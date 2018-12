La Ventana (25/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis las cinco en Canarias

Voz 1050 00:06 la mayoría de los partidos se han mostrado de acuerdo con las palabras que anoche pronunció jefe del Estado en su discurso de Navidad un mensaje donde el eje principal fue apostar por la convivencia entre todos y ayudar a mejorar la situación que atraviesan miles de jóvenes en nuestro país sin un futuro claro escuchamos las impresiones de Cristina Narbona Teodoro García Egea Juan Carlos Girauta Pablo Echenique es decir PSOE PP Ciudadanos y Podemos

Voz 3 00:30 todos sus líderes que ayer escucharon igual que nosotros las palabras del Rey deberían extraer de ellas la capacidad de superar las discrepancias que existen

Voz 4 00:41 nada cabe fuera de la Constitución todo cabe dentro de la legalidad constitucional Felipe VI está halal

Voz 5 00:48 pura dice cosas que son

Voz 4 00:51 en lo que queráis menos palabras vacías

Voz 6 00:54 después de que avalase el año pasado el el a por ellos no resulta creíble que anoche sea deje de ese discurso aunque se agradece la intención

Voz 1050 01:03 también sobre el discurso de anoche el presidente de la Generalitat ha negado que en Catalunya asista un problema de convivencia el problema dice es de democracia justicia quinto

Voz 7 01:13 Torra a Catalunya no ya un problema de la convivencia ya un problema da gracia justicia aquel problema que ya voy a Cataluña

Voz 1050 01:21 más asuntos Comisiones Obreras anuncia un mes de enero de movilizaciones contra la reforma laboral sino se drogan algunos aspectos de esta ley es el aviso que el secretario general de este sindicato ha mandado al Gobierno con quien espera hablar próximamente son palabras de Unai Sordo a Radio Bilbao no estamos esperando una llamada desde el Gobierno para acabar de concretar de qué manera como legislativamente se va a aplicar en los textos el acuerdo que el otro día cerrábamos en una mesa de diálogo social que la que se prevén la derogación de algunos de los aspectos centrales de la reforma laboral del año dos mil doce ICO no me cabe ninguna duda que en enero esto se tiene que resolver sino las organizaciones sindicales vamos a manifestar nuestro descontento

Voz 5 02:02 no a un con un nivel de movilización

Voz 1050 02:05 el Ayuntamiento de Madrid ha decidido mantener también mañana el escenario uno del protocolo anticontaminación los coches tienen limitada la velocidad a setenta kilómetros hora cuando circulen por la circunvalación M30 en las vías de acceso a la ciudad en ambos sentidos vamos ya con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 8 02:22 de hecho muy buenas hablada el centrocampista brasileño del Barça Arthur con Mundo Deportivo y además de reconocer que su mejor profesional ahora que está en el Barça y que no sólo quería cuando Messi dijo que su juego le había sorprendido para bien ha hablado sobre un posible regreso es compatriota Neymar al Barça

Voz 5 02:37 pues entonces yo no

Voz 1826 02:39 yo personalmente estoy rezando para que el venga porque es un crack eso es indiscutible y pienso que cuantos mejores jugadores tenga el equipo mucho mejor eso sí él tienes subidas sabe lo que hace no sé cuánto profundo están esas negociaciones no sé si hay opciones de que venga o no pero es un amigo personal y un profesional al que admiro mucho ya estaría muy feliz si pudiera volver

Voz 2 03:02 implicaría altas

Voz 8 03:05 la entrevista de Jesé con nuestros compañeros del diario As el canterano madridista está sin ficha en el PS lleva ocho meses en jugar afirma estar preparado para fichar por un equipo en este mercado invernal ya al hablar del Madrid dice que vivía rodeado de gente pero en realidad se sentía última a punto de empezar la jornada de Navidad en la NBA con las nueve Houston Rockets Oklahoma City Thunder a las once y media Boston Celtics Philadelphia Sixers ir de madrugada partidazo Golden Stade Barrio Los Ángeles Lakers y después a las cuatro y media Utah Jazz por Albers

Voz 10 04:26 la Sociedad Española de Radiodifusión les desea una feliz Navidad y una buena entrada

Voz 0313 04:33 el año dos mil diecinueve a

Voz 11 04:36 me escucha usted

Voz 1826 06:22 seis de la tarde y seis minutos las cinco y seis en Canarias tercera hora la primera ola hemos dedicado a a las grandes historias después vendrá la música con parte de los mejores conciertos acústicos aquí que han pasado cada viernes por la ventana venimos de los libros y ahora la televisión bueno la televisión el plató este de la tele de La Ventana que rige bajo las órdenes de Mariola Belles pero sin abandonar de todo del todos los libros porque nuestra primera protagonista a la que vamos a recordar es Carme Chaparro Periodista vino aquí para hablar de sus décadas de televisión pero es autora de No soy un rostro o de la química del odio hablamos de todo eso con Carme Chaparro

Voz 2 07:04 Bill cara Til

Voz 5 07:12 te dice esta canción de Serrat que hace veinte años que tengo veinte que aún no tengo la la muerta que me hierve la sangre que aún puedo cantar yo hoy que aún tengo voz yo puedo creer en Dios es bueno nuestra invitada hace veinte años que tenía veinticinco recién cumplidos

Voz 0313 08:36 le por el cumpleaños de ayer ayer para claro

Voz 5 08:38 cuarenta y cinco años ya soy una señora de mediana edad no te apuntas a la letra te apuntas a la letra de la canción de Serrat hasta todo en todo lo que dice a Serrat siempre siempre

Voz 1480 08:48 qué letras tan gran poeta no es el Bob Dylan

Voz 5 08:51 española pero los cuarenta y ahora son los treinta cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco segundos treinta y cinco coma treinta y en mi abuela iba ya de luto casi con cuarenta y cinco Guillén nosotras veces directora tú vas con pantalones rotos y camisetas pero por dentro está ya un poco más ya tienes cuarenta incluso oye cuando

Voz 0313 09:13 es una eche la vista atrás icebergs después dos décadas ya en la tele en informativos básicamente qué es lo primero que te viene a la cabeza de recuerdos de reflexión de todo karma

Voz 1480 09:23 pues que ha aprendido mucho que he tenido la inmensa suerte de trabajar en lo que me gusta que es en estar día a día contándole las cosas a la gente que nos está viendo que nos está escuchando con un equipo maravilloso de gente en lo que no hubiera soñado nunca cuando empecé a estudiar Periodismo así que en lo mío

Voz 19 09:39 muy muy muy afortunada que soy que han cambiado nuestros

Voz 0313 09:41 de años en los informativos de televisión que son muchas cosas por dónde empezaría donde pondrías el el foco en primer lugar tú

Voz 1480 09:48 yo diría dos cosas primero la tecnología

Voz 0152 09:50 sí cuando yo empecé en la tele y para

Voz 1480 09:53 en directo te tenían que mandar la unidad móvil que un camión el día anterior yo recuerdo el primer directo que hice para para Tele cinco me dijeron tú estás segura que mañana llueve digo hombre aquí el Servei Català de Meteorología dice que mañana el Maresme se puede inundar UCI que tiene que salir un cambio en esta noche de Madrid para hacer un directo no yo bueno yo creo que si hoy así las previsiones que perdió el tiempo y el prime y efectivamente subida un camión es más porque porque se había algunas imitaciones muy importantes por un lado la tecnología pero por otro lado hablabais antes de The Crown de las series el lenguaje audiovisual ha cambiado la gente ve las SIVE ves una serie de hace veinte años te parece antigua la mejor sería de hace veinte años dices Haski no Kemal soporta el paso del tiempo

Voz 5 10:35 era el lenguaje

Voz 1480 10:37 ya llegado islas informativos que es televisión también han cambiado ese lengua la manera de contarlas

Voz 0313 10:42 la la pregunta o la duda sería si esa innovación tecnológica tan brutal y que tan buenos resultados puede ofrecer no pas pregunto eh no pasa en ocasiones por delante de lo que es el relato informativo de lo que es acentuar la la importancia de una noticia sino convertimos a veces llegó convertimos todos un poco la información

Voz 20 11:00 en algo excesivamente espectáculo a veces

Voz 1480 11:03 a veces a veces pasa yo creo que estamos empezando

Voz 0313 11:06 ahora informa empezando por infracción del tiempo que es algo que viene de muchos años de dedicarle

Voz 21 11:10 minutos y minutos pero gustan

Voz 1480 11:13 mucho la informará los malos

Voz 0152 11:15 tiene mucho entre tiene mucho hoy es muy divertido

Voz 1480 11:18 todo y luego claro chao mucha audiencia efectivamente y evidentemente de todas maneras ayer los otros o hoy no hemos abierto con el tiempo hemos hecho en pequeño apunte hemos

Voz 5 11:27 porque porque un trazado y luego hayamos

Voz 1480 11:29 no hemos contado el tiempo al final o pasado pero ayer sí pero pero claro es que ayer tenía una ciudad como como Madrid

Voz 0152 11:35 que tiene cuatro millones de personas cuatro millones

Voz 1480 11:37 desde vehículos colapsada y el aeropuerto Ferrando intermitentemente eso evidentemente es una

Voz 5 11:42 sí sí no no sí sí ayer si ayer no tiene ninguna ninguna duda

Voz 0313 11:45 espectáculo versus información rigor tú crees que son conceptos incompatibles o no yo creo que nosotros los

Voz 1480 11:50 periodistas estamos ahí para poner el límite es decir yo recuerdo la primera vez que dio una imagen brutal a través de las redes sociales que no me la creí que era cierta hace muchos años en Rusia muchos cinco seis años un coche en Rusia los coches van con cámaras en en los retrovisores porque los seguros les piden te lleven cámaras porque sino oye nadie se fía de una

Voz 7 12:12 durante un coche grabó cómo se estrellaba una

Voz 1480 12:14 John pasaba por delante de la carretera y el avión se estrelló en la cabecera de la pista ir gesto no puede ser verdad

Voz 5 12:20 la verdad entonces esa imagen la tenemos gracias a

Voz 1480 12:22 aquel tipo la grabo y la colgó en las redes sociales es que eso también es muy importante

Voz 1504 12:26 hay una parte de Carmen que está muy desarrollada que su vinculación a las redes sociales no siempre aclamada porque ella también tiene haters verdad Carmen unos cuantos

Voz 22 12:36 no pero pero lo lleva muy bien y ya

Voz 1504 12:38 es muy activa muy bien activa quiero decirte hace a mi me gusta mucho notar no seguimos si yo la la le celebro digamos su posicionamiento yo no sé si tú eres consciente de que esto han poco más allá de tu perfil como presentadora de informativos y que no sé si de lo te lo has currado porque has querido ha sido casual

Voz 1480 12:58 pues mira a sabéis que me metió a mí en Twitter una buena dije que Sonia Sánchez que es la bandera nacional el arquitecto Twitter hace muchos muchos años al poco de abrirse Twitter mediante tuitear Hazte Twitter karma y entonces yo me me quedé una cuenta de Twitter un poco por Sonia venga silla este que es gente que nos que está en las ruedas de prensa de del Consejo de Ministros de tal y te vas a enterar antes de que lo cuente la radio antes de que lo saquen los diarios digitales y un poco me picó el gusanillo Isi y empecé pues por curiosidad porque Twitter sí que es cierto que depende de la gente que sigas te alimenta muy bien a nivel de información

Voz 0313 13:31 es un avisador si iba ir

Voz 1480 13:34 de realmente me di cuenta de que Twitter ahora muy muy útil a ese nivel fue os acordáis ese puente en el que hubo que ya no se puede llamar huelga pero que se cerró el espacio aéreo con altos contra los controladores y AENA antes de queman antes de mandarnos los correos electrónicos a los periodistas iba avisando de la apertura de parte del espacio aéreo español sobre el espacio de oro de A Coruña sable a través de Twitter yo tenía me me bajé el teléfono móvil al plató lo iba viendo vamos contando en directo no nos habían llegado todavía los correos de AENA

Voz 0313 14:03 yo recuerdo eso puente de la Constitución porque estaba volando

Voz 5 14:06 en el Ampurdán no había ni un avión en todo cielo madre en Bielorrusia

Voz 23 14:11 no lo es y claro podían fin en que dicho en globo sí sí claro alimento o belga y ni un solo avión

Voz 5 14:19 qué maravilla de imagen una casualidad o lo Carme vive y tú has dicho carmelita arrancarlo tú

Voz 1504 14:26 el paso real cuéntanos la verdad estemos este momento emocionante de abandonar Telecinco que había sido tu casa para pasar a cuatro pero cuando te lo dicen los sientes como que común un premio como algo que no te gusta que que que que

Voz 0152 14:41 como lo fue triste como lo vi pues mira

Voz 1504 14:43 en realidad si has conocemos desde hace mucho tiempo

Voz 5 14:48 María lo lo haría alarmismo pero

Voz 1480 14:52 eh es lo que hay que hacer a mira a el cambio físico ha sido muy poco y quizá lo percibe más el espectador pero yo me he ido de verdad además es metáfora dos mesas más allá porque compartimos la redacción yo llevaba ya trece años en fin de semana sólo a alguien que trabaje en fin de semana todos los fines de semana sabe lo que es eso mi hija pequeña cuando se enfadaba conmigo pequeña te estoy diciendo con un año y medio cogía cualquier cosa se la ponía el hombre decía pues ahora me voy a la tele y te quedas tú aquí sola llorar

Voz 5 15:19 yo no desayunaba en familia

Voz 1480 15:21 has no sabían lo que era estar en familia desayunar comer o cenar ir entonces para mí cuando Juan Pedro Valentín M dice te vienes un de momento al despacho de Pedro Piqueras conmigo yo pensé Dios mío dos jefes en un despacho y que me digan que cierro la puerta mala noticia cuando cerró la puerta y me dijeron a mira karma que hemos pensado que que ya es hora de que de que hay un cambio con

Voz 19 15:44 digo ibas a cuatro presentará el mediodía dice vale me pudo hería para que no se dieran estoy muy muy muy feliz además me ha tocado un año en el que han pasado muchísimas cosas la espérate pero estar allí todos los días contando las dos de la tarde que es cuando pasa todo me hace inmensamente feliz

Voz 24 16:03 eres

Voz 1826 16:40 de la tele a la literatura es el caso de Carme Chaparro y de los libros a la tele bueno vivir sin permiso y otras historias de oeste es el libro de Manuel Rivas que dejándolo en la primera parte se ha convertido ha sido al menos el embrión de una serie Vivir sin permiso una de las primeras en presentarse en esta temporada televisiva su protagonista es un empresario influyente de Galicia el hombre rico tenido poderoso gracias al narcotráfico que ve cómo su vida se pone patas arriba cuando le diagnostican alzhéimer en La Ventana reunimos a su creador Aitor Gabilondo y a los actores Pilar Castro y José Coronado

Voz 0313 17:18 porque el Alzheimer por desgracia no iguala eh de alguna forma unos igual a todos es transversales global no conocen y de clase ni de galones ni de nada te puede pegar siendo una persona muy buena quite poder arrear siendo un cabezazo de tomo y lomo que cuando se lo dicen pues lógicamente se preocupa que te quiere saber más

Voz 28 17:52 según el criterio estar temprano en la segunda fase de enfermedad

Voz 29 17:59 y es que aunque en cada día podrá recortar perfectamente momentos de su pasado poco a poco era unidad en las más recientes más dianas lugares ella hemos tras reconocer las caras de familiares de personas queridas eso hará que se sienta confuso Tallin puede que incluso habría alentado Michael aunque está dividiendo es no el ánimo aunque sin dejémonos pues corría el Alzheimer es inhumana Ali término

Voz 0313 18:34 el señor bandera que de señor tiene poco bueno poco es más bien señor feudal es un narcotraficante es el personaje central de la nueva serie de Telecinco que anoche se estrenó con un gran resultado más de tres millones de espectadores más del veintidós por ciento de cuota de pantalla y con un título vivir sin permiso que da pistas ya desde el comienzo es muy peligroso tibio sin permiso

Voz 30 19:01 en mi vida ya estaba te ahora estrella a Olivas que vives compromisos

Voz 14 19:13 no

Voz 5 19:51 hola buenas tardes cómo se te ocurre con una cadena ahí que no hay manera humana de salir de de Santa Borg

Voz 31 19:58 ya arranque la primera bueno pues para empezar lo más iba a decir más arriba o más abajo no me debajo del agua sí sí

Voz 0313 20:06 estás enganchado a las drogas eh toro

Voz 31 20:08 estás enganchado pero ahora con esto bueno es que están a la orden del día

Voz 5 20:14 el digo aquí sino tenía otra pregunta

Voz 0313 20:18 que sepan los oyentes lo los pocos que no salió de la

Voz 5 20:21 eh que no sé que no es exactamente un

Voz 0313 20:23 a una serie o una serie de arcos tampoco una historia basada en el Alzheimer cada uno que original como quieras mucho más ese es su secreto de ejercicio de luchas de poder es un drama familiar la familia es el territorio más fértil para contar historias hay ocurre de todo no y lo iremos viendo a medida que avance pero drama familiar sería si es una

Voz 31 20:44 haga familiar es una familia peculiar porque es verdad

Voz 0313 20:46 que el patrón el el el patrias

Voz 31 20:49 de la familia es un narcotraficante un narcotraficante una persona que hizo su dinero a través del narcotráfico ya cuando están momento de ya de deja digamos de blanquear su imagen de dejar su legado ya no quiere problemas ya ha ganado a todos los enemigos habidos y por haber les sobreviene un enemigo inesperado es el Alzheimer que se resiste a que le hacen a perder esa batalla y esa lucha por por contra la enfermedad IBI por la sucesión de su poder es de lo que ahora seria

Voz 5 21:25 vamos a saludar a los cabezas de familia los padres son José Coronado Pilar Castro buenas tardes bienvenidos a serias de José María muy bien la barba

Voz 32 21:35 muchísimas gracias

Voz 5 21:38 no

Voz 32 21:42 lo leímos con ese nombre de Irán marino de nacimiento le pedía barba no no le pusimos con pipa hay gorros pero casi cada el patriarca total común diosa esto es malo malísimo eh es el puto amo es el rey de la técnico de la comarca es un nombre con un poder tremendo no nos solamente en en bienes inmuebles sino en lo que es la gente de de de oeste este esta comarca de ficción que que ha escrito tan para mí brillantemente Aitor Gabilondo hizo un así

Voz 23 22:18 empieza oye Pilar y una mujer lo digo por el papel por lo que vimos el primer capítulo Mariola lleva ventaja porque ha visto más pero yo hablo como espectador normal y no voy a decir pues como una mujer en en unas circunstancias en un en un ecosistema como este

Voz 5 22:32 al lado se limita a verlas venir y pasar de puntillas

Voz 33 22:36 eso no a ella o a la garganta haga traga mucho además es una mujer enamorada que era su tiro se sí sí sí

Voz 31 22:45 me igual ahora estáis dudando si bajar está guapo estás guapa

Voz 14 22:49 pero no es muy correspondido jabón

Voz 34 22:53 y Dani m sesenta y que en su lugar entonces ella lo quiere coger a través de sus hijos pero

Voz 0313 23:00 de la sangre lo tiene muy claro es la tiene clarísimo

Voz 34 23:02 sí porque también el negocio familiar era de ella claro entonces ella porque claro la ella con él para que para que todo siga adelante

Voz 0313 23:11 poder contar lo de ayer no

Voz 5 23:14 mira a ver si ayer sin porque aquí no había visto una me mira no puedo contar nada empieza con el spoiler no puedo no puedo contar nada ayer

Voz 34 23:22 por si ves que tú siempre con ventaja porque siempre has visto el capítulo antes que les afectan pero ayer como ya está estreno puedes decir lo que quieras malo malísimo que tiene Alfa

Voz 32 23:30 es malo malísimo tampoco el malo malísimo mayo Maliaño y aceptar que hace tiempo no no es un hombre con muchísimo pregunta si Horacio leer pero también es bueno buenísimo pero es también ha creado muchísimos puestos de trabajo el que hace feliz a mucha gente no creer que éste desde luego es un buen padre de familia que preocupa al máximo por por su familia no no le ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir no puede huir de sus fantasmas del pasado que les siguen y ahora en este momento en el que tiene la disyuntiva no puede contar que tienen esto porque inmediato que tiene alzhéimer pues los buitres sale echarían encima pero si tiene que empezar a pensar en en delegar su poder y busca entre sus hijos que son cuatro los que hay ahí

Voz 5 24:14 empieza Lage rave trono también está muy metidos en su personal

Voz 23 24:22 eso es mérito aquí en directo déjame déjame compartir esta este doble plano de del personaje de de José Coronado dice está en crear puestos de trabajo para saber el discurso que la con motivo del del su fiesta el discurso Loire logre traduciendo un poco en imágenes

Voz 35 24:40 voy a hablar de oeste donde nací

Voz 2 24:43 cuando empecé a trabajar en lo que a todos nos une aquí en Galicia

Voz 30 24:51 el mar ha llevado el pan en nuestras casas desde siempre los hemos buscado la vida pescando construyendo los mejores barcos o transportando mercancías más Ramiro digo en el cambio me voy a muy agrega que nunca toda mi vida y habrá que mirar atrás puedo deciros que mayor capital digo esto sí su gente dice que Leal de palabras siempre dispuestos a echar una mano un compañero especialistas suele trabajar en equipo y que hay una cadera que acatará organizar presumir empresario era desde tres personas que se regirían por tener un hermano Portillo

Voz 5 25:26 bueno idear la fórmula para vamos

Voz 32 25:30 también hemos apoyado infinidad de proyectos sociales

Voz 30 25:33 desde equipos de fútbol escuelas busca dentro reformas mayores o que el dinero sólo sirve si está en buenas manos lo que llena de satisfacción que saben que todo esto lo otro pues lo mismo

Voz 35 25:47 o es

Voz 0313 25:50 todo el orgullo y satisfacción solo porque es un Rey de alguna forma es un ritmo

Voz 34 25:55 este pues hemos encontrado el momento de celebración

Voz 0313 25:58 de los sesenta años estaba rodando con sesenta años Suecia justo heridos no justo justo

Voz 32 26:02 son los estaba cumpliendo ahí en esas fechas justo me parece que la semana anterior

Voz 31 26:05 el haberlas a canutas en la salud

Voz 5 26:08 con tiempo te ha ayudado en algo al no sabes comieron

Voz 32 26:11 les pero yo era para para para vestir el personaje

Voz 5 26:13 brutal brutal porque a mí me pilló justo esto

Voz 32 26:16 empezando empezando la sería yo a tres meses desde que mediado el infarto y el infarto parece que es bastante normal la gente que el infarto que a los dos o tres meses tenga una depresión

Voz 5 26:26 eso sí cuando ya lo ha superado

Voz 32 26:29 de todo lo que ha pasado te metes una depresión tremenda ir así me pasó yo me había reído siempre de la gente que habla de la depresión y decía nada tú busca trabajo humo ocupa te que verás cómo se te quitan las tonterías a cargo de una claro noticias al al pues cuando te viene te viene y es terrible bueno no podía huir de mi realidad hay entre ellas estaba mi trabajo por supuesto y lo que hice fue utilizado analizar mi propia depresión mi propia angustia en la que tenía ánimo que podían ser muy muy parejas desde luego era ir evidentemente mis circunstancias eran más amables que las que las de Nemo que que al fin al cabo yo pues no como muchísima gente me pusieron una extensivo tan feliz no es sin embargo el Alzheimer pues es hoy por hoy irremediable

Voz 14 27:12 no

Voz 1826 30:50 en esta tercera hora de La Ventana para esta tarde de Navidad en la que estamos repasando momentos estelares de este curso de este año ahora en esta ahora que estamos dedicando la televisión vamos a quedarnos con el momento en el que recibimos a Anabel Alonso estuvo aquí los contó entre otras cosas que ella ella pactó con su padre estudiar Turismo por si su plan a no acababa de salir bien llegó a Madrid para hacer la bola de cristal que desde entonces sigue por aquí bueno eso es que las cosas no le han ido Tampa

Voz 0313 31:22 la verdad que la vida está hacer planes de sirve para lo que sirve no pero tampoco está mal eh dispone de alternativas no de un de un plan B por lo que pueda pasar nuestra invitada por ejemplo estudió Turismo en rama por si acaso es una rama de estudios estudio esto por si acaso también tenía por ahí para elegir Magisterio Enfermería pero no lo es más el turismo eso sí lo que lo que le gustaba de verdad ha acabado haciendo sigue haciendo durante mucho tiempo y muy bien es ser actriz y claro cuando uno es actor o actriz de fugas de todo por ejemplo una comedia siete vidas

Voz 44 31:54 en exclusiva tienen el nuevo éxito del verano la canción que le hará olvidar su artrosis a golpe de cadera

Voz 45 32:06 sí

Voz 46 32:12 se puede caer un papel de

Voz 19 32:15 de mala malísima en por ejemplo el Amar es para siempre y tiene que contando que la pasado porque mire cómo estamos

Voz 1 32:23 todo empezó con el máximo Pedro Elías iba a ayudarme vengar me iré sólo queremos plumaje nada más ya pero Elías me entendía la inquina que yo sentía hacia máximo que qué contarle todo lo que me había hecho contárselo benigna no debió eso ahora pero consigo convencerme Kepa contando me una de sus historias Castro es que

Voz 47 32:51 las cosas se nos fueron de las manos

Voz 0313 32:53 sí sí sí

Voz 1 32:56 máximo acabó muertos me alcoba Grace Santa como tú Lucero

Voz 0313 33:05 tomate ya que para los limar pero bueno luego en el trabajo hay que tener una cualidad muy importante que llaman versatilidad contrastes no sé por ejemplo di Dale Voz aún pez

Voz 44 33:16 adopta amiguita

Voz 0152 33:21 yo soy yo

Voz 48 33:21 a mí eso a mí no me parece un amiguito

Voz 49 33:28 mira

Voz 1 33:29 vale puede que sólo va lleno

Voz 50 33:32 sí

Voz 5 33:36 sí

Voz 50 33:38 sí seguro

Voz 2 33:41 qué sabe sobre Urgoiti nueve

Voz 46 33:46 pues ya lo hablar Valdeoro y claro en la actriz

Voz 5 33:49 todo el último lo último recién piso del viernes pasado en Televisión Española

Voz 14 33:54 un nuevo programa de humor y ocho no se piensen que esto es el discurso de la reina bueno de la reina de esta casa así aquí se hace lo que yo digo

Voz 51 34:08 drama de humor donde seis cómicos se enfrentan a una serie de pruebas ingeniosas divertidas geniales espectaculares buenas tardes

Voz 5 34:18 a lo tenemos la plaza desde hace un tiempo que detrás tiene una agenda endiablada sí afortunadamente

Voz 52 34:30 siempre entre la se DJ él

Voz 0152 34:33 programa y Casillas por ahí sí sí y conciertos de Disney que también estaba haciendo pues pues sí bastante liada pero encantada hacer este hueco y estar aquí

Voz 5 34:42 cómo estás aparte de liada cómo estás estás bien

Voz 0152 34:45 muy bien muy bien la verdad es que estoy pues eso como tú decías antes no cuando un hace por si acaso hace turismo tener esa cosa de papá toma el título ahora me voy yo por mi fuero sin tener la agenda tan apretada pues definiéndose puede estar

Voz 0313 34:58 tú el año ochenta y siete cae en la cola de cristal y desde entonces nos parando a seguir que yo recuerde teatro cine televisión

Voz 0152 35:05 sí afortunadamente sí la verdad es que viene viene desde desde Bilbao aquí para trabajar tres meses así en la bola de cristal haciéndonos sketch because we Illa me quedé Madrid me recibió con los brazos abiertos si aquí me quedé me fueron saliendo cosillas yo venía muy dispuesta a servir copas y eso me habían contado todos mis amigos servir copas dormida en el metro cosas estas aledañas afortunadamente bueno pues hoy hilando una cosa con otra ya aquí estoy vale

Voz 1480 35:31 descubres tú que resulta que tienes gracia

Voz 0152 35:34 bueno cuando miembro rollo cuando escucha me pregunta de pequeña a ver yo ya venía payasa de series sí un poco sí porque yo me acuerdo que mi madre me contó un día edad de los primeros días del del cole no yo tenía

Voz 7 35:48 cuatro años de repente va a recogerme

Voz 0152 35:50 tuve que avión corro de niñas muertas de la risa y entonces bueno el corro de niños estaba yo enmedio yo tenía no sé si os acordáis pondremos pequeños se llamaba que son como nos pasó

Voz 5 36:03 bueno pues esto nunca entendí por llaman verdugos que llevaban los pero no no era igual es por eso por decir esto lo salían los ojos mío más discretito el Mariola eran color coral ella fue tú llevabas eso y luego ya

Voz 0152 36:30 ah bueno eso yo llevaba avisó total que de repente mi madre aparte de las niñas iba a su hija saltando encima del verdugo en medio de risas pues mi madre lo que hizo fue coger más tiene el brazos es como si me llevaba a casa pero esto es que no me veis

Voz 34 36:48 pero está claro que esto se perdido

Voz 0152 36:52 qué le parece haciendo el tonto si eso ya así

Voz 5 36:55 entonces se remonta a los cuatro años erró monta las cuatro años

Voz 0152 36:57 sí y así hasta hoy lo que está muy bien saberlo canalizado porque yo

Voz 1480 37:01 por eso dijo imagínate una directores de hotel

Voz 14 37:04 con este carácter unos si duraría mucho no

Voz 0313 37:10 a un hotel distinto buenas si eso

Voz 0152 37:12 a veces pienso John un trabajo convencional que de repente bueno pues digo cosas absurdas Yago cosas absurdas porque mi madre me sigue diciendo hija cuando te va a entrar el fundamento Vigo sí vivo de eso

Voz 5 37:24 pero de animadora por ejemplo

Voz 0152 37:26 tú historias aquí sin siete vidas hombre siete vidas es un

Voz 0313 37:32 ah bueno

Voz 0152 37:34 que tu carrera que me parece que fue como fundamental claro a ver es que yo creo que hay para todos vosotros hecho hecho mucha mucha series afortunadamente hablar de mi carrera yo creo que hay dos fundamentales que son Los ladrones van a la oficina que esa para mí fue el gas la gran gran espaldarazo la la puesta de largo no lo siguiente porque ahí eso para muchos de los que lo oigáis que es nacido bueno pues empecé

Voz 5 37:58 bueno has dicho los ladrones

Voz 53 38:00 algunos de nosotros tiene monedas de cinco duros que llevamos aquí media hora hay todavía no no sólo bueno iba con unos unos Álvaro Tales es que está al caer el premio gordo de la maquinita pues aquí no cae una moneda hasta que no me pongas el café Tito cortado eso ya mi un botellín nosotros dos vasos Gal partidito e hizo tantos cuartos que aquí los hacía mi hija pero qué ya tan tocó la maquinita así de repente no para tanto

Voz 1 38:28 me tiene entretenida nada más

Voz 53 38:32 ahí metidos hoy por lo menos cinco y el premio gordo está a punto de salir ahí está la maquinita la trae si sólo formaba maquinita

Voz 5 38:57 recuerdos no si es arriesgado esto eh que habían traído Tsipras sin darte cuenta Carlos a salidas

Voz 0152 39:09 pues ese fue el gran espaldarazo porque empecé con los más grandes con buena habéis ahí de la voz de Manolito de Jandro ahí estaba López Bud que Fernán Gómez Agustín González por ahí a Paco Rabal Fernando Rey que era era un elenco

Voz 1504 39:21 impresiona Carme todas las mañanas

Voz 0152 39:24 yo estuve tres años en esa en esa serie que era como estar además cuando cuando comíamos y gastar como en el en el Café Gijón no aconsejar de tertulia yo aprendí muchísimo a todo a nivel profesional personal todo yo estuve tres años de ahí me empezó a surgir el cine y evidentemente luego está siete vidas que ahí coincide también con los mejores de mi generación Blanca Portillo Javier Cámara Paz Vega Amparo Baró paso por ahí Florentino

Voz 14 39:51 Florentino Fernández y a veces Willy Toledo es que Gonzalo de Castro Carmen Machi es que

Voz 1826 40:22 el IDC debidas a la spin off que fue el de Aída también la consagración de muchos de mucho

Voz 5 40:29 por ejemplo entre ellos Paco León el entrañable

Voz 1826 40:32 Luisma bueno lo último de Paco León también pasó por aquí por el plató de de Mariola hoy para presentarnos lo es arde Madrid esa exitosa serie creada por su pareja a Costa que ha sido uno de los últimos éxitos de la ficción española una comedia en blanco y negro una serie distinta atrevida entorno a la mítica Ava Gardner surgió loca vida en Madrid

Voz 0313 40:53 presenta hoy presentamos en La Ventana una serie que se acaba de estrenar en Movistar que aprovecha ese recuadro de novedad que supone la presencia de alguien distinto para dar un plano general de la situación me explico España por ejemplo años sesenta franquismo puro y duro la mujer y el sexo sin comentarios

Voz 1 41:12 luego hombre van a lo que va guión banda que cierto acoso se solo dentro del motor

Voz 35 41:19 hemos

Voz 1 41:23 tú sólo entiende uno lo entiende y la señora las señoras extranjera que Dios no están extranjero yo soy

Voz 0313 41:31 el franco afortunadamente pero bueno la señora en cuestión la extranjera era Ava Gardner la actriz norteamericana que vivió un tiempo en Madrid en pleno franquismo la lio parda en no dejó títere con cabeza con sus fiestas con su moral con su libertad que nada tenía que ver con la época y claro por eso acabaron poniendo vigilancia

Voz 1 41:49 cierta actriz americana llevan tiempo viviendo Madrid dejando a un lado que llevó una vida completamente disipada

Voz 40 41:57 os por su casa

Voz 1 42:00 no hay peligros

Voz 40 42:15 María queremos que vaya trabajará en los cuente todo lo que pasó ustedes eso pueden eh

Voz 35 42:26 que la señora

Voz 22 42:50 esta tarde en La Ventana hablamos de Arde Madrid en mi opinión es la mía personal intransferible de hombre

Voz 1 42:57 por qué he visto en mucho tiempo

Voz 5 43:00 Ana Costa Paco León buenas tardes buenas tardes cómo estáis amigos que bien muy concentrado me piropos enhorabuena lo primero no es la serie de Paco León la dirige ir a protagonizar pero bueno es que hay que decirlo Ana Ana Ana

Voz 14 43:18 hace seis años ocho con la historia bueno seis seis seis bueno seis que es lo más cosas sí claro no sólo eso pero sí documentando la toda la información de las eh

Voz 5 43:32 Myrie y todo seis años hasta que hemos estrenado han pasado seis años hoy hemos tenido una especie de votación hoy en el equipo de La Ventana de si había más Berlanga o Almodóvar ya habido casi casi un empate y alguien ha dicho cuerda que es una marca de buenos y todo eso está lo que bien lo referente eso vamos no no no te te más si el equipo La Ventana os que dijo dijo

Voz 1826 43:59 quién he visto mucho Berlanga digo bueno pero es que si y después Almodóvar también era mucho Berlanga y ahora Paco León yo he visto aquí en la serie que es mucho Berlanga hay mucho

Voz 5 44:07 Almodóvar no además Berlanga es el padre yo lo Berlanga y Azcona que también queremos que las películas no eran exactamente dieciocho Dios mío Dios

Voz 7 44:20 la verdad es que en Berlanga nos hemos fijado mucho para contar esto porque veíamos películas de la época decíamos es que este es el tono el tono es no estar contando lo que pasa sino estar en la vida cotidiana y lo lo más grande pasa por debajo

Voz 1677 44:33 pero tuvo la habilidad tuvieron la habilidad de contar de describir el país entero y con un tono ligero de comedia de contarlo más gordo de El verdugo Plácido hoy en venden Bienvenido Mister Marshall y contarlo más gordo en plena dictadura

Voz 0313 44:47 que tiene más mérito esa escena de bueno

Voz 5 44:51 a que se puede que ya está colgado

Voz 0313 44:55 esa escena de de del último capítulo de la fiesta con la pareja de la Guardia Civil disolviendo la reunión y la gente saliendo cabra incluida por ahí por el plano por la ventana

Voz 5 45:04 estrenáis buscaba presentando The Ladies and Civil sentido

Voz 0313 45:12 espectáculo verdad verdad voy porque habéis elegido hoy podíais agarraron a muchos clavos por qué elegisteis la figura de Ava Gardner para describir esta esta España tan tan tan tan casposa tan tan oscuridades

Voz 5 45:25 era de aquellos años fue una anécdota

Voz 7 45:27 estamos buscando una idea para trabajar juntos y fue una anécdota que nos contó a alguien que nos dijo que Ava Gardner había vivido aquí en Madrid en Doctor Arce número once ya había estado de vecina con el general Perón y que ella desde su balcón le gritaba a Perón cabrón pero maricón

Voz 5 45:44 es una serie también sale balones y eso es lo último así tierra la primera temporada dominaba el español si has dicho primera temporada perdone pero sí lo han comunicado ya Movistar pues no lo han comunicado esta sino sino una intuición que tenemos que hay una cierta es que hay una puerta que se cierra al final entonces ahí detrás de esta puerta me gustaría saber qué ocurre no lo sabremos que no se sabe si va a ser

Voz 7 46:13 inmediatamente detrás de la puerta bueno vamos a dar un alto hay que ver pero hay que estaban bonito porque Ava Gardner y entonces claro a no gustó mucho es anécdota Nos gustó como yo yo ya enseguida bueno Paco estaba con mil cosas yo el pacto fue dedica tú a la documentación íbamos armando una historia

Voz 0313 46:34 con mil cosas

Voz 5 46:36 no hay que decir que está esta pareja es para

Voz 1504 46:39 deja entonces claro colmo

Voz 14 46:47 verdad

Voz 7 46:52 y entonces claro el primer dato que encontró fue que había vivido aquí quince años Perón doce cosa que me dejó perpleja pero claro como no hay casi documentación de toda esa época porque no había libertad de prensa y la prensa que había era todas supervisada por

Voz 5 47:06 sí sí por el régimen pues la gente sabía lo que sabía

Voz 7 47:09 entonces nada se sabía de esa élite que se lo pasaban teta y lo que se sabía era pues G no había Educació aunque las mujeres estaban adoctrinados por la Sección Femenina y todo lo que sabemos y entonces ya empezamos a urdir tuvimos clarísimo que no queríamos hacer un biopic de Ava Gardner claro que no queríamos hacer una serie histórica y lo que queríamos era contar la otra España no la de los no de esa élite sino la de todos es que al poco

Voz 0313 47:36 ese llevamos mucho hace cinco seis años cuando empezamos a pensarse llevaba mucho los biopic en Telecinco hacia de todas las cosas

Voz 5 47:43 ahí es verdad pero clónicas y tal no de la Pantoja por ejemplo no por no sé de la duquesa de Alba tal pero sancionan blanco y negro pero no son diálogo aunque el negro a veces Basile lo consentiría no pero pero nosotros también tuvimos claro

Voz 1677 48:00 el principio que que no queríamos hacer tampoco un biopic

Voz 1504 48:05 Telecinco pero no vale vosotros Cogersa estas el ponéis el foco estas do

Voz 34 48:10 en la historia de dos chicas de servicio no se cuentan esa España miserable de la que hablábamos cuentan fenomenal sí sí sí sí teníamos claro que queríamos que alguien de la calle a alguien

Voz 7 48:21 pueblo observarse todo eso flipando y que a través de ellas contaremos la historia que íbamos a casa

Voz 34 48:28 pero esa no en una frase dirigente Machi que falangista que se Franco es muy moderno cuando haga usted lleva allí

Voz 0313 48:35 es como dice no lo dice poniéndose un poquito gay

Voz 23 48:39 sí sí ahí ahí ahí como decía Carmen Machi que has dicho lo de lo de lo de

Voz 1504 48:47 Blanco que era muy moderno y que cuando iba a cazar llevaba en este momento es verdad eh

Voz 1 48:53 usted sabe lo que es exactamente el que más ha habido un par de reuniones la semana pasada importantes Castilla las cosas han cambiado con los americanos ahora somos amigos ensaña verdad a mitad primer pero por lo visto Franco quiere establecer lazos comerciales con ellos el hilo bien porque aunque muchos se lo piensen Franco quiere que España sea moderna porque él es mucho más moderno de lo que la gente piensa

Voz 35 49:34 cuando Bono

Voz 1826 50:00 bueno vamos terminando el resumen de la televisión María rédito ve que estuvo con nosotros la periodista que actualmente presenta en Telemadrid el magacín informativo ciento veinte minutos que pasó por la ventana un mes después de abandonar Antena tres después de veinticinco años en la cadena hablamos de muchas cosas entre ellas de las dificultades que se encuentran las mujeres en la tele actual a partir de cierta

Voz 0313 50:20 mira hoy si te parece ir además a los oyentes un ejercicio de de observación eh que que piensen en en en mujeres periodistas que estén ahora mismo en activo en informativos en la tele que piensen cadenas

Voz 32 50:31 programas horarios diferentes a ver qué les

Voz 0313 50:34 sale yo les ayudo un poquito elaborar la lista venga a Cristina Saavedra Mamen Mendizábal Mara Torres Cristina Villanueva Ana Pastor Pilar García Muñiz Isabel Jiménez Mónica Carrillo Carme Chaparro Helena Resano hay un denominador común en todas ellas que es la edad si todas son menores de cincuenta años magníficos profesionales pero todas son menores de cincuenta años había alguna excepción hay todavía alguna hoy poquitas pero una de las que había acaba de decir Prou basta dedicarse a otros a otros menesteres mira que lo hemos visto hacer cosas de hecho ella empezó en la radio en Vigo en la Cadena Ser en Vigo hace un montón de años luego la tele les visto hacer de todo bueno a veces pasarlo mal en el Congreso de los Diputados por ejemplo

Voz 31 51:21 María Rey que ha ocurrido en ese encuentro ya deshielo hoy aquí que te diga José María adelante

Voz 5 51:27 claro que no tenía retorno

Voz 31 51:35 le daremos otra oportunidad amarilla en próximas conexiones vamos a ver qué es lo que ha sucedido esta tarde por el arriba

Voz 0313 51:41 muchas veces en el Congreso resulta que en dos mil dieciséis dejó los pasillos de la Cámara para co presentar el informativo de Antena tres con Sandra Golpe

Voz 54 51:50 otro tema con la moda del encaje de bolillos que están triunfando en Internet aunque no comenzar a todos una asociación de aficionados renuncia a ir a una feria de artesanía porque la estrella invitada María es una bolsillo Tube ver sigue como estas

Voz 55 52:04 ven que emite esos vídeos en la red sí que tiene además miles de seguidores pero para algunos expertos dicen que es poco serio y poco riguroso vamos que no encaja

Voz 0313 52:14 el efecto adiós Prats y resulta que luego un buen día a final de temporada la cadena decide bueno cambiará de destino situarla en la información de la Casa Real

Voz 56 52:23 María Reyes la compañía ante las noticias que sigue al minuto las actividades de la Corona María buenas noches hoy el Rey se ha referido en ese

Voz 0313 52:29 esto en Cuenca a esa circunstancia

Voz 56 52:32 en qué digamos ambiente se produzcan producidos

Voz 26 52:35 pues estaba celebrando la entrega de los Premios Nacionales de Cultura más o menos treinta personas premiadas y los invitados por el Ayuntamiento de Cuenca porque es allí donde se ha celebrado esta vez en la catedral de Cuenca nada más empezar el Ría vinculado a la cultura la libertad ha dicho que la cultura necesitan libertad para expresarse y a continuación

Voz 0313 52:53 es una periodista veterana que nos ha contado un montón de cosas a la que hemos visto la que hemos escuchado y que aún día concretamente el pasado veintitrés de marzo anunciaron su Twitter que había decidido por su cuenta riesgo poner punto y final a una etapa de veintí muchos años en Antena tres María R buenas tardes buenas tardes Baus te vas tú a contracorriente

Voz 5 53:15 has venido usted un poquito retórico claro

Voz 34 53:20 un poquito contracorriente de la tendencia del mercado laboral en este país

Voz 26 53:23 porque nosotros estamos muy acostumbrados a menos nos educaron así un puesto

Voz 0313 53:28 a sus dieciséis cuando tengas una nómina no lo suelta

Voz 26 53:31 de siguió un momento determinado llevaba veinticinco años de nómina tenía una posición privilegiada teniendo cuenta cómo está

Voz 0313 53:36 la profesión muy privilegiada pero dije es que

Voz 26 53:38 ya no veo nada que hacer veo muchísimo pasado en Antena tres muy poco futuro así que es el momento de salir y empezar a hacer otras cosas o quedarme aquí esperando que otros tomen decisiones por mí decidí tomar las Joy la cadena lo entendió me apoyó hoy la verdad es que no me he arrepentido todavía no

Voz 0313 53:57 poco frecuentes que uno no digo que esté bien y mal digo que es poco frecuente que es poco a poco usual y efectivamente como dices a los tiempos que corren no es poco frecuente también tiene que ver con unas circunstancia