La Ventana (02/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1071 00:00 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias Pablo Casado evitan su primer acto público del año referirse a Vox que amenazado hoy con retirar su apoyo al Gobierno andaluz al próximo eventual Gobierno andaluz si PP y Ciudadanos destinara dinero público contra la violencia machista de lo que ha hablado el presidente del PP en Melilla es de inmigración de Cataluña Adrián Prado

Voz 0019 00:22 cuando por Cataluña casado cree que el control del mando del independentismo está instalado en La Moncloa el líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de ignorar los graves problemas de seguridad y convivencia que hay en Cataluña sin embargo amenaza con aplicar el ciento cincuenta y cinco en Andalucía

Voz 0684 00:36 está muy pendiente de la formación de gobierno Andalucía Isi ve algo que no me gusta intervendrá Andalucía pues si el problema fuera del Partido Popular de Andalucía no de los independentistas golpistas en Cataluña es que mandan Arik pensé

Voz 0019 00:51 casado ha anunciado que el PP ha registrado esta mañana en el Congreso una iniciativa para modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que los acusados de rebelión no puedan recibir dinero público con el que patrocinar el independentismo hoy en materia de inmigración también anuncia una proposición no de ley para regular la situación de los Mena son los menores no acompañados y para que sean considerados como emigración Economy

Voz 1071 01:10 gracias a Dean pues sobre la amenaza de Vox en el PSOE andaluz dirigen el mensaje a ciudadanos específicamente glacial responsable de relaciones institucionales que se llama Francia

Voz 2 01:18 Conejo le preguntamos al señor Rivera están dispuesto a alcanzar un acuerdo con la extrema

Voz 3 01:26 derecha en Andalucía para deja desprotegida a las mujeres de esta tierra está a tres extrema derecha

Voz 2 01:35 no lo va a poner fácil ni así al Partido Popular

Voz 1071 01:39 más asuntos la sociedad de Hematología español avala que el ex presidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana se mantenga en el Hospital de la Fe de la capital valenciana donde se encuentra en este momento y que no regrese por tanto a la cárcel por el riesgo para su vida información desde Valencia Ana Durán

Voz 0131 01:53 la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia recomienda que el ex ministro Eduardo Zaplana no siga en la cárcel sino que se mantenga en un hospital o en su domicilio para tratarse adecuadamente de la leucemia que padece ya que necesita controles analíticos continuos medicación compleja transfusiones para evitar situaciones de riesgo vital los especialistas respaldan así la tesis del jefe de Hematología del Hospital La Fe de Valencia el doctor Guillermo Sanz que la semana pasada ya se pronunció en este sentido han remitido el informe al juzgado que instruye el caso ofrecen para aportar a la jueza cualquier aclaración que precisen

Voz 1071 02:30 el ministro de Fomento asegura que entiende la indignación de los usuarios de treinta Extremadura porque serán averías que llama inadmisibles y escribe en su Twitter que va a revisar el Ministerio los protocolos de actuación ante esas situaciones que es de lo que se queja la Junta de Extremadura y los usuarios Renfe en la comunidad este su portavoz Eduardo Villar

Voz 2 02:45 disculpas a los usuarios les pedimos disculpas

Voz 4 02:48 a todos también a todos los extremeños si extremeñas que bueno ven como el ferrocarril no acaba de avanzar en la región cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid Manuela

Voz 1915 03:06 Carmen ha recibido esta mañana el alta después de casi tres días ingresada por una infección en el tobillo que se rompió hace un par de semanas la alcaldesa de la capital que ha salido del hospital en silla de ruedas no sabe todavía cuándo podrá retomar la agenda oficial aunque dice que intentará estar el sábado en la cabalgata de Reyes de la capital

Voz 1410 03:21 pues tendré que aprender a manejar muletas aunque estos primeros días pues evidentemente en silla de ruedas porque es lo que me han aconsejado

Voz 5 03:29 pero le impide

Voz 1410 03:32 el puedo trabajar sino solamente que es la de anulaciones lo que es más complicado

Voz 1915 03:36 hice lo venimos contando los trabajadores del cero sesenta y uno denuncian su situación laboral el servicio está saturado con menos de la mitad de la plantilla que hace diez años estos trabajadores aseguran que la falta de efectivos en el servicio de atención telefónica está provocando largas esperas en llamadas urgentes hemos distorsionado su voz porque temen represalias

Voz 6 03:52 los Gugino las llamadas un arrasó pero ir el momento que hay llamadas en espera a partir de la ciudad decrece porte no sabes de qué llamada puede ser un infarto tienes una llamada en espera tienes dos yemas en espera tener dieta más en espera que a lo mejor la que la número ocho es un infarto está ahí esperamos y eso ocurre porque hay tres operadores cogimos llamadas

Voz 1915 04:14 sí un par de asuntos más las reservas de sangre de los grupos cero negativo y A B negativo están en alerta amarilla se necesitan donaciones en los próximos dos o tres días también es necesaria de forma urgente la donación de plaquetas los niveles han caído drásticamente durante estos días festivos Se puede acudir a donar los puntos fijos de los hospitales públicos de la Comunidad y al centro de detrás acción y el Ayuntamiento de la capital mantiene activado para mañana el nivel uno del protocolo anticontaminación que ya está hoy en marcha continúan por tanto las limitaciones de velocidad a setenta kilómetros por hora en la M30 y en el interior de la M cuarenta en los accesos a la capital se recomienda el uso del transporte público en las próximas horas no se esperan lluvias ni hoy ni en los próximos días aunque sí mucho frío a esta hora tenemos doce grados en el centro de Madrid

Voz 1071 05:01 pues es todo por el momento la información sigue a partir de ahora en La Ventana con Roberto Sánchez siempre actualizada nuestra web Cadena Ser punto com cavernas

Voz 1 05:08 de servicios informativos

Voz 5 05:24 en la Cadena SER La ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 05:51 las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes bienvenidos hemos invitado en este miércoles es dos de enero de dos mil diecinueve te has acostumbrado ya a Ángeles Caballero qué tal buenas tardes buenas tardes has tenido que ponerlas la fecha esta esta mañana ayer todavía no has tenido que ponerla a ningún sitio que tengo claro es que voy a estar diciendo feliz año pues igual hasta todo el mes de enero no hay ninguna norma no no por eso pero no te vas a encontrar con el típico que Gica que va a decir hombre tampoco vamos a estar felicitando nos el año hasta Semana Santa habrá que ponerle un límite que ya sabes que hay por todas los ofendidos los Ángeles Caballero es nuestra compañera periodista de El confidencial a la que hemos invitado esta tarde a tomar café para esta primera hora para repasar alguno de los asuntos de la de la actualidad y has viajado tu entren a Extremadura en algún momento ultimamente no no has vivido esa experiencia no por ser generosos exacto pero has escuchado hablar verdad sí

Voz 1317 06:59 por eso precisamente no sé si quisiera vivirlo

Voz 1826 07:02 bueno España cuenta con una red de de tres mil kilómetros de alta velocidad más de doce mil kilómetros de red convencional con estos datos y la verdad es que nuestro país figura como el primero de la Unión Europea entendiéndose en el ranking de la calidad de la red ferroviaria ya saben que no es oro todo lo que reluce sucesos como los que sufrió de nuevo la línea Badajoz Madrid ayer el día de Año Nuevo dejando a ciento cincuenta pasajeros tirados en medio de la noche desde luego hace que pongamos en duda ese primer puesto ya sabemos cómo es aquello de la estadística que Ángeles se come dos platos de lentejas yo ninguno pero al final nos hemos comido uno cada cada uno no Aimar Bretos nuestra compañera nuestro compañero esta mañana hablaba con el Lina una pasajera que hablaba de lo lamentable catastrófico de ese momento de esa situación que vivieron todos los pasajeros parados en medio de la noche a cuatro grados sin ninguna ayuda

Voz 7 08:04 pues más Beltrán tranquilamente que eso es que no tiene muy buena fama pero bueno intentamos confiar siempre oí nada primero en su fuimos un parón en Mérida que bueno solucionaba unidad lamente rápido y luego en el Almirall pues pues la gran catástrofe las que estuvimos como dos horas y media

Voz 8 08:22 el velada a oscuras con un free

Voz 7 08:25 yo creo que hacía como cuatro grados fuera con un montón de gente mayor con bebés con mascotas que que también lo está pasando muy mal nosotros no sabíamos absolutamente nada sea en ningún momento nadie nos dijo lo que está sucediendo si era o problema que podían arreglar que no podían arreglar lo que llamamos nada estábamos aquí simplemente con gente dando voces e intentamos solucionar algo pero claro con con con pánico no con con inseguridad de de que iba a pasar entonces nosotros en ningún momento sabíamos nada vimos la foto pero no sabíamos que estaba sucedió

Voz 1826 08:57 no falta de información desconcierto y una situación que muy bien nos describía esta pasajera que fue de las que lo sufrió igual que decíamos que el resto de de ciento cincuenta viajeros Juan Carlos López qué tal buenas tardes hola buenas tardes que hay un saludo a Juan que Juan Carlos López ex portavoz de la plataforma Milá Ana bonita que lleva lleva ya mucho tiempo reivindicando un tren digno que que una Extremadura con con Madrid Madrid con Extremadura este uno de enero Juan Carlos ha sido o no el inicio de un año esperemos que no sea negro pero estos son unos muy malos cimientos vosotros por cierto lleváis cuántos años negros ya lleváis denunciando que que ocurre lo que sigue ocurriendo Juan Carlos

Voz 7 09:41 la plataforma bonita tres años pero quiero hacerte una pequeña publicación

Voz 1826 09:46 ver

Voz 7 09:46 no solamente queremos que nos arreglen el tren de Badajoz a Madrid sino que queremos también que lo arreglen el tren de Badajoz a Sevilla Huelva de Badajoz a a Valencia de Alcántara de Badajoz a Ciudad Real todo eso es lo que queremos mente vas bajó a Madrid porque ya ese tren tiene visos de que puedan aislarse de aquí a un montón de años

Voz 1826 10:12 ya pero eso te aquí un montón

Voz 7 10:15 tren de alta velocidad pero de aquí a un montón de años porque

Voz 1826 10:17 es que esta historia mira después vamos a recordar cómo en octubre de dos mil diecisiete Un compañero nuestro de Extremadura de la Cadena Ser en Extremadura eso es nos contó en primera persona como es uno de esos viajes por ejemplo remitiendo a otro octubre el último octubre conocimos que Renfe había destituido a dos cargos técnicos a dos gerentes precisamente por otro episodio muy similar al que al que se vivió ayer ya sabemos cómo funciona que está organizada así la red radial de España que todo parece que parte acaba y empieza en en Madrid y por eso me refería porque nuevo había pasado en la red más más frecuentada que es esa de de el Madrid así que esto de verdad se solucionará algún día Juan Carlos

Voz 7 11:00 pues no lo sé Roberto porque las situaciones ahora mismo del tren en Extremadura son tan complicada que desde luego no están absolutamente engañando no saben cómo engañarnos día de diferente manera porque nos cuenta la película pues un acepte sin color y otras en blanco y negro belleza situaciones algunas veces pues ya no sobrepasa la situación en Extremadura en este momento con el tren es absolutamente lamentable porque el problema es que tenemos una red convencional que es la que nosotros queremos que nos Arregui eh que es la que queremos que no suele funcione esa red esa red no no la regla no están invirtiendo miles de millones están poniendo hay mucha mucha mucha mucha precariedad lo que significa la red convencional hito va dirigido a la red el alta velocidad cuanto de Extremadura es una región que bien conoce y que tiene de las posibilidades justita nosotros los que queremos un un tren que tenga muy altas prestaciones un tren que tenga situaciones que es que no pudo ventilar los problemas que tienen los extremeño no queremos Un tren de altísima velocidad para que encima nos vuelvan a traer los trenes que empezaron en el año noventa ido a funcionar con Andalucía con Sevilla o los trenes que están funcionando con Barcelona o con Valencia

Voz 1826 12:21 a osea que queréis el verde de claro tenéis el síndrome del hermano menor al que va a parar la ropa ya que usarlo los mayores

Voz 7 12:28 justamente ese es el problema es el problema porque lo que estamos viviendo ahora mismo es que no me están mandando intruso maquinaría que está ya desfasada llenos otro pues nos traen los desechos de tienta que recibo por aquí

Voz 1317 12:44 Juan Carlos buenas tardes no es que quisiera yo echar más leña al fuego pero si quisiera si sí pedido que también me puntualizar a mí pero por lo que he estado leyendo esta mañana la historia de de Extremadura con el tren es una historia de agravios continuos de aislamiento porque si no me equivoco ha habido tres momentos fundamentales a lo largo del del tiempo en el que se han producido hechos importantes y con consecuencias para la comunidad de la que está usted ahora mismo el recuerdo de esa Nochevieja de mil novecientos ochenta y cuatro es que parece que es lejanísimo en la que se cerró ya la claro en la que se cerró ya la línea entre Plasencia Salamanca y Astorga con el consiguiente con la consiguiente desconexión de la comunidad extremeña con el norte de España hay que pasar por Madrid para para poder ir en dos mil doce El tren Madrid Lisboa dejó también de pasar por Extremadura pasó a a pasar por determinados municipios de la provincia de Salamanca aunque haya dicho lo que no es precisamente la prioridad es alta velocidad que en la que llevan diecisiete años de promesas políticas lo que quiero preguntar a velocidad

Voz 1826 13:49 será a la hora de construirla no después

Voz 1317 13:52 quería preguntarles por qué ahora y teniendo también aparte de lo que citaba Roberto de de ese octubre de dos mil diecisiete por lo que veo por lo que he leído también esta mañana en julio de dos mil diecisiete solamente durante veinte días se produjeron dieciocho incidentes graves entonces porque ahora debería funcionar no debería reaccionar por parte tanto los responsables de las infraestructuras como los políticos porque ahora debería funcionar o qué es lo que reivindican ustedes ya de una vez por todas para que que dejemos de hablar de cada dos por tres episodios de este tipo

Voz 7 14:24 acabábamos de era una película perfecta

Voz 4 14:27 de perro extremeño e desde

Voz 7 14:29 luego no puede ser más clarificar cero que has contado pero la realidad es muy sencilla la realidad es que ellos Extremadura no se ha invertido un solo duro e arreglar ten el tren de nuestra comunidad lo único que están diciendo son promesas y luego después poner mucho mucho mucho mucho y mucho dinero en Internet de alta velocidad que va de Plasencia a Badajoz y esa no es la solución la solución no puede permitirnos a nosotros el tener un tren particular una especie de Metro que nos lleve de Badajoz a actuar trabajamos a Plasencia con cuatro estaciones una en Mérida o tres cafre y otra en Plasencia yo tras Badajoz eso no es la solución la soluciones que nosotros queremos un tren que no oferte Ebre que no es de verdad la posibilidad de que pueda ir un señor de Navalmoral de la Mata a la consulta que tiene en Cáceres por la mañana a las nueve de la mañana y que le pueda devolver a Navalmoral de la Mata a la una y media de la tarde y pueda irse a comer a su casa el problema es que nosotros tenemos una circunstancia impresionan demente de hábitat Oria con respecto a otros a otras regiones en las que hay muchísimos trenes nosotros no tenemos más que alguno y además como dicen en mi tierra aquí en Extremadura no a los derechos de los desechos de tienta y los desechos de tienta pues son perennes viejos arrugados de es perfecta o estropeados

Voz 1826 16:03 en cuanto en cuanto a lo que dice la compañía porque estoy recordando cómo el presidente de Renfe no hace mucho tiempo aquí en esta sintonía en Hoy por hoy pidió perdón por un suceso parecido a éste prometió que esto lo iban a solucionar ahora la compañía lo que ha dicho esta mañana es que ha abierto una investigación para conocer las causas concretas de la avería y adoptar las medidas oportunas etc bueno y también que los trenes oradora cuenten con acompañamiento de un mecánico que se van a revisar los protocolos de actuación en caso de incidencias esto es un buen paso es la es la canción de siempre es el mismo estribillo

Voz 7 16:36 no es una canción con la misma letra dijo diferente música esto no tiene solución como no ponga de verdad situaciones que nos terminen de arreglar la problemática que tenemos de verdad que no vamos a solucionarlo lo que tienen que hacer es si quieren arreglar una línea convencional es errar por tramos de de decir pues durante seis meses durante un año durante año y medio Lavinia Badajoz Mérida vamos a hacerla Bob le íbamos a él criticarla ibamos a hacer las cosas que ya que hacer para que esa línea esté en condiciones al año siguiente podemos hacer la viña Badajoz perdón en Mérida Cáceres y hacer lo mismo y al siguiente hacer lo mismo con las de Cáceres Plasencia allí al siguiente Plasencia la Balmoral y al siguiente Navalmorales Talavera y al final resulta que en cinco años hemos arreglado la línea que ahora mismo llevamos ya quince años veinte años funcionando con promesas pero que no tenemos ninguna realidad

Voz 1826 17:40 sí porque lo que estamos intentando desde la

Voz 7 17:43 mañana bonita es ahora mismo hacer pues una una denuncia conjunta de todos los que iban anoche en El tren para ver qué es lo que se puede sacar no sacar económicamente porque

Voz 1826 17:57 ha avanzado

Voz 7 17:59 se viajaban pasaron y sufrieron una noche absolutamente toledana en un en un tren perdido en medio del campo en Navalmoral de la Mata bueno pues no va sólo unos la vida porque les devuelva cuarenta cincuenta euros cuarenta cincuenta euros que son los mismos que paga señor que viaja de Madrid hasta Palencia en un tren que no sea una veo que no sea un Alvia y resulta que estamos con unos servicios totalmente desafortunados comparado con los casos en otros

Voz 1826 18:31 Juan Carlos porque decíamos cuatro de octubre de dos mil diecisiete nuestro compañero de Radio Extremadura José Luis Hernández que nos contaba no narrada en primera persona cómo era la experiencia de recorrer de hacer el trayecto Badajoz Madrid Un viaje de casi doce horas de ida y vuelta

Voz 1982 18:49 cogemos el tren de las dos y veinticinco que sale de la estación de Badajoz un tren diesel antiguos sin enchufes y que hace un ruido constante para los pasajeros en este tren estaremos algo más de una hora para llegar a Mérida pero sólo lo cambiamos por otro tren igual es que pasaremos cinco horas hasta llegar a Madrid un viaje que para muchos como para Carmen se hace muy largo

Voz 10 19:07 bueno pues la verdad es que eludía Fed largo oí muy pesado Chacón iguales siempre que no sabe si en algún momento la verdad

Voz 1982 19:20 tan ruidoso es este tren que las estaciones prácticamente no dejan oír la megafonía y comienzan los problemas partimos de Mérida ya con veinte minutos de retraso y en Cáceres los vagones comienzan a oler a quemado en vez de parar en Plasencia nos saltamos los viajeros con ese origen y el destino son llevados al apeadero de Monfragüe en bus el resto tranquilo así anunciaba el revisor a los viajeros

Voz 11 19:48 me complacencia de la Fiesta tranquila destacó

Voz 1982 19:53 pero a los viajeros placenteros algo no les cuadra pasa muy a menudo parece ya una costumbre tener que ir a Monfragüe

Voz 1826 19:59 bueno pues parece que se han acostumbrado tanto que de este reportaje ha pasado un año y tres meses Easy podría haberse hecho hoy mismo no ha pasado absolutamente nada para mejor Juan Carlos López portavoz de la plataforma amilana bonita muchísimas gracias y suerte

Voz 7 20:18 pues un abrazo enorme feliz año a todos vosotros y sobre todo reivindicar los que quiere Extremadura que es un tren de prestaciones normales igual que tiene cualquier comunidad autónoma extremeña desde aquí nuestro nuestra solidaridad con toda España pero sobretodo con la pregunta clave necesitamos un tren digno para Extremadura no un tren indigno como el que tenemos Hinault un tren dignos como el que es dice el ministro Juan Carlos

Voz 1826 20:49 López a ver si la próxima vez que podamos saludar nos aquí en Antena es para hablar de una cosa bien bien distinta en otro sentido feliz año Juan Carlos Vázquez

Voz 7 20:59 abrazó es increíble

Voz 1317 21:01 sí es increíble es increíble que estemos hablando ahora de de de de este tema como como si fuera una cosa de del siglo XIX de viajar en carruajes que cuando tú te

Voz 1826 21:12 permitía a mil novecientos ochenta y cuatro ahora

Voz 1317 21:15 estamos escuchando el reportaje este de hace poco más de un año

Voz 1826 21:18 pero es que podría haber ocurrido era exactamente lo mismo

Voz 1317 21:20 la los mismos trenes dice mil novecientos ochenta y cuatro arte en el mismo claro y sobre todo también con las con las consecuencias más allá de que uno pueda reivindicar un transporte digno para la zona pues la querido falta en la que vive faltaría más son las consecuencias que eso que eso tiene la imposible qué edad también de de para el tejido empresarial para los propios ciudadanos de de de de organizarse cosas quiere decir eso luego empobrece las regiones y eso tiene consecuencias para todos

Voz 1826 21:46 vamos a buscar otro viaje este también es en tren pero es diferente es mucho más placentero escuchen

Voz 12 21:59 sonido de un tren

Voz 1826 22:01 que ocupó ayer cuatro horas de televisión como escucha cuatro horas así en la televisión autonómica de Aragón que ayer desde desde luego con este experimento con este programa hizo historia porque ofreció en horario de máxima audiencia el el viaje es una propuesta experimental de lo que se conoce como slow Tibi televisión lenta Sun plano secuencia de casi cuatro horas de duración como y este es el sonido una cámara situada en la cabina del popular Canfranc que iba mostrando el recorrido del tren que une Zaragoza con la Estación Internacional de cancha bueno pues el experimento ya digo emitido en horario de máxima audiencia alcanzó una cuota de pantalla del seis con siete por ciento y esa es una muy buena cuota de pantalla subo por delante de la Sexta de otras televisiones como cuatro por delante de La dos fue tendencia nacional Trending Topic en redes sociales doscientos treinta y un mil aragoneses conectaron en algún momento a lo largo de esas cuatro horas de emisión Se metieron ahí en la en la cabina del tren protagonista del viaje y uno de los fue Daniel Torres al que saludamos esta tarde Daniel qué tal buenas tardes Daniel tú tú sabías ante la televisión sabiendo que iban a emitir este programa el viaje sabías en qué consistía eso

Voz 9 23:23 pues no lo sabía yo había visto alguna promo ha hecho mucho caso a haber una película en Netflix pero pero bien Twitter alguien diciendo que estaba no quizá o viendo llamadas viajes también dice Sapin cuando me di cuenta llevaba casi cuarenta y cinco minutos de viaje

Voz 1826 23:44 total que al final llegas a Canfranc llegaste hasta hasta el destino final incluso Daniel ya estuvimos

Voz 9 23:49 hemos casi casi a punto pero practicamente sí que porque han que fueron cuatro horas en fin digamos que nos quedamos atrapados viéndolo siguiendo y haciendo comentarios por Twitter a medida que a medida que el jazz iba transcurriendo

Voz 1826 24:05 oye y qué te pareció la experiencia que sentiste

Voz 9 24:08 pues fíjate no pude evitar con el resto de me parece un ejercicio muy muy pública pero a mí me gustó me gustó porque porque me pareció diferentes porque francamente

Voz 7 24:21 a veces voy a Canfranc lo voy en coche

Voz 9 24:24 el conduciendo entonces me parece una experiencia muy alucinante poder digamos disfrutar del camino sin sin sin por una vía muy cercana sin la responsabilidad de tener que conducir con lo cual me pareció

Voz 1317 24:38 te digo

Voz 9 24:40 la televisión durante cuatro horas pero me parece muy interesante insulten mucho mucho

Voz 1317 24:46 Daniel buenas tardes dice que te que te pareció un formato arriesgado yo estoy de acuerdo contigo creo que que sin duda es una apuesta interesantísima esto de las low Tibi quería preguntarte tú crees que esto viene muy bien además o te quedaste fascinado es como ponerse a dieta después de los excesos en Navidad no después de los excesos televisivos en Navidad pero un viaje de cuatro horas es como tomarse un par de tila no tuviste esa sensación de que realmente son necesarias es necesario parar ponerse a pensar a ver un paisaje y quizá en mil cosas y en ninguna después de la Navidad fíjate yo siempre es una gran comprar

Voz 9 25:25 por qué porque yo tuve la sensación que hace mucho que no tenía de poder Villa el baño con tranquilidad

Voz 14 25:31 porque sabía sabía sabías que había que nos esperaba después de la siguiente curva verdad

Voz 9 25:37 efectivamente efectivamente además es extraordinariamente rápido con lo cual podía tener la certeza de que en fin podía es distraer en cualquier momento sin ninguna clave no entonces sí que es verdad que me pareció como más y más conocidas conocías modesto que se haga de las dado su cautiverio pero francamente me pareció algo muy diferente al habitual

Voz 1826 26:02 bueno por comentarios que hemos visto por ahí en la interactividad porque ya digo que en algún momento ha determinado se colocó incluso como segunda tendencia en las redes sociales en Twitter segunda tendencia nacional el el que hacía referencia a el viaje en Aragón Televisión digo que me he fijado como algún comentario señalaba subrayaba que facilitaba la conversación en la familia porque algún padre por ejemplo le decía al hijo algún abuelo cuando pasaba por una estación pues yo aquí estuve en tal ocasión de irse comentaban anécdotas quiero decir que incentiva la conversación cosa que no es hábito

Voz 1317 26:41 igual otorgarle esa esa cualidad

Voz 1826 26:44 son precisamente no si efectivamente

Voz 9 26:47 yo me lo lo hecho lo no llegué a a tuitear

Voz 15 26:50 pasas del programa Lloris

Voz 9 26:53 tras qué tipo de conversaciones abren las casas publicado el fármaco permitía poder hablar porque no no interrumpía ese diálogo no me preguntaba de qué estaría hablando la gente cuando cuando firme el el programa efectivamente a alguien me contestó en Twitter pues algo parecido a lo que tú comentabas no es bueno pues mi padre de contar que un día un año en la estación tal en el pueblo tal me pareció curioso no yo no había reparado en ello pero es cierto que es indiferente hacia lo que tenemos interiorizado de la televisión no como que nos puede arriesgar un poco más au tal

Voz 1317 27:28 pero fíjate lo perdona fíjate Daniel qué interesante lo que estáis diciendo porque al final es lo estáis haciendo compatible el formato de las historias del abuelo las batallitas del abuelo del padre y tú has dicho al inicio de la conversación no tuve más remedio que ponerlo en Twitter o sea tenemos esa cosa esa dualidad de tan de estos tiempos de podemos mantener una conversación pero tenemos también la necesidad de comunicarlo en redes sociales no y es lo que estamos destacando un viaje de cuatro horas pero que se convierte en Trending Topic yodo que esto es muy del del dos mil diecinueve y los que viene

Voz 9 28:02 sí efectivamente es así yo es de hecho la experiencia fue la combinación de verme en la tele puedes comentarlo empiecen explícitamente en Ayamonte

Voz 1826 28:10 eso parece ser que los espectadores pasaron del de cierto desconcierto inicial a felicitaciones por una propuesta que llegaron a calificar de atrevida e innovadora relajante hipnótica me he quedado también con las palabras de la directora de esta televisión autonómica de Aragón Televisión Carmen Ruiz que ha dicho que sabemos que se han generado debates de todo tipo en los hogares aragoneses Alvedro el el programa me parece muy importante en la reflexión porque dice debate sobre las infraestructuras la despoblación los viajes sobre la propia televisión así que me parece que ha sido bueno podría ser o resultaron al principio estrambótico o como decía hay algo desconcertante pero muy enriquecedor Daniel Torres muchísimas gracias gracias por acercarte aquí a la entrada

Voz 9 28:54 muy bien gracias a nosotros alguna Corbera gracias bueno estar

Voz 1826 28:56 son las cuatro veintinueve tres y veintinueve en Canarias

Voz 1826 46:37 catorce minutos para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias ya sabemos que a lo largo y ancho del mundo hay muchos muchísimos concursos de talentos de talentos musicales bueno a ver aquí en La Ventana teníamos ganas de conocer a una mujer muchísimas ganas de conocer a una mujer que ha ganado hace pocas semanas uno de ellos es española es de Canarias en el concurso que ha ganado ha sido la voz Méjico así se presentaba bella no

Voz 33 47:00 destinar Ramos vengo de España a las Islas Canarias tengo cuarenta años pues venir a la Voz México ha sido como una especie de reto un reto personal y abrir los horizontes pues mi interés es que a este público me dé una oportunidad que será alguien en este mundo que conozco que es que es Qantas se qué es lo que va a pasar tengo una idea yo creo que creo que va a gustar por lo menos bastante grande

Voz 1826 47:29 sorprendió mucho escuchar esto el jurado del programa se dio la vuelta al escuchar la primera nota de Cristina bueno ya saben que la voz los jueces están de espaldas se les gusta la lo que están escuchando es cuando deben darse la vuelta pues lo hicieron en el primer segundo y eso que todavía no sabían lo que les esperaba

Voz 34 48:10 son dos voces en un así lo cierto es que la pase de las batallas no fue elegida para continuar en el programa hay un momento

Voz 35 48:16 esto de incertidumbre pero acabó pronto

Voz 1826 48:19 la mandos ganadora de esta edición de

Voz 34 48:21 la voz Méjico en dos mil dieciocho con un tema de Queen

Voz 5 48:31 eh Cristiano Ramos

Voz 1826 48:46 los qué tal buenas tardes

Voz 14 48:48 hola buenas tardes Roberto qué tal está muy bien enhorabuena Cristina muchísima era haber tú sigues viviendo teniendo residencia habitual en Gran Canaria de momento aunque hayas participado ahí en la voz de México no

Voz 8 49:02 sí la verdad que la base de operaciones en la tenemos aquí pero bueno eso no resta para acoger a vienés y movernos por el mundo

Voz 1826 49:10 te fuiste a México

Voz 8 49:12 pues la verdad que es un reto personal como comentaba un reto personal porque bueno estás aquí en España y en Europa pues se apercibió de la actuación de gota el ente también gane pues si se abrieron muchas puertas en Europa y en Asia también tuvimos mucha alguna repercusión pero claro yo siempre he escuchado los españoles todo es más escuchado que allá en México cuando te abren las puertas pues es un portón de oro no

Voz 9 49:40 pues no sé lo vi como como un

Voz 8 49:44 la ampliación de fronteras quería ver quién era yo y que podía conseguir hallar Méjico aquí la gente realmente me habría me abriría sus puertas su corazón aquí no iba tampoco con muchas expectativas

Voz 15 49:57 tampoco a poner una prueba no yo no

Voz 1826 50:00 bueno tú tenías ya cierta experiencia habías ganado el Got talent aquí en España no es lo mismo no es comparable una cosa

Voz 8 50:07 no no no no no no no no tiene nada que ver Prieto en primer lugar salen es una producción que no tiene contacto con el resto de sus compañeros pase tienes el contacto pues tener

Voz 1826 50:21 no hablo yo hablo yo en cuanto a la repercusión quiero decir no es lo mismo ganar el Got talent donde hay

Voz 8 50:25 no no no no no no no va a ver el el el hecho de ganar Got Talent no fue lo que hizo que se abrieran puertas

Voz 1826 50:32 ya ya

Voz 8 50:33 fue el vídeo que se hizo viral entonces se hizo vídeo viral mundialmente por la versatilidad que pudo tener ahí vi cómo rompió esquemas eso fue lo que hice lo que dio la repercusión pero en realidad en la Voz México México es un es una frente al a seguir para mucha gente que se va para allá para buscarse un poco la vida es una puerta a Estados Unidos América es una puerta a toda Latinoamérica

Voz 1826 51:00 algo de eso tendrá porque mucha gente consagrada del mundo de la música que nos visitan por aquí que vienen aquí a La Ventana que vienen a actuar en directo como hace en cada viernes más de uno y más de dos Nos han dicho que allí en México sobre todo están en esto de el mundo del espectáculo de la música especialmente si cinco diez años por delante de nosotros ahora

Voz 8 51:21 sí sí sí sí totalmente también es cierto que tienen otro concepto todavía tienen el concepto del disco del concepto de de de la música como algo tangible saber sin tema de com son más de todavía están es en ese

Voz 15 51:37 en ese ámbito ellas tienen una cultura

Voz 8 51:40 música ya te digo lo de más que nosotros estamos donde estamos ya metidos en la música en las redes en las plataformas digitales Dios no

Voz 1826 51:51 ahí ahí ahí sigue comprando música en físico entonces

Voz 8 51:54 estuve comprando exactamente el problema muchas veces que demos los que nos dedicamos a esto que ahora todo está ya no se venden tantos discos las días

Voz 1317 52:04 no gráfica claros con productoras Cristina y bueno en primer lugar felicidad me porque hacer ese doblete tanto en como la voz mágico es extraordinario esa que te felicito aunque mal aunque tú acabas de mencionar que cuando fuiste a la voz Méjico no tenías esa no te habías puesto la la la auto presiona al auto exigencia de de de de quedar en un en un estupendo lugar y encima lo has ganado pero si quería un poco saber hasta qué punto el hecho de que te presentara siga en aras el Got Talent en en dos mil dieciséis que no colmó en el fondo ciertas expectativas profesionales porque aparte poder por supuesto el mercado español es muchísimo más pequeño que el mercado mexicano y las puertas aunque sólo sea por cercanía geográfica que te puede abrir tanto para el norte como para el sur del continente americano que también pone tu caso también es un poco un ejemplo de que muchas veces y lo sabemos por los distintos realitys en los que se celebran en España que en los que se canta que no siempre los que ganan ven cumplidas sus expectativas no se ha sido este tu caso fue simplemente un reto que ojalá que ahora se traduzca realmente en esas puertas en esos actuaciones en los proyectos que te que te surjan

Voz 8 53:19 ah es que si es que Ángeles tiene que esa sea una más Ivana no incide en el que mayor fama tiene al final tienen más repercusión como el que luzca en el pueblo

Voz 1317 53:35 no ahí