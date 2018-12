La Ventana (21/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde a las cinco en Canarias hoy toca carreteras volvemos a la dirección general de tráfico que estamos en plena operación salida de Navidad donde hay problemas si los hay para circular hasta ahora Antonio Ayuso

Voz 2 00:16 Jornada muy complicada en Madrid dificultades especialmente de salida a tres Rivas Vaciamadrid A cuatro Pinto A42 Fuenlabrada el A5 en Alcorcón complicaciones T entrada helados en Torrejón de Ardoz y en la A6 en El Plantío en Valencia atención un accidente en la A siete en Paterna provoca ya trece kilómetros de tráfico intenso llegando al Puig en sentido Alicante Por último en Toledo otro alcancen la cuatro en Camuñas dificulta la circulación hacia Córdoba

Voz 0313 00:42 en Cataluña ya no hay ninguna carretera Antonio

Voz 2 00:45 de momento las carreteras las incidencias que hemos tenido se han resuelto no encontramos ninguna carretera cortada ni tampoco hay retenciones de consideración debido a las concentraciones

Voz 0313 00:56 muy bien gracias Dirección General de Tráfico que más contamos hasta ahora

Voz 3 00:59 el Bazán pues vamos a seguir por la bolsa que se coloca en mínimo del año en una jornada de compás

Voz 1915 01:03 también desigual en Europa Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 01:05 buenas tardes el IBEX35 ha bajado un cero con cuatro por ciento pierde un tres con siete por ciento una semana hay cierre en ocho mil quinientos cincuenta y seis puntos que es su mínimo anual y su nivel más bajo desde julio del dos mil dieciséis hoy sólo Milán lo ha llevado peor que el Ibex entre los principales índices europeos también ha marcado hoy mínimo anual el precio del petróleo el barril de Brent se paga cincuenta y tres dólares el barril ha caído un treinta y ocho por ciento desde principios de octubre sea diluido de momento el efecto del acuerdo de la OPEP

Voz 4 01:34 todos dos para recortar su producción y científicos

Voz 1915 01:37 Banyoles han creado un tipo de bio plástico a partir de piel de vegetales y frutas es reciclable cien por cien biodegradable Javier Gregory

Voz 0882 01:45 así se llama P H B V y puede usarse para el envasado de productos de alimentación y bebidas por lo tanto este nuevo Bío material es una buena alternativa sin duda los plásticos de un solo uso como vasos platos y bajitas cuya utilización acaba de prohibir la Unión Europea en un plazo de dos años como señala Óscar Martín consejero delegado de Ecoembes

Voz 5 02:04 para poder ser conscientes de que cada día necesitamos hacer más acciones entre todos sumar para que el impacto en el entorno que nos rodea sea el menor podamos conservar esto para que nuestras generaciones futuras

Voz 0882 02:15 este bio plástico también contribuye a reducir la basura porque reutilizar residuos de vegetal

Voz 1915 02:20 el autor confeso de la muerte de Laura ha pasado a disposición judicial y se encuentra pendiente de comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción de Valverde del Camino que es la que se ha hecho cargo de la investigación la juez va a determinar ahora la situación procesal en la que queda vamos con los deportes Toni López

Voz 6 02:35 qué tal está muy buenas cinco partidos este viernes en Liga Santander empieza la jornada diecisiete a las siete y media con el Girona Getafe también se juega a las nueve el Real Sociedad Alavés en dos tres arranca la jornada diecinueve con el Tenerife

Voz 7 02:45 Pezzi Granada a las siete y las nueve también

Voz 6 02:48 con ganas TIC ya en la jornada catorce de la Liga baloncesto a las ocho Bayern de Munich Real Madrid mañana la cita al día recordemos será la final del Mundial de Clubes Real Madrid Alain

Voz 1915 02:58 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 8 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:04 el Ayuntamiento de Madrid celebra la decisión de la justicia que ha rechazado paralizar Madrid central el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso presentado por la Comunidad y el PP de Madrid a los que pide cooperación por el interés general de los ciudadanos en este caso para rebajar los niveles de contaminación el Gobierno madrileño cree sin embargo que esta decisión no es un fracaso confían en que la justicia les dé finalmente la razón escuchamos al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel Calvo y al vicepresidente del Gobierno Pedro Rollán

Voz 9 03:31 recibimos de manera muy positiva que el TSJ en este caso decida no escuchar a aquellos que querían devolvernos al pasado que querían llegar al centro de Madrid de tráfico y de contaminan

Voz 0549 03:41 el batacazo en absoluto de hecho ni batacazo enfrentamiento repito ha sido el equipo de gobierno de la señora Carmena el equipo de Podemos de Ahora Madrid los que han adoptado una medida con un claro contenido político Pepe

Voz 1915 03:54 hay ciudadanos rechazan destinar el uno por ciento de la recaudación por juego para la atención a ludopatía en abril Se aprobó una proposición no de ley que pedía una estrategia para prevenir esta patología entonces todos los grupos salvo el PP votaron a favor pero hoy Ciudadanos se ha descolgado del acuerdo Emilio Delgado

Voz 0313 04:09 todo de Podemos tremendamente doloroso

Voz 1982 04:12 sección de Ciudadanos es una vergüenza porque cuando no implica ningún compromiso real son los primeros que salen a decir que ellos están en contra de la ludopatía ya asustados por las casas de apuestas pero cuando tenemos que poner eso en números en los presupuestos se han bajado del acuerdo dicen que no que no apoyan

hoy último día de paros de los maquinistas de Metro y las líneas uno dos tres y cinco de Metro desde las cinco de la tarde y hasta las diez y media de esta noche el calendario de movilizaciones de los trabajadores continuará hasta marzo en diferentes líneas y horarios la plantilla protesta por la falta de personal y de trenes y también por la ausencia de control del amianto en la red buenos datos de turismo en la Comunidad Madrid se situó en noviembre como la segunda región con mayor ocupación hotelera con un sesenta y uno por ciento según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística las pernoctaciones aumentaron un siete coma dos por ciento

Voz 0313 05:10 motivos

Voz 10 05:17 yo interpreto a Laurie Martín irrita

Voz 11 05:19 eh Loris el vecino de las hermanas Marx vive en la casa de enfrente una un chaval que pertenecía a una familia adinerada y entonces bueno con las colas a las hermanas Mart si paso a formar parte del universo

Voz 0313 05:33 es mi abuelo parece huraño pero en el fondo su sentimental por cierto me llama

Voz 14 09:42 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:46 sólo diez minutos de la tarde las cinco y diez en Canarias Benjamín Prado Iñaki de la Torre buenas tardes compañeros

Voz 3 09:51 buenas dado ya que tienes en guitarra hoy

Voz 0313 09:54 o mejor esto siempre le genera sonrisas a Benjamín no sé si de tranquilidad de felicidad con son nervios pero sabes que mañana Iñaki tocar no tocar más y además no se dos meses

Voz 3 10:04 por eso solo o en compañía de aquí los Rolling Stones pero cambiaron se con micro poco lo malditos mojado Madrid dos versiones de Elvis Presley a las señor todo el del Elvis gordo también que si favorito todo de todo desde que freno

Voz 1211 10:17 poquito y rockabilly a mi favorito

Voz 3 10:19 pero gran parte de ellas gordo también yo tengo yo tengo dudas de los la verdad

Voz 0313 10:24 la que empieza esta que empieza ahora la de Roberto no pero ésta que empieza Smith Última hora de música en directo amigo de este dos mil dieciocho icono la verdad es que no se me ocurre una manera mejor de celebrarlo con la fiesta más grande del año que no es una frase que me ha inventado así de repente no no es el título del concierto que mañana de la pegatina en Madrid en el tenis digo pero en realidad se trata de una fiesta aniversario he porque son ya quince años de de historia de este grupo de tan tan tan divertido tan huracanado tan tan fiestero también capaz de hacer otras cosas que ya saben los oyentes y que luego comentaremos que lleva más de mil conciertos que han hecho bailar y saltar a gente de de medio mundo para una cita tan hermosa tan singular tan emotiva como ésta han invitado también a alguien muy muy especial Ana invita a a Maricarmen

Voz 14 11:15 ah calma Alicante

Voz 0313 11:39 a ver lo pegatina La Ventana Adrian y que UVI Rubén no falta uno no así si os habéis dejado a uno pero el camino como es eso sí pero mañana estará no obviamente sí sí sí oye que sepan los oyentes de La Ventana a los que no lo conozcan aún que no es una Maricarmen el acabáis invitado es que esto va en serio es que por si alguien no lo sabe todas las Mari Carmen del mundo que en España son exactamente seiscientas cincuenta mil lo digo porque si bien uno por ciento la década que están invitadas que pueden entrar gratis al daban irritada lo que pasa que como ha agotado ya el todas las entradas Whiting ya no pueden entrar pero hay tenían invitación las que tenían se pueden cambiar de nombre pero pero pero mañana puede haber un problema de orden público se ha visto en España hay seiscientas cincuenta mil mujeres que llama Maricarmen

Voz 4 12:36 nos da para bastante diez pérdidas

Voz 0313 12:38 el ha invitado a las Anunciación Romero junto a vosotros vais provocando la invitación aquella de Lola Flores no ha conocido otra historia contada la historia de esta de esta canción hombre que hay gente que no la conoce

Voz 4 12:50 que es muy bien muy divertido a poder bueno y tiene varias cosas que magacín de conocimos en Coria del Río que fuimos a tocar a creo que es Sevilla con unos amigos que se llaman los Canijo Sin Fronteras y fuimos a un bar con ellos un día hace bastantes años y resulta que tocaron esta canción y claro nosotros dijimos a la madre Sergi se llama Maricarmen la madre de Tomasín que una canción no amigo no esto se va Maricarmen la madre sí se llama Maricarmen Lama empezabas así decía Nos dijeron y que no lo y vosotros esta canción que seguro va a sonar y tiene muy buena pinta dijimos pues venga vamos a hacerla y luego el la canción no triunfó en realidad

Voz 0313 13:31 quién es el el videoclip videoclip tuvo premio si todo describe un poco por favor si el videoclip una Puerta buenista además

Voz 4 13:36 es una señora que se llama Maricarmen de verdad que es la tía de el de director de los videoclips que además el videoclip es un regalo que nos hizo sean los dormí estábamos ni sabíamos de la existencia de ese videoclip hasta que apareció no lo regaló y claro Nos encontramos todo el pueblo mañana todos los señores mayores de fin llana bailando esta canción claro la muy bueno el videoclip la verdad que es muy divertido María

Voz 0313 14:00 Carmen Martínez buenas tardes

Voz 19 14:02 buenas tardes

Voz 3 14:10 bueno mañana gratis

Voz 0313 14:11 el concierto no

Voz 20 14:14 pues no como

Voz 3 14:17 no pero eso coger un coche de alguien hoy una cosa que te regalan una vez

Voz 20 14:25 sí pero no puedo no puedo pero me que está de todas manera con mi corazón hecho

Voz 3 14:34 o sea que ya ha sido bonito no

Voz 4 14:37 el día bailar en cuando tomamos en la Razzmatazz de Barcelona bailar y al Maricarmen ahí en el escenario

Voz 0313 14:44 muy muy divertido tenemos el cuerpo de baile todavía Maricarmen si no

Voz 19 14:52 la dramática pausa dramática sí sí

Voz 20 14:58 sí pero no obstante la la pegatina aquí en el pueblo en la pegatina bailar Maricarmen Maricarmen patitas matarme a mí me llama la Titan Maricarmen los niños que Tita Maricarmen me he quedado con bonitas marital

Voz 3 15:20 Maricarmen pero debe ser preciosos de convertirse en una canción no

Voz 20 15:25 para mí ha sido uno de los detalles más lindo que tuvo mi sobrino Javier para decir Tita quiero que haga un vídeo para regalárselo a la pegatina quiero que lo haga tú con la gente definía qué pasó que la gente definió una era mató tenían repartía Tolo Nieto y todas las familias por el mundo entero claro el vídeo tardó un poquito en salir cuando salió fue un boom ya lo saben

Voz 0313 16:06 si usted les conocía la pegatina de antes del vídeo no

Voz 20 16:09 no podemos gracioso porque ni yo mi sobrino que siempre venía aquí a mi casa y a pasar verano Le dije dice Tita le hecho un SA la pegatina de Duke hiciera tan grabando un disco que se llama Maricarmen y entonces si tú quisiera pues viene con nosotros a entregarle este vídeo que vamos ahí a los cuyo una playa de San José ella me dirían

Voz 3 16:46 si los cuyos

Voz 20 16:48 estaba en ellas trotando cuando nosotros lleguen y entonces como mi sobrino me decía Tita Maricarmen entonces mi sobrino lo presentó me lo presentó a todo muy agradable hombre estemos bien lo brota Rubén ya día empezaron Rato ta una un poco de la melodía que no estaba ni hecha ahí mismo Saturno el pim vivió desde Sitges la Titan Maricarmen Nintendo y tuvo tiró así mismo paso como como qué gracioso

Voz 0313 17:35 buena estrella una estrella pero yo ver la yo tú ves

Voz 3 17:39 sí salió completamente como

Voz 20 17:42 si no viera así todo un tiro sin decir nada lo ahí a como como saliera desde ahí pues ya saltaron el digamos el UCD más bien pop pusieron eso la tinta Maricarmen entonces directamente directamente emisión Julito o Purnell en nombre de la pita Maricarmen que bueno no lo quiero mucho porque lo ligado pues quería regalarle ese mi dio con lo con los paisajes que tiene Piñana vino nos pues muy bonito al lado de la Sierra Nevada igual de bueno y tienen unos campos muy lindo me grabó con personas mayores de aquí del pueblo

Voz 3 18:37 no mayor persona enmarcados bailaban ya

Voz 20 18:39 ya no se había visto hervir

Voz 21 18:42 no me con una él ves

Voz 20 18:45 qué pasó que salió fue el más listo

Voz 14 18:57 París Carmen Martínez Maricarmen Tito Martínez muchísimo

Voz 0313 19:01 gracias por esto minutitos en La Ventana mandamos un abrazo una plaza para

Voz 19 19:05 sí adiós

Voz 14 19:13 la cifra

Voz 4 19:16 no sé si diversidad si es que había una el Xavi que es el que nos hacía que su sobrino de tenido una serie que es de las primeras series que es hacían que hacía él en su casa que se llamaba que he hecho yo para merecer esto con los compañeros de piso dice grababan ahí haciendo una serie de ficción y al final de cada capítulo salían su tía dando consejos dientes de ahí la conocíamos le dijimos Choi tenor algo para la canción hasta que estamos haciendo igual todo lo que ha explicado a los huella

Voz 3 19:43 algo más que un personaje es un concepto eso es la Real

Voz 0313 19:46 sí sí sí sí sí están maravillosa de de o irse por ejemplo por un por una radio no hay un hay un algo no una querencia uno se dio un aire no sé cómo definirlo de de

Voz 14 19:58 la pegatina con las mujeres porque en vuestra historia hay unas cuantas por ejemplo a Miranda está Olivia

Voz 22 20:17 Libia salió del enviarnos Hardy para que no siempre pueda ir a lugar

Voz 0313 20:35 si he visto que tenéis poco estudiado medido el perfil de vuestros seguidores las mujeres son mayoría son obedecer como como casi con diez puntos de diferencia o algo sí sí lo atribuye especial generada en el mundo hay más mujeres que hombres igual decía idea habitual organizaciones oye mañana en el en el tubo y sincero Westin se yo ensayo ante el antiguo Palacio no es exacto eso me gusta salir mañana a más de diez mil personas dándolo todo y pero estamos como de fiesta de aniversario recordando rebobinar tal hace diez años cuando toca esto en Madrid por primera vez eh yo creo que estabais en una sala con un aforo para cien personas ochenta llegaba a seguir pero la primera vez

Voz 1804 21:25 en la sala Taboo que está mil Tabucchi estuvo compartiendo con un grupo de que era Semaf un bus fue Bush existe Focus aún

Voz 0313 21:34 ya ya no ya no ya no pero no si es cantante Robbie el cantante vino con la gran pegatina con nosotros

Voz 3 21:40 no que se que yo llevo veinticinco años y me pasa de los ochenta personas no se nosotros habían mejorado

Voz 1804 21:46 pero luego pasamos por la sala Heineken por la sala juglar por la Sala Caracol

Voz 23 21:50 yo bueno Galileo Galilei por movidito

Voz 1804 21:53 por la Riviera y ahora llegamos después de diez

Voz 23 21:55 años eh en Madrid llena

Voz 1804 21:58 no el Palacio los deportes para nosotros es algo impresionante no él el ver cómo poquito a poco el público madrileño ya no sólo de Madrid no sino gente de toda España que que viene a vernos a a Madrid tiene que ser mucho lo es muy tú a mí que les da un poco igual porque en poco con los esta concentrados que tiene que ser una magnífica

Voz 0313 22:20 la verdad de todo lo de lo de ver que que que que ha madurado como grupo cada uno de vosotros en vuestra en general y claro hagan bien empezamos con veinte años y claro es una seamos hecho toda la madurez hemos llegado a la madurez con el grupo bueno eso sí bueno estamos y vamos a vamos a preguntárselo a unos que habéis liado para el concierto de mañana ante de que es un gente de hace poquito aquí hace unos meses con una cosa muy recomendable que es de ópera locos que ahora por cierto está en París entonces estaban los Teatros del Canal David Juan Francisco Ramos buenas tardes amigos cómo estáis buenas tardes sois pega dinero

Voz 0322 23:02 los huesos han atracado a ver Pepe exacto de la colaboración cuál ha sido exactamente lujo a través de un amigo común de Ruth Ferrés sabes que en los comentó hay un el grupo de verdad que no los conocía mucho que dar la la realidad y ahora yo soy un fan absoluto de una encantan me encanta su energía

Voz 21 23:21 les da incluso estéticamente tiene un montón de Jueves Santo yo entiendo que cuando Edú Nos hemos dijo ayer podemos colaborar era porque tenía un sentido nosotros siempre

Voz 7 23:30 a esta ciudad yo me acuerdo que que bueno pues será un trabajo más para nosotros llegar a casa y le dije a mi hija de diecisiete años hoy no que no es hoy un trabajo con agentes llamada pegatina hubo dice yo sí sí sí

Voz 1211 23:49 la pegatina es bueno lo increíble en casa te aquí

Voz 3 23:52 es más desde entonces con invitado

Voz 1211 23:55 los como Amaral que viene el próximo día es como dice bueno mi hija que me están nerviosas es una haga peluquerías

Voz 3 24:03 a cambiar el nombre a Maricarmen llamaba

Voz 0313 24:07 mañana que que que aporta Yllana a este a este concierto tan especial

Voz 3 24:10 al

Voz 0313 24:12 pues ahí no puedo póster

Voz 21 24:15 tiene que lo lo complicaba ha sido mantener la esencia de la pegatina porque es lo más importante no es creo que hemos aportado pues nuestro saber hacer

Voz 3 24:24 madure Madeleine y modestia hemos dejado muy bien de hecho yo creo que ha sido buena la el mundo coreográfico yo seré muchos juegos intentar potenciar los a nivel estético

Voz 21 24:35 también hemos intentado generar un gran espectáculo visualmente interesante hemos intentado potenciar juegos hemos aportado nuevos juegos hemos mejorado los que tenían pero en el fondo es un concierto la pegatina desde primer momento queríamos que esa energía brutal que tienen que saber que mantuviese el monto

Voz 3 24:51 mira es un equilibrio te juro que yo ayer esto es real como la vida misma hay una primicia de la Cadena SER

Voz 0281 24:57 tuve una conversación con una persona que me estaba contando un momento determinado dice bueno es que siempre se ha ocupado mismo mamá porque ya están Estados Unidos le digo dónde me dijo

Voz 0313 25:06 si en un en Nueva York a mí ese silencio ha parecido ni la madre de esa chica estaba Nueva York es hace lo tienen todo estudiadísimo silencio escénico del que no no hay cero credibilidad y este concierto de mañana esto va a ser un esto va a ser un un proyecto único de una vez lo más como Santo Tomás que hoy es tanto tomas o aquí es el principio de una gran amistad como lo apele

Voz 7 25:32 yo espero que sea eso en el fondo no somos una generación que de alguna manera desconocíamos un poco no nosotros hemos llevado un ritmo en una forma de entender el humor las cosas tenemos un sello muy claro y de repente no llego un agente unos currantes absolutos desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche todos los días sabemos los músicos lo que significa eso a nivel esfuerzo a nivel de estar ahí concentrados y de hacer las cosas ha sido un descubrimiento absoluto de gente joven que está con ganas de hacer cosas cosas muy muy muy interesantes artísticamente

Voz 14 26:15 cierra una puerta

Voz 0313 26:19 desde la canción dedicada programaba

Voz 3 26:23 a ver

Voz 0313 26:58 de Vries llevar una cuenta de los esguinces y roturas parciales que haber provocado unos conciertos porque yo he estado en alguno peleó en serio hay gente que salta encima de su esposo

Voz 3 27:10 no no lo dio todo pero pero pero pero fue fue casi una potente que estuvo bailando Cantiga

Voz 0313 27:20 la y se sea el origen metas tanto tobillo jugando no hubo manera metáfora cuando decíamos antes que la pegatina es porque tiene un una una una etiqueta de un grupo pues eso fiestero huracanado y tal también ultimamente se han dedicado hacer cosas mucho más templadas con será la madurez

Voz 24 27:40 no

Voz 3 27:41 magnífico hablamos aquí los acordes

Voz 22 28:04 no no lo el de no sé eh por eh

Voz 25 28:29 día no

Voz 0313 28:33 Airways

Voz 8 28:34 comentabas secaron hay amarla

Voz 0313 28:38 ahí esta la trámite cerraba esta canción salir de los colocando así subrepticiamente ya con los instrumentos en ristre para regalarnos el primer directo de esta tarde en La Ventana la pegatina

Voz 26 28:52 sí va a ir

Voz 22 29:00 no habrá contado visiones también ahí va del verbo formo parte con nuestro invitado adiós habrá contado nada

Voz 27 29:20 ah sí

Voz 22 29:32 nadie te habrán contado me da está viva ahí parezco vuestro pitado nadie hasta ahora ha contado nada bueno debe

Voz 28 29:50 en Gaza falsa

Voz 22 29:54 ahí hombre y Ruanda va viendo la Copa bota que nunca te acabara que nunca atacada era es y para considerados me queda haría que a tu lado para saber qué eh en abril con eh se hay algo que cree que era Fraga goza de cuatro que olvida que tanto ha dado que pensar a los quesos eh sin pedir perdón con la función de provocar coche Papa hará dos gira te si yo creyera danés está invento ya ven que ya llave que ya la miseria ya lo que cree que era Fraga de cuatro días era tanto a los que sin pedir perdón cómoda Zamora el Zamora cómoda

Voz 29 32:41 los bares eh

Voz 22 32:43 eh

Voz 30 32:46 yo no te reconoces

Voz 0313 32:51 en directo regresamos en cuatro minutos

Voz 1280 36:20 buenas tardes Francino cada uno vive a su manera esto de decorar más o menos la casa en Navidad hoy hemos tenido un pequeño debate en el equipo de La Ventana sobre esto ya había división de opiniones me ha apuntado un par de ideas que comparto una de nuestras compañeras contaba que uno de sus grandes aliados en estas fechas por su sencillez es decorar sólo con plantas la de Pascua El Acebo El Espino de luego el órdago si las combinan bien pueden vestir mucho otra que me ha parecido muy original construir un árbol de Navidad con libros que luego se regala en Nochebuena y la última esto es más un consejo que otra cosa ideas muy diferentes pero que en realidad transmiten lo mismo las ganas de compartir esta actividad la de decorar con gente especial

Voz 12 37:13 tuyos John Smith un mensaje en colaboración con el Corte Inglés

Voz 22 37:18 qué haría nunca porque ya

Voz 12 37:42 el Siero barata

Voz 14 37:51 cantándola

Voz 0313 38:24 la allí seguimos en La Ventana nuestra cita de cada semana con la música en directo hoy estado con los amigos de la pegatina que mañana tiene un fiestón en el antiguo palacio de los cortes de Madrid para celebrar sus quince años que aliado al agente de Jarre además sobrevenidos en mitad de este de este momento así como de como de pausa Benjamín Prado tan busco porque Roberto acaba de descubrir que Bob Dylan a España no se quería si tres de mayo en Sevilla a ver vas a quedar con sientas treinta y un pero pero esto lo hace continúan sin consultar teatral igual que todos Estolkin quemando a Barbastro

Voz 3 39:00 el doble de Benjamín que pesa lo mismo que yo sólo a participar cuando lo cierto de la pegatina

Voz 0313 39:06 a ser muy muy especial aquí en Madrid por muchos motivos pero mañana hay otra hay otro también muy singular muy emotivo bueno hoy precisamente en Tarragona

Voz 13 39:22 que vestir pues hubo tiempo es cierto que ella creo que la vida se debe a que es lo único que te

Voz 14 39:41 y

Voz 0313 39:46 mañana Jarabe de Palo para para de entrada de de forma indefinida comienza una nueva etapa pero nos ha dejado un montón de cosas últimamente discos botón de canciones una gira un libro y a esta hora cuando falta nada pues muy poquito para esa para ese último acto esa despedida nos hace mucha ilusión saludar aquí en La Ventana Pau Donés

Voz 3 40:10 qué tal hola qué tal amigo Omic cómo estás

Voz 0313 40:15 a a Maricarmen aplaudieron

Voz 30 40:17 pero que

Voz 0313 40:19 has perdido antes el momento Maricarmen aquí conoces miles de la pegatina de ojalá no va a ser

Voz 3 40:23 para uno como como

Voz 21 40:26 los aplausos ahora que que vamos a Harden

Voz 0313 40:32 cómo estás un día antes

Voz 21 40:39 porque esto cuando dices bueno no retiramos temporalmente bueno primero o la vinos

Voz 19 40:44 no

Voz 21 40:48 cuando cuando lo dices nada bueno porque hay que vamos a más y vamos a parar temporalmente dices con chulería e por todo porque tienes una gira por delante y conciertos ni por eso promoción y no sé que usted pero es que ahora estoy hasta mañana sacaba

Voz 3 41:03 bueno no te preocupes porque tienes la jurisprudencia de Miguel Ríos ya hecha no pero el Curro Romero

Voz 21 41:14 ha sido muy claro es el principio yo no me no me retiro no me paro me paro que no me Pyro no

Voz 3 41:20 hasta luego lo que

Voz 21 41:22 tienes que es que esto es acaba que mañana tenemos un concierto faraona en Tarraco Arena vale todo concepto grandes estos Ron también tal celebrando veinte años celebrando este está parada pero es que pasado mañana

Voz 3 41:35 hago pero Pau tendrás agarrado no

Voz 21 41:38 sí pues mira te ve unas clases de baile querido hacer

Voz 3 41:41 he aprendido que superó las pero lleva mucho tiempo para su Fabia debería haber aprendido un poco no

Voz 21 41:47 qué va soy un paquete de cogollo pero bueno que lo para todo

Voz 3 41:51 ya no se ponía

Voz 21 41:53 porque al final lo lo lo fascinante de todos que empieza una vida de no plan además Carlos esto tu yo lo hemos hablado

Voz 3 41:59 sí señor es mucho

Voz 21 42:01 en Reus creo que fueron Cambrils en Cambrils esos entonces pues pues ha llegado el momento es momento contaba ahí y me dan un poquito de de pánico pero pero bueno ese momento claro

Voz 3 42:14 no pero dejar de actuar no significa dejar de componer no

Voz 21 42:18 no eso no bueno eso es lo que voy a hacer porque hacía tiempo que no no tengo tiempo sentarme en la mesa de mezclas empezara a mal tocar instrumentos para hacer de muy mal malas demos de canciones que después Agus ya estaba Sito digamos canciones hay que cumpliremos con la gente no pero sí sí componer tengo muchas ganas vamos hecho hubiese sacado

Voz 0313 42:40 oye Paula última aquí los amigos de la pegatina estaban comentando hace un ratito que llevan quince años en la carretera Icann debido a un proceso de madurez luego Santa cuente han dicho bueno igual bueno tanta madurez Tuc Tuc con veinte años estas ya maduro

Voz 21 42:52 no no os uno bueno nones osea musicalmente lo lo hemos ido evolucionando siempre digamos que hemos sido muy maduros L en el sentido de de la profesionalidad de hacer las cosas bien de tratar los diferentes estilos con respeto mercancías con mensajes canciones de esas que emocionas no o que pegan pero por lo otro dos abono ahora por mí por mis cosas pues he dejado de DD me he portado bien te al igual ahí sí que me he hecho un poco maduro pero lo demás no tiene no

Voz 3 43:28 el otro quería

Voz 21 43:31 pero no comete el tema de inmaduros siempre me da mucha siempre manda mucha no es que tienes que madrugar desde hacía mi madre cuando tenía doce después a los veinte Mi primera pues que tienes que madurar y ya está la última que te digo me lo dice que

Voz 3 43:50 no

Voz 21 43:53 dónde te has dicho sea con todos es un abrazo

Voz 3 43:55 muy muy grande amigo de verdad venga pronto

Voz 40 44:11 mira la la ignominia

Voz 0313 44:40 algo pasa con esta canción entre la pegatina ahí ya no porque ha habido aquí unos gestos de complicidad

Voz 3 44:44 ahora como cuando Messi iba a poner el balón a Suárez ha ocurrido algo aburrido al ver que estaba pensando en estamos he imaginando María Oña visualizando no

Voz 0322 44:54 a esta de mañana lo que va a ser tremendo lo esa capacidad

Voz 7 44:58 Internacional que tiene la arena no que eso es lo bonito de de grupos como la pegatina que que tienen cobertura mundial eso

Voz 1804 45:06 no es fácil por esa capacidad por esa marca por esa por esa pegatina internacional hay gente como este concreto Marcus que mañana viene de Holanda aquí para ver el concierto

Voz 41 45:23 porque os veis ser in vivo en que Ronnie en los Países Bajos la gentilicio hablando a veces yo conocía la pegatina pues hace diez años más o menos ir ya ve interesaba mucho la música de la península Ibérica cuenta que habían concierto de un grupo de Catalunya de la pegatina en mi ciudad me fui a verlos pues desde entonces y dos verbos del mundo los cruzamos en muchos sitios aquí en dos Países Bajos ahora mismo estoy en entonces Paises Bajos y pero también en Montcada a Barcelona este fin de de de Madrid vamos a fiesta pero es un área unión con amigos pero que compartimos es la la música mestizaje y el otro le a española yo toco la rumba agua catalán a un poco pocos de flamenco editados a ese tipo de música que compartimos

Voz 0313 46:40 rompió el molde partido miércoles gol de colegio pero es verdad que en Holanda ya lo hemos comentado muchas veces que creerán tocando Javier Coronas alguna vez venía con vosotros no que que que les dais a los holandeses

Voz 0322 46:54 no sé yo creo que ellas fiesta se sí sí

Voz 42 46:57 bueno es es un público muy abierto Nos ven como si exóticos pero a veces latinos

Voz 0313 47:08 a veces hemos llegado pensar que fumar el obispo como es pega tiran holandés pegatinas

Voz 3 47:15 pues haber preguntado a veces no será de algo parecido pero así lo ha

Voz 1804 47:25 cuál es cuál es el público país del lugar del concierto más no la la palabra no raro más chocante o más masivo por bestia más reducido por poca gente ahí viajaba a medio mundo cuál es el que ahora viene a la cabeza cada uno pues este Australia muchas muchas respuestas

Voz 4 47:44 no yo creo que uno de los que a todos pocos en las quedó fue uno que fue en Japón que llegamos a Japón a tocar e cinco minutos antes del harto de osea llegamos a Japón y fuimos directa tocar al concierto cinco minutos antes llegamos está todo preparado en el escenario montamos plan tocamos empezamos a tocar que llegábamos tarde preocupados no nos dio tiempo ni a darnos cuenta de que estamos en Japón era un festival con el monte Fuji al fondo eh ya habían pues cuarenta grados de calor que no podía humanos sacamos las camisetas

Voz 1804 48:23 lo vimos como todo el mundo se ponía las manos en los ojos

Voz 0322 48:30 le dejaba ver no sé no sé qué

Voz 4 48:32 tenemos claro claro pues tienen un pudor Hay que que claro

Voz 3 48:36 se les daba como cosa ahí mirarnos poco medios cerrados pero yo creo que no

Voz 1804 48:43 los ojos sí al principio sí lo ollas sí

Voz 3 48:46 pero qué es esto para los suyos ofensivo no obviamente a vomitar

Voz 4 48:54 sí sí la verdad es que que fue asombrosa luego al final acabamos entre el público tocando y tal y veías que que cada salimos a hacer una batucada y cómo íbamos normalmente aquí pues te irían tocando empujando un ahí no viola hoy el cordón de seguridad para ir de

Voz 1211 49:10 yo te diría que se quiten la camiseta de ya verás cómo hacerlo Bilbo

Voz 0313 49:16 oye una curiosidad en estos quince años au diez desde que anda por ahí para todo el mundo ha cambiado mucho las cosas que os pregunta

Voz 4 49:26 sí sí sí sí el monográfico lo que pregunta ya me imagino no efectivamente no es siempre al principio era buscado otra vez el sol de Barcelona que bien y unos nos preguntaban nada concretamente no ahora sí es verdad obviamente puesto el mundo te preguntaba si se Barcelona Hay seis independentistas

Voz 3 49:44 hola soy independentista Óscar Freire musita música digamos menos música de baile o por lo menos bailable digamos no también se baila igual en todos los idiomas para cada Cámara

Voz 0281 49:58 es decir para un cantaor flamenco nos lo mismo

Voz 3 50:01 la León claro claro sí a pasa por provincias por el baile pasa igual hay gente que hay

Voz 0313 50:07 mejor público bailó de vuestra canciones o distintos por ejemplo a fíjate por ejemplo cuando anda japoneses bailando quiero decir que estaba

Voz 4 50:14 no bueno más bien lo que me parecía raro es es Latinoamérica no porque es cómo de golpe fuimos a Ecuador Nos ponemos a tocar avalada por nacer pocos qué es esto de que se van dando con el codazo y se ponen a bailar pegándose de hostias y claro nosotros estamos en una balada no entendíamos lo luego en Méjico si te pones a tocar ska eres el Rey si te pones a tocar otras cosas la gente te mira y te pasaba a tocar rumba que es como más bailable que en realidad que el ska no baila

Voz 1804 50:48 yo quieren ska quieren fiesta hay energía sobre todo en cambio en Chile

Voz 4 50:52 por ejemplo sí que es verdad que como están más acostumbrados a la cumbia que pueden tener un tempo similar sí que bailan más y en cambio Sky igual no tanto lo de los argentinos que levantan la mano

Voz 3 51:03 ella y te analizan

Voz 0313 51:48 la pensando con este comentado este momento digo siempre me pregunta tú somos independentistas la música de la pegatina es lo más contrario desde poner fronteras al campo a lo que quiera de hecho yo le pondría un copyright pega te non común género así así especial no pero lo lo más opuesto a querer a querer cerrar es como la es que en cuanto más viajas más te das cuenta que te da igual de donde sea oye pues a lo mejor hay que Jesús seguramente igual párroco Alberto lío hay que no se tomando yo toda la agencia de viajes para ver cómo se cura viajando es una virtud frases viajando

Voz 1211 52:27 sí además porque el que estuvieron aquí la pegatina ellos me pidieron ayer una canción que era un Calipso me dijo extra digo es que acabo de descubrir una lista de la lista Calipso alimentos son son dos tipos de música que que son realmente tradicionales de allí del Caribe de sobre todo el folclore afrancesado de por allí y que en principio parecen que no se parece a su música resulta que ellos estaban interesados porque querían oír a hacer ese viaje musical tan

Voz 1804 52:54 claro lo bonito de de de ir descubriendo no gente que te descubre que descubre diferentes sonidos diferentes grupos de música o en este caso cuando nos descubrió esa es la pedí yo por ejemplo que hace que nosotros no escuchamos siempre nuestro tipo de música no para para para poder crear tienes que estar

Voz 1211 53:13 demérito y conduce siempre a Benjamín que supongo que los escritores antes de leen un montón de libros y luego siguen leyendo el libro nombre alguno habrá que cambiarle efectivamente

Voz 0281 53:23 exactamente lo mismo sea cuanto demás sitios distintos venga la cosa más basa más más te va a salir más tuya va a ser al final pero yo siempre digo que ojalá el resto del mundo se pareciera a la música

Voz 0313 53:32 ah la pegatina en concreto al empeoramiento

Voz 3 53:35 aquí la pegatina en parte por una sola votación donde no es ya lo que me digo no existen dos caminos no sé si sí sí pero una pegatina

Voz 0313 53:46 mañana que tengáis todo el éxito del mundo amigo

Voz 3 53:48 sevillana amigos de la pegatina que tengas feliz Navidad

Voz 1804 53:52 quería hay que se que tengáis hijos en general mucho

Voz 3 53:56 es decir todos los gracias a La Ventana regala directo para cerrarlo

Voz 4 54:03 venga venga a la una a las dos y a las tres

Voz 43 54:29 como siempre soñado con todo lo que quise no lamento venta nubes en lo de abrirse salir de aquello que quisieron borrar de su pasado la vergüenza Baker niño que estaba enamorado acertijo de sonrisa un adiós hasta luego un mensaje la botella lleva la marea dentro sólo hay que dar Salitre pegado mi cuerpo de cangrejos Santa en juego de Santos suelto La Ventana Elena el momento de los recuerdo que pude haber cedido ante el Lotto que anda suelto de mentiras y verdades el mundo está lleno Baker días La Ventana que nunca más arrepiento astronautas siderales también de singulares abanico de dos la salpicando a mi salida enfrente de la orilla tu recuerdo encantado Sender pesadilla salto La Ventana no puedo que vuela sin alas puede yo sentado en la arena el pie dejó como pescado yo sentado en la arena el viento yo sentado Arena el viento pega al lobo yo sentado en la arena

