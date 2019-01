La Ventana (01/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1826 00:00 seis de la tarde las cinco en Canarias a esta hora empieza en Brasil la ceremonia por la que tomará posesión el nuevo presidente del país el ultra Yair Ball sonaron José Luis Sastre buenas tardes hola Roberto a estar es ahora la toma de posesión luego será el desfile todo Victoria García en medio de un despliegue de seguridad sin precedentes

Voz 1071 01:53 de la política el Partido Popular va a pedir a la presidenta del Congreso Ana Pastor que cada vez que algún diputado en el Congreso se refiera a su partido como corrupto retire esa expresión del diario de sesiones Inma Carretero

Voz 0806 02:04 la presidenta del Congreso abrió la veda y ahora el Partido Popular quiere mas en diciembre pasado Ana Pastor anunció que iba a retirar del Diario de Sesiones de la Cámara las palabras golpista y fascista que se intercambiaron PP Ciudadanos y Esquerra Republicana de Cataluña a los populares no les gustó mucho esta decisión pero ahora pretenden que la presidenta también Torre del Diario de Sesiones el calificativo corrupto con el que algunos grupos se refieren al Partido Popular así ha explicado a Europa Press la portavoz Dolors Montserrat que defiende que en adelante va a hacer valer esta posición por mucho que pueda desvirtuar la reproducción que se hace de los debates en el Congreso entre sus ciento treinta y cuatro diputados explica la portavoz del PP no hay ninguno acusado de corrupción

Voz 1071 02:47 en los deportes Marta Casas arrancan con la noticia de un fichaje bueno esta

Voz 1509 02:50 Ares buenas tardes si en este primer día de enero se abre el mercado invernal ya hace unos minutos ha confirmado el primer movimiento la salida del delantero colombiano Luis Muriel del Sevilla rumbo a la Fiorentina se marcha cedido con opción a compra llegará mañana a Florencia para pasar el reconocimiento médico por lo demás tarde de fútbol en la Premier League acaba de terminar el partido del Arsenal de Unai Emery los gunners sean impuesto por cuatro goles a uno al Fulham antes el Lester ganaba al Ewerthon ya en media hora comenzará el último partido de la calle de la tarde Cardiff Tottenham en tenis García López ha pasado

Voz 4 03:18 segunda ronda en el torneo de la India Granollers

Voz 1509 03:20 ha caído en Doha al igual que Silvia Soler que también ha perdido en Auckland

Voz 1071 03:24 es todo por el momento la información sigue en La Ventana y en nuestra página web Cadena Ser punto com cabe eh

Voz 1 03:31 servicios informativos

Voz 10 04:25 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 04:53 la A seis de la tarde y cinco minutos las cinco y cinco en Canarias en esta edición especial para el uno de enero del dos mil diecinueve aquí en La Ventana en la que estamos repasando en la primera hora lo hemos hecho con las grandes historias con personajes increíbles que hemos tenido la suerte de compartir con todos ustedes que hemos conocido este año aquí cada cada tarde pues cerraremos como es habitual con la música también hemos hecho un repaso de alguno de los libros y sus autores pero esta es la hora natural es martes y esta es la hora natural de del plató televisivo de Mariola Cubells por él que han pasado los actores actrices también gente de la producción como fue el caso de Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés que son alma pater iraquí de es todo me la creación de esa productora de esa fábrica de series que es Bambú estuvieron Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés aquí haciendo balance de sus diez años al frente de esa productora que tantos títulos ya verán cómo les suena practicamente todos que tantos títulos ha dejado en la afición oye vamos a hablar de de su carrera su matrimonio trabaja trabajan juntos son gallegos tienen mucho

Voz 6 06:04 que ver con esto que a mí no me gusta hablar Bush

Voz 1826 06:07 de boom porque parece que eso

Voz 12 06:09 de de utilizar el término éste

Voz 4 06:13 de fondo más algo que va a pasar y después evapora no no me gusta hablar de burbuja sino de de la trayectoria ascendente ya hasta que cotas que que ha alcanzado la ficción en nuestro país no están aquí además para quedarse ellos y otros muchos pero bueno ellos son rara avis ahora hablaremos

Voz 1826 06:32 ya he llamado venga seguida enseguida tendremos que comentar con ellos también una de las noticias del día

Voz 4 06:38 el entorno que es la

Voz 1826 06:41 la llegada de establecer en

Voz 4 06:43 Madrid y la primera sede de producción en Europa Europa va a su cuartel general aquí no lo va a estar yo no sé cómo lo verán ellos se lo preguntamos ya ello Ramón Campos estamos a Fernando Valdés qué tal muy buenas tardes de ellos

Voz 1826 06:56 Ellos son Bambú Producciones y ahora enseguida Marta Esteve ha hecho un informe sobre lo que significa Bambú Producciones lo que lleva el sello de Bambú Producciones en la historia reciente de nuestra televisión esto esto

Voz 13 07:10 estado

Voz 7 07:15 resumir diez años en la vida de alguien no es fácil pero si esos diez años están plagados de éxitos la tarea no es tan complicada por eso vamos a tratar de dar unas pinceladas de la historia de bambú para empezar desaparece pida una temporada trece capítulos para contarnos una historia de Patricia Marcos una joven que desaparece la noche que cumplió los dieciocho

Voz 1 07:39 ya verás cualquier día no vuelvo no tendremos ver como el dichoso papel

Voz 7 07:47 a ella le siguió Guante blanco una serie de policías y ladrones que no gustó lo que se esperaba

Voz 14 07:54 Bernardo Valle profesión ahora mismo

Voz 6 07:56 lo

Voz 14 07:58 el cesión antes de jubilarse

Voz 7 08:01 doctor del Cuerpo Nacional de Policía y cuyo fracaso sirvió para poder después disfrutar de series como Gran Reserva

Voz 15 08:07 en tiempos complicados en el futuro incierto tiempos en los que hay que vivir el presente sin olvidar nunca el pasado hay que disfrutar el momento me importa lo que pase al día siguiente

Voz 7 08:20 hispania Imperio Gran Hotel o bajo sospecha

Voz 1 08:30 sí que estamos a punto

Voz 17 08:32 todas las pruebas han llevado a callejones sin salida

Voz 7 08:34 el camino a veces ha tenido algún traspiés o tropezón cómo se podrían considerar series como refugiados o la embajada

Voz 17 08:43 pero no acabo de entenderlo señor Candelas el embajador Salinas medio o no medió para que usted consiguiera la concesión

Voz 18 08:51 yo no lo visto teoría delante de mí no movió un papel

Voz 7 08:56 pero está claro pero como sello quién está haciendo este resumen prefiero terminan en alto que se dice y me quedo con la miniserie El caso Asunta o el papel de los medios de comunicación en los juicios con jurado popular

Voz 19 09:09 yo lo llamo había equivocado toldos por favor como usted se encontraba aquí no a nosotros jamás

Voz 20 09:15 con la elegancia la alta costura

Voz 7 09:18 el amor de las Galerías Velvet

Voz 1 09:21 cariño consciente de Alcaide hasta donde lo vamos a seguir llevan vais a ayudar a que si Icon

Voz 7 09:29 calidad que fue el mundo de la droga y el narcotráfico en Galicia me quedo con Fariñas

Voz 1826 09:38 pues eso diez años tanto trabajo resumir los y condensar los aunque ellos son ellos son contadores de historias sobre todo pero resumirlo y compensarlo os veía muy atentos y hasta emoción

Voz 21 09:48 dado escuchando si es que este primer más el bonito recordar que de cada una de esas secuencias que íbamos escuchando el momento y la verdad que que que puede recordar bastante bien y que lo que acabamos el momento en el que lo montamos

Voz 0532 10:01 sí incluso algunas actores que oye sólo la música no como te transporta a la música ese momento King era su deseo

Voz 22 10:08 a medida que estábamos haciendo que acabamos llegar a Madrid que no sabíamos lo que iba a ser de nuestra vida

Voz 0532 10:13 es que el impacto fue muy grande la verdad el aterrizaje fue lo bestia en torno a vosotros teníais de Galicia pero ya con allí con cierta solera

Voz 0098 10:22 bueno pero en realidad más desde una oficina no notan todo en primera línea de fuego como productores más Ramón escribía yo forma parte del del equipo de desarrollo entonces Davos realmente protegidos y lejos de un rodaje la verdad

Voz 0614 10:36 he hecho una serie como ejecutivo en además

Voz 0098 10:39 la aquí a Madrid era como ir a la Champions

Voz 0614 10:42 de repente me encontraba comiendo helado Imanol Arias decía la y esta serie está en nuestras manos si tenemos que hacerlo bien que mira al que hemos bien volvemos Payá

Voz 1504 10:50 a mí me pasa una cosa yo siempre cuento de Ramón es la primera vez que yo leo y fue en el Festival de Vitoria hace ya bastantes años en una de supongo que tus primeras apariciones allí y recuerdo la rueda de prensa la natural no no era habitual que en productor ejecutivo hablara con tanta naturalidad con tanta sinceridad a veces con una excesiva franqueza de los procesos productivos y a mí me sorprendió gratamente porque no se noté que había algo ahí había un germen de algo diferente en el mundo de la tele a la hora de producir yo no sé si vosotros sois conscientes de esa de esa ese hecho diferencial de bambú a otras a otras productoras quizá más mastodónticas con otros procesos

Voz 0098 11:33 a lo único que sí puedo decir que hemos cuidado mucho en estos diez años siempre digo que egoístamente es que fuese realmente una productora familiar sea ni por más que han pasado los años que hemos tenido nuevas oportunidades y que bueno la verdad tenemos la suerte de que no hay nido las cosas bien hay algo de el poder abrir la puerta de la productora hay sentir que estás en caza que que eso ha hecho que todo siempre ha estado en contacto en contacto con con la tierra no con con realmente lo que nos rodea

Voz 0614 12:04 si cualquiera cualquiera en la productora nos puede decir lo que piensa y sobre todo el núcleo duro que yo llamo de decir lo que piensa llenos pueden eso por esperar una bofetada de realidad de que no estamos equivocando nadie se corta de nuestro núcleo duren difiere los travieso muy importantes

Voz 0098 12:17 aquí algo que yo creo que a lo mejor porque nos lo transmiten las cadenas nosotros hemos entendido siempre el negocio que la productora está al servicio del que paga de algún modo es decir de la cadena que contrata pues una Segi es una producción delegada entonces aunque tú creativamente lucha es lo más grande en el fondo es un servicio entonces no puedes tampoco empecinarse en algo que que uno no quieres como yo siempre digo que quiero ir a comer jamón y me incompetente que me tomen una tarta de chocolate digo mira es que no me gusta tarta de chocolate yo quiero pagar por un plato de jamón y ahí sí que hemos trabajado muy mano a mano con todas las las direcciones de las cadenas hemos hecho siempre el trabajo muy conjunto muy muy en equipo y eso yo creo que fue un poco diferente más allá de cómo abordamos los proyectos

Voz 1826 13:03 oye y qué culpa tiene de que hayáis conseguido haceros con una marca un sello una forma de trabajar para que os distinga hombre ya sé que el público a lo mejor no no entra en eso nadie es de si esto lo pero os suena les suena al público al menos sí que tenéis un un sello un sello no como decía un ADN de cara a los que os compran y contratan que que que son las televisiones porque en esta retrospectiva Marta Estévez decía bueno Eagle es que a mí no me gusta hablar de fracaso pero Guante blanco Guante blanco no fue lo que esperaba

Voz 4 13:30 el que fuera pero fracasó y me encanta su fracaso no no quiero hablar bueno casi un fracaso de

Voz 1504 13:37 audiencia porque eso no de calidad

Voz 4 13:39 de la producción claro pero pero fíjate

Voz 22 13:42 de guión era un gran error

Voz 4 13:44 era una serie que nosotros cuando pero eso te sirvió para mucho para para para para todos no es el fracaso de guante blanco dramón cuenta porque yo te pregunte una vez porque había fracasado y me encantó tu respuesta ver si subió muchos eh

Voz 23 13:57 no sé si si voy a saber todos los puntos

Voz 0098 14:00 por eso era uno era una mano que pensamos en nosotros mismos sino del público a mí me vi Hamon que faltaba un malo

Voz 0614 14:10 a ver esa es una de las claves que que Nos dimos cuenta en el análisis faltaba un gran malo pero a la que el espectador se tu quisiese que los personajes ganasen eran todos buenos y una serie de buenos es muy aburrida porque no te lleva a ningún lugar cuando cuando además quieres hablar de ladrones y policías

Voz 24 14:25 mi vida empieza dependerá de Reina que tanto mareante por decido yo la vida no hay nada sí

Voz 1826 15:33 la afición Televisió en este país ha vivido un gran año desde luego también el entretenimiento hablando de creadores y de productores que pasaron por aquí por el plató de Mariola Cubells tire Rubira el director de de ball que estuvo La Ventana Nos habló de sus comienzos en el mundo de la tele claro entre otras cosas también estuvimos comentando algo relativo a Operación Triunfo retorno por el que él por cierto hornos confesó que no daba New hay mucho la televisión para para y para disfrutar hay mucho donde donde elegir y además oye yo estoy en realidad parafraseando a uno de los hombres que es nuestro invitado de esta tarde a quién has extraído que tiene las ideas más claras que que su cabeza pie

Voz 4 16:18 esa esa misión tiene una cabeza

Voz 1826 16:21 en ese el abajo firmante de tantos éxitos de tantas cosas que lo hemos visto en televisión y que está los estudios de Radio Barcelona tiene Rubiera qué tal buenas tardes

Voz 1504 16:30 hola buenas tardes pues muy bien no sólo que llevamos detrás de ti y no sé cuánto tiempo para que te acercas a ver

Voz 4 16:37 que para los de decirlo no los martes es un día muy malo para mi baile

Voz 26 16:41 Martes que martes nosotras durante temporada y es verdad

Voz 4 16:44 ah es porque no secreto

Voz 26 16:46 tenemos la grabación de Tu cara me suena y entonces estoy allí grabando Tu cara me suena bueno pero reconoce que tiene

Voz 0098 16:54 sufrimientos Whatsapp míos pidiendo la venta

Voz 23 16:56 si no no sé si yo ocho acento

Voz 26 16:59 es contestando de si este día puedo luego te hoy no no ahora no

Voz 1826 17:02 ya los planes cambia los planes ya sabéis

Voz 26 17:05 sí ya sabes que en televisión una planificación a prueba de hierro se a prueba de bala osea todo está planificado siempre no hay nada que te sobresalto de que te muevas los planes

Voz 1826 17:15 oye vamos a hablar de de la televisión de la carrera de tiene Ruvira de lo que ha hecho de lo que hizo de cómo ha estado

Voz 4 17:21 claro a la trayectoria ya se puede hablar su trayectoria tienen que te estás jubilando tengo ganas se pero

Voz 1826 17:30 sí sí que sí que es cierto que eso parece que está en contradicción con el rostro este jovial juvenil alguno diría que cuasi infantil que que luce siempre tiene Rovira a más de uno le puede sonar un poquito pretencioso él hablar de avión biografía de la carrera de tiene Rovira

Voz 26 17:46 yo te cuento mira este sábado hecho cincuenta y cinco años

Voz 4 17:49 claro era muy festival era muy fastidia

Voz 26 17:51 antes empecé muy jovencito en esto antes de los dieciocho ya estaba trabajando en la radio y a partir de los diecinueve veinte empecé en la tele no entonces era muy duro porque con imagínate si ahora tengo cara de crío cuando tenía veinte años y entonces me costaba mucho que me tomaran en serio no entonces mi deseo siempre era hacerme mayor ya por fin que que me salieran canas que pasara algo porque la gente no me tomaba en serio

Voz 4 18:14 tampoco meter en si no pero quiero ahora tu deseo es es seguir haciendo te Manolo mi deseo jubilarme ahora no

Voz 26 18:24 me mide Mi deseo es que se seguirá haciendo cosas que me gusten cosas que que me apasionan yo tengo la gran suerte que cada día me levanto y nunca me ha dado perecer a trabaja que quieren oye vamos

Voz 1826 18:35 a repasar cosas de de lo que ha hecho tienes Rubira

Voz 4 18:38 bueno en alguna estás tú Roberto claro lo que pasa es que hoy eso es que yo

Voz 1826 18:44 no no hemos encontrado algún sonido que seguro que si os lo hubiéramos

Voz 23 18:47 pedido tiene Rubira se refiere hace ya diecinueve años

Voz 1826 18:50 yo te imagínate en el candelabro

Voz 4 18:53 pues fue un verano después de que hicieron se acuerda que no me acuerdo exactamente yo hice primero el pueden superar fue que fue

Voz 23 19:00 el el el puente entre entre Crónicas marcianas

Voz 26 19:03 después vino el creo el más madera aisla

Voz 1826 19:06 eso con medio después bienestar

Voz 26 19:08 vosotros en el cambio de no

Voz 1826 19:11 no pero vamos a remontarnos primero sólo para una cosa que no tiene que ver directamente con la con la carrera de tienes Rubira pero ya que estamos aquí en televisión es que se ha cruzado una efeméride el camino vosotros sabéis que estabais haciendo un día como hoy de dos mil ocho hace hace diez

Voz 26 19:26 yo idea evidentemente muy buena no

Voz 1504 19:29 no pero como sede lo que vamos a hablar estaba haciendo lo que tú supones que estaba haciendo

Voz 1826 19:34 sí capítulo final de una de las ficciones que han marcado nuestra vida capítulo final de Los Serrano

Voz 27 19:42 bajo el sol abrasador un día una posta sabía que aquel día

Voz 7 19:54 a fue el final desde luego el final de un sueño aquí nunca mejor dicho cinco millones e cinco billones hizo variedad ahora matarían por ese veintiocho con cinco buenos la verdad es que era eh

Voz 1826 20:04 aquellos tiempos eran otras cuotas también el

Voz 7 20:07 es verdad que fue un hito como los éxitos que ha tenido tiene perra

Voz 28 20:10 eh en las series de Fitch

Voz 7 20:13 y sobre todo yo creo que ha pasado más al imaginario colectivo por ese final tan Saavedra no yo no lo vi

Voz 29 20:21 no viste final pero sabe que hablamos y sí sí sí perfectamente de qué habláis ir y a la serie

Voz 26 20:26 ahora por ejemplo tampoco me situada en el tiempo que tren

Voz 29 20:29 en dos mil ocho

Voz 7 20:30 pero de yo siempre digo que nos hemos reído mucho de ese final de Los Serrano más exacto mira cómo no está y Carles Francino después rebatir y luego viene Eloy

Voz 0098 20:41 Nos hace una cosa similar y nosotros decimos que gran

Voz 1826 20:46 oye Hinault sólo eso estaba pensando que el creador de entre otros porque tiene varios padres pues es él mismo al que acaba de fichar la plataforma ahora de moda en todo el mundo que es como gran creador televisivo no después del éxito no

Voz 26 21:00 a ver yo creo que la las series tipo

Voz 30 21:03 eh médico de familia o

Voz 26 21:05 los Serrano etc etcétera picaron piedra pulidos con peor competían realmente con con esta cosa que que ibamos a ras tanto de que la ficción nacional era como de segunda que no habían cosas interesantes antes que no los no estábamos a la altura de que vaya ficción más cutre pues mira lo que hace mira

Voz 4 21:24 mira qué luces mira que trama

Voz 0098 21:26 nosotros aquí la la defendemos mucho que a ver yo siempre digo que sin ellos no estaríamos

Voz 4 21:31 exacto yo Fariña no harían a un camino picaron mucha piedra

Voz 26 21:37 no se tuvieron que tragar pues algunos elogios y también

Voz 23 21:41 unas críticas potentes la frase

Voz 1504 21:43 es adecuado y es que expresaron seis españolas que sí

Voz 26 21:46 claro pero gracias a todo esto a gracias a todos los que estamos ahora que las perdona es que las que la ficción española no le tose nadie está que en las plataformas estas Netflix creo que hay cosas hechas hechas aquí que eso

Voz 1504 22:03 no no fichajes como este que comentaba Roberto que es muy interesante bueno tiene vamos a ver a mí me han dicho que tú tienes que te gusta mucho decir que tienes un éxito televisivo cada diez años

Voz 26 22:13 es que es así es empírico esto no

Voz 4 22:16 esta eso porque dice no está vamos a ver si está fue un éxito

Voz 26 22:19 no cuadra no no sí yo yo lo digo sobre todo para para que la gente que se mete de la televisión para llegar a triunfar pues que tengan

Voz 22 22:28 yo siempre me decidí

Voz 26 22:30 que dejé la radio decidí que a mí me gustaba la tele pero nunca me puse en esto para triunfar ni para tener éxito sino para trabajar para levantar una familia para para hacer una actividad que a mí

Voz 22 22:39 a mí me mediar alegrías y que me

Voz 26 22:44 hemos que trabajar trabajemos en algo que nos gusten

Voz 1504 22:46 les vamos a Operación Triunfo yo quiero saber siempre quiero saber si Tineo Rovira es consciente de que tiene un bombazo cuando cuando es es consciente de que tienes una bomba

Voz 26 22:56 no la esto Operación Triunfo es un formato que se inventaron Toni Cruz José María Mainat y Joan Ramón Mainat pensaron en que para que lo dirigiera y me acuerdo de ellos que ellos me lo contaron la verdad es que yo pena se o vídeos millones vamos a pegar un batacazo impresionante porque veníamos de un momento en que la música en televisión producía rechazo la gente está harta de los programas musicales todo el mundo quiere a la tele cantaba en play back y cuando pones un playback en televisión sabes que no va a pasar nada durante estos tres minutos pues esto está grabado con lo cual no se había un un efecto que que todo el mundo decía que la música televisión estaba acaba no entonces nosotros Toni Cruz y José María Mainat dicen vamos a hacer esto pensé

Voz 0098 23:40 jo unos anónimos

Voz 26 23:42 los encerrados en una casa intentando aprender a hacer música unas gas bueno yo pensé vamos a pegar un lechazo que Dios mío no yo esto lo verbalizó en una cena ahí tengo testimonios porque la cena esta estaba Gemma Nierga que somos amigos

Voz 6 23:59 desde desde que éramos pequeños

Voz 26 24:02 era una cena entre amigos y me pregunta ya que vas a hacer este está otoño yo le conté la costa te lo estoy contando ahora dijo pues mira no sé no lo veo muy claro digo porque hay una chica de Granada sin que canta muy bien hay un chico que que está en que que es de de la

Voz 4 24:19 claro si no no puedo con

Voz 26 24:22 dar ninguna medalla porque en aquel momento yo la verdad es que no lo no después ya cuando lo ves en marcha y los ves a ellos y los conoces Yves que es gente

Voz 1 24:30 maravillosa

Voz 17 25:12 la en él la crisis sociales a La Ventana Lara

Voz 10 25:24 la Cadena SER presenta el placer de escuchar desmayarse atreverse estar furioso

Voz 1 25:32 Pierre liberal esquivo alentado mortal Vigo traidor cobarde y animoso Noyer fuera debería mostrarse alegre Chris altivo el fugitivo satisfecho sentido receloso

Voz 7 25:48 mire el rostro al clero de veneno su olvidar el provecho el daño creer que un cielo en un infierno cada a un desengaño

Voz 1 26:00 es quien lo probó lo sabe

Voz 10 26:04 esto es amor Lope de Vega mil seiscientos treinta y cuatro en el placer de escuchar

Voz 34 26:39 si no tenga prisa que mide cómo está la carretera bueno no se preocupe que habrá como ha dictado por cierto sabe lo que ha pasado eh

Voz 35 26:56 no

Voz 36 26:59 Baños Marcelo una vez que harina Nasser

Voz 37 27:08 es posible que sea un baile de Fornesa consiguió Broncano hablar de transplantes de cabeza con el doctor Cavadas escucha lo en nuestra app entra en la sección a la carta selecciona últimos programas quieras de la SER tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 38 27:30 escucha joven milenios la Time

Voz 39 27:33 se lo pregunto estamos inmerso social el caldo loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes ya hemos Twitter quedado caduca loca juventud era hacer ascenso de las nuevas tecnologías no

Voz 4 27:57 ha pillado de perfil

Voz 1 28:02 somos clásicos clásico

Voz 38 28:07 está promulgado Pétain

Voz 11 28:17 la

Voz 1 28:17 ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 28:20 a las seis de la tarde dieciocho minutos las cinco y veintiocho en Canarias en esta hora que es la hora natural de la televisión aquí en La Ventana estamos repasando alguno de los momentos con los que disfrutamos más alguno de los personajes de éxito como va en el caso de Paquita Salas por cierto Bryce F bien nos acompañó estuvo para que eh paseándose por el recreo en en verano Paquita Salas ha sido una de las series también de esta temporada en La Ventana pues recibos a sus creadores a los Jarvis a Calvo y Ambrosio también al actor que da vida a esa genial representante de actores

Voz 0313 28:56 tenemos a La Ventana yo creo que tuve el gran bombazo por original por diferente por por por por atrevido de los últimos años a las islas representante

Voz 1704 29:08 pero la acento colombiano ella se trabaja el acento colombiano pues cogemos una amiga nuestra colombiana la grabamos con una grabadora políticamente o cómo te crees que Ito

Voz 4 29:16 a Penélope Cruz

Voz 17 29:19 un crack muy grande todo el mundo quiera Paquita muchísimo a la verdad

Voz 0313 29:24 pues es verdad es verdad que mucha gente quiera Paquita Salas es verdad aunque coño con devoción tiene su carácter tienes ya lo creo que lo tiene

Voz 1 29:33 la banda ya fotos directamente que quieren verlo estupendo con muy exigentes pero no coger a cualquiera Ana Morgades de corazón que no los labios pero Green imprevistos decide a encantar mandarla así domingo difuso de energía ello dejó fluir

Voz 37 29:50 no vamos a hacer

Voz 40 29:56 entre los en los sí sí nos vamos a dejar el camino a fluir estas captando

Voz 0313 30:02 las captando con tanta tensión que es lo que genera veces del mundo de la farándula y demás

Voz 40 30:07 hay que buscar lo que sea para relajarse bueno es la oficina debido un poco al bache que estamos atravesando hemos decidido empezar unas terapias antiestrés con Javier Abella Nos la recomendado Neus Asensi saque función

Voz 41 30:18 la ante pero vamos un poco una terapia de pinturas de acuarela a mano sí que Lange a Washington que ya tenía José de eso mira este cuál era admisible que representan poco al momento

Voz 42 30:35 difícil sepa que que el prodigioso

Voz 28 30:47 esta tarde en la Santísima Trinidad de Paquita Salas

Voz 4 30:50 Javier Calvo Javier Ambrosio SF cómo estáis amigos buenas tardes completas qué tal le ha bastado a los Estados

Voz 0313 30:59 oye a estas alturas ya ya habéis descubierto la clave del éxito o todavía no con Bryce lo que una vez que hablamos no dijo no

Voz 4 31:06 es preciso miramos la clave del éxito pues lo estaría haciendo todo el rato no no pero

Voz 0313 31:11 ha pasado tiempo es la segunda temporada de Netflix que es un trecho eh será Netflix hay un trecho ha descubierto ya los los resortes los mecanismos que el encanta tanto a la gente

Voz 43 31:21 yo lo que he descubierto de en este paso de Flix que se supone que debería crecer la serie mucho y de repente te encuentras ante pues muchas más posibilidades el que no se te vaya la olla podrida estando respetando la esencia del personaje respetando lo que hacemos nosotros que es entre amigos entre familia y de una manera pues con sin pretensiones sabes contando lo que queremos desde el corazón

Voz 1504 31:46 esto es muy interesante porque es verdad que es muy fácil que se te vaya la cabeza con este éxito arrollador que habéis tenido eh yo no sé Bryce la última vez que es tú estuviste aquí en La Ventana con nosotros Él estaba te acuerdas Carles que estaba como abrumado pero muy sereno oí bueno sin saberlo que le venía

Voz 44 32:03 bueno está claro serena esposa desde desde el segundo uno realmente cuando cuando la serie cuando la primera temporada salió para Fluxá yo lo digo siempre es que yo no tenía ni idea de si le iba a ver navíos a no sabía lo que iba a pasar pero también es verdad que el proceso de hacerlas seria tanto la primera como la temporada ha sido tan bonito yo me lo he pasado tan también y además lo hago con mis amigos que hay ahí como parte de la recompensa muy grande ya está en eso entonces luego lo que pase con la serie pues ya lo relativiza es un poco ido un poco más igual obviamente las series hace para que la vea la máxima gente posible yo estoy encantado con toda la gente que la ve pero pero cuando tienes ya esa satisfacción de que te lo pasa también haciéndolo como que soy un poco la la expectativa no íbamos a la

Voz 0098 32:43 oh perdona a ti me refiero en la campaña el campo

Voz 1504 32:46 John de Netflix porque esto no sé si el oyente lo sabe pero el Madrid estaba empapado se destina casi más a la promoción

Voz 0313 32:55 nada ha sido espectacular bueno yo creo que no es la Gran Vía colapsada iraquí

Voz 4 33:01 apelaron a la estación de Chueca es espectacular Price no sé qué sentirá viéndose vestido de mujer por todos lados pues fue un día de gran convite dijo yo no pensé claro

Voz 1826 33:11 es un telenovela

Voz 4 33:14 impactante ver eso creo que se han juntado la trabajar veinte Flix con la nuestra que son muy parecidas claro que nos gusta mucho les interesa lo que es el marketing lo que es la promoción estamos súper comprometidos nos encanta escribir las cosas perfil íbamos echó muy buen equipo con ellos y cuidar el producto

Voz 1504 33:32 eso es muy talentosos a la hora de mover sus productos en redes eso es una maravilla cómo lo hacéis supongo que Neil claros ha puesto una alfombra roja tienes

Voz 43 33:40 qué Paquita se presta mucho a este tipo de guiones marketing porque ellas tres sesenta como ese es transversal ella

Voz 6 33:48 sí a media ellas

Voz 43 33:51 todo allí es como como poneros promociones que hay por la calle una grande

Voz 0313 33:55 el líder la Paquita de de esta segunda temporada cómo evoluciona cómo cómo cambia como es con qué problemas se topa con alguna dificultad nueva

Voz 4 34:05 bueno en esta temporada

Voz 44 34:08 es que uno de los cambios más así es como que Paquita está un poco más oscura sea toca un poquito más de fondo que en realidad esto no hace que sea ni más ni menos comedia porque la primera temporada Paquita yo tocaba bastante fondo a la gente la había mucha gracia

Voz 4 34:22 este programa ser los momentos para que todos los momentos patético fácil cómodo desde el primer día sí

Voz 44 34:32 bueno el cambio fundamental es que después de haber superado los escollos de la primera temporada pues ahora lo que tienes una crisis económica tremenda encima hay un pues está a punto de cerrar su oficina ahí está viendo cómo hace para que esto no suceda

Voz 43 34:44 si en esta temporada era muy difícil después de dos años y era una temporada bastante conclusiva decíamos que que que vamos a hacer teníamos que encontrar algo que contar porque otras temporadas concebimos un poco pues como con un arco contundente que cuente algo de nosotros que no salga de dentro bueno hemos querido ahondar en el personaje como esta crisis económica hace que ella se dé cuenta de de que está anticuada y que se encuentra con sus problemas diga bueno qué es lo que me está pasando porque ya lo que yo era ya no ya no lo soy más

Voz 4 35:15 si sacaba un poco la ingenuidad en la primera época hay una cosa una cosa que me reconforta mucho que son ese su relación digamos no buena con la tecnología que Carles hace bueno es que yo sí que tiene por lo que pasa es que no quiere no hace no hace muchas semanas una tortura tú no yo pronunció la palabra fax porque con Tom contra los parches siguen funcionando

Voz 40 35:43 Bagel Gaviño Paquita Salas que tal cómo estás esta Minerva encantada con lo de la prueba de Emilio eh de que hace de periodista pues genial lo que se ya claro no bueno la carrera las saco pero las prácticas las si lo único miramos ahora sea así como menos mandado que me ha mandado un fax e que fax a que no hay fans Pasquet faro muy pan

Voz 1704 36:08 Sandoval fax cariños pero Balzac me lo mandar paloma mensajera fui a recoger un coche en lo perdona querellará bromea no te preocupes Ahora hablo yo con la etiqueta que tengo aquí que se nota que hay tres veces más piscina llena esto

Voz 43 36:18 claro es que el fax

Voz 4 36:21 bueno esto forma parte

Voz 43 36:25 que en esta exploración personal Paquita pues tiene un capítulo en el que se retrotrae al al momento de su mayor éxito

Voz 4 36:33 que se me acuerdo de recibirla se paratas de de los casting tener que ir a la a la oficina de mi representante cuánto te tengo treinta y cuatro y empezó casi dieciocho

Voz 6 36:49 el

Voz 45 36:52 ah

Voz 4 36:54 claro que nada puede estar primero te hay muchos guiños a los sí

Voz 6 37:02 de los noventa no sabe todas los no

Voz 4 37:04 venta que es una yo a Guardiola

Voz 6 37:07 Nostalgia del futuro el diario La Vanguardia no chulos

Voz 43 37:10 esta temporada como ella nosotros concebimos las heridas desde el plano lo miramos desde un plano Generali para para que Paquita

Voz 46 37:18 para avanzar en esta temporada en esta temporada eran era necesario que cerrará con su pasado para eso ha sido una temporada muy nostálgica

Voz 23 37:26 me ha gustado mucho

Voz 42 37:29 sí porque prodigios para qué papeleta aquí

Voz 1826 37:57 también estuvieron por aquí Ángel Martín y Patricia Conde esta pareja agitador a de mente es provocadora de la que nos enamoramos en su tiempo en un mítico programa como él se lo que hicisteis que ahora mismo están de lunes a jueves en el canal cero en Movistar con wifi Leaks donde se cuenta cómo la tecnología avanza tal velocidad que a veces hasta los cuesta asimilar los cambios entender la innovación

Voz 10 38:23 comprender para qué sirve Cataluña multi

Voz 0313 38:26 en toda Cataluña contó el follón con todo el pollo en mitad del pollo poquito de de distensión una mirada distinta con lo del con lo del idioma con lo de la lengua vasca

Voz 40 38:37 catalán en catalán significa talud bueno no

Voz 43 38:42 Alain en catalán se dice

Voz 40 38:45 sin N osea que español en catalán seguir español a la LFP de no no no no no español en catalán se dice español haber escuchado este programa porque en catalán se quita la N al final ir en español no se quita la L

Voz 1826 39:04 pues porque el saltarán al final no consiste en quitar la última letra de cada palabra Nono pero no es no consiste en eso no es polígrafo bueno hay varias palabras Patricia Patrice

Voz 40 39:14 no es no es sólo español no esos de esta gran escaparate de esta gilipollas podemos seguir por favor barata tenéis no bueno pues muchos no está muy embelesado podemos empezar por favor Clar que sí

Voz 28 39:31 hemos su Patricia Conde y Ángel Martín buenas tardes buenas tanto la crisis Patrice de años pero muy bueno e Ángel genio besándose

Voz 1504 39:48 además de menos que tú que sin tu ayuda en los textos de Ángel perdóname Ángel no

Voz 28 39:53 igual mira ya que luego me me encadena mi unas porque cada a la de pero bueno vale no ocurra era

Voz 6 40:04 yo soy intérprete qué bien que hayas vuelto Wikileaks en Movistar a las nueve y media de la noche qué bien que hayas vuelto después de tantos añitos no os imaginabais trabajar en la tele con alguna otra pareja tanto uno como otro hemos currado con otras para

Voz 48 40:19 dejas pero es verdad que yo no hubiese dicho que repetiría sea para ser honesto no pensaba que que repetiría está siendo honesto no es así

Voz 28 40:26 sí siendo esto pero que la idea salió de tiro

Voz 6 40:29 pero ya he dado que está muy borrachos de Mora fue de las manos la propuesta pero no

Voz 48 40:35 o sea sobre todo es que te da la sensación de que lo que has hecho ya las hecho hasta estado muy divertido si no querías volver a hacer lo mismo entonces es verdad que cuando salió la oportunidad de hacer una cosa que te parecía que podía a que podían encajar Ceballos factores entonces apetecía pero a mí me no yo no pensé que repetiremos

Voz 28 40:53 no no no sabíamos si soy bueno

Voz 48 40:57 me miras como si fueras a golpear no

Voz 28 41:00 eso ocurre a veces corre reuniones que yo estoy es verdad lo que es aburrido a veces alguna vez todavía a ver si no llega pues en condiciones lamentables escribía versos ha sido también rogando me va jugando

Voz 1504 41:19 que volviésemos no más o menos disfrazado un ruego disfrazado de de idea pero es verdad que tu Patricia esto los dicho incluso el programa estabas muy tranquila contó

Voz 28 41:29 lo que sí es bueno lo veis cómo es tiene unas ideas claro está basado en realidad

Voz 1504 41:35 en tu casa o angel empieza

Voz 28 41:38 a darte un poco la brasa en ese sentido sí sí de cuente un cuento muy bonito y bueno la verdad es que hago muchas cosas eso sí que es verdad pero siempre he dicho que mi mi trabajo es mi hobby no cuando me preguntan tú qué haces para divertir te entonces yo digo trabajar me encanta me me encanta mi trabajo y si no pues así no lo diría

Voz 40 41:57 me gusta mucho

Voz 28 41:57 en el sofá a ver series un capítulo tras otro comer e Iturriaga ha vuelto a leer los de exactos siguen no

Voz 6 42:04 no he vuelto a leer de verdad

Voz 28 42:06 libros de papel sí sí sí eh la verdad es que está muy bien pero bueno yo me divierto mucho hago lo que me gusta Daisy una privilegiada entonces no no me quejo y tenía muchas ganas de volver a trabajar con Ángel porque sí que

Voz 0098 42:19 te has trabajado con con muchas otras personas bueno es diferente también es muy guay pero

Voz 28 42:27 la manera en que trabajamos Haji yo es diferente

Voz 6 42:30 mucha conexión hoy suena marcan sois una marcas Ford cantante sería igual Donoso indisociables de verdad al espectador le pasa

Voz 1504 42:37 eh pero es verdad que en la en la tele conseguir esa química Ángel Patricia sabéis que no es fácil y vosotros habéis conseguido bueno ves lo que dice Francino una marca si os a consolidar una manera de hacer televisión una manera de contarla que no que no es fácil no llevar tantos años

Voz 6 42:53 mira por dónde el mundo de las redes sociales y nuevas tecnologías ha servido para que vuelva o porque lo Wikileaks está dijiste es que la hay la idea no opuesta el nombre pero muy bonito pero estamos bien traído está muy bien no sí le costó encontrar nombres dieron muchas vueltas este estamos Bienal sí sí sí lo encontraron y guay hombre es más sencillo decir Wikileaks que criogénicos acción por ejemplo

Voz 48 43:14 y hablamos ahora de criogénicos lo de congelar te en el futuro pero que no te no tengo la deuda

Voz 40 43:24 eso le teniendo en cuenta cómo funciona el ser humano estoy convencida de que se me congelan tarde o temprano me usarían para hacer tienen tonics me harías hacer eso tú te crees que te congelará

Voz 48 43:36 me encantaría me encantaría que me congelar respetaran dentro de quinientos años

Voz 40 43:42 a ver si te despiertan dentro de quinientos años toda la gente que conoces estaría muerta

Voz 48 43:49 soy muy tranquilo que tiene que ser salir a pasear sabiendo que el mundo ya no es un pañuelo a mí me encantaría

Voz 40 43:54 eso ya pero te congelan posa luego tres congelan si eh qué pasaría si no te gusta lo que ves que me congele otra vez eso no porque no sólo se yo porque pues porque pasa lo mismo con la comida congelada una redes congeladas

Voz 28 44:13 sí sí

Voz 6 44:16 los queda fantástica el yo pues esto va en serio e esta tarde a partir de las siete yo creo que vamos a entrevistar a los responsables de una empresa de Valencia que ya ofrecen España creo organizar a doscientos mil euritos por barba

Voz 1504 44:30 anda que si yo tuviera doscientos mil euros los iba a tirar en

Voz 6 44:34 el problema aquí no va a ser el precio

Voz 48 44:39 o sea que hables con ellos yo yo he visto la noticia esta mañana llama la atención un par de cosas a ver cuenta en la primera es que sólo tienen tres cabinas entonces el pelo que vas a sacar son seiscientos mil para el negocio no no tiene no tiene más espacio está pendiente ampliación está pendiente ampliación te y lo segundo que me haría mucho que descubres es si hay que pagar cuando te congela no cuando te descongelar

Voz 6 45:00 porque me parece que es un adelantado es un matiz delicado quiere decir porque alguien que te congelen

Voz 48 45:07 no saber qué va a pasar yo creo que es de El Cairo debería ser mitad y mitad

Voz 4 45:11 otra cosa es que me interesa Carles que es una opción

Voz 1504 45:17 prevista hacer luego hay un plazo es decir

Voz 4 45:20 quiero decir más plazo para para para que te des congelen tú puedes poner otra Mariola descongelar antes no perdona tú puedes poner tu plazo yo quiero que me congelen ahora que ve descongelar ocho años después de muerta no yo

Voz 28 45:35 B Valladolid yo vivo no me llama mucho

Voz 0313 45:39 cuál es vuestra relación con coraje con el wifi con los LIC con las redes sociales con Twitter

Voz 28 45:43 tras labor dispuesto a Mi relación Teri saberlo pero soy políticamente correcta vale sinceramente a mi Twitter me la pela me te da seis era guió y Facebook también Ortega Facebook no tengo Face bonita canción escrito gran compositor Ángel Martín eh me da igual porque me parece que Twitter es un es como si fuese un gran estadio de lleno de hooligan de de gente que vais solamente a linchar a los demás no son opinadores Camí AVE los opinadores pues no me caen bien ya sea para bien o para mal a mis que me da igual lo que opinen los demás como me da igual pues me dedico sólo a Instagram que es una imagen bonita Cuqui como hablábamos antes deja pues mira en una ciudad exacto sí jugó chistes hay imágenes podemos colgar pues partes de nuestro trabajo fotos en Twitter es como pues yo opino de que además es que yo Allam fatal escriben Fat sí si es cómo iban ahí a hacer canciones lo se lo cuentes porque no tiene Twitter no no y por eso me cae mejor que ante hemos hablado y fuera en hecho yo tampoco tengo el Twitter somos la resistencia mí

Voz 49 47:17 los próximos días quince y dieciséis de enero se celebra una gran cita financiera internacional la novena edición de Spain Investors Day reunirá en Madrid a inversores de todo el mundo con las grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa una oportunidad única para dar a conocer la realidad empresarial a la comunidad inversora mundial con BNP Paribas y examen como socios estratégicos con apoyo de Gran Thornton a once Cavani prisa Linklater su equipo económico y Bolsas y Mercados promueve y organiza Estudio de Comunicación

Voz 1826 48:33 once minutos llegamos a las siete de la tarde la seis en Canarias bueno sí han sido pocas las veces que hemos oído eso de que resulta más fácil triunfar fuera que en España aquí en La Ventana recibimos a un actor a Juan Diego Botto que no se prodiga en las series nacionales pero que no para de trabajar fuera aunque nos parezca raro no es una excepción

Voz 6 48:56 al que conocemos sobre todo mucha gente lo conoce como los los otros por el cine el teatro algo menos por la televisión y sin embargo en los dos últimos años asomado también la cabeza por la pequeña pantalla estuvo en pulsaciones donde daba vida a un periodista que investiga trapos sucios de alto nivel

Voz 34 49:16 entonces estado distante estas últimas semanas ha sido oportunidad yo he seguido con el caso de las desapariciones y es en este dejó toda mi investigación todos los desaparecidos que hemos estado buscando han sido utilizados para experimentar en ellos un compuesto

Voz 1 49:44 tres

Voz 34 49:47 por eso todos se habían hecho análisis porque está buscando gente sana

Voz 40 49:57 la que pagar

Voz 34 50:01 está completamente apático su testimonio no sirve de nada sino consigo pruebas de lo que estaba haciendo estragos de poco tal

Voz 6 50:07 en un pedazo de historia de pulsaciones emitió este no es tanto de decir sí sí sí sí sí pero Enagas monjes spoiler vagas supondría saca que a lo mejor la quiere recuperar pero es que además casi al mismo tiempo nuestro invitado encontró trabajo fuera aquí de periodista sabueso pasó a Bono asesina a sueldo a poco en buena conducta de TNT junto a Michel Volcker que es la actriz Jodie

Voz 4 50:29 el será Javier

Voz 51 50:34 hay vive en el extranjero

Voz 6 50:49 Juan Diego Botto buenas tardes amigo está perfecto para jugar medias yo ya sé que somos un poco yo me confieso un poco paparazzi pero a mí que no de verdad pues que un actor español llega a Estados Unidos de tal me sigue haciendo muchísima ilusión ya lo sé pero ya sé que porque papanatismo no

Voz 4 51:06 pero nosotros cuando los invitamos a que nos

Voz 6 51:09 están mucho digamos enorgullecerse demuestra resulta Mario varios esta Sergio Peris Mencheta fusiona a Alicia Borrachero Miguel Ángel Silvestre hay mucho yo creo

Voz 23 51:19 que se ha internacionalizado mucho la industria en general somos muchos los actores que vamos de aquí para allá pero también la forma en la que viaja el audiovisual es muy distinta hace unas semanas me llamaba precisamente Michel Dori para decirme Oye he visto una serie que me está gustando mucho y creo que es de todos país Valera que se llama en inglés que es la casa de papel

Voz 6 51:42 ahora a volaron la casa está teniendo un recorrido que ahora mismo hablamos

Voz 23 51:46 visual viaja de una forma muy rara son viajes de vuelta es te agradezco la la cosa esta patria de Sello de los que viajan fuere triunfan pero también es a mí me da mucho orgullo cuando productos qué hacemos aquí también viajan fuera ahí triunfando como es el caso no se oyó como sí

Voz 6 52:03 nuestra historia lo tienes que contar cómo te llega

Voz 23 52:06 bueno yo tengo un agente en Estados Unidos que me manda de vez en cuando pruebas las cuales aguó mando y casi nunca pasa nada en este caso pues la mandé por cierto me dio la réplica me ayudó a conseguir el personaje en Nathalie Pozas Santa yo no tenía una manera no estaba aquí yo lo grave aquí en Madrid un amigo nos grabó le pero no tenía nadie que me diera la réplica y le dije Nathalie oye te importa ayudarme con una prueba hay tal dijo no no no

Voz 1504 52:32 a ver pero cuéntanos cómo es ese proceso tu estuvieras aquí lo que te envían