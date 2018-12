La Ventana (27/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1454 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias han empezado en el Senado hace unos minutos una sesión extraordinaria para la votación de la senda de estabilidad a la que dio luz verde el Congreso la semana pasada la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha reprochado al Partido Popular su actitud y el sentido de su voto que concluirá previsiblemente con un veto

Voz 2 00:20 es sólo y exclusivamente porque quieren poner chinas en el camino no pensando en el interés general pensando puramente en intereses partidistas y haciendo PP y Ciudadanos una pinza que no se sostiene después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado el que las agendas se pudiera tramitar

Voz 1454 00:38 el barco de Open Arms con más de trescientas personas a bordo rescatadas hace casi una semana en el Mediterráneo ha avistado ya la costa española está previsto que lleguen mañana a primera hora María Manjavacas acaba de hablar con ellos ya está cerca de la costa de Algeciras y el deseo

Voz 3 00:52 Marco está previsto para mañana como nos contaba desde

Voz 1454 00:55 que Open Arts el jefe de misión Gerar Canals

Voz 4 00:57 tenemos la llegada prevista para mañana a las ocho de la mañana eh ya se ve tierra ya estamos viendo el Cabo de Gata y a lo lejos Sierra Nevada la gente a la que ha visto tierras apostó muy contentas han puesto a cantar ahora hemos aprovechado para subir a los críos aquí a la cubierta

Voz 3 01:11 más de ciento treinta menores y algunos niños muy pequeños viajan en el barco que ha sido rechazado por varios países europeos y que llegará al Campo de Gibraltar cinco meses después de su anterior desembarcó el pasado mes de agosto

Voz 1454 01:23 la industria del cine está a punto de cerrar el año con una taquilla similar a la de los últimos cinco según las estimaciones que hemos conocido hoy las cifras y la película más

Voz 1463 01:32 taquillera con Pepa Blanes es el quinto año que el cine español supera la barrera económica y emocional de los cien millones de euros es la recaudación en taquilla de todas las películas españolas un buen dato sobre todo después de los años de crisis económica del IVA del PP al veintiuno por ciento que la industria ha soportado bien los datos que ofrece el Ministerio de Cultura y que recopila la auditora Comscore dice que el veintitrés de diciembre ya se habían recaudado noventa y nueve millones ochocientos mil euros con lo que si sumamos todos los obtenidos del veintitrés al XXXI que se darán a conocer en breve sabemos ya que se superarán esos cien millones de todas campeones es la ganadora a la cinta de Javier Fesser es la más taquillera casi con veinte millones Le sigue Súper López la tercera posición es para otra comedia el mejor verano de mi vida

Voz 1454 02:14 el Partido Popular en Cataluña también quiere explicaciones sobre el documento que entregó a Torra a Sánchez la semana pasada en la reunión que mantuvieron el Partido Popular de Cataluña ha pedido al presidente de la Generalitat que comparezca en el Parlament para explica explicar esas propuestas vamos con los deportes Uxue Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes más de diez mil

Voz 1934 02:34 os del Athletic Club ya han votado en las elecciones a la presidencia

Voz 1454 02:36 el club a Alberto Uribe Echevarría o Víctor Erice Guy a las once sabremos quién es el presidente del club bilbaíno la participación a esta hora es del veinticuatro por ciento ocho puntos menos que en dos mil once y en baloncesto a las seis comienza la Euroliga con el Khimki Baskonia ya las nueve será el turno del Barça que se enfrentará al Efes son las cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 5 03:00 el Gobierno regional ha iniciado los trámites para autorizar la creación de tres nuevas universidades privadas en Madrid que actualmente son centros adscritos da luz verde a su tramitación a pesar de que no cuenta con el visto bueno del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid este órgano advierte que no se pueden crear más universidades hasta que no se apruebe la ley mes la ley de Universidades que está en un cajón de la Asamblea esperando su tramitación el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Ignacio Aguado celebra esta autorización

Voz 6 03:27 Eduardo Robinho Robinho de Podemos y Juan José

Voz 5 03:30 Moreno del PSOE dicen que no hay más espacio para la universidad

Voz 1934 03:33 hola buenas ocasiones

Voz 7 03:36 hemos de acuerdo en que se eh puedan convertir en universidades nosotros somos unos firmes defensores de la libertad educativa

Voz 1934 03:43 son sin duda una mala noticia para el ecosistema mal

Voz 8 03:45 Audrey Leño universitario ya tenemos suficientes universidades privadas en la Comunidad de Madrid ya son nueve eh que han disfrutado de

Voz 6 03:53 algunos casos de cesiones de suelo público de rebajas

Voz 8 03:55 fiscales entendemos que no hay espacio para más uno

Voz 9 03:58 ese es privadas Madrid los últimos casos aprobados

Voz 6 04:00 no han mejorado en sistema de madrileña

Voz 5 04:04 ya está horas está celebrando un juicio rápido por la agresión que un joven Trans un joven transexual de veinticinco años sufrió ayer en plena calle de la capital en la Glorieta de San Vicente un hombre le increpó le dijo que era una mujer y lo agredió con una botella la policía lo detuvo inmediatamente así lo explicaba

Voz 10 04:19 la la la la víctima Michael

Voz 6 04:22 de Madrid cogió una botella de

Voz 11 04:24 tenía ha de ser verbales si bien Gobierno litros oí y me teme las tampoco a la cabeza me dejó una marca de el estado en el ojo están ahí después de eso yo le empuje para atrás tiró la botella al suelo me lleve un par de puñetazos en la cara

Voz 5 04:42 el Ayuntamiento de Rivas ha interpuesto hoy un incidente de nulidad de actuaciones en el Tribunal Supremo contra la decisión sobre los impuestos hipotecarios el Consistorio cree que el pleno hizo en interpretación

Voz 8 04:51 eh errónea de la Ley once grados hasta ahora en el centro de la capital

es todo sigue La Ventana

Voz 6 05:07 en ese

Voz 1934 07:21 llegan las chicas ya sabéis el programa de feminismo de cuando no hay fútbol de la cadenas

Voz 21 07:27 hacer con Lorena Castell Irán Two Varela Carolina Iglesias Joaquín Reyes cuando mujeres hablan el hombre calla calla calla no para la idea que hemos dicho nosotros y hacerla suya

Voz 1 07:45 una guía las chicas con Celia Montalbán María Guerra sábado a las ocho de la tarde en la SER

Voz 21 07:54 que solamente existe cuando no hay fútbol

Voz 22 07:59 cota

Voz 1 08:03 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 6 08:07 las cinco de la tarde y ocho minutos cuatro y ocho en Canarias enseguida abrimos el recreo pero antes durante estos días aquí en la Cadena SER estamos hablando de cosas que ilusionan en Navidad por Navidad y hoy hablamos de la ilusión de los que regresan Laura Piñero qué tal hola

Voz 1454 08:21 hola Roberto qué tal volver a casa

Voz 0098 08:24 por navidad es uno de los momentos de más felicidad en estas fechas hay gente que llega desde muy lejos desde el extranjero escuchamos a varios de ellos ni llamo Elia llevo viviendo cinco años en Suiza lo que más me gusta

Voz 23 08:38 pues poder ver a todos los amigos que me han acompañado durante toda mi vida

Voz 21 08:45 la en España hasta que hasta que me fui que voy a unos sin duda alegría hace tiempo

Voz 24 08:55 la FRAVM tengo treinta y tres años soy de Burgos sí llevo ocho años viviendo en Francia

Voz 0509 09:01 la Navidad para mí es vuelta a casa familia

Voz 24 09:04 hola amigos venga a día algo Carla Di aquí María pues para mí ahora voy a dar un poco de los sobrinos

Voz 3 09:11 a ese tipo de cosas también podríamos escuchar las voces de los que están al otro

Voz 0098 09:15 dado viven la emoción de recibir al

Voz 6 09:18 es que vuelven

Voz 25 09:27 sí a partir de un hecho real yo creo tú crees él crea nosotros creamos vosotros creéis ellos

Voz 26 09:34 Sean todo esto es el recreo en La Ventana el recreo la vida más allá de un patio de colegio

Voz 6 10:09 los que vuelven a casa por Navidad la que vuelve es Alma Andreu arrobas hoy la fuerte las redes sociales Forte qué tal buenas tardes

Voz 21 10:16 buenas tardes noventa estados joven encantada que ganas tenía de verte

Voz 6 10:22 lo que sí hombre las fiestas pero si estamos en plenas fiestas todavía no pero has comido mucho turrón no es que no no tanto como me gustaría pero porque no he tenido tiempo porque a ver lo probé el otro día pero cuando dije buenas tardes con la boca llena si se notaba mi jefe me dice que haces cosa que pues bueno digo polvorón si tu supieras madre guía que que que como te va la vida yo encantada cuentas tu patio de decir vamos a abrir las puertas en el patio sí señor pues está revolucionando las redes ya me lo dice que te que te sigue en Instagram bueno bueno con el bote a la hija del jefe cuidado con esto una de ellas sigla o la otra no quiero decir porque porque no sigo tanto tanto las redes sociales eh bueno es que sea una división así yo creo que tienes cierto éxito de crítica y público entrenado entre adolescentes se pero en mi tierra ya notan adolescente sí sí sí tierra si está por aquí tengo a Garita Edgar qué tal buenas

Voz 0509 11:23 es bueno estar de yo soy osea tuvo otra hija fan mío no

Voz 6 11:26 sí solas donde también ha vuelto hoy Milena Brody hola milita tiene bemoles es el consultorio si tenéis alguna duda sobre música clásica Milena Brody es diría ya sé que eres viola en la Filarmónica de España pero después de la otra parte como lo definimos eres cantante de música pop te gusta Time el término éste de música apego

Voz 3 11:54 un poco más de alma eso es

Voz 6 11:56 como un poquito más de almas y todo junto eh con guión Filho como ella es Milena Brody a la que AIS consultamos cualquier cosa que cualquier duda que tengamos sobre la música clásica hoy que por cierto que también es jueves viene Juan Ángel Vela del Campo después sobre las seis y media está Juan López Córcoles de la redada de Podium podcast brutal Roberto cómo estamos muy bien y tú muy bien hoy ya semana

Voz 1210 12:18 bueno hacer ejercicio como una cosa más relajada

Voz 6 12:21 es fan de Juancho todos os queremos mucho a abrir el patio de vecinas de la fuerte a ver que hay por ahí

Voz 28 12:33 Mi patio de vecinas con la Forte

Voz 6 12:41 ya sabéis Alma Andreu arrobas hoy la fuerte las redes sociales que cada cierto tiempo nos honra con su presencia y que hoy vuelve a casa que hoy nos abre de nuevo las puertas de su patio de vecinas todo bien por ahí y entonces no con muchísimas ganas de devolver eso es lo que te he visto que te vas proclamando a los cuatro bicis

Voz 1934 12:59 que hagan necesitar otra vez por aquí no

Voz 8 13:01 sí sí yo yo también yo te

Voz 1934 13:04 claro claro yo yo tenía ganas

Voz 0098 13:06 es que no sé yo así a ver a grosso modo no una escala por ejemplo de cero a diez donde cero es nada dieces

Voz 1934 13:15 Dios mío fuerte Mi vida son despropósito sentí

Voz 6 13:18 más claro cuánto me han echado de menos no un once yo yo te echado de menos un once el once que significa porque el once exponga una fuerte en su radio y le irá mucho mejor

Voz 1934 13:31 espera ponga una aporten su vida mejor

Voz 6 13:34 momento en su radio de momento lo de la vida ya se lo vamos a dejar a tu Señor por cierto todo hoy o no no no no no es falsos rumores de momento no todo bien pero no ha hincado la rodilla ya ya ya yo creo que su anzuelo pero para que se ha para atraer a tus presas a través de las redes sociales bueno a ver si hay que hacer aquí un llamamiento ejercer presión de alguna manera aprovecha que no te escucha tu queridísimo público y no podemos también ayuda vamos a dejarlo de la presión

Voz 0098 14:00 aquí estoy tú quieres

Voz 1934 14:03 vamos a ceñirnos un poquito pues a comentar cómo están siendo las navidades de las

Voz 6 14:07 señoras de mi un vecinas como me sorprende oye la fuerte ciñéndose al estás madurando eso qué es

Voz 1934 14:14 no no te conviertes no a la mínima de corto el bacalao aquí te cuento cómo les a mí

Voz 6 14:19 madre el arroz al horno el día anoche vale venga no te tienes de que habéis hablado en ese diván particular que te has abierto en tu cuenta de Instagram arrobas hoy la fuerte e pues mira a ver

Voz 1934 14:28 supongo que estos días habéis visto el anuncio de este año de él

Voz 6 14:31 la lotería de poquito un poquito él mi padre es un el foco que yo creo te viste de la lotería también

Voz 1934 14:36 todos todos pues justo en ese anuncio hablaban de cómo año tras año se repiten las mismas tradiciones y las mismas situaciones y que el hombre es un animal de costumbres íbamos que es que vivimos

Voz 6 14:46 a de la marmota poquito sí un poquito sí que nos repetimos no

Voz 1934 14:50 por eso por eso justamente preguntaba yo el otro día en Instagram cuáles son esas anécdotas típicas que pues cada año vuelven a casa por Navidad esto es lo que nos comentaron

Voz 29 15:01 en mi casa mi hermano y yo que ya estamos hasta Judith todos salimos todos los años a consumir

Voz 1934 15:06 en un momento un momento para para coincide para para para para ayudita

Voz 6 15:10 para la cinta

Voz 1934 15:12 para porque es que ya estamos empezando con la provocación pedir el aguinaldo siendo ta Judith hora

Voz 6 15:18 ayudita a ellos ni todos ha parecido que decía Judith

Voz 1934 15:21 claro sabes que me estoy imaginando un señor de Cuenca con bigote o de Albacete pidiendo por las casas con la bomba en la pandereta ver señores por favor vayan aceptando cosas que nos hacemos mayores hilo del aguinaldo igual habría que

Voz 6 15:33 dejarlo para los pues pero momento quién es dejar que acabe la chica de la nota de voz con su explicarle vale venga venga

Voz 29 15:38 eso Software buen insultado devino en todas las casas de los familiares de los que llevamos al primero vamos al cura que través de bienes porque es apuntar bombardeo íbamos resume es que todos los años por dar suelta a nuestra vena artística llegamos a casa como Las Grecas y mi madre pues se cabrea aunque últimamente ya decidido coge la pandereta venirse con nosotros así que

Voz 22 16:01 bueno leamos pero no tanto mafia

Voz 19 16:30 cortés que el aguinaldo era un y un buen chato de vino gente nueva explicación

Voz 6 16:36 sí sí de repente estamos en la Ventana del siglo IV oye pues a mi me parece un aguinaldo súper apetecible sí sí sí sí Hadi al cura

Voz 1934 16:44 parece no que me imagino el sacerdote dale que te pego se que parece un chiste Roberto osea van dos hermanos una madre un sacerdote y una pandereta eso está claro o una despedida de soltero en Las Vegas es que no sé

Voz 6 16:58 te te venga venga lo mejor

Voz 1934 17:00 esta nota es que la madre de estos chicos es maravillosa porque también se une a la juerga y acaban todas pues como Las Grecas pero siendo tres jefe Tucker que te acabas como Las Grecas tú también en Navidad porque no no te veo yo con él es un billón enrollado en la mejor que no lo vio

Voz 6 17:15 es mejor que no te lo que tú y yo

Voz 1934 17:17 yo no soy yo no yo delante de la familia no bebo Naja yo me lo guardo para mí los amigos

Voz 6 17:25 vamos a escuchar la siguiente nota de voz sobre anécdotas navideñas que se repiten como el día de la marmota

Voz 30 17:30 los años mi madre esconde los regalos buenos deja a mi hermana debajo del árbol bragas todos los años mi hermana se pilló un rebote

Voz 14 17:40 es que Fleitas Braga se bragas no regalar ropa interior una opción bueno malo

Voz 1934 17:46 si si si vives en mil novecientos noventa y cuatro todavía regalas esos calzoncillos rojos para Nochevieja

Voz 3 17:52 siendo muy exquisita yo me he vuelto fina yo vengo

Voz 1934 17:55 Prada pero desde aquí te digo Plataforma Solidaria con la hermana de nuestra amiga oyente y followers Paula al hacer que cada año recibe debajo de un paquete de bragas Tengo algo que deciros si regalan brazos

Voz 6 18:06 será porque la vieja la tres viejas nombre al revés las tendrán siempre súper nuevos porque si cada Navidad renuevo en el fondo de armario

Voz 1934 18:13 bueno sí pero también habría que preguntarse qué hace una cónsul bragas para reventar las tenerlas llenas de agujeros que hacen correr

Voz 6 18:20 bueno a ver a ver Ford que quien no que cada uno haga con sus bragas creo que desde nuestra creo yo que no debe ser de nuestra incumbencia yo no te voy a permitir que eso sea objeto de debate de pronto ello eh

Voz 1934 18:34 pero y súper divertido y además escúchame puedes este de interés turístico nacional como las fiestas de mi pueblo

Voz 8 18:39 oye el listado la ropa interior de las señoras de tu patio de vecinas tiene algún interés de verdad tú te lo pregunto tiene algún interés partidista

Voz 1934 18:46 dándome nosotras somos señoras limpias y la braga muy aseada

Voz 6 18:50 están oímos preguntas la madre de una decide

Voz 1934 18:52 las bragas a mi me parece que no tenemos nada que decir

Voz 6 18:55 en eso estamos de acuerdo me estamos de acuerdo y además

Voz 1934 18:57 vamos a escuchar la siguiente nota porque aquí las novedades de cada uno son tan particulares que si encuentras una ínfima posibilidad de huir de ellas pues casi que la aprovechas no coge la puerta de te largas porque no te apetece mucho la cena de Nochebuena tu cuñado cantarla marimorena dice Dios Schuster digo como escapo aparece la Oporto

Voz 22 19:17 me da bueno puesto cuando que mi hermano lleva dos años sin venir a casa en Navidad en Nochebuena porque coincide con el cumpleaños del perro dos

Voz 6 19:29 sí sí va a haber ver conformamos confirmamos solucionamos pero

Voz 1934 19:32 esto es mi perros ha comido los deberes pero de la vida adulta osea querida amiga de mi patio de vecinas ya sabemos qué lugar ocupa es en la vida de tu hermano

Voz 6 19:42 no no no no hombre hackers esas conclusiones

Voz 1934 19:44 te veré si no puedo ir a vuestra mierda decena porque el perro de mi novia cumpleaños y no sé yo creo que a este chico le importa cualquier cosa antes que la cena navideña si escuchamos otra venga otra navideña

Voz 32 20:00 vienes si es que cada año digo del vermú de antes era cenar con una botella de vino encima Mi padre que es que greens de nuestra al caso tienen que soportar Mis villancicos navideños a grito pelado como millones por el cuello cual boa idea más alardea el espíritu navideño que tengo

Voz 0098 20:25 pues hombre amiga GNU que hablas así de bajito

Voz 6 20:29 debe tener espíritu navideño muchos efectivamente un poquito

Voz 1934 20:38 a su hombre hay que darle al tinto rock que seguro que esta chica alevín un poquito un bien no para animal lo que es la fiesta el jolgorio

Voz 6 20:44 bueno además oye oído bien a su padre de llama greens

Voz 1934 20:46 sí sí pobre hombre Abel greens

Voz 6 20:49 desde mi padre sí pero greens

Voz 1934 20:51 digo yo he desde aquí rompo una lanza a favor de su padre no es que sea el pobre hombre es que oye si llegas con una botellita de vino entre pecho y espalda ya puesta tú que la traes puesta de casa pues al igual no leve la gracia que tú llegues con

Voz 6 21:03 toda la bruja no claro claro no no no

Voz 1934 21:06 que si uno quiere aparecer así un poco la casi todo en su casa no pasó nada tú deja que la magia fluya verás qué noche tan entretenida tenéis vamos a escuchar la última nota de voz dorada del pues sí

Voz 33 21:15 mi casa es tradición que después de la cena de Nochebuena unos de los regalos de héroe nuestra muy visible de eh

Voz 1934 21:22 para para para para Pedro León para otro acierto de un euro de amigo invisible de un euro amiga la Money P ni que nos has mandado esta nota de voz esto debe de ser lo que llaman vaciar el Primark no que con un euro a irse de qué haces en agosto

Voz 8 21:37 bueno en el en el nick ya lleva la penitencia de porque es la exacto pero deja la que termine de todas formas siempre claro

Voz 33 21:44 yo ya podrán imaginar T lindezas chinescas que no regalamos igual a mi santo padre casualidad pero siempre toca al pobre el Tanguito rojo después con mi tío una botella de vino por el termina con la cabeza cosa

Voz 6 22:02 claro claro es que la tenéis tomada con los padres y que este señor

Voz 1934 22:06 después de pagar la cena de poner la casa de aguantar a los hijos a los yernos tenga que acabar abriendo sus y que sea

Voz 6 22:12 arrojó mira yo no lo pueda de recibo esto yo no sé si hay alguna relación estadística que se pueda extrapolar a no sé una razón mayor sociológica de España pero tú te has dado cuenta de

Voz 8 22:23 ciudad de vino que que viven tus seguidores gran o sus familiares está muy por encima de la media no verdad en referencia al vino y el vino y el pintor es verdad

Voz 1934 22:33 por eso acaban revelándose bragas entre unos y otros y tangas y de todos no

Voz 6 22:36 sí es posible oye si antes teníamos a la madre que regala habrá

Voz 1934 22:39 no que que recibe tan claros y es que muestra claro

Voz 6 22:43 pero absolutamente vino y bragas fíjate

Voz 1934 22:45 la Navidad parece ser que es sinónimo de mercadillo ambulante por lo menos digo yo que si suben un poquito el presupuesto el tan al hombre no le pica que no sé si lo sabe Roberto pero un tanga que rasca en lo peor que le afortunadamente no lo sé pues pues escucha los ahí que te de soy han viva por dentro

Voz 6 23:02 no se oye no sé si quiero que siga por este camino gente has sido siguió un impacto esto del retorno además bueno hoy no queda tiempo ya bueno pues mira pues tú mismo

Voz 1934 23:11 muy interesante y próximo día pretende retomar el tema eh

Voz 6 23:14 ya veremos ya veremos si espera que tengo una llamada

Voz 34 23:17 eh

Voz 35 23:24 bueno a vivienda pero que ya no hay pues eh eh

Voz 36 23:47 cargo cargo rompe grato

Voz 37 23:58 me dos eh eh

Voz 6 24:32 no sé si miedo pero un poquito de respeto cuando a uno lo dicen que al otro lado de la línea telefónica está ha llamado el fantasma de las Navidades pasadas

Voz 21 24:43 fantasma buenas tardes

Voz 38 24:44 tardes Roberto que tal como está

Voz 21 24:46 pues bien cuando me he dicho

Voz 38 24:49 que no buenas tardes fantasma iba a saltar porque ella así también muy banquillo mucho lo pero no no

Voz 6 24:54 tienes que estar acostumbrado no que ve pero aún así

Voz 38 24:56 a los daños si no me de esto y sabes cómo va la movida pero las funciones fantasma la Navidad pasada yo a lo mejor tú andas pasándolo bien con tu gente jugando mejora a churro media manga Man goteras divina que tengan el puchero y entonces aparezco yo te recuerdo cosas que has hecho mal pero otras veces a lo mejor te digo juegas no te acuerdas cuando vas a comprar el pan ir te Curro te he visto que estaba el lavabo y no te daban la mano de pueden ingerir de Dream Team y quitar de eso tienen que estar de mear de acabar valiendo entonces pero es todo eso pero quedó y terror que la gente lo hablado piensa que es una sábana con dos agujeros

Voz 21 25:37 pero adelante no

Voz 38 25:39 no somos somos bueno estoy yo tengo un problema que soy soy medica Rober

Voz 6 25:44 como soy soy un fantasma Phantom

Voz 38 25:46 me quito pero igual tengo que asustar hoy y a lo mejor que tengo que entrar ahí escucha un ruido bien Bravo encima que digo que a ver si va a ser un fantasma para Milán

Voz 6 25:56 un trauma para ti

Voz 38 25:58 luego y lo que ver es verdad que como fantasma pues me yo bien con casi todo el mundo el gremio pero esto está plagado idiotas tío los Phantom

Voz 21 26:06 más el fantasma Casper bueno sí

Voz 38 26:09 a chiquillos pero luego el fantasma de la ópera eso es tonto

Voz 21 26:12 sí lo mejor me digo vale no no el Casper aún porque el dato que no sigan enviando muchas cartas aquí a la Cadena Ser en Barcelona con la calle Kasper que llegan muchas

Voz 38 26:28 pues es sea más seis apellido Casper seis bueno es lo que te digan que el de la ópera es si tonto tonto que a lo mejor yo estoy así normal ya hablo con él por hablar algo porque Entre fantasmas habrá que hablar de digo pues a mí me flipa la la película de cazas fantasmas y La2 dos un poco también Eiji ya empieza cómo puedes hacer eso que es para gremio fantasma es una vergüenza que esa gente no desalmado pero pero que es una película Groucho

Voz 6 26:54 es una película no película que que

Voz 38 26:56 y me IVE y me pone negro pero bueno

Voz 21 27:00 pero que me parece escucha escucha un ruido de mi eh bueno te dejo iguales o yo voy a ha olvidado mira detrás

Voz 14 27:10 mira mira mira a la sombra

Voz 6 27:12 que se cierne sobre tío ahora mismo

Voz 14 27:15 pues nada nada venga fantasma ya me dirás cómo sales de esta está luego hasta

Voz 6 27:20 ahora está por aquí Íñigo Sastre Iñigo qué tal buenas tardes

Voz 39 27:22 hola Roberto qué tal todos estos días me alegro de veros escucharos otra vez porque ahora que ya han pasado un par de días podemos hacer balance qué tal fue la cena de Nochebuena te tocó cocinar Haití y lo más importante reconocieron tu trabajo porque según hasta el Index la herramienta que analiza el reconocimiento y la crítica de los comentarios que se generan en las redes sociales este año hemos sido

Voz 0509 27:42 muy agradecidos con esas personas que han vuelto a sentar

Voz 39 27:45 toda la familia en la mesa un año más como era de esperar las abuelas han obtenido un noventa y nueve por ciento de reconocimiento siendo los miembros de la familia más valorados desde la ventana no

Voz 1210 27:55 sumamos al llamamiento de nuestros amigos Denzel a Riccò

Voz 39 27:58 no hacerlo bueno especialmente en estas fiestas con Amstel reconozcámoslo bueno más info en Amstel index punto Es muy bien hasta luego hasta luego Roberto Carlos

Voz 12 28:10 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once con

Voz 13 28:23 culta condiciones en línea directa punto com in situ vehículos tu herramientas de trabajo Línea directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 40 28:35 oye Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct y qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la pusimos antes de irnos de vacaciones más tranquila

Voz 16 28:49 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 29:02 vive un deseo ahora tiene una oportunidad única para hacerlo realidad El Corte Inglés con un cuarenta por ciento de descuento una selección de artículos de moda accesorios día zapatería deportes sólo del veintiséis de diciembre al cinco de enero feliz dos mil diecinueve el El Corte Inglés

Voz 22 29:22 a La Ventana en las redes sociales a La Ventana seis Time La Ventana

Voz 41 29:36 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 43 29:47 era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las tres Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por escapar antes sea agradable viento paso a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la victoria aunque no lo bastante rápido para impedir que se colara tras el Kun remolinos

Voz 1 30:05 hoy sucio

Voz 19 30:09 el de estipuló olía col hervida ya esperas viejas en el extremo habían colgado en la pared un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior represa

Voz 43 30:19 contaba sólo una cara enorme de más de un metro de ancho el rostro de un hombre de unos cuarenta y cinco años con un espeso bigote negro y facciones dos casi apuestas Winston se dirigió a las escaleras era inútil tratar de coger el ascensor raras veces funcionaba allí en esos días cortaban la corriente eléctrica durante las horas diurnas era parte del impulso del ahorro en preparación para la semana del odio el apartamento estaba en el séptimo Winston que tenía treinta y nueve años y una úlcera Garikoitz a en el tobillo derecho subió despacio parando sea descansar varias veces en cada rellano enfrente del hueco del ascensor el cartel con el rostro gigantesco de contempló desde la pared era uno de esos carteles pensados para que los ojos te sigan cuando te mueves el hermano mayor de la Portilla decía el eslogan al pie

Voz 44 31:13 mil novecientos sesenta y cuatro George Orwell

Voz 6 31:16 mil novecientos cuarenta y nueve

Voz 25 31:21 el placer de escuchar cada vida tiene al menos una historia

Voz 1 31:27 algunos gritan otros las lean para unos y otros los muchos libros

Voz 25 31:33 el programa de la literatura es el punto de partida para conversar sobre las grandes preguntas de la vi en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 19 31:44 que se lo que leí en el interior que todos aprendemos a escribir leer entre líneas

Voz 1 31:52 dos muchos libros cadenas

Voz 41 31:56 es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 14 31:59 harán ustedes lo mismo una salida usted quiere que debería dimitir de decir lo que pensamos y ustedes creen que él debía dimitir que no lo son

Voz 1 32:08 en inmediatamente militancia de no guardar nos tiene respuesta a una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es seamos claros Cadena SER

Voz 22 32:32 con Roberto Sánchez

Voz 18 32:48 no

Voz 8 33:21 la A5 en la tarde treinta y tres minutos cuatro y treinta y tres en Canarias en esta segunda hora de La Ventana en estos días de las fiestas de las fechas navideñas entré Navidad hay el nuevo año estamos aquí compartiendo en el resto

Voz 24 33:33 yo me rato de radio con Edgar Hita hoy con Milena Brody con la Forte con Juan López de de la redada que ha

Voz 6 33:42 ayer por cierto dime que hoy bueno confirme que hoy no toca nadar de ir en bici nada todos los propósito está muy bien pero que hay que ir dosificando no

Voz 1210 33:51 él y hoy vamos con la historia de un youtuber valenciano que ha triunfado bastante este año

Voz 0509 33:56 que precisamente el deporte no es lo que más le gusta

Voz 33 33:58 me hizo lo mismo hace ya años que habría un domingo lo agentes Tavío ahí vamos Mingo estoy cargando la juventud

Voz 6 34:21 la estáis destrozando bueno esto esto ya lo veo ya digo que va por la línea mucho más por vuestra líneas un contenido más apropiado para Podium podcast no quién es este hombre

Voz 1210 34:32 no se llama Mikel Serrano vive en Alemania ya estoy seguro de que habéis visto algún vídeo suyo en este dos mil dieciocho en en Youtube tiene casi setenta mil seguidores creo pero es que sus vídeos son de estos que suelen acabar en los grupos de guasa Picón dando vueltas de grupo en grupo estoy seguro de que esto suena más sobre todo los anti madridista

Voz 33 34:50 ya sabes por qué salido Ronaldo el Madrid

Voz 41 34:56 que no suban los impuestos a la clase media baja no pasa nada

Voz 21 35:03 tiene que mantener las carreteras

Voz 11 35:05 todo

Voz 41 35:06 pero que se me vaya mejor en tierra por culpa de Hacienda

Voz 6 35:14 como juega oye pero esto esto no puede ser en serio no Ronaldo precisamente lo que hacía de lo que sí le acusaba era de no pagar todos los impuestos a Roberto

Voz 1210 35:31 yo estoy dando el background de lo que es un poco el youtuber ahora conoceremos a la persona sorpresa Miquel también estuvo muy preocupado por la falta de fichajes del Madrid

Voz 46 35:42 de lo que hay que hacer el banco Michal lo que no ha hecho florentinos desvelando

Voz 6 35:49 esas dos exactamente técnicamente aquí si está un poquito más en lo cierto porque el Madrid tampoco es que haya fichado mucho pero entonces a vernos cuentas lleva la intrahistoria de este hombre

Voz 1210 35:59 venga vamos vamos todo esto que hace son personajes este ultra del Real Madrid es una parodia se llama el Señor del fútbol es una exageración de lo que sería un seguidor de estos que estar enfermos que no duermen cuando pierde cuando pierde su equipo vamos a seguir acercándonos a la persona

Voz 6 36:13 porque Mikel Serrano hizo sobre sí mismo

Voz 1210 36:15 seguramente la que es la mejor definición que se puede hacer de un youtuber

Voz 33 36:19 a mí sí que me conoce mucha gente pero digamos que en el mundo de en un mundo más reducido mundo y lo lunáticos Iker decirlo de los en cierra los pero

Voz 14 36:33 toda la gente fracasada a toda esa gente pues digamos que es otro mundo aparte dentro de

Voz 33 36:41 no yo tengo soy muy conocido la verdad era uno de los más de los más grandes de ETA

Voz 0509 36:50 sí nos podríamos decir rubios

Voz 33 36:52 los desgraciado

Voz 21 36:55 lo bueno que era

Voz 1210 36:57 te brillantes rubios de los desempleados

Voz 6 37:00 sí sí bueno es verdad que yo tuve al final lo consigue todo el mundo Si él conoce el perfil de su seguidor y a ellos no les

Voz 3 37:06 esta esa etiqueta oye has dicho has dicho antes

Voz 8 37:09 que que vivía en Alemania no qué hace ahí ahí

Voz 1210 37:12 esta exactamente el giro de guión muchas veces estemos en el mismo saco a todos los youtubers los echamos de personas ególatra Si superficiales un día le insinuaron eso mismo a Mikel y contó su verdadera historia lo que lleva haciendo siete años en Alemania

Voz 47 37:26 en esos que no trabajo le voy a decir te invito a que venga aquí a pasar exactamente por donde yo he pasado no mañana mismo lo que tendrán que hacer levantarse a seis de la mañana en Piano Bar tres ayer en un restaurante no Bogotá para darlo todo y a partir de las once y media hasta las doce de la noche el único que va a tener que hacer el subir y bajar unas escaleras con bandejas llenas de de Costa sólo va a tener que hacer eso en sencillo bueno también tres veces al día va a tener que pasea al perro de de los efectos pues aguantar lo que

Voz 33 38:04 tú que te osea que

Voz 6 38:06 eh Miquel el hombre que aparece nuestros grupos de whatsapp interpretando ese personaje sobre todo sus vínculos con el fútbol etcétera es un youtuber emigrante sí

Voz 1210 38:16 hace algunas semanas hablamos con él en la redada y nos contó cómo terminó con sus huesos en un pueblo cerca de Stuttgart es la demostración que el que la crisis ha sido muy dura para mucha gente

Voz 0098 38:26 precisamente de tu historia personal queríamos queríamos preguntarte porque ahora no explicas cómo llegaste a Alemania por la crisis

Voz 11 38:34 doblada así es que estamos lo que ellos vienen aquí estos por la excesiva más que que trabajaba una radio porque la radio o de izquierdas que sirve no es pues no te pagan se va todo al traste no italiana en fines de semana como DJ también por supuesto ha tomado o sea conoces seguirá sí a Alemania a trabajar porque cerca de aquí tengo unos familiares que me concibieron un bajón una estrecha

Voz 6 39:02 la de veces que se ha repetido esta historia en estos años eh tirar de una familia de un familiar para acabar saliendo adelante a miles de kilómetros porque aquí no os contó que no existía ninguna oportunidad ninguna posibilidad totalmente lleva allí

Voz 1210 39:15 sí ocho años pero bueno tampoco vamos a acabar así en plan bajón

Voz 6 39:17 eh a Mikel todo esto de Youtube

Voz 1210 39:20 puedes le está ayudando a recuperar su antigua vida

Voz 11 39:23 durante unos primeros años ha sido muy complicado claro que sobrevivir ni parece que vaya a salir de ahí porque claro como no pues aprende el alemán no tienes tiempo ni bien ni nada

Voz 3 39:37 eso sí avanzado

Voz 11 39:39 no pero bueno poco a poco vemos muy poco a poco avanzando ya pues ya porque recuperando un poco lo de poder luchar ahora lo conoce radio online puedo hacer ahora ya he tenido algo dinero para poder comprar algunas cosas

Voz 6 39:58 bueno pues ahora veremos con otros ojos también cuando nos llegue alguno de los vídeos au cuando entremos en en Youtube o cuando no sigue a través de whatsapp alguno de los vídeos de Mikel muy bien muy interesante no ha aparecido a ver qué nos cuenta que nos trae hoy el informado

Voz 21 40:23 se trata de hacer iba a decir otra vez

Voz 6 40:25 periodismo de investigación bueno de remover un poquito por internet a buscar los mejores consejos que encuentra como siempre El el cazador El

Voz 0509 40:33 pues todo eso hoy además hoy con buen corazón ya que venimos aquí de una historia bonita yo voy a hacer servicio a la comunidad esto está bien ayudar a la audiencia ya sabes que siempre tengo buenos propósitos para gente y este año no ha podido ser por lo que sea no hemos podido ser felices al cien por cien algunos al noventa y cinco por ciento solamente noventa y seis manos d5 no entiendo tranquilos que yo está buscando en Google is me pone todas las claves para que en dos mil diecinueve seamos felices

Voz 48 41:05 una por no ser felices cuando dices

Voz 6 41:07 precisamente hablas de ese sentimiento de esa sensación de sed

Voz 0509 41:11 a mí me suena esta canción claro

Voz 6 41:13 decimos cuanto antes a ser feliz esto

Voz 0509 41:16 os voy a decir una cosa estuvo a funcionar seguro abraza no dejes la oportunidad de abrazar mucho sí puede ser ser querido claro está bien que diga sí puede ser pero pero si no tu abrazo cualquiera que en por ahí que para bien sin conocimiento pero claro ellos dejan claro que sí puede ser alguien que conozca más que nada porque si no llevas el cartel de regala abrazos igual pues te metes en un problema puede ser que te metas en un problemón y luego dicen más cosas como escucha buena música todos los días es auténtico alimento para el espíritu sabe mal decir esto delante de Milena

Voz 6 41:48 ante los blogs que que pone

Voz 0509 41:50 el osea textual lo que yo lo que he dicho éste

Voz 6 41:53 la buena música todos los días es auténtico alimento para el expire

Voz 0509 41:56 sí porque te sabe mal podría ser una Taha no sabe mal me sabe mal porque yo estoy en contra yo creo que para ser feliz hay que escuchar mala música porque yo cuando mejor me lo paso es cuando esté escuchando mala musical

Voz 6 42:07 todo eso su colectivo quiero decir que lo que para ti es buena música sabiendo que es mala pues para otro puedes

Voz 0509 42:12 a ver si nos ya Blume a la música en general que todo el mundo piensa que es mala música yo a lo mejor estoy ahí de fiesta y me lo estoy pasando genial y digo esto pero al principio digo esto del reggaeton es un ascos una música denigrante pero todo el mundo sabe que me tomo dos copas y Soini iniquidad osea yo a lo mejor o tuvo todo el mundo al segundo gintonic ya tuvo

Voz 6 42:31 el hermano de mal no

Voz 37 42:33 el pelo celo

Voz 6 42:50 sucediendo clarísimo eso de ser feliz viviendo quién diecinueve está casi asegurado consejos la I más D más magnífica

Voz 0509 42:56 siéntate en silencio por lo menos diez minutos cada día vale estará hecho yo no funciona esto lo he probado yo yo lo hago cada día cuando me despierto que me quedo sentado en la cama si bien minutos en silencio mirando al vacío o fijamente a una zapatilla andar por casa de esa garra que te

Voz 24 43:09 pues yo nada no han notado Nina Miranda

Voz 6 43:12 pero después central las prisas no te pones ya diez minutos antes el poco veinticinco minutos antes por si me da

Voz 0509 43:18 ah pero bueno ojo algo a lo que viene ahora qué bonito dice regala te regala tiempo que Magec le regala tiempo cómo se hace eso sea cuando llega el amigo invisible que están ahora estos días Damir invisible te regalen como cada año el regalo más Mier del mundo que es la estatuilla de Óscar esa de plástico al mejor amigo e hice después toma yo te regalo tiempo ha ido tienes coge lo están yo gano yo venga sin envolver ni nada toma ahí lo tienes se lo lleva

Voz 48 43:44 sí

Voz 21 43:55 mira que gritan inglés además es pues

Voz 22 43:58 la mucho

Voz 6 44:01 oye casi todas las claves de la felicidad que nuestra de hoy son por ser generoso un poquito ambigua cinco

Voz 0509 44:07 qué tal hambre son impostores crimen estas cosas les mandamos un abrazo

Voz 6 44:12 presuntamente presunta

Voz 0509 44:15 de pero el Bloc ya está medio cerrado a que ya se les puede faltar todos

Voz 6 44:19 esto ya no bueno ya te lo sueltan ahí lo dejan

Voz 0509 44:21 en el aire tuya te espabila eso sí esta que viene me encanta celebra a tus logros por pequeños que sean son victorias queda con amigos para tomar una cerveza una cerveza ya los partícipes vale pues bien yo sabía que estaba haciendo algo bien porque ha dicho que da igual el logro que sea pequeño sea tú abres una lata de anchoas y no te rebanar los dedos virrey cualquier cosa dice que has conseguido encestar una bola de papel en la papelera bizarra que en once estas tiras otra vez IBI Rayo este lo cumplo casi cada tarde eh

Voz 6 44:49 incluso sin tirar la bola de papel pero bueno

Voz 0509 44:52 yo creo que algo hecho bien el siguiente Tip que es como llaman los blogueros sensibles a los consejos es en no te tomes a ti mismo tan en serio nadie más lo que algo sé no lo diría si ya sabes que eres un inútil que no tienen nada de nada y lo demás sabe lo saben mejor que tú para qué vas a hacer nada

Voz 21 45:25 con le sale bien

Voz 6 45:27 deporte también se sale oye lo que sí coinciden casi todos es que hacer deporte te hace feliz sin embargo

Voz 0509 45:32 pero no concretan no lo con claro es que claro bueno no concretan en ninguno y los anteriores porque ya te dicen camina entre diez minutos treinta cada día mientras camina sonría vale eso te dicen unos y otros dicen corre intenta superar tus límites plantearte hacer una maratón no es ninguna idea disparatada tiene que haber digo yo un término medio entre caminar diez minutos y correr cuarenta y dos kilómetros digo yo porque no necesita fijado que el primero dice que Camilla es entre diez y treinta minutos

Voz 6 46:01 sonría sonriendo pero el otro no te dice hace una maratón sonriendo de Sonae huevos pues estos tipos que dices tú los consejos se pueden

Voz 0509 46:08 Mir se feliz Félix si todo se puede resumir en eso pero hay que rellenar blogs de autoayuda libros y secciones de radio como estos a que dice elogia alguien la sonrisa de la otra persona te hará feliz al instante pero cuidado si lo haces desmesuradamente puede producir rechazo esto es verdad porque hay veces que se nota muy falso que empiezan cielo cariño máquina Truan Crack fenómeno yo nunca hubiese dicho Ujfalusi Ximo espacios suena suena sin Feriz Ximo a mí me hace sentir único esto esto esto me encanta seguro Macron seguro de juntarse lo de juntarse todos y hacer cosas bonitas también esforzado pero sí lo hay de esta gente pues sabrán ellos más que yo y más que tuvimos que tengo ellos son ha escrito sobre esa sean para habían escrito sobre ello junto a tu familia o amigos juega algo tendrás una competencia amigable y sólo tendrás diversión

Voz 6 46:58 no siempre una narices no siempre como siempre

Voz 0509 47:01 juega al parchís como pierda el tablero a por la ventana para mí es una felicidad

Voz 1 47:09 claro

Voz 0509 47:23 pues estoy aprendiendo mucho estoy aprendiendo mucho porque por ejemplo hice para ser feliz no quiere un camión sin León para ser feliz al principio imita copia inspira te plagio así es necesario algunos cómicos esto sólo se antojaba sólo buscaba la felicidad pero mira sólo circunscriba sólo bueno general alguno pero mira algunos horas tan Tu cara me suena ahí todo bueno he ahora con lo que iba yo mi profe dice dice ten mucho sexo y que sea maravilloso y siempre con plenitud claro esto es facilísimo hablar en la práctica no no no no no no no no no no hice no es que esto es facilísimo esto de dice vale voy a darle un botón de no parar de tener sexo pero no normal le voy a darle al botón de que se aplique ni Ximo a todas horas ni uno sencillo todo sexo sin parar sin cocinar en todo caso no te son los tres Vega Edgar Hita llegamos al último consejo me sabe mal decirlo pero aquí aquí comentan olvida todo lo anterior la felicidad es sólo un camino claro después de dedicarle lo los renglones al blog acabó con esto cuarenta y cinco cincuenta sesenta algún narices una nariz de yo me he leído la cincuenta había dicho que iba a encontrar dos mil diecinueve ahora no reculó y no esconda la gominolas ahora yo quiero mi felicidad hombre

Voz 6 48:46 uno de los consejos hacía alusión a la música no encontrar la felicidad a través de la música buena música bueno pues tiene bemoles ahí en el consultorio Milena Brody que tenemos porque estamos pues

Voz 3 48:56 en estas fechas que es lo que cantamos nosotros los villancico

Voz 6 48:59 Ecos no nos hacen felices entre otras cosas no tantas villancicos hombre claro yo tanto villancicos todo el tiempo

Voz 21 49:06 no no no nos saltamos la fatal

Voz 6 49:11 los villancicos habían Zico ucranianos

Voz 3 49:15 claro claro que sí hombre

Voz 6 49:17 a ti te podemos a saltar entonces qué quitamos la música de fondo para decir

Voz 8 49:22 Milena Brody no sé el el beben y beben y vuelven a beber el que Valente el homologable a ese en en Ucrania cómo sonaría Milena

Voz 3 49:30 pues mira a ver me voy a adelantar al guión pero me voy a adelantar es que hay un villancico que que es muy conocido mundialmente por es que es ucraniano y nadie lo sabe porque se canta en inglés Press ucraniano mira dice dice algo así se

Voz 50 49:47 se atreve a Yeda chivo chica está petate Goss Clooney Cate Tebeto no se Bud cobros se os suena

Voz 21 50:01 hombre yo me he quedado aquí te habilite te acompañamos pero aparte de ahí vais a pillar la letra pero no

Voz 6 50:14 oye oye cómo se celebró se parece mucho a la celebración de la Navidad allí en en Ucrania a la que has conocido aquí en España