La Ventana (25/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

que efectivamente pues se agote al máximo la legislatura pero por una razón elemental porque España ha vivido en los últimos seis siete años en una incertidumbre permanente yo creo que que la estabilidad es un factor clave de la economía y en este momento



en los presupuestos pues diríamos un tiempo razonable hasta un año que tampoco no sería mucho que serán las próximas elecciones en las que habría que intentar ser conscientes que no se puede volver a poner al país en un callejón sin salida

Voz 1226 08:47 las cinco y nueve minutos cuatro y nueve en Canarias es la segunda hora de una edición especial esta tarde la tarde de Navidad aquí en La Ventana Si se acaban ahora de incorporar acaban de pasar por aquí por esta sintonía bueno le recuerdo que dentro de esa peculiaridad de la versión de de hoy tenemos la opción de recordar de recuperar

Voz 1826 09:10 lo que bueno otros casos de clásica se puede considerar como los mejores momentos esto ahora se la vamos a dedicar a los libros aquí nos sentimos especialmente bien entre libros en La Ventana por aquí se han asomado se asoman cada semana muchos escritores con sus novelas y en febrero Antonio Muñoz Molina publicó un andar solitario entre la gente en Seix Barral

Voz 17 09:31 al una novela particular una historia de paseos

Voz 1826 09:37 todo lo que ocurre en los paseos bueno es curioso es complicado por ejemplo dar un paseo sin acabar repleto de papeles de publicidad

Voz 0234 09:45 a mí siempre me llamó mucho la atención la publicidad no lo llamó mucho la atención las cosas las cosas efímeras que que hay por todas partes no porque esas cosas tienen son las más valiosas que hay desaparecen enseguida no entonces yo me pronto empecé a fijarme más no kurdo bajar al metro no no parar de recibir órdenes entonces sentía que que que quería como un sistema de vigilancia de

Voz 6 10:11 hago hablarme orden el camino ponga la mano en la en la en la esto

Voz 0234 10:17 el infante no corra cosas y no continuamente una orden tras otra no no no no oponerse no es no dejarlo asientos para las personas

Voz 0313 10:29 con con discapacidad

Voz 0234 10:31 es todo son órdenes todos son instrucciones no que claro la mayor parte de esa órdenes e instrucciones de invitaciones nosotros no lo hacemos por qué están tan presentes pero si tú haces hacer esfuerzo de fijar es como una llamada continua una apelación continua no sabe a qué no ese descubres esto critica aquí compra ahora no ese ese esa especie de imperiosa de de de de coacción continua o de seducción continuo no y eso está eso está tu alrededor eso no es una cosa que que sea está más

Voz 0313 11:08 en la calle vivimos en territorio a medias entre coacción y erupción nuestro día a día entre lo que no aprietan sugieren Carlos

Voz 0234 11:15 eso muy llamativo no porque el el sistema digamos publicitario comercial en el que trabaja gente de de una de un talento enorme sofisticación extraordinaria eh es un sistema que se basa la promesa permanente de algo extraordinario que está reservada exclusivamente para ti ahí ahí hay una hay anuncios hay un anuncio me gustó y me gusta mucho tengo una colección completa no que dice la playa entera sólo para ti no va a haber una entera sólo para mí para mi yo estoy este este tú quienes no el tuve los poemas no pudo los poemas amor no

Voz 18 11:56 y eso es

Voz 0234 11:58 claro la la seducción para para vender cosas para que las cosas sobre todo para que sientas que estás eligiendo es muy llamativo no en un mundo en el que el que no tenemos nada que que prácticamente no dejan elegir

Voz 0281 12:12 con Álvaro oye ya que ya que has pronunciado tú la palabra déjenme quería que yo la la lectura que hecho de de un andar solitario entre la gente pues claro es un libro que siga la tradición de los libros de de andarines de Robert Walser en España bueno te los Versos y oraciones de un caminante de León Felipe incluso incluso la colmena todo esto y tal vez yo diría que es una a mí me ha parecido que es un libro de amor es un libro de amor a la libertad de vivir entre todas esas órdenes pero a tu bola con cuadernitos no con un Ipad en la en el bolsillo

Voz 0313 12:43 lápiz yo creo que es un libro de amor a la

Voz 0281 12:46 cultura el homenaje a los autores que hay que hay en él desde luego es un libro de amor a asume

Voz 0313 12:52 mujer sí sí yo lo pensaba cuando

Voz 0234 12:55 cuando estaba escribiendo y después pensaba esto un libro hay un libro que se cuentan cosas muy feas no pero también se cuentan es decir es la la sensación que yo tenía del principio era querer mirar y contar lo inmediato no no contar algo construido recordado lo que cosa que que he hecho otras veces que que se puede hacer muy dignamente sino ir por la calle pronto decir esto cómo se cuenta cómo se cuenta la vida cómo se cuenta la vida inmediata lo que está pasando lo que me pasa a mí es una

Voz 0313 13:26 Mónica entonces tienes pues eso tiene

Voz 0234 13:29 es el el el que te enfurece el hecho de de de de las

Voz 1226 13:32 basura o de o de una sociedad

Voz 0234 13:35 despilfarro insensato pero también está la belleza que ve por la calle la Illa la como decía Benjamín la la la cultura entendida como la la la posibilidad de de disfrutar de lo de lo mejor que se ha hecho en cualquier campo de la vida no también por supuesto él el el amor y la es decir la la la realidad

Voz 0281 13:55 eso eso que se hubiera más en la paradoja de que sea un libro en el que habla de Pessoa algo de Tomás de Quincy o de Baudelaire pero al final tú dices que la idea del libro sale de una frase que el escuchas a alguien que no sabes quién es el un café no llegas a distinguirlo y que dice el gran poema de este siglo sólo podrá ser escrito con materiales de desecho al final es un anónimos que te da libre no es Pessoa no

Voz 0234 14:14 pero bueno es el único personaje de ficción que en Erbil

Voz 0313 14:18 pero es es un personaje además que

Voz 0234 14:20 yo tenía hace mucho tiempo no pero fue era ese personaje es una manera de aislar la historia también una manera de como de contar la propia digamos la la propia poética de la que está hecho el libro no decir cómo se puede contar escribirlo

Voz 0313 14:35 sí

Voz 0234 14:35 este mundo que está lleno de basura y de desperdicio ideó cosas efímeras como se puede contar pues se puede contar a través de la basura a través del desperdicio a través de lo efímero no porque porque ahí es donde está este El Mundo que nosotros tenemos nuevo otro no yo hay una cosa que que tenía mientras escribía ya la tenía muy fresco muy delante de Mino y es decir esto es lo que hay esto es el mundo que esto tú tienes que buscar los instrumentos de tu oficio para dar cuenta de esto que está pasando ahora mismo igual que otros lo han hecho en su época no salen estos esto todo esto escritores que hicieron lo mismo así que hicieron algo que no era literatura en su momento Quincy o podrá leer lo que escribía cuando escribió sobre la ciudad escribiera artículos de periódico no tenía escribir sobre la ciudad no tenía prestigio lo que tenía prestigio era la curación tres tiempo pero escribir sobre lo inmediato escribir como hace Baudelaire sobre los los ómnibus que empezaban a a ahí momento en verso que habla de la estrépito de los ómnibus no es decir El momento es es es la el celebrar aquello que que en ese momento no tienen ninguna belleza porque es lo inmediato lo inmediato nadie encuentra ninguna belleza venido una belleza noto pongamos por caso a no ser que te fijes con cuidado de pronto ver que hay muchas posibilidades de belleza no la manera en la que avanza por la gente que va dentro cada persona con su vida por los anuncios que hay en en en los lados del autobús no es decir es es es la belleza lo que dejó a la belleza convulsa no la la la belleza de lo cotidiano

Voz 0313 16:19 el esto es lo que hay que decía Antonio llevado hasta las últimas consecuencias es que en mitad de un de un paseo o de un deambular que son conceptos distintos en los geólogos profundizó hemos de repente te asalta la realidad la realidad plagada no sólo de anuncios no sólo de mensajes no sólo de órdenes sino de hechos hechos cosas que suceden y que puestas una continuación de la otra

Voz 0281 16:42 tienen un impacto brutal como como una bomba

Voz 19 16:45 y ha

Voz 20 16:50 la noche de las bestias asesina a su madre anciana a martillazos en Madrid la guerra sucia vuelve a sobrevolar Colombia un centenar de fallecidos al derrumbarse una iglesia nigeriana un hombre se suicida con productos químicos intoxicado a los policías que descubrieron su cadáver ochenta de fines mueren al sol en una playa de Florida un ciervo irrumpe en un restaurante y provoca el caos asesinos sin cara acorralados en Mosul encuentran una mujer encadenada común pero al menos veinte muertos en un atentado con coche bomba en Mogadiscio dos niñas kamikazes simulan en un mercado iniciaría un vicio o sea a una joven en la puerta de una discoteca maestra encarcelada por meter a un alumno en un cubo de basura el verano más caluroso registrado nunca niña de doce años muere de un coma etílico detenido por estafa un cirujano plástico cuando se operaba asimismo el pene vientos de terror en el Oriente Próximo dormía con harapos en volviéndose el cuello para no ser devorada por las ratas supernova más brillante de la historia en realidad fue un cataclismo cósmico fallece un cantaor flamenco japonés el terrorismo

Voz 1226 18:01 te golpea el corazón de los cristianos

Voz 9 18:05 claro

Voz 6 18:08 la pregunta es cómo seguir un paseo o como se quiera andando

Voz 0313 18:12 después de este de esta ducha de realidad

Voz 0234 18:16 eso fue un descubrimiento que yo hice porque al principio lo que hacía era como un juego no un tanteo pero el libro pero otra cosa no entonces a mí me gusta mucho la me gusta mucho mayor de Lorca no gusta mucho una cierta poesía visionaria no me di cuenta de qué seleccionando esos titulares todos son titulares eh es decir no hay nada no hay nada ahí no hay una sola palabra pues no son titulares ordenados con una cierta intención métrica no daba cuenta de que eso eso cobraba como una como como como una cosa apocalíptica no como recitado apocalíptico que quedará como un como un poema no pero común poemas de eso de la apocalipsis porque hizo son cosas que que están a diario en el periódico yo lo único que tenía era que hacerlas poner una detrás de otra no por lo tanto ese el sistema no los los materiales de derribo no como contar este mundo esto lo cuenta así

Voz 0281 19:18 porque es lo que se cuenta ahí es aquí hay titulares y también hay hay diversos hay hay citas hay una maravillosa de Walter Benjamin que dice habitar es dejar huella que que por eso

Voz 21 19:30 hay en el fondo también

Voz 0281 19:32 se trata de eso no y al final un libro es una huella no cuenta una cosa Antonio que me conocía y me ha hecho me hace mucha gracia porque es una de mis poetas favoritos de Dickinson no es de lo poquito que público uno de los poemas que publicó en un periódico estaba tan chiquito en un sitio tan mezclado con noticias y con titulares y con los follones del momento que prácticamente no se veía

Voz 0257 19:53 no vivo de Emily Dickinson

Voz 0234 19:55 en su fase con los titulares eso fue muy emocionante para mí porque lo viven una exposición nueva yo no tuve Emily Dickinson y lo bueno libro bueno pero cuando lo ves cuando se publicó por primera vez está en una hoja enorme de un periódico rodeado de anuncio de contaría de ir los poemas se publicaba anónimamente no es como cuando ves los los el esprín de París de Baudelaire se publican en trocitos en al margen del periódico eso es pero claro eso es la la la realidad no en el la la la la gran poesía muchas veces no ser vivimos en un mundo en el que en el que muchísimas cosas brillan muchísimo pero pero pero cosas fundamentales que después de saber que eran fundamentales no no son visibles no profesor me me gustaba seguir como tuviese la huella de gente que ha dejado porque parecía que iba a dejar muy poca huella no porque tanto Benjamin como de Quincy como esto son personas personas marginales vaginales socialmente no si no ganan dinero persona que no tiene en consideración ninguna

Voz 0313 21:02 incluso llegan a pedir dinero para que les ayuden a no ser de su vida claro claro como soy no que yo no sabía eso sí sí sí decir pienso un hombre

Voz 0234 21:09 una persona como Walter Benjamin no que es un es una de las grandes inteligencia del siglo XX no señor que está en París para usar un verbo duro Auckland Pando no porque no hace caso nadie está él solo allí escribiendo un gran un grandísimo el proyecto que es ese proyecto de las de las arcadas de París y de Iturbe es como ese hombre está entregado a eso en cuerpo y alma el mundo se está derrumbando alrededor porque Alemania está a punto de invadir Francia no es de fiar pobre Benjamin que que que

Voz 22 21:44 claro es que leía un titular terrible en el periódico Le parecían estaba dirigido a él sí estaba dirigido a favor y tenía razón

Voz 9 21:57 y ya pues eso

Voz 3 22:07 no

Voz 1226 22:13 Mayo en mayo invitamos a la escritora Clara Usón porque este año ha publicado el asesino tímido una historia supuestamente protagonizada por la actriz de destape Sandra mozárabe a la escritora le preguntábamos cuándo caduca la juventud

Voz 18 22:27 mi generación la alargó muchísima yo me acabo de enterar hace poco de que lo soy joven y me acercó las entera si eh

Voz 22 22:38 ahora yo creo determinantes nosotros podemos a jóvenes mucho tiempo somos muy jóvenes para nuestra de las eso

Voz 0313 22:45 pero tu generación nuestra generación que es la del tardofranquismo para entendernos ha sido la más la más en bronca da con con sus padres de los últimos tiempos au o no qué opinas

Voz 18 22:56 yo creo que sí que ha sido la donde ha habido más desajuste mayor conflicto porque

Voz 0313 23:02 pero estrenar juventud democracias un cóctel no está mal eh nada las setas esperamos demócrata

Voz 18 23:07 eso y la juventud no entonces a nuestros padres los metimos al cajón de franquismo y ahí los dejamos no queremos saber nada de ellos yo lo recuerdo observamos viejos nos parecía que todo lo que hacían todo lo que decían pues era abominables además les impusimos nuestros nuevos modos que estaban que copiaba de los de los extranjeros sobre todo de los anglosajones y los americanos porque nos parecía que ellos también tenían que aprender no tenían que salir de tenían que salir de la mujer el franquismo no podían protestar ni ni molestarse pues por eso porque llegáramos a la playa ponernos llega a la playa me lo quitaba todo en I más D a callar

Voz 0313 23:50 está pensando que que si si si hubiere venganza su venganza es que hemos acabado pareciéndose a ellos de hecho en el libro se dice con el paso del tiempo nos descubrimos adoptando las costumbres las manías los patrones de comportamiento de de nuestros padres

Voz 0281 24:04 desde hace aclara que ella se lo quitaba todo el tema de Potes donde estaba cuando

Voz 0313 24:07 el lo quitaba todo al Rey la gente decía que iba vestido

Voz 1226 24:11 pesar de contar a los oye

Voz 0313 24:13 antes que al asesino tímido está supuestamente protagonizada por una actriz del destape pues Sandra Mozart pero la la la gran protagonista del libro es la propia Clara Usón aunque ya haya avisa que mezcla la realidad con la con la ficción drama y para que no lo sé pero no lo recuerde era una chica una mujer muy joven que pudo ser amante del del Rey del otra vez del del del emérito con una muerte no o con extrañas circunstancias para

Voz 18 24:41 muy extensivo un poco más que nada que que que no que muy sea puramente una muerte trágica muerte en consonancia con el tipo de películas que ya había protagonizado destape de terror gótico no fue una mente terrorífica se cayó

Voz 6 25:00 tiró o la arrojaron por el balcón

Voz 18 25:03 hay precisamente porque la versión oficial que se dio de esa muerte era muy inverosímil dicen que estaba regando las plantas a las tres de la mañana de una noche de agosto y que se cayó pero da circunstancia que tiene muchas bastantes fotos en ese balcón insular dinero es están muy en el suelo no no están en el suelo a jardineras salta para regar las plantas tenía que agacharse no extender la mano pobre fuera del del balcón

Voz 0313 25:33 dar muchos detalles en el relato de esos hechos del taxista del vecino de la ambulancia primero a un hospital luego otros tal que efectivamente conforman un relato digamos de credibilidad pequeña eh

Voz 18 25:46 sí sí sí muy muy osea Lou atestado policial

Voz 1247 25:49 al parecer porque claro yo ni fue fuente tensión

Voz 18 25:51 la biblioteca sobretodo en la prensa del corazón que era la única que se de Sandra no porque era tan joven y el tipo de películas que protagonizaba pues no le daban acceso a la prensa que llamábamos seria en bueno parece ser que no atestado policial que no una ambulancia la autopsia nunca fue hecha pública caer todo eso entonces ácida esa esa es ese misterio esa pues da lugar a conjeturas a especulaciones rumores

Voz 0281 26:16 en tu novela conjeturas y afirmaciones que a mí me han sorprendido

Voz 1226 26:20 no mucho la dureza con la que clara

Voz 0281 26:23 habla de el hoy Rey Emérito el no sé si hace diez años habría sido posible tanto por lo que dice él en fin es habla de Fine y que les recuerda

Voz 0313 26:36 hace pensar en Shakespeare porque tracción a su padre así es puso al

Voz 0281 26:41 el precio de un dictador añade no para para reinstaurar el dice en una conversación que que yo no sé si es el habrá soplado Pilar Urbano o algo así ya es posible no no lo digo en serio

Voz 23 26:52 ah aclara

Voz 0281 26:55 bueno cuando él le dice que va a aceptar el encargo de Franco dice que va a ser reinstaurar que tú vas a favor nada tú no has pista augurar lo que quiere Francos inaugurar una nueva monarquía de la cual es el primer monarca no hay más que ver su monumento funerario del a los caídos tú su su heredero pero a mí me ha impresionado mucho lo que dice la figura del Rey tan hasta hace poco intocable Clara Usón como que no dice porque lo que no dice es que si esta jovencísima actriz a los dieciocho años muere o la mueren como diría Juan Hellman a sus poemas eh abrazada de El Rey quiere decir que la relación había sido con una menor y eso ya entran en el terreno del delito no clara

Voz 0234 27:35 bueno es que yo no tenga ninguna cuestión

Voz 18 27:37 de eso entonces los otros hechos que menciono son ciertos estar en su biografía mató a su hermano en un accidente lo mató Easy o la carta de su padre esta ver en todas sus biografías no me lo inventado yo pero esto son rumores yo no sólo porque sea el Rey sino aunque fuera Pepe García yo no puedo afirmar algo de lo que no tengo constancia porque eso sería injuriar se rumorea que sale a Mozart tuvo una relación con el Rey pero a mí no me consta se rumorea que estaba embarazada él pero vuelve a decir a mí no me consta y que los servicios secretos pudieran estar involucrados en su accidente vuelve a decir que tampoco lo sabe y no puedo afirmarlo nunca podré saber lo que como yo estoy escribe una novela en el que llenan de los personajes principales pues todo lo que envuelve su vida su corta vida pues yo lo menciono pero yo me cuido mucho de mencionar la fuentes donde aparecen esos rumores Arellano afirmo nada no puedo

Voz 0313 28:34 oye clara y que tiene que ver vamos que tiene que ver qué qué relación puede establecer Santa Aramón Borowski contigo para para jugar en la novela y con ese doble plano

Voz 18 28:42 bueno conmigo y con Wittgenstein y con Camí Meco y mezcla muchas cosas dispares y espero que Duero no

Voz 0313 28:52 a mí me ha animado desde hace muchas veces Carles

Voz 18 28:55 tenemos tenemos mucho que ver por lo que nos parecemos y por lo que en nada no sea es casi contemporáneas eso ya sólo tenía tres años más que yo ya que las dos fuimos jóvenes lo que pasa es que ya la juventud se acabó cuando la estrenaba no bueno hay ya bailaba muy bien Él era una gran era en clase de ballet las mejores yo era de las peores he tocado muy bien la guitarra llora tocaba fatal eso en el fondo no ir más allá de eso en la novela explico cómo tuvimos cosas en común y al final pues yo creo que Sandra ello tenemos un vínculo la medida en que Bishop Ziad lo veremos después yo también de alguna manera viví una es una película de terror erótico parecidas a las suyas y bueno es San es también una representante de esa época de la transición del tardofranquismo de la democracia de de la que hablo en mi libro porque el destape es un fenómeno propio de esa época lo desapareció no

Voz 6 29:56 cuando cuando el franquismo

Voz 18 29:58 otros acordareis como todas las dictador es es es la opacidad la es una manera como una especie de metáfora de la vida interna del régimen que las mujeres tengan sobretodo las mujeres que tapar de arriba abajo y madre cuando era pequeña iba a misa pues con su Rebecca con el velo ahí de pronto en los años setenta vimos que que que que empezaban a mostrarse cosas que nos parecía que antes hubiera sido obtuvieran manda a la cárcel enseñaban un pecho luego el otro

Voz 1603 30:30 Nos están atrás

Voz 18 30:31 mostraba el pubis en Interviú nosotros vivíamos eso como una promesa alentadora de democracia decimos es tal caer retrospectivamente parece un una sinrazón parece un absurdo que que que cree que asociamos exhibición de cuerpo femenino con democracia y libertad

Voz 0313 30:49 yo me he apuntado algunas frases entre comillas de la novela cuando habla de los años ochenta y las drogas donde los escribe dice así fueron los ochenta una década de fiestas entierros cada vez más ausencias en las fiestas caben más entierro pero dice en un momento dado hay que haber nacido en una dictadura para creer que tomar drogas es revolucionario

Voz 0234 31:06 sí pero pero está muy bien visto

Voz 18 31:10 si es que lo pensaba que me sentía muy transgresor a todos nosotros bueno estamos aquí hacen del Che Guevara es como nosotros

Voz 0313 31:15 sobrevivir a todo aquello tiene algo de heroico clara

Voz 18 31:18 bueno tú lo sabes como yo yo creo que si a ver yo es ciertamente sobrevivido metería haber muerto muchas veces no sé si heroico también afortunado no

Voz 24 31:27 no

Voz 18 31:27 sí que recuerdo que muchos de los mejores se quedaron por el camino y eso me da pena quizá los que hubieran sido mejores cronistas porque también sucede que que los más talento los que tienen más talento no los más brillantes suelen ser más vulnerables los más frágiles los que se sienten atraídos inmediato por los famosos paraísos artificiales de Baudelaire o los menos menores

Voz 0281 31:47 también eh que de todo hay

Voz 18 31:49 este pero pero pero sí a ver yo tengo se nosotros tenemos amigos muertos en la juventud aguantó

Voz 0313 31:56 sí es es extraño que eso Carter nada más los funerarios

Voz 18 31:59 Nuestros estos abuelos con los de nuestros amigos eso eso yo creo que fue una generación especial en el sentido

Voz 0281 32:03 yo recordaba el otro día una conversación por otro motivo que no que no viene al caso pues un compañero

Voz 0313 32:09 de Lasalle fíjate si que además que que que murió por eso eso rollo de de de las drogas y a su nombre que lo tengo en la cabeza ahora mismo pero no quiero bajamos a las puertas de la percepción de los dos y todo eso pero

Voz 0281 32:24 tras de la puerta había había trampa no había nada en la vida

Voz 18 32:27 no había nada no fija un abismo tú lo has dicho

Voz 0313 32:29 para escribir siempre los que él lo hacéis decís que es terapéutico pero supongo con algunos libros tendrá más carga que en otros y en este ha sido de carga alta de carga Levada a de la parte terapéutica o oró

Voz 18 32:42 a ver yo yo me gusta lo de decir que escribes terapéutica aunque la verdad es que hace mucho tiempo que a mí lo que me llevé lo que hace que yo tenga ganas de seguir viviendo es escribir no es como pero

Voz 25 32:53 yo no

Voz 18 32:56 terapéutico en este caso puesto que ha habido hay una parte autobiográfica en la que desvelo un episodio de mi pasado del que hasta ahora gozaba no tiene algo de exorcizar exorcizar los demonios

Voz 0313 33:11 ya

Voz 18 33:11 y ajustar las cuentas con mi pasado y también de homenajear a mi madre yo de de de de agradecerle demasiado tarde porque está muerta lo que hizo por mí tiene un poco de todo eso y después de escribirlo quiso que me daba tanta tanta vergüenza hemos si yo llevar fuera cargando con un secreto ya ya ya me lo he quitado está ahí es público pero no ocultó nada

Voz 0313 33:38 desde luego son es un es un retrato del descenso a los infiernos de de Klar como se infierno clara porque dices por ejemplo hablas de drogas de depresión de locura y en un momento dado la locura espantosa digan lo que digan los profesores de literatura cómo es el infierno claro

Voz 18 33:54 hay mucho que hay bastantes teóricos de la literatura profesores universitarios y que realiza en la locura porque esto viene el romanticismo no de Holden y todos aquellos que decían que pues que loco estaba como especialmente dotado Ike Bendita locura porque te permitía crear mi experiencia de la locura es que no te permite crear nada estás ahí metida en mi caso está metida en un pensamiento circular del que no podía salir podía ser tan rico

Voz 15 38:46 Nos dio la razón

Voz 1247 38:48 sí es verdad que mis novelas sí

Voz 33 38:51 cat terminan con final feliz

Voz 1247 38:54 algo que a veces me dicen los lectores veces entremedias discurren

Voz 0313 38:57 algo de algo así claro porque la

Voz 1247 39:00 está llena de claroscuros está lleno de momentos buenos e también cuando uno lo pasa malo tenga situaciones mala pero pero es verdad que es una novela muy dramática muy muy muy desgarrada ahí yo creo que con unos personajes muy potentes los tres

Voz 0313 39:17 con Ángel centrales que son Catalina hoy y Fernando son hijos de un barrio de un barrio de la posguerra yo me gustaría que recordarlas para marcianos desinformados ya los que ya lo sabemos cómo era un barrio de la posguerra y cómo se comportaban los vencedores y los vencidos eh

Voz 1247 39:33 eh yo cuando estaba escribiendo esta novela esa primera parte la dividido en tres libros libro uno libros dos libro tres la primera parte transcurre en la posguerra en España y lo veía todo negro no era capaz de ver a mis personajes ni las calles ni nada si en colores todo lo veía en blanco y negro si España absolutamente triste este España desolada una España de la que yo había escuchada mis abuelos hablar en voz baja cuando yo era pequeña sin prestarles excesiva atención luego te das cuenta con el paso del tiempo que esas historias que has escucha todo en en casa de cuando hablaban de Doña menganita en Quito y y que bajaban la voz para hablar de lo que les había pasado o para hablar de lo que había pasado mi propia vuelo o es decir te das cuenta con el tiempo de de de que España terrible era en la que se vivía una España que afortunadamente no tiene nada que ver con la de hoy por muchos problemas que tengamos esa España en blanco y negro y que no existe

Voz 0313 40:37 la posguerra fue peor para ellas

Voz 1247 40:39 yo creo que la la la la posguerra fue peor para todo el mundo pero la exmujer siempre hemos tenido un plus en pasarlo mal en esta novela yo hablo del drama de una mujer que se queda embarazada que tiene sin tener un marido bueno en los años cuarenta eso era una condena civil una condena civil porque te quedabas sin vida que pero ya es un estigma para Haití para el hijo que tuvieras para tu familia de manera que fíjate el salto que hemos dado o no hoy en día las mujeres decidimos primero si queremos o no queremos ser madres segundo con quién lo queremos ser el tercero cómo lo queremos ser porque a lo mejor no lo queremos ser con una pareja lado ni con un señor que decimos decidimos acudir a a la inseminación artificial lo donde nos de la gana entonces a mi me gustaría que sobre todo las mujeres jóvenes de esta generación cuando lean el libro tengan un minuto para reflexionar de de que España venimos y de dónde venimos puedan apreciar realmente muchas de las conquistas a las que hemos llegado por ejemplo esa la decidir sobre nuestra propia maternidad

Voz 1603 41:47 eso que te preguntaba Francino de cómo es el barrio como es la posguerra como uno debe favores

Voz 0234 41:53 al otro como depende

Voz 1603 41:55 de que el otro lo dio un trabajo aunque sea mísero no solamente para sobrevivir sino para no buscarse problemas con el con el Gobierno es decir ese retrato de la miseria moral aparentemente cubierta no de una bueno de la vida sigue la vida continua hemos sobrevivido estamos aquí y lo cierto es que corren unas tensiones por debajo salvajes muy humillantes

Voz 1247 42:18 en algunas ocasiones es una novela en ese sentido muy dura por qué unos momentos absolutamente terribles sean no solamente había una parte que había vencido en esa guerra sino que esa parte todavía se completa hacía en hacer difícil la vida a los que la habían perdido había en ese momento en los años cuarenta muchos miles de familia no solamente en Madrid sino en para España que estaban pendientes de ver qué sucedía pues con su padre con su hermano El día que estaban en prisión que no sabían si iban a poder conseguir el indulto para que no les fusilar a entonces es una España yo lo digo en blanco y negro una España sumamente desolada donde ha ahora lo peor de ser humano también lo mejor

Voz 0313 43:09 de aquí una boca cerrada Álvarez hay una conversación yo he dicho que los sustanciales pero sí estampas concretas hay una conversación entre los padres de de Catalina que es esta madre soltera de de libro que son Ernesto y Asunción no momento da por la mujer reinicia su marido Ernesto debemos perdonaron los unos a los otros porque de lo contrario el rencor Nos van venerar la sangre él se niega pero no sólo sería sino de la trata de imbécil a trata de tonta dice yo no quiero oír hablar de perdonar a los vencidos que fueron los asesinos de mi padre claro es que aquí lo muertos pesaban en ese momento esa conversación

Voz 1247 43:44 esa conversación es durísima porque además también revela

Voz 0313 43:49 sí pero Reyes que anida

Voz 1247 43:52 oye entre todo aquel en todas partes claro se ha matado a su padre a su padre se lo habían matado que lo haya matado entonces sólo ha tenido un enorme peso en en esos momentos lo tenía y en nuestra sociedad aunque luego se fuera solapando pero también indica que en esa conversación poco el papel de la mujer sí te suele decir absoluto respeto

Voz 0313 44:15 porque se trata a su mujer como

Voz 1247 44:17 fuera a una menor de edad y que no tiene ningún criterio que y que sabe una mujer de de las cosas de la política hay de las cosas pero además contó la llama tonta

Voz 1826 44:29 bien no es una dificultad añadida en este caso en esta novela el haber tenido a los personajes quiero decir tan próximos tan próximos en la historia porque son técnicamente alguno de ellos que podrían ser nuestros padres y nuestros abuelos es decir meterte los pliegues psicológicos a lo mejor si hubiera centrado en Alemania o sólo un siglo atrás pero al tenerlos tan cerca no

Voz 0313 44:50 poquito más y claro esa es una novela que yo dedico

Voz 1247 44:52 Mis abuelos porque no la habría podido escribir sin esos recuerdos es una novela que a mí me hacía daño escribirla porque me daba cuenta que estaba viajando a ese tiempo en el que ellos tuvieron que vivir de ese tiempo del que ellos hablaron durante muchos años es baja o directamente acallaron si yo recuerdo a mi abuela en la mesa cuando cualquiera de sus hijos a cara B cualquier tema político lleva pequeña no no era consciente de realmente de la importancia de lo que estaba pasando que inmediatamente hablar bajo o cortar la conversación en ese miedo eh bueno pues existía en esa España en entre los perdedores claro entonces y a mí para mí ha sido un viaje muy complicado muy difícil cuando escribí la primera parte de la novela la guardé en un cajón emocionalmente estaba como exhausta me sentía mal no sabía si iba a ser capaz de continuar y de hecho la tuve pues dos años y pico guardada en un cajón Hinault la volvía sacar hasta el dos mil dieciséis que que que bueno que decidí continuar cuando la termine tampoco estaba asegura si la iba a publicar así eh sí pero no y entonces pues pues pensé que tenía que ser valiente que a veces de la mejor manera de enfrentarse con los fantasmas es mirarles a la cara

Voz 24 46:24 once de estáis esa España es que además tiene un punto de crueldad no ha añadido es que no es una España en blanco y negro de la Edad Media hay ha habido una España en color pero es que en las vísperas de esa década sí que hubo unos años de un cierto color en donde por ejemplo el papel de la mujer

Voz 1247 46:41 ahora disfruto dio pasos adelante no

Voz 24 46:44 no no es solamente que fuera una España gris es que era una España gris después de haber vivido una especie de sueño

Voz 1247 46:51 claro es decir el papel concretamente del papel de la

Voz 0313 46:53 yo creo perdona Julia el otro día Nieves Concostrina no recordaba la anulación por parte del carbón al poco del final de ir miles de parejas que quedaron diciendo bueno los antes casados que hacemos no casado pero han casado nos eso

Voz 1247 47:11 también te horrible en ese sentido esa especie de primavera de libertad que fue para las mujeres la Segunda República y claro la pérdida fue absoluta porque esos derechos que las mujeres empezaban a adquirir IS qué papel y ese peso que podían empezar en la sociedad de repente se cortó de raíz entonces mis personajes el personaje de Don Ernesto el padre de la de una de las protagonistas de Catalina es que lo tiene muy clarisimamente y cuál es el papel de las mujeres esclava las mujeres no pueden tener opinión

Voz 24 47:46 claro que no tienen talento creador decía la Sección femenina

Voz 1603 47:49 oye eso es una contra reacción cuando se producen avances sociales que transgrede en un poco la la lo establecido el la el qué porque Franco podía haber ganado la guerra podía no haber derogado la ley del aborto es decir no nos engañemos decir ya había otros gobiernos conservadores eso es una contra reacción a libertades que ponen en peligro y que cuestionan el Status Quo no y eso desgraciadamente yo creo que lo tenemos que tener en cuenta no porque vaya a resucitar Franco por mucho que los saquen de los del Valle de los Caídos o no porque no pero hay cosas que no pensamos que nunca más ya hay marcha atrás

Voz 1247 48:29 sin embargo te das cuenta de que sí que fue

Voz 1603 48:31 zas subterráneas que en un momento determinado si se dan las circunstancias pueden volver a Despres

Voz 1247 48:36 no sé yo creo yo estoy ver cómo estamos pero yo sin embargo creo Montse que hay cosas en las que no va a haber vuelta atrás osea yo creo que las mujeres ya no vamos a permitir que haya vuelta atrás es decir yo creo que afortunadamente en ese sentido en las mujeres a finales del siglo veinte y sobre todo en en en este comienzo del siglo XXI estamos cogiendo las riendas en nuestra vida ya no nos las van a quitar porque no se lo vamos a permitir a nadie decir nuestra causa es la causa también de la libertad claro es decir nuestros derechos son más libres todos los demás somos nosotros y nosotras tenemos las leyendas de nuestra vida

Voz 0313 49:19 la igualdad no es que pierdan unos es que gane toda esa esa esa es la diferencia el tengo unas

Voz 24 49:25 nación oyendo el otro día Almudena Grandes leyendo Almudena Grandes leyendo oyendo a Julia de que en realidad vuestras novelas están mal catalogadas no son de ficción es decir de ficción inventados personas personajes los nombres pero seguramente ahora muchos lectores que te digan emitido era como Eugenio en mi abuela era como Catalina es decir en el fondo estáis contando historias reales dándole otro otro envoltorio no pero es verdad lo que contáis

Voz 1247 49:51 lo evidentemente mis novelas son producto de la afición pero es verdad que mi acercado mucho a la realidad son las pequeñas historias dentro de la gran historia eso que a mí siempre me ha fascinado que hacían los escritores usos del XIX ofrecía balsa no que te contaban una historia dentro de la gran historia Ana Karenina no es la Historia un adulterio es decir Le te cuenta está contando cuál era la situación política social económica de Rusia en aquel aquel momento sino a nada de lo que hace era Ana Karenina ni hace nada lo que hacen los personajes tendría sentido

Voz 0313 50:32 esta novela tú ya tiene algo tiene bastante de siglo XIX claro es que parte osea clarísimo pone de yo es imposible

Voz 1247 50:41 la mente para mí ese mismo guías son los los escritores rusos de finales del XIX a mí me entusiasma Dostoyevski me entusiasma estoy me entusiasma Chéjov sobre todo porque todos ellos hacen un viaje siempre a lo más recónditos hay solo

Voz 34 51:01 no

Voz 18 51:03 no

Voz 35 51:08 el hito de la maldad nuestra siguiente cita Arturo Pérez Reverte ha publicado este año el tercer libro de la saga protagonizada por Falcó su tipo nada recomendable agente secreto espía al servicio del espionaje franquista su nueva aventura nos llevó hasta París es sabotaje empiezas

Voz 36 51:30 a mí

Voz 1572 51:42 bajo la pérgola de la terraza Severin cinco manchas blancas y un punto rojo las manchas correspondían a la pechera ahí el cuello de una camisa dos puños al mi donados y un pañuelo que asomaba en el bolsillo superior de una chaqueta de esmoquin y el punto rojo pues a la brasa de un cigarrillo en los labios del hombre que permanecía inmóvil en la oscuridad del interior llegaba a sonido apagado de voces y música todavía una luna Terciado de creciente que es el mar Negro y plateado frente a la playa entre los destellos del faro situado a la derecha y la paz

Voz 0234 52:15 parte alta de la ciudad vieja

Voz 1572 52:17 te iluminada a la izquierda era una noche serena y calidad sin apenas prisa casi a mediados de mayo Lorenzo Falcó apuró el cigarrillo antes de dejarlo caer aplastarla bajo la suela del zapato dirigió otro vistazo al mar y la playa en sombras y miró hacia la zona más oscura de esta donde en ese momento alguien encendía ya pagaba actrices veces una linterna tras confirmar la señal regresó al interior cruzando el salón desierto decorado

Voz 1226 52:46 creo muy laca carmín donde entre

Voz 1572 52:49 a pesar de los grandes espejos reflejaban el paso de su figura delgada elegante y tranquila

Voz 0313 53:15 oye el Falcó es verdad que tengo una figura

Voz 1 53:17 delgada elegante y tranquila pero si lo tuviera que definir emplearía palabras un pelín menos amables sinceramente pasemos como es es elegante guapo simpático encanto era su verdadero hijo de la gran puta esta mañana me lo preguntamos Toni Garrido decía en palabras de Pérez Reverte es hijo de la gran puta