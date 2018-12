La Ventana (26/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis las cinco en Canarias

Voz 1050 00:06 el líder del PP en Andalucía Juanma Moreno Bonilla ya se ve como nuevo presidente de esa comunidad el dirigirá la Junta ciudadanos presidirá el Parlamento andaluz reparto que se desprende tras el acuerdo alcanzado entre ambos partidos sobre la mesa de la Cámara que se formalizará mañana en esos siete asientos van a estar todos los partidos incluido Bozzo escuchamos a Juanma Moreno Bonilla Juan Mari

Voz 2 00:27 si todo marcha tal como hemos previsto y si todos cumplimos nuestra acuerdo pues es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía

Voz 3 00:36 pero además ese acuerdo programático que finalmente se ha cerrado con noventa vendida en mi caso me ha hablado con todos los es lo que los demás habrán hablado pero yo sí he tenido la oportunidad de hablar con todos también de la composición de la mesa

Voz 1050 00:50 Adelante Andalucía aún no ha confirmado que acepte este reparto las formaciones que lo integran Podemos Izquierda Unida lo debaten esta tarde más asuntos el Defensor del Pueblo quiere que los ayuntamientos control en las fiestas y el ruido durante estas no

Voz 1826 01:03 Navidades la institución ha mandado una serie de

Voz 1050 01:05 comen daciones a la Federación Española de Municipios y Provincias para proteger el descanso de los vecinos en estas fechas logra Marcos

Voz 1915 01:12 preocupado por las molestias que el ruido y la suciedad navideñas pueden ocasionar a los vecinos Francisco Fernández Marugán le pide al presidente de la Federación de Municipios y Provincias que todos los ayuntamientos publiquen una lista de los locales autorizados para realizar eventos en estas fechas y apliquen el principio de proporcionalidad para multar a quienes incumplan e indemnizar a los afectados el Defensor del Pueblo aboga por realizar mediciones de ruido periódicas sin demora dice en cuanto se reciba la denuncia y sin avisar previamente al dueño del local ir recuerda a los consistorios que no tengan medios para hacerlo y que se considera ruido molesto a aquel que no hace falta medir para saber que es intolerable

Voz 4 01:49 sí

Voz 1050 01:50 la policía detenía de Madrid a los padres de un menor al que obligaban a prostituirse La denuncia la realizó uno de los clientes después de que la familia intentase chantaje

Voz 1826 01:58 por la escuchamos a la portavoz de la Policía Nacional

Voz 5 02:00 sí sí eso en concreto el hermano mayor de de este niño dieciséis años lo llevaba por todas las provincias de toda España ofreciendo sus servicios sexuales una vez que mantenía relaciones sexuales con hombres lo chantajea van para no denunciar estos no denunciarlos por abuso sexual

Voz 1050 02:21 patada cincuenta y tres personas en el mar de Alborán están siendo trasladados al puerto de Almería en esa misma zona

Voz 1826 02:27 los equipos de rescate están buscando a otras tres pateras

Voz 1050 02:30 hemos ya con los deportes Toni López buenas tardes qué tal

Voz 0047 02:32 Nos terminan el grueso de partidos del Boxing Day de la liga inglesa el Liverpool es más líder tras su goleada al Newcastle la ventaja en seis puntos al Tottenham que también ha ganado en siete al Manchester City de Pep Guardiola que ha encajado en Leicester su segunda derrota consecutiva en poco empieza el Brighton Arsenal ya las ocho y media Watford Chelsea en Italia empató el Milan empató la Juventus con

Voz 6 02:51 cuál de Cristiano ahora tres partidos más

Voz 0047 02:53 Media el Inter Nápoles tercero contra segundo separados por ocho puntos seis

Voz 1050 02:57 tres cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:01 el Madrid

Voz 1772 03:04 la alcaldesa de la capital Manuela Carmena ya se encuentra en una planta del hospital de La Princesa después de haber sido operada esta mañana del tobillo Carmena sufrió una torcedura en su domicilio hace cinco días y podrá ser da podrá ser dada de alta en un plazo de veinticuatro cuarenta y ocho horas si el consistorio de la capital ha puesto en marcha más de mil cuatrocientas viviendas sociales que están ejecutándose o que están ya adjudicadas aún así la Empresa Municipal de Vivienda sigue manteniendo a veintinueve mil familias en lista de espera la culpa es dice el gobierno municipal de la venta masiva de estas viviendas que el anterior gobierno del PP hizo a fondos de inversión Marta Higueras alcaldesa en funciones

Voz 7 03:38 aunque hay personas que dicen que no hemos hecho

Voz 8 03:41 la vivienda ahí bueno evidentemente las viviendas no crecen de repente de un día para otro los viviendas tienen un proceso largo entre la licitación de la obra el proyecto luego la ejecución material de las

Voz 1772 03:52 es la más cosas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED ha puesto en marcha un curso gratuito de español para migrantes y refugiados se trata de un curso online que comenzará el quince de enero y que al finalizar entregaron certificado oficial gratuito Beatriz Sedano investigadora de la UNED

Voz 9 04:08 es un curso de español de nivel inicial centrado en las situaciones con las que se encuentra una persona refugiado inmigrante cuando llega a nuestro país como entender responder a preguntas sobre datos personales para hacer trámites básicos hablar de la vida diaria moverse por la ciudad o ir al médico consideramos que es nuestro pequeño granito de arena para intentar que entren en el sistema ya que muchas veces al desplazarse han perdido su documentación y sus diplomas y cualquier tipo de certificación puede ser de gran ayuda

Voz 1772 04:40 Sedano explicará este curso a partir de las siete y veinte en La Ventana de Madrid y una cosa más las reservas del Centro de Transfusión de la Comunidad están en nivel amarillo por lo que se necesita de forma urgente sangre de los grupos cero negativo cero positivo doce grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 1050 05:01 es todo la información continúa actualizada en Cadena Ser punto com sigue La Ventana nosotros volvemos a las siete las seis en Canarias DNS

Voz 1 05:10 servicios informativos

Voz 10 05:18 muebles tu ropa tus electrodomésticos tus libros tus discos tus fotos de recuerdos cuando hay un incendio en tu casa y no tiene seguro de hogar lo pierdes todo porque nadie te lo cubre y además te quedas solo evitarlo llama línea directa porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 11 05:43 hola me encanta la élite de la Navidad que acabo de llegar corriendo aquí en Madrid Río Alba ayúdame por qué no sabía ni que tenía entrevista hoy porque me he despistado así es que

Voz 12 05:52 para no dar pistas de tengo la solución vale el Google Phone Mine de acuerdo positivo que ayuda en tu día a día

Voz 11 05:59 hace esté me me han me cuento las cosas me habla me recuerdo todo

Voz 12 06:02 se le puedes hablar que el tema contestar sin problema pero también te puede leer tu agenda las las actividades que tengas el tiempo y demás bienes pues si me hace falta a la verdad maravillas chico de verdad que gustó eh que bien claro los mejores regalos

Voz 11 06:15 están en el mar todos pasan en una aquí incluyendo las fiestas navideñas que tengo que decirle o que Google comer Ok Google

Voz 13 06:25 empieza una hija

Voz 14 06:28 citas historia no

Voz 7 06:29 dicen que al principio de todo hay hay una explosión dispar

Voz 14 06:33 Haro Bicing va de otro alguien muere muere cientos de miles no es cierto que has quejas empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 15 06:44 R tres la nueva ficción sonora de los creadores de gran apagón con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea Illana Wagner ya disponible en Podium podcast

Voz 16 06:58 bueno es vengo de Securitas Direct a instalar la alarma gracias por minuto el propio no se preocupen ha sufrido algún robo un robo no

Voz 1826 07:04 metió gente Mickey después de un montón de meses por fin oye podido

Voz 16 07:07 a recuperarlo pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 17 07:11 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 18 07:24 surge este lose que sorprenden pero solo algunos llegan al corazón

Voz 1 07:32 Anastasia el musical de Broadway que está conquistando Madrid en el Teatro Coliseum contra ella tus entradas el hasta tal culto

Voz 20 07:43 ah de cintura o de cocina au sur o snowboard Lotus queremos que descubra su pasión te regalamos dos experiencias cuna de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

Voz 21 08:02 año en mi mundo

Voz 22 08:05 que de positivo con k feo quinientos caballos y con todo a paseo por el Ana para dar envidia todo el personal

Voz 2 08:22 si llevas toda la vida soñando lo no la abandone es ahora este seis de enero sorteo de El Niño con setecientos millones en premios lotería nacional

Voz 24 08:34 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 08:38 a las seis de la tarde y ocho minutos cinco y ocho en Canarias después el día de Navidad que siempre es especial también aquí la radio hoy recuperamos nuestra habitual paseo por la historia de la mano de Nieves Concostrina para no perder la costumbre porque ella tiene cierta querencia con eso esta tarde nuestra el caso de un Rey un rey francés que por cierto

Voz 4 08:56 no tuvo un final feliz en La Ventana acontece que el obispo con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 12 09:17 sí puede que Elvis dieciséis

Voz 1626 09:21 hiciera irse a la porra por tonto o por Ray puede incluso que mereciera la cárcel por derrochó por déspota o por mal gobernante pero como los franceses emborracharse de revolución acabaron condenando lo justo por lo que no hizo traicionar a Francia el veintiséis de diciembre de mil setecientos noventa y dos comenzó en la Convención Francesa el juicio contra Luis XVI y eso fue lo malo que al Rey lo degradar a una ciudadano pero le negaron los derechos que como ciudadano ten día y encima no lo sentenció un tribunal sino una asamblea de setecientos cuarenta y nueve políticos y eso no estuvo bonito busco jueces entre vosotros solo encuentro fiscales dijo uno de los abogados que defendió como pudo al ciudadano Luis Caputo tenía razón aquel juicio no era justo porque desde la primera sesión de aquel veintiséis de diciembre ya había una mayoría de asambleístas con la idea entre ceja y ceja de cortarle el pescuezo aquel tribunal lo componían tres grupos políticos los Girón dignos representantes de la burguesía pudiente y los más moderados los montañeses muy radicales situados en la parte alta de la cámara en el gallinero en representación de la pequeña burguesía y el populacho hilos de la llanura abajo del todo que eran mayoría pero ni chicha ni limoná neutrales todos ellos setecientos cuarenta y nueve asambleístas en total se olvidaron de que ellos mismos habían aprobado en una Constitución que el Rey era inviolable y que esa inviolabilidad sólo podría haberse suspendida entre supuestos si el Rey abandonaba el Reino Si se ponía a la cara quizá de un ejército extranjero aussie rechazaba el juramento de fidelidad a la Constitución nada de eso había ocurrido pero como a todos se les fue la cabeza una mayoría acabó votando a favor de la ejecución inmediata Robespierre fue uno de los que votó a favor apoyado en su frase decapitar al Rey es una medida indispensable para la salud pública tontería así como si fuera un antigripal si hubiera siquiera sospechado que él mismo iba a ser uno de los setecientos cuarenta y nueve asambleísta guillotinado el otro hubiera sido su voto y es que los revolucionarios perdieron la cabeza porque se les fue o porque se el acortaron pero perderla la perdieron

Voz 26 12:11 y eso cuando se pierde sobre todo por el

Voz 1826 12:14 segundo motivo

Voz 2 12:15 pues ya difícilmente se recupera difícilmente

Voz 1826 12:19 bueno a no ser que estemos en otro mundo como en el cine donde todo es posible

Voz 25 12:24 de hecho ante Kiko m cinco

Voz 7 12:27 en Uruguay

Voz 27 12:32 ah pero de más de Pepe te

Voz 1 12:44 el Sevilla

Voz 1826 13:06 Carlos Marañón director de Cinemanía qué tal buenas tardes Roberto buenas fiestas feliz San Esteban eh bueno igualmente estuvo me estás hoy estás en Madrid este Madrid Madrid unos días en Coruña luego me vuelvo otra vez a Galicia con la homilía pero estos tres días estaremos aquí oye que fechas estas las de Navidad con lo que es habitual no que confluyen coinciden un montón de estreno Nos tenemos un par para repasar de la semana pasada el regreso de Mary Poppins o dista de la que estamos escuchando es parte de la banda sonora original de Acua Man que podemos decir que es el enésimo intento de relanzar su universo cinematográfico la película sobre el Rey de los hablantes el agua Man como decíamos que por cierto ha arrasado en su estreno con más de dos millones y medio de euros aunque ver a pesar de eso es el peor arranque de una película de esa factoría

Voz 6 13:54 sí porque la película bueno le va muy bien esta sonora que que que tienen un toque algo kitsch porque la película la película tiene tiene cierto ciertos excesos no es una es mucha muchas películas a la vez dentro de ese universo submarino pero tiene ahí un trasfondo de leyes da artúrica crónicas ahí saga familiar tiene oscuridad en plan Love Kraft pulpos gigantes y cangrejos que que que pelean tiene algo también de peli de tipo arqueología tipo Indiana Jones todo

Voz 1826 14:26 eso eso la verdad que es difícil ensamblarlo hoy

Voz 6 14:29 la verdad es que lo que me parece bien que ha hecho el director James Wan es dejar que todo fluya llegamos a su aire noi y al final es un despilfarro y es un Despí por exagerado desmesurado muy Pool Si hubiera que les

Voz 1757 14:45 quiere un color fosforito por completo pero que se acaba haciendo simpática fíjate yo creo que tiene

Voz 6 14:53 Se ríe un poquito más de sí misma que todas las anteriores

Voz 1757 14:55 Koolhaas de de DC que quitando la que sigue siendo la mejor que es Wonder Woman que es la la la la adaptación de los comicios hace más interesante y si yo creo más más entretenida de todas yo creo que las demás son todas

Voz 6 15:09 aseado pesadas demasiado

Voz 1757 15:12 acordamos la a la justicia recordamos van Batman contra Superman está tiene que es una locura pero tiene que por lo

Voz 6 15:22 Nos la cosa se toma un poquito menos en serio veamos lo menos entendemos

Voz 1826 15:28 vamos a ver oye me ha llamado la atención que utilice es términos así como la locura y el el color el Fosforito porque además parece que siempre ha querido diferenciarse de de la otra gran factoría de Marvel con esa película y parece que se aleja de ese tono oscuro que estaban teniendo superó las acerca a uno más más vibrante más brillante más a los de su competidora no

Voz 6 15:52 no se parece a su a su competidora todavía digamos

Voz 1826 15:55 ya pero acerca pero yo creo que sí yo

Voz 6 15:57 lo que que han entendido el mensaje el mensajes

Voz 1757 16:00 que a la gente pues que la gente ignoraba muchas de las películas de de de Cee precisamente por eso por ese tono como demasiado que Se tomada demasiado en serio asimismo no y hay un punto que que yo creo que hay que saber tener el equilibrio y es verdad que que que a lo mejor a Ammán lo pide más porque es un universo absolutamente fantasma Tico porque discurre debajo del agua no gran parte de ello entonces a lo mejor por ahí han tenido tirarse mucho más a lo fantástico oí apelará a a géneros pues de películas de submarinos de películas ya te digo al al terror digamos más oscuro y lo han hecho con un toque un poquito más ya te digo más loco que acaba por hacerse mucho más simpático mucho más cercano

Voz 4 16:45 actuaban en versión original

Voz 1 16:53 no

Voz 29 16:54 sí

Voz 1 16:57 Cobos

Voz 24 17:01 eso Tyler doblado

Voz 1 17:06 voy con nuevos retos Tijarafe usará en poder Trident

Voz 1826 17:18 por cierto Marañón qué qué cosas tienen destino no Julie Andrews que regresar nuestras pantallas en realidad poniendo la voz a uno de los personajes en el mismo día que se estrena el regreso en Mary Poppins la secuela del clásico de Disney el que protagonizó la propia Julie Andrews es nuestro no es otro que teníamos la duda aquí Francino Joan ante claros no

Voz 6 17:40 no lo es pero pero mantiene Se mantiene muy fiel al espíritu

Voz 1757 17:46 los que hemos cambiado digamos que somos nosotros obviamente los que vimos aquella película no yo no me tocó en su estreno pero las hemos visto de Pekín

Voz 6 17:54 año hace ya años en yo creo que eso hace que la mirada sea otra hay que ver yo en este caso no no no le ha ido a ver con mis hijos pero hay que ver con qué mirada La Habana ver la juventud de hoy en día o lo los los niños no los ni

Voz 1826 18:08 así que te ha parecido a mí me ha parecido que que

Voz 6 18:11 que es un noble intento por rescatar ese espíritu porque está bien que no hayan hecho un rímel que es lo que realmente ahora se estila más hacer un primer modernizarlo todo incluso haber rescatado las mismas canciones yo lo que creo es que obviamente recogen ese espíritu que que comento pero que lo llevan otro sitio haciendo otras cosas que en el fondo son las mismas pero que son otras cosas la banda sonora es nueva hay otra escena de dibujos animados en dos de como la que recordaréis Cherry tree Lane

Voz 1757 18:41 lo mismo pero ya no es lo mismo porque ha cambiado así que yo creo que es un noble intento de rescatar una inocencia que lamentablemente es más

Voz 6 18:49 difícil encontrar cada vez no oí lo que pide esta película que ya lo pedía entonces la la anterior en otro momento de la historia es que sigamos teniendo un poquito de esperanza no que a veces las cosas tiene solución cuando parece que no las van a tener que no son los banqueros pueden ser bueno sí sí eso es oye

Voz 1826 19:05 película tan marcada por él lo original que mira tenía yo la tentación de preguntarte quién hace no de niñera sino te iba a preguntar quién hace de Giuliano

Voz 6 19:13 Ellos de Julie Andrews no pero claro claro es que es imposible hacer digerible Andrews yo creo que sí personaje es hay ya no existe una una mujer así te diré una mujer además que dominaba la canción más que más que todo lo que nos encontremos ahora no Emily Blunt yo creo que que hace un trabajo muy importante y que que va a ser recordada como también la Mary Poppins pero pero es que Julie Andrews era un género en sí mismo yo te diría eh eso

Voz 1826 19:42 ver Mary Poppins el regreso de Mary Poppins versión original

Voz 30 19:59 entonces estoy bajo incluso

Voz 1 20:08 francamente no sé porque guardamos todos estos trastos no se encantada anularla hace mucho tiempo

Voz 1826 20:20 estábamos hablando antes Marañón de que Aqua Man había recaudado dos millones y medio el regreso en Mary Poppins sólo uno coma cuatro esto se puede considerar un pequeño fracaso

Voz 6 20:32 y habría que ver por copia no ya sabes que eso pero obviamente

Voz 1757 20:36 duramente la competenciales ha hecho mucho daño también te digo que en Navidad las películas duran un poco más son unas fechas en las que vamos más al cine las películas que se estrenarán antes es verdad que compiten mucho pero tienen una duración un poquito

Voz 6 20:49 os Lara no es eso de que a las a los a los siete días ya sabemos una película va ir fatal o solamente regular no en este caso yo creo que hasta después de Reyes estas películas van a mantenerse en el mismo número de salas más o menos

Voz 1826 21:03 especialmente estará el que tiene tanto carácter familiar como decías

Voz 6 21:06 mucha gente lo difiere no sabe que tiene más días para ir al cine y no acude el primer día al estreno con tanta como puede ser una película de superhéroes que sí que es más de la gente que que está esperando desde hace tiempo el estreno

Voz 1826 21:17 pues mira este viernes estrena también la última entrega de la saga Transformers es un spin off que funciona está funciona como secuela las entregas ya dirigidas por Michael Bay cuenta la historia de del auto vota amarillo cuenta de que vale

Voz 6 21:31 no bueno el auto vuelta amarillas habéis que es el escarabajo

Voz 1757 21:33 jo si el escarabajo el más pequeñito de todos y en este caso regresan mil novecientos ochenta y siete es una historia con un perfil más ochentero mucho más tranquilo hemos dejado Michael Bay un poco tranquilo y eso lo agradece por lo menos la historia probablemente no vaya a ser ese peliculón taquillero que fueron sobre todo las primeras porque luego en la saga informes derivó hoy fue hacia bueno algún poco diabólico en todos los sentidos y en este caso fíjate que han elegido a Travis Nike que es un cineasta que ha estado trabajando en el estudio Laika que ha hecho unas películas maravillosas Alain los mostró el cubo y las dos cuerdas mágicas así que es un perfil bastante diferente aquí vamos a tener obviamente hay escenas de de de lucha entre súper robots pero no es lo principal de la historia principal además está protagonizada por Geli Sting Phil que es la chica de Valor de ley aquella niña de Valor de ley que ella es una mujer que aquí accede digamos una edad más adolescente adolescente juvenil y que y que tiene un poco más que ver con esa edad con una película más de instituto eh por decirte algo más que una película de grandes disturbios planetarios no y en ese sentido yo creo que no vamos a decir que es intimista porque no lo es pero que la película retoma un poco el origen de la primera película que no era por lo menos tiene una historia detrás no hay está lo tiene una historia humana además de la historia de los de los robots que se convierte en esto

Voz 7 23:01 sí

Voz 33 23:26 sí

Voz 6 23:27 todo

Voz 2 23:37 este es el tráiler en versión original

Voz 34 23:41 doblado en español los coches no hay vínculo entre nombre y la mano

Voz 1 24:00 hasta el momento de grande

Voz 1826 24:01 sus películas taquilleras pero Javier eh podríamos centrarnos en la que no se consideraría hemos la propuesta alternativa para estas Navidades lo que esconde Silver Lake no

Voz 6 24:13 es una es una película completamente diferente y vamos a decir que yo creo que es una de esas películas que exigen un poquito más de el hecho de ir al cine

Voz 35 24:23 el digamos

Voz 6 24:26 el trabajo intelectual un poco mayor pero que yo creo que es devuelven con creces lo que lo que pide no es es puro Pynchon esas novelas un poco Pulp un poco donde Los Ángeles es una ciudad luminosa pero que es son de una un alma oculta hay que vimos ya en una película que sea puro vicio de Paul Thomas Anderson Ésta es como una especie de puro vicio sub veintiuno

Voz 1626 24:51 donde

Voz 6 24:52 dónde Andrew Garfield que lo hemos visto en la red social que hemos visto en es haciendo expiran en la anterior en las anteriores entregas y bueno se va metiendo él mismo en una obsesión buscando una chica que desaparece en una ciudad que no es la ciudad a la que estamos acostumbrados nuestra ciudad en Los Ángeles que más o menos conocemos por lo que hemos visto sino que se convierte en una ciudad con una vida autónoma hay un y un misterio muy luminoso porque es curioso no no está bien no remite a la oscuridad desde los misterios de asesinatos ni ni ese tipo de thrillers sino que lo hace desde un punto de vista muy diferente ahí la cámara se mueve de una manera muy elegante y la banda sonora es extraordinaria

Voz 1757 25:33 es una película que entronca quiere un poco

Voz 6 25:36 buscar un clasicismo de los nuevos espectadores digamos de los que está ahora mismo los millennials ir por ahí tenemos un thriller completamente nuevo es una película que no está muy lista ya no que tiene unos códigos modernos al margen de lo que hemos dicho bueno o Thomas Anderson Beach a mí me parece una película muy muy estimable es festivalera pero es no norteamericana tiene Hollywood detrás a mí me parece muy interesante

Voz 39 26:19 sí un

Voz 1826 26:47 han dicho que es una película festivalera bueno y ganó el premio de la Crítica el Chess

Voz 30 26:52 este año

Voz 1826 26:54 Mitchell dos mil dieciocho pero es curioso porque en Estados Unidos va a ser el último país donde

Voz 6 26:59 se pueda ver va a llegar siempre

Voz 1826 27:01 a ver el diecinueve de abril claro porque digamos

Voz 6 27:04 que no es una película taquillera a pesar de que esté Andrew Garfield yo creo que es una película el director tampoco es un director que lleve a la taquilla no entonces por ahí la va a tener un estrenó en circuitos veíamos limitados no incluso pues no va a poder pudiera los Oscars y si el estreno es así claro

Voz 1826 27:25 bueno y la película de la que todo el mundo habla porque todo el mundo tendrá que hablar la que estamos deseando tiempo después la nueva comedia de José Luis Cuerda

Voz 6 27:34 que sino es una secuela sí que desde luego tiene su anclaje y vive del universo

Voz 1826 27:40 la lista de Amanece que no es poco no Marañón esto tú eres

Voz 6 27:42 amanecía mucho mucho muchísimo

Voz 1826 27:45 fíjate yo no los militantes razones además no lo soy tanto yo

Voz 6 27:48 reconozco que que que es una película que me encanta que ha creado un universo y que ese es un mérito tremendo pero no soy de los que recita los los diálogos por casa no no de hecho soy más del bosque animado fíjate dentro de la filmografía José Luis Cuerda pero obviamente eh

Voz 1757 28:06 lo que creo conseguido esa película es absolutamente

Voz 6 28:09 noble yo creo que esta película tiempo después que recoge perfectamente lo que era aquella otra película es cierto que que hay que entrar en ese humor al a las personas que que que sean seguidoras por supuesto yo creo que les va a gustar les va a encantar por lo menos banal sentir que alguien que algo les apela y lo que es tan claro y yo desde aquí me quito el sombrero es que José Luis Cuerda es un tipo muy valiente porque ponerse a hacer esta película que es una película es arde que tenga Amanece que no es poco una legión de seguidores es una película completamente a contra corriente bueno Time

Voz 1826 28:44 también lo fue especialmente lo fue Amanece que no es poco coherente porque ahora cuando dices tú me preguntabas quisiera amanecía hasta el otro día escuchaba por ejemplo a alguno de los miembros significados del club vistas como contaban cuando en su momento se rodó allí en la zona cuando prácticamente no la entendía nadie muchos de los extras que estuvieron participando se miraban de reojo y eso se nota en alguna de las tomas bueno así es una película que con el tiempo se ha ido convirtiendo en un referente de culto pero que no siempre fue así no es cierto

Voz 1757 29:15 fíjate que ahora tenemos muchísimos más elemento

Voz 6 29:17 los como para estar cercanos a ella porque hemos pasado la época del humor chanante que

Voz 1757 29:22 en parte viene mucho de ahí parte del humor de muchos humoristas manchegos que que que han retomado eso de alguna manera no José Luis Mota por ejemplo no así que que que yo creo que que tenemos más argumentos para acercarnos a la película pero lo que sí es cierto es que a pesar de ello es una película la donde el absurdo y el bueno el lo llama surrealismo más que surrealismo pero pero pero está desde el primer momento se ganó una persona que busque una digamos un argumento con en inicio planteamiento nudo de desenlace en el que no sea esto es una película en la que suceden cosas suceden cosas que pasan por la cabeza de José Luis Cuerda que es una cabeza que va muchos años por delante de la nuestra de cualquier espectador por donde pasan mucho

Voz 1826 30:10 nombres no habla Antonio de la Torre Roberto rara Carlos Areces Joaquín Reyes muchísimo

Voz 6 30:16 ese es un argumento más porque porque porque están todos Antonio de la Torre por supuesto los antes también aparecen osea que que ese catálogo de actores de cine español que ya lo tenía Amanece que no es poco con los de aquellos años ochenta pues ahora están los de pues bueno los de esta generación

Voz 1757 30:32 yo no oí también es un lujo que estén hoy que participen de ello yo creo que también es un homenaje a a José Luis Cuerda absolutamente merecido ya te digo yo creo que es una película más allá de que uno se ría o no con los chistes que estén afortunados sonó los golpes el el los giros surrealistas más allá de eso yo creo que tiene una vale sentía José Luis Cuerda ponerse a hacer una película así en estos momentos cuando el cine está padeciendo una crisis tremenda en las salas a mí me parece muy me parece muy estimable que merece un visionado ambiental

Voz 1826 31:04 en el año nueve mil ciento setenta y siete sí han escuchado

Voz 6 31:07 bueno se años abajo

Voz 1826 31:10 este es el tráiler de tiempo después año no

Voz 40 31:12 nueve mil ciento setenta y siete mil años arriba abajo aunque no queremos pillar nos los dedos la raza humana se aglutina entorno a este edificio el único que se mantienen bien los parados de todo el mundo sobreviven con sal

Voz 1 31:26 pero en las afuera dentro capitalismo extremo y feroz se impone gobernado por un rey tiránico Amedo olvido

Voz 25 31:36 sí

Voz 1 31:38 civiles un barbero ilustrado verde que te quiero ver que el sector religioso ni es que tomar el pobre ser humano un alcalde su jefa de gabinete Benassi olvidé porque la jefa de gabinete soy yo un conserje

Voz 1826 31:55 y a pesar de todo Marañón lo que ha costado poner en pie este de este proyecto que sabemos que pasó de guión a novela parece que después vuelta atrás de novela guión no está

Voz 6 32:05 ha sido recibida ha sido realidad hay

Voz 1757 32:07 sí que lo es ya te digo que que ver ese reparto

Voz 6 32:10 hoy en día no es nada fácil encontrarse a esos actores absolutamente rendidos porque eso sí están absolutamente entregados

Voz 1757 32:19 eso es un mérito que lo tiene sólo él porque obviamente el presupuesto era pequeño oí las posibilidades en taquilla de un

Voz 6 32:26 la historia así pues serán complicadas pero la verdad es que yo me alegro de que esta película puede haber Xenia

Voz 1826 32:31 pues tenemos muchísimas ganas de verlo a tiempo después de José Luis Cuerda Carlos Marañón director de cine María ha sido un placer como simple placer es mío Roberto muchísimas gracias un abrazo feliz Navidad

Voz 42 32:43 hola buenas noches te llamo del teatro porque tú reserva actualmente no está disponible porque hay tres personas sentadas en tus así el veremos a ver qué simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que van a estar diez minutos que ya está por eso el diez minutos nada claro pero me que te tiene pagado la entrada

Voz 1050 33:01 más vergonzoso

Voz 43 33:02 que es lo mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad no ocupe es un sitio que no te corresponde Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España

Voz 20 33:13 clase de pintura o de cocina o Zur o snowboard Loftus queremos que descubra su pasión te regalamos dos experiencias cuna de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

Voz 44 33:31 desde la con el reggaeton lo has bailado y eso ya no te lo va a quitar nadie así que preocupa tesoro de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que

Voz 1 33:45 tú ganes más más información y NG

Voz 24 33:55 la Ventana en la redes sociales roja La Ventana Benflis y la ventaja

Voz 45 34:02 en la apenas ser presenta el placer de escuchar

Voz 1280 34:10 Emma Wood House bella inteligente y rica con una familia acomodada y un buen carácter parecía reunir en su persona los mejores dones de la existencia y había vivido cerca de veintiún años sin que casi nada la infligiera hola y no Haase era la menor de las dos hijas de un padre muy cariñoso e indulgente y como consecuencia de

Voz 7 34:32 la boda de su hermana desde muy joven

Voz 1280 34:35 sí ha tenido que hacer de ama de casa hacía ya demasiado tiempo que su madre había muerto para que ella

Voz 46 34:41 conserva así algo más que un confuso recuerdo de sus caricias y había ocupado su lugar una institutriz mujer de gran corazón

Voz 1280 34:49 que se había hecho querer casi como una madre la señorita Taylor había estado dieciséis años con la familia del señor voz House más como amiga que como institutriz encariñara con las dos hijas pero sobretodo con la intimidad que había entre ellas era más de hermanas que de otra cosa

Voz 46 35:08 lo cierto era que los verdaderos peligros de la situación de Inma eran de

Voz 1280 35:12 de una parte que en todo podía hacer su voluntad de otra que era propensa a tener una idea demasiado buena de sí misma Éstas eran las desventajas que amenazaba a mezclarse con sus muchas cualidades sin embargo por el momento el peligro era tan imperceptible que en modo alguno podían considerarse como inconvenientes suyos llegó la contrariedad una pequeña contrariedad sin que ello la turbadora y en absoluto de un modo demasiado visible

Voz 14 35:39 la señorita Teilor se caso Jane Austen mil ochocientos quince

Voz 45 35:47 cadena SER el placer de escuchar

Voz 1280 35:52 en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 2 35:55 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejan a las claras

Voz 1 35:59 con Pepa Bueno si uno más claro agua

Voz 47 36:05 en este viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1 36:10 no Toni Garrido síguenos también en Hoy por hoy

Voz 47 36:12 punto es

Voz 1 36:13 cadena SER cómo se define usted

Voz 25 36:17 Lima quien les como oye Tea sigue a la frase como un oyente que Kutxa cada día con la tala anoche la asocie nada yo la fusión también llama cada dadas

Voz 30 36:44 así se define nuestros oyentes

Voz 12 36:48 así nichos sólo lo mejor oyentes que hay el panorama

Voz 2 36:58 yo vi

Voz 48 36:59 ya con familias de novia compró a capón por la ONCE Hinault cupón de la ONCE perros guía Villa arreglar Cho ya tiene el cupón Palazuelo cupón para cuñado cupón la cupón por la novia ICO

Voz 49 37:14 hoy el uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros muchos premio mucho repartido

Voz 50 37:28 seis nueve nueve treinta once XXII ahí les venimos pidiendo que nos manden estos días los testimonios

Voz 2 37:34 en primera persona de una época que está a punto de desaparecer además en esta ocasión vamos a poner el acento

Voz 12 37:40 las Navidades mía

Voz 2 37:43 ampliar Benicàssim para que nosotros teníamos al niño

Voz 12 37:50 la verdad es que me acuerdo de entregarnos recuerdo lo bien que no no

Voz 2 37:57 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y síguenos también en Hoy y punto es

Voz 7 38:05 Dave Nasser

Voz 1 38:07 la Ventana Roberto Sánchez esto no ha ocurrido nunca tiempo de un comité de bienvenida la patera pasito Franco y cargados la monarquía pone cachondos parece sociedad

Voz 51 38:26 el choque de una ola de aire siberiano por el este con los borrasca que penetran desde el Atlántico

Voz 1 38:33 me encanta mirar a los aspersores a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 1826 38:52 Mariola Cubells y está en Valencia Mariola qué tal buenas tardes Roberto Sánchez cómo estás igualmente feliz Navidad hoy ha habido muchos muchos momentos en este año que ahora vamos a repasar vamos a poner un poquito la mirada en el retrovisor ha habido muchos momentos en los que

Voz 12 39:06 que hayas tenido que decir aquello me olvidé de cancelar el Mariola en la tele dice es mirando la tele ingeniero en tu vida

Voz 7 39:17 pues mira hay general Mi vida igual he tenido algún momento de esos impagables de olvide cancelar el mariachi que para la gente que no lo sepa un momentazo de la Casa de las Flores que se que tú también eres eres fan Robert

Voz 1826 39:28 ha sido bueno y volverá a la segunda temporada después de la duda sobre parece que habrá segunda temporada en dos mil diecinueve tercera en dos mil veinte será de lo que está estaremos esperando aquí como agua de mayo

Voz 7 39:38 sí sí porque es una serie muy a seguir a mí me ha parecido un hallazgo este año hay yo no la tengo de frase Whatsapp como otros medios vive todavía mantengo tú todavía la tienes Roberto Sánchez pues volviste cancelar el mariachi

Voz 1826 39:53 pues olvidé cancelar el mariachi de cambiarla frase

Voz 7 39:56 bueno ha sido una Navidad muy previsible porque sí

Voz 1826 40:01 es tenido como la primera gran entrega de la primera noche televisiva

Voz 7 40:05 que fíjate sigue sino no

Voz 1826 40:06 toca entonces no innovación ninguna

Voz 7 40:09 pero mira voy a decirte una cosa igual me estoy volviendo conservadora pero creo que es lo que tienen que hacer porque es lo demás es tirar el esfuerzo y el dinero Televisión Española con Tele pasión vuelve a arrasar fue desde luego has visto además tú un veintitrés que es una barbaridad con dos casi tres millones de espectadores IED decirte que el resto de las cadenas no hace nada especial hacen refrito Si especiales tipo Got talent de Telecinco y demás pero creo que han comprobado que lo que cualquier otro esfuerzo es eh conduce un esfuerzo inútil conduce siempre

Voz 1826 40:48 a la melancolía pero si no se intenta no hizo eso

Voz 7 40:53 creo creo que la la trayectoria de los veinte años que lleva veintitantos años que llevan las pruebas les ha hecho ver que esa noche no es para ellos

Voz 52 41:02 y que no hay nada que hacer

Voz 1826 41:05 pero a lo mejor de manera así sobrevenida sin haberlo programado mucho te encuentras con una fórmula estoy estoy pensando en lo de cachito por ejemplo Televisión Española

Voz 7 41:15 pero esto es tele claro pero esto es la dos Televisión Española el resto de las apuestas bueno para eso española tampoco innova eh porque Tele pasión llevamos haciéndolo desde que desde que tu lloramos pequeño

Voz 1826 41:28 desde Hurtado era joven claro

Voz 7 41:31 es así si hay una cosa que yo no sé si tú te das cuenta en el lo de Tele pasión que a mí ya hace mucho bastantes años que me da un poco de penita es que antes había estrellas en la pública había estrellas mega reconocibles que tú con un solo pantalla ya sabía quiénes eran ahora esas estrella esas supuestas estrellas salen caro hay mucha más gente en la tele y sobre todo las estrellas estrellas ya no están

Voz 1826 41:57 bueno porque está todo muy fragmentado también no eso influye

Voz 7 42:00 no sé si tienen menos repercusión entonces claro hay que rotular y entonces es muy triste no porque tú mira este es el del tiempo

Voz 1826 42:08 ah mira este es como si en un programa de de imitaciones tienes que ir rotulado el desastre oye pero que del éxito de Tele pasión que continúa teniendo ahí su reinado en esa noche me alegro muchísimo sobre todo en que se convirtiera Topic claro el rap muy bien

Voz 20 42:28 qué necesito vuestros estímulos creativo que me digáis alguna palabra algún personaje matizan los fregadero como no hay jurado haya Capala apresurado real desde ellos loco en la cámara de fotos jurado que me tal foto realmente sabes que los afectos a la gente porque yo la que hoy tienen un juicio fehaciente cercanos lo está pidiendo tres dos acciones improvisaciones

Voz 1826 42:56 bueno canciones de verdad porque nosotros somos testigos cada semana aquí en esto por la radio de esa capacidad increíble alucinante que tiene este muchacho es un

Voz 7 43:06 vendió este tipo y la verdad es que hombre fue lo más

Voz 1826 43:09 espectacular recordemos que ya está

Voz 12 43:11 en en la pública porque presenta un programa que se llama ritmo urbano hay helados también

Voz 7 43:18 bueno fue lo más llamativo también supongo que aparte veníamos de una retahíla de canciones Roberto Guerin pues eso hábitos de fiesta de Rafaela Carra Resistiré os a las canciones estas que sabe que Televisión Española sabe perfectamente que que van dirigidas a un segmento de la población que está ahí no te está mirando les Schreiber todo lo de arcano fue como una bofetada

Voz 1826 43:40 bueno como un soplo aire fresco y bueno pues qué qué pasó después de celebración porque no se programó un especial que estaba previsto en especial las mujeres que había preparado Televisón Española bueno yo me enteré a través de una de un un tuit denuncia de Ana Belén Instagram

Voz 7 43:56 es usted ver exactamente fue la versión de Televisión Española que es la que yo tengo la oficial digamos sin poco extraoficial también es que había tres especiales que se grabaron en uno de ellos es el que emitió en Nochebuena Rosón hay Manuel Carra

Voz 52 44:12 con el otro era el de Ana Belén

Voz 7 44:14 en que eran menos musical y más digamos divulgativo muy reivindicativo de la situación de la mujer

Voz 52 44:22 ella o su equipo creía que

Voz 7 44:26 va a ser emitido el día de Nochebuena hay digamos diferentes opiniones es decir Televisión Española dice que no que no se dijo nunca cuando se iba a emitir yo personalmente creo que que hubiera sido una buena noche para emitir eso en lugar del especial de música porque bueno era otra manera de de estar no ya que te veamos el especial que va hoy por cierto es deciros que va esta noche eh creo que hubiera sido bueno una manera de posicionarse en una línea ya que estamos en el año del muy hice la reivindicación del feminismo y demás creo que hubiera sido una buena una buena manera de estar ahí pero ha sido una decisión que claro que ellos consideran que no que no incumple nada sobre todo no incumple ningún contrato si Ana Belén no hubiera esto supone su llamada en Instagram en su Instagram oficial que se ella aclare si ha pasado completamente desapercibido si porqué no nadie es verdad que no estaba programado esto sí que hay que hay que especificar los es decir en ningún momento en la parrilla de televisión ponía que anoche hubiera saquen la noche de Nochebuena iba a ser emitido esto no sanos estaban son especiales que estaban previstos que habían grabado todos sabemos que los especiales gravan en verano no entonces no no estaba previsto no estaba ya estipulado que se grabara pero a mí personalmente después de oírlo después de oír la reivindicación de Ana Belén me parece que hubiera estado bien ponerlo eso anoche veremos cómo es el especial de El especial de hoy porque son dúo sin fin y se supone que también hay una parte más dialogada ahí demás veremos cómo es el especial de hoy ya a partir de ahí decidiremos tuviste algo o estabas de fiesta

Voz 1826 46:06 no yo ahí hay terceras vías alternativas a ver si puede ser una sosegada y tranquila sobremesa familiar sin estar pero qué tal

Voz 7 46:17 la tele está de fondo un poquito no no no no no

Voz 1826 46:20 a mi casa sabes

Voz 7 46:22 casado Tele tienes pero lo tuyo es de Fórmula

Voz 1826 46:24 el muchacho no si puedo desconectar después de estar toda la tarde todo el día aquí y al día siguiente también bien un ratito oye íbamos a hacer balance de de lo que hago es si este dos mil dieciocho de las series pero escucha esta sintonía

Voz 53 46:39 la sintonía que

Voz 1826 46:40 a la semana

Voz 12 46:52 porque entre los fenómenos este año a ver a principios de diciembre

Voz 1826 46:57 ex anuncia a sus abonados en todo el mundo que friends dejaría de estar disponible en el uno bueno bueno bueno bueno se lio parda la plataforma tuvo que reaccionar lo hizo pronto tardó sólo tres días en cambiar de plan les en firmar un acuerdo con Warner la probeta cerca de los derechos para emitirla al menos un año más salvo que le ha costado

Voz 12 47:20 no lo sabía lo de mil millones de dólares eh me he quedado estupefacta que tiene ya veinticinco años pero sí ha pagado cien millones INEF Flis pagado cien millones de dolares por un año más eh por algo será

Voz 1826 47:35 hombre hay más sentido el negocio que tú llegaron desde luego sino tuyo seríamos Netflix exactamente no digo si ha pagado cien millones de dólares al menos sólo por la campaña la repercusión que el G está suponiendo todo esto a Netflix seguro que los van a ser

Voz 12 47:49 a los para recuperar a mi me parece que era un error descatalogar la de allí veremos qué pasa el año que viene es curioso que es una serie que bueno que vuelve nave vuelve a haber generaciones eh bueno gente veinte años me que ha vuelto a ver

Voz 1826 48:07 sigue merchandising y si siguen publicando libros artículos por ejemplo como esta mañana el Airbus en el mundo el de Iñako Díaz Guerra porque friends es la serie que nunca muere vamos a preguntárselo a él Iñako qué tal buenas tardes

Voz 12 48:20 qué tal cómo estáis sacó qué tal muy bien oye muchísimas gracias por atendernos yo estoy queda tienes esto para empezar

Voz 54 48:28 así que tiene golpes yo digamos que no soy millennials no yo está yo esté bien la primera es más yo tengo cuarenta

Voz 7 48:35 bueno bueno bueno estamos reconciliada entonces Moix me hubiera dicho veintidós buf cuarenta muy bien pero bueno ya la viste mayorcito la serie vamos

Voz 54 48:45 bueno no lo vimos con quince años buenos

Voz 1826 48:48 a externas el tú tú te preguntas por ejemplo arrancas el el artículo de plantea seguir el artículo como han seducido a los millennials una panda de amigos inmóvil tienes respuesta Iñako

Voz 41 49:01 no la intentó dar que que tienen móvil ya muy al final es decir que Xavi

Voz 1826 49:05 trampa pero al principio pero al principio no lo tienen

Voz 41 49:07 bueno yo creo que al final porque de lo que hablan de lo que al fin todos no todos los importa hablar de relación eso amigos Santa envió a la forma de vincularse pero las cosas básicas que tienen los es un acto algo ya romántica de toda la vida las ahí seguido haciendo luego lo hemos visto de hecho la siguiente como Román vida que más éxito ha tenido seguramente que haya sido Cómo conocí a vuestra madre era una copia a veces deja Titulos exacto sí mismas cerrar magnates argumentos

Voz 7 49:33 sí lo que pasa es que era más era más sarcástica no Iñako cómo era más ácida

Voz 54 49:39 cambiamos un poco el tono es verdad porque no estamos acostumbrados luego ya la tele ha cambiado ya hemos dejó de ser una cosa tan familiar como con nosotros

Voz 41 49:45 frente pero pero pero había tenga más que eran calcadas pero calcadas no no y luego hasta hasta a estas teoría de ha derivado en comedias románticas también bueno informado al final a todo está en un momento de darnos funciona a lo mejor es más raro que los íbamos bien no nosotros son cuarenta que con quince no porque o con veinte no porque lo que lo que pasa en la serie por desgracia en algunos casos ya lo tenemos muy olvidado

Voz 7 50:08 Roberto porque tú eras fan también

Voz 1826 50:11 yo he sido seguidor visto pero pero no no no me puedo declara falsa no no me preguntes ahora cosas muy específicas de camino temporadas determinadas pero no forma parte das

Voz 7 50:21 quién de en fin de eso de ese cúmulo de series que tienes ahí como imprescindibles

Voz 1826 50:27 bueno desde luego una serie como dice Iñako por ejemplo llega a escribir que está series tan representativa de los noventa como Pulp Fiction o los vaqueros anchos de talle alto y eso ya son sobre todo lo que los vaqueros son palabras mayores

Voz 41 50:41 cosa es Jean volviendo también es como tú

Voz 7 50:43 que es innecesario también te lo digo eh pero bueno esto sería otro tema

Voz 41 50:47 políticamente

Voz 7 50:50 no no no sacó yo quiero saber para que no haya leído tu tesis es exactamente por qué crees que conecta con una generación de milenio se ahora mismo

Voz 41 51:00 bueno eso es lo que el aspirar porque debajo de del cómo se divierte la gente joven que puede cambiar ahora inmóvil ante Simon ahora la interacción es imposible ser más virtual que directa no hay tintes nada ha visto obligada en bares no lo era ahora parece una ordinariez casi entonces debajo de todo eso debajo de todo esto lo que queda lo es es lo único que en esa edad con veinte años piensas que es importante aunque luego los curas que no es que estén Grammy posibilidad todo lo demás pero sí

Voz 7 51:29 empate y el bar siempre estaba disponible el sofá a Roberto te acuerdas que es una cosa insólita para todos los que no estén oyendo sabed que el bar en el bar al que vais no siempre el sofá hasta para vosotros allí disponible para vuestros seis amigos no yo

Voz 1826 51:43 Jack hombre tú tienes que tú crees que ahora que estamos en pleno auge vorágine de éxito de las series hay alguna que dentro de veinte treinta años se recuerde como nuestra friends de este momento no quiero decir de género eh pero que marque una década

Voz 41 52:00 sí vamos a comedias Ci probablemente a mí

Voz 54 52:03 no me he enterado claro porque me ha pillado mayor lo veo lo veo ratos me gustaba más cuando eran

Voz 41 52:07 los Springsteen y menos menos convencional iba a ser una una serie que que se va a seguir viendo sistemáticamente durante quince veinte años estoy bastante comprensivos

Voz 7 52:18 a mí me gustó mucho me gusta mucho de Friends que yo creo que inaugura líneas narrativas muy interesantes no como la la lo que ahora llamamos la sonoridad que no deja de no es Hunter alianzas femeninas eso está muy bien contado en la serie y hay una mirada poco crítica hacia la serie de algunos no que que bueno que consideran que tiene puntos así como homófobos