veo acaso una nada otra vez chicas pero ponerle más ganas por favor cuánto me alegra veros tan animadas hijas del Estopa dame abrigo que lo tras lleno de nieve

Voz 14 44:17 bueno tranquilas que estoy bien pero decirme vosotras que tan los ha ido el día pero una una por favor conozco Buenas noches señora March menos mal que usted ya con la que está cayendo lo hacen esta lista muchas gracias Hannah bueno todas a Gamesa y cuando acabemos de cenar tengo una sorpresa sí que una

Voz 2 44:37 exacto queridas mías

Voz 14 44:45 Adriana Ozores buenas tardes buenas tardes no langreana qué tal mona que estupenda madre

Voz 1 44:52 pues sí y cómo cómo cómo se te queda el cuerpo cuando te proponen hacer esto Adriana

Voz 5 44:56 ah pues es que a mí me divierte tantísimo me gusta me parece que es una opción tan bonita para un actor que que que me gusta mucho cuando me llamáis me lo paso muy bien

Voz 0313 45:08 cómo se cómo se consigue como se intenta que te quieran solo con la voz Adriana

Voz 5 45:13 a ya de pregunta ahí está el quid de la cuestión pues no tengo ni idea yo se lo dejó todo en manos de Mona que me fio absolutamente de lo que ella hace la verdad es que voy Thomas Virgen posible tampoco tengo tanta experiencia bueno ya saben muchísimo más Si me entrego

Voz 0313 45:33 has leído Mujercitas has tenido que refrescar que volver a leerla

Voz 5 45:37 no bueno había visto la película de la novela no la había leído y sin había leído vuestro Dion claro está pero pero bueno creo que sobre todo uno se tiene que quedar con el espíritu te tanto sea de la película o de la novela no no no no tanto los los datos sino que que te que te produjo Fatih en aquel momento cuando lo vi lo que representa en tu corazoncito se

Voz 0313 46:02 cuál cuál cuál es para ti el el secreto la clave de esta historia que un texto que escribió hace joder hace un siglo y medio siga teniendo vigencia actualidad no no no no chirría tampoco hay que adaptarlo tanto tanto no

Voz 5 46:15 no hombre yo creo que tiene un poco lo que ha hablado Mona no es ese encuentro con el hogar que que de alguna manera la Navidad siempre Nos parece que nos acerca no a esa a esa esa ya admita que no que necesitamos todos no yo creo que esta película lo tiene reprendían demente de lo que de de lo que si de lo que habla y cuál es el argumento no pero tiene esa cosa cálida de la Navidad el de lo que ese lugar y la familia no

Voz 33 46:46 sí de hecho aquí tampoco hemos hemos actualizados lo lo dejamos en su época

Voz 56 46:51 me encanta Adriana que digas esta película lo tiene claro

Voz 5 46:55 bueno esta esta historia que vamos a contar

Voz 56 46:58 sí sí es que es como una película en realidad si si verdaderamente sí sí

Voz 0313 47:02 oye la la dirección no porque esté Mora adelante la dirección en una obra de radio con respecto a una obra de teatro o una película a una serie de televisión varía mucho varía poco tiene alguna particularidad para para una actriz Adriana

Voz 5 47:15 sí claro tiene la particularidad de lo que tú acabas de decir no de enamorar solo con la voz eh yo yo pues como te digo no no tengo tanta experiencia en eso y entonces yo me dejo llevar una buenísima profesional quizá en el teatro en el cine o la televisión yo tenga más en más en su acción de control porque es un medio que son medios que conozco muchísimo mejor pero yo que soy muy virgen en este medio aunque me fascina me ha gustado siempre me encanta hacerlo pero pero sí que creo que hay mucha diferencia porque bueno efectivamente tú tienes que transmitir solo con la voz muchas otras cosas que cuando una imagen au con tu presencia encima del escenario pues puedes transmitirlo

Voz 0861 48:03 si después Adriana una aquí ha habido otra peculiaridad de la forma de grabación como lo habéis grabado quiero decir que hay diferentes maneras de hacerlo todo de corrido o por secuencias como si fuera un falso directo o con interactividad au sin interactivos

Voz 0313 48:16 la entre entre los actores aquí yo no sé como la de hecho Roberto pero pasando aquí detrás del estudio ahí de dinero que eso como podía organizar

Voz 56 48:29 eso mira yo yo suelo grabar un poco tipo cine sí diosa no no lo hago todo seguido no los ensayos si después lo hacemos usted cómo se hace el radio teatro clásico

Voz 0861 48:39 no por secuencias a veces en función de la necesidad de producción

Voz 56 48:42 sí sí sí y luego por ejemplo mira en esta ocasión sí que las cuatro hermanas para mi era muy importante que estuvieran juntas porque ya has interactúan todo el rato y tal y luego hay personajes por ejemplo Adriana vino ella suelta lo cual es más difícil también en línea para ella porque porque para un actor estar solo nada más que conmigo dándole la réplica diciéndole un poco y tal y cual es más difícil pero vamos normalmente lo hacemos así estamos luego como se hace en cine exactamente igual que hacen cine y la verdad que va funcionando yo creo yo creo que al final funciona muy bien porque lo que importa en realidad es que es lo que está pasando en la escena y luego te era buenos actores así claro tú tienes un Adriana Ozores y esto como sea tienes un lujo ahí no es porque es texto escuchando de Adriana pero es verdad es que lo pilla todo la primera sea hay una cosa como entonces es muy fácil si ella si ella está poniendo la carga digamos de amor que tiene que tener en nuestra escena o lo que sea lo que sea y las otras también lo están

Voz 0861 49:40 Hacienda todos Luciana es maja porque las las hermanas Xavier la protagonista sí que la conocemos mucho porque además ha tenido cierta repercusión así a través de la tela la conocemos de Visa vis de las chicas del cable que si Joe no interpretada por tantos la pequeña Ivy la que quiere ser pintora es Macarena García no hace falta hacer más alusiones sobre Macarena todos la tenemos en mente y las otras dos hermanas son las que hacen de me Kibet son Inter

Voz 0313 50:08 vetadas por dos actrices muy conocidas

Voz 0861 50:10 pero en el ámbito del doblaje quiere eso

Voz 56 50:13 hacía lleva Soriano buenísimas buenísimas de hecho cuando las empezaron a oir Maggie Macarena alguien me dio una ternura me dijeron pero es que ellas lo hace muy bien y no se equivoca nada nosotras no sé si lo vamos a poder hacer así de bueno son escuelas muy diferentes

Voz 0861 50:27 de aquí es que por eso decía antes Adriana lo de la película cuando los fragmentos que hemos escuchado donde aparecían ya las cuatro hermanas que sonaba como una

Voz 56 50:34 sí sí sí sí es bueno esa es la idea perfecta pero probablemente realmente

Voz 5 50:40 bueno aparte que yo creo que los actores tenemos algo de mí Messi seguida por qué porque no nos queda más remedio no tener la capacidad de de de de copiar entre entre comillas no y seguramente sí mis compañeras han estado viendo a las profesionales pues es que de alguna manera dicen Salvà estos por aquí papá papá no como

Voz 1 51:00 y luego está la narradora que es Belén Rueda

Voz 14 51:03 llevándolo entre los brazos un gran ramo de flores yo acudió a despedirse del anciano dueña de la casa lo encontraron en el salón grande de pie junto al fuego

Voz 20 51:14 más llamó la atención dicho fui Gemma ni Fico piano de cola que ocupaba un lateral preciosidad a mi hermana Pepe le encantaría la música es su pasión

Voz 33 51:25 quién toca en esta casa yo pero sólo en ocasiones

Voz 0419 51:28 no importa que escuchemos una pieza es su nieto antes de irme señor Laurance creo que nunca ha oído el sonido de un piano tan maravilloso estar de yo mejor otro por favor señor Laurance convencerle

Voz 0827 51:39 de acuerdo pero algo breve y sin complicaciones por favor

Voz 58 51:45 ahora

Voz 1 51:48 y aparece una voz de hombre clave en las que aparece ya era prohibitivo no definitivo