La Ventana (27/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1454 00:05 Manuel Valls acaba de emitir un comunicado en el que califica de error político incongruencia moral cualquier pacto futuro de ciudadanos con Vox ampliamos desde Radio Barcelona Pau rumbo buenas tardes

Voz 1684 00:15 es qué tal buenas tardes la alcaldesa de Barcelona Ada Colau acusaba esta mañana el partido naranja ya al PP de blanquear una formación de extrema derecha y de hecho le ha pedido Manuel Valls que rompa con la formación de Albert Rivera le responde el ex primer ministro francés que recordemos que se presenta con una plataforma avalada por ciudadanos que les resta importancia al acuerdo cerrado para la presidencia del Parlamento andaluz pero lanza una advertencia a los suyos cualquier pacto de programa programático o de gobierno con los de Santiago Abascal sería como dices un error político dice bytes y una incongruencia moral además dice Aichi sería incompatible con los valores europeos que muchos como él defienden el partido

Voz 1454 00:53 Pilar ha utilizado su mayoría esta tarde en el Senado para tumbar la senda de déficit que llegaba a la Cámara Alta con el visto bueno del Congreso José María Patiño buenas tardes

Voz 1826 01:01 buenas tardes por ciento cuarenta y nueve votos en contra

Voz 1408 01:04 noventa y siete a favor y una abstención la propuesta de senda de estabilidad interrumpe su breve tramitación parlamentaria en esta Cámara Alta la ministra ha acusado a PP y Ciudadanos de querer desgastar al Gobierno y perjudicar a las comunidades autónomas al hacer una pinza nostálgica teñida de falso patriotismo en alusión a lo sucedido en Andalucía

Voz 1 01:25 que hoy no hacen sino demostrar que su patio timo señorías el Partido Popular es de quita es un patriotismo de bandera ideal

Voz 1408 01:36 de pulsera ida sin duro el discurso de Montero ha sido el de la derrota a juicio del portavoz del Partido Popular Ignacio Cosidó quién ha arremetido contra el presidente Sánchez por su encuentro con King

Voz 1454 01:47 los trabajadores de Alcoa y la dirección de la empresa estaban reunidos esta tarde en Madrid hoy terminaba el plazo de consultas de el ERE parece que a esta hora hay movimientos Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 01:57 buenas tardes y fuentes sindicales acaban de informar de la Cadena Ser que haya entendimiento entre las partes para ampliar hasta el próximo quince de enero el periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo un expediente de extinción de los contratos de los trabajadores de las plantas de Avilés y A Coruña un total de setecientos pero la reunión todavía no ha terminado nos dicen fuentes sindicales que se están negociando fechas para nuevas reuniones en las que seguir intentando encontrar alguna alternativa al cierre de ambas fábricas y esta información se confirman estos próximos minutos se abre un nuevo paréntesis en la difícil situación de los trabajos

Voz 1454 02:36 creado sobre el número de personas que han muerto en este dos mil dieciocho intentando alcanzar las costas españolas es una cifra que no se recuerda desde hace más de una década María Manjavacas

Voz 1444 02:45 hola buenas tardes setecientas sesenta y nueve personas han muerto sólo este año intentando llegar por mar a España hay más de dos mil doscientas han muerto en aguas del Mediterráneo a pocos días de que acabe el año contabiliza más de cincuenta y seis mil inmigrantes que han llegado a nuestro país por la cuesta a España se ha convertido en la principal ruta de personas migrantes y refugiadas que vi en en a Europa superándose en junio las más de veinte mil llegadas con los datos en el balance la Comisión de Ayuda al Refugiado reclama uno al Gobierno español que sea coherente con el Pacto Mundial de las Migraciones sí que ponga fin a las devoluciones ilegales y a los políticos les llama la responsabilidad para que abandonen el discurso del odio y el miedo al migrante que sólo conduce dicen a una España insolidaria

Voz 1454 03:25 la asamblea de la SGAE convocada hoy de forma extraordinaria ha decidido no aprobar la reforma de sus estatutos Marta

Voz 3 03:31 a García buenas tardes la asamblea de la SGAE ratificada eso sí la nueva normativa de reparto de derechos de la entidad apoyada por un cincuenta y cuatro coma siete por ciento de los votos pero ha rechazado la reforma estatutaria a la que está obligada para adecuarse a la ley de propiedad intelectual una reforma que debía ser respaldada por dos tercios de la Asamblea pero que no ha salido adelante tal de veintidós mil quinientos votos sólo un cincuenta y ocho por ciento ha votado sí a los estatutos la SGAE incumple el requerimiento impuesto por el Ministerio de Cultura que vence mañana Guirao puede iniciar el procedimiento para intervenir la SGAE o para revocar su licencia e impedir que siga operando Se espera que el Ministerio de Cultura haga público un comunicado con su postura en unos minutos

Voz 1454 04:12 ibamos con el deporte Uxue Caballero qué tal buenas tardes baja participación en las elecciones a la presidencia del Athletic Club a esta hora han votado el treinta y dos por ciento de los socios nueve puntos menos que en las elecciones del dos mil once dos candidatos Aitor Aríztegui o Alberto Uribe Echevarría las once sabremos quién es el nuevo presidente del club rojiblanco y en baloncesto ha arrancado la jornada de Euroliga está en juego el Khimki Baskonia de momento en el tercer cuarto Heene que XXXVI Baskonia cuarenta y cinco ya las nueve será el turno del Barça que se enfrentará al Efes es es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este jueves a las ocho en Canarias en el informativo

Voz 0827 07:47 en la Ventana gol Roberto Sánchez

Voz 14 07:50 no tengo ni a si esto no me da

Voz 1826 08:11 la tarde ocho minutos las seis y ocho en Canarias y para para esta ahora tenemos un par de historias de prohibiciones prohibiciones de naturaleza y origen muy diferente la primero por ejemplo los lleva hasta Inglaterra donde se acaba de prohibir la venta de cachorros de gato y perro en tiendas se hace para evitar así por un lado la explotación y por otro el enriquecimiento de vendedores que no cuidan de el trato a estos animales corresponsal en Londres Begoña Arce qué tal buenas tardes qué tal

Voz 2 08:37 sabes muy bien cuáles son los motivos la situación por la que te

Voz 1826 08:40 que se ha tenido que llegar a esta provincia

Voz 0273 08:42 bueno esta prohibición porque ha descubierto que hay miles de cachorros que están en granjas en criaderos cómo se crean a a los pollos en cajas eh su inmovilidad dedicados a un inmenso negocio internacional animales que viven en condiciones terribles ya decimos en jaulas sin espacio sin limpieza ni los cuidados suficientes y sin poder moverse las ventas se han disparado

Voz 1454 09:06 en Internet tres eh bastante fácil encariña

Voz 0273 09:08 se con las fotos de duros cachorros preciosos unas ventas que se dispara en precisamente en Navidad hay compradores con muy buena fe que adquieren uno de estos cachorros por quinientas por mil por dos mil libras más incluso sin saber que hay muchos criadores sin escrúpulos que hay abusos que hay estafas hay perros y también algunos gatos que no tienen la pureza de raza que se promete

Voz 0136 09:30 pura ese cobra por ella hay denuncias de que

Voz 0273 09:33 les han adquirido cachorros que de pronto se encuentran con que el romper llega a casa y tiene problemas muy serios de salud a veces mortales o unas taras que va a acarrear toda la vida en fin todo muy traumático para el animal para la familia también que ha querido acogerla en su casa ahí se encuentra de pronto con con un enorme problema hay un animal enfermo parece

Voz 1826 09:54 que es una decisión que se ha tomado con gran respaldo popular social

Voz 0273 09:58 sí se hizo una especie de tanteo y el noventa por ciento de los ciudadanos aprobaba que en estos estas normas se se precisarán ISE indicaran IBI se enfocara naciste problema en concreto estas una nueva legislación que va a entrar en acción ese va a legislar este año la presentó el Ministerio de Medio Ambiente es una ley que implica que cualquiera que desee comprar doctor un cachorro o un gatito menor de seis meses debe hacerlo directamente con los creadores no puede hacerlo con terceros tiene que ir personalmente al criador o buscar el perro en un refugio de animales que es lo más aconsejable pero ya no podrán venderse en tiendas de en granjas los dedicados a criar perros tienen que tener un permiso para poder vender tres o más camadas al año los criadores que los vendan el Internet debe publicar también su permiso para poder hacerlos indicar además el país de origen animal el país de residencia porque hay un tráfico internacional de animales ABC se desplaza a las perras a grandes distancias para que tengan los cachorros en el Reino Unido porque aquí se cotizan más los los cachorros y también se está contemplando el endurecer las sentencias de cárcel elevar hasta un máximo de cinco años de prisión para quiénes sean condenados por crueldad con los animales

Voz 2 11:15 además todo esto está rodeado de un ahí

Voz 1826 11:18 torea una historia especial porque la nueva normativa incluso va a llevar el nombre de una perrita rescatada

Voz 0273 11:24 si se va a llamar la ley de Lucy y a la nueva normativa si así pues en honor a una perrita un Espanyol que al que fue rescatada de una granja de cachorros en Gales en el dos mil trece la Rita tenía entonces cinco años y el animal había pasado prácticamente toda su vida

Voz 1454 11:39 es una jaula Lucy estaba desnutrida

Voz 0273 11:43 le faltaba movimiento en esa jaula y eso había provocado malformaciones por ejemplo tenía la espina dorsal curvada problemas muy muy graves en las caderas tenía problemas para moverse y había sido a tener cachorros varias veces al año estos cachorros los habían quitado antes de cumplieran cuatro semanas que es la mitad el tiempo recomendado ir bueno la perra ya lo podía tener más camadas para los traficantes era un animal inútil fue rescatada por una mujer que es una militante en favor de los animales eh Elisa Garnier ir y se la llevó a casa y lanzó en las redes sociales una campaña alertando de lo que es

Voz 2 12:15 sería pidiendo que se cambiara la forma

Voz 0273 12:17 que los británicos SAC hace no adquieren animales de compañía o Elisa cuido de la perrita hasta que murió hace tres años murió víctima precisamente de todos aquellos problemas de salud que venía arrastrando pues practicamente desde desde que nació

Voz 2 12:38 Begoña Arce corresponsal de la Cadena SER en Londres gracias Begoña saludos a todos

Voz 16 12:52 la vetar superan a era el el Esther

Voz 1826 13:12 también hemos sabido que a partir del próximo curso en los colegios de Baleares no se podrá vender más bollería industrial ni bebidas azucaradas esto parte de un decreto de alimentación saludable de promoción de la dieta mediterránea en el que se lleva trabajando en el último año desde la Dirección General de Salud Pública así que vamos a saludar para que nos cuente para que nos explique esta medida María Ramos que es directora general de Salud Pública de las Illes Balears María Ramos qué tal buenas tardes

Voz 17 13:39 hola buenos carteles aquí afecta exactamente esto

Voz 2 13:43 proyección

Voz 18 13:45 bueno esa normativa se dirige a los centros educativos todos tanto públicos como concertados y privados también está dirigida a los centros sanitarios principalmente a los públicos aunque también tener un convenio singular con el con el Servei de Salut

Voz 1826 14:04 cómo está siendo la la acogida es decir que se ha conocido que esa prohibición va a ser ya inminente

Voz 18 14:11 hemos recibido muchas felicitaciones tanto por parte de profesores profesionales sanitarios el colegio de noticia bonistas la universidad y también de personas ciudadanos ciudadanas que les parece que es una buena medida recordar que la dieta mediterránea tiene muchos beneficios para la salud y los centros educativos es un muy buen sitio para para promover eso en El Sol

Voz 1826 14:41 el estado estaba estábamos hablando de la de la puesta en práctica de esta normativa de manera inminente cuando hablamos de inminente aquí hay unos plazos que hay que cumplir esperan que entre en vigor que sea una realidad ya a partir del próximo curso

Voz 18 14:56 bueno sí es nuestro deseo en realidad ahora en un proyecto de decreto ha acabado el periodo de exposición pública ahora en estos momentos estamos analizando todas todas las alegaciones que que hemos recibido tanto desde el punto de jurídica de vista jurídico como de salud pública y luego tiene que pasar por el Consejo Económico Social por el Consell Consultiu y finalmente tiene que ser aprobada por el Consell de Govern nosotros esperamos que eso se pueda pueda entrar en vigor el curso próximo curso

Voz 1826 15:32 porque esta es una normativa saben que no sé si es pionera Isidro fuera si en alguna otra comunidad están teniendo la como referencia también para ponerla en práctica o poner algo muy similar

Voz 18 15:45 bueno hay alguna comunidad autónoma que ya tiene una normativa aprobada de este estilo en Murcia desde hace ya unos cuantos años eh quizás no está avanzando en la Comunidad Valenciana recientemente el año pasado aceptaba donando normativa hay una ley que se estaba tramitando en el Parlamento andaluz se quedó en el Parlament a la veremos con el o se sigue adelante y también desde El monasterio en vez de la Agencia de Seguridad Alimentaria en este momento se están planteando Elin dieron una normativa de éste

Voz 1826 16:20 porque en realidad ver esto no es nada improvisado esto viene ya de de una alerta alertaba una ley de Seguridad Alimentaria de de dos mil once que ya instaba a regular en este sentido no

Voz 18 16:31 es la Ley de Seguridad Alimentaria dos mil instaba a prohibir determinados alimentos considerados perjudiciales para la salud en los centros educativos nosotros ampliamos a él ámbito también a lo siempre sanitarios ya no diversidad aunque con modelos diferentes mientras que en los centros educativos la bollería industrial en las bebidas azucaradas estarán prohibidas en los centros sanitarios en la universidad se restringirá los alimentos considerados poco saludables son perjudiciales por ejemplo en las de Benjamin queremos que la mayoría de los productos que haya sean saludables ir estos alimentos perjudiciales sean una minoría que se señalen como como saludo al verse unos ir perjudiciales

Voz 1826 17:19 porque aquí se ha tenido muy en cuenta imagino a los padres madres ha escuchado mucho a los profesionales de la alimentación no

Voz 18 17:29 efectivamente el Colegio de nutricionistas revisó la normativa en una desde el desde el inicio también dos el Servei de Salut también lo revisó y ahora hemos recibido alegaciones creo que también de la saturación de de padres y madres

Voz 1826 17:48 María Ramos directora general de Salud Pública de las sillas Balears esta es la noticia decíamos a partir del próximo curso en los colegios de de Baleares de esa comunidad no se podrá vender más bollería industrial ni bebidas azucaradas María Ramos muchas gracias buenas tardes

Voz 17 18:02 muchas gracias buenas tardes

Voz 16 18:11 la ley superan a mí el o de el hombre eh además de ver este era era aquí estoy

Voz 1826 19:56 en Canarias continúa La Ventana aquí en la Cadena Ser

Voz 0867 21:29 esta tarde se ha celebrado en un juzgado de Madrid el juicio rápido contra un individuo que golpeó a un chico transexual ayer en la glorieta de San Vicente este señor insultó al chaval le gritó iris una tía no eres su nombre terminó golpeándole y dándole un botellazo en la cara

Voz 18 21:44 con lo pone trazó literalmente me meto solo Illa hijo cuando entró muy amigo impidió que me siguiera que me siguiera pero dando porque si no llega a mi amigo

Voz 21 21:55 no se sabe

Voz 18 21:56 qué podría haber pasado porque literalmente la gente miraba intimidaba al espectáculo yo no se movían ni ayuda ni hacer nada realmente

Voz 17 22:05 le increpó diciéndome guapa

Voz 18 22:07 a un cigarro Straw yo le dije que yo no soy una día cogió una botella de que tenía de cerveza que está muy bien lo que un litro oí literalmente me las tampoco a la cabeza

Voz 22 22:18 es algo de esperanza Hay que

Voz 18 22:22 por lo menos que no salga tocado de gratis la situación porque sinceramente yo sé que esto es el pan de cada día para

Voz 17 22:31 prácticamente todos nosotros

Voz 0867 22:34 Rubén López portavoz de Arco Polly director del Observatorio contra la LGTB y fobia qué tal muy buenas tardes a ver Rubén sabemos que Michael se se encuentra bien pero otra vez de una agresión homófoba en pleno centro de Madrid otra vez el colectivo trans como objetivo todo aquello que digamos resulta redundante pero pero los realmente aterrador no es que alguien como Michael terminé diciendo como acabamos de escuchar la entrevista que este es el puesto

Voz 23 23:00 cada día si eso es lo que lo que más nos duele escuchar una víctima ha expresado el muy bien y realmente esto pasa más de lo que nos creemos nosotros hemos tenido varios casos estas Navidades de Pepe Lass el FT ve que han tenido que irse al final de alguna fiesta de estas de navidad porque les han empezado a increpar a reírse de ellos y tal y San sentido tan incómodo son un sentido tan acosados que se han tenido que ir hubieran quedado probablemente a lo mejor incluso les habían agredido físicamente como ocurrió en otras ocasiones como en envolvente ayer ayer estábamos celebrándolo cuarenta años de la legalización de ser LGTB en España por decirlo de alguna forma fijaos que forma de celebrarlo mi esta agresión con puñetazos con golpes terminando con el chico otras en el suelo

Voz 0867 23:47 Rubén haber estamos finalizando el año sabemos que que aumenta el número de denuncias porque muchas personas gays lesbianas transexuales se decide a denunciar que es algo que antes no pasaba pero entre esas cifras ascendentes de de este año existe algún motivo para la esperanza para intuir que mejoramos en algo realmente habría que estar eh seriamente preocupados por el crecimiento de la intolerancia

Voz 23 24:09 bueno nosotros que es difícil todavía hacer una valoración creemos que estaremos en los incidentes en torno al al a los mismos au alguno más que el año pasado desde luego menos no llegaría de llevamos doscientos noventa y seis en el que claras provisionales de la Comunidad de Madrid el año pasado acabamos en cifras provisionales en doscientos ochenta y siete es decir menos entonces eh pues bueno creemos que va a estar muy cerca hacía caso algo superior realmente vemos el cambio de que las fuerzas y cuerpos de seguridad si se están preparando para esto eso nos puede ser muy útil a la hora de que la gente tenga más eh bueno más e interés más conciencia de ir a denunciar porque realmente se también era un handicap acudió a la policía la Guardia Civil pues costaba más y bueno ahora estamos aquí en el luchando para quitar ese prejuicio que tenemos de acudir quitar todos esos miedos de que a veces no nos dieran un buen trato en eso sí hemos avanzado

Voz 0867 25:03 de Robben no te retires porque creo que hemos contactado con Gorka Gorka qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 19 25:07 sí

Voz 0867 25:07 hola buenas tardes bueno Gorka igual que el amigo de Michael Le acompañaba en el momento de la agresión creo que ya finalizado el juicio rápido que que tenía esta tarde sabes lo que ocurrido

Voz 19 25:19 pues no os comento lo que pasó

Voz 0867 25:22 lo que ha pasado esta tarde en el juicio

Voz 19 25:24 los juicios no sabemos mucha información porque a mí no me han dejado entrar como testigo pero a Michael como he ido sí que le han dejado entradas ya han dicho que el día diez tenemos juicio el día diez de enero en lo penal un poco más no sé nada más

Voz 0867 25:39 por lo tanto el juicio rápido digamos finalizado el momentos aplazando sea una nueva causa por la vía penal Gorka ahora sí te pregunto por los hechos que se produjeron en ese momento alguien me llamaba mucho la atención en el relato que hacía Michael esta mañana no a mi compañero Enrique García como la gente que que pasaba por allí a vuestro alrededor en la zona de la glorieta de San Vicente pasa absolutamente de todo no que nos hacían ni caso si no esto nadie nada

Voz 19 26:07 muchas están viendo lo que estaba pasando y nadie se acercó luego Nico una suelo me preguntó un chico estáis bien y otro chico se acercó al que se ya cobra para decir que estábamos en esa zona pero claro ella me encontré a Mike él Sara tumbado en el suelo

Voz 0867 26:26 el proceso de denuncia Gorka es sencillo es es rápido

Voz 19 26:31 pues por el momento ha ido bastante rápido porque la verdad es que tenemos un buen equipo de Arco pues aquí bastantes fundaciones y asociaciones que me han ayudado

Voz 0867 26:43 en eso Rubén eso Rubén ha mejorado mucho no sean ha sabido modificaciones legales y hoy afortunadamente alguien que que que por desgracia sufre una agresión de este tipo no tiene que hacer un periplo por comisarías y demás para poder presentar su denuncia no

Voz 23 26:58 siempre somos rajoras muchos están logrando luchando para que vieron protocolo como hay de fuerte de seguridad también para que la figura del acompañante a lo acompañó un compañero de Arco boli para que entrenara al porque eso también les da una cierta seguridad porque a la hora de lucha contra el víctima contar de este tipo de cosas delante de alguien que no sabe si te va a comprender es muy complicado ir con alguien experto en esto pues la verdad es que ayudar mucho reconforta tras bueno pues sí hemos avanzado bastante todos esos traspasos

Voz 0867 27:25 eh Gorka Michael está bien verdad sabemos que que bueno le dieron un botellazo en la cara y que sufría daños vamos me tuvo que tener el Samur de hecho pero él físicamente ya se encuentra bien

Voz 19 27:36 sí sí ahora mismo está bien pero claro el susto he yo en el momento en el que había Michael tirada en el suelo de un puñetazo porque lo que me senté encima de él le dije que bastaba que está acabó que ya no había más pelea

Voz 22 27:50 sí enviándome a que me

Voz 19 27:52 gran a mí también se que no es algo justo

Voz 0867 27:57 desde luego Gorka muchas gracias por estar con nosotros un saludo buenas tardes

Voz 23 28:00 nada buenas tardes bueno pues hasta que sigamos hasta que los empeñemos más en cambio sobre todo en la educación los primeros años son clave no podemos entrar todavía en todos los colegios institutos tenía muchas barreras en la familias pues bueno cada una familias más libro que la escuela en España tiene que educar en respeto tolerancia igualdad y para eso tenemos que acudir y explicar los conceptos básicos del colectivo LGTB

Voz 0867 28:27 queda mucho camino todavía por delante Rubén López y gracias por estar con nosotros un saludo buenas tardes

Voz 17 28:31 gracias a vosotros

Voz 24 28:35 muy buenas tardes a todos un escenario dos con excepciones

Voz 0867 28:39 el Ayuntamiento activa desde las seis de la mañana de este viernes el segundo nivel del protocolo anticontaminación pero excluyendo la prohibición de circulación para los vehículos más contaminantes una medida extraordinaria que el consistorio justificado por las fiestas navideñas y la operación salida de Nochevieja

Voz 0136 28:54 estando en pleno periodo de fechas navideñas empezando mañana lo que suele conocerse como la operación salida de Navidad vamos a suspender la restricción de la circulación en el distrito Centro esa es repito la la

Voz 25 29:10 regulación que excepcionales en este caso para que básica

Voz 0136 29:13 ante las muchas personas que salen a pasar la fiesta

Voz 25 29:15 navideñas fuera de Madrid puedan hacerlo en definitiva

Voz 0867 29:18 mañana no se pueden superar los setenta kilómetros por hora de velocidad en los accesos y en la M30 ahí no se podrá aparcar en zona SER sino ser residente o como se tiene cuando se tiene un vehículo eléctrico o híbrido una excepción esta vez como acaban de escuchar la portavoz Rita Maestre y hasta el día treinta y uno es que no se iban a tener en cuenta las etiquetas medioambientales Dicho de otra forma el Ayuntamiento afloja el protocolo por la Navidad para evitar problemas a los ciudadanos eso sí basta mirar boina de estos días en el cielo de la capital lo mejor y más recomendable estos días es sin duda el uso del transporte

Voz 0827 29:49 indicó tonto ir

Voz 0867 29:51 tierno regional de Ángel Garrido ha iniciado los trámites para autorizar la creación de tres nuevas universidades privadas en Madrid lo hace a pesar de que cuentan con el visto bueno universitario de la Comunidad de Madrid este órgano de están representados la Consejería de Educación los rectores madrileños de las universidades públicas y privadas y los estudiantes que ha emitido informes desfavorables para los tres centros en los que advierte que no pueden crearse nuevas universidades mientras se tramite la ley es la ley de universidades que impulsó en su día Cifuentes y que ahora mismo es en un cajón de la Asamblea Ángel Garrido matiza que la autorización definitiva en cualquier caso depende de la Asamblea donde PP y Ciudadanos suman mayoría

Voz 2 30:28 nosotros proponemos esta posible creación centros adscritos pero en la Asamblea de Madrid la que tiene que al final aprobaron Ostos esto Prieto por lo tanto dependerá de la de la asamblea de los diputados y diputadas ella

Voz 0867 30:39 acuerdan de Jesús Sánchez Martos

Voz 26 30:42 gen lo que hace es que aumenta la dopamina las siendo Tonino que son hormonas de la felicidad entonces la tensión arterial se regula que seguramente que esta noche dormir es mucho mejor porque seré más feliz de una salida yo ahora me voy a la educación que el consejero de Salud

Voz 0867 30:58 edad del dobla dobla Locomía al que Cifuentes R colocó después de cesarle en una fundación pública pues bien también sólo han cargado Martos ya no está al frente de Madrid más de Yves le va a sustituir allí Federico Morán una persona muy próxima al ex ministro de Educación Juan Ignacio Wert Ignacio Aguado portavoz de Ciudadanos

Voz 27 31:14 me parece una buena noticia me parece que nunca tenía que haber sido director de esta fundación Madrid más B que fue el precio que tuvimos que pagar todos los madrileños por ese cese como consejero de la Concejalía de Sanidad olvidamos que este señor consejero que recomendaba a los jóvenes hacer abanicos de papel en épocas de calor para Valcarce

Voz 28 31:33 aquello enfático siete de la tarde treinta y un minutos

Voz 28 34:05 Callejo en norte y David Guerrero zona noroeste Raquel Fernández ser Madrid Oeste Belén Campos Isère Henares Javier Galicia dos mil dieciocho

Voz 2 34:16 un año de noticias en Madrid en el sur de Madrid una de las mayores batallas informativas ha tenido como escenario el Cercanías con las primeras medidas de ese plan de mejora que sobretodo han aplacado las reclamaciones de los alcaldes de la C3 materia de transporte por ejemplo Leganés y Getafe sufrieron el cierre de Metrosur entre julio y octubre por obras pero lo cierto es que en este año hemos hablado de todo de desahucios ejecutados de muchos anulados de retrasos en las obras de colegios e institutos de la lucha contra el amianto en estos centros o de caras nuevas como la del alcalde de Fuenlabrada Javier Ayala qué sucedía a Manuel Robles tras tres lustros de mandato un año este dos mil dieciocho en el que también hemos asistido al punto y final de una de las luchas sindicales más sonadas la de Coca Cola tras el acuerdo para garantizar el futuro de los empleados a cambios

Voz 0827 35:00 así de cerrar definitivamente la

Voz 2 35:02 planta de Fuenlabrada en el norte de Madrid este año ya van tres de la fecha comprometida tampoco llegó el Cercanías a Soto Algete y San Agustín clave para resolver los problemas de movilidad de la cuya variante ha sido frenada por el cambio de Gobierno estatal y las protestas del alcalde socialista de San Sebastián de los Reyes Manuela Carmena y el alcalde de Tres Cantos Jesús Moreno pidieron un tormentoso bueno con motivo del Palacio Valdés y los menores extranjeros no acompañados tras alegaciones cruzadas de usos ilegales y Emergencias social el Ayuntamiento de la capital renunciaba al proyecto que pretendía transformarlo en centro de acogida uno de los sucesos que más impacto en la zona fue el atropello mortal de una joven de diecisiete años en la carretera M ciento diecisiete no fue auxiliada allí el presunto autor de los hechos fue detenido en el aeropuerto cuando intentaba huir de España este año hemos vivido el cincuenta aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid la llegada de los primeros estudios de producción en Europa de Netflix a Tres Cantos o el nacimiento de la habitante cincuenta mil uno en Colmenar Viejo

Voz 1257 35:59 que en el noroeste dos mil dieciocho ha sido un año intenso en el que se ha notado y se nota la cercanía de las elecciones ejemplo de ello son las grabaciones conseguidas por la Cadena Ser en las que presuntamente un concejal del PP intentaba chantajear al Gobierno de Vecinos por Torrelodones para que no se presentará a los comicios como una denuncia en el Tour igual de cuentas por la construcción de un paso subterráneo en la A6 Por otra parte la coordinación es la clave de la estrategia promovida por Las Rozas y Torrelodones que apoyan Galapagar y Majadahonda entre ocho ayuntamientos para controlar la presencia de jabalíes en zonas urbanas sobre todo en época de sequía al acercarse estos animales

Voz 34 36:39 que es zonas ajardinadas en busca de agua

Voz 1257 36:42 dos mil dieciocho ha dejado también detenciones tan llamativas como las practicadas por la Policía

Voz 2 36:47 local de Valdemorillo que sorprendió infló

Voz 1257 36:50 a Gandhi en el pantano de Valmayor a los propietarios de un restaurante chino de los que sospechaba que podrían utilizar para el menú las capturas que realizaban sin licencia

Voz 0136 36:59 el municipio del año en el suroeste madrileño ha sido Arroyomolinos cuya alcaldía ostenta ciudadanos salpicado por la Operación enreda de era el alcalde Carlos Ruipérez tuvo que dimitir al ser investigado por el presunto amaño de multas y el primer teniente de alcalde también de Ciudadanos fue expulsado del partido esta situación llevó a remodelar el gobierno municipal pero no acaba aquí en los últimos meses este Gobierno también ha estado salpicado por otro escándalo como el de las supuestas contrataciones irregulares los sucesos también han marcado la actuación de este año en el suroeste madrileño como el apuñalamiento de una menor en Alcorcón y el asesinato en un pub de esta ciudad también de dos personas un hombre entró disparo a bocajarro al camarero y una mujer que también estaba en el local también ha sido el año de la agresión racista a un actor negro en Móstoles y el del inicio del expediente de resolución de contrato con la empresa con Feli en Móstoles empresa implicada en la Púnica hemos conocido que algunos de los actuales alcaldes serán los candidatos a las municipales de dos mil diecinueve como la alcaldesa de Móstoles Noelia Posse o el alcalde de Navalcarnero José Luis Adell que David Pérez el alcalde de Alcorcón ha sido reprobado por cuarta vez por el pleno del Ayuntamiento

Voz 35 38:05 dos mil dieciocho no pasará a la historia del Corredor del Henares como un año de grandes acontecimientos el freno a la inversión pública durante meses y la ausencia de cambios políticos han dejado para este fin de año lo más relevante podríamos decir que ha sido

Voz 2 38:16 año del no no llegó el prometido carril bus a la

Voz 35 38:19 dos no llegaron las mejoras prometidas para el Cercanías no abrió ninguno de los macro centros comerciales anunciados no se resolvieron asuntos judiciales destacados bueno o algunos sí como el de la Operación Bloque en Coslada que tras diez años de instrucción absolvió de culpa quien fuera jefe de la Policía Local Ginés Jiménez pero seguimos pendientes del caso Plaza de España en San Fernando de Henares o de las denuncias del PP contra el Gobierno de Alcalá en esta recta final han señalado a pesar del respaldo del PSOE al alcalde complutense Javier Rodríguez ni en sanidad ni en educación y en transporte en infraestructuras dos mil dieciocho ha dejado huella en esta comarca al menos hemos podido celebrar que Alcalá de Henares ha cumplido veinte años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad queda poca legislatura pero el inicio de dos mil diecinueve más allá de las elecciones se prevé intenso con decenas de obras públicas y el recién enconado conflicto sobre la gestión de los residuos de la Mancomunidad del este un año de noticias en Madrid

Voz 0827 39:07 Nos marchamos mañana de

Voz 0867 39:08 estaremos el programa a recopilar el resto de noticias de este dos mil dieciocho en la Comunidad de Madrid será nuestra última ventana de dos mil dieciocho

Voz 36 39:16 play además mañana viernes operación

Voz 0867 39:18 en especial salida de Nochevieja con escenario dos en la capital es decir no se va a permitir aparcar en zonas era los vehículos no residentes o que no sean eléctricos o híbridos aunque ojo se podrá circular sin etiqueta medioambiental una excepción dice el Ayuntamiento de la operación salida a las fiestas navideñas la la medida va a entrar en vigor desde las seis en punto de la mañana disfruten del jueves hasta mañana adiós

Voz 4 41:54 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 42:00 que que ha tenido este jueves Isaías bueno pues ha tenido muchas cosas en estos días que estamos viendo tan familiares Roberto Nos hemos acordado hoy de los abuelos café con Pablo Dávila que es autor de un libro titulado ellos encantados que serie tus hijos sin tus padres el libro que cuenta la historia de Lourdes y Carlos el matrimonio cuarentón ya absorbido por el trabajo que claro tira de los abuelos maternos para todo los abuelos Seaman Carmen y Rafa soy yo

Voz 41 42:25 Carmen qué tal nada hija mía que no podemos ir a la cena pues Lourdes que tenía un viaje programado y mi yerno no ha podido volver de Fráncfort a tiempo de quedarse con los niños si el que pues una tormenta de nieve ya

Voz 0827 42:38 los hijos de los hijos de los hijos y los nietos no es un libro autobiográfico nos decía Pablo porque él no tiene hijos sino que es un libro que nace de la observación de otro

Voz 42 42:47 los tengo hijos pero soy bastante observador yo sí que hoy a a muchos muchos de mis amigos y mis amigas contarme con mucha soltura que que dejaban a los niños cada dos por tres con sus padres para hacer planes que así a priori no parecían súper necesario yo decía bueno pues no sé qué qué qué suerte tenéis o no pero es que nuestro padres

Voz 2 43:07 ese encantados de verdad ha sido solos

Voz 42 43:10 vamos por lo menos dos veces al mes se mueren es que no nos los piden cuando se me ocurrió empezar a escribir esta historia y empecé a escuchar a los abuelos de sobre todas las abuelas que son las que más se expresan su versión era completamente

Voz 0827 43:23 la versión totalmente distinta de la que se reía era Montserrat Domínguez oye todos hemos tirado en nuestros padres para atender a nuestros hijos y Montse también nos hablaba sobre el papel de su madre en mi caso

Voz 1603 43:34 los de una manera nítida frase no hubiera sido por mí por mi madre que siempre estaba dispuesta siempre tenía una sonrisa de siempre que podía echar una mano para quedarse con los nietos para liberar T para para un viaje una cobertura un especial algo que está algo que no tenías previsto yo entiendo a muchas familias que no que muchas parejas que tiene la familia lejos y que no pueden tener niños sin esa esa red de soporte familiar sin las Abuelas en unos abuelos esto es infinitamente más difícil

Voz 0827 44:04 en fin que los abuelos hace milagros y la música también y a veces la música hace milagros con los abuelos y así lo ha querido demostrar la youtuber Rocío Vidal a través de un emotivo vídeo que se ha hecho viral en estos días

Voz 43 44:18 cuando el espacio Vandal

Voz 0827 44:22 la banda sonora del vídeo y al ritmo esta canción su abuelo que padece Alzheimer que tiene ochenta años pues bailó con sus nietas en Nochebuena hice divirtió como hacía tiempo que no sucedía fue un momento muy especial que Rocío nos ha contado en La Ventana nos decía que no esperaba una reacción así

Voz 22 44:39 no no sabíamos tanto sabes si es verdad que mi abuelo una persona alegre no pese a todo por lo que está pasando pero no esperábamos que reaccionar ante esa manera ante la música en general no porque es que además construimos bailando después todo tipo de géneros musicales

Voz 2 44:57 si no hoy

Voz 22 44:59 ahí

Voz 17 45:00 el robo como mejor que él

Voz 22 45:03 es increíble vamos fue un momentazo memorables

Voz 0827 45:07 Rocío y su hermana felices con el momentazo su abuelo también feliz sobre todo sabiendo que se ha hecho tan famoso

Voz 22 45:13 a ver si mi abuelo realmente físicamente está hecho un chaval en bici se da la vuelta o en orientación también todavía está muy bien y es muy independiente pero claro luego está todo el tema de la comunicación que le cuesta expresarse con palabras y bueno pues todo hola el del cerebro en ese sentido no entonces volver a verle como tan alegre tan implicado en algo tan contento ir más contento que está ahora que sabe que esa hechos ojos cómo salimos en Televisión Española pues se hoy las noticias si abuelo te das cuenta que tramitó toda España supera nos bailar ahí a todos que que que no se lo creía

Voz 0827 45:47 es decir se dedica a través de Youtube a explicarnos ya divulgar la ciencia Linus hablaba de los valores que tiene la música

Voz 22 45:56 claros curioso como al final la música te generó una un tipo de reacciones neuronales que que despiertan como tal cuando realmente pueden estar bastante degenerados por o por la vejez como tal no por alguna enfermedad en concreto la música consigue despertar lo que parece que estaba dormido

Voz 17 46:14 es que hay muchos estudios al respecto y terapias que se hacen en pacientes de todo tipo

Voz 0827 46:20 la verdad es que tenemos en músicas asociadas a nuestra memoria quién no se acuerda de las famosas muñecas

Voz 16 46:26 la gota

Voz 0827 46:32 no les suena esta musiquita cuando abre la puerta en estos días de Navidad

Voz 44 46:38 aquí

Voz 0827 46:43 bueno pues estas navidades se nos ha colado un padre el hijo en los anuncios publicitarios

Voz 45 46:49 la vida

Voz 4 46:54 váter funciona esto

Voz 0827 47:05 el padre es un él fue una musical ya que se nos ha colado también en la mente hemos hablado con Toni Mir que es músico y que es el compositor de esta musiquita le hemos preguntado el secreto para que una música si se nos quede instalada siempre en la memoria

Voz 34 47:19 la verdad nunca sabes cómo va a acabar empieza siempre como dices tú no hay ninguna fórmula ir siempre siempre me ha preguntado lo mismo súper difícil explicar porque no no lo sabes tú te pones ahí empiezas a hacer lo que creo que tienen como estas canciones que estás que te tienen una melodía sencilla que no es que sí que es fácilmente table que no no estaba complicado y esto hace que todo el mundo lo pueda recordar fácilmente y que y que lo tenía siempre en la cabeza no repetitiva Hay fácil te cantar final

Voz 23 47:48 es un poco el en el en el clavo sin darte cuenta no quién recuerda

Voz 46 47:55 no eh

Voz 0827 47:58 villancico fantástico que esconde una historia fantástica que esta tarde en el recreo nos ha contado Milena Brody

Voz 47 48:06 bueno pues este villancico Noche de paz en el más famoso pero fue escrito por casualidad pues Quito por el sacerdote austriaco Josef More para salir de una situación así de última hora porque se atascó el órgano de su parroquia de la capilla San Nicolás así que decidí escribir un canto que pudiera interpretarse con la guitarra así que fijaros y hoy en día este villancico está traducido a trescientos treinta idiomas me pero vamos la historia no acaba ahí de sobre la Noche de Paz es que consiguió hacer una tregua no oficial en la Primera Guerra Mundial porque los soldados de las trincheras del bando alemán empezaron a decorar su posición y de repente empezaron a cantar Noche de Paz pues los bandos aliados británicos y franceses les empezaron a contestar cantando igual estuvieron hay una noche sin pelearse y sin bombardeos una noche o no si la tregua de paz eso es

Voz 0827 49:00 una historia preciosa y bueno y toda la actualidad ha estado centrado y mirando a Andalucía en donde se ha constituido Parlamento andaluz veremos que es posible formar gobierno y también en nuestra polémica hemos hablado de la intención del Gobierno que va a aprobar mañana redes decir la velocidad en las carreteras convencionales a sólo noventa kilómetros por hora el director general de Tráfico Pere Navarro lo explicaba así

Voz 48 49:26 Sánchez Carretero estimaciones fuimos más de mil muertos y de que la velocidad está detrás de las salidas de la vía que es la principal causa o de los choques frontales es cuando entramos alguien entró en una curva fuerte ocupa el carril contrario a Cuba a ese plan de choque frontal con lo cual es un elemento estratégico para hacer frente a a para mejorar la seguridad en el accidente

Voz 0827 49:48 es una idea que han tenido otros directores generales de tráfico como María Seguí lo que pasa es que a ella no le dejaron

Voz 19 49:54 no por miedo a que una política de seguimiento asociada a un despliegue masivo de radares bombardeando a los ciudadanos a suscitar una protestas desafortunadamente no existe voluntad política para hacerlo sin motivos electorales

Voz 0827 50:09 ya hemos preguntado a algunos expertos por ejemplo a Jorge Castellanos coordinador de seguridad vial del RACE que cree que una medida así no va a tener en realidad mucho efecto

Voz 49 50:18 bueno pues nos parece una media que no va a tener mucho efecto porque son sólo siete mil kilómetros de carreteras tenemos en España a más de ciento cincuenta mil y pensamos que es una forma de ocultar digamos el el descenso en el mantenimiento de carreteras caído en los últimos años que es superior al treinta por ciento está claro el efecto que tiene la carretera a la vía en la accidentalidad por autopistas y autovías circulado más del sesenta por ciento del tráfico se produce menos del veinte por ciento de los fallecidos