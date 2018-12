La Ventana (27/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1063 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 la undécima legislatura en Andalucía ha quedado inaugurada con Vox en la Mesa del Parlamento con la presidencia de la Cámara para ciudadanos con la ausencia de Adelante Andalucía que se queda sin representación en ese órgano las conversaciones para conformar el Gobierno empezarán a partir de ahora in Moreno Bonilla el líder del PP lo ve más cerca cada día hablaba al término de la sesión de cambio de rumbo con otros políticos Icon otros estilos

Voz 1223 00:28 el cambio político en Andalucía de que haya un cambio de rumbo de rumbo en Andalucía de que haya un cambio de gobierno en Andalucía y que en definitiva lo que en Andalucía Gamo otras políticas con otros político Icon otros estilos políticos y eso es exactamente lo que hoy ha comenzado con la elección de la Mesa

Voz 1454 00:49 el Partido Popular ha registrado en el Congreso una petición para que Moncloa enseñe la propuesta de acuerdo de veintiún puntos que el president de la Generalitat dijo haber entregado a Sánchez tras la reunión que mantuvieron en Barcelona hace una semana Pablo Casado ya lo apuntaba esta mañana

Voz 0856 01:03 exigimos a Pedro Sánchez que en

Voz 2 01:06 ll el documento de las veintiuno medidas propuestas por Torra lo vamos a presentar hoy el Congreso diputados para que lo haga de forma oficial queremos saber lo que está negociando a haces pan

Voz 0856 01:17 las de la sede de la soberanía nacional que es las Cortes Generales

Voz 1454 01:22 el presidente del Gobierno está de viaje en Mali en su primera visita a un contingente en el Exterior allí no ha hablado de los asuntos de actualidad que dejará previsiblemente para mañana en la comparecencia en la que suele hacer balance político del año en Mali ha acordado un Plan de Retorno Voluntario de malienses en España enviada especial Mariela Rubio

Voz 1450 01:38 así es Sánchez acaba de terminar la que es su primera visita a un contingente español en el exterior es el contingente español en Mali donde España mantiene desplegados doscientos cincuenta efectivos adiestrando a las fuerzas malienses para frenar el avance del terrorismo en el Sahel Sánchez ha hecho este viaje sin la ministra de Defensa así Margarita Robles algo que no es habitual en los último los años los titulares del departamento han acompañado siempre a los presidentes en sus viajes a zona de operaciones en Bamako Pedro Sánchez se ha entrevistado con el primer ministro maliense con el que ha pactado según ha informado Moncloa un Plan de Retorno Voluntario en España hay cincuenta y cinco mil malienses es la segunda comunidad más grande de Europa según lo pactado cada inmigrante maliense que decida volver de España recibirá billete de avión y cuatrocientos euros de compensa

Voz 0394 02:22 las autoridades de Indonesia están en alerta

Voz 1454 02:25 plantes ante el aumento de la actividad del volcán que el pasado sábado provocó un desplazamiento submarino que originó un tsunami en el estrecho de sonda entre Java y Sumatra los muertos ascienden ya a cuatrocientos treinta y todavía hay ciento cincuenta y nueve desaparecidos los equipos de rescate trabajan contrarreloj pero tienen pocas esperanzas de encontrar algún superviviente el número de desplazados asciende a veintidós mil la agencia de Vulcanología del país ha subido el nivel de alerta al tres en una escala de cuatro por el incremento de la actividad que ha provocado además la cancelación de al menos una veintena de vuelos debido a una nube de humo y ceniza cuatro y tres minutos trece tres en Canarias

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid

Voz 0622 03:06 el Ayuntamiento de Madrid activará mañana el escenario dos el protocolo anticontaminación aunque por lo delicado de las fechas habrá algunas excepciones se mantiene el límite a setenta kilómetros por hora sólo podrán aparcar en la zona ser los coches con distintivo cero llego pero podrán circular por cualquier punto independientemente de la etiqueta que tengan hoy sigue activo el escenario uno y no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora el M30 en los accesos a la capital en el interior de la M40 esta mañana en SER Madrid el investigador Xavier Querol que formó parte de la mesa de trabajo que elaboró el Protocolo ha insistido en la importancia de estas medidas porque existe dice un problema de salud pública

Voz 0976 03:43 esto no es un problema de ecologismo de que haya un partido u otro que les guste más eh estas medidas más ecológicas etcétera casa como decimos siempre es un problema de salud pública

Voz 3 03:54 sí tenemos unos valores límite

Voz 0976 03:57 que son obligatorios de obligatorio cumplimiento por la Comisión Europea que tiene unas sanciones el setenta y cinco mil euros al día eh esta es la primera medida de verdad que tendrá efecto para reducir estructuralmente en las emisiones

Voz 0622 04:12 el sindicato Alternativa Sindical que aglutina a parte de los trabajadores de Segur de seguridad privada del Metro de Madrid va a llevar a juicio al suburbano por no proteger los dicen de los ataques

Voz 4 04:22 Fuentes llevados a cabo por grafiteros en los últimos meses

Voz 0622 04:24 es en el interior de algunas estaciones han demandado a Metro por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos el juicio será el veinticuatro de enero y una cosa más el Centro Deportivo de la Cebada en la capital va albergan instalaciones deportivas y un espacio de gestión vecinal las

Voz 1826 04:38 obras comienzan este verano y lo hacen

Voz 0622 04:40 dos después de que el Ejecutivo de Gallardón de Molière a las piscinas que había en el terreno el Ayuntamiento ha explicado que no ha podido iniciar antes las obras por la intervención de las cuentas municipales que hizo el anterior Ejecutivo

Voz 1826 04:52 lo central once grados a esta hora en el centro de la capital

es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las cinco las cuatro en Canarias

cadena SER

servicios informativos

en la Cadena Ser

en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1063 05:49 las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes bienvenidos abrimos aquí está esta Ventana en la que tenemos por cierto una mesa muy concurrida muy propia de estas de estas fechas para para la hora para el tiempo de la sobremesa alarido como siempre Isaías Lafuente bueno como siempre hasta que se vaya de vacaciones Isaías qué tal buenas tardes buenas tardes qué tal muy bien aquí en Madrid

Voz 1826 06:14 ya ya ya intuyo bueno y me dicen estaba Montse Domínguez como cada jueves Monti la muy bien estás igual feliz año y todo eso pactada Diana todavía no no estamos despidiendo no coma dieciocho sí oye pues mira si estamos más en Navidad que en Año Nuevo te hemos traído un regalo de Navidad porque muchas veces aquí de este programa en esta hora tomando café nos has hablado de cómo te has enganchado en los últimos tiempos en los últimos tiempos son ya los dos últimos años larguísimos a ese culebrón en vida real de política real que además por el cambio horario

Voz 6 06:48 te pilla a Ci U

Voz 1826 06:51 suponiendo teniendo que trasnochar un poco porque estás enganchada al al culebrón este Real ojalá fuera ficticio

Voz 1063 06:57 de lo que pasa en la Casa Blanca con Donald Trump

Voz 1603 07:00 es una farsa o un drama no sé la verdad es que depende de Perelló muchas noches de insomnio lo que hago sencillamente enganchar a a Twitter y comprobar hasta qué tipo hasta qué punto un un tipo como el actual presidente de Estados Unidos puede llevar al barro Suu su cargo que es el presidente de uno de los países más interesantes más variados y más multiculturales más interesantes del planeta hasta qué punto él no es digno de representarlo pero en fin

Voz 1826 07:32 cuando parece que no se puede superar asimismo pues cada día nos nos sorprende que nos cuenta eso habitualmente es Marta del Vado corresponsal de la Cadena SER en Estados Unidos a la que hoy porque la Navidad tiene estas cosas tenemos ahí en el estudio en Madrid Marta qué tal buenas

Voz 0394 07:49 hola Roberto cómo estás pues muy bien aquí en casas esta

Voz 1063 07:52 va de maravilla la si tienes ganas de volver ahí al universo y digamos que me quedaría unos días más

Voz 0394 07:57 por aquí pero bueno en realidad lo voy a estar porque aquí el el fin de año oí nada para volver a ya a principios de enero cuando tome posesión también los nuevos congresistas y senadores y empezara a tope porque este año dos mil diecinueve promete

Voz 1647 08:11 ahora ha sido ha sido quizás la radio y hacerla trabajar eh

Voz 1063 08:14 no sé cómo dos quiere tanto bueno esto es que le cuenta no te gusta el trabajo bien Marta a quién se le ocurre pensar la radio te quedan fíjate risas

Voz 1603 08:22 a Marta y supongo que es consciente de de yo todos los que somos periodistas hemos soñado también consejo corresponsales que te toque vivir de corresponsal en Washington en un momento como éste es que eso lo contaremos a los a los nietos quedará en los libros porque yo espero que esto no vuelva a ocurrir nunca nunca más pero en cualquier caso lo que estás viviendo Marta los los días históricos que se encadenan no detrás de otro con lo que aceptaran con lo que deja de hacer con lo que anuncia y con las medidas que toma es es un lugar único

Voz 0394 08:55 sí de días históricos eso ya vamos camino de dos años históricos por lo que dicen todos los colegas corresponsales que está haciendo una presidencia inaudita y donde la improvisación está a la orden del día te comentaba antes de entrar que las agendas de de Donald Trump por la mañana día sí día también lo único que tiene es la reunión que tiene de de seguridad nacional y luego latina vacía doce nunca sabemos por dónde va a salir cuando no es un tuit a las once de la noche o a las cinco de la mañana cuando no es un escándalo de por donde sea de un tema de corrupción de un abuso sexual sino es un tiroteo en algún instituto que pasan todas las semanas sino es un incendio en California así que yo por otro lado he de decir que con este igual me gano algún en Miguel que creo que es una de las corresponsalías más sobrevalorar

Voz 1063 09:51 la cantidad de horas

Voz 0394 09:53 trabajan al ritmo que se trabaja además para cubrir todo el país no sólo Washington no sólo EEUU y en mi caso pues es todo lo que pasa de Costa esta costa oeste medio muchas de estas cosas

Voz 1647 10:06 ya pasaban antes de que tú llegas de que llegase Trump lo que sucede ahora que es totalmente nuevo

Voz 4 10:12 es tener un presidente tan cafre cómodas

Voz 1647 10:14 no eso sí que es inaudito

Voz 0394 10:17 desde luego la la percepción que tenemos los los periodistas los corresponsales es que si es que estamos viviendo una una temporada o una una administración que su única única si no se repite en dos mil veinte porque él se va presente están en campaña hay INAH

Voz 1826 10:35 no descarta que no hay ya tú crees que hay más posibilidades ahora o menos que hace seis meses por ejemplo beber ese horizonte del dos mil veinte como desde la el de la repetición de mandato estas es qué hacer

Voz 0394 10:46 predicciones con este nivel de improvisación iraquí de toma de decisiones

Voz 1063 10:53 bueno pero juega a la lotería no hagas ahora tampoco ninguna valoración venga va a más política yo creo

Voz 0394 11:00 yo creo Idi ir poniendo un poco en cuarentena lo que pase en la cantidad de investigaciones que están abiertas lo que pase también en la economía que estamos viendo estos últimos días que está todo para arriba para abajo osea si las elecciones fueran mañana yo creo que ganaba

Voz 1603 11:16 es que hay que resolver una incógnita es quién quiénes si una fundamental bueno aparte todas las demás que mencionaba Marta es quién va a ser su contrincante en el Partido Demócrata hasta el momento no acabamos de ver una figura que despunte estamos viendo muchas voces nuevas en el Partido Demócrata que están cogiendo impulso pero da la impresión de que no hay ninguna figura con el peso y la Autoritat necesaria como como para plantearle un cara a cara a aclaran y hasta que no sepamos a quién a quién se le pone enfrente el Partido Demócrata es difícil pero no

Voz 1647 11:51 también ver si sale algún contrincante digamos con cuajo dentro del Partido Republicano

Voz 0394 11:56 estas navidades no estas Navidades o a partir de estas vacaciones se iban a despejar al buenos nombres sabía determinadas personas que estaban diciendo que después de las vacaciones iban a a confirmase se presentaban o no uno de ellos es Joe Biden que era el vicepresidente con con Barack Obama otra escama la Harris que es la senadora demócrata por California que también se lo está pensando ha estado haciendo visitas a Estados clave en los últimos meses para ver si tiene los apoyos suficientes sonó otra es otra senadora Elizabeth Warren que lo mismo otros Beto O'Rourke que es otro de los nombre es que que han sonado en durante estas mi trans que fue el contrincante en el Senado de el senador Ted Cruz fue recaudó una cifra histórica en micro donaciones dentro del Partido Demócrata pero eso está muy bien considerado porque creen que pueden hacer una campaña completamente diferente comprometiendo vinculando pues a los ciudadanos ayudarle con micro donaciones también bueno pues a posicionar León situarle para que sea el candidato a la estudiar ponen

Voz 1603 13:04 ves te apuntando los nombres que me sonaba más hilos que estás desvelando tú porque

Voz 1826 13:09 te quedas el fascinante de lo que decía

Voz 1603 13:11 ellas eso sería a mi me parece impensable porque cuando estás en la Casa Blanca y y resulta difícil hacer esa es mucho más fácil el camino a la reelección desde tu propio partido pero sería tan maravilloso que los republicanos que los propios republicanos muchos de los cuales están absolutamente horrorizados con lo que están viendo plantearan algún candidato con posibilidades eso sería realmente glorioso

Voz 1647 13:36 claro porque ha habido presidentes nefasto pero bueno que su Gobierno ha aguantado más o menos pero es que cuantos han salido ya de Gobierno de detrás no porque los haya echado porque se había marchado directamente creo que todas las señales que están enviando desde la Casa Blanca son como para que a este hombre lo tumbas en incluso siendo presidente pero Estados Unidos pero sin nombre el Partido Republicano creo que debería hacer algo digamos por su dignidad histórica

Voz 1826 14:00 hemos anotado de momento los nombres de esos ahora mismo outsiders los que pueden ser secundarios en un momento determinado pero que tenemos la suerte nosotros tenemos el privilegio de contar con con la posibilidad de que sea Marta del Vado lo que nos vaya explica cuando dice que es una corresponsalía muy sobrevalorada bueno yo te diré Marta que siempre recuerdo el primer día la facultad de periodismo como el profesor en aquellos años ya imagínate que no sería hoy en día dijo no lo hagáis caso aquellos que os van a a mandar señales de malos augurios sobre la profesión que es muy difícil encontrar trabajo en ella a lo mejor es muy complicado ser corresponsal en Estados Unidos de La Vanguardia o de la Cadena SER

Voz 1603 14:39 pero

Voz 1826 14:39 para el resto siempre con un poquito de suerte hay hay posibilidad de hacerse un hueco así que ya que tenemos la suerte de contar contigo esta tarde si tienes un ratito te invitamos a que tomes café con nosotros hasta las cinco

Voz 0394 14:52 pero sí sé que me queda muy bien oye

Voz 1826 14:55 a ver esta historia Lourdes y Carlos son un matrimonio lo que ronda los cuarenta años tienen buenos trabajos trabajos que les absorben casi por completo tiran de los abuelos para los abuelos maternos en este caso para todo para recoger a los niños de las extraescolares para acudir a un cualquier imprevisto que va surgiendo los fines de semana por viajes programados así que Carmen Rafa que sólo los abuelos tienen que dejar de hacer sus planes para ocuparse de sus nietos al baile

Voz 0564 15:23 no les suena esto soy Carmen qué tal nada mía que no podemos ir a la cena pues Lourdes que tenía un viaje programado invierno no ha podido volver de Fráncfort a tiempo de quedarse con los niños si el que pues una tormenta de nieve bueno es que Alemania está muy lejos y como tiene un puesto de tantísima responsabilidad está todo el día allí metido el pobre en fin estas cosas de los aviones y de la vida que llevan los chicos ahora que es una locura no sabes lo siento con lo que nos apetecía en fin es lo que nos toca tendremos que resignarnos qué le vamos a hacer

Voz 1826 15:55 qué le vamos a hacer qué le vamos a hacer en Montse Isaías bueno tú Marta a lo mejor lo has visto también te ha tocado aquí antes de irte a Estados Unidos como se ha hablado en este país sobre todo de que han sido ellos ellos y ellas los abuelos los abuelas los que han servido de sustento hilos que han sido de verdad el el dique de contención de que esto a lo mejor en una supuesta algarada social no haya ido a más porque han sido los que han mantenido las economías de tantas familias no las economías en la intendencia va

Voz 1603 16:23 pues en mi caso vamos de una manera nítida osea si no hubiera sido por mí por mi madre que siempre está dispuesta siempre tenía una sonrisa siempre que podía echar una mano para quedarse con los nietos para liberar T para para un viaje una cobertura un especial algo que está algo que no tenías previsto para bañarlo por la noche si tú llegas más tarde yo entiendo a muchas familias que no que a muchas parejas que tiene la familia lejos que que no pueden tener niños porque sin esa esa red de soporte familiar sin las Abuelas unos abuelos es todo infinitamente más difícil

Voz 0394 17:01 en mi caso yo no tengo niños pero claro es una cosa que si piensas no estás en Estados Unidos está sola ahí lo pienso es la ayuda que es pues eso el tener a tus padres tener tu familia alrededor que han forma parte de tu día a día hay muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos literalmente solos porque te sacan de tu entorno y te llevan a otro país a otro continente está haciendo tu vida realmente Tevez sola no es malo el el vacío es abismal

Voz 1647 17:28 en mi caso lo el apoyo no ha sido tanto para lo cotidiano que en eso hemos tenido suerte no no lo hemos necesitado pero sí para lo especial que también es fundamental en la vida no para que un día pues te puedas ir un fin de semana con los amigos y no te lleves al niño porque el niño no no pega nada ni pinta nada o para en una situación muy excepcional decir por favor Carmen abuela con el nieto y eso está muy bien tener esa red de apoyo desde luego es fundamental bueno me estoy acordando de cuando los los aviones hicieron caer las Torres Gemelas por ejemplo que estábamos viendo el telediario en Gaza con Pablo y entonces de repente dijimos Pablo nos tenemos que ir a casa de la abuela entonces Pablo nos dijo dices por eso adelante

Voz 7 18:08 el eso si es por eso por eso ver la televisión por motivos de trabajo

Voz 1826 18:13 bueno pues mira Carmen Carmen se llama también la abuela una de las abuelas protagonista de ellos encantados de verdad ellos han estado en sí

Voz 1063 18:20 todo bueno es una es una visión desde luego

Voz 1826 18:23 nada de ironía de de humor es una aproximación real a todo esto de lo que estamos hablando su autor es Pablo Dávila que también está tomando café esta tarde con nosotros Pablo qué tal buenas tardes

Voz 4 18:33 muy buenas buenas tardes pues estoy impactada y Ximo aparte de encantado porque es la primera vez te oigo a Carmen fuera de mi cabeza

Voz 1063 18:43 sí cómo te ha sonado te sonaba como como tú mismo te labios

Voz 4 18:47 pues sí sí sí se parece bastante se parece bastante

Voz 1826 18:52 digo yo que quién la interpretado es muchísimo más joven que gana

Voz 1063 18:54 no

Voz 1826 18:56 ha pasado desde luego la prueba del nueve Pablo Dávila ha escrito ellos encantados que sería de tus hijos y tus padres está editado por Mueve tu lengua que tú no tienes hijos

Voz 4 19:07 yo lo tengo hijos no tengo hijos pero soy bastante observador ya veo que bueno en realidad yo sí que hoy a a muchos muchos de mis amigos y mis amigas contarme con mucha soltura que que dejaban a los niños cada dos por tres con sus padres para hacer planes que sí si a priori no parecían súper necesario una semana el Camino de Santiago yo decía bueno pues no sé qué qué qué suerte tenéis no no pero es que nuestros padres encantados de verdad osea es cree además si nosotros dejamos por lo menos dos veces al mes se mueren es que nos los piden hay entonces bueno cuando se me ocurrió empezar a escribir esta historia pues puse las las las orejas de escuchar y empecé a escuchar a las a los abuelos de sobre todas las abuelas que son que son las que las que más se expresan

Voz 1063 20:02 su versión que era completamente la realidad oculta de los abuelos

Voz 4 20:07 sí esa es la gracia de esta historia que

Voz 1826 20:11 oye tú crees que esa perspectiva es la que te ha permitido entonces mantener la distancia para lograr el punto no creemos mucho que eso de las distancias pero sí el punto que no hubiera encontrado a alguien que sí que tiene a los padres esto entiéndase de que lo voy a entrecomillar esclavizados como muchos de los abuelos están en nuestro país

Voz 4 20:27 pues no sé si lo conseguido pero sospecho que si por lo que me dice la gente pero pero si esto era no juzgar a nadie porque en realidad yo cuento un conflicto familiar en el que unos abuelos Carmen Rafa y de repente se planta no está en todo este esquema familiar que hay montado y que y que y que parece que que es imprescindible que ellos se ocupen de los de los nietos tan con tanta frecuencia después de gente de repente salta salta el conflicto no entonces a mí me interesaba mucho que contar esto desde todos los puntos de vista posibles incluidos incluido el de los niños que que en en esta historia están los pobres ahí en en en mitad de el fuego cruzado ya son los adultos que que que demuestran ser bastante más infantiles que ellos yo no sé si os ha de hecho a mí esto se me ocurrió como un guión de cine pero me apetecía más desarrollarlo como novela bueno me apetecía o que la manta a la cabeza lo cual no es descartable tampoco que puedo

Voz 1826 21:32 tener una vida cinematográfica

Voz 4 21:35 general sería general lo que pasa es que ahora al oir esta recreación que habéis hecho de Carmen Da porque lo que me dice el noventa por ciento de la gente que se le bueno el noventa por ciento de la gente que se le la novela me dice que se ríe muchísimo el cien por cien me dicen que identifican absolutamente a los personajes en su entorno cercano

Voz 8 21:58 yo o sea directo o

Voz 4 22:01 por o no tan cercano pero son son personajes súper reconocibles entonces claro va a ser difícil sería difícil encontrar la manera de de concretar en en este caso a Carmel que bueno

Voz 1826 22:15 lo tengo clarísimo que sea película o no se ha película Carmen es una heroína no se va a convertir de hecho ya lo es para todos aquellos que que lo ha leído y que han sentido identificados a los personajes como el abuelo el abuelo masculino es un poquito más

Voz 1063 22:30 la rabia se reniega un poco más

Voz 1826 22:32 en es mira tengo por aquí anotada una una frase de Carmen dice yo mi misión para dos días que me quedan es hacerles a mis hijas la digamos fácil

Voz 8 22:41 sí bueno ella es un poco

Voz 4 22:44 mártir a veces y un poco samaritana compulsiva

Voz 8 22:47 sí eso

Voz 4 22:50 a veces genera más líos otra cosa en este caso el hecho de que ella esté siempre disponible es lo que hace que su marido llega un momento en el que está hasta las narices también porque es verdad que es bastante cascarrabias

Voz 8 23:05 sí sí sí ella de hecho

Voz 4 23:09 cuando cuando salta la liebre todo su afán cuando cuando empieza el motor de la historia que es este que este enfado por el que ya los niños se quedan con los abuelos ella todo su afán es es que la paz vuelva al a la a la familia ya hace todo tipo de cosas Si locuras porque está bastante mal de la cabeza también en ese juego entra Alba la la nieta que esta historia empieza a principios de curso si se va acercando la Navidad ya de que no va a estar con sus abuelos en Navidad no está dispuesta quedarse si los regalos en casa de sus abuelos

Voz 7 23:47 los regalos de los abuelo galo no

Voz 1647 23:51 es que intentaba plasmar todos los puntos de vista cuando de repente el abuela o los abuelos se plantan y dicen hasta aquí hemos llegado quién sale perdiendo más los nietos los abuelos los hijos que están en medio

Voz 4 24:05 es menuda pero con taca nuestra pero no te había dicho que estaba

Voz 1063 24:10 Isaías Lafuente

Voz 4 24:12 no es pues es que en realidad esto tiene consecuencias para todos tiene consecuencias para todos Ésa es la historia osea Se rompe un equilibrio claro Rafa el abuelo Lourdes hija que son bastante soberbios hubiese creen que no les va a pasar nada pero empiezan una carrera ha llegado a un punto acusan bastante el cansancio y si está super preocupada ahí pero yo sí que diría que los que salen peor parados son los no

Voz 1603 24:42 ellos solos veniros oye Pablo pero tú dices que has puesto las antenas para ver cómo reaccionaban las abuelas y los abuelos ante los lugares comunes pero tú tienes abuelos y abuelas también entiendo que ahora es tenía una relación parecía la que describe en tu en tu libro o completamente diferente

Voz 4 25:00 pues mira completamente distinta porque además es que mis abuelas son de una generación superior a los a los que yo he descrito y yo creo que en en esa época las cosas eran muy diferentes a mía mi abuela materna murió cuando yo era muy pequeño

Voz 1826 25:17 mi abuela paterna es era más

Voz 4 25:20 haré de de diez hijos y abuela de no sé si somos veintiocho dijo entonces andaba con pocos miramientos sabes lo sea era una una abuela encantadora pero bastante bastante

Voz 1063 25:36 te Duri ya tenía diez hijos cuántos nietos tenía todo claro por eso ha perdido la cuenta Pablo veintitantos ventilar claro y luego

Voz 4 25:45 era al hilo de todo esto un estudio que ha hecho Fundación Mémora con la asociación Siena y que que que sobre los abuelos esclavos que son persona palabro tremendo la verdad que bueno es más de abuelos canguro y entonces entre otras muchas conclusiones se ve que es que el que la la generación de mis abuelas en la generación de que de la gente que es abuela ahora pues ha cambiado completamente el el rol familiar y de hecho la la la las personas que son abuelos ahora han tenido que cuidar de sus padres de sus hijos bastante yo no sé cómo será en en Estados Unidos me lo estaba preguntando antes porque los estadounidenses centralidad cuando van a la universidad

Voz 1063 26:34 se se separan de sus padres dicha pescado no

Voz 1826 26:37 allí hay un poquito más de desapego eso no

Voz 1063 26:40 sanción a nosotros desde aquí yo creo que no

Voz 0394 26:42 nosotros tenemos el sentido de familia hay de comunidad mucho más fuerte que el que ellos tienen eh en cuanto a a los niños y en el cuidado de los abuelos y eso no lo he visto tanto pero por ejemplo si me ha tocado hacer reportajes con con gente sin hogar con gente muy pobre ahí la mayoría de personas que te encuentras son estadounidenses estadounidenses negros y y hablando con uno de los sociólogos que les atendía me decían que por ejemplo no hay latinos por qué el sentimiento de comunidad de latino de la Comunidad de Familia dentro de la comunidad latina es mucho más fuerte y unas redes que sustentan pues a la gente que lo necesita la gente que lo está pasando mal y él me me decían que eso no ocurre ocurre de manera diferente con los estadounidenses yo no sé si en este sentido es igual es igual con los niños aunque estoy segura que también tiran de los abuelos

Voz 9 27:38 para para el cuidado de los niños siempre que puedan además tienen hijos bastante más jóvenes que aquí hay con veintí muchos años

Voz 1063 27:48 incluso con menos de treinta con treinta y pocos ya son padres viendo está está sonando está sonando esta música

Voz 1826 27:54 que enseguida senos no saben a la cabeza una historia que hemos que hemos conocido que hemos visto estos días dicen que la música hace milagros y así lo ha querido demostrar la la youtuber Rocío Vidal buenos Rocío Vidales es la nieta del abuelo protagonista no sé si habéis visto

Voz 6 28:09 ese vídeo delicioso eh que

Voz 1826 28:12 ha convertido en un vídeo muy emotivo se ha hecho viral fue un momento especial de la pasada Nochebuena porque a ritmo de esa canción que estamos escuchando su abuelo que padece Alzheimer que tiene ochenta años al abuelo se le ve bailar con ella bueno con su nieta

Voz 6 28:28 idea parece trasmite

Voz 1826 28:30 qué está pasando uno de los grandes momentos que se está divirtiendo muchísimo como hacía tiempo que que no se estaba divirtiendo Rocío Vidal qué tal buenas tardes

Voz 4 28:38 sí

Voz 1826 28:39 hola hola Rocío qué tal cómo estás

Voz 10 28:43 genial a la que escucharnos

Voz 1826 28:45 cómo se llama tu abuelo Mi abuelo Narciso Narciso buenos Rocío Vidal también es conocida como La gata es ver que sube vídeos de divulgación científica en su canal de Youtube desde cuándo padece Alzheimer tu abuelo Rocío

Voz 10 29:01 pues diagnosticado hace unos tres años que se lo diagnosticaron

Voz 0856 29:05 más o menos

Voz 1826 29:08 te sorprendió sorprendió a vosotras la la reacción eso lo suele hacer suele reaccionar tu abuelo así con la música

Voz 3 29:15 no lo sabíamos

Voz 10 29:17 tanto sabes o sea es verdad que mi abuelo una persona alegre nuevo pese a todo por lo que está pasando pero no esperábamos que

Voz 3 29:24 eh reaccionara de esa manera ante

Voz 10 29:27 la música en general no porque además estuvimos bailando después todo tipo de géneros musicales

Voz 1826 29:33 sí es muy buenos

Voz 10 29:35 sí el robo como mejor que a veces increíble vamos puede un momentazo memorable esto

Voz 1826 29:42 oye te cuento yo como he visto esas imágenes porque yo las veía fuera de todo contexto y por lo tanto yo no sabía que tú abuelo padecía Alzheimer

Voz 6 29:50 sí creía que estaban

Voz 1826 29:52 ayer mismo un canal de estos de creo que era el Canal veinticuatro horas en cada en cada tramo de noticias creo lavaban poniendo como las imágenes entrañables de Nochebuena pero no veía aquí el rótulo hablaran de ninguna circunstancia especial de tu creía que era un abuelo octogenario que estaba bailando con sus nietas a mí me da la sensación de que está tan implicado que se comunica tanto con vosotras que a él le llega tanto la música que a lo mejor veía is en ese momento también a eso a vuestro abuelo que a lo mejor hace tres o cuatro años recordaba AIS no

Voz 10 30:24 totalmente totalmente Verge Mi abuelo es realmente físicamente está hecho un chaval el Viti se va Se da la vuelta o en orientación también todavía está muy bien y es muy independiente pero claro luego está todo el tema de la comunicación que le cuesta desperezarse con palabras Si bueno pues todo la degeneración del cerebro en ese sentido no entonces volver a verle como tan alegre tan implicado en algo tan contento bueno más contento que está ahora que sabe que esa chusma vamos

Voz 1063 30:51 es como si se lo has contado como lo has dicho que todo el mundo habla de de vuestro

Voz 10 30:57 muy reclamaba ayer claro cómo salimos de Televisión Española pues me puse las noticias yo abuelo te das cuenta que Fabio toda España bailar ahí a todos pero que no se lo creía pero vamos contentísimo él vamos no te lo crees

Voz 1603 31:11 oye y lo que es lo que es curioso es que es verdad que la música tiene un poder evocador que incluso que gente a las que la memoria la tienen arrasada por por distintas razones no solamente el alzheimer y otras enfermedades que te borran el disco duro y sin embargo lo que padece indeleble son las canciones las de la música que siempre que te ha gustado hace como que despierte una parte de tu cerebro que parecía que estaba dormida igual igual tu Rocío que te dedicas un poco la divulgación científica has investigado algo alguna razón por la que es

Voz 10 31:44 de hecho de hecho claros ahora con todo esto voy a hacer un vídeo al respecto picar al seguro vamos pero claros curioso como al final la música te generó una un tipo de reacciones neuronales que que despiertan como tal cuando realmente pueden estar bastante degenerados por o por la vejez como tal no por alguna enfermedad en concreto la música consigue despertar lo que parece que estaba dormido y es que hay muchos estudios al respecto y terapias que se hacen en pacientes de todo tipo no la musicoterapia está demostrado científicamente pues que tiene muchísimo poder tanto curativos a Nador no como como placebo y para ayudar con ciertas enfermedades pues como como para frenar un poco de la degeneración de del Alzheimer y de otras enfermedades

Voz 1826 32:32 ha sido ha sido impactante de tu abuelo también la reacción de la gente creó hace un ratito el vídeo contaba ya con ocho mil Return con casi cincuenta y tres mil me gusta

Voz 10 32:43 sí sí increíble y exhibiendo esto plan con la resaca de Nochebuena yo vengo voy a asumir ella mi abuelo bailamos que les va a hacer gracia a la gente y luego madre mía

Voz 1826 32:54 bueno pues lo ha hecho nos ha hecho gracia pero también nos ha emocionado muchísimo Rocío Vidal le das un beso muy fuerte a Narciso de nuestra parte que también se habla de la radio

Voz 10 33:05 madre mía pues no se lo va a creer vamos despacho una rock star

Voz 1826 33:09 un beso muy fuerte Rocío muchas gracias

Voz 10 33:11 a vosotros hasta ahora seguimos

Voz 1826 33:13 aquí hablando enseguida con Marta del Vado con Pablo Dávila con Montse Domínguez y con Isaías Lafuente

Voz 14 33:52 llegan las chicas a las eh ya sabéis el programa de feminismo de cuando no hay fútbol de la Cadena Ser con Lorena Castell Irán Two Varela Carolina Iglesias y Joaquín Reyes cuando las mujeres hablan el hombre pero que haya dado que la pantalla no decía la idea que hemos dicho nosotros de hacerla suya

Voz 1 34:13 pero yo sobre lo que tengo que K The Men explica una guía

Voz 15 34:18 las chicas con Celia Montalbán María Guerra sábado a las ocho de la tarde en la SER

Voz 14 34:24 dado que solamente existe cuando no hay fútbol

Voz 5 38:47 la Ventana cool Roberto Sánchez

Voz 1826 38:51 y con mucha Domínguez Si esta tarde también con Pablo Dávila autor de ellos encantados que sería de tus hijos sin tus padres Marta del Vado nuestra corresponsal en Washington que hoy está en Madrid Isaías Lafuente estamos hablando antes de Montse por ejemplo ponía el acento en el poder de evocador entre otras cosas de la busco k de los rincones que toca dentro de nuestras emociones y de nuestro cerebro pero cuando se vuelve una

Voz 0564 39:17 cuando

Voz 1826 39:18 yo que eso que hablamos muchas veces del gusano mental que se nos cuela una sintonía

Voz 1063 39:22 una canción amigo por ejemplo os propongo

Voz 1826 39:24 juego esta ya que estamos en Navidad

Voz 25 39:29 aquí

Voz 26 39:33 como suele cuatro segundos más Illano escucháis otra cosa esta noche soñamos con el almendro vuelve a casa por Navidad o por ejemplo esta otra

Voz 1826 39:54 esto serían dos ejemplos de los que perdura borracha se dirigen a votar a poder

Voz 1223 40:02 oye pero entran ahí un nuestra mente

Voz 1826 40:06 nada circula como un bucle es muy difícil que nos las quitemos de de la cabeza

Voz 1603 40:10 ya hay una peor que haya Carey Yesa de o la crisma sirvió cayó que hay creo que ha vuelto este año amarga huido otra vez todos los récords es es insoportable y si tuviéramos

Voz 1063 40:21 pagar derechos de autor cada vez

Voz 1603 40:24 no la canción no la el machaconamente estaba escuchando la cada vez que sales a la calle

Voz 1826 40:30 oye de las canciones publicitarias de esta campaña a ver cuántas veces tararea mentalmente estos días esta canción

Voz 27 40:38 ahora la vida

Voz 1603 40:41 no

Voz 28 40:45 no está

Voz 1804 40:52 en la

Voz 27 40:58 creo que mi

Voz 18 41:05 creemos que nuestros padres el de fondo además nos dicen unas Boceguillas en nuestro interior si hoy pero cómo se consigue esto

Voz 1063 41:15 a ver si nosotros hemos buscado a los que consideramos señalamos como como responsables a ver cómo sea

Voz 1826 41:22 quien sí salen indemnes de esta encerrona a los responsables de de esto que son por una parte que es director creativo de señora Rushmore responsable de de este anuncio Pablo qué tal buenas tardes

Voz 3 41:34 hola buenas tardes qué tal qué tal

Voz 1826 41:36 Toni Mir que es músico y compositor de la productora Trafalgar trece que es el creador musical Tony qué tal buenas tardes

Voz 3 41:43 hola buenas tardes que bueno bienvenido oye podría

Voz 1826 41:45 vamos decir Pablo tory que uno es el responsable de la letra otro de la música

Voz 3 41:51 bueno más bien la ausencia pensamos no es verdad intentamos comunicar una concertó y eso lo lo planteamos en una pequeña esbozos de letra el os lo hizo ni no lo damos

Voz 1826 42:08 me parece que es Toni el que se ha acortado intentamos recuperar la llamada él seguida si oye ha

Voz 1647 42:16 porque Tony no es un elfos

Voz 1826 42:20 hoy la locura de de esto está en el punto de partida Pablo de relacionar a el el dependiente de El Corte Inglés con la magia de

Voz 3 42:31 bueno pues no cesaron que se quería hacer un homenaje a todos los trabajadores que todo eso es que en esas fechas trabajaban la verdad es que me más que otros que otro momento año para para transmitir esta emoción esta ilusión centrarnos lesionado que querían agradecerles a ellos pero no queríamos quedarnos sólo medios vamos a agradecer a todo el mundo a todo el mundo que que trabajan en estas fechas por por mantener esa ilusión si es verdad que la plasmados en un en un trabajador de Corte corteinglés pero pero previamente hay una ilusión El niño que ve que que su padre está siendo un embajador de esta ilusión entonces al final acaba en El Corte Inglés esto podría haber acabado en un poquito en ese tipo de personas

Voz 1826 43:18 oye a ver si hemos cambiado ya la melodía del tu tu tu este del comunicar cuando se cortó la comunicación por la música de de Toni Mir Toni estás ahí otra vez no

Voz 3 43:26 sí ya sé que perdóname están cortadas nada

Voz 1826 43:29 a favor oye tú puedas explicar claro si esto correspondiera a una fórmula matemática que todo el mundo pudiera tirar de ella pues sería sencilla y Ximo pero que es lo que tienen una canción para eso que estábamos comentando antes para que para que se meta tan dentro de nosotros que después sea imposible que podamos se va dignos

Voz 3 43:46 sí la verdad nunca sabes cómo va a acabar esto empieza siempre como dices tú no hay ninguna fórmula de siempre siempre me lo han preguntado lo mismo súper difícil de explicar porque no no lo sabes tú te pones ahí empieza a hacer sí que lo que creo que tienen como estas canciones quizás que que tienen una melodía sencilla que no es que es que es fácilmente Cantabria que no estaba complicado y esto hace que que bueno que todo el mundo que pueda recordar fácilmente y que y que lo tenía siempre en la cabeza no repetitiva Hay fácil te cantar dijo que si al final es un poco el tal en el en el clavo sin darte cuenta no haces unas qué crees que va a ser su pegadiza que va a tener mucho éxito de lo mejor o igual otra que igual no no tenías tanta yo sacaba algo al final como somos

Voz 1603 44:35 oye Tony pero menos mal porque si hubiera un algoritmo que ya no sé si existen programas capaces de predecir si hasta cierto punto qué tipos de acordes son las que la gente se engancha más pero nadie encontrado igual que pasa con la con los bestseller nadie ha encontrado la fórmula secreta que te garantice una canción de éxito y eso demuestra que que las fórmulas es también para seguirlas pero también para dárselas y acertar no

Voz 3 45:02 sí yo a veces incluso necesitamos la sorpresa no que no sorprenda algo allí

Voz 10 45:06 sí

Voz 3 45:06 aquí también pues la idea de la agencia de hacer todo el tema del el fotos esto pues yo creo que también ayudó mucho a que se algo que te sorprenda que es una idea fresca nueva

Voz 1603 45:17 junto con la canción pues mira

Voz 3 45:19 para quedan Pablo pero supongo que también

Voz 1647 45:21 habrá que estar muy pendiente de no perder el rumbo porque yo por ejemplo cada vez me enfrento más anuncios comerciales especialmente de coches me quedo con la canción me quedo con la imagen no me acuerdo del coche nunca

Voz 1063 45:36 a veces no es mal

Voz 1647 45:38 también pasarse de creatividad no supongo

Voz 3 45:40 nada cuando cuando sólo recuerdan la cantidad no te recuerdan hacía esas eso es eso es muy malo la verdad estaría en este caso haciendo El Corte Inglés que es una marca bastante grande y bastante representativa de la Navidad yo creo que que estaba un poquito más fácil no no tuvimos que meter el cortijo inglesa es la letra que eso es

Voz 1603 45:58 claro claro algunos sí que te dicen

Voz 3 46:01 la marca que y algún momento que no esté hacerlo pero esperando este caso el de son uno de los clásicos de esta vez las maldades de toda la vida

Voz 1603 46:10 oye pero Pablo déjame que te dé la enhorabuena por una razón buena primero el casting me encanta me encanta el el padre elfos y me encanta el niño les secuestraron ahora mismo porque es es comestible pero aparte de que toda la historia es bonita está bien contada lo yo creo que lo que tiene más atractivo además de la música es el giro final porque por lo demás es un anuncio navideño

Voz 29 46:35 bueno de los a los que estamos más acostumbrados no la magia la Navidad a los niños mirando en padre es es la sorpresa del último minuto del último de los últimos segundos los que hace que los mayores nos quedemos también con cara de de niños no asombrados

Voz 3 46:51 sí la verdad es que empezando por lo que has dicho yo creo que tienes es maravilloso ha sido el cincuenta por ciento en el anuncio el niño es que transmite pura ilusión es pura magia esos eso el imprescindible nuestra historia el padre tenía que funcionar muy bien los dos papeles funcional moldean ser un Elzo ser inglés entonces el padre es decir aquel vamos más en la agencia Hay con la productora con todo pero pero la verdad es que yo creo que lo conseguimos porque porque tiene las dos las dos vertientes son poco juguetón él pero a la vez es una persona seria y una persona que trabajaba que trabaja en esta ilusión es parte del éxito de pero Spot sí sí luego en la sorpresa al final la verdad es que que nosotros siempre buscamos siempre que al final te quedas con con una parte final Conde se está escrito creativo de esa intención de de que aparte del ya hacerte disfrutar que he contado algo

Voz 0856 48:03 se puntito final

Voz 3 48:05 lo vimos como el que quiera muy importante muy muy serias y que el anuncio de spot no no bajarse

Voz 1647 48:12 es bueno que te vas arriba en un año tan especial como ha sido el año dieciocho las dependientas de El Corte Inglés no se han quejado

Voz 3 48:21 no al revés les ha gustado nada muchísima muchísima gente hay muchas muchas respuestas de de los dependientes cuando todo todo tipo trabajadores inglés que sienten muy reflejados en sí es verdad por fin puedo decirle a mi hijo aunque trabajo por fin pueden

Voz 0856 48:37 estoy embajador de la Navidad

Voz 3 48:40 y lo entienden en ese punto nos han gustado mucho porque ya se ha funcionado para dentro para fuera la campaña esos esos es maravilloso

Voz 1826 48:49 muy bien Pablo Otaola vivir ha sido un placer ha sido muy interesante lo que decíais aunque yo todo lo escuchado con una musiquita de fondo que decía

Voz 0856 48:57 yo creo que mi padre es un asilo es lo es Pablo Toni muchísimas gracias a vosotros hasta luego ha dado buena

