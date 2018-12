La Ventana (24/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1070 00:00 son las cinco a las cuatro en Canarias

Voz 1050 00:06 el barco Open Arms continúa su rumbo hacia Algeciras donde se espera que atraque el próximo viernes a bordo del buque de la ONG hay trescientos diez migrantes rescatados la semana pasada frente a las costas de Libia en general el estado de estas personas no reviste gravedad el jefe de la misión Gerar Canals ha estado hace unos minutos en La Ventana

Voz 1826 00:25 más general el estado físico de las personas a parte de él

Voz 1 00:28 sí pero es bueno bueno hay algunos que una intervención médica posterior tenemos casos de sarna pero nada nada grave de momento lleva como hacer tres personas y con el resto pues las seguimos cuidando alimentando e hacerle descansar por las noches

Voz 1050 00:42 en una situación más complicada está de momento el barco de la ONG alemana así Watch contra veintitrés personas rescatadas desde el pasado sábado ya a la espera de que le confirmen algún puerto al que pueda dirigirse la tripulación ha informado que la situación en el barco es estable pero a partir de mañana se espera que empeoren las condiciones climáticas en lo político Partido Popular Ciudadanos han cerrado un acuerdo con medidas económicas y fiscales para el futuro Gobierno andaluz incluyen una bajada de impuestos una nueva ley de suelo las reformas en el impuesto de sucesiones mejoras para los autónomos defensa del flamenco como seña de identidad andaluza sobre el asesinato de lado de Laura el Ayuntamiento de El Campillo se va a presentar como aquí

Voz 2 01:23 es Acción Popular contra Bernardo Montoya

Voz 1050 01:25 sino confeso de la joven además este consistorio onubense va a solicitar el destierro del detenido en esa localidad Susana Rivas es la alcaldesa de El Campillo

Voz 0492 01:34 estoy esperando hasta que se porque se levanta

Voz 3 01:37 hay secreto de sumario porque antes lo podíamos se ya una vez que se ha levantado pues hablamos con los servicios jurídicos de Diputación que era Ayuntamiento Congo tango tienes recursos para ello el recurso humano refiero estamos a la espera de formalizando creo yo presentan a la acusación popular

Voz 1050 01:55 la Fura del Baus ha creado una fundación sin ánimo de lucro para enseñar todo lo relacionado con las artes escénicas su intención es conseguir una relación entre las humanidades el arte la ciencia y la tecnología informa Marta García

Voz 1513 02:07 un laboratorio para el aprendizaje y la divulgación situado en una antigua fábrica de muebles de Badalona es la Fundación épica de la Fura dels Baus pilotado por Pep Gatell fundador de la compañía un proyecto que busca cruzar talentos en el que conviven las artes escénicas el arte la tecnología y las humanidades Francisco Iglesias director tecnológico

Voz 0788 02:27 consiste de dos muy diferentes

Voz 4 02:29 ha sido un objetivo late ese puede ser el vehículo iba

Voz 1070 02:34 a promover

Voz 4 02:37 qué tal

Voz 1513 02:38 un cierto épica que buscará la inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión laboral colabora con centros de investigación como el Instituto de Neurociencia en nanotecnología el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma o el departamento de I más D de Mugaritz

Voz 1050 02:53 vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 2 02:55 están Nacho muy buenas e Fútbol Club Barcelona ha hecho una exploración a su central Samuel Umtiti para valorar qué hacer con su maltrecha rodilla izquierda ha estado varias semanas tratándose en Qatar ya a partir el treinta diciembre seguirá con su tratamiento conservador para recuperarse de sus problemas de menisco en Barcelona operarse sería la última opción porque le tendría de baja más de tres meses el Barça afronta estas fiestas navideñas como líder de Primera División tres puntos ante el Atlético que segundo y ocho por delante del Madrid que es cuarto y hoy ha felicitado ha felicitado la Navidad a su afición recordando a los blancos del año dos mil dieciocho Florentino Pérez

Voz 0665 03:26 te recordaremos como el año de la decimotercera en fútbol de la décima en baloncesto dos mil dieciocho ha sido un gran año para Real Madrid en una época que los madridistas vamos a guardar para siempre en nuestra memoria

Voz 2 03:39 el fútbol volverá a nuestro país el próximo tres de enero con el Villarreal Real Madrid aplazado de la jornada diecisiete por el Mundial de Clubes que acabó ganando el club blanco el pasado sábado

es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las seis las cinco en Canarias

Voz 1070 03:55 peinarse

Voz 0419 04:02 pues yo encuentro mucho más espantosos pasaje la vida como yo en un colegio de niñas impertinentes que se meten con nuestra familia por haberse arruinado mi único sueño es conseguir una caja de buenos lápices

Voz 6 04:15 ha interpretado hay que es la hermana pequeña de las cuatro hermanas eh y que tiene un carácter para mí muy divertido porque tiene un punto común foco capricho

Voz 7 04:24 yo soy iban y de eso pero pero a la vez es una chica muy interesante con un talento inmenso para la pintura y que va a sufrir un un cambio en una evolución muy muy interesantes a comer tiene una mujer durante la obra y ver

Voz 1826 08:22 sobre las cinco de la tarde y ocho minutos cuatro y ocho en Canarias todavía nos queda mucha tarde por delante hasta las ocho tenemos historia de reencuentros libros y música ya está por aquí están los estudios de la Cadena Ser en Madrid Iñaki de la Torre que hoy hoy está en familia Joy viene bueno él va a ser nuestro guía como siempre lo es en la música nuestro gurú él nos va a poner la música esta tarde previa a la Nochebuena pero antes esta Navidad aquí en la Cadena Ser saben que estamos recordando estamos repasando cuáles son esas pequeñas cosas de estas fechas que hacen que sean tan emotivas y hoy hablamos de algo tan sencillo como vivir la ilusión de los demás Laura Piñero qué tal buenas tardes hola Roberto buenas tardes

Voz 0419 09:02 les propongo aquí a nuestros oyentes un ejercicio muy fácil cerrar los ojos

Voz 1280 09:07 e imaginar a un niño abriendo un regalo esperando a que llegue Papá Noel por la ventana al otro lado un padre o una madre mirando admirando su ilusión muy cerca el abuelo o la abuela recordando historias son canciones de otras navidades mientras tanto el resto de la familia prepara la cena conversan ríen suena el timbre están llegando las visitas nosotros observando la escena disfrutando siendo testigos de la ilusión de otros esto también es la Navidad

Voz 23 09:53 ah bueno

Voz 24 09:57 la píldora Leo

Voz 25 10:05 no

Voz 23 10:09 sí sí sí

Voz 1826 10:18 de la Torre qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto cómo estás cómo estás muy bien y tú yo pasando aquí la Nochebuena contigo la previa que está muy bien siempre ha venido acompañada me han dicho me he traído a mi hermana aclara señor que no había visto la radio ya nunca no haber un día de refilón así rápido pero así viendo lo bien que lo hago no ha venido nunca a bueno eso iba a disfrutar muchísimo de de

Voz 0788 10:39 su hermano que se va a sentir muy orgullo

Voz 1826 10:41 esa de Iñaki de la Torre que como decía hoy va a ser nuestro DJ nuestro nuestro guía por toda la música que que ha traído en otro tiempo hubiera tenido que vivir carísimo de discos aquí es verdad mucho mucho muy variado y tú tú dirás porque estamos en tus manos

Voz 1070 10:56 traído música en forma de libro en forma de conciertos en forma también de instrumentos musicales porque yo estaba pensando qué puedo hacer que sea útil que no sea poner los villancicos de siempre y que le va a gustar a Roberto y a los oyentes de La Ventana que sea útil porque ahora estamos en época de regalos digo pues voy a reproducir lo que realmente me pasa muchas veces que es que la gente me a mí me preguntaba aquel regalo yo a un amigo que le quiero hacer un regalo musical o a dónde podemos ir esta Navidad bueno pues me he traído por ejemplo un primer bloque de libros que se pueden regalar que mí de hecho ya me han regalado en Navidad

Voz 1826 11:27 pues podemos empezar por ahí porque después así despachados todos los libros antes de que vaya a venir aquí por el territorio Benjamín Prado en el que tienes una agria polémica siempre hay gente que hay gente que os pregunta de verdad si si os pica is en serio es si los Pérez

Voz 1070 11:44 las pregunta pero lo mejor que ha pasado para vengar Nos de todo eso es que un día salía Benjamín de la radio dijeron hombre es Iñaki de la Torre

Voz 1826 11:49 no suele curó Togo Pepa Bueno entregados por ahí por lo de los libros entonces vamos a tratar libre que realmente es empezar por el principio del rock'n'roll de la historia

Voz 1070 12:09 tú saberlo Roberto que dicen que este es el primer rock'n'roll de la historia esto abrió la era del rock'n'roll Bill jalean de comer con estas rocas de Claude y eso lo dicen porque es cierto es leyenda bueno es medio cierto medio leyendas es supones ya te pones muy fino como le pasa al quedaros voy a contar pues dicen que no que en el cincuenta y dos fue cuando realmente empezó la era del rock and roll en fíjate en Inglaterra todos unidos pero bueno todo el mundo admite que este es el primer tocan rol de la historia es sólo cuenta que es lo que voy al primer libro en un libro se llama Bob Stanley y el autor él era teclista de un grupo que igual recuerdas más Saint Etienne sí que era un grupo como de electro pop que llamaban entonces así muy fino y luego se ha convertido en crítico musical en el escritor el estío para The Guardian para el Times y escribí un libro hace un par de años otros llegue elle la historia del pop moderno está muy bien porque cuenta eso cómo empezó el rock and roll y luego va repasando toda la historia del rock y del pop Il lo primero que hacen que es muy bonito es detallar a qué le llama el el pop porque a veces creemos que el pop es solamente un género pero hay mucha gente los críticos lo utilizan como un término en general que engloba todas las músicas que nacieron pues es a finales de los cincuenta y cosas así hay una parte el libro muy bonita en este que por cierto es de la editorial Turner Noema está traducido por Víctor Vicente Úbeda dice que es exactamente el pop para mí el pop engloba el rock el Reitman blues el soul el hip hop el house el tecno el heavy metal y el country dice si uno graba discos sean sencillos o álbumes y los promociona actuando en televisión saliendo de gira es que se dedica al pop dice el pobre requiere un público que el artista no conozca en persona en no es lo que me pasa a mí porque yo siempre conozco donde público porque cada vez que toco viene Mis amigos dicen dos para habrás lo que lo que entra en las listas de éxitos es pop sport voy estadio

Voz 1826 13:55 dirección me parece no no sé imagino que a ti también es sólo ha destacado pero yo me lo voy a notar porque es muy buena así porque él él

Voz 1070 14:02 la ACS ese distingo digamos al revés dice no hay que hacer distingos en realidad todo eso es música popular hay que recordar que la palabra pop viene de eso se decía eso que Bill Haley and the comenzó habían hecho el primer rock and roll y luego también se dice que puede ser que ponen en el cincuenta y cinco más bien cuando empezó todo que es cuando empezó la revista Bill Vol que sabes que es como equivalente a Rolling Stone en Estados Unidos el Barça empezó antes la primera vez que la revista Billboard hizo su lista de decía en canciones en fin también se dice lo del cincuenta y dos porque los lo cuenta el muy bonito porque en Reino Unido salió la revista New Musical Express en fin que tienen un montón de historias bonitas de los géneros y de las músicas que hay dentro del libro

Voz 26 14:44 eh

Voz 0788 14:53 ver quiénes son estos no Roberto son Beatles estos son los Beatles y cuando comenzaron con aquello de la psicodelia es que este libro que mencionaba dorados es que claro como otra estuvo aquí tanta hierba extraña a veces cuando ya veces lugar digo suena mucho a The Beatles pero pero habían dado hierbas extrañas y sería bueno pues en este llegue la historia del pop moderno él además los que cuenta la historia así a secas así tipo multimedia sino que es muy bonito porque se ha estudiado las revistas de la época va contando lo que decían los críticos de música en ese momento y entonces no solamente críticos no Leonard Bernstein que tú sabes que que era uno de los compositores

Voz 27 15:29 más famosos de películas basándose en el jazz pero hay películas en bandas sonoras si luego musicales

Voz 0788 15:36 hay un montón de cosas bueno pues me el mejor y mayor de los clásicos entre los contemporáneos claro claro está claro claro decía cuando estaban haciendo el pop y el rock and roll decía para que veas decían también me gustan por una cuestión puramente tímbrica algunos de los sonidos novedosos que surgen en la música popular de hoy osea esto los Beatles que les estaba oyendo la guitarras distorsionadas como son las guitarras amplifican según un efecto impactante el que hacen y luego no se trata de un sonido alegre sino que es un sonido muy heterodoxo osea en este libro ese cuento

Voz 1070 16:06 era muy bonito como realmente la música rock rock'n'roll

Voz 0788 16:08 por el pop rompieron con la música tal como la la conocíamos y entonces ya después de acato las definiciones y todo se pone a contar cómo funcionaban los los buena condenaban como nacieron muchos de los

Voz 1070 16:21 géneros musicales que hubo los cuenta todos todos pero cuenta cosas bonitas por ejemplo de cómo nació en regla y como Bob Marley sacó la cabeza entre otras muchas música

Voz 28 16:30 son las

Voz 20 16:45 qué

Voz 1070 16:59 aquí lo que cuenta que están ley es que el Recre ya digo que repasa todos los géneros yo me he traído dos o tres nada más vamos a este y luego os voy a contar el cositas del rapero decía que

Voz 29 17:08 en realidad el reggae

Voz 0788 17:10 era una cosa que había nacido mezclando músicas tradicionales que había ya por las islas por todas las Antillas al lado de Jamaica hay por ahí estaba el momento el reggae que también luego digamos se quedó con el nombre de todo pero había un subgénero que hay muchas cosas a las que hemos llamado

Voz 1070 17:27 porque claro porque luego estaba al ska también

Voz 0788 17:29 la mente que luego se varió el rock usted y bueno pues todo eso lo fueron juntando había un sonido digamos poco más incómodo pero Bob Marley es la culminación porque es el que acomoda todo

Voz 1070 17:39 eso a los sonidos parecidos al rock a lo que está triunfa

Voz 0788 17:42 a finales de los sesenta y entonces lo convierte en algo mucho más comercial de hecho la hay gente en Jamaica que no lo podían Iber el sentido musical porque decía que había estropeado como lo flamenco con los de la rumba no eso sí te hace eso sí sí hombre la ortodoxia pura no es claro

Voz 1070 17:58 bueno pues había antes que eran te debo Marley el cuenta Bob Stanley en este libro que estamos rescata lights que todavía siguen tocando por cierto estaba dandi Livingstone había muchos otros in incluir bueno va repasando la historia de una cosa que llama los sound system las primeros lugares donde se pone un gran equipo de música para que la gente baile en la calle es una cosa muy bonito ir por cierto pues se ponen también a contar la historia de otras músicas que ahora están triunfando que es en el G

Voz 30 18:27 aquí

Voz 1070 18:29 no

Voz 30 18:35 y un hombre

Voz 0788 18:49 sí aunque creas que esto es el original de Otis Redding lo demás ahora

Voz 16 18:58 huy

Voz 1070 19:04 hay en esto es Kane West que son conducir los tótems ahora del del rap lo que han cogido canciones de Otis Redding ha salsa empleado es como cuenta de cómo me están Le como cogían todos los raperos músicas de otros parte citas de canciones por ejemplo de James Brown aquí he escuchado

Voz 1826 19:26 forma muy gráfica esa evolución de la que nos habla el libro

Voz 1070 19:29 que nos estamos hablando tú pues exactamente porque va contando como a todas las músicas les resultan inspiradoras a la gente del rápido en Gijón que hay que tenerle mucho respeto y luego cuenta también es verdad como el trasfondo de los músicos se peleaban unos con otros no pues sólo por el éxito sino porque temían bandas incluso de jóvenes que se casaban los unos por los otros como está el mezclado digamos las drogas la delincuencia y el hip hop en fin es una historia social y a la vez musical la que cuenta en este libro

Voz 0788 19:58 a Bob Stanley ya digo que por por

Voz 1070 20:01 dejarlo claro pues aquí lo quiero comprar porque vamos a comprar a vamos a pasar a otro que se estará allí yeyé la historia del pop moderno pero me he traido otro también que cuenta cosas muy diferentes que por cierto a Benjamín Prado les gustaría mucho este es Stevie Wonder cantando una canción

Voz 0788 20:15 que en cuanto exactamente las que bonita la cántabra sí

Voz 31 20:24 no

Voz 1070 20:59 bueno pues esto no lo he traído envíos Stevie Wonder bien estoy con el Blowin in the wind y luego lo he traído aposta lo de mezclar poner en versión Gospel casi más bien bueno soul la canción de Dylan que hay un libro muy bonito que se llama XXXIII revoluciones por minuto claro es un juego de palabras muy bonito con con el que haya tenido venidos no comprende esa la velocidad a la que tiraban los vinilos XXXIII revoluciones por minuto Historia de la canción protesta y es muy bonito porque rompe el mito de que la canción protesta

Voz 0788 21:27 no es nada más que por ejemplo lo que vivimos en los setenta en España y en gran parte en Latinoamérica

Voz 1070 21:34 sino que la canción protesta trasciende a todas las culturas a todas la los idiomas aquí la adoptó mucha gente en diferentes formatos no solamente era dio con una guitarra acústica hay cantando cosas entonces el libro que por cierto es de Dorian Lindsay pues está editado por Malpaso y está traducido por Mikel Izquierdo de estas encuentra por todas partes pues en el libro hacer repaso de la historia de las canciones protestas en esta es el blog es la más famosa pero él cuenta cómo había muchos otras que nacieron en los años treinta por ejemplo de la mano de Woody y que realmente era altiva al que admiraba Bob Dylan el siga mirando Le llamaban de hecho a Bob Dylan cuando empezó a tocarle amaban la gramola de Woody que tocaba

Voz 1826 22:15 no lo parece

Voz 1070 22:16 Dick Seeger en fin gente que hacía un montón de músicas pero esas casi digamos que las teníamos clara pero es muy bonito porque además da una definición igual que Bob Stanley daba la definición del pop decía la es el autor de este libro dice voy a dar la definición de te acuerdas Roberto que sí empezamos los viernes hablando de dos cosas de qué es el indie

Voz 1826 22:34 dice que es un cantautor te acuerdas sí sí sí se básicamente bueno de otras cosas también pero casi todos los iba a eso siempre acabamos con eso bueno pues

Voz 1070 22:42 este se atreve a dar una definición no de cantautor pero sí de canción protesta dice es aquella que habla de una diatriba humana en la que el autor de la canción está siempre de parte del débil iré el desfavorecido es muy bonito entonces cuenta que diferentes modos hay de hacer canción protesta porque ya con esos mimbres puede escoger cae varias canciones por ejemplo las canciones de la lucha de la música negra también son lucha social por lo tanto también es canción protesta

Voz 33 23:10 ya

Voz 1070 23:19 sabes quién es no me lo está poniendo muy fácil

Voz 1826 23:21 esta tarde Brown sí señor

Voz 1070 23:24 el cantando una cosa que no entiendes porque sobre todo lo dicen las coristas que dice han black out claro soy negro y estoy orgulloso muy orgulloso él dice también Laudo sea dilo Bienal pero yo soy negro y estoy orgulloso pero es la verdad es que es gracioso porque esto es una de las grandes canciones protesta de la de movimiento negro del pago de reserva que tiene un tipo muy contradictorio porque en algunas cosas creyendo que él defendía a los negros ya su dignidad lo que realmente estaba haciendo era fomentar el paternalismo blanco decía es verdad que hay muchos negros que están dando mala imagen porque no se portan bien si se porta bien realmente darían buena imagen y nos darían orgullo claro lo que él llama portarse bien es lo mismo que amaba los blancos pues no dar problemas no pedir derechos

Voz 0788 24:05 no hacer nada no

Voz 1070 24:06 es en realidad de un poco como a Elvis le colgaron el sambenito de tunos tienes que defender a nosotros tú eres la gran voz negra pero el hombre no tenían a principios especialmente firmes para comprender esto luego era muy amigo de la derecha osea era una cosa un poco letra pero bueno cuenta todas estas historias también en el libro entre el múltiples

Voz 0788 24:24 esto el el autor Dorian Lindsay y luego

Voz 1070 24:28 dentro de todas esas canciones protesta hay una que la verdad es que es es sobrecogedora es aquella que se amaba Strange Fruit

Voz 29 24:37 yo soy como hondos leí el Black es muy bien

Voz 35 25:01 seis

Voz 1070 25:04 from y este es luz Ros dudas hoy de la versión de Billie Holiday alguna vez Roberto no me suena bueno esta es la canción que hizo famosa a Billie Holiday Billy Holiday hizo famosa esta canción a la vez en la historia bonita pero luego dramática porque la grabó tres veces la cantaba siempre es un grandísimo drama que era te cuento su madre le digo yo Billy esta canción va acabar matando te realmente poco antes de grabarla por tercera vez murió bueno que cuenta esta historia dice straits frutos una fruta extraña Yes

Voz 0788 25:32 Aaron de una de una foto muy famosa que salió en los periódicos de linchamiento en el que se veían

Voz 1070 25:37 dos extrañas frutas colgando que luego al acercarse no eran extrañas fruto serán dos cuerpos dos negros linchados entonces dentro de estas historias de la canción protesta se cuenta la historia de Strange Fruit quedaría compuesto

Voz 0788 25:49 bueno una un autor que en rayano se dedicaba a hacerle tras más que como aficionado que era un autor

Voz 5 25:53 el río será pasar Navidad Holiday Billy Holiday

Voz 1070 25:56 muy joven y sin haber todavía

Voz 5 25:58 la cabeza va cantó dejó helado a un garito entero

Voz 0788 26:02 sí abrió realmente la puerta de las primeras canciones protesta que verdaderamente tuvieron impacto dentro de

Voz 1070 26:08 de la sociedad If de las primeras que lucharon Yan Yan ni siquiera como James Brown por los derechos de los negros era por derecho simplemente a vivir a tener una mínima igualdad

Voz 0788 26:17 sobre todo en el sur porque la ola de que el viento del sur le está dando a los cuerpos

Voz 1826 26:23 pero me he traído más libros tengo uno los teníamos ahí en la historia del pop moderno después XXXIII revoluciones por minuto Historia de la canción protesta el tercero

Voz 1070 26:32 este es vives en las cinta que me grabas de una historia musical de amor y pérdida ésta es muy bonitos romántico era saber es muy bonito el título porque ya lo lo dice todo lo delata todo y está hecho además así dice vives en las cintas que me baste hilo que pasa es que es un autor norteamericano que yo he tenido el gusto de publicar cosas del porque es uno de los las firmas más famosas de la revista Rolling Stone ya sabes que trabajaban Rolling Stone España tienes quiénes es rock Sheffield hay una editora española que hace unos grandes esfuerzos para hacer libros bonitos Chema Black I Books ir lanzaron una edición que se traducía así una historia musical de Amauri perdido ahí es que él vivió muchos años una pareja muchos años y entonces se grababan cintas los un el uno al otro todavía que ya no sólo siendo novia sino de parejas enseñaban cosas cuando uno grababa cintas recopiladas de canciones una de las canciones que aprendí que aparecía en esas cintas y que aparecen en este libro es mano de cosas muy bonito porque el libro está hecho a capítulos sacados de cintas estos decía me han esta cinta en la cara tenía tres canciones por ejemplo de este Man on the Moon de REM era una recopilación de este tipo de música Silva asociando las músicas a los recuerdos que tiene de su pareja en la contra el libro hay ahí en las cosas muy bonitas que dice dice he encontrado esta cinta con la letra realizada de René en la etiqueta intuyo que la noche va a ser larga estamos solos René las canciones que ella eligió yo todas esas melodías me recuerdan a ella no es la primera vez que hacemos esto a veces nos encontramos a oscuras y compartimos unas cuantas canciones es lo más cerca que estaremos de oír nuestras voces osea es muy bonito porque él utiliza esas cintas para ir recordando

Voz 0788 28:33 a subir a su pérdida mujer pérdida porque falleció muy jovencita

Voz 1070 28:41 esta estaba también en las cintas esta estaba también las cintas hay otro capítulo es muy bonito porque me han aquella cinta que hemos puesto primero la de Man on the Moon era del noventa hay tres cree hoy en el noveno

Voz 0788 28:51 hay cinco en una de las cintas se graban este lo que es una maravilla de los B cincuenta y dos

Voz 1826 28:56 venga a ver a ver

Voz 0788 29:13 muy bonito porque le ponían nombres a las caras en la cara la cada vez se llamaba somos los bandoleros dandi grababan un montón de canciones de gente que a ellos les parecían que eran bandoleros dandi por ejemplo estos B cincuenta y dos había canciones en esa cinta de Adam de and The Prince de los Eurythmics en fin es muy bonito es la historia de su amor contada a través de las cintas que se grabaron en uno al otro como él recuerda a ella y a sus mejores momentos de su vida gracias a esas músicas y de paso las va comentando sea un libro bonito y ahora voy a algo que se parece un poquito a esa sección que

Voz 1070 29:44 podido los peores que se llama la clase de música

Voz 37 29:52 esto me suenan poquito a poco han sonado que se habría

Voz 1070 30:08 verdad es que hundía al final de la temporada pasada yo diciendo porque esta canción este en malamente de Rosalía me parecía que iba a ser la canción del verano porque yo iba contando las implicaciones que tenía de otras músicas los recuerdos lo recuerdo bueno pues

Voz 1826 30:24 el estuviste desatinado por cierto bueno gracias

Voz 1070 30:26 pero el que lo hace maravillosamente es un bloguera ahora llegaremos al libro pero hay un blogger que muchos empezamos a conocer que se llama Jaime Altozano verdad te suena claro hace como las autopsia

Voz 1826 30:37 esta vez de las canciones sí maravillosos sólo que el Salmon

Voz 1070 30:40 donde solfeo sabe tocar todos los instrumentos maravillosamente luego en pantalla como youtuber va poniendo a veces partituras va poniendo gráficos que uno le hacen entender mucho mejor la música digo que tiene que ver con mi sección porque ya sabes que el jueves hago la clase de música entre que no sé no sé tanto y que además no puedo enseñar gráficos pues bueno este tipo lo hace maravillosamente hizo un análisis de este mismo disco que uno podrá aprender a hacer si se lee el libro que voy a contar ahora pero fíjate cómo era el análisis de y que que gráfico el tipo y luego llega la Melody

Voz 39 31:12 la razón por la que tiene

Voz 40 31:13 que nos saca del track nos lleva a una zona más de flamenco es por las segundas menores en las que incide la escala que elige las segundas menores se producen cuando dos notas están seguidas la mayoría de las notas de una escala no es tan seguida por ejemplo si toco dos remita son la sido entre el dos y el Rey hay una nota en medio entre el Rey y el mía hay otra entre el Sol entre el Sol entre la ir si las únicas segundas menores las únicas que están realmente contiguas son mis ha sido

Voz 1070 31:39 bueno pues este es el Iñaki de la Torre pero

Voz 1826 31:42 con solfeo pero pero con muchas al lo pasa claro que campeones

Voz 1070 31:45 mira completa graba con el piano pero sí pero no pero lo entendería cualquiera haya puesto un fragmento sólo pero si uno lo coge desde el principio lo entiende cualquiera las cosas que cuenta el bueno pues para que haya en un libro que valga para aprender estas cosas que yo intento contra el que Jaime alto zona cuenta tan maravillosamente bien hilo hay uno que se llama sencillamente dos que así como si fuera una pregunta al final diciendo esto qué es esto de dos Remick bueno pues llama doce que es un libro hecho por uno que es profesor de música se llama Federico Abad que es un manual muy sencillo para entender las leyes básicas del lenguaje terminología musical Seat explica desde el principio lo que abundó o lo que es un rehén luego porque hay una música que tiene unos compases tres por cuatro otras cuatro por cuatro te va explicando que es esa locura en fin que tiene un sabor bastante didáctico y vale para cualquiera no hay que saber solfeo si alguien le quiénes regalada en un libro en el que diga Astra a mí me gustaría saber esas cosas

Voz 1826 32:35 esta es que el torre que pues sí señor hacemos una cosa Iñaki hacemos una pausa pero es que es una pausa necesaria y obligada estamos enseguida aquí con más música con más libros bueno con lo que no haya extraído lo que tú quieras

Voz 1070 32:49 muy bien

Voz 20 32:53 desde la con el reggaeton

Voz 1070 39:00 ahí para recomendar Nos para regada de estos días dos pinceladas nada más no hay uno muy bonito que es una edición especial solamente está en inglés de una libro de que era una autobiografía de George Harrison el guitarrista de los Beatles que se llama como esta canción que él para los Beatles am Main se hizo una gran edición de casi seiscientas páginas preciosa donde vienen partituras de del reproducidas usada como las escribía a mano fotos inéditas y el contando su propia vida contando eso sí el año ochenta pero es verdad que en el año sesenta contamos las cosas muy jugosas de los Beatles y otro libro venenos podemos dejar que sí fue regala que es muy bonito que Sama crónicas del rock una historia visual de las doscientas cincuenta mejores bandas de rock de todos los tiempos que es muy bonito porque en cada doble página sencillamente te ponen el tan la historia de un grupo música te ponen una línea de tiempo para que vayas viendo que miembros iba teniendo en cada momento cuando salieron los discos que fueron sacando y una pequeña historia de cómo comenzaron así que todos esos libros son bonitos para regalar esta Navidad

Voz 1826 39:53 muy bien si en las lista Easy quisiera bueno guitarrista son palabras mayores di di que de vez en cuando raspa un poquito por ahí rascó las cuerdas de la de la guitarra si quisiéramos regalan un instrumento eso te iba a preguntar Iñaki

Voz 1070 40:05 pues mira a mi se me ocurre primero que para que no sepa nada vamos a hacer rápidamente un repaso de qué tipos de guitarras hay que es lo más habitual que regala y luego alguna cosita más por si alguien tiene una buena idea especial para arriba

Voz 30 40:18 sí

Voz 1070 40:31 bueno esto que sonaba al principio ya sabes que es una guitarra acústica

Voz 0788 40:35 usted está bien señor bueno una guitarra acústica sencillamente

Voz 1070 40:37 que no es estoy oyendo y no lo sepa y esté pensando que su hijo su hermano su primo quién en una guitarra acústica saben lo que es realmente es casi exactamente lo mismo que una guitarra española aun cuerpo parecido una caja eh porque las eléctricas no tienen caja normalmente lo que tiene son las cuerdas metálicas es lo que es utilizaba tocar pues esto como los Jayhawks un poco el llevaron a criterios están más compartidos sin pastilla a mi me gustan más eh sin pastillas y pastel de pastillas las auténticas a las sino tienen pastillas buena cuenta cuenta qué es eso

Voz 1826 41:03 la pastilla que parece que ahora nos estemos auto medicado aquí

Voz 1070 41:06 la pastilla es lo que hace que el nuevo Si queremos enchufar la la guitarra que sonaría al aire perfectamente pero ya que los enchufar para dar un concierto pues si viene con una pastilla incorporada pues te corán como cien euros más porque una guitarra acústica que hay muchas marcas en realidad el mejor modo de elegir una guitarra acústica por el precio no compremos nunca una guitarra acústica que valgan menos de doscientos cincuenta los doscientos veinte porque ya no van a ser buenas da igual la marca ya a partir de ahí vais a encontrar cosas buenas el que quiera comprar una guitarra acústica y esa es una buena ley y luego eso que si queremos que tengo una pastilla nos van a cobrar cien euros más

Voz 1826 41:38 pero yo tengo clarísimo lo de la pastilla desde que vienen los los músicos los profesionales aquí los viernes si te has dado cuenta que la mayoría eligen que haya un micro que vaya a la guitarra no que el cable de la pastilla vaya a la sino que prefieren que que sea un micro el que capte el sonido de la guitarra

Voz 1070 41:55 es la más natural la oyes a pelo o en un micrófono que el enchufe es un poco largo de contar porque suena a menos natural pero ese es el resultado luego dice hay que comprar la guitarra de toda la vida a la guitarra española la guitarra es la que está tocando ahora mismo Drexler en esta canción este del las transeúntes que le está tocando con Josemi Carmona uno de libros de Ketama que ahora vuelve vigor yo lo intento pero no es bueno si no te suena siguiendo la española sí que es la que conocemos todos que tiene cuerdas de nylon y tal y cual no que no sé si sabe todo el mundo es que hay guitarras tamaño Benjamín que llaman no sea para que puedan tocar los niños y entonces empiecen a aprender porque sino la distancia en las cuerdas y en instancia de los trastos es muy grande y se pueden comprar otra vez el truco muchas veces es el dinero es si vas a comprar una guitarra española no compres una guitarra de menos de ciento cincuenta euros siempre va a ser malísima siete esa final muy rápido todo el rato va a ser una distancia en recuerdas muy duras a perdón entre las cuerdas y el mástil alta bolo tantos muy incómoda de tocar vas a desesperar en vez de poner a un niño a que se aficionó a tu hermano o a ti mismo vas a desesperar te porque va a ser mecánicamente difícil este es un truco que no valga menos de ciento cincuenta euros si es una de Benjamín de niños bueno pues a partir de setenta pueden estar bien y luego una ley muy facilita que aprenderse qué es mejor si compra es una guitarra que sea de marca española una española una guitarra española o clásica que llaman que sea de una marca española y es casi seguro que no vais a Pallars y comprarse una guitarra así que es un un

Voz 1826 43:30 dentro y luego te pues cobra un afilador también se quedes quedó pero eso eso ya está en el teléfono móvil no hay aplicaciones son bastante vamos somos perfecto siempre es un niño al que no hay que es dejar el móvil entre diez y veinticinco euros tiendas una final facilita ahora vamos a las eléctricas que sólo nos gusta mucho a todos

Voz 46 43:48 ah

Voz 0788 43:57 esta que suena es como el utilitario Cruise a todo el mundo el estándares la Fender estrato Caster que es la que tocaba Jimmy

Voz 1070 44:02 Hendrix pero sí lo moderno es también

Voz 0788 44:05 la que tocan muchas veces los Imagine Dragons Interpol también utilizan muchas veces de las trato Kasper que le las trato Caster que tiene un montón de sonidos porque tiene cinco posiciones las pastillas sea cinco tipos de sonidos sin quieres o tres dependiendo del modelo le valen para todo para tocar rock pop folk soul se ha utilizado para todo

Voz 1826 44:25 estoy como aquello del multi cripta el símbolo

Voz 0788 44:28 el codiciado Caster es la estratos

Voz 1826 44:31 así porque luego efectivamente como tú bien dices

Voz 0788 44:34 está la tele Caster

Voz 16 44:38 Rory Mellet

Voz 0788 44:45 hay también muchos modelos de de hasta tocas Dry digamos pues igual que hay imagínate diesel gasolina en cada uno de los modelos de coche pues aquí también hay varios modelos que puedes contratar aire acondicionado o no aire acondicionado pues igual entonces es muy difícil dan aproximación las dos las trato y la tele Caster te pueden costar entre ochocientos euros y luego ya a tres mil porque te has vuelto loco pues hasta tres mil pero para saber lo bueno es que tiene una segunda marca que se llama Square ayer que tiene la versión un poco más suave menos buena de calidades de madera electricidad electrónica vaya para que compres una versión más barata sabes

Voz 1070 45:17 la que ha puesto muy de moda Otra Fender que se llama Jaguar yo así son muy parecidas las visto verdad

Voz 1826 45:22 he oído mucho hablar del Jaguar la Jazz Master

Voz 0788 45:33 los Franz Ferdinand las utilizan muchísimos han puesto muy de moda y todos los grupos modernistas utilizan ahora una del Jaguar a una las más así ya lo que queremos ser rizar el rizo sabemos muy bien el tipo de música que va a tocar belga que sólo vamos a regalar nada vamos a comprar que sepamos que esta es la guitarra en boga últimamente eh y luego tú eres intuyes que no somos de lo más rockero del mundo pero lo hará al que le gusta poco más una cosa más dura y entonces tontas está

Voz 38 45:59 Johnson

Voz 0788 46:01 eh

Voz 1826 46:02 esto no ha cambiado mucho a ver si ha ido evolucionando pero ya desde tiempos que desde que éramos niños practicamente en las eléctricas estaban las Fender y las Gipson piensa como dos familias

Voz 0788 46:13 son las dos grandes familias digamos que las ventas son las menos ruidosas

Voz 1070 46:16 las que no les gusta la gente que le gusta tocar más

Voz 0788 46:19 se pasa las Gibson ejemplo estos males Pol Les Paul porque tran guitarrista ellas no que les a a definirla en los años cincuenta creo estaban tocado Keith Richards la tocado Bob Marley que hablábamos antes la Road el otro guitarrista de los Stones los Beatles a utilizaban McCartney la usa ahora pero luego hay todos los grupo modernos luego también es Lass el guitarrista de los Guns N'Roses la tocaba en fin las hay también de segundas marcas como por ejemplo la bueno hay tifón es una segunda marca de gasolina pues comprar desde doscientos euros pero yo sí me fue fuera a comprar una Gipson de Paul miraría siempre que fuera de verdad en la Gibson Les Paul y no nos va a costar menos de eso ochocientos novecientos euros una cosa muy bonita de la Sepi ver a ver

Voz 48 47:05 eh

Voz 1070 47:10 pues porque había un modelo el Pisón casino que había en varios colores cientos a John Lennon les gustó pero pidió que es la ley Jasen se puede ver esa el tifón en el concierto famoso que todavía están You Tube en todas partes de la azotea de los estudios Apple

Voz 0788 47:25 donde él está tocando una guitarra de color claro pues porque no le gusto el color en la en la ligeras la dejaron en madera clara hilos de

Voz 1070 47:32 lo que está deca de capaz vamos estaba de capa y lo de Before empezaron a vender un modelo de capado

Voz 0788 47:37 ya dijeron el paisaje John Lennon esto es que nos va a funcionar

Voz 1070 47:41 seguro luego voy terminando porque quiero que repasemos también la música que va a haber en la Cadena SER este claro estos días de Navidad voy terminando con un sonido muy peculiar que es el dos cero

Voz 49 47:56 eh

Voz 1070 48:03 que estamos dando por supuesto que a la gente compra cosas siendo amateur que la a comprar cosas para alguien que está empezando que tiene afición pero puede ser que tú tengas una

Voz 0788 48:11 novio marido hace poco alguien que tuyo conocemos me preguntaba

Voz 1070 48:15 oye es que éste tiene de todo aquel regalo que sea peculiar pues puedes regalar un do pero si tienes a alguien que ya sabe todo y tiene ochenta y cuatro guitarras d'Obres como una guitarra acústica pero el cuerpo es de metal dentro lleva una cosa que llevan resonar por qué lo hace sonar un poco más fuerte que no es un amplificador eléctricos una vibración mecánica y suena así de peculiar este Romeo Julieta de la extrínsecas

Voz 0788 48:36 ha tocado con con eso con un con un libro sino

Voz 1070 48:39 cosas que está muy de moda el ukelele el ukelele

Voz 0788 48:54 es tal la versión que hizo Anni B Sweet del té con

Voz 1070 49:02 pues lo hizo con empezando por cierto que en el vídeo sale con el ukelele y luego lo estampados es muy bonito

Voz 5 49:07 qué tiene de bueno que sirviera que tiene

Voz 1070 49:10 lo que se toca muy parecida a la guitarra con lo cual si sabes las posturas de la guitarra sabrás tocaron ukelele

Voz 1826 49:15 incluso más sencillo los acordes no claro más