La Ventana (26/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1050 00:06 las direcciones nacionales del PP de Vox han mantenido esta tarde una reunión para hablar del futuro de Andalucía después de que haya conocido el acuerdo entre populares y C's para repartir los asientos de la Mesa del Parlament según fuentes del PP todos los partidos ocuparan una silla una silla tendrán voto María Jesús Gómez bueno

Voz 1461 00:25 hola buenas tardes los secretarios generales del PP y Vox Teodoro García Javier Ortega Schmitz se han visto esta tarde en un hotel de Sevilla ha sido su primera reunión oficial que ha comenzado a las cinco y ha durado noventa minutos en este encuentro la mano derecha de Pablo Casado ha explicado su homólogo el acuerdo programático que ha alcanzado su formación con Ciudadanos ha tratado con el el calendario Se da por hecho el apoyo de Vox a la investidura de Juan Manuel Moreno y además ambos han hablado de la composición final de la Mesa del Parlamento andaluz donde según fuentes populares estarán presentes con voz y voto todos los partidos con representación parlamentaria

Voz 1050 00:55 área gracias Güemes en el PP dan la mesa por cerrada pero Adelante Andalucía aún no se ha pronunciado de hecho la dirección de Podemos está decidiendo en estos momentos que hacen vamos a Sevilla Alfredo guardia sí

Voz 2 01:06 en Podemos están reunidos hasta ahora para analizar el acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos mediante el cual Adelante Andalucía sería con una vicepresidencia que la formación naranja cedería a la confluencia que integran Podemos e Izquierda Unida la mesa quedaría con el presidente o presidenta de Ciudadanos el PP tendría dos representantes y uno Vox una secretaria con voz y voto que le cederían los populares los socialistas se quedarían con los dos representantes que le corresponden por su número de diputados un acuerdo al que esperan que también se sumen la formación de extrema derecha antes del pleno de constitución de la Cámara

Voz 1050 01:38 más asuntos el Gobierno y las principales asociaciones de autónomos han llegado a un acuerdo para reforzar los derechos de estos trabajadores protegerlos frente accidentes laborales a enfermedades ya bajas de maternidad a cambio los autónomos tendrán que pagar unos seis euros más al mes en la cotización mínima Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo en Zamora colectivo ATA

Voz 3 01:56 con este acuerdo desde luego España se incorpora al grupo de mayor cobertura del colectivo de autónomos junto al

Voz 4 02:06 Luxemburgo a la cabeza es un paso importante que los autónomos puedan tener derecho a formación

Voz 5 02:12 es un paso importante que los autónomo

Voz 4 02:14 puedan tener un verdadero derecho a paro lo más asimilado posible a la prestación por desempleo

Juan Illanes de esa tasa de la Navidad uno justo al lado Consejo de Gobierno ir rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo mañana estamos de vuelta aquí también no sé ni qué día vivimos con tanto festivo mañana es jueves estaremos aquí desde las siete y veinte como siempre en la A7 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid

Voz 15 05:33 hipótesis el tu gran a mi compañera de tiro y pudo ser Tura Ana Aliaga en la que aconseja aquí la campaña que pudo ser cualquiera de todos depende de cómo tuvo una cosa te voy a ser la que os de PSP qué Vitier ponme personas seguido de tipo y dependiente de un volcán en detrás

Voz 6 06:03 eh

Voz 16 06:06 la siete de la tarde y seis minutos las seis y seis en Canarias les les queremos hablar de de la historia de Silvia González Silvia González es una mujer

Voz 1826 06:16 maltratada física y psicológicamente desde hace dieciocho años ella teme por su vida y la de la de sus hijos porque su maltratador tiene orden de alejamiento pero es que sale de la cárcel el próximo cuatro de enero ella Silvia lo único que pide a la Comunidad Foral de Navarra es que le permita ir con su perra de protección que le permita ir entrar en todas partes como en el caso de los perros guía para las personas con discapacidad bueno Silvia lo está pidiendo a través de Change punto o RG donde lleva ya más de ciento cincuenta mil firmas para esta causa Silvia González qué tal buenas tardes

Voz 17 06:53 buenas tardes

Voz 1826 06:55 está Silvia

Voz 17 06:56 bueno pues ahí vamos esperando

Voz 1826 07:00 E imagino deduzco pero te lo pregunto que si acudes a esta plataforma para solicitar la adhesión de mucha gente ciento cincuenta mil decíamos iban a ser muchas más si acudes a esta plataforma para pedir firmas es porque ya lo has hecho previamente lo habrá intentado por los cauces habituales has obtenido algún tipo de respuesta

Voz 18 07:21 perdón no lo de no hemos tenido ninguno ninguno

Voz 17 07:24 otra respuesta no nos han dicho nada de nada ni el Parlamento ni nada yo estamos todavía a la espera de que no llegan a lo

Voz 1826 07:31 porque lo que pide se entendió bien es que se homologa poníamos el ejemplo eh que se homologa de la compañía que tú necesitas por protección de de tu perra que se llama por cierto como necesitas la protección de la compañía de tu perra que se homologan como los perros guías

Voz 18 07:52 sí como unos perros virguerías para la que pues ya que ella pues es la que me trae tranquilidad Hydra Al-Zaidi gracias a ella pues por primera vez pues salir sola sin que nadie me tengo que acompañar pueda tener una vida normal sólo pido que se modifique la ley foral de Navarra catorce barra dos mil quince para que ella pueda acompañarme a todos los lugares

Voz 1826 08:12 ya pide una modificación de esa ley porque tú sabes si esta posibilidad yo no y por eso te lo pregunto si esta posibilidad ya existe si se permite en otras comunidades

Voz 18 08:21 si en otras comunidades que sí que existe en Aragón Madrid y Murcia y ahora en Gran Canaria se están estudiando para ver si es viable también para llevar estos perros

Voz 1826 08:36 porque imagino que en un caso como el tuyo es decir que tu maltratador está cumpliendo condena es evidente y objetivamente

Voz 17 08:45 sí

Voz 1826 08:46 probable tú puedes documentar fácilmente que tú necesitas de esa de esa protección no no hay ninguna duda no es que esté en un caso que esté pendiente de de juzgar nada de eso no

Voz 18 08:57 no no no yo ya lo ven que lo necesite cada vez lo voy necesitando más poder tener subí pero nadie me escucha

Voz 17 09:05 yo que ellos saben que el tiene dos condenas

Voz 18 09:07 dos condenas una tiene diez meses por intentar hablar conmigo en Facebook otra de veintidós meses por llamarme para una enfermedad y muerte ir por eso está en prisión provisional hasta el cuatro de enero que me faltan nueve días para que salga

Voz 17 09:23 yo lo tengo aquí

Voz 1826 09:25 Silvia de todas formas a ver por ser algo más optimistas sí que te está escuchando mucha gente ahora mismo te está escuchando mucha gente a través de Change punto RG te está escuchando más gente que te que te vas a escuchar en Navarra nos dices que no te lo permiten pero me decía antes que no te ha respondido ni para darte ninguna explicación de por qué ni si puede estar esto en una fase en la que se va a estudiar porque tú ya hiciste una primera entrega de firmas no

Voz 18 09:54 bueno es la primera entrega de firmas y que quince ahora pues ahora sí que pedías que que la primera entrega de firmas ahí sí que cuando yo fui a entregar gracias a los medios que están todos apoyándome no bajó nadie del Parlamento están Torres míos y ninguno quiso hablar conmigo ni acompañarme en este momento ninguno es a mí lo que me dicen tomar el aspecto de decir bueno estamos ante una pancarta cuando pasa algún caso mal yo que eso estoy pidiendo ayuda desde hace muchísimos años mira para otro lado y no es que no me quieren ayudar

Voz 1826 10:28 desde hace muchos años porque quiero decir la situación ya es inminente es el próximo cuatro de enero cuando está previsto que tu maltratador salga de la cárcel pero esto tú ya lo vienen pidiendo solicitando entonces me dices no es que haya sido una cuestión ahora de correr de las prisas de última hora sino que tú ya vienes desde hace mucho tiempo

Voz 18 10:47 sí desde hace ya aproximadamente ya llevo ya con esto unos bueno como lo de violencia ingeniero veintiún años hiló con su bueno para poder tener la perra y eso ya llevo dos años en dos tres años porque ya sabía lo que iba a pagar que salir caro y yo no me quería quedar esperándolo a él todas las medidas que le pone él pues la roto catorce pulseras claro luego claro él ha estado dos años de libertad condenado para ayudar a una pulsera de localización la reto catorce vez El Il ha utilizado perdiendo cobertura no cargando la todo para pues a distancia pues maltratando psico El crack maltratos psicológicamente pues para ponerse en contacto conmigo es que eso no es vida

Voz 1826 11:34 desde luego oye cómo se te ocurrió la opción de tener esta esta perra de protección

Voz 18 11:42 pues a mí me gusta mucho los animales hincar oí yo como tengo una una claro yo soy Ferrera pues me dedico mucho estar cara al público pues entonces decía jo M I tener que ir siempre con Blue catalizador que está que este personaje nunca lo carga siempre tengo que estar pendiente la policía pues estoy pensando indicó tenía una perra veinticuatro horas para que ella me puede ayudar a salir a la calle psicológicamente yo empecé así hasta que River Vox pues se puso en con me puse en contacto con ellos

Voz 1826 12:13 yo no sé si la gente

Voz 18 12:16 adoré de su que son Reader Vox porque a veces segundo

Voz 1826 12:21 claro no sé si con ellos exactamente es gente que se dedica a adiestrar a adiestrar a a perras a perros para para esta causa específicamente

Voz 18 12:32 eh bueno en River voz la primera que ahora es la primera perra que hubiesen estado y estando para para mí eso es una residencia canina también ha visto no a perros y todo pero bueno yo lo hicieron como para poder me ayudará mi ellos

Voz 1826 12:46 es para ti después de que tules contaras qué es lo que te pasa ahora lo que ocurría y qué es lo que qué es lo que te podría ayudar no tú pensaste que podría ser un perro una perra en este caso sí y cuántos cuántos años tienen dos hijos

Voz 18 13:06 pues mi hija tiene ahora dieciocho tiene catorce

Voz 17 13:11 qué dicen ellos pues

Voz 18 13:14 el pequeño todavía pues no lo hemos comentado nada de que está a punto de salir pues para que el el el que dio poder llevar una vida normal porque claro para que vio bastante Heidi Illa quería ya pues ya con dieciocho añicos pues ya sabe lo que hay era mi me preocupa porque claro son fechas señaladas vas viendo muchas cosas pero la tele Hodge encima que pedimos una pequeña ayuda para que alguien nos puede ayudar a subir y estar tranquilos y ves que todo el mundo te cierra las puertas pues

Voz 17 13:46 pues eso ilusionados estamos a

Voz 1826 13:49 a tu hija mayor también le aporta esa tranquilidad su la misma que que me cuentas tú que te aporta di

Voz 18 13:56 sí porque también caro cuando pues esta la cría en casa o vamos las dos pues muchas veces a comprar ropa o algo por entes dile a ve que voy tranquila con su voy pues ve que yo pues ya no me entra el miedo que ya no voy siempre tan alerta claro de aquí a también ella pues no toma tranquilidad también subí con ellos está enamorada encima a los críos

Voz 1826 14:19 Silvia más allá de que no puedas subir a un medio de transporte con con más allá de que no puedas ir a un restaurante a un centro comercial que te puedas sentir protegida en cualquier momento no sé si se puede llegar a dar incluso la paz

Voz 1197 14:34 adujo Isère más grave que con las

Voz 1826 14:37 tú al normativa si su quite defiende atiende una agresión pueden ser Tula denunciado

Voz 18 14:44 sí

Voz 17 14:45 todo se llegó a denunciar hace

Voz 18 14:49 eso sí si eso es así porque claro es es Laleh yo homologada que pasa que por razón por un casual su Wi volvería a este indocumentado y entonces el indocumentado al no tiene leyó la ley foral a mi favor qué pasa pues que él muy podría denunciar ir es la verdad

Voz 1826 15:10 yo creo que él estaría dispuesto a hacerlo

Voz 18 15:12 qué caro el si sale no va avenida felicitando la Navidad

Voz 19 15:15 por qué qué tipo de perra es que qué raza es una pastor en alemán pero está contemplada como una de las razas peligrosas son no no tiene una para que sea no no no está contemplada como raza peligrosa para atrás le atacaron una parada

Voz 1826 15:32 defenderse tú crees que la justicia no iba a estar en principio de tu parte

Voz 18 15:39 pues si te digo la verdad pues hombre yo espero que la justicia pues se pondría mi parte viendo de qué caro la perra me ha defendido

Voz 1826 15:46 pero existe ese riesgo

Voz 18 15:48 pero sí existe el riesgo de que el vallado en el existe el riesgo

Voz 1826 15:55 estamos en las ciento cincuenta mil firmas tú tienes un objetivo a partir de ahora de llegar a un número determinado de firmas que vas a hacer cuando llegues a ese objetivos

Voz 18 16:03 pues cuando llegué al objetivo de firmar lo que queríamos irnos a Bruselas para llegar al país llevar las firmas para que fusión allí sí porque ya que no nos escuchan aquí en Navarra pues que me escuche miembros llena o que me escuche a alguien que vean que de verdaderamente la necesito porque es que no puedo salir de mi casa claro no puedo hacer una vida normal no ir a trabajar es que la necesito de verdad

Voz 1826 16:27 pero si ya te das por vencida quiero decir ya a ver que no suene a esto no crees que puede haber una posibilidad antes de que tengas que irá a Bruselas de que con ciento cincuenta mil doscientas mil firmas alguien si lo digo que te tengo que dar la razón porque imagino que estas cosas a lo mejor tampoco son tan fáciles no pero como mínimo que te abre la primera puerta hay que te respondan que te digan en qué situación puede estar tu caso qué es lo que se pueda hacer

Voz 17 16:51 ojalá ojalá

Voz 18 16:54 ojalá pero yo creo que no llevará ninguna respuesta porque yo pienso que si hubieran querido darme una respuesta ya se hubieran puesto en contacto conmigo eso es lo que más cosas cada porque dices joya se pues podían haberse puesto en contacto conmigo

Voz 17 17:09 yo que llega pues pero bueno yo yo veo que no

Voz 18 17:14 ya parece que ellos saben que saber donde trabajo en saber dónde trabajo Él sabe donde vivo en saber todo integro

Voz 1826 17:22 esto no es una orden de alejamiento en principio lo que pasa es que ya la experiencia te demuestra que la roto a roto todas las pulseras y ha roto todas las veces que que ha querido esa orden de alejamiento no te fijas

Voz 18 17:35 no no me fío lleno de la sentencia ya es firme que él mismo se arrancaba sea dentro del calabozo de los Mossos d'Esquadra se arrancaba la será pero él mismo con sus propias manos que es que dices a ver estábamos de catorce que sepamos no los otros catorce que que yo sepa que igual hasta su muchísimas más dices Jolín esto no aparte quedan viendo que no funciona el sistema es que el sistema no funciona claro dices ya no no sé que otra alternativa más idiota las condenas que le ponen cada rotura de pulsera es una multa Icex Jo pues entonces qué hago

Voz 1826 18:14 por cada rotura de de de la pulseras una multa de cuándo

Voz 18 18:19 sí es una multa aproximadamente ciento dieciséis euros

Voz 1826 18:27 Silvia a ver si la próxima vez que que podamos saludarte que podamos hablar contigo aquí la radio es para que nos cuente es que no sé en qué sentido pero al menos que te han respondido que te han contestado

Voz 18 18:39 ojalá yo espero y estoy todos los días aunque sea mi regalo de Navidad pueda ser que me modifiquen para mí la ley para poder vivir que lo único que pido es vivir no pido nada más no les pido ni dinero económico no les pido nada más que poder vivir yo inicié mi familia hiciera una chica normal feliz

Voz 1826 18:59 mucha suerte Silvia un beso mucha

Voz 18 19:01 al gracias a vosotros por todo y por el apoyo que tengo gracias a todos vosotros

Voz 20 19:13 dicha buenas

Voz 1197 21:06 es un actriz diferente en el que prócer

Voz 24 21:09 circular con libertad con menos contaminación y pueden aparcar es posible

Voz 1197 21:13 sí gracias aquí han ido incluso Pedrito

Voz 25 21:16 lo único en su segmento con cambio automático que se recarga solo y ahorra combustible verá tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un híbrido que sí

Voz 0867 21:27 la lluvia la vista a pesar del bajonazo de coches por las fiestas navideñas el frío y el NO2 disparan los índices de contaminación en la ciudad Madrid seguirá mañana escenario uno es decir Se mantiene la limitación a setenta kilómetros por hora en los accesos sin la M30 la restricción se activó durante la Nochebuena no es que esa noche o en Navidad hay atascos monumentales en la M30 ni tampoco colapso comercial en la almendra central pero en esta activación del protocolo la oposición encuentra un nuevo motivo de crítica a Manuela Carmena Begoña Villacís esta mañana digamos

Voz 6 22:01 en algún sitio de Madrid a la una y media de la madrugada el Ayuntamiento de Madrid informaba sin ningún tipo de de de

Voz 0402 22:12 de antelación de planificación de que entrábamos en protocolo uno uno uno uno esta esta manera que tuvieron muchos madrileños que Messi momentos tan corto antes tantas felicitaciones hija protocolo uno Hulk uno de enterarse de que al día siguiente pues iban a ver limitada su su convicción en sus posibilidades de llegar a sitios

Voz 26 22:30 segundo día de protocolo uno uno uno no sabemos cuándo vamos a montar en protocolo dos dos dos dos pero es muy probable que próximamente lleguemos a protocolo dos dos uno uno dos

Voz 6 22:42 vamos a funcionar

Voz 0867 22:52 hay el protocolario de Villacís por cierto por matizar la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento protocolo anticontaminación ayuno lo que se activan son los escenarios escenario uno escenario dos tres y mañana seguiremos en escenario uno la única limitación insisto

Voz 1 23:09 este velocidad en los accesos

Voz 0867 23:13 un poco de humor para cerrar el año y recuperarse del primer repecho de los excesos navideños el Partido Popular en el Ayuntamiento ha regalado este año una taza dedicada a Madrid central aparecen en la taza los Reyes Magos entrando en zona restringida Melchor se pregunta somos residentes el camellos eléctrico tranquilos que ella llegamos Partido Popular de Madrid feliz dos mil diez diez buenas tardes a todos Manuela Carmena se recupera de la operación de tobillo tras la caída que sufrió en casa el pasado viernes Carmena ha sido opera de la Princesa y en principio será dado de alta según informa el Ayuntamiento en veinticuatro ó en cuarenta y ocho horas una operación sencilla ha dicho esta mañana Marta Higueras alcaldesa en funciones Carmena ya se encuentra en planta hay tendrá que permanecer escayolada durante varios días de momento ha suspendido su agenda oficial La Ventana de Madrid Javier Casal veinticuatro y la falta de plazas en el Samur Social ha llegado el Defensor del Pueblo una situación muy complicada que llevamos contando aquí desde hace varias semanas por la que muchas familias se han tenido que quedar en la calle ante la saturación de estos centros faltan plazas y faltan manos un problema que se ha agudizado además con la llegada de refugiados a la capital la información es de esa frase

Voz 1510 24:22 el defensor le pide al Gobierno central que asigne un recurso adecuado para estas personas y que se les de las ayudas a las que tienen derecho vuelve a pedir información sobre el tema tanto al Estado como al Ayuntamiento de Madrid quiere saber si ha puesto en marcha alguna solución desde el Samur Social los trabajadores dicen que el Ayuntamiento está tomando medidas para hacer frente a esta situación pero que no es suficiente Azucena

Voz 1428 24:42 empezar en Donostia antes está haciendo convenios pero esto es algo temporal necesitamos y las personas necesitan que ese que realmente es es cumbre algo porque no es algo que vaya a desaparecer en dos días por desgracia

Voz 1510 24:55 saben que eso no depende del Ayuntamiento ni es su competencia acogerá a los solicitantes de asilo pero ante la falta de respuesta del resto de administraciones estas personas quedan en situación de calle y acuden al Samur Social

Voz 1428 25:05 el que duerman en una maleta alternando un suelo que una McCann durante semanas no eso condiciones adecuadas tiene necesidades necesitan apoyo psicológico vienen con unos traumas detrás del esa parte al final está siendo olvidada no se les está dando esa cobertura porque

Voz 5 25:23 ya nadie aquí donde

Voz 1428 25:25 al límite los trabajadores piden que la admisión

Voz 1510 25:28 estación central asuma sus competencias y les de una acogida

Voz 0867 25:31 y el Ayuntamiento asume que faltan medios y que la coordinación no funcionaba correctamente entre las administraciones pero que en cualquier caso se están poniendo en funcionamiento más recursos para evitar que las homilías terminen durmiendo en la calle Marta Higueras es la alcaldesa en funciones

Voz 1516 25:45 el Ministerio de las entidades están desbordadas por lo tanto nosotros entramos a sustituir al Ministerio ya estas entidades estamos atendiendo con recursos municipales a personas a muchas personas muchas familias demandantes de asilo refugio por lo tanto estamos empezando a estar saturados también en el en el Simon no obstante estamos continuamente eh abriendo plazas para que nadie duerma en la calle

Voz 0867 26:08 faltan plazas faltan medios en el Samur Social medios también para para formar a estas personas y aquí nos hacemos eco hoy de una iniciativa de un grupo de profesores de la UNED que se han propuesto crear unas clases online de español para refugiados Beatriz Sedano investigadora de la UNED qué tal muy buenas tardes bienvenida La Ventana en Madrid como

Voz 27 26:25 hola buenas tardes Javier bueno lo primero encantado como a quién se le ocurre poner en marcha este proyecto

Voz 28 26:32 bueno pues este este proyecto nace de un proyecto europeo del programa Erasmus plus que lo financia la la Comisión Europea y también tiene el apoyo del se la Agencia Nacional si dentro de ese proyecto que es mucho más grande el grupo de investigación de la unes decidió eh

Voz 18 26:54 investigar en en este tipo de cursos

Voz 28 26:56 son cursos online en abierto a que cualquier persona puede participar además contamos con la colaboración de entidades asociaciones ONG's que trabajan con estos colectivos poniéndonos en contacto con con ellos a a través de diferentes jornadas y reuniones eh nos dimos cuenta que era necesario e eran necesarios más recursos de apoyo pues para para estos estos colectivos

Voz 0867 27:26 Beatriz me dices que es un curso abierto un curso on line pero que necesita una de estas personas para realizar o para poder realizar este curso

Voz 1826 27:34 bueno pues no

Voz 28 27:35 realidad lo único que se necesita es tener una cuenta de correo electrónico activo sí y activar la registrarse en la plataforma de de de este tipo de cursos de la UNED Javier

Voz 17 27:47 de la UNED que se llama está abierta

Voz 28 27:51 pues solamente hay que registrarse inscribirse en el curso no se necesita nada más

Voz 0867 27:56 alumno evidentemente salga con un nivel de preparación máximo es decir se prepara para entender los pasos necesarios por ejemplo para arreglar unos papeles

Voz 1826 28:04 esa

Voz 28 28:05 esto no es un curso de español inicial completo al uso sino que se centra en algunas situaciones con las que se encuentran refugiada ante refugiados migrantes

Voz 1826 28:17 no personas que llegan a un nuevo

Voz 28 28:20 país en este en este caso España para no desenvolverse en situaciones pues como por ejemplo completar como has dicho no hubo un un un él para hacer trámites no un documento como dar sus datos personales como desenvolverse no en en una consulta no médica

Voz 27 28:44 te iba a decir no

Voz 0867 28:45 cualquier población a la que puedan llegar además claro a ver hay una circunstancia común a estas personas y es que muchos de estos refugiados tienen que hacer sí o sí tramites administrativos básicamente porque les han robado porque han perdido sus papeles en el camino

Voz 28 28:59 exacto lo que al al hablar con con estas entidades que trabajan con ellos nos comentaron que para ellos es muy importante el tema de la certificación de tener papeles porque muchos no en el camino como has comentado los pierde dos para ellos cualquier documento o no de haber hecho un curso sea o lancha presencial que les pueda valer que sea oficial les puede ayudar mucho en el proceso

Voz 18 29:23 de solicitud de asilo de es

Voz 28 29:26 solicitar no nacionalidad por arraigo etc

Voz 0867 29:29 yo creo que se han hecho pruebas no del funcionamiento del curso ya

Voz 28 29:33 sí hemos hecho bueno después de no crear los materiales y procesos de revisión decidimos eh probarlos con los propios estudiantes no en estas asociaciones tienen refugiados inmigrantes de de todas las nacionalidades edades etcétera decidimos probarlo con grupos diferentes para ver qué les parecía

Voz 18 29:54 pues sí la verdad que en general

Voz 28 29:57 podemos decir que que les ha gustado mucho pero menos

Voz 18 30:00 servido a adaptarnos

Voz 28 30:02 de nuevo a sus características

Voz 27 30:05 necesidad para hacer ajustes un certificado del curso es válido no tiene validez académica

Voz 28 30:11 sí el certificado que lo da la UNED en este caso la humedad abierta que como hemos dicho es el organismo la institución que se ocupa de estos cursos y tiene el reconocimiento oficial en el certificado viene el nombre completo del estudiante y las horas extras dio veinticinco oros que es el veinticinco horas en el caso de estos cursos y además es la equivalencia a los créditos europeos curas bueno pues empezamos eh bueno estamos hablando de un curso pero en realidad son dos porque lanzamos el primero el quince de enero que durará seis semanas y a continuación lanzaremos el segundo que bueno es de similar en con contenidos similares pero se centra en situaciones diferentes no hiciera hay un poquito el nivel que que se ha seguido en el primero plazas en no hay límite porque como hemos dicho sumó que un curso masivo el línea hay abierto por lo que cualquier persona interesada no solamente refugiados y migrantes sino cualquier persona interesada en en la practica o el aprendizaje del español inicial se puede apuntar

Voz 27 31:25 electrónico e investigadora de la UNED enhorabuena por esta iniciativa de verdad muchas gracias siete de la tarde y treinta minutos

Voz 0867 33:45 Policía Nacional ha detenido a un matrimonio y a uno de sus hijos por prostituir a otro hijo de dieciséis años lo presentaban como mayor de edad para después amenazar a los clientes con denunciarlos por corrupción de menores y no pagaban a cambio una cantidad de dinero fue precisamente uno de estos clientes quién denunció los hechos a la Policía la informaciones de Alfonso Ojea

Voz 0089 34:03 su presencia ha sido confirmada por la Policía Nacional en municipios como Santander como Lucena como Córdoba o incluso como la propia capital Madrid en varias ocasiones su padre su madre y su hermano su hermano mayor eran los responsables de su esclavitud sexual Elisa revuelo es portavoz de la Dirección General de la Policía

Voz 33 34:21 esta familia eh eso en concreto el hermano mayor de de este niño dieciséis años eh lo llevaba por todas las provincias de toda España ofreciendo sus servicios sexuales una vez que mantenía relaciones sexuales con hombres en los chantajea van para no denunciar estos no denunciarlos por abuso sexual

Voz 0089 34:41 para engañar a muchos clientes los padres habían falsificado los documentos de identidad del chico en los que aparece con una edad superior a la que en realidad tiene

Voz 0867 34:50 también la Guardia Civil ha detenido a seis personas por robar en viviendas de de personas mayores de distintos municipios de la Comunidad de Madrid se hacían pasar por técnicos de electricidad y gas todos los arrestados tienen antecedentes Raquel Fernández

Voz 1315 35:03 seis detenidos de los que uno ya está en prisión por hechos similares son los que ha arrojado esta operación que comenzaba en Collado Villalba tras la denuncia de un octogenario a quién bajo una falsa revisión de luz y gas si habían llevado de la vivienda todo el dinero en efectivo y las joyas el modus operandi de esta banda llamó la atención de la Guardia Civil es que se centraban en personas de avanzada edad que vivían solas para mantener las distraída los las

Voz 1826 35:29 pones les decían que mientras realizaban

Voz 1315 35:31 Inspección mantuvieran los pies en alto para evitar una descarga era en ese momento cuando aprovechaban para hacerse con los objetos de valor Mercedes Martín portavoz de la Guardia Civil

Voz 34 35:42 Ellos la mayoría de las veces para la mayor de la gira posible a lo que estaban haciendo lo que no cobran nada ya bastante les cobraban cuando les dejaban sin un céntimo en su casa pues de pro el dinero en efectivo que pudieran encontrarse lo llevaban

Voz 1315 35:55 además de Villalba esta banda cometido hechos similares en Majadahonda Las Rozas Estremera Baldi le echa Cubas de la Sagra Colmenar Viejo Alcalá de Henares y madre

Voz 0867 36:04 en la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar las ayudas de su plan de movilidad urbana sostenible va a destinar tres millones de euros para la compra de vehículos verdes iba a aumentar las subvenciones para las empresas que instalen puntos de recarga eléctrica pronunciado hoy el presidente Ángel Garrido que ha aprovechado para cargar contra las medidas del Gobierno de Carmena para reducir la contaminación

Voz 0177 36:26 los dos partimos de esa otra concepción que es la de incentivar y no prohibir creemos que siempre da mucho más resultado las apuestas en positivo que las apuestas en negativo egoísta es una muestra de colaboración también con las empresa de colaboración con la Administración en esa apuesta y también con el Ayuntamiento por supuesto para esa modificación de los usos de los hábitos que nos dirijan hace unas anginas mucho más limpias y por tanto a una saluda a una salud pública también mucho mejor para todos

Voz 0867 36:51 procesos que van en paralelo cambiar y modernizar el parque móvil por un lado pero también cambiar la mentalidad para que usemos el coche de manera más racional y sostenible y eso es lo que critican los grupos ecologistas lo que le critican a la Comunidad de Madrid que saca sólo una campaña para cambiar los vehículos por coches más verdes pero que no se trabaje en la concienciación de la población Juan García de Ecologistas en Acción

Voz 10 37:12 EFE que esas cantidades pues se podía no haber lanzado invertido en otras en otros asuntos sobre todo en actitudes por ejemplo reforzar el transporte público y en lo que haya menos vehículos y metropolitana Iker que se sustituya por el transporte público más eficiente cosa que hay nosotros entendemos que hay bastante déficit por parte de la comunidad sino Garrido eso parece que lo elude no lo menciona

Voz 0867 37:37 siete de la tarde y treinta y ocho minutos y los Reyes Magos ya están en la Puerta del Sol relevo a Papa Noel que se marchó de vuelta a Laponia en la Casa de la Navidad ha estado ya Javier Oñoro

Voz 35 37:48 Santa ya se ha ido y ahora toca poner

Voz 0867 37:50 dos sillas más hemos actores

Voz 36 37:53 a medio mundo para llegar hasta aquí ha sido un viaje muy largo

Voz 5 37:59 él apático y los Reyes darán el relevo al

Voz 36 38:02 señor de rojo estamos muy contentos restar hoy aquí en esta maravillosa ciudad de Madrid

Voz 37 38:10 desde hoy Sus Majestades de Oriente darán una vuelta por la Casa de la Navidad en la plaza de Montejos

Voz 38 38:20 claro que iré rival que

Voz 39 38:30 quiero el Monopoli la la Corona gominolas también la calle Amaia

Voz 37 38:39 además desde las diez de la mañana y hasta las nueve de la noche con la ayuda de sus pajes los más pequeños podrán preparar galletas navideñas iba Haidar mientras descubren la magia de las estrellas

Voz 0867 39:09 Juan Illanes de esa tasa de la Navidad uno justo al lado Consejo de Gobierno ir rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo mañana estamos de vuelta aquí también no sé ni qué día vivimos con tanto festivo mañana es jueves estaremos aquí desde las siete y veinte como siempre en la A7 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid disfruten del día disfruten de la Navidad hasta mañana

Voz 40 40:49 porque la política también se explica no vamos a hacer es ordenar lo que ha pasado hoy quién gana con la respuesta es compleja y llena

Voz 41 40:56 hay matices la comunicación política juega engañar ya amor sexo

Voz 1197 40:59 periodistas y sabemos sabemos hacerlo

Voz 41 41:02 trabajo de de circunscribir el asunto a dónde está también no renunciamos ya saben en Hora Veinticinco a la cultura estamos hablando de gastronomía hora25 con Ángels Barceló somos tan felices haciendo la rabia

Voz 0827 41:32 de este miércoles que nos queda Isaías puede pues nada después de la Nochebuena del día de Navidad ha sido hoy como fue ayer en todo el país una tarde viajera para el equipo de La Ventana hemos viajado con Paco Nadal que acaba de publicar el viaje perfil esto para ti y tus circunstancias ya hemos hablado del libro por supuesto de cómo prendió en él la pasión por viajar

Voz 1197 41:53 yo me pasé mi infancia en una tienda de campaña viajando y sobreseyó amarra altura Leza a compartir lo que es hacer actividades en grupo a ser solidario con mis compañeros Si estás colgado en una cuerda en una sima no ayuda a los demás pues en la que yo no funcionaba no que además pone en riesgo a todos eso me enseñó mucho y me se sobre todo amarra la naturaleza hizo saber que el mundo era suficientemente grande como para para que no mereciera la pena esperar a que te lo contaran en un telediario

Voz 0827 42:22 y claro con esos inicios Paco aunque iba para químico porque la familia quería que lo fuese Se convirtió en viajero viajero de profesión y en viajero un poco facilón

Voz 1197 42:32 conozco muy pocos lugares en el mundo en los que no pueda sacarle algo positivo a la experiencia incluso cuando te lo cuando dices aquello que bien de mal me lo he pasado en este viaje

Voz 0827 42:41 porque ha sido duro ha sido cómodos

Voz 1197 42:43 de algo no entra en ese sentido es hoy un viajero bastante fácil

Voz 0827 42:47 pero no solamente viaja por profesión nos ha contado porque se mueve de casa porque viaja por todos los rincones del mundo

Voz 1197 42:54 yo viejo para aprender y para comprender intentos sobre todo comprender el mundo y comprender que hay muchos mundos que cada uno de ellos es único para cada una de esas personas su mundo su religión su cultura y sus costumbres su futuro son únicas es el mejor lugar del mundo

Voz 0827 43:10 ya que es una actividad perfecta hay que es una actividad además muy rentable nos decía

Voz 1197 43:16 además es la única actividad social que cuanto más rico eres mejor de captar dinero pero bueno eso no tiene mayor importancia pero es rico en experiencias e insatisfacción en conocimiento en intolerancia no fíjate todo lo que te puede aportar un viaje

Voz 0827 43:32 hoy la verdad es que viaja mucha gente por todo el mundo y cuando regresamos a casa siempre decimos aquello de como en casa en ningún sitio pero a gente como Paco esas cosas no le pasa

Voz 1197 43:43 a nosotros a los que llevamos inoculado ese virus de viajar perpetuo movimiento no no pasa a mí no te lo digo yo por mí sólo yo no es ningún caso especial todo en mis compañeros que se dedican a esto somos viajeros natos es decir no sentir yo me siento feliz en un hotel en cualquier lugar del mundo en la soledad de un hotel que para muchos es desesperante yo soy feliz en esas situaciones un avión catorce horas en un avión para mí es la felicidad no hay móvil lo a Internet puede leer ver películas soliloquio es no me fastidia mucho los vuelos de cuatro cinco horas Bruno la nueva temporada yo quiero vuelo este mimo doce catorce horas yo soy feliz moviendo mi viajando y estando cada un sistema de ocho diez días en casa es cuando empiezo a sentirme incómodo

Voz 0827 44:29 pues nada el libro de Paco Nadal que se titula El viaje perfecto para ti y tus circunstancias un título Un poco mentiroso Lillo porque decía Paco que en realidad el viaje perfecto no existe

Voz 1197 44:41 no existe el viaje perfecto hay un viaje perfecto para cada viajero porque cada viajero es un mundo oí y hay un mundo para para cada viaje cada viajero

Voz 42 44:50 eh

Voz 0827 44:57 yo soy muy lejos de aquí en Indonesia se ha recordado a los fallecidos en el tsunami de dos mil cuatro cuando están precisamente en plena operación de rescate por el último producido en aquella zona del mundo todavía se sigue buscando a más de ciento cincuenta personas por la gran ola de este pasado sábado en distintos países sean realizado también actos de recuerdo de esta tragedia de hace más de catorce años en la que murieron doscientas treinta mil

Voz 5 45:23 personas algunas se salvo como

Voz 0827 45:26 haría Delon superviviente del tsunami inspiradora de la película Lo imposible que nos contaba en La Ventana que un día como hoy lo vive con sentimientos encontrados

Voz 1197 45:36 es es como Carlos las dudas son muchas

Voz 43 45:38 alegría Si yo hoy tengo pues inmensas alegrías que celebrar hoy justo nos hemos reunido los cinco me embarga una felicidad tal ya a la vez dolor y una congoja y todo eso está junto no es como un cóctel un poco complicado entonces pasando de uno a otro no de la felicidad y a la vez pues el dolor sobre todo por lo por bueno por saber si hay un montón de gente viviendo pues lo mismo que nosotros ahora no la incertidumbre tan dura pasar de la esperanza al desasosiego pero bueno así es la vida no tiene tiene de todo yo yo estos días tengo de todo

Voz 5 46:15 la historia de un montón de gente que les llega a ella ahora

Voz 0827 46:18 a través de la televisión aunque dice que no le impactan tanto los números las cifras como las historias personales

Voz 43 46:25 no me llega el número ciento cincuenta no me llegan los números de muertos medio muchas imágenes me llegan a Dolores de familias me llegan lamentos en la sensación de la necesidad de saber el nombre de todos ellos cuando veo imágenes en la televisión las cifras me hacen daño lo que veo lo que siento son historias personales

Voz 0827 46:47 pues nada desde hace catorce años felizmente la familia de María Delon celebra este día este veintiséis de diciembre como si fuera realmente su cumpleaños porque aquel día volvieron a nacer

Voz 43 46:59 seguimos felicitando Nos por la mañana feliz cumpleaños que a todo siempre no sale de Ci gracias por haber sido tan valiente y entonces no tú no tú no esto ya pasó y pasó hoy ya estamos todos extremadamente recuperados clases médico Tomás de es de consultor Simón estudia Filosofía todos ponemos súper comprometida escolaridad pero bueno pues siempre en estas cita es lo que nos preocupa es saber cómo colaborar de forma práctica y efectiva con la gente que lo está pasando mal

Voz 5 47:34 la familia de María Delon comprometida con la vida

Voz 0827 47:36 e Iñaki de la Torre aquí cada tarde comprometido con la música con enseñarnos un poquito más de música cada día yo y nos ha hablado ha atraído canciones de esas que se han llenado de sílabas

Voz 37 47:48 otra canción más en la que ocurre esto de repetirse la base creo que la más famosa del pop español a la vez es la que tiene la repetición de esto

Voz 6 47:54 con más famosa

Voz 37 48:08 evidentemente nuestra alta Kaká creo creo que hay pero me refiero que es como decía antes en realidad una finalidad puramente musical no de significado de las

Voz 0827 48:17 letra y la cabeza de muchos todavía sigue dando vueltas porque pasó la Nochebuena pasó la Navidad pero todavía queda más de la mitad de las fiestas por eso con un poquito de retraso es verdad Edgar Hita ha buscado entre los con sexistas para las tiendas que todavía nos quedan ya recogido consejos eso sí los consejos que él le han interesado

Voz 27 48:40 este me encanta ahí me lo guardo porque para esta cena que bien ahora hay para todas las de Mi vida

Voz 44 48:46 la de dice se trata de cenar en familia y todos tenemos que estar cómodos por lo que podemos estar en pijama o chándal nada de formalidades a Instagram quiso los platos los vasos y los cubiertos pueden ser de plástico y la servilleta de papel por fin donde había estado todo este tiempo consejito del mundo este año bien Fin de año en pijama Feel Fine año en pijama y con los calcetines de fútbol por encima del pijama que eso un calor más bueno nunca hace unos días que ponen ni manta bueno hay cenas un poquito más ortodoxas

Voz 45 49:17 eh

Voz 46 49:21 tu que son las que en estos estamos contando hoy los compañeros de trabajo la familia a escenas de Nochebuena Navidad las que nos ha contado hoy por ejemplo Baltasar Garzón nuestra casa sin

Voz 47 49:33 habéis sido muy muy familiar estas fechas entre mucho en Navidad era fiesta familiar Nos salía no se iba de fiesta fuera de del ámbito estrictamente familiar al contrario de lo que luego sucedía cuando llegas a la noche de fin de año sigue siendo así reunimos contamos historias recordamos otros tiempos echamos de menos

Voz 1510 50:00 los agentes

Voz 47 50:03 la pues estamos a gusto quizás es ese símbolo más

Voz 0827 50:09 oye ha venido Baltasar con su hijo María eso es lo normal en Hoy por hoy pero además con Héctor y Aurora que son sus nietos y Pablo ahogado sobre

Voz 0751 50:19 las fiestas habéis cantado villancicos y tocaba la pandereta haya haber dispuesto el Belén como nos contaba está oyente si el árbol de todas esas tradiciones navideñas cuál es la que más os gusta de todas

Voz 0827 50:35 saben que es regalado Papa Noel

Voz 13 50:39 un ajedrez

Voz 48 50:40 juega muy bien

Voz 0751 50:43 una Lol vale esto creo que me lo vas a tener que explicarse que es una losa

Voz 49 50:48 la escena muñeca que tiene en una abuela tú las Sabrina bolsas y te sale su no

Voz 5 50:58 para Fatah ahí Pablo que no dejamos de aprender

Voz 50 51:03 no

Voz 10 51:06 no

Voz 0827 51:12 hay mucha gente que también vive las fiestas de otra manera y que lo que le gustaría es salir corriendo ya hay otros que sencillamente corren por placer hoy en La Ventana han estado Antonio Pastor y José Pablo Rodríguez entrenadores personales de running y autor es ahora de un libro que se titula cómo me convertí en runner Si odiaba correr nos han dicho que lo primero es vencer las excusas y mira que hay excusa

Voz 52 51:34 las excusas ahí hay de todos están las las más típicas no que es que hace mucho calor hace mucho frío o me pongo a parir

Voz 6 51:41 de enero de dos mil diecinueve cuando llegue el el mejor tiempo

Voz 52 51:44 pues cuando cambie la hora hay muchas excusas pero vamos al final como siempre decimos nosotros no dejan de ser excusas y al final hay que intentar romper todas estas barreras Si cuanto antes se calzarse las zapatillas o me da igual o cualquier otra actividad hay imponerse hacer ejercicio que al final es la mejor medicina que hay

Voz 0827 51:59 pues nada a calzarse las zapatillas pero tampoco cualquier zapatilla ese es uno de los mayores errores de quién al final superando las excusas semejanza al running