La Ventana (01/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1071 00:06 en un par de horas Sonar o tomará posesión como presidente de Brasil en la sede del Congreso de ese país rodeado de grandes medidas de seguridad hay desplegados unos doce mil efectivos de la Policía de las Fuerzas Armadas Victoria García

Voz 1460 00:17 con un discurso en el que los elementos claves serán la Unión Illa austeridad con sonoro toma posesión esta tarde como nuevo presidente Brasil con una media de seguridad como dices férreas durante todo su recorrido la policía ha revisado las mochilas de todos los que está acudiendo en las calles por donde va a pasar la comitiva presidencial en dos horas el presidente recorrerá la explanada hasta el Congreso allí será recibido por los presidentes de las Cámaras hizo realiza en la toma de posesión personado llevarán todo momento un chaleco antibalas doce mil militares y policías con tiradores de elite es ya agentes de seguridad infiltrados el coronel de la policía a cargo del operativo explicaba o Ashley Wilkes seguro un como el único With You en el despliegue de seguridad está diseñado sólo para la protección de ese público y de las autoridades sino para la población que participa en los actos de la toma de posesión decía el público estimado podría superar las trescientas mil personas muy lejos de las ciento cincuenta mil que asistieron a la toma de posesión de Lula da Silva

Voz 2 01:15 en Barcelona el juez ha dejado en libertad con cargos al militar que intentó entrar en la Sagrada Familia con varios cargadores de pistola en la mochila dijo que fue un despiste desde Radio Barcelona Soledad Domínguez

Voz 1909 01:24 el militar francesa ha quedado esta mañana en libertad el juez de guardia simplemente le impone la condición de que se persone periódicamente ante el juzgado de su lugar de residencia o cuando la justicia de su país lo requiera el militar fue detenido el pasado sábado cuando intentaba acceder a la Sagrada Familia con diversos cargadores de pistola en su mochila el detenido que estaba de viaje con su familia lo atribuyó a un despiste la investigación de los Mossos según ha confirmado esta mañana el conseller interior Miquel book no ha encontrado ningún dato que haga pensar que supone un peligro

Voz 3 01:52 por ahora por la investigación que ha hecho la y con los datos que tenemos ahora

Voz 4 01:57 no no conduce a

Voz 3 02:00 pensar de que es una persona que pueda ser un peligro

Voz 1909 02:04 el conseller de Interior sí ha confirmado que se va a mantener el nivel de alerta y la vigilancia reforzada en zonas turísticas de la capital catalana hasta pasar

Voz 5 02:11 Reyes y el presidente de Madrid Ángel Garrido niega que su

Voz 2 02:14 tenido que es el PP esté escorado a la derecha pese al pacto con Vox en Andalucía lo dicho una entrevista en la cadena

Voz 6 02:19 en Madrid lo que quiero decir es que en este momento su estaba ciudadanos y era con que nosotros realmente podíamos formar gobierno lo hicimos y nos entendimos si mañana estuviera Ciudadanos estuviera Vox estuviera quién fuera con nosotros Drummond entenderlos con aquellos que a pesar de diferencias y algunas muy grandes muy grandes enormes Le diría yo pero que pueden conformar pues un espectro ideológico semejante

a las cuatro de la tarde y tres minutos las tres y tres en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes y feliz año primera edición primera ventana de este dos mil diecinueve edición especial en la que vamos a ir re acordando los mejores momentos de tardes que hemos compartido aquí con autores y con sus libros de cómo estuvimos hablando desde la radio de la televisión y desde luego en India

Voz 2 04:02 como este el tradicional concierto de Año Nuevo de la Ventana pero con las mejores actuaciones aquí en directo ideas enchufada pero como les decía lo más repetido estos días es el deseo de de felicidad feo Live dos mil diecinueve pero tantas cosas necesitamos de verdad para ser felices sobre la felicidad si sobre qué es lo que nos hace felices que es lo que tenemos a nuestro alcance para serlo a lo mejor sin necesidad de tantos abalorios esto dos hablando con el psicólogo Rafael Santandreu Un buen amigo de La Ventana su último libro nada es tan terrible la filosofía de los más fuertes infelices trata precisamente sobre eso es un antídoto contra el pesimismo

Voz 8 04:44 soy un enamorado de Charles estar bien con muchos otros no no los yo creo que de los tres grandes científicos de todos los tiempos que él dijo después de todos los viajes que echa de todas las especies que estudiado fíjate que llega a la conclusión de que el destino natural normal del del ser humano es ser muy feliz porque fíjate todas las especies lo son

Voz 9 05:10 el libertad viviendo de manera natural y él decía nosotros que estamos en lo más alto de la pirámide evolutiva lo tendríamos que ser también porque no se evolutivo no tener esa tendencia súper fuerte a la felicidad pero cuidado Roberto que él también se preguntaba en aquella época como es que no lo somos su respuesta es sigo pensando yo pienso que que está que la acertada no es decir decía porque no vivimos de manera natural pero sí vivimos de manera natural no nos hacemos pajas mentales no nos metemos necesidades absurdas en la cabeza no nos presionamos como locos ser feliz es estar extasiado porque hace solicito porque me acabas de ponen una canción genial ya que hace Felicia Yo te pone súper bien pero es verdad que corregir es esa digamos que esa mala filosofía de vida que muchas veces no Simbad Rafael Vilalta

Voz 2 06:05 me presento aquí a una amiga muy interesada en tu obra también una mujer como nos acaba de decir que en cualquier momento en los que se puede llegar a sentir feliz por ejemplo también gracias al solicito al primer rayo de la primavera o una canción incluso se lo anota se lograba e imagino que sí que se lo nota porque es una lleva una una libreta un cuaderno para para eso

Voz 10 06:25 muy bueno y que está muy interesada en tu en tu obra claras que sí sí sí sí Rafael está realmente interesada porque yo he sido muy muy infeliz en algún periodo de mi vida y no veía la salida a ese momento de infelicidad porque cuando uno está ahí no se da cuenta del rayo de sol de la canción es como si tuviera un velo sobre los ojos pero además piensa que los que tienen el velo son los otros los felices claro yo me gustaría algún consejo por si alguna vez me vuelves a Losa de la infelicidad a la vida

Voz 9 06:54 bueno puede haber tantos no pero se podría resumir muy muy muy rápidamente en que intentes no quejarte de hecho estoy yo lo decía un gran un gran psicólogo cognitivo yo practico lo que se llama psicología cognitiva o del pensamiento no este psicólogo llamado Alberto Celis gran psicólogos norteamericano que él dijo mira todas las neuronas que que tenemos en realidad se pueden resumir en quejas y más quejas fíjate Nos quejamos de es que no tengo pareja no soy un desgraciado no me quejo de de que no tengo pareja de mí mismo por no encontrar no nos quejamos de el trabajo que tenemos nos quejamos y en en verano cuando hace mucho calor en invierno hace mucho frío yo himnos argumentar a favor de que de que las cosas van fatal y que somos unos desgraciados que nos faltan tantas cosas es el eje del problema pero sin embargo las personas más es decir felices no se queja nunca por argumentan a favor de que en realidad es lo que creemos de verdad no que más o menos si tienes el agua y la comida el día tío puede ser una persona inmensamente

Voz 2 08:01 el oye pero todo esto se se aprenderse corrige de alguna forma quiero decir el ser especialmente que Gica quejoso eso va con el carácter nacemos así o nacemos y a lo mejor un poquito condicionados pero después lo aprendemos o aprendemos mal en este caso

Voz 9 08:16 no Frater que sitúa a este fin

Voz 5 08:19 a Roberto y ahora vamos a un a un jardín

Voz 9 08:21 en Francia e cualquiera ahí vemos niños de cuatro años bueno los hay más movidos menos movidos más gruñón es menos uniones pero en conjunto los niños son felices y lo que quieren están llenos de energía y tiene un montón de flexibilidad mental no in pelean y al cabo un rato están G Rienda otra vez no nosotros somos así todos en realidad no en lo que pasa es que a lo largo de esos años de de de crecimiento y hasta llegar al adultez nos llenamos de lo que nosotros llamamos creencias irracionales no o una mala filosofía de vida no que se resume fíjate en tres súper exigencias tengo que hacerlo todo bien muy bien Ozzy no soy un gusano de la peor especie o esto es super exigencias hacia uno mismo no o todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo y sino no lo puedo soportar super exigencias sobre los demás os súper exigencias sobre el mundo no todo debe funcionar perfectamente los trenes llegara a su alto bien pues acto los camareros servir me la comida perfectamente buena y los políticos hacerlo todo bien y sino no lo puedo soportar bueno

Voz 9 09:37 bueno pero sabes que pasa que que la primera hace un drama

Voz 9 09:42 eh el universo es imperfecto de hecho no existe en el universo no debe existir este concepto esa palabra sí si se utiliza un lenguaje no existiría esta palabra no las cosas no serán así fíjate que hay muchísima gente alrededor que con las mismas situaciones ostras esta chispeante

Voz 2 09:59 eh energía y otros están me amargado

Voz 9 10:02 y esos porque su diálogo interno e les hace personas con muchas más posibilidades de ser feliz o no

Voz 10 10:10 Rafael IS todas las neuronas del placer de las que hablas en tu último libro es como les damos vitaminas

Voz 9 10:17 pues a partir de fíjate yo creo que el ante te comentado quizás un el primer paso para tener una mente saludable que es no quejarse de cosas que no necesitas no quejarse amargamente otras cosas ocuparse de los problemas pero otra cosa es quejarse no pese el segundo paso tiene que ver con lo que me decías ahora sobre las neuronas de placer el segundo paso es valorar lo que te rodea estos súper importante no es pues eso salir por la mañana vas a trabajar BT dando un paseo musical por las mañanas iba ir valora que ostras estar respirando aire igual dentro de unos años ya nos lo hemos cargado aire pues ahora es el momento de aprovecharlo ostrás lo que decíamos no la luz los colores la belleza de la gente que va por la calle valorar lo que las posibilidades de de que que si tienes no tienes brazos tienes piernas puedes moverte pues seguramente puedes hacer deporte puedes hacer muchas cosas entonces valorar tus oportunidades valorar la magia de la vida es es una cosa fundamental sí porque por descuido podríamos decir en eliminamos esa gran capacidad que tenemos de de saborear las cosas e ir cargando lo que llamo la bolsa del disfrute no

Voz 2 11:35 el tuvieran disfruté pero a cuantas cosas podemos renunciar porque claro tú te leo según que uno necesitamos casi nada practicamente nada para ser felices no necesitamos ni salud ni dinero ni pareja ni trabajo absolutamente nada podemos renunciar a todos

Voz 9 11:51 sí prácticamente a todo menos al agua y la comida el día de hecho para los días súper chungo salvo eso porque realmente eso sí que son problemas no pero lo demás no y fíjate que nosotros Roberto vivimos en tenemos la gran suerte de vivir en el primer mundo donde practicamente la el agua está asegurada la comida también tiramos el treinta por ciento de la de la comida que que se produce y Se vende todos los días pero no lo valoramos en cambio no nos damos cuenta que una gran parte del mundo no han nacido con esa fortuna no valoramos es esa esa pero es cierto que la sociedad de consumo no está ahí y poniendo en tensión no jugando malas pasadas por qué nos transmite que necesitamos todas esas cosas necesitamos ser muy guapo está mostrar delgados Narcís mira fíjate que yo creo que vivimos en la etapa de la humanidad donde nos donde más nos auto exigimos no si comparas con nuestros abuelos que no hace tanto tiempo setenta años por ejemplo fíjate qué diferencia de autoexigencia es tan brutales mira nosotros ahora tu para salir a la calle tienes que tener un mínimo de estudios yo comparo con nuestros abuelos que por cierto la mayoría no sabía leer ni escribir tener muchos estudios estar delgado están en forma tener una casa bastante bonita y elegante el comparan nuestros abuelos tú mismo ser bastante elegante en ser extrovertido tener muchos amigos haber viajado si tú dices que no ha salido de tu provincia temían fatal no no te come sin Colino ligas ni de coña etcétera etcétera etcétera

Voz 2 13:28 ya y cuidado porque no son culpa alguna estas

Voz 9 13:31 cosas eres un friki no nos implica fracaso

Voz 2 13:33 dime ya lo he dicho muchas veces que no es absurda como tú señalas aquí en tus otros libros no es nada de eso pero sí que es cierto que renunciar a alguna de esas alguno de esos epígrafes que estamos ahora enumerando sí que es ir un poco encontrar

Voz 5 13:47 la evolución no porque sin cuidado

Voz 9 13:50 sí pero déjame en que alguna puntualización tienes razón porque se trata de una renuncia mental y unas una renuncia de facto es es si la vida te hace renunciar renuncias con tranquilidad por ejemplo imagínate que te deja la parejas a lo que nos ha pasado todos a alguna vez la vida aunque son sí incluso Larios mi mi caso varias por ejemplo escucha eh te sientes fatal no el mundo se te ha acabado o no jamás volverás a ser feliz no menos mal que Kabul tiempo normalmente se pasa no nuestras creencias pero la renuncia mentales es que te des cuenta que en realidad Tuncay necesitado eso con eso quiero decir que esté mal estado hay tener pareja pero si no la tienes también puede ser inmensamente feliz además es muy curioso porque el la vida te además te hace renunciar por narices en ese momento pero tú tienes que darte cuenta de que en realidad no es una renuncia tan difícil porque en realidad nunca las necesitado mira cuando haces así pasó un fenómeno maravilloso que es que que hay un refrán que dice que cuando se cierra una puerta se abre otra otras muchas es cierto eh ex Se abren otras nuevas posibilidades y estás soltero tienes otras posibilidades increíbles de viajar más con tus amigos tienes más tiempo para estudiar para ligar si abres tu mente para ligar tener otra pareja que igual que va a ver

Voz 5 15:16 o muchas otras o ninguna ir a la India cero

Voz 9 15:20 un proyecto es decir existen mil cincuenta mil posibilidades pero el problema está en que no secamos con una presunta carencia y entonces no ve

Voz 8 15:29 la cantidad de posibilidades que tenemos a nuestro al

Voz 9 15:31 pero este es un poco el el juego

Voz 8 15:34 en total de la de la neurosis del hombre el siglo XXI encontrar carencias por todas las partes en vez de la abundancia en la que vivimos

Voz 12 15:43 los P bueno el eh

Voz 1826 17:10 más gente increíble que hemos tenido la suerte de con hacer este año mirando aquí a través de la Ventana a mujeres jóvenes que tienen un presente que apuntan hacia un gran futuro Éste es el perfil de las diez elegidas para formar parte del festival Andy es el mayor evento de talento joven del mundo a través del proyecto Quality la empresa sexo buscaba a diez mujeres entre dieciocho y veintiséis años mujeres destacadas en sus ámbitos profesionales y que y que tenía mucho que decir de tiene mucho que decir de aquí a unos años así que tuvimos la suerte de reunir a Alejandro Acosta involucrada en la lucha contra la esclavitud a Sofía habrán Chuck experta en genios creativos ya quería González participante en el programa universitario más selectivo

Voz 1855 17:56 Estados Unidos Amir buenas tardes buena está bienvenida cómo estás muy bien

Voz 5 18:00 empieza tú a ver este el ADN de cuál es exactamente cuál es la filosofía que que encontramos detrás está de esta palabra esta idea

Voz 1950 18:08 pues como casi todas las buenas ideas es fruto de una unión y es la unión de eso de sexo que somos una empresa en la que nos hemos dedicado muchísimo a trabajar la diversidad Pangea que es y a ver si lo digo viene un ecosistema de talento joven entonces

Voz 5 18:23 el ecosistema de talento joven no he dicho días bien y es muy bonito

Voz 1950 18:26 pero si lo íbamos a muchos foros de de diversidad que afortunadamente cada vez hay más y cada vez vamos viendo mejor los progresos íbamos metiendo de más rigor al tema iraquí no es pasaba que se habla mucho de futuro no siempre es un poco el enfoque es pensar qué podemos hacer para que el futuro sea mejor Nos dimos cuenta que echábamos un poco de menos las voces que iban a protagonizar ese futuro porque en este tipo de foros en general eso

Voz 5 18:53 que ya son presente la gran sorpresa

Voz 1950 18:55 ha sido que queríamos preguntarles bueno pensamos la mejor idea es preguntarles a ellas mismas que que piensan que que se podría hacer que echan en falta que que les inquieta que les preocupa realmente no se ha dado cuenta de que no son el futuro son el presente es decir son mujeres que ya estaba haciendo para mí son grandes líderes porque realmente a esta edad haber puesto en marcha semejantes proyectos es es impresionante y bueno realmente estando en una experiencia muy valiosa

Voz 5 19:26 Alejandro y Sofía empiezo por vosotras porque los los referentes son muy distintos no estamos hablando de prevención de la violencia sexual y Gaudí bueno distintos por parte Alejandra tu historia como empieza

Voz 11 19:36 cómo te inspira sin esto bueno yo tenía

Voz 1950 19:38 diecisiete años o dieciocho ir recuerdo que me dieron una charla sobre esclavitud en tu ciudad yo aquí acaba de empezar la carrera ahí estaba muy curiosa en ver qué podía aportar yo recuerdo escuchar a la historia de una víctima de trata con fines de explotación sexual que tenía

Voz 5 19:55 lo extranjera extranjera era nigeriana

Voz 1950 19:57 tenía diecisiete años yo recuerdo pensar estar como tres noches sin poder dormir pensando como puede estar pasando en el mundo esto yo no estoy haciendo nada por lo que me llevó a actuar realmente fue pensar es que podría ser yo podría ser yo pero yo nacido uno

Voz 13 20:11 este país tengo otras oportunidades y una red son

Voz 1950 20:14 pero si eso no estuviera podría ser yo porque no estoy haciendo nada

Voz 5 20:18 y qué estas haciendo así como comenté

Voz 1950 20:20 tú de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual orientada a hablar de sexualidad prevenir abusos sexual hablar de violencia de género y acabar con la forma más amplia de violencia de género que es la trata de personas pero teniendo en cuenta que muchas mujeres podemos pasar por otros puntos de la cadena como es la violencia de género y empecé ahí hasta que empecé a relacionarme con oenegés que trabajan con víctimas empezamos a colaborar para buscar formas de reintegrar en la sociedad con pasos pequeños eh mi filosofía es cambiar el entorno no va de cambiar el mundo vaya a cambiar lo que tengo alrededor lo que tengo enfrente y a partir de ahí empezamos también a capacitar partidos políticos au entidades políticas en los idearios que tienen acerca de esa violencia sexual

Voz 5 21:02 que que que te enamora del universo Sofía que es universo apasionante pero o de la figura de Gaudí

Voz 1362 21:08 a ver yo cuando cuando viene a España a Avery

Voz 10 21:11 es una de las joyas que siempre cuando vienes aquí eres Sofía ese Rusia eh no vine a vivir aquí dije ostras es un es una pero es un genio su arquitectura es impresionante visitando a Barcelona puede será la impresión luego empecé a estudiar y me metí mucho el mundo de emprendimiento y emprendimiento social no gustaba mi lema pues quería cambiar el mundo pero como sabemos cambiar el mundo es muy difícil dice es que empezar por algo y entonces empecé un proyecto social de jardines verticales indio obviamente pues por falta de experiencia por falta de equipo por la edad que tenía dieciocho años pues es muy difícil hacer las cosas entonces era como medio fracaso cuando empecé a estudiar la carrera que estos sean ahora dije conocía Gaudí como descubrí Salgado ha podido es conocido me chocó porque esta persona tenía una forma de pensar una metodología unos valores muy fuertes a la hora de diseñar y crear cosas que a mí me inspiró muchísimo y dije si yo esto lo supiera al principio yo sé si yo pensara como él pensaba pues no habría fracasado y habría creado cosas muy grandes

Voz 5 22:18 el Gaudí más allá de arquitecto ingeniero tiene otros elementos en su perfil que merece la pena que la gente los conozca y que no los conocemos

Voz 10 22:23 no las conocemos lo incluso en España también exactamente eso es una cosa sorprendente que incluso las personas que vivimos en Barcelona no le conocemos tanto no apreciamos su arquitectura tanto como los turistas que vienen y nos dimos cuenta de que tenía una conciencia social era un líder nato usa no podía haber creado las cosas que ha creado sino a otras personas sí diseños y me esperase naturaleza para mí esto son las claves para emprendimiento para diseño para cualquier innovación que se hace

Voz 3 22:52 a las cosas sin acabar pero bueno

Voz 14 22:54 a él lo sabía esto era consciente dijo no me voy a morir pero quiero hacerlo tenía como sí sí

Voz 5 23:00 qué te al Programa Minerva y que te está aportando porque estás ahora mitad ahora no son cuatro años llevas dos más justa no

Voz 0268 23:04 para empezar tercero que vais eso vais varias

Voz 5 23:07 el escenario de estudios no donde está ahora mismo

Voz 0268 23:10 estoy viviendo en Berlín pero he vivido ya en Corea del Sur en la India hay en Estados Unidos así que la forma de la forma de de entrar es en vez de tener un un examen tipo selectividad que es la forma también que se suele hacer en Estados Unidos tienen su propia forma de de encontrar a gente y lo que intentan es encontrar a toda la gente con talento

Voz 1950 23:29 cualquier ámbito social de cualquier país

Voz 0268 23:32 eso tienen es totalmente gratuito online lo que buscan es no son sólo notas que también sino logros que ya tengas tienes que demostrar que no sólo tienes la capacidad hacer cosas sino que tienes las ganas has demostrado que ya has hecho ese tipo de cosas

Voz 5 23:45 el plan tienes cuando acabe Minerva

Voz 11 23:47 el Ejecutivo tienes de si yo pudiera hacer eso me gustaría

Voz 0268 23:51 quiero creo que querría empezar también algo como mis compañeras aquí pero sobre todo quiere encontrar algo que me debían que sea una pasión y quiero ayudar a la gente me encanta hablar con la gente mi gran pasión es aprender de otros y por eso viajar también es una pasión eh y me encantaría conectar con con gente conectar les llegará ayudar tanto como pueda

Voz 5 24:10 estoy pensando que sólo puede competir con Kenia en cuanto a conocimiento de territorios Aleix el niño de cinco años que entrevistamos ayer que lleva desde que nació dando la vuelta al mundo con sus padres en Melero es el único que puede que podría convenir con el que manda tanto que ha condicionado a los padres a que vuelvan aquí

Voz 3 24:25 a ver yo lo de Kenia no lo veo tan claro la veo por ahí con Ghana

Voz 1826 24:30 has de seguir conociendo mundo no yo sigo hablar INE

Voz 1362 24:33 a complejo directamente porque claro yo a indecente cantidad de años pues no he hecho ni la cuarta parte de las cosas que ha hecho vosotras pero aparte de bueno pues esa vocación de servicio social y de emprendimiento además tendréis que comer vivir de algo yo cuál es la palabra emprendedor ha terminado nos ambiente siempre es asocia pues eso a un empresario parece que ahora queda más bonito decir emprendedor que empresario pero al cabo estamos hablando de un modo de pida también un modo de ganarse la vida como se Money tiza lo que hacéis esa parar tan horrible que yo estoy es que seguramente ellas me va a llamar a la UVI

Voz 3 25:09 no no pero está perdida

Voz 1362 25:14 como sacáis digamos se como como hacéis viable económicamente ese esa esa vocación y esa ilusión que consume positivamente y que os hace volcarnos con los demás por lo que habéis contado

Voz 1950 25:28 quizás yo voy a dar una opinión impopular absolutamente impopular pero yo creo que cuando te metes en el en el tema de emprender es un matiz que va para mi a nivel personal un poco más allá del tema de que ahora los empresarios son los nuevos emprendedores yo creo que si el empresario empresario indio emprendiendo cada vez más lo que tienes es un estilo de vida y una vez decides elegir ese estilo de vida yo creo que tienes que preguntarte realmente quiero esto porque una vez me tengo los pies en el fango tiene cero glamour glamour aunque lo emprendedor suene super guay ir con imponer con opinión impopular me refería a que no siempre se monitoriza a veces sí a veces logras la forma de Monet citarlo a veces no a veces están estás en el camino yo por ejemplo he estado dos años trabajando en Ikea sirviendo perritos calientes es la semana estaba en el Vaticano dando una charla en frente del Papa y esos contrastes el precio que decidido pagar por lo que algún ahora empiezo a monitorizar me empiezan a pagar por capacitación es empiezan a al al valorar mi trabajo pero yo no podría vivir de esto hoy por hoy entonces es un proceso a lo mejor encuentro la había demonizar lo

Voz 5 26:28 ha de quedar así en una charla y charla delante del Papa esto no puedo

Voz 1950 26:33 a lo mejor no lo logren unificar lo veremos en el camino pero yo creo que emprender tiene ese matiz se habla poco de ello

Voz 5 26:39 qué pasó con el Papa

Voz 1950 26:41 bueno eso menos lo fue raro dije pero si yo estaba poniendo perritos calientes hace tres días fue esta

Voz 5 26:48 una charla que que de que habla exactamente

Voz 1950 26:51 Museo de líderes en el Vaticano donde jóvenes líderes exponía hemos problemáticas en nuestro país y hablábamos Objetivos de Desarrollo Sostenible yo hable de igualdad de género y mi trabajo aquí en promoción de derechos de las mujeres

Voz 3 27:03 oye pues ya vamos con la ronda tenía ante ante quién te gustaría dar una charla a quién la Arias una Charley Sobrequés

Voz 0268 27:11 a quién le daría a cualquiera que me quisiese escuchar eso está muy bien eso de describe a los grandes líderes y es importante pero también es importante yo creo a salir a la calle a hablar con la gente normal yo creo que he aprendido muchas cosas muy importantes de gente de de a pie incluso gente no se ahora se me viene a la cabeza una conversación que tuve con un mendigo Nueva Orleans un montón también de ahí

Voz 5 27:30 cuenta cuenta pues me estaba contando que está viajando

Voz 0268 27:33 en Estados Unidos y aprendí por ejemplo que tratan muy bien a sus mendigos en Canadá y que sin embargo en Estados Unidos no también porque le gustaba en Quebec o me contó una historia de cómo casi un asesino en serie cosas así sí

Voz 5 27:46 claro

Voz 0268 27:48 la gente da pie además es lo que hace la diferencia no que los líderes te pueden tener opiniones muy importantes pero al final si cambias la mentalidad de la gente de a pie la mayoría de gente es de a pie y es lo que pasa es cómo vas a cambiar el ambiente de la mayoría de las personas

Voz 0419 28:08 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien Face La Ventana Cadena

Voz 21 30:26 Lima ahora según nos informa nuestra enviada especial a Damasco Jimena Torres Bicing hacia otro

Voz 22 30:31 alguien muere está pare ayudaron

Voz 13 30:34 el fuego

Voz 1460 30:36 en cientos miles si sale es quejas empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 23 30:45 hola buenos frente al éxito en tiene un discurso muy tenías afrontó una cárcel

Voz 21 30:51 R3 la nueva ficción sonora de los creadores del gran apagón con Adriana Ugarte Carlos

Voz 9 30:57 Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea

Voz 1826 32:19 a las cuatro de la tarde y treinta y dos minutos las tres y treinta y dos en Canarias para esta tarde del uno de enero estamos aprovechando este este momento especial esta ventana especial para recordar para recuperar alguno de los personajes que han pasado por aquí alguna de las historias en octubre por ejemplo llegamos a al conocer que el Colegio de Médicos de Sevilla había suspendido cautelarmente a un doctor Homeópatas hasta que culminara el expediente quedaría abierto bueno aparecer era también un chamán que lideraba una secta y aquí en este programa supimos de sus prácticas ya unos meses antes porque Jorge Naranjo actor autor teatral director varios meses antes no sabía visitado para contarnos cómo se introdujo como le captaron en esa secta y cómo pudo llegar a poder sátiro estamos por el principio

Voz 5 33:15 la historia venga que año qué pasa

Voz 4 33:17 pues acerca digamos dos mil el dos mil

Voz 11 33:23 cuatro por ello porque es uno de diciembre de dos mil cinco nada yo estoy en una época tengo veinti largos año estoy en un momento de que no se que hacer vivida hay una novia mía de entonces me recomienda ir con un nuevo Homeópatas que que que era muy especial que con el que ella hasta con el de pequeña y que era un tipo muy interesante bueno yo voy a para aprobar para buscando un poco bueno no sé como una especie de de psicólogo puede pendía una especie de apatía también combinada con chamán mismo bueno una cosa que en aquel momento había tomado muy loca muy interesante también Mis padres son médicos o patas al médico normales con lo cual también habían punto como de como de rebeldía no parece me metí de hay bueno y ahí empezó un tratamiento con un médico Sade con un ápice de psicólogo oí va cada mes y pico y me trataba con él hasta ahí lo normal

Voz 5 34:18 no dejó de ser normal bueno

Voz 11 34:20 realmente desde el principio tu nota que que lo que está entrando en un sitio un poco especial y que que lo que te vende él es que el mundo o digamos también montado otra manera entonces ya empezamos con ejercicio práctico y con cosa que que que que te hacen afrontar los problemas de otra manera ojo que en muchos casos creo que funcionaron no sirvieron pero el problema fue cuando ya en dos mil trece creo que si dos mil o dos mil once dos mil once perdón Llanos propone a algunos pacientes suyo que él va a enseñarnos chamán mismo bueno entonces algunos de nosotros éramos como muy fieles a Elio muy les seguimos a muerte a un tipo que que no llamaba mucho la atención aparte no tienen contacto alguno pacientes con otro yo uno de mis mejores amigos de esa época entonces impacientes suyo bueno pues nos apuntamos alguna parece interesante no era reunirá una vez con él de vez en cuando oí y entonces empezamos a acudir eran eran encuentros en siempre el sur siempre cerca de la playa por por Cádiz por ahí Si bueno eran encuentro que yo los he encontrado como muy teatrales yo he trabajado mucho con actores infame no sé cómo ciertos ejercicios de improvisación y de juegos qué tal lo ve parcial divertida y encima era en un entorno natural de Madrid voy te metías ha ido día o un día

Voz 4 35:34 ahí está muy bien

Voz 11 35:36 qué paso fue cuando ya después de nueve meses de eso en el que tampoco sé nada un duro ni nada simplemente estamos haciéndolo ya lo dice que que que Le debemos novecientos euros por por esos encuentros que hemos tenido con él que si no se lo pagamos lo que tenemos que hacer es darle un paciente al mes hasta llevarle impaciente al mes frente nuevo al mes claro en ese momento yo llevo varios años con él y se ha convertido en una especie como de padre espiritual digamos también esos Domi médico o los ya si en el grupo en ese momento yo creo que ahí éramos unos veinte y pico por ahí sí sí sí sí no eran no era un gran grupo

Voz 9 36:14 todo chicos chicos chicas Obilla de toda la principio Aramón pero puede chicos y sabemos creo puede chica

Voz 11 36:19 hay llevado de otra manera ya no junto ya no junto el chico chica ya claro hay ya dijimos esto qué es evidentemente no somos gilipollas e cuando pasaba eso tú te revelaba hizo yo estoy como como puede ser pero había algo en la energía el grupo que te hace sentir como mal porque Hart ya

Voz 5 36:37 hay petición de dinero y en algún momento vaya algo parecido a las amenazas

Voz 11 36:41 yo te puedo contar lo que me pasó a mí que fue y después de que pasará eso ya con con bastantes dudas eh eh yo recuerdo un encuentro que yo no sé hubo algo dentro de mí que deje me voy de aquí salen entonces

Voz 4 36:56 en medio de Ginebra m Pires corriendo

Voz 11 37:00 sí pero no lo fio todo me quedé cerca entonces ellos pasaron por ahí como en fila india haciendo cosas ir él se vino hacia mí me iba me cogió como por aquí del cuello dice joder cabrón como Huelva acepto otra vez te mato amigo y entonces yo me quedé como paralizado el coche pero no me atreví a irme entonces le le llamé por teléfono y me dijo o vienes con nosotros ahora mismo o lo que te espera fuera el infierno

Voz 4 37:29 desde que volví cuando volví

Voz 11 37:33 he estado con ellos una especie de paripé empezando a decir que yo era un tirando todos ahorro ante mí unos que no sé se irá al terminar el encuentro le a uno de ellos que era bastante alto que que al poco tiempo lo dejo eh le dijo de con Jorge haya así lateral y que te explique por qué se ha ido así y si te parece una tontería te pegas un nuevo afectada y medio con unas cuantas bofetadas bofetada no puñetazos bofetadas bofetadas con intensidad pero bofetada si El siguiente paso tuya y yo por lo que está comprando tenían el coco comido ya estaba yo claro necesidad estaba yo de está confuso y hay una parte que decía no sé igual me lo merezco

Voz 3 38:19 por me tú te ibas metiendo digamos en esta dinámica veías que te separadas de lo otro detuviera anterior de tus padres de tu familia de tus relaciones anteriores

Voz 11 38:28 lo sentía pero sé que pasaba yo no me daba cuenta la verdad yo yo estaba en ese camino yo no me daba cuenta cuando ya está todo listo un porrón de años eh por lo que estuve enloquece menos el grupo pero yo estoy como cuatro años luego con el con el médico sí que me traten mal bastante bastante bastante más años pero eso empezó pues va a los seis siete años de tratamiento con el con lo cual fueron cuatro años de de grupo

Voz 5 38:51 ya al final pudiste salir del la vemos el grupo esto tiene toda la pinta una secta merece una secta y al final pudiste salir bien no sea cuando cuando lo decidiste por propia voluntad o algún otro tipo de presión todavía hombre

Voz 11 39:06 a mí me pidió ocho mil euros por Pablo salir

Voz 5 39:09 crimen arte la baja sí

Voz 11 39:11 sí sí nosotros pague pero pero sí que yo hubo un momento en que ya yo ya ya me había dado cuenta aparte se acaba de morir mi padre sí sí habían muchas cosas hay hizo un encuentro como

Voz 4 39:25 esta gente y entonces decidirme Le Le

Voz 11 39:30 te mandé un correo de un correo primero Le dije que iba a dejar el grupo pero que a lo mejor bueno que ya vería igual igual siga con el con el como como médico dejaban solamente es aparte y con el como médico si luego pasaron cosas y pensé que no que lo lo quiera dejar todo hace el escribió un correo dándole las gracias por todo había sido maestro Sara durante este tiempo yo fui Cortés muy educado tal diciéndole que muchas veces porque no pero vuestros da respuesta fue Jorge tú Libertad ocho mil euros claro el señor arroba que justo antes de irme yo el grupo hubo uno que sí pagó un dinero que si pagó casi seis mil euros por haber sido porque así lo dijo el hecho de dejarlo provocaba miedo como tú sientes miedo de terror terror terror error sí porque lo que de lo que yo no sabía fuera lo que había aparte aparte ya que ha vivido también gen otra gente que se haya ido hoy sabía que lo que venía de luego sabía que viene que venía un acoso pero bueno tuve suerte me acuerdo de hablar con mi madre en ese momento con amigos de toda la vida explica del donde estaba en lo que me estaba pasando que me animaron a a soltar eso por supuesto a no pagar ese dinero y me fui lo denunciase en algún momento no no lo denunciado no empezaron denunciable

Voz 5 40:52 probablemente yo yo cuando lo dejé

Voz 11 40:55 así que hubo a hubo un acoso telefónico brutal al brutal e tuve que dar de baja el teléfono durante un tiempo porque era insoportable cogí el teléfono de mi padre que estaba disponible evidentemente si hidratante tres estuve con ese teléfono y luego ya lo recuperé ya llamé igual que me llame mono ya digamos que se mide la ha pasado

Voz 5 41:15 oye perdona que te pregunto esto pero cuando se habla de de sectas este tipo de organizaciones uno de los una de las historias más comunes ocupase cuenta es la de bebé la de los abusos sexuales usos en fin engaños X no o que en fin como prueba como demostración de no sé qué poner de toca esto ocurría también

Voz 11 41:34 no no a mí no abusa sexualmente nadie no que si se que sea porque a parte digamos que estaba prohibido tener relaciones sexuales entre los miembros del grupo estaba prohibido entre nosotros y otros casos se Fomento no parecen otros clase pueden entrar en nuestro caso no lo que sí sé que en algún caso hubo alguna historia que entre el médico de alguna para eso sí lo sé

Voz 5 42:01 oye Jorge tú y yo nos conocimos hace unos cuantos años por una peli que dirigen este casi que por cierto tuvo algunos premios a actor y actriz secundario en en en el Festival de Málaga esta historia que te ha pasado en fin da para una película para una serie OPA lo que quieras no sé si lo tienes en la cabeza

Voz 11 42:18 yo la verdad que en cuanto salido allí lo primero que hizo fue escribir has hecho si escribí bueno o un libro que casi una voz entona pero ya está luego eso ya lo quise convertir en ya con el tiempo pues esa primera escritura fue como terapéutica ya hubo una segunda ya de convirtamos esto no define se convirtieron guión de cine pero ahora estoy con un compañero con JL estamos trabajando más el guión de de serio porque creemos que hay mucha riqueza de personaje y tiene muchísima verdad creo que puedo ayudar un poco porque claro yo he investigado mucho sobre el tema he visto mucho de lo que hay y claro está todo muy bien pero siempre como desde fuera casi siempre ESP todo desde fuera siempre son pues eso grupo sectario puede como muy pues eso como lo de oso ICD poco el el te puede pasar a ti y entonces nosotros estamos trabajando desde ahí de una cosa más cercana más pequeña ahí te puede pasar a ti no pero a mí no no atinó cambia

Voz 5 43:15 así también Jorge Naranjo ha sido un placer amigo muchas gracias y va gracias por estar en La Ventana gracias a vosotros por mucha suerte avisa no se avisará

Voz 12 43:33 olvidar Pepe Moral

Voz 1826 47:21 acabamos de poner rumbo a Lisboa todos sabemos de la querencia de la debilidad especial que que ha manifestado en más de una ocasión nuestra amiga observadora de este programa Elvira Lindo hacia aquella ciudad y hacia ese país y en Radio lindo tuvimos la suerte de que nos acompañara Salvador Sobral el joven cantautor

Voz 2 47:42 portugués convertido en un fenómeno

Voz 1826 47:44 ya en toda Europa y en todo el mundo tras su inesperada victoria en el festival de la canción europea en la festiva en el Festival de la Canción de Eurovisión del pasado año de dos mil diecisiete aquí estuvo Salvador Sobral ya repuesto afortunadamente del trasplante de corazón que le mantuvo durante meses alejado de la música aquí tuvimos la suerte de disfrutar

Voz 11 48:09 por de su compañía y hasta de su voz

Voz 1826 48:11 en radio lindo como saben arranca cada

Voz 5 48:14 semana portugués con esa canción que Antonio zambulló porque Elvira Lindo tiene algo especial con Portugal yo no sé quién una mezcla de curiosidad de admiración por cierto algo que no siempre ha ocurrido lo tiene todo el mundo hace Elvira sin embargo diría que fue una adelantada porque hoy hoy vamos a Portugal pues con mucha más intensidad que antes y por distintas razones porque es un país donde parece parece al menos desde fuera que los políticos de colores políticos de colores distintos a veces entiende no se pueden entender al menos en alguna cosa donde la economía no sólo son los recortes donde las energías renovables e imponen y donde la cultura la música por ejemplo fluye con una potencia que resulta imposible que no te llega por eso hace cosa de un poco mucho dos tres años Elvira la atropellaron dos hermanos Luisa Salvador Sobral y empezó a ejercer una especie como de como de apostolado que obtuvo un aval indiscutible con la victoria en Eurovisión de amar pelos Days Salvador y Luisa cantaban por cierto en la radio portuguesa R FM sólo unos días después

Voz 30 49:19 aquí

Voz 31 49:31 tan

Voz 0545 49:35 no ha insistido

Voz 32 49:37 un gays ven a la grada

Voz 0545 49:44 el lo has conseguido tardes buenas tardes hay dos cosas en las que acertado en el resto la dirá probablemente no siempre voy con los perdedores pero mira hace algún tiempo dije que Pedro Sánchez no era un vacuo y ex presidente del Gobierno sí sí

Voz 4 50:04 la verdad es que me gusto

Voz 0545 50:06 entre Bestard ir exclusivamente a Lisboa para entrevistar a este muchacho al que yo buscaba por Youtube por o yo qué sé por grabaciones ahí que malamente le habían hecho y que me entusiasmo

Voz 5 50:21 Salvador buenas tardes que te tenemos aquí la comida de piedras sin saludar siquiera a la vena ganado estas qué tal

Voz 13 50:28 me acuerdo de ese día son Luis un teatro Lynndie SIMO donde yo saque donde yo hice el lanzamiento del disco del primer dijo no lo hice en la sala principal pero lo hizo en una que se llama Chase y Elvira fue fue el de las primeras entrevistas y grandes que dice fuimos a comer una pizza también no

Voz 0545 50:51 fuimos a comer una pizza y la verdad es que el tiempo ha cambiado ha cambiado no es que el mundo va muy deprisa pero han pasado tantas tantísimas cosas Salvador quedamos en en el sitio más tópico que se puede quedar en Portugal en Lisboa que pueden la estatua de empezó siempre está siempre ahí efectivamente y la verdad es que muy pronto esa canción que compuso lusas sabrán se convirtió gracias a la voz de Salvador como una especie de himno

Voz 5 51:22 pero como llevas que en tan poquitos meses talla ha cambiado la vida o al menos tu cartel de cara fuera de esa manera cómo se digiere eso

Voz 13 51:29 al inicio mal no estás ahí ando muy mal la cosa no por lo menos yo también con todo lo otro que me pasaba no fue todo a la vez y después fueron pasando algunos meses y también la gente entendió que yo era soy más reservado y que tengo bastantes causas contra las selfies contra esto lo otro contra la SER

Voz 5 51:49 constan los selfies no me parece de lo de la selfie GM

Voz 13 51:52 lucen con un objeto de no de del narcisismo de la gente dale saca una foto para que yo pueda tener Lights en esto

Voz 5 52:00 yo tú hablas con tus seguidores sí sí

Voz 13 52:02 no le encuentro en la calle es es curioso porque una generación los los viejito siempre me encanta tu canción me encanta la música ETA ya está ir los jóvenes tipo ni siquiera buenas tardes así me puedo hacer una foto contigo yo digo no a veces digo a lo de la foto no puedo porque me roban el alma

Voz 5 52:21 yo la necesito para cantar ya me quita el corazón por lo menos déjeme Altman bajando

Voz 0545 52:25 eso decían los indios los perros son cada vez escogerán los ellos

Voz 13 52:31 sí a veces digo eso que no está equivocado lo que a mi me gusta es cantar no las fotos e has tenido

Voz 0545 52:37 la relación tan estrecha con España porque de alguna manera en algún momento de tu vida también usted de la popularidad televisiva y te fuiste a Mallorca sí sí sí sí

Voz 13 52:47 oye no se iba toda España me encanta en sus diferentes vertientes no no

Voz 5 52:52 sea lo que nosotros nos la diferencia a ti te gusta

Voz 1855 52:56 sí sí sí efectivamente bueno de hecho de hecho cuando los vimos en Lisboa la última vez tú estabas pensando preparando una canción en catalán por si actuabas en Barcelona es hora sorpresa bueno yo no pero mi mía tu estuvieras imaginando sino mi objetivo

Voz 13 53:14 es hacer eso que es cada concierto en cada sitio imagínate ahora vamos a Málaga me gustaría hacer algo una malagueña pues vamos a Donosti

Voz 5 53:22 me gustaría ser una canción en ya son más complicado ya te lo digo no no ya ya tengo un

Voz 13 53:27 me que que me parece bastante sencilla lo que pasa es que claro tengo un problema es que soy muy perezoso cientos de no sé si lo veas

Voz 5 53:35 el puerto de género pero mi plan es a aquí bueno muy necesitas asesoramiento en catalán y otro brindó al menos en euskera no te puedo olvidar en catalán sí

Voz 13 53:45 pero en catalán yo lo lo si la lo habla

Voz 0545 53:47 es bueno los los Sobral cuando tu hermana como tú tenéis como un las lenguas

Voz 1855 53:53 especial porque los portugueses general los españoles son muy malos pero los portugueses son bueno tenemos mucho sonido de nuestra lengua

Voz 33 54:04 el