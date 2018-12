La Ventana (27/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 paséis las cinco en Canarias

Voz 1454 00:07 situación de mínimos en los mercados con una nueva caída

Voz 3 00:10 el IBEX treinta y cinco después de que Wall Street haya abierto con pérdidas se piensa ya en el cierre del año Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 00:17 buenas tardes el Ibex treinta y cinco ha perdido hoy un uno con cuatro por ciento se queda en los ocho mil trescientos sesenta y tres puntos que es nuevo mínimo anual y su nivel más bajo desde mediados de dos mil dieciséis de cerrar así el año habría perdido casi un diecisiete por ciento en este dos mil dieciocho hoy lo han llevado un peor Frankfurt perdió un dos con tres por ciento Milán el uno con siete todos ellos aquí en Europa han agudizado sus pérdidas por la tarde después de la apertura a la baja de Wall Street donde el Dow Jones tras el fuerte rebote de ayer hoy está cediendo un uno coma cinco por ciento aquí en el Ibex Naturhouse y Merlín han perdido hoy más del cinco por ciento Acciona y Endesa un cuatro el petróleo en cincuenta y dos dólares el barril de Brent estuvo más barato el lunes pero baja un treinta y ocho por ciento desde principios de once

Voz 1454 00:59 la legislatura ha echado a andar en Andalucía con la constitución del Parlamento conciudadanos presidiendo la Cámara con Adelante Andalucía fuera de la mesa y con Vox con un representante el líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano miraba hoy ya al futuro

Voz 0332 01:10 no vamos a entrar en pactos de gobierno vamos a hablar también de cuestiones programáticas de cuestiones que afectarían a la investidura porque hasta ahora no nos hemos sentado el único que nos hemos sentado ante el día de ayer los últimos días ha sido precisamente para pactar la constitución de la mesa sobre otras cuestiones lo tendremos que sentar a hablar tenemos dos meses

Voz 1454 01:29 archivada una de las investigaciones sobre la Fórmula uno de Valencia Se trata de la pieza en la que sólo quedaba el ex presidente Camps como imputado pero quedan otras tres Camps está imputado en una de ellas una considerada fundamental Inma Pardo

Voz 0808 01:41 la Fiscalía no se ha opuesto al archivo de esta causa que se inició hace cuatro años y cuyo plazo máximo de instrucción ya estaba vencido en esta primera pieza Camps quedaba desde el pasado junio como único investigado después de que se acordara el archivo de las actuaciones respecto a los otros imputados entre ellos la ex consellera Lola Johnson o el empresario Jorge Martínez Aspar una vez archivada esta parte del caso Valmor Camps sigue como investigado en la cuarta pieza en la que hay veintiocho imputados que investiga adjudicaciones en dos mil siete y dos mil ocho por la entidad pública de la Generalitat para el diseño y construcción del circuito Se sospecha que las adjudicatarias sabían de antemano que lo iban a ser que pudieron sobornar a miembros del PP para lograrlo ya aplica

Voz 1454 02:23 los sobrecostes vamos con las titulares del deporte uso de Caballero buenas tardes queda el buenas tardes

Voz 1628 02:27 los socios del Athletic Club continúan votando en Ibaigane por un presidente a esta hora la participaciones del veintiocho por ciento ocho puntos menos que en las elecciones de dos mil once Aitor el ICE Guigou Alberto Uribe Echevarría son los dos candidatos a las once sabremos quién es el nuevo presidente del club bilbaíno y en baloncesto hace unos minutos ha arrancado la Euroliga con el Khimki Baskonia de momento Khimki cero Baskonia siete los vitorianos quieren cerrar el año sumando su séptima victoria en esta competición y a las nueve será el turno del Barça que se enfrentará al Efes en el Palau

Voz 1454 02:55 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 4 03:02 en Alpedrete dos personas han robado cuatrocientos mil euros en una administración de lotería que vendió un décimo del Gordo han atacado a los trabajadores con gas pimienta Raquel Fernández

Voz 1257 03:12 todo ha sucedido en torno a las ocho y media de la mañana cuando dos encapuchados han accedido al interior del local en el que estaban el propietario y una empleada para después de tirarle al suelo golpearle es ir rociar les con gas pimienta robar una mochila con cuatrocientos mil euros la empleada sufre quemaduras en un ojo y el dueño tiene todo el cuerpo lleno de moratones así lo confirma su socia

Voz 0427 03:33 ellos salen a tomar un café y luego vuelven y cuando han vuelto detrás de ellos a una lustro segundo nos ha dado tiempo a sopas me nada ahora entrado dos personas encapuchadas le han golpeado email entonces al suelo oí les han empezó a echar un líquido que les primaba la cara y los ojos

Voz 1257 03:51 la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para detener a los ladrones

Voz 4 03:55 el presidente de la Comunidad ha presidido hoy el último Consejo de Gobierno del año Ángel Garrido ha aprovechado para hacer balance de este dos mil dieciocho un año dice donde ha conseguido más empleo menos impuestos y mejores servicios públicos

Voz 1826 04:07 Se confirma a través de los datos

Voz 5 04:09 cimiento interanual del PIB que nuestro casos del tres coma ocho por ciento muy muy por encima de la media nacional y también de la media europea así como el hecho de que nuestra región haya concentrado el casi el veintitrés por ciento de las empresas de nueva creación

Voz 4 04:23 de toda España y el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Ignacio Aguado critica la decisión de la comunidad de llevar a menores extranjeros no acompañados a las instalaciones el Instituto San Fernando en la capital pide al presidente Garrido que rectifique

Voz 0771 04:35 porque no es que simplemente vayan contra este traslado de la normativa vigente sino que también van contra el sentido común no tiene ningún sentido que dos realidades distintas convivan en el mismo espacio como ese distrito San Fernando por eso nosotros nos ofrecemos a buscar alternativas con el Gobierno de la Comunidad de Madrid pero que no afecte al día a día ya la normalidad de estos chavales que vienen a estudiar a aquellos que tienen todo el derecho

once grados hasta ahora en el centro de la capital

Voz 8 05:35 el viernes Paco Nadal y José Vicente Dorado nos dieron este paseo pues mira hoy vamos a un paisaje marciano

Voz 9 05:43 pero en Marcilla no porque es el Parque Minero de Riotinto

Voz 8 05:46 Itálica el paisaje marciano el río Tinto hay una excursión a dónde iremos esta semana que damos este viernes en La Ventana con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía Fondos Feder

Voz 1 09:13 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 09:17 son las seis y nueve minutos las cinco y nueve en Canarias hoy nuestro paseo diario por la Historia recordamos uno de los numerosos intentos para que funcione mejor y sea más justo repito el concepto intento porque luego conseguirlo bueno luego la realidad ya es otra cosa esta tarde recordamos el nacimiento hace más de setenta años del Fondo Monetario Internacional

Voz 11 09:42 en La Ventana acontece que nuestro con un relato personal ante la Historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 09:59 alguien sabe para qué sirve el Fondo Monetario Internacional además de para pifió de vez en cuando seguro que para los expertos es una organización financiera imprescindible pero a los profanos en la materia sólo nos llegan eso pifias será que no estamos a la altura para entender a este organismo que nació el veintisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco el FMI se creó con buenísima intención nada más terminar la segunda guerra mundial de la misma manera que la ONU tenía que intentar que la política mundial estuviera ordenada y en calma el Fondo Monetario se supone que debía trabajar para que las economías del mundo no nos dieron ningún susto pues ya pero vamos de brinco en brinco

Voz 2 10:42 sé lo que pienso porque eh

Voz 1626 10:59 el FMI nació con la pretensión de mimar el comercio internacional y reducir la pobreza en esto último capeado y quería también evitar que nunca más se produjeran maniobras de especulación como las que dieron lugar al crack de mil novecientos veintinueve por culpa de las insensateces del capital privado pues otro Cate porque las economías se fueron al garete en dos mil ocho parece que ninguno de los señores y señoras que se cuentan en la enorme mesa circular del FMI en Washington se enteró de la vaina y esto sin perder de vista a los directores gerentes de tan desprestigiado organismo Rodrigo Rato en la cárcel Strauss Kahn de escándalo sexual en escándalo financiero la actual mandamás Christine lavar implicada en malversación de fondos públicos y la misma que con sus treinta y cinco mil euros mensuales libres de impuestos Nos indicó a los españoles la conveniencia de bajarnos el sueldo un diez por ciento las meteduras de pata del FMI han sido colosales por ejemplo cuando por cumplir con las exigencias del fondo en Argentina se agravó la crisis económica ya acabó aliándose el corralito o cuando le dieron recetas catastróficas América Latina para reducir su deuda externa hasta ellos mismos reconocen no haber estado a la altura de su trabajo como principal supervisor del sistema financiero mundial por eso algunos países cuando el FMI se ha acercado a dar consejos le han dicho déjalo no me ayudes los más críticos comparan al Fondo Monetario Internacional con el doctor Clouseau de La pantera rosa cada vez que entra un sitio rompe algo

Voz 2 13:03 iba a decir que

Voz 1826 13:04 puede parecer exagerada esa comparación pero bueno Faber ciertamente en un ranking de popularidad hoy el FMI no ocuparía precisamente un lugar muy destacado y claro así y así nos va eso a unas cuantas cosas de momento en esta hora nosotros nos vamos a intentar evadir sobre todo a través de la música

Voz 17 13:22 yo no he hecho mi nombre

Voz 18 13:27 uno no

Voz 1826 13:36 dentro de un ratito en La Ventana los clásicos con Juan Ángel Vela del Campo vamos a hacer un repaso de lo que

Voz 19 13:42 dado algo de este año dos mil dieciocho

Voz 1826 13:46 pero antes antes los musicales habrá quien ya tenga entradas por ejemplo para ver los miserables en Londres a partir del próximo dos de enero se va a sentir afortunado no podía ser de otra manera pero como nos debemos sentir nosotros sí tenemos

Voz 20 14:00 aquí en Madrid por ejemplo el Rey León

Voz 1826 14:02 Neelie Elliot Anastasia El jovencito Frankenstein eso entre otras muchas esto sólo por citar algunos ejemplos muy próximos

Voz 19 14:13 Il hoy la visitados teatros madrileños dedican

Voz 1826 14:17 los al géneros incluye desde luego hace ya tiempo que se incluye como un reclamo más de la oferta turística de la capital un dato el veintiuno por ciento de los españoles que visita Madrid acude a uno de estos esta tarde hemos reunido a alguno de los actores actrices que ellos cada tarde cada noche permiten que los espectadores vivan se emocione bailen incluso con sus historias por ejemplo quién no ha tratado de repetir este grito más de una vez

Voz 21 14:50 de

Voz 22 14:53 va

Voz 1826 14:57 quién lo ha intentado repetir con mayor o menor fortuna claro El rey león que está en cartel desde octubre del año dos mil once que se ha convertido toda una referencia bueno en muchas ocasiones ya hemos hablado de que ese teatro es conocido como el teatro del Rey León desde esa fecha desde octubre de dos mil once Esteban Oliver es zafó bueno ver para ser exactos ha faltado seis meses faltó seis meses en los que fue seleccionado por Disney para interpretar este mismo personaje pero en Broadway Esteban Oliver qué tal buenas tardes buenas tardes o te llamo ya bueno bueno ya casi así se lo vamos estoy ya negó que no no interpreto sino que ya se diré eres tú eres azul primera actor además que salta de la Gran Vía madrileña Broadway que es el gran referente estuvimos hablando ya recuerdo una tarde hace un par de veranos aquí de S aquí de eso te preguntan mucho imagino por por eso y eso a ti te ha servido ha construido mucho también por dentro como el actor como intérprete no bueno sí sí la verdad es que hay mucho antes en pregunta por la experiencia hay claro pues es es algo muy positivo pues eso con mucha responsabilidad tal pues la verdad es que fue muy muy muy grato muy gratificante la verdad hoy hablamos contigo enseguida azul hablamos seguimos hablando contigo como Esteban Oliver con un elenco que tenemos aquí esta tarde en el estudio central de la Cadena SER este abanico musical que estamos desplegando nos lleva ahora a otro clásico porque se puede decir así que hablamos de un clásico sino referimos a Billy Elliot

Voz 2 16:35 los la aquí

Voz 1826 16:48 más de cuatrocientos mil espectadores emocionado con esta historia desde que se estrenara en octubre este en octubre pasado la historia de ese niño que prefiere el baile al boxeo en una Inglaterra azotada por la crisis económica de los años ochenta en este musical el protagonista es uno a la vez son ocho porque son ocho los niños que dan vida a Billy Elliot y esta tarde aquí en La Ventana tenemos a uno de ellos que es Miguel Millán Miguel qué tal buenas tardes muy bien gracias cómo estás pues muy bien aquí pues nervioso nervioso pero bueno

Voz 1 17:21 si te pones más nervioso aquí en la radio que en el escenario que que veo que que patea sigue dominadas de de maravilla no si eso creo yo creo que no se hecho hacemos un gran trabajo y la verdad es que cuestan pero al final hemos llegado a a un resultado bastante bueno

Voz 1826 17:38 la Academia de Billy Elliot que es la la fábrica a la es es la cantera de de los niños ahora sois ocho los que os repartís esa responsabilidad ha pasado por ahí por eso Academia Miguel sí estuvimos

Voz 23 17:50 año y medio preparándonos bailando claqué ballet

Voz 1 17:53 con Víctor Ullate con Carmen Roche seguí la verdad es que fue lo mejor porque yo nunca supe bailar ni nada de eso entes me lo enseñó todo está todo labios tuyo tuyo este allí de nuevas no me quede nuevas no tenía ni idea más los demás mañana me Conservatorio si yo estaba como cagado de miedo pero bueno al final pues aprendí yo ya puedo estar aquí

Voz 1826 18:15 desde la escuela se oye estás ahí bueno rodeados ahora vamos a ir presentado presentando ya habíamos saludado Esteban Oliver estás ahí con uno de tus padres no con Lloyds si con Juan Carlos Martín uno de los padres el padre de Billy el alterna ante de padre o lo que es lo mismo que se va alternando con Carlos Hipólito otro gran amigo aquí de de La Ventana de esta casa en el papel de de Padre Juan Carlos Martín qué tal buenas tardes buenas tardes aquí estamos con mi hijo de hoy con tu hijo veo y no tú eres el tú eres su padre de hoy el es tu hijo de de hoy lista de este musical oye y vamos a afrontar esto porque además a mí me gusta que queda que quede bien bien claro estamos hablando del término éste de ante porque tú eres tan protagonista como Carlos Hipólito no eso de que se utilice el término de sustituto no sé si os duele o o que nos parece preciso

Voz 0332 19:03 no va en mi caso yo interpreto normalmente el profesor de boxeo hilo el día que libra Carlos hago yo el padre bien no me lo tomo de ninguna manera yo no y me lo paso bien y me divierto oí me gusta lo que hago

Voz 1826 19:18 pues me parece fenomenal actor director de muchísimos musical y rostro habitual en en series de televisión este este musical desde tu experiencia Juan Carlos Billy Elliot que tendría de de especial de todo lo que has hecho

Voz 0332 19:32 la opción yo en mi musical número veinte vi para mí así es la producción más grande de las que de hecho no más más bestia en todos los sentidos de escenografía montaje de gente y aquí la dificultad de detener ocho bilis ocho Michaels ocho seis ocho bicis sesenta niñas con un nivelazo que vamos que si salen hace treinta años cuando empecé yo pues no estaría aquí contestando

Voz 1826 20:01 claro eso todo eso vamos a hablar si de la fábrica esta de la fábrica en el en el mejor de los sentidos como esta no ha estado explicando Miguel Miguel Millán que ha sido uno de los niños y yo siempre a todos los que pasáis por aquí de de Billy Elliot cuando hemos tenido posibilidad de hablar con Talia y con Carlos siempre os digo lo que me pasó a mí el día del estreno es que junto a mí tenía una amiga que cuando acabó el espectáculo me dijo me ha gustado mucho más que el de Londres ya está no hay más preguntas dice en esos casos bueno esta temporada por cierto ha llegado a Madrid una historia de amor de las de toda la vida sus protagonistas Toni María saben a a la historia a la que nos referimos no es West Side Story

Voz 24 20:43 tu

Voz 25 20:48 si yo

Voz 1826 20:51 Maguire

Voz 25 20:55 eh

Voz 1826 20:59 bueno pues María nuestra invitada es Ana San Martín al delante de María en este en este musical hola Ana qué tal buenas tardes bienvenida cómo estás muy bien decía tú cómo llegas a este musical porque me ha parecido sorprendente lo que no decía uno de los Billy Elliot que llegaba sin con otros de conservatorio sin conocimiento alguno de de baile de danza y ha pasado por ahí durante año y medio tu cómo llega esa pues

Voz 26 21:28 bueno yo tengo la suerte de llevar trabajando unos diez años entonces llegó rodada por un lado y a la vez como si fuese la primera vez de de nerviosa ante esta producción tan tan especial la verdad espectáculo y tu personaje tomaría como años a ver yo creo que María es una chica fuerte pero a la vez llena de sueños y son poco está empezando a descubrir el mundo por primera vez porque digamos que esos padres a tenían ahí un poco atada con rienda fuerte sus padres y sus hermanos su hermano y toda su familia en bueno porque digamos que es puertorriqueña es acaban de de de moda a América y entonces hoy mini inmigrantes allí ya hay cierto miedo a que ella salga a las calles voy ya todo lo que está sucediendo todas tiene todas las ganas de romper con con sus cadenas Si descubrir ese mundo nuevo Pedro

Voz 1826 22:26 diríase dirías todo esto que los estás contando el que más o el que menos ha visto como mínimo la película dirías que que trata muchas cosas que que ahora mismo no han perdido vigencia pues perder

Voz 26 22:41 gracias sí porque al final es una historia de amor en medio de del odio y de la incomprensión y de así yo creo que esto por desgracia pasa pasa siempre parece que no nos libramos de de de la competitividad de no se ve el miedo a no ser el mejor entre bandas tienen un poco esta cosa de a ver quién es ser más el más dominante y esta historia de amor está ahí en medio y es es víctima de todo ese odio

Voz 1826 23:07 bueno pues hemos pasado por el Rey León Billy Elliot poeta el West Side Story dirán ya no está aquí la cosa estamos justo en el ecuador de una historia de amor pasamos a a una de las historias más fascinantes del siglo XX hablamos

Voz 1155 23:22 los Tasio

Voz 27 23:26 tengo de

Voz 29 23:31 el Rey

Voz 28 23:39 que sí

Voz 19 23:48 la historia de Darwin eso armonía que sobrevive a la revolución bolchevique bueno en ella nuestra invitada da vida a la condesa Lily dama de compañía de la emperatriz que se queda viuda condesa Silvia lo que etiquetado buenas tardes

Voz 26 24:03 tal hola Silvia que está muy bien

Voz 1826 24:07 igualmente el musical no tiene secretos para aquí

Voz 1155 24:09 no porque

Voz 23 24:11 como yo no tuvo o no como El musical siempre tiene secretos y tendrá secretos para mí o no lo haré nunca más a no no intervenga no me interesa cuál es

Voz 10 24:21 tuvo secreto que has descubierto desteje pero bueno mira

Voz 23 24:23 el último secreto con Anastacia aparte de ser una obra que que estaba en mi inconsciente colectivo porque es de pequeñita Argentina es una historia que que hay pesa mucho es escucha mucho y más allá de la película animada en este caso pues he descubierto a través de la condesa Levski Malevich pues digamos que Mr conectado con con esta actriz de musical que es muy secundario pero que está muy muy presente

Voz 3 24:49 no y que baila y canta hay que actúa como como los personajes de teatro musical de las

Voz 23 24:56 películas no entonces recupera un poco eso ahí me llevó pues más aprendizaje para alzar

Voz 1826 25:02 muy bien pues el último el último en llegar a la cartelera pero no por eso menos importante es el jovencito Frankenstein es la obra maestra del cine de Mel Brooks que fue primero musical en Broadway abre en Madrid

Voz 2 25:16 a veces no Xperia grita ni a mí

Voz 1826 25:36 bueno pues quién da vida este doctor es bueno y esa delirante comedia es una habitual de las producciones musicales Víctor Ullate qué tal buenas tardes muy buenas tardes cómo estás pues aquí encantado de estar compartiendo estaba Sakon compañeros categoría Bono por cierto ahora ya ya que os hemos saludado a todos ya puedo escuchar el coro de voces con hola buenas tardes cómo estáis todos hola sí sí hemos traido hemos traído el musical a aquí a a la cantera a La Ventana Víctor por cierto tu personaje es un científico que que sólo desea huir del apellido familiar caso no

Voz 30 26:13 no no no acaba pero vamos ten tiene similitudes se estaban locos completamente loco a través esas similitudes sonó buscan sus claves no

Voz 4 26:25 claro claro evidentemente pero bueno el con con el director que hemos tenido

Voz 1826 26:29 yo la verdad es que ha sido ha sido pan comido por así decirlo ya cómo se hace para dar vida a un personaje que está anclado en la memoria de todos

Voz 4 26:38 hombre pues trabajando mucho hoy iban hoy dedicándole

Voz 1826 26:42 mucho tiempo ilusión y esfuerzo y al final pues bueno todo se consigue no bueno hoy a partir de ese momento ya estáis todos presentados hemos escuchado incluso el coro es todo convertirlo en una charla todos tenéis el micrófono abierto todos debido a la posibilidad de decir de contar de hablarnos de vuestra experiencia de de la profesión por cierto os conocía ya practicamente todos coincidieron en alguna en algún otro trabajo en algún musical

Voz 1 27:09 bueno si es bueno si vemos

Voz 26 27:12 bueno yo por ejemplo con Esteban hice el primer musical

Voz 3 27:15 yo soy argentina yo hace dieciséis años hicimos el primer musical que aquí fue el fantasma de la ópera cuando ahí lo conocía a él sí yo y ahí lo conocí también a Victor que él estaba haciendo antes de ella hay sí estaba haciendo y ahí lo conocí yo así habrá un hice chocolate el hacía la canción Yo me preparaba las adicciones Anita compartimos Merino en miserables que bueno yo creo que todos somos familia

Voz 4 27:39 sí yo que Juan Carlos March de cuando empecé siendo el ciclo de con congeló Dalila con Concha Velasco

Voz 1 27:46 en el año dos mil dieciocho años

Voz 1826 27:50 oye pues eso en estos dieciocho años en estos por ponerle por centrarlo así por redondear en estos últimos veinte años han cambiado muchísimo las cosas han cambiado muchas cosas afortunadamente el musical se ha convertido en un referente a ver si podemos empezar a destronar yo creo que hay algunos tópicos que ya están superados pero por si acaso en alguna entrevista he leído por ahí que para un actor de teatro musical esto en en España es más difícil que os consideren actores actrices cuando en Estados Unidos es totalmente lo contrario que cantar y bailar forma parte de los estudios de un actor eso ya está superado yo creo que eso es si yo creo que está más que superado es ignorancia pura y dura

Voz 4 28:28 cuando realmente realmente un actor que canta y que baila pues es siempre mucho más difícil que un actor apenas no lo mucho más completo claros por quitarle mérito ninguna profesión pero vamos que es que nosotros tenemos que hacer las cosas y las tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible tiene que ser creíble para el espectador totalmente

Voz 8 28:48 lo dicen los que no hace musical no lo dice yo creo yo creo que

Voz 1826 28:53 estabais desde el desconocimiento que quizá a lo mejor sí que antes había una idea de que el intérprete del musical era más cantante después ya lo de la interpretación era secundario yo creo que ya ha habido tiempo para demostrar que no es así

Voz 3 29:06 totalmente mira Carlos Hipólito dice algo que es que me encanta que es que el te el actor de teatro musical es como si fuera una atleta es un atleta no porque no solamente que te requiere cantar muchas veces bailar también actuar interpretar sino que son las cantidad de funciones y son funciones largas entonces claro te requiere una disciplina que tienes que estar ahí al pie del cañón Tata para tener qué instrumento y funcionamiento no son ocho nueve funciones a veces hizo entonces bueno esto ser un atleta esto

Voz 1155 29:37 Ana Lilia Carlos Hipólito que no estoy de acuerdo que iba gordo es como ser trío Atleti me trae malos no fácil

Voz 1826 29:47 antes sí disciplinas así es así

Voz 1 29:50 si a esto del auge

Voz 1826 29:52 del que estamos hablando que esta tarde volvemos a hablar de auge de los musicales del referente para una ciudad como Madrid atractivo turístico eso a quien se lo de de a quién se lo debemos aquí en nuestro país a productores al público a los medios ha habido por qué por qué por qué hemos tenido la suerte de encontrarnos en este momento en el que no yo creo que es un poco un poco de todo no

Voz 4 30:14 es que las productoras están haciendo mucho esfuerzo en traer grandes títulos públicos están poquito buenos están poquito no que se ha adentrado bastante en este género ya lo demanda también no entonces yo creo que es un poco

Voz 1826 30:26 lo éxito de todos no

Voz 4 30:29 sí yo creo que la gente ya no va a Londres haber ver musicales dijo lo ya directamente vienen vienen a España que así lo entienden y estima es que están hechos con muchísima calidad osea hoy en día podemos decir que tenemos un género muy potente saque estamos muy contento Si yo creo que esto va a tirar para alante y además está atrayendo la gente a la al público al teatro que eso es lo importante y lo interesante de de esto no yo la cantidad era la cantera también de Lane es verdad gente nueva de actores nuevos actrices que están que están emergiendo y que se va se va a nutrir todo este mundo de los musicales no hablarlo

Voz 1826 31:06 cantera como tenemos aquí al más joven con diferencia

Voz 1 31:09 el que tiene ocho años

Voz 1826 31:11 Miguel tú cómo te ves en el futuro tú debes trabajando dedicándome a esto

Voz 1 31:16 pues la verdad es que si no se me gusta espero tener trabajo sea mayor porque así que nada

Voz 1826 31:23 bueno no hace falta que sea cuando sea mayor porque muchos papeles que puede sí

Voz 1 31:27 sí claro que puedo hacer ahora Billy Elliot que es como una maravilla para un niño porque es lo que es como que os civiles un personaje tan potente y tan que pasa por todos los sentimientos que es que sales al escenario trabajas todo trabajar todos los sentimientos posibles que pueda del universo entes terminó esa función agotado pero dices qué qué bien me siento ahora mismo que lo he soltado todo ahí ir sentido todo lo que he podido sentir

Voz 8 32:00 hay que verle la cara

Voz 4 32:03 imagino o lo que es lo que luego luego oye Miguel

Voz 1826 32:09 antes no sé porqué de decía que tienes ocho años no son ocho los Billy medio tú tienes

Voz 1155 32:12 con lo cual no te has Risto no te resta mérito

Voz 1 32:17 ni mucho menos pero

Voz 1826 32:19 a ver para los que atesora más experiencia está miradas idílica que tiene sobre esto de la profesión el musical vosotros creéis que Miguel la va a continuar teniendo también en los próximos años en dentro de diez por ejemplo

Voz 0332 32:32 hay que tenerla yo creo no estamos perdidos y si perdemos las ganas de aprender avanzar y de seguir disfrutando de lo que no

Voz 1155 32:42 gusta estamos perdidos

Voz 4 32:44 es muy bonito precisamente en plena sea ese trabajo estarán hoy en ver la gente cómo está disfrutando de cuando estás bailando vastas cantando cuando estás actuando entonces es que es un es un regalo a la verdad

Voz 26 32:56 ya no sólo si perdona perdona no no nada que yo creo que esto es una profesión absolutamente vocacional porque si no tienes todos esos sueños hasta es verdad que hay hay una parte que es dura que es de muchísima entrega hay de bueno pues de de renuncia también la llevar pues una vida tal vez un poco más normal lo más estable pero con cada trabajo yo creo que es que no dejamos nunca de crecer porque cada cada papel te ofrece retos nuevos si la posibilidad de seguir profundizando en las tres disciplinas au en más porque musicales que de repente te exigen aprender puedes esgrima un tipo de danza que nunca había tocado y no sé yo creo que es un trabajo apasionante y quién no creo que nadie se mantenga cuando se ha pagado esas esas ganas de seguir aprendiendo y seguir transmitiendo y compartiendo cosas con el

Voz 1826 33:41 y que sea por muchos años lo que está claro es que esto no es flor de un día que es un fenómeno del que tenemos que seguir dice frotando durante mucho tiempo yo os agradezco muchísimo que hayáis de cada dedicado un ratito y más en estas fechas de vuestra tarde

Voz 4 33:54 la venir aquí a La Ventana Víctor seguiría Ana Miguel Juan Carlos

Voz 1826 33:58 Esteban ha sido un auténtico placer y por muchos años del musical

Voz 30 34:03 gracias esperamos el teatro sí

Voz 2 37:00 eh

Voz 35 37:08 cuenta con Laser pase lo que pase

Voz 36 37:18 nadie pensaba que una simple rotura de un grifo podría provocar una inundación

Voz 1826 38:59 estamos a veintiún minutos para llegar a las siete de la tarde las seis en Canarias y seguimos tratando de resumir como estamos haciendo aquí estos días la ilusión de los que vuelven en Navidad hola de nuevo Laura

Voz 1280 39:10 hola de nuevo Roberto antes hemos escuchado a varios de esos dos millones de españoles que viven en el extranjero ya han podido volver a casa por Navidad pero también hemos recibido comentarios de otros que no están tan lejos regresan en estas fechas como Claudia que nos cuenta que ahora mismo está prepara cuando la maleta para ir a casa en avión de Galicia a Madrid me ilusiona especialmente esta visita porque nos juntamos todos primos y tíos que sólo veo una vez al año o Carmen la semana pasada vivió un momento inolvidable me bajé del tren algo estresada con esto de las visitas navideñas iba a coger un taxi pero me he estado esperando toda mi Familia en la estación hasta doce personas que corrieron a darme un abrazo conjunto maravilla

Voz 1826 40:00 eso

Voz 1280 40:01 seguro Roberto que tenemos todos en la cabeza reencuentros de este tipo es la ilusión compartida de la Navidad

Voz 40 40:59 Juan Ángel qué tal

Voz 1155 41:00 buenas tardes muy buenas tardes Roberto cómo estás pues estupendamente pensando y pensando el año este que estamos dejando ya atrás los buenos recuerdos que nos deja recuerdos a veces sorprendentes a veces inesperados pero en fin buenos

Voz 1826 41:16 estos días en los acumula los recuerdos Joy con Juan Ángel Vela del Campo le hemos propuesto algo que por otra parte ya se ha convertido en un clásico también en costumbre en estas fechas en La Ventana es eso hacer el ejercicio de echar la vista atrás Easy proponernos él desde su particular selección lo mejor mejor de este año ya sabemos que va a ser una selección subjetiva pero lo que desde luego ha sido objetivo es que sobretodo si hay algo que puede haber un hecho de este año un año especial que lo haya significado alguna forma es que ha sido sobretodo Un año de aniversarios no en esto de la música

Voz 1155 41:51 bueno sin duda fíjate ahí es que ha coincidido mucho ciento cincuenta años de la muerte de Rossini doscientos cincuenta de José del compositor de Calatayud quién de la Davis si el también de Arrigo voy todo el libretista de Otelo y Falstaff las dos últimas óperas de Verdi también cien años del nacimiento de ver Stein y luego varios grupos de estos españoles como la taquilla lleva diez años ya español de tantos éxitos sobre todo en Alemania que lleva treinta años de existencia

Voz 1826 42:57 se los treinta años ya cumple adiós español el grupo de

Voz 1155 43:01 Zaragoza el grupo de Eduardo López Banzo que fíjate aquí está cantando una Jacara una factura navideña de Juan francés y un viendo que agilizó raya estas cosas tradicionales con las que en este mes de diciembre

Voz 41 43:15 tanto en Berlín como en Hamburgo

Voz 1155 43:17 han tenido un éxito siendo embajadores de la música española consiga española sobre todo la música española antigua impuso dieciocho es una música de muchísima calidad yo creo que hace falta reivindicar la Pride por algún dolo España siempre que destacarlo cuando puedan os lo español Roberto

Voz 40 44:02 pero no

Voz 1826 44:03 ha tenido sólo aniversarios este este año también se han producido acontecimientos inolvidables para los que han sido así y los que no olvidas de este año

Voz 1155 44:11 Juan Ángel pues sería yo siendo un año he jugado un poco a la simetría del el año dos mil dieciocho destacar ocho acontecimientos de los cuales en uno el primero de ellos no está pero es un acontecimiento sopa bueno madrileña con los halló a Hernández había debutado en la inauguración de la temporada de la Scala de Milán con un personaje de la opera a tira de ver dirigida por Chailly eso ya de por sí fíjate

Voz 1454 44:37 estamos acostumbrados a generar los tres tenores

Voz 1155 44:39 hemos Serra Caballé etcétera pero sayo Hernández que si lo hace poco pues estuve haciendo el pirata en A Coruña pero debutar en la escala con gran éxito según he leído en la prensa estadounidense en la italiana bueno ya la han contratado el año que viene con eso te digo todos después la segunda cuestión la Xunta ya las he visto arrestado la segundas que Orfeón pamplonés primer coro español invitado a la Noches blancas de San Petersburgo donde Gueorgui es les ha dirigido en la condonación de Fausto de Berlioz y además ha interpretado el Réquiem alemán de Brahms esto para un español es importantísimo lo tercero la Ópera de Oviedo se ha atrevido a inaugurar la temporada Roberto con una ópera sobre Fuenteovejuna de un compositor Jorge Muñiz que bueno que Sun que trabaja la Universidad de Indiana Estados Unidos pero que nació en Suiza aunque sea de familia asturiana entonces hacer una inauguración con un éxito fácil en Oviedo han cogido ya han tirado la casa por la ventana ya han hecho esta Fuenteovejuna ya han cogido recomendado en varios restaurantes todas las OP las con nombre de mujer han puesto un restaurante para que a lo largo del año hagan un menú o bien de cada fuente alguna o bien dedicado a Tosca o bien de Ica Carmen o lo que sea el teatro la zarzuela como cuarta esposa recuperado un título olvidado como María del Pilar de Gerónimo Giménez María Giménez es autor de zarzuela pero aquí tiene derroteros de ópera y yo creo que ha sido una de esas representaciones en que en todos hemos salido la cara de sorpresa también ha reivindicado su propio género de la zarzuela en una actuación memorable de Aranca cantando zarzuela y cantando cambia el quinto punto sería un director de escena español Carlos Padrissa de La Fura dels Baus que triunfó en Colonia con humor Taj esférico sobre Isolda de sí merma y digo esférico porque en tal como quería compositor se sitúa al público en el Centro Centro el escenario te envuelve tienen que poner cosa que hizo el teatro comprando en una tienda de estas de grandes uno supera almacenes baratos tuvieron que poner sillas circulares porque a veces la acción pasaba detrás tuyo ir a veces pasa daba adelante la derecha y la izquierda con una un musical de François Xavier Roig formidable han reivindicado esta ópera bueno Padrissa ya ha hecho ya medio alemán después fíjate cosas curiosas que lleva a sorpresa Zamora ha celebrado su tercer Festival Internacional de ópera de cámara y en este Rossini han hecho una ópera como la cambia ley matrimonio de quitarse el sombrero en fin cosas que pasa séptima cuestión ya el Festival Amazonas de Manaos me voy lejos hasta una una ópera de hecho Guillén Ritter que se llama el volcán azul en colaboración con Indonesia un acuerdo con Indonesia la embajada le regaló un Gamelab ese instrumento de percusión inmenso que ató un escenario etc Donetsk ahora también pues bien en el grupo de Game Lab de la isla de Java donde aquello había dos españoles yo no daba crédito a lo que estaba escuchando en ese momento y luego ya por última cuestión el tenor Javier Camarena que tenemos un día aquí te acordarás tan simpático este mexicano hizo una actuación en el Baluarte Pamplona de esa las que puso Pamplona van patas arriba por cosas pero luego ese foro Valle del Roncal Irina mira cómo cantó ante la tumba de Gayarre

Voz 42 48:05 Juan Mari Jáuregui nos ayudaría ídolos que escuchamos

Voz 1155 48:13 lo que decíamos de los discos antiguos de la fritura sino que es la lluvia la lluvia exactamente fíjate

Voz 42 48:21 equipo

Voz 43 48:25 uu

Voz 44 48:26 sin bueno sí

Voz 42 48:38 ha dormido Herráiz

Voz 44 48:44 no nos engañemos Herrero agarrados Kaminsky giro eh

Voz 42 48:57 pero ahí no nos vamos a pedirles Chile el Reino Unido

Voz 1826 49:19 con lluvia incluida queda testimonio de ese de ese momento

Voz 1155 49:24 entre los ocho que tú has destacado de este dos mil diez el sentir de la favorita a mí me emociona mucho Roberto justamente en la lluvia en las imágenes esto funcionó por otro gracias un aficionado de Navarra Irurzun prolongando por Internet y casi se me saltaban las lágrimas viendo allí a Camarena cantando la tumba de Gayarre con la lluvia y de esta manera tan pura a su estilo este Donizetti este expertos en Twitter a favorita

Voz 1826 50:00 lo que decíamos antes que ha sido el año de los aniversarios el gran compositor francés de visita falleció en mil novecientos dieciocho ya en enero empezaron los homenajes

Voz 1155 50:12 sí fíjate unos primeros conciertos del año en el en el auditorio fue de Daniel Barenboim quiso un programa de piano íntegramente dedicado a a Davis y esa Daniel Barenboim a quién estamos escuchando de fondo

Voz 1826 50:23 ahora en el claro de luna pero todo un año

Voz 1155 50:26 de visita ha sido como un goteo se han estado reeditando lo grandes discos antiguos clásicos de visita y algunos nuevos este mismo mes

Voz 1826 50:34 como los preludios que necesita un Rubén

Voz 1155 50:37 Jean Javier kenianas se han presentado con nuevos registros local indica que Davis y es un punto de referencia que todos los intérpretes los entre de piano uno solo de piano lo tienen allí presente pero claro así suena su música claro de luna en

Voz 46 51:02 ah sí

Voz 25 51:06 sí

Voz 1826 51:20 entre los aniversarios también ha sido se ha celebrado vira hacia un momento estamos hablando con una de las actrices del elenco de West Side Story ha sido también este dos mil dieciocho el centenario pero de el del nacimiento de uno de los grandes sin lugar a dudas como es Beckstein Iggy Verdi Verdi que sigue más vivo que nunca ha habido muchas y buenas representaciones de sus obras en este dos mil dieciocho

Voz 1155 51:43 pues sí fíjate yo de verde que sorprendente destacaría

Voz 47 51:47 qué destacaría varias uno de ellas ahora que suena

Voz 1155 51:50 la de fondos Jonas Kaufmann cantando Otello la de la Ópera de este les

Voz 39 51:56 la un

Voz 1155 51:58 a en estado de gracia desde hace años ya

Voz 1826 52:00 como liderando todas las super Europa sea representado de Jonas Kaufmann con Antza

Voz 1155 52:05 porteros dirigida por Kirill Petrenko que su dieta en este momento de Nueva a ser el próximo titular de la Filarmónica de darle los aplausos el día uno de este mes de diciembre cuando yo estuve a los quince minutos

Voz 48 52:19 de todo el teatro puesto en pie puesto en pie callejeando en forma de máxima exprés

Voz 1155 52:25 el apoyo yo ya me marché porque es que me tenía que hace mil necesidades pero es que había que marcharse pero un éxito verdaderamente espectacular ya una forma de conectar con con con Verdi desde desde Múnich que es uno de esos lugares de Barnes luego también en él probador se ha puesto incluso en francés en un montaje Wilson dirigido por Roberto Abbado en el Festival Verdi de Parma en la Bastilla de París se ha hecho trovadores justo coincidía con las semifinales en que Francia ha pasado al final del Mundial también eufórico con Sandra está Visor una de las áreas en medio de representación yo una de estas contratos sometido sopranos de moda en este momento Anita Raúl Billy el apellido es casi impronunciable pero ella en canta maravillosamente aquí la dirección fue de al es oye

Voz 50 53:22 no no no no no no

Voz 28 53:40 no

Voz 1826 53:46 mira hemos pasado por los últimos segundos por por Parma por París volvemos a Italia vamos a Turín porque Paradis y lugar grandes momentos de este año fue la dirección de Antonio Glorio de Orfeo allí en Turín

Voz 1155 54:11 sí sin duda lo que escuchábamos de fondo es el la obertura de la ópera de Vinci fíjate una ópera que dirigió escénicamente Gustavo Tambascio que ha sido uno de los artistas que han fallecido en dos mil dieciocho pero volviendo a Turín el Orfeó que hizo Antonio Florián como se ha demostrado en la televisión y otros medios italianos fue verdaderamente un Orfeo que te llegaba al fondo del corazón pues que un Orfeo de éstos bien dicho bien expresado en todas las frases en todos los momentos musicales veo lleno de intimidad en el Teatro Regio de Turín se pudo comprobar luego en el propio flores en en el en noviembre y en el teatro San Carlo de Nápoles recuperó una joya histórica de este Leonardo Vinci el autor de parten Ope una joya que sirve Ready Persia con la que luego se enfrentaría Haendel pero que

Voz 0332 55:00 sí

Voz 1155 55:01 pues tenía todos los elementos de bonos de gran barroco el juego que bajo ese abanico cubierto es de Orfeo hasta asiduo desde Monteverdi hasta Leonardo Vinci un cala les asentado en en Nápoles desde luego pues da una idea de esta plenitud de Nápoles y su región del mundo del barroco y en general de todo lo que supone

Voz 8 55:21 en Italia en el nacimiento de la ópera asentamiento

Voz 1826 55:26 cuando echas la vista atrás de este año también te acuerdas en un festival con mucho encanto los en los Pirineos del Festival de Música Antigua del Pirineo catalán lleva ya ocho ediciones ya sí