La Ventana (26/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1050 00:06 PP y Ciudadanos han anunciado un acuerdo para la Mesa del Parlamento andaluz órgano de control y decisión para lo que se debate en la Cámara Se repecho se repartirán los siete asientos de la siguiente manera dos PSOE dos Partido Popular uno ciudadanos quién asumirá la presidencia del Parlamento y uno Vox y Adelante Andalucía la formación de Teresa Rodríguez Se reúne hasta ahora para decidir si acepta o no este reparto Moreno Bonilla dado una rueda de prensa para anunciar este acuerdo el popular ya se ve como nuevo presidente de la Junta vamos a Sevilla Alfredo Guardia

Voz 1826 00:49 Manuel Moreno ese acuerdo afecta evidentemente despeja por así decirlo los obstáculos que había la presidencia de la Junta Andalucía si todo marcha tal como hemos previsto y si todos cumplimos nuestra acuerdo pues es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía

Voz 3 01:05 el dieciséis de enero será la investidura aunque los populares esperan presentar la composición del Gobierno cuatro cinco días antes desde mañana empiezan las reuniones entre PP y Ciudadanos de cara al reparto de consejerías

Voz 1826 01:15 Partido Popular mantendrá conversaciones también con Vox

Voz 3 01:18 qué dice toca dialogar con todas las formaciones y conocer las exigencias de unos y otros

Voz 1050 01:23 dieciocho personas han fallecido en nuestras carreteras en la primera fase de la operación especial de tráfico de estas Navidades son datos que acaba de ofrecer la DGT amplía Mariola

Voz 0259 01:31 herido se ha disparado en este puente de Navidad el número de muertos dieciocho fallecidos como dices en dieciséis accidentes de tráfico desde las tres de la tarde del viernes cuando comenzó oficialmente la operación hasta la media noche de ayer día de Navidad la jornada más siniestra fue el lunes las carreteras se cobraron en Nochebuena la vida de ocho personas el domingo fallecieron cuatro

Voz 1826 01:53 importante repunte mortal contrasta con los datos

Voz 0259 01:55 los del año pasado nueve personas muertas aunque hay que tener en cuenta que la primera fase de Navidad de dos mil diecisiete tuvo un día menos y hay que recordar también que la DGT intensifica durante todas estas fiestas los controles de velocidad drogas y alcohol

Voz 1050 02:10 la Guardia Civil ha informado sobre la investigación del asesinato de Laura Lou Elmo los agentes afirman que Eduardo Montoya era el principal sospechoso desde el principio que hubo que abordó a la joven el mismo miércoles cuando volvía del supermercado y que la trasladó a la casa de este allí le golpeó la cabeza contra el suelo la Comandancia sostiene que falleció el mismo día de su desaparición el informe preliminar de la autopsia sitúa la muerte cuarenta y ocho horas después de que el romeros el coronel jefe de la Guardia Civil en Huelva

Voz 4 02:38 ya de inicio pensamos que puede ser un sospechoso con mayúsculas lo que sí no me cabe ninguna duda es de que ella en ese lugar no ha tenido sufrimiento en el sentido de que fuera consciente de ese sufrimiento

así llegamos a las cuatro y tres tres tres en Canarias

Voz 1657 03:04 el Ayuntamiento de Madrid asegura que hay plazas suficientes en los centros del Samur Social para que nadie se quede a dormir en la calle ha anunciado la puesta en marcha en enero de un nuevo centro asistencial del Samur Social en Vallecas que contará con ciento veinte plazas que se suma al nuevo en Franco Rodríguez hoy precisamente el venimos contando que el Defensor del Pueblo ha solicitado información al Consistorio y al Ministerio del Interior sobre la saturación de los centros del Samur Social que ha obligado a dejar a familias enteras en la calle por la saturación en los centros Marta Higueras le recuerda que es competencia del Gobierno central

Voz 1516 03:34 el Ministerio de las entidades están desbordadas por lo tanto nosotros entramos a sustituir al Ministerio ya estas entidades estamos atendiendo con recursos municipales a personas a muchas personas muchas familias demandantes de asilo refugio por lo tanto estamos empezando a estar saturados también en el en el Samos no obstante eh estamos continuamente eh abriendo plazas para que nadie duerma en la calle

Voz 1826 03:57 Higueras que ejerce la alcaldía en funciones

Voz 1657 03:59 la recuperación de Manuela Carmena que sea operado hoy del tobillo más asuntos los sindicatos de Policía Municipal CPM CSIT han registrado esta mañana en el Ayuntamiento una reclamación administrativa denunciando la mala fe con la que el consistorio aseguran actuado en las negociaciones para el nuevo convenio colectivo que se aprobó en el mes de noviembre es el paso previo a la judicialización de estas negociaciones que pretenden llevar a los tribunales José Horcajo representante de CSIF

Voz 1050 04:24 lo que pretendemos con esta reclamación

Voz 5 04:26 que cumplan con su obligación de negociar este Ayuntamiento con las centrales más representativas en la mesa de policía y no suceda lo que ha estado sucediendo durante nueve meses de negociación en la cual no han tenido ni siquiera en consideración ninguna de las propuestas que se ppm CSIT Unión Profesional presentaron

Voz 1657 04:48 recuerden que siga activo el escenario uno del protocolo anticontaminación de la capital no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora la M treinta ni los accesos a la M40 doce grados hasta ahora en el centro de la capital

Voz 1679 05:08 S

Voz 1826 05:57 las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludo señoras señores qué tal cómo están abrimos aquí La ventana es miércoles y hoy por cierto hemos invitado bueno nos acompaña Isaías Lafuente como es habitual para tomar café en este primer tramo Isaías qué tal buenas tardes hola buenas tardes Roberto y hoy hemos invitado a bueno estas fiestas son muy entrañable es también muy viajeras así que digamos ganas de charlar largo y tendido con con él y una de esas tardes que tuviéramos un poquito más de tiempo con Paco Nadal que nos escucha desde nuestra emisora en Murcia Paco qué tal buenas tardes

Voz 1679 06:30 hola qué tal muy buenas Cafeteros

Voz 1826 06:33 porque ver estas son unas fiestas muy entrañables también muy viajeras y Paco Nadal acaba de publicar su último libro lleva por título El viaje perfecto para ti y tus circunstancias está publicado por Geo Planeta así que Paco hay un viaje adecuado personalizado para cada uno de nosotros

Voz 1679 06:50 pues sí de haber no existe el viaje perfecto hay un viaje perfecto para cada viajero porque cada viajero de su mundo oí ya hay un mundo para para cada viaje cada viajero no lo que trata de recoger de este libro que son bueno un poco recomendaciones e ideas para viajar en función de de de dos circunstancias como dice el subtipo

Voz 1826 07:11 ya porque esto de de dónde ha surgido bueno ya lleva muchos años pateando te el planeta por ahí no sé si en los últimos tiempos ya sentido también como parte de la culpa de la situación en la que nosotros te hemos colocado como prescriptor digo nosotros desde los medios de comunicación especialmente desde este programa no sé si te van asaltando por ahí cual doctor recéteme usted por favor un viaje

Voz 1679 07:35 pues sí y cada uno te pide sube

Voz 1826 07:37 es decir su su medicamento particular un poco

Voz 1679 07:40 por ahí va así que bueno sabes que que con llevo muchísimos años trabajando que todos los viernes tenemos un Consultorio viajero que la gente llama para preguntar las cosas más disparatadas respondo siempre que pueda y conozca no pues la verdad es que yo desde pequeñito siempre quise ser reportero porque antes era ser reportero viajaban documentaba así lo contabas no lo es hoy resulta que somos prescriptores que a mí eso me parece un señor con bata blanca repartiendo paracetamol no pero en realidad los prescriptores eso profesional de los viajes periodista de viajes que son de lo que soy un contador de historias no dejamos de ser también una especie de Médicos del alma que rezamos una medicina qué tiene que no tiene efectos secundarios y que sin embargo te puede hacer muy feliz que es viajar no yo creo que es la mejor medicina para la mayoría de las penas del alma no tiene efectos secundarios mucho mejor que el Prozac dónde va a parar te hace mucho más feliz entonces se me ocurrió porque no trasladar ese formato el consultorio a un libro Non también ayuda bueno pues con Geo Planeta por la editorial que les parece muy buena idea y me animaron y me ayudaron con él bueno de Imaz el viaje perfecto es un libro de recetas perdona pero en vez de recetar paracetamol aspirina eso Prozac y respeto son viajes para cada una de las circunstancias que se puedan dar en la vida porque efectivamente cuando nosotros contador de historias a periodistas de viajeros pregunta recomienda me Un viaje a ver dime dónde te duele qué tipo de viajero eres qué quieres te gusta la ciudad el campo aventura no no no existe un sólo viaje lo que para unos puede ser un placer enorme la de la experiencia de su vida para otros puede ser una tortura no entonces el el libro está eh debido de esa manera en función de la circular días personales decías Isaías

Voz 0827 09:33 no que le iba a contradecir sencillamente a Paco porque dice viajar te hace feliz pero no tiene efectos secundarios me imagino mejor efecto secundario que volver feliz de un viaje no

Voz 1679 09:44 claro es que sea la prescripción es de claro lo prescribe para que sea feliz además es la única actividad social que cuanto más rico eres puede captar dinero pero bueno eso no tiene mayor importancia pero es rico en experiencias

Voz 1826 10:00 distracción y conocimiento e entonces

Voz 1679 10:02 Francia no fíjate todo lo que te puede aportar un viaje

Voz 1826 10:05 decías tú que soñábamos con ser el reportero pero tú eres licenciado en Ciencias Químicas no si es que el Jemima como que no fuiste nunca vino a otro Paco

Voz 1679 10:16 mira los químicos servimos para un roto que para un descosido somos los científicos más más versátiles de la historia bueno aparte de eso pues mira yo desde pequeñito estuvo siempre muy ligado a todos tipo de movimientos juveniles en los scouts primero en el grupo de montañeros espeleólogo yo me pasé mi infancia en una tienda campaña viajando eso me enseñó a amar la naturaleza a compartir lo que es hacer actividades en grupo a ser solidario con mis compañeros estás colgado en una cuerda en una pared en una sima no ayuda a los demás pues el aquello no funcionaba no y además pone en riesgo a todos eso me enseñó mucho sobre todo amar a la naturaleza y a saber que el mundo la suficientemente grande como para para que no mereciera la pena esperar a que te lo contaran en un telediario

Voz 1826 11:04 es decir que tú sitio llegas a un sitio te sientes cómodo en cuanto encuentras cierta química con el entorno

Voz 1679 11:10 yo me siento mira llevo viajando toda mi vida

Voz 1826 11:13 tú te adaptadas muy bien no porque no te ha escuchado nunca hablar de un lugar donde

Voz 1679 11:16 le hubiera estado medianamente así

Voz 1826 11:18 el disgusto sino incómodo

Voz 1679 11:21 sí te puedo decir siempre habla de los sitios pero conozco muy pocos lugares en el mundo lo pueda sacarle algo positivo a la experiencia incluso cuando te lo cuando dices aquello que bien de mal me lo he pasado en este viaje porque ha sido duro ha sido cómodo aprendes algo en ese sentido soy un viajero bastante fácil lo que pasa que bueno por circunstancias familiares estudie químicas porque bueno eran otros tiempos mi familia tenía una industria la empresa el rostro químicos llevar al hijo mayor y tenía que ser el Hereu bueno esas cosas de la vida no pero bueno afortunadamente también pues en un momento dado de mi vida tuve la certeza de que lo que quería que lo que no quería ir de un golpe de timón a mi vida cosa que recomiendo a todo el que tenga un sueño no lo haya cumplido decidí bueno pues a partir de ese momento luchar por conseguir mi sueño que era vivir viajando es decir es que en resumidas cuentas que me pagaran por viajar en vez de pagar puedan hacerlo

Voz 0827 12:13 oye los viajeros no profesionales solemos decir cuando volvemos a casa como en casa en ningún sitio por muy bonito que sea el viaje a un viajero profesional también le pasa Paco tengo que ahora que estas cuando todo el mundo viaja estás regresando a casa también te sucedió lo mismo

Voz 1679 12:27 no mira a nosotros a los que llevamos inoculado ese virus de viajar perpetuo movimiento no no Espasa mi no te lo digo yo por sólo yo no soy ningún caso especial todo en los compañeros que se dedican a esto somos viajeros natos es decir lo sentí yo me siento feliz en un hotel en cualquier lugar del mundo en la soledad de un hotel que para muchos es desesperante yo soy feliz en esas situaciones un avión catorce horas en un avión para mí es la felicidad no hay móvil internet puede leer puede hacer películas puedes tener soliloquio es no me fastidia mucho lo bueno de cuatro cinco horas Bruno la nueva temporada yo quiero bueno este mismo doce catorce horas entonces yo soy feliz moviendo mi viajando y estando cada uno un sistema de ocho diez días en casa es cuando empiezo a sentirme incómodo no lo digo ni como heroicidad ni como nada es decir es un estilo de vida que a mí me va a que yo soy feliz con ella pero que no todo el mundo aguantaría aprendido también una cosa es que los que nos dedicamos a esto tenemos la tendencia a decir sin obviar

Voz 1 13:29 bueno eres feliz sino viaje

Voz 1679 13:31 a ver en absoluto viajar es un estilo de vida es una forma de de plantearte del mundo pero no todo el mundo tiene que ser feliz viajando continuamente muchísima gente no lo soportaría

Voz 1826 13:41 ya no porque porque tú que te pasas aquí una tercera parte de año quiero decir que en términos de tributación de tu podrías tributar en cualquier parte del mundo

Voz 0827 13:49 estamos entrando en territorios

Voz 1679 13:52 a ver la ministra creo que existe una posibilidad incluso de tributar fuera si pasas equivocas yo un año lo conté pasé casi doscientos veinte días fuera de casa anda tú podías no lo cuento más no yo este año he propuesto contar los kilómetros que agobia a ver si si me sale pero sí lo está este año próximo no no

Voz 1826 14:10 el que pasa empieza

Voz 1679 14:13 no voy a poner una libro de ti te hubiera apuntándole

Voz 1826 14:16 eso nunca nunca cómo no

Voz 1679 14:18 nunca el número de países que he visitado la gente no se lo cree pero es que no me apetece no sea nunca nunca he querido saber nunca me ha gustado la gente que vacila por ser viajero eso para ella pero a ti que te da miedo enfrente

Voz 1826 14:31 arte a a a la rotundidad de los números porque te vamos a salir unas cuantas vueltas

Voz 1679 14:34 al piano las cuentas y no mirar nunca nunca me ha gustado la gente que dice es que yo he viajado a ochenta países uno yo a noventa y que que te han aportado como he fijado por ellos has aprendido algo es más humilde más tolerante por eso es mejor persona muy buenas personas que han visitado cinco países en su vida y conozco muy malas personas muy soberbios que han visitado noventa y cien países

Voz 1826 14:58 si tú crees que te ha hecho mejor persona viajar tanto Paco

Voz 1679 15:04 pues por lo menos lo intento por lo menos intento yo viejo para aprender y para comprender intentos sobre todo comprender el mundo y comprender es que hay muchos mundos y que cada uno de ellos es único para cada una de esas personas su mundo su religión su cultura y sus costumbres su son únicas es el mejor lugar del mundo y el que ha nacido en Nueva York piensa que es el mejor lugar del mundo y he conocido a gente en aldeas de África que piensan que ese es el mejor lugar del mundo no porque viven en comunión y en sintonía con lo que les rodea intento ser mejor persona no sé si lo he conseguido eso tendrían que decirlo quieres me rodea pero por lo menos intento que me enseñe humildad por eso me fastidia es un viajero soberbio

Voz 0827 15:49 lo que sí que te tienes que considerar es no sólo privilegiados sino doblemente privilegiado uno por haber podido hacer en tu vida realizar tu sueño y convertirlo en una profesión en un medio de vida y además por haber nacido en esta etapa en la que has nacido no porque un viajero como tú hace dos siglos pues no sé por mucho que viajase a lo largo de su vida habría visto la milésima parte de mundo de la que tú has visto

Voz 1679 16:12 sí sobre todo hubiera podido contarlo la milésima claro claro yo doy clases habéis yo doy clases en el máster de la Escuela de Periodismo del país les taller de periodismo de viajes y a los alumnos lo primero que le dio cuando llega es enhorabuena si queréis estudiar periodismo de viajes habéis nacido en la mejor época porque nunca hemos tenido los comunicadores los contadores de historias tantas herramientas para hacerlo vosotros que sois deben generación es decir ya perros viejos en esto del periodismo sabéis que antes era un embudo tú tienes que pasar por el embudo de un medio de comunicación tradicional sino no llegabas al gran público aunque fuera es maravilloso ahora con las nuevas tecnologías cualquier chaval guardias chavala joven se pueda abrir un bloque puede abrir un canal de Youtube se puede abrir una Instagram tener una comunidad de seguidores Diallo la utiliza para lo que tú quieras o no eso sería otro debate pero como contadores de historias y los viajeros es lo que somos claro yo empecé dándole la tabarra la familia poniéndoles aquellas proyección me de quinientas diapositivas positivas que se me dormían todo ahora con la edad se pedido perdón tabarra GL pegaba pasándole diapositivas y además a los a los incondicionales ahora cualquiera puede tener una audiencia tremenda entonces para alguien que hemos nosotros que somos comunicadores vivimos en el mejor momento de la la historia de la humanidad para ser comunicador

Voz 1826 17:32 oye Paco enseguida vamos a tu libro nos adentra hemos en los pormenores y además nos explica saber cómo unos puede servir de guía en función de en función de los criterios que queramos utilizar para buscar en función de nuestra situación en función de lo que queramos encontrar porque supongo que además después también te voy a preguntar sobre eso sobre si ha sido con una intención determinada un país después te has vuelto con una cosa totalmente diferente y además para para bien pero como sé que uno de tus destinos porque hemos estado hablando aquí cada semana en el que estábamos bromeando incluso llegaste casi a pensar si si te dabas de alta allí como si te

Voz 1679 18:07 ahora yo estuve un mes no cinco semanas de todos los años este último deje de de cinco

Voz 1826 18:16 tras ya es que mira está por aquí con nosotros Javier Gregori nuestro compañero de los servicios informativos Javier qué tal buenas tardes hola buenas tardes a todos porque Japón es hoy noticia ha anunciado que se sale de la Comisión Ballenera Internacional para poder matar ballenas sólo hacía así saltándose la prohibición internacional vigente desde hace

Voz 7 18:34 y desde hace treinta y seis años

Voz 0882 18:37 Javier qué significa esto pues significa que las ballenas vuelven a estar en peligro en los años setenta estuvieron a punto de desaparecer de la faz de la tierra estamos hablando de la especie de las especies más grandes que que hay ahora mismo en la tierra imaginaros lo que supondría no sólo como emblema que son las ballenas de la fauna del mundo la tierra sino también para el ecosistema marino o no la Comisión Ballenera Internacional como decías para evitar la extinción de las ballenas hace treinta y seis años pues impuso una moratoria que se ha ido Rea aprobando hasta hoy en Japón llevaba ya unos años tratando de ganar dentro de la Comisión Ballenera Internacional una votación para que se levantara marzo Soria incluso había sospechas de que estaba comprando a pequeños países de de esta de esta comisión no lo ha conseguido sobre todo por la oposición de los países protectores entre los que está Australia Estados Unidos aunque parezca mentira y la Unión Europea que es la gran defensora de las ballenas pues bueno como no ha podido ganar digamos por métodos democráticos pues te sale de este tratado internacional de esta comisión iba a empezar a cazar comercialmente ballena si nos tememos lo peor no iba también por ejemplo Greenpeace hemos hablado con Pilar Marcos nos decía que que bueno que esto de saltarse a la torera la legislación internacional pues les parece tremendo noche parece la escuchamos

Voz 1826 20:00 la verdad es que estamos viendo un retroceso

Voz 8 20:02 en todos los convenios de protección internacional cuando un país no les gusta el giro que ha dado la Comisión Ballenera Internacional en este caso por parte de Japón que siempre ha pretendido seguir continuando con la caza de ballenas pues se apea de este acuerdo y anuncia que va cazar ballenas

Voz 0882 20:17 imagínate si a Japón en realidad siempre ha estado cazando ballenas en estos últimos treinta años bajo un paraguas que el se inventó que quede un vacío legal por interés científico ha cazado unas trescientas ballenas al año fundamentalmente cerca de la Antártida cerca del polo sur uno de los pocos santuarios que quedan todavía para las ballenas imagínate ahora sin está cortapisa saliéndose de este acuerdo de la Comisión Ballenera Internacional las que puede cazar no la poderosa flota ballenera de Japón la verdad es que que asusta lo que puede nacer sobretodo asusta porque hay otros dos países que también están fuera de la comisión Islandia y Noruega estos Kazán afortunadamente menos ballenas disfrutó más pequeñas que Japón pero estamos otra vez ante el peligro de que esta especie tan emblemática pues acabe mal aunque Greenpeace es optimista dice que espera que otros países no sigan el ejemplo de estos tres países Japón Noruega e Islandia que cazan comercialmente ballenas cuando no lo necesitan no

Voz 1826 21:15 sí

Voz 8 21:15 esperemos que acaba aquí que no haya efecto bola de nieve así que nos fiamos muy poco lo que hace la flota ballenera

Voz 0882 21:22 termino con un dato ya que habláis de turismo hay comunidades en Japón que ahora mismo ganan mucho más dinero con el turismo de avistamiento de ballenas que hace unos años ganaban cazando las ballenas imagínate la sin razón de del Gobierno japonés sólo hay un pequeño dato positivo porque no van a cazar ballenas en el Santuario Antártico sino que van a cazar sólo en sus aguas territoriales pero yo creo que eso no se lo cree nadie no

Voz 1826 21:48 bueno a esta parte el turismo es donde quería llegar muchas gracias Javier que y los teniendo aquí a Paco Nadal y tan conocedor de de de la gastronomía por ejemplo no sé si está muy muy presente la ballena por ejemplo en la cultura gastronómica o como nos decía Javier Gregori desde luego ha sabido tan

Voz 9 22:04 bien a Red dirección Nahr eh

Voz 1826 22:07 hacia el avistamiento como otra de las formas de de atractivo turístico y de ingreso por lo tanto en ese país

Voz 1679 22:12 pues fue su vida como bien decía Javier es que además claro necesita deciden yo creo que lo que hay es un nacionalismo ballenero hay una sensación de que esto era parte de nuestra cultura y no lo quieren quitar dio te puedo asegurar algo conozco Japón el problema el mayor problema de los japoneses no es poder comer carne de ballena pero estoy seguro que no está entre los cincuenta principales problemas es verdad que era parte de su dieta pero es una sociedad moderna avanzada con una cantidad de de de de posibilidades de obtener proteína que hoy en día la carne de ballena es casi simbólica de decir es que no es una demanda de de de Japón pero pasa lo mismo en Noruega

Voz 1826 22:52 es decir así como los de ayer

Voz 1679 22:54 como balleneros un nacionalismo de decir es que esto nuestra costumbre nuestros ancestros hacía nosotros tenemos que seguir haciéndolo yo entiendo que lo hagan en Groenlandia donde bueno son cincuenta mil personas que casi quince ballenas al año un puerto no pasa nada si es una parte importante de su dieta porque en Groenlandia tienen ballena foca narró al cuatro ser más no pero en Japón no no lo entiendo como bien decíais es que está más que demostrado que uno de estos grandes animales en libertad deja más dinero vivo que muerto hay leones en África todavía porque la entrada a los parques nacionales es carísimo los turistas lo pagamos con gusto para que siga oyendo leonés vivos puedan fotografiar los sigue habiendo gorilas en Uganda o en Ruanda o en Congo porque pagamos un una fortuna no Icon las ballenas pues pasa lo mismo es que el negocio de avistamiento de ballenas estoy seguro que que es más rentable hay estudios que dicen que en Noruega el a la caza de ballenas es deficitaria está subvencionada por el Gobierno que manda narices luego el Gobierno de lo más liberal abierto progresista y democrático pero subvenciona el carbón en las Islas es barba Svalbard para tener allí una una población estable de ballenas es es es una pena yo coincido con Javier que es una mala noticia para la de una mala noticia para los mares

Voz 1826 24:12 esta tarde la primera ahora estamos tomando café aquí con nuestro compañero Paco Nadal que viene también hablarnos de su libro viaje perfecto para Titus circunstancias publicado por Geo Planeta viajes hechos a la carta ya ha salido como mínimo en una ocasión África es el continente después te preguntaré en detalle también que en el libro para más de una receta nos remite a ese continúa tú tienes una querencia especial por por África Paco

Voz 1679 24:35 bueno sí la verdad es que lo lo reconozco es mi continente favorito así como para muchos bueno pues se iniciaron en la India o la India fue el el campo de el escenario de su sus aventuras mochilero para mí fue a África is sigo teniendo hacia ese continente una creencia muy especial creo que como receta cura muchos males enseña mucho y es el continente de la energía de la alegría de la vida de la apego a la tierra no todos identificamos a África siempre con la hambruna las guerras y tal pero África es la música el alegré viví y sobre todo una energía que emana de la tierra lo Icon unos atardeceres como no hay en otro lugar del mundo así que que si me declaro muy África insta en ese sentido

Voz 1826 25:18 hoy hablamos de paisajes idílicos y de viajes perfecto son las cuatro veinticinco tres y veinticinco en Canarias

Voz 17 30:08 pues mira raro raro raro Sharon extrema

Voz 1826 30:28 esta tarde tomando café con Isaías Lafuente y con el viajero de La Ventana con Paco Nadal consolidó el viaje perfecto para Titus circunstancias entre otras cosas Paco Llanos ha dicho lo feliz que es haciendo lo que hace es su trabajo bueno hoy por cierto hemos conocido una encuesta sobre la felicidad en el mundo laboral hemos sabido que disminuye el porcentaje de trabajadores que se sienten felices ahora dicen serlo tres de cada cuatro encuestados bueno parece mucho pero esos son cinco puntos y medio menos que hace tres años y además es el menor porcentaje desde que se realiza esta encuesta Iker factores resultan lamentables para sentirnos felices en el trabajo es acaso el sueldo es que ese ajuste que hizo que sea para aquello para lo que nos hemos preparado en la relación con los jefes con los compañeros pues parece que no que es la conciliación y es aquí en este punto en este asunto donde Isaías As centra la polémica de hoy

Voz 18 31:23 la polémica

Voz 1679 31:25 hay días

Voz 0827 31:28 pues sí es un dato llamativo la conciliación laboral y personal es el aspecto más valorado cuando se les pregunta por la felicidad en el trabajo según la última encuesta de Adecco es la primera vez que este aspecto aparece como el factor más importante para medir nuestra satisfacción laboral por encima de tener un buen ambiente en la oficina o por encima de tener un buen F también se valoran más las políticas empresariales que buscan el bienestar de los trabajadores que aquellas retributivas como es la primera vez que el estudio recoge este nuevo orden de prioridades no sabemos muy bien si nos encontramos ante un cambio de tendencia que ha llegado ya para instalarse si así fuera tampoco somos capaces de valorar Roberto si el cambio es consecuencia de la evolución de nuestras necesidades vitales o sencillamente de la resignación es decir dado que cada vez es más difícil alcanzar mejoras salariales a lo mejor por lo menos nos conformamos con que el trabajo nos deje más tiempo para disfrutar de la vida

Voz 1826 32:29 el ex director regional de Adecco óbito Tatary qué tal muy buenas tardes

Voz 20 32:33 hola buenas tardes qué tal bueno como se preguntaba

Voz 1826 32:35 Isaías esto es un cambio de tendencia y quiero decir el hecho de que aparezca ahí es una nota un notable alto algo más de ocho puntos sobre diez lo que valoramos el que podamos tener un horario que nos permita conciliar vida personal y profesional esto marca la tendencia

Voz 20 32:51 pues yo me atrevería decir que sí yo creo que tres de cada cuatro personas felices recurso bajón no están nada mal en un momento en el que la sociedad vivimos en esta llamada cuarta revolución industrial donde parece que la máquina se va a comer al hombre donde donde vamos a quedarnos sin empleo etcétera etcétera pues yo diría que que no es tan catastrófico ni ni tan duro como parece y que parece ser que que esto está está siendo una tendencia pues que va a marcar un punto inflexión o que lo seguirá marcando

Voz 1826 33:19 el hecho de que vaya a marcar un punto de inflexión también eso va a influir en la forma en cómo las empresas pueden afrontarlo y pueden también introducir medidas porque no sé hasta qué punto es está haciendo así si están introduciendo las empresas medidas relacionadas con la felicidad laboral de sus trabajadores

Voz 20 33:37 pues mira teniendo en cuenta que nuestro país está formado por micro economía no por mí con presas el noventa y cuatro por ciento de las empresas que hay en nuestra en nuestro país son empresas pequeñas ya que esto además no es solo no sólo afecta a grandes au o no tan grandes sino que efectivamente ya muchísimas personas lo toman como un aspecto fundamental yo creo que por lo menos para los departamentos de recursos humanos para los directivos de las empresas merece merece un análisis

Voz 1826 34:05 por autonomías también han hecho este estudio también les salen datos muy significativos por ejemplo en cuanto a la felicidad donde son más felices los trabajadores en nuestro país

Voz 20 34:17 pues sí que hay sí que hay variaciones importantes no parece ser que los castellanomanchegos son notablemente más más felices que los ciudadanos de la la Rioja la diferencia la diferencia es importante eh pero vamos se han entrevistado a tres mil quinientas personas de todo el territorio nacional y los datos que no salen y son bastante bastante dispares con con casi casi igualdad de autonomías que crecen con autonomías que decrecen

Voz 0827 34:44 se ha preguntado a los directivos también porque sería muy interesante hacer una encuesta semejante a los directivos que al final van a tener que ser los que implementen medidas para que los trabajadores sean más felices en sus empresas

Voz 20 34:56 sin duda luego yo creo que los directivos son los que tienen una visión distinta de la realidad lo que sean entrevistados son tres mil quinientas personas de manera aleatoria y ese yo creo quiero pensar que en esos tres mil quinientos habrá votantes de derechas votantes de izquierdas habrá personas que tengan cierto nivel de creencias religiosas cultura inclinación sexual etcétera por lo que diría que que es una foto pues bastante real de nuestra realidad

Voz 1826 35:23 porque Paco estábamos hoy con Paco Nadal nuestro viajero como decíamos cuando nos comentamos hace cuando no los estábamos comentando hace unos minutos lo feliz quieres en tu trabajo es todo lo que estamos hablando es decir la libertad eres libre como el viento la la la falta de largo necesidad de ajustarse a un horario y por lo tanto conciliar en función de cómo tuteo organicen eso eso tiene mucho peso para ti Paco bueno para mí

Voz 1679 35:46 hay muchísima no tiene todo yo iba huyendo de la rutina me he pasado de frenada hasta me apetecería un poquito de rutina en mi vida pero claro yo cuando escucho lo comparto eh así algo te hace feliz del trabajo es poder compatibilizarlo con tu familia o con tu ocio no pero aquí tenemos un gravísimo problema en España que son los horarios Spain is different es verdad lo somos diferentes pero no por otras cosas sino por los yo no he visto una cosa igual en el mundo osea ni siquiera vecino

Voz 1826 36:14 o sea que eso has visto mundo quiero decir que eso no es utópico Spain is different en ese sentido

Voz 1679 36:19 lo continua siendo lo fui a un servicio técnico de cerraban a la una y media de vuelven a abrir a cinco tres horas y media en medio el hueco del día a la mejora del diez Bani cierras no es imposible conciliar así claro luego terminaban a las ocho nueve yo creo que el gran problema de España es muy difícil de romper esa dinámica son los horarios nuestros comercios cierran muy tarde por eso nuestras ciudades tienen vida hasta muy tarde Noruega están cerrados a las seis y las calles están muertas que nuestra nuestras están vivas hasta la verdad en ese sentido no es hacer más divertidas más vida callejera pero a cambio de no tener nunca tiempo para estar en la Familia Real lo primero que habría que cambiar creo no yo para esa conciliación son los horarios eso de cerrar de dos a cuatro es absurdo y luego estar trabajando hasta las ocho no sé si eso a Deco lo contempla y su encuesta o no es o puede ser un factor que influya

Voz 1826 37:12 hay cambiaremos algún día señor tratar ahí

Voz 20 37:14 pues ojalá sí que es cierto que casi nueve de cada diez de los encuestados creen que una mejor y mayor racionalización de los horarios incidiría en una mayor felicidad sí que diría que todos preferiríamos dedicar más tiempo otras cosas incluso muchos de ellos en un sesenta y cuatro por ciento estaría dispuesta a salario por más tiempo siempre que satisfagan sus necesidades básicas diría que algunos cederían a pero por por pasar más tiempo con sus familias en esta época del año pues podéis imaginar no

Voz 0827 37:48 lleno leyendo esta mañana sobre su estudio he leído un concepto que me ha llamado mucho la atención una compañera suya de Adecco que habla del salario emocional es decir a parte del salario efectivo del salario dineraria ese otro salario emocional que te permita bueno hombre por supuesto ganar lo suficiente como para vivir bien que esto es lo fundamental porque sino por mucho salario emocional no está satisfecho pero después también conquistar no de lo fundamental que es el tiempo para poder disfrutar efectivamente de eso que te da tu trabajo

Voz 20 38:18 venga no hay que obviar que el salario ese el trabajo en sí es una medida socialización Iker salarios lo que nos permite pues puede tener una vida como la que tenemos no pero pero como decíamos mejores políticas de conciliación el poder destinar más tiempo a tus necesidades personales el día de tu cumpleaños poder coger de la tarde para ir a comer con con tu mujer con tus hijos todas aquellas iniciativas que promuevan el bienestar físico bienestar emocional y que que en de las empresas lo que tenga que ver con mejorar la sala Ehud de de de los trabajadores beneficios sociales de todo tipo de un seguro de salud de el tener un tique restauran parece que son un montón de muchas iniciativas que que no pueden tener tanto impacto pero que el salario emocional hoy pues coge un protagonismo especialmente importante y hay pues muchísimas muchísimas iniciativas que no sólo las grandes empresas en San imprime

Voz 1826 39:13 bueno pues diríamos que en esto del reajuste de los horarios en esto de la conciliación no hay nada en lo que estemos más de acuerdo pero lo que no lleguemos a un acuerdo nunca para cambiarlo Víctor Tata el director regional de Adecco muchísimas gracias

Voz 20 39:25 muchísimas gracias a vosotros en fiestas y realmente

Voz 1826 39:28 muchas gracias bueno Paco Javier lo que los viajes hechos a la a la carta voy a empezar con una especie de bombardeo eh de de situaciones circunstancias que he visto por aquí repasando tu libro tú me dices la primera receta que se te ocurra por ejemplo si nos deja la pareja

Voz 1679 39:44 bueno bien hay viajes para para para gente que la edad de su pareja para se bueno estás en una situación emocional pues mira yo hay recomendaría irse un viaje donde nunca este sólo sea puedes estar fastidiado irte sordo o un sitio donde de a encontrar sobre entonces por ejemplo recomiendo un viaje por los canales de Holanda en un barco de estos antiguos que han rehabilitado allí es un viajes muy cooperativo es muy muy cobra colaborativos de nunca te vas a encontrar suelo pero muchas veces te apuntas sólo un viaje se viaje en autobús por las ciudades de de Italia Group un grupos de gente ya unidos ya ligados que luego se van a comer o a cenar solos por su cuenta y tú te quedas solo sin embargo este tipo de viajes y mira llegó ya enseguida África Un viaje en camión a África veinte personas metidos en un camión nunca te vas a encontrar suelo no entonces la mejor manera de olvidar una decepción amorosa o un país como Cuba que también lo recomiendo ciudades países donde tampoco va a aceptar nunca sólo porque en Cuba hay que salir a la calle tienes amigos en enseguida no entonces bueno eso esos destinos en los que aunque tú te vaya solo a rumiar tú decepción amorosa allí no te encuentre solo ya que habéis llorando por la noche en el hotel a las ocho de la noche

Voz 1826 41:01 he visto que también hay viajes diferentes para superar por ejemplo la crisis de la de los treinta o la crisis de los cuarenta son recetas diferentes también en en esos casos Paco ese capítulo

Voz 1679 41:12 con el que arrancó el libro que es la crisis de los treinta El destinamos la crisis de los treinta porque claro es que antes con treinta años estaba ya casado casaba tienes un hijo tiene una hipoteca de un trabajo fijo presentaba una vida aburrida al resto

Voz 1826 41:27 no no no ahora ahora sí

Voz 1679 41:29 cincuenta y los cincuenta largos son los treinta verdad

Voz 0827 41:32 eso sí siempre lo cuarenta y mucho

Voz 1679 41:34 los treinta pero bueno para esa crisis de los treinta pues a ver primero la vuelta al mundo un clásico quién no pensaba algún día dejar un día de sol locos de oficina Artaud el trabajo y el jefe de los atascos largarse a dar la vuelta al mundo Auxerre mochilero por la India que es un clásico también para esos treinta años o por el sudeste asiático que yo creo que es el mejor sitio del mundo para él sede mochilero para muchas cosas pero para irse de mochileros no olvida un otra receta que recomiendo para muchas circunstancias podía ser para una decepción amorosa podría ser para la crisis de los treinta el Camino de Santiago Carrillo sentimos una medicina que siempre sienta bien no conozco a nadie que haya ido a hacer el Camino de Santiago y vuelve diciendo bueno me lo pasé bien tampoco era para tanto no es un es un viaje iniciático de interior de ti mismo llámale como quieras donde se hacen amigos donde nunca estas ojo no bueno pues esas podrían ser unas recetas para esas crisis oye

Voz 1826 42:25 por cierto tú estás presente a través de tu blog estaba presente las redes sociales pero sin embargo no tienes whatsapp

Voz 1679 42:32 no no yo soy así de rarito no exige además cada red social aparece implícita lleva implícita unos tiempos Inglaterra acoso es decir yo sigo usando el email porque alguien que me envió un email no espera conteste en el momento puede esperar esa mañana o por la tarde el Whatsapp lleva implícito que lo dije encontrar el momento para más bien que mal visto con lo cual eso genera un estrés tremenda vivo sin Whatsapp lo anuncio al mundo se puede vivir sin esa muy feliz quién quiere localizar me tiene mil maneras de hacerlo y que no espere que les responde al momento porque igual estoy haciendo cosas

Voz 1826 43:05 vas más interesantes cuál ha sido el capítulo más difícil de escribir Paco

Voz 1679 43:10 pues mira el es el más difícil de escribir ha sido para mujeres solas hay un capítulo para solteros era muy fácil hay muchas actividades para solteros y ahora el surgido montón además de agencias para Single pero el capítulo de mujer viajando sola en graves que este libro está un poco bañado en en tono de humor no hizo un capítulo que lo dice sin ningún humor no no con mal humor sino sin chiste porque estamos hablando de cosas muy serias y un hombre por mucho que viaje por mucho que empatizar mucho que quiere ponerse en la piel de una mujer nunca jamás seremos capaces de entender el terror que puede sufrir una mujer en una noche en una calle sola o sea dejando suelen en un autobús verse acosada eso hay que ser mujer para saberlo entonces bueno aquí pedía ayuda amigas viajeras tengo muchas amigas de periodistas

Voz 1826 43:59 hay cierto movimiento he visto también en los últimos tiempos no de de blogueros que además forman no sé si llamarle como una red entre entre ellas pero sí a veces a través de un a través de de eso de la ayuda de compartir sus experiencias no

Voz 1679 44:12 víctimas mujeres viajando sola es más de lo que uno se puede imaginar y además por países que en principio puede ser que no tengo una muy buena amiga bloguera que es especialista en la India y ha viajado por la India yo sola es pequeñita me nudista es decir no puede ser aparentemente frágil pero es dura como ella sola Se conoce muy bien la India por ejemplo en este capítulo de para mujeres viajando solas uno de los sirios que recomiendo que nadie imaginaria es Irán Irán es un país segurísimo mujeres amabilidad lleno de gente encantadora que no tiene nada que ver con el Gobierno de los ayatolás en el que bueno es verdad que una mujer tiene que ir con un pañuelo que no con el chador ni con el burka tiene llevar un pañuelo en el pelo es una incomodidad Illa bueno no ir muy descolocada pero pero según nuestros cánones por supuesto pero una vez allí habla con cualquier mujer que Irán ilegal que ha sido un país amable con ella seguro y encantado no sea que tenía más sorpresas de la vida con las los tópicos que tenemos el vestido

Voz 1826 45:12 ya quiero cambiar de rumbo ahora Paco eh Indonesia ha cambiado mucho desde el tsunami de dos mil cuatro

Voz 1679 45:21 bueno indonesias gigantesca son trece mil islas por desgracia pues están acostumbrados desastres hay volcanes hay tsunamis y bueno ha cambiado

Voz 1826 45:34 no me refiero a toda aquella zona eh me refiero ahora desde luego el foco está puesto en

Voz 1679 45:39 el exceso de sonda haberes son países que están acostumbrados a esto que tratan de implementar medidas de protección de alerta Tailandia también ocurrió en aquel terremoto tsunami de dos mil cuatro pero que ella ha visto que muchas veces es imposible poner una alerta a un fenómeno como este

Voz 1826 45:58 decía bueno hay ponemos el foco desde luego en Indonesia donde se ha recordado en toda aquella zona a los fallecidos en el tsunami de dos mil cuatro cuando ahí están en plena operación de de rescate todavía se siguen buscando a más de ciento cincuenta personas por la gran ola de este pasado sábado en distintos países han realizado actos de recuerdo de la tragedia que ahora hace catorce años

Voz 1679 46:22 casi exactos porque fue el veintiséis de diciembre

Voz 1826 46:24 exactamente catorce años exactos

Voz 1679 46:27 casi el mismo día

Voz 1826 46:29 actualmente doscientas treinta mil personas bueno estamos escuchando de fondo parte de la banda sonora original de de la película lo imposible desde luego en este programa tenemos un vínculo yo creo que que toda España pero especialmente en este programa tenemos un vínculo emocional con con María belong superviviente de de aquel tsunami e inspiradora de la película de Bayona de lo imposible María Belén qué tal muy buenas tardes

Voz 9 46:54 buenas tardes Marta cómo está qué tal cómo estás María amarilla en saco María estaba estaba allí

Voz 1826 47:01 en dos mil cuatro escuchamos su testimonio por primera vez aquí en este programa en La Ventana hace algunos años con con Gemma Nierga María estaba de vacaciones con su marido y sus tres hijos estuvo bueno conocer todos ustedes la historia gravemente herida durante durante días pensó que su familia no había sobrevivido en un día como hoy María que se cumplen catorce años cuando llegan estas fechas lo pasas peor se remueve muchas cosas

Voz 21 47:30 eh mira son fechas y es como difícil explicarlos en mezcla mezcla como toda la vida en en se condensa en poco tiempo porque la vida la vida son muchas alegrías siguió hoy tengo pues inmensas alegrías que celebrar hoy justo nos hemos reunido los cinco porque ya sabemos todos distintos lugares del mundo entonces me embarga una felicidad brutal ya a la vez dolor y congoja y todo eso está junto no es común cóctel un poco complicado entonces minuto gol pasando de uno a otro no de la felicidad y a la vez eh pues el dolor sobre todo por lo poco bueno por saber si hay un montón de gente viviendo pues lo mismo que nosotros ganó la incertidumbre tan dura pasar de la esperanza al desasosiego al dolor físico emocional que CC es complicado pero bueno así es la vida no tiene tiene de todo yo yo estos días tengo de todo

Voz 1826 48:26 claro estos días cuando llegan las noticias precisamente como las que estamos comentando todavía están buscando ciento cincuenta personas muchas de esa

Voz 9 48:34 citas centenas de de

Voz 1826 48:37 muertos eso cómo te llega

Voz 20 48:40 pues llega no me fija no