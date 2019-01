La Ventana (01/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1826 00:00 a las siete de la tarde las seis en Canarias el líder ultra sonar hoy ya es el nuevo presidente de Brasil José Luis Sastre

informativos

Voz 6 03:48 cree cuenta novecientos ciento trece ciento trece La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 04:18 a las siete de la tarde y cuatro minutos seis y cuatro en Canarias última hora para esta edición especial de La Ventana en el día de año nuevo estamos repasando hemos hecho desde la primera hora eh el repaso a las historias personales después nos hemos movido entre libros más tarde entre televisión para esta última hora lo que ya sé que se ha venido convirtiendo en los últimos tiempos en un clásico el Concierto de Año Nuevo con los desenchufa dos de de La Ventana con los músicos que pasaron por aquí los viernes que hemos tenido mucha y muy buena música ya hemos pensado en recoger alguno de esos artistas alguna de esas actuaciones para esta obra que nos queda por delante vamos a empezar con Jairo Zavala también conocido como de Pedro fue un lujo tenerle presentando no su disco todo va a salir bien es un trabajo en directo con sus grandes canciones más alguna sorpresa nueva hay muchas colaboraciones interesantes como la de Fuel Fandango que le acompañó en nuestra entrevista o como la de Coque Malla

Voz 9 05:41 Antena tres través de la eh a contar dura eh pues eh no no no

Voz 8 06:26 o que en qué momento está activa

Voz 2 06:28 no es un referente a mí me parece lo más interesante me parece la parte de su talento es la capacidad de reinvención que tiene y de de no anclarse sin bueno me encanta que no mira el pasado ni el futuro que se sepa mira ahora mismo es una retos enormes si es capaz de hace unos altos increíble cómo os conocisteis con poca pues en fuera de Vimos entre Madrid y los dos pero nos conocimos en Nueva York anda bueno espérate si a hacerlo si no vemos en Nueva York

Voz 8 06:58 cabe ayudita

Voz 10 07:01 sí bueno en China fue pero pero en en Pekín en Beijing si se allí como una cosa consiste de compra tu hablabas tocando también estamos

Voz 2 07:15 claro eh en ese en ese caso creo que formamos parte de un festival que había en la ciudad pero esto pues da un poco la pista de estos compañeros e inquietos y que trascienden fronteras no

Voz 0313 07:29 pero está viene de la palabra retrovisor ha salido esta tarde varias veces en el programa por distintos motivos está celebrando cumpliendo y subrayando diez años de de un proyecto que te acompañe tanta gente cuando se lo pides bueno fin uno puede ser falsamente modesto pero panal muchas cajas de vino

Voz 8 07:49 de invisibilidad sino eh

Voz 2 07:52 bueno yo creo que la siembra pues ha resultado y he tenido la suerte de que mucha gente pues me ha empujado y me ha alentado en el camino ha sido un placer cuando les he llamado ancho cosían

Voz 0313 08:05 vamos con otro ejemplo yo sé que esta canción narices pues en directo para cerrar esta tercera hora de La Ventana pero hombre si aparece Luz Casal pues habrá que escucharla no

Voz 11 08:18 Vera como yo

Voz 1490 08:23 eso cariño

Voz 8 08:27 estaba de ministra y y y ya

Voz 0313 09:04 oye Jairo luego el proceso una vez te dicen que si el proceso de de grabar el disco desde que Gas

Voz 2 09:11 yo a priori me parece una tarea imposible dice cuando me lo propuso porque no partió de mil de mi equipo la gente con la que trabajo me joyero ha pasado esto ha pasado este tiempo vamos a hacer algo especial ya eso es imposible juntamos les un estudio semanas tomando está muy liado sin inpasse imposible que buena vengan esos días no todos iniciando que si de nada

Voz 0313 09:30 un día vas a que me ha recordado a minuto este disco uno que hicieron los Pereza después de hacer un disco somos animales en compañía de animales que era otra vez Greg Rey grabar canciones antiguas con compañeros no creo que a los dos les nota lo mismo es que los Pereza eran muy fan de la gente con la que cantaban chica de Pedro Se nota atenciones el notan las notas que hay detrás del disco porque yo soy de los que es así como bien sabes los libretos enteros hice nota que es muy bonito porque todo viene de un proceso de admiración hacia gente que luego te das cuenta que también te admiran de ser muy bonito realmente no

Voz 0313 10:07 el oficio y debe seguir siéndolo porque en ese proceso todo no una maleta de de cosas y aprender que no el maletín la maleta deseen enormemente mejor vacía vacía para que te tus habrías explicar cuál es el secreto de cuando músico o una música llama a los demás y atienden la llamada que sofá

Voz 10 10:25 presione a ver un poquito pero no lo sabe todo lo que me ha dicho si usa cuando te he dicho yo que no es a veces aquel día osea como pero porque hay una admiración tremenda entonces cuando alguien que lo que dices tú que vez resulta quita mira a ti es una cosa que es como te quedas loco no dice madre mía cómo que es irreal retroalimenta todo ese amor y a mí eso de la música me parece fascinante es súper bonito que podamos hacer esa cosa donde lo único que importa en la música el amor que no sentimos que querer compartir eso con con el público con los demás para que sientan lo mismo que nosotros

Voz 0313 11:18 oye una pregunta ya que estamos en una escuela en un conservatorio de música e cuáles han sido puestas raíces sois autodidactas habéis estudiado mucho poco nada te comprendo era

Voz 10 11:28 yo vengo de familia de músico pero me considero autodidacta siempre de hecho empecé a a dar clases de canto no hacen mucho de técnica vocal porque siempre instinto he sido más de de puede aprender en la calle no con con el flamenco y la copla realmente esos son mis orígenes la canción española Dovizioso Emilio de músicos a qué te refieres a tanto con mi abuelo era músico y bonita clarinetista tocaba con Antonio Machín junto con otros artistas problemas tú no me suena a mí es un orgullo tremendo claro tú decir estas cosas pero no lo sabíamos pero la verdad es que parece que no hay tu bueno no va por ahí permite compartirlo claro vuelo tocaba con Antonio Machín si mi abuela mi abuela no cantaban y tocaban con Antonio

Voz 1826 12:14 cien pero sí que cantábamos de pequeñito canciones

Voz 11 12:18 venga pues fíjate qué casualidad esto no

Voz 8 12:25 no bueno ya que cuando era pequeñito

Voz 12 12:33 quiero te adoro

Voz 13 12:37 mi vida

Voz 1490 12:40 o o les toda tu atención vamos que es eran tu corazón

Voz 14 12:54 lo tendrán todo el cadmio

Voz 1490 13:03 que te di encontrar a de otro

Voz 1826 13:10 lo que no

Voz 15 13:20 tenía razón Pairo siempre la maleta no el maletín

Voz 0313 13:24 cosas así no se pagan con dinero

Voz 11 13:26 o sea alguna vez tú así

Voz 12 13:29 tiene vivida contigo perdóname cariño está distrae y no con no sé qué haré

Voz 16 13:51 mucho ver

Voz 12 13:57 a mí sigues gusta sí digo son ya no se sabe por qué me sigue gustando te sigo son ya p

Voz 11 14:35 si todo

Voz 8 14:36 en peligro

Voz 12 14:39 mentira soy yo hablo K E P hablen motivarlo siempre eh no sí

Voz 17 15:01 sí siempre

Voz 12 15:02 perdona eh sí sí

Voz 18 15:15 no

Voz 12 15:19 por qué te Clarín

Voz 18 15:23 no no no

Voz 12 15:27 sí

Voz 18 15:28 ah no

Voz 12 15:31 te sigo son ya se sabe que tengo la

Voz 11 15:44 a sí

Voz 19 16:03 a eh

Voz 1826 16:09 además de en las salidas de La Ventana en este estudio por ese estudio hemos recibido a una de las artistas más icónicas del momento la conocimos hace un año y medio ir ella volvió convertida volvió Jackie convertida en una estrella internacional estuve hablando con Rosalía que presentó el mal querer la cantante catalana que nos habló de lo exigente que es ella con su música y también de lo importante que es su familia en esta etapa de éxito que está viviendo

Voz 8 16:40 Juan Costa

Voz 20 16:42 el sonríen lo cual a casas e poco todo puede de dos hálito que estés a mí

Voz 21 17:09 venir mira claro

Voz 0313 17:37 este recorrido por el mal querer es una especie de viacrucis no sé si los celos de los que habla esta canción sería la peor de las estaciones el prejuicio o una de las peores una las peores no yo creo que es la puerta de entrada bueno

Voz 23 17:51 a la abuela también pero una ya cuando empieza la la parte oscura del disco yo creo donde voy yo diría que hay más tragedia hay la peor parte yo diría que es mira aquí no sales que es la parte más agresiva y violenta de del disco lo creo

Voz 0788 18:05 fíjate que yo sé que estás teniendo como siempre pasa en estos casos digamos que más las opiniones de gente que es muy purista de del flamenco ya vi que me parece que estás mucho más cerca todavía más bien de la copla que del que del Flame cinco resulta que me parece que en eso eres mucho más clásica que ninguno de los que han aparecido los últimos veinte o treinta años porque hay digamos un poco de demasiada felicidad en mucha de la copla que se escaldado últimamente del flamenco que tú has vuelto a lo que era el dramón auténtico del cante jondo entonces la más clásica siendo la más transgresora Cabriel sólidamente porque luego el sonido extra que es el que Al Qaida efectivamente Roberto entonces no sé si tú haces una combinación consciente del drama con el la innovación o es una cosa que le sale de natural

Voz 23 18:49 por supuesto el flamenco tiene mucho de tragedia hay de drama no oí creo que mi música está muy inspirada en en el material flamenco o flamenco pero es verdad que la copla hasta dan está presente y me gusta que lo digas porque mucha gente lo ha dicho que creo que está muy presente por ejemplo en una canción como ningún hombre la melodía esta cien por cien inspirada en chocando la cuando la la compuse tenía la letra delante y pensé cómo lo cantaría como suena cómo sonaría esta canción cómo sonaría hizo sólo cantar directamente improvisar y cantarla y la melodía tiene mucho de más que Plame

Voz 0788 19:19 sí sí sí buenos malamente famoso ese también está lleno de copla yo hice aquí un también una sección que tengan los jueves dije voy a explicar por qué esta canción es la canción del verano lo dicen en junio julio lo comparaba con Miguel de Molina porque decía este es el modo de sacar la voz porque a mí me hago que has dicho me parece que te define muy bien hay gente que tiene una idea la pasa una especie de traductor que tiene dentro de su sentido musical y después la canta latino te pasa por ningún filtro que es lo que decías ahora es qué es lo que me salió es como la el músicos nota directamente cuando traduce

Voz 1826 19:52 todo lo que el está pasando a música no piensa lo que

Voz 0788 19:55 querían medio no sé como tú decías antes que es muy trabajadora pensaban igual me estoy equivocando y tiene que traducir mucho rato

Voz 23 20:01 no yo soy muy trabajadora dedica dedicación de horas de horas y horas y horas pero no se siempre respeto mucho el impulso la pulsión sabes como es la improvisación sí sí a partir de la improvisación entonces recojo hoy doy forma sabes yo ordenó las ideas pero siempre desde la improvisación

Voz 0313 20:17 has comentado antes has mencionado de aquí no sales

Voz 20 20:25 no

Voz 25 20:33 reggaetón el revés de la mano enviaron fuera por esas mucho

Voz 10 20:37 tú se

Voz 25 20:39 la letra esto me daba pudor escribirlo ves lo que te digo

Voz 26 20:49 sí sí

Voz 27 21:02 sí

Voz 8 21:06 con

Voz 0313 21:30 pues ahora amargas penas tremendo caramelos también tengo mira en el pregón de sí sin sabes que el día caramelos el fondo y la forma esto que decía antes Iñaki de bueno de la inspiración de no tener límites ni fronteras de comprar ya lo dijimos en Cataluña motor ese sonido de tu Barros de motos claro que sí mis padres yo me crié creciendo

Voz 23 21:55 con esos fronteras pero música sin ninguna frontera claro que sí porque pensaba esta canción es este es este capítulos más agresivo el disco como cómo traduzco la agresividad descontento rizando esta melodía que es tan tradicional del pregón de carné Iggy y los motores no parecieron como una idea muy radical que dice toda la vida me encanta la música urbana se usa los motores porque aquí no qué no usar los sabes y le dije a Pablo que si empezó a probar con también incluso con las sirenas con le eje frenos también y lo probamos y le daba forma también rítmicamente hay entre los dos saludo esto

Voz 0313 22:41 ya hay algo de lo que has comentado últimamente Rosalía que en un momento dado el proceso creativo tú dices que eres muy perfeccionista muy exigente y muy intuitiva también que no me momento con el jin yo os queda estoy bloqueados yo os tuvisteis que ir al hierro o no sé dónde a buscar inspiración esto funciona de verdad en la practica de con uno cambia de escenario cambia de Territorio y le sale el duende o lo que sea

Voz 23 23:05 yo te soy sincera yo que era un cuento irreal sea real que cuando tú cambias de en torno hoy despacio si eso te obliga a pensar distinto tú tú sabes es que tu tu forma de de de emplazar TNS del mes el lugar sabes si la inspiración es distinta tu forma de pensar distinta

Voz 0788 23:25 de todas maneras es que todo es una persona que sabe que tiene capacidad para estar en dos sitios musicales a la vez porque los fondos de las músicas que hay muchas son como detrás así en cambio estás cantando más copla hay cosas si no es muy fácil tener esa habilidad estar va de

Voz 1826 23:41 cuando entre las dos lugares esa que se ve que tienes

Voz 0788 23:43 cabeza para varias cosas a la vez porque luego por ejemplo otra cosa que ocurre es que está pesando mucho en la melodía pero también el ritmo todo lo que hemos oído hace un momento es funk puramente porque estás buscando el momento donde nadie lo espera entonces se nota que es que te gusta tener la cabeza en dos sitios o no perderte nada no lo sé no perderme nada

Voz 23 23:59 yo creo que soy muy curiosa es que me gusta todo tipo de música hay mucha inspiración africana sabes en este disco por los ritmos como tú dices que también está muy presente en en el flamencos es el flamenco tiene mucho de de africano de ritmos entonces eso está presente en el disco las voces también el Eixample tres esos muy agresivo el Real también es tiene que ver con la música urbana los cánones vocales que hay en algunos momentos tienen va mucho de música antigua sede

Voz 0313 24:23 hay coro hay orquestas este este disco tiene de todo tiene todo ya algo que le gusta a mucha Rosalía aquí es decir las cosas claras ya verás

Voz 29 24:30 en tu no

Voz 1490 24:35 es definitiva

Voz 30 24:41 sólo Dios no

Voz 31 24:44 duda

Voz 32 24:50 ya

Voz 1490 24:53 fue

Voz 33 24:57 tú sí

Voz 1490 24:58 con chaqueta

Voz 8 25:03 pero eso

Voz 34 25:09 tanto la iglesia El Conde Duque

Voz 10 25:24 sí sí

Voz 34 25:28 así

Voz 35 25:29 ah

Voz 25 25:32 has visto Iñaki que diferencia hay mensajes hay textos hay su textos que a veces van más envueltos adorno con más complemento otro estaban practicamente desnudos

Voz 0788 25:45 por eso te digo yo que le decía antes a Rosalía que es capaz de pensar de varios planos a la vez es la cosa asombrosa en lo que canta como melodía en la letra que está diciendo en lo que hay detrás y tiene la composición en la producción tuvo la cabeza si eso es asombroso sobre todo con esa edad Rosa

Voz 0313 25:59 alía salgo en directo verdad es que aquí la gente cuando normalmente ya lo sabes tú por experiencia

Voz 10 26:06 esto yo feliz pues venga pues vamos a hacer de mi nombre

Voz 1280 26:11 la guitarra y voz con Joselito

Voz 7 26:16 va a Juan

Voz 1490 26:42 Tim Cook

Voz 32 26:53 en aquella

Voz 1490 27:01 Kerala

Voz 32 27:09 han de dos

Voz 1490 27:18 quién soy yo

Voz 7 27:53 todo

Voz 32 28:09 en mí no

Voz 1490 28:13 tu cuerpo mío y esa quina sí

Voz 36 28:48 sí

Voz 1826 30:32 los viernes de la música de La Ventana por este estudio de radio han pasado tanta gente tantas personas bueno incluso una vez que estuvimos con cuarenta y cinco CD cerebros y un corazón ese es el título del trabajo que nos presentaron María Arnal Marsal Vallés un dúo catalán que trajeron un disco cargado de memoria de memoria histórica

Voz 8 30:52 no

Voz 42 31:03 no

Voz 18 31:09 eh

Voz 43 31:17 no era la agrandando

Voz 0313 31:27 que no se da cuenta de por qué tiene eso decía Brossa y eso deberíamos mantener hoy no pero bueno ahí estamos bueno ahí estamos

Voz 44 31:38 ayer estuve ahí en el en la plaza Sant Jaume estaba lleno de chicas

Voz 0313 31:43 acaban de salir de la manada acaban de salir hace hace cinco minutos ha dado un camino que es un camino de ida y vuelta muy interesante que es el de la de la poesía la música de la música la poesía una vez más también este Ter en este territorio de de de la protesta porque aquí de la poesía social Se pasó a la canción protesta un lado estaban pues no se Alberti Celaya las de Otero José Hierro al otro estaban Paco Ibáñez estaba a Raimon estaba Luis Jacques yo me acuerdo cuando los jóvenes de de mi generación e cantábamos en Madrid por cierto a grito pelado las canciones en catalán de de Lluís Jack

Voz 2 32:29 me da pena veces pensar que las cosas que antes servían para coser ahora sirvan para pinchar sólo porque las agujas puede servir para coser o va a pinchar pero yo recordó a todos los jóvenes madrileños de mira cantando en Si tú las tiras for para aquí las tiras for por allá asegura Tom

Voz 0313 32:44 los podemos ayudar como si fuera nuestro idioma también no pero bueno es que

Voz 44 32:49 a nosotros por ejemplo hemos estado en todas partes en uno de los lugares donde funciona mejor nuestro proyecto es en Madrid

Voz 0313 32:56 de las canciones en catalán y repasa Manel que se que es otro estilo

Voz 8 33:02 sí a la vida por ejemplo la vida al agente la canta

Voz 11 33:05 la canta en Madrid donde más

Voz 0313 33:10 cerca de Madrid en Cádiz seguro con muy buen acento por qué no lo iba

Voz 1071 33:16 a cantar con el entusiasmo con que cantamos todos en inglés diez diez millones de canciones no porque no sentirnos propias también es Talent como millones de prensa este este disco vuestro de hechos esto no es un cruce de caminos de su de muchos de integraciones no es es un es un es una casa de lo que he visto ninguna puerta cerrada hasta estos abierto y eso eso mancas Francisco complejo es un disco con muchas capas por eso tampoco

Voz 0313 33:40 es decir requiere implicación el día que el día que les que les llamamos por teléfono de cómo definíamos mucho trabajo dice escucharlo y luego escénico ya que ha salido a la vida pues por alusiones claras

Voz 45 33:52 el me Krohn quedado quién Rex todo Dean Court el

Voz 46 34:05 el agua o Quino los mes los años capas son pro Domi

Voz 47 34:19 mi Bach pasa verte en Nova

Voz 48 34:25 tengo Mino no

Voz 1490 34:31 ah si cabe

Voz 0313 34:38 a mi esto me parece uno de los grandes regalos de esta recuperación de de muy yo me parece una

Voz 8 34:44 una auténtica maravilla que la canción con la que la gente conecta muchísimo

Voz 0313 34:52 crónica debida realidad convertir

Voz 8 34:54 la canción que se pueda cantar solamente con dos cuerdas que está utilizando Marcel

Voz 0788 35:00 toda esta melodía que hace solamente con María eso es una joya

Voz 8 35:03 yo es que siempre pienso lo he dicho alguna vez que de los mucho

Voz 0788 35:05 pues que que hay en todo el mundo da igual que pasan por la ventana que no pasan hay dos tipos los que aprenden música y los que vienen con la música puesta intuitivamente

Voz 8 35:15 cosas que ven y escuchan se descompuso

Voz 0313 35:17 tiene música

Voz 1490 35:26 Don Jones para que siga

Voz 49 35:29 tan pero tan tan Nadine no cazan Pussy Murillo inacabada instar un día la vida y ahora no

Voz 1490 35:52 tanto la Vega pero

Voz 0313 35:54 a los oyentes de La Ventana les gusta conocer detalles hay milagros de de la gente que pasa por aquí y además tenéis trayectorias somos pareja no no no no no no era dramaturgia tiene la traducción Marcel iba para teleco Jo este decir es qué momento en qué momento atrás pasáis al Campo de Hielo

Voz 10 36:15 pues siempre es difícil escoger solamente

Voz 44 36:18 a punto no concretó con mi caso se dio pues un contexto social que tenía que ver con la crisis

Voz 0313 36:25 en una dificultad enorme de encontrar un trabajo yo un accidente y un accidente me cae usando en el teatral figura

Voz 8 36:32 de Barcelona

Voz 44 36:35 Pierre fémur y entonces bueno fue un impacto bastante bestia eso hizo que tuviera que volver a vivir a casa de mi madre que tuviera que estar casi bueno pasar por dos operaciones así eso hizo también que tuviera un un dinerito ahorrado de la baja laboral y entonces con eso pues dije

Voz 8 36:55 me voy a voy a a tenemos acá el disco con un disco de para para tele

Voz 6 37:03 comunicación bueno a no ser mi casa siempre ha estado muy presente a la mujer de hecho somos tres hermanos músicos pero bueno yo no iba para eso porque de pequeño siempre ha preferido jugar al baloncesto y luego bueno que no es normal pero bueno me quedé bajito y llega un momento que me has bien la carrera me dejo amigos agrega ya más que yo dejar la carrera se empecé ahí no era Class etc y me bueno por tocar la guitarra

Voz 50 37:35 bueno me mete muy en saco

Voz 20 37:39 es

Voz 51 37:41 el

Voz 1490 37:50 pues tras donde ha gustado

Voz 0313 37:54 regresar al comienzo de la conversación al fin y al corazón ya ladera el disco no pues ojalá algún día suene porque no en ese lugar no

Voz 10 38:02 habéis estado estuvimos ahí es que pasó una cosa que esto es fuimos a tocar a Burgos

Voz 44 38:07 si entonces dijimos tenemos que ir a ahí a La Pedraja y entonces resulta que una de las mujeres que estaban el público al terminar el concierto vino y nos dijo porque claro nosotros cantamos esta canción siempre la primera del concierto luego explico un poco de dónde viene el disco y a partir de ahí pues ya eh entonces dijo mira yo había venido porque me gusta mucho a vuestra música pero no sabía que el título era éste no sabía nada de esto yo tengo a mis dos tíos en la fosa de La Pedraja elegimos nosotros vamos a ir mañana eh nos dijo que le encantaría acompañarnos entonces de repente ya teníamos anfitriona fuimos con ella al día siguiente estuve hemos ahí cantamos la canción ahí no nos llevamos la guitarra y fue en noviembre no fue a finales de octubre Nos invitaron a ir ahí el uno de noviembre porque ellos siempre se reúne se reúnen ahí para poderla cantar no solamente con Chus con esta mujer sino con todos los de la Asociación de Víctimas pero no pudo ser porque ese día ajustó tal para este próximo uno de noviembre pues nos encantaría poderlo hacer y bueno vamos a intentarlo porque creo que realmente osea todo el mundo de debería visitar

Voz 0313 39:20 un lugar un lugar así esto está pensando ahora ahora que hemos vuelto al teman en la conversación estaba pensando ayer El Mundo Today que son unos cachondos que nos hacen reír a todos mucho pero tiene muy mala leche también resultaron en antena y nos reímos todos te acuerdas una noticia que decía algo así como los restos de Franco serán paseados por España para escuchar la opinión de la militancia claro esto que que que te que te genera una sonrisa porque tal tiene una carga de profundidad clarísima que es decir te está diciendo bueno que queda todavía de de aquello y cómo lo podemos medir no cómo lo podemos medir no está nada mal

Voz 6 39:56 a nosotros creo que en la fosa de vez en cuando pues aparecen también pinta sí pero franquistas y mucho como si estuviéramos en esos años amenazando y con muy mala leche decir emérito amenazar

Voz 0313 40:14 muerto defendiéndose de Rayo añadió es familiar pero pero va poner una amenaza tiene sesiones toro decía Alfonso Guerra

Voz 0788 40:24 a finales de los ochenta decía que que desapareció Fuerza Nueva que era que el partido que continuaba con la tradición de Franco pero quién ha dicho que han desaparecido los ultraderechistas en algún sitio están ya alguien

Voz 0313 40:33 votan esta tarde en Tarragona con cuarenta y cinco cerebros y un corazón María Arnal Marsal Vallés

Voz 9 40:55 que estaba Express

Voz 24 41:11 con la URSS moral

Voz 18 41:18 se dieron ordenes

Voz 9 41:27 sí

Voz 20 41:37 on

Voz 23 41:40 sí

Voz 34 41:42 Hay

Voz 53 41:49 no

Voz 0313 41:56 sí

Voz 20 41:57 Baños

Voz 36 42:00 eh

Voz 23 42:04 se

Voz 34 42:05 qué hay

Voz 9 42:15 qué es los presentes

Voz 24 42:31 me gusta el cuerpo usted para él

Voz 54 42:35 es el poder volver aquí

Voz 24 42:47 de corazón

Voz 1826 42:51 el uno de noviembre estuvimos con ellos allí en Burgos también bueno este año hemos tenido la oportunidad de conocer nuevos proyectos artísticos como es el caso de luego camino emprendido en solitario por Carlos Tarque después de tantos años después de una carrera como líder de M Clan

Voz 0313 43:06 bueno a mí me encanta escuchar música ahí y hablar de la vida a partir de lo que dicen las canciones y la letra en en el caso de M Clan y en el caso de Tarque bien la poesía de que nunca es casual nunca salgo azaroso por eso enlazando con esta canción de antes y hablando de la vida que yo creo que no sacaba igualando a todos pero que la gente después de escucharles

Voz 24 43:33 ya yo me quedo

Voz 0313 44:37 claro es una cosa enlazando con el que comentábamos antes si tuviéramos esto claro de mucho más jóvenes seríamos todos mucho más felices no meteríamos en menos líos haríamos menos el gilipollas nos equivocaríamos menos pero no sé qué seríamos entonces si al final no sé igual a todos los bueno a este tema en particular que es como una especie de ella al propio tema en la propia vemos que es como un desfile no es un planteamiento de de que estamos todos aquí que al final no sabemos pasaremos quien nos ponemos sitio que no juicio final al final que nos vamos de aquí no a ustedes no lo ven porque la radio pues todavía no se ve del todo pero Carlos Tarque esta esta como si estuviera ahora mismo en el en el escenario no muy Pésaro eso no se le camino del juicio que no no no no será en absoluto a Cristo al infierno por cierto esto cómo lo vais a defender como lo va a ser defender en directo cuando a partir de cuando bueno e a capa y espada con

Voz 1826 45:38 sus compañeros de Carlos Raya que en este caso ha sido compositor productor y guitarrista en el disco Chapo González en la en el bajo y Koke Jiménez en la batería o sea que tengo ahí un trío ahí poder asimismo a partir de banda de rock a secas sin más y yo queríamos hacer ejercicio de de recrear los tríos de rock de Jimi Hendrix Experience salvando por supuesto la distancias las migas no pero ese tipo de de banda de rock sin trucos no en el que sólo hay una guitarra un bajo una batería y un tío que grita ahí en delante es eso yo te lleva que lleva incrustada sillas buenas se pone tonto por era sí la portada el disco es una radiografía de mi cabeza pero tú estás bien yo soy yo cantando con un micrófono ocurrió viendo esta radiografía de objetos extraños que se han olvidado los médicos no

Voz 0313 46:32 vamos a meter aquí nos en las tijeras o algo y de repente pensar

Voz 1826 46:34 no es lo de la cuchilla que nos llevó a pensar en lo de la mi voz que estamos rota la voz un poco rota quizá demasiado porque una cosa es romperla y no por no poder no romperla qué es lo que me a pasar a mí irá muy contentos con todo es cuando empieza el concierto el dos de noviembre empezamos en Gijón es una ciudad que tenemos mucho cariño y a partir de ahí hacemos una gira que podéis mirar en bueno en las redes en Instagram Instagram de Tarque oficial el que quiera hay ahí tenéis la información de la ciudad donde vamos a ir a la hora que como unas ganas brutales mañana mañana empezamos ensayos me

Voz 0313 47:09 está mucho la la marca sobria Tarque muy buenas que eso sea me gusta

Voz 1826 47:15 más vale estar que que no me gusta mucho la

Voz 0313 47:17 a la marca sí la verdad que es la verdad que

Voz 1826 47:20 bueno yo porque lo dice todo parece que sí que en también dar un título al disco pues a lo mejor un segundo disco pues se nos ocurre algo pero para no debe estar que es lo que está y una radiografía de mi mía cantando que es yo creo que es te sales guapos salgo siempre se puede añadió antes hablabas de lado de la unidad también me gusta el tema de la de la radiografía porque en un punto todos somos ícono micrófono en la mano detrás de rayos X somos iguales exactamente igualmente igual exactamente igual esa lectura también me gustaba y que luego solitario

Voz 8 47:57 te acuerdas

Voz 55 48:05 al día

Voz 12 48:18 la

Voz 55 48:21 eh

Voz 44 48:23 eh

Voz 55 48:27 sí sí sí y

Voz 0313 49:08 todo vendido el rock'n'roll aparece un avalara hay entre medias una cosa más sosegada se más lenta ahí está canciones preciosas demás un común nuestro micro homenaje a mí Jimi Hendrix en lo musical pues es evidente no y además tampoco lo ocultamos hay hay muchos homenajes digámoslo casi tributos en el día va a los músicos que que no han gustado siempre un poco lo ocultamos no al revés claro hay que presumir de eso y bueno pues este tema los habla del esa recepción qué hacemos con el tiempo todos en algún momento no aquí se nos trae el homenaje a ver el disco en general pero sobre todo en esta canción se dice que cuando la voz se convierte en un instrumento más en este caso sobretodo en este tema la guitarra se convierte en una voz más guitarras bueno está ahí el gran Carlos Raya que todos sabemos que es el mejor guitarrista Carlos también lo que te digo me suena animada bueno yo creo que se demuestra el movimiento andando y aquí la guitarra de el trabajo de todos no pero sí que es un disco muy de guitarra porque la guitarra en el rock igual igual que la voz yo creo que están en llevamos sino por encima rock como lo entendemos nosotros nosotros clásico la guitarra es fundamental es decir yo un avalada por disco una canción más lenta más más reposada en este disco de que hay hay dos aunque la segunda que Cactus en el corazón Medio disfrazada de canción de amor pero

Voz 1826 50:46 es una mala leche por dentro cadáveres Un

Voz 0313 50:49 eh

Voz 8 51:03 y el a

Voz 1826 51:15 el parque de M Clan y de un grupo con la larguísima trayectoria a otro Celtas Cortos grupo que nació en mil novecientos ochenta y cuatro en el instituto Delicias alrededor de un colectivo de alumnos que compartían interés por eso porque la música treinta años después es uno de los grupos y una de las referencias más consolidadas también estuvieron con nosotros aquí en La Ventana en un programa especial que hicimos en Valladolid

Voz 0313 52:31 cuando decía son un ratito que este último disco que este nuevo trabajas Celtas Cortos Picotea en territorios que hay al menos no no no recordaba lo recordaba con tanta claridad estos un blues como una casa de Vallés que se dice en mi tierra de no recuerdo además a esa manera de de cantarnos ahora la guitarra esa Clapton Tom puro gran sino no no te recuerdo en esta en esta faceta o yo tengo mala memoria o tan metido en una cosa medio nueva bueno esta canción por cierto también tiene ausente tiene Fuentes no ocurre mucho que en nuestro cancionero vamos a decidir ahí una serie de de de temas canciones que la gente conocidos que gracias a la radio de otros tiempos se convirtieron en bueno sobre todo gracias a la gente se convirtieron en Inés pero tenemos muchos otros libros ahí en las estanterías de como digo de nuestro cancionero quizá menos conocidos y por eso quizá no haya exploraba esos territorios no en cualquier caso pues sí aquí hemos hemos dado esta pincelada desde luego por la parte emocional quiere dejar claro que esto la persona que está detrás de todo esto es es mi padre que ya falleció hace algunos años pero vamos es la memoria de los ausentes que de los que todos tenemos conocido no tener hemos conocidos ausentes no desde desde la gente que se queda en las redes de la desmemoria hace muchos años a la gente cercana

Voz 8 54:03 que van cayendo como hojas

Voz 7 54:06 general

Voz 8 54:09 eh oye decir algo

Voz 0313 54:23 más que es que siguiendo la trayectoria de Celtas Cortos uno pudo descubrir montón de proyectos interesantes a los que apoyan siguen en los agradecimientos de este disco en particular hemos encontrado varios que además tienen vínculo directo con Valladolid Laura Piñero va a hacer un repaso

Voz 1280 54:42 el mapa de Valladolid de Celtas Cortos podría empezar en la calle que lleva su nombre y continuar por todos aquellos lugares y personas que aparecen en el libreto de su último disco

Voz 56 54:52 ejemplo apunto en el barrio Girón ahí están los locales de teatro

Voz 1280 54:57 Corsario una compañía que lleva cuarenta años con proyectos de teatro clásico y títeres

Voz 57 55:03 ni el alcalde

Voz 44 55:09 Mallya también programa música Jesús Peña es su director de escena

Voz 58 55:14 Pacios uno que podemos llamar de invierno un espacio interior para los ensayos y también para los conciertos y luego un espacio de verano que es lo que da nombre precisamente a la asociación es un patio donde los asistentes están rodeados de árboles conjuntos un lugar añejo con solera del cual estamos muy orgullosos y que tratamos de mantener con bastante esfuerzo

Voz 1280 55:38 ya que están por ese barrio pasen por la calle hogar donde se encuentra el bar de Dolores local familiar que sirve desde hace cincuenta y un años comida casera

Voz 59 55:48 cuando aquí nadie tenía marisco solo era undécimo y mi padre alubias con almejas que lentejas cocido

Voz 23 55:55 entre clientes habituales están los celtas

Voz 1280 55:57 cortos gente de la cultura o del deporte de la ciudad precisamente distintos clubs deportivos de Valladolid protagonizan el vídeo de su canción energía positiva

Voz 8 56:07 no hay que juego

Voz 1280 56:11 como en el caso del equipo de balonmano femenino Aula Cultural Cris Fuentes capitana nos cuenta la historia de un club que surgió a finales de los setenta del la lucha contra la marginación social y ahora son un referente a nivel nacional entrenan por cierto en Huerta del Rey

Voz 60 56:28 aquí uno de los fundadores del club que es nuestro segundo entrenador Israel manía pues fue uno que junto con las monjas pues dijeron pues Balonmano vamos a enseñar balonmano ya el se informó cogió unos libros dijo Posada de voy a enseñar Balonmano a a las chicas a raíz de de haberlo emprendido el deporte leyendo el temor

Voz 61 56:50 las pasadas e hace dos años me parece que fue la primera vez que conseguimos mete él sí cerca de mil setecientas mil ochocientas personas en en un partido

Voz 1280 57:00 en otra canción del álbum hueco está al grupo curioso periplo Nicolas de Torres es su voz y guitarra se definen como una formación extraña difícil de definir

Voz 15 57:11 me apetecía transmitir cosas bonitas y algunas risas no nos importa el dinero dormíamos en un concierto metíamos pintura y teatro en unos tres espectáculo

Voz 1280 57:22 el tema surgió paseando por un parque de Valladolid llamado Villa del Prado

Voz 15 57:27 la de una experiencia que tuve la que el mundo que me rodeaba se mostraba vacío de sí mismo yo mismo la vacía ese vacío ese hueco estaba rellenos de una sutil

Voz 1280 57:46 es nuestra última parada de hoy pero ya advertimos que el mapa de Celtas Cortos Se sigue dibujando

Voz 15 58:00 esta visión de lo Melgar a la que hemos emitido el adalid muchísimas gracias como siempre porque cariño por su compañía les dejamos en directo

Voz 62 58:37 a medida