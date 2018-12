La Ventana (24/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0055 00:00 son las seis las cinco en Canarias en los mercados el Ibex ha iniciado la semana en rojo ha perdido casi una décima ahora cierra por Navidades hasta el próximo jueves Brian Pérez

Voz 1 00:15 el selectivo español encadena seis sesiones de caídas de las últimas siete pierde un cero coma ochenta y nueve por ciento hasta los ocho mil cuatrocientos ochenta puntos mínimos desde agosto de dos mil dieciséis encontramos en rojo Inditex Arcelor o Telefónica también rojo Wall Street aunque queda una hora de sesión también en Europa París con un uno coma cuarenta y cinco a esta hora la prima de riesgo de la deuda española en ciento quince puntos básicos

Voz 0281 00:41 la justicia ha condenado por violación a un hombre que

Voz 0055 00:43 extorsionar sexualmente a sus víctimas por Internet en concreto a cinco a cinco menores la sentencia una de las primeras de España entorno a este asunto explica que un delito sexual puede cometerse a través de Internet sin necesidad de contacto físico Alberto Pozas

Voz 2 00:58 se ganaba su confianza haciéndose pasar por una trabajadora de una agencia de modelos empezaba la extorsión cuando ya tenía alguna imagen o dato de carácter privado o se desnudaba ni masturbaba han para él o todo el mundo

Voz 0055 01:09 quería las fotos nunca se vieron cara a cara el acusado vivía en Alicante las víctimas a cientos de kilómetros una de ellas por ejemplo en Las Palmas pero esa distancia no ha impedido que sea condenado por cinco delitos de agresión sexual y abuso consumado he intentado en función de si las víctimas cedieron o no a la extorsión los jueces avalan que pueda ser condenado por violación aunque el contacto se produjese a través de Internet las nuevas formas de comunicación dicen sustituye en la distancia geográfica por la cercanía virtual y una violación puede desarrollarse con un realismo hasta ahora inimaginable

Voz 1826 01:40 en Madrid la Policía ha detenido a un hombre como

Voz 0055 01:42 el sospechoso de la violación de una joven estadounidense a quien además le dio una paliza esta mujer ha difundido las fotos de las heridas provocadas por la agresión y ha contado lo ocurrido en su perfil de Face

Voz 0281 01:53 Alfonso Ojea la víctima fue controlada y seguí

Voz 0089 01:56 en todo momento por su agresor nada más subirse a un autobús municipal que finalizaba línea en el intercambiador del madrileño barrio de Aluche eran entonces las cuatro de la madrugada del pasado domingo día nueve cuando la víctima bajó del vehículo supo que se había equivocado de línea momento en el que el violador se acercó a ella para ofrecerle ayuda era realidad una mentira rápidamente le arrebató el móvil y la golpeó con saña en la cara y en la cabeza después la violó en una zona cercana la unidad policial de Family de mujer comenzaba a investigar para de T

Voz 0281 02:28 a ver al presunto responsable del agresor tiene

Voz 0089 02:30 un largo historial delictivo nueve antecedentes penales pero ninguno por agresión sexual

Voz 0055 02:35 vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 0838 02:38 eso muy buenas para él pudo nacional e internacional porque de aquí a final de año habrá dos jornadas en la Premier por ejemplo en nuestro país el deporte rey volverá el tres de enero con el Villarreal Real Madrid que es aplazado por el Mundial de Clubes el pasado sábado que ganaron los madridistas el que llega a este parón líder en diga es el Barça tres puntos por encima el Atlético de Madrid los dos están pendientes de sus centrales en el Barça que hoy se ha sabido que a partir del treinta de diciembre va a seguir en Barcelona con el tratamiento conservador de sus molestias en el menisco de la rodilla izquierda con la intención de evitar una operación que dejaría fuera del campo varios meses y el Atlético de Madrid por lo que te vienen contando la Cadena Ser los últimos días Lucas Hernández tiene una oferta del Bayern Munich que hace complicado su futuro con los rojiblancos porque el tope salarial hace que el Atlético no pueda subir el sueldo a central fuertes

pues es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 1063 03:30 servicios informativos

Voz 11 05:06 no sé si feliz oyentes de la cadena ser buena versión hemos hecho

Voz 12 05:13 Verdasco quedaba la la la la versión poniéndolas Leclerc

Voz 11 05:17 en la Cadena SER en vez de Ingrid Hinkel exacto como sílabas

Voz 4 05:30 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 05:35 pues bien estupendamente eso de ver Cadena SER porque son las seis y cinco la cinco y cinco en Canarias estamos a pocas horas ya de la Nochebuena así que creo que podríamos pedirle a Nieves Concostrina que la idea su habitual paseo por la historia quizá hoy un toque navideño no que mejor que hablar del origen de un villancico Hinault de un villancico cualquiera sino de el número uno entre los villancicos

Voz 13 06:02 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 10 06:18 no Noche de paz

Voz 1626 06:21 Navidad como Paquito el chocolatero a las bodas como que falta algo si no suena ya hace justo hoy dos siglos el veinticuatro de diciembre de mil ochocientos dieciocho que nació en el pueblo alemán de o vendedor la canción navideña más famosa del mundo la que se canta en más de trescientos idiomas hasta en esperanto la que logró callar los disparos de la Gran Guerra al menos durante unas horas cuando los soldados empezaron a cantarla espontáneamente desde las trincheras alemanas belgas inglesas y francesas esta es la historia de un villancico escrito y compuesto de prisa y corriendo sólo unas horas antes de aquella nochebuena de mil ochocientos dieciocho

Voz 15 07:22 adioses More el cura Diego Mendoza le avisaron aquel veinticuatro de diciembre para que fuera bautizar a un recién nacido en una familia más pobre que las ratas aquel mismo día el cura tuvo un ataque de inspiración a cuenta de aquel crío escribió unos versos muy tiernos o muy moños según se mire y a los que quiso poner música con lo que sabía tocar el órgano pero resulta que el de la iglesia estaba estropeado así que se fue a buscar un amiguete que tocaba la guitarra Franz Gruber se llamaba el cura leyó sus versos a ver si a él se le ocurría una melodía para cantar aquella Nochebuena Gruber compuso una música para guitarra y a dos voces

Voz 1826 08:00 sí hay quedó la cosa

Voz 15 08:01 pasados treinta y cinco años llegó otra Nochebuena la de mil ochocientos cincuenta y tres y el Rey de Prusia Federico Guillermo IV oyó cantar un villancico que le gustó que elige interesarse por los autores en la partitura ponía Canción de Navidad de origen desconocido

Voz 17 08:23 no no

Voz 1626 08:36 el Rey que parecía de la SGAE dijo que de eso nada que el espíritu germánico no podía permitirse semejante imprecisión puso a la Corte boca abajo y ordenó que se rastrear a cada rincón el origen de aquella música a punto estaban de atribuírselo a Michael Hayden hermano de Joseph Haydn cuando en Salzburgo una persona al tanto de la búsqueda del Rey Oyón un joven silbar Still Nash donde aprendí este esa canción le pregunto en casa lo hizo mi padre Franz Gruber contexto el chaval así fue como se localizó a los autores de Noche de paz que sí que es muy bonita pero a estas alturas de las fiestas ya no tiene fritos celebren sean felices e intenten salir vivos de las cenas y las comidas familiares pase lo bien

Voz 19 09:32 eso lo suenan

Voz 1826 09:39 gracias igualmente Nieves lo intentaremos al menos bueno de hecho mañana tenemos que volver a abrir la ventana así que por la cuenta que nos trae ahora

Voz 4 09:52 antes escribía para vivir ahora quiero vivir para contarlo Tana de los Dir con Benjamín Prado tener botella buscando hasta que no son ella se Benjavid

Voz 1826 10:20 qué tal buenas tardes buenas tardes Romero está también por ahí Javier Sagarna director de escuela de escritores Javier qué tal buenas tardes a la que hoy abrimos la Ventana de los libros christmas Edition eh vamos a tener las recomendaciones literarias habituales deben Javi nuestro concurso Relatos en cadena a ver hoy también queremos hablarles de una iniciativa en Zaragoza una iniciativa que busca que los lectores compartan con otros libros que les importan y conoceremos también por cierto como pasar la Nochebuena en Islandia que la pasa leyendo

Voz 11 10:59 a nadie

Voz 21 11:02 sí porque en aquel país es regalos

Voz 1826 11:04 sobre todo libros el setenta por ciento de lo que se edita la años edita cerca de estas fechas pero ya digo después Nos acercamos por allí Javivi primero Site pidieran que a su libro aún desconocido y que ese libro fuera uno que te ha marcado especialmente que qué libro sería hombre yo siempre regalaría uno de poesía tendría dudas entre Poeta en Nueva York García Lorca allí en la poesía de Ángel González palabra sobre palabra si quieres meterte en profundidades más más hondas García Lorca si quieres una poesía que te hace trampa que parece que no te está haciendo nada y al final se queda ahí para sí

Voz 1063 11:40 Ángel González nos quedamos con los dos y Javier bueno pues habría miles de posibilidades pero con Crónicas marcianas de Ray Brown que es un libro que me encanta que tiene ese punto de ciencia ficción que a mí me gusta mucho yo soy muy fan y por otro lado me parece un libro de poesía hay de imaginar yo sé es que libros que importa ese es el nombre de una iniciativa que ya llega a su tercera edición en Zaragoza el coordinadores Jorge González

Voz 1826 12:06 que los escucha a esta hora de la tarde Jorge qué tal buenas tardes

Voz 22 12:09 qué tal como el taller Roberto mi Javier

Voz 23 12:12 Jorge qué tal oye enhorabuena porque tercer año haya tercer año ya

Voz 1826 12:18 cuéntanos primero en qué consiste de donde partió la idea de estrés libros que importa

Voz 22 12:22 bueno la idea en realidad la gente tenía una idea estupenda pero yo creo

Voz 15 12:26 es una obra que pertenece un poco a todo el mundo a todos se nos ocurren en algún momento regalar libros va a ser un amigo invisible de libros y esto es lo que le planteamos al Ayuntamiento de Zaragoza en el en el dos mil dieciséis no he básicamente hay dos formas de verlo como un gran intercambio de libros en un espacio público o como un gran amigo invisible literario no lo que no nos podíamos imaginar en el dos mil dieciséis será que íbamos a conseguir crear un clásico navideño y no lo decimos nosotros que se había como muy de vanidoso que en el primer año ya la gente en zaragozanos dijo esto es mucho uno habéis creado un clásico navideño y queremos que no se vayan nunca más de la ciudad

Voz 1826 13:00 bueno tanto que no se ha ido de la ciudad ahora por ejemplo este año e se lleva a cabo entre el veintiséis y el treinta en la Plaza del Pilar que también veo que se ha ido exportando por ahí Barcelona Logroño que tiene el Ministerio de Cultura

Voz 15 13:15 claro mira ahora mismo no nos nos piensa en Sants porque acabamos de terminar desde el día veintiuno en Barcelona en plaza Catalunya en la Feria de consumo responsable al sitio nuestro primer aterrizaje en la Ciudad Condal

Voz 1826 13:26 como como decías

Voz 15 13:27 bien pues la verdad es que muy bien porque es una iniciativa que sobre todo lo más interesante es la reacción que causan la gente es decir es de gente que viene directamente a participar en su libro o gente que que pasa y pregunta por el espacio libros que importan los dicen pero puede que by cuando lo explica se quedan encantados y luego vuelven a las horas lo al día siguiente vuelven con su libro que importa

Voz 1826 13:47 oye ahora vas a contar exactamente de qué bien es elige su libro que sea yo por eso le preguntaba Benjavid a Javier que haya marcado que se importante para que les una dedicatoria anónima porque nosotros a quién va a ir a parar contando los motivos y lo entregas envuelto ese libro tiene que haber sido lo libro nuevo

Voz 15 14:06 mira el primer año decíamos que no es como no queríamos que nadie se quedara sin participar pues pensábamos incluso gente que hay gente que a veces en un momento dado es verdad que hasta le puede venir mal pues pues gastarse un dinerillo en un libro de segunda mano pedíamos que podían llevar que querían el ejemplar de Cassano AN en ese aspecto de libertad total pero nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo después de varias iniciativas que que resulta que el ejemplar que tenemos en casa manoseado muy leído con las fuerzas de Castells con las anotaciones que se nos da mucha pena al sprint

Voz 1826 14:34 los no surge algo interesante ellos curiosa

Voz 15 14:37 de casi el el la mitad del los libros entregados en cualquiera de los de libros que importan resulta que son libros comprados con lo cual surgen allí fenómenos muy curiosos no sinergias muy interesantes

Voz 0281 14:47 oye yo echo de menos la otra mitad porque yo creo que cualquier iniciativa que vaya enfocada que a que el mundo del libro crezca en un país que es el segundo país menos lector de toda Europa hay que conseguir que los libros el libro se vendan para que la industria siga siga a flote bueno pues en fin esto es un ecosistema en el que todo lo que hagamos los demás por el bien común digamos de los lectores y temperaturas pues pues siempre saben lo que pasa es que sí que sí

Voz 1826 15:15 no lo incoado sí sí sí lo que pasa Benjamín sí que es cierto que si se profundiza el el hábito de la lectura es decir que la gente lea al final acaba comprando no bueno el hábito hace años

Voz 24 15:24 eso ya sabes que no yo sí soy de los que pienso que tenemos

Voz 1826 15:29 es recuperar trago

Voz 24 15:31 aquello que en su momento se llamo cultura general que consistía en que un hubiera el

Voz 0281 15:36 bote aunque fuese a ser economista que supiese que lo que pasa por Zaragoza es el Ebro Guadalquivir aunque fuese cirujano entonces carguero seguir que lean no sólo los lectores porque en España los lectores leen muchos

Voz 1826 15:48 nunca llegó enseguida lean los demás también que haya lectores oye pero con con este tipo de iniciativas eh

Voz 25 15:54 si se consigue no Jorge se consigue además se suceden cosas muy muy

Voz 15 16:01 qué tal al final también es una experiencia digamos emocional porque lo que vamos a hacer es también configuraron como un mapa literario pero también emocional de las diferentes ciudades piensa que cada vez que que les embarcados en una ciudad a la salida del del evento vamos a generar una discográfica con la documentación de cuantos libros han intercambiado los títulos se tenemos cosas muy interesantes no vamos a hablar cuáles son por ejemplo los autores más intercambiados en Zaragoza un Barcelona o en Logroño por géneros por edades etcétera no entonces pero están pasando cosas tan chulas como que van familias enteras en el a familias con los niños pequeños los niños adolescentes los padres e incluso los abuelos y de repente se plantan en el espacio libros que importan cinco seis siete personas cada una con su libro que además los dicen este libro lo hemos leído todos cava es un libro importante para cada uno de nosotros vienen con una ilusión tremenda ayer en Barcelona mismo pasaba una madre que tiene a la fijas estudiando en Londres nos decía mirado el eje propuesta ni fijas hacer una cosa Aussa hacerlo tener una tarde diferente no

Voz 22 16:56 no la de las actividades el nos vamos a

Voz 15 16:59 otros juntas las tres después vamos a libros que importan que vamos a intercambiar un libro importante para nosotros lo buscaron juntas lo eligieron vinieron hasta la caseta y luego además nos lo contaron no ese es el tipo de cosa que de repente que hacen pensar en que que se te escapa de las manos una idea

Voz 1826 17:14 estoy este es un ejemplo práctico desde luego es un ejemplo practicó que deja a las claras cómo cómo funciona y qué es lo que se puede conseguir con esta iniciativa mira vamos a buscar otro Jesús Alberto Gil Jesús Alberto qué tal buenas tardes

Voz 22 17:27 buenas tardes Roberto opinión de mucho coincide con el libro de Julia

Voz 1826 17:35 también muy bien esta Javier Sagarna por ahí su saludo que es escritor es invidente trabaja en la ONCE en Madrid trabaja fomentando la lectura tú sus Alberto participase en la primera edición no cómo fue

Voz 22 17:50 bueno participó en las tres ediciones pues por mi trabajo estoy al tanto de todas las iniciativas de fomento de la lectura que se llevan a cabo en toda España y bueno mi raíces están en Zaragoza hay pues no podía por menos que participar en la en la iniciativa Hay apoyarla en todo lo que puedo oí yo estoy este año también ya tengo mi libro preparado se y estar junto con Jorge apoyando esta iniciativa

Voz 1826 18:17 el primero que el libro llevas te acuerdas

Voz 22 18:20 si el primer año lleve unos de los míos Huellas de luz porque bueno querían poco dejar un poco de mí mismo de mi forma de pensar testimonio de superación de las precederán a otra persona anónima que lo decidiera

Voz 1826 18:36 oye tú con el recinto

Voz 22 18:39 pues mire les estrago de Julio Verne porque fue el primer libro que leí en braille Ibon y este año muy bien poesía

Voz 1826 18:48 y el primer año

Voz 0281 18:49 ya me parecería fantástico estupendo

Voz 1826 18:52 que ir recuerdas el primer año que que libros recibiste

Voz 22 18:56 sí El perfume de Patrick sus Kim

Voz 23 18:58 bueno si hiciera

Voz 1826 19:01 importante también para ti

Voz 22 19:04 bien muy importante porque es una prueba más de cómo el libro tiene trasciende el Valeo el valor de lo que es la lectura de la palabra impresa el libro trasciende como digo este este esta función meramente de lectura a través de los ojos va a través del Picasso ir bueno pues nos transmite la experiencia sensorial de los libros en este caso el del pues un pub puramente no en la verdad que fue muy curioso y así sido escribió en las redes sociales

Voz 1826 19:36 el y tú recuerdas que poniendo tú tú recuerdas que quién lo firmaba quién quién lo entregó quién lo dejo ahí que ponía

Voz 22 19:43 sí venían con una dirección de correo electrónico yo claro al ver que mi familia me dijo pues es el perfume que chulo pero es que además en las hojas está llevaba perfume olía en las hojas de que te lo que huele la tinta y del papel pero olían muy agradable jengibre ida y imponía bueno han cenó oye tenía pues decía que para ella era importante ese libro In bueno con logrado compartían sí claro que me acuerdo todos

Voz 0281 20:14 a ver las las fronteras son para quienes las aceptan para que aceptan se saltan en fíjate que estamos hablando del perfume que es un libro digamos hecho para los sentidos hecho para eso hecho para oler está está hablándonos un invidente no sé yo si se se hospedan tarde que cuando estuve en el club de lectura que tienen en la ONCE el edificio central de la ONCE en Madrid y leen los libros en audio libros y demás de verdad pocas veces en mi vida he encontrado gente que tuviera tan bien he leído

Voz 1826 20:48 libro del que hablábamos como como los miembros el club de lectura de la ONCE yo me quedé impresionado y aprendió una lección que no quiero olvidar cómo

Voz 22 20:58 estaba yo

Voz 1826 20:58 bien pues mira oye como recordaba Jesús Alberto como qué perfume tenía el perfume y quién se lo había dedicado hablado de Annie Annie qué tal buenas tardes

Voz 12 21:08 hola buenas tardes a todos

Voz 1826 21:12 hola buenas tardes

Voz 12 21:14 bueno nos conocía antes de

Voz 1826 21:16 ay uniera hay a través del libro no

Voz 1640 21:20 no no no menos conocimos el año pasado este año Pardo en Madrid en una feria de fomentar la lectura no nos conocíamos con Jesús

Voz 1826 21:29 hoy el perfume el perfume de El perfume es decir el perfume del libro se lo pusiste esta poner tú

Voz 1640 21:35 claro sí sí porque el libro que lleve era de segunda mano y un poco mal hindús me parece que pues ya mandos el perfume pues tenía que oler bien del libro lo merecía entonces le sí un poco de un spray que tenía de mi madre por casa de jengibre Limón y rosas pero la verdad es que sin intención de que la persona que lo abrirá el oliera allí pensaba que nos iban a dar cuenta de hecho hay clave catorce a Le puse la dedicatoria mi correo electrónico para que la persona que lo recibiera si tenía ganas pues me contestara me contara si había leído si le había gustado ir claro Nos me contestó enseguida Jesús al día siguiente y para mi fue una alegría que lo recibirá Eli que hubiera notado el perfume

Voz 1826 22:21 es muy emocionante claro tú recuerdas cuál recibiste en esa primera edición

Voz 1640 22:26 si los renglones torcidos de Dios

Voz 1826 22:29 sí volviste a participar el año pasado que él no lo tengo pero el año pasado

Voz 12 22:34 el año pasado menos voy perfumes mira sino con este libro claramente

Voz 1826 22:41 participarán también que este año tú eres de estar aquí

Voz 1640 22:43 gente no Argentina

Voz 1826 22:46 pues en Zaragoza

Voz 1640 22:48 en en Zaragoza sí sí participar este año lo tengo listo para mí es como decía Jorge es un clásico del primer año es un clásico de acercando a la plaza de los mercadillos está el puesto

Voz 1826 23:01 Zaragoza Jorge por cierto y se va a convertir también en un clásico habíamos hablado de Barcelona Logroño tengo entendido que es posible que viaje a México a Estados Unidos también

Voz 15 23:13 está confirmado México es que ha sido increíble porque bueno el Ministerio Cultura está apoyando el proyecto digamos a nivel global porque le gusta mucho la idea de crear una red de ciudades de libros importa nosotros decimos que es un proyecto de ciudad decide ciudad aunque luego nos llaman bibliotecas pequeñitas colegios institutos de todas las ciudades de España de pueblos grandes pequeños pero sólo nos gusta decir que es un es un proyecto decía no verá imagínate en Zaragoza todos los años se acercan a la caseta tenemos calculaba unas ocho mil diez mil interacciones no personas y luego se intercambian dos mil libros al año no que no es moco de pago pero es que además de esto ha llegado hay dos de de pues bueno diferentes embajadas está confirmado que quedará para el día el libro nos vamos a a México a Ciudad de México nos llevamos unos cuantos proyectos te atrapa vientos

Voz 25 23:58 sí es importante ya ahí ahí

Voz 15 24:01 Nos han ofrecido además el proyecto les ha gustado tanto que ellos mismos se han ofrecido a moverlo pues en en los diferentes centros culturales que tienen también en Latinoamérica no hay muchísimas conversaciones con con Buenos Aires que para nosotros sería también maravilloso por por toda la literatura que tiene esta ciudad

Voz 1826 24:17 habla este domingo una iniciativa de ciudad es que desde luego puede servir también como atractivo para conocer una ciudad mira es el caso de de Nuria Moreno Nuria qué tal buenas tardes

Voz 25 24:26 hola buenas tardes a todos tú

Voz 1826 24:29 en vives en una localidad cercana a Barcelona y Moncada i Reixac no

Voz 25 24:33 correcta pero tú conoces esta

Voz 1826 24:35 iniciativa porque te planteaste en Zaragoza

Voz 25 24:38 sí yo conocí esa iniciativa por las redes sociales y bueno me que gusta justamente en ese momento estaba leyendo un libro que me estaba haciendo dieciocho tardan muchísimo era un libro también que estaba ambientado en en Galicia hay justamente había pasado un verano muy especial mi esa iniciativa la habitan bonita es dije yo quiero participar micrófonos participar e ir así dice

Voz 1826 25:05 sí participó Castella llevando el libro ese que te estaba en ese momento apasionado no

Voz 25 25:11 he estado pues se ha es mi me tocó en esta edición tierras de cristal de Alessandro Baricco yo yo yo llevé él todo es propiedad de Redondo que fue el que ya te digo que me hizo que me hizo disfrutar y que me hizo pues coger coger un tren ir para Zaragoza

Voz 1826 25:31 ya oye lo que pasa que a ver cómo lo cuento esto Nuria Tudela toda esta iniciativa del periplo consiste a Zaragoza entre Gastón libro te llevas te otro libro pero ahí no acaba la cosa no te digo que te llevas te algo más

Voz 25 25:48 sí sí sí sí digamos que que bueno

Voz 26 25:51 que hay en Zaragoza como

Voz 25 25:53 le también encontré me encontré el amor

Voz 1826 25:56 así es posible que no esté escuchando en este momento en la memoria sí

Voz 25 26:02 probablemente probablemente

Voz 1826 26:05 pues hombre

Voz 22 26:07 madre mía afluencia es que esto me estáis sacando los corredores que si a veces cuando nos preguntaron Popper medios cometí la imprudencia esto lo digo siempre a Noriega hace gracia no cometí la imprudencia de escribir para darle las gracias por su participación porque yo me enteré El día treinta el último día me con todo el equipo de gente pero te puedes creer que ha habido una chica de Barcelona que ha cogido un AVE se ha venido hasta aquí a la ha traído su libro se ha llevado tuviese ha vuelto a Barcelona y bueno pues en Zaragoza somos gente muy educada en muy amable escribí un correo en agradecimiento y mira a veces no se ha llevado la literatura ya que que

Voz 1826 26:40 el a ver Jorge que estás diciendo que te enamoras te educación

Voz 1640 26:44 no no no no no no no no no

Voz 27 26:54 por qué Nuria Jesus Alberto Annie muchísimas gracias

Voz 1640 26:59 a vosotros

Voz 1826 27:01 nativa de libros que que importa ahora como os decía Nos vamos a Islandia

Voz 28 27:07 bien gocen porque así ha empezado

Voz 1826 27:11 aquí hace hace pocos años hace dos años en dos mil dieciséis Esta iniciativa de libros que importan pero las tradiciones navideñas varía de un pueblo a otro así que imaginados como no variarán de un país a otro contaban hoy lo hemos visto lo hemos leído en Verne que en Islandia la tradición es pasar la Nochebuena leyendo lo sabías tú eso Benjamín pues eh yo soy islandés honorífico desierto de verdad tú también lo haces yo siempre yo siempre leo además tengo lo tengo siempre la superstición de empezó de empezar los años también el día uno leyendo algo antes de hacer ninguna otra cosa pues como nosotros a ver no es que seamos incrédulos pero claro aquí desde la radio desde el periodismo hay que contrastar así que hemos hecho sido llamar a alguien que vive allí que es Elvira Méndez Elvira qué tal buenas tardes hola buenas tardes que es muy buena gran amiga de este programa Elvira Méndez es catedrático de Derecho europeo en la Universidad de Islandia cuántos años lleva allí por cierto

Voz 29 28:10 pues desde el dos mil uno usar que diecisiete años

Voz 1826 28:13 ni tú también allá donde fuere es lo que quieres tú también LES en Nochebuena Elvira

Voz 29 28:20 y un poquito Leo pero yo no cumplo con la media islandesa no me quedé un poquito corta

Voz 1826 28:26 oye si eso es así quiero decir lo que hemos leído por ejemplo que hasta el setenta por ciento igual que aquí por ejemplo está entorno a la Feria del Libro de Madrid San Jordi de Barcelona allí el setenta por ciento más de lo que se se publica de lo que es edita coincide ahora se publica por estas fechas

Voz 29 28:43 sí obviamente lo llaman como el tsunami de libros de Navidad que tradicionalmente ofrecer regalos los regalos que se ofrecen en Navidad son normalmente libros es un regalo muy clásico pero es que lo tenéis que poner un poco en el contexto que estamos en pleno sólo el solsticio de invierno que en Reikiavik tenemos unas cuatro horas de luz que en realidad son como dos horas de Amanecer dos horas de atardecer sube sólo un poquito entonces básicamente es a la gente en casa cocinando escuchando música leyendo tranquilos por eso que estaba revisando los datos para daros hemos bien y tenemos una media de hombres dos libros al mes lectura de mujeres tres coma cinco relectura Messi yo estaba revisando yo no leo tanto como como se lea

Voz 1826 29:37 yo ya tengo entendido que esta tradición además de por las circunstancias desde luego eh de de de Sudáfrica hace la latitud que nacen de una tradición que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial

Voz 29 29:52 bueno seguramente pero yo creo que es la tradición literaria islandesa se remonta al siglo XIII a las sagas islandesas en una gran traición te literario de literaria de literatura oral escrita etcétera y luego de ha sido incluso reconocida por la Unesco han nombrado Ciudad Literaria en el dos mil once o sea que digamos que es una tradición que viene de pues de siglos pero hay que pensar que blandía ha sido un país muy pobre hasta hace sesenta setenta años hasta después de la Segunda Guerra Mundial que cuando llegan los primero los ingleses y luego los americanos que se quedaron aquí el Ejército uno a pase de cinco mil personas porque es muy grande para la población del país que somos a cientos cincuenta mil pues ahí es cuando se empezó a explotarla en la energía geotérmica la energía del subsuelo y empezaron a calentar Islandia ya iluminar y garantía y entonces claro eso ayudado muchísimo

Voz 22 30:49 Tour hay bueno y en estos casos

Voz 29 30:52 más frío en la península en España veces en en la meseta que que aquí está todo súper calentito entonces hay que hay que hacer noche Ike es está muy bien en casa y que el tiempo esto es apacible fuera pues pues claro pues el leer música de ese tipo

Voz 1826 31:10 ya saludando te desde allí después es lo que acabas de decir ya no te pregunto si has vuelto nuevos si tienes pensado volver a casa por Navidad esta Navidad desde luego no Elvira

Voz 29 31:19 no no no normalmente unas otras más escapamos digamos al sur en pues en noviembre en febrero pero en Navidades es que son muy bonitas en Islandia aunque

Voz 1826 31:31 el regalo que han regalado muchos libros

Voz 29 31:33 está todo bajo los regalos ya preparados debajo del árbol yo sé que uno y seguro que si por él para esto yo creo que sí más

Voz 1826 31:41 pero Elvira Méndez una amiga de la ventana que la abre para contarnos qué es lo que ve desde allí desde desde Islandia muchísima gracia si feliz noche feliz Navidad

Voz 30 31:52 Feliz Navidad si un saludo para todos los oyentes muchas gracias por llamar adiós buenas noches

Voz 28 31:59 muy bien que que haya dos

Voz 1826 32:09 estamos aquí está ahora entre libros esta tarde les estamos hablando de la ilusión de vivir la ilusión de los demás en Navidad bueno de eso estamos hablando esta tarde aquí en La Ventana con Laura Piñero hola de nuevo Laura

Voz 1280 32:21 hola de nuevo Roberto qué tal estaba pensando en que todo lo que no nos gusta de estas fechas tiene otro lado positivo que merece mucho la pena por ejemplo las colas y las esperas las podemos cambiar por ese momento en el que abrimos los regalos con los nuestros las largas horas de viaje por sus caras de felicidad cuando nos ven llegar el calentamiento de cabeza el gasto de las compras por la imagen de todos en casa disfrutando de la cena o de los regalos el tiempo invertido en la cocina por sus caras de placer o el exceso de trabajo por el tiempo libre o compartido con ellos porque no sólo hablamos de nuestra ilusión sino de las ilusiones de los demás

Voz 11 33:04 es mi ilusión un mensaje en colaboración con el corte inglés

Voz 35 36:19 sí la de Securitas Direct y qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la positivos antes de irnos de vacaciones más tranquilo

Voz 8 36:32 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 36 36:47 caían Ghani de Cannes aquella tarde de diciembre empezaba anochecer soy la nadadora Belén Rueda al final de aquella tema de víspera de Navidad la señora Martin

Voz 0278 36:56 junto a él en algunos momentos de la historia tal y como la hemos contado aquí adelanta un poco lo que va a pasar lleno tras un otros momentos resume y me gusta mucho porque hay muchos momentos en los que tiene así un tono

Voz 37 37:09 de humor

Voz 0278 37:11 intentaba hacerlo de tal forma que me impregna un poco del momento que en los personajes

Voz 11 37:16 el veinticinco de diciembre las doce

Voz 1063 37:18 mediodía en la ficción sonora de la Cadena SER para estas Navidad

Voz 11 37:23 Feliz Navidad a mis Mujercitas en apoyo

Voz 4 37:32 la Ventana

Voz 39 37:36 Werner

Voz 40 37:41 un es que

Voz 39 37:45 nada puestos en mí

Voz 41 37:48 sí

Voz 39 37:50 decía que hay está

Voz 0281 38:09 a dos minutos para llegar a las siete de la tarde las

Voz 1826 38:11 dice en Canarias en la hora como cada lunes la hora de los libros

Voz 0281 38:15 con Benjamín Prado que enseguida por cierto

Voz 1826 38:17 Nos trae sus recomendaciones con Javier Sagarna de Escuela de Escritores

Voz 0281 38:20 hoy también tenemos concurso de relatos

Voz 1826 38:23 cadena pero

Voz 0281 38:24 pero antes las recomendaciones como decíamos Benjamín eh la primera Cuentos completos Cuentos completos ni más ni menos que de Jack London

Voz 1826 38:34 a nivel de Islandia

Voz 0281 38:36 voy vamos a empezar con aventuras íbamos a acabar con aventuras también no los cuentos Jack London estaban en gran parte perdidos y en gran parte mutilados por qué los publicó en revistas cuando intentaba el trabajo en el que trabajó de todo fue marinero fue cocinero trabajó en minas fue boxeador fue camarero hizo de todo pero él quería ser escritor empezó a mandar relatos a revistas cuando le empezaron a comprar algunos pues se los mutilada en bonobos para adaptarse por ejemplo al diseño de la página o a un dibujo que querían poner una parte directa dentro no le gustaba los editores de la publicación ese la quitaban a medida que fue cobrando relevancia le fueron respetado en poco más bueno está maremágnum de de obra perdida por aquí y por allá se recuperó gracias al trabajo de la Universidad de Stanford de California que puso a tres investigadores ató a buscar en todas seguidas publicaciones la mayor parte de ellas de de previstas perdidas periódicos desaparecido remotos de épocas en la que no existían en no te digo ya obviamente las digerir digitalización es sino ni siquiera los propios archivos en papel no bueno con su dieron la tarea titánica de de reunirlos ir la editorial española Reino de ya está publicando los va a publicar en tres tomos estos ciento noventa y siete relatos de Jack London pues un escritor que seguramente conmovió ya alteró el panorama literario de su época como antes que él sólo lo había hecho Mark Twain antiguamente los va a publicar en tres tomos el primero salió en octubre de mil de el año dos mil diecisiete el segundo ha salido en noviembre del año dos mil dieciocho y el tercero saldrá en octubre del año dos mil diecinueve es una maravilla no y los temas bueno vez es decir los yo le dejo que lo diga va a subir a su editor Jesús Egido el alcoholismo las consecuencias de la vejez el boxeo lo Tauromaquia al trabajo infantil la ecología las fantasías extraterrestres el juego el trabajo en las minas de oro el amor la discapacidad mental los mitos la corrupción política la psicología humana y animal la explotación racial sexual la revolución la experimentación científica la Diada antes nos dices lo que el suicidio la vida Arrabal es el socialismo la guerra la naturaleza y la escritura me bueno hombre yo creo que merece la pena meterse al latas de Jack London que hablan de todas estas cosas y acabar con una cosa que dijo cuando le preguntaron el acto acabó siendo un escritor muy famoso no había empezado a escribir cuando fue al río clon dic a bueno como parte de la de las expedicionarios de va buscar oro de la época de la fiebre del oro acabó siendo uno de los motores más respetados llevándole pero más ricos por cierto ganó bastante dinero al final de su vida murió a los cuarenta años jovencísimo cuando le preguntaron bueno cuáles les diría usted que son las claves de su éxito dijo bueno una suerte impresionante buena salud buena cabeza buena correlación mental y muscular pobre Deza y haber empezado veinte años antes de los que intentan empezar hoy bueno que buenas razones no

Voz 1826 41:28 no me tenía bien estudiado ciento noventa y de relatos en tres volúmenes los cuentos completos de Jack London en Reino de cordialidad y la segunda recomendación también tiene muchos cuentos y muchos relatos bueno

Voz 0281 41:39 tiene a uno de los grandes autores del siglo XX que les Vladimir Nabokov ahora la editorial Anagrama ha sacado un volumen en este caso sólo un tomo pero de ochocientas y pico páginas con los cuentos de Nabokov que son de tal perfección que son una mezcla de clasicismo y originalidad tan grande como no ha tenido ningún en otro autor o muy pocos por es un ensueño poca yo hombre yo creo que siempre es un gran noticia que se reedite autores como una voz más autores como una BOCOG de los tiros sólo decir que hoy en día no si yo subía ha habido un un editor que se prestara a sacar al mercado Lolita hay dejó la pregunta que es bastante inquietante meten

Voz 14 42:23 no sé si sois

Voz 1826 42:25 la tercera recomendación Benjamín

Voz 43 42:29 no

Voz 1063 42:40 la tercera que es de Jesús Marchamalo bueno un libro maravilloso

Voz 0281 42:44 hoy ideal para todos los públicos pero sabes que todas estas navidades estoy recomendando un tercer libro especialmente dirigido a la abrir el apetito a los más jóvenes la conquista de los polos eh de efectivamente Jesús marcha Elano Marchamalo que es un es un joven de otra época un tipo de de de periodista hay un tipo de investigador y un tipo de de escritor de los que por desgracia van quedando pocos con una curiosidad insaciable le puede llegar lo mismo hacer de un libro sobre Virginia Woolf sobre las bibliotecas de los autores que esta maravilla ilustrada por Agustín con moto que la verdad que como objeto lo publica por cierto editorial Nórdica como objetos una auténtica maravilla los dibujos las ilustraciones los desplegables los mapas de los lugares la el los dibujos zoológicos sobre las especies marinas lo mismo te puedes encontrar una explicación de lo que es un un ball que la historia de los zorros árticos que en invierno donde color blanco para confundirse con la nieve en verano o en otoño cambian el color hacen entre grises y pardos para confundirse también con la vegetación más que a los osos polares con Suu enorme ferocidad y que atacan en algunas ocasiones a estos expedicionarios claro a viendo está reconstrucción de las conquistas de los dos polos o en la del norte Amundsen la del la del sur te das cuenta de que muchos de los peligros de ir al pueblo son justamente los que no te espera Arias ninguno de ellos por ejemplo la deshidratación estar rodeado de hielo que a fin de cuentas es agua pero beberlo te obliga a gastar una cantidad

Voz 1826 44:17 enorme de combustible ni de tiempo hito

Voz 0281 44:19 Marte lo directamente con poniéndolos labios sobre el hielo pues produce corta duras ampollas quemaduras etcétera otro peligro en el Polo Norte cuál ya en el Polo Sur el sol porque el sol cuando sale produce unas refracción es tremendas visionó llevas los ojos bien protegidos pues te los pues te los abrasa realmente bueno la expedición por contar una de las dos por ejemplo de Tennant Sen al Polo Norte es verdaderamente inaudita es una épica tremenda en a principios de siglo XIX habían empezado a ir algunas expediciones bueno pues que acababan casi siempre con el saldo del barco perdido la tripulación desaparecida etcétera nacen llega allí sabiendo que va a quedar bloqueado por el hielo cuando el barco se queda hasta tres años más Gimeno que tres años atrapado en el hielo hasta que pueden salir de ahí el continúa la expedición por tierra en trineos todas estas expediciones requerían como cuenta Jesús Marchamalo que se hicieran inventos cosas que no existían para salvar el hielo para que el hielo no se pegada a las cosas para sobrevivir luz sitios donde meter la comida para que no Se pudiera hay unos el el mono la no la destruyera bueno yo salen por tierra en unos trineos él y un compañero eh por ejemplo salen con veintiocho perros sabiendo que a la vuelta volver con ocho porque van a tener que sobrevivir unos perros de los otros tienen que ir matando esto no le gustará nada a los amantes de los animales y a mí tampoco tienen que sobrevivir haciendo que unos perros los que van siendo más débiles matarlos al principio nosotros los rechazan pero al final terminan comiéndose los les pasa de todo les atacan osos polares pasan privaciones de todo tipo y cuando estos dos individuos llevan todo eso sobre las espaldas hundía ya son de color negro con el hollín y con todo eso un día la dice el compañero en qué le parece a usted y a partir de hoy nos tú te is empiezan a hablar de títulos tío Hesse sería no este medio de toma de decisiones en fin además la conquista de los polos Hansen Amundsen el Fran un maravilloso libro de aventuras desdichas conquistas digo conquistar porque cuando esta gente olvida su expediciones se dedicaba a dar conferencias en cuando fue al Royal Albert Hall a contar esta historia da a fueron nada más que siete mil quinientas personas saberlo lo que nos pasa a todos todos los días que van a quitar

Voz 1826 46:31 dos de Jesús Marchamalo junto a los cuentos completos de no

Voz 0281 46:34 los cuentos completos de Jack London las

Voz 1826 46:36 tres recomendaciones de esta semana de Benjamín Prado

Voz 45 46:44 en Relatos en cadena una historia encima

Voz 11 46:47 palabras para un premio de seis mil euros

Voz 4 46:56 Javier

Voz 46 46:57 pues bien bien bien para hacer las cosas que son que está la gente despistada y la frase irá fraticida que tampoco estaba tampoco tampoco invitaba un así quinientos cincuenta y ocho relatos que bueno que yo creo que no está nada mal pan con todas estos con todos estos condicionantes por en medio si uno de los condicionantes como decíamos la frase de arranque que es era mientras

Voz 1826 47:16 contemplaba cómo llevaban al cadalso al último candidato lo del ultimo

Voz 46 47:21 ha sido mortal porque hasta ahí todavía lo del cadalso pues daba como mucho juego pero el candidato ya tenía que ser un candidato de algo complicado muchísimo altos

Voz 1826 47:29 eso era lo que más se te ha atravesado un poco Asier Susaeta es uno de los finalistas Asier qué tal buenas tardes lo más difícil lo del último candidato

Voz 29 47:40 sí la verdad es que como dice mira complica dejarlo porque todavía que buscará hay que hizo sí

Voz 1826 47:48 sí Asier Susaeta es de Vitoria cuarenta años ya es uno de los habituales uno de los clásicos es ingeniero industrial es su décima final semanal el año pasado incluso llegó a la final anual y en enero va a publicar su primer libro de microrrelatos hierba veloz púrpura sí muy bien qué

Voz 29 48:06 en el ilusionado porque mi primer libro la publico con la editorial colección tengo Mike Rinko el trofeo que iba detrás de Celeste la compré un rastrillo hecha porque es se ilusionado y presión por la cancha aquí pues lo que veo

Voz 1826 48:26 ha aportado vales manifiesta Marta García es la segunda finalista Marta qué tal buenas tardes hola buenas tardes profesora de inglés en una academia cuarenta y siete años de Oviedo Ésta es esta es tu décima final semanal no Marta creo que si si crees que sí lo que también ha logrado estar tres veces también como finalista mensual repite es Agustín Franco Agustín qué tal buenas tardes hola buenas tardes Agustín tiene treinta y nueve años es de Madrid es ingeniero informático trabaja en el departamento de informática de una de una multinacional indicó que repite es porque fuiste finalista también la semana pasada no llegas te gana Agustín estuvimos ahí muy cerca efectivamente si el desempate fueron me caí bueno pues sólo crece el cortijo Romero saque que te quede claro lo he entendido eh

Voz 0281 49:13 a bajar intentaba pasar de puntillas muchas gracias Benjavid tres empata Ador que lo desempate desempatar

Voz 1826 49:19 arroba a ver si es necesario y aunque estará muy ajustada la cosa imagino vamos a escuchar primero el relato de Asier Susaeta lleva por título La siembra

Voz 47 49:30 mientras contemplaba como aquí daban al cadalso al último candidato a cliente del día hizo un cálculo rápido de las dimensiones del ataúd que necesitaría así encontró rodó su cabeza comienza a seguir por la plaza el rastro del llanto descanso solado hasta localizar a la reciente viuda y sus siete hijos entonces me presente estas martinis con dolencias y ofrecía unos servicios funerarios que ella rechazó entre sollozos suele ocurrir con las familias humildes que no siempre se acierta

Voz 0055 50:00 qué negocio seleccionar víctimas que buena

Voz 47 50:03 posición ya resulta suficientemente complicado como para además perder

Voz 1063 50:07 sin quién pagará ni que yo fuese lo que donde sí cien palabras se una novela

Voz 46 50:16 pues prácticamente y la verdad es que es una novela pero no acaba es el resumen un tres coma eslavos y de su país

Voz 1826 50:22 Fuentes asimismo que es lo que es creo que es un gran acierto no

Voz 46 50:25 pero realmente cuenta muchísimas cosas nos cuenta hay un asesino en serie que es un señor que está matando a gente para que eche la culpa a otros poder enterrar a otros porque es el enterrador es decir

Voz 1826 50:35 todas estas pruebas están contadas