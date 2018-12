La Ventana (31/12/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 1826 00:06 Andalucía es la protagonista política de este fin de año a la espera de que Partido Popular y Ciudadanos cierren un acuerdo para formar gobierno esos dos partidos han cargado hoy contra Susana Díaz por su mensaje de ayer Pedro Blanco buenas tardes hola buenas tras

Voz 1715 00:18 y es que PP y Ciudadanos le acusan de intentar meter miedo a los andaluces al advertir de los supuestos riesgos que corre la autonomía Dolores López Partido Popular Juan Marín ciudad

Voz 1 00:27 Nos faltó a la verdad algo desgraciadamente muy habitual en ella habló de que la autonomía estaba amenazada a ti la única que está en regresión es Susana Díaz y el partido

Voz 2 00:37 el discurso a nuestro juicio nada institucional un discurso más propio de la presidenta del Partido Socialista de Andalucía de la secretaria general del Partido Socialista Andalucía

Voz 1715 00:50 que de la presidenta de todos los andaluces también Vox ha cuestionado el mensaje de la presidenta andaluza en funciones a través de Twitter ese partido ha acusado a Susana Díaz de querer a asustar a los andaluces y le ha aconsejado que pide explicaciones a Pedro Sánchez por dicen en voz llevar al PSOE su época más miserable la del golpismo y la traición en Euskadi mensaje de Fin de año del lehendakari Iñigo Urkullu reclama un nuevo consenso ante la fragilidad demostrada por el modelo de Estado y pide que se tome como ejemplo el microclima político que se vive en Euskadi

Voz 0804 01:18 hoy el microclima político vasco es positivo y constructivo no se trata de celebrarlo si no de aprovecharlo la tensión la confrontación y el distanciamiento permanente no es una opción la fragilidad del modelo de Estado sólo se puede superar trabajando un nuevo consenso que asegure la convivencia en un marco plurinacional

Voz 1715 01:41 el Gobierno le ha pedido al presidente catalán que abandone el monólogo en el que está instalado ayer Quim Torra planteó que el dos mil diecinueve debería servir para sublevarse entre la justicia y para hacer caer los muros de la opresión respuesta esta mañana en Hoy por hoy en boca de la ministra de Hacienda de María Jesús Montero

Voz 3 01:56 el presidente Torra estaba en una suerte de monólogo en los que permanentemente está haciendo eh una justa dirigiendo una palabra a determinado sector cuando a juicio del Gobierno el presidente Torra tenía que estar concentrado en dar respuesta a los problemas de Cataluña a la crisis de convivencia

Voz 1715 02:14 en Barcelona el Partido Animalista PACMA ha entregado hoy doscientas treinta mil firmas en el Ayuntamiento de la ciudad para pedir una investigación por la muerte de una perra el pasado dieciocho de diciembre que fue tiroteada por un agente de la Guardia Urbana lo vamos a Barcelona informa Raúl flores

Voz 0228 02:28 las doscientas treinta mil firmas que se han recogido en poco más de diez días piden que se investigue hasta el final la muerte de la perra sota el dieciocho de diciembre por un disparo de un agente de la Guardia Urbana según el Partido Animalista PACMA el Ayuntamiento tiene que depurar responsabilidades y elaborar un protocolo de actuación no letal contra los animales además insisten en que si se demuestra que hubo abuso de poder tendrá que haber expulsiones en el cuerpo policial los hechos ocurrieron en la plaza España de Barcelona cuando una patrulla quiso identificar a una persona sin hogar la Guardia Urbana asegura que la perra Sota atacó al agente hirió en un brazo la gente que temió por su vida disparó al animal

Voz 1715 03:07 Nos queda la información del deporte de Marta Casas buenas tardes

Voz 1509 03:09 buenas tardes el Real Madrid ha cerrado el año entrenando a puerta abierta ante unos cinco mil aficionados una sesión en la que no ha trabajado Nacho mientras que Asensio Mariano este último con una irritación en el nervio ciático han sido ausentes en el Atlético de Madrid todos pendientes del futuro de Lucas Hernández de su posible fichaje por el Bayern de Munich hoy se ha ejercitado en el Cerro del Espino aunque al margen del grupo porque sigue recuperándose de su lesión en la rodilla en el Sevilla el nombre propio del día es el de Luis Muriel hoy no ha entrenado con permiso del club está muy cerca de cerrar su salida la Fiorentina aunque el Milán también está interesado y fuera del fútbol en tenis victorias de Fernando Verdasco y Roberto Bautista en el primera ronda del torneo de Doha

Voz 1715 03:44 gracias Marta pues de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 0335 03:48 com La ventana las seis las cinco en Canarias aquí en la Ser Cadena SER

Voz 5 03:53 eh servicios informativos

Voz 1284 04:56 el guionista loco del que yo hablaba la temporada pasada Bicing renano activo el guionista lo conoce ha ido de vacaciones

Voz 1 05:04 tiene una temporada más pase lo que pase aquí estaremos para contarlo

Voz 9 05:08 de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde una hora menos en Canarias hora25 con Ángels Barceló síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil

Voz 13 06:41 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 06:45 las cinco de la tarde y siete minutos cuatro y siete en Canarias enseguida abrimos el recreo veo aquí muy concurrido hoy el el patio de vecinos por ejemplo de la fuerte he visto a Carlos Iribarren intuyo a Edgar Hita en Barcelona vendrá enseguida Lucía Taboada también de la redada Podium podcast punto com de Podium podcast y viene por parte de la redada hoy Lucía también se traerá a Carlos Cano pero antes saber llevamos toda la Navidad aquí en la Cadena Ser haciendo repaso de esas cosas que estas fechas nos llenan de ilusión y hoy tenemos que cerrar con la ilusión de tu primera Nochevieja con amigos o la Laura qué tal buenas tardes

Voz 0277 07:22 hola Roberto qué tal

Voz 13 07:25 con

Voz 1280 07:27 recuerdo es la primera vez que la Nochevieja dejó de ser algo exclusivamente familiar yp hasta compartirla también con amigos tal vez te acuerdes de ese momento en el que con cierto pudor pregunta esto estos padres si podías cenar o viajar sin ellos en esa fecha no es que con ellos lo pasará mal pero te apetecía vivir la de otra manera disfrutar de la sensación de libertad de complicidad alegría de responsabilidad seguramente fue la primera noche del año en la que pudiste quedarte hasta muy tarde que bailar hasta el amanecer la prepararse con antelación nervios ganas cuántos días de duro la resaca emocional de aquella noche tan especial porque en la primera Nochevieja con amigos no se olvida tampoco la última forma parte de la ilusión de la Navidad

Voz 1 08:17 es mi ilusión un mensaje en colaboración con el corte inglés

Voz 13 08:27 y a partir de un hecho real yo creo tú creas crea nosotros creamos vosotros creáis ellos

Voz 15 08:34 Sean todo esto es el recreo en La Ventana el recreo la vida más allá de un patio de colegio

Voz 1826 09:09 y en el recreo la más travieso y revoltosa de de siempre eso sí sí mira cómo se da por aludida quién quién quién ha dicho que vaya a decir que es Laporte arrobas hoy la fuerte en redes sociales qué tal buenas tardes

Voz 1860 09:21 mira que me gusta el cabaré daño la mano como si se te ocurre cumplan mejor no ninguno avino seguro

Voz 1826 09:27 que el año pasado por estas fechas cuando te decidieron deseos del próximo año dijiste por encima

Voz 1284 09:32 ya sea la magia de la Navidad lo podemos dejará entonces Carlos Iribarren tal dichosos nuestros ojo estoy los míos también lo bueno el primero alma cuando alguien te dice traviesa dígame Riyad está llamando Juli no lo digo yo a otra bien revoltosa eso es lo que él quiere decir cierto pues nada aquí deseando ha vuelto con con el me suena a ver si está acertado personaje oculto entonces porque estás poniendo aquí todo el rato necesitó dos oyentes porque esto suena a lo que jugábamos en verano que tunos ponías por cierto garita qué tal buenas tardes

Voz 0509 10:06 las tardes cómo estás deseando Hadad

Voz 1284 10:09 acertar porque voy a hacer clarísimo pregunta siempre eso la pregunta clave además era una de las víctimas es decir todos aquellos que pasan en ese momento por aquí por el recreo somos los que tenemos que luchar competir contra Carlos Iribarren y entonces ahí no hacía falta oyente no nos va a seguir jugando a vosotros no os preocupéis pero que piensa otra cosa si da tiempo yo creo que sí que se llama el intruso dos concursos entonces si uno para vosotros y otro para los oyentes que decían que morro no entonces llama al intruso es muy sencillo luego lo explico brevemente y hacen falta dos oyen

Voz 0509 10:39 es incluso he traido premio para ellos

Voz 1826 10:41 pero los oyentes nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 1284 10:44 no es que no quiero haber me imagino que premio aquí regalamos no sé un Brito no algo mejor póster algo mejor

Voz 1826 10:51 cero dos catorce sesenta sesenta que tienes de premio

Voz 1284 10:53 el premio es su digo he comprado tres ejemplares de tu fabulosa novela a ver qué asesinos de sería estrenó tres volúmenes para regalar me los hubiera pedido a mí yo se lo pido a la editorial como pero ya te digo que los que lo se compra o los he comprado oí pensado regalar lo voy a venir tres días he cogió tres prosiguiendo tres días no me fío nada osea igual no lo habrás pirateado y los impreso por favor para que no nota nada por el original no hay unos dibujos que pinta rajado yo pero

Voz 17 11:24 bueno que siguen la historia también

Voz 1284 11:27 lo he convertido en cómic no le hagáis caso el el libro sí que es cierto que vas a regalo

Voz 1826 11:32 al concursante que gane bueno venga nueve cero dos catorce sesenta sesenta para dentro de un ratito de momento nos metemos en el patio de vecinas de la fuerte

Voz 18 11:46 mi patio de vecinas con la Forte

Voz 1284 11:52 hay que pueden pasar por la mente de un artista tan particular como la nuestra alma Andreu arrobas hoy la foto

Voz 1826 11:58 te en redes sociales que en un treinta y uno de diciembre dice que ha decidido echar la vista atrás

Voz 1284 12:05 comentar con todos vosotros vosotras cómo eran las noches viejas de las de antes pero las de antes pero si tienes una chiquilla una peer to de antes de antes de ayer prácticamente bueno venga pues vale

Voz 0277 12:18 mira es acaba el año y es que una se pone melancólica

Voz 1284 12:21 no sea tiene falta poco siempre para darle al Llorente imagino que los días como hoy todavía te entregas un poquito más saldrá al teatrillo no

Voz 0277 12:28 eh hombre sí sí porque a mí lo que es la tragedia tú sabes que me va pero hoy mira yo escucho a Mecano y pienso en la bola de la Puerta del Sol es que me caen las lágrimas como puños ya sí pero

Voz 1284 12:40 qué te da

Voz 1826 12:40 a la Nochevieja quién te aporta porqué porque esa querencia por la noche vieja

Voz 0277 12:45 mira no sé no sé me pongo tonta pero vamos yo todo mi patio de vecinas no te creas que hay que ver cómo han cambiado las cosas de antiguamente ahora hay quería eso es Kicker

Voz 1284 12:55 hoy en las notas de voz que te han mandado porque tú pides notas de voz que tendían a tu perfil de Instagram arrobas hoy la fuerte

Voz 0277 13:01 pues sí con este tema eso es eso es he preguntado sobre el recuerdo que tienen mil señoras señores de la primera Nochevieja que salieron de fiesta y ha pasado esto

Voz 19 13:11 dos mil cuatro quince añito fiesta de jóvenes sin alcohol ha mirado menores de dieciocho falda plateada eh de tablas media tupida negra botas altas negras de la misma de llevar a clase jersey de manga larga negro con cuello vuelto

Voz 1284 13:29 eso negro una cadena muy muy fina

Voz 19 13:32 la a la cadera a modo de cinturón falso coleta recogida un flequillo de dos delitos uno a cada lado no por supuesto

Voz 0277 13:40 sin maquillar si hacerlo hacer con DJ probablemente pero mi cara de felicidad si si a ver a ver a ver qué

Voz 1284 13:48 aquí tenemos muchas cositas que entre sacar aquí hay tela que cortar ya algún pelillo también bueno vaya recuerdo a tenor de tu reacción sí pero allá cada uno me dieron tata vaya recuerdo que tiene esta chica hubiera fiesta sí bueno mira te digo una cosa por lo menos llevaba botas negras porque a mí lo que

Voz 0277 14:06 me deja sin aliento en esta vida son las botas blancas las botas blancas de charol deberían ser anticonstitucionales deberían estar prohibidas y aparecer mañana en la ley del BOE

Voz 1284 14:16 venga un ciento cincuenta y cinco contra a Blanqui total ahí pero si no recuerdo mal pasaron unos añitos siendo la reinos de las sí sí sí sí yo cada vez que veía unas graban arcadas Roberto qué cosa más fea pero momento que ha venido gente no no no no no Dios Dios me

Voz 17 14:35 el control abajo en su estricto que que que pasa pasa Massague justo

Voz 1284 14:39 día que comentas esto que por lo que sea lo último de lo que ha tenido que pillar era de la botella está de

Voz 0277 14:47 da pero es que incluso los looks de los noventa con los que una servidora creció es que tenían delito

Voz 1284 14:51 tú también

Voz 17 14:53 también porque

Voz 0277 14:56 yo soy una señora por favor que a la mínima que me un pelo me voy pitando a las peticiones para rendir pleitesía a la cera que yo no tengo ni un pelo de tonta porque

Voz 1284 15:04 porque a mí me gusta porque a mí me gusta Érase Haditha que nada

Voz 1826 15:06 no hay ningún tal un que te obliguen nada ya

Voz 1284 15:09 pero tú fíjate que que la chica

Voz 1826 15:11 ya que no ha mandado la nota de voz acabo diciendo que su cara de felicidad lo valía todo

Voz 0277 15:16 sí eso sí esos golpes eso sí pero es que ahora cualquiera sale a la calle Colón modelitos noventa euros que las chicas llevábamos esos dos delitos en la cabeza a modo de flequillo uno a cada lado de la raya pero es que los chicos llevaban Bombers

Voz 1284 15:29 que ahora vuelven a llevarse por cierto vuelven a llevarse

Voz 0277 15:32 esto tiene guasa la cosa porque como vuelvan eso cinturones de harán de las metálicas o las hombreras o el labio esto es un drama el labio perfilar hito con un lápiz granate los calentado el jefe tú llevabas calentadores no no no ni en los ochenta petos vaqueros rollo príncipe de Bel Air nunca la vi tampoco bueno vale vale pues nada ha quedado claro que al menos el modelo que diríamos en Valencia al un modo de las noches viejas nueve enteras no es el mismo que llevarán hoy las jovenzuelo

Voz 1284 16:00 que salgan esta noche pues a bailar porque yo recuerdo esos chales de organza

Voz 0277 16:04 Alas de tul es que me pica todo sólo de pensar

Voz 1284 16:06 tienes que tú estás recordando los noventa Valencia no me has pillado que yo lo viví eso especialmente Jarkko sí sí lo sé

Voz 0277 16:14 los yo lo reconozco mira ahí lo llevo con orgullo porque yo iba un año vestida que parecía una cortina me acercaban un mechero prendía

Voz 1826 16:22 venga aprendía vamos a escuchar otra nota de voz

Voz 20 16:24 hemos a una fiesta en una casa que yo no sé cómo fuimos ahí yo mi amiga hay otra amiga para una fiesta en una casa de un chaval que él había diferenciado por ambientes e ir todo muy cutre con bolas de discotecas por todos los lados una habitación bacalao en otra habitación música lenta eh todo todo muy fuerte muy fuerte Ésa fue mi primera noche vieja aquí en Alicante

Voz 0277 16:51 a ver muy fuerte claro Patricia acaba de Alicante pues me encanta que tú misma ya digas era un poco cutre pues sí pues sí porque siempre

Voz 0509 16:58 el chaval se ocurre tres ambientes es que no puede ser

Voz 0277 17:02 ves en Valencia Alicante suela cutre pero mira cómo va diciendo que le parecía apañado pero estaba ya ya bueno yo creo que aquella fiesta pinta del gran Gatsby no tenía otra Eladio otro escuelas no

Voz 1284 17:14 este tampoco creo que haya estado tú en una fiesta como las de la pena

Voz 0277 17:18 no no vale a pero a mí eso de tener la casa llena de gente Brown poco Yuyu porque yo soy fan de la gente pero pero le pero pero lejos no por ejemplo los Javi Ernesto Sevilla que será te siempre tienen jarana en su casa pues hoy chapeau chapeau porque sabe que eso es un artista de reír pero la mañana siguiente saca tu la fregona que apaña al temario

Voz 1284 17:35 pero si Patti limpiar tú lo has dicho a veces que partidos un plan

Voz 17 17:38 cómo no voy así la verdad es que sí me ha pillado y la gente cuando va a las fiestas al final recogen todo iba a ellos

Voz 0277 17:44 no me imagino en las que vas tú sabes que son muy civilizados

Voz 17 17:47 no es que no voy a ninguna verdad yo no

Voz 0277 17:49 verdad que cocinar no yo soy del equipo caché siete del equipo que se pone los guantes y Fraga pero no estamos yendo de tema Un poco hay que ver también han cambiado mucho las casas de los noventa ahora que eso de crear varios ambientes una habitación para el bacalao otra para las leyes

Voz 1284 18:04 bueno afinar la habitación de las lentas la habilitación

Voz 0277 18:06 de las hombre iguala de las lentas era un cuarto oscuro aplacar te por favor Forte Capek escribió lo digo porque porque me lo han contado que yo del cuarto oscuro no sé nada pero yo te aseguro que mi casa no tiene nada que ver con esas casas de terraza gotelé de antiguamente que había muebles de mimbre Roberto muebles de mí

Voz 1284 18:26 soy un minibar en el salón

Voz 0277 18:29 tras el minibar mil padres tenían un carrito que era un minibar y me abuelo un cenicero de esos de pie y un pub de pelo que se habría dentro metía la mantita

Voz 1826 18:40 a mí me estoy imaginando y los tapete de ganchillo en el lomo

Voz 21 18:43 eso Fame escucha seis que yo creo que tú fijo que tenías encima del televisor un toro porque te pega

Voz 1826 18:49 no no no bueno si quieres te la imaginas con banderillas pero no tenía un duro no recuerdo

Voz 0277 18:55 venga

Voz 21 18:57 qué tiempos aquellos en la eh

Voz 22 19:00 desde hace un año que tras el despiste cada año pero

Voz 1284 19:16 de repente están agazapados y ahí estaba

Voz 1826 19:19 ya no

Voz 23 19:21 claro que son mitos

Voz 1284 19:38 estamos aquí repasando con Alma Andreu arrobas hoy la fuerte en las redes sociales las notas de voz que Le mandan los miembros y las miembras de su patio de vecinas hemos llegado a la conclusión de que las noches viejas de hoy en día un poquito han cambiado mucho pero

Voz 0277 19:55 sí sí porque es que ya ni las fiestas en las casas son como antes ni lo modelitos la música ni nada estamos perdiendo las tradiciones jefe

Voz 1284 20:02 en como perderlas las hay muy buenos que todavía se mantienen mujer no desespere por ejemplo por ejemplo está noche conoceremos el primer bebé del año seguro si los informativos de mañana todo el año eso sí que es una tradición calla calla

Voz 0277 20:14 los hablando de eso quiere saber cuál será el nombre de moda en dos mil diecinueve sorprende pues alma alma estoy imaginando al más claro ahora ahora te alegras

Voz 1284 20:28 pero cuando digan alma Emir en catorce bueno

Voz 0277 20:30 es verdad es verdad pero os juro que va a ser alma sino escucha de esto

Voz 1 20:35 mira que te mandado alguna vez mensajes privados pero nunca te lo he dicho estoy embarazada de una niña vamos que si Dios quiere todo funciona bien esta valencianista se vaya Amaral cómo se te queda el cuero

Voz 0277 20:51 a va ser el nombre de moda

Voz 1860 20:53 bueno sí desde las hijas de Julio Iglesias es que todas las niños se llamaban Tamara aquello momento hasta que llegó la Reina Letizia todos los niños llevaba Letizia con z

Voz 1284 21:03 yo creo que sí que es de lo que pasa

Voz 1860 21:06 es una muy buena noche hasta el año que viene dos mil diecinueve nos traiga pues mucho amor salud una piel tersa unos dientes blancos comer sin engordar

Voz 5 21:27 estamos en el tiempo del recreo aquí en La Ventana él

Voz 1284 21:31 sí bueno ahora que suena esto parece que está terminando mejor de lo que pintaba para el Manchester United desde que cesaron H Jose Mourinho parece que ha vuelto no se da la sensación de que ha vuelto a la alegría a los jugadores celebran los goles lo hacen efusivamente las estrellas del equipo han vuelto a brillar y hoy Garitano ha conseguido para la llamada imposible a esta hora de la tarde ayuda

Voz 0509 22:09 para ello están hechos a Mourinho echó se qué tal buenas tardes perdedores que tal pues nada aquí estamos bien contento feliz y una te yo a muerte en el corazón toda la vida me quiere el público y aquí bueno repaso otra repaso que le hemos dado todos los equipos mientras estaba yo ahora ya lo ves Lástima Tú siguen hoy siguen más o menos pero ahora los ves

Voz 17 22:32 sí bueno yo de lo que sigo es una historia

Voz 1826 22:36 me encuentro totalmente diferente al que me estás tuvo ahora

Voz 0509 22:38 que a veces no es así no era así bueno primero voy a presentarme porque tú ha presentado pues partidista mente como hace y los periodistas no pero sí a mí no me conoce ese día de pese aguar el número uno tengo más títulos que todos entrenador de la Premier dime uno que tenga más dime uno ni uno cero a todos no tiempo de los entonces es decir me uno uno que tenga más títulos que yo Smith Smith se le dice que eso sólo la caramelos esos sobre pero en eso no hay besos

Voz 1284 23:10 por ejemplo en la Premier Ferguson debe tener más títulos

Voz 0509 23:12 pero me gustan ya lo está soy yo que me a todo el mundo Robert si voy a la gente pero claro eso se gana con los años ni una más la cara osea soy el típico que siempre da la mano veces que igual juego contra un equipo y bien con todos los entrenadores Guardiola y por ejemplo me parece un chaval encantador osea el otro abuelo el Benger M O S me encanta se hacía una ternura hay unas cosas no valen ni unos para nada ni uno Robert empanada y los periodistas los periodistas bien también señor Mourinho cree que tendría que haber sacado algún delantero más dio ya está faltando al respeto ya me están eso y también me flipa una pregunta con educación de Educa cree usted si acaso y además que en inglés suena todavía cediendo permiso casi Hablar por hablar con qué falta restó hasta respeto y a lo mejor le pregunta al señor Mas aquí perdone del diario The Guardian queda parecía el partido siguiente pregunta fue ingrata fuera eh nada que para vosotros también hay egos y si no tengo razón porque si no nos acudo nada como como bien digo ahora todo riendo las gracias del pan va veo Negrillos que no me acuerdo del nombre el otro Rubio también se han Sutton y respeto te diré nombre se cae uno Rubio uno pelirrojo lateral y el otro que era así a eso parece una censura el El día como Camacho el diez de lateral yo vi el polaco y el otro pero bueno es bueno y que nada dicen por fin vais a la felicidad pues te voy a decir una cosa ahí esto quiero que para acabar el año creo que quede bien ellos podrán tener la felicidad pero jamás podrán tener el sentimiento que une las maneras de formas de encontrar la felicidad total al tu madre Evelio de absolutas venga adiós hasta luego no no abrazo no les dio no les veo en condiciones emocionales porque él iba pedía ayer que me he dicho feliz año periodista o no sí sí sí sí sí sí yo feliz año

Voz 0277 25:10 no le viene bien bueno

Voz 0509 25:13 hasta luego muchos aunque le iba a pedir lo que pasa que no le he visto

Voz 1826 25:15 que estuviera que respondiera a una estabilidad emocional por decirlo de alguna forma ajustada a derecho como para poder participar en el concurso de Iribarren si no le hubiera gustado sí por cierto oyentes para participar en el II Concurso de de Iribarren nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta ahora a ver si no suena esto

Voz 1 25:48 Joker dijo

Voz 1284 25:50 pues el acertijo Seaman me suena sí recuerdo caen personaje misterioso que tenéis que acertar y que puede ser mujer puede ser hombre o personaje de ficción os voy a dar tres pistas a partir de tres canciones preguntamos nosotros garita si pregunta a Forte preguntó es que después viene Lucía Taboada pero no un ratito y no los tres que está en uno mismo sí una pregunta cada uno Luego tendréis una novedad que insertado una cuarta pregunta o una pista extra legisle luego según ves que y nada pues vamos a ver si es mujer si hombre sí es personaje de ficción el personaje de hoy hoy por cierto toda la musical de los noventa no sé si es casualidad o bien con Mary con conmigo es una pista

Voz 0509 26:28 está eso ya no no ya digo que sí

Voz 1284 26:31 fina es una casualidad es una pista bueno vamos a empezar suene la primera con una pista biográfica

Voz 25 26:47 bueno está claro están en mi estilo musical ello normalmente ya Sáenz que soy más poquito

Voz 1284 26:51 pues no te justifiquen británico pero es que esta canción a mi me parece importante sabes quiénes no está justificado como si hubiera salido con los pantalones de peto como Dios

Voz 25 27:02 estos son los sí Annecy Music no sé si si no es porque se llaman así no pues por los apellidos de los dos fundadores Robert Lee billetes David sí Annecy es un duo de música disco formado en Nueva York en mil novecientos ochenta y nueve ellos lo hacían por muy listos iban contratando cantantes y así consiguieron este grupo que dices quién XXXV premios y sumarlos de la MTV Billboard la América música World Com que son unos tíos con un prestigio brutal luego luego

Voz 0509 27:30 tenían la otra canción aquella de de

Voz 25 27:33 ven a mí me estado afilado no la tenían la tenían lo que pasa es que no no la tenemos

Voz 1284 27:38 bueno tratando cantantes un poco Carlos jean

Voz 25 27:41 es sí o Alan Parsons Project también hacían este tipo de cosas bueno este tema que es el que tiene más éxito el gonna make it Suez te voy a hacer sudar lo sacaron al año de de formarse mil novecientos noventa este años bisagra de dos décadas los ochenta y los noventa ahí está la pista primera pista aunque nació en los setenta nuestro personaje misterioso tuvo mucha fama en las décadas de los ochenta de los Nobel autor se pregunta quién es el primero la primera te atreves tú Edgar Pedro Romero tercero lleva gafas no no es que igual quién es que muchos todo este arriesgar arriesga mucho que si bien caro

Voz 1284 28:16 habrá ochenta noventa

Voz 26 28:19 era era un cantante

Voz 1826 28:22 es que arriesga mucho no no no no era cantante nos hemos quedado sin seguimos hombre mujer no es cantante pero está ahí en la bisagra de los ochenta noventa que es el año al que pertenece este este tema el personaje nació en los setenta es decir que parece que logra su momento cumbre de fama de proyección en los con veinte

Voz 25 28:41 años más o menos entonces a los treinta y los noventa ya ya ya

Voz 1284 28:44 venga otra pista buenos

Voz 25 28:46 pues la segunda pista una pista importante también este pasaporte

Voz 24 28:49 de esta parte está ya vendido

Voz 25 29:09 soy más de Los Rodríguez que decían sin Music Factory por eso dejó que suena un poquito más pero bueno hay que bien haces bien hay que cortarla para no olvidar bueno este es un grupal Carlos Rodríguez carrera fulgurante con Camará con Calamaro

Voz 1284 29:20 mares no con Rot

Voz 1 29:23 a barrios discos tuvieron pocos discos mía

Voz 25 29:30 sin documentos el noventa y tres y este Palabras más palabras menos del año noventa y cinco de ahí pues entre sacado este para no

Voz 1 29:36 mirar este tema genial aflamencado como lo queráis llamar

Voz 25 29:40 Nos sirve para dar la segunda pista que dice así que el personaje tiene

Voz 1 29:44 doble nacionalidad claro igual que ese grupo igual de este grupo que Tequila primos hermanos el pero el personaje es español y argentino os doy las nacionalidades no canta no canta

Voz 0277 30:01 así pues vamos a preguntar porque yo creo que evidentemente a iba a decir no es un personaje de ficción pero puede que sí que sí tienen algo de verdad

Voz 1284 30:10 tiene doble nacionalidad humana humana total

Voz 0277 30:13 venga pues eso Pere

Voz 1284 30:16 no pues hombre sí a no ser que sea persona o viceversa que nunca de mi

Voz 0277 30:23 es es señora ya sabemos seguramente tiene ahí no te pones

Voz 1284 30:25 los bomberos que eso ya sería una tercera pregunta si os puedo dar una tercera pista bueno venga tercero pitado musical es una pista nos deja si es una pista Nochevieja es una pista nostálgica

Voz 25 30:46 una pista nostálgica vamos a recordar a muchos artistas que se han ido en los últimos días

Voz 1 30:51 bueno

Voz 25 31:04 la tercera pista eso es bueno los últimos cinco años han sido especialmente crueles con el mundo de la música sea nido y me dejaré alguno pero se han ido Prince

Voz 1 31:13 Lou Reed Tom Petty Joker Leonard Cohen George Michael Viking David Bowie en España este mismo año dos grandes con son Montserrat Caballé o María Dolores Pradera también otra Dolores como es Dolores Jordan vocalista la líder de compositora de grupo Crumb es fabuloso grupo irlandés que nos dejó con solo cuarenta y seis años el dieciocho de enero pues de este mismo año este grupo de calambres impactó en el noventa y cuatro con son vi cinco años después publicaron Hatcher entierra el hacha de dónde sale este mazo este animal maravilloso instinto animal y la pista dice lo siguiente hablando de animales

Voz 1284 31:57 un prólogo podría llamar a nuestro personaje de la siguiente manera dentro Brand dentro

Voz 1 32:04 eso eso es la tercera pista dentro Orange sólo si hemos dicho que sería mujer que no canta el argentino española español lo Argentina pregunto yo preguntar el deportista no no padre mía

Voz 1284 32:24 todo no es ni bueno deportista vamos a hacer una cosa vamos a reflexionar hacemos una pausa tiempo para la reflexión volvemos para atacarle a Carlos Vivar

Voz 26 32:37 tonto

Voz 1284 36:10 eso es lo que sabemos sabemos que no es deportista que no era cantante que no era hombre muy entonces ahora como hemos hecho sólo tres preguntas en lugar de cuatro será la definitiva de la cuarta traicionar o que ellos de una pista extracto impugnar Coke y quieres importante como

Voz 25 36:24 sí porque yo aquí en el la desconexión he buscado por eso en el que eso no se puede puede hacer hombre pero los vales

Voz 1284 36:33 poco trampa hay que te diré bastante trampas Yacla tan inútil que lo sería hacer tras imagínate si encima lo cuenta se acercaba algas lo perdonaría pero deja el móvil oye que aquí hacemos entonces lanzamos la cuarta pregunta entre los tres o pista o pista o pedimos fiesta

Voz 1 36:54 venga a preguntar al público oye que al público que hacemos pedimos pista

Voz 1284 37:03 esta estilista dicen incertidumbre copista vale tengo

Voz 25 37:07 de la fácil la no no voy a poner una da la buena una una medio fácil venga esta noche muchos veremos al personaje

Voz 1284 37:17 esta noche muchos vamos a ver a personas que es decir que va a salir en los resúmenes Rafael bueno sí es verdad es verdad

Voz 0277 37:24 de todo Rafaela pero Raffaella Carrá

Voz 1284 37:26 dice esto era Rafaela Carra era italo es verdad pero no sé si sólo la gente que bastante gente de España va va a haber al personal a personal yo no sé si luego ya ven la verdad no lo sé pero bueno está en la pista que a unos de parece si os ha pasado a alguien por la cabeza

Voz 1 37:44 porte Edgar Hita

Voz 0509 37:47 no sé porque yo estaba pensando ya en un futbolista porque

Voz 1284 37:49 ya pero si no el deportista chica me encanta

Voz 0509 37:52 colistas Edgar Hita nos los noventa muchas fue futbolistas femeninas no

Voz 1284 38:00 una actriz bueno eso está acabando el podría ser una actriz porque si esta noche la vamos a ver es porque a lo mejor sale en alguna de las

Voz 0277 38:05 no han algún especial de bienvenido a mil diecinueve sabes ese rollo

Voz 1 38:08 sí Ramón García no chica no no venga venga nos rendimos respuesta de alguien por si acaso que queda más bonito

Voz 1284 38:26 no se me ocurre nadie

Voz 32 38:28 sin duda

Voz 0277 38:31 jo

Voz 17 38:32 me has dicho al principio algún bigote pensaba mi madre madre por ahí va bien hay otra lo había dicho por las calles otra pista que podía haber sonado otra canción es de Phil Collins Take Be Home si no existen no es es eso

Voz 1284 38:47 este lo comida ha bajado

Voz 17 38:51 yo he visto a una pista huevo porque llevarme a casa es que ha visto por hecho que era una mujer bueno porque tiene una doble nacionalidad no

Voz 1826 39:00 porque he preguntado no eso ha sido un lío

Voz 17 39:03 has dicho no puede ser un personaje bueno no pueda ser no pueden ir pero lo ha descartado hoy estás con la mujer una mujer dentro granates latín y que es es un animal

Voz 33 39:14 es un langostino

Voz 1284 39:16 lleva me casa Rodolfo langostinos crear

Voz 17 39:22 fue creado por Pescanova en los setenta pero en los ochenta en los noventa fue cuando el anuncio tuvo más repercusión tiene doble nacionalidad porque fue creado por una agencia hay una empresa española pero el protagonista

Voz 0509 41:26 sí bueno es el día que todo el mundo dice voy a dar un cambio drástico

Voz 1284 41:29 año nuevo vida nueva sabes todas esa

Voz 0509 41:31 las cosas que dicen pero o no lo hacen o lo hacen mal por eso hoy traigo consejos para cambiar de vida pero totalmente pues empezamos fuerte venga cambiamos de lugar entonces vamos a

Voz 1284 41:46 vamos vamos a cambiar de lugar porque si te quedas en el barrio osea Si vas a bajar cada tarde al bar gimnasio quería decir que no vas a hacer lo mismo y al final pues ni cambio ni hacer nada

Voz 0509 41:57 da tú tienes que irte lejos yo he mirado el primer consejo que te dan para cambiar de vida para emprender un nuevo camino es llora mucho cómo llora mucho llorar es un alivio demuestra es que te importa lo que vas a dejar estamos bien qué consejos este su se supone que cambia para ser feliz no queremos ser felices ahí yo love muerte hazte daños señoras bate con un avalada veían a la espalda ya te con pirañas comentó Fu sabes bueno si versión segundo a ver si el segundo consejo

Voz 1284 42:27 lo que has encontrado Brice un poquito más positivo

Voz 0509 42:30 a mejoramos un poquillo sin cobramos un poco pero no llega la primera contradicción de los consejito ya sabes que esta gente lo lleva fatal mezclan cosas una vez hasta los espasmos dice no le des demasiada vueltas lanza T sin pensar mucho bien vale porque hay que cambiar lo veo bien lo que pasa que miro otro consejito lanza la frase no tienes que lanzarse a la piscina de buenas a primeras puedes meter un dedo en el agua primero jo que metáfora

Voz 1284 42:59 está muy muy bonita bonita eh

Voz 0509 43:02 está muy sentida WISE sigue igual no te vayas a la piscina primero el dedo a ver como tal como si está fría bueno de hecho yo tengo otra que si quieres tomarte aún con más calma la decisión yo añadiría no te lanzas a la piscina primero te mojar la muñeca en la nuca y no te olvides que hayan pasado sólo puede comer que también fue tres o tres o tres o tres que según según la madre pero me acaban de decir que en el consejo anterior que me lance claro entonces qué hago porque yo ya estoy lanzado

Voz 1284 43:34 sí mucha suerte dijo estamos cambiando de vida de lugar de todo sí sí aquí va una más deja tu huella no hablamos de vandalismo pero deja una parte de Ci allí vale sino habla de vandalismo

Voz 0509 43:47 aquí tienes que dejar huella es su señal está dejando está hablando si no no no no no por ahí no hombre no que no lo está dejando claro quiere que vayas a un parque y hagas un carro lo siciliano en el lugar donde estás ante veinte sabes está hablando de liberar a Willy de dejaré monolito Belli sabes lo que te quiero

Voz 1284 44:04 la varita venga presenta sí que lo más no

Voz 0509 44:07 el técnico Ana Trump en la Casa Blanca por ejemplo bueno pues eh voy con el siguiente que que para queréis de lugar pues le está costando dice organiza un ritual de despedida como una ceremonia de clausura a mi esto me da caga porque yo cuando dicen lo de ritual yo no sé pero todos los que crecimos en los ochenta nos imaginamos haciendo una huy hija de esas para canción de pequeños por hablar con el abuelo que no funcionaba pero quedaba mucho miedo yo al final te digo que con estos consejos

Voz 1284 44:33 enviar nueva ni nada yo me quedo bueno a tenor de lo que vas encontrando por ahí en tu rastreo por Internet emprender una nueva vida

Voz 0509 44:52 tan sencillo no es si se es difícil fastidiar al que al que lo tuviera pensado pero no podemos engañar a la gente tenemos que decir la verdad vamos a intentar ser más positivos así que voy vale te mensajes positivos anima optimismo a seguir por el camino que has elegido Seeley me te anima te ahí pase lo que pase hay en plan vamos venga ánimo dejado el puesto director general de Google sin tener nada fijo pero todo a mejor anima te venga ya verás hijo a este que me parece ya el consejo más caradura que dice Si ves que la cosa no está funcionando crea un play Yates un play Lys de música eso te animará

Voz 1284 45:27 ajeno a todo pero como este reculando

Voz 0509 45:30 gente madre mía qué qué manera de limpiarse de quitarse responsabilidades como ha visto que no funciona Valium consejo dice oye pues yo que se cree un play Liz mismo echen

Voz 1 45:40 culpa

Voz 1284 45:46 tengo clarísimo es que a partir de mañana a muchos van a tener una nueva vida después de lo de hoy sí bueno bueno primero primero tendrán resaca eso sí pero después ya a cambiar de vida una vez se haya pasado cambiamos de vida

Voz 0509 45:57 me estoy dando cuenta de que hoy tres tipos de consejito de estarlo motivados que dicen venga vamos va luego los cautos que dicen cuidado sin hilos que primero dicen una cosa y luego otra pues uno Cau

Voz 1284 46:10 dice ser sincero contigo mismo

Voz 0509 46:12 contrario la frustración podría dar al traste con tus esfuerzos aquí eso de ser sincero con uno mismo hay que especificar porque se puede ser un poco sincero o mucho con uno mismo en plan por ejemplo para ganarse el favor nadie Edgar puedes hacerlo mejor pero sé consciente de tus limitaciones para sus heridas cero normal o sincero de verdad que puede decir Edgar eres gordo calvo y del español por mucho que intentes cambiar tu vida va a ser un un porque si no no no mejor

Voz 1284 46:39 por menos sinceridad con Haro Sofres

Voz 0509 46:42 y ahora le toca al flipado que dice que tus objetivos que tus objetivos sean desafíos pequeñas batallas no no se pueden escribir consejito Cuqui después de ver Juegos de tronos porque estas flipado pero en toda regla Give maldita sea para abrir una frutería que tienes en mente veras atravesar ciénaga luchar contra temible surco destronó a Reyes y comprar aguacate maduro que eso se vende muy bien sería también el el caso Ipanema

Voz 1284 47:07 abren al Consejo de los consejos

Voz 0509 47:09 a lo mejor cambiar de vida no resulta fácil si es así mejor queda de cómo estás como siempre venga siempre lo mismo los consejito te sueltan todo y luego ya venga venga regular a vamos para atrás que no pasa nada son como el Corea que te dice Pieter una copa más y luego te tomas una botella de agua y eso rebaja que sabe luego del local capeando Tomás diez copas y Diego no funciona así que no empecé hay vida nueva sino estáis listos que estos consejos como siempre digamos que son flojito flojito

Voz 24 47:38 el bloque

Voz 1284 47:54 consejos y otras cosas para esta noche desde la Ridao de Podium podcast Lucía Taboada qué tal Lucia hola hola qué tal

Voz 0277 48:02 pues mira como todavía quedan unas horitas para la cena tallada tiempo de ir al supermercado y hacer esa compra de última hora vienen Carlos con recomendaciones con burbujas

Voz 0335 48:10 sí porque yo creo que todo el mundo ya tiene muy claro que las uvas están tienen que estar pero quizá nos hemos olvidado de compra pues champán las era lo que sea no yo hoy no voy a hablar mucho porque traigo recomendaciones de gente muy experta prefiero que hablen es además lo vais a poder escuchar les hacía mucha ilusión salir

Voz 0509 48:30 nadie empezamos constante Rivas del colegio

Voz 1284 48:32 digo decantado simiente tenemos que reconocer que nos hacían

Voz 35 48:35 la ilusión que el destinatario de este de este o el destino de este audio fuera La Ser y sus Gastro seres pero bueno nosotros tenemos una naturaleza accesible y maja con lo cual tampoco tenemos ningún problema en que esto vaya para la redada pocas e pocas minoritario pero también de culto con lo cual nos pega mucho porque no igual sin más dilación y escuche quién escuche esto eh vamos con la primera recomendación que sería de la bodega Raventós i Blanc el Black de Blanc dos mil dieciséis ya habéis visto que esto es todo muy Blanc con lo cual es el sueño de Donald Trump estamos en un espumoso catalán con añada espumoso catalán

Voz 33 49:12 lo que no acaba no acaba no

Voz 35 49:15 la clave Macabeos sabe Parellada sale por doce euros es muy muy muy versátil tiene una burbuja fina tiene buena acidez va bien para cualquier momento gastronómico de celebración de estas navidades Un Block Buster pero un Blockbuster de nivel

Voz 0335 49:31 bueno tú tenían algo que decir sobre la apelación a la carrera

Voz 36 49:35 podcast minoritaria ha dicho tener de culto también varía de culto si es verdad y las reglados abren bueno Santi Rivas

Voz 0335 49:42 el único miembro del colectivo de candado decantado perdón que accedió a revelar su identidad

Voz 0277 49:46 a él que es un colectivo secreto algo así sí

Voz 0335 49:49 vale vale es un aficionado al vino amateur y sin embargo lleva años ganando concursos de cata ciegas que es una cosa muy difícil su mayor logro de todas formas para mí son las insta catas y unos vídeos con los que ha logrado zarandear la muy tradicional muy aburrida forma de comunicar el vino

Voz 17 50:10 porque tú por Facebook encontráis

Voz 0335 50:12 hay muchas formas colectivo he cantado Ésta es su segunda recomendación ojo ojo a los clásico es porque ataca con la brusco

Voz 35 50:20 si habéis oído bien colectivo de cantado está recomendando un la busco por qué pues porque queremos hacer un homenaje a una amiga nuestra con la que coincidimos en una comida en la que sea atacó el Ambrós consiste a a nuestra bebe brusco entre ellas decía que a raíz de esto sí sí está bueno tres yo lo que creo es que más que meternos con la gente que bebe vino con la poca gente que vino en este país meternos con ellos a lo mejor lo que deberíamos es recomendarles dentro de lo que le gusta eh

Voz 37 50:48 los niveles de calidad supere

Voz 35 50:51 por y en ese sentido pues aquí en tres Télam brusco de la bodega Pirandello llamado por boleto que además está a la venta en casi cualquier gran superficie vale sólo cuesta sólo nueve cincuenta euros con lo cual es asequible y eso sin tener en cuenta una cosa es semi seco con lo cual va a tener un final medio dulce