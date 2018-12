La Ventana (31/12/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1826 00:00 a siete de la tarde las seis en Canarias el Ministerio de Fomento ha concretado esta tarde que va a pasar con el precio de los peajes de las autopistas si hay algún dato que llama la atención por una parte baja el precio de los peajes de las autopistas quebradas de las que ha tomado el control del Estado pero sube el de las que mantienen la explotación privada Pedro

Voz 2 00:22 y ojo porque en dos mil diecinueve y tres autopistas que van a incrementar el precio de los peajes por encima de la media una de ellas incluso el doble de la media no

Voz 1826 00:30 en la autopista AP nueve en Galicia

Voz 0527 00:33 suben tres con cinco por ciento y un dos con siete por cien la AP siete Alicante Cartagena la AP cuarenta y seis de Málaga al Alto de las Pedrizas el Ministerio de Fomento que es el responsable de la actualización de precios a propuesta de la Delegación del Gobierno en las sociedades de peaje lo explica por sobrecostes en expropiaciones obras adicionales o el fin de bonificaciones en los demás casos la subida media de las autopistas de peajes del uno con sesenta y siete por ciento con leves variaciones en general en función de la evolución del tráfico la autopista Campomanes León por ejemplo sube el uno con setenta y uno Estepona Guadiaro el uno con sesenta y cinco iban a bajar

Voz 1155 01:10 en cambio las autopistas que han revertido al Estado las quebradas de la era Aznar bajarán como digo un treinta por ciento de media a partir del próximo día quince de enero eh

Voz 1715 01:20 Nur pide a los países europeos de la Cuenca Mediterránea que ofrezcan de forma urgente sus puertos a dos barcos que navegan con cuarenta y nueve inmigrantes abordo uno de ellos es el Sea Watch III que el pasado veintidós de diciembre rescató a treinta y dos personas

Voz 3 01:34 muy bien muy bien

Voz 1715 01:39 la tripulación ha informado a los inmigrantes que van a tener que dejar la cubierta y pasar al interior del barco porque se espera el tiempo en las próximas horas la previsión de temporal precisamente ha llevado a ACNUR a pedir una respuesta urgente en Rusia el presidente Vladimir Putin ha viajado hasta la zona de los Urales en la que decenas de personas siguen desaparecidas tras la explosión registrada en un edificio de viviendas informa Victoria García

Voz 1460 02:00 las labores de rescate de las decenas de desaparecidos tras el derrumbe continúan incluso una vez entrada la noche mientras los equipos dicen que se oyen voces bajo los escombros pidiendo ayuda la explosión de gas ha provocado el derrumbe de un edificio de cuarenta y ocho apartamentos a las seis de la mañana Ésta es una de las vecinas del lugar su estructura Gutiérrez me desperté y desperté a mi hijo salimos corriendo tratando de no respirar el humo con las ropas húmedas en nuestra cabeza me dio tiempo a coger algunos documentos con tu comienza el presidente Vladimir Putin ha visitado el lugar ya los heridos en el hospital

en fútbol el último día de trabajo para los clubes de Primera División en el Real Madrid con una sesión abierta para los aficionados en la que ha estado Nacho y han sido bajas Asensio Mariano también para el Barcelona de Ernesto Valverde si los jugadores sudamericanos y en la NBA esta madrugada tenemos cinco partidos con españoles a las doce con las uvas Orlando Charlotte con Bill Hernangómez desde la una Memphis Houston con Marc Gasol Ivo esto en San Antonio con Pau Gasol que podría reaparecer tras casi dos meses de ausencia ya a partir de las dos de la mañana Minnesota Nueva Orleans con Nikola Mirotic y Dallas Oklahoma Doncic contra Av

Voz 4 03:38 sí sí hola buenas noches te llamo

Voz 0716 03:41 otro porque tú reserva actualmente no está disponible porque hay tres personas sentadas en tus así el veremos a ver que simplemente no no van a estar mucho rato han dicho que van a estar diez minutos que ya está por eso el diez minutos ni nada claro pero que te he pagado la entrada número dos

Voz 8 04:46 eh eh

Voz 10 05:15 es el niño de doce años que cruzó sola toda África

Voz 11 05:18 hasta recibir el abrazo de de que esta tierra sea el dique de contención de una derecha y una

Voz 1 05:23 Emma Esclerosa

Voz 11 05:26 con Juan expuso

Voz 1 05:28 lo voy a hacer una pregunta señor Rajoy está usted dispuesto a dimitir pienso que ha llegado el momento de poner punto final a esta esteta

Voz 10 05:36 un año sin respiro este XXXI a partir de las nueve y media de la noche los fallecidos de dos mil dieciocho quiero que vayas por la calle pisando fuerte útil un daño siempre respiro con Ana Martínez Concejo síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 1826 06:00 son las siete de la tarde y seis minuto seis y seis en Canarias a ver lo que les tengo que decir a ahora es una buena y una mala que dice el clásico la buena que habíamos pedido le habíamos confiado esta última hora del año de la Ventana a Pilar de Francisco pero sí era era una apuesta segura lo malo que no sé si lo ha llegado a entender del todo Pilar de Francisco buenas tardes

Voz 13 06:22 muy buenas noches qué alegría vamos a dar las campanadas

Voz 1509 06:25 alza el Life desde los estudios de Cadena Ser en Madrid central campanadas en directo que ilusión Roberto vamos a ser Adri encontró como Chicote y Pedroche a Neil Ramón Jesús Calleja Álvarez está el listón alto eh

Voz 1826 06:40 el alto para ver lo que has traído tú es empanada define en lugar de campanadas en parada en fin de año no te hemos pedido que que no que que demos las campanadas fíjate era un ya habrás pasado por aquí por la Puerta del Sol ya habrás visto a mucha gente televisión compañeros que llevan desde ayer desde hace una semana incluso el relojero de la Puerta del Sol haciendo ensayos pero ya pero esta es la última hora de la Llum muy verdad el relojero pero que es la última hora del año de la Ventana no tiene que ver con las campanadas van a hora a las doce aquí no

Voz 1509 07:13 vale yo lo único que que no a pedir más dinero que no que no te dónde cenar pero bueno luego te entiendes diez plan y que uno más unas llamas se ponen más no recomendó doscientos veintiocho

Voz 1826 07:25 no comen doscientos veintinueve agua es perfecta

Voz 1509 07:27 pues ya está genial entonces esto es especial Nochevieja como en los de Cruz y rayas como los de Martes y Trece lo monté José Mota pues mucho mejor no vamos a pasarlo en grande vamos a pasarlo pirata oyentes preparado una muda el pasaporte y el libro de vacunas porque el viaje empieza aquí

Voz 1 08:13 lo que más me gusta esta noche Roberto no

Voz 14 08:16 tengo una idea puede ser la capa de Ramón García el anillo la ropa interior roja no sé lo clásico no

Voz 1490 08:22 lo que ocurre es pues el especial este que ponen en las teles de de dar paso a actuaciones que lo hacen todo con frases hechas sabes que empiezan como por ejemplo hay sabes que no me ducho es del año pasado cuando algún bebé nacido de lo yo esta vez los peques de la casa son los que más disfrutan más agazapado les Amanda dormir me da o tú que me Fides virgencita virgencita que me quede como estoy Juanjo

Voz 15 08:50 esto es la teletienda son los programas pero nunca me está solo está

Voz 1826 08:53 de televisión lo que se lleva a partir de

Voz 15 08:56 a las doce hay que ponerlos o también dicen frases como ésta pues yo creo

Voz 1509 09:01 me voy a las chozas bueno a esta sería una alternativa una alternativa Ésta es una frase que ha estado esto en la los sí un poquito más eh que es de Amanece que no es poco la película Jose Luis Cuerda un director que está muy presente en la recomendación de una de nuestras colaboradoras digo una como si fuera mía unas visto tú ya es de las familias de la casa verdad es para que me amiga Nieves no recomienda

Voz 1626 09:25 esta ni recomendaciones la película tiempo después la última genialidad de José Luis Cuerda bueno es que es desconcertantes demoledora es divertidísima reparte mandobles a todo dios no deja títere con cabeza ni bandera en pie además es esto es que están casi todos los cómicos los que no están es como si estuvieran están perfectamente representados en toda la extensión de la palabra cómico y ahora más que nunca los cómicos los creadores los humoristas nos necesitan a su lado sin ellos Ruiz lo que dos mil diecinueve el extraiga nos traiga libertad si ellos la tienen nosotros también si la pierden ellos los que estaremos perdidos seremos todos los demás como dice De Buena Fuente reír es la única salida

Voz 16 10:10 por un dos mil diecinueve lleno de risas no ganado perdedor

Voz 1 10:31 al

Voz 15 10:39 abrir aspirando de si esto es una cosa que te pasa si me has a matarme a Samantha no no no no no un amigo me apena lo que les salude por la radio hombre ya ya no no hombre no venga a ver hoy es verdad especial bueno no conoces hecho Treo saludos si es Iñigo Especialistas secundarios empezado por ahí no Íñigo

Voz 1626 11:00 hola Pilar cómo estas bien mi primera recomendación para dos mil diecinueve sería precisamente de eso este pequeño detalle preguntarle al prójimo al prójimo en este caso a Pilar cómo estás un simple cómo estás pero yo creo que hacéis feliz a las personas a tu madre al panadero al aquí a tu amigo le cómo estás con sinceridad desde dentro cómo estás me preocupa cómo estás

Voz 1509 11:28 ya Cuéntame cómo estás

Voz 1626 11:30 que en dos mil diecinueve puede ser un año más bonito más cariñoso con este simple con este simple hecho el de preguntar al otro cómo estás cómo estás Pilar que mi segunda recomendación sería que estudiase disputarle a todo lo que podrá esa estudiar cultivar Os eh aprender el arte es Filosofía Historia Matemáticas pretende enología plástica naturales es todo lo que podáis estudia de estudiar destruirá todo el día estudiado ya cuando sepáis muchísimo cuando cuando los hayáis cultivar llamáis a la radio Nos contáis lo que había desprendido de esta forma los de la radio ya no hemos de estudiar ya no sirve con vuestro aprendizaje Coke que la radio sea el instrumento a través del cual una parte enorme de la población estudia Illa otra los que hacen radio aprenden a través de lo que de lo que de lo que explica a los demás que está liando entonces dos mil diecinueve hola cómo estás y Pilar bien

Voz 6 12:33 que a estudiar mucho

Voz 1626 12:36 mis dormir estudia o la cómo estás dormir estudiar

Voz 15 12:41 cosas sería

Voz 1626 12:43 como como el te va la trilogía a través de la cual vamos a consiguieron dos mil diecinueve positivo

Voz 1826 12:50 Santa Trinidad vale ser felices vale

Voz 1626 12:52 se felices no es recomendaciones es simple

Voz 1826 12:55 es deseo no hace falta no es importante

Voz 1626 12:57 estudia dormir hola cómo estás

Voz 1509 13:00 quién madre mía me me ha dejado preocupa dijo no dormir estudiar hola cómo estás en la vida de alguien que se sacó posiciones pero espero que estaba usted usted

Voz 1826 13:09 más animoso porque hijo

Voz 15 13:11 niego cómo estás Roberto me encantan los especiales donde tienen conversaciones muy muy naturales por ejemplo Roberto en esta noche tan maravillosa en este marco incomparable como es un estudio sin ventanas que esperas para este dos mil diecinueve

Voz 1826 14:05 pero aquí ponen no me ducho desgranó esta frase no era virgencita virgencita que me quede como estoy buena

Voz 15 14:11 buena claro que sí otro disco

Voz 1826 14:14 Vetusta Morla

Voz 15 14:15 si están bien también el que lo espera todo porque luego enlazan con el siguiente invitado quién lo todo él no espera todo es Arman la otra mitad Especialistas secundarios lo que pasa es que tiene expectativas muy altas este hombre lo suyo no padecen propósitos de año nuevo parece la bibliografía es su tesis escucharla

Voz 0553 14:35 bueno yo soy soy Arman de Vetusta Morla aunque hay gente que en reconocer porque mi contribución es que Felipe secundarios yo voy a contarles lo que lo que espero para dos mil diecinueve con con ilusión de un chiquillo estoy esperando de entrada la para la televisión una serie que se llama que se llama Good o Mengs que es la adaptación a la tele de un de un libro mítico de Fantasy hay de humor que escribieron nada menos que genere Ayman y interrumpe Chema esa que se estrena dentro de poco buenos presagios Bud Bauman es la la serie que espero y luego en películas sobre todo pero tres la última de Clint Eastwood y y que tiene pinta de que va a ser la última de verdad qué hace de llama la mula y que hacen un tipo que que pasa drogas de un sitio a otro de tal siendo ya un anciano la otra es de mi director francés bólido el momento que es Jacques Audiard que se titula The Sisters Brothers un western con Joaquin Phoenix ir al tiene sobre todo en lo que más espero el dos mil diez

Voz 1155 15:37 sí

Voz 17 15:37 es las la el

Voz 0553 15:39 de la trilogía de enmendar el Shyamalan después del protegido y después de múltiple los tres personajes principales estas dos pelis se va a ver las caras en en la película que más espero para dos mil diecinueve

Voz 15 15:53 esta semana de libros hundir de asqueroso

Voz 0553 15:56 los de Santiago Lorenzo Guecho de Santiago en el rezo cualquier cosa cogerla porque es una maravilla

Voz 15 16:01 vale pues la última los asquerosos está terrenos

Voz 0553 16:04 entre bien los ha echado

Voz 18 16:06 ha pedido

Voz 19 16:16 eh no sabes que eh

Voz 15 16:46 yo soy Eva González dando paso a la siguiente actuación de Café Quijano bien bien bien gracias Soir Arman qué cosas nos ha recomendado Roberto si sabes que otra cosa es graciosa los villancicos canta

Voz 1826 17:02 los villancicos son graciosos digo bueno sí sí

Voz 15 17:05 yo siempre sigo luego si son muy graciosos pero yo no tengo mucha gracia de cantándola

Voz 1509 17:13 a lo que no le hace ninguna gracia Amy gato los petardos petardos muy mal muy mal igual que yo cantando villancicos es la misma ruido para él bueno en la que si canta muy bien es Sheila Blanco la coach de La Ventana huy huy

Voz 21 17:29 sí es más eh

Voz 15 17:32 sí

Voz 22 17:35 sí sí

Voz 23 17:37 muchos besos a todas y todos muy feliz dos mil diecinueve que concentréis atraer a vuestras vidas todo lo que queráis les quiero recomendar un libro de una novelista española de preguerra maravillosa que descubrió hace muy poco ella se llama Lluïsa carnés y tiene una novela deliciosa que se llama Chin Room habitaciones del T disfrutar y ser felices y mucho amor mucha salud mucho trabajo un beso gordo gordo gordo

Voz 1826 18:06 igualmente muchas gracias si que

Voz 1509 18:09 bueno la sesión notas yo estoy haciendo campaña para que nos den el post campanadas el año que viene

Voz 1826 18:14 sí bueno el perejil pos no

Voz 1509 18:16 ya que estamos sí sí total si los ponemos Illa tengo el primer invitado de nuestra gala que sería Iñaki de la Torre sí porque es el profe música nuestra Julie Andrews Sonrisas y lágrimas que es escucharlo y te dan ganas de correr por un prado de hecho nos ha dejado grabada una lección niños aprender

Voz 0788 18:37 hola amigos de la Ventana ha exigido la torre con una memorable este año dos mil diecinueve yo os recomiendo dos cosas que pretende hacer yo una que es leer las memorias que ya ha comenzado de Nina Simone que se titulan víctima de mi hechizo donde ya cuenta que iba para pianista de clásica y acabó tocando jazz y cantando jazz ya no quería cantar lo que pasa que le obligaron en ciertos sitios muy bonito como lo cuenta ir después otra cosa es un viaje un viaje a Memphis en Tennessee en Estados Unidos donde se puede ver la discográfica Original donde empezó Elvis Presley a la Sun Records donde los hacen demostraciones de cómo se grababa también está la discográfica de Otis Redding que llamaba la Stax voz también es un museo pero también te explican cómo se grababan el momento ya algunos objetos históricos da tiempo pues sigan Nashville que no está lejos donde estaban los estudios RCA donde también hacen simulaciones de grabaciones va así que ya tenéis deberes para este dos mil diecinueve deberes musicales que tengáis un feliz año nuevo

Voz 0427 19:30 igualmente

Voz 1826 19:42 lugares Díaz en Cuba si hacemos en Nochebuena Radio pasión

Voz 15 19:47 yo no estábamos lomos sería nuestro yo

Voz 12 20:02 por qué que lo que se ve preparada porque no tenemos la letra tiraron miren lo palpar en huevo para final bola aclara

Voz 15 20:45 bueno hasta que la gala de Nochebuena llegue Roberto hay que pedir deseos año nuevo invirtiendo lo visualizó no lo sé yo siempre estoy Murcia yo lo veo Murcia que como muy tarde pues ya después llegan las define hacen más mediterráneo los haciéndola de fin de año en un crucero que son algo así una algo sencillo empieza por este verano por eso empezar por hoteles de la Costa Brava

Voz 12 21:17 lo vea

Voz 15 21:19 que qué más oyes por ahí la paz El Mundo se dicen mucho y se nombra mucho acabar con el hambre en el planeta enamorado muchos deseos pues muy complicados como que vuelvan los tomates que saben algo

Voz 1826 21:32 por la paz en el mundo

Voz 15 21:35 a estos deseos también se suman los de Santiago Niño

Voz 1869 21:40 bueno estamos acabando el año dos mil dieciocho y dos mil dieciséis pude mi deseo profundo es que persiga afronte privada del Rey del fraude fiscal que hay en España

Voz 15 21:56 muy sencillo me puse haría profundas

Voz 1869 21:58 vete que sin llegar a un acuerdo a nivel europeo para intentar arreglar el fraude fiscal porque sería una solución para muchos países entre ellos España en cuanto a una recomendación a aprovechar para hacer publicidad les sugiero que lean el libro que voy a publicar en marzo el próximo marzo que sobre la tercera y última y definitiva fase de esta crisis que empezó en el año dos mil siete que tengan un muy buen feliz año dos mil diecinueve

Voz 1826 22:40 hay gente como siempre un abrazo muy fuerte Santiago Niño osea que el dos mil diecinueve ya viene bien ha espetado porque viene con nuevo libro de Santiago Niño

Voz 1509 22:48 en marzo pero bueno hay que aprovechar verde también para decir tus cosas no momento autobombo tú por ejemplo Roberto si quieres aprovechar para promocionar tu libro

Voz 15 22:59 sí hacer series yo prefiero prefieres esperar al estreno en HBO Netflix de la adaptación sí

Voz 1826 23:04 sí sí que te conviene no es pero ya cuando sea series que me da un poco de apuro ahora no voy a empezar yo libros eh

Voz 1509 23:10 si no estás siempre en ese momento que no puedes decir nada todas de negociación de acción saltaban a ceros en ese cheque no puedes faltan tanto usted no puedes decir nada no puedes decir nada

Voz 1826 23:23 otro momento ya

Voz 1509 23:25 para hacer tiempo yo sí puedo decir que actuó una vez al mes en Palace a prensa has lost del mal

Voz 1826 23:31 la próxima vez cuando va a ser que el día ocho de enero éxito total

Voz 1509 23:35 éxito total entrase mar Arroyo dos entradas agotadas sí sí es cierto que venido mis padres mi padre las cuatro veces con sus amigos pero no ocupan todo

Voz 1826 23:44 si sigue teniendo muchos amigos el padre de Pilar de Francisco una persona sociable SAS como son pero próximamente como has dicho

Voz 1509 23:51 tras dieciocho de enero ahí todavía hay entradas

Voz 1826 23:53 sí sí mucho dinero porque ahí no le va bien a tu padre dieciocho pero me dicen por el pinganillo

Voz 1509 23:59 yo que hizo lo dice mucho Juncal Rivero me dicen que llega arcano no hay mi hermano mi va EMI cracks que nos recomiendas arcanos cuenta yo yo yo

Voz 25 24:10 para este dos mil diecinueve libro imprescindible La insoportable levedad del ser de Milan Kundera muy mira Si tengo que recomendar algo de Tele novedad yo creo que Televisión Española está tomando un rumbo a tener en cuenta ahí lo dejo bueno feliz año a todo el mundo que os deseo mucha paz

Voz 1509 24:33 pero bueno leer La insoportable levedad del ser hipertensión española como está la bateas de gallo Red Bull como es cercano a tope no llega a los Veintisiete hasta Rin Mazo que lleva consumiendo todas estas cosas bueno no había escuchado plazo tan punki desde la Infanta Leonor leyendo los artículos de la Constitución el día de su cumpleaños

Voz 1826 24:52 muy fuerte amiga muy fuerte a tope

Voz 1509 24:55 todo estos millennials mira yo como millennials senior voy a colocar las cosas en su sitio te millennials senior recomendar las frituras de superhéroes de la Marvel da tiempo a verse todas de aquí a que se estrena en la próxima a vengadores allá por mayo suena así

Voz 15 25:45 Robert una cosa me han contado una cosa lo quiso

Voz 1826 25:47 que que que que te han contado que a esta hora ahora

Voz 1509 25:50 mismo hay gente corriendo no hay muchos que han terminado

Voz 1826 25:52 ya imagino que está bien

Voz 1509 25:55 pero eso lo hace la gente piensa correr con este frío es que además estoy escuchando a los colaboradores de la Ventana están recomendando series teatro están recomendando cosas sentado está muy bien pero que las haces en un sofá bueno un asiento

Voz 1826 26:09 Tom Nadia de momento que ha dicho oye

Voz 1509 26:12 para el gimnasio tal o vamos a aún sacar al perro que te das una vuelta te sí

Voz 1826 26:18 saca al perro un poquito ejercicio con bajas

Voz 1509 26:20 la basura claro crecer Regueras de colegas del portal no te las quita nadie algo eh

Voz 1826 26:25 alguien has encontrado a alguien que

Voz 1509 26:28 sólo Susana Ruiz

Voz 0529 26:30 yo lo que recomiendo es calzarse unas buenas bambas unas buenas botas un zapato cómodo y salir a andar si puede ser lejos del del asfalto mejor todavía acoger cualquier caminito que hay en las afueras de cualquier pueblo de cualquier ciudad Iggy contactaron poco con la naturaleza ponernos en contacto con el verde que estamos perdiendo el verde y lo estamos sustituyendo el gris fijaros en cualquier plantilla cualquier flor cualquier abeja que tumbe cualquier pajarillo que huele cualquier cosa que

Voz 15 27:02 nieve más nieve a todos

Voz 0529 27:04 echar cuantas cuantas cosas hay bonitas para mirar para disfrutar las tenemos a nuestro alcance las tenemos a nuestro lado ni siquiera las vemos os deseo un año muy muy feliz y no de de alegrías

Voz 1 27:43 carne Tom Moulton

Voz 15 28:12 sabes esa música es la que yo escucho al ir al gimnasio esta sí bueno al ir o aquí en el gimnasio cuando voy apuntarme cuando cuando vas camino de sí

Voz 1826 28:25 cuando llegas allí

Voz 15 28:26 bueno hago el propósito que han dicho El Mundo Today que va a ser el de este año de los españoles que es ir a darse de baja principal propósitos españoles para el año nuevo ir a darse de baja al gimnasio bueno eso es lo que dicen ellos dicen muchas más cosas lo ha dicho Xavi Puig uno de los integrantes en Mundo Today nos recomienda

Voz 1981 28:45 bueno vamos allá con mis recomendaciones para dos mil diecinueve En primer lugar unas

Voz 7 28:50 Irina Shayk Jaén más enterado

Voz 1826 28:53 te Nancy está en HBO es ideal para

Voz 1981 28:56 es que tengáis mono de Girls por supuesto es un habéis visto queda muy bien en libros en defensa de la ilustración de Steven Pinker de un libro que a mí me encantado que recomiendo a todo el mundo y no pararé de hacerlo hasta que toda España lo haya leído por lo tanto cuanto antes lo comprárselo leáis ante esos librarse de mí

Voz 1826 29:15 te queda el ratito música voz Days

Voz 1981 29:18 Breixo aduanas de John Coltrane eso es un disco que se ha publicado recientemente is sale de unas grabaciones que no se sabía que existían y además son de de una etapa muy buena de de Coltrane eso es como si se hubiera descubierto un cuadro de de la tapa azul de Picasso que como esto no pasa todos los dominios perdáis este disco luego pues me niego a recomendar que vayáis al cine y que vayas al teatro porque hacéis ruidos coméis palomitas y me molesta que dados en Case dejadme mis sólo de todos modos hay una película a mejor película que he visto este año en Roma de Alfonso Cuarón por supuesto están Netflix así que la podéis ver en Netflix y así a mí no me molesta

Voz 1 29:58 es en la etapa azul de Picasso en versión Young

Voz 15 30:05 ah

Voz 1 30:28 no

Voz 15 30:42 ah vale ahora ser Roberto Leal a las tres de la mañana sí porque hay clado claro tú es Roberto Roberto yo encarna Roberto Leal vale yo soy yo soy Roberto el otro estamos apunto de dar paso a un niño que imita muy bien a Bustamante un momento muy emocionante te digo me pongo me pongo que Gala tan maravillosa alguna es estuviste en un coro tienes que ahora no que Gala Tamara pero si sí dan ganas de decir a coro el nombre nuestro próximas de nuestro próximo invitado ahí sí pero primero vamos a ensayar alguna vez estuviste nunca

Voz 27 31:27 pero no de momento no Roberto Leal

Voz 15 31:30 pues Roberto Sánchez tener la oportunidad vamos a decía a coro el nombre de nuestro próximo invitado que es vela y una Vela del Campo

Voz 1155 31:44 yo recomendaría a todos nuestros oyentes que estarán gran afición musical tienen que con tanta curiosidad no siguen tanta de tantas maneras demuestran su sensibilidad por la música para dos mil diecinueve les recomendaría que esa apuntase en un coro un coro vencidos y demás para que aprendan música desde ahí

Voz 1826 32:04 si son mayores para recuperar

Voz 1155 32:06 ese territorio perdido si son intermedios pues bueno pues para buscar diferentes combinaciones que pueden tener porque cantar en coro es vivir la música desde su interior y hasta cierto punto cantar en coro es vivir en democracia desarrollar un sentido de la comunicación que artísticamente es muy gratificante y desde luego va a producir cantidades de sorpresa ideó un gran amor por la música

Voz 1826 33:03 la regla tres y Juan Ángel Vela del Campo que es nuestro hombre de la música clásica aquí la no recomienda que en este dos mil diecinueve nos apuntamos a un coro Si ahora es Paco Nadal el que va a pasar por aquí vete preparando para apuntarse a un crucero

Voz 1509 33:18 me ha ejercito viaje Tito con un viaje cito

Voz 1826 33:20 la de e regla de tres totalmente

Voz 1509 33:23 qué nos enseña Paco Nadal pues un viaje citó que te cambia más por dentro que por fuera como era la India o cuando mi familia me llevó a desguace Latorre

Voz 1679 33:30 hola soy Paco Nadal ICREA lo que voy a decir dos mil diecinueve pues que venga cargada de viajes pero quizás es más que de muchos viajes que a todos dos mil diecinueve nos regale ese viaje perfecto ideal del que volvamos más tolerantes más comprensivos aceptando que existen muchas realidades hizo nuestra no es la única porque para qué nos vamos a engañar andamos un poquito justos de tolerancia yo en particular no pediría uno Alaska que nunca he estado ir ya me apetecía ir por ahí pues eso que feliz dos mil diecinueve y que venga con el viaje ideal para cada uno

Voz 1509 34:05 muy bien muy bien gracias a gente gracias

Voz 1826 34:08 no

Voz 1509 34:08 dos mil dieciocho estamos en la gala cuáles son los protagonistas de este de este año cuáles han sido tú desvela un poquito has dicho yo digo patinetes

Voz 1826 34:17 tiene usted eléctrico si yo yo yo diría

Voz 1509 34:20 tras Rosalía Rosa ahora guías puertos te sale dice es dos mil dieciocho Rosalía mil novecientos ochenta y cuatro Llor Software

Voz 1826 34:28 exacto el dos mil uno Odisea mil novecientos ochenta y dos Naranjito

Voz 1509 34:33 no Jito es que te bien sólo sabe que sales ahorra salía Iker no sabe muy bien esto Elvira Lindo

Voz 0427 34:39 bueno se me ocurren muchas cosas un deseo por ejemplo pues tal y como están las cosas me gustaría que España fuera el país que sigue aceptando su diversidad tanto interior como la exterior porque creo que es algo que nos enriquece y que nos define como país y que es muy necesario defender en estos momentos luego tres recomendaciones culturales casi sentimentales este año por ejemplo libro La canción de los vivos y los muertos de Yasmin War que que trata de una familia que vive en el sur de una familia negra de la cuestión racial de la maternidad de la degradación familiar es un libro que muy poético que me ha gustado muchísimo por supuesto Roma de de Cuarón otro habrá película eh eso sí recomiendo ir a verla al cine porque hay cosas como el sonido que se que creo que se pierde en en en una televisión eh creo que es probablemente la película más importante más impactante de el año no sobre este barrio mexicano y luego pues la recomendación musical ir ya que mi canción este año ha sido a ver la luz mucha gente malamente de Rosalía a la que hay que agradecer que que haya ha sonado en muchos hogares esta Nochebuena es una canción que le puede gustar a todo el mundo y además es súper originales es algo para mí tiene algo de de de perfecto de novedoso de rompedor y tiene una voz maravillosa ir nada más tras otra

Voz 15 36:21 actriz

Voz 29 36:27 nada

Voz 30 36:31 que se hable tanto Louis sabía que ser y

Voz 15 36:44 la

Voz 30 36:45 la que

Voz 1 36:49 incluso veinte ya

Voz 30 37:20 yo

Voz 15 37:24 mira mira mira mira mira mira le viene también es verdad que miro curso pero esto tanta halal vamos a decir cosas que hacer en este dos mil diez y nueve pesetas cada uno

Voz 1826 37:42 pues estas carencias vale

Voz 15 37:44 ahí empieza tu leer ir al cine a ver más teatro

Voz 1826 37:48 viajar a gimnasios borrar del gimnasio

Voz 15 37:51 no meterte en un coro salirse del coro

Voz 1509 37:55 a probar un patinete eléctrico esquivarlo sí

Voz 1826 37:57 eléctricos ir a Alaska

Voz 1509 38:00 bueno lo que ha hecho de nuestro Paco Nadal

Voz 1826 38:03 vale vale bueno el que tiene muy claro

Voz 1509 38:05 es lo que quiere este año es el cincuenta por ciento del Mundo Today Kike García

Voz 0573 38:09 pues mi recomendación para este dos mil diecinueve es el leer leer gastarse dinero en en libros y en cultura sobre todo en historia el libro del Mundo Today esa es mi recomendación para dos mil diecinueve sociedades muy rico que me habéis me deis dinero creo que va a ser un gran año sin dinero para mí valen para mí si te lo vamos nuestro compañero Xavi también pero para minas Fathi más

Voz 1509 38:40 que sí bueno un truco para ser millonarios directamente a gente que te dinero otro truco la lotería el niño está ahí está la vuelta de esquina yo tengo

Voz 1826 38:48 Truco truco truncó modelo

Voz 1509 38:51 sí en mi consejo si yo no soy millonaria porque no quiero ser como ganar la lotería tengo una superstición sabes que si coges una superstición que dices es coges el número que se corresponde con una fecha tragedia nacional te devuelve buena suerte por ejemplo juego el diez mil cuatrocientos seis por qué es diez de abril de dos mil seis el día que Bisbal dejó

Voz 1826 39:10 yo no juego a todo el mundo ese número dos mil cuatrocientos seis

Voz 1509 39:13 pero este año hay que jugar al once mil doscientos diecinueve que el día que Amaya dejó Alfred

Voz 1626 39:19 todo

Voz 31 39:21 no no no menos dinero estén no Chris

Voz 32 39:40 no es vivir

Voz 27 39:52 qué tontería Pilar que ahora mismo me ha venido me me sobrevuela una idea una pregunta una duda que que estar haciendo ahora Luis Piedrahita

Voz 1509 40:01 es un problema es complicado es porque acabo de preguntar me lo pido estará a un truco de magia sería estarán mirando cosas pequeñas pero entonces inventando palabra es tan complicado bueno yo por lo menos creo que tengo una

Voz 33 40:15 vista creo que él

Voz 1509 40:18 está leyendo porque amigo

Voz 1353 40:21 yo querría recomendar para el dos mil diecinueve algunos de los hallazgos que para mí tuvo el dos mil dieciocho para empezar la risa caníbal un libro de Andrés Barba un ensayo filosófico sobre el humor sobre el pensamiento cínico sobre el poder que me lo recomendó mi amigo Ricky Blanco un artista un diseñador gráfico cuyo libro yo querría recomendara un libro llamado El camino más largo donde demuestra Ricky que él es un humorista oscuro negro y amargo como la miel a su vez el libro de Riki Blanco a mí me lo recomendó Quique Xavi del Mundo Today eh así que quiero aprovechar para recomendar su libro Historia editado este pasado dos mil dieciocho vigente en dos mil diecinueve y eternamente así que mis recomendaciones son las siguientes hacer caso a las recomendaciones de los amigos porque suelen prometer

Voz 1509 41:20 aventuras fascinantes que bonito es muy bonito muy bonito además no te pilla os dedos boites me recomendó un amigo tú por ejemplo Roberto alguna recomendación de que has a hacer que alguien cercano

Voz 27 41:32 bueno yo ahora mismo recomendaría los mantecados de Antequera

Voz 1826 41:35 oye pues se muy bueno seguro yo te quiero quiero recomendar si yo yo podría recuperar también el espectáculo te Pilar de Francisco que se en el Palacio de la Prensa pero si el y el dieciocho de enero el próximo está casi todo agotado pero igual algún algún amigo del padre de Pilar igual se queda hueco yo aprovecharía a ver si eso lo mantecados

Voz 1509 41:59 las dos cosas ahí añada una una canción que me ha recomendado un amigo Alejandro Alcaraz esta

Voz 24 42:29 eh eh

Voz 14 42:47 les pongo en situación aquellos que ahora mismo van llegando

Voz 1826 42:52 se topan con esta sintonía escuchan La Ventana dicen que qué ocurre aquí bueno estamos intentado salir del paso de la mejor manera posible porque ha habido Le habíamos encargado a Pilar de Francisco entendido que íbamos a retransmitir la lotería ético la lotería

Voz 15 43:08 el primero la lotería del Niño

Voz 1826 43:11 pues sí se cree que era la las campanadas estamos improvisando como buenamente hemos podido eh Pilar le ha pedido aquí a algunos amigos del programa que recomienden que digan que apunten que que sugieran entre todo eso hombre pues mira estamos saliendo al paso Pilar yo creo que

Voz 15 43:26 sí bastante bien si está de quedarnos precioso lo que no sé que voy a hacer con las uvas ahora pero bueno pero bueno lo que aquí se puede ir a cenar con tu familia ni ningún tipo de problema genial genial sino tengo la baza de Juanma López Iturriaga que como buen influencer el recomienda libros series viajes monólogos incluso canales de esa venido muy arriba tanto tiembla Duran Lleida tiembla el rubios que tiemble todo Youtube que os comer la tostada

Voz 1155 43:56 libros cuatro tres imprescindible bueno además de la asesino

Voz 34 44:02 la Reina eh la serie de televisión gusto todos una descubierta gracias a Natalia Marcos Barry y otra que va a descubrir yo mismo Part en universos paralelos está muy bien hecha me encanta eh

Voz 1155 44:17 otro Manolo listas Berto Romero fundamental o la radio nadie sabe nada canal de Youtube por supuesto o Felipe veta Landa Hall difícil nombre sobre la comedie grandes comediantes escapada Lanzarote más barato más caro Islandia naturaleza paraísos e inhóspitos y anda mucho andar gran feliz año nuevo para todos los oyentes de La Ventana aquí no nos falle sobre todos los martes que es cuando Boyer restos los días van

Voz 15 44:46 en esos vamos

Voz 1826 44:48 con gusto ha demostrado tener pague siguiera decirlo de tu espectáculo

Voz 15 44:52 en el Palacio de la Prensa ya

Voz 1826 44:54 es tan bonito tan

Voz 15 44:57 punta para el año que viene a poquito pitó falta para quedar bien con una cosita ella había quedado de sobresaliente matrícula honor que momentos que que sería la vida nos y momentos únicos la sonrisa de un niño vive el aleteo de una mariposa cuando echas una moneditas te cae una chocolatina extra la máquina cayó sí pero si la vale entonces me que como tú momentos únicos es lo que busca nuestra compañera Montse Domecq

Voz 35 45:33 uno de los placeres que recuperado en dos mil dieciocho y que pienso explorar mucho más este año que estrenamos es la música en directo pude ver Turandot en el Teatro Real tanta belleza me dejó sin palabras hacía veinte años que no se representaba en Madrid y puede que tarde otros veinte volver así que siento que vivo hay un momento único yo quiero más momentos así más ópera más zarzuela quiero rock quiero pop quiero ya Esquire rancheras también un poco de flamenco macroconciertos o en pequeños garitos me da igual quiero escuchar a mis clásicos pero me apetece descubrir nuevas músicas otras voces y otros ritmos así que os deseo a todos lo que más deseo para mí un feliz dos mil diecinueve lleno de esa experiencia total que es la música en directo mejor refugio en estos tiempos de incertidumbre

Voz 1826 46:25 muy bien Montse Domínguez

Voz 15 46:27 antes era el tono quiero ópera quiero garitos yo soy como Montse Domínguez se haya comprado entrada para ir a un concierto de enero voy a abrazar a muy bien muy muy bien estoy yo no estoy en la comandita Roberto Sánchez recela por Madrid

Voz 36 46:46 estás arriba es que las el telescopio vale

Voz 15 48:10 sea hay desahucios que cuestan muy poco como por ejemplo ir a ver un concierto o el de Air Luz Sánchez Mellado dice tomarte un café bueno en Madeira o amiga

Voz 39 48:22 esto es un atraco me pilléis justo Alicatando me hasta el techo para salir en Nochevieja y ahora mismo no caigo no me acuerdo los libros que me han gustado ni las películas que he visto en los sitios donde estado este año pasado pero bueno haciendo así un poco de memoria creo recordar que estado en Madeira que es un sitio que yo pensaba que estaba lejísimos y resulta que está ahí al lado nada hora y pico de vuelo un salto y te plantas en medio del Atlántico en un sitio maravilloso con unas playas que no son playas pero es el mar salvaje ves unos acantilados de cien metros de desnivel a nada de la orilla el sitio con más túneles de Europa de parte del extranjero un tiempo maravilloso así que os recomiendo escaparon a Madeira en primavera y sobre todo que os lo coméis lo bebáis todo que lo único que tenemos seguro es este día y mañana Dios dirá un beso a todos y feliz dos mil diecinueve

Voz 1826 49:12 igualmente luz Fancy que a comer a vender Madeira y el café tío ahí Madeira ven más viajes

Voz 1509 49:20 también se recomienda Maite Nieto que ella recomienda

Voz 1626 49:24 mi recomendación para años algo que me

Voz 6 49:27 camino en cuanto pueden escapar de la rutina coger un vuelo barato y con los cielos sitio nuevo que no se exigirle las neuronas así que vayamos haciendo hucha y aterricen en Milán o en Bérgamo cuántos hasta Pelayo en la orilla de la como cojan férreo estaba harina pasen por el Paseo de los Enamorados lo hagan ensimismados por no ninguna pareja la belleza de lugar vuelve a poner a tono al más estresado de los mortales en como felicitación y deseo para el nuevo año espero que todos seamos capaces de ponernos en la piel de los demás

Voz 1626 50:00 para llegar a comprender no es mejor

Voz 6 50:02 que bajemos el tono de las críticas y subamos los minutos de diálogo y que sigamos teniendo ilusión y curiosidad por un mundo que a pesar de sus defectos merece mucho la pena tratar de conseguir que sea mejor

Voz 17 50:16 feliz dos mil diez

Voz 15 50:36 yo lo voy a hacer Roberto los viajes dicen que si paseas una maleta vacía esta noche vas a viajar durante todo el año

Voz 14 50:42 no sé yo no voy a hacer ha encontrado conmigo Piensa en mí cuando lo hagan saber si también entonces si no ya no debía me tocan la misma suerte hago sí

Voz 15 50:51 bueno más recomendaciones Mona León directora de Mujercitas el contra de navidad de la hizo que aquí hace los viernes quién dijo miedo ella tiene un lema Por qué te parece trabajar poco disfrutar mucho bueno y las recomendaciones son siempre

Voz 41 51:06 muy difíciles saber a mí lo que me viene es trabajar lo menos que se pueda disfrutar lo más que se pueda intentar no acabar el año sin haber leído releído al menos una cosa de Cortázar y una cosa de Jane Austen ir al teatro y al cine todo lo que se pueda también a cualquier tipo de evento y amigos también escuchar muchos podcast que se están poniendo de verdaderamente muy interesante eso es bueno arrancar el año bien continuar lo bien y acabarlo bien siempre amar

Voz 15 51:46 feliz año feliz cada año mona mona cuánto amor bueno hay sabes que es amor al revés Roma Roma que es todo el mundo está recomendando Roma que no pero no películas esto yo lo de no no no la he visto que no les falta razón

Voz 1826 52:06 a los que recomiendan Roma la recomendó

Voz 15 52:09 está Boyero si les gusta más que todo el mundo no no medios

Voz 7 52:13 pues también cosas que nadie debería perderse en dos mil diecinueve la peli Roma Cuarón está en Netflix mi favorita del año una peli conmovedora imprescindible la seria la maravilloso señora máis en mal en prime

Voz 15 52:28 ha faltado estampado en las dos temporadas

Voz 7 52:31 en tres días muy buena tercera recomendación la bodega añora en pleno barrio del Cabañal en Valencia que saldremos convertidos en mejores personas y donde cuarta un libro aparte del de Roberto Sánchez que ya todo el mundo le vídeos

Voz 15 52:44 tienes que ser inciten usted no sean cuenta que ella pero esa

Voz 7 52:48 sí qué historia tan deliciosa que bien contada está y mi deseo para todos los oyentes de La Ventana pues es una alegría a raudales mucho mucho sentido el humor y un buen sofá en el que tumbarse para disfrutar de de buena tele buenos contenidos audiovisuales

Voz 15 53:05 pues ahí queda ahí Restoy queda en la recomendación de ver la película Roma que yo no he visto pero yo sí he estado en Roma Bush

Voz 42 53:12 no

Voz 1826 53:17 desde existe

Voz 36 53:46 Paz y amor es el deseo de Rafael

Voz 1781 53:50 que no haya más refugiados especialmente que no haya menores no acompañados que esté que buscar la vida lejos de sus familias pero también sé que todo esto son buenos deseos pero que en el año dos mil diecinueve probablemente sigamos teniendo toda esa realidad por lo tanto lo que pido es que seamos más conscientes de que todos podemos pasar por esas circunstancias excepcionales y que tenemos que defender a los que están sufriendo las que no hace falta que seamos refugiados para cambiar las cosas que nuestro discurso puede ir dando esos otros discursos nudos con esta actitud podía acercando posiciones extremas para él todo es os recomiendo un libro que no elijo estos últimos días que amiga encantado se llama El año del hambre esta publicado por libros las lo hice es el hambre que vivió en Finlandia hace ciento cincuenta años tiene ese libro en esas páginas se ve cómo se puede pensar también humanamente como se puede saltar todas esas barreras ese para mí sería el deseo de dos mil diecinueve

Voz 14 54:42 muchas gracias Rafa Vila San Juan siempre sabio siempre tan interesante en sus reflexiones bueno esto que estamos ya los últimos cinco minutos está a punto de acabar tendremos que ir recogiendo Pilar

Voz 15 54:54 y por todo lo alto no hace falta sabes los dúos de especias de Nochevieja tienen sufraga Martes y Trece las empanadillas de Móstoles daban un titular Cruz y Raya ahora vas y lo cáscaras

Voz 1509 55:06 cuál es la nuestra necesitamos una coletilla aún algo que los oyentes repitan ya durante todo el año para pedir más y más que pensado te una propuesta qué te parece esta

Voz 43 55:15 mira Roper placas

Voz 1826 55:18 a su puesto que sí data

Voz 1509 55:20 te Porfi estaban a favor la frase de año la frase del año por lo menos de La Ventana San Meredith noventa o Winter Special es Roberto aplaca te por favor

Voz 1826 55:31 pues acate Pilar por favor

Voz 1509 55:34 pues eso pedir para este año e más vídeos de gatitos por mi parte si puedo pedirlo menos audios de Whatsapp es mi otra mi otra

Voz 1826 55:42 pero de momento esté apuntador que después es verdad son los reyes

Voz 1509 55:46 no han pedido montón de cosas pues yo también pido por favor poca de campaña electoral que nos dejen cómica y cómicos ir a cubrir las elecciones y que conecte con nosotros en los informativos

Voz 1826 55:56 sería divertido si a tan divertida pides nada también sí

Voz 1509 56:01 no acrediten sino como si yo con nada una huella un algo yo no voy a ir a por el catering yo voy por lo que yo les escucho pero

Voz 1826 56:11 está muy bien tirado porque qué mejor que gente de la comedia para analizar la comedia

Voz 44 56:19 y hubo

Voz 1 56:26 esta no sólo este año lo había son

Voz 47 57:05 pero este punto nos sumamos a ti

Voz 1826 57:07 todos y cada uno de los deseos de las recomendaciones de las sugerencias que nos han hecho todos los amigos y muchos más que se han quedado ahí dentro de el regalito que nos ha dado tiempo a desenvolver a empaquetar de entre todos los que pasan habitualmente de los que lo hacen a lo mejor en alguna época del año por aquí por esa sintonía de La Ventana Pilar de Francisco que ha sido un placer muchísimas gracias el próximo año seguro que hacemos el radio pasión también retransmitir las campanadas que tengan una feliz noche en tu casa o no por eso digo que que no nos des mucho la tabarra a la familia se ha quedado sin asiento en porque tú y tu familia que no te hace un hueco Filho

Voz 15 57:48 sí que pensaban que iba a quedarme en la radio las campanadas que le voy a hacer que hace muy abierta si ésta

Voz 1826 57:53 muchísimas gracias por acompañarnos un año más esta mañana

