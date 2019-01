La Ventana (02/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1826 00:00 la tarde las cuatro en Canarias Albert Rivera responde a Vox que amenaza con no apoyar un pacto del Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Andalucía si destinan dinero público y recursos contra la violencia machista José Luis Sastre buenas tardes

Voz 1071 00:17 los de Roberto y lo que dice Rivera Óscar García es que destinar esos recursos es una obligación

Voz 1645 00:20 con sí dice Rivera que luchar contra la violencia machista con recursos y medidas no es una opción sino una obligación se reafirma en que Ciudadanos y el PP aplicarán en Andalucía el pacto de Estado que firmó su formación que además avanza que este pacto contra la violencia de género se aplicará en todas las comunidades autónomas donde ciudadanos gobierne desde Granada el secretario general de Vox Javier Ortega Schmitt ha recordado porque su partido ha pedido la supresión de la Ley andaluza contra la violencia de géneros

Voz 1 00:45 son leyes que atentan contra nuestra Constitución atentan contra nuestra convivencia y por tanto vamos a proponer íbamos a luchar por sustituirlas por unas leyes que nos traten de verdad igual a todos los

Voz 1826 00:55 Mayol Ciudadanos se cierra en banda ni una coma sequía

lo que estamos intentando desde la amilana bonitas ahora mismo hacer pues una una denuncia conjunta de todos los que iban anoche en el tren para ver qué es lo que se puede sacar no sacar económicamente porque

si viajaban pasaron sufrieron una noche

Voz 1071 01:49 la mayoría de los miembros del Partido Laborista británico quieren que su líder Jeremy Corbijn promueva un segundo referéndum sobre el Brexit los sostiene una encuesta que se publica en el Reino Unido cuyo alcance ha hecho que el propio Corbijn desmintió que esté pensando en esa consulta de momento Londres Daniel poético

Voz 0509 02:03 la presión sobre veinte ha vuelto a incrementar hoy

Voz 3 02:06 pues de que una cuesta concluyera con setenta y dos por ciento de los miembros de su partido quiere que su líder haga campaña por un segundo referéndum el líder laborista se ha visto obligado hoy a salir al paso y ha declarado que no pedirá otro referéndum hasta que no se vote el acuerdo de May dentro de dos semanas en el Parlamento hace unos días dijo que aunque ganara unas elecciones anticipadas no habría nueva consulta Corbijn está atado de manos porque un tercio de sus votantes principalmente los de las zonas industriales votaron Brexit temen perderlos si piden una nueva consulta el estudio también acusa a Corbijn que es euroescéptico hizo campaña por Europa de ser demasiado ambigua en este asunto

Voz 1915 03:06 el Tribunal de Cuentas archivado la denuncia del Partido Popular de Torrelodones contra el gobierno municipal por presuntas irregularidades en la concesión de un túnel sobre la A6 hace unos meses les contamos la SER que el concejal del PP Ángel Viñas trató de extorsionar a la alcaldesa de la localidad diciéndole que no presentaría esa denuncia si ella no optaba a la reelección al conocerse las grabaciones ese edil dimitió pero el PP finalmente presentó la denuncia y ahora el tribunal considera que no hay nada irregular en el proceso administrativo la alcaldesa Elena Biurrun

Voz 4 03:33 no todo vale en política no a cualquier precio y dejar muy claro que Vecinos por Torrelodones se presentan mayo que chantaje de amenaza de denuncia que nos vaya a hacer eh parar Nuestro proyecto ir nada desearle un feliz año a todos aquellos que estaban emocionados no con esta denuncia que ya había visto que haber descubierto la pólvora con esta denuncia contra contra mi partido no existe chantaje alguno posible para que los que hayan aprendido la lección

Voz 1915 03:58 con la alcaldesa de Torrelodones hablaremos esta tarde a las siete y veinte en La Ventana de Madrid ya ha pasado a disposición judicial el hombre de cuarenta y un años detenido el pasado domingo por agredir supuestamente a su mujer con una barra de hierro delante de sus dos hijos menores de edad y mantenerla encerrada durante trece horas en su vivienda de Usera en la capital Fernando

el cero dieciséis el teléfono para denunciar la violencia machista es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque si hay que borrarlo de la lista de llamadas y una cosa más el Prado registró el año pasado su segundo mejor balance de visitas en los últimos diez años con casi dos millones novecientos mil visitantes un dos coma cuatro por ciento más que el año anterior la mayoría de esos visitantes un sesenta por ciento fueron extranjeros en cuanto al tiempo la Consejería de Sanidad ha activado el nivel uno de alerta ante la previsión de temperaturas mínimas por debajo de los dos grados bajo cero

Voz 12 07:57 sí a partir de un hecho real yo creo tú crees el crea nosotros creamos vosotros creáis ellos

Voz 9 08:04 vean todo esto es El Recreo en La Ventana el recreo la vida más allá de un patio de colegio

las cinco de la tarde ocho minutos cuatro y ocho en Canarias a ver gente del recreo pasamos lista aquí en Madrid la redada de Podium podcast al frente Lucía Taboada ahí viene con Fran Gómez qué tal buenas tardes buenas tardes Carlos Iribarren buenas tardes hoy tenemos concurso de él me suena hoy el me suena seis pareja deja de decir una cosa primero antes llamamiento hacemos un ya minuto publicó este lunes generoso regalando libros si cuando libro en concreto que se hizo con el Andoni desde Bilbao pero Dori necesitamos que te vuelvas a poner en contacto con con los otros nueve cero dos catorce sesenta sesenta que diga eso sí Andoni de Bilbao para poder enviar el libro que afortunadamente sólo hay un Andoni en Bilbao no no no pero a ver tenemos máquina que comprueba voces eh por favor para aquellos que sean de Ezcaray que diga está la mía no Andoni de Bilbao nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy habrá un nuevo libro que lo podéis ganar a través de las redes sociales y después os explicamos como desde Barcelona a Edgar Hita buenas tardes hola buenas e andan y de qué tal en Tenerife tenemos a nuestra neurocientífico porque como estamos aquí todos poquito locos Raquel Marín buenas tardes buenas tardes qué alegría qué bien qué alboroto a saber del cerebro porque oye estamos en principio de de un nuevo año empieza una nueva era así que hoy nos viene a hablar del cerebro del futuro a ver si descubrimos cosas a ver si nos metemos por ahí entre cables y neuronas pero por aquí a mi vera tengo a Ford este buenas tardes Alma Andreu feliz año arrobas hoy la fuerte en redes sociales qué tal feliz año

Voz 1934 10:05 muy bien no sé si voy a poder hacer las secciones de de aviso pues porque me acabo de quemar la lengua con un café ya vengo medio herida

Voz 1826 10:11 bueno hice era mi patio

Voz 14 10:18 mi patio de vecinas con la Forta

Voz 1826 10:23 aquí Arroyo soy Laporte nuestra periodo artista particular que se ha propuesto analizar uno a uno los propósitos de año nuevo que le habéis contado que le han contado las miembras sobretodo de su patio de vecinas ataca

Voz 1934 10:36 buenas tardes aquí la Forte que educa responde a tus consultas y entretiene budas trenes

Voz 1826 10:42 y que perra teatral ahora con el inglés antes de entrar antena ya casi todo lo intentaba me lo he intentaba explicar a hablar en inglés quiénes comunicarte también con tus fans internacionales

Voz 1934 10:52 bueno hay Fink que es baby importan aprende inglés English para mi trabajo

Voz 1826 10:57 ya me he puesto manos a la obra con las niñas

Voz 1934 11:00 el Solutions y como me han dicho que tengo

Voz 1826 11:03 que practicar y speaking English todo lo que pueda pues aquí espero espero momentos quién debe la tontería ésta te va a durar mucho lo digo porque no terrorífico sería estupendo sino horrible horrible

Voz 1934 11:15 si el día de mañana decidís que presente de Windows e hice Francine tú me elegir como de su

Voz 1826 11:21 venga vale mira te nombro de su sucesor lo ahora mismo si si algún día a ser decía fíjate que se traduzca al inglés tú eres

Voz 1934 11:28 pero una cosa yo con acento americano American Axencia que el británico dicen que edificó no quiero meterme yo en camisas de once varas Dios me libre

Voz 1826 11:36 vale entonces todo esto tiene que ver con los propósitos de año nuevo está está perdiendo el tiempo que ha recibido muchas notas de audio

Voz 1934 11:42 sí eh bueno de hecho recibido objetivos como este

Voz 15 11:45 hola alma mi objetivo para dos mil diecinueve es aprender inglés que mi abuela por fin sea aprenda el nombre de enemiga se llama Enzo hiló llama de todas las formas menos como tiene que llamarlo feliz año claro claro

Voz 1934 11:58 claro es que a la mínima nos creemos todos políglotas ya te lo decía yo in me parece a mí que andamos un poco justitos con el idioma mira sabes que ya me enfadado control sorpresa

Voz 1826 12:07 ay Dios control sorpresa por ejemplo

Voz 1322 12:09 sí aquí entre Carlos Iribarren Lucía eh

Voz 1934 12:13 te iba a decir Carles porque es un amigo mío

Voz 1322 12:15 entre Roberto vuelve a marcar de Luis también habido almendro

Voz 1934 12:20 a ver si sabéis traducir me

Voz 1826 12:22 sí Monkey Monkey veinte pinta

Voz 16 12:27 hola cita muy bien muy bien Iribarren domina

Voz 1826 12:29 les pretenda ya lo creo ya lo veo ya lo da clases en mi ratón limpia yo tenía ese videojuego mira eh

Voz 1934 12:35 no no me acordaba de ti tú también pasa nada no pasa

Voz 1826 12:38 mi madre tampoco si así se acordaba lo que pasa es que también coinciden en ganar las exigencias del concurso que nos plantea tu nivel de inglés Edgar no a Yago de juez venga vale

Voz 1934 12:48 venga vale pues sí pues sí momento veinte eres pinta monas el típico que parece que sí pero no el que no están ida igual me explico

Voz 1826 12:56 alto y claro Weise pasa otra a ver cómo va

Voz 1934 12:58 es a qué me refiero sí te digo chopo Chen así to put

Voz 1826 13:03 nacía así te suena suena raro pero no no no pues me insultan alemán no quiso echar un puro

Voz 1934 13:12 echar un me tengo muchas ciudades no sé cómo lo decís puro fumar un puro el caso es que esta expresión ya escuchado de mil maneras

Voz 1826 13:18 es que si tú traduces directamente además desde el muy castellano de Valencia Alicante y un poquito raro lastró

Voz 1934 13:26 entonces eso es eso es eso de de Strong venga a última sabéis lo que significa y Huff mese Brown Brown ha eso sí

Voz 1826 13:33 pues esto es liarla parda

Voz 1934 13:36 muy bien que esto quién Madrid Se dice

Voz 1826 13:39 Imaz o también lo dices más total

Voz 1934 13:41 bien también de cómo se diría en inglés Mazo

Voz 1826 13:43 el inglés no se me daba muy bien muy bien el problema es que a Edgar Hita de vez en cuando his margen

Voz 17 13:50 pesa Couso va la olla ya

Voz 1826 13:52 la olla a ver siguiente audio por favor

Voz 1709 13:56 hola mi objetivo para dos mil diecinueve es por cien por cien ver Breaking Bad y Los Soprano que estoy de que mis amigos me va muy bien cuando voy a las cenas y no lo soporto más así que son aunque sea para aparentar este año dos mil diecinueve me las quiero ver las dos es el objetivo

Voz 1934 14:12 muy bien me encanta lo de aunque sea sólo por aparentar claro que sí pues te diré una cosa llueve quién básica la he visto pero lo Soprano aún no y bueno si si queréis dejarme hablar a partir ahora pues lo bueno vale

Voz 1826 14:23 mujeres era poco tampoco es eso pero desde luego son obras maestras las dos jefes

Voz 1934 14:28 pero una cosa Bet yo es que no doy para toda la vida no me da yo soy una sufridora confesa de esos amigos que cada vez que te quieren te preguntan pues si has visto esta serie si has visto la otra

Voz 1826 14:38 todos porque a esta parte se ha puesto muy de moda pero no te agobia estupor eso no

Voz 1934 14:42 a ver pero sé que hay gente que ve más serias que respira

Voz 1826 14:45 eso sí que si las tienes que ver en versión original que sino todo

Voz 1934 14:47 Les Paul es que si tienes que ver esta última está sí están otra pierdas la bueno bueno

Voz 1826 14:50 no no no los hay que hablan hasta imitando a algún personaje de alguna serie ya te digo yo

Voz 1934 14:55 llevo follón mira Breaking Bad Prison Break on fan Black Walking de de Stranger Things Wall Street House of

Voz 1826 15:00 a eso sea para pero escucha Froome de River heridos al río

Voz 1934 15:05 pero pues escucha aprende los donde Rived Aizoon ves que hasta escriben un libro de series como te quedas con te suena un tal Roberto Sánchez

Voz 1826 15:14 libro de sería bueno Manoli es a la gente buenos un tratado sería otra cosa parecido dale sale otro estamos aquí repasando con Alma Andreu arrobo soy la fuerte redes sociales notas de voz que le mandan los miembros y las miembras de su patio de las miembras no tenemos que repetir

Voz 1934 15:52 pues yo te diré me alegra mucho que digan lo de miembros porque mira me he dado cuenta de que mi patio de vecinas también es de vecinos claro han visto llevamos dos mensajes y los dos son de señores bienes más si mira vamos a escuchar el siguiente propósito de año nuevo

Voz 20 16:04 pues yo me propuse adelgazar acabado este año con un bombo de siete meses así que yo también

Voz 0509 16:12 eh si el DJ al año

Voz 20 16:14 que viene

Voz 1826 16:15 pues felicidades entonces no sí hombre la chica acaba de decir que está embarazada de siete meses eso es entendido

Voz 1934 16:20 yo yo yo también es lo que he escuchado pero te digo está la nota de la analice detenidamente con mi señor en casa yo creo que ya está en estado de buena esperanza sí pero Michiko dice que a lo mejor es que esta chica se ha puesto de buen año

Voz 1826 16:32 poquito ambiguo habrá que lo difícil sí si puede ser bueno

Voz 1934 16:34 pero bueno sea como sea este es sin duda el gran propósito de año nuevo por excelencia que bueno pues que nos hemos pasado con el turrón con los polvorones y ahora pues hay que subirse a la elíptica he o no ves pues sí pues mira yo tengo un mensaje justo para la chica que quiere adelgazar también para el chico que quería estudiar in

Voz 1826 16:51 ah sí sí pero no se lo voy a Darío

Voz 1934 16:54 escucha esto mi propósito de año nuevo

Voz 21 16:56 es no hacer propósito propósitos no hacer propósito es porque es que al final los haces ignoró los cumplió el paso por el arco del triunfo a los diez minutos de proponer remedios así es que en dos mil diecinueve no voy ni aprenden idiomas adelgazar ni a llegar no no es que hay que hacer nada

Voz 1934 17:12 no quiero hacer nada pues ole ole con chicos un sabio e es un sabio yo le quiero mucho

Voz 1826 17:17 ya pero lo conoces que sí hombre avales

Voz 1934 17:20 claro por eso me he confundido antes de nombre Carles un beso como ves a Roberto el tema de los propósitos este chico ponle lleva muy bien así que él que quiere aprender inglés en la que quiere adelgazar y todos los que se hayan propuesto algo a lo mejor digo yo que la propuesta es no proponer

Voz 1826 17:34 vaya a menudo Gil

Voz 1934 17:37 pero nada claro que yo valgo para un roto para un descosido por cierto te diré una cosa lo mejor de esta nota de voz viene ahora porque lo importante no es el qué sino el cómo escuchas

Voz 22 17:49 está haciendo caca por cierto con la puerta con puerta cerrada pero estoy solo es quisiera o con la puerta abierta también en el baño la puerta en las narices

Voz 1826 17:59 vale vale vale pero tú no tenías otra forma de decir

Voz 1934 18:02 más cerrado Kaká natural

Voz 1826 18:05 la radio desde Año Nuevo está seguir haciendo caja B bien y espero que así que así sea por el bien de tu salud ya me están entrando ganas ya años me voy al baño mira tan natural y tan orgánico como hablar del cerebro Dale vida tu cerebro es el libro de Raquel Marín neurocientífico que nos va a poner un poquito las neuronas en en orden hoy vamos a hablar estamos a principio de un año y vamos a hablar del futuro Raquel del cerebro del futuro cómo será el cerebro del futuro

Voz 23 18:48 primero en primer lugar cuánto tiempo si lo aísla tonadilla puesto enfermos de Ponta se han puesto las neuronas de puta había soñado de ella muchas veces pero de receta había desaparecido de mi de mi sueños está vuelto ha vuelto pues mira tenemos que empezar el dos mil diecinueve yo sé que hay gente que no quiere hacerse propósitos pero este puede ser interesante porque como ha bajado mucho el cociente intelectual veamos ha estado sacando pecho durante cien años venga venga a cada vez más listos en los últimos treinta y cinco años ha bajado sí de niña que no está nada mal muchos dice

Voz 1826 19:23 que está relacionado con el auge de las redes sociales y de las pantallas sí sí claro

Voz 23 19:29 claro hay mucho de eso y íbamos a íbamos a más porque con el desarrollo de la robótica pues saber por ejemplo

Voz 1826 19:34 no yo por ella ya no no sabía orientar muy bien pero oreja

Voz 23 19:38 qué o el amor

Voz 1826 19:40 Soria no la memoria no no va a ser tan necesaria ya los últimos tiempos no lo ha sido ya no recordamos los números de teléfono como los recordamos antes y así pues podríamos poner mil ejemplos ya cada vez va a ser menos necesaria Raquel

Voz 23 19:54 pues la verdad que sí la la la memoria yo creo que empieza a sustituirse por otros tipos de

Voz 1322 19:59 de habilidades no evidentemente pues a hay también que tener en cuenta

Voz 23 20:04 las memorias son muchas no en realidad tenemos una memoria por ejemplo a la hora de tomar decisiones que está basada también en estas experiencias previas está la memoria algo que queremos retener es bastante probable que la parte matemática pues si esa se vea bastante mermada bueno de hecho ya ya está mermada en aproximadamente un quinto con respecto a a la población de la generación anterior entonces bueno hasta qué punto realmente no hace falta resolver problemas lógicos matemáticos a no ser que quieras realmente trabajar en matemáticas que además es una de las de las disciplinas del futuro la matemática

Voz 1826 20:38 los métodos de aprendizaje entonces también están camino

Voz 23 20:41 totalmente bueno de de de hecho fíjate que ya no se usa tanto la ese usa un poco más la la la parte más allá de los estímulos más exteriores y necesitas menos atención que esa es una de las razones por las cuál es también se piensa que la inteligencia tal y como se concebía hasta ahora ha bajado es decir antes pues para cualquier pensamiento necesitabas una atención máxima durante diez quince veinte treinta minutos para resolver una tarea la compleja ahora lo diez minutos estamos mirando el móvil se calcula aproximadamente que cada diez minutos miramos el móvil eso auguró que hay personas que superan ese récord entonces imagínate cada diez minutos estamos cambiando de de actividad en el pensamiento profundo no entonces se esta también es una de las razones de la mano

Voz 1826 21:27 las habilidades creativas van a estar van a ser más demandadas van a estar más valoradas

Voz 23 21:33 ahí está ahí está el cerebro del futuro Roberto ay ay ay ay diría yo ver hay te quería yo ver si vamos a ver es es obvio que de momento la creatividad eh sigues cuando algo innato al ser humano de momento los robots no no no son creativos es decir gracias a Dios pues más o menos lo que hacen es seguir la las pautas que uno le ha indicado de momento vamos a si si se confirma luego el futuro entonces claro el el ser el la inteligencia creativa es de las que más pueden pueden ser importantes y necesarias en para el ser humano entonces cuando hablamos de creatividad pues se de que estamos hablando pues de de un sinfín de cosas no desde el sentido del humor la originalidad la capacidad sorprende a los demás cada vez más difícil también evidentemente la forma distinta de ver las cosas no a ver ideas creativas por ejemplo pues puede ser a lo mejor cuando me pongo los zapatos pensar cómo podría usar los zapatos de decir maneras distintas no entonces es una forma de de buscar a una forma distinta de pensar o bueno o lo mejor inventarse un idioma nuevo ya no el inglés que está muy bien yo de hecho quería hacer mi aportación hay una frase que ese dice mucho en Canarias que descargártelo grito y aquí podríamos decir

Voz 24 22:49 pero si muy muy cada área pues

Voz 23 22:53 entonces por ejemplo vamos a ver cómo podríamos ser más creativos hay mucha gente que me dice que puedo hacer para desarrollar la creatividad que que que puede hacer pues mira una de las cosas que a todo el mundo unos encanta que suele ser a veces poco recomendable pero en este caso es muy recomendable que es no hacer

Voz 25 23:10 nada nada nada

Voz 23 23:12 efectivamente no pero sin encontrarte

Voz 1826 23:15 telemática nada osea

Voz 25 23:18 en ruso

Voz 23 23:20 nada y eso sí eso fomenta la creatividad sí totalmente mira resulta que se activa un circuito neuronal sabes no estas redes de que que se llama circuito neuronal por defecto que entonces fíjate que eso fue hace se descubrió hace ya bastantes décadas tres o cuatro y fue precisamente haciendo experimentos cuando te ponen la resonancia magnética empiezan a mirar qué áreas del pero están activas de repente los tenían allí a los sujetos en diciendo bueno ahora descansar un rato veían que empezaban a activarse regiones del cerebro que están más relacionadas pues eso con con la introducción al mundo imaginario no despiertos entonces en no hacer nada es es una forma de desarrollo entre veinte bueno hay que compaginar la después conocer algo de vez en cuando

Voz 26 24:04 pero que no hacer nada es una es una buena forma de de

Voz 1826 24:08 inhibirse este sería un ejercicio que tunos recomendarías para todos los días es decir destinar hacerlo casi como una rutina el descansar y relajar nuestro cerebro no hacer absolutamente nada porque eso nos dotará al cerebro hay que ejercitarlo imagino que esto es como una gimnasia y todos los días le tendríamos que dedicar unos minutos a no hacer nada

Voz 23 24:28 pues es bastante probable que sí que tenga razón porque cuando no estamos haciendo nada es decirle con la sensación de que no estamos ejecutando ninguna tarea o pensando en algo mandando un mensaje etcétera En realidad el cerebro sí está haciendo cosas que es activando estas regiones que tienen más que ver con con aspectos más de la de la creatividad no es como ver un poco la la imaginas sale a realidad de una forma alternativa no incluso basado en experiencias previas pero modificarlas no

Voz 26 24:52 en lugar de haber saltado

Voz 23 24:55 por la ventana pues asaltado por yo desde el Titanic que no caigo al mar y te ha salvado alguien no entonces pues ese tipo de cosas que se desarrollan en el no hacer nada de hecho hay algunos que incluso piensan que es muy bueno también guardar silencio evidentemente en la radio no es algo que esté

Voz 1826 25:12 bueno pues podemos probarlo

Voz 23 25:14 habitualmente cuando alargados el silencio

Voz 1826 25:17 a un poco más allá del nano segundo aquí en la radio ya empieza a habitar como cierta incomodidad el oeste pero de intranquilidad en los técnicos en toda la gente incluso desde aquí vamos a intentar lo vamos a hacer el nos hacen el ejercicio del del silencio a ver si podemos estar en la radio en silencio yo creo que sí más de dos segundos le llamamos blanco esto Raquel Marín mañana les seguimos dando vida al cerebro rehén Raquel Marín punto net mucho más que un ratito más con nosotros de todas

Voz 23 25:51 hombre claro por supuesto por supuesto aquí sigo gracias Berta salir

Voz 35 33:34 primero que ayer al intruso ganó Andoni de Bilbao y el lunes el lunes y si ves eso ante el Bayern se tiene que poner en contacto con nosotros para recibir ese maravilloso premio que todavía

Voz 1826 33:44 no lo ha hecho que nadie se ha hecho pasar pobre Andoni todavía nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 35 33:50 quién es premió también si hoy también tengo un libro un asesino de series del gran escritor de novela vale vale vale ya se lo vamos a dar al primer oyente que adivina el personaje misterioso del me suena y lo que tiene que hacer cuando lo sepa es si tuitear es decir dando la ventana

Voz 36 34:07 eh arroba La Ventana pues se poniendo

Voz 1826 34:09 la solución antes de que se desvele aquí

Voz 27 34:12 el primero que lo ponga claro si dice que se desvele ya ya ya

Voz 1826 34:16 sí porque los que jugamos somos nosotros eso eso decía fuera por favor no mires Twitter no hombre que no voy estoy preparado

Voz 17 34:25 saco os recuerdo que pueden ser mujer puede ser hombre pues el personaje de ficción y que hay tres pistas musicales y la primera es la típica pista vaquera

Voz 11 34:33 voy voy

Voz 1826 34:35 no

Voz 17 34:43 esa es atención escuchan los cascos de los caballos bueno este es uno de los grandes western se escuchan dos cocos Monthy Python Éstas son esto es uno de los grandes westerns de la historia hasta que llegó su hora dirigido por Sergio Leone con Charles Bronson como nombre de la armónica con Claudia Cardinale Icon un malo malísimo que no dudaba en cargarse a cualquiera que se pusiera en su camino no os acordáis de quién era el malo esto no da igual no lo digo yo es Henry Fonda Henry Fonda Henry Fonda que solía hacer de bueno pero bueno un hombre que nación Nebraska gran actor

Voz 0509 35:14 el dieciséis de mayo de mil novecientos cinco diez

Voz 1826 35:16 seis de mayo de mil novecientos cinco pero bueno

Voz 37 35:19 la pista exacta es la siguiente y es que nuestro persona

Voz 38 35:21 Page había muerto cincuenta y tres

Voz 37 35:24 días antes de que naciera Henry Fonda cinco contrito

Voz 39 35:27 tres días antes de ese dieciséis de mayo de mil novecientos cinco no valen sea cincuenta y cinco días has dicho Simonet tres días tres días antes se queda en marzo de mil novecientos

Voz 17 35:41 pero lo que importa es mil novecientos cinco oyente como tiene Twitter pues puede Vernet poeta

Voz 1826 35:46 sí sí veinte de marzo más o menos de mil novecientos cinco digo yo

Voz 37 35:50 más o menos se hay murió que tienes que hacer una pregunta de si o no yo soy Edgar aquello a ver si empieza ya a la cosa mal Edgar arriesga demasiado yo pero hoy tengo clarísimo que es una mujer pero empiezo a tu pregunta es una mujer uno indie que siempre es el gran ha visto que iba con paso firme en el día que acierte es va a ser brutal venga vamos con la segunda pista es una pista triangular

Voz 1826 36:22 la segunda la segunda esta es la primera hora vamos con la segunda pista que debería ser diferente a la primera

Voz 24 36:34 esta sí

Voz 36 36:45 bueno es uno de los maravillosos

Voz 17 36:48 pinitos grandes conciertos que tiene Johann Sebastian Bach pero no sirve porque pertenece a la banda sonora o aparece en la banda sonora de otra gran película en este caso de Stephen Frears con un triángulo John Malkovich Se Glenn Close y Uma Thurman triángulo muy erótico y sobre todo muy peligroso mucho mejor que Balmón por cierto salieron al mismo tiempo es la misma historia es de Milos Forman un gran director pero no hay color Belmonte es bastante Toño en Las amistades peligrosas en mi opinión es una obra maestra

Voz 1826 37:15 mira hay opiniones para todos y no digo que designe la vía sin embargo la crítica no contáis lo habitual menos

Voz 17 37:21 más de Balmón y sin verla seguramente bueno el libro también es magnífico lo escribió un señor llamado Pierre Caudete Clos de la Clos que nació en Amiens Francia en mil setecientos cuarenta y uno gran catedral gótica llenan y bueno nuestro personaje murió en Amiens esto ya sé que nos ayuda mucho

Voz 1826 37:36 bueno así que lo que dice la pista es que

Voz 17 37:40 el personaje nació en una ciudad que está en línea recta a cuatrocientos once kilómetros de Amiens por carretera a unos quinientos

Voz 1826 37:48 ese ese fue su trayecto vital sitio no quiero decir nación donde naciera recorrió en línea recta cuatrocientos once kilómetros en subida hasta morir en Amiens en mil novecientos cinco claro sí

Voz 1322 38:01 vale es artista

Voz 1826 38:03 sí es artista vale no es mujer es artista nació a cuatrocientos once kilómetros de Amiens murió sobre el veinte de solo no podré decir nada pero el veinte de marzo de mil novecientos cinco está muy bien pero no sabe que la nacionalidad no no sabía sabemos

Voz 17 38:19 no pero sabes que no es una mujer gracias a mí el triunfo va a ser que yo estoy convencido que hoy vais a acertar venga vamos con la típica nunca falta una pista

Voz 24 38:28 menuda

Voz 17 38:40 algunos sabes qué grupos esté es la primera canción

Voz 1826 38:42 en de un grupo muy famoso yo no te lo puedo decir porque lo tengo aquí

Voz 35 38:45 suenan bastante bastante prehistórico a esta grabación y sobre las que es de mil novecientos ochenta y tres son los que sabían que tres años después no no lo sabía amago no creo ni que es imaginaros lo que les esperaban a tres años con el canon estos of fue su primer tema de ese llamó indecisos en el futuro próximo al futuro que nos viene

Voz 24 39:05 bueno pues la pista dice que nuestro personaje se vio el futuro si vio el futuro vivió el futuro que ahora toca pregunta quién falta sí dio el futuro

Voz 28 39:20 al pone cara de pone cara de que hoy no pilla que te toca y toca por que dentro había preguntado antes Lucía Taboada artistas claro a las artes rotan mucho no Lasarte se lamenta engloban las artes

Voz 1934 39:36 pero que te que decir que me invento podría ser cineasta podría ser pintor

Voz 1826 39:40 el escritor que yo luego me llevo o la mala fama de las pregunta flojito no

Voz 0509 39:45 ahí artista que eso puede ser cualquier cosa

Voz 1826 39:47 de ahí porque es que Lucía Taboada cuando yo sí que les puedo preguntar a Lucía Taboada sobre su intención de puedes hablar con Lucía no como tú como tú eres el director del programa

Voz 1934 39:58 está pensando en pintor en concreto pero claro pero

Voz 1826 40:01 por qué pero era muy especial pollo pues pregunta me pregunto yo pintor y si descartamos la oreja o lo a ver

Voz 28 40:09 no sé si preguntas es pintar pues yo yo subió el futuro yo preguntaría otra cosa claro claro a pues llama despistado era un escritor correcto si bien vamos una vale vale vale vale

Voz 17 40:22 vale pues ya habéis hecho ya está las la las tres pistas hará falta una pregunta extra

Voz 24 40:26 es una pista extra lo que vosotros qué qué hacemos preguntamos yo le pediría hemos visto en gira apartar a aterrizar a pista dice así su rayo no eran Inma Queen ni el que no cesa ni el Bayern

Voz 17 40:44 no ni el de Majadahonda

Voz 0509 40:47 fue un rayo verde

Voz 41 40:49 rayo verde sí bueno

Voz 1826 40:55 pues esperemos esperemos que si tenemos una teoría yo tengo dudas sobre la fecha de la muerte que ahora mismo no tengo yo muy claro así mil novecientos mil novecientos cinco es la fecha de la muerte de éste pero es que ahora del que yo estoy pensando yo tengo hay una duda murió el veintiuno de marzo comienza con un no no no no no a ver y ahora es cuando viene lo del redoble y tenemos eso es cierto

Voz 17 41:16 dices me suena podemos discutir entre nosotros

Voz 1826 41:19 claro no grave es que como tú es el director del programa pero es una gran persona nosotros qué qué pensáis antes de estáis pensando en un escritor que se adelantó mucho al al futuro lo que entendido yo artista o adivino y no el Rayo es verde y vamos a apostar por Julio Verne digo yo venga por cierto Marina has visto si alguien ha escrito Julio Verne en Twitter de momento citando a La Ventana buscar por tener sólo la aquiescencia popular si es que si han dicho bueno yo digo que Julio Verne yo también yo también bueno pues tenía yo tenía otra pista para daros tiene el mismo número de letras en el nombre que en el apellido y eso eso esta final es como decía los de dúo sacapuntas de cómo estaba la plaza a abarrota yo no había nadie en ese mismo gesto me acabo de hacer Marina respecto a la gente que citando arroba La Ventana más de treinta personas hay que buscar en primero la primera para que se lleve el regalo que ha traído hoy Iribarren mañana otro enhorabuena a través de empatar hablamos de pactar mañana grandes Maiolo a muere el definitivo vamos a la redada Podium podcast

Voz 37 42:45 esto suena también a futuro

Voz 19 42:50 lo que pasa es que esto es distopía está puso

Voz 1826 42:53 Carlos indica que ya tenemos por aquí a los chicos de la rebaja como decía Lucía Taboada que viene viene acompañada de su hacker particular

Voz 1322 43:00 exacto de Fran Gómez aquí que a mi vera hoy nos vamos a centrar en un tema que dio mucho de que hablar en el dos mil dieciocho

Voz 1934 43:05 puro va a seguir siendo noticia en el dos mil diecinueve

Voz 1322 43:08 en unas mesas seguro que lo recordáis mar Soccer ver compareció un comité de senadores a Estados Unidos ante un comité aclarando el asunto de el uso de datos de Facebook por parte de Candice analítica

Voz 6 43:19 los ubica obtuvo

Voz 1322 43:28 bueno todo esto movió los cimientos de hasta dónde puede llegar hasta dónde se puede llegar para conseguir influir en un proceso electoral a que hoy en la redada nos preguntamos si se han tomado medidas después de camisa analítica si esto puede pasar en España o si ha pasado ya de hecho en las elecciones andaluzas Fran

Voz 42 43:44 le fue pasar no puede pasar no porque no incluso no puede haber pasado

Voz 23 43:48 yo

Voz 42 43:49 y en nuestro pasado más reciente pero bueno como esto es un tema de grises vamos a hablar un poco más sobre el tema y a buscar las respuestas correctas

Voz 1826 43:57 antes de antes de empezar en si si te parece Fran vamos a hacer un repaso sobre Cambridge analítica porque es Cambridge

Voz 42 44:04 bueno pues Roberto Carlos analítica era una empresa con sede en Londres que usaba el análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y políticos y que en su página web exponía que buscaba cambiar el comportamiento de la audiencia que recibía la publicidad que ellos

Voz 28 44:20 ya ya lo ha dejado bastante claro que queremos hacer esto mismo se eran bastante explícitos como consiguieran estos señores de Londres millones de datos privados

Voz 42 44:29 bueno pues se supone que Camps analítica consiguió el perfil de cincuenta millones de usuarios de Facebook vale esto todo empieza a partir de un profesor de Cambridge será Universidad de Camps que se llamaba Alexander Cogam y que cojan un proyecto personal dos mil trece hizo una aplicación que era un test de personalidad y consiguió que más de doscientos sesenta y cinco mil usuarios completara es que paso pues que no sólo tuvo la información del test sino que obtuvo información de todo lo que estaba relacionado con con esos usuarios sus me gusta su mensaje entera y a lo que lo que pasó ahí es que más o menos se consiguió con quince por ciento de los datos privados hablando de Facebook de la población de Estados Unidos que luego este profesor vendió a Alexander Knicks que era el director ejecutivo de avales

Voz 1826 45:18 oye todo esto qué papel juega en las elecciones de Estados Unidos que rol cuál fue el rol de aquí aquí el roles

Voz 42 45:24 Clemente hay mucha gente que que lo pone como que esto determinadas selecciones pero al parecer lo que lo que se hizo aquí fue coger la información de hacer un perfilado con la información de Facebook y obtener quién era quién en en Estados Unidos para que pues para poder saber qué contenido tienes que enviar a cada persona para cambiar su comportamiento

Voz 1322 45:45 el resto ya es historia con el pelo casi naranja en España esto se puede hacer

Voz 42 45:50 bueno pues aquí en España no es que se puede hacer o no sino que aquí ha empezado la fiesta estaba la hemos llamado Holanda cincuenta artículo cincuenta y ocho bis de la Loren que es la Ley Orgánica de de la Lore del personaje de Aída

Voz 1826 46:04 suena has dicho antes lo del pelo naranja en Melilla

Voz 42 46:08 que que asociativo eh

Voz 1322 46:11 es la ley orgánica del régimen electoral general no

Voz 42 46:14 eso es y te has traído porque eres así me he documentado tu bueno pero prometo que no vamos a leer porque aquí enterar poco valor bueno va va a leer el primer el primer el primer parte del artículo

Voz 1322 46:28 que estas lo importante no es el artículo vale dice la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que llevan a cabo los partidos políticos en el marco de esos actividades electorales se encontrara amparada en el interés

Voz 1934 46:41 el ICO únicamente cuando se ofrezcan Gallen

Voz 1322 46:44 la garantías adecuadas

Voz 1826 46:47 gracias a recuerdas qué tipo de garantías a mí el amparadas encontrará amparado

Voz 42 46:51 estuve hace me un miedo mala traducción de esto para que todos lo entendamos es que el lo que permite la ley es que los partidos políticos puedan gracias al interés público recopilar información y crear un perfil de cada una de las personas que consideren adecuado para su compañía tono poco peligroso pero bueno feliz el siguiente artículo el dos no hace falta que lo lea Lucía no te vea te hace sufrir lo único que hice el dos es que que es super importante es que todo esto va a venir de datos que estén en páginas web fuentes de acceso público eso también es completamente cierto no se define exactamente que es de acceso público con lo cual yo creo que cualquier información que tenga nuestras va a estar disponible para que ellos puedan procesarlo estamos un poquito desnudos eh un a pesar de que es una ley y luego lo lo más importante

Voz 1826 47:42 bueno o precisamente por eso porque es una ley

Voz 42 47:45 lo más importante de esto para mí es que sí que es verdad que lo acota el tiempo no se puede hacer este perfilado durante todo el tiempo que tu quieras sino durante la campaña electoral

Voz 1826 47:59 no sabes lo tranquilo que me quedo

Voz 1322 48:02 esta ley te permite o permitiría marcarse en España un cambio analítica