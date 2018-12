La Ventana (28/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1454 00:00 son las seis las cinco en Canarias la Dirección General de Tráfico porque continúa cortada la AP siete entre el kilómetro doscientos setenta y ocho y doscientos ochenta y uno Además hay algunas complicaciones por varios accidentes en carreteras de entrada y salida de Madrid Jorge López cuál es la situación buenas tardes

no deja de ser curioso que el mismo día en el que el Partido Popular y Ciudadanos pactan con la ultraderecha en el Parlamento de Andalucía que es el preludio de un nuevo gobierno en Andalucía cuando ambos rechacen el que las comunidades autónomas tengan dos mil cuatrocientos millones de euros más para las políticas sociales

Voz 22 08:38 la Ventana Roberto Sánchez

Voz 0281 08:41 a las seis de la tarde y nueve minutos cinco y nueve en Canarias enseguida tenemos la de

Voz 0115 08:47 de la música en directo aquí como cada viernes además hoy con invitado que los hace especial ilusión iraquí y enseguida disfrutamos de su presencia de su nuevo trabajo en ha vuelto bueno en realidad no se había ido nunca pero tuvo un éxito fulgurante de aquellos que puede arrasar con cualquiera ir ahora después de mucho tiempo vuelve a estar otra vez ahí en primera línea es Javier Álvarez pero digo seguimos hablando esta tarde como hacemos estos días con Laura Piñero de la ilusión hoy de la ilusión de vestirse y elegir tu mejor look para estas fechas hola de nuevo Laura

Voz 1280 09:20 hola Roberto de nuevo tienes elegido ya el traje que vas a lucir en estas fiestas varios de nuestros oyentes nos cuenta después de los consejos que hemos dado antes que si nos cuenta que durante el año es más de colores discretos pero en estas fechas su armario se vuelve rojo plata y Dorado Luis no hay nada que me haga más ilusión que elegir corbata y traje de fiesta con mis amigos siempre vamos del mismo color con corbata personalizada Paqui está ahora mismo preparando la vestimenta de las primera Nochevieja con su hija tiene dieciséis años iba su primera fiesta vestidos zapatos maquillaje se están pastando genial planeando cada detalle ISI aún eres de los que te da pereza pensar en estas cosas o lo dejas para el final piensa que la ilusión siempre compensa

Voz 10 10:11 tú ilusionan es ilusión un mensaje en colaboración con el Corte Inglés

Voz 23 10:24 y

Voz 24 10:38 una piedra en el camino me enseñó que aquel era R P nuestras vidas eh

Voz 1826 11:35 el mar de repente después de tanto tiempo Javier Álvarez Javier qué tal buenas tardes qué tal cómo estás bebían encantado muy bien nosotros también está muy cerca de tiña aquí de la Torre en el estudio de Madrid Iñaki buenas tardes buenas tardes a estoy haciendo migas Benjamín al que tenemos hay en Cantabria Radio Santander Benjavid buenas tardes

Voz 0281 11:58 ah es que se están haciendo amigos o que están haciendo unas migas manchegas

Voz 1826 12:02 cosa ha quedado muy claro ambas cosas nos gustaría hacer ambas cosas cosas momento en las primeras y luego ya veremos la yo también tengo bueno la sorpresa esta me la guardo para dentro de un ratito pero tengo por aquí alguien que va a completar esa misa amplísima que tenemos esta tarde en esta ahora que tenemos por delante para hablar de música la letra el mar que estamos escuchando que está está está compuesta por versos de Jorge Manrique de José Alfredo Jiménez de Lorca

Voz 17 12:33 sí yo solamente aporto Javier el estribillo que fíjate solamente digo de repente el mar esa es la realidad parece poco me parece pero es que me parece es verdad que eso me parece muy suficiente

Voz 0281 12:44 me ha parecido una manera estupenda de demostrar que José Alfredo Jiménez es tan buen poeta como todos los demás no

Voz 1826 12:49 entonces yo siempre digo que que a la hora de esquí

Voz 0281 12:52 Mir letras como José Alfredo ninguno después van los otros ya van segundo tercero

Voz 0115 12:58 oye dice el escritor británico el poeta Kipling en uno de sus poemas llamado ir sí que si puedes conocer al triunfo y la derrota tratar de la misma manera a esos dos impostores Si puedes ver cómo se rompe todo lo que has creado en tu vida haga echarte para reconstruirlo con herramientas maltrechas si te das cuenta de que lo malo es igual de importante que lo bueno entonces sabrá realmente lo que es vivir te dicen algo estos versos Javier

Voz 19 13:29 dicen que por supuesto son muy docto sí muy sabio sí sí la verdad que sí yo creo que es muy importante lo malo yo reivindico mucho en este disco la verdad es que de alguna manera el esa primera canciones el primer Single es la canción que abre el disco pero es verdad que el disco entero está repleto de malo endulzar por el por el pop que yo llevo dentro porque yo creo que también lo malo es buenísimo importantísimo pero sí que de alguna manera regado por lo bueno que es lo suyo no

Voz 0788 13:53 la verdad es que estuvo por aquí Roberto un día Alejandro Pelayo

Voz 25 13:55 Marlango dijo que él hacia como Ricardo Moreno ex batería de Los Ronaldos y de tantas otras de Fangoria grande que cuando le preguntaban que odiaba lo de que todo el mundo esté bien y que todo

Voz 0788 14:06 yo siempre esté bien y que cuando le preguntaban decía que a estas el decía anormal tal había aprendido a decir eso porque bueno no hay que está todo el rato bien las cosas malas también tienen no tienen que ocultar sí tiene uno que aprender de ellas

Voz 19 14:17 sí pero porque yo reivindico bien en vez de normal sabes tú tiene estoy un poco peleado con esta cosa que digamos está de moda que es como que las noticias yo estoy muy pesado pero es que las noticias no son noticias son malas noticias entonces en realidad entrando en cuanto sigan siendo va News news las que se llevan la palma pues yo digo bien en vez de normal porque pero es una es una es una digamos una actitud política no es como bien te cuento claro

Voz 0115 14:42 bien es buenísimo podía decía mi hija oye papá en un mundo ideal entonces el periodismo no tendría sentido pues fíjate que no no digo no me me quiere si luego no se pensando e ideal para que vean ideal si fuera ideal para todos claro esa es otra reflexión es otra de las de las patas de la

Voz 0788 15:01 bueno si no hubiera periodismo a lo mejor habría música como la de Javier Álvarez o sea yo también hace mucho de periodistas son muy cronistas los llamados cantautores y luego son buenos críticos de la sociedad para las cosas buenas y para las cosas malas

Voz 0115 15:15 Javier sólo por curiosidad desde que salió el disco te han preguntado más por el presente o por el pasado

Voz 19 15:21 y bueno me preguntan un poco por por todo en Lérida es verdad que el pasado es muy tentador porque fui mi historia es eso nada entonces de alguna manera ahí está no entonces yo lo que pasa que por fortuna me llevo muy bien con me llevo muy bien conmigo entonces estoy encantado de soy muy de presente pero el pasado ahí está es un placer recordarlo cuando surja oye tú crees tú querías ser Michael Jackson

Voz 17 15:46 sigo queriendo ser Michael Jackson ese Quijote sí sí de hecho eso es lo que

Voz 19 15:49 mantiene mantienen la cuerda de hecho fíjate que yo no he dicho nada pero ahora que me me preguntas tú te añado que lo decía al principio de Herrera y lo sigo diciendo para mí el cantautor más importante de los de dos cientos es Michael Jackson yo digo como cantautor por qué caña digamos solamente tramos cantautor y no tenemos singles son que tienen en inglés es aquí solamente son Writers entonces es es un pequeño problema que tenemos igual

Voz 0788 16:11 la diferencia cuéntanos cuéntanos son una

Voz 19 16:14 lo hice de tres cantautor

Voz 0788 16:16 que bueno Michael Jackson son Writers que hace

Voz 19 16:19 soul funk pero es un sol sin que son como Bob Dylan

Voz 0281 16:23 sobre todo que canta aquello que él mismo escribió esa esa discusión se me pareció una una necedad porque aquí tenemos esa idea esa idea de que además cantautores Un tipo con una guitarra de palo claro si sentado en un taburete con no más de veinticinco espectadores delantero media absurdo no tiene nada que ver con la realidad Bruce Springsteen es un cantautor

Voz 19 16:44 sí que tienen su también tiene su lógica de también porque históricamente evidentemente la canción de la canción de autor importante fue la canción del la transición Ésa fue la canción In importante los años setenta que irrumpió con esa fuerza con esa necesidad y entonces evidentemente se llevó digamos la la Palma antes hay incluso diccionarios que recogen la definición de cantautor como Canto Canto es aquel que escribe lo que con lo que compone con aires políticos claro antes añaden eso no es porque efectivamente en la transición fue necesario

Voz 0281 17:12 lo que pasa es que también en España el anagrama del cantautor Paco Ibáñez que no adscrito una letra en su vida si y otro Anagrama de cantautores Serrat que luego te sacan mediterráneos que es el disco más

Voz 0115 17:21 te la historia no sabes lo que es cierto es buena todo es aleatorio no estoy que que pesa más la connotación política que no el proceso de creación bueno y sobre todo vamos a hablar del presente

Voz 17 17:31 qué bien

Voz 22 17:48 parece que fue ayer honor a ambos del mar está dando botes todo lo que hicimos

Voz 23 18:07 eh

Voz 22 18:11 ambas con ocho pasa

Voz 1826 18:46 estamos en el presente vamos a hablar íbamos a escuchar la música del presente de Javier Álvarez que además ya saben que como todos los artistas

Voz 0115 18:55 que pasan

Voz 1826 18:56 los viernes por la ventana tienen que pagar los peajes que son dos actuaciones en directo oye este disco parece allí

Voz 0115 19:02 pero pero si ahora

Voz 17 19:05 es absolutamente a la verdad que es un disco que me Curran un año es el último año de recoge en el último año literalmente de Mi vida la primera canción la compuso en noviembre de dos mil diecisiete

Voz 1826 19:16 y ha sido el digamos el el curro del último año

Voz 0788 19:20 igual dice Roberto porque suena como los primeros discos que eran muy minimal muy calma y todos una acústica poquito arreglo de eléctrica una maternidad discrepan bajo discreto porque esto algunos experimentos bonitos por cierto en otros discos ya que de repente ha sido premeditado lo de que sea

Voz 17 19:35 tan tan escueto si esa poner

Voz 19 19:37 lado economizar en el mejor sentido porque los tiempos

Voz 17 19:39 es un poco y hacer las cosas fáciles el menos es más decían era tan tan importante menos Small crecíamos tirábamos el estudio de grabación más es menos estábamos como obsesionados un poco como que también de alguna manera es verdad que ha sido como era necesario volver a la esencia no era un poco como desnudarse y volver un poco a intentar conectar

Voz 26 20:00 con con

Voz 17 20:01 con esa cosa que pasó al principio de que era tan dulce de sobre todo el primer disco era cuando cuando se conoció entonces es verdad que de algún modo sí que aunque soy yo evolucionado y soy efectivamente como decís en el presente a mis verdad que me suenan hay algo que me dice el productor The New Raemon que suena

Voz 19 20:16 en cuanto al primero segundo disco y es verdad que suenan bien

Voz 17 20:18 te lo dice eso el productor productor The New Raemon

Voz 1826 20:22 a Rodríguez mira aquí llama Ramón Rodríguez seguro que te lo dije yo Javier

Voz 27 20:29 diga que diez muerte

Voz 19 20:33 por Claudio que ilusión si se

Voz 27 20:35 que si se lo dirá que un poco la idea

Voz 14 20:39 de toda esta historia es que yo era muy fan de

Voz 28 20:42 de Javier porque mira en esa época en la época que tú sacas tras los dos primeros discos pues yo estaba muy

Voz 14 20:47 metido pues en fugaz Si todos estos grupos de Washington que hacía mucho ruido Ésa es la música que

Voz 28 20:56 que a mí me gustaba porque en la que es hacía aquí pues no me llama la atención pero el disco de Jabier sí mira la paradoja no pasar pues de eso de música así pues muy muy muy ruidosa y Underground a empatizar con el con el discurso de Javier porque pensaba mina este tipo

Voz 0115 21:11 sí me interesa como está

Voz 28 21:14 hablando desde donde lo hace entonces suprimir a cosas de la vida nosotros nos conocimos hace cinco años muy ya te lo dije el primer día que nos conocimos un día te produciría un disco tío pero es verdad ya que estamos

Voz 0115 21:27 aquí está el brujo Honey Reymond entonces eh oye esto que decía Javier hace un momento lo del menos es más también se ha aplicado a la producción maquetado Generali al envoltorio que se le ha dado de producción así porque partíamos de la base de que no tenía

Voz 28 21:44 hemos y financiación para el disco entonces se me ocurrió un plan que era pues que hiciéramos unos conciertos los dos diciendo abiertamente al público que asistiera pues que el dinero que recauda haremos pues se iba a invertir en en hacer una grabación entonces lo que hice es diseñar una grabación muy discreta que al final que estuvimos Javier siete días fueran

Voz 19 22:08 a una semana así

Voz 28 22:10 en una semana emana entonces pues bueno pues ya partiendo de esa base pensé bueno pues saber aquí que es leer lo que lo que vale oro es la voz y la guitarra y las letras de Javier entonces lo que vamos a hacer ese vestirlo acompañarlo de una forma en que destaque eso no pues la Javier su guitarra y su voz Iker lo vamos no vayamos metiendo Ci eso es un poquito lo que lo que hacías al principio no puede ser como una forma de cerrar un círculo no veinte años después

Voz 0115 22:40 pues sin renunciar a aquello que tanto sirvió verdad por lo que tanto aprendí este reivindicando lo también

Voz 14 22:46 el pues es muy vigente esos discos son vigentes a esos díscolos hizo Javier con Suso Sáez que es un gran productor y suenan increíbles

Voz 0281 22:55 lo que pasa es que bueno aparte de que el en el agua de esta primera canción ya se ve Michael Jackson por ahí por ahí viene que te crees por ahí andaba por ahí viene Michael Jackson nada pero es verdad que hay un tipo hay muchos tipos de música la que hace Javier Illa que hacen otros muchos es que requiere ser además de oída escuchada conviene escucharlas detrás de Javier y para que se escuchen bien las letras que escribe pues mucho más una producción más farragosa hay muchos más instrumentos mucho más yo pues yo creo que la perjudicaría le viene muy bien la mira confort conforme iba diciendo esto alguien que está pensando esto

Voz 0115 23:29 porque ahí este trabajo imágenes hay historias de amor referencias a la muerte conversaciones que pueden ser con uno mismo es un disco con con un lenguaje y música aparentemente sencilla que era lo que nos estaban explicando pero que que demuestra que menos es más así como si yo me quedaría con esta canción Sonata de otoño

Voz 29 24:01 la tormenta ha

Voz 22 24:13 a ti a tu

Voz 29 24:26 la

Voz 22 24:28 a sí lo sea

Voz 1826 25:11 sobre este disco y sobre la carrera de de Javier ha puesto como siempre pone la lupa Iñaki de la Torre ha empezado diseccionar bueno aquí yo creo que con lo que nos propones ahora tenemos que volver otra vez al principio el mar no pero me he traído yo una cosa que llamamos versiones de versión

Voz 0788 25:28 sí porque al principio y se ha mencionado que el primerísimo beso de este disco resulta que suena

Voz 1826 25:37 era un verso que es prestado claro

Voz 24 25:41 una piedra en el camino me enseño mi destino no era una piedra en el camino

Voz 0788 25:52 esto para que sea despistado era ese José Alfredo Jiménez del que hablabais antes yo recuerdo cuál es la frase que es una frase mítica de la segunda estrofa de aquella canción que sonaba El Rey

Voz 30 26:03 piedra del camino Mary

Voz 17 26:06 yo que mide

Voz 1 26:08 era rodar

Voz 31 26:13 maravillosa

Voz 27 26:15 aquí ahora vamos

Voz 0788 26:18 es un par de las si empezamos sin ellos y sin es también es verdad que solamente Javier cita la letra pero no sé si todo el mundo sabe que Javier es muy dado a hacer versiones y de hecho grabó un disco en dos mil uno que seamos grandes éxitos donde esos grandes éxitos eran todos prestados el para entonces solamente llevaba tres discos que lo habría dado para hacer grandes éxitos pero vaya era una broma de un bonito juego de palabras y grabó por ejemplo

Voz 22 26:40 esta canción

Voz 0788 26:57 por qué por qué te vas ir como veis hace versiones clavada no hacerse es clavadas es nombre de que de verdad inversiones sino que les gusta darle un toque especial y de hecho este porque te vas de Jeannette ha caído en manos de mucha otra gente hará Basabe lo Javier de lo más variopinta que hace versiones impensables como una tal Rose Mary Stan Lee que no sé si la conoces no es estupendas una cantante ellas pero le interesa la música de todos los palos de todos los folclore sí de todos los países y mira qué bonita versión tiene

Voz 32 27:32 Montoro

Voz 0788 27:41 bonito Murcia eso es maravilloso por todos los escoceses si efectivamente parece incluso a lo mejor no de Charlot Chiquito tal bueno no es que hay una discusión está detrás que hay que él sirve porque te va sí por qué

Voz 17 27:53 sé perfectamente verdad según Javier Corcobado el grandísimo Javier Corcobado es por qué te vas es es es la palabra porque es porque te es porque es lo que ocurre

Voz 0788 28:01 por qué te vas yo en el del Single de Jeannette

Voz 17 28:04 por qué te vas separado sin tilde por cierto

Voz 19 28:07 yo soy muy plasta con las tildes yo yo yo lo puse separado y con tildes es por qué te vas ahora que presentarle al habría que preguntarle grandísimo autor José Luis Peral

Voz 0281 28:14 pues sí que es que ahora ahora mismo estaba recordando cuando una vez nos habló de cómo había cedido destaca

Voz 0115 28:20 canción Perales y a mí me suena que él hablaba además como pregunta por qué te vas

Voz 0788 28:25 fíjate si Perales sí sí sí sí pero intuyo que escucho

Voz 0115 28:28 no hablar del porqué te la vuelto a grabarse

Voz 0788 28:30 pocos años fíjate habrá que ver cómo la escribe bueno otra versión chocante de Javier Álvarez de las que hacía adelante es una ex novio de la muerte que es una verdadera demostración de de libertad musical de me gusta la canción la cantos

Voz 33 28:40 lo he ido a quinientas metido tarta

Voz 0788 28:53 y no sé yo si Javier sabe que alguien ya preguntarle a él

Voz 1826 28:57 lo que acabas de afirmar si es así me gusta la canción o había algo más había otra cosa Javier ahí a la hora de

Voz 17 29:04 coger estaban gracias preguntarme lo porque la verdad que no me gustaba la unidad la única versión que conociera la conocíamos básicamente todos la de la Legión sí en Single de estos de canciones después de digamos como de la posguerra había una canción de un bando en un lado y otra canción en la en la cara B pero yo cogí de repente digamos las musas me obligaron a same dijeron la altura de la muerte yo era como que que qué es esto no pero la apunte les hice caso cuando me reuní con Suso salió lo que escucháis entonces la verdad que es maravilloso que es como hay que hacer aprendí muchas cosas me ha dado muchas nuestra canción no hay que hacer caso a las musas la la música amansa a las fieras y luego además es que es verdad que el origen de la canción es es muy da mucho da mucho que hablar da mucho de sí porque es un cuplé por lo visto sí cuplé

Voz 0788 29:49 efectivamente eso creo que vaya a arreglar de Rioseco además a cantaba con otra atleta también en algunos lugares buenos días

Voz 0281 29:54 pero una cosa es para lo que son las canciones y otro para lo que se usan ese muy ligada al pobre Wagner no

Voz 1826 29:59 es verdad por ejemplo hacía Hitler bueno

Voz 0788 30:02 bueno pues no sé si saben Javier que a alguien se le ocurrió de haberle dado un toque especial en los años ochenta convirtió cambiando la letra también en un himno a la muerte en un himno informal del Atlético el Atlético de Madrid o sea esto era socio del Athletic llamabas estará glutamato oye para que no los Eva y luego si seguimos hurgando en otros músicos a los que gusta versionar Javier Álvarez pues aparece uno que no imaginarias

Voz 22 30:38 somos así que aunque lo hemos mencionado

Voz 0788 30:47 Bush criminal la de Michael Jackson dijo que hemos mencionado para habrá gente que creía que estábamos duro Manuel canta canciones de ir para dedicársela yo me he traído una versión muy bonita de otra tema de Michael Jackson debiliten cantado por a lo de Black es un cantante de soul actual

Voz 1826 31:20 Roberto ya anuncia que esta no es la única curiosidad de Michael Jackson que me he traído hoy por aquí muy bien pues esperamos para dentro de de un rato

Voz 17 31:26 sí pero ahora por favor lo que procede

Voz 1826 31:29 mi versiones minada ahora es el el tema primera actuación en directo

Voz 0115 31:33 de Javier Álvarez Javier con qué con qué vamos ahora no

Voz 1826 31:37 B os voy a hacer si no fue la primera canción

Voz 19 31:39 que compuse hace un año aproximadamente antes

Voz 0115 31:42 llevamos cuando quieras vale

Voz 35 31:45 no por nada por no por no querer Nos pero no yo

Voz 36 31:56 si no fuera

Voz 35 32:00 por no

Voz 17 32:02 entonces prisa

Voz 35 32:04 por no puede por no romper nos pero no yo no fue

Voz 36 32:14 bueno pues eh no suele fueron

Voz 37 32:22 y cómodo

Voz 35 32:25 si no puede por no decir casi no fue por no temer Many no puede por no acordar no espero no

Voz 36 32:41 no fue pues nada pues pues no eh

Voz 37 32:51 no va a leer eh

Voz 36 32:58 y y y fue fue fue no eh eh fue pues no fue suele eh no juegan pues fue fue eh no falla

Voz 37 33:25 para eh

Voz 38 33:32 mí sí sí sí

Voz 27 41:12 no fue pensado entonces esto pero me parece maravilloso tenemos que trabajar

Voz 0281 41:20 lo que lo siempre está intentando sacar dinero de yo no sé si el productor ha tenido que ver me imagino que no en la en la selección de la foto de la portada pero yo le quería preguntar a a Javier no es una portada muy fuerte no sé si tiene algo que ver con la ruleta rusa que el disco Sabina en la que también a tener que también salía apuntándose a la cabeza con

Voz 1826 41:39 del de ilegales Revólver o el lino

Voz 0281 41:43 sí tiene que ver con eso pero se supone que este es un disco en el que vienes después de haber salido de de algunos problemas que cuentas en la canción en la cuarta por ejemplo hay entonces la pistola ayer la bajando ya no

Voz 17 41:54 sabes qué pasa aquí es una canción una foto que resume mucho el espíritu el disco es un disco que es el menos es más pero las la vuelta más es menos entonces digamos es un disco que Duran veintinueve minutos no llega media hora fíjate que sencillez pero es un disco con mucha miga esas es un disco que tiene muchas capas y la foto pasa lo mismo la foto en realidad es un accidente sabe en ello estamos birmanos el autor Jerónimo Álvarez grandísimo artista no es por nada es verdad

Voz 1826 42:20 la pasión de hermano sin las manos sí

Voz 17 42:23 y entonces estamos realmente estábamos jugando y entonces yo cogí una una una jugada voy a desvelar hasta ahora que es que que en la radio pero si la cosa es que la foto la foto si tú no la sitúa la abres no se sabe bien quién apunta es una pistola pero no sabe sabe bien que en apuntar si te fijas cuando la abres es el disco descubres quién es el que apunta a eso para empezar esa primera defender a capa eres tú pisto hizo Llopis se suele oír yo Pisco sabes decir que es lo que me apunto entonces claro soy un piso pero es que es una es una hub es una pistola

Voz 27 42:52 de juguete ya de juguete de miles de mi sobrino entonces yo estaba jugando luego eres el alumno más claro entonces

Voz 17 43:01 antes se produjo esa estábamos de risas hicimos las fotos la fotones llamamos así como los dos conciertos miramos esa es la foto antes sabíamos era que sabíamos que era era provocativa entre otras cosas estoy muy guapo no no tengo y gilipollas

Voz 1826 43:13 eso sí no tendrá que

Voz 14 43:17 fusión por otro claro está estás solo no por cierto hay la canción a la que hacía referencia a la cuerda sí señor

Voz 52 43:34 ese soy yo

Voz 22 43:36 Ramón de Arana que vivir sin que los tengo aquí que que yo no pasa nada ya que deja no que sólo recibe pero por qué yo de sin duda que te quiero

Voz 0115 44:11 lo mejor que yo aprendí es que sin duda te quiero así es que mi temor está a vivir bueno he hablado ha salido aquí la oportunidad que surge a partir de una crisis de las crisis de la gran crisis en tu camino de esas piedras no ha ocultado que has estado ingresado en varias ocasiones por problemas te te gusta llamar eso de problemas mentales y adicciones eso

Voz 19 44:33 pues pues bueno yo yo no diría yo diría problemas diría cuestiones

Voz 0115 44:38 es cuestión algo algo así no porque si es mejor

Voz 19 44:41 no cuestiones han sido yo te lo digo es como yo tuve dos brotes psicóticos agudos muy graves y la tercera vez que estuve incluido en este que perdón que estuve

Voz 17 44:49 entrenado ingresado en un hospital fue por una

Voz 19 44:52 dicción efectivamente la cocaína entonces esto fue lo lo por por fortuna han sido brotes aislados yo tengo un cerebro catalogado como muy estructura y la verdad que en realidad pues estoy ileso llevo años fantástico hay ir y es verdad que que no solamente no me no me no me importa comentarlo sino que me encanta porque creo que es muy sanador hay un gustó compartirlo posible sobre todo pues si alguien les sirven

Voz 0281 45:16 no había había que que siempre como Keith Richard Javier no que sus problemas con la droga dice no yo con la droga no he tenido ningún problema yo he tenido con la policía

Voz 1826 45:27 pero me parece claro

Voz 0115 45:30 tienen gente muy muy sana tu mirada así directa hacia bueno de hecho estábamos escuchando en la cuarta que les a tus compañeros del hospital que ibas a hacer una canción sobre la planta donde estuviste interna

Voz 0788 45:42 y además es muy altruista lo de contarlo porque hay mucha gente que es que hay mucha más gente con enfermedades mentales de lo que cuenta

Voz 19 45:48 la verdad yo te diría que todos empezar de verdad pero es que no me cortos estas tenemos el ser humano es un ser complejo es un ser que tiene mucha complejidad en la segunda hacia en el cerebro entonces realmente yo creo que mira está muy bien las campañas de cuando decimos somos todos iguales pero no estoy de acuerdo creo que deberíamos decir somos todos diferentes claro porque realmente la cuestión es que somos cada uno un un mundo y entonces dicho esto yo creo que el ser ser cuerdo es la eso es la minoría absoluta

Voz 17 46:20 no sabían que todos estos estamos yo por lo menos sí

Voz 19 46:23 yo ahora que estoy yo os digo que estoy bien estoy completamente de la olla pero es que yo creo que todos los que me rodean mis amigos yo lo de todos es que los suyos estará un poco

Voz 0788 46:30 regula lo decía sobre todo porque todo el mundo sepa que todo el mundo tiene cerca alguien con algún problema con alguna cuestión como digo esto segundo porque es decirle a la gente bueno no pasa nada igual que saliste de una gripe sales de esto eso yo estoy aquí grabando discos si el hombre

Voz 0115 46:44 la gente a que se quite ese tabú que tenemos social es decir yo no he tenido que ir al médico porque me dolía la garganta ahora te duele aquí dentro ya en el señala donde quieras pero vamos

Voz 19 46:53 en la mente en el alma

Voz 0115 46:55 Nos refiramos a lo que nos refiramos eso parece que sólo con los allegados familiares según qué familiares que son las convenciones de la sociedad no no está bien visto hablar de depende qué cosas que propone un poco al principio de cómo estás es normal no es la misma historia no todo el mundo yo comparto la visión de Javier yo pienso que todo el mundo está tarado yo tengo amistad tras igual que Roberto tiene las suyas y lo que pasa es que bueno pues hay gente que se han visto no

Voz 0788 47:23 oye Ramón Ramón querías preguntar siguiendo con las cosas de las locuras entre comillas es lo que vean a Javier musicalmente cuáles son las selecciones que frenaría es decir Javier esto no esto no vale para el disco vamos amaba no mira ninguna

Voz 14 47:35 básicamente era un perfeccionista

Voz 28 47:38 como todos los cantantes yo como mira cómo soy cantante además de productor pues empatizar con él la grabación pero aclara Nos estábamos comiendo el tiempo porque él quería él él hacia una toma increíble por ejemplo una primera toma de hecho en el disco hay alguna primera toma que si conservamos el canta increíble toca increíble

Voz 14 47:55 bueno pues bueno pues estábamos Lluís Cots que era el ingeniero de sonido que toca la batería además grandísimo grandísimo ingeniero Irán persona y entonces pues siguió estábamos ahí no hay Javier me bueno yo creo que lo puedo hacer mejor claro por qué él se pillado alto coetáneas Villalta y entonces pues nada pues irreal repetía y repetía y repetía al final tenía razón porque quién se va a conocer mejor su instrumento que que que él en la voz y quiero decir así que quedaba pues hicimos caso oí eso me me perjudicó poco a mí me estoy menos porque es aparte no no creo el tema es que yo tenía pues bueno pues es hoy muy muy cuadriculado y me preparo mucho la agenda y tal yo tenía pues eso pues detenía

Voz 0115 48:43 como un día y medio para hacer mis guitarras

Voz 14 48:45 entonces al final lo hice en en en en cuatro horas todo o el disco

Voz 17 48:54 no

Voz 0281 48:55 no por ahí por ahí pondrás ese además un dúo con más

Voz 17 48:57 Macbeth ni más ni menos que soy es un cantautor maravilloso que hay en Cataluña hay y es un buen unos cromos así accidentalmente quite con su voz y bueno nos hicimos amigos y mira al final lo invité era era necesario porque sigue siendo para mí yo siempre digo que todavía sigue siendo un placer que me gusta mucho más la música de otros que la mía la me gusta pero me gusta mucho más a escuchar música de otros es que

Voz 19 49:19 yo soy la este este estilo

Voz 17 49:21 formado por la influencia de de toda la gente que las voces que me gustan no entonces yo para mí desde el principio de mi de mi de mi carrera hay hay hay por supuesto guiños inversiones en mis discos entonces en este no podía faltar reúne muchas cosas es es muy es muy básico es muy esencial es muy fácil de ese es en inglés que para mí simplemente porque yo digamos que canten los dos idiomas realmente igual y bueno pues un poco elegí la canción porque es bueno

Voz 53 49:48 eh eh eh

Voz 26 49:55 no

Voz 14 49:59 las sí

Voz 53 50:03 yo

Voz 0788 50:06 me recuerda mucho al palo de de Billy Bragg verdad y luego también de lo que está haciendo ahora el cantante antiguo de los House martes de Paul Jito

Voz 1826 50:15 estamos que siga haciendo cosas muy parecidas a Hamás pero ese tipo de

Voz 0788 50:18 es así idea armonías de voz es un gran excitación sigue siendo una maravilla

Voz 17 50:22 Paul atrás no hay Simon quedando a Denia Luis Martínez qué importantes son en mi vida que es hombre muy bien vamos a seguir luego de que además los os Martinsa es que son los cuatro son bestial cinco pero

Voz 19 50:33 pero los son son unos musicales bestiales

Voz 0115 50:36 oye Iñaki de la Torre estaba pensando ahora hemos hablado de versiones que todavía extraído también hay alguna excentricidad ahí en ese sentido ya a algún ejemplo unos había expuesto también ha salido la conversación lo de las grabaciones a la primera toma de las grabaciones a la que es una de tus especialidades

Voz 0788 50:51 si las grabaciones a las a ahí me encanta porque encuentras en varios discos cosas graciosas por ejemplo hay un disco que se llama Plan B del propio Javier había de repente le debió pillar por ahí micrófono grabó tontamente y luego lo editó My Funny Valentine

Voz 29 51:12 a

Voz 0788 51:18 no sé si me equivoco tul te pillo por ahí haciendo el tonto la grabo y luego el disco de instaladas saco

Voz 17 51:24 no te creas Birkhead dos pequeñas te digo dos cositas es como plan B son dos discos a bueno es un poco complicado pero es que Plan B son dos discos en un disco doble unos metros ve del que cierra plan la canción es es de no no no no me acuerdo no

Voz 1826 51:41 en el disco del gas esto

Voz 14 51:43 la premeditado lo que pasa que es la que fue una toma como yo sabía que tenía que hacerla a la que a la que te voy pero no en tal pregunta te fumas sobre un paquete te educados para grabarla no

Voz 17 51:54 cómo estás ahí me parece Tom Waits si es que fíjate que tengo una un hito devolvió sabes que tengo la voz muy frágil y estoy muy muy muy digamos muy discretito y tal de volumen pero sí que digamos el registro con los años por fortuna

Voz 27 52:05 va digamos lo educados no hace falta los ducado

Voz 0788 52:11 es que a mí me gusta jugar de estas grabaciones que se hacen o porque son piratas porque se hacen siempre meditar mucho y no sé si tú sabes por eso decía que iba a los Jackson Five concretamente a de Michael Jackson porque hurgar esas cosas que encuentra uno es maravilloso hay unas grabaciones de cuando ellos lo proponen que los fichen en la Motown y les hacen unas pruebas y se ponen a cantar aquella canción maravillosa atracos Maitines que originalmente Smokey Robinson

Voz 54 52:38 sí

Voz 27 52:50 ahí están los Jackson Five little pequeñitos entrando en la mota alguna vez sí valían fíjate si todo va a Michael que es exactamente como es él está ya la y ese sonido metálico que es el padre con con una hija bueno ellos están probando voces pero al fin y al cabo era era un ensayo pero el colmo

Voz 0788 53:08 la experimentación están un disco de los yo la tengo que no se lo habéis oído que era ese grupo de indie primigenio norteamericano que grabaron un disco de versiones de todo tipo estas a las bravas Éste es que estaban en ese disco que ama una cosa muy graciosa fue llamar por teléfono desde el estudio de grabación al hijo de uno de ellos Le dijeron que cantase el clásico este de jazz y de rock'n'roll Roots Sixto y que ellos idea siguiéndole si el inglés entiende bastante bien pero sí ayudándoles

Voz 1826 53:33 a ver

Voz 14 53:34 ya sé que

Voz 0788 53:39 tú empiezas a cantar cuando veamos que nosotros tocamos siguiese poner a cantar por teléfono

Voz 55 53:49 sí qué