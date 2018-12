La Ventana (28/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 siete las seis en Canarias tarde complicada en las carreteras de salida de Madrid la niebla además está ralentizando la circulación en algunas carreteras y recordamos con la DGT que hay un corte la AP siete Jorge López buenas tardes

Voz 3 00:15 las tardes empezamos si es el corte de la AP siete más de tres horas en Tarragona en el Camp hacia Barcelona Madrid también destaca otro accidente la M cuarenta en Coslada hacia lados con retenciones también en efecto contrario por efecto mirón y lo más complicado Madrid la A cuatro en Pinto en ambos sentidos en Lleida también reediciones por accidente la C catorce en Oliana ETA otros accidentes en Guipúzcoa la peor ocho en Astigarraga hacia Cantabria En Cantabria la ocho en extremas aguas de Torrelavega ahí en Valencia en la V30 en Vara de Quart hacia la A7 Por último las nieblas entran en juego también el hubo sigue cortada la A ocho cuando Lledó y en la provincia de Toledo afecta mucho a la circulación sobre todo en la A5

Voz 1454 00:50 el presidente del Gobierno ha hecho balance después el último Consejo de Ministros de este año ha hablado entre otras cosas el nuevo escenario en Andalucía aunque no ha mencionado explícitamente a Vox ha hablado también de la situación política en Cataluña pide que se pase de la voluntad de diálogo al diálogo real embarcado siempre en el Estatuto y la Constitución porque ha añadido lo demás son monólogos Pedro Sánchez ha expresado también la evocación del Gobierno de agotar la legislatura y la expiración del Ejecutivo para aprobar los Presupuestos vascos a es condenado a nueve años el considerado líder de la secta de los Migueli anos por abusos sexuales es una decisión de la Audiencia de Pontevedra que nos cuenta Allard a Capello

Voz 1271 01:24 la Audiencia de Pontevedra sólo considera probados los abusos a una de las víctimas una de las atletas son nueve años de prisión por un delito de abuso sexual continuado comprueba alimento penetración el líder de la secta ha quedado absuelto del resto de acusaciones que pesaban sobre él la Fiscalía pedía para Miguel Rosendo sesenta y seis años de cárcel por delitos de asociación ilícita doce contra la integridad moral cinco de coacciones tres contra la libertad sexual han quedado absueltos los otros seis procesados miembros de la Orden

Voz 1454 01:50 la Guardia Civil está investigando un hombre que ha colgado un vídeo en las redes sociales maltratando a un zorro hasta la muerte los hechos ocurrieron en Huesca y nos lo cuenta Pilar García

Voz 1470 01:58 el vídeo se ha hecho viral en se CB sonriente al presunto autor un hombre de treinta y cinco años que posa tras torturar y causar la muerte al animal el Seprona de la Guardia Civil lo ha investigado ya comprobado la veracidad de lo reflejado en el vídeo y la identidad del maltratador es un vecino de Huesca que ha sido localizado hoy no tiene antecedentes por hechos similares el Partido Animalista PACMA había pedido que se identificara al hombre y la Federación Española de Caza prepara una denuncia contra este individuo

Voz 0867 02:29 deportes iban Álvarez buenas tardes baloncesto en directo ha comenzado a las seis y media en Estambul el Fenerbahce Real Madrid

Voz 1826 02:35 los dos primeros clasificados de la Euroliga el que gane

Voz 0867 02:37 terminar la primera vuelta como líder restan cinco minutos para llegar al descanso Fenerbahce XXIII Real Madrid veintisiete después el Brady Gran Canaria recibe al Zalgiris a las nueve de la noche más nombres propios el de Rafa Nadal que ha vuelto a jugar al tenis no lo hacía desde septiembre ya caído ante Kevin Anderson en las semifinales del torneo de exhibición de Abu Dhabi

Voz 1454 02:55 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este viernes a las ocho a las siete en Canarias en Hora veinticinco

la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 8 04:07 el esquí la veintena de la cool

Voz 4 04:12 pura hielo

Voz 9 04:16 va

Voz 1826 04:21 estamos ya ante el último fin de semana de este año y bueno yo creo que toca despedirlo a lo grande Emma by Espinós qué tal buenas tardes

Voz 0564 04:29 buenas tardes Roberto ya saben que la ventana de la cultura

Voz 1826 04:31 el ocio nos asomamos aquí cada viernes a casi una decena de propuestas en las que invertir el tiempo libre y un recorrido que hoy empezamos dónde y con quién

Voz 0564 04:40 en Barcelona y con teatro

Voz 2 04:51 sin tus rentas están dejemos fuera

Voz 1826 05:02 Barcelona con teatro con qué obra teatral

Voz 0564 05:04 a Montjuïc acoge hasta el domingo las últimas funciones del Annette al año Lin La nieta del señor Lyng basada en la novela homónima del francés Philippe Claudel una historia sobre refugiados que protagoniza Lluís Homar el actor interpreta él solo como en tierra baja todos los personajes de la obra en este caso tres el señor Lin huye de un país devastado por una guerra con la única compañía de su nieta un bebé de seis semanas una fábula sobre la migración que para el Lluis Homar es más necesaria que nunca

Voz 11 05:32 creo que éste debería ser el principal problema que la cual exculpar dos todo osea que seres humanos como nosotros ya yo ya me lo quiero imaginar hacia sin ideologías que que pretende quitarse de encima como dice pero todo en Galicia que molesta incluso cuando cuando los acogemos realmente lo hacemos todo bien lo hacemos como como debemos hacerlo yo no creo que haya en este momento creo que es más importante que de

Voz 0564 06:03 cuál es su historia que le ocurre al señor Lin pues el y su nieta llegan a un país desconocido no conoce ni siquiera el idioma entonces

Voz 11 06:10 la historia también de de una amistad que se establece entre Dios Señor Er Banco de de de de esa ciudad y con el señor barco yo no no ninguno de conocer una sola palabra de la lengua del otro son dos hombres mayores esa no es una mujer ha muerto a Acebes

Voz 12 06:30 me dos personas que quieren todo el cierto para ellos pero que al mismo tiempo pues son personas que están muy muy sola seguimos con teatro pero ahora en Madrid

Voz 13 06:42 aún no

Voz 1 06:46 no

Voz 0564 06:49 que mil novecientos cincuenta y siete es estreno la película La Strada de Federico Fellini en el teatro de la Abadía puede verse la versión teatral de Mario Gas hasta este domingo los actores Verónica Echegui Alberto Iglesias y Alfonso Lara protagonizan tres vidas precarias en la Italia de posguerra ella es una muchacha ingenua a la que su madre vende a un forzudo de circo como ayudante para su espectáculo ambulante Alfonso Lara estampa no a él le hemos preguntado si los protagonistas de esta historia no quieren o no pueden escapar de la vida en la que andan atrapados

Voz 14 07:18 no puedes no pueden la única que plantea una salida es sobrina e el loco está atrapado en en sí mismo Campano está atrapado en su brutal

Voz 1826 07:28 a su naturaleza de ser

Voz 14 07:31 Paz de amar que ahí está la tragedia que desde fuera vemos cómo estos seres no pueden gestionar Ny sumarse a eso tan hermoso que plantea el personaje de mina que es pues la pureza de sentimientos la la la inocencia

Voz 0564 07:54 que seguimos

Voz 1826 07:56 Nos quedamos en Madrid si la Academia de Bellas Artes de San

Voz 0564 07:58 Fernando acoge la exposición La España de Lauren un paseo fotográfico por la historia que recoge la obra de Lauren uno de los grandes en la historia de la fotografía española

Voz 1826 08:08 lo Jiménez Díaz ex comisario de la exposición La España de Lauren

Voz 15 08:12 Pablo Jiménez qué tal hola qué tal

Voz 1826 08:15 buenas tardes igualmente quién quién fue Jean Laurent

Voz 17 08:20 pues que que el jefe solía afirmar como Juan Laurent en realidad de aunque la francés Jean Laurent pues fue uno de los de los grandes pioneros de la fotografía en España en el siglo XIX quizás junto con Charles Clifford el galés es el son las dos grandes figuras de la fotografía del siglo de sirve en España no nuestros grandes pioneros y además fue el creador de la primera harán con casa fotográfica en España

Voz 1826 08:47 cuando llegó a nuestro país cuando llegó a España

Voz 17 08:50 él llegó en mil ochocientos cuarenta y cuatro aunque no llegó como fotógrafo el una de las cosas más sorprendente cuando sorprendentes llamativas interesantes de presidentes biografías que no fue la fotografía la que trajo a España y entre trabajo no se sabe muy bien los motivos por los que el llegó vino al quiso venir a España pero trabajaba como el fabricante de de papeles de lujo de cartones de lujo de embalajes de papel y cartón in mil ochocientos cincuenta y cinco quizás cincuenta y cinco pues cincuenta y seis cuando están los seiscientos mil ochocientos cincuenta y cinco empezó a dedicar a la a la fotografía montó su con su famoso estudio en la carrera en Gerónimo en el número treinta y nueve donde ahora está la ampliación del de el en el Congreso los diputados y el eh fundó sumó su casa fotográfica que bueno pues duraría durante décadas

Voz 1826 09:51 muy cerca del actual Congreso de los Diputados como decías llegó a ser fotógrafo de la reina Isabel II qué tipo de encargos recibía

Voz 17 09:59 en pues en efecto el cardo empezó sumó sus primeros trabajos como fotógrafos son los los que había años en naturalmente no es el primero en segunda fotógrafo que hay en España ni en Madrid eh pero bueno pues los primeros fotógrafos de lo que realizaban básicamente principalmente eran retratos retrato lo que llamaban entonces tarjeta de visita que es un formato que se creo en París se puso inmediatamente muy de moda y bueno tuvo muchísimo éxito entre la burguesía entre las ciudades de toda Europa y eran pues eso realizaba retrato de prensa fotografía de retratos no de todo tipo de personajes unos famosos y otros que no soy en absolutamente desconocidos pero muy pronto el empezaría tampoco fue el primero el primero bueno no sé porque estas no son Carrer caballos pero el periodo de los grandes fue Charles Clifford en realizar fotografías al aire libre de pues de monumentos Obras Públicas etcétera Illes muy pronto realizaría también a gran cantidad de de de fotografía de de Obras Públicas de lo cual por toda España lo cual le llevaría a realizar también de monumentos de vistas de ciudades en fin realizó todo tipo de de fotografía de obras de arte etcétera o típico inmediatamente sumó su negocio a todo tipo de tanto de temas como de clientes como de formatos como de posibilidades que negaba la fotografía en aquel entonces

Voz 0564 11:24 muy a Lauren le le tocó vivir una época convulsa como se traduce aquello en sus fotos

Voz 17 11:30 pues pues se traduce de una manera en muchos casos indirecta pero muy marcada por un lado como decías fue fotógrafo de la Reina en ochocientos sesenta y pues le le dio un gran prestigio un enorme prestigio de forma que no sólo fotografiaba a la familia real sino que también a todos los políticos los los militares de la época de bueno pues el Espartero con el charra no PRI todo son fotografiados todos pasan por su casa no entonces por un lado tenemos el retrato de cada uno de los protagonistas de de la época de todos los partidos de todas las tendencias de todos los que ya por aquel entonces pues eran tan variadas como ahora diarios no por otro lado en pues pues se de una España que cabe él al tener todo tipo de clientela que al buscar todo tipo de clientela pues busca esa España que que quieren ver los extranjeros pero también la que quieren ver los hombres del de los de Madrid Los burgueses de Madrid tan pero también las que quieren vernos de otras ciudades etc con lo cual me hace un retrato no político y no de acontecimientos de la época por tenernos un foto reportero que diríamos hoy pero si es un fotógrafo que claro que va mostrando de manera indirecta no pues la guerra carlista las en fin las la República en todos los las otras la o de Saboya Mario Saboya Restauración borbónica pues todo se va viendo a lo largo de su resuelto fotográfico

Voz 1826 13:03 todo lo que hay que ver en esta exposición la España del Lauren comisario de la exposición que nos ha atendido esta tarde Pablo Jiménez Díaz muchísimas gracias y buenas tardes

Voz 17 13:12 muchas gracias a vosotros adiós

Voz 18 13:14 eh

Voz 1 13:19 seguimos con arte ahora en Valencia

Voz 0564 13:21 en la Fundación Bancaja puede verse Picasso la alegría de vivir una exposición que reúne ciento setenta obras entre óleos grabados y dibujos que reflejan la actitud vital del artista a lo largo de su vida la alegría de vivir que se tradujo en toda su obra fue un hombre afín al placer a estrujar todo lo bueno de la vida Javier Molins es el comisario de la muestra

Voz 19 13:39 Picasso tenemos que tener en cuenta que vivió más de noventa años y hasta el último momento estuvo creando de manera muy muy muy activa y que creo según el Museo Picasso de París cataloga en cerca de setenta mil obras que es una barbaridad ningún artista creado tantas obras los cualquier artista que que vivía para para crear no para pintar pero que al mismo tiempo le gustaba disfrutar de la vida y eso se plasma en su obra lo que hemos intentado aproximar al público a través de estas posición que que el leit motiv serias alegría de vivir que siguió a la vida de Picasso durante gran parte

Voz 2 14:14 a partir del perdedor

Voz 1826 14:18 viernes día de estrenos el que suena es Joaquín Sabina la canción que ha compuesto para una comedia surrealista que se estrena hoy estamos hablando evidentemente de tiempo después de José Luis Cueto

Voz 0867 14:29 año nueve mil ciento setenta y siete mil años arriba o abajo que no queremos pillar los dedos la raza humana se aglutina en torno a este edificio el único que se mantienen bien

Voz 4 14:40 los parados de todo el mundo sobreviven con salero en las afueras

Voz 0564 14:44 lo muy muy lejano los habitantes del mundo se divide entre aquéllos a los que no les va tan mal los que malviven en las afueras se puede hacer comedia hay crítica social Se puede cuerda ha podido y lo ha hecho en compañía de actores como Antonio de la Torre Blanca Suárez Roberto Álamo o Arturo Valls que también ha participado en la producción hemos hablado con él sobre si es una segunda parte de Amanece que no es poco os no solo

Voz 17 15:05 no es una segunda parte al uso decimos que es una secuela Wall una especie de prima hermana de Amanece que no es poco porque claro está escrita y dirigida por la misma persona hecha con los mismos mimbres pero tiene identidad propia tiene una me una una trama central más asequible que hay una estructura más reconocible que la de Amanece que no es poco osea que se puede se puede ver tranquilamente eso sí ayuda mucho conocer el universo de cuerda porque Jesús en muy particular

Voz 1826 15:36 muy particular desde lo decías que se ha implicado también en la producción

Voz 0564 15:39 sí va ha sido uno de los impulsores de la peli uno de los que más empeño ha puesto para que el proyecto saliera adelante cuerdas es uno de sus ídolos como tenemos mucha fe así en general le hemos preguntado si va a poder retirarse después de esto

Voz 17 15:50 no no no no no esto muy romántico es una cosa muy bonita fuera rentable ya sería la hostia pero sé que es una película que público objetivo pero es una película a que no está hecha no tienen no no no no tiene esos criterios puramente comerciales no es autor y con esto de difícil forrar

Voz 1 16:20 sí yo llega

Voz 1826 16:23 la literaria de la semana en La Ventana de la cultura

Voz 0564 16:26 esta semana le hemos pedido un titulo a Joaquín So Villa el librero de la caótica en Sevilla una librería muy joven lleva un año y medio abierta pero ya es toda una referencia en la capital andaluza

Voz 14 16:35 le recomendara a Isaac Rosa con su libro su último libro feliz final considero que leer una novela romántica

Voz 17 16:44 con que esté cruzada por para

Voz 14 16:46 actrices social económica de este país que me parecía una magnífica manera de leer esta historia en ese contexto que quizá Rozas llega a escribir de una manera magnífica

Voz 17 17:01 siempre ese contexto que él tiene que el tema social

Voz 14 17:04 yo creo que que leer esta novedad Fanny indispensables porque todos somos seres capaces necesitados de Ammari de tener relaciones

Voz 1826 17:14 feliz final de Isaac Rosa

Voz 4 17:17 tomamos no

Voz 21 17:23 con quién

Voz 2 17:26 yo ya llevo

Voz 0564 17:31 si estas semanas un plan familiar lo protagoniza Abu una niña que emprende un viaje por el desierto en busca de su

Voz 22 17:38 estoy buscando el mar es afirmativo pero eso está muy lejos te dije que no estaba tan muchas gracias señor guardia

Voz 1826 17:48 me suena se parece mucho a la de Macarena García no

Voz 0564 17:51 sí ella le presta la voz Abu la marioneta que protagoniza peregrinos un cuento para adultos y niños a partir de cuatro años que puede verse en el Pavón Teatro Kamikaze hasta el cinco de enero una obra que mezcla teatro y cine de animación y que permite acercar a los niños el tema de los refugiados ya su realidad Cynthia Miranda es la directora de la obra

Voz 14 18:08 la historia y es una niña de cinco años que su padre se ha ido más allá del mar al norte a buscar una vida mejor para su familia ella en un momento dado la guerra llega a su pueblo y tiene que unir su objetivo es llegar al mar para cruzarlo oí acortarse con su padre ese peregrinaje se van contando una serie de de personajes muchas veces absurdos pero que te desgraciadamente no se en realidad en días de una forma muy muy muy normal no

Voz 4 18:41 agenda de conciertos

Voz 0564 18:42 el fin de semana por cierto los últimos conciertos año los que suenan son Vetusta Morla que toca en este domingo en el Bicing Center de Madrid Nacho Vegas juega en casa mañana presenta viole ética en el teatro de La Laboral de Gijón

Voz 24 19:04 hemos le dan damos la de los son las diez

Voz 2 19:13 pero

Voz 0564 19:15 y cerramos con con Lori Meyers que mañana se suben al Whiting Center para celebrar sus veinte años de carrera

Voz 9 19:34 a ver yo

son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 0867 21:28 pero Javier Casado última ventana de Madrid de dos mil dieciocho hace casi un año Cristina Cifuentes estuvo aquí

Voz 26 21:35 me gustaría volver a repetir y ser la candidata del Partido Popular no quiero hacer futuro elogios pero imagínese qué pasa que le imputan es que eso no va ocurre

Voz 0867 21:44 es que eso no puede ocurrir nada ni nadie podía prever lo que después paso cuando creíamos haber asistido ya a la legislatura más convulsa de la historia con la detención de todo un ex presidente autonómico llegó este dos mil dieciocho con el terremoto político más intenso que Madrid ha vivido desde el tamayazo

Voz 27 22:01 ahora tras no hay que dar paso ni siquiera para acoger carrera

Voz 28 22:05 dos mil dieciocho a las gentes que me vaya a un año de noticias en Madrid Game Boy me quedo me voy a quedar aquí

Voz 0867 22:13 el Casal dos mil dieciocho de sobresalto en sobresalto en la antesala de unas elecciones autonómicas y municipales buenas tardes a todos la crisis política desatada en Madrid con el caso Máster dejó a la región en manos de una presidencia interina

Voz 1 22:26 siempre proclama presidente

Voz 29 22:29 el Garrido García enhorabuena

Voz 0867 22:33 y abrió un debate todavía no resuelto sobre la universidad pública cuya imagen ha salido seriamente tocada con el caso basta votamos un año de alto voltaje en el que tras meses y meses

Voz 30 22:43 obra Carmina inaugurado su nueva Gran Vía ya

Voz 0867 22:50 nado en pruebas Madrid centrales quedando patinetes por las aceras pero sobre todo sorteando los augurios apocalípticos que no sean cumplido

Voz 30 22:58 lo que tendrá lugar es el desabastecimiento pérdida de vida pérdida de identidad consta la Copa Libertadores y luego está la Copa es puro comunismo estamos viendo es puro comunismo

Voz 2 23:13 y noticias en Madrid XXI

Voz 0867 23:16 en marzo El día que cambió la carrera de Cristina Cifuentes de aspirante a suceder a Mariano Rajoy o al menos a revalidar la presidencia de la Comunidad de Madrid a acabar en la cuneta política Cifuentes se aferró a una estrategia equivocada una combinación de falsedades verbales y documentales para demostrar que había cursado y que se había examinado de un máster al lado de irregularidades y que no era tal Cifuentes víctima política de sí misma de los suyos que le dieron la puntilla ante su resistencia dos meses después de destaparse el escándalo echando mano de la bajeza hiciera falta de escrúpulos

Voz 31 23:47 esto responde más a cuestiones personales

Voz 32 23:50 hay una frase que me gusta mucho si buscas venganza

Voz 0867 23:52 la Cava fosas el rescatando un vídeo de la ex presidenta llevándose unas cremas de un supermercado Javier Bañuelos un vídeo

Voz 1454 23:59 descartado de las cloacas más profundas

Voz 1 24:01 en cierto es su mayor importancia algo completamente involuntario japonés los cuarenta euros supone doy aquel pues final

Voz 33 24:07 pero hay que comenzar por el principio un ADO así tres

Voz 30 24:12 mira a su misma fue marzo

Voz 25 24:16 primero tuvo que comparecer en la comisión de investigación del Congreso para hablar de la financiación irregular del Partido Popular yo la verdad que no sé muy bien a lo que venga pero aún así se defendió

Voz 34 24:27 primero decirle que respiro muy tranquilamente y duermo muy tranquilamente porque tengo la conciencia muy tranquila

Voz 1 24:32 yo ojo a esta noticia que publica está ahora eldiario punto es

Voz 35 24:37 es una funcionaria cambió las notas de

Voz 1 24:39 Master de Cristina Cifuentes aquella mañana comenzó su caída

Voz 36 24:44 a quién está detrás qué cepa que yo con esto

Voz 1 24:48 me crezco

Voz 2 24:50 es fácil tumbar

Voz 25 24:53 echó pasó al ataque con una querella criminal que está

Voz 1 24:56 firmado por las tres personas que formaban parte del tribunal calificador con la nota estable está mal pero

Voz 25 25:03 los documentos que aportó estaban falsificados fondo sonar más productos solo

Voz 1 25:12 muy buenas noches a todos yo sigo aquí como ves

Voz 25 25:15 su credibilidad cada vez más dañada Cifuentes empezó a hacer mella entre quiénes la defendían

Voz 30 25:24 y aunque según ovación en la Convención Nacional del PP Sevilla

Voz 37 25:27 Fisher resistió hasta el final porque voy a dimitir

Voz 1 25:30 sí yo he actuado de manera correcta

Voz 25 25:33 el veinticinco de abril citó a la prensa para

Voz 1 25:35 anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 25:41 y ahí acabó la carrera política de Cristina Cifuentes hoy sigue imputada en el caso Master y la Universidad Rey Juan Carlos ha pedido para ella cuatro años de prisión por falsedad documental sin duda la otra víctima de este escándalo ha sido la propia universidad la Rey Juan Carlos su rector Javier Ramos sus antecesores pero en general toda la universidad pública incapaz de dar una respuesta contundente ante las evidencias y las sospechas

Voz 34 26:05 sólo como ustedes al rector para que saliera yo fértil nuestra versión no tenemos ninguna necesidad de presionar al rector la comisión de investigación sobre este asunto

Voz 0867 26:17 quedado prácticamente neutralizada en la Asamblea de Vallecas y el caso ha puesto en evidencia intereses cruzados del mundo Universitari de la política en tiempo de crisis económica en el que se abrió la veda y seis

Voz 1 26:28 a la vista gorda Laura Gutiérrez el caso Cifuentes fue sólo la casilla de salida de la crisis de la Rey Juan Carlos mi dimisión Carmen Montón todo correctamente Pablo Casado le dieron la estocada me matriculé

Voz 30 26:39 usted no hizo ningún trabajo ni ningún mérito académico para ser calificada aclara hacen

Voz 1275 26:45 las declaraciones judiciales de los compañeros de master de los políticos de turno dejaron constancia de que la universidad había tenido alumnos VIP aunque la justicia

Voz 6 26:55 basado los casos que se iban destapando fueron un golpe para los estudiantes que ocuparon los campus

Voz 4 27:05 un golpe

Voz 25 27:06 para el rector hemos tenido que pasar en los últimos seis meses una experiencia dura una experiencia por la que me gustaría aquí aprovechar la ocasión para pedirles para diez Ramos prometió la SER transparencia y limpieza

Voz 1 27:19 la Universidad Rey Juan Carlos ha eliminado un centenar de másteres y cursos no oficiales

Voz 1275 27:24 que a pesar de los fantasmas del pasado en una universidad gobernada con finos hilos políticos el rector ha dado los primeros pasos para reflotar el buque eliminar los institutos sospechosos auditar las cuentas cambiar las reglas del juego renovar los cargos la Rey Juan Carlos cierra el año más complicado de su historia aunque dos mil diecinueve puede ser peor

Voz 4 27:44 no descarta usted calla documentación del instituto que puedas tarea despacharon Enrique todavía hay despachos cerrados e imputados que no han abierto la boca Sucedió en Madrid en dos mil dieciocho

Voz 38 27:57 en septiembre estallaba el escándalo en Torrelodones escudos y sutil Laser desveló el intento de chantaje de un concejal del Partido Popular a la alcaldesa sino se volvían a presentar retirarían una denuncia su exceso error

Voz 2 28:13 sólo se tiene vuestra guerra quién pasa nada no os voy a presentar

Voz 1 28:19 el concejal terminó dimitiendo Easy Vecinos por Torrelodones se volverá a presentar mucho antes las alarmas habían saltado en metro me hicieron las radiografías fue cuando los libros

Voz 30 28:31 me dijo que era una cosa bastante mala que podía hacer

Voz 1 28:39 y además un cáncer muy agresivo en abril se creó la Comisión de investigación por la presencia de amianto en el metro dos trabajadores han muerto este año por su exposición a ese material cancerígeno y pasó de ser un personaje mediático a un presunto asesino machista César qué tal buenos días hola buenos días cómo es tu cachorro cuenta César Román el Rey del Cacho pop fue detenido en noviembre acusado de matar a su ex novia ahora siguen en prisión preventiva a la espera de que se le juzgue

Voz 25 29:05 la Ventana de Madrid Javier Casal dos mil diez

Voz 0867 29:09 hecho el año en el que también hemos estrenado Madrid central el proyecto estrella de Manuela Carmena con el que el Partido Popular y Ciudadanos augurar un cause un colapso que no se produjo al menos en el periodo inicial de pruebas Un camino hacia una nueva movilidad urbana con menos coches

Voz 33 29:23 de la que ahora reniega el Partido Popular artífice en su día de las primeras áreas restringidas al tráfico Sara selva septiembre de dos mil catorce Ana Botella alcaldesa de Madrid

Voz 4 29:31 queremos hoy Madrid para los peatones centro cada vez más limpio cuatro años después

Voz 1826 29:38 en a Madrid la ha cambiado la cara Madrid central es la causa principal el discurso no ha cambiado tanto

Voz 25 29:43 es una medida que pone la salud de la ciudadanía en el centro de las políticas públicas las medidas del Gobierno municipal

Voz 1826 29:52 menos coches más espacio para el peatón y Aire Limpio esos han sido los objetivos principales que ha defendido todo este tiempo la delegada Inés Sabanés Madrid central sólo tiene un mes de vida aún está en pruebas pero por ahora

Voz 1 30:03 se nota mucho si hoy hay muchos menos coches a Madrid central acompaña inevitablemente la Gran Vía

Voz 39 30:08 verdad es la nueva Gran Via la gran

Voz 4 30:11 día que dice que Madrid sigue creciendo

Voz 1 30:14 trescientos días de obras

Voz 40 30:17 y han dejado aceras más anchas menos carriles nuevos semáforos van

Voz 1826 30:21 Cost árboles pero en un carril bici

Voz 1 30:24 acciones otra novedad que ha cambiado el paisaje de las calles

Voz 1826 30:26 Madrid los patinetes llegaron en un limbo legal

Voz 1 30:29 yo creo que lo sabes que ha sido cómo de pronto no pero el Ayuntamiento les ha puesto freno es decir todos los cachivaches que hay ahora para que vayamos sitio a otros mejor pues tienen que ir yendo con su orden a su sitio han decido que va a haber

Voz 1826 30:41 diez mil como máximo va cambiando en definitiva la forma de moverse por Madrid con nuevos modos de transporte nuevas Rego

Voz 34 30:47 las hay menos ruidos no si estamos un poquito en silencio

Voz 1 30:52 hace algunos pájaros a ver si los podemos huir aún más a partir de marzo cuando empiecen las

Voz 0564 30:57 otras Carmina

Voz 0867 30:59 no la hay de eso jo al fin la margarita

Voz 26 31:02 usted asegura que no va a repetir como candidata es pero he dicho lo sostiene no apelar salir también en todas las encuestas que se

Voz 25 31:10 ahora hay que saber rectificar

Voz 0867 31:12 muy al final dijo si Carmena concurrirá a las elecciones mediante una plataforma nueva Llamada más Madrid que todavía discute cómo va a integrar a Podemos después de que la formación de Pablo Iglesias suspendiera sus concejales más próximos a la alcaldesa que renunciaron a participar en las primarias de su propio partido

Voz 4 31:35 sigue La Ventana en las redes sociales Roca La Ventana La Ventana

Voz 28 34:13 a un año de noticias en Madrid

Voz 0867 34:17 las calles de Madrid fueron este año también el escenario de marchas de la rabia y la indignación contra la sentencia de la manada

Voz 43 34:23 la y el ocho de marzo las mujeres parar un esta ciudad en un día para la historia condenado R

Voz 0867 34:28 decirse en marzo de dos mil diecinueve Elena Gil

Voz 1 34:33 y las mujeres hicieron huelga y salieron a la calle para reivindicar el feminismo era el ocho de marzo porque el machismo ha seguido matando y maltratando en Madrid en julio en agosto en septiembre parece ser que ha sido o los hechos han ocurrido en una chabola a las cifras de violencia machista continúan dando miedo

Voz 0564 34:58 dos mil diecisiete hubo un diecinueve por ciento más de denuncias por violencia machista contra menores de dieciocho años

Voz 1 35:03 las mujeres han salido una y otra vez a la calle para denunciarlo aquí es veinticinco de noviembre

Voz 4 35:10 se hacen campañas institucionales

Voz 1 35:16 sí ahora que llegan los regalos hay ayuntamientos que miran a la educación de los que empiezan

Voz 35 35:21 me encanta Rosa mientra

Voz 1 35:26 las el movimiento feminista prepara la huelga del ocho de marzo de dos mil diecinueve

Voz 4 35:39 un año de noticias en Madrid

Voz 45 35:44 en Estados como demuestra que reiteró es Trapa se consagra a cambio los tiempos Betty Kirov Franco

Voz 0867 35:52 y el anuncio del Gobierno de sacar del Valle a Franco se ha encontrado con piedras más duras que las que habitan en Cuelgamuros su familia los nostálgicos y las cuestiones legales con el Supremo dando luz verde a la exhumación del dictador hace unos días ahora se busca ubicación para sus restos embalsamado y tampoco va a ser fácil Alfonso Ojea

Voz 1454 36:10 en julio pasado el Gobierno central señaló que Franco saldría de Cuelgamuros durante el verano pero

Voz 0867 36:15 la de nada seis meses después los restos

Voz 1454 36:18 del dictador siguen en la abadía benedictina el procedimiento administrativo su curso terminarán

Voz 1826 36:23 en unos días a principios de año y Moncloa

Voz 1454 36:26 volver a verse las caras en el Supremo con la familia del general golpista por el camino se han quedado muchas ilusiones un incremento histórico de las visitas al Valle de los Caídos dinero fresco para Patrimonio Nacional un informe de medicina forense del Gobierno regional Kenny dice sí ni dice no y también como no podía ser de otra manera la aparición de tumbas aún vacías en La Almudena para que reposan los restos del militar pero siendo esta cuestión importante mucho más lo es la situación de los restos de los treinta y cuatro mil españoles enterrados en el Risco de la Nava su deterioro prosigue acelerado por las filtraciones de agua concentrando su poder devastador en las criptas en las que reposan qué paradoja los fallecidos del denominado bando nacional entre tanto el caso de los hermanos la Peña también avanza lentamente en dos mil diecinueve Se va a decidir por la vía de la ciencia de la técnica si es posible su exhumación encima de ellos reposan casi setecientos

Voz 46 37:20 lumbares Sucedió en Madrid en dos mil dieciocho

Voz 4 37:22 sí

Voz 0867 37:25 adiós al dos mil dieciocho puso también fin a una situación vergonzante para todos

Voz 34 37:31 para ir al piso porque como tengo ánimo heridos detenidos

Voz 0867 37:36 la situación del poblado chabolista de El Gallinero cuyas familias después de dos décadas en el olvido de abandono han comenzado no sin pocos problemas una nueva vida en otros lugares Enrique

Voz 47 37:47 el gallinero no podía continuar era una vergüenza vergüenza

Voz 35 37:51 es bueno un grupo de familias han convivido con la venta de drogas viendo televisiones que vosotros de ser una de nuestra primera pasiones esta cara de vernos de revés se va a perder lo mejor hasta que no dudan a ver después de verlos seguramente dirán esto no es lo que nosotros habíamos empezado antes es otra cosa

Voz 1 38:20 ya está en marcha el desmantelamiento de este poblado chabolista y el realojo de las familias que están siendo trasladadas a viviendas en la capital

Voz 35 38:27 María y María estás contenta si te dé

Voz 48 38:35 el gallinero durante veinte años a doce kilómetros de la Puerta del Sol allí han vivido más de trescientos niños y Nina el índice problema de los niños del Gallinero el noventa y tres por ciento en mío como el niñas de Madrid es de diez coma siete son datos

Voz 49 38:52 el informe Situación de la infancia en el gallinero que en dos mil catorce hizo Save the Children pero ahora el futuro de esos niños ha cambiado ya tienen casa hay un colegio cercano tienen agua las familias viven en una vivienda de alquiler social en una operación que han financiado

Voz 1826 39:08 va a partes iguales la Comunidad y el Ayuntamiento

Voz 49 39:11 de la capital el gallinero es historia

Voz 6 39:13 ahora ha comenzado la historia de esos niños que poco a poco

Voz 4 39:16 comenzaron a tener las mismas oportunidades

Voz 35 39:20 de racismo vamos a ir a Bilbao esas viviendas que no somos animales y otras cosas como seres humanos

Voz 50 39:27 tras

Voz 20 39:29 sí

Voz 0867 39:31 y todo esto pasó durante este largo año el que viene dos mil diecinueve será año electoral y aquí estaremos los compañeros de la Cadena Ser en Madrid para contarles todo lo que ocurrirá durante los próximos meses en nombre de todos los que hacemos la SER en las siete emisoras de la comunidad les deseamos un buen arranque de dos mil diecinueve volvemos el próximo miércoles desde las siete y veinte años

Voz 9 40:04 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 4 40:13 el mejor de los bienes que siempre es

Voz 2 40:16 pero

Voz 52 40:21 la tasa del dos vidas

Voz 9 40:27 con Nadal

Voz 1826 40:43 en estas fechas quién no ha pensado ya en realizar un viaje o una escapada para el próximo año bueno si ustedes encontraran en este momento mirando contemplando el mapa del mundo buscando en esa inmensidad su próximo destino bueno igual Paco Nadal nos puede ayudar porque hoy vamos a repasar alguno de los sitios alguno de los destinos que van a estar entre los más deseados de este dos mil diecinueve

Voz 53 41:14 no

Voz 9 41:21 eh

Voz 1826 41:22 qué tal amigo buenas tardes hola qué tal

Voz 1679 41:25 muy buenas tardes desde allí realizando el año

Voz 1826 41:27 sí estuvimos hablando aquí la otra tarde esta semana largo y tendido en la primera hora tomando café Llanos adelantabas algo ahí cuando tenista presentar tu libro pero por cierto para ti llega un nuevo año muy viajero

Voz 1679 41:39 bueno pues si éste si quieres que te diga la verdad hace poco estaba terminando de cerrar un viaje para la última semana de noviembre venga de diciembre del año que vive así que imagínate cómo llegó la gente así afortunadamente va a ser también muy viajero oí bueno lo iré contando como siempre aquí en directo o ir a un montón de sitios y espero poder compartirlo con vosotros en directo como siempre en La ventana

Voz 1826 42:03 pues llenos Nos preguntamos hay algún tipo de razón responde algo lógico objetivo razones que expliquen por qué un destino se vuelve famoso o más deseado de un año para otro

Voz 1679 42:12 pues mira yo hay muchas razones no hay una sola a una puede ser pues el interés de las autoridades turísticas de un país por promocionarse no dejen pero lo tenemos en lo que pasa con Japón últimamente Japón esta súper de moda y este año volverá a ser un destino muy demandado muy muy responde una acción muy concreta del Gobierno japonés por promocionar el turismo porque necesitaban fuente de ingresos alternativas para una población muy envejecida unas pensiones que ya no podían pagar y también que haya que se abran nuevos vuelos directos no yo creo que la condición sine qua non un destino sea mayoritario es que las conexiones sean buenas entonces pues a lo mejor abrir un una una nueva una una línea aérea que abre una Villanueva se aumentan las frecuencias eso hace mucho también muchas veces vienen de se ponen de moda e incluso el mejor película es no Kenia siempre fue un destino turístico en África pero a partir de Memorias de África y eso estamos hablando pero señor ochenta sufrió tiran hacia arriba de de de de su número desde el número de turistas que la visitaban tremendo no muchas veces una película o un libro un documental puede hacer que que la Un país como destino turístico mejore mucho

Voz 1826 43:27 suele ser una buena conjunción de

Voz 1679 43:29 los factores pero éstos serían los principales muy

Voz 1826 43:32 bien oye pues por una razón por otra que destinos deberíamos marcar la agenda como los que van a marcar tendencia en este año

Voz 1679 43:39 pues mira ahí consultado con varios agentes antes de viajes gente involucrada también en este sector que opinaban ellos porque esto también hacer un poco cábalas y quinielas pero por ejemplo todos me confirmaban que Colombia va a ser un país que que siga creciendo pero ninguna novedad pero va a seguir creciendo mucho el año que viene Colombia país que país periodismo con mochila sí más cosas tiene de de de cierto es la selva es playas tiene todo el mundo García Márquez tiene Cartagena de Indias que es una de las tres ciudades coloniales en Marbella de América las a quién se pregunte para mí es la banda Puerto Riis San Juan de Puerto Rico hizo un país que dejó hace ya mucho tiempo atrás Estir madera delincuencia era a delinquir si la guerrilla is un país seguro para viajar y está está muy de moda luego hay veces que también entra en esta lista de futuribles países exóticos que no van a ser mayoritario pero bueno que empiezan a aparecer en los folletos turísticos por ejemplo cada vez se vende más Mongolia pongo un país fascinantes estepa es pura naturaleza aunque también tiene cordillera es altísimas igual que hay grandes pero bueno todo lo imaginamos con los nómadas y la este paro pues un destino que se está poniendo bastante de moda para un tipo de turismo obviamente muy limitado esto va a ser mayoritario pero pero sí es un destino que cada vez se ve más

Voz 25 44:57 en las eh

Voz 1679 44:59 el folleto de agencias turísticas otro que está muy de moda y que este año va a seguir estándolo es Uzbekistán donde quizá un país que ha sustituido bastante a Jordania como destino de Semana Santa su país perfecto para una semana Sotillo como y en Asia el convoy musulmán con una cruce de culturas de la soviética a la de los nómadas de las estepas de Asia Central yo Beguiristain está también muy de moda este año volver a estarlo tiene las tres ciudades más bellas de la Ruta de la Seda operativas de las antiguas rutas no había una sola estamos hablando de Samarkanda de de dibujará que son tres ciudades maravillosas tres son destinos que este año que ya llevan algunos pero que este año volverá a estar muy muy de moda

Voz 1826 45:47 estos son los pujantes los que debemos tener en cuenta pero Paco me imagino que después están los destinos clásicos que nunca muere no porque ya se aquello de los viejos rockeros

Voz 1679 45:57 sí sí a ver luego hay destinos a ver que el el el porcentaje alto gordo de la facturación de de una agencia que se hace con media docena de destinos que son clásicos estamos hablando de Lisboa de San Petersburgo Praga para que está también muy muy de moda Prades sobre todas las República Checa y afortunadamente el públicos Nibali está descubriendo que Chequia es mucho más que para está llena de gente sobre todo si es puente en España españoles el Puente de Carlos no lo ves gente que pero la República Checa tiene las otras zonas maravillosa ciudades como de esquí Crumb lo Moravia en fin balnearios bueno seguirá estando muy muy de moda hay siendo un destino muy solicitado Nueva York Nueva York es la capital del mundo nunca falla Is uno de esa media docena de destinos que que hace la parte gorda de la facturación de cualquier operador

Voz 54 46:53 aquí no

Voz 1826 47:08 si Nueva York siempre es un valor seguro siempre hay una buena excusa para ir a Nueva York aún más este próximo año porque va a ser la sede del World Pride de dos mil diecinueve cuando se cumplen cincuenta años de los históricos disturbios de Stone Wall por los derechos el eje TDI

Voz 4 47:25 vamos allí vamos hasta Nueva York Carlos Pérez Cruz cumplamos con la tradición ya que nos vamos a Nueva York que cante Frankie

Voz 32 47:36 pero hasta aquí la concesión a tópico porque nuestro Nueva York tiene hoy más que ver con

Voz 4 47:40 Bob Dylan

Voz 32 47:44 en Dimas en concreto con esa parte de la letra de la que Rolling Stone en la que Dylan dice cuando no tienes nada no tienes nada que perder

Voz 35 47:52 pues no yo no lo común

Voz 32 48:00 es lo que piensa también recogía la letra de Dylan para explicar unos sucesos que vivió en persona y que hoy nos llevan a Nueva York o más bien que nos invitan a viajar allí el año que viene cuando se cumplirán cincuenta años de los disturbios de Stone Wall que Mining sexto

Voz 55 48:14 no has hecho que de aquel tomo en West de patio

Voz 32 48:19 allá por mil novecientos sesenta y nueve cuando una década turbulenta estaba tocando su fin el esto buen in era un popular lugar de encuentro para la comunidad LGTB

Voz 1826 48:28 York por aquel entonces ser gay les

Voz 32 48:31 Viana bisexual o transgénero era considerado obsceno ilegal e incluso una enfermedad una noche la policía hizo una redada en el bar y empezó a arrestar al agente redadas como esta no era nada nuevo pero esta vez los clientes dijeron basta

Voz 55 48:46 Woman

Voz 32 48:48 como un cuenta cuentos el ex presidente Barack Obama explicaba que fueron los disturbios de tómbola

Voz 56 48:54 ah sí

Voz 32 49:01 y lo que fueron o lo que así sea considerado con el tiempo es la chispa que prendió al incipiente activismo LGTB la madrugada del veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y nueve los clientes de este local regido por la mafia dijeron hasta aquí al acoso policial en Estados Unidos la homosexualidad era ilegal en cuarenta y nueve estados en todos menos en uno en Illinois

Voz 34 49:21 que nosotros vamos a puntos en Japón

Voz 32 49:28 la sociedad la consideraba más dañina que el adulterio el aborto o la prostitución aquella noche los clientes defendieron inició en la calle una batalla que se prolongó durante días tratados como degenerados y enfermos ya habían tenido suficiente and men are now Mengs Astana ahí

Voz 1 49:47 se examina de lo acontecido esto Wolf surgieron

Voz 32 49:49 las marchas del orgullo como una conmemoración de las protestas de este próximo verano Nueva York celebra los cincuenta años acogiendo el World Pride la celebración mundial del Orgullo un motivo muy especial para adaptar compromiso de Bilbao a la capital del mundo

Voz 30 50:04 yo me oye

Voz 1826 50:08 pues sí gracias Carlos Pérez Cruz desde Nueva York ya tenemos más que una buena excusa una muy buena causa para acercarnos a como decía a la capital del mundo ahora abrimos el consultorio a nuestro buzón de correo electrónico buen viaje arroba Cadena Ser punto com por ejemplo escribió Nabil desde Lanzarote que ya nos está escuchando que está pensando en su viaje para dos mil diecinueve Nabil qué tal buenas tardes

Voz 17 50:40 el Govern

Voz 1826 50:41 que hay te escucha Paco también donde donde tiene previsto viajar

Voz 16 50:45 bueno tuvimos planea un viaje a la primera semana den por su parte Uruguay yo creo saber si es buena el fechas como que les parece Paco

Voz 1679 50:55 no saber David yo aquí un Dubai te voy a ser sincero cuentas cuántos tiempo Dennis previsto tenéis previsto eres me da a mí Dubai me parece un sitio bueno curioso de conocer pero aburrido para unas semanas de viaje no Sergio guste mucho bueno pues los arquitectura contemporánea hay los centros comerciales no no sé cuáles son vuestras preferencias gustos que voy buscando porque decidisteis dirá

Voz 17 51:24 no es que el viaje del principio

Voz 16 51:27 era preparaba así a Tailandia pero no sé si era correcto con niños a Tailandia entonces no que no omitió camino introduce estoy luchando toda

Voz 1826 51:36 a que todavía estás dudando eso quiere decir que no era no tienes comprado los pasajes no lo has contratado de toda la verdad

Voz 15 51:43 lo que queda tiene los los críos

Voz 1679 51:47 pero yo creo que eso lo bueno el mejor en Tailandia Dubai a mí ya te digo mira Dubai me parece un sitio perfecto si buenas con Emirates hacer una escala allí vive un par de días verlo porque bueno es un experimento social y económico interesante eh no sé no sé si simetría

Voz 1826 52:04 pero no seguro que va a ser una consulta que has hecho

Voz 1454 52:08 para quitar plantearte para aprovechar mucho mejor

Voz 1826 52:10 esos esos días se me hace

Voz 1679 52:13 en algunas semanas ya te digo a no ser que guste mucho una cultura urbana de centros comerciales y poco más que hacer por ahí

Voz 1826 52:20 esa tenerla en cuenta Nabil

Voz 1679 52:23 gracias que sirva de algo la verdad

Voz 1826 52:31 mira suena música de tango la semana pasada nos preguntaron precisamente por Buenos Aires también nos pregunta por este destino Sergio a través de

Voz 32 52:39 buen viaje arroba Cadena Ser punto com su consumo