La Ventana (24/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1050 00:06 el Gobierno de Indonesia actualizado la cifra de fallecidos por el tsunami de este fin de semana ya son trescientos setenta y tres muertos hay además casi mil quinientos heridos y más de un centenar de desaparecidos no hay constancia de que entre los afectados haya ciudadanos españoles de las autoridades del país han explicado que su sistema de alerta de maremotos no detectó o la de este sábado porque fue debido a un ERE en volcánica Hinault a un terremoto para lo que sí están preparados más del exterior el Gobierno de Israel ha decidido adelantar las elecciones generales abril de dos mil diecinueve unos meses antes de lo previsto el primer ministro Benjamin Netanyahu que gobierna en coalición toma esta decisión después de una crisis gubernamental tal entre los partidos que forman el Ejecutivo informa desde Jerusalén Beatriz la cumbre ríe

Voz 1140 00:51 diferencias en materia presupuestaria o enfrentamiento por una ley que obligaría a judíos ortodoxos a hacer el servicio militar las explicaciones son varias pero el resultado es que Benjamin Netanyahu muy a su pesar no ha podido mantener la coalición gubernamental hasta el fin de su mandato habrá elecciones anticipadas en Israel unas elecciones solicitadas por todos los partidos que forman el Gobierno actualmente en las que Netanyahu parece el gran favorito pese a llevar casi diez años en el cargo estar acosado por escándalos de corrupción el gobierno de Netanyahu pendía de un hilo desde hace semanas sólo tenía sesenta diputados sobre ciento veinte el primer ministro ha dicho hoy que espera que las urnas consigan un gobierno como el actual que es el más conservador de la historia de Israel

Voz 1050 01:37 ya en nuestro país los cuatro presos independentistas que realizan una huelga de hambre hasta el pasado jueves ya han recibido el alta hospitalaria Se trata de Jordi Sanchez Jordi Turull Josep Rull informa esta tarde van a regresar a la prisión de Dones también desde Cataluña la portavoz del Govern ha admitido la posibilidad de que los independentistas no bloqueen la tramitación de los Presupuestos en el Congreso otra cosa es que voten a favor de unas cuentas que llegarán a la Cámara en las próximas semanas escuchamos a en declaraciones a Catalunya

Voz 0563 02:07 les toca que el Govern y los grupos parlamentarios en el Congreso nos tenemos que reunir para ver si hay margen para ver si esta solución puede llegar pero quiero dejar clarísimo que tal y como están las cosas Pedro Sánchez se comporta como Rajoy en lo referente a buscar soluciones sigue avalando implícitamente la represión de ninguna manera se pueden aprobar

Voz 2 02:28 presupuestos y maneras puedan aprobar

Voz 1050 02:31 también de lo político Gaspar Llamazares ha anunciado que renuncia a todos sus cargos federales en Izquierda Unida de Asturias y además de

Voz 0827 02:38 anuncia una campaña de linchamiento por su vinculación

Voz 1050 02:40 con la plataforma actúa creada junto a Baltasar Garzón

Voz 3 02:43 en los últimos tiempos han utilizado eso

Voz 4 02:46 dirección acción ya como tribunales sumarísimos

Voz 3 02:50 para juzgar y condenar al margen de

Voz 4 02:52 que es garantía procesal desde luego yo para participar en procesos de linchamiento no estoy han a estas alturas

Voz 1050 03:00 ya en nuestras costas Salvamento Marítimo ha rescatado otras cuatro personas en alta mar iban todas en una patera están siendo trasladadas al puerto de Cartagena con este rescate ya asciende a cuarenta y ocho las personas localizadas en las últimas horas en aguas del litoral murciano esto toda la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com Se quedan con La Ventana nosotros volvemos a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1826 04:03 las cuatro de la tarde y cuatro minutos las tres y cuatro en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están abrimos aquí en esta tarde tan especial abrimos la Ventana hoy lunes veinticuatro de diciembre recibimos aquí en casa de nuevo ella ya lo ha advertido la redes sociales vuelve a casa por Navidad Ángeles Caballero la que hemos invitado a tomar

Voz 6 04:23 café esta tarde Ángeles qué tal muy buenas tardes buenas tardes a todos es un placer estar aquí

Voz 1826 04:28 hacías por invitarme bienvenida estaba con los otros como es habitual como cada tarde Isaías Lafuente Isaías

Voz 0827 04:33 hola realidad te está deseando decirlo así Feliz Navidad ya es cierto

Voz 1826 04:38 dicho nadie no olvidemos sirve no habían recibido ningún mensaje con felicitaciones de Navidad a través de las redes sociales a través de whatsapp alguno original que os haya llamado la atención de ahí están bien pero

Voz 0827 04:50 si ayer me pareció un poco prematuros no hay que no se vamos con demasiada prisa y con demasiada no sé yo creo que los días son los días y hoy día veinticuatro pues ya podemos lanzarnos no no no he recibido cosas especiales más que lo especial que es la gente que me envía las cosas que más cero tampoco somos muy originales

Voz 7 05:13 los mensajes ya no está de moda entonces cada vez que feliz Navidad espero que pase una buena noche un abrazo dices a cuantos contactos de whatsapp la Vía exactamente lo mismo

Voz 1826 05:24 oye no es por entrar en el en el debate el debate que alguno quiere levantar su citar por ahí pero sois de de Navidad espíritu navideño independientemente después del vínculo que que tengáis religioso o no con cola así estas Ángeles tú

Voz 7 05:38 sí sí aunque también tengo un poco mi parte Green porque es bueno el también es verdad que son son fechas en las que eso de que se nos imponga en un auto imponga que tiene que ser entrañables a veces hay una sobredosis de festividad de Familia todo eso ya acaba uno casi deseando un pelín volverá a rutina pero sí hombre un poco hay que mantenerlo aunque sólo sea por los pequeños de la familia

Voz 0827 06:03 yo también yo también hombre yo creo que hay una generación que lo hemos mamado lo más amamos desde la fe e incluso cuando hemos abandonado la fe pues algunos lo mantenemos si yo pongo el nacimiento en casa y pongo el árbol celebró la Nochebuena y la Navidad y los Reyes y es el día más feliz del mundo el día de los Reyes que todavía sigo poniendo los zapatos por eso mejoraba mucho la gente que desde la política intenta apropiarse hasta de estas cosas es que de verdad es decir quieren quedarse con todo con la bandera con los nacimientos con el árbol con el Belén hombre que en los dejé en un poquito en paz no yo creo que nadie no tiene sentido claro yo creo que nadie se tiene que sentir tan ofendido como este hombre como Secretario General del Partido Popular diciendo a quién le moleste pero si a nadie le molesta que el celebrar la Navidad lo que nosotros que estamos en esta Navidad a nadie absolutamente nada dijo por eso y hay millones de españoles que se están moviendo que están regresando a casa que vuelven a casa por Navidad y que van a celebrar la noche desde la CO desde no no la fe sean españoles franceses afganos hubo marroquíes pues van a celebrar a una noche

Voz 1826 07:07 sí mira ahora que decías afganos o marroquíes hay muchas formas

Voz 0827 07:10 ya habrá menos desde luego pero vamos allá

Voz 1826 07:13 bueno hay muchas formas de celebrar o de pasar esta noche vamos a irnos a un punto para nosotros ahora mismo indeterminado en alta mar aún punto entre la costa Lidia y Algeciras Algeciras es el destino si todo va bien dónde llegará el barco español de rescate Open Arms el próximo viernes lo hará con trescientos diez de los inmigrantes de los migrantes que rescató hace unos días frente aquellas costas como decíamos un barco que esperaba para hoy no existe se estará produciendo ese hecho en este momento esperaba al astral el velero de esa misma ONG que partió a su vez el el sábado zar Baba desde Badalona lo hacía con suministro de alimentos de mantas de medicinas para las personas rescatadas ahí en ese punto vamos a saludar a Gerard Canals que es jefe de esta misión Gerar Canal qué tal muy buenas

Voz 2 07:59 tardes hola buenas tardes

Voz 1826 08:02 tras donde estáis

Voz 1313 08:04 pues justo ahora lo que comentabas que está a punto de llegar a lo que acabamos de empezar a ver pues uno de los costados nuestro barco sea breve a podemos tenerlo suministros que hemos pedido que suministros llegan bueno básicamente comida aunque también puede esperar de ropa pero básicamente comida suele me satisfaría oye cómo está

Voz 1826 08:26 sí sí cómo están las personas que haber rescatado

Voz 1313 08:29 bueno hay un poco de todo en general el estado físico de las personas aparte del cansancio es bueno Yi bueno hay algunos te una intervención médica posterior tenemos casos de sarna pero nada nada grave de momento

Voz 1826 08:41 ya porque desastres ciertas decíamos trescientas diez personas rescatadas y y tengo entendido que dos o tres evacuados en realidad un bebé su madre y un menor de catorce años y que tuvieron que ser evacuados no

Voz 1313 08:53 si los primeros el primer caso era un recién nacido de apenas dos días que al parecer se comido desde su nacimiento me conjuntamente con su madre con un helicóptero en Malta el día siguiente pues nos dimos cuenta que uno de los chavales que teníamos abordo tenía una dolencia que estaban progresando de manera bastante lesiva tenían una inspección en la cara y pedimos una situación médica Italia y también pues lo pudimos sacar con lo cual lleva como personas y con el resto pues las seguimos cuidando alimentando la idea de descansar por las noches

Voz 1826 09:28 decíamos estábamos hablando comentando ahora con Ángeles con Isaías independientemente de la connotación que se lea esta noche está esta es una noche muy especial una noche muy especial universalmente eh vosotros la vais a pasar dentro de las posibilidades ya sabemos dentro de los condicionamientos y ahora cuando llegue el el velero que que os trae los suministros la vais a pasar está pensado pasarla de alguna forma especial o no llegar bueno derecho ya hemos empezado

Voz 1313 09:53 en este día un poco más especial no sabemos cómo va a ser complicado hacer ningún tipo de acelerar las personas que tengo porque ya están descansando pues lo hemos adelantado un poco oí durante el día más prepararon Revilla celebración uno si en la en Cataluña lo que es típico de esta noche es hacer el dio no sé si sale regalos o algo así durante la tarde con los con los críos que tenemos aquí les enseñamos a cantar nada estuvimos haciendo eso porque enmarcamos anunció en Barcelona la seguridad y hoy pues les ha traído regalos

Voz 0827 10:32 supongo que si tuviera que pedir al partido para el próximo año esto sería que ya no tuvieras que estar embarcado no para rescatar a gente en alta mar que sencillamente busca una vida mejor

Voz 1313 10:46 sí sí la verdad es que sí creo que ese sería el principal regalo para todos no para nosotros es para otras transferencias y sobre todo para la gente que que está siendo este trayecto sí que está poniendo en riesgo no tiene sentido que sea que lanzarse a nadar cuando estas vías para llegar que son mucho más seguras y que empiezan la llegada de hecho sino como lo que está pasando ahora pero bueno no no parece en vías de solucionar esto

Voz 8 11:09 perdón no ya una una pregunta que a pesar y cómo cómo estamos asistiendo a intentar que sea que sea un día especial para para todos los que estáis en ese marco pero conviene que recordemos me gustaría que nos que nos recordara a los que estamos aquí a todos los oyentes que nos están escuchando que lo penal llega a España tras la negativa de varios países me gustaría que recordarás brevemente el periplo que que estáis

Voz 7 11:33 teniendo hasta llegar si no me equivoco que llegáis el

Voz 8 11:35 Ernes a Algeciras

Voz 1313 11:38 tenemos previsto llegar el veintiocho por la mañana si las condiciones marítimas lo permiten pues seguiremos esperamos llegar ese día llevamos aquí evidentemente efectivamente pero después de dos dado hemos tenido la negativa de Malta que donde no se han dignado contestar con con la negativa pero el resto consultados han contestado hemos consultado tales centros a Francia Grecia y durante todo el periodo del rescate estuvimos sin contactar con las autoridades hebillas de aquellas que se supone que tiene cuidar de las zonas SAR que reclaman con no estarán en no no vivos contactar con ella nos enteramos por correo electrónico en el que estamos todos los medios de gordo y hizo absolutamente imposible o sea que al final afortunadamente pues unos pocos va atendió la petición nos ha permitido casa pero pero si no nos han puesto demasiado fácil lo peor es que me hicieran nos contestaban

Voz 1826 12:38 en este gesto de de España del Gobierno español lo entendáis entonces como un gesto navideño por estas fechas o va a ser otro otro punto de inflexión a partir de este momento porque recuerdo que fue sobre finales de noviembre no cuando decidisteis volverá a la zona estabais especialmente bueno molestos ya no sólo por la actitud de un Gobierno determinado sino por la inacción deliberada de la Unión Europea hay decidisteis anunciase y que volvía Isaí a la zona al corredor entre Libia e Italia a pesar del riesgo evidente que que corría

Voz 1313 13:10 sí bueno visto que tras intentarlo durante dos meses no prácticamente no nos dejaban salir de puja estuvo en Motril no podíamos más el barco parado con la necesidad que había de de vigilancia de rescate hemos podido comprobar las dos veces desde entonces que hemos llegado a la zona SAR iniciada pues pasemos de el de Nuestra Señora Loreto que justo punto capital

Voz 9 13:33 eh eh

Voz 1313 13:35 el nuestro de ahora pues igual pues es evidente que hace falta parece mucha casualidad que solamente tensando dando estamos nosotros no luego parece que cuando hay barco humanitario eso no de la administración que no esté pasando nada que no que no haya rescates haya víctimas ir no es así eso está pasando todos los días y lo que pasa es que lo esconde y con lo cual nosotros creemos que es de vital importancia siempre mantener al menos un barco en la zona porque eso obliga a los gobiernos a dar la respuesta que deberían dar aunque luego lo por lo que de unos otros años haciendo caso no pero bueno

Voz 1826 14:10 oye me decías al principio que estaba prevista para esta hora estará llegando lo tenéis ahí a la vista a vuestro velero al astral que que llega con los previsiones eh está ya muy cerca y una vez que se haya hecho eh esa operación de que os suministre las provisiones necesarias que hace astral vuelve otra vez a costa de de Barcelona de España o qué

Voz 1313 14:31 pues mira que tenemos ahora anillas quizá algo menos usted llegando a junto con nosotros al mismo tiempo que acaba de llegar ni las producciones no dejar pasar mañana el estado de la mar no es el más adecuado para ese tipo de maniobras con lo cual esperaremos a mañana todavía puedo como la comida que tenemos no gordo y supongo que nos acompañará hasta el puerto de Algeciras aunque tampoco se lo he preguntado sí está bastante contento estoy con que están aquí como para preocuparte reciban hace que con nosotros pero vaya creo que sí ya declarado suspendido el trayecto que tenía astral para estas navidades que iba a hacer unas visitas a diferentes tipos en entonces bueno supongo porque ella se queda con nosotros

Voz 0827 15:15 Gerar nuestro barco está cargado hoy de historias humanas pero bueno la primera ya que estamos hablando contigo es la tuya a quién vas a echar de menos o quien te va a echar de menos hoy precisamente porque estás ayudando a estas trescientas personas

Voz 1313 15:30 bueno por lo general no pero presupongo que especialmente mi hija que estos últimos días casi quería hablarme un estado porque no está en casa

Voz 1826 15:40 sostienen que tiene cuatro años

Voz 1313 15:44 sí ella ya ha estado en Grecia conmigo cuando desde las cero vez allí ya entrado nadie conmigo en Grecia y lo que ya saben estaba Santiago lo entienden pero no por eso les gusta

Voz 1826 15:55 un abrazo muy fuerte Gerar Haití un beso muy fuerte desde aquí a tu hija de cuatro años un abrazo los mejores deseos a toda la gente que estáis ahí en el Open Arms a la gente de la astral a la tripulación a la gente que lleváis a bordo y que sea una Noche de paz y que sea un año de paz un abrazo muy fuerte Gerar

Voz 6 16:16 te damos lo a todos los tripulantes grande ahora tarda una verdad

Voz 12 16:33 y es que sí

Voz 13 17:14 no son muy especiales para esta noche lejos de aquellas vueltas a casa idílicas como las que hemos visto durante tantos años en los anuncios de televisión

Voz 14 17:41 nada nada mío

Voz 1826 17:49 originalmente es un gin que el publicitario pero desde luego que se ha convertido en algo más y al que siempre apelamos cuando hablamos de estas vueltas idílicas ya digo nota no todas las vueltas idílicas a a casa por Navidad esta mañana por ejemplo nos hemos encontrado con una historia el titular en el Huffington en el Huff Post era una madre histérica un hijo de pisado y un taxista no es una película podría serlo es el mejor hilo de Twitter para comentar en Nochebuena para que tengan motivos para para hacerlo haberla madres Angélica González periodista del Diario de Burgos vive en aquella ciudad elijo despistado es un estudiante en Granada que de volver a casa por Navidad el taxista parece que uno de los protagonistas que consigue despertar alijo para que no pierda el autobús bueno digo vamos a contarles pormenorizadamente esta historia no sé si la habíais visto en Twitter Isaías

Voz 14 18:41 no

Voz 1826 18:43 si tú te has sentido como madre bueno como madre como padres muchos nos hemos sentido perfectamente identificados con la historia de Angélica Nos hemos visto reflejados en estas situaciones tan esperpénticas que menos mal que nos da por por reír no que es realidad retrato retrata en una crueldad con las que vivimos esas situaciones de angustia cuando ha no se pasan tres minutos y no sabemos de los nuestros no sabemos de nuestros hijos Angélica

Voz 2 19:09 el buenas tardes hola buenas tardes cómo estás ahí está todo en orden yo vengo a ver si

Voz 1826 19:16 a ver decía tres cuartos de horas de tres cuartos de hora de histerismo el niño parece que tenía que coger un autobús a las ocho de la mañana en Granada para volver a Burgos tu madre previsora un poquito histérica también no

Voz 15 19:31 porque esto no mucho mucho fan no no quería que

Voz 1826 19:33 que el dedo en la llaga pero

Voz 15 19:36 me celosamente no he visto yo estoy harto de que

Voz 1826 19:38 qué pasa tú estás más pendiente de la hora a la que se tiene que levantar el niño para que no pierda el autobús que el propio niño no

Voz 15 19:44 exacto las cosas así que yo les digo la el día anterior no voy a para que vaya escondite perfecto sin problemas el asunto es que ese fue a la cama y dejó el teléfono en silencio

Voz 1826 19:55 pero el suele hacer esas cosas oí por eso te tiene ha estado abierta tú eres he protectora Angélica

Voz 15 20:04 que va que no no todo lo contrario Él es un chico desde desde los dieciséis años viaja mucho y es súper organizado siempre sabemos en cada momento dónde está dos aviones a qué hora llega por eso era más raro todo él todo esto te lo mismo que ya de natural es mucho pues se vino arriba fueron tres cuartos de hora infernales

Voz 1826 20:21 pues bien por cierto el niño como se llama porque si no le vamos a estar llamando todo el rato el niño

Voz 15 20:25 mira mejor niño se lo tengo aquí

Voz 1826 20:28 ah vale vale bueno el niño el que ya tiene cierta edad lo dicho

Voz 0827 20:34 cuántos años tiene

Voz 1826 20:37 que bueno

Voz 15 20:38 cuánto de ellas políticas

Voz 1826 20:40 ya ya bueno entonces tú a pesar de que le dices yo me ofrezco a ponerme el despertador a las seis y media yo te voy a quemar el chico de veintiún años dice no hace falta que se va a por mí mismo pero tú te pones el despertador lo llamas

Voz 15 20:56 entonces lo llamo no responde esconde porque tiene el móvil en silencio son las seis y media las siete menos veinte y las siete menos cuarto las menos diez llamó al padre de familia que estaba también estábamos durmiendo claro yo digo esto es no policía no policías le ha pasado algo le ha pasado algo le ha pasado algo que hay en el mundo opta aquí dije esto me lo va a solucionar el taxista

Voz 1826 21:17 espera espera espera va vamos primero antes del taxi entre ambas cosas que cuenta tú en el y lo que se te pasan por la cabeza son las cosas más normales es decir no que si hubiera dormido sino que le hubiera dado un ictus o que lo hubieran secuestrado por los albanokosovares no

Voz 15 21:31 no me pongo a siempre siempre en todos los desde entonces dije bueno pues se ha desbocado en la ducha el rictus juvenil que a los veintiuno años no suele pasar pero bueno si estas cosas de sí que ocurre sobretodo digo ya es que cueste una banda de albanokosovares que muy a mi hija al pueblo albano-kosovares hizo una broma que

Voz 0827 21:48 pero sobre todo al pueblo grana al pueblo de Granada según lo planteado albano-kosovares

Voz 15 21:54 ah no nos hiciera a todo el amor del mundo hacia el pueblo de Granada que es maravilloso maravilloso desde Fatma que fue la que me cogió el teléfono de Jaime el taxista que muy que llamó al timbre que despertó a mi hijo de todos compañeros de piso y fue él el que hizo que ni que a las siete ocho la estuvieron autobús

Voz 7 22:15 Angélica una pregunta por qué decides llamar un taxi esa yo que también soy madre y tan también hubiera pensado lo de los albanokosovares sin duda

Voz 1826 22:25 porque eso es lo más lógico en eso es lo que pensamos como albano-kosovares con tendencia al secuestro además porque habrá muchos albanokosovares que sean buenísimas que

Voz 7 22:35 tiene que llamar a un taxi Hinault pues no se hospitales la policía por qué te llevas el gremio de taxistas fíjate que no

Voz 15 22:44 porque fueron como treinta y cinco cuarenta minutos tan locos tan locos que dice bueno pues pese a que el taxista Liga me porque igual fíjate había pensado igual que llamó al uno uno dos emergencias un poco abusar no

Voz 1826 22:57 ya

Voz 15 23:00 que no iba a pasarles nada grave así como que llamar aún al servicio de emergencias igual era demasiado gasto hay demasiada demasiado enumeró dentro de lo feliz que estoy tan pequeño pero bueno pues igual un taxista puede dar un timorato pero que selló esta reflexión agua ahora en aquel momento no estaba para nada

Voz 1826 23:18 no no estamos para nada bueno ahora mismo también desde esta perspectiva desde la tranquilidad ya que te da el saber que todo ha tenido un final feliz le estabas agradeciendo a la operadora teleoperadora del Radio Taxi de Granada por la gran capacidad de empatía que tuvo contigo porque tú ahora también piensas fríamente te podría haber mandado a dormir

Voz 15 23:37 lo que tiene que estar haciendo ese momento no claro claro de hecho su primera reacción me dijo bueno mujer usted no se preocupe tiene en Granada se acepta que no le ha pasado nada pero ella me veía yo creo que está ventilando y al final dijo esa que dice que voy a llamar a un compañero yo iba escuchando en el en tiempo real como ella llamaba decía fulano si estáis cerca de la calle tal podéis que tengo una madre que ya madre

Voz 3 24:03 una madre

Voz 15 24:06 de está muy preocupada porque dijo que no la coge el teléfono y en fin es le fue un taxista llamó a la puerta que yo le dije yo efectivamente despertó a toda la muestra que estaban allí durmiendo dijeron oye pues que pierdes el autobús así colas doce así que Fathi bueno he tenido la oportunidad de hablar con ella a llegarle con ella para darle las gracias a todos más tranquilos y bueno estoy encantada les mandaremos sí ya sé que lo tengo dicho en Twitter

Voz 0827 24:30 buenas palabras aparte de la morcilla supongo que el niño habrá bajado ya ha pagado la carrera al taxista o no

Voz 15 24:36 sí sí sí que la verdad es que sí es un chico es un chico muy sensato y mete a nivel de aquí con un odio africano entonces que que sepa España entera que es un chaval estupendo bueno una gran persona

Voz 1826 24:51 oye Angélica y España entera como ha reaccionado quiero decirle a través de las redes sociales que ya sabes que en la gente a veces está esperando también ahí para hincar el diente estamos hablando últimamente mucho de los ofendidos que les parece todo en términos generales cómo ha reaccionado el el texano

Voz 15 25:06 tengo la generales ha sido maravilloso porque la gente ha entendido lo que yo contaba estamos creando una hermandad de madres histéricas de todos los puntos de España que eso va me emitió otra llamar ya como colectivo órganos estado y luego también he tenido todo lo sé no tipos de triste detenido la ofendido grita detenido al me llama Nafti he tenido todos todos

Voz 1826 25:31 también se financió con esto

Voz 15 25:33 sí porque yo en mi perfil de Twitter me defino como feminista entonces a quién ha sido quién fijado asiste a la gente normal que ha habido queda ha dicho que me he inventado la historia comporta sin denuncias falsas termina así de dijo en fin como en general toda siga maravilloso la gente ha sido muy divertida e incluso el alcalde de Granada de nuevo del asunto y me dijo que esperaba que lo fuera diez ha sido todo maravilloso pero efectivamente tenido lo que el delito la hace me ha dado clases de cómo de educar a un niño para que no se duerma como todos los picos todos los equipos

Voz 0827 26:09 Angélica no hemos dado relato fundamental a qué temperatura hace en Burgos

Voz 1826 26:14 amiga dejen en Burgos

Voz 15 26:16 cuatro grados dice el susodicho personaje de la historia

Voz 1826 26:20 si te nevera de Granada

Voz 15 26:22 porque tenía claro

Voz 1826 26:25 yo hablo con conocimiento de causa mucho para que que eso es temperatura tropical una cosa lleva unos meses en Granada ya se ha olvidado hombre cuatro gramos a estas alturas de año está estupendo

Voz 15 26:36 desde que Angélica González ha sido un placer

Voz 1826 26:39 un beso muy fuerte muchas gracias

Voz 3 26:41 comer nada

Voz 1826 26:43 bueno Ángel Isaías tenéis motivo ahora para ya tenéis una historia para esta noche tenéis una muy buena historia

Voz 0827 26:49 Angélica hubiera sido la madre de Boabdil no te va leyendo te exige que viene a Isabel

Voz 16 26:56 la FIA preparado de otra manera es lo que tienen las mujeres

Voz 1826 26:59 Burgos son así se cuatro y veintisiete tres y veintisiete en Canarias enseguida estamos otra vez por aquí

Voz 1826 30:55 no sé lo que pasa

Voz 20 31:05 empieza una

Voz 0827 34:09 canta encantada

Voz 1826 34:10 no

Voz 6 34:11 ahora que estamos en Barcelona digo que la mayoría

Voz 1826 34:15 lo han visto con las imágenes que van circulando por ahí en redes sociales en internet en ese momento no sabemos si Serrat estaba estaba en una esquina del escenario estaba entre cajas entre bastidores pero le dice a los músicos que no que que paren e iban a irrumpir con el siguiente tema le dicen que paguen el toma el micrófono ISE dirige a es espontáneo

Voz 34 34:36 de estima datos se cobra Bartali tema Car donde está diseñado de seguro que es la primera vez que aquel aclarando no trova poco eso

Voz 8 34:54 qué es pues

Voz 1826 35:02 ovación cerrada bueno imagino que sentir de verdad eh Éste es el extracto de de las últimas palabras de de lo que les responde Serrat desde el escenario y es lo que hoy nos lleva a la polémica que plantea Isaías Lafuente sin paños calientes hoy la polémica es estaba ante un despistado un imbécil

Voz 35 35:23 nada

Voz 1 35:24 la polémica

Voz 0827 35:28 bueno pues esa es la noticia oye que Serrat tuvo que interrumpir el viernes pasado su espectáculo para responder a ese espectador que le gritó canta en catalán que estamos en Barcelona y el cantante con ese enfado sereno que es de los que atraviesan coraza de acero pues le dijo eso que quizás andaba un poco despistado porque el despiste despistes general en los últimos tiempos tal y como dijo Serrat pero que estaba siendo un espectáculo en el que él repasaba canciones escritas en mil novecientos setenta y uno en castellano así que le pidió por favor que le dejar hacer su espectáculo y recordó lo que tú acabas de recordar que sabía perfectamente que estaba en Barcelona antes que él y que trabaja por esa ciudad mucho antes que bueno vasca fue de tal magnitud Roberto lo que sí sólo era un espectador despistado les suponemos hasta ahora ya centrado el problema es que quizás no fuera despiste lo suyo sino que pertenezca este individuo a ese ejército de soberanos imbéciles que últimamente van repartiendo carnés de pureza a diestro y siniestro aquellos que desde una orilla critican a Serrat en catalán por haber sido crítico con el referéndum independentista desde la otra orilla lo crucifican en castellano por considerar injusto mantener la prisión preventiva de los líderes independentistas a Serrat ni más ni menos que hace tiempo que habita ya la historia mientras otros individuos parecen vivir de prestado

Voz 12 36:46 en la histeria

Voz 1826 36:51 vivimos voy vivimos tiempos de de tanta ofensa verdad Ángeles eh tú habías visto estas imágenes imagino no porque que estaba ahí ha sido el Trending Topic en todos los sentidos y su durante los dos últimos días

Voz 7 37:04 sí sí sí lo he visto iraquí además es que lo he visto justo otra vez antes de de devenir para Cano y además ha hecho un ejercicio que es verlo con con mi hermana que yo la prácticamente treinta años viviendo en Estados Unidos y que no lo sabía enterado de la historia iba visto y les pues me hemos puesto el vídeo a las que se ha quedado sin palabras porque claro ella ya tiene una parte marciana que cuando viene aunque está enterada de la actualidad en España pero que tal deja absolutamente perplejos a yo me pregunto además si cualquiera de los cantantes internacionales que hacen girar por todo el planeta les pidieran en Japón que hablara en japonés y en cada uno de los sitios a los que van a efectivamente ni siquiera Serrat está libre tener algún cretino a un imbécil entre

Voz 1826 37:49 sus seguidores desde la sorna de de las palabras de de Serrat escribe duré mucho más sí sí sí sí claro claro incluso que hace callar a a la gente cuando algún momento determinado irrumpe en aplausos hasta se según esto que dice déjame hablar

Voz 0827 38:06 pues él no quería que hay que ellos se convirtiera en el campo de batalla en el que hay algunos temas que están últimamente instalados un espectáculo de Serrat sea un partido de fútbol sea una tertulia de radio etcétera o una conversación familiar de Nochebuena esperemos que las de hoy sean tranquilas no entonces él mismo quiere quiere parar es solamente quiero responder a esa pero no hay llamas eso no con con esa ironía es decir hombre le veo que a lo mejor está un poquito despistado porque claro usted ha vendido un espectáculo en el que estoy haciendo una cosa muy concreta que es rendir homenaje a un disco que publiqué en el año setenta y uno y que bueno pues mira qué casualidad todo el disco está en castellano y por eso lo cantó en castellano no igual que si cantas pues el disco de Antonio Machado o cantaría en castellano y a nadie se le ocurría es decir ahora traduce no es esto por favor al catalán bueno pues eso no ahora claro aquí está el mar de fondo no porque lo que haga una persona concreta quizás sea menos importante lo peor es el caldo de cultivo en el que se da esta circunstancia yo ese caldo de cultivo pues eso que permite ofende era una persona como es Serrat no que es lo que tu dices que es que yo creo que a estas alturas va a cumplir dentro de dos días va a cumplir setenta y cinco años no necesita ya demostrar nada pero no porque esté instalado en el Olimpo sino porque es que ya lo ha demostrado absolutamente todo en materia de idioma en materia de lucha por las libertades y en materia de lucha por la autonomía en materia de todo yo creo que lo ha demostrado ya absolutamente todo

Voz 1826 39:34 por eso para el tiene que ser muy bueno y tiene que será votado

Voz 0827 39:37 sí los logros tiene que ser muy doloroso que a estas alturas de la historia tenga que volver otra vez a explicar determinadas

Voz 7 39:44 es que me parece también es una muestra también de generosidad por parte del propio Serrat dedicar esos minutos te su concierto a dar esas explicaciones sea que a lo mejor cualquier otro lo hubiera interrumpido que hubiera dicho dos frases rotundas no pero incluso esa generosidad de explicarle de hablarle de la génesis del por si acaso no se había enterado no y esa parte de nunca me ha pasado tú decías ahora en tu en tu texto que Serrat ya ha pasado a la Historia lamentablemente este señor sus cinco segundos de gloria o de pasar a la historia no no quedan tan buen lugar como esa

Voz 0827 40:18 a medio no lo conocemos solamente un grito no

Voz 1826 40:22 de momento ese ese grito también dentro de esa ironía de de la sorna de Serrat se lleva el ilustre mérito de ser la única persona en el mundo que le ha le ha reclamado algo algo así no lo lea reprochaba a Serra yo

Voz 1 40:44 oye

Voz 1826 41:14 ahora podemos decir que abrimos unos minutos hasta las cinco de la tarde de radio servicio ya verán

Voz 0827 41:18 cosas que puede ser muy prácticas alguna

Voz 1826 41:21 la de los regalos es probable que lleguemos un pelín tarde pero bueno como todavía queda mucho trecho sobretodo de aquí con el horizonte de de Reyes porque no sé si a la carta de Papa Noel ya digo estamos a tiempo para reconducir la ahí vamos un poquito ajustados la cuestión es cuánto regalos se pueden deben pedir sobretodo los más pequeños de casa eso es algo que tú tienes tienes bien gestionado tiene solucionado Ángeles

Voz 8 41:47 no yo no tengo fatal solucionado porque además se está

Voz 7 41:52 Papá Noel los Reyes mi hijo

Voz 8 41:54 que cumple el veintiséis ocho años bueno con lo cual en fin

Voz 1826 42:00 área de unificar todo eso y además no puedes decirle bueno pues con esto ya nada no quiere su uso pues quiere su momento de gloria también aunque en este nuevo concierto desde adquiere su momento de gloria y quiere es ser protagonismo lo tengo regular regular regular Iturri Isaías como Loterías porque claro tú muchacho ya es como el chico es el niño de las que estamos hablando de Burgos hace unos minutos adelantado esta campaña yo hace muchísimo tiempo que el límite está en tres cuatro

Voz 0827 42:28 pues a partir de ahí a lo mejor puede venir alguna sorpresa pero de pedir siempre ha sido

Voz 1826 42:32 es cuatro entre entre todo lo que les puede caer por las peticiones varias de la familia próximo este otro problema del que supongo que hablaremos el problema

Voz 0827 42:41 no es Papá Noel ni son los Reyes Magos sino que es que hay muchos Papá Noeles y muchos reyes magos o que van dejando en en muchas casas no entonces te dejan en tu casa en la casa del abuelito el tío de la tía ay

Voz 1826 42:55 esta campaña esta campaña de la que vamos a hablar intenta intenta controlar todo eso la campaña una carta más corta es la iniciativa en realidades de una marca de automóviles Audi que al tiempo que nos invita a reflexionar sobre los nuevos hábitos de consumo hace llamamientos muy interesante sobre varias cosas de las que vamos a hablar

Voz 1 43:14 hola Tomás de una carta que elija Thomas extraño recibir una carta de Papa Noel se le ha dicho que está un poco enfadado porque no traje el coche azul ahora sólo piensas en lo bien que todo pasa vivías con él

Voz 1826 43:36 para esto forma parte de una película de animación que muchos de ustedes imagino que ya han visto en el cine bueno una campaña que además los ofrece una herramienta digital para sensibilizar a niños y adultos a la hora de escribir la tradicional carta Noel a los Reyes Magos Monica caballo es profesor de marketing de Sade es experta en conductas del consumidor y hemos recurrido para comentar esta campaña Mónica caballo qué tal

Voz 36 44:01 hola buenas tardes qué tal como Agüero casaba yo sé si estaba algo estaba cambiando el apellido perdona te ha gustado esta campaña Fira la verdad es que creo que es una iniciativa que que puede ayudar a muchas de Saura como decía Ángeles que es que te llega un momento que no sabemos qué hacer creo que al menos nos hace pensar y poner un poco toma tierra decir bueno no no no que toda esta abundancia que ven ahora pues poner un poco de límites a este exceso

Voz 1826 44:31 que esta campaña toca asuntos desde luego muy sensibles como el de la sostenibilidad quiero decir que no estamos hablando sólo de controlar el ego de los pequeños que también que después hablamos pero sino que estamos hablando de una cosa donde cada uno de nosotros desde nuestro ámbito desde nuestra Valdo sita podemos estar contribuyendo para una cuestión mucho más global más general

Voz 36 44:53 pues sí la verdad es que una carta más corta toca varias temáticas incluso tendencias que estamos viendo ahora en temas de conducta el consumidor lo que comentabas en la sostenibilidad cada vez más estamos viendo iniciativas de de ciudadanos que por ejemplo se ponen de acuerdo para hacer un regalo entre todos un regalo común como cada vez más vemos

Voz 1826 45:15 que que lo que es el concepto

Voz 36 45:18 ha cambiado mucho ahora los niños de ahora que nacen con con con el smartphone con el Internet y lo que eso que busca pues a veces ya tienen en su mentalidad que cuando quieren un regalo piensa en una Tablet en un ordenador en un videojuegos ya no es el juego de mesa que por ejemplo en el año mil novecientos ochenta y cuatro era el Trivial que el setenta y uno por ciento de los hogares los reyes y los Reyes Magos trajes donde vial en las casas claro todo esto explica que son gastó muy fuerte para todos los hogares y este gasto pues de alguna manera al final se tiene que que intentar limitar no yo no es que nos damos cuenta que hay muchas familias ahora que hacen un regalo como un entre todos pues la carta a los Reyes es está pues vamos a participar entre todos ya si uno a ponemos un poco límites lo que decíamos antes el materialismo y dos pues no perdemos la ilusión de de los niños que es lo importante en esta

Voz 1826 46:16 por qué porque es cierto que los niños reciben de término medio y estamos hablando claro estamos hablando aquí desde esta latitud desde esta sociedad en la que nosotros vivimos para bien o para mal pero que desde luego sigue siendo la la sociedad de la opulencia es cierto que reciben diez veces más regalos de los que necesitaba

Voz 36 46:34 hay estudios que dicen que diez más otros verás ocho en la verdad es que lo importante es que más de lo que necesitan a comí con un profesor Juan Francisco Ávila hacía años que llevamos un un estudio del materialismo en los niños y hemos visto que realmente en España ha incrementado muchísimo el nivel de materialismo de niños y niñas que en el fondo quiere decir que lo que ha incrementado la necesidad de poseer cosas o de juzgar a los otros niños en función de lo que tiene esto claramente es negativo por tanto por eso cuando decimos cuatro regalos algunos expertos pedagogos dicen tres

Voz 1826 47:10 digo porque cuatro eh no es caprichoso eso de escoger los cuatro en lugar de todos

Voz 36 47:15 la verdad es que hay hay teorías al respecto algunos dicen tres otras cuatro a lo importante es que estos cuatro hace referencia uno algo que realmente se necesite dos algo que realmente haga pensar al niño la niña libro algún algún juego de mesa listos más intelectuales tres algo que sea muy T Cuatro que haga muchísima él

Voz 2 47:40 sí perdóname las bromas

Voz 0827 47:43 yo también lo ha hecho una marca de coches y claro hombre más de cuatro coches no es conveniente no

Voz 36 47:49 hombre yo luego ya yo creo que ya no tendrías ni tiempo como para conducir alguno no

Voz 0827 47:53 manera sabes sabes cual creo que puede ser el problema también claro es que estamos hablando de niños entonces como tanto Papá Noel como los tres Reyes Magos son seres mágicos ellos piensan que la magia es que pueden traer todos los regalos que ellos pidan Hinault la magia es que te van a traer un regalo esa es la verdadera magia es decir que se van a molestar en venir pero que los problemas económicos que tienen los Reyes Magos Papá Noel son exactamente los mismos que los que hay en casa es decir que tampoco el sueldo da para más no yo creo que habría que intentar les entiende hacer entender a los niños estas pequeñas cosas no yo esto es sabemos que intentar hacer comprender pues los padres y los tíos y los abuelos todos

Voz 36 48:31 sí además pero hay maneras de hacerlo es decir que otra de las tendencias es por ejemplo buscar estas experiencias han poder poner en una caja volver que cada sábado nos vamos a comer juntos estos son regalo puede ponerse en una caja y envolverla qué qué haremos una tarta cada viernes para desayunar la comernos la todas con chocolate los sábados esto es un regalo es decir no por eso va naves menos paquetes lo lo que estamos intentando decir es que el materialismo y el exceso lleva a efectos secundarios importantes cada vez más estamos luego en una sociedad adulta y eso está comprobado pésimo que hay cada vez más frustración incluso depresión las crisis mira cada vez hay más crisis de los treinta de los cuarenta de los cincuenta luego porque

Voz 1826 49:25 lo difícil es encontrar tengo una crisis

Voz 0827 49:28 no no no poder Si tiene por ciertas es muy difícil no tener una ilusión más porque este es el problema no

Voz 36 49:36 claro por eso decíamos de no tanto materiales sino que al final es un tema devolverá a los valores de siempre si al hogar no porque de esto de este estudio que os comentaba por ejemplo hemos visto que uno de los factores que más impacta es el aunque no importa el tipo de familia no importe las horas que estés hablando con tu hijo dialogando intentar educar que si luego lo dejas demasiado tiempo que se influencia de los demás hay un impacto del resto de los compañeros que no nos lo podemos imaginar que que un amiguito tenga algo esto tiene más impacto que una familia entente valorar el la importancia de las cosas

Voz 7 50:16 entonces Mónica lo que me parece importantísimo hablábamos ahora eso de de del momento de la Navidad Papá Noel y los Reyes Magos pero realmente luego lo los adultos los que se supone que tenemos que educar realmente yo me di cuenta de cómo durante los doce meses del año tenemos ahora tentaciones permanentes que nos invitan Nos conducen al consumo sea quiere decir esos tiempos en los que era los regalos de Navidad y luego las rebajas de invierno y verano ahora hay mil momentos en el año el Black Friday llega Halloween y también hay que hacer un regalito porque si entonces es constantemente uno se da una vuelta a la que estamos aquí en Gran Vía pero en cualquier zona comercial de cualquier ciudad de cualquier población importantes tan llena de rebajas medio rebajas un descuento especial porque es el día no sé que entonces realmente luego a mi se me acumula la presión a la hora de querer luego a intentar educar y proyectar esa sostenibilidad que que estamos comentando y el decir no pues con un regalo dos es importante lo importante es que estemos todos juntos y nos queramos y luego caray es que sales y te están constantemente tentando y seduciendo no con el hecho del consumo con lo cual es complicado luego pretender que nuestros hijos sean consumidores sensatos

Voz 36 51:32 Ángeles totalmente de acuerdo pero sí que es cierto que ya están saliendo iniciativas sociales desde la sociedad para evitar esto por ejemplo este año se está viendo que hay mucho de de los regalos de los Reyes Magos que compraran los Reyes Magos porque aquí tengo mis hijos sin hincar los Reyes Magos lo iban a comprar sé que van a utilizar regalos de segunda mano porque veía así de esta manera se evita la contaminación es evitar sobrepeso al sobre expresa Pisón ese controlan poco más hay otros reyes magos que están ayudando a cada una de las familias por ejemplo esas familias que no lo pueden habita evitar Ike Ike a lo mejor los Reyes Magos pues son confundido o el año anterior no habían llevado tanto regalos y lleva muchísimos este año pues por ejemplo que uno de los regalos seré a caridad tuvo alguna ONG o algunos niños que a lo mejor no tengan tanto y esto lo estamos viendo también también otros reyes magos que que que sin querer pues también le llegan dos cartas por distintos lados y luego no saben qué hacer y al final pues lo

Voz 0827 52:41 pues algunos diciendo

Voz 36 52:43 arda en un armario ir sacando cuando toque en momentos especiales estos son alguna de las iniciativas que estamos viendo para llevar un poco este compra este consumo para contables

Voz 1826 52:57 esperemos que tomen buena nota Papa Noel los Reyes Magos y los padres que es bueno los que tiene que gestionar también a ver en qué condiciones han dejado los regalos tanto unos como otros Monica casaba yo profesor de marketing de Sade muchísimas gracias

Voz 36 53:09 gracias a vosotros feliz fiesta que extraigan cuatro regalos por eso que hicimos muchas gracias a adiós