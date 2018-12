La Ventana (26/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 a las cinco a las cuatro en Canarias

Voz 1050 00:06 Ciudadanos presidirá el Parlamento andaluz tras el acuerdo alcanzado con el Partido Popular en ese bando su líder Moreno Bonilla ya se ve como nuevo presidente de la Junta ambos partidos han pactado un reparto de la Mesa de la Cámara andaluza en la que estarían todas las formaciones por lo que también entraría Vox la mesa controla por ejemplo los proyectos de ley del Ejecutivo que llegan al Parlamento el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero advierte del error que comete la derecha si pacta con un partido como Vox

Voz 2 00:34 no me parece bueno para el país en general pienso igual en España que en cualquier otra gran democracia el que la derecha o el centro derecha llegue a acuerdos con partidos de esta naturaleza creo que no es una buena si se confirma ese acuerdo de el que yo denominado del Tea Party eh no tengan ninguna duda que Susana Díaz y el y el peso de Andalucía

Voz 1050 01:00 a tener un amplio campo para hacer oposición se refería Zapatero como free party a un pacto a tres PP Ciudadanos y Vox juego de palabras con Tea Party que representa al ala más dura de la derecha estado en integrados en el Partido Republicano también Zapatero ha apostado porque Susana Díaz siga liderando el PSOE andaluz más cosas los presidentes autonómicos de las comarcas del carbón piden al Gobierno garantías para que las minas que decidan mantenerse abiertas tengan una central en la que poder procesar este mineral a partir del año que viene petición que han trasladado hoy a la ministra de transición ecológica informa Eladio

Voz 0527 01:34 Toxo desde el uno de enero sólo seguirán abiertas las minas de carbón que devuelvan las subvenciones recibidas hasta ahora y los presidentes de Castilla y León y Aragón quieren que el ministerio obliga a Endesa a mantener abiertas sus centrales en el Bierzo Teruel para que compren el carbón de las minas que opten por seguir el secretario de Estado de Energía José Domínguez Abascal que ha asistido a la reunión se ha comprometido a exigir a Endesa sin nombrarla un compromiso económico y social con las comarcas en que cierre minas pero sin fechas para el cierre de sus centrales

Voz 1826 02:04 en vehemente va a demandar de esa

Voz 3 02:06 compañías unos planes de transición justa y unos planes que permitan tener

Voz 1826 02:12 en un futuro para lugares donde en este mes

Voz 3 02:15 cuento tienen unas plantas eso no necesariamente es que la planta tal se mantenga abierta durante tanto tiempo

Voz 1621 02:24 vamos ya con los deportes Toni López buenas tardes que dan Nacho muy buenas noticias de Liga Santander destituido Asier Garitano en la Real Sociedad volverá a entrenar el primer equipo Imanol Alguacil igual que parte

Voz 1826 02:34 de la temporada pasada el Celta confirmada

Voz 1621 02:37 muscular de Iago Aspas que estará de baja alrededor de un mes además día especial en el fútbol internacional

Voz 1826 02:42 con nueve partidos de la jornada diecinueve de Premier

Voz 1621 02:44 Boxing Day a destacar en directo el Leicester uno Manchester City uno también todos los de la jornada dieciocho en la Serie A italiana a destacar el Inter Nápoles duelo entre el tercer y segundo que eso jugará esta

Voz 1050 02:55 noche cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:00 cadena SER Madrid la como

Voz 0464 03:03 unidad de Madrid amplía las ayudas es su plan de movilidad urbana sostenible va a destinar tres millones de euros para la compra de vehículos verdes iba aumentar las subvenciones para las empresas que instalen puntos de recarga eléctrica lo anunciado hoy el presidente Ángel Garrido que ha aprovechado para cargar contra las medidas del Gobierno de Carmena para reducir la contaminación

Voz 0177 03:21 nosotros partimos de esa otra concepción que es la de incentivar

Voz 1826 03:24 prohibir creemos que siempre da mucho más resultados

Voz 0177 03:27 esa puestas en positivo que las apuestas en negativo hoy es una muestra de colaboración también con las empresas de colaboración con la Administración esa apuesta y también con el Ayuntamiento por supuesto para esa modificación de los usos de los hábitos en los dirijan hace unas anginas mucho más limpias y por tanto a una saluda a una salud pública también mucho mejor para

Voz 1826 03:45 los desde Ecologistas en Acción celebran las

Voz 0464 03:48 medidas del Ejecutivo regional pero aseguran que existen otras prioridades para garantizar la movilidad urbana sostenible que el Gobierno no ha tenido en cuenta Juan García portavoz de Ecologistas en declaraciones a esta emisora

Voz 0850 03:59 parece que esas cantidades pues se podían haber eh lanzado invertido en otras como en otros asuntos sobre todo en actitudes por ejemplo reforzar el transporte público y en lo que haya menos vehículos en en la ley metropolitana Iker y que se sustituya por el transporte público más eficiente cosa que hay nosotros entendemos que

Voz 1826 04:17 hay bastante déficit por parte de la comunidad sino Garrido

Voz 0850 04:20 eso parece que lo elude no lo menciona

Voz 0464 04:22 también de la capital ha renovado la declaración de Zona de Protección Acústica Especial del distrito Centro este plan contempla entre otras medidas que en las zonas de contaminación acústica más alta Se reduce el horario de las terrazas hasta las once y hasta la una en periodo estival y una cosa más el Ayuntamiento de Rivas va a registrar mañana ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones el pleno de noviembre en el que concluyó que deben ser los clientes quienes abonen el Impuesto sobre las hipotecas continuó al sol

Voz 4 04:46 el trece grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 1050 05:00 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las seis las cinco en Canarias DNS

Voz 1 05:10 servicios informativos

Voz 5 05:17 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre lo sabe limpio directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com eres autónomo tienes vehículo de trabajo llamando Línea directa tienes un quince por ciento de descuento al contratar tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 1 05:43 Believe dos mil diecinueve en El Corte Inglés más preparado una gran selección de ofertas que están un auténtico regalo

Voz 6 05:49 veintiséis de diciembre al cinco de enero tienes un quince por ciento de descuento en la gama de aspirador ese Speed Pro Max de Philips además con financiación en doce meses

Voz 1 05:59 el Corte Inglés feliz dos mil diecinueve en General Óptica tenemos un plan para cada mirada

Voz 7 06:08 cheques descuento para Navidad yo este año me he portado muy bien claro y tienes un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad escena gatas Itu vive como miras General Óptica tu mirada esto

Voz 8 06:25 por qué la política también se explica no vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado quien gana con la respuesta es compleja y llena

Voz 9 06:32 qué matices la comunicación política juega engañar y engañarse somos periodistas y sabemos que sabemos hacer un trabajo de de circunscribir el asunto a dónde estás también no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la cultura estamos hablando de gastronomía Hora hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo las rabia

Voz 8 06:53 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde y siete en Canarias sí que nos también en Hora veinticinco punto es Cadena SER

Voz 1 07:03 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 4 07:06 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando en la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 10 07:14 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio es logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 11 07:24 hoy Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct y qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la pusimos antes de irnos de vacaciones más tranquila

Voz 12 07:38 lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 13 07:51 llevo toda la Navidad buscando un capón por la ONCE Iker William cupón de la ONCE para todos para pruebas chocara muchos sin pechugas sismos de dichos con muchos premios pise el ridículo así que por favor a mí un cupón

Voz 14 08:07 dicho queda menos de una semana de guiri no tienes nada así que no te confundan el uno de enero Sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros

Voz 1 08:18 muchos premios muchos coinciden

Voz 11 08:21 pues yo encuentro mucho más espantosos pasarse la vida como yo en un colegio de niñas impertinentes que se meten con nuestra familia

Voz 8 08:27 a ver si mi único sueño para están habían es conseguir una caja de Macarena García

Voz 15 08:33 ha interpretado hay que es la hermana pequeña de las cuatro hermanas

Voz 0509 08:37 eh y que tienen carácter

Voz 15 08:39 para mí muy divertido porque tiene un punto común foco caprichos

Voz 16 08:41 soy vanidoso pero pero a veces es una chica muy interesante con un talento inmenso para la pintura y que va a sufrir un un cambio en una evolución muy muy interesante será con lo tiene una mujer durante la obra

Voz 1 08:56 este cuatro de enero La Ventana la ficción estas navidades fiel cumplirá mismo ya en Cadena Ser punto com bien

Voz 8 09:07 un móvil en apoyo a engañarnos

Voz 17 09:12 sí a partir de un hecho real yo creo que tú creas él crea nosotros creamos vosotros creáis ellos crean

Voz 18 09:19 todo esto es el recreo en La Ventana el recreo la vida más allá de un patio de colegio

Voz 2 09:53 el diez cuatro y diez en Canarias

Voz 1826 09:57 bueno es la vida a un momento también para los encuentros así que ayer fue Laura por cierto ayer no antes de ayer Laura de la música está a la que es habitual durante la temporada de todo por la radio estuvimos aprendiendo mucho como siempre de música con Iñaki de la Torre que hoy vuelve otra vez aquí a su casa posibilidad Iñaki qué tal buenas tardes buenas tardes tan feliz de volver muy bien hoy tenemos no sé yo si decir música por partida doble o triple así si aparte de alguna sorpresa que tenemos por ahí pero te acompaña mira están contigo Milena Brody Borja Ocaña que son respectivamente viola y fagot de la Filarmónica de España

Voz 20 10:33 bueno la verdad es que sí Milena Brody

Voz 1826 10:35 Borja qué tal cómo estáis muy bien encantada

Voz 20 10:38 ver aquí igual este enorme chasco

Voz 1826 10:40 Ellos nos hablan de música hay de cualquier duda que tengamos entre hoy y mañana lo digo porque todavía estáis a tiempo los oyentes a través del tiene bemoles verdad hasta tiene bemoles Le podéis plantear cualquier cualquier duda que que tengáis sobre cómo yo recuerdo que en verano funcionaba mucho la pregunta ésta de oye en realidad lo que hace un director de orquesta ante la orquesta eso sirve para algo es sólo coreografía por ejemplo no pues ellos se atreven hasta con eso también a través de mensajes de audio en el whatsapp

Voz 8 11:11 seis tres cinco seis dos siete cinco cuatro seis ese verdad efectivamente

Voz 1826 11:17 te acuerdas muy bien desde el verano eh bueno un guión estupendo aquí seis dos siete cinco cuatro seis y es correcto garita buenas tardes buenas tardes qué tal el órgano casi Hoyo porque es que claro todo el mundo hace cosas maravillosas a la guitarra el favor viola yo pues esto de música irregular no Casio Pete ese lo respete uno lo manejaba lo Petén que es decir oye música como anda a Juan López Córcoles en nombre de la redada de Podium podcast en qué tal buenas tardes ahora está Roger Roberto Sobrino incapaz absolutos también te reconoces así oye por más que uno no sé si fue lo que hizo a propósito de el nuevo año garita cuando empezó este dos mil dieciocho que que dijo yo necesito un cambio de vida yo no necesito una reconversión espiritual de arriba abajo fue cuando lo encontramos ya en en verano no no no nos encontramos aquí con Edgar Hita totalmente diferente diferente porque en lugar de ser el especulador

Voz 1 12:14 era el informado

Voz 21 12:18 no

Voz 1826 12:29 Portús fueros no viene comentado en todo bien todavía porque ya como han dicho ya ya tenía que cambiar ya soy un tío serio vaya voy para los treinta y nueve te tiene que llegar el momento entonces ahora pues me documento Bebo de la fuentes de Google ya acudo a lo que nosotros llamamos así que

Voz 0509 12:47 está mal dicho los consejillos los consejito y eso para mí o para mí está eh es Roberto y después ya más serbio aquel los cosa Gistau por encima estar solos consejito eso es lo eso es lo

Voz 1826 12:58 más grande más más más más más Estampa

Voz 0509 13:01 lo encima eso ese esa gente tiene tiene o ha tenido un blog porque la mayoría acabaron en dos mil nueve pero es la gente

Voz 1826 13:06 escribía unos consejos continúan abiertos por ahí con estética en dos mil nueve a veces con tipografías dos mil cuatro pero si están avisos y ahí foros hay foros también también está Facebook no tienen por qué estar titulados de hecho hay algunos que tampoco les voy a preguntar pero

Voz 0509 13:20 ahí sí dan consejos para mí ya ponen merecen que les crea

Voz 1826 13:23 ya las recomendaciones de hoy yo de lo que estoy escribiendo por aquí no es posible que lleguen un poquito tarde puedes puede ser no pero como todo lo mío en la vida de hecho algo pero que lo has hecho el guión de manera preventiva por qué va que va lo peor es que lo he preparado si no lo que pasa es que estos días se habla mucho de cómo comportarse en la cena familiar que no haya trifulcas y entonces yo traigo las claves para ello

Voz 0509 13:45 qué pasa que casi hemos tenido ya todas las comidas y cenas pero aún podemos utilizarlo

Voz 1826 13:49 o sea podemos enderezar una muchos roscón de Reyes queda mucha Nochevieja

Voz 0509 13:53 la lo aún podemos podemos utilizar esta sabiduría de los consejos para la cena de Nochevieja

Voz 18 13:58 ah

Voz 22 14:27 vale sí

Voz 23 14:40 hay que ver cómo estás escuchando últimamente los cuarenta claro y te lo iba a decir ahora digo esto tabla ponen mucho

Voz 1826 14:47 oye entonces estemos en casa o no estemos en casa sugerencias para que las siguientes reuniones las que todavía quedan que son muchas y variadas salgan perfectas perfectas va primera contradicción en un sitio pone no voy a citar la fuentes porque luego algunos enfada yo soy porque otras pues digamos que no son fiables del todo Preud si te ponen planea las cenas con antelación si es posible varias semanas a mirando como si tú vale pero pero estamos que en febrero te pones a preparar ya la noche la Nochebuena o cómo va a suponer apuntan post it o el libreta todo lo que pueda suceder para que no tenga sobresaltos osea tú puedes apuntar que a lo mejor no se peleen tu tía tu hermano ya está cuando empiecen a aliarse con el tema de Cataluña o con el Barça Madrid o lo que sea y yo de estos un fósil de EE que está a punto aquí cosió y a pelear eh así es que claro no se puede pero si este sería el caso más extremo de todas formas no si te iba a decir que los posts aprobadas chupan lo por detrás eso está buenísimo que dice no lo haga hay niños que estáis en casa pero esa cosa arriba el pegamento no lo hagáis niños pero yo a los dicho pero lo he dicho para lo bueno no no no sé cómo arreglarlo bueno vamos no no no yo es la desconexión su barrió la redacción para que te dotes así saben eso como como si fuera el lado bueno voy a te cuelgas un poquito si no no nos deje y ahora con como te digo en el lado opuesto que ese este me encanta ahí me lo guardo porque a ver para esta cena que bien ahora hay para todas las de Mi vida

Voz 0509 16:15 cota de dice se trata de cenar en familia y todos tenemos que estar cómodos por lo que podemos estar en pijama o chándal nada de forma

Voz 1826 16:24 un gran peso los

Voz 0509 16:26 la todos los vasos y los cubiertos pueden ser de plástico y las servilletas de papel por fin Don Davis estado todo este tiempo con del mundo mira que mira queman pega la bronca en chándal hasta cenas que dice no pero sí voy a casa de mi tía porque no puede ir en chándal osea yo lo veo normal que Ken mira ahora no sé si me escuchas

Voz 24 16:45 Dorado acuerdo de Delgado lo no hombre tu madre mi madre helador

Voz 0509 16:47 sí me supongo supongo que me está escuchando este año voy en fin de año en pijama

Voz 1826 16:51 eh

Voz 0509 16:51 en fin fin de año en pijama y con los calcetines de fútbol por encima del pijama que eso

Voz 24 16:55 con un calor más bueno no se ha aprobado tu es no

Voz 1826 16:58 nunca nunca no te tienes que poner

Voz 0509 17:00 mi manta y luego te pones una camiseta con la bandera así de carpintería voz falló un agujerito si eso ya es traje de gas

Voz 1 17:06 la

Voz 1826 17:37 bueno los blogs y foros familiares que nos estaban sacando de dudas hoy sobre cómo afrontarlas siguientes comidas para este año ibérico

Voz 0509 17:45 sí sí y las que vengan las que ven orden a todo meticulosamente además del lugar donde se celebre la comida elige una sola para dejar las pertenencias otra para disfrutar después del postre y una para que los niños puedan estar aislados de los mayores la faltado una Consuelo helado por si alguien le gusta jugar al curling y otra poseen quiere practicar Crosby también que yo digo si yo tengo un piso de cuarenta y dos metros cuadrados que están contando ya con cinco salas por lo menos de esta gente

Voz 1826 18:10 cuántos metros cuadrados tiene cuarenta y dos Palacio no Price por eso digo que en la en la zona más alta de Rubí eso he is visual un dineral pero bueno es claro si lo de una habitación para los niños y otra para los enseres está bien porque cada año pasa que vas a casa de tu tía ella tiene una habitación con dos camas y en una se echan las chaquetas en plan montaña que vas haciendo ahí montañas que no ha llegado ni Paco nunca una montaña enorme osea de chaquetas y luego en la otra a veces ha perdido pero que en la en la otra cama es para dormir

Voz 0509 18:42 yo cuando están cansados los ponen en fila que lo ponen así en plan anchoas

Voz 1826 18:46 a todos los niños lo ponéis a dormir

Voz 0509 18:48 hay que ponerse de acuerdo cuál es cuál porque te pones amontonar chaquetas yo he perdido hasta tres sobrinos tres

Voz 1826 18:52 sobrinos ya ya tengo tres menos pues cuidadito venga más advertencias involucra a los niños

Voz 0509 18:57 en las tareas familiares que uno se encarguen de los cubiertos otros del pan y otros de los platos yo no sé qué tipo de decenas tiene esta gente pero los chiquillo de mi familia llegan eso en la locura que está está juntando se hizo siete demonio de ocho años hoy les vas a decir no y ahora por un apunte hacer esto punta hacer pero si esa gente que piensa la destrucción masiva avanzan como órganos de More arrasan los siete reinos acaban con Heisenberg bueno estoy mezclando cosas pero hacen muchas cosas tu ahí ahí la Supernanny pilla la baja si bien a esa cena de Navidad y me dicen que los pongamos a ordenar la mesa los niño de siete años

Voz 23 19:56 hasta ahora practicaban estamos en el régimen de competencias de nuestro hogar fracasa pero a ver cuándo vas a al hogar de otra a casa de alguien también debe saber cómo tú

Voz 1826 20:05 yo aquí tengo un problema porque dice no seas vago

Voz 0509 20:09 hace el favor de al menos tenerla Inter

Voz 1826 20:12 aunque no estés en tu casa

Voz 0509 20:14 es más limitado a la hora de colaborar siempre pregunta antes y debes llevar o prepara algo que pasa que aquí hay un problema yo algún problema que Gordillo Ximo pues que yo soy un vago soy bajísimo está feo decirlo pero soy bajísimo para algunas cosas a otra no pero soy bajísimo esta cuando fijo porque claro yo voy a llegar allí veo que hay que hacer porque estos me están diciendo que haga cosas voy a llegar ahí empezaré quieres que te ayude a poner la mesa prepara última Mi su quieres que te deja el mantel Pinto el garaje alicates el baño sabes será como como muy loco yo lo hago fatal esto

Voz 18 20:46 bajo rascacielos de Nueva con Villa una posta sabía que aquel

Voz 1826 21:03 lo siento no puedo dejar la toda ya hace que te mato está todo el mundo bailando pero voy ahora con una nueva controversia para cuando visita en la casa de la familia de tu pareja en este caso es que hay dos tipos de personas los que cuando acaba la cena pues quieren buscan cama bien dormir descansar hilos que quieren fiesta los que quieren jaleo que te dice no sabes en plan E no sé si sabes que está el típico que es el alma de la fiesta que que lo da todo el típico primo ultra aquí yo digo sabes que las mal la fiesta amigo de sus amigos si eso es eso es pues es ésta siempre

Voz 0509 21:36 venga vamos a cantar somos fue Amelio no somos familia que se pone haciendo aspavientos ahí con los brazos como ha visto Cholo Simeone cuando no anima al equipo que se pones pues el que os venga vamos va ir pues eso Isidro estas en en tu casa osea así yo voy a casa de alguien que no conozco mucho a la gente pues no sea sé que no estás en la ruleta de la suerte no estás ahí

Voz 1826 21:55 animando oye una de las cosas más difíciles de controlar estas reuniones familiares son esos asuntos los temas a tratar para que no acaben discos si tenía que llegar este tendrá que llegar pero claro aquí también te dan una sabia recomendación que dice ante la duda he aquí un listado de los más habituales Superman el listado política no no hay que tocarlo feminismo no religión hasta aquí más o menos todo normal pero ojo que sigue dice por supuesto

Voz 0509 22:23 no habléis de quién fue la culpa de que el abuelo murió hombre mira que le iba a sacar el tema falta de tacto no querer ya me han fastidiado porque yo iba ir a casa de mi pareja dice oye pues no sé quién pactará en Andalucía pero claras a perdonar Gertrudis pero no podía hacerle algo de comer porque tras o sea no lo no sé yo espero haber ayudado en la próxima cena o comida pues salga quien salga genial seguro

Voz 18 22:47 ahora Spar

Voz 23 23:29 hoy cuando pase por aquí la redada salimos corriendo sí porque Juan López a ver el tengo que vamos a tocar ahora es esto de Edgar no ha sido nada esto es lo complicado lo que viene a partir de ahora aún hay gente con cigalas y polvorones en la tráquea y nosotros vamos a ponerlos ya pero ya hacer ejercicio si los propósitos de año nuevo cuanto antes

Voz 27 24:04 los pongamos en marcha mejor además que quedó por delante Nochevieja luego los Reyes con lo roscones casi con ataques nata así que mejor ponerse ya ya quiénes son los invitados de la redada de Podium podcast que que has traido hoy pues tenemos aquí lo engañaba Antonio Pastor ya José Pablo Rodríguez ganadores personales y han escrito el libro Cómo me convertí

Voz 1826 24:23 quién runner si odiaba correr yo

Voz 27 24:25 creo que sólo el título ya no da una idea de que sí sí sí

Voz 23 24:28 sí sí hombre yo puedo imaginar alguna cosa Antonio José Pablo qué tal buenas tardes muy bien buenas tardes cómo estáis pues muy bien encantado de estar aquí a ver la primera pregunta algunos la primera pregunta cae por su propio peso es un poco

Voz 4 24:40 ya deducción que que no sale

Voz 23 24:43 al ver el título del libro porque esto del running siempre es siempre es una historia de amor odio

Voz 28 24:49 sí un poco en la idea de

Voz 1621 24:51 con lo que se ha puesto en el título a este libro no el final creo que es la típica frase que que todo corredor enganchado como es nuestro caso hay muchos que que tenemos a nuestro alrededor ha dicho alguna vez en su vida no o incluso a día de hoy algunas lo seguimos diciendo bueno pues al final como muchas de las relaciones y de la vida es un poquito de amor odio pero al final lo acaba más eh

Voz 1826 25:17 no te la acabas teniendo más más amor que odio al final ellos quería preguntar por el formato el libro es es un libro un poco un haría un libro de autoayuda pero está novelado es decir el lector puede sentirse identificado o no con los con los personajes

Voz 0765 25:29 sí era nuestra idea cuando cuando nos pusimos a escribir el libro era que saliera un poco del guión en el que suelen estar escrito todos estos libros de de iniciación al running no porque no deja ser uno

Voz 1826 25:41 en un libro de iniciación

Voz 0765 25:43 y y queríamos ir más allá de dar unas simples pautas queríamos que el lector se siente identificado con con la historia que que hemos creado no una historia de ficción pero que al final es real como la vida misma no es un personaje que va pasando por distintas etapas Si se va enganchando en esto del running y luego además de esta historia tiene su su parte de de pauta para para que realmente él lo vayamos haciendo bien no si no sirva también como

Voz 23 26:14 como una vía pero la principal la El principal

Voz 0765 26:16 qué tipo era que que la gente se identificara con con el personaje y gracias a eso se enganchar a mucho más fácil hasta el radio

Voz 23 26:24 aquí hay Garitano los atreve está escribiendo dice pregunta les una novela hay muertos que tiene que tiene cada cosa

Voz 1826 26:32 que se lo hagáis caso no hagáis nada igual

Voz 23 26:35 no no se lo tengáis en cuenta oye como estamos en plena temporada alta de propósitos Yves vosotros os dedicáis a a esto cuáles son las cosas que más nos suelen frenar a la hora de salir a correr digamos como el el pódium el Top tres de excusas que no que no solemos poner pues justo uno de los capítulos del libro va totalmente acaban las excusas no me quería que ahora ya no sabe decir oye pues si hay muerto si no vale vale

Voz 1621 27:01 Ahmed podría haberlos exacto que hoy en día hay

Voz 23 27:04 hay un boom demasiado peligroso con este tema

Voz 1621 27:06 eso es otro otro

Voz 1826 27:08 eso para otro día eh

Voz 1621 27:10 me parece excusas excusas hay de todos están las las más típicas no que es que hace mucho calor hace mucho frío o me pongo a partir de enero de dos mil diecinueve o cuando llega en el mejor tiempo cuando cambie la hora y es que no sé cuál es mi deporte no se es muy

Voz 1826 27:28 muy típico echarle la culpa a los que tienes en casa es que tengo los niños pequeños es que mi mujer o mi Mari

Voz 1621 27:34 yo me está esperando en casa pues eso para para

Voz 1826 27:37 entonces mano Ronaldo los opinadores sala utilizado yo siempre esa lo que quiere decir pero la utilizo además que hay muchas excusas pero vamos al final como siempre decimos nosotros no dejan de

Voz 1621 27:48 excusas si al final hay que intentar romper todas estas barreras Si cuanto antes ese caos

Voz 0765 27:54 las zapatillas o cualquier otra activo

Voz 1621 27:57 Day exacerbó ejercicio que al final es la mejor medicina que hay

Voz 1826 28:00 el el libro tiene trece capítulos hace un poco un repaso por todas las etapas que tiene un corredor popular me interesan mucho que le contéis a España que eso de ir al Decathlon el sitio que se que apatía más barata para empezar es un error no necesito que lo digáis pudimos de Calderón en un abrazo con las zapatillas baratas generales que eso es un error no creo que hacer diez kilómetros con una zapatilla de veinte euros eso sí es uno de los Príncipes de los principales errores

Voz 0765 28:28 es el el hacer en el engancharse a esto del Running y ponerte a los primeros días sobre todo salir a correr con con la primera zapatilla que encuentras en casa no sobre todo la zapatilla vieja que tienes por ahí de cinco años de la típica arribó clásico o algo así que no es una una

Voz 23 28:45 las arcas especialista de clásico claro

Voz 0765 28:51 son las típicas zapatillas de correr y realmente si en algo tenemos que ser conscientes de que nos tenemos que gastar el dinero hoy tenemos que ir con algo buenos con una con una zapatilla de correr al final la zapatilla lo que nos lo que nos va a limitar el impacto contra el suelo y nos va a ayudar a que nuestras articulaciones no sufran entonces sí que tenemos que ser muy consecuentes con la zapatilla eso no no significa a gastarse el dinero en la zapatilla más cara calla en todo el mercado pero sí sobre todo que sean zapatillas específicas de

Voz 4 29:18 Roberto máscaras son Navarra Roberto ha visto qué cantidad problema Nos hemos ahorrado desde que el lo a correr

Voz 0788 29:24 cuando empezamos ser después fue footing luego fue jogging y ahora lo del Rangers ha complicado mucho rallyes está complicándose otra postura

Voz 1621 29:31 aparte de esto de las zapatillas cuáles son los errores más habituales del principiante pues mira el error para mí es el principal error que hay hoy en día es que parece que él sólo vale hacer una maratón no hacer auténticas manchadas de muchos kilómetros parece que ya las cositas de de cinco kilómetros o simplemente el hecho de salir a correr parecidas a las semanas por hacer algo ya parece que ya no no vale para nada no entonces con esto lo que te quiero decir es que el principal es que la gente quiere empezar la casa por el tejado y al final correr es un es una actividad muy gratificantes Natividad que se puede hacer en cualquier parte del mundo oí ya pues hacer sola con gente ahí tiene muchísimos beneficios pero también hay que hacer ver a la gente que también puede ser una actividad que es un arma de doble filo también puede volverse en su contra

Voz 29 30:18 en poco agresiva hay un poco

Voz 1621 30:22 se te puede complicar un poco no entonces lo principal es empezar poco a poco saber cuál es tu punto de partida saber de dónde vienes el tiempo que lleva sin hacer nada y el tipo de lesiones limitaciones que puedas tener a partir de ahí empezar muy poquito a poco esto es una carrera a largo plazo nunca mejor dicho y si encima te puedes poner en manos de profesionales que te que te echen una mano que te ayude no que te asesoren pues muchísimo mejor que la voy a dar mi teléfono entonces

Voz 8 30:49 bueno porque soy el índigo

Voz 1826 30:52 a mí me hace mucha gracia un momento exacto de el de el corredor popular haciendo una analogía con la Cerveza Cerveza cuando ya estoy metida en esto no ya este jaleo cuál es el momento del rally igual es cuando dices irme al Rastro me hubiera Coslada no hacer un día Azca ya el momento en el que ya tienes la droga dentro cuál es

Voz 0765 31:11 bueno al principio realmente a todo el mundo le cuesta correr no les supone un sacrificio oí realmente no les gusta bueno van pasando hay unas unas semanas hace unos meses en los que ese esa persona no no no siente gratitud a la hora de correr pero sí que creemos y también esto lo hemos reflejado en el libro creemos que el punto en el que alguien realmente engancha es cuando se lanza a hacer una buena carrera popular rodeado de amigos el ambiente que se vive dentro de una carrera popular con cientos o miles de personas esas emociones tan tan distintas salas de correr solo hace que cuando cruce la meta esa persona vive vive un una algo por dentro no que que realmente le despierta eso no

Voz 4 31:58 infarto o en dame también pues

Voz 0788 32:00 pensaba que era eso lo porque oye sí que hay

Voz 1826 32:03 gente que realmente se enfada mucho incluso que les cambia el carácter sino pueden correr aunque sea por una lesión eso es el mono no eso

Voz 1621 32:09 tiene remedio si eso es un poco ya cuando pasas el punto de de la obsesión que también existe a todos nos pasa que hay días cuando te pasa esto esos porque ya se ha convertido en un estilo de vida al final eso poco más ver a la gente a lo mejor que no corra hay un me me escuche de ir a un estilo de vida correr pues durísimo no pero sí que es verdad que los que ya llevan mucho tiempo corriendo y otras con mucha gente que no estará escuchando estará sintiendo es que al final esto es esto es un veneno que que es una necesidad es una necesidad igual que alguien desayuna come cena duerme au au va al baño no mal eh se convierte en una necesidad necesitas correr para pues para desconectar para sentirte bien hay llega al punto de que incluso pues pues por temas sobre todo de lesiones falta de tiempo no lo puedes hacer hay pues pone de mala leche

Voz 1826 33:01 pues el título del libro podría haber sido Dame vida bueno que quiero morir pero no es cómo me convertí en runners y odiaba correr de Antonio Pastor y José Pablo Rodríguez los invitados que nos ha traído y Juan López de la redada bueno pues

Voz 8 33:14 muchísimas gracias amigos y mucha suerte muchísimas gracias a vosotros hacer muchos kilómetros eso es lo que sabemos hacer

Voz 5 33:24 ahora me cuentas que hay seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa a punto com y tu vehículo su herramienta de trabajo Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 30 33:48 sí

Voz 1 33:55 la de campaña en las redes sociales a La Ventana seis días Laren

Voz 32 34:26 si no tenga prisa que mide cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá cómo usar Estado por cierto sabe lo que ha pasado

Voz 33 34:44 no

Voz 8 34:47 Marcelo una venta

Voz 34 34:48 en la Cadena SER

Voz 4 34:54 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana el fan

Voz 35 34:57 en un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 28 35:10 para Torres las encontramos esta noche aparte

Voz 6 35:13 arde la una y media en la SER

Voz 36 35:16 vale venga vamos estamos todos de nieve al contrabajo Relaño y su banjo ahora los teclados el ritmo marcan Ponseti con la batería de Pacojó al bajo Gallego

Voz 1826 35:28 eh

Voz 1 35:30 vientos yo de inválido Alvarez

Voz 8 35:33 Iturralde

Voz 36 35:37 mira ahí detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte de muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 1826 35:59 como he dicho

Voz 18 36:04 seamos realistas

Voz 28 36:06 tú un arte que te lo esperes Braulio siéntate bueno eso amigos de Facebook oyente puede dejar de seguir te puede echarte del trabajo hay que en toda la vida es incierto está pendiente de un hilo pero tranquilo y algo que nunca te abandonará la Cadena SER no exacto

Voz 0509 36:35 ya se veía venir desde el principio a ver si atendemos a hacer giros inesperados en la cuña perdón

Voz 23 36:41 en mí siempre estaremos contigo

Voz 0509 36:46 el mundo desde que empecé a oír las

Voz 6 36:58 feliz dos mil diecinueve en El Corte Inglés hemos preparado una gran selección de ofertas que son un auténtico regalo

Voz 9 37:04 dieciséis de diciembre el cinco de enero tienes un televisor LG inteligente de sesenta

Voz 6 37:08 poco pulgadas 4k con un cuarenta por ciento de descuento ahora mil ciento noventa y nueve euros además con financiación en doce meses con nuestras tecnoprecios El Corte Inglés feliz dos mil diecinueve

Voz 0530 37:20 hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin un nombre en y la oportunidad de empezar una vida contó ayuda Unicef puede salvarnos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos Donna UNICEF en un nombre una vida punto es

Voz 1826 37:46 esa niña de doce años que cruzó sola toda África

Voz 6 37:49 hasta recibir el abrazo de que esta tierra sea el dique de contención

Voz 23 37:58 a hacer una pregunta señor Rajoy está usted dispuesto pienso

Voz 1 38:02 que ha llegado el momento de poner el punto final o un año siempre aspiro este XXXI a partir de las nueve y media de la noche los sonidos de dos mil dieciocho quiero que vayas por la calle pisando fuerte sí un daño siempre respiro con Ana Martínez Concejo síguenos también en Cadena Ser punto com Nuestra la Ventana entre Rubén

Voz 1826 38:42 yo hoy aquí en el recreo volvemos a abrir nuestro consultorio musical tiene bemoles es es él ya sabéis que en este espacio podéis preguntar si tenéis alguna duda lo que si os ocurra sobre el mundo de la música podéis enviar preguntas a través de ese gasta como decíamos en Twitter o a través de un audio al Whatsapp

Voz 8 39:01 seis tres cinco seis dos siete cinco cuatro seis no penséis que es el teléfono personal de Milena Brody que estoy Milena Brody Borja Ocaña son viola y fagot en la Filarmónica de España y a pesar de eso los queremos muchísimo aquí

Voz 23 39:18 claro que se lo damos de comer hoy hombre no les tenemos una una rendida admira

Voz 1826 39:26 son precisamente por eso están estáis preparados no para que empiece ya al consultorio este de tiene bemoles Milena

Voz 20 39:32 aquí estamos si es un placer volver aquí para hablar de música cuantas vosotros y más aún en estas fechas donde aparte de hacer compras tenaz comilonas de celebración uno de los ingredientes más importantes es la música porque que sería la Navidad sin la música

Voz 1826 39:47 no sería no se diga la verdad es que yo no me imagino

Voz 23 39:50 no una Navidad sin villancicos si el villancico este de los niños de San Ildefonso por ejemplo no que también

Voz 1826 39:57 música sin el clásico concierto de Año Nuevo

Voz 4 40:00 él allí las daba el Estado además es es uno bueno es el tema que hoy queremos contaros el Concierto de Año Nuevo porque tú seguramente habrás escuchado muchos conciertos de Año Nuevo pero eso qué quiere decir que ya me desconcierta edad no voy a decir tiene no no hay una correlación experiencia experiencia ya era tercero sabes cuál fue su origen ni ni idea es algo que nadie

Voz 1826 40:25 pregunto tú si yo lo sé tú si lo si del orígenes es sólo salto de esquí primero galos saltó del concierto

Voz 4 40:31 no no vamos a ver es que es un concierto que bueno ahora tiene un carácter festivo y alegre pero es que esos orígenes son todo lo contrario

Voz 20 40:38 es un concierto que lleva haciendo esas setenta y cinco años en Viena la capital de la música en el país de la música Austria es un lugar donde nacieron compositores como Schubert Strauss Mozart Haydn vivieron Beethoven Brahms por eso zumbido pero no como sido con Bailey de de la música allí no realmente totalmente una mina de grandísimos músicos y compositores pero pocos saben que el primer Concierto Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena celebró no el uno de enero sino el treinta y uno de diciembre eso es adelantarse ya ves ya ves fue en mil novecientos treinta y nueve cuando había empezado la Segunda Guerra Mundial y fue cuando los músicos de la Orquesta quisieron reivindicar abajo porque el Tercer Reich alemán quería disolver la así que para protestar se inventaron un concierto con música únicamente austriaca de los compositores vieneses Strauss Lane

Voz 4 41:27 vamos que ese concierto fue una declaración de principios contra el Gobierno alemán hoy es sinónimo de alegría y celebración de un año nuevo

Voz 23 41:49 oye mil novecientos treinta y nueve Borja ese primer concierto de del año ese concierto de Año Nuevo

Voz 4 41:56 siempre se ha celebrado ha habido algún año que no buena pregunta ha sido a cazar porque ha habido una vez en la que no se puede interpretar cuando fue en el último año de la Segunda Guerra Mundial en mil novecientos cuarenta y cinco no se sabe muy bien por qué pero se cree que fue un bombardeo de la aviación aliada a la capital austriaca que afectó al Palacio que lo acoge el Musikverein de Viena esa esa sala cuadrada dorada que todos tenemos en mente cuando nos imaginamos es es super concierto

Voz 20 42:24 sí yo estuve el año pasado y la verdad es que impresiona impresionado bastante bueno pero seguro no bueno pues este concierto es transmitida en todo el mundo para una audiencia estimada de mil millones de personas en cincuenta y cuatro países más o menos como el Mundial de fútbol y quién se lo iba a decir a Strauss padre cuando comenzó todo porque es que Strauss no quería que sus hijos se dedicasen a eso a la música esto de la música la música como te vas a dedicar a la música dedica te algo mejor no lo típico que ya a los no

Voz 4 42:58 el caso es que los tres hermanos tuvieron que aprender a escondidas con ayuda de su madre y a pesar de la prohibición del padre todos fueron músicos ya

Voz 1826 43:07 qué paso con los otros que no han sido tan famosos

Voz 4 43:09 uf pues que aquí hay telas esto es toda una serie de de

Voz 1826 43:14 de la sinopsis sólo mira vamos a empezar por uno de ellos

Voz 4 43:17 Josef Strauss murió en un accidente dirigiendo un propio concierto que dio un paso hacia atrás se cayó y murió no me digas sí pero eso está datado en la mili una manera absurda dijo los hermanos pobrecillo mi hermano muerto pues no Edward Strauss le tenía vamos es que tenía poco talento estaba súper celoso de su hermano así que cuando murió no fue al entierro buenos Boqueria pero pero con la cara un poco larga y quemó toda la obra de su hermano a imagínate si tenían celos así que en esa vorágine de acontecimientos de familiares pues yo en Strauss que se llamaba como su padre Johann Strauss dos Se llamaba como su padre Johann Strauss uno pues tu voto

Voz 28 43:59 todo Via Verde no luz verde para para triunfar a diferencia de azul

Voz 23 44:14 bueno el Danubio muy muy azul no es esta música es inconfundible es una de las dos propinas que siempre se hacen en este concierto cuya si no se va va a caer seguro que estén efectivamente vas a un restaurante y sino te ponen pan que dices sobre aquí falta algo no pues esto es igual si eres educado dices eso sí

Voz 20 44:37 bueno Borja Villel que siempre buenos comparaciones de pan pero las propinas no estaban en las primeras representaciones Danubio Azul se toca desde los años cincuenta este vals fue un encargo cuenta que Strauss se olvidó por completo de componer lo hasta que casi no quedaba tiempo y tuvo que ponerse todo vamos ponerse a componer a todo Prisa bueno otro bis que se toca es la Marcha Radetzky la famosa mal cerrada imprescindible estrella indiscutible para miro empieza el año sino

Voz 1826 45:05 escucho la marchar es claro además el

Voz 20 45:07 el director suele ponerse con el público y el público suele ahí al final dirigir a la Orquesta Hay aquello se vuelve sí sí sí esto sí sí la gran fiesta bueno así que vamos a terminar con esta obra para

Voz 1 45:20 para tenga la sección para ambientar rugió

Voz 4 45:23 pero pero antes antes de acabar del todo vosotros tenéis Concierto de Año Nuevo

Voz 1826 45:27 con la Filarmónica de España si nos vamos

Voz 4 45:29 a Gijón el día uno estaremos allí en el Teatro Jovellanos disfrutando de Música vienesa pero como estamos en España vamos a poner también música de zarzuela que los espectadores puedan disfrutar así que la zarzuela La marcha Radetzky

Voz 23 45:43 en caer en el concierto de Año Nuevo no podemos hacer spoiler mañana ahí

Voz 1826 45:50 a otras preguntas porque a esta parece que no pueden entrar a degüello aquí Milena y Borja

Voz 8 45:55 a otras preguntas y que responden tiene bemoles

Voz 1826 45:58 el os voy a través de audios de whatsapp en el seis tres cinco seis dos siete cinco cuatro seis

Voz 23 46:28 voy contigo enseguida Iñaki de la Torre pero espera que tengo una llamada dentro de este mundo surrealista del recreo puede ocurrir cualquier cosa hago esta advertencia porque es el que me que tenemos una llamada

Voz 8 46:56 es Beyoncé

Voz 23 46:58 qué tal buenas tardes cómo está

Voz 28 47:02 hombre cae tu llamada esté

Voz 1826 47:04 Marcha Radetzky cierto llama Beyoncé

Voz 23 47:09 pero creo cada inicio de temporada mini temporada

Voz 1826 47:12 esto es como se estaba contando

Voz 0509 47:14 ese los días lo segundo ya va a hablar contigo de nuevo es maravilloso que cada año coincide captó en España pero este año no está años ha visto a la noticia no que estaba en estado actuando

Voz 28 47:25 la India hay una bola de la hija

Voz 0509 47:30 el más rico de allí de la India que tiene mucho dinero pero la gente se piensa que el dinero

Voz 1826 47:34 pero no que tú ahora actúas en bodas no

Voz 0509 47:36 claro yo hubiese ido igual osea que es el dinero si no tiene la ilusión que genera música palpita dando en el interior de tu corazón eh que si sí que es el dinero a exigiera a era boda pero bueno me nueva monte cantera fue lo de líder líder el no rompa mi pobre corazón que me aprendía el baile para la ocasión y luego la una sucursal le cuando quieres que vaya dos Un va

Voz 1826 48:01 el chocolatero también aprendí

Voz 0509 48:04 que canté mi se encontraban ni una ni la esta de la de culé no entraba N'Diaye singular Hay la gente mirando para otro lado estás crema tú lo sabes no que está en la que te gusta

Voz 1826 48:15 sí está suena las otras bodas sí que suena pues

Voz 0509 48:17 es ahí no entraba todo el rato te sabes el baile de los gorilas y yo jurídico la reputación pero bueno

Voz 1826 48:23 a gritos

Voz 0509 48:25 mira haciendo la conga en Jalisco pero bueno por lo demás bien co yo con la bueno ya te lo dije en verano las chiquillas gemelas que ya las tengo las tengo grandes sea bueno no sé si son gemelas au mellizas porque eso no lo sabe nadie bien

Voz 1826 48:38 lo sabe todo el mundo menos tú

Voz 0509 48:40 a nadie lo sabe lo dicen así el son mellizas lo dicen por decir y cómo lo dicen así sinceros y rápido me han dicho que las tuyas son me han dicho bueno que hay gente que me dice que son melliza los médicos gemela luego otro bueno es que nadie lo sabe esos bichos al ya le he dicho Jay sabes no allí sí que mi jefe le he dicho que canceló el pedido que ya llevamos tres Zagales Roberto osea ha dicho por tacaño porque hace hay León abajo algo porque está que solucionar lo digo porque no he jolines que esto es una esto es una locura tantos niños y luego pues como todos engordando fuerte estas navidades

Voz 1826 49:14 sí así tienes que estar ahí cantando por las bodas oye

Voz 0509 49:17 ya me ves madre mía fui arrase los canapés que quedaban bien me lo puedes poner un papel porque claro tú piensas esa gente tenía dinero y luego eh bueno ahora estoy de Nochebuena yeso hará si hago la foto así en familiar que me pongo yo de selfie la mesa detrás igual por Stories en Instagram con la canciones de Mariah Carey porque nadie lo ha hecho y que me gusta ser original en el que que va genial todo eh a seguiré eh

Voz 23 49:40 venga madre mira te quiero más Calamita

Voz 0509 49:43 mis primos seis meses son muchos son no sé si tomarme lo bien con Villa un sí que ahora muy hablar con Iñaki de la Torre pone música como me encanta eso también lo vamos

Voz 23 49:54 es obvio adiós adiós

Voz 1 50:18 Alarte de música con Iñaki de la Torre me suena

Voz 23 50:20 mucho muchísimo muchísimo estuvieron aquí hace nada

Voz 0788 50:24 en La Ventana la pegatina estuvieron el viernes pasado con nosotros que estaban presentando ese pedazo de concierto que dieron en el Whiting Center que antes llamaban Palacio de los Deportes yo caí en la cuenta habiendo una canción de ellos que es esta misma que es la de ahora o nunca que ellos les gusta eso que yo llamo siempre de broma la artesanía musical osea utilizar por ejemplo la voz para hacer pequeñas bromas o cosas que en realidad lo que tienes un sentido rítmico

Voz 8 50:48 en eh conjunción simplemente divertirse un poco Isidre acuérdate hay un tramo de esta canción donde donde se oye cómo

Voz 0788 50:57 repiten una sílaba

Voz 8 50:59 que suena así verás

Voz 28 51:02 la partida