La Ventana (21/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

desde el comienzo de esta operación salida de las vacaciones de Navidad estamos conectando con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están o cómo estaba la carreteras y la verdad es que está siendo una tarde bastante complicada Espert si primero por las protestas en Cataluña por la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros protestas e incidentes recordamos que ese prolongaron incluso hasta pasadas las tres de la tarde cuando se iniciaba esa operación salida más tarde han sido los problemas que se han concentrado en las salidas de Madrid vamos a preguntar Antonio Ayuso donde están ahora Antonio buenas tardes

Voz 3 00:34 muy buenas tardes efectivamente jornada muy difícil en Madrid encontramos dificultades en las principales entradas y salidas de la capital lo peor se encuentra en la A2 en donde dos accidentes complica la circulación en Canillejas sentido Zaragoza en Torrejón de Ardoz hacia la capital en Catalunya hasta ahora

Voz 4 00:52 no encontramos incidencias circulatorias de

Voz 3 00:54 por tanto en Valencia un accidente las siete empates una provoca dieciocho kilómetros de tráfico intenso llegando a Sagunto sentido Alicante y concluimos en Andalucía en Granada la A cuarenta y cuatro retenciones entre Albolote y Zaidín en ambos sentidos

Voz 1255 01:08 a esta hora manifestación independentista que recorre las calles de Barcelona en la cabecera de esa marcha está Albert Prats

Voz 5 01:14 ambiente completamente distinto al que hemos vivido esta mañana a la manifestación está a punto de llegar a paso muy lento al final de su recorrido en la cabecera a familiares de los presos independentistas y los líderes de las entidades soberanistas los políticos en segundo plano familias enteras gente mayor participan en esta protesta pacífica con esteladas lazos amarillos pancartas icono un grito unánime que reclama la libertad de los políticos que siguen en la cárcel

Voz 1255 01:40 el acuerdo programático entre PP y Ciudadanos en Andalucía se traducen cien medidas de las cuales veinte de ellas se van a aplicar en los cien primeros días de gobierno son medidas que acabamos de conocer que nos amplía desde Radio Sevilla Alfredo guardia buenas tardes

Voz 6 01:52 buenas tardes y entre esas medidas está la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido sean imputados formalmente por delitos de corrupción y un proyecto de reforma del Estatuto para la supresión de los aforamientos Además el documento recoge el estudio de reformas en la radio televisión pública contempla bonificaciones para los autónomos y la bajada en los tipos en el tramo autonómico del IRPF y también se propone en el último punto un gran acuerdo contra la violencia de género con dotación presupuestaria suficiente

Voz 11 03:54 la Ventana con Carles Francino

Voz 12 03:59 que el esquí La Ventana de la cultura y el ocio

Voz 13 04:08 Risto es viernes

Voz 0313 04:16 si llega el momento de abrir esta ventana de la cultura y el ocio que es el espacio que como saben dedicamos a saber en qué invertir el tiempo del fin de semana hombre este en concreto hay que reconocer que muchos y muchas aprovecharán para las compras de última hora que bueno tampoco es una actividad entusiasma ante siempre así que vamos a proponen alternativas Pino buenas tardes

Voz 0564 04:34 buenas tardes que sepan los oyentes que igual que los centro

Voz 0313 04:37 comerciales los híper si todo está en abierto en los teatros los museos las salas de concierto los cines por cierto gran duelo de superhéroes este fin de semana Aqua Man versus Spiderman e un un un un reto realmente importante donde por cierto no creo que veamos a Carlos Boyero así que vayamos con otras propuestas ya empecemos con qué va

Voz 0564 04:56 en Pamplona con la historia de un payaso payasos hay muchos desde desde que no hablar

Voz 4 05:08 bueno de Ramón Álvarez Escudero Pérez

Voz 0564 05:10 mejor payaso de los años veinte y treinta en nuestro país era acróbata payaso músico y humorista fue tan famoso que acumulaba imitadores y cuando alguien hacía el tonto en aquella época se le decía No hagas el Ram pero también llegó a rodar cortometrajes la Guerra Civil truncó su carrera después de la guerra a muchos no les quedaban y ganas para reír y murió en el olvido mañana puede verse en el drama de Pamplona el espectáculo rampa Vida y muerte de un payaso que le rescata Illes rinde homenaje a ritmo de monólogo en Madrid podremos verlo en marzo en el Price al director a Imanol le hemos preguntado cuánto se acercaba romper al tópico del payaso triste

Voz 15 05:47 que a él realmente cumple todos y cada uno de los puntos de ese tópico eh dicen hemos investigado bastante en artículos de periódico antiguos y así ya hay uno de los artículos de periódico que hemos encontrado que el titular es el titular en letras grandes ayer pone gran PR en persona es un hombre serio imaginemos lo que le afectó a ese periodista que escribió eso lo lo serio que era ese once no crear una persona muy reservada era pues todo lo contrario a lo que eran es penas no en la vida privada era pobre hombre no que que tenía que luchar para sacar a su familia

Voz 4 06:18 pero todos en el escenario exactamente qué tipo de payaso

Voz 18 09:15 no

Voz 2 09:20 a pie de Lucio de consumo y pues se juntan Jesús por vez Brin eh era los las chicas de la escuela de la

Voz 0313 11:07 hay

Voz 2 11:10 Biden

Voz 20 11:13 está dar ya puso

Voz 2 11:19 los dueños del viejo Latif lío

Voz 0313 11:24 llorar más difícil todavía va saltamos del Mundo Obrero ni más ni menos que a la luna

Voz 4 11:45 en dos mil diecinueve se cumplirán cincuenta años de la ya

Voz 0564 11:48 cada del hombre a la Luna pero hubo un tipo un joven periodista con tupé que lo hizo casi dos décadas antes hablamos de Tintín Cosmo Caixa Barcelona acaba de inaugurar la exposición Tintín y la luna cincuenta años de la primera misión tripulada una muestra que aún a ciencia y cómic Rafael Clemente es ingeniero industrial y asesor de la exposición el hemos preguntado si Tintín acertó mucho o poco con lo que fue después la misión Luna

Voz 0313 12:10 acertó muchísimo

Voz 1802 12:13 de hecho la llegada de Tintín a la Luna es una de las previsiones más acertadas teniendo en cuenta la época en la que se hizo tanto por la calidad del bueno por supuesto por la calidad el dibujo de alguien que previó unos paisajes lunares muy creíbles y por otra parte porque la tenía en el detalle que puso hizo que muchas cosas en la torre de lanzamiento del cohete las maniobras de este los movimientos de los protagonistas por el suelo en una ambiente de baja gravedad pues todo esto estaban perfectamente reflejados

Voz 11 12:47 sí

Voz 4 12:56 qué podemos ver exactamente en esta en esta exposición

Voz 0564 12:59 ese es un muy buen plan para estas fiestas hay una maqueta a tamaño real del interior de la cabina del módulo que llegó a la Luna otra reproducción del módulo de mando elementos interactivos que permiten explorar el satélite jour simulador de baja gravedad lunar llegar a la Luna fue un sueño durante siglos a Rafael Clemente le hemos preguntado cuáles son hoy las grandes retos espaciales

Voz 1802 13:18 a las cosas han cambiado mucho desde hace cincuenta años hasta ahora la llegada de la luna en aquel momento fue una aventuran más amplio sentido de la palabra impulsada por una decisión que no nos engañemos fue casi al cien por cien política en este momento la exploración del espacio ha dejado de ser una aventura desde el punto de vista para convertirse en uno Industria por lo tanto se mueve por otros parámetros

Voz 0313 13:55 y ahora danza porque hasta el próximo día treinta tenemos en marcha el Festival Internacional Madrid en Danza

Voz 0564 14:01 lo que escuchamos es la música de Lady Macbeth un espectáculo de la compañía italiana imperfecta y que puede verse mañana y el domingo en teatros del Canal hemos hablado con uno de los intérpretes Daniel Flores Pardo un bailarín de Barcelona que lleva tres años en pizza con esta compañía subida de martes a domingo es ensayar hasta ocho horas diarias y dice estar feliz por poder hacer lo que le gusta a él le hemos preguntado que hace la obra de Shakespeare atemporal y contemporánea

Voz 21 14:25 lo que sí estoy estoy contento aclarar a quién pero ahora no como las personas a veces quieren más el poder y cómo se traicionan unos a otros por el poder pues llegar a la cima mala suerte aún Tiki pasando estas cosas no que que el poder gana a la persona ahí la ambición y todo se sigue teniendo aún en el dos cumplió

Voz 0313 14:49 y ahora homenaje homenaje a alguien muy grande

Voz 22 14:56 lo que nada

Voz 4 15:17 Aretha Franklin murió

Voz 0313 15:18 este pasado mes de agosto y el sábado

Voz 4 15:21 Ana se estrena en la sala off de Valencia Natural Woman un tributo la gran diva de la música negra

Voz 0564 15:26 es un formato que combina teatro y musical con una puesta en escena que nos lleva directamente a los Estados Unidos de la década de los cuarenta un espectáculo que nos permite conocer quién fue Aretha como la marcó el periodo histórico que le tocó vivir una mujer comprometida defensora de los derechos humanos hemos hablado con Pedro Jiménez director de Natural woman Sobrequés supuso para la historia de la música

Voz 23 15:45 yo creo que ha supuesto una revolución porque antes de ella no le dejaban cantar a ella no le dejaban cantar blues ellas sólo se podía cantar Gospel ella fue quién sacó el Gospel de las Iglesias hizo que esa música las diéramos escucharemos nosotros y dos hubiera quedado encerrada en el círculo de

Voz 17 16:05 la iglesia de aquella época

Voz 24 16:32 eh

Voz 0313 16:35 luego repasaremos otras propuestas musicales pero el fin de semana como saben como sabéis es también un gran momento para parar para quedarse en casita a leer aquí en La Ventana de la cultura y el ocio pues nos gusta dejarnos recomendar por lo libreros que son los que más sabes

Voz 0564 16:49 esta semana le hemos pedido un título a Rafael Arias de la librería letras corsarios de Salamanca

Voz 0056 16:54 libro tenemos pensado es de Santiago Lorenzo los asquerosos entonces es una novela que se mueve podemos decir entre la tragedia y la comedia es una novela muy muy divertida pero a la vez también muy crítica hay de colmillo retorcido en El Manuel que ser protagonista es un hombre corriente pues se ve al principio de la boca de una situación extraordinaria que que les lleva a tener que irse de la ciudad donde vive digamos que había al principio Se trató de sobrevivir

Voz 25 17:17 hasta que poco a poco eso de acostumbrando así

Voz 0056 17:19 ción recibe la visita de unos vecinos a los que él se encuentra en la condición de observador completamente de esos vecinos que no saben que está ahí hice dedica digamos que castigarlo sea ver cómo cómo se come

Voz 0313 17:32 cómo se comportan los asquerosos de Santiago Lorenzo en Black Ibooks tomamos nota

Voz 1915 17:44 esto huele a dinosaurio a niños si esta semana el plan de niños no deja en Madrid en Ifema se ha instalado la primera exposición oficial de la saga jurásico Wall podemos ver doce

Voz 0564 17:53 dinosaurios a tamaño real que son los mismos que se emplearon en las tres primeras películas de la saga también están las famosas puertas del parque o La Granja donde pastan los triste era tops a Rafa Jiménez de la promotora soltó out que organiza la exposición le hemos preguntado por qué nos atrae tanto el mundo de los dinosaurios

Voz 27 18:09 pero yo creo que hay una serie de factores primero tienen un aspecto un poquillo que Culinary fiero no sobre todo porque la iconografía que nos ha presentado a los dinosaurios los hace más precio escasea los reptiles que como parece que eran en realidad quedan con más plumas según dicen los paleontólogos segundo desapareción de una misteriosa muchísimo tiempo y dominaron la Tierra durante muchísimos años y eso lo hacen unas criatura pues realmente fascinante y luego son enormes que yo creo que no hay nada parecido en de como ser vivo animal de la tierra ahora mismo o no

Voz 0313 18:44 no lo hay íbamos a cerrar como siempre esta agenda con música ya hemos hablado del concierto de mañana a Madrid de la pegatina desde de palo en Tarragona pero hay más

Voz 28 18:52 es que está

Voz 4 18:55 si los que suenan son Morgan que estarán mañana en Aspaym

Voz 0564 19:00 la atleta de Valencia

Voz 28 19:05 eh

Voz 4 19:08 no me dejas no nos dejara sin Rosendo nos pero

Voz 0564 19:12 los se ha despedido de Madrid y este fin de semana lo hace en Marcel

Voz 4 19:15 con

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 29 20:04 Nacional o con las olas el practicar tu swing rodeado de naturaleza o disfrutar de un exquisito arroz rodeado de buena gente elige perderte playas vírgenes o en pueblos con encanto elige sumergirse en aguas cristalinas bueno buenas

Voz 30 20:20 la cultura milenaria

Voz 29 20:22 elegir todo está el mejor plan elige el plan

Voz 30 20:26 Castellón Mediterráneo Patronato Provincial de Turismo

Voz 0867 21:53 quién no lleva en la cartera un décimo de lotería el sorteo les puede resultar estridente la tradición un poquito pasada de moda pero pero honestamente todos tenemos un puntito de ilusión ahora mismo en el cuerpo no nosotros aquí la radio llevamos jugando al mismo número treinta años supongo que el que la sigue la consigue aunque para amoral la que la foral de los que hacen guardia en Doña Manolita durante horas la administración ha agotado y sus décimos la media de espera es de sesenta minutos pero de allí los últimos se llevan ya un décimo de máquina igual porque otra frase que nunca han escuchado en la vida seguro

Voz 1915 22:31 todos los números entre en en el BOE

Voz 4 22:35 en mil novecientos cincuenta y uno la necrológica de Doña Manolita decía que en su mano esperaba toda España la caricia de la fortuna hoy este establecimiento es un lugar de peregrinaje

Voz 34 22:44 de Valladolid ha salido esta mañana en los que en la vea las

Voz 0313 22:48 decía yo vengo

Voz 4 22:51 el águila aparcado aquí de Cartagena el porque no encantada hay magia a algunos por superstición otros por encargo Toledo soy una bandada vengo a por muchos números

Voz 11 23:03 pero yo no que vaya a tocar pero si esto

Voz 4 23:06 pues mira que ayer y otros alrededor confiando en que alguien en la cola se agote la paciencia donde Manolita y trabajadores de seguridad que han contratado los comercios para que las colas no obstaculicen las puertas

Voz 11 23:21 el comercio son los comercios consagrado su para no molestar a los comercios la cola cada día va por un lado llevaba bajo o te llamo para arriba yo

Voz 4 23:31 hoy casi desde la plaza del Carmen una hora de espera para el momento ansiado aunque con la sorpresa de que Doña Manolita ha tenido hoy de todo menos décimos pero lo importante es que han salido con décimos e incluso en la cola con nuevas amistades

Voz 11 24:02 buenas tardes hacemos un viernes de ilusión

Voz 0867 24:05 de empacho de copas navideñas de abrazos de maletas de felicitaciones

Voz 0867 25:18 la tarde y veinticinco minutos el Partido Popular y la Comunidad de Madrid recurrieron ante la Justicia el proyecto estrella de Manuela Carmena Madrid central por ser una ocurrencia por improvisado por carecer de informes técnicos

Voz 37 25:30 a esto se llama Proyecto la Concejalía de mi vida y que no es tal que simplemente es una ocurrencia precipitada está poniendo en marcha si los preceptivos informes por lo tanto pase implicados sinceramente no nos están abocando a la única solución que es el recurso lo del contencioso por lo tanto en eso estamos trabajando ya iba a mí lo que me gustaría es que el Ayuntamiento tomar la decisión de paralizar ese ese proyecto se iniciativa que insisto no está sustentada en ningún informe no está sustentada en ningún estudio esto

Voz 0867 25:55 decía Garrido hace un mes hoy la justa dice ha rechazado las medidas cautelares que ser reclamaban por parte del Partido Popular y del Gobierno regional y aunque el recurso sigue su periplo en los tribunales los argumentos contra la paralización cautelar son muy críticos con la falta de entendimiento por parte de las administraciones Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 26:14 buenas tardes Javier pues no se acepta el recurso de medidas cautelares porque para los magistrados no hay nada que paralizar si lo hubiera Se va a determinar el momento procesal oportuno que no es desde luego ahora mismo por ejemplo no se está sancionando a ningún conductor que entrar sin estar autorizado en el área de Madrid central se les remite a su casa una carta en la que se les advierte de lo que han hecho por tanto jurídicamente la normativa de la AP R única no está generando vicios normativos no

Voz 4 26:43 hay denuncias todavía pero los jueces han querido

Voz 0089 26:45 más allá y han puesto en evidencia la falta de coordinación y cooperación que existe entre las distintas administraciones instituciones que deberían estar trabajando así lo dice el fallo judicial por el interés general y que no lo están haciendo el tirón de orejas es mucho más fuerte para los demandantes es decir el PP en modo Puerta del Sol modo grupo municipal hacia ellos va dirigido una frase determinante el interés público lejos de demandar la suspensión cautelar de esta disposición impugnada exigen su cumplimiento ese interés público es la limpieza de los cielos madrileños una atmósfera menos contaminada que garantiza así mayores niveles de sal

Voz 4 27:25 la pública justo lo que los conservado

Voz 0089 27:28 les han intentado dejar de lado en sus dos recurso

Voz 4 27:32 sí

Voz 0867 27:33 veintisiete Pedro Rollán portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 25 27:37 hola muy buenas tardes

Voz 0867 27:39 es que la decisión adoptada hoy por los tribunales es varapalo contra el PP y contra el Partido Popular contra la cumbre al Madrid

Voz 25 27:46 en absoluto la justicia ha pronunciado indicando que considera imprescindible abordar esa medida cautela pero que no que esa reacción al Soto sigue plenamente vigente es decir el gobierno de la ciudad de Madrid presentó porque no en lo que va más remedio que esos administrativos y ante la justicia por una razón muy principal sí creo que todos compartimos que es el que hay que trabajar para mejorar la calidad en el aire que respiran los Madriles es en su día a día justo por esa razón porque pretendidos que por parte de la alcaldesa la señora enfermedad cediera dicen que facilita ahora el expediente en su conjunto bueno pues encontramos esa colaboración encontramos esa sintonía son estos pues sexta promoción por parte de la auto evidentemente no quedó más remedio testigo de garantizar la calidad del aire que respiran los madrileños siempre sentar se recursos por ese sentido hizo por la calidad del aire porque también consideramos que se están valiendo competencias y que se ha hurtado a los madrileños la idea de presentar alegaciones al haber sido una parte muy importante del proyecto de Madrid central expuesto es valga la expansión a España

Voz 0867 29:08 yo lo que pasa consejero claro es que los argumentos que utiliza la Justicia para rechazar estas medidas cautelares incluyen un toque de atención a la Administración regional también la administración local esto parece augurar que estos recursos puedan tener tampoco mucho futuro no

Voz 25 29:24 Ozil eso está por ver hay que decir cierto es que con todo el respeto dos no se entienden si uno no quiere el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha hecho más que tender puentes para intentar alcanzar ese clima de entendimiento con la señora alcaldesa pero cuál ha sido la respuesta que hemos encontrado en lo que a Madrid central se refiere pues el Ayuntamiento está jugando si se me permite la expresión al escondite porque solicitamos que nos facilitaran el expediente su conjunto claro el Aldesa no remitió a la propia página web a través de un link te un enlace y tan sólo unos días después justamente en la señora el portavoz del Gobierno municipal dijo lo contrario y es que eh lo que aparecía en la página web del Ayuntamiento no era total del expediente ni tampoco estaban todos los informes hay que tener en cuenta también algo que además ha sido yo creo muy llamativo flaco favor hace el Ayuntamiento de Madrid flaco favor hace el equipo de gobierno de la señora Carmena en pro del transporte público cuanto esta semana repito cuando esta semana de manera unilateral ha retirado en las marquesinas de la EMT una campaña que justamente es lo que buscaba era mejorar la movilidad en el día diga con el medio detrás corté más respetuoso porque es un medio de transporte conmovido por la electricidad como es Metro de Madrid repito nosotros tenemos todo el afán de colaboración pero desde luego dos no de dos Nos no hago todos los entiende como digo si uno no quiere

Voz 38 31:03 este con este cambió el consejero la concesión

Voz 25 31:05 por último una cuestión muy breve aprovechó también para recordar cómo he hace justamente doce meses en las Navidades del pasado año en donde se impidió la circulación a particulares por Gran Vía nos enteramos también a través de los medios de comunicación yo creo que la lealtad por parte del Ayuntamiento dejan mucho que desear

Voz 0867 31:26 el consejero le quería preguntar tras la decisión adoptada hoy por la justicia va a haber un cambio de actitud por parte de las administraciones usted tratando cuestiones que se producían a esto de la falta de la documentación los papeles los informes técnicos pero que no remiten básicamente a acontecimientos que se produjeron hace un mes en todo este tiempo han mejorado en algo los contactos y segundo tras este toque de atención de hoy Banana in han van a mejorar o van a resolverse los problemas pendientes entre las dos administraciones con este asunto

Voz 25 31:55 el el último gesto que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid es repito ha sido boicotear Ariz retirar de manera unilateral una campaña que va en pro del transporte público yo creo que esto se lo tiene que preguntar más salas rascar niega que al Gobierno de la Comunidad de Madrid hoy hemos aprobado los presupuestos en para el ejercicio dos mil diecinueve en el que superamos en más de mil cien millones de euros la aportación económica que efectúa el Gobierno de la Comunidad de Madrid para el sostenimiento del transporte público el Gobierno de la Comunidad de Madrid día sí día también nueva iniciativa sin metidas en pro de mejorar la calidad del aire en la movilidad en nuestra ciudad pues también esa misma semana hemos tenido oportunidad de lanzar un proyecto proyecto tenemos que tiene como objetivo subvencionar hasta en cinco mil quinientos euros la renovación de los vehículos a particulares de los vehículos más contaminantes sigue si esto es que esa adquieren son vehículos propulsados por electricidad o híbridos destinando dos millones de euros como digo nosotros y lejos de prohibir lo que estábamos es intentando facilitar nuestra postura sigue siendo la misma queremos tener un aire limpio en Madrid queremos tener una movilidad sostenible y fluida pero desde luego si todos los días el Ayuntamiento de Madrid va a ser más que poner palos en la rueda pues resulta mucho más complicado

Voz 0867 33:23 bueno pues Pedro Rollán felices fiestas Le veo aquí en nuestros debates de los martes ya en dos mil diecinueve

Voz 25 33:29 muchísimas gracias y como siempre un placer esa como usted bueno feliz Navidad que es una fecha muy apropiada para ellos

Voz 0867 33:35 dice un saludo

Voz 39 33:37 eh

Voz 0867 35:47 el pasado siete de la tarde y treinta y seis minutos bueno por completar las palabras de Pedro Rollán el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid escuchen también la satisfacción del Ayuntamiento de la capital con la decisión adoptada hoy por la justicia sobre Madrid central la decisión de no paralizar de momento Madrid central con medidas cautelares Ésta es la concejal Inés Sabanés

Voz 0795 36:06 nosotros seguiremos insistiendo en esta vía creemos que es muy importante tanto para la salud para la coordinación de transporte público

Voz 40 36:15 creo que eh

Voz 0795 36:17 lo que nos orienta El tribunal que deberíamos de hacer las administraciones importante nosotros desde el Ayuntamiento mostramos de nuevo la disposición a trabajar en esa dirección

Voz 4 36:28 del resto de cosas del día a la Comunidad presenta

Voz 0867 36:31 de un recurso contra el reparto de la ayuda del Gobierno central para la atención de los minas aseguran que ella aceptando el criterio impuesto por Sánchez a Madrid le correspondería mucho más de lo que recibe Lola Moreno consejera de Política Social

Voz 41 36:42 cumpliendo con los criterios de reparto

Voz 1679 36:45 esto fijados por el Gobierno en el Real Decreto aunque insisto no los compartimos a la Comunidad de Madrid no es corresponderían algo más de setecientos mil euros yo misma me reúne con la ministra quedó en estudiar el caso no hemos recibido respuesta

Voz 0867 36:59 cambio radical de criterio de la Fiscalía que no hay delito la venta de vivienda pública por parte de la Comunidad de Madrid aún fondo diversión y pide el archivo de la causa información de Alberto Puig

Voz 0055 37:10 los nuevos fiscales del caso han examinado la nueva documentación y concluyen que no hubo delito en la venta ni malversación prevaricación lo dicen un año después de haber afirmado lo contrario en otro informe cuando la Fiscalía dijo que la operación la venta de estas tres mil viviendas públicas del Ivima a un fondo de inversión había sido un proceso trufado de irregularidades con Juan Van Halen y Ana Gomendio como protagonistas ahora la decisión de archivar o no está en manos del juez Sonia Martínez portavoz de la asociación de afectados

Voz 23 37:35 en un mensaje que es que una administración pueden leer vivienda pública manos no tienen ninguna responsabilidad penal no

Voz 0055 37:43 no hubo delito por tanto según la Fiscalía pero suscrito el lanza muchos dardos al Ejecutivo que dirigía entonces Ignacio González por esta operación nos entiende dice que de repente la Comunidad de Madrid dijera que tres mil viviendas públicas eran innecesarias que el justificaron con argumentos genéricos y que el Gobierno regional sólo quería hacer caja vendiendo las XXXII promoción

Voz 4 38:01 el y califica de insólita la normativa

Voz 0055 38:04 madrileña que permitió todo esto

Voz 0867 38:09 sobre una iniciativa que nos ha encantado la ha realizado un colectivo de taxistas que ha ofrecido de manera gratuita sus vehículos a personas mayores para que vieran desde los coches las luces navideñas de Madrid hizo ayer les acompañó en este viaje navideño

Voz 1915 38:24 Aurora el recorrido ha tenido que ser acortado por el tráfico a pesar de eso las opiniones han sido positivas

Voz 45 38:30 muy agradable muy bonito y muy bien ha sido casi perfecto todo culpa del tráfico hoy en día que creo que conoció oportuno pero bueno la iluminación esta bonita o el Estado

Voz 1915 38:45 la experiencia que han valorado también positivamente los taxistas y con una tarea para la próxima edición

Voz 0564 38:51 David Del Pozo ha sido uno de los participantes

Voz 1915 38:54 es una anécdota

Voz 46 38:56 de rutina diferente a lo que están acostumbrados y bueno yo creo que el próximo año

Voz 0313 38:59 no hemos otro día con menos tráfico

Voz 46 39:02 y seguro que será más productivo que hoy

Voz 1915 39:05 el deseo final sea el año que viene a lo vemos otra vez repetir poder hacer el recorrido completo

Voz 0867 39:12 eres tú

Voz 18 39:14 sí

Voz 0867 39:16 bueno ahora serio y por las cenas navideñas están siendo tardes complicadas para moverse por el centro así que recomendamos transporte público nos marchamos mañana desesperamos aquí con el gran sorteo de la Lotería de Navidad con Lourdes Lancho en A Vivir ICO Laura Gutiérrez a partir de mediodía con todo el equipo de la Cadena Ser en Madrid para contarles

Voz 1 39:37 a bordo ha caído aquí en la capital hasta mañana

Voz 35 39:46 ella

Voz 11 39:53 eh

Voz 20 40:05 el mejor de los viajes siempre es próximo

Voz 30 40:13 la

Voz 11 40:19 con Nadal

Voz 0313 40:29 esta es la crónica de un reencuentro Paco Nadal buenas tardes amigo lo cuantas semanas seguidas hemos salido hacer La Ventana de cara al público yo creo que en los últimos ocho diez o doce viernes hemos estado

Voz 1679 40:44 pero ya no me acordaba de tu cara aventaja

Voz 0313 40:47 más viajero de además mundo me además muchas semanas al terminar cuando ya regresamos a Madrid los escuchábamos a tía Roberto Mera tengo ya ya tiene su vida estos días la central de reservas punto com que ya conoce sería enviado un calendario de felicitación para el año próximo con un lema cojonudo si viaja que la vida es corta y el mundo enorme de verdad me parece una definición mira el ejemplo soy yo que me paso la vida viajando y me quedo a medio mundo por ver todavía afortunadamente bueno pues esta semana que casi ya estamos a punto de cerrar el año vamos a hacerlo es una propuesta muy especial por el mundo que son bueno que son bonitas siempre que las visitas pero cuando llega el frío se ponen más bonitas que nunca no sé porqué Paco vista ibamos a repasarlas un poquitín no pues sí sí a mí siempre me llama la atención como buen ciudadano del Sur el miedo que le tenemos al frío y sin embargo en el norte han tenido que hacer de la necesidad virtud y aliarse con el frío hay ciudades nórdicas norte de Europa por ejemplo eh con el frío en Navidad mejor ciudadano se pone hasta de mejor hay más actividades

Voz 48 41:54 dónde

Voz 1679 41:57 sí

Voz 0313 42:00 cuál es tu favorita va yo diría que el ejemplo perfecto

Voz 1679 42:03 el la capital finlandesa que es una ciudad equivoca porque mucha gente pasea por allí los edificio neoclásico la catedral luterana todo ese centro de impronta zarista que dejó siglo y medio de dominación rusa bueno pero Helsinki depara una de las puso culturales más intenso de Escandinavia muy en especial en Navidad cuando la ciudad se transforma el otoño allí es es gris es verdad el otoño es feo nublado y gris pero cuando empieza a nevar todo es más blanco como decía la gente hasta se pone de mejor humor me decían amigo finlandeses y luego es que ellos son felices a quince grados bajo

Voz 0313 42:34 pero es cuando sale a hacer actividades

Voz 1679 42:36 esto madres patinando sobre hielo con con el carrito de su niño también patinando sobre hielo

Voz 0313 42:42 es otra vida ahí eso atraviesa hay una agenda cultural Ángeles

Voz 1679 42:44 el que tremenda en esta época hay baile teatro conciertos mucha ópera Sibelius aquello es el paraíso de la música clásica de la ópera en la explanada el puertos instar a todos los años en estas fechas un mercadillo en donde se puede encontrar pescadores quisimos por supuesto el mar congelado Hiperión

Voz 0313 43:02 mucho mucho tipos gastronomía etcétera etcétera Helsinki una ciudad maravillosa ahora primera Helsinki segunda Estocolmo

Voz 1679 43:12 pues mira Estocolmo pasa lo mismo ellos dicen que es la capital más bella de Europa dicen los suecos que van a decir de suciedad pero es verdad que en invierno igual hay pueda haber un metro de nieve el la bahía es casi congela el ambiente se transforma hay un mercadillo de Navidad en Scan Safe hay vino caliente artesanía decoración navideña muchas delicatessen invernales suecas como las salchichas de carne de reno o de alce y sobre todo un ambiente hacia

Voz 0313 43:37 pero qué ricas la carne de reno la aprobado hace poquito pues ese hace que ricas la carne de reno que dijo en toda esa zona de la ponía tampoco de cosita a pensar en el reno pero voy la carne está muy bien pero bueno

Voz 1679 43:47 es un guiso muy tradicional en toda la pone que es carne de reno con guisantes y es más sencillo imposible es una delicia con un buen vino caliente algo caliente en ese entorno

Voz 0313 43:56 qué tan nevada Susana Cristóbal buenas tardes

Voz 23 43:59 hola hola hola Susana cuanto

Voz 0313 44:01 dos años viviendo en Estocolmo ya es veintiuno

Voz 38 44:04 hola oye podemos conocer el principio

Voz 0313 44:06 de la Historia por pura curiosidad no es una panadería ni nada

Voz 23 44:09 yo fui como pos dos que la universidad Estocolmo estoy hablando de la ciudad pide la belleza recuerdan el primer día pasando hacia las tan minado desde el puente hacia la lado del Málaga donde está en la ciento diez y aquí voy a ser felices todos estos años

Voz 0313 44:27 sí sí sí

Voz 38 44:29 soy catedrática de universidad yo sigo teniendo mi trabajo mi grupo aquí Juan

Voz 0313 44:34 qué bien porque tú eres de Bilbao verdad si yo soy de Bilbao

Voz 38 44:37 otro paraíso también para visitas

Voz 1679 44:39 Conexión Bilbao Estocolmo muy cercana bueno son ciudades de Mar Ría Igor un ambiente similar en ese sentido

Voz 0313 44:46 oye que nos recomendarías tu desde tu experiencia para estas fechas para alguien que quería viajar a Estocolmo

Voz 23 44:51 pues este año en particular ellos de comente día número uno visitar el Museo Nacional está recién abierto una maravilla tres años Tomás es rehén rehaciendo lo completamente Cintora a tomar un ferry tomaron Farré desde Stone Cayenne y hacerse al menos un día por el Archipiélago todavía no está completamente helado pero se está Celada se Lara si es algo único es algo único

Voz 0313 45:17 a cuánto esto es hoy de temperatura por curiosidad

Voz 23 45:20 mucho estaremos a entre cero y menos dos

Voz 38 45:24 bueno era tu eh

Voz 23 45:27 yo creo que lo singular singular del invierno es lo del hielo yo creo que esto es lo uno lo que hace más bello Estocolmo una ciudad rodeada de Isla de Mar Cuando el cielo está congelado la posibilidad de atinar en esa es algo increíble patinar con estos patines de larga distancia que permiten andar yo hechos en la naturaleza porque es que la naturaleza está muy muy cercana también y también la bella para Estocolmo radica en esta conexión entre el aguador si el agua del mar el maldad en el Báltico que lo vemos cortado en las esclusas sé que es casi en la zona de cámaras tan del centro todo esto que siguió la te da unas posibilidades como a mí la primera vez que que que lo vi que lo experimenté fue una sensación mágica

Voz 1679 46:16 yo seré yo añadiría para mí uno de los favoritos el del basa en el museo de del del del galeón basa que además se debe su conservación precisamente esa conjunción de agua dulce nada que habla que hay en la ría donde está o en la bahía donde está Estocolmo para mí ver ese galeón que es un auténtico si lo único que queda en el mundo porque se conservó por unas cualidades milagrosas del agua me parece también un necesita fuentes

Voz 0313 46:42 oye Susana lo de Feliz Navidad en sueco como es a ver a ver si lo pilla yo lo intento eh

Voz 38 46:46 buenas gol Got You solo con Tom

Voz 0313 46:51 es fácil buena pues

Voz 38 46:54 pues Susana Gómez Llull

Voz 0313 46:56 el agur y que te vaya muy bien y gracias

Voz 23 46:59 me hizo hasta ahora

Voz 4 47:22 he aquí un ejemplo de cómo se puede una persona apasionada con el lugar en el que

Voz 1679 47:27 si además se se les notaba que daba gravísima esto cosmos es una ciudad muy bonita realmente es una de las capitales europeas más bonitas y la vista desde la bahía de la mano de antigua desde de la bahía

Voz 0313 47:40 es una élite saltamos Estocolmo a Múnich pues mira hablamos de Munich cómo podíamos avalado de

Voz 1679 47:45 muchísimas otras ciudades alemanas porque allí también la Navidad se celebra con un calor inusitada inusitado las frías temperaturas no impiden que los alemanes visiten a diario los famosos mercadillos de Navidad hay que son unos de los más de lo mejor montado de de todo Europa y además una idea que se ha exportado a muchos lugares del mundo el mercadillo Navidad de Múnich la caída el bávara es uno de los más antiguos fíjate se celebra desde mil trescientos diez Hydra entre las cuatro semanas de Adviento pues eso llena la ciudad toda esa zona centro de luces cálidas motivos navideños mucho el vino caliente adoro a los alemanes le perdono hasta que caliente en el delito de de cárcel pero bueno la tradición agarra mandarlo muy fuerte para calentarse las manos oponen casi a punto de ebullición no la verdad Munich es una ciudad que si es bonita siempre en Navidad lo ha expuesto

Voz 0313 48:33 de aquel río buenas tardes hola buenas tardes Raquel es la empresa a medida que yo pensado vayan a medida bueno será música medida o que es Bayern que significa valle Raquel

Voz 38 48:43 vayan científica es más vale vale vale exacto y Múnich es su capital

Voz 0313 48:49 o sea el Bayern de Munich es el Baviera exacto que mal queda traducir el nombre

Voz 38 48:56 en va a una pala mucho mejor

Voz 0313 48:59 ayer Raquel lo de la pena de cárcel para al paro el vino caliente tú lo comparte sólo consume sin problemas no es tan quisquilloso como Paco

Voz 38 49:06 además me acuerdo con Paco la la verdad no atacamos a Zuma con Brando la buena más

Voz 23 49:13 es decir si hay el la base vino es buena sabe muchísimo mejor lógicamente

Voz 0313 49:18 que lleva adelante azúcar están bastante pues oye Raquel está claro ha comentado Paco los mercadillos fin lo típico de Navidad que más destacaría es de Múnich en invierno por qué se pone más bonita la ciudad en esta época del año

Voz 23 49:32 bueno a dominan sobre todos los como decíais los los mercadillos durante todo el mes de diciembre en la época de Adviento aquí una época que sirvió muchísimo con muchísima intensidad una época de recogimiento con lo cual las el encuentro en los mercadillos de Navidad tés y pico después del trabajo familias amigos es un punto de encuentro durante todo el les sacaban el día veinticuatro pero a Mónica que venir dos veces al año hay que ir en el ano y hay que venir a limpiar noches que la entidad sólo es completamente distintas en invierno aquí pues la nieve la la viste la pone bonita estamos muy cerca de los Alpes con lo cual Múnich toda la zona de de su alrededor es bonita de visitar aquí a final de las a las pistas de esquí de los alemanes aquí para los Alpes es decir los que ahora los alemanes que quién practicar el esquí alpino con las montañas altas tiene que bajar aquí a a batiera a lógicamente está toda la zona de Los Lagos os Lago se ponen también helados paisaje francamente

Voz 0313 50:31 el muy muy Oller Raquel y cuál es tu historia tu relación con con Munich

Voz 23 50:36 a mi historia es la historia clásica yo vine después de acabar la carrera me para mí alemán conocía

Voz 38 50:43 eso es maravilloso así que me tuve que dar cuánto tiempo llevas

Voz 23 50:50 esta es la segunda vez que vengo cuando nos conocimos me quedé un cinco seis años vimos a Barcelona Soy de Barcelona Barcelona leyendo unos años y ahora es de cinco años que hemos regresado a Monet en mi relación común y que no relación Familia yo me siento en casa aquí

Voz 1679 51:05 mira yo que soy periodista es decir muy cotilla viajo mucho y siempre pregunto llevo una particular estadística de porque la gente se queda en otro sitio y el noventa y nueve por ciento de la veces es para amor pero siempre hay una bonita historia de amor en el un cambio de domicilio

Voz 23 51:19 pero después esta ciudad realmente atrapa es una ciudad preciosa máquinas con muchísima oferta tanto artística como musical de deporte de naturaleza es es una nueva combinación muy

Voz 0313 51:32 bueno oye Raquel Feliz Navidad en alemán y así nos quedamos tranquilos pues tampoco este

Voz 23 51:41 juego que estos feliz fue Val externa

Voz 0313 51:45 treinta pues eso que fue muy bien

Voz 23 51:48 las gracias esta sabrá lograr que vaya muy bien

Voz 11 51:56 sin sí

Voz 0313 52:04 la verdad es que la lista de ciudades hermosas son más hermosas en invierno este invierno que comienza oficialmente hoy sería muy larga esta Nueva York está Praga estaría Innsbruck también pero yo no quiero que cerremos esta cita de de cada viernes con los viajes sin atender tenemos muchas consultas pero es que tenemos una que si no la respondemos hoy ya no va a haber posibilidad y mira para darle paso de entrada vamos a cambiar de música venga

Voz 50 52:28 y ahí

Voz 0867 52:34 los aires de tango

Voz 4 52:37 aires que nos llevan a Buenos Aires la preguntas de Javier hola Paco buenas tardes