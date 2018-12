La Ventana (28/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:07 primeras reacciones de los sindicatos al paquete de medidas económicas aprobado a mediodía en el último Consejo de Ministros de este dos mil dieciocho satisfechos con la revalorización de las pensiones pero pide más en el resto de materias a las que el Gobierno ha dado luz verde resumimos con Rafa Bernardo

Voz 1762 00:23 UGT valora las medidas contenidas en el decreto como la revalorización de las pensiones y las multas a las empresas por convertir a trabajadores en falsos autónomos o por hacer contratos de muy corta duración pero estiman que el Gobierno tendría que haber hecho más Cristina Antoñanzas vicesecretaria general de UGT

Voz 3 00:37 sin embargo desde UGT consideramos que estas medidas aunque importantes son insuficientes dejan

Voz 2 00:43 fuera los aspectos esenciales que hay que eliminar

Voz 3 00:46 de la reforma laboral de la reforma de pensiones

Voz 1762 00:48 desde Comisiones Obreras añaden que varias de las medidas aprobadas no habían completado todavía su recorrido en las mesas de negociación una forma peligrosa allí nada cuadra dicen de abordar el diálogo social

Voz 1454 00:58 otra valoración más a otro asunto aprobado por el Ejecutivo hoy la ley de protección de los menores frente a la violencia Save the Children una de las ONGs impulsoras de la Ley y que se reunió con el presidente del Gobierno vea avances pero echa de menos herramientas que ayuden a los menores en el trámite judicial Andrés Conde es el diría

Voz 4 01:14 claro que lo que más nos preocupa como carencias es juzgados de Instrucción Fiscalía específicamente centradas medidas dirigidas a la protección de niños víctimas de violencia de género niñas víctimas de trata que son los colectivos más vulnerables

Voz 1454 01:30 el juzgado que investiga los hechos del uno de octubre por la convocatoria del referéndum ilegal ha imputado los directo del a los directores de los medios públicos catalanes es información de Aitor Álvarez

Voz 5 01:39 el director de TV tres Vicent Sanchis Dios de Cataluña Radio Shaul Gordillo están citados a declarar como investigados el veintitrés de enero ante el juzgado número trece de Barcelona según han informado los mismos medios públicos que ellos dirigen en esta misma causa ya se citó a declarar a Nuria Irak presidenta de la púrpura sido catalana también Jandro Audiovisuals que engloba tanto la televisión como a la radio públicas autonómicas a Irak la citaron por los anuncios que se emitieron sobre el uno de octubre pero en el caso de estas dos nuevas imputaciones TV3 y Catalunya Ràdio aseguran que no sea seas

Voz 1826 02:10 explicado el motivo por el que investigan a su director

Voz 1454 02:12 el escritor periodista y novelista israelí Amos Oz ha fallecido a causa de un cáncer a los setenta y nueve años según ha informado su hija el eterno candidato al Premio Nobel de Literatura recibió en dos mil siete El Príncipe de Asturias de las Letras en Barcelona ha muerto el cantante de boleros Moncho Paula brillantes adelante

Voz 1433 02:30 el cantante ha fallecido a los setenta y ocho años en el Hospital de Mataró donde estaba ingresado desde el día de Navidad Moncho era conocido como el rey del bolero este género le dio popularidad tanto en España como en Latinoamérica sobretodo en Cuba no obstante se inició en la rumba catalana rodeando sede Peret o El Pescaílla estaba previsto justo para el catorce de enero en concierto homenaje en el Auditori de Barcelona donde estaba prevista la participación entre otros de Diego el Cigala Estrella Morente o Rosario en estos momentos está valorando la posibilidad de reconvertir el espectáculo en un homenaje póstumo

cuatro y tres minutos trece tres en Canarias

cadena SER Madrid

Voz 0027 03:10 el Ayuntamiento de Madrid estudia volver a pedir la nulidad de la venta de viviendas públicas que hizo el Gobierno de Ana Botella celebra el fallo del Tribunal de Cuentas pero discrepa en la cifra el tribunal calcula en veinticinco millones el dinero que el consistorio dejó de ingresar por esta operación y el equipo de Carmena lo eleva a ciento veintisiete por lo que también va a recurrir la sentencia Marta Higueras alcaldesa en funciones

Voz 1516 03:31 a un nuevo proceso en unidad de la venta por si se pudiera revertir el proceso de venta hay que esas viviendas volvieran a ser propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda seis mil ochocientas familias que disfrutaban de un alquiler social que lo único que iba a cambiar según la señora Botella era el casero ese problema sigue sin resolverse y muchas de estas familias que

Voz 7 03:52 que no pueden pagar el nuevo recibo de alquiler

Voz 0027 03:56 en lo que llevamos de campaña de Navidad en la Consejería de Hacienda retirado más de nueve mil productos peligrosos

es todo empieza la ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

en la Cadena SER La ventana con Roberto Saiz

Voz 8 05:52 las cuatro horas

Voz 1826 05:53 tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal como está muy buenas tardes bienvenidos abrimos aquí La ventana es viernes está con nosotros como es habitual Isaías Lafuente Isaías qué tal buenas tardes muy buenas tardes y hoy además tendremos la última UVI del año no hoy la última hubiera del año

Voz 9 06:10 cómo se ha pasado este año me parece mentira este es el último programa la última ventana que abrimos y la verdad es que

Voz 1826 06:16 para lunes todavía vamos a abrir un poquito de lo que pasa que tú ya a perdón perdón has dado vacaciones es verdad que el lunes

Voz 9 06:22 es día que XXXI Elía el día treinta días

Voz 1826 06:24 sí vamos a estar en un programa también es muy útil ni últimamente Matías Vallés qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto Matías Vallés con toda la dirección del día a día de Mallorca Kiki tal qué tal título

Voz 1501 06:37 pero no como tiene Isaías es que es un año que empieza con Rajoy con la placidez de Rajoy en el ecuador nos encontramos con la moción de censura de Sánchez desemboca en Vox porque yo no sé que hará Bosch pero todo el mundo sobre todo todos los cuñados hablan de voz

Voz 1826 06:49 no sé muy intenso o yo os llegó el este en Nochebuena sobretodo en las previas a la Nochebuena que decía bueno si en algún momento flojea la la noche la sobremesa podéis decir pues yo voy a votar a Vox es que todo el mundo conoce a otro

Voz 1501 07:07 persona que va a votar a Vox entonces claro si todos los españoles conocen a otra persona que va a votar a vos vos va a tener muchos votos no sé no tengo el aparato el aparato del CIS para determinar sondeos pero la penetración es importante por lo menos en las cenas de Navidad ha sido muy

Voz 9 07:20 no creo que existen pero siguen siendo los que había antes pero ahora están mucho más crecidos y esto se nota especialmente en las redes sociales nota especialmente en las redes sociales en donde bueno ya sea destapado del todo oí iban como si hubieran ganado unas elecciones

Voz 1826 07:35 ya no sabemos hasta qué punto puede ser termómetro pero desde luego eso sí que es es una evidencia también lo era antes de las elecciones andaluzas que había sido el el término el partido por el que más se preguntaba que más tráfico había generado eso de consultas en en las redes sociales en Internet

Voz 1501 07:52 de todo esto no existía hace un año es decir Vox no figuraba en ningún mapa en la cartografía electoral politica española hace exactamente una yo decidí ahora todos los sondeos por tanto que se han venido haciendo durante durante este año sobre alternativa ciudadanos PP pues cambias quedan anulados por por la irrupción no de este nuevo fenómeno claro

Voz 1826 08:09 he estado pendiente porque antes me decía el equipo dice Matías está casi recluido estaba pendiente de la comparecencia de Pedro Sánchez que ha hecho balance de este de este año tan intenso como tú muy bien ha resumido empezábamos con Rajoy tal hemos acabado con Pedro Sánchez haciendo balance hombre sobre todo estos últimos siete meses de su vida no no Matías Vallés de nuevo es un supervisó

Voz 1501 08:29 entre nato llega obligado por sus ochenta y cuatro diputados hacer ejercicios de funambulismo y bueno derrocha actividad no él habla de estabilidad de estabilidad se refiere a que España tenga estabilidad claro está hablando de la estabilidad de su propio Gobierno no ya así como Rajoy un presidente que quería ser olvidado que decir cuanto menos hablará del mejor Sánchez tiene que acentuar su presencia para garantizar la permanencia yo la verdad creo muy difícil después de escucharle con toda su buena voluntad de su intención su su esta Sensio sensación una afición al baloncesto como es ser jugador de presi no estar en con en una constante situación de presión muy difícil que esta legislatura aguante a dos mil diecinueve pero también es verdad que el único capaz de lograrlo es Sánchez un superviviente a cualquier circunstancia

Voz 9 09:09 desde luego ya ha demostrado la capacidad para sorprendernos en varias ocasiones yo no pondría la mano en el fuego absolutamente por nada porque vaya a convocar elecciones pasado mañana ni porque intente aguantar hasta hasta el año diecinueve no todo dependerá por supuesto de qué es lo que pasa con los presupuestos sea un año más con los presupuestos he rogado gobernar digamos con el dinero que te dejó todavía Mariano Rajoy pues quizás no sea muy muy posible pero bueno veremos veremos es que el

Voz 1501 09:37 tenía ha sufrido el varapalo del Senado está claro que ningún partido de lo que podíamos llamar el entorno de la derecha sea PP o ciudadanos le va a brindar ninguna ayuda ha quedado claro en Andalucía con lo que ocurrió el otro día en el Senado pero pero bueno ahí está con ochenta y cuatro diputados yo creo que es la primera vez que un gobernante celebra siete meses en el poder no como si fuera un hito sin embargo para Sánchez lo es

Voz 1826 09:57 bueno ha habido comparecencia balance de Pedro Sánchez ha habido hoy también viernes Consejo de Ministros el último Consejo de Ministros del año ya sabes que aquí tenemos cierta tendencia en la Cadena Ser y especialmente en este programa en poner nombre y apellidos como referencia historias aquellas cosas que pasan por los grandes titulares de de la actualidad insiste en el que vamos a centrar ahora especialmente porque de ese Consejo de Ministros ha salido uno de los principales cambios que contempla el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia es aquel que amplía el plazo de preinscripción para que prescriban los abusos sexuales a menores porque va empezar comenzará a correr cuando la víctima cumpla treinta años y no dieciocho como sucede ahora sabéis que muchas ocasiones hemos estado hablando aquí por ejemplo hace unos meses estuvimos hablando con la ex gimnasta Gloria viseras que anunció en el año dos mil doce a su antiguo entrenador al entonces seleccionador nacional Jesús Carballo lo denunció por trato vejatorio por abusos sexuales pero no pudo juzgarse porque los delitos habían prescrito Gloria viseras qué tal buenas tardes

Voz 10 11:06 es hola buenas tardes cómo estás glorioso pues muy bien me encantaba hoy sí

Voz 1826 11:11 contenta por por esto que hemos sabido sabemos que es un anteproyecto de ley que todavía quedará meses hasta que se apruebe definitivamente pero pero es recibido entonces contenta esta noticia a este paso adelante

Voz 11 11:21 sí es un paso de gigantes es una es una va a dar acceso a la justicia muchísimos muchísimos supervivientes en mi caso es de haber estado Estalella aprobada en en el dos mil doce cuando yo denuncié habría podido juzgar a mí avistadas así de importantes

Voz 1826 11:39 sido importante el anteproyecto recoge a ver vuelvo a decir es el anteproyecto pero lo que recoge es que van a prescribir entre diez y veinte años esto estará en función de la gravedad del delito una vez que la víctima cumpla treinta y por lo tanto eso amplía el plazo de denuncia pues en ocasiones a personas que hayan sufrido los abusos pues hasta los cuarenta los cincuenta por lo tanto tú tienes claro que sí que tu caso se podría haber juzgado ahora ya no hay posibilidad

Voz 11 12:05 ahora ya no volvió ahora tengo cincuenta y tres y al que hace a que se que se apruebe la ley pero bueno es importante es un paso de gigante y y yo hice yo he puso la denuncia sabiendo que no iba a ir a ningún sitios para proteger a los niños que los niños que vivían ahí sí es muy importante vamos estoy muy contenta

Voz 9 12:28 Gloria la ley es muy importante pero también es muy importante la educación es decir que se trata es de que a partir de ahora cualquier chaval cualquier chavala menor que sufra cualquier tipo de acoso lo denuncie inmediatamente que está muy bien que aumente el brazo de prescripción pero lógicamente se han pasado cuarenta años aunque todavía no haya prescrito el delito cada vez será más difícil documentarlo demostrarlo entonces de lo que se trata es dado este paso de gigante ahora hemos el otro paso de gigante para decir bueno lo que hemos dicho miles de veces con respecto a las mujeres el no es no para ellos y para ellas no

Voz 11 13:01 efectivamente es muy importante la formación es muy importante la educación todos toda esta campaña que se está haciendo ahora Davis civilización de este de este delito es un es un problema de salud pública

Voz 12 13:14 pero puesto que se habla de veinte por ciento de la población

Voz 11 13:17 con uno de cada cinco niños y niños bueno esto también va a ayudar a que los niños sepan que tienen que encontrar a alguien de confianza en contar lo que lo que está pasando y que si una primera persona no les ayuda o no les cree que busquen a otra siempre va a haber alguien que les vaya las eso es muy importante

Voz 1826 13:37 perdona Matías sólo quiero subrayar una cosa de este anteproyecto que especifica que cualquier persona que detecte indicios de violencia tendrá el deber de denunciar cualquier persona

Voz 11 13:48 sí sí esto también es muy importante porque desgraciadamente hay muchas muchas veces que hay adultos del entorno del menor que sospecha de cosas

Voz 10 13:58 para

Voz 11 13:59 pero tampoco se atreven a denunciar lo que los los y lo llaman Ubis el blog los que denuncian los que alzan la voz también sufren consecuencias en la mayoría de los casos no por esto es es muy importante la concienciación la formación y la visibilidad de este de este delito

Voz 1501 14:18 aquí tenemos tenemos un problema que es que hemos de cambiar el chip de los gobiernos mayoritario lo que hablábamos antes precisamente Sánchez decir estamos acostumbrados durante casi cuarenta años decir el Consejo de Ministros aprueba por tanto lo dan bueno aprobado pero muy bien con convivencia Roberto es un anteproyecto de ley que tiene que pasar el Congreso en una etapa de gran fragilidad que en cualquier momento se podrían o convocar elecciones autonómicas quedar este este anteproyecto paralizado yo te te quería preguntar Gloria Si tú

Voz 9 14:42 pediría a los otros partidos que colaboren

Voz 1501 14:44 que en este caso haya un poco de consenso entre fuerzas totalmente opacas a a llegar a ningún acuerdo

Voz 11 14:50 claro que sí es un es un problema transversal afecta a todos y da igual quién sea el que al final lo consigue no el caso es que se haga porque es un problema que afecta a todos derecha izquierda hizo una de las grandes retos que que tenemos y el trabajo que llevamos haciendo ya muchos años para que sean todos los que trabajen para el mismo objetivo no en el año dos mil dieciséis Bernadette y yo acompañamos a Miguel Hurtado con su campaña de Change punto org que presentamos en el Congreso trescientas mil firmas para que el abuso no prescribiera hoy tenemos cuatrocientas sesenta más de cuatrocientos sesenta y seis mil firmas el objetivo era ese pero bueno tenemos que ir dando pasos poco a poco oí esto es un gran paso adelante así que todos todos tenemos que trabajar aquí en equipo para que estos

Voz 9 15:40 debería hay ámbitos en los que la denuncia se hace más difícil especialmente el tuyo quiere decir que haya padres madres que cuando venga el chico chica diciendo huy me está pasando algo a lo mejor bueno y se están formando para ser un deporte dista de élite Si están intentando progresar en una profesión no sé cómo el cine no hay ámbitos que son especialmente difíciles para dar el paso para creer a los niños

Voz 11 16:06 son todos muy difíciles porque imagínate el ámbito de la familia lo difícil que es y yo en mi caso pues al menos cuando me padre allí pues yo estaba yo estaba fuera no yo no yo no tenía nada que ver con con el señor pero en el caso del deporte tiene también sus peculiaridades y es que a los niños deportistas de élite no se educan para hacer héroes para hace el modelos para otros niños para ser campeones no ir dar este paso y decir oye me está pasando esto no pues

Voz 10 16:38 es muy difícil ahí pudo factores hay muchas más razones para no hablar que para hablar claro lo digo siempre

Voz 1826 16:46 es muy valiente ya que te dan mucha madurez

Voz 9 16:49 es para dar el paso sin duda

Voz 1826 16:51 tú siempre dices que aquello lo viviste que aquello era como tu secreto no no se lo contamos a nadie que ha recibido ayuda psicológica hace relativamente poco poco tiempo Gloria tú crees que has podido pasar página

Voz 11 17:05 hombre pasar página siempre siempre lo digo siempre hay un un olor una puerta que se cierra siempre hay algo que te que te lo recuerda no que vienen otra vez las las las pesadillas pero sí que sí que he aprendido un poco vivir con ello y lo que es lo que he tratado de hacer en estos últimos años desde el dos mil doce es intentar que mi experiencia tan negativa sirva para algo no sirva para que otros niños no lo tengan que sufrir y en eso estoy en eso trabajo

Voz 1826 17:37 bueno pues desde luego entendemos entendemos tendemos evidentemente lo que nos decías al principio de que hoy es un día muy feliz sobre todo después de lo que nos cuentas después de de todos estos años todo este tipo en el que ha sido como objetivo eso que sirva para algo ya que no se pudo juzgar no se pudo hacer justicia con tu caso al menos que sirva para algo y hoy ese vídeo

Voz 10 18:02 sí que se ha dado un paso muy importante Glorio Visedo muchísimas gracias gracias a vosotros muchas por darnos voz

Voz 9 18:10 eso está muy bien el paso dado el yo tengo dudas tengo dudas de que al aumentar el plazo de prescripción se pueda combatir mejor el delito por eso no porque cuanto más pasa el tiempo más difícil de demostrar son según que cosas dado que eso es así a lo mejor la mejor medida hubiera sido que este tipo de delitos no prescriban porque claro cuando oímos hablar de este tipo de de delitos oímos hablar a personas adultas mayores pero es que los que lo sufrieron fueron niños se estamos hablando estamos oyendo hablar a niños con voz de personas adultas no en el fondo yo creo que cualquier delito contra un niño no debería prescribir nunca siempre que haya la más mínima posibilidad de demostrar que ese delito existe

Voz 1826 18:48 Nos hemos podido acercar un poquito más no aunque sí por el nuestro son sería ir paso desde luego está claro

Voz 1501 18:54 de hecho había tres opciones a los treinta años a los cincuenta y la imprescriptibilidad no que además se lo dijo la vicepresidenta Carmen Calvo el secretario de Estado vaticano porque en muchos casos no es el caso de Gloria viseras pero en muchísimos casos son abusos de sacerdotes que han quedado cancelados con notable con notable alivio a veces de los tribunales

Voz 9 19:09 claro porque es la manera pero hay hay una cosa tú

Voz 1501 19:12 a Isaías son sólo podía el contraria la las prescripciones necesaria porque se pierden las pruebas Se pierde la memoria es decir merecieron generar en los delitos es decir hay una teoría de prescripción porque hay una prescripción el el derecho penal no por ejemplo ninguno querríamos que la los delitos fiscales con Hacienda no no no no prescribiera no nuestras nuestras multas con Hacienda es decir si hay un motivo que es es lo que hay que alentar es que lo antes posible se efectúe las denuncias desde luego que hoy hay muchos sobre todo sacerdotes que sean salvado por una prescripción mal entendida que no no se aplica en esos términos

Voz 1826 19:44 Matías ya que esto no tiene nada que ver con pero ya que estamos ahí en el ámbito de la justicia de los tribunales que recuerdo que quizá fue la última vez que estuviste por aquí o te llamamos cuando conocimos que en el marco de la investigación por el caso Crusat pues el bueno había entrado la policía parece que había sido la sede de Europa Press hay en Palma en Palma de Mallorca también vuestro diario habían requisado diferente habían incautado dos se habían incautado de diferente material de dispositivos de de periodistas lo cual era especialmente grave bueno hemos sabido que el juez ha ordenado devolver ese material incautado

Voz 1501 20:19 sí aquel martes efecto este programa a las cinco menos cuarto dio la alerta estabas tú Roberto estado ahí estaba Isaías estará Carles Francino y efectivamente pues resulta que aquella intervención brutal por lo inesperada por la falta de precedentes física en dos medios de comunicación en Europa presidía el Mallorca con secuestros y me permitir la la palabra de los móviles de los ordenadores era innecesaria la investigación es decir ese ha sido demoledor para la libertad de prensa y ahora cuidado tanto el juez al devolver los móviles sin China en teoría sin abrirlos intervenirlo el a la Fiscalía la policía reconocen que no necesitaban para nada estos móviles entonces porque con un delito menor como es un delito de reacción de secretos con una información vamos a decir no voy a decir relevante porque toda la información son importantes pero no desde luego

Voz 9 21:04 nuclear por qué se ha hecho un daño tan grave

Voz 1501 21:06 la libertad de expresión porque además el daño ya está hecho es decir está hecho como precedente para otros casos está hecho porque está claro que hoy cualquier persona bloggers de los que hablaba de os que hablaba de los que se hablaba en el caso de los menores no va a llamar hoy a una redacción

Voz 14 21:19 o o una radio una televisión para parda

Voz 1501 21:22 en una noticia porque tendrá miedo de que ese teléfono de que esa llamada sea luego intervenida

Voz 1826 21:26 bueno que sirva como precedente lo que hemos conocido es decir la última hora la última decisión judicial que no la primera a la última la primera actuación policial

Voz 9 21:35 bueno no sé si es porque estamos en el día a los inocentes te de demasiado credulidad ya pero desde luego es verdad que cuando se sobrepasan líneas de estas ahí unos y Ximo es peligrosísimo que es muy peligroso muy peligroso

Voz 1501 21:47 fíjate que por ejemplo Apple se negó os acordáis a desencripten dar un teléfono en caso de yihadismo es decir se de un terrorista que ya había actuado dijo que no podía pues precisamente por la protección de los derechos que que afectan a todas las personas aquí cuidado no había ningún crimen digamos pues que es decir un secuestro o un asesinato un posible atentado que se pudiera desentrañar mediante el volcado de de estos móviles

Voz 1826 22:09 pero a pesar de su código ahí en ese momento

Voz 1501 22:12 sí no no por supuesto practicados sobre todo todo lo que era su te su trabajo sus derechos pero es que aquí también está todo el contenido el trabajo de estos periodistas que ha sido violado aunque al final no se haya pero si se es decir aquí ha habido un secuestro lo que se dice es que al material secuestrados se le ha tratado muy bien

Voz 9 22:27 la protección de la fuente es fundamental para para el periodismo y el periodismo es fundamental para una democracia quién se va a fiar de un periodista quién se va a fiar de proporcionarle una información sí sabe que a lo mejor pasado mañana un juez le puede secuestrar como tú dices son de la policía que le puede costar el tele

Voz 1501 22:42 no lo que decía ahora mismo Gloria viseras Airways el blogger claro Ron que no es una traducción que llama para denunciar un caso un escándalo que además siempre como todos sabemos los periódicos las radios televisiones somos el último recurso de gente que ya no tiene ninguna solución cómo va a hacerlo hoy con unas mínimas garantías sabiendo lo que ha ocurrido

Voz 9 22:58 por qué cambiamos el rumbo a ver si Roberto tiene razón vamos a la Antártida ojalá

Voz 15 23:02 al lado

Voz 2 23:13 palabras de mujer Íñigo

Voz 1826 23:14 qué ponemos rumbo a la Antártida porque ahí es donde se van a encontrar casi ochenta mujeres esta es la tercera edición de Un proyecto que tiene el empeño de convencer a la gente que mueve el mundo de que el cambio climático es ya una realidad eso por una parte de que las mujeres deben ser no sólo activistas sino también parte de las decisiones para el cambio bueno hemos hablado ya aquí en más de una ocasión hemos hablado con sus protagonistas de ese programa australiano Howard Brown impulsado por Acciona que quiere crear en un plazo de diez años una red internacional de mil científicas destacadas para que generen de hecho ya está generando una red un impacto a nivel mundial va a dar el pistoletazo de salida esta tercera edición el próximo lunes treinta y uno de diciembre pero hoy podemos reencontrarnos con la voz de Alicia Pérez Alicia Pérez es ya una una vieja conocida para este programa estuvimos hablando con ella antes de partir a la expedición hace un año

Voz 17 24:11 es más mujeres sean líderes en esta lucha que más mujeres estén en puestos de liderazgo que más mujeres estén tomando decisiones sobre estos temas que más mujeres puedan tener voz en las políticas y en la toma de decisión de temas de cambio climático que no haya visibilidad y que no haya mujeres en ciencia nos perjudica a todos porque nos perdemos talento nos perdemos creatividad que luego beneficia tanto a hombres como a mujeres yo creo que ahora mismo se necesitan ambas cosas pero yo creo que la política independientemente del dinero también ayuda a concienciar a la gente no si hay una política detrás respaldando científicos respaldando iniciativas sociales

Voz 1826 24:55 Alicia Pérez es bióloga marina una de las mujeres de de de la última edición de la pasado Brown que nos escucha nos habla desde Costa Rica Alicia Pérez qué tal buenas tardes

Voz 13 25:07 hola qué tal muy esperado en vigor sólo empezar

Voz 1826 25:12 pues pues nosotros te recordamos si recordamos aquellas Pablo las tuyas que que estás haciendo en Costa Rica por cierto Alicia

Voz 13 25:21 primer disco quieren es decir que mi nombre completo es Alicia Pérez Porro Alicia Pérez hice alguna que nada que estoy de vacaciones en Costa Rica que lo hacía cuando él Iker

Voz 1826 25:35 en cuerdas aparte de haber refrescado ahora la memoria imagino muchas sensaciones escuchándote qué es lo que más presente tienes de aquella edición porque van a ser consejos que ahora te voy a pedir que le des a una de las nuevas involucradas

Voz 13 25:48 pues lo que tengo más presente es la puerta que absorbí es del resto de las mujeres de alrededor en nosotras creo que llegamos a ser setenta hay siete mujeres impune Osán yo me bajé desde barcos volví de la Antártida son energía para pagar un tren no era como como Sierra realmente Si nos dejan a nosotros el tema del cambio climático en nuestras manos no os preocupéis chicos que lo arreglamos pisto muy yo me bajé de ese marco

Voz 1826 26:20 bueno pues en este próximo grupo que digo emprende ya la tercera edición el próximo lunes se encuentra fíjate qué casualidades está Melania guerra que es una ingeniera mecánica de Costa Rica que creció soñando con la exploración de ambientes extremos que que ha trabajado para la NASA que es investigadora científica estudia la contaminación acústica Melania qué tal buenas tardes

Voz 10 26:43 hola soy saludo de de ocho a también

Voz 1826 26:47 eso es estás ahí en Ushuaia le os podéis saludar eh Alicia Melania Melania Alicia

Voz 10 26:52 me todo

Voz 1826 26:57 se han saludado ya

Voz 13 27:00 sí pero nadie me lo había tú estás muy involucrada

Voz 1826 27:02 en traducir el conocimiento científico para la toma de decisiones internacionales pero pero como se hace desde tu campo de la investigación científica que que es lo que haces tú exactamente en el labio

Voz 13 27:14 esta victoria como investigadores científica en la Academia fue más que todo enfocado a estudiar el ruido submarino en este es el estudiar la contaminación acústica es que generan las actividades humanas al insertar ruido bajo el agua y haciendo trabajo de campo durante más de diez años en especialmente en el Ártico pidan esta más y más de la relación que existe día entre los países por ejemplo en el caso del arte de impresionante el caso de Rusia con EEUU colaborando cuando en temas políticos diplomáticos de tan difícil y tan pensada relación entonces ahí puedo me empecé a interesar en como la ciencia que yo produzca u otros producen puede ayudar a solventar esas relaciones a a mejorar también la geopolítica local internacional el ruido volvió de atún tipo de contaminación en el que a veces no pensábamos pero cualquiera de nosotros que estábamos en un bar o en una fiesta muy ruidosa sabes que afecta a nuestro comportamiento

Voz 10 28:16 lo mismo pasa con los animales bajo el mar que

Voz 13 28:19 eh en lugares donde pasan muchos barcos hay mucho tránsito o las actividades como la exploración de petróleo de combustibles fósiles todo eso genera ruido que los Face no querer estar en ciertos lugares o cambiar sus patrones de comportamiento cambiar la comunicación que existe entre los machos y las hembras para ponerse de acuerdo para ir a la reproducción entonces vemos algunos cambios crónicos a lo largo de muchos años que eso es otro más de los impactos que el cambio climático ha acelerando

Voz 9 28:49 si alguno estos cambios perdóname podría provocar incluso la desaparición de alguna especie marina

Voz 13 28:55 claro hemos visto patos y que son por ejemplo los cuando están instalados las las ballenas hacen en algunos lugares que se ha relacionado por ejemplo con ejercicios militares de sonar que no hacen callan porque quedan sordos están uso y son animales que son muy muy sensibles al sonido ellos si el portavoz de abrir los ojos bajo el agua es que no se puede haber muy lejos entonces el sonido que les da una una percepción de su entorno y les ayuda a encontrar

Voz 18 29:25 a su comida protegerse de depredadores

Voz 13 29:28 a comunicarse a largo a las largas distancias entonces todos los sentidos ese afectados cuando hay mucho ruido alrededor puede a lo largo de muchos años protegido contribuyendo a la la al declive de las poblaciones

Voz 10 29:44 yo no agregado agregaba

Voz 13 29:47 muchos otros impactos del cambio climático sino

Voz 1501 29:49 Melania la la contaminación acústica por los impactos de las prospecciones petrolíferas yo quería hacerte una consulta desde el Mediterráneo te hablo desde de retroceden lo cómo influyen estos impactos sonoros en las prospecciones de petróleo sobre los cetáceos porque las las compañías que los hacen les les quitan importancia dice bueno esto no es tan importante el impacto no es tan fuerte

Voz 13 30:08 claro yo creo que los impactos que menos saturado por ejemplo otros compra mi nociones como la química o el plástico que yo lucieron es la atención la contaminación acústica es un poco menos se ha estudiado la edad los últimos veinte años hizo vemos que si hay afectación depende de las pecie hay algunas especies que bucean y nada muy profundo se disparan hacia la superficie cuando se asustan con los ruidos de la explotación petrolera

Voz 1826 30:34 entonces ese cambio a precio de pasar muy pronto

Voz 13 30:37 mundo la superficie porque están asustados que genera que es lo explotan sus internos y los tímpanos ya se hace a esa afectación física del de lo vivido en la que los los sordos temporalmente terminan encallados en las playas en el caso de Canarias por ejemplo un caso muy conocido con el con el sonar con los ejercicios militares que que llevó al también podría tener

Voz 9 31:02 qué interesante la verdad es es sensacional

Voz 1826 31:05 a Alicia está escuchando además atentamente desde allí desde Costa Rica país de origen de Velandia además Alicia que desde luego domina el campo éste del que estamos hablando ella desde su disciplina como bióloga marina y te te te notaba ahí que estabas escuchando Alicia no sé si querías intervenir muy atenta a todo lo que es ponía Melania desde luego con el convencimiento de que estamos dejando la herencia el relevo de esta tercera edición en muy buenas manos no Alicia

Voz 13 31:34 el por buenas manos la verdad es que yo conocía Melania ya unas veces me fascina la disciplina que que de investigación en la que ella está metida yo debía justificar no sé absolutamente mago yo me dedico otro otros temas yo soy más de temas de genética y genómica

Voz 10 31:50 pero pero hablar con ella

Voz 13 31:53 es fascinante no sólo por por la disciplina que ella toca sino también por el recorrido que tiene ella no de cómo empezó ella estando en temas de investigación sigue ahí se dio cuenta que quería participar en la en la toma de decisiones y se trasladó al campo de de la diplomacia científica que se enraizadas da como para que le hagáis una entrevista durante hora es

Voz 9 32:14 es que sobre todo sobre todo sobre todos nos permite cambiar la mirada de los profanos no porque ahora estamos muy preocupados en estos días porque Japón va a volver otra vez aquí

Voz 1826 32:22 zar masivamente ballenas y estábamos muy poco

Voz 9 32:25 copados por la caza directa y resulta que las podemos hacer morir sencillamente con un exceso de ruido en los océanos y me parece que es una mirada muy interesante para saber que cualquier cosa que hagamos los humanos pues puede tener una repercusión que al final se acaba volviendo contra nosotros

Voz 13 32:40 la clave creo otra hermana Lombán tratantes no es esta vez entorpeciendo que lo que lo que tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos sólo una especie más que en el PP en esta no es algo que que no que no nos damos cuenta somos la especie dominante somos la especie eh que siempre creemos que tenemos más derecho que otras y al final esto es un equilibrio si yo creo que has expresado muy bien cualquier cosa que hagamos nos pueda jugar en nuestra contra aquí no todo el mundo es consciente de ello

Voz 1826 33:12 Alicia Pérez Porro Melania Guerra y Alicia Pérez Porro desde Costa Rica de donde es Melania Guerra que ya está en Ushuaia donde arranca esta esta tercera edición de la expedición muchísimas gracias y muchísima suerte y feliz año a las dos

Voz 13 33:28 como igualmente Haimar treinta tener

Voz 7 33:38 cada vida tiene al menos una historia

Voz 21 33:40 a algunos les cuentan otros las leen para unos y otros los muchos libros esta semana nos visita la periodista y escritora Julia Navarro

Voz 2 33:51 perdí la casi perdió la novela así

Voz 7 33:54 entonces entiendo que ir a casa a recuperar la novela

la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 31 38:31 Plaza Murillo me siento muy sola ir a Nico la estatua me mi va despacio se sientan no al museo

Voz 21 39:10 ahí nos vamos a ir enseguida en el Museo del Prado no nos nos va a situar la polémica que propone Isaías Lafuente es veintiocho de diciembre pero esto que van a escuchar no es ninguna inocentada ya sabemos que estamos en una socia

Voz 1826 39:22 la hiper conectada en la que todo tiene repercusión cualquier paso que uno da pues es es susceptible de de ser criticado estamos en la era de los que llaman los he ofendido mitos otras los odian es los haters voraces los críticos por vocación que están pendientes siempre de cualquier cosa de cualquier movimiento con el diente afilado constantemente pero ya digo atención a lo que sirve como punto de partida de la polémica de hoy que planteabais

Voz 6 39:48 ayer la fuente porque no sé yo si todo

Voz 1826 39:50 mundo puede opinar de todo

Voz 6 39:56 la polémica

Voz 9 39:59 sí porque la polémica no está en el Museo del Prado sino en una opinión en una crítica sobre el Museo del Prado que se coló en Trip Advisor en agosto y que se ha hecho ahora viral en ella el usuario se muestra decepcionado primero por el precio que considera un atraco después porque hay muchos cuadros y promete no le dejaron sacar fotos oye vamos a ver sobre sensaciones subjetivas no opina haremos lo gordo es cuando este individuo se empieza a quejar de que los cuadros son antiquísimo y sus marcos son obsoletos y pide que hay muchos con motivos religiosos

Voz 0827 40:33 retratos reales que no representan a una sociedad moderna y laica Nos ha fastidiado es que es el Museo del Prado para ese de espaldas ya cuando afirma que el museo está anclado en el siglo pasado el siglo XX del que no creemos que haya obras en el Museo del Prado y además que tiene muchas obras de la Guerra Civil bueno no sabemos que habría bebido este hombre antes de entrar a ver el Prado se nos acumulan desde luego los adjetivos para referirnos a esta persona pero para ser finos para ser elegantes para frase haremos a Joan Manuel Serrat

Voz 7 41:06 siempre hay alguien que va despistado

Voz 0827 41:08 por la vida evidentemente esta elevada critica no ha hecho mella en las visitas del Museo del Prado las visitas en los meses siguientes han crecido respecto al año anterior tampoco creemos que le hará mella al extravagante criticó que se haya aireado su ridículo en todo el mundo quizás eso sí debería

Voz 7 41:28 de darle una vuelta a la página web

Voz 9 41:31 el padre y hizo a sus criterios de publicación a los criterios de publicación de sus comentarios hombres salvo que quiera convertirse finalmente en una web de humor

Voz 1826 41:42 es la web de esta de las opiniones la que debería darle también una vuelta a sus criterios de alojar cualquier opinión que que te parece a ti Matías todo

Voz 1501 41:50 lo que que este ciudadano que es lo que llaman el periodismo ciudadano no los hemos cargado a los críticos a todos los que museos crítico analistas para que cualquiera pueda serlo luego pasan estas cosas pero

Voz 1826 41:59 bueno es es un buen ejemplo entonces de lo que dices e ignorancia es demasiado bien

Voz 1501 42:03 entonces habrá que elegir como bien planteaba Isaías para yo creo que él no actúa desde la iconoclasta no de cómo un artista como un artista contemporáneo que reniega de sus antepasados sino que lo que sí critica y eso poesía interesantes la experiencia del museo es decir en su comentario habla genéricamente de masificación de un exceso de vigilancia de una burocratización es decir él él es verdad que estas personas protege el material más valioso de España pero él se queja de la experiencia que tuve el Museo del Prado y eso yo creo que sí puede ser interesante porque nos adentramos Roberto en un en un año donde lo básico es la experiencia que ya no la posesión sino la experiencia que tengo de las cosas hay un verbo ya en inglés supongo que se traducirá que ser experiencia sin no está claro que para para este señor la experiencia del Prado fue totalmente catastrófica sorprende realmente que se queje de que no represente una sociedad moderna y laica pues tiene a pocos a pocos metros de ahí tienes Reina Sofía que es y representa ya una sociedad ha llegado mucho más dinámica la del siglo XX además es decir efectivamente confunde los siglos pero yo creo que incluso esta esta pieza que kitsch o como dirían nuestros antepasados pues surrealista desde luego pues tiene tiene puntos aprovechables

Voz 1826 43:11 pero yo creo que de esta pieza este pieza no es esto perdona me lo ha puesto ahí a buen Matías porque este pieza no es exclusivo e estoy repasando también porque lo hemos visto en la recolección que hace de opiniones sobre el Museo del Prado Huff Post a partir de de este que se ha hecho viral y hay otros que van más o menos por la misma línea dice otro usuario eh otro visitante vale si eres un fan de la historia y la religión porque es todo lo que hay hay muy poco espectáculo lo terminas en treinta minutos más dice me no pensé va a tener más pinturas lo vi muy vacío de sin sentido un último el museo es únicamente de pinturas y unas cuantas esculturas no nos gustó Si no te gusta mucho los museos este definitivamente será el peor

Voz 9 43:58 yo es que creo que la polémica va por ahí no nos no por la sensación subjetiva que pueda tener un individuo a la hora de visitar un museo y que efectivamente vea que hay trabas que a lo mejor se podían suavizar o que a lo mejor deberían no existir o que a lo mejor debería estar presentado de otra manera pero claro tú no puedes ir al Prado salvo que vayas desde la más absoluta ignorancia decir que hay cuadros antiquísimo es claro que hay cuál los de Reyes claro es que la esencia del Museo del Prado es un museo basada en las colecciones reales de Reyes que son antiquísimo porque fueron de otra época entonces esa demostración de ignorancia absoluta yo creo que ya elimina cualquier otro criterio no es verdad que de cualquier libro aunque sea un libro pésimo y fatalmente escrito seguramente siempre encuentras una frase por lo menos o al menos un párrafo mito que a lo mejor te puede aportar algo

Voz 1501 44:45 pero desde luego lo del este individuo

Voz 9 44:47 es absolutamente impresentable

Voz 1501 44:50 a en beneficio del autor Isaías voy a no a corregir presupuesto sino que yo emplearía inocencia no en vence en vez de ignorancia no no no pero

Voz 1826 44:57 yo creo que la inocencia es un poquito más más o menos atrevida se terminó

Voz 1501 45:05 sí plantea pero se plantea una interesante lo de moderno y laico que dicen entonces es lo que nos planteamos muchas veces con las obras literarias hay que quemar las obras clásicas que atentan contra valores vigentes es decir que que representan escenas que hoy serían absolutamente insoportables y a mí lo que me ha recordado pero esto sigo en conocimiento es la postura también radical que que que tuvieron artistas ensayistas de gran talla como Antonio Saura Arroyo contra el Guernica no Antonio Saura escribió un libro un panfleto lo mismo que era contra el Guernica cuenta que el griterío demente contra la sacralización excesiva estas los comentarios que tú mostradas ellas ahora va un poco este sentido no esperaba que el Prado era más bueno pues es que exigimos tanto de la experiencia que ni el Prado puede contentar

Voz 1826 45:47 a mí lamentablemente no me no me recuerda no me remite a ese Visor dio un turbio de la historia al que te al que te refieres a mí me recuerda más que que vi una película española Un poco a poco simple si se quiere el gas pero que habla mucho de de esta nueva era en la que estamos viviendo es que en un momento determinado dice me voy a ir a Italia me voy a su capital que es Venecia dicen hombre no la capital de Italia Roma dice

Voz 1501 46:11 respeta mi opinión no vas a contar hay una hay una expresión durísima y que por tanto voy a atribuir que es de Umberto Eco que decía ah pues el fallecido semiólogo decía las redes sociales toda esta vorágine de que todos efectivamente opinamos de todo lo que ha hecho ha sido concederle altavoz al tonto del pueblo así lo decía eh así lo bueno somos muy bruto

Voz 1826 46:32 dos muy salvajes mira a otra cosa

Voz 1501 46:34 de qué pruebas esto que estamos diciendo

Voz 1826 46:37 un dato que evidencia por una parte la influencia del tabaco no sólo en la salud también en la contaminación del del planeta el lo poquito que cuidamos nuestra nuestra casa de los seis billones de cigarrillos que se fuman cada año en el mundo tres de cada cuatro tres de cada cuatro si es decir cuatro billones y medio de colillas acaban tiradas en las calles o espacios naturales en playas ríos esto es lo que dice un informe científico de la Organización conservación del océano que recuerda que las colillas suponen ya el trece por ciento de los residuos del mundo y además estamos ante un material que no se desintegra fácilmente nos escucha Federico García que es coordinador del proyecto lo libera de SEO Bird Life Federico García qué tal buenas tardes

Voz 18 47:19 muy buenas tardes a ver

Voz 1826 47:21 cuál es el efecto real de una simple parece una simple colilla una una pero es que estamos hablando de millones de colillas cual se cuál es el efecto en el medio ambiente

Voz 18 47:30 bueno pues desde ciertas sustancias químicas que tienen las colillas que su tiempo de desgravación que hay autores que cifran entre siete a doce años porque hay algunos que llegan ha estado veinticinco años para variar un poco en función de las condiciones meteorológicas y el lugar donde se encuentre pues van sueltas de las sustancias pues llegar a contaminar hasta cincuenta litros de agua

Voz 13 47:53 si alguno de los componentes de esos colilla

Voz 18 47:55 son cadmio que puede ser acumulativo o por ejemplo de arsénico Ibi es es vio como látigos pueden llegar luego a la cadena trófica nuestros estamos el Macarena

Voz 10 48:06 diga algo no falta menos pues llegaba

Voz 18 48:09 había estudios de aves en los que la ingestión puede llegar a provocar la muerte porque en el tracto digestivo se hinchan ir al final producen problemas graves en las