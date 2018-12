La Ventana (31/12/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0564 00:00 a seis de la tarde las cinco en Canarias

Autrán pide a los demócratas que suspendan sus vacaciones y vuelvan al Congreso para poder aprobar los fondos

Voz 1296 00:12 que la Administración Pedro Blanco administraciones taurinos

Voz 1715 00:14 está cerrada desde hace diez días por la falta de acuerdo sobre el dinero que Donald Trump pide para levantar el muro en la frontera con México el presidente de Estados Unidos exige que el presupuesto del país incluya cinco mil millones de dólares para la construcción de ese muro por cierto que la senadora demócrata Elizabeth Warren una de las políticas más destacadas de ese partido ha anunciado hoy que va a explorar las opciones que tiene para ser la candidata presidencial en las elecciones del año dos mil veinte Nos vamos a Nueva York informa Carlos Pérez Cruz

Voz 1 00:56 Almond

Voz 1197 00:59 tren de sesenta y nueve años y senadora por Massachusetts anunciaba el lanzamiento de un comité exploratorio un paso previo a la oficialización de su candidatura a la presidencia más próxima a la izquierda de Bernie Sanders y al oficialismo de Hillary Clinton Warren ha mantenido continuas batallas dialécticas con Donald Trump que ese refiere habitualmente a ella como Pocahontas a propósito de sus ancestros indios en las que prometen ser unas primarias muy concurridas Se espera que otros senadores como Kamal Harris Cory Booker Kingston guiri Braille propio Bernie Sanders de el paso también en la recámara la bala del ex vicepresidente Joe Biden

Voz 1715 01:30 ya los mensajes de fin de año de algunos presidentes autonómicos referencias a la violencia machista ya la posición que mantienen algunos partidos como Vox esto es lo que ha dicho hoy el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig

Voz 1927 01:40 como la historia nos ha enseñado la democracia no es irreversible es fácil caer en la tentación de acudir a respuestas tan simples como equivocadas respuestas que menosprecian nuestra autonomía política o desdeñan el feminismo respuestas contra la igualdad real de la mujer y el hombre que ignoran el terrorismo machista que es sin duda el gran combate social de nuestro tiempo ante la violencia de género no cabe retroceder ni un paso todos juntos contra la violencia de género

Voz 1715 02:07 que en Canarias la policía sigue intentando localizar a un hombre condenado por matar a su mujer en el año dos mil cuatro que no regresó a prisión después de disfrutar de un permiso penitenciario la policía ha aumentado la vigilancia hace dos mujeres sobre las que elabora fugado tiene órdenes de alejamiento y el Gobierno a buscar la forma para poder limitar los precios de los alquileres en aquellas zonas en las que son especialmente a Santos el líder de Podemos amenazó este fin de semana con dejar de apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez si no cumplía con esa parte del acuerdo alcanzado entre ambos presos Montero ex ministra de Hacienda esta mañana ha pasado por la SER

Voz 2 02:39 lo trasladaremos o bien de este decreto e inicie su tramitación parlamentaria a través de proyecto de ley que como ustedes saben es una de la fórmula que puede permitirlo en todo caso si no irá en la propia ley de Presupuestos todo lo que hemos comprometido se cumplirá y todas las cuestiones relativas a la regulación o los instrumentos que puedan intentar empezara a atacar un problema que existe en las grandes ciudades pues pueda solucionarse con este y otra competencia que tienen los propios ayudando

Voz 1296 03:07 Nos queda todavía la información del deporte Marta Casas buenas tardes

Voz 1509 03:10 buenas tardes último día de trabajo del año para los clubes en Primera División en el Real Madrid día de puertas abiertas en una sesión en la que ha estado Nacho ya han sido bajas Asensio Mariano los blancos pensando en el partido del jueves contra el Villarreal también ha trabajado el Atlético de Madrid con varios frentes sobre la mesa primera vez que se ha visto sobre el césped del Cerro del Espino a Lucas Hernández desde que se conociera el interés del Bayern Michel además en los rojiblancos son noticia Juanfran Godín y Filipe Luis desde mañana van a ser libres de negociar con cualquier club terminan contrato en junio y en el caso de los dos últimos han rechazado la primera oferta de renovación y en baloncesto se ha confirmado la lesión de rodilla de tocó Shengelia en el Baskonia estará al menos un mes de baja por una lesión ligamentos en su rodilla derecha también se ha confirmado la baja de Fernando San Emeterio por una lesión muscular en el Valencia Basket

Voz 1715 03:53 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com

Voz 3 03:56 en La Ventana ya siete las seis

Cadena SER

Voz 1 04:02 en los informativos

Voz 10 05:31 que puede ser el primer programa informativo o algo parecido Day dos mil diez diecinueve cada cual que asuma sus responsabilidades el Gobierno va a asumir las hoy los catalanes no vamos a aceptar en absoluto ninguna sentencia que no sea la de la libre absolución de los hechos

Voz 11 05:45 el Gobierno no va a poder mover a Franco del Valle de los que el dos sin el aval del Supremo las se tratara ahí está tratando de poner todas las trabas posibles a Reino Unido para dar un ejemplo a otros países

Voz 12 05:54 tipo de la que se que entrar estaba juntos viola la ley poner en peligro sus hijos francamente ponen en peligro los nuestro

intentaremos acercarnos a lo que puede ser propicia este año pero no sección demasiado porta habitualmente nos quedamos muy lejos de la realidad y las claves del XIX José Antonio Marcos el día uno a las ocho de la mañana Cadena SER

la Ventana con Roberto

son las seis de la tarde y seis minutos cinco y seis en Canarias el año que comienza mañana va a servir para celebrar los dos siglos de historia del Museo del Prado pero hoy Nieves Concostrina viene para hablarnos de otro museo más antiguo unos orígenes y un contenido también ligeramente distintos

de La Ventana acontece que el obispo con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 07:02 no saben cuál es el museo más visitado de Irlanda el museo Guinness que antes de ese museo fue la fábrica original de la cerveza y antes de ser cerveza fue el señor que comenzó su aventura hace hoy doscientos cincuenta y nueve años el treinta y uno de diciembre de mil setecientos cincuenta y nueve Arthur Guinness firmó el contrato de arrendamiento de una vieja y destartalada Cervecería en Dublín con el derecho a utilizar gratis el agua de unas montañas cercanas durante los siguientes

Voz 4 07:30 nueve mil años repito nueve mil años

Voz 1626 07:58 Arthur Guinness montó su primera fábrica de cerveza en ley

Voz 0564 08:01 Mitt con una herencia de cien libras que le dejó

Voz 1626 08:04 pero aquella empresa se le quedó pequeña hice fue a Dublín a montar otra en la capital irlandesa había muchas pequeñas fábricas cerveceras y una de ellas la más fea hay destartalada sea rinda la cervecería era una birria había que empezar de cero con ella pero tenía algo inmejorable el alquiler incluya el acceso gratuito al agua de las montañas de Winslow durante nueve mil años el contrato era legal y con las bendiciones de todos los organismos oficiales pero cuando el Ayuntamiento de Dublín se percató con quince años de retraso de que Guinness no tenía límite en el uso del agua y encima gratis intentó amedrentar lo cobra pero Arthur Guinness que ya había puesto en producción su fábrica con gran éxito de crítica y público y sobretodo había hecho triunfar su cerveza negra agarró un pico y se fue a por la autoridad les dijo más o menos que intentaban cobrarle el agua les partía la cabeza

Voz 18 09:01 si te vas no no voy a dar a tu país

Voz 1626 09:25 la justicia le acabó dando la razón mientras la fábrica mantuvo los cuatro acres de extensión el contrato de los nueve mil años continuó vigente ya no porque ahora la factoría es doce veces más grande Arthur Guinness además fue un buen empresario al final de cada jornada todos los trabajadores tenían derecho a una pinta gratis y todos disfrutaron de asistencia sanitaria gratuita vivienda comedor de todo ello seguían beneficiándose tras la jubilación algún trabajador moría a la viuda se le pasaba el sueldo íntegro como pensión

Voz 4 09:55 un brindis por Arthur Guinness beban con moderación ya por dos mil diecinueve sin miedo sean felices y hasta el año que viene

Voz 19 10:07 eh

tener el por el cuello e vote las horas que no son

Voz 14 10:45 tener el por el cuello e vote las horas que no son

Voz 1414 11:13 Benjamín Prado como cada semana desde Cantabria desde Santander hoy Benjamín qué tal buenas tardes sí señor porque hasta el uno todo es libro hasta el uno tras los libros pueden hacer recomendaciones para agredir al más allá ahora vienen los los Reyes Magos tienen que venir cargados desde luego de libros no

Voz 1296 11:31 soy de relatos para todas las edades eso es hoy mira Nos vamos a centrar porque esta es la semana en la que los niños ya tienen las últimas horas para poder entregar la carta a los Reyes Magos así que hoy nos vamos a centrar son sobretodo en la literatura infantil y juvenil está por aquí Jorge Dioni profesor de la Escuela de Escritores porque hoy tenemos también final mensual Jorge Dioni qué tal buenas tardes muy buenas tardes voy pensando también en algún en algún libro recomendable de tú eres todavía de cómics de literatura infantil

Voz 3 11:59 el juvenil eso sí de hecho algunos títulos lo recomiendo en en los clubes de lectura ahí en las en las clases

Voz 1414 12:07 bueno vamos a ultimar por lo tanto la carta a los Reyes Magos

Voz 1296 12:10 que seguro va a estar llena si de juguetes de muchísimos libros esta tarde vamos a dedicar nuestro espacio de libros a la literatura infantil como decíamos un género que por cierto vive un muy buen momento

Voz 1414 12:31 sí

Voz 21 12:33 sí

Voz 22 12:35 eh

Voz 4 12:38 sí

Voz 1296 12:41 Benjamín tú estás al corriente de las novedades también el literatura infantil juvenil ya no sólo por lo que tengas en casa sino por tu inquietud y por lo que te llega bueno él porque ha

Voz 0281 12:51 ahora mismo son los que están evitando los libros más maravillosos y unas cosas hay unos libros con unas ilustraciones con unos desplegables con un cuidado que es que yo creo que si algún tipo de libro cero

Voz 1296 13:03 en la categoría de de de de joya

Voz 0281 13:07 son los libros infantiles ahora mismo

Voz 1296 13:09 mira cada tendrá K es una de esas editoriales es una editorial gallega para niños ellos llevan veinte años al pie del cañón empezaron con libros en en galego para contribuir a la normalización lingüística allí en aquella comunidad hoy en día publica también en castellano en catalán euskera en portugués en inglés en italiano bueno tienen hasta un canal de televisión digital calan DACA Televisión ATV sobre literatura infantil juvenil y nos escucha Joseba externos que es editor de de Caravaca Joseba enteros qué tal buenas tardes

Voz 23 13:42 esto es qué tal

Voz 1296 13:44 cómo estás

Voz 23 13:47 lo que acabe la San Silvestre si los robe como en tantas ciudades españolas se echaba a la calle

Voz 24 13:56 os tienen sitiados sostienen si quedan las leyes sólo decirlo que no la Corrales claro

Voz 23 14:02 no voy de que correría pero creo que es más importante que esté aquí con vosotros no

Voz 1296 14:07 claro oye por una parte dicen las estadísticas y los que saben de esto acabamos de escuchar a Benjamín que los las editoriales los editores de infantil y juvenil son los que más cuidan el producto y que por otra parte bueno a lo mejor tiene relación directa con esto que vivís un muy buen momento

Voz 23 14:27 sí hay literatura infantil y juvenil vive un buen momento gracias entre otras cosas no solamente a al al alguna gran parte de de las familias no los padres las madres los tiene huelas pero también al trabajo de las librerías especializadas de los mediadores un sector del profesorado y sobre todo de las bibliotecas que yo creo que están apostando también muchísimo para que todos los que trabajamos en este sector y tengamos más visibilidad que ese es uno de los mayores problemas están bien que no solamente a la literatura infantil sino la verdad literatos Duran general en el mundo de los libros en general seguimos siendo pues un mundo a veces poco visible no

Voz 1296 15:09 llegó hace no muchos años desde luego continúa hay el el peligro que decían algunos que se cernía sobre el objeto como tal este que cuida is tanto de detalles ilustraciones porque claro no es lo mismo en el formato digital eh tú debes saber más de eso pero al menos por lo que yo observo por lo que vi en la última Feria del Libro de Madrid por lo que dicen también los estudios las estadísticas por lo que me dicen mis hijas les gusta a los jóvenes y a los consumidores de esa literatura les gusta más el libro que el dije libro en papel me refiero eh que el digital

Voz 23 15:44 es que el libro papel tiene unas prestaciones que que libro digital sobre todo para esas edades eh yo yo diría que el acercar a los niños de poca edad las pantallas es una forma de hacerlos lo que se rápidamente con lo cual yo sigo abogando porque en esas edades el libro tiene que estar en formato papel entre otras cuestiones porque libros entrega se como objeto y con afecto o no si es importante que lo manipulen sí lo Whelan que lo toquen sobre todo como dije es es un objeto de de afectos y de transmisión desafectos yo no perdería de vista es un absoluto

Voz 1296 16:27 claro y vosotros lo cuidarse especialmente hay algo que caracteriza a los cuentos a los libros de si te preguntaran Oye que es lo que caracteriza como podemos distinguir un libro de Calanda

Voz 23 16:38 no sólo de que hablan de acá en estos últimos años han surgido otras editoriales que están haciendo un trabajo

Voz 24 16:44 seis días le preguntaba por los tuyos y así sigue

Voz 23 16:48 ah yo tengo una fórmula no siempre esto me lo preguntan habitualmente como hacéis es el el al fin de cuentas nosotros no somos alquimistas que trabajamos con la materia prima de los escritores siglo los ilustradores a las ilustradora pero llega tantos proyectos Si hay que tener una fórmula un criterio de selección eh yo digo que cualquier número de por lo menos lo intentamos tiene que emocionar o divertir sorprender porque un libro no solamente para niños sino también para adultos no si no divierten y emocionales sorprende pues es un libro prescindible a partir de ahí hay que trabajar e también el el formato en los papeles de la hechura eh la tipografía y ese es el trabajo que hacemos en la editorial no el el el darle una bella forma para convertir en un bonito una buena historia hay un buen trabajo de ilustración en un libro hermoso porque yo creo que nuestro trabajo como editores pensando en la responsabilidad que tenemos también hacia hacia los niños que no son enorme respeto es intentar acercarnos todo lo posible para la belleza

Voz 1296 17:56 y qué es lo más grato lo que más recompensa después de todo ese esfuerzo de editar para niños

Voz 23 18:01 lo más grato saber que estamos construyendo aunque pueda parecer un poco pretencioso lo que será la memoria del futuro y lo más grato saber que estamos con contribuye con contribuyendo también a formar a ciudadanos que aprecien la belleza pero que también tenga un sentido crítico fin de cuentas estamos intentando también construir y ayudar a construir una sociedad mejor sí

Voz 1296 18:28 todo ido a ver un libro para niños una recomendación o tres en este caso serían una de para niños que todavía no sabe leer es decir que lo van a tener las manos que van a tener esa primera experiencia de tener el objeto pero se lo van a leer los padres otro para niños que ya leen para los que están a punto de dejar de de ser nervios tendría un título para cada uno

Voz 24 18:50 los tres grupos bastante eso ya lo sé digo la la difunta estaba en elegir uno solo baja cara

Voz 23 18:57 bueno para los primeros lectores yo creo que además cualquier persona que conozca los primeros lectores que trabaje en esa edad estará de acuerdo en que nuestra colección de la cuna a la luna que nosotros llamamos los pues a más los eh una una especie de pre poesía el tan también ilustrada como luna hay cocodrilo de Antonio Rubio y Óscar Villán eso yo creo que hoy por hoy están en posiblemente muchísimas casas de muchísimas familias de España Ése sería para los más pequeños para los niños incluso que acaba de de de nacer no libros que que educan a los ojos si ya acarician los oídos de la cuna a la una para los niños que ya está en una edad intermedia no puedo más que recomendar un libro de poesía cara de velocidad Duff de la poeta amarga toco ilustrado por María arqueta que fuera el último Premio Internacional Ciudad de Orihuela la colisión nosotros cuidamos mucho en unos tres Vitoria la la poesía ya para los que pueden leer a cualquier edad recomendaría por un lado Cándido y los demás que también fue el premio Compostela este año de Fran pinta hay y naranja que tiene la virtud que no recuerda que cada uno de nosotros somos iguales pero al mismo tiempo diferentes no inmensa permitir que también recomiende aunque sea al cuarto las siete historias para la infanta Margarita de Miguel Fernández Pacheco ahora que el Prado cumple doscientos años porque este es un libro maravilloso que lo recuerda que incluso a las princesas hay que extraer las con buenas historias

Voz 1296 20:41 estupenda estupenda cuarta recomendación Jorge Dioni que te veía con el levantaba la mano querías intervenir no sé tengo quiere Inter una dura a algún hombre

Voz 3 20:48 te para para destacar también las ilustraciones yo tengo un amigo que es pintor ilustrador de libros infantiles Javier Andrade que que siempre cuando viene a Madrid nos vemos y me enseñó unos libros maravillosos unas ilustraciones que de unos eso es increíble

Voz 1296 21:03 es además tiene mucho que ver este comentario con nuestro próximo invitado Joseba ceros editor de acá feliz año y mucho

Voz 24 21:10 misma grafias mucho muchos libros y muchas gracias un abrazo claro

Voz 1296 21:19 te digo que nuestro próximo invitado es caro sea director artístico padre de la colección de Mamut cómics es la la colección de ediciones una colección destinada a niños y que entre otros editan a súper patata esto es lo más entre los lectores de entre seis y diez años sí han oído bien súper patata su nombre no engaña es así directamente es un superhéroe tubérculo caros ya qué tal buenas tardes

Voz 25 21:43 hola qué tal buenas tardes bueno menudo éxito no de Super

Voz 1296 21:46 patata hay alguna forma de explicarlo

Voz 25 21:50 bueno leyéndolo leyéndolo sobre lo que se va a comprender muy bien o se va a comprender muy para heredado de súper patatas que va ser muy divertido me parece que es un libro donde los niños tienen un montón de sensaciones por eso se vuelven tan fan

Voz 1296 22:03 de dónde nace la idea de crear esta colección quiero decir en qué punto en que reunión se decide si super patata Hinault queda como una idea desechable porque muchas gracias a lo mejor el límite quizás muy fino

Voz 0281 22:18 pero es decir no no no acabo de ver un tubérculo que sea un superhéroe a a crearlo

Voz 26 22:24 hacerlo realidad y que triunfa como está triunfando sí bueno eso no lo cree lo creo claro que sí

Voz 27 22:29 son grande y bueno nada simplemente nos divirtió y como parte de la de la de la propuesta de la historia de siempre a tres vernos a jugar porque es lo que queremos es que los niños también se vivía están con los con esa principalmente que si de verdad entonces a los primeros que no hacemos que Ortiz

Voz 25 22:48 somos nosotros los editores situarnos presentó la propuesta no

Voz 27 22:52 no es una idea genial ahora por supuesto no sabíamos iba a tener un éxito de tremendo o no pero no la jugamos por bueno

Voz 1296 23:01 que es es el niño ese niño al que pide el cómico son los padres los que ha lucieran con cómic así se lo venden al al niño que es lo que dice vuestra experiencia

Voz 27 23:11 hay tan diversa todo y estoy depende de cada hogar ahí hay hay hay hogares bueno es sobre todo cuando uno está en la feria en distintas ferias donde participamos nos damos cuenta de un montón de cosas que ella elija mía del del editor al lector no tomamos verdadera conciencia pero en directo nos damos cuenta que el niño el que pide cómics el padre del niño de la mano para que conozca el cómic también un poco para brindarle eso que él vivió cuando era pequeño entonces son son distintas circunstancias a las que llegan al hacerse lector no

Voz 1296 23:55 cómo cómo ha sido con tu hija con con tu psicólogo han sido ellos los que te han pedido el cómic ha sido tú el que el que lo has metido en casa

Voz 0281 24:02 pues digamos que yo he intentado siempre negociar dicho vale dos de estas que os gusta ahí que me parece muy bien ya cambio hoteles La isla del tesoro y ese tipo de cosas hoteles una de Julio Verne hoteles una de las que yo creo que tienen que leer no digo que ninguno de los dos tenga razón pero creo que la combinación siempre de de lo nuevo con lo nuevo con lo que no merece la pena dejar perder pues casi siempre es el mejor equilibrio no

Voz 27 24:26 sí

Voz 26 24:28 el como el no es sólo para niños no

Voz 27 24:31 no por supuesto y no por supuesto

Voz 25 24:33 no lo que pasa es que nosotros las las dedicamos ponemos el foco unos más chiquititos que

Voz 1296 24:39 ya le habíamos pedido también antes a su a su compañero de Calanda acá que nos ayudará para aquellos que están estamos un poquito desorientados ya en los últimos renglones que tenemos que completar de de la carta de petición de regalos a los Reyes Magos que comes podríamos poner recomiéndanos uno

Voz 27 24:57 mira p para empezar para que no tiene conocimiento

Voz 1296 25:00 pero nosotros hacemos unos libros

Voz 27 25:02 que con la idea para los más pequeñitos para lo que tienen tres años cuatro porque todavía no toman contacto con la lectura y la palabra pero sí con las imágenes entonces nosotros pusimos el foco ahí para aquellos puede leerlo mi manera autónoma que entonces lo mejor es que se acerquen a la colección de mamut para los más chiquitos lo que ponen más tres entonces tenemos como novedad que lo Federico de nuevo la nueva aventura de Federico que el de Maxi Luccin que se el otro editor de la colección de pins que el pez Barbosa el pirata o sea nosotros contamos con un montón de títulos para el chiquito con diferentes autores frente el mundo así que cualquiera de dichas novedades churros Federico eh de voz el mío que Manu en la montaña cualquiera de estos para los machitos que seguro que hacer para para el los me para la siguiente franja para los más seis o sea los que toman contacto con la lectura que empiezan a leer en clase por supuesto se puede acercar a los comicios super patata y instó la las novedades de la editorial no sea tenemos un montón de libros para para para Lady negamos eso para los más nueve para lo que tienen conseguía lectura pueden encontrar las sé si Rangel sin que no era novedad es para ellos un poquito más grandes pueden encontrarse con Norton Gutiérrez que es como una especie de James Bond pero de subdesarrollo

Voz 26 26:42 ya he aventuras muy muy duro

Voz 27 26:45 no hay mucho donde escoger

Voz 1296 26:47 Carlos ya director director artístico padre de la colección de Mahmud cómics muchísima muchísima gracias y feliz año

Voz 26 26:54 igualmente muy fuerte hasta luego Jorge Benjamín

Voz 1296 26:59 acordáis vuestros Comics los los primeros lo con los que disfrutaba is siendo niños ya no tan niños au cuando era bueno yo nunca ha sabido muy bien cuál es la diferencia entre te veo y cómic

Voz 0281 27:09 entonces bueno yo recuerdo lo que nosotros llamábamos tebeos que eran pues Tiovivo Pulgarcito Mortadelo de todos estos hiló que ya parece se que sí que sí que se acepta como cómic los primeros que recuerdo son los del Capitán Trueno que me siguen pareciendo fantásticos por cierto

Voz 3 27:28 yo recuerdo además de tío vivo y de idea bueno de todos esos personajes Mortadelo en trece Rue del Percebe Astérix Astérix Obélix iluso y Luque los los tenía mis tíos y menos cantaban libro con muchísimo los libros de senda tanto Donde viven los monstruos como una como una serie de de de cuentos Juve cocodrilos mamá oso o uno el libro de Miguel eran eran fantásticos

Voz 1296 28:00 bueno esto en cuanto a la literatura infantil juvenil los cómics pero que dan las recomendaciones de de Benjamín Prado también tenemos final mensual en el concurso de Relatos en cadena con la escuela de escritores

Voz 4 28:11 todo eso enseguida

Voz 1 28:14 Pinto

las seis y treinta y dos cinco y treinta y dos en Canarias estamos hablando estos días estamos recordando hoy con Laura Piñero la ilusión de nuestra primera Nochevieja con amigos hola de nuevo Laura ola de nado a Roberto

Voz 4 31:54 en la última noche del año es habitual recordar tiempos pasados yo tras noche viejas especiales nosotros hemos querido recordar con algunos oyentes cómo fue su primera Nochevieja con amigo

Voz 36 32:05 pues mi primera Nochevieja sin padres fue madre no sumamos las uvas en la Puerta del Sol Fabio habíamos visto tantas veces en la tele plana en Cannes ha invitado ponía un plato instinto luego las uvas ir a bailar toda la noche

como cada lunes estamos aquí en la hora de los libros y los relatos hoy con Jorge Dioni de Escuela de Escritores y con Benjamín Prado esto que suena está navideño como la primera recomendación de Benjamín días de Navidad

Voz 0281 33:31 cuentos recetas pues claro una maravilla de de libro de una de mis escritoras favoritas que es Jeanette son la la autora de fruta prohibida la Historia la autora descrito en el cuerpo una

Voz 1414 33:45 yo creo de las de las grandes no

Voz 0281 33:47 bueno ya tenido durante muchos años la costumbre de Navidad escribir un relato ese relato de alguna manera que a veces tiene es completamente ficción a veces mezcla algunos tintes autobiográficos Un una especie de micro memorias acabar el relato con una receta pues que tenga que ver un poco lo que se ha contado Se llama Días de Navidad cuentos y recetas lo publica de torear Lumen y tiene muchos relatos que podría destacar pero hay uno que me ha gustado mucho porque habla de otra escritora también que está entre mis favoritas rutas del tren de la una de las grandes damas de o mejor dicho dos de las grandes damas del de la novela negra porque uno de los algunos libros publicados bajo su propio nombre por ejemplo piezas como corazones por ejemplo Carne trémula en la que se basó

Voz 1296 34:38 la película de Almodóvar de sus películas

Voz 0281 34:40 nosotros como no tenía suficiente con ser seguramente la más grande en mi opinión al menos después de Patricia Highsmith entre las más modernas pues tenía a Bárbara Vine con la que sacaba otras novelas bueno pues uno de los relatos de Jeanette Winter son de este libro se titula La con lombarda de Ruth y cuenta cómo efectivamente Ruth del era una una mujer aparte de una escritora maravillosa que había vendido millones de libros estaba traducida lo está a todas las las lengua practicamente habidas y por haber era muy generosa le gustaba mucho compartir su dinero y su éxito con los amigos ella que era una joven escritora bueno postizo amiga cada Navidad la invitaba un día a comer la CIA esto con lombarda la col lombarda cuya receta incluye al final en el Winters son bueno pues una col que no esté demasiado vieja o dura e vinagre para encurtidos bueno los encurtidos ya sabes pues el los pepinillos en vinagre en fin los harén que es escabechina dos etapas en las que provistos Rehn del era especialista un poco de azúcar

Voz 40 35:42 muy bueno

Voz 0281 35:44 no del azúcar por cierto no suele llevar esta renta pero desde la echaba ella cuenta esta historia cuenta como cada Navidad ella esperaba ansiosamente la llamada de la gran ruta Lendl para citarla Un día en el que lo que hacían era primero dar un paseo por Londres por el centro de Londres e le gustaba iban aquí y allá a las tiendas y demás no disfrutaban poco hacía algunas compras y pues iban a la casa donde hacían la la comida son doce relatos maravillosos uno por cada día que duran las vacaciones de de Navidad y me gusta mucho la explicación queda queda Yánez Winters son de lo que son bueno creo que son realmente la las navidades no

Voz 1414 36:21 y dice que que bueno que

Voz 0281 36:24 las navidades están hechas para porque somos optimistas y esperamos amor esperamos recibir amor y esperamos dar amor preferimos perdonará nuestros amigos en lugar de seguir odiando a nuestros enemigos es una gran frase sin duda había que que tatuarse la no creo que la Navidad es un buen momento para relajar para reflexionar para pensar que puedo hacer un poco mejor en mi vida bueno esto que pensamos todos leyendo el libro Días de Navidad Janez Winters son lo pensamos un poquito más una grandísima escritora hay un libro precioso y además por cierto editado de manera maravillosa por la editorial Lumen

Voz 4 36:58 Lumen de Janet son días de Navidad cuentos recetas primera recomendación

Voz 0281 37:23 Irán segunda recomendación Benjamín tiene a las mujeres las

Voz 1296 37:26 crees en el deporte como protagonistas pues claro eh

Voz 0281 37:28 una época en que las mujeres están por fin abriendo paso en las también en los medios de comunicación en el público ganando como hasta mundiales para España no nuestras nuestras futbolistas tenemos a nuestras jugadoras de baloncesto nuestras guerreras de eh del balonmano estas atletas nuestras nadadoras este libro no habla de de de cien deportistas españolas lo ha publicado en San unido las litorales nórdica Capitán Swing ilegales de mujeres en el deporte cincuenta intrépidas deportistas que jugaron para ganar está escrito ilustrado por Rachel ignífugo ni tops esquí ir bueno cuenta pues las las historias de algunas deportistas a las que todos conocemos que pueden ser desde Serena Williams hasta a Nadia Comaneci pero también la de la de otras muchas lo difícil que lo han tenido para abrirse paso en el mundo el deporte como en todos los demás no pues no sé desde la desde Tony Stone que es la pera mujer dejó al veis Paul en una Liga profesional masculina por ejemplo eh hasta bueno Altea Gibson que fue la primera tenista negra que consiguió competir en unos Campeonatos Nacionales en Estados Unidos Gertrude verle que fue la primera mujer que en mil novecientos veintiséis cruzó a nado el Canal de la Mancha nos recuerda la autora que por ejemplo en los juegos olímpicos de la Antigüedad quebrantó la vamos estaba absolutamente prohibido la participación de mujeres es más a las que estaban que esa casadas se les prohibía incluso verlas bueno nos habla nos cuenta muchas historias la de Bobby Yi que fue la primera mujer ocurrió una maratón de Boston pero sabes cómo Homo pues disfrazada hombre porque si no no ya no había manera no recuerda algunos algunos otros nombres ver el Burton una ciclista a la que nadie conoce como conocemos a a Indurain ha o Perico colgado a Lance Armstrong pero que ganó siete tú los Mundiales noventa y seis títulos locales en en Inglaterra pero luego las cifras son de este libro por cierto bellísima hay profuso físicamente estrado nos cuenta cosas con que no tendría qué hacer pensar no en el año mil novecientos ochenta y nueve el espacio que los medios de comunicación leve por le dedicaba el deporte masculino era el noventa y dos por ciento de su tiempo el noventa y dos con dos las mujeres el cinco en el año mil novecientos noventa y nueve el ochenta y ocho con dos para los hombres el ocho con siete para las mujeres pero es que en el año dos mil catorce sube el tiempo se le dedica al deporte masculino noventa y cuatro con cuatro baja el que se dedica al de gordo vino el tres con dos por ciento

Voz 1414 39:57 bueno el fútbol no sé cuando se hace un Mundial de fútbol

Voz 0281 40:02 se va a nueve millones de dólares para los hombres dos millones de dolares para las mujeres en fin son unas cifras hay muchas más en eh en este libro que nos hacen pensar que realmente lo eso que se llama la visibilidad es muy importante porque es lo que hace que las cosas no solamente existan sino que se vean y al verse creer afición y al quedar afición llamen sponsors sponsors pues eh hagan masivas y bueno pues compitan también en el terreno de los medios de comunicación en igualdad de condiciones con los hombres Jito esto subido su culo mentales porque es muy difícil

Voz 3 40:34 ahí para crear el el árbol genealógico sentimental es decir cualquiera que se quiere dedicar a algo al deporte a la literatura o la agencia necesitar referentes referentes también no sólo próximos sino sino en el pasado y estos libros ayudan a encontrar ya formar ese árbol hicieron henna lógico sentimental en cualquier actividad bueno

Voz 0281 40:55 ha pasado que está ahí al lado sexy eh es la primera vez que se autorizó por ejemplo en Inglaterra un combate de boxeo femenino esta solamente prohibió se consideraba impropio fue en el año mil novecientos noventa y seis está ahí al lado o sea es lo podemos tocar al alargando la mano Casado

Voz 1296 41:11 pues sí se habla de visibilizar desde luego ha sido en este el año de de las mujeres algo como los hitos conseguidos por ellas en el deporte ahí está Se se ve israelí porque la propia autora escribe ilustra este libro Rights el himno tops que está editado en capital swing mujeres en el deporte cincuenta goles

Voz 4 41:30 es una edición cincuenta intrépidas deportistas que jugaron para ganar en Relatos en Cadena cien palabras para un premio de seis mil euros

relatos en cadena con la escuela de escritores tenemos hoy treinta y uno de diciembre final

Voz 1296 41:54 hoy treinta y uno de diciembre final

Voz 1414 41:57 al final mensual querellante treinta y un relato sólo les da algo se acaba no trabajo nombre oiga sólo tenemos cuatro que son los cuatro ganadores de las

Voz 1296 42:08 semanas de este mes de diciembre final nada que han llegado Trinidad Noguera Trinidad qué tal

Voz 24 42:14 las tardes hola buenas tardes

Voz 1296 42:16 cómo estás

Voz 25 42:18 muy bien fenomenal encantar hablar con vosotros otra vez

Voz 1296 42:20 a ver porque tú te tienes cuarenta y seis años según veo aquí naciste en La Línea de la Concepción en Cádiz vives en Bruselas pero ahora estás de vacaciones en España

Voz 25 42:30 sí pasando unos días con la familia es muy bien

Voz 1296 42:32 vives allí en Bruselas trabajas en el Parlamento Europeo

Voz 42 42:37 sí muy bien y cómo va como va como va por ahí día

Voz 25 42:40 pues bien prácticamente a las puertas de las elecciones ya preparando máquinas para el proceso electoral

Voz 1296 42:47 sea como sea cómo se puede cambiar cada

Voz 0281 42:49 por Bruselas por favor os esconde

Voz 24 42:52 es eh

Voz 1296 42:56 el trabajo que les gusta Le gusta a Trinidad igual que la lectura igual que la escritura oye ese ese trabajo te da te da tiempo para escribir tú eres muy disciplinada cuando escribes lo haces habitualmente por la mañana por la tarde por la noche cuando tienes un rato cuando

Voz 25 43:09 cuando tengo un rato mero sí que soy bastantes disciplinada pero la verdad es que de todas maneras yo llevo siempre el teléfono un papel lo que sea ocurre los relatos fotos trocitos de de de lo que estoy escribiendo en los sitios más inesperados cualquier sitio el otro día estaba en una cola hay empecé a escribir uno pero también por la noche mientras estoy para dormirme yo me cuento Mi a sí misma mis cuentos luego por la mañana procuró recordarnos cosas no siempre pasa

Voz 1296 43:38 ya os uno uno empieza a recordar los pero de una forma no sé si distorsionado era de forma distorsionada cuando los estaba creando por la noche después a lo mejor no te gustan tanto te parece un poquito más surrealistas de lo que tú pensabas Trinidad otro

Voz 25 43:50 claro claro claro eso pasa eso es siempre estoy existe la opción de trabajar sobre ellos que va saliendo

Voz 1296 43:57 oye lo digo te preguntaba por el tiempo porque tengo entendido que tienes incluso una novela escrita las cosas rotas que estás intentando publicarla

Voz 25 44:03 sí sí sí sí presentando por ahí a ver si hubiera suerte la a verla publicada la verdad

Voz 1296 44:09 a ver lo más inminente saber si tenemos suerte esta esta tarde ahora enseguida recordamos tu relato también voy a saludar al resto de finalistas Nuria Rozas Nuria qué tal buenas tardes

Voz 26 44:19 hola buenas tardes Nuria Rally de cuarenta y cuatro años de Gijón que

Voz 1296 44:25 Nos estuvo contando que se quedó en el paro hace hace cuánto cuatro años Nuria

Voz 25 44:29 no sé si fuera y ahora yo

Voz 1296 44:32 estás en casa trabajas escribes en casa

Voz 25 44:34 es ese grado de ahora le doy mi imaginación no

Voz 1296 44:38 sí finalista mensual por primera vez aunque Nuria participa desde desde la pasada temporada y tú cuando suele escribir Nuria

Voz 25 44:47 pues escribo la verdad que más por la tarde nosotros los brotes son mañanero los brotes el que hoy si con Broughton tengo ideas escuchó cosas así muy apuntando

Voz 1296 45:01 que te pongas cada vez que te pille siempre con papel o con el teléfono como decía atribuyera para bucear

Voz 25 45:05 yo siempre tengo una leve Titán siempre te soy de de bolígrafo todavía

Voz 3 45:11 porque la mañana hay los Puertolas esa frontera que nos llega del sueño donde todo que va brotando hecha de ejercicios que piden nada más levantarse escribir una hoja

Voz 25 45:25 estoy totalmente de acuerdo yo es cuando brotes que llamo porque realmente muchas no tienen y sentido luego ya vas ahí raíz de la lógica sacado pero

Voz 1296 45:36 oye deja bien yo creo que que eso no no al menos no recuerdo haberte lo preguntado yo yo nunca tú cuando escribes

Voz 0281 45:42 yo siempre que escribirse deja ya iré

Voz 1296 45:45 y eso depende de un tren puede ser

Voz 0281 45:47 en un avión puede ser en una sala de espera puede ser en un en un hotel en fin en todos esos Coco como como las compañeras que están hablando cuando cuando se puede cuando la vida de

Voz 1296 45:58 un espacio para escribir un ratito o la vida hay que ganársela

Voz 0281 46:02 es una expresión terrible no no es nuestra nos la tenemos que

Voz 1296 46:04 Aznar bueno voy a voy a seguir saludando a los finalistas ahora porque hemos hablado ya con Trinidad con Nuria que por cierto si ganaran ellas se unirían ya Eva María Elena son finalistas mensuales las que tenemos de momento de de este curso Víctor Sanguino Víctor qué tal buenas tardes hola buenas tardes dan que hay Víctor tiene cuarenta y ocho años desde Cáceres vive en Madrid tú te dedicas a la informativa

Voz 28 46:30 se conocen muy bien

Voz 1296 46:32 lo cual no es incompatible porque hemos visto recuerdo que hemos llegado a tener finalistas de la semana que todos venían de la rama de la ingeniería e que que tenemos también tópicos que es evidente que podemos destronar muy frecuentemente Víctor es finalista mensual tú porque es la segunda vez que llegas Vito

Voz 28 46:49 si los una vez que llegaron a la final fue que hace un año yo creo que es una fecha

Voz 1296 46:54 sí oye tú te claras más lector que escritor o más escritor que lector porque lector creo que compulsivo

Voz 28 47:00 ha dicho sí sí lector compulsivo no va pues el tiempo desde luego mucho más lector quejido ver qué toro le puedo voy poquito bien porque final muy bien

Voz 1296 47:10 suerte también para la final de de hoy enseguida seguida también escuchamos tu relato Agustín Fraga Agustín qué tal buenas tardes

Voz 26 47:17 hola buenas tardes treinta y nueve años de Madrid tú también es ingeniero informático ves como decía yo que no Juan

Voz 1296 47:25 tengo una incompatibilidad con eso que dicen de las ingenierías y de las de las letras Agustín sí que es finalista mensual por primera vez lo tuyo de la afición por escribir has sido repentina o de o de Nino Agustín

Voz 43 47:38 bueno pues pues somos de dieciocho años o por ahí bueno pequeñas cosas pero nunca nada serio pero bueno más o menos desde esa época

Voz 1296 47:48 bueno a ver si recibimos hoy la consagración no vamos a ver mucha suerte

Voz 42 47:54 ahora a Trinidad a Nuria

Voz 1296 47:57 a Víctor Ia Agustín empezamos con el relato de vecindad Nogueira que lleva por título solo

Voz 0281 48:06 intuyo que los científicos irán desapareciendo igual que desaparecieron los escritores y los músicos las especies más frágiles extinguen antes por eso yo he conservado en mi colección un ejemplar de cada una incluso les he creado un hábitat adaptado a sus necesidades al poeta le hecho ligeros frescos cada día ya al violín instale puesto junto al comedero un Stradivarius que me costó bastante caro el astrónomo ahora quiere un telescopio le he dicho que no sea imbécil y mire por la escotilla de la

Voz 1296 48:34 ver estos bichos da mucho trabajo pero es curioso observar los soy un nostálgico

Voz 4 48:41 de esta curiosa Arca de Noé de espacial no llena de

Voz 3 48:48 poetas astrónomos de las viejas

Voz 4 48:52 había que continuar con la fe

Voz 1296 48:53 así los es hoy un nostálgico y así lo hizo y venció ganó esa semana Nuria Rozas con el relato delicatessen

Voz 0564 49:03 yo sí soy un nostálgico le susurró el príncipe la princesa mientras le guiña bajo entre tanto ella miraba con angustia los comensales de ambos lados de la mesa impedía el cielo que nadie hubiera visto a su marido acapara la fastidioso mosquita con su lengua

Voz 45 49:23 examen que atrapa esa mosquita es un cuento que que los vanos unos deja ese final con un reluce que ha que que exactamente ha pasado dónde estamos y tiene un montón de de grieta

Voz 1296 49:34 es que los que lo hacen son relatos en cadena la cadena había que continuar la con la fastidió esa mosquita con su lengua veloz así lo hizo con el relato titulado La mano de la Princesa

Voz 15 49:45 firma Víctor Sánchez

Voz 0564 49:48 la fastidió Samos mosquita con su lengua veloz dijo Elvis ir dejó en la comida rastro atroz contestó el caballero enhorabuena dijo el califa puede ser la peor rima de todas las que han presentado los candidatos guardias el tratamiento habitual maldita sea este Eramus pensó la princesa no ha de haber un caballero con algo de cultura en todo el orbe porque no tuve un padre amante de los combates se lamentó mientras contemplaba cómo llevaban al cadalso al último candidato

Voz 3 50:20 un relato muy divertido y que además resolvía bien una frase que no era que buena sencilla cuando veces los los profes escuchamos

Voz 1296 50:28 no se queda ahí decimos good vaya semana

Voz 3 50:31 bueno pues a ver cómo se completaba

Voz 1296 50:33 tras contemplaba cómo llevaban al cadalso al último candidato tuvo redaños talento para hacerlo Agustín Franco ganó la última semana con este relato que lleva por título Semper Fidel y

Voz 0281 50:47 no

Voz 15 50:50 y mientras contemplaba como yo

Voz 0134 50:52 llevaban al cadalso al último candidato el Rey se dio cuenta de que necesitaría otra prueba más para elegir a su nuevo verdugo acreditada su destreza tendrían que demostrar algo más importante en su lealtad traigan me a los primogénito de cada uno

Voz 16 51:07 ordenó sin pestañear

Voz 0281 51:12 relato que nos dejan

Voz 3 51:13 con en un puño entre los primogénito seguramente estará el el del verdugo

Voz 46 51:19 con los cuatro relatos que Nos dejan al menos confieso comparto ahora lo lo que vivo

Voz 1296 51:26 internamente con el deseo de que no tenga que desempatar por favor por Dios a ver primero van a estar los los finalistas Agustín con qué te quedas

Voz 26 51:36 con el de Nuria con de Nuria que es delicatessen Víctor llegó en Conil de Agustín este último que escuchábamos Semper Fidelio vota ahora Nuria con le la un ápice con perdóname que está la aprieta la mano de la princesa que es de Víctor eso este queda por votar entre los finalistas Trinidad

Voz 25 52:03 pues yo me quedo con delicatessen

Voz 1296 52:06 cesen que es el de Nuria Rozas así que Nuria

Voz 46 52:09 las dos Víctor uno Agustín uno

Voz 1296 52:12 IU Jorge Dioni viene cuando dos encontramos votos

Voz 3 52:15 esos uno el voto popular de te hemos recibido en la escuela escrituras estado bastante ajustado pero has sido para zoológico

Voz 1296 52:23 lo lógico de Trinidad

Voz 3 52:26 el mío personal que va ir para para delicatessen de me gustan mucho las las grietas que tiene que tiene el relato

Voz 1296 52:33 sea tres vas vas a votar tú Benjamín pero creo que matemáticamente ya está hecho

Voz 0281 52:39 pues sí aunque a mí me gustaban mucho los cuatro me hubiera quedado con el de Víctor Sanguino que me gusta mucho esa eliminación por por mal RIM Ador que hacen de los candidatos al príncipe muy bien

Voz 1296 52:49 pero es que como todas las semanas y ya sé que puede puede sonar a por repetitivo puede son los manido pero yo recuerdo que este este mes estoy estoy viendo que cada una de las semanas fue dificilísimo y claro no lo que ha llegado como cómputo para para el mes yo creo que uno de los que seguimos mantenido siguen manteniendo los participantes un nivel altísimo bueno Nuria Rozas enhorabuena

Voz 25 53:14 junto a ellos

Voz 1296 53:15 García Marianne Ramos y Elena Betancourt continúa siendo el año de las mujeres Nuria Rozas enhorabuena eres generalista para para ya después entrado el el verano practicamente que resolvamos saber quién es el el ganador de esta temporada al que pueden captar también Trinidad Víctor Agustín porque trazas desde luego hemos visto que que tienen para para eso gracias por participar y enhorabuena también

Voz 25 53:42 entonces no lo gracias enhorabuena feliz año todo del año