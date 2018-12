La Ventana (28/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1454 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias primera conexión con la Dirección General de Tráfico hay problemas para circular a esta hora en la AP siete por un accidente y algunas complicaciones en Toledo Sevilla Vitoria Jorge López buenas tardes

Voz 3 00:17 buenas tardes efectivamente empezamos donde en Tarragona donde un accidente provoca el corte de la autopista AP siete Monroy del Camp hacia Barcelona mucha precaución en esta zona en Madrid pocos problemas de entrada tan sólo por uno en El Molar y por la A6 en el Plantío en Álava al vuelco de un camión en Vitoria retiene el tráfico en la A uno en sentido Madrid además tráfico lento hasta ahora en Toledo en la A5 en Santa Olaya hacia Badajoz en Sevilla por accidente la salida por la cuatro en el entorno del aeropuerto en sentido Córdoba en Córdoba retenciones la salida por la A cuatro en el entorno del Polígono Guadalquivir en Cádiz por avería en la carretera A trescientos ochenta y uno en los barrios hacia Jerez

Voz 1454 00:50 habrá huelga en Ryanair después de Reyes no ha habido acuerdo entre la dirección de la empresa y los sindicatos en la reunión que ha concluido hace unos minutos en el servicio de mediación están llamados a la huelga a los tripulantes de cabina Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 01:02 buenas tardes los sindicatos USO Sitcpla han convocado huelga los días ocho diez y trece de enero su reivindicación central sigue siendo como en sus movilizaciones anteriores desde el verano que se les aplique la legislación laboral española ignora irlandesa Ryanair

Voz 0827 01:18 se ha comprometido a ello para el próximo treinta y uno de enero

Voz 0527 01:21 lo pero el problema es que no se va a aplicar a todos los trabajadores apunta Ernesto Iglesias responsable de vuelo de uso en la aerolínea que escenifica así la posición de Ryanair en este asunto

Voz 4 01:31 yo sólo hablo en nombre de mis trabajadores de los de Rayan entre un tercio los demás están con las agencias y seguirán con ese modelo como mínimo cuatro años más

Voz 1454 01:40 y seguimos recogiendo valoraciones a la aprobación del anteproyecto de Ley de protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia se amplía el plazo de prescripción de los delitos más graves en La Ventana hemos hablado con Gloria viseras fue gimnasta ahí denunció en dos mil doce a su antiguo entrenador por abusos sexuales y trato vejatorio los hechos no pudieron juzgarse porque habían prescrito hoy estaba contenta por todo lo que se ha avanzado

Voz 5 02:02 a un paso de gigantes es un mes una acceso a la justicia muchísimos muchísimos supervivientes en mi caso es de haber estado Estalella aprobada en en en dos mil doce cuando yo denuncié habría podido juzgar a mí amistoso

Voz 0527 02:18 pero sí importante

Voz 5 02:20 yo hice yo puse la denuncia sabiendo que no iba a ir a ningún sitios para proteger a los niños que más niños que vivían ahí

Voz 0527 02:29 sí es muy importante vamos muy contenta vamos con los deportes iban Álvarez qué tal buenas tardes Rafa Nadal ha regresado a las pistas de tenis casi cuatro meses después de su lesión lo ha hecho con derrota en las semifinales del torneo de exhibición de Abu Dhabi

Voz 0838 02:42 ante el sudafricano Kevin Anderson otro nombre propio es el de Lucas Hernández el defensa del Atlético de Madrid ha dicho en Francia en el diario Le Figaro que está feliz en el Atleti pero que si llega una oferta de Un prodigio interesantes se lo pensará y además a las seis y media en Euroliga Fenerbahçe Real Madrid ya las nueve Herbalife Gran Canaria

Voz 1454 02:57 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:01 cadena SER Madrid el

Voz 1258 03:04 no regional ya ha trasladado a los primeros Mena a una residencia colindante con el Instituto San Fernando de las tablas

Voz 1826 03:10 ha hecho a pesar de que la justicia no resuelto aún el

Voz 1258 03:13 contencioso presentado por algunos de los padres Éstos consideran que no existe un informe técnico sobre las condiciones de habitabilidad de la residencia y creen que el Gobierno de Garrido ha prevaricado por trasladar a los menores sin que se haya pronunciado la justicia hoy en SER Madrid Norte algunos padres han explicado los motivos de su oposición

Voz 6 03:30 como no sabemos ni quién avenir que prescinden de que preparación e quién sólo monitores que acompañan como le van a acompañar en qué condiciones van a estar porque todos los activos de información que creo que sería básica haber informado a los padre desde la Comunidad en ningún momento se no se ha informado lo que queremos es pues que el centro cumpla e ir pueda desarrollar su actividad lo mejor posible

Voz 1258 03:50 el presidente Garrido ha explicado que hay quince municipios que acogen venas y que no se ha registrado en ninguno de ellos ningún incidente más asuntos la Comunidad va a destinar un millón y medio de euros en ayudas directas para los cuarenta y nueve municipios más despoblados de la región afectará al lugar es como Patón es Villar del Olmo Canencia o Roble Gordo este último tiene sólo cuarenta y cinco habitantes dos niños su principal motor económico es el bar del pueblo

Voz 1454 04:15 hoy a Cano es la alcaldesa

Voz 7 04:17 yo siempre pienso que ahí sigue habiendo ciudadanos de primera y de segunda y siempre lo he dicho no yo no sé porque eh yo misma que vivo en la sierra o cualquier otro vecino de cualquier municipio de la Sierra ya no sólo de rubro gordo no puede tener acceso a una fibra óptica

Voz 1258 04:32 dos jóvenes que viajaban en un coche robado documentación han resultaron heridos muy graves en un accidente de tráfico en la M veintitrés tras colisionar con un turismo han sido trasladados al Doce de Octubre y una cosa más la operación salida deja esta hora complicaciones en dos puntos de las carreteras madrileñas en la uno a la altura de El Molar hiela seis en El Plantío ambas de entrada trece grados a esta hora en el centro de la capilla

Voz 1454 05:00 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 1 05:09 servicios informativos

Voz 8 05:16 hola buenas tardes a todos siento interrumpir estamos aquí a tope preparando el el la portugués de este año ir tengo una persona que eh hola buenas tardes son quiero hacer una pregunta me permiten Chesley a ver usted por lo que sea este fin de año y lo va a pasar solo sola se sola solos sale pues no se preocupe porque no va estar solo no porque Especialistas secundarios volvemos un año más hacer a favor va a volver a ser lo que esa Burgoso ese programas que te lleva de la manita de dos mil dieciocho a dos mil diecinueve íbamos a tener invitados como por ejemplo a Manuel Burque Ignatius Berto Broncano Mundo Today coronas y muchos más humoristas que te con hacer sentir Liébana excelso sentir feliz pero con toda mi familia muerta crees que sentir felicidad estoy sola porque han muerto bueno pues en ese caso aunque sí aunque ahora que lo pienso estar en las

Voz 9 06:04 las Canarias en todas las Islas Canarias y recuperando goza ahí recuperando Polly rabo

Voz 8 06:18 sí pero por las Islas Canarias no por vuestro programa Canarias una hora menos es más

Voz 0827 06:23 pero que mucha más

Voz 8 06:26 no

Voz 10 06:29 amigos quiere vivir el ambiente navideño y nada mejor que venirme a Goya en Madrid descubrir que Iván me va a dar un buen consejo a que si te gusta la música me dedico a esto los único óleos pero si no existen que no mira un altavoz bluetooth que son BIC Rubio luminoso cambia de color que reproduce tu música favorita esto como regalo voy a quedar divino para que digan que los únicos

Voz 11 06:52 existen sí que existe todo pasarle flat claro y es que los mejores regalos esta Navidad están al snacks y además nada bien suena de lujo

Voz 10 07:00 Icono oye lo voy a emparejar con mi móvil vale lo dejamos y hacemos una si con la magia la magia venga vamos a ponerlas

Voz 12 07:09 deporte

Voz 13 07:14 nos une a todos estando asume el fútbol busca

Voz 1 07:20 se une el motociclismo vino en el baloncesto

Voz 13 07:28 Nos une todo

Voz 1 07:36 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias síguenos también en el Larguero punto es apenas eh

Voz 14 07:57 porque sabemos que eres muy de que te regalen que llegan días de regalos en Hipercor llena supermercado El Corte Inglés queremos hacerte un regalo del diez por ciento de todo lo que compres para que lo utilizas en una próxima compra

Voz 15 08:08 por ciento de todas tus compras de alimentación droguería híper

Voz 14 08:10 debería de rescate sube hasta el treinta y uno de diciembre en Hipercor y a supermercado El Corte Inglés mucho más que buenos deseos

Voz 16 08:18 en BP cada repostaje te lleva más lejos

Voz 15 08:20 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 17 08:29 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido

Voz 15 08:35 distintos factores más información en BP te lleva más lejos

Voz 17 08:37 punto com

Voz 18 08:38 imagínense un equipo de fútbol en el que jugaran

Voz 12 08:41 vi un Futre tren hotel Piero Zidane

Voz 18 08:50 lo que parece imposible en la vida real es posible en la radio

Voz 10 08:56 los cuarenta clase sur con todos los números uno de la música escucho en la radio Ci en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta Classic

Voz 12 09:12 La Ventana con Roberto

Voz 15 09:14 Sánchez

Voz 1826 09:16 las cinco y nueve minutos cuatro y nueve en Canarias enseguida abrimos la última unidad de vigilancia del año pero a ver estas navidades aquí en la SER estamos dedicándole unos minutos hablar de la ilusión de la Navidad hemos repasado momentos que despiertan esa emoción y hoy hablamos de la ilusión de la ilusión de decirte y elegir tú

Voz 1454 09:33 mejor look para estas fechas Laura Piñero qué tal hola hola Roberto qué tal

Voz 1280 09:39 elegir lo que estos días tiene algo de especial así que hemos hablado con la estilista de moda Isabel Sánchez para que nos dé un par de consejos prácticos el primero debemos quitarnos el miedo a llevar brillos vestimenta llamativa si que hace ilusión adelante en Navidad los brillos están justificados esto mismo se aplica según la experta para las corbatas el traje o el esmoquin la Navidad es uno de los mejores momentos para lucir los en distintos colores si después de todo no te quieres complicar Se puede optar por el negro o el rojo por unos complementos llamativos o por completar el look con un buen tacón sobre todo la experta nos aconseja que nos olvidemos de las críticas y nos dejemos llevar por la ilusión

Voz 20 10:26 tan es mi ilusión un mensaje en colaboración con el corteinglés

Voz 12 10:35 es que usted habla muy mal así llegamos a las

Voz 22 10:44 no en la mañana invitándoles como siempre a dormir a dormir A vivir que son dos días tengamos en cuenta las sentencias que ha emitido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para aplicarlas a nuestra legislación que no disponemos moscas a cañonazos y que no disponemos moscas a cañonazos

Voz 23 11:01 los manifestantes portaban campar Ramón Camps

Voz 16 11:04 Art portaban

Voz 24 11:08 pancartas piensen que las obras están poniendo en peligro la seguridad de sus hijos cuando circulan camiones de gran tonelaje además una abuela sobrevuela una abuela sobrevuela constantemente el patio de si la marquesina de la puerta Price

Voz 22 11:19 Pal entre las medidas puestas en funcionamiento para reducir el gasto del consistorio destaca la congelación de los concejales la congelación de los concejales y personal de confianza

Voz 24 11:29 les son aquí en Cantabria los puntos conflictivos los putos cultos puntos conflictivos poda

Voz 23 11:34 hemos cometer errores iban los errores

Voz 24 11:37 rápido hay que emitir esta Pinto esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 1 11:45 bucean aquellas de V unidad de vigilancia

Voz 16 11:56 la Unidad de Vigilancia informe cinco siete uno lo mejor de este de este año ya hay que año

Voz 1826 12:03 yo cuando hemos salido que que hemos salido mucho aquí hemos dado la

Voz 0827 12:06 vuelta por toda España comenzamos esta unidad de vigilancia que suele ser resumen del año pero de estos días antes Roberto un par de permitas una de este corrector que es equivocó corrigiendo me suele pasar a veces Gabriel Martínez Calixto Luis de la Encina y Alejandro Pérez no lo recuerdan ávido un brío de luz para que un acuerdo entre plantilla directivas para que caiga en vez de corregir la higa con haga ahí me recuerdan que no es lo mismo volveremos a ver que el verbo hacer dije haga debí decir haya haya haya así que nada caí y ahora ya soy libre para corregir a los demás es muy bonita estados de Joan Solés que nos envían Carmen Espinosa ya Enrique Legarra sobre las consecuencias de la erupción del volcán Etna en los últimos días

Voz 24 12:55 la lluvia de ceniza Chavo a perder sus coles acelgas apio zanahorias espinacas o porros o porros

Voz 0827 13:03 bueno aquí peleando cultivaba marihuana sino porros aliados y todo no es dices sí sí sí sí sí sí sí nos persigue además preside suponemos que serían puerros pero no lo sé vete vete a saber bueno buenos viajes desde luego sea ganarán en Italia se cultivan porros aunque para buenos días que los nuestros que has sido eso sí un año muy viajero desde Finisterre hasta Cabo de Gata damos está en ninguno de los dos sitios ni en Finisterre en Cabo de Gata pero nos hemos recorrido España de punta a punta y acabamos un poquillo afectado Roberto por los trayectos por los cambios horarios

Voz 10 13:38 cadena SER

Voz 1 13:41 servicios informativos

Voz 24 13:46 son las tres son las tres las cuatro en Canarias

Voz 15 13:48 son las tres las cuatro en Canarias las cuatro en Canarias buenas noches

Voz 0827 13:51 qué ha pasado con el huso horario de Canarias que tengan cuidado los Especialistas secundarios con su programa de fin de año ha cambiado la campaña que vayan cambiando la campaña efectivamente y atención en otros lugares porque desde hace algún tiempo venimos observando según paseamos España que se producen no solamente cambios al viajar a Canarias pasa también en Bilbao son las dos la una en Bilbao tuvo una en Bilbao pasa también en Valencia son las cuatro las tres en Valencia las tres en Valencia o pasa incluso en mi tierra en Castilla y León con una diferencia horaria además bueno yo creo que es la más peculiar de las que hemos localizado

Voz 16 14:26 son las dos y veintiocho minutos son las dos y veintiocho minutos las ocho y veintiocho minutos y medio de la tarde

Voz 0827 14:34 así va a en la tarde de la tarde así vamos en Castilla y León Roberto oye en esa tierra precisamente comenzamos el Tour de La Ventana en este año dos mil dieciocho en Soria que es una provincia con una riqueza natural extraordinaria con avispas por ejemplo que se comen ovejas

Voz 25 14:53 eh advierten a los agricultores de que avisan a la Junta si ven avispas de gran tamaño de Tora Si patas negras porque se comen a las ovejas porque se comen a las ovejas a las abejas perdonen las becas pero

Voz 0827 15:02 entre varias yo no imaginaba entre bueno sí podría ser también avispas que comen ovejas que deben ser hombre avispados grandísimas desde luego con grandes ubres incluso con hombres dobles

Voz 26 15:14 la conseguir las entradas pude acudir al Corte Inglés o tecleando en internet tres uves dobles tres uves dobles ticket civil punto com

Voz 0827 15:22 tres uves dobles que eso sí que tiene que ser la leche

Voz 1826 15:26 bajas tetas eh sí sí desde luego

Voz 0827 15:28 se hiciera San Sebastián para celebrar los cincuenta años de la librería Lagun

Voz 27 15:35 qué medidas que me da que me den

Voz 15 15:38 china

Voz 27 15:40 Vendée CD

Voz 0827 15:45 un programa que hicimos desde el Kursaal que es un sitio bonito muy bonito ahora eso sí sobrio no como otros que hay en el País Vasco

Voz 28 15:53 sorteo de la Copa del Rey que se ha celebrado un hace unos minutos en Bilbao en el museo Guggenheim bastante lujuria bastante lujuria son lugar para este sorteo de la Copa del Rey que nos deja dos

Voz 0827 16:05 buena noticia así es lo curioso será para el sorteo hoy para cualquier otra cosa no bueno estuvimos en San Sebastián la capital guipuzcoana les pillamos haciendo además el presupuesto

Voz 26 16:16 el presupuesto foral de Guipúzcoa que asciende a quinientos sesenta y seis mil ochocientos veintiún Mike

Voz 29 16:24 mucho lío me Junio vamos a ver si empiezo de nuevo con la clara es que tiene tiene su miga bueno quinientos sesenta

Voz 24 16:31 hay seis mil ochocientos veintiun mil euros era aprobado el viernes este presupuesto lo vayan a

Voz 0827 16:38 es es que nadie desde el presupuesto porque a las cosas van muy bien en el País Vasco y en Guipúzcoa no se vayan a torcer aunque es un sitio en el que pasan cosas raras e ya sabes como son los vascos por ejemplo bueno aterrizando donde quieren en plena carretera

Voz 1826 16:53 en las carreteras hasta ahora tan sólo un punto en la L1 ventas sentido Irún carril está cortado un avión luego queremos decir un camión

Voz 26 17:04 la carretera respecto al tiempo las

Voz 1826 17:07 en este caso sería un camión pero puede

Voz 0827 17:09 por qué no aterrizar un avión porque allí en el País Vasco hacen lo que quieren por ejemplo nos cruzamos con grandes cocineros que a veces no recomiendan verdaderas mierdas pero como he dicho antes estas son las reglas

Voz 1826 17:20 más rimbombantes Si yo no recomiendo yo no

Voz 0827 17:23 enviado yo no recomiendo yo no recomiendo a recomienda dar eh son muy seguidores de la radio allí nos quieren mucho en el País Vasco en Guipúzcoa San Sebastián bueno tan seguidores de la radio que incluso tienen alguna patología tienen algún trastorno médico asociado la defensa del acusado pidió la libre absolución por trastorno mental transitorio el trastorno mental transitorio que se arregla debería pegada

Voz 30 17:53 mi

Voz 0827 18:02 bueno y pasamos de viajamos del Cantábrico al Mediterráneo que es un mar de momento no un océano como ha dicho Matías Vallés ya me han mandado algún vigilante para cabecita en la primera unidad de distancia del XIX y allí estuvimos en el Mediterráneo en Alicante en Castellón y en Valencia esa tierra tan azotada por los rabos

Voz 0141 18:21 la policía autonómica ha comenzado este fin de semana a vigilar las zonas más castigadas por los rabo por los rabo por los robos en el ámbito rural de la Comunitat

Voz 0827 18:30 no pues de acabar la pobre pero buen allí la policía autonómica es muy eficaz de tiene pronto a los sospechosos

Voz 0527 18:38 este momento sean detenido a ocho son PSOE

Voz 0827 18:43 una provincia Valencia en donde los niños nacen crecido es bueno que decididos quizás demasiado

Voz 31 18:51 hay una cosa más los padres de un bebé de cuarenta y tres años de un bebé de cuarenta y tres años han sido detenidos después de

Voz 0827 18:57 que llevara a su hijo un bebé

Voz 31 18:59 de nueve meses queremos decir al servicio de Urgencias hospitalarias porque desde la fiebre alta

Voz 0827 19:04 de nueve meses cuarenta y tres años redondea lo dijo ya lo tienes de criado no tiene usted sí si ella otra en Alicante se que tienen problemas es en Valencia tiene problemas con los niños demasiado longevos en Alicante tienen problemas precisamente eso con los pediatras

Voz 32 19:20 ante acoge hasta el próximo sábado el sábado perdón la decimoctava edición del Congreso Nacional de pil pil Pediatría Extra hospitalaria por cierto que este congreso de pediatría de pediatría de las de P veo lo diré de la Sociedad Española de pedí de pedí Pediatría extrahospitalarias porque una cosa

Voz 0827 19:37 no no que le ha costado pero al final lo dijo Alicante esa ciudad en donde fueron pioneros de la celebración del Orgullo no estuvimos en fechas de los bollos tuvimos en abril pero allí conocimos una feria muy peculiar la famosa Feria que dedican a la más rico sería

Voz 24 19:53 de la economía cita destacada hoy en IFA en la Institución Ferial Alicantina

Voz 0141 19:57 más de doscientas cincuenta firmas expositoras muestra las tendencias del calzado y la más rico en pela más rico más lo que minería para la temporada primavera verano dos mil diecisiete en futuro boda a parte de la guerrilla

Voz 0827 20:08 María tiene también otras actividades todas ellas eso sí muy internacionales

Voz 15 20:13 la décimo cuarta edición del festival es ofrece hoy la de triciclo de los títeres del teatro Maravillas tener de tiroides

Voz 33 20:19 de de terror

Voz 15 20:22 la compañía italiana Pari en Vaccaro di representa a las siete y media Angelica la fuga en el Centro Municipal de las Artes

Voz 0827 20:34 vamos con más asuntos de mucha la compañera que no podemos cuando problemas con los idiomas en Alicante problemas también a veces no solamente en Guipúzcoa también aquí con los números en otros asuntos al Consell

Voz 34 20:47 de Justicia y Bienestar Social Jorge Cabré ha asumido las críticas y quejas tramitadas desde la Sindicatura de Greuges más de cinco mil en toda más de diez mil más de cinco mil más de diez mil disculpen más de mil

Voz 0827 20:58 toda la Comunitat estábamos tirando muy por lo alto buena de allí pasamos a Castellón en donde no tienen avispas que coman ovejas ahora sí que tienen problemas con los mosquitos no deben tenerlos porque tienen incluso un diputado especializado en esta materia

Voz 1258 21:13 están fumigar ya estuvimos hablando con la alcaldesa de Almassora Merche Galí también en Torreblanca en varios puntos mañana tendremos

Voz 16 21:20 por cierto al diputado de mosquitos

Voz 1258 21:23 dotado de mosquitos que entre otros temas aborda también en esta cuestión de ventas los mosquitos

Voz 0827 21:30 Nuestra algo de raza después de haber denominado al diputado diputado de mosquitos mosquitos tienen otras peculiaridades en todo sigue sí

Voz 16 21:40 cuando no una de las particularidades de la Fundación Dávalos Fletcher verdad

Voz 0827 21:45 es bueno yo tras otra más otra particularidad más por ejemplo que dan la temperatura no en grados sino en gramos las temperaturas siguen en ligero descenso con vientos flojos variables de componente este en el litoral once gramos once gramos tenemos a esta hora en el centro de Castellón bueno la información del tiempo tiene mucho peso ahí sí tiene mucho peso a ver si va a ser esto como la del Etna eh en Italia que plantan porros bueno y claro después de dar la temperatura en gramos pues los compañeros no saben si están acabando el programa o lo están comenzando

Voz 1258 22:21 las Víctor Palacio muchas gracias por estar con nosotros y muy buenos días buenos días nosotros nos vamos nos despedimos Nacho Viedma estado en la dirección técnica reciban los saludos de Alberto Suárez como siempre en nombre todos los que hacemos

Voz 16 22:31 le este programa Hoy por Hoy Castellón comenzamos comenzamos o mejor dicho

Voz 0827 22:37 eso sí ha pedido sabíamos descubrió pero no sabíamos olvidado es lo que tiene que hacer lo que tiene hacer las despedidas demasiado largas que a veces te olvidas de que te estás despidiendo hizo a corto y eso es lo que te hace corto vuelves a empezar

Voz 35 22:52 eh que echa danos hoy la misma todo dos tigres

Voz 0827 22:58 directo estuvimos en mayo en Salamanca el tiempo allí pasa de manera distinta en una ciudad como Salamanca por ejemplo la madrugada se prolonga hasta el mediodía

Voz 36 23:07 siete veinticinco minutos del medio día siete hay veinticinco minutos del medio

Voz 0827 23:14 siete de las cinco minutos del mediodía no es de la mañana bueno es una provincia con lugares maravillosos como Peñaranda de Bracamonte claro cuando uno pasa por allí pues difícilmente lo olvida aunque después esté en Aranda de Duero

Voz 37 23:28 hola buenas tardes Carlos Flores aquí desde nuestros estudios de la Cadena Ser en Peñaranda de Bracamonte unos estudios que promete ser estupendos en efecto decíamos la nuestro estudio de España en la baraka monte estamos en Aranda de Duero cuando ya hace unas cuantas horas finalizó esa etapa

Voz 0827 23:44 es decir que no estamos en Peñaranda dirigido en Aranda en Aranda de Duero pero estupendos los este hombre emprendidas

Voz 16 23:56 y poco a poco fuimos eleva si llegamos a Babia claro recordamos los mejores refranes de nuestro particular refranero

Voz 38 24:07 a buenas horas mangas largas a buenas horas mangas largas pero está bien ya que pasa ahora

Voz 39 24:12 que yo creo que eran cortas yo creo que va a mí

Voz 24 24:16 María Pérez Esquivel

Voz 0827 24:19 el largas cortas verdes verdes oye que dormíamos pero no pasa nada e te puedes liar incluso llegar a presentar y dirigir hundía La Ventana bueno pero eso como la pescadilla desde que fue primero en los la pescadilla

Voz 9 24:32 allí nos lo que es que Diego o el huevo

Voz 0827 24:36 vaya follón hasta puede llegar incluso a ser ministro

Voz 40 24:42 B no corazón que no siente porque no ve

Voz 0827 24:46 ojo y puedes aprender más todavía llegar a ser presidente de Gobierno como le echamos de menos durante casi

Voz 30 24:54 cuarenta años Melicia no me limito Melendi

Voz 41 25:05 Melenditos de despedir a Mariano Rajoy para no

Voz 0827 25:08 moción de censura estuvimos en Tarragona para celebrar la inauguración de los Juegos Mediterráneos ya allí rendimos homenaje como corresponde al deporte oye que a veces es muy excitante

Voz 0497 25:18 tratar de evitar los problemas que puedan suponer los dos cambios que hace ataque defensa porque los eslovenos sacan vertiginoso vertiginosamente de centro cuando recibe un gol si lo consiguen los hombres de Valero habrán dado un gran paso adelante para estar en la final los eslovenos recorren durante los sesenta minutos los eslovenos recorren durante los sesenta minutos eso también hay que tenerlo en cuenta

Voz 0827 25:36 algo que es lo que tenerlo en cuenta todo para tener preparada después los equipos de limpieza bueno el deporte que es muy excitante que es muy duro no es un

Voz 16 25:45 esto pero es una cuesta terribles son apenas trescientos kilómetros de ascensión trescientos kilómetros de ascensión

Voz 0827 25:52 con un porcentaje del veintitrés por ciento sobre si hay que subir andando empujando la bicicleta pero qué es eso para un vasco una cuesta de apenas trescientos kilómetros aquí estamos acostumbrados a otras cuestas pero en todo caso oye el deporte siempre contado muy bien por nuestros compañeros aunque a veces pues Céline a punto de comenzar el encuentro

Voz 9 26:13 en el Pabellón Fernando Martín recordamos el Fuenlabrada lo ha ganado todo y a todos

Voz 24 26:17 en casa de Canada todo habían sido Capa fue

Voz 0827 26:19 de su casa ganar fuera y salimos del lío y acabamos la temporada en julio en San Feliú mudamos en septiembre en Calaceite cuando se cumplían cien días del Gobierno de Sánchez que alguno se le ha hecho demasiado largo

Voz 18 26:37 siente del Gobierno Pedro Sánchez ha asistido hoy en Oviedo a su primer acto político del PSOE desde que accedió a la presidencia cuando se cumplen cien años de gestación se cumplen cien años de gestión al frente del Ejecutivo pues nada vaya sí

Voz 0827 26:52 era con seis meses ya deben estar sí sí en dos o tres siglos también fueron poco más de cien días los que duro como ministra Carmen Montón pero también a alguien se le hizo muy largo

Voz 24 27:02 ha dicho también que lo va a seguir defendiendo ninguna irregularidad lo defenderá ya fuera del Ministerio de Sanidad donde estado si engaños de Sanidad de Estado cien años

Voz 0827 27:12 luego Hacienda hijos el Ministerio eh te da para hacer el Ministerio el tiempo sí sí el Ministerio del Tiempo efectivamente

Voz 30 27:18 el jeque

Voz 0827 27:23 tuvimos muy cerquita de aquí de Madrid en Móstoles con Javier Gurruchaga Javier Gurruchaga

Voz 23 27:31 muchas gracias buenas tardes España Japón que maravilla Móstoles gracias a volcar podía

Voz 0827 27:44 no saber da el micrófono a las cuatro ya haberle hasta las siete de la tarde Roberto eh es un fenómeno Gurrutxaga y es un fenómeno esté otro fenómeno meteorológico tan propio de aquí de la Comunidad de Madrid

Voz 24 27:56 buenos días ha refrescado un poco menos que en Toledo diecinueve grados en el centro de la capital de alerta amarilla por fuertes rubias por fuertes rubias lluvias hoy de Madrid Nos vamos

Voz 0827 28:05 alerta por fuertes rubias es muy curioso porque la Unidad de Vigilancia detectó en SER Madrid Oeste que fue la emisora que nos acogió en Móstoles que tienen dificultades especialmente con las palabras que comienzan con el prefijo des estamos un poquito desconcertados no solo

Voz 0272 28:20 estás aseguran que si la Comunidad de Madrid sigue adelante con el proyecto de dentro de de esos dos blogs de desdoblamiento de la M501 llevará el caso a Bruselas Comisiones Obreras ha convocado esta tarde una manifestación en Móstoles para protestar contra la de

Voz 24 28:33 sin desindustrialización desestimó el resto de la región yo desde luego

Voz 0827 28:38 es en Móstoles no en decir las palabras que yo tampoco merece la pena liarse no muy lejos de Móstoles apenas a veinte kilómetros está Pinto muy cerquita de Pinto Baldomero

Voz 43 28:51 pues que le decía tiene suficiente para andar por casa en cuanto sale de casa le cuesta ya mucho tiene que espabilar a poner un poquito de pasta reducir ese traducir ese lo si no no se ir comprar uno dos tres de alto nivel sino pues seguiremos siempre hay entre Pinto y Baldomero entre Pinto y cuando Homero

Voz 0827 29:13 es maravilloso entre Pinto y Baldomero desde Baldomero pues nos fuimos camino de Valladolid por la famosa carretera de la circula

Voz 0143 29:21 esto es también en la A6 en la carretera de la circula en Majadahonda y El Plantío en la carretera de la circula en Majadahonda y El Plantío si sabes cómo se llama esa carretera por favor decírmelo porque este convencida que lo he dicho más yo diría yo diría

Voz 9 29:37 hace un carrete

Voz 0827 29:42 la carretera la célula antes conocida como carretera de la Coruña llegamos a Valladolid unas semanas antes del Black Friday que allí como tú bien sabes Roberto son muy suyos y tienen una versión propia en una estrategia comercial parecida al Black Friday All Black Friday estadounidense informa Álex García

Voz 1258 30:00 se trata de una estrategia comercial parecida al Black fly

Voz 0827 30:03 el estadounidense efectivamente ya en el Black Friday Black Friday de Black to Black Friday pero estaremos ahí no por el Black sino por la Seminci es una ciudad desde luego con una gran afición cinematográfica fomentar entre otras cosas por las extraordinarias críticas de películas que se han hecho de toda la vida en Radio Valladolid

Voz 44 30:23 película de la sección oficial pero fuera de concurso en ella se podrá ver hoy de nuevo en el cine Cervantes las cuestiones relativas a algunas cosas que suceden en un marco calificado como de pleno y

Voz 0827 30:39 unidad lucidez escucha esto quiero verla claro idas oye hay que ver la película tanto Boyero y tanto Boyero estuvimos también en Punta Umbría en el Congreso del Bienestar y la música y recordamos las grandes cantadas que no que Ana Torroja tardó un poco pero en su último disco lo corrigió en el disco llamado conexión contesta qué es lo que debe ser pero desde luego ellos no fueron los primeros Le pasó ya Mari Trini

Voz 45 31:19 Díez

Voz 0827 31:30 fueron los primeros ni fueron los últimos Manuel Carrasco

Voz 1 31:34 hoy por ahí

Voz 0827 31:39 la cosa llegó bueno a todos los barrios incluso al barrio que su ves en septiembre sin sufrir nada nos fuimos a Palma de Mallorca es una tierra las Baleares con islas muy carismáticas

Voz 15 31:59 que se contemplaba especialmente lo que es un aparcamiento en una zona tan bella tan Karim masticar tan carismática como es como es el la Marina

Voz 0827 32:07 muy carismática y tranquila con aguas que invitan siempre al baño aunque hay que tener un poquito de cuidado Roberto porque hay tiburones y algunos que ese lastre

Voz 20 32:14 llegaba a pescar en un día quinientos

Voz 46 32:17 los tiburones con con Juan una pared por quinientos ciclones del escualo usar cantidades es un tiburón es de unos centros de cincuenta a setenta metros de unos entrar de cincuenta

Voz 0827 32:27 lentamente y setenta metros ni más ni menos era un poquito menos bueno lo pasamos muy bien allí en Mallorca lo pasamos muy bien en Burgos

Voz 47 32:35 pues a los ochenta y cinco años de Radio Castilla que es pura historia de la radio

Voz 0827 32:42 no es Historia la radio Encarna Sánchez cuando tú

Voz 15 32:44 de de la Fira

Voz 48 32:47 después inmediatamente después coges un apoya coges

Voz 0827 32:49 apoyen una colla Épila pues nada uno de los que pasó a la historia como van pasando semana a semana los que cometemos por aquí recogemos en la Unidad de Vigilancia también estuvimos en Torrelavega hemos recordado lo de la abuela que sobrevolaba el patio lo de la congelación de concejales en la careta y estuvimos en Orihuela la tierra de Miguel Hernández y hasta metimos a Miguel Hernández en la unidad ya así hemos sido recorriendo España en este año dos mil dieciocho un año que ya acabamos por lo menos en materia de unidad de vigilancia nos queda la Nochevieja así que nos despedimos te acuerdas pidió eso es a Riaza en una noche buena ni más ni menos

Voz 23 33:31 sean felices que la tenga en grande que la tenga grande

Voz 0827 33:39 que ustedes lo tengan grande la noche que sea una gran noche la un día cierra no cierra el buzón de correo V V arroba Cadena Ser punto com ya saben sin algo nos hemos equivocado

Voz 21 33:49 estos mucho provocado hoy no volverá a ocurrir pues nada

Voz 1826 33:53 hasta el próximo año Roberto Vargas que tengas una gran Ventura eso ese tipo de de suerte en este dos mil diecinueve porque el dos mil dieciocho desde luego ha sido el año Isaías Lafuente

Voz 0827 34:03 pues sí no me puedo hacer un abrazo

Voz 1826 34:06 pues quejar pero te quejas es esta

Voz 0827 34:08 a un de Roberto que un abrazo llega adiós

Voz 1 34:19 la de campaña en las redes sociales a La Ventana quien Face Time La Ventana

Voz 49 34:26 eh

Voz 20 34:30 yo era cien Barcelona eres negra eres español que ha sido víctima del racismo sí

Voz 15 34:40 pero nos habla del recibo que sufrimos las personas que somos españolas que hemos nacido en España y que nos tratan como si no fuésemos de aquí bien

Voz 20 34:52 tantas veces negro en tono peyorativo

Voz 15 34:56 muchas veces he han dicho muchas veces

Voz 20 34:59 como Hora veinticinco es conversación

Voz 24 35:07 llegan las chicas a las seis ya sabéis el programa de feminismo de cuando no hay fútbol de la Cadena SER Lorena Castell Irán Two Varela Carolina Iglesias

Voz 1280 35:17 Joaquín Reyes no mujeres hablan el hombre calles

Voz 24 35:20 pero que hayamos quedado ya en pantalla no decía la idea que hemos dicho nosotros ya hacerla suya las chicas con Celia Montalbán y María Guerra sábado a las ocho de la tarde en la SER que solamente existe cuando no hay fútbol

Voz 9 35:46 no

Voz 20 35:52 ya antes de llegar hasta aquí López hizo una larga carrera

Voz 18 36:00 con seis años corrió tres días para huir de la guerra de sus secuestradores sin nada que comer corrió cuarenta kilómetros diarios para olvidar el hambre y después corrió para alcanzar representar a Estados Unidos en unos Juegos Olímpico

Voz 16 36:14 Górriz para contar Swiss

Voz 18 36:15 Soria y la de miles de niños soldados en Sudán

Voz 23 36:18 Ambani después

Voz 18 36:22 a este domingo a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 51 36:27 correr para mí en aceite rock PIL lado humano del deporte con Michael Robinson síguenos también en acento Robinson punto es o K

Voz 0827 36:36 sí

Voz 52 36:39 ella menos

Voz 53 36:40 bueno mire de llamó de un centro de estadísticas estamos haciéndonos encuestas

Voz 0827 36:45 qué emisora de radio escucha usted

Voz 38 36:47 la Cadena SER muy bien por qué porque porque me pregunto que por qué no no no me me ha de dar una respuesta es señora López y yo tengo que rellenar la casilla ya cuadriculada corazón que me quiere es porque te gusta que estamos

Voz 29 37:22 oye Lourdes tú tienes alarma

Voz 54 37:24 sí la de Securitas Direct y qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la posible antes de irnos de vacaciones más tranquila

Voz 10 37:36 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula on line en Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0827 37:48 la dental con el Roberto Sánchez

Voz 16 37:59 estamos a veintidós minutos para llegar a las seis de la tarde a las cinco

Voz 1826 38:03 en Canarias y hoy en este territorio en el que habitualmente pasamos miedo con Mona León Siminiani no os a pasar miedo pero sí que es cierto que da miedo el egoísmo de personas que teníamos idolatrada por ser grandes inventores o grandes inversores y después cuando se escarba en la historia uno se da cuenta de la realidad que es donde nos va a llevar la crono ficción de hoy hoy que es el día de los inocentes

Voz 0527 38:26 sí sí podríamos contar a los visionarios ente

Voz 1826 38:29 de los inocentes del mundo bueno gente que sueña tan alto que llega a perder pie y olvidarse de lo que necesita en su vida material por lo que sabemos de la historia son muchos los visionarios que han pecado de inocentes como si el donde su visión viniera con un precio demasiado alto y aún así éste fuese el único camino posible para cumplir su sueño sería el caso de Nikola Tesla

Voz 15 38:57 recuerdo mi primera impresión de Nueva York cuando baje del barco es una ciudad supongo que el efecto se veía intensificado porque yo entonces venía precisamente de la actividad de la les era junio ya empezaba a hacer calor nervioso deseando que arrancar el primer día del resto de su vida que lo dejen ni siquiera en las maletas en el hotel y me dirigí directamente mi destino las oficinas Thomas Alva Edison iba a trabajar en la Edison más in word

Voz 21 39:26 yo vive una aventura era mil ochocientos ochenta y cuatro el mundo entonces no lo sabíamos estaban una gran rebaja

Voz 10 39:37 Nicole antes el hombre que aglutinó el mundo

Voz 16 39:45 sí capital se lo que significa para usted

Voz 15 39:51 un hombre con una maleta pregunta por usted dice que se llama Nikola Tesla

Voz 16 39:54 hágase pasar claro que sí capitán entiendo que tiene que hacerse a la mar con las digamos en marcha lo antes posible y le aseguro que tengo mis mejores ingenieros trabajando en ello me siento por favor

Voz 15 40:04 así que este es el famoso Thomas Edison parece más un empresario que científico

Voz 16 40:08 sí capitán en cuanto sepa algo más le llamaré Si adiós disculpe los negocios no perdona que es usted el serbio que viene de París sí señor es un placer conocerle bache lo me hablo se hiciese con la maleta como si acabara de llegar en el último barco pues en realidad sí señor acabo de llegar de París un joven ambicioso por lo que veo ha venido usted al lugar indicado América están cual dicen la tierra de las oportunidades eso espero letrero una nota de bache los precisamente estimado Edison conozco dos grandes hombres usted es uno de ellos el otro es esta joven vaya precisa impactante cuánto tiempo dice que lleva trabajando para nosotros en París dos años señor que sabe hacer para que su supervisor hables

Voz 15 40:59 sí debiendo usted estudié ingeniería en la Universidad Politécnica de hablo siete idiomas

Voz 16 41:04 entenderla en un amigo mío así que procure venderá alto y claro lo que sí

Voz 15 41:08 que venga señores en el tiempo que he estado trabajando para su compañía he tenido ocasión de hacer algunos cálculos según los cuales

Voz 16 41:15 no me hable de cálculos el os ruego no soy hombre de números y necesito un hombre de números lo contratos

Voz 26 41:20 crees que te dejará terminar una frase entera decía básicamente que ha desarrollado el motor de corriente alterna basado en el concepto de campo magnético rotatorio hace que sea más fácil de transportar la energía y que no ya que colocar digamos en serie para elevar la tensión un inversor que sepa sobre el futuro de este sistema de corriente alterna puede hacerse multimillonario

Voz 16 41:37 por eso si usted pudiera dedicar que va usted al grano pero peca de impetuoso conozco la corriente alterna es demasiado peligrosa además esta nación se ha decantado por la corriente continua y no seré yo quien eche por tierra lo que la gente quiere

Voz 15 41:52 esta nación o el pero no se preocupe

Voz 16 41:54 en esta oficina no les faltara trabajo

Voz 15 41:57 si eres Nicola señor si me permite cuando entré estaba usted hablando sobre el Oregón tengo entendido que es uno de los transatlánticos más rápido del mundo

Voz 16 42:05 así es el primero en contar con electricidad aborto aunque las Dinamo se están dando problemas y no puede seguir puerto yo puedo arreglarlo as eso cree tira también con su maleta sí

Voz 15 42:17 es preciso sí pero déjeme intentarlo está bien esto será interesante me gusta la gente cree entonces tú le va a encantar Dole defraudará señor

Voz 12 42:26 buenos días

Voz 30 42:40 una hora más tarde estaba a bordo de varias cortocircuitos ya habrías habían destrozado los dos generadores de los que se abastecía el barco trabajé toda la noche al amanecer camina de la oficina

Voz 15 42:51 encontré a mi nuevo jefe rodeados de algunos de los inversores de la compañía

Voz 16 42:56 vaya pero si es nuestro serbio parisino señores les presento al señor Tesla aquí donde lo ven lleva una noche Nueva York y la pasado sin dormir intentando arreglar el sistema eléctrico Dolores arreglando monseñor deberás ha logrado que alguno de los generadores del barco resucita

Voz 15 43:13 a los dos señor que le parece señor Morgan

Voz 16 43:15 yo creo que este muchacho sabe lo que sea

Voz 15 43:18 dicho Morgan del magnate JP Morgan no se anda con bromas en cuanto a los inversores este mismo eso

Voz 16 43:23 placer conocerle hijo como dice que se llama Nikola Tesla

Voz 15 43:27 ya

Voz 16 43:28 así que la nota de Bachelot no exagerar parece que tiene usted talento les felicito Tesla y le augura un buen futuro en América por aquí han pasado muchos europeos sólo con mirarlos sé quién va a triunfar trabaje duro Tesla llegará lejos ahora Balotelli tomo maños queremos hombres de calidad pero limpia

Voz 15 43:47 buenos días señores es un buen principio Nicola lleva cuida a ningún capitán le gusta que el eclipse marinera

Voz 1 43:59 Nos jornadas de trabajo la compañía de Zuera empezaban a las diez y media de la mañana en nunca terminaron antes de las cinco de la mañana del día siguiente

Voz 11 44:06 he contado con colaboradores muy entregados pero sin duda usted se lleva la implicados estaba en la compra

Voz 15 44:12 lo que propuso un rediseño revolucionario de su sistema de corriente

Voz 16 44:17 o un rediseño no es complicado

Voz 15 44:20 y hará que el trabajo de las Dinamo sea más eficiente lo le veo venir antes la empiezo otra vez con las bondades de su corriente alterna no hay nada que

Voz 16 44:27 discutir

Voz 15 44:28 está bien pues manteniendo la corriente continua si varias como le he dicho a disposición de las digamos complementamos este cambio en el diseño ahorraremos una cantidad importante de dinero ponga una cifra habría que hacer los cálculos pero

Voz 16 44:40 la cuarta parte de lo que gastamos hasta ahora más o menos sabe cuál es su problema Tesla es usted un teórico en teoría las cosas casi siempre suenan bien pero del noventa por ciento del éxito está en prever qué cosas no van a funcionar la práctica señor hecho los cálculos el seguro que esto funcionara se ahorraría el noventa por ciento del trabajo y por tanto el dinero está bien si logra llevar a cabo las mejoras que prometen los generadores le pagaré cincuenta mil dólares

Voz 15 45:12 cincuenta mil dólares con tu sueldo actual tendrías que trabajar cincuenta y tres años para conseguir esa cifra acepto perdí la cuenta de las semanas y de los meses que estuve siendo no hay emoción más intensa para o científico que del uno de sus inventos funcional emoción hace que uno se olviden Mir de comer de todo tardé casi

Voz 11 45:36 no sabía que estuviera aquí señor he cambiado el diseño de los veinticuatro generadores son eficientes puede comprobarlo este mismo es un hecho esta Bin ahora estoy muy ocupado lo abre por la mañana

Voz 15 45:52 vayas a descansar un poco buenas noches es consejerías mejor si cerradas el trato prometió señor yo he cumplido con mi parte del trato supongo que recordará lo que me prometió y lo que les prometí cincuenta mil dólares cincuenta mil dólares cincuenta mil dolares sí señor le dije que el quedaría cincuenta mil dolares es la amigo deberá se lo creyó se imagina que le fuera dando cincuenta mil dólares a todos los ingenieros que hicieran una mejora mi empresa me arruinaría creo que no lo entiendo señor era una broma amigo te sigue llamando a un higo porque así es más fácil traicionar tengo que

Voz 16 46:29 es la usted no entiende nuestro humor estadounidense es obvio que no pero reconozco que su labor es encomiable les sube el sueldo se ha ganado ahora cobra diez dólares en la semana verdad a partir de mañana cobrará dieciocho mil mejores hombres galanes

Voz 15 46:46 señor no puedo permanecer en un lugar en el que no se aprecia mi talento fue

Voz 16 46:51 pues me temo que no llegará lugar mejor donde va ahí tiene usted unas ideas grandiosas pero no tiene ninguna utilidad sin el lugar dando

Voz 15 47:00 de poder desarrollarlas prefiero no desarrollarlas a perderme dignidad el presente suyo señor Edition pero el futuro me pertenece verdaderamente sustituto

Voz 16 47:09 hombre arrogante Valle sexy y abrir es en el invierno con su dignidad pero le advierto una cosa Tesla

Voz 15 47:17 sin ese futuro suyo se le ocurre enfrentarse a mí le aseguro que iré a por usted con todas mis fuerzas yo sabía este tipo nuestro ego limpio de te da quién Nicolás Hasta la vista señores de son el futuro menos el inmediato pintaba mejor con un portazo del despacho de Edison poco tiempo después la crisis económica se convirtió en depresión yo no encontré trabajo de ingeniería tuve que buscarme la vida como un obrero más de las cuadrillas que deambulaban cada día por las calles de Nueva York fue mi despertar del sueño americano pero durante este tiempo ni por un momento debe trabajar el sistema polifacético de corriente alterna tres años después en mil ochocientos ochenta y ocho tuvo Mi primer golpe de suerte en el continente americano y la suerte en este caso tenía un nombre Jos Westin hija

Voz 26 48:12 esto es un prototipo una especie de aeronave que será capaz de despejar en vertical vertical eso aterrizará también en el dibujo quizá no se aprecia bien pero sin algo revolucionario estoy un esbozo de un sistema que permita transmitir energía sin cables es si pudiésemos transportar sin cables la energía podríamos propulsar precisamente máquinas voladoras no utilizarán combustible y no tendrán por tanto las limitaciones de los dirigible actuales iremos de Nueva York a Europa en pocas horas en gran medida las fronteras internacionales quedarán abolidas habrá dado un gran paso hacia la coexistencia armoniosa de todas las razas del planeta que no te preocupes es inventar algo de ser humano para que no reine la armonía nos ha tocado vivir tiempos interesantes señor Tesla el futuro lo será más señor vuestra hija le confieso que estoy impresionado señas Tesla bueno escuché su conferencia en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos IBI los efectos de su opina Tesla sabe que llevo años intentando construir sistemas de corriente alterna en EEUU pero creo que usted puede ser la clave que falta en esta revolución quiere convertirse en inversores en la Tesla Electric Company le ofrezco sesenta mil dólares por las cuarenta patentes relativas a la corriente alterna sesenta mil dólares no nota de las de las patentes Nicolás tú eres inventor accionista cinco mil en metálico y el resto en acciones de la sociedad obtendrá además dos dolares y medio por cada caballo de potencia mecánica que se genere con la corriente de su invención y un puesto de asesor a razón de dos mil dólares mensuales creo que es un buen trato acepta no Nicola las patentes son la clave única tabla de salvación si afecto por dónde empezamos por construir una central eléctrica en las cataratas de niña hará

Voz 15 49:55 así debería haber sido pero no iba a ser fácil al poco de enterarse de que mi proyecto tenía como inversora George Edison movió todos los hilos posibles para hundir sobornó a políticos para limitar la intensidad de corriente permitida ochocientos voltios hizo que distintos científicos presentaran demandas contra mis patentes y sobretodo trató de demostrar al mundo y por todos los medios que la corriente alterna era mortalmente peligros

Voz 1 50:21 esto es lo que quieres es vuestro que tenga usted señora no pierdan detalle ven estas placas metálicas están unidas por este cable a este generador de corriente alterna de mil fíjense acercamos a este pobre animal ser pena ahora con Asensio

Voz 16 50:43 le aplicamos la corriente alterna destellos

Voz 1 50:46 se utilizaba perros gatos vacas caballos en sus demostraciones ahí está pues Tin House izado si hace esto con un pobre animal que con sus hijos indefensos esto es lo que queremos para nuestro futuro llegó a convencer a la presión de Sin City justiciera Ana un recluso con corriente alterna

Voz 55 51:12 claro que a pesar de esto me esta campaña no logró frenar los Agustín Joxean queda el año mil ochocientos noventa y tres y esta llamada telefónica lo cambió todo dígame Tesla

Voz 56 51:25 parece tanda le por las centrales ningún dos bajas equipos eléctricos de la Exposición Universal de Chicago comunicándole que siempre hemos soñado para mostrar al mundo posibilidades de la corriente alterna cuando es la inauguración en mayo ya casi no nos queda tiempo para todo lo que hay que el equipo de Simancas

Voz 15 51:49 un millar de bombillas la iluminación reflejada en unos canales de imitación de los venecianos tramas activar el interruptor vía que habíamos triunfado enseñamos las aplicaciones médicas de las radiaciones demostramos que se podían fundir el plomo y el estaño con campos electromagnéticos mostramos motores con corriente alterna capaces de arrastrar trenes urgimos inspector poco después conseguimos instalar una central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara uno

Voz 26 52:15 qué tipo por el que peleaban varias empresas muy relevantes