La Ventana (24/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1050 00:06 los equipos de rescate en Indonesia continúan buscando a ciento veintiocho personas desaparecidas por el tsunami de este sábado de momento la cifra provisional de víctimas es de trescientos setenta y tres muertos y casi mil quinientos heridos hay además doce mil familias que han tenido que ser evacuadas ante el riesgo de más maremotos por la erupción de un volcán en la zona en la SER hemos hablado con un miembro de la embajada de la embajada española y con la directora general de Médicos Sin Fronteras en España son Salvador Rueda y Marta Cañas

Voz 2 00:35 la zona turística pero de turismo local de turismo indonesio precisamente por eso hay bastantes víctimas porque estas épocas de vacaciones también aquí en Indonesia pero no hay hasta el momento no no hay constancia de ningún nacieron el español afectado

Voz 0827 00:50 estamos coordinando con el Ministerio de Salud gestionando

Voz 3 00:53 todos los heridos que estamos también trabajando en el control de infecciones siguen los estándares de higiene también estamos donando material y suministros básicos como material para curas o los analgésicos para manejo del dolor

Voz 1050 01:04 en el Reino Unido los medios ya avanzan parte del discurso de Navidad de la reina Isabel Segunda en él hace hincapié en la necesidad del respeto el Brexit a vi polarizado fuertemente a la sociedad británica vamos a Londres Begoña Arce

Voz 0273 01:17 la reina piden su mensaje a los británicos que se traten entre sí con respeto incluso cuando no estén de acuerdo entre ellos es el último mensaje navideño de la jefe de Estado antes de que el país abandone la Unión Europea si el calendario previsto Se cumple la soberana no puede ignorar hasta qué punto esta decisión el Brexit divide y enfrenta al país creo que el mensaje de paz en la tierra y buena voluntad nunca se queda anticuado señala la reina todos deben escucharlo

Voz 4 01:45 ahora se necesita más que nunca inca

Voz 0273 01:48 eso advierte la soberana cuando existan diferencias profundas el tratar a la otra persona con el respeto que se debe tratar a otro ser humano es siempre un primer paso para un mayor entendimiento su papel al frente de la corona del Estado obliga la reina de noventa y dos años a permanecer públicamente neutral en asuntos políticos pero sus palabras interpretan como una referencia al ambiente corrosivo de enfrentamiento que ha provocado el Brexit

Voz 1050 02:14 esta noche a las nueve el jefe del Estado Felipe VI va a pronunciar su tradicional mensaje de Navidad y que vamos a seguir y analizar en La Ser en Hora Veinticinco desde las nueve menos cuarto estará Ángels Barceló acompañada de los tertulianos Milagros Pérez Oliva Javier Aroca Emilio Contreras mensajes navideños como el que esta mañana ha dado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a los militares que están desplazados en distintas misiones internacionales lo ha hecho por videoconferencia desde Rota a bordo del buque insignia de la Armada ha estado además acompañado de la ministra de Defensa Margarita Robles ya ha querido acordarse de las mujeres que forman parte del Ejército

Voz 1722 02:49 a recordar de forma singular a las pioneras que abrieron camino hace tres décadas creo sinceramente que su contribución resulta fundamental para garantizar la eficacia también la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas ir representa el mejor de los valores la vigencia de nuestros principios de la Constitución

Voz 5 03:08 vamos ya con los deportes Toni López buenas tardes muy buenas entrevista Fernando Hierro en la revista de la AFE la Asociación de Futbolistas Españoles y el que fuera seleccionador español durante el Mundial de Rusia reconoce que volvería a aceptar ese puesto en esa situación aunque sólo fuera por lealtad y que firmó hasta el final del Mundial de Qatar dos mil veintidós pero qué tal cual fue el Mundial de Rusia sabía que la mejor opción para él y para todos los era salir dejar paso a la nueva generación además en el Barça se ha conocido hoy que Samuel Umtiti seguirá desde el treinta de diciembre de tratamiento conservador que venía desarrollando estas últimas semanas en Qatar todo para solucionar sus problemas en el menisco de la rodilla izquierda hoy han sido las últimas exploraciones y todas las partes siguen manteniendo la operación como la última opción porque le dejaría fuera el jugador más de tres meses pues es todo

buenos vengo de Securitas directa instalar la alarma no se preocupe ha sufrido algún robo un bueno me metió gente vivir que soy después de un montón de versos por fin oye podido recuperarlo pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 1 06:20 a las siete de la tarde y seis minutos las seis y seis en Canarias encaramos ya la última hora de esta edición especial aquí de la aventura

Voz 1826 06:29 en la tarde la tarde previa de la Nochebuena donde por cierto ya desde primerísima hora las cuatro hemos tenido diferentes ejemplos de historias de encuentros joder reencuentros vamos también con un par de un par de ellas y además muy familiares ya verán el veinticuatro de septiembre hace exactamente tres meses estuvimos hablando aquí con Marc con Judith y con Aleix los familia vivieron ocho años dando la vuelta al mundo en velero viajaron de Panamá al Pacífico pasaron por a pagos que esas amnesia por Australia pero aparcar decidieron aparcar su sueño desde que el pequeño Aleix les dijo que lo que quería él era un poquito de estabilidad no le gustaba eso de ir dejando siempre a sus amigos lo que el suyo que tenía ley será ir a un colegio siempre fijo esto contaron recién llegados a España

Voz 15 07:24 Nos han dejado una una casa la Familia muy para este primer año estar más o menos eh en un lugar conocido la verdad que tenemos suerte porque estamos cerquita de la playa hay nueve estamos en la ciudad tranquilos se iban a el bien el niño está escolarizado ya no va al colegio porque de hecho hoy es mañana si mañana otra vez la verdad que abrumados también un poco con el reencuentro familiar superando los últimos días del porque la verdad que que afecta bastante no sabíamos que afectaba tanto la verdad que cuesta cuesta adaptarse a Alarte o hacerte a la idea de que no de que no estamos en el barco de que

Voz 1826 08:09 con el corazón partido con el corazón partido así decía Marco multas al que volvemos a saludar esta tarde igual que a Judy qué tal cómo estáis buenas tardes

Voz 17 08:20 a ver bueno seguís con

Voz 18 08:22 corazón partido mar como decías

Voz 1886 08:25 por supuesto que claro que aunque una vez debas a prueba la Liga en el mar cuesta dejarla pero bueno la verdad que tiene también

Voz 17 08:35 estamos a gusto al que también pide

Voz 18 08:38 carné que que hable con con el protagonista verdad con el con el que acabó condicionando todo agua vuestra toda vuestra aventura Aleix qué tal bona tarda buenas tardes

Voz 17 08:50 hola hola hola cómo estás bien bien

Voz 1826 08:55 oye fuiste al colegio ya no ese día que estuvimos hablando contigo tenías muchas ganas ya de que de que empezar así no era mañana era al día siguiente

Voz 18 09:02 qué tal te gusta alcoholes nuevo si ya has hecho muchos amigos sí quién por ejemplo

Voz 17 09:10 como él se erigió Eloy libre si mochileros

Voz 1826 09:15 ahora estos días que estás de vacaciones los echas de menos incluso estás deseando volver al cole

Voz 18 09:19 en Madrid y eso eso de tener amigos ya para siempre amigos estable esos amigos que ves todos los días eso eso es bueno no ha bajo

Voz 17 09:32 qué es lo que más te gusta de que me dejó entrar tienes que ir a ver Marte Judith cómo

Voz 18 09:43 en eso lo del patinete lo de la estabilidad pero es que de vosotros cuando inició estáis aquella aventura os llegaste Isa no sé si os pasó por la mente que en algún momento fuera el pequeño el que os dijera haber papá mamá vamos a parar que yo lo que quiero es un poquito de estabilidad yo quiero referentes comunes

Voz 19 10:01 pues pues la verdad es que no no no no me has imaginado pero buenos cuando estás navegando y uvas viendo la aventura pues el yo es muy al día entonces no te planteas lejanos siempre es el día a día

Voz 18 10:18 bueno siempre nos escuchamos

Voz 19 10:20 pre si decidimos ya que fue asesinada

Voz 18 10:25 y tú cómo lo llevas que antes le preguntaba amar tú también estás ahí con la sensación agridulce Judy

Voz 19 10:30 igual igual igual que Marc el corazón partido aún pero la verdad es que se está muy a gusto con la familia y los amigos abiertos y con muchas oportunidades de trabajo contentos

Voz 18 10:43 pollito como ha sido el cien lo de la reinserción si no deja de ser una reinserción otra vez en la en la en la

Voz 1826 10:50 Socías bueno aquella de la que perdisteis paralelos

Voz 18 10:52 a la aventura habéis tenido opciones laborales eso ha sido fácil las reincorporaré Marc

Voz 1886 11:00 pues mira sinceramente mucho más fácil en principio de lo que esperábamos aunque bueno estamos yo estoy en mi caso estoy estudiando empiezo a trabajar bueno la verdad es que la presión que se aquí viviendo en una sociedad como por decirlo de alguna manera es mucho mayor de la que tiene viviendo fuera de alguna manera aquí bueno pues hay que trabajaba hay que hay que ingresar porque la vida un poco y entonces no hay más remedio y bueno he tenido la suerte de que me han acogido bien hay donde estuve antes bueno dando un poco de esta siempre de la transportando unos barcos y bueno

Voz 18 11:45 oye pero que que estás estudiando marque de dices yo ahora he vuelto devuelto a estudiar

Voz 1886 11:48 pero pues cuando yo me fui de aquí se podía trabajar con un título con soberanos y no profesional ahora las cosas han puesto más seria Si bueno se exige un título en determinado para hacer el trabajo una ningún ahora bueno ya me he sacado todos los cursillos de examen pues nada se el título y no tener problemas cara a la temporada

Voz 17 12:12 no lo sé

Voz 18 12:14 no no te decía entonces ya estamos habilitados para para lo que está

Voz 1886 12:18 sí bueno eso forma parte de mi carácter porque en un par de que pueden tener

Voz 19 12:23 el kilo lo dejaré para Boyero yo estoy

Voz 1886 12:26 yo así

Voz 19 12:29 yo desde ahora como muy bueno ya que hecho una etiqueta dictaba una una amiga llamada una comunidad estoy muy contenta porque ahora a brindar con una con una botella de cava también estoy haciendo logotipos no sólo marcha poco a poco

Voz 17 12:47 ambos bandos oye lo volvería

Voz 18 12:50 es hacer

Voz 1886 12:51 bueno su Neruda al igual que ya

Voz 17 12:55 así ya está expresando cuando cuando ellos otra vez

Voz 1886 12:59 no tanto pero bueno así que bueno pues nuevas posibilidades pero bueno pues algo de tiempo para calcular las cosas buenas va parte Arda somos un miembro más en la familia

Voz 18 13:11 sí mucho que decir claro ahora

Voz 1826 13:14 ella habla experiencias lince la experiencia nos dice que hay que tener muy en cuenta e a los a los miembros pequeños de la familia pero con ya vais haciendo campaña de que hoy Aleix que esto

Voz 18 13:22 a lo mejor dentro de dos tres años que no los replanteamos que lo decía Isabel

Voz 1886 13:27 bueno él está enganchado al colegio ya lo oí sea está mucho más desmadrado aquí que cuando teníamos la divertida del barco eso te lo puedo hacer yo si no está muy bueno él lo Él se levanta por las mañanas no pierde ni un minuto en disfrutar del día de cualquier oportunidad de juego el mensaje entonces bueno lo de momento creo yo y lo podremos preguntara de sí

Voz 18 13:51 oye tú tú volvería a ir otra vez por ahí con el barco a dar la vuelta al mundo a navegar o no te quedas mejor aquí con con tus amigos Sergio por ejemplo

Voz 17 14:06 pero ningún que vaya a Sergio navegar no voy

Voz 1826 14:12 loterías Cruz Judith

Voz 17 14:15 hay ahí hay hay allá hay porque el barco

Voz 1826 14:17 seguimos teniendo

Voz 17 14:19 sí

Voz 1886 14:24 lo bueno lo bueno que pensamos que si no se vende efectivos al tiempo devolver y terminarlo terminamos a que se venda o no se ven a las dos opciones son posibles y bueno suerte pensamos

Voz 18 14:37 oye ir ropa de invierno ya tenéis pantalones largos mar

Voz 19 14:40 ay si no lo es

Voz 1886 14:43 el que bueno El problema que tuvimos ya llegando a Australia que no tenía mi jefe de camisetas de manga larga decir quién es llegamos con la vida que le consiga lo primero ir a comprar

Voz 19 14:57 pues me costaba mucho ponerse bambas porque claro hemos pasado ocho años de nuestra vida sin declarar esto con chanclas

Voz 18 15:05 ya ya ya es que imagino que si empezáramos

Voz 1826 15:07 contar cosa que vosotros habéis hecho hacer inventario de los pequeños detalles en los que ahora no toca no caímos pero que después de estar un tiempo por ahí con un sistema de vida hay una rutina hay vida totalmente diferente a la de cosas pequeñitas que te hacen

Voz 18 15:22 eh volver a empezar otra vez de cero no

Voz 1886 15:26 bueno el el el concepto de las cosas importantes cambiado bastante a bordo y entonces es una terapia es una buena terapia para valorar las cosas de manera diferente y hemos hecho sentido útil y práctico siendo aquí lo tenemos todo muy fácil de la verdad perdemos un poco la perspectiva es una es muy bueno

Voz 18 15:51 bueno Halley oye que te mando un abrazo muy fuerte a ti si has hecho una carta a Papá Noel a los reyes eso a quién has pedido los regalos de Navidad osea que estarás nerviosísimo ahora mismo

Voz 20 16:04 sí

Voz 18 16:05 qué le has pedido muchas cosas pero yo sé que te has portado bien porque claro con esa voluntad que tienes

Voz 1826 16:13 al colegio todos los días y con con él

Voz 18 16:16 esas ganas que tiene desde de aprender Papás Noel también se va a aportar bien no seguro que sí Aleix Judith Marc Puigboltas un abrazo muy fuerte feliz feliz noche feliz

Voz 17 16:28 Balmain se queda con naval Bon Nadal no

Voz 13 16:46 hachas que maldad

Voz 1826 16:59 bueno y hace unos meses también les contábamos la historia de Alejandro Pell de un joven madrileño que se ha convertido por cierto en el primer estudiante español que gana una medalla de oro en una Olimpiada Internacional de Física que cuando hablábamos con él y con su madre de blanco afrontaba un cambio de vida porque él esperaba la prestigiosa Universidad de Cambridge para estudiar allí matemática

Voz 1565 17:21 sí la verdad es que normalmente piensan en el extranjero porque aquí por ejemplo si quiero investigar en matemáticas o en física teórica aquí está esta difícil aquí estaba difícil eso estaba difícil

Voz 1826 17:34 también el el sentir el apoyo por parte de la de la Administración bueno pues esto ocurría en verano a ver cómo ha ido el primer trimestre del curso Nos escucha la madre violeta blanco Violeta qué tal buenas tardes fue ese un verano muy muy intenso yo recuerdo que estuvimos hablando con con vosotros que él incluso Itu decíais hombre yo creo que va a ir a Cambridge pero bueno la primera la primera incógnita se despejó evidentemente cómo han sido estos meses violeta

Voz 20 18:00 bueno pues la verdad es que lleva un año muy muy intenso y muy emocionante porque bueno fue en enero cuando nos dieron la noticia de que había sido admitido de Kendrick toro luego vinieron todas las pruebas los concursos de matemáticas y de física como iba quedando el primero de España de matemáticas como iba quedando el primero de España de física como luego hasta viva las olimpiadas ya cuando se presentó con la medalla de oro en la Olimpiada de física pues entonces ya tuvimos que atenderá a los medios sueco estaba muy acostumbrada

Voz 18 18:38 sí

Voz 20 18:42 bueno allá por el día veintisiete de septiembre pues viajamos instalado Alejandro el Trinity College habéis visto desde hace tiempo extra

Voz 1826 18:51 te ha tenido de la oportunidad de volver aquí ha venido para algún viaje España o no

Voz 20 18:55 sí porque el día catorce de noviembre se celebró un acto de reconocimiento a los olímpicos de España

Voz 1826 19:03 oye te acuerdas que estuvimos hablando de eso de que vosotros tu sobretodo desde que él empezaba a destacar de pequeño era una cuestión de de las familias de los jóvenes aspirantes a las Olimpiadas que os te crees que organizar entre vosotros os decidáis ningún tipo de ayuda subvención no sé si por ahí con esto que me estás diciendo tenemos al menos esperanzas de que está cambiando poquito a la cosa

Voz 20 19:23 no desde luego además el acto vino la la ministra de Cultura Isabel Celaá dijo unas palabras muy muy emocionantes también ahí la verdad es que un acto así era he hecho lo hemos agradecido no solamente todas las familias de los chavales sino también las sociedades respectivas porque han hecho un trabajo

Voz 19 19:44 jo ellas no las sociedades

Voz 20 19:46 en trabajo y han colaborado de una forma que sino estas Olimpiadas sobre todo el resultado de nuestros estudiantes no han podido llevarse a cabo sin sin estas sin esa ayuda de las sociedades

Voz 1826 19:58 que haber creo que fue que nosotros hablamos este verano después lo de la aventura ya en Cambridge antes también participó en entremedias de todo eso participó en cuatro Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas allí obtuvo la primera clasificación con medalla de oro también

Voz 20 20:13 exactamente

Voz 18 20:16 pues a ver si ahora con el respaldo no les da Ministerio pues podemos continuar por ahí el glorioso palmarés no

Voz 21 20:24 es que es que vamos a ver qué pasa en otro año como este tratamiento psicológico porque esto es lo que voy a poder aguantar otro año igual no es bueno bromas aparte

Voz 20 20:36 vamos a ver es que ha sido un año exitoso uno detrás de otro entonces qué es lo que nos sorprendía era sencillamente que las instituciones no hacía Leko de no le daban la repercusión que hacer

Voz 1826 20:50 claro que ahora ya con ese acto en noviembre ya ya tenemos motivos para pensar otra cosa oye cómo le él en este primer trimestre en Cambridge está ya de vacaciones por cierto estamos intentando hablar con lo que pasa que no tenemos suerte con con la línea telefónica pero él está ya aquí en España de vacaciones

Voz 20 21:07 llegó el día uno de diciembre ya luego se incorporará pues del día catorce

Voz 18 21:12 cómo lo has visto

Voz 20 21:13 uno está cambia décimo encima era responsable era un chico estupendo me viene viene con una madurez que que yo me parece que tampoco me parecía damos mucho pendientes

Voz 18 21:26 qué le ha servido en ese campamento no

Voz 20 21:29 bueno pues le exijan mucho la universidad con Un además saben crear un espíritu de grupo y un espíritu de pertenencia a una de las mejores universidades del mundo a todo eso se lo van alimentando a que que las clases y que se van a también integrando dentro de una dinámica de trabajo y también desde rituales no porque tienen muchos protocolos de es exigente eh hay cenas de gala a les exige Give etiqueta y entonces bueno hay una especie de de de protocolos que son muy importantes

Voz 18 22:05 eso eso aparte de la disciplina del estudio en ya claro

Voz 20 22:08 claro porque es que luego las cosas son muy intensas dan clases de lunes a sábado y luego pues ponerse a estudiar al seis y siete horas cada día

Voz 18 22:16 claro claro eso sólo una cosa para terminar Violeta ya no te molesto más tú has tenido que hacer labor de contención porque imagino tú que has estado

Voz 1826 22:26 él desde siempre hasta hace tres meses después se te va el niño a Cambridge es que la primera hora hace de el programa de hoy hemos tenido una historia muy curiosa que se ha hecho viral a través de Twitter de una madre que ya dice que me puso histérica ayer porque el niño no se la madres de Burgos y el niño estaba estudió en en Granada un niño también debe ser y entonces ella sabía que se tenía que levantar muy tanto para no perder el autobús empezó a hacerse unas películas de estas que Nos montamos los padres tienen en la cabeza tú has tenido que hacer labor de de contención para no estar muy encima llamándole todos los días a todas horas por ejemplo

Voz 20 23:01 vamos a ver que es mucho más cómodo porque eso sí yo te saludo todas las mañanas buenos días Alejandro emoticonos diciéndole a ver si lo veo pero esas toda la comunicación les llamo una vez a la semana no la verdad es que es hace raros que no está en casa pues que ya no está para desayunar ya no está para ajena Villanueva lo llevo al colegio con su hermana que era lo que hacíamos todas las mañanas tengo claro vamos a ver es que yo estoy encantadísima de que es estudiando dónde está estudiando deje también instalados porque llevamos que ayudamos con equipaje sí que el sinceramente estoy muy tranquilo y estoy muy sea así es raro adaptarse pero pero no no no no además como un un algo natural que tenía que suceder

Voz 17 23:52 si bien

Voz 20 23:55 lo que que se tenía que operar ya de más de de momento en el que yo creo que porque me quedabas bueno vamos a ver si se adapta sin os parece que también tutelando entonces estoy encantado

Voz 18 24:08 bien pues nos alegramos de que sea así Violeta le das un abrazo muy fuerte también de nuestra parte a Alejandro VI una muy feliz Navidad

Voz 20 24:17 feliz es una de esa vosotros muchísimas gracias por contar con nosotros

Voz 22 24:21 sí sí que

Voz 20 24:24 que sirvan para que un barco Ciencias y te lo importante que es el esfuerzo de que poco a poco las cosas van sucediendo como un beso muy fuerte Violeta muchas gracias un abrazo

Voz 0093 25:23 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 1 25:28 este Isaías no ha sido no es un día porque no son anoche normal

Voz 0827 25:32 no no es un día especial es una noche especial íbamos cerrando esta ventana a las puertas de la Nochebuena Roberto y hoy nos despedimos con lo que queda del día sino con lo que nos queda de año abrumador echar la mirada atrás porque han pasado muchas muchísimas cosas te hemos sido viviendo cada tarde un año que empezamos con alegría que no era sólo una intención del programa que siempre lo es sino un libro de Alex Rovira de Francesc Miralles

Voz 1565 25:57 bueno hay la alegría del imbécil pero también hay la alegría de lúcido entonces por supuesto hay hay hay hay personas que pueden vivir una alegría dentro de la de la ignorancia yo creo yo creo y es una de nuestras apuestas que debemos crear las circunstancias para alegría continuamente continuamente porque el hecho de hacerlo ya en sí mismos altamente gratificante

Voz 0827 26:20 alegría un libro muy recomendable alguien podría decir que es un libro de autoayuda bueno no todos los libros de autoayuda son recomendables

Voz 18 26:29 cuentas tú me echaron a mira mira

Voz 24 26:31 ya veintinueve años llorando por culpa de un libro veintinueve años llorando

Voz 18 26:36 ante eso cuando estuviera primerísimos no compra

Voz 24 26:38 aún no de saliva que dicen que hay que dejarlo con la primera de la deja llorar al minuto siguiente cinco minutos

Voz 17 26:48 la ya media ahora otra cosa

Voz 24 26:51 hora de próximo dejando varios años tiene veintinueve Si yo era siempre de forma permanente veinticuatro horas al día como un Open Eleven no le quieren

Voz 0827 27:09 bueno ha sido un año desde luego muy importante para las mujeres para el feminismo la huelga del ocho de marzo las marchas feministas por todo el país también ojo la reacción anti feminista

Voz 25 27:22 aunque pueda parecer subrealista había algunos que criticaban a la Mancha feminista interrumpe discutir con ellos y resultó en vano sus argumentos serán dignos del debate de Gran Hermano hablan de hombres asesinados pero hombre que ellos no fueron asesinados por ser hombres para colmo fueron asesinados por otros hombres pero para ellos el demonios la mujer esculturas de género y futura general no entienden de patriarcado ni violencia estructural

Voz 0827 27:45 algunos de ellos en están colando ya en algún parlamento también conocimos la sentencia de la manada polémica despertó una ola de indignación bueno el día que la conocimos llevó muy mal Montserrat Domínguez a la radio mal

Voz 1 27:59 hoy ya un poco asustado un poco asustada porque no sé qué decirle a mi hija que años tiene diecisiete yo no sé una mujer que sale a la calle no y tampoco pretendo transmitir esa sensación

Voz 1603 28:12 dónde que somos víctimas ou todo no no pero siempre después de la sentencia de hoy la impresión que me da es que ves si no quieres que se vayan de de rositas lo que tienes que decide una a una chica que que se encuentran las situación que esta chica de los Sanfermines es decirle

Voz 1 28:31 la pelea a muerte aunque te partan la casi aunque te partan la cara

Voz 0827 28:35 Montserrat Domínguez que ponía voz a tarde a la indignación de muchas de muchos y el año de los másteres fantasmas

Voz 0093 28:43 Nos

Voz 26 28:47 puestos en contacto con yo un par contagiado un poco la sesión una hora todo dos tienen un montón pero yo uno

Voz 0093 29:01 dos

Voz 0827 29:02 investigó la justicia hay también investigó el equipo de todo por la radio y encontró una explica

Voz 0230 29:07 acción las cosas no son tan complicadas la verdad es que agentes secretos rusos falsificaron las actas del Master de Cristina Cifuentes en la Universidad Juan Carlos I para desprestigiar a España en una grabación captada por el CNI

Voz 1565 29:20 sí distribuida hoy a todos los medios por un señor muy

Voz 0230 29:22 amable que venía del Palacio de la Moncloa Se escucha Vladimir Putin decir de gira a alguien que podría ser Carles Puigdemont atención Putin Le dice España para que tú te anime va a tener un problema

Voz 1826 29:34 yo España ya ni me enseño mi propia

Voz 27 29:36 que se abre ya así que más mata

Voz 0827 29:39 después tenemos lo de Franco lo de Franco este Gobierno se comprometió a exhumar lo hace ya medio año sigue pendiente la exhumación todavía sigue pendiente

Voz 1 29:48 Francisco Franco presidirá RTVE aprovechando su salida del Valle de los Caídos tiene experiencia en gestión y al fin y al cabo fue él quien fundó el ente público

Voz 0827 29:57 pues sí la verdad es que a estas alturas ya no es creemos todo dos mil dieciocho pasará a la historia como el año en el que un partido de gobierno en España fue condenado por corrupción

Voz 1552 30:14 por primera vez en la historia de Europa un partido político es condenado por lucrarse con la corrupción y ese partido es el Partido Popular ese partido está hoy en el Gobierno la sentencia condena al PP por lucrarse con la trama en Pozuelo y Majadahonda en los mismos términos que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción

Voz 0827 30:32 y ese mismo día el día que conocíamos la sentencia hablábamos en La Ventana con José Luis Peñas el concejal del PP de Majadahonda que delató a Correa pero acabó también condenado a casi cinco años de cárcel a pesar de que les reconoce la justicia su colaboración esencial para desmontar la Gürtel

Voz 1565 30:47 bueno pues un día hundida de sentimientos encontrados no me mi caso sobre todo quiero pedir perdón a mi familia básicamente por no haber sabido trasladar a la sala Ny verdad la verdad y el sufrimiento que pasaron ellos el porqué lo hizo el el que yo estuve al lado de Gürtel muchos años afortunadamente para haber llegado aquí tuve que estar muy cerca pero yo nunca Gürtel

Voz 0827 31:13 José Luis Peñas que sufrió durante años acoso para que ser retractarse como les sucedió también a Ana Garrido técnico durante veinte años en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte otra testigo clave en una de las tramas del caso Gürtel que también se sumó ese día La Ventana

Voz 18 31:30 muerte

Voz 28 31:31 me estaba las cerraduras consiguió tres ves que me intentaron echar de la carretera a la cuneta bueno a lo mejor si hubiera sido ahí tipo Messi Coma había pegado a la nuca pero lo que hacen es matarte en Via

Voz 0827 31:46 el juez Baltasar Garzón que inició la instrucción que acabó también inhabilitado como juez ese día estaba con una sensación agridulce pero satisfecho del trabajo realizado

Voz 0269 31:56 lo importante es que eh

Voz 1565 31:58 sí se establece que las

Voz 0269 32:01 a garantías se respetaron que no era una trama contra el PP era una trama contra quienes investigamos esos hechos y fue muy duro porque ya el tiempo ha pasado pero la persecución que se inició en aquel momento contra mí y contra los policías y demás fue muy muy muy dura

Voz 0827 32:21 llevamos años chapoteando en la corrupción buena hasta el padre de Elvira Lindo decía Elvira que lo vio venir hace años

Voz 4 32:29 mi padre llevaba la contraria por sistema a veces que no tenía razón pero hay muchas cosas en las que ha tenido razón por ejemplo el siempre decía que el problema de España se murió hoy no ha visto todo lo que está pasando ahora que el problema de España

Voz 0827 32:42 corrupción siempre lo decía

Voz 4 32:45 hace un honrado contable le parecía que algún día esto explotaría yo creo que si lo hubiera ahora me gustaría dedicarse dedicarle esto porque ya sabes que a los padres muchas veces lo que uno dice es que qué pesado siempre con lo mismo todas las comidas salía la corrupción pero tenía razón

Voz 0827 33:02 tenía que tenía absoluta razón bueno la crisis la verdad aquella sentencia abrió una crisis profundísima que provocó la marcha de Rajoy del Gobierno del partido la llegada del Gobierno más feminista de la historia también con el ministro más fugaz Maxine Huerta unos meses después volvía aquí a la Cadena Ser

Voz 29 33:21 podríamos calificarlo el día trece de junio como donde dije digo digo Diego o donde Lirio el agua corre limpia lo bueno si breve dos veces bueno y digno sobre todo piensa mal y acertara en algunos casos sí a la primera impresión a palabras necia oídos sordos absolutamente solamente hay que escucharle aquello que te genera buenas emociones en boca cerrada no entran moscas durante todo este tiempo lo único que he hecho es tener la boca cerrada no hay mal que por venga no lo sé pero lo que sucede conviene a río revuelto ganancia de pescadores ganancia de Twitter

Voz 1565 33:56 quien ríe el último ríe mejor acaba mira mira como ríe

Voz 0827 34:03 Kerry desde luego no fue la única dimisión la de Huerta no sabemos la tensión que tuvo que soportar en esos días el presidente Pedro Sánchez pero sí que imaginó Toni Martínez el estrés que aguantó la telefonista del Palacio de la Moncloa peor está pasando

Voz 0230 34:17 en esta semana el perro el perro peor lo está pasando en estas semanas es la funcionaria del Palacio de la Moncloa encargada de llamar a Pedro Sánchez para situaciones de crisis al presidente ya le llama por su nombre debido a la familiaridad desde el día de Maxi muerta el día de las Sanidad cuando las conversaciones de la ministra de Justicia Pedro Sánchez es verdad harto ya de que le llamen ha dejado mensajes de su contestador para todos los ministros

Voz 30 34:44 mentiras de mentir este David tiene que estar

Voz 24 34:47 hablando de peso lo hicieron de los partidos

Voz 30 34:49 al contrario la verdad es que la división de Maxi

Voz 0827 34:52 muerta abrió la primera crisis en el Gobierno de Pedro Sánchez bueno sonó mucha gente para sustituir a Huerta incluso soñó se eso no Carlos Boyero si cero él les dijo a Francino esa película no

Voz 1 35:04 que Bildu sabes que en Twitter aparecidas como candidato Carlos Boyero emérito cultura

Voz 27 35:09 bueno mi afecto de copas mirar mi Arzo de otras instancias sería yo ministro de algo a no ser que quisieran que

Voz 0827 35:20 destruyera absolutamente el minis

Voz 27 35:23 de y decía Groucho Marx jamás pertenecería al club del que dejen entrar a gente como yo pues te digo lo mismo

Voz 0827 35:34 Carlos Boyero que no quería ser ministro de Cultura Lorenzo Caprile que también nos visitó en La Ventana que nos dijo que no quiere que le llamen modisto

Voz 1 35:42 muchos espías habéis tenido su

Voz 0093 35:48 además Moby

Voz 1 35:51 esta no se lo he dicho algo que venga Olga Algar enormes por alusiones colgarle Bravo buenas tardes mil perdones

Voz 0093 35:59 María

Voz 27 36:01 toda la razón ido una rodilla

Voz 0827 36:07 pues nada Lorenzo Caprile quiere ser modista hilo es buena en general la verdad Roberto no nos podemos quejar de cómo nos ha ido este año

Voz 0093 36:19 que más bonita

Voz 0827 36:27 hay mucha gente que no se puede quejar de cómo le va la vida a Concha Velasco por ejemplo ahora eso sí mayor nos dijo en marzo anunció que el funeral la obra de teatro que está representando puede ser la última la obra con la que se despida el funeral

Voz 4 36:44 la obra con la que yo pienso que me voy

Voz 0827 36:46 es esto lo dijo en marzo y en octubre se asomó a nuestro programa y le preguntamos si no le daba un poquito de Yuyu despedirse con una obra precisamente así

Voz 4 36:55 no te da como verdad yo esté a un paso de que me pase

Voz 1 37:01 a tres minutos

Voz 0827 37:03 que nadie figuraba en algo más de tres minutos le quedan a Concha Velasco a esta inmensa actriz esta inmensa mujer que nos confesaba que cree que ha cumplido la vida

Voz 4 37:12 yo creo que sí que tengo un trabajo como actriz creo que tengo un trabajo que te válida si a lo largo de su vida impecable como persona de un poquito que desear una no puede ser perfecta en todo pero creo que mi trabajos bueno si su trabajo es bueno subida es maravilloso

Voz 12 37:34 la

Voz 0295 37:39 y otra gente a la que sí que tuvimos que decir adiós porque es por ejemplo

Voz 0827 37:44 su hermano José María Fraguas pedía

Voz 0295 37:46 a la gente que les rodeaba mucha gente

Voz 31 37:49 ilegal nos da el pésame ya está complicando la vida mucho pillo esa gente quiere decir que por favor que le lean quise rían con él dice recuperen su ternura

Voz 0827 38:00 para este país que tanto la necesita cada una de sus viñetas desde luego no es provocaban una sonrisa pero también era un golpean nuestra conciencia las historias que nos han golpeado duramente a lo largo por este año por ejemplo la de José Miguel Cedillo el hijo de un policía nacional asesinado por ETA en Rentería en el año mil novecientos ochenta y dos cuando él tenía apenas tres años no fue un altercado como siempre le contó su madre para protegerle sido un atentado de ETA que lo mató Ike lo remató porque lo mató mal treinta y seis años después este hombre quiso volver al lugar del crimen nos lo contó así en La Ventana yo jamás a ver

Voz 32 38:45 pensado que iba a estar aquí me levanto

Voz 0827 38:48 Ana hay ahí como una llamada dentro de mí que me dice

Voz 32 38:50 me tengo que volver quiero y y la verdad es que bueno hoy cuando cuando ha subido por primera vez ha recorrido el camino que mi padre hizo estado en los puntos en los que ocurrió todo necesitaba estar allí necesitaba respirar allí he dado un paseo tocado he mirado me ha observado muchísimo he intentado escuchar ese silencio que había hay y bueno de alguna manera acordarme muchísimo de él

Voz 0827 39:19 el viaje de vuelta que hizo con su madre con Lola que nunca le contó la verdad pues eso para proteger al chaval para que creciera tranquilo y sin odios pero ella también necesitaba volver después de tantos años

Voz 33 39:33 yo la verdad es que he querido siempre volver

Voz 13 39:38 pero nunca

Voz 33 39:41 he querido mover eso por él por mi hijo pero yo he querido siempre volver porque lo que yo viví aquí fue con él yo me casé a vine me aquí y aquí vivir viví lo bonito mi matrimonio y el horror más grande de mi vida

Voz 0827 40:06 las heridas abiertas después de tantos años de terrorismo pero bueno algunas como las que cerraron ese día Lola su hijo por lo menos están ahí cicatrizadas bueno un año en el que ha habido también que reivindicar a parte de la memoria reivindicar de nuevo el humor Dani Mateo ante el juez personarse los mocos con una bandera España pero resulta que un sketch en el intermedio

Voz 0093 40:29 como ciudadano este país estoy algo preocupado porque estamos llevando a un payaso frente a un juez por hacer su trabajo y eso me preocupa mucho por la imagen que da de mi país de mi bandera

Voz 0827 40:42 ya hemos reivindicado el humor todos o casi todos al menos lo han hecho también campañas publicitarias como la de Campofrío ya ha reivindicado su oficio aquí en la radio pues una persona como Joaquín

Voz 1565 40:54 yo me dedico una profesión que cuyo objetivo es hacer feliz a la gente y Stone que son un poco cursi es una cosa maravillosa la gente no es percibido como un amigo como alguien cercano y no pocas veces te te dicen cosas como yo tenía he tenido una mala racha y gracias a vosotros pues lo ido llevando mejor

Voz 1 41:13 en eso lo que hago es que les aplaudo

Voz 0827 41:17 no hay nada mejor que el humor después recibir un abrazo

Voz 34 41:22 no

Voz 24 41:25 por la ventana se ha sumado valor

Voz 0827 41:26 ergo este dos mil dieciocho mucha gente muy buena gente gente movimiento comprometida Javier Bardem por ejemplo no saludó desde la Antártida viajó hasta allí en enero para sumarse a la expedición de Greenpeace que reclamaba crear la mayor área marina protegida del mundo en las aguas de aquel continente amenazadas por una pesca industrial salvaje Javier estaba esperanzado por lograrlo aunque la alternativa decía sería suicida

Voz 35 41:52 yo confío y aparte estoy con un grupo de gente aquí digo que concilia iba la vida corrillos ahí y también como muestra un botón ese protegió el Ártico que llegaba a ser también en la presión social y de conseguir millones de firmas lo contrario sería

Voz 36 42:07 un drama creo que a unas consecuencias el club vasco

Voz 35 42:09 de las personas es muchísimas razones políticas económicas la mayoría lo creo que debería estar el sentido común y el sentido común nos dice que es que esto no hay vuelta atrás como dicen aquí no hay plan B porque es que es dar protección

Voz 0827 42:25 proteger la Tierra hay proteger también a las personas que la habitamos sobre todo las más vulnerables el tenor Juan Diego Flórez lo hace a través de un proyecto que lleva la música a los niños más desfavorecidos

Voz 37 42:36 me di cuenta que la música no solamente sirve para darte un buen rato me di cuenta que la música puede cambiar la sociedad a partir de los niños que los puede rescatar de la pobreza que los puede proteger ante las drogas la prostitución el trabajo infantil etcétera dirige esto es potentísimo dirige es lo que tengo que hacer

Voz 0827 42:56 Emilio Aragón vino a La Ventana presentándose el proyecto de Acción contra el Hambre al que él se sumaba Lucha de gigantes un proyecto con el que pretenden concienciar sobre el hambre en el mundo que mata más que cualquier guerra hoy en día cada día mueren ocho mil quinientas personas por su causa comer para ellos es una batalla diaria en países como Níger el Líbano Filipinas Bangladesh

Voz 1565 43:18 a a Amalio Yves historias como las que la que he visto yo de de un niño que tiene que recorrer diez kilómetros todos los días con no sé cuántos litros en la cabeza para llevar agua a su casa todos los días cuando de repente ves a un niño que de repente qué le dan comida y él lleva una servilleta hice come un veinte por ciento de la comida que Dean y la otra la guarda una servilleta para llevársela a su hermano fiesta el tipo de historias pues al final es imposible que que que no te conmuevan y que no despierten a lo que llevas dentro

Voz 12 43:54 lo que tengas Natura

Voz 0827 43:57 a veces que son causas que merecen todo el respeto y todo el apoyo aunque a veces no lo encuentran ojo eh bueno incluso se da la vuelta a la tortilla y a quiénes merecerían apoyo se convierten casi casi en criminales le pasó a Open Arms y nos lo contó su responsable Oscar Camps

Voz 38 44:13 no es la misma cuatro llevaba que eran los hispanos en agosto yo es la misma que unos secuestró durante dos largas horas este pero ha repasado que mosso entre una reiteración de actos delictivos en aguas internacionales a los pasar de ser premiados por el Parlamento Europeo como ciudadanos europeos por defender los valores constitucionales de la Unión Europea a pasar a ser acusados por un gobierno de un país europeo por facilitar el tráfico con fíjate tú sí ha cambiado en pocos meses la la cosa no

Voz 12 44:44 sigue jugando

Voz 0827 44:49 y cerrando como lo tenemos por cierto que va a cumplir dentro de muy pocos días ya setenta y cinco años ni más ni menos un gran personaje Serrat personajes grandes personajes peculiares han desfilado alguno muy peculiar solos los micrófonos algunos muy peculiar que hay que tienes en mente diera este cuán por ejemplo que reclamaba en La Ventana otra música para nuestro programa y no a la música de los millennials

Voz 1 45:12 yo creo que él no lo beneficia a la Cadena Ser algo estoy tan corto medio de la Cadena SER está reconociendo usted en esta melodías gustando estáis dando una alegría de oyente medio que se lo mira esta música con el a mí me estás hablando a mí me habla amigos no que era irrecuperable a miles aquí que que que separan al otro lado tenía aquí una clientela fija que sólo viaje Dico como yo no halal Rodicio y al Pío

Voz 0827 46:01 muchas ganas cuán por lamentan que no les gusta la música vamos a ponerle hasta ver si bien

Voz 0093 46:06 hola

Voz 0827 46:11 bueno pues así volante hemos ido escribiendo este año en La Ventana algunos además bueno nos ha dado tiempo pues no sé escribir otros libros aparte del libro El alentada por ejemplo verdad suena a ti Roberto asesinos de series

Voz 1826 46:25 sí el tiempo que estuve trabajando de noche por cierto donde empezaron ya a conocerse algunos de los embriones de de este libro por los misterios con los vamos con los oyentes etcétera sí que me tuve que obligar a ser especialmente metódico y disciplinado si quería dormir algo entonces ahora el método hace que me levante relativamente pronto durante la mañana me da tiempo a muchísimas cosas aparte de que aprovechó los viajes en AVE habituales a Barcelona ahí escribo muchísimo en el metro también que es el mejor yo creo que el mejor modo de inspiración

Voz 0827 46:55 pues nada método ha tenido que tener también Elvira Lindo para publicar y escribir treinta maneras de quitarse el sombrero duro o Benjamín Prado para los treinta apellidos iba a mí también un poquito para la reedición del libro esclavos por la patria es ya Nieves Concostrina también le ha dado tiempo a escribir su pretérito imperfecto en donde no podía faltar el más torso

Voz 1626 47:15 Fernando VII es un tipo que hundió la cultura en este país es un tipo que acabó con la con la Constitución es un tipo que devolvió la Inquisición porque a él le decían el campechano Hinault era ningún campechano era un tipo malo era un tipo corrupto y a un filón ni el apellido ni la corona te ningún respeto un corrupto es un corrupto lo pongas donde lo pongas y Fernando VII fue un tipo que hundió este país lo llevó un siglo atrás yo no se lo voy a perdonar es la vida

Voz 0827 47:41 ya arcano que ha escrito castillos en el espacio un poemario aunque él lo de ser poeta le parece demasiado grande decía que no tiene tanto miedo a los lectores como a lo que pueda pensar su madre tras leer el libro

Voz 39 47:53 de hecho lo que más apuro me ha dado este libro es que lo leyera mi madre era yo puedo pensar que lo van a leer miles de personas y me da igual igual sostiene

Voz 1826 48:02 algunas cosas como ostrás te puede dar más apuró menos

Voz 39 48:05 pero sobretodo pensar que que mi madre podía leer ciertas cosas ciertos momentos de debilidad era era complicado si ha habido algún triunfador en la música ese ha sido el primero Jorge Drexler

Voz 0093 48:19 antes Grammys dio cuatro yo creo no

Voz 0827 48:23 para un bando solamente a mí me parecieron cuatro pero en todo caso él después de recibirlos estuvo aquí en La Ventana nos habló de su mirada sobre España cuando llegó a nuestro país hace muchos años psiquiátrica España

Voz 40 48:37 lo primero que note es la disociación caída en en gran parte de la sociedad de una especie de polaridad muy marcada que viene arrastrando desde la época de la Inquisición y que se exacerba de tanto en tanto y vuelve a crispar Se de vuelta siempre me llamó la atención la ausencia de proyectos que integran diferentes mundos y esa disociación Seven todos los ámbitos en los ámbitos de la política muy claramente y más estos días entonces me parece especialmente importante Un proyecto que integra diferentes caudales en un río único oye me tiene para mí

Voz 1826 49:08 de la media exacta médica tres tregua cuatro bueno lo que pasa que tiene cuatro porque otro en dos mil catorce

Voz 0827 49:14 en todo caso se los hubiera merecida esta por supuesto cuatro este año Rosalía también otra de las grandes triunfadoras la tuvimos aquí hace muy poco tiempo cuando empezaba y ahora nos hablaba de cómo estaba dirigir digiriendo el éxito que diría

Voz 41 49:29 a que me centro en en estar muy agradecida sabes porque creo que soy muy afortunada de poder hacer la música que me gusta a hacer la música que me gusta divirtiéndose haciéndola y luego sirviendo la cómo hace para la gente como a mí me gusta y que luego esa gente encima la disfrute hiciese emocione con ella no puedo pedir más

Voz 0827 49:50 digerir el éxito propio no siempre es fácil Hinault todo el mundo dijo bien el éxito ajeno eh

Voz 18 49:57 venga vamos con otro caso parecido saludamos al presidente de la Asociación del Defensor del oyente de la radio que es el señor de novio que también está muy enfadado verdad buenas tardes qué quiere usted acabar con la figura esto es muy importante que la gente quiere usted acaba con la figura de Isaías Lafuente hombre ofende mucha gente no

Voz 24 50:14 sí bueno es que si no creo que personifica la persona que nos sentir a los demás idiotas indique que seamos inferiores

Voz 18 50:22 a mí me sacar es que dice que la redacción que dice que has dicho personifica la persona y que esto es una construcción de la vertical de idiotas a eso me he dicho

Voz 24 50:30 quedé y que respete a la gente normal que no tenemos por qué aguantar esto que nos está defendiendo es ahí a Donald Trump a poner bueno hay mucha sobre quererla que chupetes

Voz 30 50:49 no musulmana con colgó el coche

Voz 0827 50:52 ardid hombre para compensar gente valiente gente que se ha enfrentado a lo largo de este año a la vida a su propia vida nuestro compañero de Canal Sur por ejemplo Valentín García quién le detectaron un cáncer grave hace tiempo que vino hace muy poco aquí en La Ventana para decirnos que todo estaba muy bien después de estar aquí

Voz 42 51:15 otra metástasis así he tenido cuatro metales ya que te pones te pones cuatro metástasis cuatro metástasis con cincuenta años tú lo dices hoy cincuenta años cuatro metástasis dice Baba apostamos poco no se lo comen

Voz 0827 51:30 a mí no me ha comido no me dejado

Voz 42 51:32 ha salido de las emisoras pelotas que me que me comiera y he tenido mucha suerte porque hay mucha gente que los minas

Voz 1 51:38 la pelota si la misma alegría que yo tenía

Voz 0827 51:42 sí hay gente que pasa a Xavi que sí que ha tenido suerte como por ejemplo la hija de Jon Sistiaga llevaron su enfermedad con discreción a lo largo del tiempo pero el día doce de septiembre

Voz 15 51:53 lo tuvo que contar a los oyentes me apetecía gritara gritara al aire con nuestro regocijo de que por fin los médicos de de del Hospital Niño Jesús no de de Oncología Pediátrica pues oye nos han dicho que que que todas funcionaban del tratamiento ha funcionado que todas esas horas ahí metidas no pues han servido para algo mijeños ha pegado una alecciona a todos de de vida de tranquilidad mira que a mi con las hostias quemado la vida también a lo largo de mi vida profesional estaba como habituado a recibir otro sopapo más no voy a volver a levantarme no pero la actitud de de de alguien como como Ibai siempre tiene una sonrisa quejarse lo justo dejar ayuda dejar trabajar a los médicos seguirle en en lo que ellos dijeran no creo que hubiera que hacer no

Voz 0827 52:38 tres medios estudiar y aprobar