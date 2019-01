La Ventana (02/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 la tarde las cinco en Canarias

Voz 1826 00:05 el Partido Popular abre la puerta a que los menores extranjeros no acompañados sean devueltos a sus países de origen

Voz 1071 00:11 no opción que ahora mismo impide la ley

Voz 1826 00:13 José Luis Sastre si por eso el PP va a promover un cambio

Voz 1071 00:16 yo en esa ley según ha explicado el propio Pablo Casado en Melilla allí anunciado esta iniciativa que va a llevar al Congreso el PP la semana que viene para que la situación de estos menores sea vista desde un punto de vista económico

Voz 3 00:27 para dejar muy claro que la problemática vinculada a los Mena a los menores no acompañados no sólo puede ser social sino también se tiene que ver desde la perspectiva de inmigración económica y por tanto es su derivadas de Seguridad Ciudadana de control de las fronteras

Voz 1071 00:43 esta iniciativa prosperase podría tratarse a los menores que vienen solos como a los inmigrantes adultos y expulsarles por tanto como otras veces han defendido dirigentes de precisamente hoy el Defensor del Pueblo recordaba en su informe anual que los menores no pueden ser devueltos Nicolás Castellano los niños migrantes

Voz 1620 00:58 llegan sólo son indispensables el Defensor del Pueblo pidió hoy en su balance de dos mil dieciocho que se evite que sean devueltos sin que haya determinado si son menores porque como recuerda en las leyes españolas son niños antes que extranjeros el acceso a la vivienda los problemas en la sanidad y las carencias del sistema de primera acogida asilo de aquellos que llegan a España aglutinaron la mayoría de la queja presentada ante el Defensor en dos mil dieciocho madrileños andaluces y catalanes son los ciudadanos que más quejas presentaron Fernández Marugán pido una oferta pública de alquiler social para los colectivos más vulnerables y que saca de manera urgente que se revisen los copago farmacéutico tilda de insostenible la situación de la oficina

Voz 1071 01:34 en el asilo de lo económico la bolsa ha salvado el día a pesar de que empezó la jornada con importantes pérdidas ha sido Eladio Meizoso lo que podríamos llamar un día bastante volátil

Voz 0527 01:41 sí si un día en que el Ibex treinta y cinco ha terminado unos ocho mil quinientos cincuenta puntos después de haber subido un cero coma uno por ciento cuando esta mañana llegó a bajar un dos por cien pero ha ido de menos a más sobre todo a raíz de la apertura de Wall Street a las tres y media de la tarde por más que ahora mismo el Dow Jones esté bajando un cero con tres por ciento aquí en Europa Frankfurt Milán han tenido un comportamiento muy similar al Ibex en cambio París ha bajado casi un cero coma nueve por ciento aquí probadores Siemens Gamesa ha subido casi un tres por cien Ia ha bajado algo más del tres el petróleo algo más caro en cincuenta y cinco dólares el barril de Brent él

Voz 0324 02:17 duró algo más bajo respecto al dólar

Voz 0527 02:20 en uno con trece centavos y la prima de riesgo española en ciento veintitrés puntos básicos seis más que el pasado lunes

Voz 1071 02:26 nos vamos ya con la información de los deportes Josué Caballero buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0441 02:30 es en baloncesto la Eurocup regresa tras dos semanas de parón con el inicio del Top dieciséis la segunda y última fase de grupos antes de los cuartos de final a partir de las nueve menos cuarto se enfrentan Valencia y Unicaja y la noticia del día Rafa Nadal ha anunciado que no va a competir en el torneo de Brisbane con una distensión en el muslo izquierdo por lo que no jugará mañana frente a Tsonga es una medida de precaución para no perderse el primer Grand Slam del año que será el Abierto de Australia mañana jueves por cierto termina la jornada diecisiete en primera división con el partido entre el Villarreal y el Real Madrid a las nueve y media de la noche

Voz 4 02:59 seis Si tres cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:06 los trabajadores de la planta de Amazon en San Fernando de Henares vuelven esta noche a la huelga una huelga que mantendrán hasta la mañana del viernes a dos días de Reyes la plantilla ya

Voz 1826 03:14 la meses protestando por el cambio de convenio que dicen

Voz 1915 03:17 ha empeorado sus condiciones laborales SER Henares Javier Galicia

Voz 5 03:20 hay más de mil quinientos trabajadores indefinidos llamados a la huelga y otros seiscientos trabajadores temporales estos días empleados en el almacén Douglas Harper es delegado de Comisiones Obreras

Voz 6 03:29 todos los que tenemos que acudir a la movilización no estemos un poco de Estados tener un poco tristes por la actitud de la empresa tengo que que ha tenido oportunidad de oro para intentar solucionarlo la situación es más importante porque es la que viven afectar el compromiso al cliente no a las compras del día de hoy el diario pues iban a llegar como regalos de Reyes

Voz 5 03:52 aunque Amazon dijo que volvería a negociar los sindicatos aseguran que no hay más que una declaración de intenciones y están dispuestos a seguir subiendo el tono de la protesta este dos mil diecinueve sino hay avances reales en la negociación del convenio

Voz 1915 04:03 los ganaderos madrileños consideran insuficientes las ayudas anunciadas hoy por la Comunidad de Madrid por ataques de lobos el Gobierno regional ha autorizado un gasto de trescientos mil euros para paliar los daños que sufren estos empresarios cuando su ganado sufre ataques de los lobos desde la Asociación de Ganaderos de Madrid creen que las cifras aprobadas son irreales Alfredo Berrocal es su portavoz

Voz 7 04:21 recordamos que tiene ya cerca de veinte reclamaciones vía patrimonial de ganadero a Laguna de invadir de las cuales ya tenemos seis todas las que han salido a juicio tenemos Airis

Voz 8 04:32 eh que da la razón al ganadero de que que el ganadero está alimentando a los lobos prácticamente Brad Pitt de la compra de y Iker estar suponiendo pues un problema para esto es muy importante

Voz 1915 04:43 les recordamos que el Ayuntamiento de la capital mantiene activado para mañana el nivel uno del protocolo anticontaminación que ya está hoy en marcha continúan las limitaciones de velocidad a setenta kilómetros por hora en la M30 y en el interior de la M cuarenta en los accesos a la capital

Voz 1071 05:00 es todo por el momento la información sigue en La Ser en La Ventana yo en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 2 05:05 se servicios informativos

Voz 1 05:15 equivocarse creer que el mejor seguro es el más caro Duarte traerlo

Voz 9 05:20 de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual sea llama

Voz 1826 05:27 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 9 05:30 cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 10 05:37 querido de de la Cadena SER queremos desearle mucha felicidad para este dos mil diecinueve recién estrenado aquel que les recemos felicidad desde las adiós nosotros que no desea feliz dos mil hicimos usted no dicen nada que ustedes no dicen dos mil diez nueve Cadena SER no no padres

Voz 11 06:00 no egoísta oyentes feliz dos mil diecinueve

Voz 12 06:06 egoístas aunque ustedes no nos lo de ese nosotros hoy no importa si juegas por los XXXV mil euros o los tres mil euros al mes durante veinticinco años lo que importa es

Voz 13 06:25 que cuando cumplas el cupón diario y la paga de la ONCE colabore hasta que la Organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas

Voz 12 06:34 no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya paga de la ONCE y a ti qué te importa

Voz 1 06:45 querían nieve aquella tarde de diciembre empezaban y Chete soy la nadadora Belén Rueda al final de aquella cena de víspera de Navidad la señora Marc Lillo

Voz 0278 06:55 junto a él en algunos momentos de la historia tal y como la hemos contado aquí adelanta un poco lo que va a pasar lleno tras un otros momentos resume me gusta mucho porque hay muchos momentos en los que tiene asiento no

Voz 14 07:07 no de humor

Voz 0278 07:09 hija intentaba hacerlo de tal forma que me impregna son poco del momento que en los personajes

Voz 12 07:15 a este cuatro de enero La Ventana Mujercitas y la ficción sonora de estas navidades Clegg mis Mujercitas ya disponible en Cadena Ser punto com

Voz 9 07:27 otra aplicación móvil en apoyo ains en

Voz 15 07:34 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 07:38 las seis de la tarde y siete minutos cinco y siete en Canarias año nuevo capítulo nuevo hoy nos volvemos a encontrar con Nieves Concostrina y su particular mirada de la historia el primer invitado es un artista que marcó época y que murió bastante joven por cierto murió por culpa de una gripe

Voz 16 07:56 tú

Voz 17 08:00 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina

Voz 12 08:07 en la Cadena SER

Voz 1626 08:17 y ya siento empezar el año con una mala noticia pero mucho peor noticia fue para el tenor navarro Julián Gayarre que se nos murió de un pazo aquel dos de enero de mil ochocientos noventa ahí mismo junto al escenario de sus grandes éxitos en su casa de la plaza de Oriente pegadito al Teatro Real en Madrid no se podían creer que en el mejor momento de su carrera y con sólo cuarenta y seis años se muriera aquel pedazo de artista el duelo popular fue de órdago pese a la RIC Cruz de Excelencia de la enfermedad reinante dijeron los periódicos porque la gripe había tumbado a media ciudad

Voz 18 08:51 a mí me nada más con la habría rima

Voz 1826 09:04 claro

Voz 18 09:05 el barrio de Flores Virginia era el valor a que

Voz 1626 09:20 miles de personas acompañaron el féretro desde que se retiró la capilla ardiente en su casa hasta que lo subieron a un tren en la estación de Atocha camino de su pueblo el Roncal Navarra algo de Gayarre sin embargo se quedó en Madrid su laringe le fue retirada con permiso de la familia para poder estudiar de dónde salía aquella prodigiosa voz cuando estaba vivo de Gayarre llegaron a decir que quizás tenía más cuerdas vocales que los demás sí hombre ocho nueve en vez de cuatro o que quizá su garganta era extraordinariamente grande o que puede que tuviera algún cartílago más así que la única forma de comprobarlo era extrayendo la laringe para poder estudiarla aprovechando que se había muerto el menos se demostró que era asimétrica que una cuerda vocal tenía una pequeña de formación y que el cartílago tiroides era irregular pero está Gayarre tenía una laringe un poco rara pero que funcionaba como ninguna otra

Voz 18 10:14 año al gane

Voz 19 10:22 sí

Voz 1626 10:33 por Amalio Gimeno fue el encargado del estudio y de hacer una cursi descripción de ese órgano al que definió como pobre cajita de cartílagos cubiertos de rojiza mucosa cuando tuvimos entre las manos el delicado instrumento esa cajita de música que con tanta pasión había vibrado en vida nos parece un sueño escribió el doctor Gimeno que era una laringe joe eso sí una laringe que viajó lo suyo hasta llegar a su destino actual Silvana él Roncal no dejen de visitar el mausoleo de Julián Gayarre tan bonito que llegó a estar en los billetes de quinientas pesetas pero si quieren ver la laringe vayan a la otra punta del pueblo al museo que la guarda en una urna que cosas un tenor por un lado insularista

Voz 18 11:19 con la prima prima

Voz 1826 11:29 desde luego es un caso singular como todo lo que cuenta cómo lo cuenta nuestra diga Nieves Concostrina y ahora cada ahora vamos al cine

Voz 9 11:42 cada miércoles tenemos una cita con él

Voz 12 11:44 señor que ama el cine una historia de amor

Voz 1826 11:47 es muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra

Voz 12 12:05 ahora es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine Carlos Boyero

Voz 1826 12:23 en la abre la abrimos ya aparece Carlos Boyero Carlos qué tal feliz año

Voz 0324 12:28 Alberto buenas tardes cómo estás ya sé que te ha pillado trabajando editar

Voz 1826 12:33 echando mucho de menos aquí que no te vemos desde antes de antes de todas las fiestas donde has estado que has hecho

Voz 0324 12:40 hoy si estará o la Nochebuena estuve en San Sebastián con un tiempo espléndido y la la Nochevieja en Galicia con con otro tiempo formidable así con sol y esas cosas y muy bien muy bien

Voz 1826 12:57 dónde va Boyero luce el sol es el lema bueno bueno eso me deja ya tocado toda la antes de irse de vacaciones por cierto Boyero hizo aquí el ejercicio le propusimos que hiciera el ejercicio de recordar cuáles habían sido para él las mejores películas de de dos mil dieciocho y hoy se nos ha ocurrido otra cosa a ver no tiene porque ser un compromiso e nosotros te lo proponemos recién comenzado el dos mil diecinueve Nos gustaría hago

Voz 0324 13:23 o lo que tú medidas espérate que te va

Voz 1826 13:26 que no te lo he dicho Boyero allá donde vas tú luce el sol no era un piropo para comprarte era

Voz 0324 13:33 pues me más me has comprado SAE yo te respondo a todos

Voz 1826 13:37 tú sabes el miedo que yo detenía antes de conocerte así por qué barbaridad

Voz 0324 13:42 constatar luego que soy un corderito

Voz 1826 13:45 el momento más dulce te acuerdas cuando vamos por ahí para hacer aquello del Boyero que yo decía claro yo me pongo en la piel sabiendo por qué empató hizo con aquella gente que tenga tanto respeto a Boyero preguntarle le va a salir yo recuerdo que hablaba con Manu que era el que preparaba un guión yo estaba en Barcelona cuando hacía la sustitución de Francino en el Hoy por Hoy de decía esto bien que que no vaya a meter la pata con Boyero

Voz 0324 14:12 no lo tengo una imagen distorsionada pero no hay hay bastante gente que que que cuando me me conoce se lleva una sorpresa grata si es si es hasta humano tesis ese local me me alegré mucho pero vamos el la fama de de lobo nunca he pretendido es que nunca pretendo nada

Voz 1826 14:38 no y lo mejor es que eres consciente de la otra parte quiero decir que tú no has entendido esa fama hacerte ese personaje ese perfil que es como te hemos visto muchos antes de conocerte pero al menos es consciente de que de que eso es así no revés

Voz 0324 14:52 esto nunca nunca he jugado a nada esa esa palabra tan moderna como se llama de las libre es postureo no el postureo y tal que tan tan aguda de utilizada que yo lo llamo impostura iraquí y creo que tengo un millón de defectos pero no es el nunca ha sido un impostor oso todavía puedo serlo de como soy tan joven

Voz 1826 15:17 bueno será los paños calientes hasta ahora pero lo que te quiero proponer es como enfrentarte a ti mismo enfrentar a Boyero en el dos mil diecinueve con el Boyero del dos mil ocho

Voz 0324 15:27 eso es casi sino

Voz 1826 15:29 no no es por pedir explicaciones nada sino que la gente va cambiando con el tiempo a veces maduró vamos y como en tu caso es un material tan sensible el que tienes ante ti porque es la creación artística hablas de una película o hablas de una interpretación posible que a lo mejor a bote pronto en un momento determinado Viera tengo aquí cosas de enero de febrero de marzo mayo a lo mejor aquellas cosas que dijiste o aquello que sentencia a este igual escuchado con la perspectiva de casi un año pero cambiar de opinión me ocurre todo lo contrario de cualquier forma que Curro no buscar todos

Voz 0324 16:04 de lo que he dicho dinero en febrero harto

Voz 1826 16:08 ya escuchado todas tus intervenciones que lleva cuatro días trabajando se picando piedra ahí para encontrar mira lo primero que tengo aquí desde el diez de enero aquí en la en la Ventana dijiste esto

Voz 0324 16:19 me apetece más conocer a Julita que a Charlize Theron estaba Julita es muy

Voz 1826 16:25 mi ídolo Julita eh el ídolo de Carlos Boyero al que tuvo a la que tuvo oportunidad de conocer unos días después el diecisiete de enero una semana más tarde aquí en el programa está hablando de Julita Julita Salmerón la protagonista de la película documental muchos hijos un mono y un castillo entrañable personaje

Voz 0324 16:44 no me parece un un ser maravilloso oí hijo único Osán no conozco a nadie como ella con con esa expresividad cese un more es es una señora para mí muy muy fascinante cuando vi la película y me quedé pasmado y tal pero también me gustaría daría cualquier cosa por conocer a Charlize Theron

Voz 1826 17:14 me dijiste lo de Julita a la semana siguiente de la transcribo

Voz 0324 17:17 por conocer a Charlize Theron bíblica usa lo cual es una utopía irrealizable pues daría ah yo que sé como no ser un año de mi vida o o algo así pero cuando no va a ocurrir nunca

Voz 1826 17:32 experiencia estábamos en el estudio aquel en el número dos ese cuando vino Gustavo Salmerón y vivido Julita aunque qué te pareció después el contacto el estar tan cerca de

Voz 0324 17:42 pues repito que me yo que que no soy no soy mitómano te quiero decir hay gente que que admiro mucho pero lo lo llevo lo llevo dentro ésa no nunca he pedido un autógrafo ni bueno sí sí perdón sí aquí lo hice a Luis Buñuel que es una es yo era un crío Italy el empezaba a rodar Tristana en Toledo y me encontré de repente por la calle a un señor con una gorra fumando tabaco liado yo había visto algunas películas suyas no muchas había visto Los olvidados nazarí Nilo bueno lo me aparecía excepcional su cine no y entonces fui detrás de Buñuel por todo Toledo se subió a una a una torre hay con un apuró enorme él estaba de espaldas y empecé a hablarle ah y no sé lo que le dije pero él no paraba de hablar y él de espaldas no me contestaba ahí dije pues normal dice este tío como es un genio me ni puto caso me va a mandar al infierno y con razón y entonces llegó a alguien en el guionista de Tristán y me dijo chavales que que que Buñuel no te oye porque está completamente sordo no se dio la vuelta y fue cariñoso conmigo receptivo estoy hablando de los una de las cosas más grandes que la han pasado no no ya Alpine te diría a la cultura en pero a lo largo de toda su historia el final este hombre me parece genial no no es un cine con talento es un un cine único pero eso que te comentaba cuando vi a muchos monos de muchos hijos humor mono Castillo la personalidad de de Julita Salmerón me me dejo me dejó atrapa o sea me parecía tan graciosa editan tan original Si ITA conmovedora en entonces cuando me la encontré aquel día aquí en el estudio pues fue como la como la felicidad se XXI

Voz 1826 20:04 pero también aquí en La Ventana normalmente la crítica

Voz 12 20:08 es que tiene sucesivos orgasmos con con el fin independiente con casi todo

Voz 1826 20:17 a mí no me ocurre a Boyero no le ocurría te ocurre ahora empiezas a sentir algo cierta excitación al menos con el cine independiente es decir que esto es en el contexto que se estrenaba por aquellas fechas tanto Lady Bird como yo

Voz 0324 20:33 si no sigo pensando creo que hay mucha mucha bazofia hay muchas sobre todo me pretensiones sabes pretensiones que se confunde no que tienden a confundir las con con arte los mejor

Voz 20 20:53 ex directores del cine independiente que

Voz 0324 20:59 pues salen de ahí sí tienen si tienen talento de verdad te quiero decir han sido posibilistas ruedan con lo con lo que tienen y lo que pueden pero ese arte sí se nota ya te dio con pequeños presupuestos o con grandes lo que pasa es que tener pues actores muy buenos guionistas muy solvente Se eh dinero para para rodar pues facilita si a eso le le unes que tu estilo oí tu talento pues pueden salir cosas mejor osara los mejores de los independientes repito dejan Labarca corriendo les sirve para promocionarse inicialmente y luego a ha

Voz 1826 21:51 hablar suele ocurrir suele ocurrir Hinault sólo en este mundo del cine catorce de marzo Nos hablabas de un actor Se acababa de estrenar María Magdalena nos hablados de su protagonista

Voz 0324 22:01 uno de esos actores que que siempre te repito que pagaría por no ver lo que es Joaquin Phoenix sí sí sí

Voz 1826 22:12 Joaquin Phoenix y me carga mucho

Voz 0324 22:14 sí aunque hay hay veces que está muy bien por ejemplo anoche vi mi casa La noche es nuestra INEM me parece que esta espléndido pero desde me parece que es un un numero y estoy harto de de su intensidad de su tormento durante mucho tiempo yo de niño recuerdo que iba al cine que creíamos que las películas la eran de los actores de los directores Se para nada no que la gente iba a ver a actrices Si actores no él a mí me me sigue ocurriendo eh que pues pago por ver a determinada gente bueno la verdad es que no pago casi nunca en el cine

Voz 1826 22:59 yo pagaría a ver si el Pfeiffer

Voz 0324 23:02 claro claro claro es lo que te transmiten esos seres con un encanto especial pues es es una cosa fantasma sí y hay otros que que a mí me me ponen de los nervios son irritan que dio es que no existan interpretando pero en la vida cotidiana no me tomaba una copa con ellos ni locos no

Voz 1826 23:24 de esto te vas a tener que fiar porque tenemos el sonido pero algo enrevesado en el contexto en el que se produjo era veinticinco de abril se anuncia el Premio Príncipe de Asturias de las Artes dos mil dieciocho para Martin Scorsese Carlos dijo Scorsese no es sólo cine escultura

Voz 0324 23:40 si te citaba antes a a Buñuel pues es un caso parecido yo creo que Scorsese es de las cosas más grandes que Le que recurrieron al cine norteamericano al Fine general

Voz 20 23:56 desde desde

Voz 0324 23:58 en dos de los setenta que es cuando cuando empieza el problema es que Scorsese se va a estrenar este año la película que más ganas tengo de ver con

Voz 1826 24:13 Robert De Niro con Robert De Niro con

Voz 0324 24:16 Harvey Keitel Joe Al Pacino San reparto de de locos no no no no es como se mete salvo al Fénix día ese otro que su íntimo amigo Béla Fleck que sé que no lo no

Voz 1826 24:31 tampoco no no también

Voz 0324 24:33 y Scorsese hay películas suyas que que no me gustan a veces se pone demasiado místico pero cuando cuando acierta es es prodigioso es un tipo con con sentido visual con con una energía había una una complejidad parecen un uno como diría el iba a decir uno de los nuestros no uno pues uno de los grandes Veintitrés

Voz 1826 24:58 Mayo aquí La Ventana a propósito del estreno dejan solo precuela de la franquicia de Star Wars

Voz 12 25:03 ya no sabe si son precuela secuelas acabarán acabarán con los los padres de Si Waka también a los abuelos

Voz 20 25:15 sí excedan me

Voz 0324 25:18 me aburre profundamente la la saga galáctica en los últimos tiempos me gusto solo al principio allí no ha vuelto a él pero seguro que que la guerra de las galaxias El imperio contraataca siguen estando muy bien era algo no muy original pues eso era el cine de aventuras por ahí en las galas

Voz 1826 25:40 pero

Voz 0324 25:41 eso no no la al

Voz 1826 25:45 las no iba no las últimas que

Voz 0324 25:47 las llevan esos B de vende bronce

Voz 12 25:50 o doce y habrá como como doscientas no no me interesa nada

Voz 0324 25:55 aunque entiendo que tienen un ejército de fans que viven por y para la saga galáctica pues es el que lo disfruten ellos y tal que yo soy ya muy mayor

Voz 1826 26:06 el veintisiete de junio por el estreno de setenta y ocho por cincuenta y dos la escena que cambio el cine un documental que analiza fotograma a fotograma la mítica escena de la ducha de Psicosis nos confesaba

Voz 0324 26:18 esto yo creo que desde que vi Psicosis aunque viva

Voz 12 26:24 por épocas acompañado siempre procuro cerrar el cuarto de baño jugando me estoy luchando

Voz 21 26:32 lo sigues haciendo que si ahora vivo solo desde hace muchísimos años vivo solo pero si cierro

Voz 0324 26:43 cierro el cuarto de baño y tal por si acaso que no fíjate pero como se graba en el subconsciente la la potencia de de una secuencia como como esa no que que no no te abandona y me ocurre lo mismo con los pajaritos cuando veo que se me juntan muchos al lado y tal salgo pitando de allí por si acaso no

Voz 1826 27:05 es posible que Egipto sea en ese sentido que más nos ha marcado no

Voz 0324 27:11 yo creo que era un tipo con con un sentido estético una capacidad para manipular emociones Si crearlas no dicen el el mago del suspense era mucho más era un poeta un poeta muy público y muy romántico también dolorido hay una película que es la película de amor más loca yo creo que he visto nunca que es vértigo fisco tuvo un problema que es pues fue su imagen desde que era pequeñito que es que era muy bajito es muy gordo no por eso a lo mejor fue tan bueno por esa fíjate esa amargura de no conquistar a las mujeres que él deseaba pues

Voz 12 27:53 en en el cine

Voz 21 27:57 volcó todo todos esos

Voz 0324 28:00 traumas haciendo películas absolutamente genial

Voz 1826 28:04 lo canalizó de esa manera les salió bien desde luego era una última del último trimestre tres

Voz 12 28:09 yo creo que el mejor cine de que he visto en el siglo XXI está en las series de televisión

Voz 1826 28:15 en las series de televisión que estás viendo alguna serie ahora mismo porque corremos que Carlos Boyero sigue sin verlas en Netflix ni Movi Star las tienes que ver cuando se publican en en DVD

Voz 0324 28:25 que en Blu Ray sin Grosjean Gianni las publican no hoy como el último mohicano pero pero sí ahora he visto por ejemplo ahora en Navidad en en una casa que tenían en la cosa esa de Internet Netflix irse HBO he visto es la la tercera temporada que las otras dos y las tenía en la tercera temporada en arcos y tal que ésta está muy bien yo el otro día bien bien movéis en Movistar también viene a través de Internet un documental que me dejó bastante estremecido un documental sobre Eugenio el el humorista enseguida acuerdan sí sí sí que que es como una bajada a los infiernos la la parte final de la vida de de este hombre como tan tan divertido te acuerdas no aún no sé si si si no sospechaba que había tenido una vida tan tan cruda y está muy bien contado a través de su familia de de sus hijos pero es un repito documental que que da da miedo sé de qué habla llevarse seis de qué estaba hablando en ese documental son pues cositas que te pueden llevar al al vértigo estoy hablando de sustancia estoy hablando de drogas

Voz 1826 29:51 dejamos el estreno de esta semana para para la próxima ya comentaremos el estreno que tenemos ahí en cartelera la próxima semana porque hoy como es habitual la canción de cierre la elegido Boyero

Voz 22 30:09 Emilio de Gasset

Voz 1826 30:25 es sale de Mina ya Adriano Celentano este domingo por cierto seis de enero día de Reyes cumple ochenta años

Voz 0324 30:32 hay pues que dure mucho este es el regalo es la tercera vez yo creo en el programa En que pongo esta canción que es como Mi canción Si Si esto te provoca sentimientos sensaciones y te emociona en las canciones pues está la cada vez que escucho oí la poder escuchado Dominion de veces y me me parte el alma así me encanta osa que estos son Éste es el regalo de Reyes que me que me hago a mí mismo porque no a ninguno saque me regalo a cuestas

Voz 22 31:05 ah

Voz 23 31:22 eh

Voz 1826 31:49 antes de regalarte esta canción cuando eras niño pedía a los Reyes Magos Un fuerte con indios y soldados sí por supuesto no era

Voz 12 31:58 dijo único

Voz 1826 32:00 jugaba yo solo y unas veces me ponía con los indios y otra con con los soldados ni la me iba cambiando

Voz 0324 32:07 dices que qué pena acerté descubrir que no es que los Reyes Magos no no no quiero decir nada por si no pasan ya por tu casa cuando eres mayor porque si eran muchos niños se mude criaturas pero es de las cosas más bonitas y mágicas que no nos pueden ocurrir esa esa ilusión esa noche os hay es que pena que pena lo de crecer no

Voz 1826 32:32 los Un día por aquí a los indios ya lo solo

Voz 0324 32:34 hombre eso Boyero un beso muy fuerte a otro para que te vaya todo muy bien

Voz 22 33:07 eh

Voz 1 33:35 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio quieras estar de hombre

Voz 24 33:40 todos los sabe línea directa siempre en las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com eres autónomo tienes vehículo de trabajo llamando Línea directa tienes un quince por ciento de descuento al contratar tu seguro nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 25 34:00 sí

Voz 26 34:07 sigue a La Ventana en la redes sociales Rojas La Ventana aquí Facebook La Ventana

Voz 1 34:21 yo era cien Barcelona eres negra ir española que ha sido víctima del racismo sí

Voz 12 34:31 pero no se habla del racismo que sufrimos las personas que somos españolas que hemos nacido en España nos tratan como si no fuésemos de aquí

Voz 27 34:41 bien

Voz 1 34:44 negro en tono peyorativo

Voz 12 34:46 me lo dicen muchas veces la han dicho muchas veces

Voz 1 34:51 hora veinticinco tres conversación con Ángels Barceló

Voz 2 35:00 venga vamos estamos todos de nieve al contrabajo Relaño y suba yo teclados flaqueó yo Biel el ritmo normal Campoy la batería de Pacojó al gallego y visto

Voz 28 35:12 de siento

Voz 2 35:16 Kiko Iturralde Marcel donde está Axel mira ahí detrás de la tuvo que la voz la pone Dani Garrido hizo es que estos son Carrusel deportivo la banda sonora del deporte muy bien pues venga una dos Si el Deportivo

Voz 29 35:41 ya se fue

Voz 30 35:44 Civil vamos contar algo de la película pero vamos a hacerlo de manera grupal primera frase es tiempo después es una película que ha dirigido un genio como José Luis Cuerda el mundo terminar que puede no ser conclusiva Raúl Cimas unas cuantas elegidos sobreviven en un edificio pero difícil hacerlo porque Arturo

Voz 12 36:08 es una pareja vive en un edificio representativo rodeado de personas que quieren compartir con ellos lo que tienen aquí Berto Romero pronto sucederá lo esperaba

Voz 1 36:20 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy Cadena SER

Voz 28 36:31 empieza una historia Nos dice que al principio de todo hay hay una explosión un disparo Bicing de otro alguien muere mueren cientos de miles pero no es cierto

Voz 1 36:46 las quejas empiezan mucho antes del primer disparo de R3

Voz 31 36:50 la nueva ficción sonora de los creadores del gran apagón con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea Illana paguen ya disponible en Podium podcast cuenta con la SER

Voz 12 37:04 pase lo que pase

Voz 1 37:12 en qué puedo ayudarle buenas llamaba porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo no es por prevención es que me calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno robar a mí

Voz 13 37:22 protege tu con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 15 37:37 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 32 37:43 la main NPD los números

Voz 12 37:45 en Santiago

Voz 33 37:48 bien en principio cual posee ejecutivos capaces de hundir bancos cajas de ahorros Junco abogan pues los porros ahora que de ocasionado gana tres siglos a pecar de Wall Street peruano mañana se abre la sesión del que suena campar a Sony saltan las es su relato con el Santiago

Voz 1826 38:09 qué tal buenas tardes Roberto qué tal buenas tardes feliz feliz año igualmente igualmente los deseos como siempre son de buenos propósitos los deseos pues apuntan a que este sea un un año venturoso dejamos el dos mil diecinueve con muy buenos propósitos a nivel personal pero en el plano económico en el político in en el en el económico lo dejamos con muchas incertidumbres Santiago porque he visto que en tú lo que has hecho una lista de incertidumbre sigue de sugerencias

Voz 1869 38:37 sí a ver en la las cosas ya empezaron a manifestarse a finales del dos mil dieciocho había había una tribuna incertidumbre total por la retirada de estímulos lo que vivíamos la San citas las compras masivas de por parte de los bancos centrales de deuda pública deuda privada entonces esto todo el mundo se planteaba que iba que que va a pasar cuando ya deje de suceder esto no no no no olvidemos que el Banco Central Europeo tiene doscientos treinta mil millones de deuda española y entonces entonces claro la conclusión que se había llegado que se estaba llegando es que es que estos años pasados dos tres años pasados Xavier insertan tan buenos puestas compras masivas de deuda no bueno entonces las bolsas cayeron etc etc entonces yo yo lo que pienso es que la tercera fase de la crisis como tal ya empezaba uno este yo creo que va a ser el dos mil diecinueve el año de la deuda y la deuda se va a poner encima de la mesa y que quiere dudas pagarle que danos pagarle hay hay y España tiene tiene un ciento sesenta y seis por ciento de deuda exterior tiene que refinanciar más de cien mil millones de deuda este año España bueno e Italia está en una situación también bastante complicadas etcétera pero yo creo que este año va a ser como digo el año de la deuda también va a ser pienso al año de los balances de la banca es decir se han estado dando muchas vueltas a la banca Draghi ya dentro de de nada si le acaba la presidenta del Banco Central Europeo cuando aprovecha cuando cuando tiene un momento aprovecha para decir que tiene que haber más fusiones banca Arias y a los bancos no no no digo un banco en particular pero la la banca en general tiene unos balances que en los cuales tienen unos activos que están contabilizados y algunos de ellos a un precio muy superior al de mercado esto es sanear pienso que como decía ese va a ser el año de el año de la banca también con el automóvil ya empieza o esto a verse un sepa ver que que sobra capacidad productiva y en España pues en fin eh y alerte de Four de de de peso y sobra sobra sea la la capacidad productiva es una la capacidad de consumo es otra el ahorro está a unos niveles absolutamente

Voz 1826 41:12 súper mínimos en España

Voz 1869 41:14 etc etc entonces claro y luego también va a ser el año entiendo de la guerra comercial de la guerra comercial entre divisas Estados Unidos China Europa y aquí sí que ojalá ojalá se sienten a una mesa iraquí hablen detenidamente delante es una taza de té chino que es muy bueno porque de verdad que esto pues es muy peligroso

Voz 1826 41:36 bueno pues todo ese escenario ese paisaje que los describe es que vamos a ir poco a poco en en este año que tenemos por delante así entiendo tu pesimismo que que sea el que invita a que en el capítulo de las sugerencias pues casinos incitado muy conservadoras en el consumo no puedo decir que pues que las dos primeras recetas sería rebajar en lo posible aquello que tuviéramos en los niveles de endeudamiento en los que estuviéramos la segunda pensar tres veces antes de adquirir algo o sea una tienda física en un centro comercial en un punto de venta presente en Internet lo que sea pero esto Sir retrae el consumo como decís vosotros eso no es peligroso para la economía

Voz 1869 42:17 claro claro Roberto retrae el consumo no es bueno pero es que estamos a unos niveles de endeudamiento que son absolutamente insostenibles yo ya no hablo de grandes empresas grandes empresas tienen tienen instrumentos para para para salir para para hacer un tie pero sí renegociar y en fin el hace poco me completaran durante el Soccer ha renegociado cuatro mil millones de euros de deuda es decir tú tú piensa pero claro a un nivel de de una persona concreta a un señor una familia en concreto que tiene las capacidades que tiene yo mi sugerencia no no digo que no compre cuidado eh a decir pero pero

Voz 1826 43:00 que sea reflexiva más reflexiva es así

Voz 1869 43:02 que se que se pregunte va vamos a ver ya ya tengo tres abrigos necesito

Voz 0324 43:08 por todo abrigos realmente

Voz 1869 43:10 tan simple como esto si la respuesta es que sí pues que te lo compre no un problema pero pero que que que no se lance a compras el cuarto abrigo por comprárselo

Voz 1826 43:19 ya pero y esa actitud conservadora tiene que ver con lo que va a ser va a seguir siendo uno de los principales temas de preocupación que es nuestro futuro es decir el tema de las pensiones bueno

Voz 1869 43:28 a ver a Roberto aunque qué duda cabe que este año y yo yo pienso que va a ser el último en el cual vamos de una forma consciente e inconsciente ya no lo sé a él

Voz 1826 43:43 no es que la ignorar el último entonces qué nos queda

Voz 1869 43:46 bueno aquí está es decir que el problema yo pienso que en este a lo largo de este año se va a poner dramáticamente o realista históricamente encima de la mesa o sea hace cuatro días ha publicado se publicado el pequeña en la página cuarenta y tres de los periódicos que se va este año a pedir un nuevo crédito a las al Estado la Seguridad Social para pagar las pensiones o sea es decir esto es esquí es absurdo sea tú imagínate Roberto que estás viviendo en una en una vivienda en alquiler para pagar el alquiler pides un crédito bueno pues a ver no no es lo mismo pero para que nos entendamos no es decir pagar las pensiones a base crédito y yo creo que esto la Unión Europea es que es pura y simplemente nos va a dejar seguir haciendo esto entonces nos van a decir oiga resuelvan el tema

Voz 1826 44:34 ya tampoco he visto gran despliegue tipográfico ahora que decías la página letras chiquitita donde se había visto publicado esto último algo que te referías que tampoco he visto gran despliegue sobre este dato que no sé si es importante y por eso te lo traslado cerca de cien mil trabajadores han optado por jubilarse antes de los sesenta y un años con el objetivo de evitar un recorte de la pensión

Voz 1869 44:54 a ver yo como dicen los políticos Roberto me me alegro que digas esto que saque es el tema

Voz 1826 45:01 Negra que me haga ustedes exactamente sí

Voz 1869 45:03 va a saber sobre el tema de las pensiones se ha creado una especie como de yo no sé si de mito de que que curiosamente curiosamente las autoridades los responsables nunca nunca lo han ni lo han desmentido ni ni lo han confirmado es decir hay una especie como de de creencia que se di que que parte de la base de que habrá un momento a partir del cual dirán pues recortamos las tensiones porque tenía algo peor lo anterior no los anterior se quedan como estaban entonces en en esta línea cien mil personas han hecho lo que tú has dicho porque que dice no no yo como ya estaría a mí no me afectará entonces el el el el tema de las pensiones a ver es una cosa muy sencilla en un cajón va entrando dinero entrando las cotizaciones sociales de empresas de estado de Estado por los desempleados digo e ir de de sé como se llama de de trabajadores bueno entonces cada mes y el el pagador la persona que tiene que pagar el cajón hice vamos a ver este mes éxito ocho mil quinientos millones los tengo si fantástico pago las pensiones al mes siguiente necesito ocho mil setecientos los tengo no me faltan mil la hucha de las pensiones no sé qué crédito etc etcétera y entonces sí sí la Unión Europea no nos permite seguir haciendo estas cosas ir segundo lugar cosas como créditos Italia en segundo lugar el la la cantidad del cajón baja más de la cuenta evidentemente ese problema no hace a los nuevos y los antiguos no afecta a todos los pensionistas es decir en ese cajón no hay dos listas de antiguos y nuevos me explico mirando a otro sitio

Voz 1826 46:57 Tico que no sé si esto refleja como Llanos puede estar afectando el envejecimiento de las comunidades del norte de España que parece que se refleja el y la pérdida su pérdida relativa de en el peso de del P

Voz 1869 47:09 a ver si a ver es que es que en la en la en las en el norte de España y Asturias son realmente es una una una región Kiss paradigmática en esto las cotizaciones y eran eran bueno eran las que eran la los salarios eran elevados han bien soy minería pienso siderurgia etc etc entonces claro estas personas alcohol al percibir su pensión con arreglo a lo cotizado teniendo en cuenta que debido a la penosidad de la minoría etcétera etcétera llevó las reconversiones hubo no cubren las anticipadas bueno pues en Asturias Roberto las dos comarcas con las rentas más altas son la cuenca del Nalón la cuenca del caudal las dos regiones las dos comarcas perdón paradigmática mente mineras en en en entonces claro a medida que estas que estos pensionistas vayan falleciendo que que bueno que ojalá viva en muchos años no pero pero a mí ya que vayan falleciendo evidentemente la la renta de estas regiones caerá claro no hay una una situación parecida a la de Asturias en Andalucía no en Extremadura tampoco en Castilla La Mancha tampoco a Cataluña es decir no hay hay un hay unas tipologías por cómo ha sido la estructura económica de España muy sesgada y es que evidentemente ponen de manifiesto esta esta desviación sobre la pensión media sí es verdad es cierto

Voz 1826 48:42 hoy hablamos del futuro que se que es uno de los temas que te preocupa que te inquieta sobre el que sientes también una especial predilección porque desde luego habla también mucho de cómo va a ser el el mapa de del trabajo de la economía pero esto pasado mañana abierto en China ya por ejemplo un hotel casi sin empleados un hotel de la plataforma Alibaba que cuenta con robots y sistemas de inteligencia artificial que reduce a la mínima expresión la presencia de trabajadores tiros claro sí

Voz 1869 49:11 este es un tema este es un tema que yo yo pienso que yo no sé si va a ser este año pero vamos en en los próximos dos tres años yo yo creo que se va a abordar de una forma clara sin tapujos a ver la la inteligencia artificial la robótica la tecnología está sustituyendo puestos de trabajo el razonamiento oficial de de políticos de los políticos exactamente lo mismo este que sí que es verdad eso pasa pero crea empleo si es más la tecnología dicen estas estas personas reduce empleos de baja cualificación con lo de bajo salario creía empleos de alta cualificación hidratos y se quedan tan tranquilos a ver de entrada esto es cierto esto es verdad o no lo que pasa es que en número no es verdad yo yo sugiero a todos los que no nos están oyendo ahora a todas las personas que nos oyen que cuando acabe el programa que entre en Youtube pongan algo así como máquina de poner ladrillos robot colocados de ladrillos algo así bueno pues ya hay un robot con de ellos claro pero cuidado no no se sustituye un con a un albañil sustituya a veinte albañiles entonces pues por un lado esta tecnología está sustituyendo no hubo uno sino un sea un una una máquina sea subiendo a muchos empleos debajo raro añadido es verdad y es posible que se cree uno o dos de alto valor para manejar la máquina etc etc lo que pasa es que la tenemos sí a cada vez está evolucionando más está creando esta sofisticando más está haciendo más funciones por ejemplo en este hotel en ese te chino que todas que has comentado Roberto cuando cuando se llega hay una hay una persona hay perdón hay una máquina dotada de inteligencia artificial que te atiende dentro de cuatro días te reconociera biométrica mente con lo cual se seducir a ti con tu nombre

Voz 1826 51:11 bueno este es el futuro pero en el futuro que está hay ya a la vuelta de la esquina vamos a ver si el presente y la historia de emprendimiento que destacamos hoy unos endulzar un poquito la vida vamos a hablar de un oscuro Sans que es están haciendo muy famosos vamos a hablar de los monolitos que tiene una interesante historia detrás el origen está en la historia de la familia de pasteles dos El Horno de los hermanos Manzano que estaba siempre encendido que con pequeños negocios desde mil novecientos noventa y siete Se estaban abriendo paso y un día dieron con la clave con los ahora bautizados incluso popularmente como los monolitos unos micro Sands con un sabor muy muy particular era por lo tanto un negocio familiar ahora ya de gran repercusión muy exitoso que se encontró con una propuesta de expansión que hizo Pablo Nuño ahora CEO de el renombrado Manolo Becks Pablo Nuño qué tal buenas tardes

Voz 6 52:11 ahora Reverte comisteis igualmente a la que se debilite suben para

Voz 1826 52:18 seguro que sí oye cuéntanos cómo empezó todo tú cómo conociste a los hermanos Manzano y cómo se te ocurre eso que era un negocio tan familiar extenderlo esto por lo que veo ya no tiene fronteras va a tener límite

Voz 6 52:31 esperemos que no pues mira tuve la oportunidad de conocerlo suelo de la Familia Victoria y Ángel Torres que son socios de la familia

Voz 1826 52:40 además con lo comparto la dirección de la empresa

Voz 6 52:42 eh pues de de bueno pues de ver la posibilidad de expandirse que tenía un producto tan peculiar no tan famoso por sus y por por su calidad y bueno pues fue en diciembre del año pasado cuando llegamos a un acuerdo yo pues bueno pues aparte de de mi padre pues de de la mano de Álvaro Morata ahí de su para Alfonso bueno pues decidimos juntarnos todas las partes para para dotar al proyecto de un proyecto Bossaso una visión más de expansión para poder llevar los monolitos algo que Rincón de

Voz 1826 53:16 España se ha quedado con eso con los Manolito seguía ahí donde se da una de las paradojas curiosas de cómo funciona la comercialización el mundo de la economía porque esto que se llama El ruin Amy hace que con virtudes que le pongáis el sello de Manolo Becks y ahora la gente otra vez a su terreno lo ha convertido los Manolito si así se se ha quedado y acuñado no como éxito popular

Voz 6 53:39 sí bueno los los monolitos es nuestro producto estrella no hay más que ver la cantidad y la el furor que hay no con con este producto que está en maravilloso pero también es verdad que ya estamos viendo cómo el mercado y las personas no asocian los monolitos a Manolo de que sobre todo en Madrid que es donde estamos haciendo ahora la mayor inversión en publicidad y el marketing estamos viendo ya los resultados Si ya pues la mayoría de las personas a los monolitos a Manolo Boix preparar nosotros ahora muy importa

Voz 1826 54:07 pero oye Pablo ha sido eso ha sido la gente el Boca Boca ha sido la mejor publicidad que ha permitido la expansión

Voz 6 54:15 pues yo creo que sí está está la vista no como cuando un producto es de tanta calidad yo creo que al final todo el mundo le gusta compartir bueno no hay cuando alguien con producto como Manolito sólo te queda compartirlo oí comentar que las pues dos para nosotros ha sido una una ventaja super importante no

Voz 1826 54:33 claro es que te pareció Santiago mira tengo aquí un dato un dato muy revelador es el segundo operador con más envíos de empresas como Globo de Perú en la Comunidad de Madrid es decir sólo está detrás de de Mc Donalds digo que qué te parece con algo en lo que uno podría llegar a pensar sobre esto ya un cruasán Crusat pequeño grande mediano ya parece que se haya inventado todo pues fíjate

Voz 1869 54:55 bueno yo yo este producto lo conocía yo yo para mí al margen de que evidentemente hay detrás una calidad hay una estrategia yo no logística etcétera etcétera yo para mí y esto Pablo no sé si estas acuerdo pero para mí lo que ha sido fundamental ha sido el nombre el el el nombre de Manolito sea para mi ha sido fundamental yo yo no sé si os acordáis de los Bonis y de los bucaneros claro ídolos modificados bueno pues aquellos nombres fueron míticos que aquellos hombres ahora pertenece al pasado no entonces yo creo que encontrar el nombre un nombre es absolutamente fundamental yo no sé cómo nació el nombre de pero para mí es el nombre de Manolito pero para mí ha sido fundamental este este nombre imagen insisto de que tiene que haber detrás una calidad una logística una planificación un un una una estructura financiera eso ya lo doy por hecho pero el nombre ha sido básico

Voz 6 55:54 bueno eso no es una opinión una realidad también obviamente pues para nosotros es muy importante poner en valor la marca aparte de la marca Manolo Vega pues la marca los monolitos echó muy conocida es verdad que es un hombre pues como muy tradicional muy español divertida no todo el mundo lo recuerda así que bueno pues ya llegamos hasta el punto que la decoradas directamente los monolitos

Voz 1826 56:17 pues vamos

Voz 6 56:19 que coincidió totalmente concibo sueño sería

Voz 1826 56:22 convertir la parte por el todo es decir que igual que la gente durante mucho tiempo aquí en este país hablaba de la casera para referirse a cualquier gaseosa pues al final acabemos llamando al alto a los monolitos que parece que es el empeño entre otros muchos de Pablo Nuño Pablo enhorabuena hay muchos éxitos

Voz 6 56:42 muchísimas gracias gracias cuando habrá pero encantado

Voz 12 56:46 Santiago dime qué

Voz 1826 56:49 bueno que nos sorprenda este dos mil diecinueve para ir a ver a ver a ver si hay suerte un abrazo muy fuerte Santiago estudie

Voz 35 57:22 ah sí

Voz 26 57:30 sigue La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana La Ventana