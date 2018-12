La Ventana (31/12/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1715 00:00 son los cuadros de la tarde las tres en Canarias para año muy Marañón las bolsas la de Madrid deja atrás este dos mil dieciocho con pérdidas que casi alcanzan el quince por ciento es la mayor caída anual desde el año dos mil diez números rojos en casi todos los valores del Ibex treinta y cinco los bancos por ejemplo han perdido más de cincuenta mil millones de capitalización este año según este ya iniciado la sesión con ganancias superiores al uno por ciento hoy la comiso

Voz 2 00:28 europea ha recordado que mañana uno de enero entre en vigor la nueva regulación común

Voz 1715 00:31 daría para evitar la evasión fiscal de las grandes empresas multinacionales informa Josema Jiménez

Voz 3 00:37 una regulación que deben cumplir todos los Estados miembros de la Unión con la que se pretende luchar contra la forma más habituales de deslocalización fiscal que suelen aplicar las grandes compañías entre otras cosas esta regulación permite a los países aplicar cargas impositivas a los beneficios empresariales que sean expatriados a otros países en los que la carga fiscal sea menor el comisario europeo de Asuntos Económicos el francés Pierre Moscovici cree que esta nueva normativa es un paso importante en la lucha contra quienes aprovechan de los vacíos legales para evadir miles de millones de euros en impuestos

Voz 1715 01:10 a día de mensajes de fin de año de algunos presidentes autonómicos en los que ha vuelto a proyectarse la crisis política en Cataluña el presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo ha apelado a la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco aunque con rodeos

Voz 4 01:22 Nin tampoco hay conflicto no reiterado desafío del independentismo catalán preciso con la misma intensidad de que deseamos un pleno retorno anormalidad de una Generalitat de Cataluña reclamamos que no se descarte ninguna herramientas contempladas no texto constitucional para garantizar a Nosa democracia en un oso autogobierno

Voz 1826 01:44 en Barcelona el candidato de Esquerra Republicana al al

Voz 1715 01:47 al día de la ciudad Arnes Maragay propone un pacto al que llama Compromiso de Barcelona contra el odio para que las fuerzas políticas descarten cualquier pacto con la extrema derecha Maragai que hoy lanza la idea en un artículo publicado en La Vanguardia ha pedido a los candidatos a las próximas elecciones municipales que se suman ese acuerdo para poner en valor el feminismo la multiculturalidad la laicidad y los derechos de las minorías el presidente de la Comunidad de Madrid ha defendido hoy que Vox se encuadra en el espectro ideológico del centro derecha Ángel Garrido le han preguntado esta mañana por la negociación para la formación del nuevo Gobierno en Andalucía

Voz 0177 02:24 conformar esa mayoría es sabido que contar con los grupos que están el espectro centro derecha que son Ciudadanos Partido Popular Ibex yo creo que eso era eran razonable yo me alegro espero que tengamos un partido presidente del Partido Popular para dirigir la comunidad autónoma andaluza

Voz 1715 02:38 bueno de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana a las cinco las cuatro en Canarias aquí en la Ser Cadena

Voz 1 02:47 de servicios informativos en la Cadena SER La ventana

Voz 1826 03:29 las cuatro de la tarde y tres minutos las tres y tres en Canarias saludo señoras señores qué tal cómo están buenas tardes amigos aquí La Ventana la última ventana de este año dos mil dieciocho hemos invitado a tomar café está en nuestra emisora en Palma Matías Vallés a la dirección del día a día de Mallorca cuantías qué tal buenas tardes buenas les Roberto esto secaba esto se acaba así cuando el viernes ya defendíamos a Isaías que sí que está de vacaciones esta esta semana contigo claro contigo no no podía hacer lo mismo que todavía nos quedaba este este café el último café de este dos mil dieciocho en estas fechas en las que somos tan proclive sobretodo de bueno de todos en general pero especialmente desde el periodismo hacer balances tú miras hacia adelante y hacia atrás

Voz 1501 04:13 siempre siempre masa hacia adelante no porque el dos mil diecinueve al fin al cabo será una consecuencia de los mil dieciocho lo que pasa es que es verdad que como tú plantean no se puede hablar del dos mil diecinueve que empieza en unas horas sin repasar un poco lo que ha sido el dos mil dieciocho no tanto a escala nacional española como un poco global porque ya todos formamos parte de la misma sociedad

Voz 1826 04:31 te pondría en un brete si te preguntara porque claro ha sido tal cúmulo de sucesos de noticias de protagonistas si te dijera que te quedabas con

Voz 5 04:40 dos Una a lo mejor como

Voz 1826 04:43 significativa de este dos mil dieciocho en el plano español otra en el internacional dos noticias dos hechos relevantes

Voz 1501 04:49 pues desde luego en España este esta tremenda contradicción de que el PSOE conquista el Gobierno de España desde la nada cuando parecía imposible y luego en un más difícil todavía el mismo PSOE pierde Andalucía tras estas cuatro décadas más a esta cosa tan rara en el en el concierto global que también nos afecta por supuesto a España y al sitio donde yo estoy a Mallorca es que yo creo que por primera vez el cambio climático que ya nadie lo discute ha tomado las riendas del planeta es decir no es el hombre el que va contra el cambio climático sino que es el cambio climático el que va a ejercer su ley va va a imponer su doctrina iba a ser que va a decidir cómo cómo es como son las sociedades futura

Voz 1826 05:24 pues para esta tarde por cierto tú haces algo especial así destacado fuera de lo común en esta tarde sales alguna de las carreras de de la San Silvestre tienes algún plan así muy estrambótico para esta noche Matías

Voz 1501 05:38 ya ya ya cumple ya con todos los objetivos de Navidad consiste siempre en hacer unos planes muy ambiciosos para acabar viendo la película lo FAC suelen que ya la he visto discutiendo con los cuñados de Vox que ya he discutido ya sólo me queda comerme las las doce uvas que lo varía también protocolaria mente de aquí a ocho horas no

Voz 7 05:59 sabes hacer un lo tengo tan Koke quitarte ha pasado algo importaron puse el co fundadora

Voz 1 06:09 Pedro

Voz 8 06:12 fue como un aula arrasó con el vial

Voz 9 06:20 pero se vean que hay tiempo para odiar a nadie deja

Voz 1 06:28 eh

Voz 9 06:30 que tenía que pasa está esas algo

Voz 1 06:39 la

Voz 1826 06:57 nosotros tampoco vamos a seguir especialmente originales quiero decir que ahí como telón de fondo están los sentimientos habituales los que son un año tras otro son parte de el escenario quiero decir que vamos a hablar de lo que puede ocurrir esta noche en la televisión lo que pasa que lo haremos en otras televisiones en televisiones más allá de nuestras fronteras también qué ocurrirá en la radio en esta radio esta noche vamos a hablar de las uvas su incluso vamos a hablar de la San Silvestre de la San Silvestre pero desde otra óptica verás porque a estas horas está pasando algo algo precioso algo muy bonito en Madrid hay un grupo de personas que colabora con la Fundación Cris Contra el Cáncer que se están concentrando en el hospital de La Paz allí médicos padres madres enfermeras niños niñas que que tienen que pasar las Navidades en ese hospital en el entorno les van a entregar una luz y esta luz simboliza que la investigación es la única manera de luchar contra el cáncer infantil desde ahí nos está escuchando Daniel Guerrero promotor de esta iniciativa podríamos decir que alma pater de de la Fundación Cris Contra el Cáncer Daniel qué tal buenas tardes hola Roberto Matías buenas tardes qué tal buenas tardes que hay que que está pasando ahora mismo Daniel

Voz 10 08:16 pues mira algo muy bonito estábamos aquí

Voz 11 08:19 sí comidas hijas mujer estamos a punto de deber Antonio Pérez no médico médicos que cubrió me curó mi hija me confitada bueno estamos haciendo la planta octava de la paz a la planta que ha hecho al cáncer y que lápices avanzadas para para ver a estos peques estoy te oí bueno salpicada lleva luchando muchos usaran pero es muy especial vamos a pasar en el hospital entonces queríamos sobre todo en esa esta carrera Monica este año que no podíamos pasar sin acordarnos de ellos no podían pasar esta carrera de esta carrera como digo a las así lo esto para nosotros

Voz 12 09:01 ya no es una carrera muy bonita eh en Navidad

Voz 11 09:03 sí me dijo que este confesó fue el que está ingresado no puede salir de la paz Le dije pues si la vas a correr cariño no a correr con una alud salud para simbolizar es que estamos hablando de mejora de todos sus compañeros de todo eso usted que es que está luchando ahora contra el cáncer infantil si me quiero que todo el mundo que no escuche que esa luz que corta con esa con una linterna con el muy sentido con lo que pueda

Voz 1826 09:33 así lo hemos unir aunque aunque no se vayan a concentrar aunque no partan de allí donde ahora mismo se estáis concentrando cualquiera que vaya a correr la San Silvestre Vallecana esta tarde en Madrid con cualquier luz una lucecitas una linterna corriendo con esa luz ese estado uniendo a vosotros a la campaña que es la San Silvestre no

Voz 11 09:53 eso es lo que quiero es que todos los actores que esta noche la tele es del hospital vean montón de luces un montón de gente corriendo con luces y que y que es que crean que es por ellos que que no estamos acordando de ellos y que están con nosotros corriendo al lado iraquí por eso queremos iluminar digamos que al final del túnel que eran emito están ellos inmersos pero que van a salir y creemos que que es así para llamarlo así para las que estamos con ellos y que queremos ayudar nos acordamos estos por supuesto esta noche más que nunca

Voz 1501 10:24 hay hablábamos antes del resumen del año dos mil dieciocho Hydro una característica esencial del año ha sido la movilización es decir la la la gente sale a la calle lo hasta el último día no está algo hemos hoy en esta fiesta de San Silvestre con esta experiencia que otros plantear Daniel yo quería hacerte una pregunta más general al margen de tu de tutor Jauma concretos sobre la enfermedad de haberla vivido en tu propio entorno correr te has servido ya has servido para la para liberar te para mejorar para afrontar mejor la situación

Voz 11 10:51 para mí no sólo correr sino ayudar a la Fundación ayudar a investigar esta enfermedad podrán es una terapia creo que es para todos los padres hemos hecho un equipo de España

Voz 13 11:01 tres de de de compañeros

Voz 11 11:03 es que todos hemos tenido P que se salga adelante otros no sí y creo que que bueno es una terapia y eso me forma de luchar contra lo que lo que he atacado nosotros hijos que es esta enfermedad que es generada o que es conocida como rara porque son son muchos Kato muy poquitos que es al año pero es la primera causa de muerte o sea que es suficientemente necesario para que se investigue porque además es un cáncer es una enfermedad que el él que que que extienda curarse sus que se va a curar que los dos médicos interesantes los sólo se necesita investigación recursos y eso es una es una una una ecuación así estamos tiempo aumentamos minero perdón quitamos tiempo tiempo son vida entonces queremos ser investigada queremos dotar estos médicos a lo mejor os investigadores que tenemos en España qué recursos para que salven vidas ya

Voz 1826 11:58 el hombre claro la luz como decía será simbolizar que nos os estáis acordando de de de de todos ellos la luz es una manera desde luego muy visual de pone el foco ahí sobre lo que queréis llamar la atención en la San Silvestre la escoge es porque creo que la primera que corres con tu hija con fijar un carrito es en dos mil catorce y por eso forma parte también de de toda tu historia junto

Voz 14 12:25 a Isabel sellando perdona tu hijo como está como está muy bien aquí

Voz 11 12:30 conmigo va más estaño cura con su hermana Paula que tiene dos ámbitos

Voz 1826 12:33 sí somos cuatro

Voz 11 12:35 vamos a esperamos esperamos en esta carrera precisamente y bueno empezamos con ella empezó a correr conmigo la que me he recabado de de dinero y apoyos para para la enfermedad

Voz 10 12:49 de ahí que cada año hemos corrido y queremos con

Voz 11 12:51 verla la caballo porque es un poco de una manera de reivindicar esto que hemos hablado no la investigación necesaria para salvar ya nosotros lo fichamos difíciles reestructura porque hemos tenido que esta mañana a dejar el coche en Vallecas

Voz 10 13:04 vivimos lejos de Madrid y luego tiene

Voz 11 13:06 me siento hacia las pagas y aquí Mottaki delito luego bajamos corriendo para allá bueno al final la ilusión tremenda porque sabemos es cada vez hay más gente cada vez hay más gente que lo sigue y cada vez hay más gente que está concienciada de que investigando te salvan vidas investigase tan recursos solamente es tan fácil como esa esa línea no

Voz 1501 13:28 la llamada de la investigación es imprescindible decir sí sí lo si la humanidad a una parte de ella pudo emprender proyectos como el proyecto Apolo y poner a un hombre en la Luna es totalmente inadmisible que a estas alturas no se ha hecho un proyecto de este tipo mundial para luchar contra el cáncer en general hay por supuesto contra el cáncer infantil

Voz 11 13:45 clave Robert una una cifra que tenemos en este aspecto tres años Olivia salva uno de cada tres niños sin alternativa tratamiento son trescientos sesenta mil euros ciento veinte mil euros al año es decir en tres años hemos aportado trescientos sesenta mil euros los primeros puntos hemos padre cuya hija ya no está con nosotros pues ese proyecto Libia y que son trescientos sesenta mil euros entonces la vida de de cualquiera pues es si para nosotros una Kansas o o por eso una casa pero imagínate lo poco que es para salvar una de cada tres vida de niños que no tienen alternativa tratamiento el mes que no responden a los tocamientos habituales como tratamientos protocolarios trescientos sesenta mil euros solamente Roberto es siempre

Voz 1826 14:29 pues esta tarde bueno ya saben es la la Fundación Cris Contra el Cáncer imagino que a nadie se le escapa la vía la forma la manera de poder colaborar con ellos Joy de una manera muy gráfica muy visual con cada una de las lucecitas linternas de los focos que iluminan la tarde noche de Madrid en esa San Silvestre Vallecana espero que que los amigos los niños las niñas de los que estáis pendientes pues como decía Daniel puedan alegrarse con cada uno de esos destellos de las imágenes que salgan en en televisión que seguro que lo vamos a conseguir Daniel un abrazo muy fuerte

Voz 11 15:07 muchas gracias a todo ya salí con una ruta corre

Voz 14 15:10 que Robert feliz año daré gracias feliz año

Voz 1 15:16 feliz dos mil diecinueve en el Corte Inglés hemos preparado una gran selección de ofertas que son un auténtico regalo del veintiséis de diciembre al cinco de enero tienes un televisor LG inteligente de sesenta y cinco pulgadas 4k con un cuarenta por ciento de descuento ahora mil ciento noventa y nueve euros además con financiación en doce meses con nuestras tecnoprecios El Corte Inglés feliz dos mil diecinueve

Voz 5 15:37 yo interpreto a Laurie Martiño

Voz 15 15:39 el Rivas Lorin del vecino de las hermanas mar escribe en la casa de enfrente unas un chaval que pertenecer a una familia adinerada y entonces bueno conozco a las a las hermanas marcha si paso a formar parte del universo

Voz 1995 15:54 sí es mi abuelo parece huraño pero en el fondo es un sentimental por cierto me llamo

Voz 15 15:59 por qué emprende más este viaje de la mano y curiosamente ya unos y pararemos así que pasó a formar parte de nuestra familia a todos los niveles

Voz 16 16:10 a este cuatro de enero en La Ventana Mujercitas y la ficción sonora de estas navidades genéticas ya disponible en Cadena Ser punto com

Voz 2 16:22 y en nuestra aplicación móvil en apoyo ains húngaros

Voz 17 16:27 clases de pintura o de cocina Sur o snowboard Lotus queremos que descubra su pasión te regalamos dos experiencias cuna de talento y otra de deporte al comprar un reloj Lotus de hombre por sólo ciento veintinueve euros o de mujer por noventa y nueve descubre las en prisión John Thain punto com

Voz 1 16:47 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 9 16:54 a la cena no gracias

Voz 1826 17:35 nadie dice que esta noche no pueda ser buena aunque sea noche vieja a la que nos vamos a acercar poco a poco ahora mismo estamos exactamente a a siete horas y veintidós minutos para para pasar peninsular mente el ahora en el huso horario de la península del dos mil dieciocho al dos mil diecinueve cena uvas de por medio a las que se va a enfrentar Matías Vallés con el que hoy estamos tomando café Llanos ha dicho ya habiendo discutido todo lo que tenía que haber discutido con los cuñados de Vox entre entre otras cosas no

Voz 1501 18:06 así claro hay un argumento para las uvas que es la celebre apuesta de Pascal sobre la fe no suele la religión dice Si no sirve de nada la pérdida es mínima no y si sirve pues la ganancia sustancial entonces porqué dejar de tomarse las doce uvas si puede haber algún beneficio por ínfima que sea la probabilidad ya pero

Voz 1826 18:21 si los riesgos porque muchas veces esto queda como frase hecha de Onda a ver si tomamos las doce uvas sin atragantar nos cuidado que con las doce uvas no te atrae antes bueno hemos puesto la lupa en esto que parece una una tontería pero la estadística dice que no lo es ni mucho menos el atragantó miento bueno llega a ser un problema tan serio que la muerte por atraganta en España afecta mil novecientas personas al año y eso las cuentas son claras no sale Matías a cinco cada día cinco de media eh

Voz 1501 18:51 son estas estas exacto está cifras escondida no nuestros temores son siempre por ejemplo ahora mismo la seguridad el terrorismo por motivos obvios porque lo alrededor pero cuando vemos que estos dos personas son el doble de las personas que han matado el terrorismo en toda la historia de España en todas sus modalidades nos damos cuenta de que estos problemas que son que son mucho más sensibles yo pensaba en otro planteamiento que es el del tráfico no por eso para mí una gran medida del año dos mil dieciocho un poco pasado en oscuridad la reducción de cien a noventa kilómetros por hora no siguen sin todos los accidentes mortales en España los coches hubieran ido a diez kilómetros por hora menos de lo que iba habría mucho menos muertos no

Voz 1826 19:26 o sea que a día en esa en esa polémica por ejemplo que afrontamos la la semana pasada aquí sobre si en realidad como escuchamos por parte de uno de los portavoces del RACE como dicen algunos portavoces de alguna asociación de automovilistas no estaría tanto en disminuir la velocidad punta como en mejorar el estado de las carreteras etcétera parece eso una es una política superada porque esa medida de reducir a noventa kilómetros por hora la velocidad máxima ya sabemos son carreteras secundarias etcétera te parece una brillante

Voz 1501 20:00 sin duda y además no no sólo una medida sana sino que es obligatoria ya lo claro no puedo rehabilitar aquella polémica o la discusión que es la acusación que tuviste muy interesante el jueves pasado y menos sin el contrincante es científicamente reprochable es decir cuanto más coches haya más rápido vayan más accidentes va a haber basta pensar en una situación extrema que los coches no se moviera entonces no había ningún accidente es decir cuando tú vas aumentando la velocidad aumenta el número de accidentes de víctimas que otra vez volvemos a dos mil personas en dos millares grosso modo de personas al al año es una auténtica carnicería sin minutos de silencio sin manifestaciones pero yo creo que esta reducción de cien a noventa es racional también es racional la de Francia que ha reducido a ochenta también con una gran polémica pero que al final va va a la porque esto se mide en vidas contantes y sonantes es decir va a salvar vidas concretamente

Voz 1826 20:48 bueno cuando estamos hablando desde luego de las cifras de la estadística de las muertes en carretera estamos hablando de una cuestión de de seguridad de salud pública volvamos al riesgo así más inminente que tenemos el de esta noche la tratamiento mira tenemos un par de territorios por los que transitar ahora mismo este año por cierto del reloj de la Puerta al sol va a dar dos veces las campanadas una con la hora peninsular otra la hora canaria no sé si eso quiere decir que las probabilidades de atraganta miento eh sobre todo si nos disponemos a proceder en las dos ocasiones pues desde luego se se multiplica

Voz 1501 21:21 pero los programadores son inteligentes porque al margen de esta repetición que te permite celebrarlo dos veces o elegir la agenda es lo que hacen es el día de Año Nuevo en la es retrasaron de la Puerta del Sol es decir tradicionalmente entre las campanadas transcurrían diecisiete

Voz 1826 21:37 sí bueno ralentizar se refiere

Voz 1501 21:40 me hiciste segundo se transforman en XXXVI es decir ya colaboran en algún modo aquí hayan menos atraganta mientras de los que habría con los diecisiete segundos protocolarios mil

Voz 1826 21:49 pues que en han contribuido también esto ha sido idea de la agencia tango ha dado con una solución nos escucha Elisa Lucía que es directora creativa de esta de esta agencia Elisa qué tal buenas tardes

Voz 19 22:00 hola buenas tardes Roberto buenas tardes Macías

Voz 10 22:03 desde el equipo de La Ventana que palos muy bien no

Voz 1826 22:05 oye Elisa entonces habéis dado con la solución yo aquí delante de mí tengo unas mini botellitas que son las doce uvas que Edition y aquí vienen doce uvas es decir el el jugo exacto de doce uvas concentrado

Voz 19 22:19 claro esto simbólicamente representa esa manera de tomar las uvas de fácil no es vestir todo está nuestra familia cuando llegan las campanadas ves de repente está tutti apelando luego esta tu abuela preocupará pues ese atraganta o tu cuñado ahí cogiendo las más pequeñitas no hay que andarse con con un cuenco ínfimo entonces bueno pues a raíz de esta noticia que tú comentabas de que este año serán las campanadas dos veces pues mi compañero Daniel Escudero yo estuvimos comentando de bueno y que que bueno sería este año a intentar inventar una solución para todos esos problemas a los que nos enfrentamos en el momento que supuestamente debería ser un momento feliz en el año no

Voz 1826 22:58 sí como la tendencia publicitaria

Voz 19 23:01 ya se acerca a solucionar problemas que nos a los que nos enfrentamos día a día pues así surgió surgió la idea

Voz 1826 23:06 que nadie las busque ahora mismo que nadie las busque para esta noche porque ya estamos ya estamos fuera de tiempo están agotadas

Voz 19 23:13 se agotaron pero además he bueno pues uno sueña a lo grande él cuando hace un acompaño pero no tanto porque de repente fue a poner en marcha la campaña lanzamos los spots en redes sociales y en cuestión de minutos estaban agotadas preste además nos lo dijo un usuario nos dijo oye que es donde pudo conseguir más que la gente quería comprar los preguntaban el precio y claro nosotros tenemos un stock que lleva bastante limitado porque tú no sabes cómo algún indicio de que la campaña ha podido gustar puede parecer simpática pero norte no sé no no te esperas que todo el mundo quiera comprarlo a a lo grande no

Voz 12 23:50 sí la verdad es que nosotros teníamos la selección

Voz 19 23:52 yo para para que los primeros usuarios que se registraran pudieran ver la suya luego también le mandamos a nuestros clientes que en principio la campaña surgió como un regalo a los clientes propusimos hacerlo más grande no y luego también pues le enviamos a a mi Dios

Voz 10 24:08 lo enviamos también amigos de de la

Voz 19 24:10 Agencia también a los empleados que somos la gente estamos entorno a ochenta

Voz 11 24:15 también tenemos las nuestras y luego también hay una cosa

Voz 19 24:17 peculiar que nos podíamos olvidar de ellos que eso los presentadores de las campanadas no de hecho en las hemos enviado y Roberto Leal ha tenido un gesto muy bonito con nosotros que la subió los story no ha hecho que la campaña se coma

Voz 1501 24:31 yo Elisa enhorabuena por el diseño de la página donde presentéis esta esta botella muy interesado

Voz 19 24:36 sí de poder ni con mis compañeros que diseño Daniel Escudero el cambio en su país ha colaborado quedó Hingis

Voz 1501 24:42 yo supongo que esta idea está dentro de vuestro programa que dice qué buscáis ideas que hacen que te llamen loco no que es una locura

Voz 19 24:50 el sonido es que te pueden pasar dos cosas o que te digo aunque lo Costas o que brillan que no entonces bueno nosotros queríamos que que quedará como algo simpático sobre todo que todo el mundo

Voz 11 25:00 ingresa identificaron que es cuando una idea

Voz 19 25:02 me está con las personas consumidoras

Voz 1501 25:05 exigente yo no que te quería preguntar si puede garantizar que la liquidación de la uva no conlleva una liquidación de los deseos es decir si los deseos se mantienen

Voz 14 25:11 claro claro es lo que te iba a preguntar si esto convalidar estamos

Voz 1826 25:15 colgado es decir nos tomamos el frac el fresquito este la botellita con zumo condensado de las uvas son los la misma suerte hay que tomárselo por cierto orbita sobre todo de golpe o como esto

Voz 19 25:26 pues mira como como este producto esa solución se ha concebido para ponérselo fácil en las campanadas yo creo que cada uno se lo debe tomar como más factible parezca haber yo personalmente lo voy a hacer de la edad tradicionales es decir Sorvino ha visto con cada campanada pero oye que si alguien de repente quiere estar durante esos doce segundos tranquilo viendo su familia copos Vic pues bueno contrapuesta de golpe porque además es un producto muy naturales está hecho con uva blanca de la Mancha saque es algo además que

Voz 12 25:56 que es ligero y saludarle

Voz 1501 25:59 vosotros que estáis en el campo de la difusión publicitaria y raíz de este de este proyecto inicial que es que las doce uvas sólidas ese podían exportar a otros países por ejemplo a Estados Unidos en Nueva York en Times Square tendrían éxito las doce uvas de trasladaran allí

Voz 19 26:13 bueno pues eso yo no lo no podría saberlo yo creo que al final pues sí que puede parecer curioso no fuera de España puede parecer una tradición curiosa es seguro que habría gente que que me interesaría que lo bueno yo a ella

Voz 12 26:26 no no sabría decir por lo bien bueno de momento

Voz 1826 26:29 dado un paso con estas doce uvas Dream que Edition que para promocionar como decíamos esta agencia la agencia tango había creado tres spots para redes sociales con las que más de uno se sentía muy identificado como por ejemplo

Voz 20 26:45 es que no sé tridente doce uvas Stream que ediciones las primeras supo

Voz 1826 26:52 esta inaudita que no se consigue otro potente punto com Estas no se comen así que son mucha mucho muchísimo más seguras Elisa Lucía directora creativa de tango muchísimas gracias y feliz año

Voz 19 27:05 igualmente gracias a vosotros que lo pasé muy bien esta noche

Voz 1826 27:09 igualmente gracias Elisa Aisha ya no le deseamos que no se le atraganta las uvas porque ya nos ha dicho

Voz 5 27:14 por qué fórmula va a

Voz 1826 27:17 decantarse pero sí es una noche como la de hoy en la que hay que tener especial cuidado a ver las uvas según la Sociedad Española de Otorrinolaringología son uno de los alimentos más peligrosos si se nos ha ocurrido cómo cómo reaccionamos ante ante un momento delicado como es en el que vemos que alguien de los que está con nosotros en la mesa se está atragantado hemos encontrado la solución Matías bueno y eso la que la que nos hemos tomado ahora era la preventiva pero después si hay que salir al paso mira nos hemos encontrado con que IES Medical es una empresa dedicada a la distribución de dispositivos médicos innovadores diferenciadores y ellos tienen el producto a ver Elisabeth Escalona qué tal buenas tardes

Voz 10 28:00 hola buenas tardes no perdona Matías

Voz 1826 28:02 con esta noche estáis he visto en vuestra en nuestra página web que este dispositivo del que vamos a hablar por definirlo ahora tú me concretas un poquito pero sería como un desatascador pero humano

Voz 12 28:16 sí sí exactamente es un dispositivo médico de primeros auxilios que permitiría evitar los fichas vientos pero realmente recuerda a la que es eso lo hace muy intuitivo y aquí es algo pues bueno ventajoso porque todo el mundo sabemos cómo utilizarlo

Voz 1826 28:34 va mucho mucho tiempo comercializados eh este desatascador

Voz 12 28:40 bueno llevamos como un año

Voz 21 28:42 así pero la verdad es que Terim no

Voz 12 28:45 encima aceptación estalla bueno pues un montón de hospitales servicios de emergencia ambulancias bueno pues en restaurantes residencias un vehículo adquieren para los los servicios del del Ayuntamiento porque

Voz 10 29:02 ya lo hizo con las estadísticas realmente es nosotros

Voz 12 29:05 más de de gran al el tema dos atragantan esto es un problema muy grande pues es algo real

Voz 1826 29:11 oye pensáis por ejemplo he desde luego sí lo de la estadística Nos Nos ha vapuleado porque no imaginábamos que afectaba ya a tantas personas al año por lo que me Estados diciendo en cantidad de sitios instalaciones donde están imagináis no sé si ocurre en otros países porque esto lleva aquí en España escasamente un año pero que pueda ser o que requiera la necesidad de de será obligatorio en comedores escolares por ejemplo

Voz 12 29:37 claro esto bueno el dispositivo no va a ser realmente es originario de Estados Unidos lleve allí como algunos años hace tres años que lo están haciendo lo que quieren es que bueno pues que tenga más presencia realmente sea obliga a vivir muchos centros que estos accidentes que suponen una un índice de fallecimientos tremendo se pueden evitar fallecimientos suponen invitar pues bueno pues ya tiene un Historial de bueno muchas historias clínicas que lo avalan al de vidas salvadas gracias al dispositivo Bordas estará haciendo movimientos para Taures llaves por nada hemos eso de de de forma obligatoria

Voz 1501 30:16 es esto está clarísimo el número de víctimas además que afecta creo fundamentalmente a personas de edad que viven solas son niños no que son los sectores más más en peligro te voy a decir si habéis notado que que Aceh el interés crece cuando una persona ha sufrido en su entorno un accidente de este tipo de planteamiento

Voz 1826 30:31 creo que fue el caso del inventor

Voz 12 30:34 claro el taxi propio custodian el pues el inventor en realidad el creador del dispositivo que mira con una uva además porque es uno de los los alimentos que más atragantan hitos provocan sí bueno pues están dando el hospital escuchó la historia de un niño que tenía siete años más que un momento que haya fallecido comiendo una uva ya habían practicado la maniobra que no había funcionado desde niño falleció el que tenía una hija de esa misma edad momento pues decidió ponerse manos a la obra para que ninguna familia tuviera que para poder trance que habla bueno como puede ser que a día de hoy no con todos los dos que tengamos horas morir comiendo una uva no os a esto tiene que acabarse eso tiene que haber algo para que esto los días sí

Voz 1826 31:24 por cierto de de reacción ante estos casos veo que incluso vosotros lo que primero recomendada es animar a la víctima toser después darle los golpes propios practicar lo que conocemos como la maniobra de Hendrik sino entonces acudir al recurso ya de vuestro aparato que se llama light back por cierto

Voz 12 31:43 que se llama en la isla sí lo que pasa o no lo habría que valorarla el problema la maniobra que no siempre sabemos hacerla o no siempre este sitio nadie o bueno incluso hay casos además dos que es muy difícil de practicar o contraindicada o éticas como son pues son muy de gran envergadura o muy over obesas que hay que rodeados por cómo ha dado grandes eh bueno por la espalda entonces de es complicado personas que están en sillas de ruedas embarazadas huesos débiles pues en esos casos habría que valorar podemos recurrir directamente al dispositivo lies pues cuesta ciento alrededor del doscientos uno de con el IVA incluido

Voz 1501 32:35 es de fácil manejo claro o sea de ser un instrumento casero estará al alcance de personas y una formación médica previa

Voz 12 32:41 es un dispositivo muy intuitivo porque como sabe lo simula un desatascador esa es una válvula médica en la que incorpora una mascarilla que puede ser de adulto o qué día perica ambas mascarillas miren con el dispositivo con lo cual que se cubre prácticamente la totalidad de la acción si a esto se utiliza con tres vídeos pasó se colocan sobre la la hice la boca

Voz 10 33:05 empuja el mango pues eh

Voz 12 33:08 es un desatascador hice haría iban a leer Zico y con eso ella se libera la

Voz 1826 33:12 bueno yo siempre siempre está bien saber que existe siempre está bien poder tener la posibilidad de tener la mano pero ojalá no tengamos que utilizarlo esta noche

Voz 10 33:21 bueno pues ojalá

Voz 1826 33:23 Elizabeth Escalona muchísimas gracias

Voz 12 33:26 bueno pues bueno yo eso lo recuerdas Si alguien lo quiere ver en la web WWW punto atragantan esto con todo es tienen la información sobre el dispositivo cómo actuar en estos casos etcétera

Voz 1826 33:39 de feliz noche feliz año muchas gracias

Voz 12 33:41 igualmente muchísimas gracias a vosotros

Voz 0530 33:44 no obstante hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida contó ayuda Unicef puede salvarnos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos Donna UNICEF en un nombre una vida apuntó

Voz 22 34:08 la idea La Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 1995 34:18 cada seis nueve nueve treinta once veintidós ahí les venimos pidiendo que nos manden estos días los testimonios en primera persona de una época que está a punto de desaparecer además en esta ocasión vamos a poner el acento

Voz 1826 34:32 en las Navidades mía

Voz 1 34:36 ampliarse porque nosotros teníamos un organillo

Voz 23 34:43 la verdad es que me acuerdo de la años recuerdo lo bien que nos lo pasábamos nos divertían Juca hablamos presión

Voz 24 34:52 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 1 34:55 síguenos también en un punto Es cadenas para nosotros es antes que nada

Voz 2 35:11 la música para disfruta ya estamos aquí en el sonido de la mejor música y darse con Rafa fuentes si te gusta el jazz soul espero en la SER ya estamos aquí Cadena SER

Voz 1826 35:31 la mala noticia de

Voz 2 35:35 xima ahora según nos informa nuestra enviada especial a Damasco Jimena Torres Weiss

Voz 1826 35:39 adiós otro alguien muere el fuego

Voz 25 35:45 tú has mueren cientos miles de Laura Torres sí lamento retrasó hoy Ernesto González hablamos proteger las quejas empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 14 35:56 cuando me dieron expuso

Voz 2 36:00 R3 la ficción sonora de los creadores del gran apagón con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea y Ana Wagner

Voz 1826 36:10 ya disponible en Podium podcast

Voz 26 36:14 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del paro

Voz 1826 36:18 dama opina critica y vinos y lo que

Voz 26 36:22 las mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1826 36:38 de lunes a jueves no My Lol

Voz 1 36:44 la vida moderna David Broncano

Voz 1826 36:47 vamos a ver qué qué

Voz 27 36:49 en la otra no para nada

Voz 28 36:56 síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 1826 37:00 My Lol Cadena SER

Voz 5 37:07 lo que sí

Voz 29 37:12 tú

Voz 1501 37:20 esa niña de doce años que cruzó sola toda África

Voz 1 37:22 hasta recibir el abrazo de esa tierra sea el dique de contención de una derecha

Voz 1826 37:32 qué hacer una pregunta señor Rajoy está usted dispuesto a dimitir pienso

Voz 1 37:35 que ha llegado el momento de poner el punto final respeto

Voz 30 37:40 un año siempre expiró este XXXI a partir de las nueve y media de la noche los sonidos de dos mil dieciocho quiero que vayas por la calle pisando fuerte Aldaz útil Nat un daño siempre respiro con Ana Martínez Concejo síguenos también en Cadena Ser punto com Nuestra

Voz 5 37:57 la Ventana con Carles Francino

Voz 22 38:02 yo no no tengan lo ocurrido

Voz 1826 38:12 cuando estamos a veintidós minutos para llegar a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 1 38:17 no

Voz 1826 38:26 a última tarde del año antes de Nochevieja antes de que yo he perdido la cuenta pero creo que es por octavo año consecutivo los Especialistas secundarios les venga adiós al año al antiguo ya antiquísimo recibamos con ellos el nuevo Armand Iñigo qué tal buenas tardes

Voz 31 38:50 hola buenas claro está

Voz 1826 38:55 oye tengo aquí aún había digo Matías Vallés Matías tú has escuchado algún año escuchas la radio tú a esas horas te te pilla por ahí labores en el coche escuchas la radio en casa

Voz 1501 39:05 pero hoy hoy tenemos la oportunidad revivirlo en todos los lo revive

Voz 1826 39:08 sale a la mañana siguiente notas con con con la resaca desde luego nunca me perdería los a los especialistas eso eso bajón bajo ningún concepto así que aprueba nuevas

Voz 32 39:16 Matías Fermax Dios está en Mallorca no se además allí no es la radio ni nada

Voz 1501 39:21 aquí aquí te subes a la terraza no hay moviendo la antena pues un que que la que la conecta no que decir una cosa eh eh hace hace diez años Roberto no te hubieras atrevido a programar una canción de Raphael en en hora punta no se rehabilita no no yo de grandes cantantes

Voz 1826 39:37 si no lo no lo hubieran contratado para un festival moderno en verano pero yo sí yo hubiera puesto a Rafael precisa oye no va a sonar estamos y sí

Voz 10 39:45 exacto iba a decir eso lo nosotros casi podemos prometer que esto no va sola pero no lo

Voz 32 39:51 juramos no lo juramos porque antes con Manu me he dicho que te voy a poner la guerra con Irak que ocurra el carro en las puesto pues nada según Rafael

Voz 10 40:02 pero de cuna lo veo muy no ha dicho al escucharle programada mañana con la resaca de las uvas me parece una gran idea e hombre y yo digo que todo cómo estás hola qué tal había

Voz 1826 40:14 esto no ni matiz nada que es Arman hombre

Voz 33 40:17 es verdad es que ya Dios que hacéis central vosotros ya no sé cómo cómo como el timbre de Goya a ver si yo no más más días más días a mí me ha dicho que una semana larga lleváis sin hablaron se Nacho corto se Nacho corto oye sabes

Voz 10 40:32 pero me me me me Íñigo o no esa es la felicidad de la Navidad de un llamamiento público de que hoy a las seis de la luz Schuster estamos en lo cierto que alguien me y por fin así decirlo hay que por favor que venga escrutado como viene siempre es decir ya no que es un reclamo

Voz 11 40:51 sí

Voz 1826 40:52 oye queréis que os ayudemos en ese reclamo ese ese llamado que se decía antes de urgencia a través del servicio de no recuerdo como se llamaba de rescate tal de Radio Nacional de España a ver si aquí en la SER emulando a la antigua cadena pública a ver si podemos localizar a nadie porque con ella lleváis con todos cuantos días lleva a los entre los tres

Voz 32 41:13 pues una semana larga desde el domingo pasado no te lunes pues un ocho ocho días con nosotros las campanadas estaríamos hasta el que viene

Voz 1501 41:23 es que estés Coté va a competir con el de Cristina Pedroche es que me lo voy a pensar a ver si me voy a equivocar de escote y en vez tendida B de mirar Cristina Pedroche tendría que estar viendo escuchando a nosotros en directo

Voz 10 41:33 va gustos va gustos pero yo me quedo con el de Henin eh pero bueno eso ya lo hemos pecho hoy también

Voz 1826 41:40 sí sí oye armando

Voz 11 41:43 que que iba a pasar esta noche

Voz 1826 41:46 a partir de las once aquí en la Cadena SER además de la retransmisión de las uvas que es un ratito el resto que que vamos a escuchar

Voz 10 41:52 vale son cuatro obras de de jugadores de ahora música a Rafael ahora mucho

Voz 32 41:58 no habrá las uvas y esto es importante porque nosotros nos comeremos las uvas

Voz 10 42:02 a las doce hora española ya los doce hora peninsular nosotros cada año se lo hemos veinticuatro uvas que va a hacer la Puerta del Sol por primera vez va a hacer lo mismo ya para retrasar a la una al retrasar una hora dará las campanadas para Canarias sea que como veis la Puerta del Sol no se están copiando eso va muy bien para la gente para la G de qué se come las uvas no a toda prisa que no es capaz de comerse una por segundo las que le hayan quedado las que hayan quedado a las doce hora hora peninsular pues los no pues seguir comiendo

Voz 1826 42:33 pie sabéis dónde nos estaban escuchando en un autobús que no sé de dónde a dónde va yo bueno el destino imagino que sí que es Barcelona donde alguien no estado escuchando acaba de llamar a Manu el que ha puesto la canción de Raphael ha dicho aquí a mi lado va un tipo que yo diría se parecen muchísimo sin escote todavía pero se parece muchísimo a Nani Nani qué tal buenas tal

Voz 10 42:52 hola buenas tardes revertirla haya ido tenéis ahí a ver qué tal pues conduciendo conduciendo el sesenta y tres que

Voz 33 43:02 la SER no da para mucho

Voz 10 43:05 pero conduciendo sin no suelta pero se acaba acabamos prontito luego me da tiempo llegara alto al tuvo por las trufas al toro porque como se llame eso mejor de bueno

Voz 1826 43:15 a sellar un acuerdo bueno sí sí es verdad

Voz 10 43:17 pues nada así bueno el galardón dotado que llevo no que pero tanto aparca delante de la radio lado tocar que sabes que hay sitio no no es un autobús de línea no hay clases hay claras pero no puede ser de tracción el detalle como bueno todos los trajes de Pertegaz bueno lo lleve la comunión todavía me entra

Voz 34 43:43 sí pero se Pertegaz o Pertegaz el propio Pertegaz verdad si el propio que está así y poco escucha piensan como yo y como nos vemos esta noche oye por cierto oigo muy bien qué es ese algo

Voz 10 43:57 no porque no lo es que va a ser no no tal pero nosotros nos hemos móviles bueno os habéis comprado ya sois compromisos han comprado hacer la ser compradas

Voz 1826 44:06 Mann Nani vosotros que ya tenéis vuestras espaldas muchas horas de vuelo y mucha experiencia decíamos octavo año consecutivo la por uvas aquí en la Nochevieja de la Cadena SER es octavo ya no

Voz 10 44:17 sí eso sí hizo voy déjame tiene algo dormidos para hacer las dos manos es como decir dos cosas no sé qué por qué vamos a hablar con los chavales de los chavales de la vida moderna como Berto Romero con Javier Coronas Copa Manuel Burque con los del Mundo Today pero que aun así

Voz 32 44:38 para nosotros esto son gente usa nosotros para nosotros lo importante son los oyentes que contamos con los oyentes en directo que queremos que nos llamen que nos expliquen sus positions donde están las uvas y cómo están viviendo el fin de año

Voz 1826 44:50 José aún yo eso no estoy anotando es un gran show mucha música sin que suene Rafael los mejores claro humoristas de la casa es una apuesta segura con higo Arman inane al frente no es que os quería presentar a Javier Penedo que es nuestro compañero de los cuarenta así que también desde las veintitrés horas estará ahí en la sintonía de los cuarenta Clancy cadena a la que acabamos de darle la bienvenida en este final de año prácticamente hiel va a recibir también el año Javier qué tal buenas tardes

Voz 31 45:18 buenas tardes Roberto obras a toda la gente Pola Enebro hola Javier como mulas

Voz 35 45:23 feliz año a todos los que va a ser el primer año que a mí me campanadas en la radio se y hoy a un

Voz 36 45:34 Si se nos ha ocurrido

Voz 35 45:37 cambios poco la tradición en nuestro país por qué digo esto porque lo normal es tomarse las doce uvas con las campanadas y nosotros en el cuarenta clases que esta noche vamos a contar con la presencia de Villar

Voz 10 45:48 el desinterés no

Voz 11 45:50 sí me voy a poner

Voz 35 45:53 cocinar ahora mismo esto es verdad empanadillas

Voz 14 45:56 en el lugar de doce parece uvas doce empanadillas

Voz 37 45:59 oye estoy leyendo perfectamente y mira que te llama porque resulta que estaba yo de una pandilla sabe porque es que tengo de chico haciendo la mili aquí Móstoles indicó bellas llamara en nuestra sea el que me ha me quedé sin escuchar el programa que me gusta mucho a sabe al yo no es el momento donde había digo a Tamara encarna la NASA hay que tenga el Neelie aquí

Voz 14 46:20 como digo es que que que podría haber más ochentero que esto verdad para Nochevieja del ochenta y cinco ochenta y seis la empanadillas salida

Voz 35 46:31 cómo olvidar aquella el gas de Martes y Trece islam para allá de Móstoles bueno pues por eso al clásico como es Millán Salcedo y a su presencia en esta clase porque vamos a arrimar comer durante toda la noche recordaron momentos televisivos más entrañables vernos al detalle alguno seis meses se aprueban también a a celebrar el nuevo ellos bueno nosotros esas recetas

Voz 1826 46:54 o sea que quiere los especialistas que para la gente de la vida moderna tal tú tienes a

Voz 10 46:58 a mí ya hacen Taro Milans Dixie perfectamente Guardiola oye

Voz 1826 47:05 algún consejo para Javier que es su primera Nochevieja en la en la radio en la antena de los cuarenta clásico

Voz 10 47:10 no no eso es dinero no hace mucho calor y mucha ya tiene propuestas mejores que nosotros en ocho años era ya no sale en un año ya nos ha superado absueltos de los os ponéis el el el buen humor actual

Voz 35 47:23 nosotros vamos a los clásicos y de hecho no sólo el equipo de los cuarenta clases sino vamos a tener un montón de clásicos ochenta euros los noventa

Voz 10 47:31 para empezar el año con una fiesta

Voz 35 47:34 a lo grande entonces

Voz 10 47:36 la rebelión de los otros

Voz 35 47:40 empezamos a Javier o pasamos a Javier que él no sobra tener el mundo

Voz 1826 47:46 Javier Pereda Nochevieja T en los cuarenta claro si con Manuel Alcedo y los especialistas a pruebas a partir de las once también aquí en la Cadena SER un beso y un abrazo muy fuerte compañeros que vaya todo muy bien

Voz 10 47:57 un abrazo pero no llegado a ver todo un abrazo feliz año feliz año que Dios bueno en la televisión ninguna

Voz 1826 48:05 que no hace ninguna parada y dice que lo va conduciendo el el autobús de línea digo vamos también a la tele nos vamos ahora a Francia para saber por qué lo que tenemos aquí lo doméstico la televisión ya lo tenemos muy trillado muy conocido vamos a Francia para saber cómo pasan allí los franceses la Nochevieja Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 48:25 qué tal buenas tardes a que no se toman las uvas ni se tocan campanadas para todo el país se bebe champán esos sin duda las televisiones optan por programas de gala algunas con cena incluida el público ya grabadas la primera es la tez uno y la pública France dos repiten el menú del año pasado la primera que sedujo a cuatro coma cinco millones de telespectadores emitirá un programa que podríamos traducir como la gran tontería presentado por la modelo y animadora francesa Caroline Ferry el humorista y actor conocido como ya Reiter dicen no se tres además claro humoristas y cantantes invitados seleccionan secuencias divertidas ocultas de las pelis y series más vistas la segunda cadena fans que es pública propone por décimo cuarto año consecutivo el gran cagué presentado por Patrick Sébastien será su último San Silvestre en esa cadena como en anteriores ocasiones espectáculo Magia y el humor

Voz 1 49:36 los guapos

Voz 38 49:41 Guti vive ningún tengo buenas noches con que lo que de Patrick salvaba estudia Welcome to the blues gran cadáveres

Voz 0390 49:52 tres coma cinco millones de telespectadores pasaron la noche con funambulista acróbatas magos sea grabado hace unos días y promete ser una buena despedida en otras cadenas lejos de las anteriores en audiencia habrá un poco de todo música películas sin olvidar el directo en la cadena de noticias BM Televisión el espectáculo en los Campos Elíseos con los miles de turistas y parisinos que vienen a celebrar el nuevo año con los fuegos artificiales tradicionales desde la Torre Eiffel

Voz 1826 50:19 ni los italianos que podrán ver en la tele esta noche para pasar al año nuevo nos lo cuenta Joan Solés

Voz 0946 50:25 buenas tardes pues aquí las tres grandes cadenas de televisión las siete Mediaset y la RAI repiten cada año formato los terceros y segundos canales de cada cadena películas fiesta en los estudios pero en las primeras cadenas Miguel conciertos espectaculares con miles de participantes grandes cantantes y orquestas en directo desde la plaza mayor de alguna de las grandes ciudades el su Italia transmitidos conjuntamente por sus primeras cadenas de radio con populares presentadores para la cuenta en Telecinco hueco en Giorgio ha del año pasado con el espumoso ante preparado para todos y Rayo uno con los separados divorciados y enemistados Albano y Romina Power en el escenario con el público provocándole pidiéndoles que SBS y terminen casándose en Italia no hay campanadas en televisión esto sería una ridiculez el bajista Telecinco emite su fin de año desde Bari con nueve cantantes de éxito del momento Rai uno de este materia Ciudad Europea de la Cultura dos mil diecinueve con otros diez artistas en riguroso directo orquesta

Voz 1 51:41 todo con músicos con abrigo feliz

Voz 1826 51:53 sí que es la misma pauta que nos decías antes con la radio que escuchase la pruebas de los especialistas pero al día siguiente es posible que seas más de Concierto de Año Nuevo que no de especiales de Nochevieja yo lo queda