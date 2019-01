La Ventana (01/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 todas las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 1826 00:06 el vicepresidente catalán defiende que el diálogo entre el Gobierno y la Generalitat tiene que ir

Voz 1 00:11 al margen de la negociación que mantienen los partidos en el Congreso

Voz 3 00:13 eso para aprobar los presupuestos José Luis Sastre buenas tardes buenas tardes prorrogan de forma automática esas cuentas porque a Pedro Sánchez le faltan los apoyos entre otros

Voz 1071 00:21 de los independentistas dice Pere Aragonés que esa negociación como indicabas tiene que desligarse del diálogo entre gobiernos y pide también que se libere a los presos antes del juicio del proceso que es una de las grandes previsiones informativas del año que están en

Voz 4 00:33 cuando los datos a que reclamen Mescada lo que reclamamos es que este juicio acabe como tiene que acabar con la solución porque desde nuestro punto de vista no ha habido delito de rebelión sedición ni de malversación y por tanto lo que esperamos es la libertad una libertad que nos gustaría que fuera antes del juicio para que se pudiera afrontar la defensa con todas las garantías apuntalada todas las garantías

Voz 1 00:57 la Guardia Urbana de Barcelona está buscando a un conductor que ésta

Voz 1071 01:00 cada noche de fin de año atropellada a un joven en la avenida Diagonal y luego se ha dado a la fuga el chico está herido muy grave información de Sergi López

Voz 1895 01:06 los hechos han pasado poco antes de las dos de la noche la persona que resultaron heridas un joven de veintitrés años está muy grave en un hospital de la capital catalana no hay testigos directos del momento en el que se ha producido el incidente pero sí que se ha podido ver el vehículo que sea dado a la fuga circulando varios metros por la acera central de la Rambla de Catalunya cuando pasaban por allí diversas personas el vehículo implicado es un monovolumen Ford de color azul el coche tenía el cristal delantero roto la Guardia Urbana ha pedido ayuda otras policías locales y a los Mossos d'Esquadra Policía el vehículo fuera robado también han avisado a los depósitos municipales por si dentro de un coche con golpes

Voz 1071 01:46 pues en Alemania la policía ha detenido al autor de otro atropello esta vez con cuatro personas heridas en una ciudad del oeste del país las autoridades sospechan que el motivo de la agresión fue la xenofobia Álvaro Zamarreño

Voz 0561 01:55 si la policía alemana cree que ha perpetrado dos atropellos

Voz 0116 01:57 sí ha intentado un tercero todos entre Essen donde le han detenido Yves otro una ciudad cercana atribuyen a estos atentados motivaciones racistas porque ha proferido gritos xenófobos cuando le han arrestado primero intentó anoche arrollar un peatón que ha conseguido huir luego ha conseguido golpearon grupo de personas entre las que hay sirios afganos y luego lo ha intentado con otro grupo de personas en una parada de autobús en este último caso la policía no ha aclarado que ha frustrado su intención los medios alemanes informan de que tres de los cuatro heridos han recibido ya el alta pero no sobre el estado de esa cuarta persona

Voz 1071 02:27 en una hora va a empezar en Brasil van a empezar los actos de toma de posesión del nuevo presidente el ultra ayer Ball sonaron que subiera al cargo en medio de un inédito despliegue de seguridad lo forman doce mil militares y policías estima que hasta trescientas mil personas acudieron como público a presenciar esta ceremonia y ahora los deportes Marta Casas

Voz 1509 02:43 les buenas tardes días sin fútbol en España no así en la Premier League en donde hoy se juegan tres encuentros el primero ya terminado victoria del Lester contra el Ewerthon ahora mismo en juego el partido del Arsenal de Unai Emery que está ganando por un gol a cero al Fulham y a partir de las seis y media Cardiff Tottenham por lo demás se abre el mercado de invierno con muchos nombres encima de la mesa y con jugadores que desde hoy son libres de negociar con cualquier club de a que terminan contrato en el mes de junio es el caso de Filipe Luis Godín Juanfran en el Atlético de Madrid de Cabral honrado ya en el Celta en esto últimos ha interesado la Fiorentina en las últimas horas o el caso de rabia el jugador del PSOE ya que interesa al Barcelona y dos apuntes fuera del fútbol en tenis en el torneo de la India hace unos minutos ha caído eliminado en primera ronda ser Granollers y en Brisbane in Rafa Nadal ya conoce al que va a ser su primer rival de dos mil diecinueve el jueves el de Manacor se va a estrenar la temporada contra el francés Tsonga

Voz 0281 03:28 pues es todo por el momento la información sigue en la antena de la SER

Voz 1071 03:31 la Ventana y en Cadena Ser punto com cadenas

Voz 2 03:35 servicios informativos

Voz 5 03:41 Colita cree en que pueda ayudarle buenas llamado a porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo no es por prevención es que me calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno rogar a mí

Voz 6 03:52 protege tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0561 04:05 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 7 04:07 la el faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo

Voz 1 04:20 el paro

Voz 8 04:21 Torres síguenos también en redes y en nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en la SER

Voz 2 04:29 en La Ventana con Roberto Sánchez sí más de le

Voz 10 05:32 más

Voz 2 05:39 vez

Voz 11 05:44 a las cinco de la tarde y seis minutos las cuatro y seis en Canarias

Voz 1826 05:50 bueno muchos empiezan el año en el sofá ahí bajo la manta algunos en compañía de un libro como supimos hace poco esa es la práctica habitual entre los islandeses cosa que hizo que ayer por la noche por cierto y con cierta sorna pues se convirtiera en Trending Topic en nuestro país no sé con tuits alusivos a la cantidad de libros que nos habíamos bebido ya es ahora en la próxima hora vamos a repasar alguno de los escritores que se han asomado a nuestra ventana de los libros a lo largo de dos mil dieciocho como habíamos terminado la anterior ahora con Elvira Lindo pues por continúa porque cada jueves sintonizados con ella en Radio lindo pero hubo un lunes de noviembre que la invitamos a hablar de su último trabajo de su último libro treinta maneras de quitarse el sombrero son veintinueve perfiles de mujeres que rompieron con las convenciones

Voz 12 06:41 así que el número treinta es que

Voz 1826 06:43 estaba con un autorretrato que suena

Voz 13 06:45 qué piensa

Voz 2 06:48 sí

Voz 13 06:53 yo fui

Voz 2 06:53 esa niña que escuchaba su madre contarles a las amigas cuanto lloré cuando me quedé embarazada de esta yo soy la que estaba delante cuando la madre narraba dicha desgracia la que sopesaba con inquietud la magnitud de la tragedia Yo soy esa niña que mirando al infinito arrancando se unos pelillos a la ceja para calmar la aprehensión mientras escucha siento una pena infinita por su madre que comprende aún sin comprender el disgusto que se llevó la

Voz 1626 07:17 sobre al saber que iba a traerle al mundo

Voz 2 07:19 yo soy esa niña que hubiera deseado ponerle la mano en el hombro la madre consolidarla porque provocar desesperación en la persona a la que más quieres es algo que con un mínimo de sensibilidad que tengas te hace sentir muy mal Yo soy esa niña que adelante aguardaba que la madre siguiera con la narración la que se quedaba quieta agazapada como un animal asustado a ver si la historia en cuya mejor de lo que había comenzado yo es que soy la niña que escuchó mil veces este pequeño melodrama materno contado a las amigas hermanas porque es en la actualidad las madres se repiten muchísimo a oídos de los hijos en aquellos sesenta cuando yo era aquella niña hay no existían y nos traumas en la psicología infantil en el reforzamiento de la autoestima en el concepto mismo de hija no deseada las madres libres de toda culpa alegremente manipuladoras pregonera de su sacrificios y desacomplejada aprovechaban a la mínima oportunidad que tuvieran para hacer recuento de todos los padecimientos que los hijos hubieran provocado crecidas teniéndolos muy presentes y a veces hasta competían unas con otras por calibrar cuál de ellas tenía más razones para estar harta de los hijos

Voz 14 08:28 Elvira Lindo buenas tardes más tarde como muchas gracias por ser por leer también

Voz 1 08:33 cómo cómo ha cambiado el concepto de y el uso de la maternidad en en unas cuantas décadas

Voz 0545 08:39 sí porque bueno esto era algo que a mí me hacía sufrir cuando era pequeña sí pero también me ha hecho como soy desde luego

Voz 14 08:48 entiendo perfectamente a mi madre y Madrid claro

Voz 1 08:51 esa falta de pudor y de complejos para expresarse en el fondo tampoco es mala otra cosa es que en fin un mínimo de prudencia en según tampoco estaría bien

Voz 0545 08:59 pero ellos no conocían que esa prudencia era necesaria en entonces no se les puede culpar de de hablar delante de ti con tanta libertad

Voz 1 09:07 de todas formas lo del retrato de las madres ejemplares esa búsqueda de la perfección con la maternidad también afortunadamente en mi opinión con el tiempo ha cambiado buenos días otra cosa andares de exigencias son otros es verdad de todas formas ha

Voz 0545 09:21 ahora hay tantas versiones la maternidad Hay tanto relatos sobre la maternidad que empieza a estar un poco harta ya porque

Voz 1 09:29 se te nota en el libro que esta sarta de bastantes cosas ahora iremos estaríamos repasando pero sí de nota

Voz 0545 09:35 por qué digo porque quedaba no se ha inventado hoy es algo que se inventó hace muchísimo tiempo y creo que en realidad no lo hicieron tan mal o no lo hicimos tan mal porque yo fui madre también hace ya un año antes

Voz 1 09:48 en pito hoy Elvira que ese escrito este libro

Voz 0545 09:51 pues este libro un motivo detrás si libro se ha ido escribiendo con el tiempo había cosas que había publicado en el periódico pero otras muchas estaban escritas por ahí perdidas abandonadas y ha sido mi editora la que la que me animó porque sabía que no yo no tenía ganas de publicar un libro entonces hacía tiempo que yo no pensaba que no iba a publicar más y entonces se ya dijo nuestra no no puede ser irreal y empezó a reunir textos que yo ellos

Voz 1 10:22 hay un montón de sorpresas al menos para mí de hechos desconocidos en este libro y hay un vínculo de principio a final que no creo que sea azaroso ni muchísimo menos que es terminar con Elvira Lindo pero empezar con Pipi Calzaslargas a eso eso eso tiene eso tiene conexión segura pese a través de la coletas del caballo de lo que fuera

Voz 0545 10:41 puede parecer coquetería que yo me pinte a mí misma como alguien tan peculiar como cuando era niña un poco rara manía Atica un poco neurótica muy cariñosa pero yo no lo hago por resaltar una peculiaridad yo era así insufrible siendo así pero sí sí sí pero pero era muy sensible pero esa hipersensibilidad me ha dado lo que es hoy mi desde luego me ha dado muchas historias

Voz 0281 11:10 dos el libro acaba con una autobiografía pero yo diría que todos los retratos son un poco una autobiografía porque eligiendo en mujeres a las que seguro que en algunas cosas debería aparecer de hecho el retrato de de Pippi Calzaslargas coautora Asik Lindgren pues hay un momento que lo dice dice es que al pasar el tiempo me he vuelto a leer el libro con el paso de los años y me da cuenta que me parezco en más cosas a pide lo que yo de lo que yo creía no hay una cosa que me divierte mucho de sí del libro de Elvira que es eh como ella

Voz 15 11:39 la y hace una cosa

Voz 0281 11:43 muy rara sea realmente muy extraña que es que reconoce haberse equivocado en algunas ocasiones es verdaderamente extraordinario cuando escribe sobre su memoria fuertes dice escribí un artículo porque me lo pidieron sobresaliente cosas qué ocurre

Voz 1 11:55 en el periodismo adscribe si hubiera

Voz 0281 11:58 pido entonces célula fuertes lo que se ve el artículo hubiera sido otro y eso me parece

Voz 15 12:02 estupendo no o cuando cuenta hacia el final del libro como está le dan a Antonio Muñoz Molina

Voz 0281 12:07 marido el Premio Príncipe de Asturias y ella está allí la dice la dice una década señora derecha ya se pone firme y fenómeno que dice que te pongas a mi derecha no que te pongas Latitude

Voz 1 12:17 hago grandes regular es todo eso me divierte

Voz 14 12:20 mucho entonces el complejo infantil que se

Voz 0545 12:24 arrastrar durante toda la vida no ese monólogo final yo lo escribí para para el Festival de Bilbao que en principio todo el monólogo era un festival de humo no tenía aquí divertir a la gente pero yo siempre pienso que lo humor tiene que tener dosis algunas dosis de tristeza de melancolía para para lo que se para poder manipular las emociones del público no solamente son chistes hilvanados uno detrás de otro no entonces decidí en unas cuantas páginas escribir la historia va a tiros

Voz 1 12:56 los sitios no te van lo dejas muy claro también aquí una cosa es tener ese es afrontar la vida vivirla con humor que es indispensable proporcionó morir íbamos todos de pena y de tristeza ira otro sonó gracias

Voz 0545 13:06 me gusta me gusta desde luego vivido del del humor y que yo creo que soy cómica no lo que pasa que las personas que cuentan chistes no detrás hecho me cansan realmente no soy un buen público para eso pero si hablamos de cómicos eh así si hablamos de Giuly tema asigna el Chaplin de Gila de yo qué sé de o de Cervantes en el Quijote entonces sí me apunto la primera pero no lo chistes

Voz 0281 13:32 de todas formas una constante en en en el libro

Voz 16 13:34 también es hablar de de autoras

Voz 0281 13:37 Casio depuradas o por el personaje o porque por ejemplo hablas de Luis María Halcón no casi comida por el éxito de Mujercitas que luego muy poca gente ha leído o no o hablas de la propia sic Lindgren no queda nadie sabe quiénes son pero todos hay quienes Pippi Calzaslargas es un un autor autoras en este caso también pues ser Casio

Voz 0545 13:56 cursiva por su propio personaje no bueno es que en el caso de Louisa May al Kot encontré a una mujer súper interesante muy atrevida muy osada y para su época ID y que se convirtió en una escritora muy popular que era una cosa rarísima en aquel tiempo fui a su casa cuando estuve en Estados Unidos me acerqué a su casa vi esa casa tan tan austera en mitad del del campo de concluido un pueblecito de Concord esa pequeña esa pequeña mesita que daba al campo y que fue dando Escribió Mujercitas sabes lo que me encontré me encontré mujeres de muchas generaciones que iban allí a conocer la casita donde había escrito Mujercitas entonces yo creo que un autor al que ha influido a Simón de Beauvoir au a Patti Smith tiene que tener claro si algo tiene éxito

Voz 0281 14:45 otro lo de ser atrevida tiene su peligro del porque yo lo que cuentas de Concha Méndez a mí me dejó entre sí muy impresionado dos cosas

Voz 16 14:52 una que cuando dice

Voz 0281 14:55 se pregunta un hombre tú qué quiere ser de mayor dice capitán de barco oye le dice más que las niñas no hacen nada no puedes hacer niño no son nada ya no hacen nada y luego cuando cuentas que se va a Londres sin permiso de los padres y los padres para vengarse de ella a cuchilla un retrato que el había hecho Maruja Mallo con lo cual los padres perdieron un pastón desde luego que Maruja Mallo soy una pintora muy reanudada pero qué va

Voz 0545 15:18 variedad es tremendo lo lo que bueno es uno de los personajes como te decía que me dan más pena porque al fin y al cabo en realidad ha dejado hace muy poco de ser la mujer de Manuel Altolaguirre que es por lo que la conocíamos todo sí la verdad es que también tiene poemas ni notables y una biografía donde te enteras verdaderamente unas memorias donde te enteras ver verdaderamente cómo fue la vida de los exiliados como llegaron a México como como costosa cara a su marido adelante porque ella era la fuerte y su marido era el débil psicológicamente entonces hay para mí también tenía algo de justicia poética

Voz 1 15:53 yo por cierto el leyendo todos los los retratos los perfiles de de tantas mujeres en la la mirada de Elvira bueno te te sugiere te generan cosas no por ejemplo hablando de la película al sur de Víctor Erice yo les recuerdo en su momento a ver la vista con alguna dificultad mí me han entrado ganas de volver a ver la película sobretodo de leer la novela de lo que no entra ninguna ganas es de revisar el guardián entre el centeno que alguna vez hemos hablado aquí en la SER no pero pero ha excusado entrada menos ganas después de leer ya sé que hay que separar la fin la obra de un escritor por un escritor un artista de su vida ETA no sé qué pero el capítulo el genio y sus musas que cuenta cómo este tipo con cincuenta y tres años tiraba los tejos con cartas hermosas donde asumía el papel del personaje protagonista de la novela y hubo quién cayó en la trampa pues mira sabes que les den a mí me cae mejor sus

Voz 0281 16:46 novelas que bueno ya ya ya

Voz 1 16:48 mismo ahora mismo no lo no la repasarlas

Voz 0545 16:52 hombre lo que hay hay una cosa te has de ahí no desde luego a mí me me encantan los cuentos de JD Salinger pero hay una cosa terrible que es esta chica pasó el tiempo y cuando

Voz 1 17:02 es cuando su su

Voz 0545 17:04 que yo cuál fue su experiencia amorosa por así decirlo con J de Salinger iba a presentar el libro en una librería de Nueva York eran unas jornadas literarias toda la primera fila de escritores mayores que estaban allí para escuchar a otros novelistas se levantaron y se fueron yo creo que que sostienen no

Voz 1 17:27 que son mala persona y retorcida es una canción

Voz 0545 17:30 no yo aparte que en fin a muchos escritores han contado sus hazañas amorosas no pasaba nada porque ella contará su desgracia amorosa

Voz 0281 17:40 exacto fue irse con un señor

Voz 0545 17:42 sí sesenta años y realmente vivir un una experiencia denigrante eso no quita nada a los

Voz 0281 17:50 nos deja tampoco deberían ser grandes hazañas porque después de hacer sus hazañas con una O'Neal O'Neal se casó con Chaplín así que tampoco

Voz 0545 17:57 yo creo que eso le causó uno de los grandes un trauma fue uno de los grandes traumas de su vida las formas era un personaje extraño yo creo más en los cuentos de JD Salinger que en El guardián entre el centeno porque el guardián entre el centeno cuando lo lees te mayor y BSC adolescente que mira todo el mundo por encima del hombro pues piensas es un adolescente un poco gilipollas como hemos notado

Voz 1 18:20 a mi juicio por eso no bueno

Voz 0545 18:23 cuando tú eres adolescente quieres tener ese espejo porque tú también te crees muy importante y por encima del mundo no

Voz 1826 19:15 a las cinco y diecinueve cuatro diecinueve en Canarias y suena esta música de Eagles of Death Metal porque el trece de noviembre se cumplieron tres años del atentado en la sala Bataclan de París dos semanas antes estuvimos hablando aquí con Ramón González Él ha debutado en la litera dura con su novela paz amor IDC metal novela en la que habla cuenta de una dura experiencia personal vivir en primera persona el atentado y tener que lidiar con el estrés postraumático que le dejó aquello empezábamos la entrevista preguntándole cómo estaba

Voz 4 19:51 estoy estoy bien es un placer estar aquí es resulta que bueno contar contar esta historia hay que la escuché que la leáis

Voz 1 20:01 mañana en Hoy por hoy cuando Toni Garrido anunciaba que ibas a estar con nosotros por la tarde me preguntaba algún detalle del del libro de tu experiencia decía pues creo que lo más yo le he dicho creo que lo más importante casi que es el final que es la conclusión que decir mira

Voz 17 20:16 con todo lo que cuenta que le pasó hoy que vivió hoy

Voz 1 20:19 que sufrió al final la vida continúa la vida sigue es verdad

Voz 0561 20:23 sí no no queda otra que hay que seguir no en la novela tiene punto y final pero pero eso fue de las cosas más complicadas no poner punto y final porque porque en realidad bueno pues seguirán pasando los años si va a estar siempre ahí llevó con el paso de los años comprenderá también mejor no lo que lo que ocurrió esta noche como mis sentimientos mis emociones entonces

Voz 1 20:51 no exagero no con lo de la parte terapéutica de la litera

Voz 17 20:53 Tura además el tú lo cuentas en la novela no que una psicóloga porque no escribes esto te lo recomendó verdad

Voz 0561 20:58 sí fue fue muy importante además yo empecé a escribir dos semanas después del atentado en unos días con el estrés postraumático era muy fuerte altibajos emocionales la vigilancia yo me quedaba en casa no quieren salir me paseaba por el salón durante horas en un momento dado me siento a escribir y además de que es algo catártico yo suelto lo que tengo dentro por primera vez en dos semanas soy capaz de concentrarme por la noche cuando me meto en la cama digo bueno al día siguiente podría continuar la historia que qué voy a decir entonces es es muy importante porque por fin consigo trabajar no y recuperar la normalidad dijo que el el punto

Voz 0281 21:37 a finales el la lucha por el olvido y la primera palabra del título es paz me imagino que por casualidad pero lo que cuenta el libro entre otras cosas es lo difícil es pasar pasar esa línea no

Voz 0561 21:49 sí sí es es muy complicado gracias a a la escritura también lo que es lo que ha ocurrido es que he puesto una una distancia tan grande que al final no me creo que soy yo el que vivido esos ha quedado casi como una ficción

Voz 0281 22:00 eso está desde el principio en el que elijan ese es la idea de

Voz 0561 22:03 irrealidad edad de lo fantasmagórico

Voz 0281 22:06 me imagino que lo difícil es regresará al honor

Voz 11 22:08 mala a lo que bueno entendemos por realidad no

Voz 1 22:11 que no te crees que de ocurrir esto verdad exactamente incluso cuando te está ocurriendo no tu en ese momento hay primero tumbado luego mirando algo corriendo luego en la en la habitación todos ahí en cuclillas como fuera que es tu viéseis

Voz 12 22:23 te creías que te estaba ocurriendo eso

Voz 0561 22:26 siempre hay algo de denegación sobre todo al principio mucha gente creía que eran petardos yo durante un minuto minuto y me lo creí al principio realmente lo creí luego me pregunto cuánto había denegación porque cuando escuchas también gritos

Voz 12 22:44 bueno ves que no se detiene y hay que aceptarlo

Voz 0561 22:48 de la realidad hasta que no los veo como que el cerebro me me quiere proteger también de eso

Voz 1 22:53 Ramón González describe muy bien no sólo lo que ocurrió esa noche que el pudo ver sino lo que le ocurrió a él y a la gente que lo rodeaba después de pasar por esa experiencia ya es curioso porque hay una fase inicial como de euforia verá es sentirse como joder como elegido por haber sobrevivido no sé en qué momento se insta a la sentimiento de culpa por haber sobrevivido que eso también ocurre no sé si a ti te pasó mucho o poco

Voz 0561 23:17 es ese sentimiento en particular lo lo tuve poco sí pero bueno tuve la suerte de que sobrevivió a la gente que estaba entonces yo pensé al al al

Voz 1 23:30 de la lectura

Voz 16 23:31 en las primeras páginas digo ay ay ay ay ay qué

Voz 1 23:35 que los amigos de Carlos si ilusoria hay hay que alguno de esos no ha salido en al final sea dentro de todo bueno Rubaie suerte

Voz 0561 23:44 entonces pero tengo que tengo que dar gracias sí en cuanto al sentimiento de euforia es sincero más potente que recuerde la noche porque estaba ebrio de de de euforia a la adrenalina me sentía un elegido hay una parte en que digo que estoy levitando y no exagero estas verdades ancestrales que nombró queme

Voz 12 24:02 que me viene a la cabeza al alma

Voz 0561 24:05 Clemente uno de los momentos más potentes la noche sino de mi vida

Voz 0281 24:09 de todas formas yo creo que uno de los aciertos de el del libro es que Ramón lo cuenta en primera persona pero también el plural habla de diferentes personas y diferentes maneras de señor de reaccionar hay incluso el que cuenta chistes al rato hace bromas como si no como si no hubiera pasado lo que ha pasado pero también se nota rápidamente que es otro mecanismo de autodefensa como es como es como las

Voz 1 24:30 risas en los funerales no pero hay un momento que simplemente lo lo lo describo para lo para los oyentes con hayan leído el libro todavía yo recomiendo porque es un es un viaje a muchos lugares yo también justo cuando se está produciendo todavía el tiroteo y un grupo de de personas se han refugiado en una en una sala en una habitación que hay arriba uno de ellos dice habrá un bis a ver si acaban los terroristas y seguimos con el concierto esos claramente un mecanismo de autodefensa ante la desesperación

Voz 0561 24:58 además por por fraternidad deliberó y bueno logal salir me encontré a ese chaval que estaba derrumbado

Voz 0281 25:04 sí sí sí estoy hablando de auto defensa también hay otro momento del libro en el que él se pone muy Ramón se pone muy muy rabioso

Voz 1 25:13 eh por algo que escribió un

Voz 0281 25:15 académico no te va a decir que has cuál es lo es de los cuarto europeos defiende incluso a uno o a un grupo de de seguidores musulmanes So o no les hubiera pasado eso no hubiera hubiera lanzado rápidamente en vez de quedarse quieto si dejándose matar como corderos ahí te cabrear mucho eh

Voz 0561 25:34 bueno me gustaría contextualizar que es dos días después del atentado yo estoy en un momento de tensión extrema y bueno cuando veo estos tweets yo por entonces no tenía Twitter alguien me lo manda hirió que dice bueno que los mil quinientos se tienen que ver abalanzado sobre los kalashnikov es es es rabia pero la rabia el asiento por por qué nos llama como blandos que hay una falta fraternidad fue todo lo contrario hubo gente que dio la vida

Voz 1 25:57 por por

Voz 0561 25:58 por sus parejas nos ayudamos entre nosotros entonces la rabia viene de de esto de decir que no puede ser que sea tan insensible hubo mucha fraternidad hay gente que murió por la fraternidad y la idea es es es es a la rabia yo no engañan no es nada personal contra eh

Voz 1 26:16 no yo yo yo de decirte que lo leí en su momento lo he refrescado al Bayern tu libro tampoco lo entendía exactamente así pero sí es verdad es como la gente que justifica el el el Holocausto dice como nunca los judíos revelaron bueno es que en fin es que en la condición humana existe un deseo de sobrevivir intentarlo que sea propio de Vic es una cosa innata que tenemos en la cabecita sí pero Arturo

Voz 0281 26:39 lo que viene a decir es algo que yo creo que sí que es cierto que es que es verdad que por ejemplo en Occidente lo del terrorista suicida no existe no existe por lo que sea no existe aquí no existen terroristas suicidas en el islamismo existen terroristas creo que es eso lo que está hablando duro también

Voz 1 26:55 yo yo te quiero contar algo que a mí me provocó rabia leyendo leyendo tu novela Ramón es una conversación que tienes con una amiga a la que no ves desde hace tiempo y que claro que ella me efímeros muy mal amiga eh bueno pero ganamos mejor intención trate de buscar hacer un análisis político y tal no sé que acaba poco menos que que echando en cara que tendrías que darles gracias a los del atentado porque te han ayudado a cambiar tu vida que tu vida no te gustaba Jaime ello federal jeque lo confieso como le

Voz 0561 27:22 dos me dio mucha rabia eso yo veía que continuamente la gente me buscaba para que yo hiciese un análisis político o me me posicionarse no sé la gente no tenía además esa conversación en el águila es la definido como un meteorito que cae en la novela porque ella está entonces no ha hablado mucho de política es un meteorito que cae iré a mí me obliga a un contexto en el que yo estoy muy afectado y no quiero hablar casi a a reconocer eso que los terroristas casi que hicieron bien y que estaban en su derecho es momento muy duro y también de mucha rabia

Voz 0281 28:00 como pues bienvenido porque ahora como tengas éxito con el libro alguien te dirá aves que habían te ha venido

Voz 1 28:06 este mundo es así dijo qué tal te va lo de lo de las entrevistas de promoción como esta que estamos haciendo ya en en La Ventana cómo cómo lo vive Ramón porque debe ser una parte me imagino por un lado joder muy gratificante dije es tu primer libro tu primera novela está muy bien escrita la gente habla mucho sales en los periódicos es parte está muy bien la otro la de remover y rascar en cosas que tienes por ahí dentro como la ayer

Voz 0561 28:28 bueno yo estoy muy relajado y no por días relajado es duro hay entrevistas en que estoy más frío porque tengo que ponerme una coraza porque sino me han hecho durar del primer según

Voz 1 28:39 te la pongas porque tu psicóloga te diría que no tenga Béziers

Voz 0561 28:42 pero en general es está muy bien es cierto que no la estoy disfrutando como si fuera otro tipo claro de libro pero pero estoy muy contento y que bueno haciendo un máster también de de

Voz 0281 28:55 cómo tratar con los periodistas así que está siendo

Voz 0561 28:57 muy interesadas déjame que despida a Ramón

Voz 0281 29:00 como víctima de la bienvenida como escritor sí señor es que este libro se podía haber escrito de otra manera está muy bien escrito está muy bien contado está muy bien narrado con ese ese podía haber hecho más y Kevin bienvenido pero como escritor no ya como víctima

Voz 1 29:14 gracias

Voz 0561 29:14 se dé vergüenza no lo complejo de libro yo creo fue poner a distancia no escribir por ejemplo con las tripas

Voz 12 29:25 ser capaz de escribir un relato

Voz 0561 29:28 igual me han dicho que es demasiado frío yo yo de María más sobrio porque no quería sí

Voz 1 29:32 yo diría que sufrió sensacionalista nos moría no sería mi calificativo

Voz 0561 29:38 creo que era importante también ha puesto que sale tres años después hacerlo con con serenidad no también que que sea un relato que que

Voz 1826 29:46 eh

Voz 0561 29:47 qué quiere que que vaya con mesura hay ahí eso ha sido complicado luego ha estado muy pegado a la realidad ya había veces que salía de la psicóloga decía bueno ahora tengo que ir al libro a cambiar esta parte porque he comprendido mejor lo que me pasó sí eso escribir en paralelo y seguir recuperándose ha sido fundamental había aún meses en que yo no podía escribir porque estaba muy mal iban a que dejar la escritura entonces ha sido bueno escribiría estabilizar mi al mismo tiempo

Voz 1 30:15 sigues viviendo en París si sigo viviendo en París el exprofesor de español

Voz 0561 30:18 ahora sí profesor de español es verdad que cambias de español el instituto en en el sur en la banlieue de París estoy muy feliz

Voz 1 30:27 culto a tocar o a cantar

Voz 0561 30:29 no no en casa toco la guitarra pero no tienes ganas todavía no van volviendo pero alguien me decía hace poco que me dice es que no es culpa de la música no se boletines este rechazo digo sí ya lo sé que no es culpa de la música pero no no puede evitar exponer escuchas rock sobretodo oí volver un poco a esa noche pero algún día volveré a tocar porque qué vas a hacer esto

Voz 1 30:52 trece de noviembre

Voz 0561 30:54 quiero ir a bueno iré al instituto a dar clase con martes tres martes ir tengo clase con sus alumnos de tercero de la ESO daré clase y les enseñar español que bueno será intentaré que sea como un día normal dando clase después de clase preguntándole si se necesitan ayuda que vengan a verme a la sala de profesores

Voz 12 31:15 aquí así quiero que sea

Voz 18 31:20 la

Voz 2 31:24 la Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana no no en la radio

Voz 0470 31:36 es que no han cambiado por fin de hora antes íbamos de madrugada bajo el que la gente dijo hay que tarde es a la una y media de la noche tal después del Larguero pues por fin la radio por pinos puesto en otro sitio quizá las cuatro de la mañana tras el programa despertador Pepa Bueno

Voz 8 31:51 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna en Oh My Lol con David Broncano

Voz 12 31:59 no somos youtuber síguenos también en nuestra aplicación

Voz 8 32:02 cadena SER punto com o postureo cero sacar de Nasser

Voz 12 32:08 las cosas son como son hasta que un día algo cambia de buenas a primeras

Voz 4 32:15 esta temporada en la Cadena Ser el día comienza a las cuatro y media de la madrugada de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir de buenas a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación Mabel Capel hacer hay un chiste o qué tipo de Yeste

Voz 1 32:38 te quita la musica es que lo pensé

Voz 1995 32:40 oye pero tú sabes porque este programa Se llama hoy por hoy existe esto fue una entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo a Paul McCartney cuando acabaran de grabar la entrevista McCartney dice hoy esto cuando cuando es admitir dijo Iñaki hoy por hoy

Voz 19 32:57 mí me Arguiñano porque había no es muy amigo

Voz 8 33:06 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por hoy punto es Cadena SER

Voz 6 33:16 hay una radio sin relojes eres podido la Liga del aguacate matinal sobrepasan quizás debas actualizar

Voz 20 33:22 así que habrá que nos esté escuchando y pienso bueno es están olvidando del aguacate salmón que también son las estrellas de de Instagram bueno no es que nos estamos olvidando que consideramos que esos muy de dos mil dieciséis o de unos diecisiete

Voz 2 33:38 Carlos Cano Cadena Ser punto com

Voz 12 33:42 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa emisora inician la Cadena SER lleva muchos años acompañando muchos años contigo tal vez demasiado no perdón digo que tal vez demasiado después ya habría que tanta ser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER pero nombre que que que que broma hombre quebró bueno penosa sustracción Cadena SER

Voz 21 34:14 estaremos siempre con que cara

Voz 12 34:16 la queda al idiota al locutor la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 35:00 esta música esta música ahora mismo es un trampantojo porque ahora van a creer que enseguida va a empezar a hablar Nieves Concostrina sí pero no la escucharán pero no en su acontece que no es poco en diciembre la invitamos para hablar de su último libro pretérito imperfecto

Voz 11 35:20 yo por ejemplo le preguntamos por qué Cleopatra pasó a la historia con esa fama de mala cara entre otras cosas primero

Voz 1 35:29 ha tenido otra crónica digamos hombre

Voz 1626 35:31 gentes a los señores tenían derecho a elegir pareja novia o mujer pues para sus alianzas de Estado pero si eso lo elegía una mujer pues es este una una pingüe directamente no

Voz 12 35:44 luego la la propaganda de la propaganda que tuvo que tuvo Cleopatra en Roma

Voz 1626 35:51 porque porque fueron a por ella directamente pues fue siempre presentarla como si fuera una cascada a una prostituta siempre yo no si esa manía de siempre aparece con una teta fuera no se fían no pero Cleopatra en toda en todo el arte parece que no te te afuera y una unas pide la culebrillas como si fuera una lagartija pero sí las de media dos metros y pico que luego ya se ha demostrado que no fue nada

Voz 0281 36:13 tiene muchos haters tenía muchos no

Voz 1626 36:15 pero no es todo un no es todo un invento fue una propaganda contra contra que leopardos en Astérix

Voz 1 36:21 sacan su nariz su hermosa nariz que por cierto hablando de los romanos y del Imperio Romano hoy los banquetes que describe Said a mí en fin pueden compararse con las estrellas Michelín de ahora pero muy apetecibles no me parece en cambio lo que comía digamos el pueblo el vulgo con una dieta bastante sensata si mucho más equilibrado además

Voz 1626 36:39 pues que les gustaba lo a los ricos les gustaba comer cosas exóticas los banquetes romanos y comía Tendillas de Cerda lenguas de flamenco

Voz 12 36:48 de flamencos de lo que no de los que tienen que ser la bomba creía que los creía que tu perfil de tan rica

Voz 23 37:00 y no había

Voz 1626 37:02 una cosa muy graciosa en los banquetes romanos eso me llamó mucho la atención y es que cuando tú invita basa a alguien bueno primero Intel tenías que intentar que te invitan Ana

Voz 1 37:11 voy a hacer es tomar una pugna

Voz 1626 37:13 Marcia que te invitarán a cenar y pegarle un buen banquete porque lo importante era la escena ni la comida en los desayunos Barcenas no lo más grande que el anfitrión tenía derecho a dar tres clases de vino distinto muy bueno a lo más amigos muy regular Cillo a lo menos iban pues un tetrabrik con gaseosa ha los que les apetecía sí sí y además tenías que aceptarlo así no

Voz 12 37:37 tú te imaginas según pone usted toma el reserva el crianza ya tiene

Voz 1626 37:43 no Sabine perdón

Voz 0281 37:45 hay uno de los episodios del libro que es el que cuenta

Voz 1 37:49 bueno la historia de tienes

Voz 0281 37:50 dos de Agatha Christie como si en una canción de tintes racistas y como yo creo que ahí aprovecha Nieves cómo aprovechan muchos de estos episodios para meterse tu opinión sobre sobre los tiempos bendito así malditos que vivimos y como la correción política ha hecho que ese título fuera cambiando por ejemplo en Estados Unidos donde mientras el Cúcuta plan hacia de las suyas decían que no que Diez negritos no que esto tenía que llamar con el último verso de la canción en la que estaba basada que es solo

Voz 1 38:19 pero uno no quedó ninguno hoy no pero lo no

Voz 11 38:21 a ninguno sino que lo conté hasta hace poco te hace poco porque era porque fue un fue un

Voz 1626 38:31 locura osea Agatha Christie saca Diez negritos y a los americanos a los yanquis les parece ofensivo lo de Diez negritos de hecho además no se os habéis fijado pero en la película aparecen no pudieron salir negritos salen inéditos invito yo recuerdo sé si sale sí verlas y revisa es la película Diez negritos que aquí se llama atiende gritos pero hay una hay un un adorno donde van desapareciendo los no gritos son invito son unos benditos con taparrabos y plumas porque no se podía usarlo de Diez negritos hay un follón en la película porque ya no sabes por qué porque aparecen indio cuando la película se llama Diez negritos porque la canción que aparece detrás de la puerta es la canción Diez negritos pero luego nadie se refiere a los negros sino a los indios es un follón

Voz 1 39:16 llegamos con la censura menos incesto pero sin no

Voz 1626 39:18 a cargo sin embargo estaba cargándose a los a los a los negros Cuco están a día sí día también pero les preocupaba que

Voz 1 39:26 luego la la política uno no les trataba si es una puestos a hacer monjas nos cuentas los ingleses han acabado llamándoles también como la título americano y que en España también en Cataluña Osama de un Graves engañosa Mateo Negrillos pero en Euskadi ya que yo no

Voz 1626 39:45 dilo tú uno que era lo dice

Voz 1 39:47 al Eric ERE GERA tu pues eso es tampoco y no queda

Voz 12 39:50 ninguno

Voz 1 39:53 a me gusta va contra la historia del del Brexit todo Stereo este follón otra de las historias del libro Éstas son muy interesantes toda luego nieve mete ahí su su cuñas humano en su cuchara pero de la historia de de Inglaterra con el opio eso hay que saberlo también porque escribe Nieves que casi con toda seguridad el mayor narcotraficante de la historia no ha sido Colombia que podría no ha sido Reino Unido ha sido rico con él se va el opio cuenta

Voz 1626 40:19 el Pablo Escobar no le llega el zapato la reina Victoria con todo su golpe de educación victoriana útil en Reino Unido utilizó la misma táctica que utilizo Pablo Escobar en Estados Unidos enganchar a enganchar metió la cocaína por Miami los enganchó a todos y a partir de ahí viejo que el negocio creciera eso mismo hizo Reino Unido con el opio en China Reino Unido tenía el monopolio de la producción el cultivo el almacenaje y la venta de opio tenía todas la exclusiva de India entonces para presionar a India porque no perdón para presionar a China porque no se no sea venía unos acuerdos comerciales que que que exigía Reino Unido con China pues dijo pues te voy a enganchar a toda la población te voy a destrozar el país te voy a dejar a todos colgó perdidos y ahora veremos si negociar o no ese remontaron las guerras del opio entonces lo del opio

Voz 1 41:09 la primera mil ochocientos cuarenta no pero sí el Comisario imperial leyó una carta a la regla por favor no meta hay más opio no hizo ni puñetero caso

Voz 1626 41:20 nada no dijo cómo es posible que en Inglaterra esté prohibido fumar opio está introduciendo de un cinismo de una hipocresía y la reina Victoria dijo eh

Voz 0281 41:33 me gusta mucho como Nieves va va va buscando los pequeños detalles que hay detrás de las grandes historias me ha llamado la atención por ejemplo el que nueve Aman nace el reporterismo gráfico que habla del atentado a Alfonso XIII no la bomba metían un ramo de flores de Mateo Morral pero también contra estas cosas no cuenta que hizo ese día donde fue con quién se peleó que una pelea que tú como la presenciaron Gómez de la Serna hay Pío Baroja y entonces después Pío Baroja cuando dijo Eva pero si este tío si este tío es el que he visto yo ayer peleándose en un bar pues quiso ir incluso al depósito de cadáveres a haberlo cuenta una cosa que me hace mucha gracia que es que ese nacimiento el reporterismo gráfico es la primera vez que el diario The en aquel caso publicó una foto del del momento no de la explosión de los caballos en general es que el que hizo la foto era el hijo de Mesonero Romanos uno de los gran es de los grandes cronistas de no estas esos detalles Le dan una perspectiva muy grande a estas historias no

Voz 1626 42:27 sí porque a mí me gusta la letra pequeñita de las de la de la Historia no a mí me da mucha perspectiva también porque de la historia oficial así nos ha ido con la historia oficial entonces intentó buscar yo no descubro nada nuevo por favor está todo hay publicado no sólo pero solo intento fijarme en eso

Voz 11 42:43 pues la luz en otros sí que me que me dais

Voz 1626 42:45 esto no lo han contado esto porque no se conoce y estoy eso me fijo mucho en eso

Voz 0281 42:50 el tono porque es ahora que dices la letra yo lo de que la letra con sangre renta me ha espantado siempre pero si cambia sangre por risa

Voz 1 42:57 yo estoy entra muy bien porque si te divierte si

Voz 0281 43:00 yo creo que va en contra de esta crispación

Voz 1 43:02 el aquí y ahora y Roberto Si a Nieves no que se lo sabe si os lo comento a cualquier oyente de La Ventana que Fernando el Católico una vida sexual las diez de la Hoz buenos una muy ajetreado muy amable

Voz 12 43:18 pero la tuvo como que si la tuve Taba desatado estaba ahí estaba disparatados siendo el católico digamos tan católico

Voz 1 43:26 está

Voz 12 43:28 disparatado porque es que necesitaba cuando par la tuvo ya no

Voz 1626 43:32 en su señora sino con la novias que iba persigue

Voz 12 43:35 no porque iba detrás de las faldas por la corte cuando Isabel no no no no lo tenía controlado

Voz 1626 43:40 pero en cuanto en cuanto Isabel casco Él se fue enseguida ese caso como con Jermaine Defoe pero como eso parece una marca de Patti

Voz 12 43:49 en ese caso

Voz 1626 43:51 con germana de fue el cincuenta que ya dieciocho pues esa Tau pero además desatado porque necesitaban un crío porque él quería separar las coronas de Castilla no entonces necesitaba un crío para dejarla en la Corona de Aragón dedicó bueno la viagra de la época era eran los cataplines testículos de toro en celo machacados con cantar Irina que era la

Voz 1 44:16 no es un beat

Voz 1626 44:18 eso Fosforito

Voz 1 44:21 el jefe de las historias de este libro de Nieves Concostrina está dedicado a un fenómeno muy muy particular que es el tráfico de reliquias es uno de los negocios fue uno de los negocios más boyantes va ya por la Edad Media no de Constantinopla por ejemplo madre del emperador Constantino dice abro comillas pilló un vicio con esto de la arqueología bélica de Nieves quería preguntarte cuál es porque ahí tiene que haber un ranking cuál es la lista la clasificación de las reliquias más impactantes y singulares tú les la pregunta no yo ya lo sé pero me gustaría que lo cuentes

Voz 1626 45:00 pues es lo más lo más es todo lo es todo muy todos lo de las reliquias es absolutamente estrafalario porque son todas falsas todas absolutamente todas y además lo digo

Voz 23 45:09 que es verdad pero

Voz 1626 45:13 el prejuicio llegó a haber ocho preposición de Jesucristo osea no nos salen las cuentas

Voz 11 45:19 ni de ocho ni de ninguno y además bueno igual es aquello que la multiplicación de los penes y los paros

Voz 12 45:23 los o las mutaciones que provocan dura si el plutonio pero lo más absurdo es el debate que se produjo

Voz 1626 45:34 es que dijeron si de verdad existe el precio que pasó con la resurrección claro es el único elemento orgánico de Jesucristo que quedó en la tierra o resucitó con él se unió a Jesucristo no se unió mira a solucionar el tema muy fácil los robaron todos dijeron Se nos han perdido los prejuicios y ahí se acabó hicieron desa

Voz 1 45:53 pero hay reliquias incluso del Espíritu Santo un huevo

Voz 1626 45:55 el visto bueno no no hay porque también se que se han retirado ya estaba Alcer estaba el cerebro

Voz 11 46:00 lo de San Pedro Toledo desnudo no se estaba listo un esto en la catedral de Murcia guardan también un estornudo de San José por logros de la barba dicen que en Nápoles guardan lágrimas de Maradona y cuando la GPS escandaliza habilitado tan lejos no no pero eso es más real seguramente es una lágrima de Maradona y seguramente igual de falsa luego

Voz 1626 46:20 en Roma tienen el adicto del Niño Jesús también sea yo que sé es que esto

Voz 23 46:26 todo tal tal locura que

Voz 11 46:28 que bueno pero eso cuentas que pone siempre Dios el

Voz 1 46:31 hola siempre siempre yo no quiero que nadie

Voz 1626 46:33 sí hay tantos dioses que no quiero yo que nadie pueda decir madera porque éste lo ponen mayúscula o no pues yo puesto todos en minuto

Voz 1 46:42 por qué hay tantos

Voz 1626 46:44 la uno tiene derecho tenerles y cada uno tiene derecho a creer en el suyo y cada uno tiene derecho a decir que todo son mentiras porque aquí derechos son los de todo

Voz 0281 46:51 hoy Alberti contaba que intentó reconciliar en Argentina

Voz 15 46:54 va a Juan Ramón Jiménez con

Voz 0281 46:57 me de la Serla estaban distanciado bueno Juan Ramón Jiménez era republicano Gómez de la Serna sabía que bueno Ana Gómez de la Serna entradas lo ya voy cuando estaba subiendo después de mucho negociar estamos viendo por la escalera Isa salió Juan Ramón ley Jobs que te mira Dios se lo han quitado ya todo en esta vida menos la mayúscula tus en las quitado o le pones la mayúscula adiós a mi casa no subes no se volvieron a ver nunca más

Voz 6 47:24 no importa si juegas por los treinta y cinco mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es que cuando compras el cupón diario en la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen ya ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo

Voz 12 47:47 qué te importa

Voz 8 47:49 feliz dos mil diecinueve en Hipercor y El Corte Inglés hemos preparado una gran selección de ofertas que son un auténtico regalo del veintiséis de diciembre el cinco de enero tienes un robot aspirador rumba que antes costaba novecientos noventa y nueve euros ahora por sólo seiscientos noventa y nueve además con financiación en doce meses con nuestras tecnoprecios Hipercor y El Corte Inglés feliz dos mil diecinueve

Voz 24 48:11 hola

Voz 12 48:16 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 48:27 mil tipo autor última novela que repasamos César Pérez en los presentó una doble historia negra de espías al mismo tiempo una novela que lleva por título todo lo mejor empieza así