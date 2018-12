La Ventana (25/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias Susana Díaz no cierra la puerta a un

Voz 1050 00:08 no hubo ciento cincuenta y cinco en Cataluña es la respuesta que la presidenta en funciones andaluza ha dado a nuestros compañeros de Radio Sevilla hace unos minutos Díaz recuerda que la Constitución tiene este mecanismo ya utilizado en esa comunidad para evitar el pulso que según ella los independentistas están echando constantemente al Estado no es un conflicto

Voz 3 00:28 entre dos gobiernos de igual a igual es un gobierno que permanentemente está echando un pulso al Estado de derecho a nuestro democracia por lo tanto ante el Estado tiene garantía hay mecanismos constitucionales para hacer frente así lo he creído ante lo sigo creyendo ahora

Voz 4 00:46 usted cree que sería por tanto aplicable el ciento cincuenta y cinco en este momento

Voz 3 00:49 pero siempre que se salte uno el Estado de derecho a la Constitución para protegernos

Voz 1050 00:53 tanto el president de la Generalitat como el presidente del Parlament han rechazado en Catalunya exista un problema de convivencia en referencia a la principal apelación que anoche pronunció el Rey en su discurso de Navidad además Torra ha desvelado que el día que se reunió con Pedro Sánchez le entregó veintiuna propuestas de diálogo entre ellas ejercer el derecho de autodeterminación y la irrupción de un medidor internacional escuchamos por la

Voz 5 01:19 mi nació el ejercicio del derecho a la autodeterminación

Voz 1050 01:21 con una propuesta de Comisión Internacional que medie entre los gobiernos catalán y español esta es nuestra propuesta y esperamos una respuesta el diálogo no

Voz 5 01:29 de quedar en palabras vanas tiene que ser creíble eso

Voz 1050 01:31 pasar por conocer la propuesta español la propuesta española de Andalucía a Partido Popular y Ciudadanos han anunciado que han completado su acuerdo programático incluye un total de noventa medidas

Voz 5 01:42 las últimas que hemos conocido hoy se refieren a

Voz 1050 01:44 la sanidad educación y asuntos sociales apuestan entre otras por la reducción de las listas de espera por un gran acuerdo contra la violencia de género con dotación presupuestaria suficiente

Voz 1955 01:54 la defensa de los derechos del colectivo LGT

Voz 1050 01:57 may Vox de momento no se ha pronunciado sobre qué le parecen estas medidas acordadas más cosas en Valencia la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado todas las peticiones de libertad presentadas por la defensa de Eduardo Zaplana y confirma que el ex ministro tendrá que volver a prisión una vez termine su tratamiento médico en el Hospital vamos a Valencia Julián Jiménez

Voz 1248 02:17 la jueza instructora del caso erial y la Audiencia de Valencia recordemos han rechazado en hasta cuatro ocasiones las peticiones de libertad que ha cursado a la defensa de Zaplana por motivos de salud un escenario que parece no va a cambiar según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción una vez concluya el tratamiento médico del ex ministro de Aznar otra cosa admiten esas fuentes es que después de las pruebas con los nuevos informes médicos presente la defensa una nueva petición de libertad que será dicen estudiada como se ha hecho en los casos

Voz 6 02:46 exteriores recordemos que el equipo que atienden

Voz 1248 02:49 qué tal la FIA Zaplana decidió ingresarle el dieciocho de diciembre ante el deterioro en su estado de salud para someterla a un tratamiento de rescate Ike el domingo la mujer del ex ministro hizo público un comunicado en el que incluyó una carta de Zaplana en la que aseguraba que es inocente y que jamás cobró con

Voz 1826 04:09 las cuatro de la tarde y cuatro minutos las tres y cuatro en Canarias feliz Navidad saludos bienvenidos abrimos aquí una ventana especial una ventana en la sobremesa que imagino que será para muchos de los que están ahí al otro lado de de la radio sobremesas concurridas aquí también eh porque van a pasar desde luego muchas voces muchas historias han sido muchísimas las que hemos podido compartir con con todos ustedes en este año las que les hemos contado aquí en La Ventana hemos tenido hemos tenido como siempre de todo historias entrañables conmovedoras con las que nos hemos emocionado historias de superación de esfuerzo de solidaridad otras historias sorprendentes en sí misma así momentos también divertidos bueno experiencias y testimonios que vamos a recordar en los próximos minutos

Voz 8 04:58 para empezar no

Voz 1826 05:00 yo creo que podríamos quedarnos con aquella tarde en la que vino a visitarnos Vicente del Bosque el que fuera seleccionador español de fútbol que recibió este año por cierto el premio a toda una vida profesional de la Fundación Mapfre fundamentalmente lo recibió por haber transmitido dentro y fuera del terreno de juego valores como la humildad

Voz 0313 05:29 cuando uno fin todos en la vida me imagino que de una forma u otra queremos dejar alguna huella trascender que se nos recuerde que te recuerden como buena persona es bagaje suficiente

Voz 1955 05:41 yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario yo creo que las personas somos todos poco más o menos no hay grandes diferencias me unos a otros intentamos por lo menos en lo que y me toca ahí en esta exposición pública que tengo permanentemente porque que tenía pues cumplir con ese mínimo compromisos social que toda persona debe tener Ministerio de las personas sería necesario la pregunta voy serio pues garajes

Voz 0313 06:03 el que fuera o no es otra cosa no yo creo que todo

Voz 1955 06:06 los que están en la vida pública tenían que dar a ser ejemplares en todos sus comportamientos ya estaríamos más cerca de tener una sociedad mejor no

Voz 0313 06:14 pero en la práctica eso no no pasa uno solo

Voz 9 06:17 correr con demasiada frecuencia yo creo que hay personas

Voz 1955 06:19 es muy buenas ahora tenemos un mundo el del voluntariado que parece que no pero es grandísimo oír ya no sólo de gente mayor que podía en esas en esa edad de la jubilación ayudará a los demás sino también gente muy joven que es capaz de sacrificarse por dedicárselo a los demás hay muchísima gente desde luego

Voz 0313 06:40 alguna vez han tentado para entrar en política

Voz 1955 06:43 no no no seguro cuando salí de casa Mi padre me dijo no salía de casa hace editando el año me dijo no te metas en la vida yo

Voz 0313 06:51 pero otros cien pues se pasó

Voz 1955 06:54 canutas claro y ha sido pero no habían pasado una generación que lo pasó muy mal no entonces casi casi no hice caso pero empezó la fe en los años setenta si yo eso aproximadamente y hay que no es afiliado si luchamos para que pues que el futbolista tuviera impusiera acorde con el momento de la sociedad española

Voz 0313 07:16 pero nadie tira nunca la caña

Voz 1955 07:18 para el tema política buenos vamos a ver el día veintidós de mayo porque no eso ya lo contado antes del veintidós de mayo mucho antes de la moción de censura que me había llamado Pedro Sánchez sí ha subido a su despacho tuve una conversación con el de una hora y pico pero la más de soslayo me dijo no te dedicaría a la política el yo no lo he dicho a vosotros le dije ay prácticamente pies la único lo único que es esta especulación que ha existido no sé si hubieran dicho pues hombre con bigote si el Madrid de dirigir a la selección española seguramente di podría haber dicho Vicente del Bosque que dijeron algo así como una persona incontestable ahora así

Voz 0313 08:05 incontestable habría mucho

Voz 1955 08:08 habría mucha gente incontestable

Voz 0313 08:11 sí tal deporte un necesitaría un ministerio

Voz 1955 08:13 el presidente del Consejo Superior de Deportes al fin y al cabo ejerce de casi yo sigo como ministro a José Ramón Lete antes Miguel Cardenal en fin todos los que hemos conocido de la democracia ha ejercido prácticamente de mí

Voz 4 08:26 no sé si tendría que haber un ministerio o una Secretaría de Estado que dependerá del Ministerio de Asuntos Exteriores porque era tenemos idea muy pero no sé si se corresponde con el deporte realmente que se hace dentro de España no

Voz 1955 08:42 pues yo creo que eso el Gobierno es consciente cualquiera de los gobiernos que hemos tenido últimamente es consciente de la importancia del deporte eso no yo creo que es una obviedad y que yo creo que la marca España ha salido reforzada con es si me pregunta si el deporte escolar el deporte universitarios el deporte aficionado de deporte está yo creo que hay buena política principalmente cada día yo creo que afortunadamente el que no practica deportes porque no quiere porque tenemos instalaciones por toros sitios en cualquier pueblo hay un pabellón de deportes en cualquier pueblo hay un campo de fútbol en fin yo creo que no nos podemos quejar de eso yo creo el deporte avanzado como consecuencia de ese avance entre otras cosas por ejemplo todos estos chicos que salieron desde muy temprana edad al extranjero jugadores que fueron Inglaterra y que eso casi casi estaba Fábregas era se sí jovencita catorce años ya lo ha hecho de la capital nervioso yo creo que eso ha sido enriquecedor a todos porque eso antes éramos refractarios absolutamente a salir al extranjero y sin embargo ahora pues oye salen así contó Gloria yo creo que ha sido un paso adelante podemos perdona me hay que los entrenadores españoles ante no sabía ninguno venían todos aquí pero nosotros ahora tenemos M ha sido campeón de la Liga van francesa un entre enero de un entrenador español en la en la nuestra Valverde ha sido español es decir que yo no estoy en contra de que vengan de fuera los mejores naturalmente que sí que deben de venir a aquellos que nos pueden enseñar

Voz 1546 10:10 pero esos valores que por lo cual que han premiado la Fundación Mapfre es también cabales un las razones para que Vicente ha sabido ganar con el Real Madrid ICANN con la selección en Eurocopa también un campeonato del mundo porque has de tratarte con gente tremendamente bueno rico famoso con ecos aquí a Cuenca con futbolistas de mucha importancia esto muchas veces aún pero no me quedó un mero entrenador de fútbol tendrá grandes dificultades la hora de barajar constante Estrella juntos no me gusta

Voz 1955 10:49 la suerte yo creo que hemos tenido madurez en los jugadores que hemos tenido hombre siempre podemos contar con cierta fulano te acuerdas pero son pequeños detalles casi casi en en anécdotas lo principal es que el grupo de los jugadores que hemos tenido yo creo que han sido muy buenos tanto en el Real Madrid como la selección echo la vista atrás los que éramos tuve de compañeros en el pasado el vestuario del Real Madrid pues yo creo que tampoco hay tanta diferencia porque al final lo importante es que la esencia la naturaleza de lo que es un vestuario no se pierda con sus particularidades como en todas las empresas ahí supo subir cosas que son heterosexuales pero al final yo hemos tenido gente muy maja

Voz 0313 11:28 dos que he jugado siempre con una ventaja yo creo que es una ventaja porque estuve en su misma tesitura que es que el quería ser maestro y luego fue otra cosa porque

Voz 1955 11:36 pero por circunstancias no sé no sé tú pero yo me fui a por qué era después de cuarto irregularidad empezamos a hacer podía ser maestro irme hasta con tres años de magisterio podías ya desde ganarte la vida yo creo que era por eso porque corta luego se ha notado eh por cierto recuerdas los cuatro maestro sube desde que ese iba a preguntar los cuatro Ramón Ángel don Celedonio Don Juan los cuatro de seis diez años antes del el Instituto antes de empezar el bachillerato fueron clave yo creo fueron gente magnífica ahora cuando yo que pronunció muy mal investigaban pronunciar la palabra objeto con claridad pero casi no digo que no pero me habría aprovechado cosas de las que te enseñaron los cuatro verdad luego la vida pública pues yo creo que todos tenemos mucha suerte a nuestros padres yo creo que esos marcan mucho no y luego tengo que decirlo David de mis inicios en el Real Madrid fueron también muy bueno Mis inició la carrera pero vamos de la gente que tuve que cuidaba de nosotros fueron muy generosos

Voz 0313 12:49 el filial en la vida somos en gran parte lo que vivimos en la infancia verdad

Voz 1955 12:53 claro claro teníamos muy poco e tenemos una plazuela teníamos unos amigos teníamos un valor

Voz 6 12:58 ya

Voz 1955 12:59 lo pasábamos genial Vicente es verdad que la gente del fútbol

Voz 0313 13:03 no sólo cuando cuando se empieza a jugar que se nos ha ocurrido a todos sino cuando uno deja de estar en la élite Michael tu caso cualquier otro sigue vincula desde una u otra forma es por esas ganas de de de de seguir siendo niño de alguna manera

Voz 1955 13:15 no en mi caso no será Maika yo me me van a ser entrenador porque se sentía un poco de vocación segundo por la influencia que tuve de estos entrenadores Gianni Bosco Muñoz Romney en fin todos estos me Nos indujeron a querer ser entrenador y también porque a los veintitrés años en plenitud de tu vida de vivienda que qué mejor que dedicarse a lo que tú hagas estas diga toda la vida no sé

Voz 1546 13:40 es curioso que San Vicente yo somos de una época parecida Vicente por su trabajo pues su amor al fútbol que a estar en consonancia con los nuevas realidades nuevos tiempos el nuevo fútbol que existió oye yo desde el micro ante aunque tener los expertos sin embargo yo no estoy del todo seguro últimamente Vicente de que si el fútbol de élite está en consonancia con la sociedad porque vemos a menudo si fichan futbolistas por el precio de un hospital de un hospital seamos de cincuenta

Voz 0313 14:17 me siento a veces como el fútbol

Voz 1546 14:19 sido secuestrado mientras miramos para otro lado hablo digamos no se ha alejado de la sociedad de clase obrera que era más bien la cuna de aquel río ya es como si fuese un artículo de lujo y uno logro de entenderlo del todo bien

Voz 1955 14:37 bueno yo creo que el fútbol va evolucionando como es natural en la vida llevamos a poniendo la altura del del resto pero yo creo que la naturalidad lo que decía antes de lo que es un vestuario la esencia de un vestuario no se puede perder el paso de los años son cosas absolutamente atemporales

Voz 11 14:54 no

Voz 1826 15:28 les suena verdad me suena en estas notas sobre todo si son habituales de la Ventana porque la radio también tiene una vena didáctica divulgativa desde Bilbao una historia preciosa que tiene mucho que ver con el universo creado por esta canción aquí en La Ventana Aitor Larrea es profesor de Historia en segundo de Bachillerato en el Colegio Escolapios de Bilbao Iggy uno de sus alumnos se puso en contacto con el programa como homenaje a su profesor por su manera particular Nos decía y singular con la que les enseña historia lo hace a través de acontece que no es poco la píldora que Nieves Concostrina presenta cada tarde aquí en La Ventana cómo es una de esas clases pues nuestro compañero Yosu Segovia de Radio Bilbao ha ido a verlo

Voz 1153 16:16 acaban de hacerse las fotos de la orla están ya en segundo de Bachillerato salían del salón de actos ir reunidos en corrillos en el Col del colegio Escolapios llego yo

Voz 13 16:26 ya todos sabían que a las once y media llegaba

Voz 1153 16:28 al de la Ser en la rutina del cole aquí sí que cualquier acontecimiento no escojo comienza la clase de historia con una recapitulación

Voz 14 16:37 sacrificio

Voz 1153 16:44 el profesor Aitor explica el motivo de mi presencia en el aula

Voz 14 16:49 así que instancias hacia una cosa yo sus fobias periodista

Voz 1153 16:56 así que ahí está un periodista de la Cadena SER captando historias en clase de Historia

Voz 14 17:00 es una tradición que partía y se para crear ese ese ese ese corte

Voz 1153 17:07 qué ICOM en todas las aulas siempre está el agobios preguntando ante cualquier cambio en el temario

Voz 1826 17:13 os volverá

Voz 14 17:15 bueno pues si queréis cojera es aprender es decir se supone que esto lo hemos dado

Voz 1153 17:21 pues si da igual lo que diga al profesor que el clásico agobios de clase siempre coger apuntes y así lo hace comienza la explicación del tema toca a los años sesenta en pleno franquismo la reindustrialización de España el seiscientos pero en esas estábamos cuando asomándose desde la puerta

Voz 14 17:35 porque llama estruendo obispo ahí

Voz 1153 17:47 circunstancia que sirve como siempre para las bromas desgracias sello de la clase

Voz 15 17:51 eh eh

Voz 6 17:54 tal

Voz 1153 17:56 vuelve al aula y Aitor retoma el tema del franquismo de los sesenta el boom del turismo e introduce aquí el episodio de Fraga en Palomares

Voz 14 18:03 llorar pacto escotilla se produce este Vico baño él este hombre de fuego

Voz 1153 18:14 ellos entran en Cadena Ser punto com desde un ordenador le da al play

Voz 16 18:23 que el personal de la Historia con quienes Concostrina

Voz 17 18:41 cincuenta y dos años desde que el ministro franquista Manuel Fraga se Calzada bañado en el dos mil para darse

Voz 18 18:50 es una sección que da pie también a preguntas para

Voz 1153 18:52 saber más para preguntarse el porqué que eso se trata

Voz 14 18:57 y ya puestos así se guardó un accidente hecho murieron los tripulantes de los aviones lo estipulado no te sale cincuenta y dos

Voz 1153 19:09 el Amanece que no es poco integrada en el temario de este curso un material didáctico más y un apoyo fundamental para estos alumnos para conocer más bien aprender las historias de la Historia así que siempre merece la pena por si acaso coger apuntes no vaya ser que entre el examen

Voz 14 19:24 pues estaría España y visión nórdica catástrofe ya Duval

Voz 0313 19:29 bueno pues ahora esta historia hemos invitado a algunos de sus protagonistas en Radio Bilbao están Mikel Basterretxea en representación del grupo de segundo de Bachillerato de los Escolapios el profe Aitor Larrea arratsalde on buenas tardes a los dos qué tal arratsalde on buena estaba una aquí nuestro la edito pues quién va a ser Yves Concostrina

Voz 1 19:47 el holandés que baila con la saludarlos todo todo vuestro nuestro otros ya carrera ponía el tirador qué tal encantada de canta de saludarles

Voz 9 19:56 Amanece que no es poco a poco todo nada Totó todos los todos poco todos

Voz 18 20:01 fueron los acontece se ha quedado con los con los datos contables Sacconi

Voz 0313 20:04 Aitor y quemó en el momento de Sete ocurre lo de utilizar esto

Voz 18 20:09 bueno vamos a ver en los medios de comunicación desde que sabéis digitalizado pues proporciona un material infinito a los a los profesores no entonces concretamente pues vosotros hoy en nuestra página web tenéis una cantidad de material pues pues grande y concretamente pues yo soy seguidor de Nieves ya a la escucha otra Radio Radio Nacional si que no pasa nada he leído puedo decir Coca Cola Antonia o libro suyo pues pues sólo saques de la Historia entonces

Voz 1406 20:34 es me parece muy buena idea el el resumir en tres minutos porque claro y documentales

Voz 18 20:41 eso espacios más largos pues a veces en ocasiones suelen aburrir suele ser aburrido pero los tres minutos que aportan Yves de temas tan tan diferentes nos vienen estupendamente para complementar los diferentes temas de clase entonces yo a los chavales les suelo hacer presentaciones en Power Point cada uno de los temas cuando veo pues que se habla de Egipto cuando se abra el Hendaya cuando se habla de Fraga pues meto el acontece lo comparto con los alumnos para que ellos cuando quiera lo pueden escuchar en su casa en pues como como quiera no

Voz 0313 21:05 el alumno que dice Miquel que os aporta la asignatura enseña da sí

Voz 10 21:09 juegos pues aportarles aportan sus es lo que he dicho Aitor básicamente por ejemplo el hecho de que se utilice una herramienta digital ya sólo el hecho ese hace que la gente preste más atención y bueno siendo darán forma como explica Nieves muchísimo más esa de esa forma tan amena acompañada de una música realmente excelente pues te hace tener los oídos bien despiertos para coger mejor los apuntes

Voz 0313 21:37 Quique temas han triunfado más cuales usan interesado más Etoo

Voz 18 21:41 bueno yo recuerdo así bote pronto que les he puesto uno de de Amadeo de Saboya ese puesto

Voz 1406 21:46 eh eh el ese puesto uno de Miguel Hernández de Miguel Hernández de cuando mueren muere en Alicante en Alicante me parece que fue en Valencia Murcia Alicante Alicante también les he puesto el de Hendaya de Hitler ahora ya listo el de el de Palomares bueno pues el bulo bueno que tienen Yves es que los temas que trata son muy muy variados no muy variados

Voz 5 22:07 Brando séptimo no eso es pole Pol es un perro no séptimo

Voz 1 22:10 cuál es para usted es su personaje preferido es que es que más de fondo estimó tengo una pequeña anécdota

Voz 1406 22:15 Príncipe el curso que mande un correo electrónico no sé si te acuerdas perfectamente si es que me contesta este súper bien súper rápido y nada pues es que agradecerte parece esto qué es

Voz 18 22:25 una luego hay una que no que es agradecería mucho es verdad

Voz 0313 22:30 ganar Nieves es que tienes tú con Fernando VII

Voz 18 22:32 que tenemos todos los españoles lo que pasa es que el resto no lo sabéis que no me he enterado que es arruinó culturalmente entonces yo mantengo esa mantengo esa lucha contra él porque nos han engañado tanto durante tanto tiempo que bueno pues voy a ser labor debe no me importa voy a ser la Pepito Grillo yo voy a estar diciendo permanentemente como nos llevaron a la ruina cultural como nos sacaron de Europa y me da lo mismo lo dicen cállate ya eres una plasta deja de insultarle no me da la gana voy a seguir así seguiré haciéndolo porque fue absolutamente injusto por qué se ha defenestrado aquí la historia oficial ha defenestrado a Reyes mejores como José I Bonaparte como Amadeo de Saboya que eran reyes más europeo

Voz 1955 23:15 es más ilustrados

Voz 18 23:17 pero claro no estaba bonito defenestrar a Borbones para alabar a otras dinastías no bueno pues como como ya se puede decir yo era bueno sí pero a la carne pero bueno aguantar el tirón llevando un bocata pero pero pero creo que hay que hacerlo bueno Aitor si quería agradecer efectivamente recuerdo perfectamente cuando me escribí sí porque precisamente por mi inquina con Fernando VII yo cuando hablo con él me disparo

Voz 6 23:49 su brazo

Voz 18 23:49 pese a la tensión arterial y todo ir a uno de los acontece es que hice dije porque Fernando VII Nos engañó dos veces porque juró la Constitución dos medias y nos engañó y tal y Aitor me escribí me dijo perdona nieve estado buscando encuentro la segunda jura de la Constitución dije dije que juró dos veces digo ha dicho es que verás me dispare lo que hizo fue prometer que la iba a jurar por eso le permitieron volver a España pero luego no juró y luego la otra vez sí juró pero yo me disparen dije porque juró dos veces y no engañó y claro Aitor les tuve volviendo loco no encuentro cuando fue la segunda jura no Ícaro te escribí diciendo no no no juró dos veces una vez prometió jurarle Hinault lo justo la otra vez si la silla

Voz 0313 24:30 quiero preguntar a Miquel Si Si bien o tú o

Voz 9 24:33 o alguno de tus colegas os queréis dedicará a la historia

Voz 10 24:37 pues cabe entró de un abanico de posibilidades

Voz 0313 24:41 sí

Voz 10 24:43 no sé si seré el único del curso que lo tenga pensado en parte pero pero vamos yo te aseguro que esté en mi top tres D

Voz 19 24:50 decisiones y el resto de tal

Voz 9 24:52 los otros dos cuáles son las otras dos cuáles son

Voz 10 24:55 pues saber eh en primer lugar el puesto periodismo pero nótese asegura cuál voy a elegir exactamente porque no me quiero adelantar a los acontecimientos

Voz 0313 25:05 es hacer las dos cosas Periodismo e Historia

Voz 10 25:08 periodismo Historia irá a realmente no me acuerdo ahora

Voz 1 25:10 es lo importante

Voz 0313 25:14 no sería importante Aitor me haría ilusión que alguno de los chavales que en fin de los que han pasado por Portús manos en clase se dedicara a lo a lo tuyo también a bucear a investigar a profundizar a revisar a insultarse tercia a personajes de la historia

Voz 18 25:29 pues mira Carlas en no sé qué decirte me encontrado con algún caso de algún alumno alumna que después de tener más o menos piensa la profesión ha de me se encuentra el de dos años tres años paseando con su familia tal me dicen tú eres el culpable de que mi hija cambiase el último momento el derecho por historia

Voz 0313 25:45 toma osea sí la verdad es que no me

Voz 18 25:48 dijeron con buen tono eh porque claro el tema de la historia no tiene como digamos una una salida inmediata el tema laboral y entonces Amelie ilusión hombre por supuesto porque uno deja deja marca en en los chavales no pero tampoco es una prioridad a mi mi objetivo es que tenga la cabeza amueblada que cuando escuchen la noticia en un radio emprende en televisión sepan ser críticos con la información que reciben de alguna manera pues hacer les ameno este este año que pasan con otros en el cole

Voz 2 26:21 la Ventana en las redes sociales a La Ventana seis La Ventana

Voz 11 29:47 mientras pisaba el trino que bebió

Voz 12 29:50 tu voz Car

Voz 11 29:52 la mía la Copa tras el vino El amor tiene darías el vino con aquel que había estado antes de estar en mi mano de Prato con las luces de Planas

Voz 1826 31:35 energía en positivo cosas historias personajes que han pasado durante este año y que esta tarde aprovechamos y transformamos para esta edición especial de día de Navidad de La ventana este año el Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de ley para que la filosofía volviera a ser común y obligatoria en el último curso de la ESO los dos de Bachillerato eso después de que la Lomce La Rinconada como asignatura optativa y nos preguntamos en qué nos ayuda en que para que nos es útil la filosofía sobre eso estuvimos conversando con la filósofa Marina Garcés que actualmente prepara un máster para la Universitat Oberta de Cataluña y con el filósofo José Luis Villacañas que imparte clases en la Universidad Complutense de Madrid la filosofía nunca se marchó a lo mejor trataron de arrinconar la pero nunca se marchó no

Voz 33 32:23 no no no se marchó desde hace

Voz 19 32:27 los mil seiscientos no

Voz 33 32:30 ir porque es el momento en que

Voz 19 32:32 surge la filosofía hace dos mil seiscientos años es muy cercano al momento a todos los momentos posteriores la filosofía surge en un momento en que nuestra sociedad en las primeras sociedades son complejas las primeras ciudades son complejas están en crisis no saben qué camino seguir necesitan capacidad de orientación sea Comoras osea como

Voz 0313 32:54 sea como ahora exactamente como ahora no

Voz 19 32:58 en cualquier sociedad compleja en cualquier situación compleja en cualquier situación en la que el ser humano tiene que inventar una solución una salida la filosofía la única institución que puede efectivamente estar en condiciones de producir orientaciones no producir decisiones inmediatas sino orientaciones

Voz 0313 33:16 Marina por qué te apuntas tú por la moda por el

Voz 9 33:18 el boom o por la constancia

Voz 34 33:22 que lo que hay y me parece muy importantes son un cambio de percepción social de la filosofía

Voz 35 33:30 ha quizá como actividad de Fo

Voz 34 33:32 hondo como bajo continuo no desaparece hoy no y su labor es constante pero sí que es verdad y creo que esto hay que reconocerlo que la filosofía según el contexto puede tener más o menos a presencia en el debate público o no en la esfera pública que no sólo la esfera mediática e por eso lo de la moda pues bueno pues pasar o no pero como cualquier cosa puede estar hoy dejarlo de estar lo que sí que sí

Voz 18 33:57 importante creo es que

Voz 34 34:00 eh digamos haya una no una presencia una insistencia a de la del del arte de la filosofía es decir de la posibilidad de poder pensar

Voz 0313 34:10 a partir de los problemas y los conceptos de nuestro

Voz 34 34:13 bien pues lo que está pasando de una forma amplia compartida por amplias capas de la sociedad y eso creo que la historia reciente de este país pues de ahora está pasando no oí creo que hay que celebrarlo acompañarlo potenciarlo

Voz 0313 34:28 por qué es tan importante que los adolescentes aprendan a filosofar

Voz 19 34:33 es fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia tan angustiosa tan terriblemente capaz de producir sufrimiento tan imponente en la pasividad de influir de dominar la interioridad de los jóvenes y la filosofía es como he dicho antes una institución que genera distancias por eso para los adolescentes y los jóvenes es fundamental la filosofía porque nos enseña a mirar de lejos situaciones problemáticas no hay nada tan problema

Voz 0313 35:09 Del Bosque los árboles

Voz 19 35:11 no hay nada tan problemático como esta ha acordado de aquel aquel cuento de Allan Poe no que era alguien que se queda absorto mirando la Ventana IB Un monstruo infinito cuando cuando a está el cristalino directamente al objeto es una pequeña mosca pero en muchas ocasiones los problemas existenciales de los jóvenes se pueden resolver mediante esta adaptación es la vista Lino

Voz 5 35:37 la perspectiva este perpetró despedida

Voz 19 35:40 esta toma de distancia no creo que la única toman la única posibilidad toma de distancia realmente es decir los ejemplos de otras personas que han sido capaces de adoptar este automovilistas

Voz 0313 35:53 o sea que pueden ser las gafas y el escudo

Voz 19 35:57 puede ser un escudo ante ante la omnipotencia de lo real crecimos de esa irrupción de poderes extraordinariamente dominadores no que es un joven son las experiencias iniciales de la vida naturalmente al mismo tiempo puede ser una lanzó puede ser una lanza porque obliga a que la realidad retroceda respecto de tu propia mano

Voz 0313 36:21 Marina que que que olfatear que percibe estudio del contacto en el en el territorio universitario con los que son más que adolescentes ya con los jóvenes que están ahí dando ya pinceladas serias en en su vida has notado cambio en los últimos cinco diez años o los últimos dos

Voz 34 36:38 sí se dicen Se dice en general y que la las matrículas aumentan por ejemplo es decir que hay más interés ha por parte de mucha gente en general jóvenes pero también hay que recordar que las facultades de Filosofía se ha acercado siempre gente de todas las edades cosa que me parece muy interesante también la más las matrículas aumentan el interés es muy decidido yo lo que noto a es que hay muchos lectores o por lo menos a mí me pasa no que se me acercan tanto ellos directamente como a veces incluso sus padres y sus madres hay lectores muy jóvenes de de ensayo filosófico y cuando digo muy jóvenes digo muy jóvenes e incluso de bachillerato es decir de esta edad a la que hablabais ahora

Voz 0313 37:21 esto es muy importante porque no son

Voz 34 37:23 lo no la parte institucional sino como decíamos antes la la la parte más viva no de necesitar leer y acercarse determinados autores y conceptos para poder pensar unos como no como estudiantes sino como

Voz 18 37:37 no como sujetos pico movidas no que no

Voz 34 37:40 necesitan resolver extravió la filosofía en la SER

Voz 0313 37:43 daría Marina O'Toole anticiparía incluso un poquito

Voz 34 37:45 yo iría más más allá ahora que podemos digamos yo aprovecharía este momento debate público en torno al lugar de la filosofía en la en la escuela de nuevo

Voz 35 37:55 no me creo que no me resigno haría a devolverla donde ya

Voz 34 37:59 estaba sino que abriría dos cuestiones una en qué momento empezar a a incorporar la filosofía en la enseñanza yo iría a lo a lo más bajo es decir al principio de los principios hay grandes experiencias y bueno aquí en en España en general en Cataluña y a muchas ir por lo que conozco también en todo el espacio Iberoamericano de filosofía de filosofía para niños no como actividad complementaria signo como eje vertebrador de la

Voz 35 38:31 de la escolaridad creo que funcionan

Voz 34 38:33 muy bien hilo yo animo desde aquí a que los proyectos escolares vayan buscando no hay desarrollando este tipo de de proyectos porque es muy importante el pensamiento no puede llegar así como arte no como decíamos antes como práctica como aprendizaje fundamental a la hora de relacionarnos con lo que sabemos no puede llegar sólo al final de la etapa educativa incluso en esos años que no todos ellos son obligatorios hablamos del bachillerato y aún me menos y esta es la segunda pregunta en las formas como no creo que sea empaquetado hasta ahora no la filosofía en una serie de temas de un año en una Historia de la Filosofía imposible de digerir en el otro

Voz 35 39:16 creo que es el momento que también podemos

Voz 34 39:18 la digamos empezara a cambiar las formas que no se ha enseñado la la filosofía hasta ahora

Voz 35 39:26 cuidarle precisamente este carácter vivo o no

Voz 19 39:29 allí donde el niño el niño más pequeño que podamos identificar tenga un problema de libertad Un problema de decisión problema de deber de ver la televisión o de disfrazarse de de de Frozen ahí hay una posibilidad de hacer una pregunta ahí hay una posibilidad decir por qué prefieren

Voz 18 39:47 es la otra porque te hace gozar

Voz 19 39:49 José más que la otra y hay hay filosofía

Voz 36 39:55 cuenta que ha ido Pen tú ya clara pobres se muy

Voz 2 40:15 P

Voz 36 40:28 tras ha ido unos seguido

Voz 1826 40:48 estamos a veinte minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias el actor Ricardo Gómez ha pasado ha estado por aquí con nosotros en La Ventana basado en muchas ocasiones pero el veintinueve de mayo se asomó para anunciar que dejaba la serie Cuéntame aparcaba su personaje de Carlos Alcántara de Carlitos personaje que llevaba interpretando diecisiete años después de tres

Voz 0313 41:09 cientos cuarenta y ocho capítulos diecisiete años aprendiendo disfrutando de creciendo cada día esta semana rodando Mis últimas escenas de Cuéntame a qué horas colgado esto le debían ser las tres menos cuarto cuarto hace un ahorita hay poco más buenos ya estás de Trending Topic has visto quién te llama

Voz 6 41:29 primero me han llamado he tres periodistas primero uno luego otro pero no se lo he cogido ninguno espero que nosotros mal pero ya había hablado contigo esta mañana Hay me apetecía venir hablar contigo porque como te he dicho esta mañana yo aquí en La Ventana me siento muy a gusto aparte de que me siento poco parte de esta ventana por la cantidad de veces que venir por la relación que tenemos Ibi es como que es una historia que me apetece como explicarte si has dicho que te interesaba ahí me has dicho pues veinte pero pero que tampoco me apetece darle bombo y no quiero hacer diez mil entrevistas con esto simplemente es una buena decisión que he tomado hay que comunicarla hay bueno

Voz 0313 42:09 sólo para que lo sepas porque es consciente que creo que sí pero esto que has hecho hoy esto es un llámale equis pero es un acontecimiento nacional es una bomba informativa porque tú mal que te pese tú te has hecho mayor a los ojos de mucha gente pero tú durante muchos años has compartido la vida de esa de esa mucha gente y hoy habrá gente que le habrá fin estropeada la comida o la siesta pues será pensando por qué preguntándose sobre todo porque porque Ricardo

Voz 6 42:38 pues lo primero porque empecé a hacer este personaje cuando tenía siete años y tengo veinticuatro han pasado diecisiete años perdona perdona si verdad

Voz 0313 42:48 empezaste

Voz 2 42:51 has metido bueno

Voz 37 43:10 pero con El novio de mi hermana hacía una excepción

Voz 1826 43:13 más era para una buena causa

Voz 37 43:16 quién es

Voz 2 43:19 mira céntimo más por los ya te estás marchando

Voz 6 43:27 para que te ha cortado pero yo quería recordar que está bien no me hace gracia escuchar me pequeños eh bueno en primer lugar porque son diecisiete años yo siempre digo que que si llevo diecisiete años interpretando el mismo personaje pero no haciendo lo mismo

Voz 0313 43:43 no no es una cuestión que que es lógica

Voz 6 43:46 con siete años no hacía lo que hacía con trece no hacía lo que hacía un dieciocho no lo que hago con veinticuatro interpretativa gente hablando en cuanto a trama entonces en ese sentido ha permitido que yo haya podido crecer evolucionando y disfrutando de hacer cosas diferentes y afrontar me ha diferentes retos según iba creciendo de edad oí como actor supongo que también están los guionistas lo tendrán en cuenta no que ha llegado un momento en el que ya se empieza a ser lo mismo desde que yo cumplo diecinueve años más o menos ya son tramas de un chico adulto ya no ya empiezan poco digamos empieza a vivir lo que es la rutina creativa por decirlo de alguna manera it en tercer lugar tiene mucho que ver con una manera mía de de deber deber esta profesión que tengo la buena o mala suerte de de que admiro tanto la adoro tanto oí amo desde que soy muy pequeño para mí esta profesión la profesión del actor la artista supone afrontar retos tanto en tanto está bastante reñido con con la comodidad pienso para mí el personaje de Carlos que por supuesto cada temporada manido afrontando me han ido enfrentando perdón los guionistas a retos los es capítulos últimos que quedan por emitir en que son los que estamos terminando de rodar esta semana han supuesto un reto para mí interpretativo muy grande y que espero estar a la altura todavía no he visto nada y por supuesto que que que son retos pero pero el reto de la construcción de un personaje de enfrentarte a gente nueva de enfrentarte a historias nuevas de enfrentarte a repartos nuevos los esto tiene que ver con con ser actor ahí yo acción tiempo que siento la necesidad de de expandir Menese sentido he tenido la suerte de de que a la vez que seguía rodando los últimos dos largos en concreto

Voz 0313 45:32 por eso es que has hecho cosas si estuviste nominado por los últimos de Filipinas has estado noreste este verano una barbaridad la cocina que yo te vi ha seguido haciendo cosas te recuerdo que estás en un oficio al que quieres mucho donde el noventa y dos por ciento de la gente no trabaja sí exacto por eso lo primero que he dicho es que soy un afortunado que que ya fui afortunado con siete años

Voz 6 45:55 no entré a trabajar en Cuéntame he sido muy afortunado siempre lo he dicho de que esta seguirnos haya terminado conmigo teniendo quince años porque un chico que lleva ocho años trabajando en una que vive una vida que es siga al instituto ir con los amigos ir a trabajar y encima le gusta lo que hace y se queda con quince años mitad de de este especie como de sector audiovisual que a veces no te ofrece esas oportunidades como tú dices creo que a lo mejor habría sido algo más traumático hubiese acabado conmigo teniendo catorce años y bueno ahora afortunadamente in como tú comentabas me considero un gran privilegiado porque en los últimos años ha podido desarrollar otros proyectos teatrales cinematográficos televisivos pero hay una especie de de de en la cabeza ya que me recuerda que no me he ido de casa sí sí sí muy bien muy bien tú estás estás haciendo cosas fuera pero tú llegas aquí vuelves a casa

Voz 2 46:53 de alguna manera

Voz 6 46:55 cien sentía siento vengo sintiendo es hace tiempo que necesitó de esa independencia que necesitó de sentir que una decisión que yo tomo es importante que una decisión que yo tomo se convierte en importante

Voz 1826 47:09 afrutado siempre Cuéntame o ha habido alguna etapa de rara para

Voz 0313 47:12 habrá sufrimiento sería exagerado pero voy pasarlo un poco nota

Voz 6 47:16 no bueno creo que hay una época en la que tengo pues misa lo mejor que catorce quince dieciséis años

Voz 0313 47:21 pues que en fin es la evolución

Voz 6 47:24 claro que de pronto me encuentro que que bueno que buena una

Voz 38 47:29 puede haber rutina yo llevo aquí siete años no llevaría

Voz 6 47:32 ya ocho nueve años pues vengo aquí todo está gentes familia son amigos algunos de mis mejores amigos trabajan conmigo desde hace tantos años in the a lo mejor de no disfrutar tanto lo que estaba haciendo o por lo menos no empaparme involucrarme con el proceso de preparar algo que se va a ver en en en millones de casas así que al fin y al cabo es primera división que es cuenta

Voz 5 47:54 sí eh

Voz 6 47:55 creo que en ese sentido hay una especie de giro cuando creo que es más contado dieciocho la temporada trece que me encargan por primera vez una trama que es cuando mi personaje entra en prisión que era una trama que no se podía ir allí y hacerla era una trama que necesitaba de una preparación y de de bueno y de una de de un rigor interpretativo que que bueno yo estuvieron riesgo diciendo a ver el chaval de siempre a ver cómo hace esto fue la primera vez que yo que yo me me remangarse y me envía Rey realmente me sentí un actor creando algo de ahí en adelante a mi mente cambió mi mente cambió

Voz 0313 48:30 decidí que lo que ya sabía que adoraba y que amaba

Voz 6 48:33 profesión

Voz 0313 48:34 pues que iba a ser mi veneno oye desde el momento en que tenías ya claro que decidiste que Beiras ha tomado esta decisión si cuántas veces te has emocionado

Voz 6 48:46 bastantes bastantes ir en las últimas semanas muchas hay una cosa muy muy emotiva para mí que es que salía el personaje tiene un símil muy grande con mi salida es decir yo ando buscando emprender un viaje yo ando buscando no tener este respaldo detrás mío sea lo que sea que eso pueda conllevar ya sea en un camino de rosas Un camino de golpes y al personaje le pasa un poco lo mismo el personaje en los capítulos que estamos rogando que no se muy cuando se empezarán a emitir pero me imagino que hacia finales de año

Voz 39 49:24 eh

Voz 6 49:27 a dar cuenta de que bueno de que tiene un colchón muy grande que es toda su familia y que igual bueno pues llega el momento de de eh empezar a ser uno mismo y empezar a emprender un camino entonces eh todo lo que ha sido el desarrollo de este último guión la creación de este guión por supuesto con los guionistas como cabezas de lanza pero pero tanto Óscar Aibar el director como yo y que al fin y al cabo somos los que que va a dirigir a la cara y el que hemos formado parte de la creación de este John de una manera muy estrecha con los guionistas con bastantes ideas nuestras tanto de Óscar comidas está rodando esto esa no te miento si te digo que he tenido que parara momento alguna escena que me echaba en estas últimas semanas

Voz 0313 50:10 si de tres no pasa nada no no no no hemos empezado ya esta conversación con Ricardo Gómez la conversación de la Dios de Carlos en en Cuéntame con el tuit que colgaba hace nada menos de dos horas vamos a cerrar con otro que colgó ayer que a buen entendedor ya daba alguna pista fiable pero cómo explicar que me vuelvo vulgar

Voz 40 50:31 al bajarme décadas tú y otra pareja

Voz 1826 50:38 de actores estuvo por aquí la primera hora tomando café con nosotros para hablarnos bueno para hablarnos de lo que la ONU calificó de intento de genocidio es decir de la persecución de los rojillos en Myanmar de este drama tan olvidado vinieron como digo los actores Clara Lago y Dani Rovira ellos habían estado en Bangladesh en un campo de refugiados con la ONG Save the Children

Voz 5 51:00 cómo estáis quiero decir uno cuando pasa por una experiencia de este tipo en fin y creo que todos hemos vivido cosas parecidas

Voz 1955 51:08 son las tripas

Voz 5 51:10 en la mente Imaz cosas IT y tarda un tiempo

Voz 0313 51:13 en en asimilarlo cómo estáis vosotros ahora

Voz 5 51:16 son son muchas emociones la que imprimió son las emociones previa cuando te cuando te cuentan todo lo que pasa no porque nosotros esta esta crisis humanitaria hace cuatro meses no teníamos ni idea cuando te la cuentan al que afecta en cierta manera y eso hace que vayamos una vez que estamos ahí es como

Voz 1 51:34 estuvieras viviendo una realidad paralela no

Voz 35 51:37 eran poco más estará en el set de una película Ésta es tal el contraste sabes es es tan alejada lo que has podido ver incluso imaginar y además sabiendo ya ciertas cosas no de testimonios que habíamos leído de de los niños vajillas que habían llegado al campamento pero una allí es todo no la visión los olores los colores la gente él es es un mundo tan diferente que que si había un poco como que cuesta entrar de primeras

Voz 0313 52:04 claro yo te pregunto a bote pronto describe un rostro que te vende la memoria ahora el primero que te que te viene a la cabeza y Dani no se ha sido un chaval de mayor de una mujer no lo sé lo primero algo que que obtenga en la cabeza ellos ve mira yo

Voz 5 52:19 claro es que nosotros estuvimos durante tres o cuatro días pateando Nos el campamento que es enorme osea puede ser un poco

Voz 35 52:25 la superficie para nada por ejemplo

Voz 5 52:29 el balón que creo que es el campamento más grande de de arriba hasta abajo andando que hay una especie carretera militar son seis siete kilómetros imagínate lo hemos podido ver un uno por ciento pero yo por ejemplo al final empatizar con lo que relaciona con tu vida yo por ejemplo a dos niños que eran muy parecido a va a niños que que yo conozco de aquí de España la marea de reír osea por su físico y demás pues ya los niños rían igual en cualquier más bien mucho

Voz 6 52:56 muchísimo más mucho más imaginar

Voz 5 52:59 sea a poco que les diera a a poco que les hiciera es un pequeño gesto sea en parte no reconcilian un poco también con la infancia porque en cuatro días escuchamos solamente a dos niñas llorar y uno era

Voz 35 53:11 que se había cayó el otro Govern porque claro no no estamos pensando midiendo no quería le dolía algo sea es realmente es increíble la capacidad que tienen sobre todo cuando tú sabes de dónde vienen y lo que han tenido que ver no porque me acuerdo que que Dani me decía yo veo a estos niños y como que espero que ninguno de ellos haya sufrido las cosas que hemos leído no yo pensaba pues probablemente sí pero eso es lo más maravilloso que es lo más fuerte no la capacidad que tienen de a pesar de todo de la maldad de la oscuridad que han visto tienen esa capacidad de

Voz 0313 53:44 la resiliencia no

Voz 35 53:46 como de de seguir ya no te digo siendo capaz de sonreír no no es que era todo lo que hacían los veían aparecer solamente sonreían se reían a poco que les hiciera ya estaban te han venido los dos pelo pincho no había dos niños a mí me han venido las mismas caras dos niños que llevábamos pelo pincho porque tenía los pelos y acabaron todos los niños del campamento con los que estábamos lo pincho imitando todo lo que hacíamos sea tenían ganas sí sí

Voz 5 54:14 cuando pensamos que el idioma iba a ser un poco un hándicap claro poder entrar hoy jugar con ello que va que va que va sal no resultó Omega fácil porque bueno tenían tenían mucha sobre todo

Voz 35 54:24 algunas de de ser felices