La Ventana (25/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0116 01:43 no hay ningún dato sobre daños personales en las manifestaciones de hoy pero en vídeos difundidos por los propios manifestantes en Jartum

Voz 1269 01:51 las fuerzas de seguridad han utilizado armas

Voz 0116 01:53 no para dispersar esas marchas cada día son más estructuradas y congregan a diferentes agrupaciones gremiales organizaciones sociales y políticas con lemas como Libertad libertad o el pueblo quiere la caída del régimen el dictador sudanés Omar Al Bashir que lleva en el poder desde mil novecientos ochenta y nueve ha respondido en un mitin ante seguidores que Se trata de saboteadores y traidores pero a la vez ha prometido reformas económicas ante lo cual el empobrecimiento del país que atribuye a las sanciones impuestas por Occidente

Voz 6 04:53 no

Voz 7 04:56 eh

las siete de la tarde y cinco minutos las seis y cinco en Canarias última hora de esta edición especial de La Ventana en la que como es tradición estamos repasando lo mejor que ha ocurrido aquí las cosas más destacadas más destacables de lo que ha pasado por aquí de lo que hemos visto a través de la Ventana en este año dos mil dieciocho

Voz 1 05:45 esto acabar también con lo mejor de la música con lo mejor de las actuaciones en directo de los acústicos por cierto que hemos tenido mucho muy bueno en todo este tiempo vamos a empezar con un grande que homenaje

Voz 1826 05:58 a su vez a otro grande al vocalista y compositor Germán pide que nos dejó en dos mil trece y al grupo de su juventud a golpes bajos lo hizo en un disco llamado cena recalentado la invitamos a presentarlo también hablamos con el periodista Xavier Valiño autor de una completa biografía sobre ese grupo

Voz 8 06:16 Campbell le a mi mundo

Voz 5 07:04 eh eh esto no estaba preparado de verdad que no estaba preparado los acaba de llamar ella de verdad Cristina Pino buenas tardes cómo estás ahora

Voz 9 07:16 pues ahora mismo estoy entonces veo unas por un nerviosismo como ganas de llorar estoy ahora mismo muy emocionada estas mis hijas de la cocina es también se hacen a cocina contando están bueno pues es una es una especie de mezcla de emociones de todo un poco soy bueno eso vamos a derogar lo he escuchado oí ayer también es muy bueno pues son realmente la verdad es que tampoco quiero ocuparos mucho rato es simplemente bueno pues quería darle un beso muy fuerte a Pablo que bueno nos conocemos esas se pues muchos años pero sobre todo agradecerle a Iván lo que ha hecho vamos a ver yo lo dije esta mañana cuando buenos pues ya sabes que empiezan a moverse las cosas porque se etcétera pues gente pues qué le gusta más te gusta menos para duro y yo siempre dije yo yo siempre he dicho lo mismo salió a mí lo que en yo no que no quiero es una persona que intente imitar la voz de mi hermano ni un grupo que intenta imitar lo que da golpes porque cada uno tiene su forma de hacerlo y lo que escucha el me ha gustado no sea es además sobre todo porque sé que es desde el cariño ya digo ahora mismo me tiene una voz porque estoy consenso entre ganas de llorar

Voz 10 08:27 es a mí Cristina muchísimas gracias más hacer llorar a mí me estoy aquí qué qué vergüenza me están viendo todos los de la bueno pero se dejaron

Voz 5 08:40 pero está disfrutando con el disco Cristina

Voz 9 08:42 he disfrutado muchísimo a pararle

Voz 5 08:45 para mí este mucho

Voz 9 08:48 por qué es el disco pero es disco diva no sé no sé no sé explicarme porque tampoco soy yo no sé cómo explicarme no pero es mi hermano sabes que cuando de la forma como habláis no cuenta Germán es como que es como un cercando entonces todavía como que duele no entonces os digo ahora mismo estoy yo estoy emocionada estoy temblando estoy de todos pero el llamaba simplemente para daros las gracias a todos y presos muy fuerte y cuando nos conozcamos te lo daré

Voz 5 09:21 estoy pasando en contacto con buen abrazo

Voz 9 09:24 sí Francino también muchísimas gracias sobre todo por la forma de cuando habla siempre porque no es la primera vez alguna de ellas confiar ya has comentado hermano de combine Germán ir siempre y siempre con unas palabras unas palabras que la verdad es que siempre buenas sido de que además son normalmente siempre voy en coche cuando tuvo yo estoy impresionada como tú misma como entonces bueno pues las pelas gracias también porque siempre buenos pues pues hablado de él con el siempre han sido unas palabras bueno que a mí me han me

Voz 5 09:55 esto pues eso muy muy muy feliz y eso es lo que sabes sabes que son sinceras qué qué grandes la música y qué bonita es la radio Cristina un beso muy grande

Voz 9 10:03 bueno pues por esos muchísimas gracias a un vecino desató

Voz 11 10:06 bueno

Voz 12 10:10 no

Voz 13 10:15 eh eh

Voz 12 10:30 tonta de mí

Voz 1269 10:36 estos

Voz 5 10:42 lo quiere romper este este momento mágico simplemente decir que a veces necesitamos que otros nos recuerden para seguir sonando para eso vale un disco por ejemplo también vale un libro

Voz 1050 10:53 a un puñado de amigos no o antiguos compañeros de aventuras contando tú

Voz 5 10:57 es historias algunos de esos aparece en el

Voz 1050 11:00 pero de de Chabrier Valiño

Voz 14 11:02 algunos y algunas historias que ha recopilado Laura Piñero

Voz 1280 11:13 Ignacio Cubillas más conocido como pito fue mánager de Golpes Bajos si le preguntas por un recuerdo de los muchos que vivió al lado de la banda se queda con la primera vez

Voz 15 11:23 primer concierto dice como las que dinero fuera de Madrid ir un poquito antes del concierto se nos presenta como sin las chapas yo no lo conocía entonces yo pensaba que era un murmullo como entonces al día siguiente cuando estábamos en el tren de vuelta a Madrid me pude escucharla ideas escuchar la impresión flipado porque dijo este municipio entonces yo decía hoy y Nacho olvido jugador pues que Useres decís ciertas igual que le defraudó en serio que parecía muy muy muy buenas que la voz de Hermann os hace salía la paz

Voz 1280 12:00 el músico portugués Jorge Barros fue músico de directo en la última gira del grupo nos atiende de madrugada desde un piano bar de Oporto también recuerdo en principio

Voz 16 12:10 los Chantal fui a diez diera que trabajaba con castas crianza sí pero más tarde quisieron con bajos vamos fija bastante ahí o cohesionado en varios puntos de diferencia

Voz 1280 12:29 por su parte el diseñador Francis Montesinos escoge un momento concreto el trabajo que realizó con ellos para la portada del disco a Santa acompaña

Voz 17 12:38 todo comenzó con una entrevista que me todo palo más a bordo y entonces ya me pregunto qué qué música me acusaba pues le dije que me encanta más muy como no hay de grupos españoles que había descubierto un grupo que me centraba el PSOE bajó después es me contaron el proyecto de él dice me acuerdo que me fui allí a a la tierra las meigas no conseguimos ropa porque a ellos les hacía mucha quizá

Voz 9 13:09 yo lo que hice de mujeres desde

Voz 17 13:13 de acuerdo aquella ascensión la verdad maravillosas con una eternidad pero que fue invitado

Voz 1280 13:20 Miguel Rivera de Maga es otro de esos músicos fascinados por golpes bajos desde su adolescencia

Voz 18 13:26 bueno me parecía absolutamente moderno posmoderno eh

Voz 8 13:31 ya empezaba a la altura de

Voz 1 13:34 porque el grupo del momento internacional negro que tenía las composiciones símbolos arreglo no

Voz 1280 13:41 consiguió que Pini grabar un tema para uno de sus discos compartir escenario canciones y amistad como me comenta

Voz 19 13:48 pero Iván Ferreiro que va a hacer este homenaje a golpe alentada me dio muchísima alegría porque creo que es un grupo que muchos músicos respeta pero que el gran público aún necesita conocerlo aún necesita estar en la posición de lugar histórico que se merece no

Voz 1280 14:04 en los últimos en recordar no son otros sino ellos mismos esos jóvenes que desplegaron gracias a su aparición en el programa La edad de oro y desde entonces siguen aquí en las voces de artistas y público

Voz 4 14:16 pero no en principio durante teníamos será simplemente juntamos un fin de semana para hacer una versión de la CAM Spain

Voz 1269 14:26 José

Voz 5 14:43 Javier Valiño autor de escenas olvidadas la historia oral de Golpes Bajos muchas gracias amigo y un abrazo muy muy grande

Voz 20 14:50 un saludo desde aquí desde tierras canarias y lo de Come Prima era porque la el abuelo de Germán era italiano

Voz 1826 14:57 fue la verdad

Voz 5 14:59 a un abrazo para que te dan Ferreiro felicidades por esta idea amigo gracias por viene de La ventana

Voz 21 15:05 la decisión gracias a presentarla con venga ya lo sabes

Voz 1826 15:08 sí

Voz 7 15:32 nuestros cuerpos Lord caso Guardia

Voz 1826 17:37 bueno pues a pesar de los arreglos arreglos en directo en directo el homenaje a golpes bajos el banco Pini con Iván Ferreiro uno de los grandes que ha pasado por aquí por los viernes de música en directo en La Ventana otro Manolo García Premio Ondas a la trayectoria estuvo aquí en directo con una banda de músicos americanos una banda muy particular con los que ha grabado su último disco geometría del Rayo con los que estaba girando ese momento bueno son músicos neoyorquinos que cuentan entre su historial con la las medallas de haber figurado en los créditos de conciertos de discos de gente como David Bobbio Norah Jones disfrutamos mucho de la charla de la música

Voz 1269 18:28 cuando se

Voz 25 18:37 que has dado Arda eh

Voz 1269 18:56 la tarde

Voz 25 19:11 y lleno adiós

Voz 1269 19:30 entonces André vienen durara eh

Voz 26 19:53 eh

Voz 1 20:00 Manolo buenas tardes bienvenidos hola muy buenas arqueros

Voz 2 20:04 las felicidades por el por el premio bueno pero pero el Premi por la banda escuchando ahora en directo hoy de donde han salido por favor no nos presenta quiénes son y naturalmente

Voz 1373 20:14 bueno ellos son vienen de Estados Unidos de diferentes lugares de Tennessee de New Jersey del estado de Nueva York de los

Voz 2 20:23 Angeles bueno es una banda que que forme para este último disco no lo digas con modestia once es una banda bueno poquita cosa dando cobijo que son muy grande

Voz 1373 20:35 bueno todo todo empezó porque conocía ayer que es el de guitarra guitarra eléctrica y el bueno yo ante ha mirado mucho a David Bowie siempre en muchos discos de David Bowie en directo hasta yo a este hombre tengo que tirar la caña igual si acaso lo ya lo tengo ya hable con él me dijo que sí empecé Nos conocimos tipo encantador músico magistral luego de de la mano del pues hemos formado al resto de la banda y me gustaría presentar los no porque han sonado ya Jay hizo nada manera hacer músicos pero son músicas casi toda si se ganan ganan son ello ellos que como digo es guitarra ha tocado guitarras Sara tome hoy hace percusión cajón pandereta etcétera Yes Llum que toca toca bajo mes email Xavi que es es etarra también ya tocado guitarra acústica luego también Olvido Lanza que es española catalana se Barcelona como yo tocado violín entonces ellos han sido IBI banda yo hemos tocado esta cancionero

Voz 2 21:38 oye Manolo un tipo como tú que lleva tantos años en la carretera que aprende aún de los músicos nuevos con los que se cruza aprieta

Voz 1373 21:44 les disciplina humildad compañerismo hermanamiento bueno todo todo aprendes que la músicas un vehículo magnífico para para hermanar sepan hacer feliz para para sacarle la poesía los días

Voz 2 22:03 tú eres son convencido de que el trabajo en equipo no el de las obras corales

Voz 1373 22:06 sí me encanta me encanta la soledad muy triste yo siempre he pensado no evidentemente hay momentos

Voz 2 22:13 no es querida sino es que dice no querer antes nuevos

Voz 1373 22:15 cada hay en el caso de un compositor lógicamente hay un tiempo necesario de soledad para componer pero luego ya una vez tienes la canción sobre el papel una grabadora ya tienes plasmada la idea empezar a gozar de instrumentistas de personas que aportan

Voz 2 22:33 otros colores sonidos etcétera es muy bonito oye Manolo déjame volver al principio de lo que decía de círculo vital que se puede cerrar o no lo sé con este premio Ondas eh dice Fito Cabrales que también tiene que también tiene un Ondas dicen un verso de una de sus canciones que la escuela poco le enseño y que con el tiempo aprendió que hay cosas que es mejor no aprender tuvo aprendí esté más musicalmente eh en la calle o en la radio

Voz 1373 22:56 yo con otros como os aprendido más

Voz 2 22:58 dónde has aprendido más en todos los lugares en la escuela

Voz 1373 23:01 también aprendí mucho aprendí eh el amor por la lectura el amor por la literatura por la filosofía aprendí un poquito de música

Voz 2 23:10 muy bien que da el Premio Nacional de Narrativa Almudena Grandes Quemados de hablando con ella hasta tarde maravillosas de valioso

Voz 1373 23:16 en la escuela aprendí muchísimas cosas tuve la suerte de tener profesores muy humanos muy muy a ras de suelo y muy amantes de su de su labor no de didáctica y PA pedagógica

Voz 2 23:28 llevado a la maleta repleta de libros cuando viaja sí pero Preta repleta sí

Voz 1373 23:33 sí ahora mismo estoy leyendo pues Azorín desde leyendo Pío Baroja releyendo al de él de de Azorín no lo había leído aunque ir voy haciendo voy a hacer a los Episodios Nacionales me han dicho que sólo ha salido ya tres veces el a

Voz 2 23:49 quieren los el casi casi difíciles LES para intentar entender la España de hoy es conocer el pasado las claves para entender el presente no importa

Voz 1373 23:58 tantísimo porque la España al siglo XIX es un hay un cúmulo de disparates muy curiosos cosas buenas evidentemente no pero hay hay un mundo de pasiones un mundo de político y civil no luego bueno aprender si la caída también se aprende mucho con la curiosidad de aprender siempre de de observar

Voz 2 24:16 tú a los once años ya querías ya tenía claro que iba a ser músico y pintor también muy selectos

Voz 1373 24:23 a los trece a los once estaba con la guitarra

Voz 2 24:26 poco frecuente yo tengo padre Salah normalmente la gente bueno quiere ser astronauta bombero futbolista músico pero luego en la vida no siempre se consigue eso no

Voz 1373 24:34 fíjate que yo luego sabido luego es hace muy poco hace un par de años ha sabido que mi abuelo paterno cuando iban a la siega para agrega ya que su uso si era segar la Segal la a con la hoz a mano no había no había ni dinero para tractores senadoras ni Iván cuadrillas desechadores me he enterado de que mi abuelo cantaba le pedían cantara Honda en la siega en mientras trabajaban con la hoz cortando bien donde canta ir pedían los compañeros me he enterado hace muy poco tiempo yo desde muy jovencito bueno pues en colegio lo típico ya tienes oído musical ya finas en el coro del cole pues con humilde sencillo de de

Voz 2 25:13 el giro de Haro pero luego no me dedica luego bueno

Voz 1373 25:17 o sea que si yo recordó que me poniendo en el centro que tiene la voz agudiza finas bien me imponente los recuerdo con seis años siete de ponerme en el centro Elkoro perderá la voz aguda y luego con mucha película musical bien la época había un cine musical que estaba estaba de moda Molina Sara Montiel habló de del Paleolítico inferior si luego más tarde ya pues los bravos Rafael llorón chavalín guau estos la bomba esto es estupendo pero ya con trece años decidí descubría al Zeppelin descubrió el rock ya

Voz 2 25:50 con todos los honores Sato e Rafaela sí ha dicho también que el foco se amplía amplía pero nadie diciendo también con todos los honores para Rafael que te han dejado un legado de buena música de una obra más voy es que te dan en Nueva York que que vas a menudo a hacer música grabar discos a buscar gente que te dan ahí pues fíjate que no no voy a Nueva York el capital no voy a Manhattan voy al Estado las sabes llevado a doscientos kilómetros por encima

Voz 1373 26:17 más tirando hacia Canadá Alcampo aún estudios que hay cerca de donde se hizo el festival de Woodstock en los años sesenta y también del Paleolítico ser vale también es es ahí no se nota no busco tanto la ciudad no me interesando la urbe la gran la gran me interesa más voy buscando no no no el estado de Nueva York buscando los músicos cambiar de músicos probar nuevos retos nuevas emociones nuevo pulso

Voz 25 26:45 y eh eh

Voz 13 27:13 eh

Voz 1269 27:16 te atrapa Domecq tras dos cifras como en las sólo ella dónde está

Voz 25 28:32 eh

Voz 1269 28:40 eh eh eh eh eh eh el de Navidad ya eh eh eh

Voz 25 29:29 de eh

Voz 1269 29:39 eh es que yo viva manos

Voz 1373 30:15 no

Voz 1269 30:18 son de eh eh

Voz 28 31:39 eh eh

Voz 1 31:45 una auténtica maravilla ese ratito esa tarde que pasamos junto a Manolo García uno de los

Voz 1826 31:51 grandes Premio Ondas como decíamos a la trayectoria de este año que va acompañado de su grupo de músicos de músicas sobretodo neoyorquinas si con este tengo por ejemplo que hemos escuchado con un montón de referencias a la cultura Pop bueno también tuvimos oportunidad aquí este año de conocer a Morgan Morgan es un grupo que no para de crecer el grupo nos presentó es un disco una un trabajo producido por José es la voz de Carolina de Juan lidera esta interesante propuesta tener en cuenta

Voz 5 32:22 bueno Carolina de Juan Mina qué tal buenas tardes a las buenas tardes y ha venido Paco López qué tal Paco hola qué tal

Voz 1826 32:27 a ir también da hábito David

Voz 1 32:30 David David vale es que claro no tocar la rubia no se lo dije lo digo por el apellido que si fuera jugador del Betis pues les tiene la misma broma lo ha convertido en estuches porque te conté te conocen como Chucho no exactamente bueno llega el os traigan qué tal buenas tardes bueno pues nosotros encantadísima de que de que hayáis venido

Voz 1826 32:50 ya sabéis que aquí hay un peaje que siempre todos los grupos todos los cantantes solistas que vienen cada viernes sí que tienen que pasar ineludible es el de dejarnos dos píldora citas dos joyas en directo que nosotros aquí después tratamos con sumo gusto va va a ser verdad mira antes como nos movían un poquito por el camino de los tópicos pero aunque suena eso va a ser verdad no que que parece que las canciones la música puede con todo porque estáis pasando en muy poquito tiempo del anonimato a ser cada vez más más conocidos y eso a fuerza de dedicar mucho no

Voz 21 33:24 desde luego estamos muy agradecidos porque no contábamos con que nada de lo que nos ha pasado fuese a pasarnos entonces pues sí estamos intentando trabajar cuanto más mejor intentando mejorar como banda el sonido los conciertos todo entonces yo creo que hemos tenido suerte pero también es cierto que

Voz 29 33:46 trabajamos mucho

Voz 1826 33:49 oye en el disco en este en aire hay eso que que buscamos rebuscado siempre hay una trama quiero decir hay un principio un nudo y desenlace está planteado así

Voz 29 34:00 sí de hecho dentro de los camiones que teníamos grabadas hubo algunos descartes porque lo que queríamos porque pues en peores canciones que otras ni nada sino porque diseñamos como bien decías un viaje y como un concepto que que fuese el disco entero pensamos como concepto de disco entero tanto en el orden como un poco supongo lo que cuenta en temática hay en

Voz 0788 34:28 es como un global lo cual es raro porque últimamente la gente cómo funciona a base singles como de hecho empezó siendo la industria ya no piensa tanto en el hilo argumental de donde es come la música Oltra comercial nada de nada pero es verdad que en el pobre en el Rocks estaba perdiendo también es hoy muchos de los que venís por aquí últimamente decir si eso que estáis pensando ya en que todo tenga una coherencia pero me gustaría saber con más concreción por ejemplo esos temas que habéis abandonado porque eran por la letra porque el ritmo era diferente porque el sonido que pedían a otro

Voz 1 34:53 porque son demasiado buenos y no es para otro viaje

Voz 1718 34:56 bueno simplemente es por la coherencia del disco porque tenga un sentido del principio lo que habla desde el principio el nudo el desenlace también lo hacemos los a los conciertos también los organizamos de esa manera siempre pensamos como un todo tanto el concierto como los discos

Voz 1826 35:10 la idea de todo de ese movimiento del que hablaba antes Paco esto también hay una continuidad entre el norte primero y después el esté como eh por si fuera la segunda entrega de una trilogía o lo que sí

Voz 1718 35:23 lo que vendrá después no sabemos pero está claro que esto lo lo sentimos como como una continuación como como que la incorporación de chuches y Robben en la banda para este segundo disco ha sido muy importante y nos hemos hecho más banda durante la gira del Nord y eso se ve reflejado en en este disco

Voz 1826 36:07 mira no querías Benjavid un ejemplo de lo cristalino disfónico oye en vuestras canciones sí directos antes cuando hacía alusión a esto de los arreglos y también decía Iñaki de la Torre lo de lo de las voces además de la voz de Nina y vuestros instrumentos destacan vuestras coristas y tienen una historia muy especial mal que nos va a contar Laura Piñero con el montaje técnico de Alicia Eton

Voz 8 36:48 no no

Voz 1280 36:55 os presento a María Sol máis Andre hay Araceli artistas coristas amigas y compañeras de vida

Voz 32 37:02 me presenté al casting de Jesucristo Superstar con Camilo Sesto y Ángela Carrasco y a partir de ese momento mi vida cambió totalmente me dediqué a la música

Voz 21 37:12 no sé no sé todavía dar publicidad coros para los famosos acompañarlos empecé en la música por Miguel Bosé me fui a cantar con Camilo Sesto pero luego cuando volví agregaba

Voz 33 37:24 la anuncios y cosas y publicidad y fue fondo cuando conocía María haya sol llama Isa hallara hubo una época en la que lo grabábamos absolutamente todo todos los anuncios que salían cantados por televisión nos hacíamos nosotras

Voz 34 37:37 conocí a María la madre de Mina trabajando con Isabel Pantoja también estaba son esos son mis comienzos como corista que yo empecé mucho antes yo vengo de familia de cantaores

Voz 1280 37:54 esta canción que interpretaron en directo junto a Nina la boda de su hermana las metió de lleno dentro del proyecto Morlán

Voz 32 38:01 si a raíz de eso un tiempo después cuando afortunadamente grabaron el disco pues contaron con nosotras para los si bien las siguientes actuaciones imagínate en el teatro Lara que fue una de sus actuaciones más importantes se oyó una voz que gritaba viva voz del que te parió imagina que no sea empecé al evitar como un globo cuando

Voz 33 38:24 de repente me llamo María y me dijo que viene a cantaba y que si podíamos cantar una cosa que había que había compuesto y encima además yo casi me muero

Voz 35 38:33 la primera actuación que que hicimos con ellos que creo que Sara movidito y de pronto estábamos entre el público empezamos a abrirnos paso porque llegaba el momento de dar bueno ellos denominaba diciendo dónde van estas de verdad las señoras tags y nos vemos ahora escenario pusimos a cantar bueno la cara de pasmo de eso fue impagable son tres Golden Girls

Voz 21 38:55 aquí están las coristas hablando sobre la importancia de su profesión que aportamos una una riqueza vocal a los temas y hay que utilizarlo como un instrumento Martí ponerlo más fuerte ni más flojo pero tampoco hay que tomarlos porque los coros hacen un efecto maravilloso en las canciones los coros tienen que estar bien pensados tienen que estar dentro de los arreglos el tema como una parte más de los arreglos que forman la música del tema en el en los temas de de Nina esto ocurre Rudy

Voz 5 39:30 eh

Voz 36 39:34 las voces hablando de la otra voz ha de Nina a la que han visto crecer la voz de arena es es un voz que te que te llega directamente a la tripa a la que había que empujar

Voz 21 39:47 porque esa dejaba mucho Vitro porque les da pavor hijo encontrarme con esa niña

Voz 34 39:53 tan tan diferente es que te araña el alma conmueve mueve me hace llorar lo que más me encanta de es su candidez como se frota las manos en el escenario cuando tiene que hablar quiero tanto

Voz 37 40:09 bien yo animo mucho siempre a que a que convoca vas en castellano es que no suena igual pero eso no es verdad yo creo que suena súper bien súper bonito

Voz 12 40:20 claro

Voz 30 40:22 sí

Voz 12 40:24 ya

Voz 1280 40:26 el resto de voces de la banda

Voz 34 40:30 activen es es un sueldo de ICIO creo que eso es lo que la gente les

Voz 38 40:39 de que son normal lo que más

Voz 34 40:44 me gusta de ser corista de Morgan es ese contraste de

Voz 1280 40:51 Keimen

Voz 21 40:53 soy músico de corazón y luego pues quiero agradecerles a todos lo que hay que nuestra tarea el cariño tan grande que nos dan lo bien que nos lo hace pasar

Voz 1280 41:02 con todo que donde mejor se entiende se siente en una canción

Voz 1269 41:16 bueno cuánto cariño y cuánto afecto

Voz 1 41:18 es de las coristas oye estaba buscando mientras aquí en Facebook a ver si se había abierto ya el grupo de señoras que cantan con Morgan lleno de momento no tarda han dicho una cosa preciosa

Voz 0788 41:29 es que yo me muchos decirlo sobre todos los jueves la clase de música que es que los coros y la voz son un instrumento más los coros son como pues siempre me es decir igual que hay tres metales de alucina cómo se coordinan es que tres voces también muy difícil y creo que habéis tenido buen tino eso depende Carlos como un instrumento mano una cosita de bueno voy a poner una guinda que esto está bonito el pastel pero hay una guinda

Voz 21 41:50 poner no aportaron color pues es es que eso es lo que dicen es un instrumento más es una cosa que hay que cuidar y una cosa que hay que pensar y y la verdad que hemos tenido mucha suerte pero sí son muy importantes para mi familia no podía ser de otra manera que los coros siempre ha sido muy bien

Voz 5 42:08 claro

Voz 39 42:11 no

Voz 40 42:18 sí sí

Voz 39 42:25 es

Voz 30 42:36 yo desfiles

Voz 41 42:52 sí

Voz 30 43:35 sí

Voz 43 43:51 eh le veo

Voz 41 44:14 no

Voz 30 44:29 no

Voz 43 44:47 eh ah

Voz 30 44:57 ya soy yo

Voz 1826 45:26 la verdad Carolina de Juan como la voz que acabamos de escuchar la voz solista de Morgan estamos acabando bueno va no tenemos edición ya más habitual normal tendremos nuevo harto de Año Nuevo en repescar vimos entre lo mejor de de La Ventana incluida evidentemente la música el próximo día uno

Voz 5 45:45 para celebrar la entrada de de año digo que

Voz 1826 45:48 os terminando venimos de escuchar a una enorme voz femenina maravillosa vamos a otra es la de Leonor Watling junto al piano de Alejandro Pelayo ya deben saber la mayoría que nos estamos refiriendo a Marlango nos hablaron de su nuevo disco técnico color con ellos Nos vamos a despedir por hoy nos estuvieron hablando de ese disco It de sus nuevos temas que resultan son como pequeñas películas

Voz 8 46:18 eh

Voz 5 46:32 el ejercicio consiste en una batería de preguntas a dónde les lleva a esta melodía fiesta voz que estar imaginando ahora mismo que sienten aquel aquel lugar a qué situación les conduce están ustedes dentro de la escena au sólo observan lo que ocurre desde la desde la distancia ese día de noche en color o en blanco y negro les pregunto todo esto porque esta canción forma parte de un disco que no es la banda sonora de ninguna película pero tiene mucho muchísimo de cinematográfico de visual de poder evocador la película de esta tarde será más técnico olor está protagonizada por Leonor Watling y Alejandro Pelayo y el guión dirección corre a cargo de ellos mismos a cargo de Marlango Alejandro Leonor buenas tardes hola Marlango es estáis tal que bonita habría pues ha salido una banda sonora esto no puede ser casual esto tiene que haber sido querido voluntario no os ha salido una película o varias películas no sé cómo lo habéis planteado

Voz 1288 47:52 bueno oral la premisa era hacer una banda sonora de una película ya que no nos lo encargan hacerla nosotros tenemos esa tan bueno fue la premisa de trabajo también para ayudarnos a escribir luego han quedado diez canciones

Voz 1280 48:06 es que no pueden ser de una sola película son diez diez películas que que esperamos que ahora

Voz 1826 48:13 son aire y contextos

Voz 1 48:16 situaciones que puedes imaginar muy distintas Boney el título es eso no técnico olor Otín Agus significa eso no es eso es ese ese ese esa eh

Voz 0116 48:26 para el bunker de haber Khedira también

Voz 5 48:30 hay algo de broma privada porque yo no veo los colores entonces ponerle a un disco técnico olor era una cosa como de ha dejado de ser sí sí es me gusta el día te dices que eres eres apolítico apolítico te decía que si esa política

Voz 1826 48:47 no veo el rojo a ver si lo demás lo veía todo en blanco y negro pero veo el rojo el rojo ese Ferrari rojo Marlboro lo veo claramente el rojo Cabo Rojo

Voz 1288 48:58 pero el color al principio era en blanco y negro también sea el técnico olores gracias a una cuestión de texturas y de profundidades y luego se convierte en un color tan tan bonito y tan falso que no existe en la vida real y eso es como técnico Lord también el disco no es no es los años cuarenta ni los años treinta es lo que se creía en los años sesenta que eran los años treinta

Voz 5 49:20 es una cosa que no existe habéis habéis consumido sí sí sí

Voz 0116 49:27 sí pero es que no tuvo otro remedio vamos a mezclando

Voz 5 49:31 a ver especialmente bogavante ha sido ha sido determinante en las muestras de este disco

Voz 1826 49:36 ha subido más de lo habitual o algún cine en particular como como fuente de inspiración eso es una chorrada pregunto eh no no tengo ni idea pero por por el aire algunas canciones uno diría pues esto me recuerda a tal a tal peli o no sé que es un musical una de cáncer lo que pasa es que al igual pierde un poco el es mejor lo que lo que se imagina que la realidad yo en el piano trabajo mucho con con el iPad sin volumen viendo por ejemplo secuencias de películas que me gustan donde el director no tiene prisa por contar lo que está pasando y eso genera como un ritmo visual propio que ayuda mucho al lenguaje musical y he mirado mucho esa secuencia donde el señor mayor que se va a ver a su hermano con el tractor en aquella película de David Lynch

Voz 1280 50:20 es verdad era compartido por muchos paisajes

Voz 1826 50:22 de donde cereales si llueve IBI iba muy despacito con el tractor eso para o músicos un regalo porque cada día te te provoca algo no es es muy poético entonces claro son los Transformers no lo puedes hacer

Voz 5 50:36 no eso es bueno o si sale otra cosa eh

Voz 1826 50:40 no claro no para los que trabajan haciendo otro tipo de de música Transformers seguro que tiene un ritmo ideal pero para dar nuestra mejor algo más tranquilo

Voz 11 50:53 no hay nada que hay días que puede o no y nunca supe despega que a ella a suerte yo

Voz 5 51:55 oye Leonor y Alejandro los dos cuánto sale un discos una peli se publica un libro lo que sea hay que hacer frente a la crítica no que su me imagino que lo espera que dicen de dicen nosotros hemos hecho un un anticipo a escuchar el disco alguna gente no hombre hoy que sale Laura Piñero ha hablado con ellos y con ellas

Voz 1280 52:19 Herman con Pino el que fuera líder de Golpes Bajos recordaba en una entrevista lo mucho que le había ayudado a la hora de componer un ejercicio propuesto por un profesor en el colegio que escribir sobre un papel aquello que la idea a dónde le llevará este poco a poco de Marlango a la escritora Elvira Lindo

Voz 49 52:41 me lleva musical el género del musical americano me imagino a la chica protagonista irónica victoriosa al final de una difícil batalla romántica el yo creo que la canción ya se la está cantando a sí misma es como una especie de él Smile de Chaplin es un resurgir después de de una gran pena yo veo a Leonor vestida de Muchachito al final de la película en ambiente au el escenario puede ser el retiro pero a lo mejor que hay que hacer

Voz 1280 53:19 suscribir la canción incluso la puedo escribirlo y al director de cine Mariano Barroso este beso robado

Voz 8 53:29 Giggs recuerda

Voz 1484 53:32 a la película claro besos robados de Truffaut que es una de mis favoritas la canción lasitud también en París la canción está llena de ironía de juego y el humor que tiene muy sutil que tiene Leonor pero interpretando un papel porque ella no es así ella no es una Vallès alguien que no es Leonor sino alguien que interpreta Leonor pues está fijándose en esta en este amor arrebatado de beso arrebatado lo mira con mucha envidia les de la penumbra sin ser vista porque probablemente ella ese personaje que interpreta Leonor está enamorada

Voz 38 54:12 otra mujer

Voz 1280 54:15 una película también muy concreta es lo que dibuja la pintora Paula Bonet con lo que no te digo

Voz 8 54:24 me lleva a pensar en una relación que va clientes a base de silencios y donde parece que ya ha habido algo más más allá de esos silencios y más allá de las palabras por lo tanto pienso en un lugar muy íntimo pero que está llena de ruido y eso me lleva directamente a pensar en La mujer de al lado de François Truffaut que nos cuenta esta historia de ella

Voz 1280 54:47 dramática a veces sobre ese papel vacío sólo escribimos una frase un sentimiento una sensación les sucede a Juan Diego Botto con un momento perfecto

Voz 50 55:02 la vida

Voz 51 55:04 a mí me recuerdo próxima a la sabiduría del paso del tiempo no siempre vamos a encontrar siempre va a volver a retornar el desamor la angustia el amor e los dolores pero uno nunca los va a encajar igual después de ver vivido Yes el haber recibido varios golpes varias caídas lo que nos hace falta las cosas es otro lugar

Voz 8 55:27 un

Voz 1280 55:30 o a Ray Loriga

Voz 21 55:31 a los desertores suelo firme puede caminar

Voz 1280 55:37 de vez en cuando viajamos hasta un sitio concreto al mar por ejemplo dice el cocinero Pepe Solla con baila

Voz 30 55:47 pie

Voz 1 55:50 excursión como se pues la profundidad del mar

Voz 1826 55:54 de pronto cuando Leonor empieza a cantar

Voz 1 55:57 las olas porque el honor cuando de pronto canta parece como que de esa profundida como hace la ola de de la energía al fondo del mar y de pronto sale erguida presumida como enseñando se mostrándose como pavor negándose un poquito no

Voz 1280 56:11 estás en os ocurre lo que diría uno de los presentes en la escena como cuenta el músico Carles Porta después de escuchar gracias

Voz 8 56:19 me

Voz 4 56:24 voy a salir esta noche iba a destrozar mi traje espero ver las calles ardiendo como en una buena películas y eso es lo que hicieron quiero salir contigo y que no mires atrás seguro que solucionaremos algo de lo que nos pasa

Voz 11 56:40 eh

Voz 1280 56:41 son los superpoderes que tienen a veces las canciones para hacernos alzar el vuelo

Voz 11 56:51 calma vida que corras todo libro bien

Voz 53 56:58 el tiempo

Voz 11 57:04 herida verde lo que busca a lo que en la caricia ayer poco la pena seda

Voz 38 57:28 ah

Voz 11 57:31 a todo olvida

Voz 39 57:37 eh

Voz 11 57:42 bien el tiempo miente va despacio con de de frente una colección herida

Voz 38 57:50 no

Voz 11 57:54 bailan vida baila Molina no no la deuda todo

Voz 54 58:38 la cara a cara

Voz 55 58:55 ahora ahora ahora

Voz 13 59:14 eh

