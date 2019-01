La Ventana (02/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1071 00:00 a las siete de la tarde las seis en Canarias Ciudadanos y PP rechazan eliminar la inversión pública que habían pactado contra la violencia de género como propone Vox a cambio de su apoyo en Andalucía lo propone ahora en plenas negociaciones ya ha obligado a los partidos de Casado y D'Rivera pronunciarse sobre su iniciativa lo han hecho en contra también lo han hecho los demás partidos en Podemos Teresa Rodríguez acusa al partido Santiago Abascal de ser cómplice de los crímenes machistas

Voz 1480 00:27 son una clara expresión del carácter misógino del carácter anti mujeres del partido Vox de de su complicidad con los asesinatos vinculado a la violencia machista

Voz 1071 00:40 del exterior el vicepresidente italiano líder de la Liga Matteo Salvini anuncia que su gobierno va a trabajar en este dos mil diecinueve por aumentar las expulsiones de inmigrantes en un mensaje que ha emitido esta misma tarde en sus redes sociales sostiene que Italia ha dado demasiado a esos inmigrantes que mientras él sea ministro

Voz 2 00:56 sí entró acusando a Laporta teniendo peor favores

Voz 1826 01:01 he dicho que las tendrán que llamar a la puerta pedir entrar por favor

Voz 1071 01:06 idear las gracias por favor gracias decías Albini los fabricantes de coches acaban el año con un aumento en la venta de vehículos a pesar de que temían que los anuncios políticos contra el diésel redujeran las compras Eladio Meizoso

Voz 0527 01:18 en septiembre se matricularon noventa y nueve mil turismos que es un tres con cinco por ciento menos que un año antes y es ya el cuarto mes a la baja en comparación interanual pero en el conjunto del año se vendieron más de un millón trescientos mil coches un siete por ciento más que en dos mil diecisiete IS además el mejor año desde dos mil siete el último cuatro Mestre parece tener mucho de resaca después de unos meses de agosto con aumento de las ventas de casi un veinte

Voz 3 01:43 un cincuenta por ciento respectivamente

Voz 0527 01:45 necesidad de sacar al mercado coches que no se habían adaptado al cambio de normativa en la medición de las emisiones de CO2 lo que sí que la Bages la venta de coches diesel apenas un treinta y cinco por ciento del total en el año frente al cincuenta y siete por cien

Voz 1071 01:58 de gasolina el Prado y el Reina Sofía son los museos que más visitas ha recibido en este dos mil dieciocho entre los museos nacionales y los estatales de hecho estos dos incrementaron en ese ejercicio el número de sus visitas los datos en conjunto de las visitas a los museos sostiene Javier Torres los dieciséis museos estatales durante el año pasado por primera vez lograron superar los tres

Voz 0867 02:17 millones de visitas los que más entradas lograron colocar fueron el Arqueológico Nacional poco más de medio millón de visitas el Sefardí de Toledo que suma las trescientas treinta y siete mil el ya Altamira con doscientos ochenta y dos mil tres millones de visitas sumadas las de los museos nacionales cantidad superada por las que han registrado de manera individual el Reina Sofía de Madrid y el Prado el primero el Reina Sofía acapara casi tres millones novecientas mil visitas mientras que las colecciones del Prado fueron vistas por más de tres millones seiscientas mil personas

Voz 1071 02:49 ya fuera en su sede o en cualquiera de la localidad española o extranjera

Voz 0867 02:52 era donde el Prado mostró sus cuadros

Voz 1071 02:55 a sus escrituras y los deportes Sue Caballero hola

Voz 0441 02:58 qué tal buenas tardes en baloncesto Valencia y Unicaja se enfrentan a partir de las nueve menos cuarto en la Eurocup que regresa tras dos semanas de parón y la noticia del día Rafa Nadal ha anunciado que no va a competir en el torneo de Brisbane por una distensión en el muslo izquierdo por lo que no jugará mañana frente a Tsonga una medida de precaución para no perderse el primer Grand Slam del año que será el Abierto de Australia

Voz 1071 03:17 pues es todo por el momento la información ya saben que continúa ahora en La Ventana en Cadena Ser punto com y a partir de las ocho de la tarde en Hora veinticinco

Voz 7 04:28 sí

Voz 1826 05:03 las siete de la tarde y cinco minutos por seis y cinco en Canarias hemos cerrado la anterior hora hablando como hacemos aquí cada semana con nuestro economista de cabecera con Santiago Niño hablando en este arranque del año sobre las perspectivas económicas de dos mil diecinueve bueno parece que este año será se van a dar algunas condiciones para que vuelvan más españoles de aquellos que se fueron aquellos que están en el extranjero porque con el inicio de la crisis fueron muchos los jóvenes que tuvieron que buscar su oportunidad laboral por ahí en otros países y este año muchos de ellos van a volver a casa eso es de lo que hoy ha informado volvemos punto o RG es la plataforma que surgió en dos mil quince para ayudar a todos aquellos que emigraron y que quieran retornar en la actualidad según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística casi dos millones y medio de españoles viven fuera de nuestro país de esas personas unas setecientas mil Se marcharon con la crisis según datos de volvemos punto o RG más de la mitad querría volver a lo largo de de este año bueno pues esa plataforma ya trabaja con once administraciones lo hace para promover que todos los jóvenes que quieran volver puedan tener mejores oportunidades para para hacerlo ya hay muchos casos que gracias a a volvemos punto RG han conseguido regresar y hacerlo contrabajo hoy Laura Piñero nos cuenta tres historias

Voz 9 06:30 no a no

Voz 1280 06:34 Rafael tiene treinta y cinco años es de Priego Córdoba y es diplomado en Turismo y empresariales se marchó en dos mil trece Alemania ya estado cinco años fuera de casa

Voz 10 06:44 yo quería tener un trabajo que un empleo que esa adaptarme a expectativa ida verdad que aquí en España con la crisis era imposible ir lo único que encontraba era través

Voz 11 06:55 no querían turismo e eran sobre todo eran trabaja esporádica no eran nada estable

Voz 1280 07:05 segunda historia la de Irene madrileña profesional del sector turístico decidió salir en dos ocasiones para aprender idiomas a Europa después se marchó de España por obligación primero a Grecia y luego a China

Voz 1280 07:39 tercera historia Miriam cuarenta y ocho años de Burgos periodista ha vivido en Costa Rica casi una década en dos épocas diferentes de su vida la primera vez que hizo las maletas fue con veintiocho años porque no encontraba trabajo la segunda por amor

Voz 13 07:54 tuve mucha suerte de forma circunstancial conocía una periodista catalana y a través de ella fui conociendo a otras personas y empecé a trabajar allí el periódico

Voz 1280 08:05 en su caso consiguió desde el principio un trabajo relacionado con lo suyo sin embargo Rafael en Alemania tuvo que trabajar primero en hostelería porque no tenían idea del idioma más tarde se acogió a un programa de formación dual de tres años con el que pudo trabajar en la Cámara de Comercio del país al tiempo que aprendía alemán en un instituto tras aprobar esta formación le ofrecieron un trabajo en un proyecto de integración de refugiados

Voz 10 08:31 en realidad aunque no tenga nada que ver España por ejemplo con Siria o con otros países e Irago donde llegaban yo me sentía un poco identificada donde ellos porque la misma situación de llegar a un país nuevo sin conocer el idioma y al tener que hacer una formación dual siempre me ponía de ejemplo lo intentaba motivar diciéndole que que se reforzaran que aprendieran alemán y que si de verdad aprobaban tenían interés si aprobaban la formación dual iban a tener trabajo en Alemania porque allí prácticamente no hay la gente que tenga una titulación no no hay desempleo

Voz 1280 09:02 a Míriam laboralmente las cosas le fueron muy bien fue madre llegó a ser directora de una revista pero el empezaron a pesar otros asuntos como los costes de la sanidad privada en Costa Rica o el desarraigo empieza a perder fechas especiales

Voz 13 09:17 cada vez cuando empieza a ser venir a España te sientes en cierta manera fuera de lugar

Voz 1280 09:21 el coste emocional también le pasó factura a Irene Rafael

Voz 10 09:25 siempre cuando veníamos a a España de vacaciones no íbamos estar triste Alemania hizo la verdad que a mí el tiempo el clima también afectaba bastante intenso y la vida social aunque yo también tenía allí había hecho allí amistad ahí me había buscado mi me que pillo de fútbol pero no es lo mismo la vida social que ese tiene en España no es lo mismo que que en Alemania

Voz 1280 09:45 volver no es tan fácil como parece al incertidumbre laboral hay que sumar la burocracia los problemas administrativos

Voz 10 09:53 van los papelera todas las cosas que que he tenido casa de todos estos meses para volver a España de no tener problema la verdad que que me haya dado bastante

Voz 1071 10:00 empezó para muchos amigos

Voz 12 10:03 él me situación también pues supone sacrificar quizá un trabajo que te gusta

Voz 13 10:08 no hay un un acuerdo que me ampare que los ampare en este caso a los que hemos estado viviendo en Costa Rica no sabes por dónde empezar no estamos preparados para eso me parece en España a pesar de que así no España a pesar de que hemos

Voz 14 10:22 es un país eminentemente inmigrante era como

Voz 13 10:24 en asomarse al precipicio tenía la dificultad de venir con con mi hijo es como como como asomarse a un barranco

Voz 1280 10:32 también denuncian la falta de asesoramiento público para el regreso parte de ese vacío lo cubrió la plataforma volvemos con

Voz 14 10:39 si volvemos por casualidad fue mi madre

Voz 12 10:42 me pasó un link enseguida contactaron conmigo me ofrecía una oferta de trabajo que se ajustaba a mi perfil

Voz 10 10:50 hay la verdad que fue uno de los factores que que influyó en mi decisión final de de que revolver volver a España

Voz 1280 10:59 los tres recomiendan la experiencia de vivir en el extranjero sobre todo

Voz 10 11:03 también eh aparte de del idioma de currículum quédate tras también a España

Voz 12 11:08 aprendes muchísimas cosas no solamente el idioma o diferentes culturas también aprendes a ser una persona más flexible que se adapta al cambio a cualquier situación conoces muchísima gente que aporta muchísima riqueza cultural entre el personal

Voz 15 11:28 creo que incluso las situaciones negativas que pueda ascender en el extranjero son pruebas que te ayudan de nuevo acertó un poco más fuerte y

Voz 16 11:37 aprenderá superarlas pero sí es importante que también podamos volver siempre que se asegure aquí

Voz 1280 11:42 en España un retorno digno

Voz 17 11:45 sí sí

Voz 8 11:47 eh

Voz 17 11:50 eh

Voz 1826 11:51 en muchos de aquellos que se fueron pertenecen al campo de la ciencia muchos de ellos al sector de la salud como enfermeros enfermeras médicos ese sector esos profesionales que tan valorados están están en otros muchos países bueno pues atención a lo que leímos el otro día ojalá en dos mil diecinueve no haya pacientes que tengan que ser vistos atendidos por médicos de familia que lleven ya sesenta y tres personas antes que a ellos Éste es el deseo de un médico de Atención Primaria el deseo para este nuevo año que acaba de empezar y ese médico es Javier Padilla Javier qué tal buenas tardes bueno te imaginemos tu la repercusión que iba a tener tu tu mensaje tu petición para dos mil diecinueve Javier

Voz 18 12:36 no bueno hay veces que se visualizan cosas en que uno sepa mucho porque pero sí que es cierto que que que se visualice algo así que es sintomático de que también la gente lo ve muy cercana

Voz 1826 12:46 esto fue el último día del año treinta y uno de diciembre tuviste sesenta y cuatro pacientes a los que atender los atendía a todos

Voz 18 12:55 sí claro de de la mejor forma que supe y pude y claro que los atendía a todos

Voz 1826 13:01 en cuanto al caso

Voz 18 13:03 pues de consulta consulta son unas cinco horas más o menos sí que bueno cada paciente tiene asignado cinco minutos lo que pasa es que una cosa es lo que tiene asignados y otra cosa es lo que necesitan entonces bueno hay ocasiones que necesita más de lo que en ese momento se puede dar pues bueno se buscan espacios más tranquilos en los que no haya que mirar el reloj de ninguna manera pues otro día etcétera etcétera

Voz 1826 13:23 claro imagino que en tu profesión cuando tiene uno tantos pacientes que atender cada uno con su historia cada uno con su con su vida con sus problemas se puede llegar un momento de colapso no que en el que acaba aturdido por el bien de esos pacientes como muy bien reivindicadas en él

Voz 19 13:41 en el tuit pues

Voz 1826 13:44 llaman la atención sobre que la forma de atenderlos esa desde luego no es la idónea y habría que buscar otra

Voz 18 13:49 claro en efecto cuando cuando los médicos y las médicas nos quejamos de de la sobrecarga en en consultas en realidad estamos haciendo una reclamación laboral por un lado pero por otro lado estamos haciendo una reclamación por la seguridad del paciente esto la muy estudiado que a partir de cierto límite en la calidad con la que se vea al paciente es menor y sobre todo la posibilidad de incurrir en errores es el mayor así que bueno además de que también es mayor pues el número de medicamentos que se prescriben porque no hay tiempo para hacer otro tipo de abordajes no entonces sí es una es una demanda dual por un lado de de condiciones laborales y por otro lado de seguridad desde luego

Voz 1826 14:29 oye porque perdona Javier esta situación y lo digo por otro tuit otro mensaje tuyo el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete que publicasteis comentabas en esa ocasión diste a sesenta personas en hundía esto es una situación que se da en estas fechas o es algo habitual en la consulta

Voz 18 14:45 yo habitualmente y ahora pero también en otros meses que no son tan epidémicos como la actual sí que sólo tener más de cuarenta y cinco pacientes por consulta no sí que es cierto que en estas fechas pero muy especialmente las seis primeras semanas de del año hay un pico de demanda que todos los años y que todos los años se colapsa el sistema a pesar de que temen tremendamente predecible porque bueno aumenta en todos los virus y también hay un aumento de de la epidemia gripal y entonces se colapsa colapsa por un lado por las necesidades de salud de la población y por otro lado acuerdo otras necesidades no de salud más administrativa como suelen ser justificantes para el trabajo y ese tipo de de peticiones no

Voz 1826 15:24 no me encontré contra estos picos gripales pues es así la naturaleza para entendernos sí existirían estuviera programada es la cantidad de visitas que estuvieran programadas pero hay alguna forma de de arreglarlo es decir de que tú por ejemplo lugar de tener cuarenta y cinco huecos para para visitas al día que si todo se da regular siempre son un poquito más de cuarenta y cinco por Urgencias de última hora etcétera imagino alguna forma es tan difícil de tu desde tu experiencia es tan difícil de regularlo de otra manera

Voz 18 15:55 el problema es que tenemos una sanidad y muy especialmente en Atención Primaria que está diseñada para funcionar a pleno rendimiento en el momento en el que hay menos demanda de forma que en cuanto aumenta un poco la demanda Se totalmente sobrepasada digamos se derrama no por todos los lados y está claro que hay una parte que está relacionada con el aumento de recursos no cuenta yo trabajo en la Comunidad de Madrid en la comunidad autónoma con menor gasto sanitario como porcentaje de interior bruto de toda de todo el Estado pero luego también hay otra parte que está relacionada con que lo que entrar en consulta no no tiene sentido que yo tenía que estar haciendo justificantes para el trabajo mientras hay otros países en los que está organizado de forma que es el propio trabajador el auto justifica los tres primeros días de ausencia por enfermedad por ejemplo y luego hay otra parte que la de darle autonomía profesional no los profesionales somos quienes mejor sabemos cómo funcionan nuestras consultas tienen mejor sabemos cómo podemos organizar nuestro nuestra da para que sea lo más óptima y lo más efectiva y eficiente posible en realidad todos los centros están organizado de la misma manera de forma lineal sin dejar ver las particularidades de cada lugar entonces hay informan hay unas formas que pasan de forma imperceptible pueblo aumento presupuestario y hay otras que pasan por por cambios en la organización lo que pasa es que hay que hay que mojarse claro

Voz 1826 17:11 porque tú trabajas atiende es en un en un Centro de Atención Primaria si en esa lucha por lo que tú ves en el día a día tú has hecho las cuentas los cálculos de aquí por ejemplo con no sé cuantos enfermeros enfermera así no sé qué médicos más esto se solucionaría In daríamos un una atención de calidad que mejorarían mucho lo que ahora mismo se ofrece ese en ese centro

Voz 18 17:38 ojalá se regalará simplemente no

Voz 1826 17:40 ya ya sé de un par de

Voz 18 17:42 sesionó eso es importante también no sí pero me refiero que no solamente es el personas de Medicina aislar de Melilla no sino que también por ejemplo muchas de los problemas haciendo otros problemas a nivel articular que a lo mejor precisarían de tratamiento de fisioterapia no pueden acceder a él porque hay muy pocos Fisioterapeutas y los es que hay tienen un retraso una lista de espera tremendamente tremendamente grande no el sí que de algunas propuestas que algunas sociedades científicas que habla de de ir a aumentar de aumentar el al menos en uno porfía o más el número de profesionales de Medicina yo creo que sería la enfermería pero sobre todo hace falta un algo más de fondo no porque sino simplemente aumentando el número de profesionales solamente lo que vamos a hacer un poco unos años el el problema que es un problema más destructora

Voz 1826 18:32 claro es decir esta me estás diciendo que es necesario también o aumentar el número de profesionales pero que sólo ahora mismo con los efectivos ir con los recursos que se tienen con un reparto más eficiente se podría mejorar muchísimo

Voz 18 18:47 hay una parte que sí y luego hay un techo de cristal que requiere un aumento presupuestario sin lugar a dudas

Voz 19 18:52 ya el próximo año

Voz 1826 18:55 es decir este veintiocho treinta treinta y uno de diciembre que vamos a a leer otra vez en Twitter Javier

Voz 18 19:02 bueno esperemos que no sea antes de que termine el mes así que si es en diciembre casi ahora quedarse con un canto en los dientes

Voz 0867 20:22 primer revés para el Partido Popular de Madrid en dos mil diecinueve el doble la semana pasada el Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botella ya a su equipo por vender pisos públicos a un fondo buitre hoy ese mismo Tribunal archiva la denuncia contra la alcaldesa de Torrelodones por las obras del túnel de la A6 la denuncia con la que un concejal popular Ángel Viñas trató de chantajear a la alcaldesa independiente se acuerdan

Voz 1826 20:49 no os vais a presentar

Voz 24 20:56 en mi partido tengo enemigos lo tengo tendida

Voz 4 20:59 puto con creces

Voz 24 21:02 el caso si lo que os voy a enseñar hora prospera yo creo que además de consecuencias el carácter político que son así que deseo

Voz 0867 21:17 siete de la tarde veintiún minutos Elena Biurrun alcaldesa de Torrelodones qué tal muy buenas tardes

Voz 18 21:21 hola buenas tardes bueno sobrecoste

Voz 0867 21:24 en irregularidad contable en la obra se archiva la denuncia con la que trató de chantajear Reyes desde el Partido Popular sino remitimos aquella grabación que destapó la en su día el propio concejal Ángel Viñas unida decía básicamente que la denuncia se presentaba para hacer daño político porque no había indicios de nada

Voz 25 21:41 sí efectivamente lo que tenían muy claro es que he tenía clarísimo nuestra honorabilidad tenía clarísimo que no habíamos metido como dijo él la mano para Nava cosa que no podía decir lo mismo de algunos de sus

Voz 18 21:52 partido

Voz 25 21:53 pero que quería nuestro sillones que no buscaba un daño personal pero que sería el daño político posible si no garantizaba que no nos presentábamos en mayo Vecinos por Torrelodones

Voz 0867 22:04 va a ningún sitio porque insistió el Partido Popular en aquello no cuando sospechaban que en efecto no

Voz 25 22:11 pues eso tendrá que preguntárselo al Partido Popular de Madrid en este caso que son los que parece que jalearon vieron vamos debían Humbert que había que un filón tremendo no en Torrelodones preguntarles a ellos

Voz 0867 22:22 momento no dicen nada dicen que esperan recibir no la resolución de del Tribunal de Cuentas que hasta entonces no se van a manifestar no van a decir si recurren o no el Partido Popular en realidad con su decisión tenemos la sensación de que cuando presentó aquella denuncia no sólo iba contra Vecinos por Torrelodones no en realidad iban contra todos los funcionarios y técnicos municipales que en su día digamos que avalaron todo el proceso contable

Voz 25 22:49 a ver si es que este tema entre ellos en la denuncia va directamente contra los concejales de la Junta gobiernos que somos ocho somos son siete tenientes de alcaldes ello ocho van contra nosotros

Voz 10 23:00 pero es evidente y cualquiera que tenga un mínimo de P

Voz 25 23:02 cimiento de lo que es la administración sigue a los criterios legales porque a lo mejor ellos tiene otra manera de trabajar nosotros nuestra manera de trabajar es siempre con informes técnicos favorables preceptivos antes de que nosotros votemos Nava era evidente quiere a por nosotros iba a ser irá por muchísima gente no que estaba metida en este expediente en el que hemos estado años para poder sacar adelante

Voz 0867 23:24 tempo estudiando todo lo que ha ocurrido no nada parece casual ni el movimiento de este concejal ni todo lo que rodea al partido en aquella localidad ayer partido as todo en manos de distintas direcciones pero siempre la vieja guardia intentado como fuera no recuperar el poder quiénes tiene tantas ganas como para apartarle de la carrera ganando en los despachos sino que no son despachos aquello que no se van a las urnas

Voz 25 23:49 bueno a ver yo como ya os dije en su momento y no hago más que de repetirse en mayo termino un ciclo vital de doce años aquí en el Ayuntamiento yo me voy a marchar teniendo en el entorno del PP local a los mismos personajes que tenía cuando llegué que causaron entre otras cosas el motivo el nacimiento de mi partido entonces quién está detrás eso yo no voy a entrar en las en las guerras que hay en ese partido

Voz 1826 24:13 es un puro esperpento

Voz 25 24:15 pero ciertamente que bueno que querían es evidente que somos molestos desde el primer minuto esta una más que decir que esta es una de las de las siete denuncias que he tenido en los años que estoy aquí como al frente Vecinos por Torrelodones Bono pues es una más de tantas que han ido poniendo en el camino no es la primera vez que se me decía os me proponía no no presentado una acción jurídica contra mí si se me quitaba de enmedio no pero es la primera vez que lo pueden demostrar

Voz 0867 24:40 qué papel juega Javier Laorden en todo esto el que fuera presidente del Partido Popular hacerlo

Voz 25 24:46 entiendo que sigue siendo presidente pues papel habrá preguntarle también a él pero es una persona que desde el minuto uno que en el año dos mil once no consigue la alcaldía es que es verdad es un candidato al Partido Popular que no consigue revalidar la mayoría absoluta que llevaban teniendo esta gente años en el municipio

Voz 0867 25:04 no lo soporto nunca a partir de ahí es veraz

Voz 25 25:06 que puso a dedo el eligió al nuevo candidato era una persona una persona que parecía más normal no dentro de lo que estamos acostumbrados a vivir un candidato al que con unas primarias bochornosa se quitan del medio y ahí no pasa nada aquí es como que nunca pasa nada nos todos todos estamos al tanto de lo que está pasando allí pero ellos ellos para que no vamos a vamos a por los de vecinos si damos seguir intentará por ellos sea como seis cueste lo que cueste no por supuesto el presidente presidentes Javier Laorden evidentemente que no se corta un pelo en las comunicaciones que hacen en su Facebook las declaraciones que hacen como notas de prensa el partido uno las tenéis las

Voz 0867 25:43 ustedes decidieron cuando saltó el escándalo que contamos aquí en la SER que se presentaban que se iban a presentar igualmente hubiese el chantaje que que hubiese tienen dicho ya un candidato que coste puede tener para vecinos no que el próximo mes de mayo ese cartel electoral no lleve en la cara de Elena Biurrun que evidentemente se ha hecho muy popular no sólo hay en Torrelodones

Voz 25 26:04 a ver Vecinos por Torrelodones no es Elena Biurrun solamente ni es el equipo de actual den a Biurrun Vecinos por somos muchísima gente es un proyecto es un compromiso Yes es muchas ganas de querer transformar Torrelodones será otra cosa pero con la misma energía y con las mismas ganas cuando ocurrió es muy bueno y esto es sólo una de las más de las lindezas no que las que estamos acostumbrados pues lejos de quitarnos las ganas todo lo contrario esta gente lo que no entiende es que cada vez que nos tratan de amedrentar intimidar nos dan cada vez más gasolina porque tenemos más fuerza que nunca la motivación que tiene el equipo de relevo y todo lo que es la que es la gran familia de vecinos no eso no son conscientes en el PP la energía que nos dieron cosa que ella mira aprovecho les agradezco

Voz 0867 26:47 efecto Vox en las próximas elecciones que hagan pinza que el centro derecha a la derecha y la extrema derecha

Voz 25 26:54 bueno eso severa en el mes de mayo yo a día de hoy como presidenta de destino si trabajando por el relevo tengo micro el proyecto tengo muy claro qué es lo que está haciendo que es lo que dijimos que íbamos a hacer qué es lo que estamos haciendo a partir de ahí vecinos los que tendrán que decidir prefiero no meterme en eso tampoco quiero dar publicidad

Voz 18 27:12 a otro partido esto sea el mío

Voz 0867 27:15 a Biurrun alcaldesa de Torrelodones gracias por estar con nosotros un saludo daño un placer igualmente

Voz 26 27:20 la Ventana de Madrid pues me encantó la verdad es simplemente pues después la operación parecía que había habido un conato empecé a tener fiebre tuvieron que volver a ingresar pero la impresión de que la la supera

Voz 0867 27:37 ya está otra alcaldesa Manuela Carmena recibe el alta y abandona el hospital tras la infección sufrida en el tobillo que le operaron hace unos días Carmena está bien pero no podrá apoyar el pie al menos durante tres meses se ha ido del hospital de La Princesa acompañado esta mañana por la alcaldesa en funciones por Marte higueras y deseando de momento es sólo eso un deseo incorporarse cuanto antes al trabajo día cinco ya tiene una cita

Voz 26 28:01 hablar con los Reyes vamos a ver si duda está feliz con ellos al veremos estamos llamados

Voz 0867 28:09 veremos noticia de la tarde libertad para el agresor machista de Usera el hombre que el pasado fin de semana golpeó a su mujer brutalmente con un patrulla patadas ante la mirada de sus dos hijos sobre él pesa ahora mismo una orden de alejamiento información de Paul Asensio

Voz 0564 28:23 la autoridad judicial ha acordado de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público y la acusación particular una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima además ya se ha colocado una pulsera de control los hechos ocurrieron el treinta de diciembre el agresor un hombre de cuarenta y un años dio una brutal paliza su pareja de cuarenta y cinco en su domicilio familiar en el distrito de Usera y en presencia de los hijos de ambos de ocho diez años El hombre pegó con un palo de una escoba de aluminio a su pareja y una vez paralizarán el suelo le dio patadas puñetazos e incluso saltó de rodillas sobre ella la mujer permaneció encerrada en una habitación trece horas

Voz 0867 28:56 lo ha contado hoy la SER las trabajadoras del cero sesenta y uno no puede más y han denunciado la falta de efectivos en el servicio de atención telefónica lo que está llevando atascos y espera sin llamadas urgentes en llamadas que pueden ser vitales la plantilla ha quedado reducida a la mitad y ellas no dan abasto

Voz 27 29:11 bueno escogiendo las llamadas un arrasó pero ir el momento que el llamadas en espera aparte y la sociedad te crece porte no sabes qué llamada puede ser un infarto tienes una llamada en espera tienes dos yemas en espera hemos va a tener diez más en espera que a lo mejor la que la número ocho es es un infarto

Voz 0867 29:28 las trabajadoras denuncian también que la gerencia del suma un uno dos está consintiendo que las ambulancias estén dejando colgados a los pacientes que necesitan que un traslado a un hospital por ejemplo para recibir un tratamiento de quimioterapia la ambulancia nunca llega nadie pasa a recogerlas

Voz 27 29:43 tras la lesión espacio Diego León a recoger pero pero no es lo que es decir no sólo puede es decir que dices lo vamos a reclamar vamos a intentar Moreno cuando cuando ya han pedido una consulta con ellos ya son conscientes de diciembre usted no tenga usted que te queremos transitar a concertar una cita porque no ocupa había culpar Esther dónde estará esta lo podíamos hacer con será la atención telefónica desde antes de Els

Voz 0867 30:05 más reconocen alguna incidencia puntual en algunos de los cuatro mil desplazamientos Se realizan cada día respecto la pérdida de citas aseguran que han abierto a las concesionarias hasta ocho expedientes por los que han tenido que abonar cien mil euros en total son ya las siete y media

Voz 29 30:24 sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 30 30:32 de una una cascos a vivir que son dos días que me tiene muchísimo porque el inglés le muchísimo muchísimo entre la cánceres que se envían Italia que sacan James Rodri lo corremos sale lo digo más que yo ahora mismo puedo Orera se origina recién reiteró sólo del Barça sino que vergüenza pero el próximo pero si quieres en inglés mongol de Flower se de por hecho My Dolores Dolores Lolita luego la hola Ana María Dolores Wii hay muchísimos Center Law el toro Dolores Lolita Lola esto señora gracias Javier a vivir por todo el inglés que me estoy dando

Voz 4 31:15 a vivir que son dos días sábados y domingos desde las ocho de la mañana las siete en Canarias con Lourdes Lancho Cadena SER

Voz 31 31:23 te imaginas un equipo de fútbol en el que jugaran Cruyff Mara o Raúl Futre error alto hotel Piero is Zidane que parece imposible en la vida real es posible en la radio los cuarenta clásica la nueva emisora con todos los números uno de la música escucha en la radio y en la web Olaf de los cuarenta los cuarenta Classic

Voz 1 31:54 los sábados a la una de la tarde el programa de radio que triunfa en todo el mundo religioso but I Don't Speak

Voz 32 32:03 nadie lo entienda aquí nadie sabe todo

Voz 1 32:06 nada me me gustaría tu nombre está alguna patada en los huevos nadie sabe nadar con Berto Romero y Andreu Buenafuente el programa en el que puede pasar no se nota de todo

Voz 0867 32:26 siete de la tarde y treinta y dos minutos segundo día de este dos mil diecinueve año electoral año marcado por muchas fechas en el calendario la primera la más inmediata la elección de los candidatos a los comicios a nivel regional en la capital pero también a los municipios se están acelerando los movimientos para conformar las listas para frenar la fuga de cerebros del Partido Popular a Vox para amarrar municipios que las nuevas alianzas de centro derecha la derecha y la derecha extrema pueden cambiar de signo a partir del día veintiséis dos mil diecinueve visto desde los municipios de la región resumen que esta tarde La Ventana vamos a hacer con las emisoras de la SER con Javier Galicia en SER Henares Belén Campus en SER Madrid Oeste David Callejo en SER Madrid Sur Raquel Fernández en la zona noroeste David Guerrero en SER Madrid Norte en las elecciones sin cambios significativos en los carteles electorales el corredor de la nave

Voz 34 33:15 dice con el nuevo año una auténtica contrarreloj la más importante en la búsqueda de una solución para gestionar las más de doscientas mil toneladas de basuras de todos sus municipios a partir de esta primavera entonces el vertedero de Alcalá quedará Coll matado y Madrid ha rechazado negociar el uso de Valdemingómez hasta que en dos mil veinte comience a funcionar la nueva planta de tratamiento en Loeches todo apunta que en la Comunidad de Madrid tendrá finalmente que imponer la solución por decreto pero además el desbloqueo de la inversión pública multiplicado las obras Alcalá de Henares tienen numerosos proyectos en marcha el más visible en pleno casco histórico para peatonalizar la plaza de Cervantes y la calle Libreros Coslada también anuncia quemar Noval asalto del ochenta por ciento de la ciudad y quién sabe si este año quedará habilitado el carril Bus VAO de la A dos se aplicaran mejoras eficaces en Cercanías o abrirá el centro comercial open sky en Torrejón de Ardoz que está llamado a cambiar las costumbres de ocio y de compras de toda la comarca y si habrá elecciones y lo cierto es que no es posible vaticinar el resultado ninguno de los gobiernos actuales tiene fácil su continuidad podría llegar la primera legislatura sin mayorías absolutas en grandes y medianos ayuntamientos

Voz 1463 34:13 en el suroeste madrileño comenzamos el año muy pendientes de la puesta en marcha de los semáforos en la cinco de cómo afectará al tráfico de estas localidades todos sus alcaldes Móstoles Alcorcón Navalcarnero y Arroyomolinos entre otros de distinto signo político cuestionan la unilateralidad de la iniciativa la oposición más contundente es la del alcalde de Alcorcón David Pérez que asegura que hará todo lo posible para que no se lleve a cabo las elecciones municipales del mes de mayo serán la principal clave de este año dos mil diecinueve sabremos si el Partido Popular sigue gobernando en Alcorcón Osiel

Voz 14 34:45 bipartito de Móstoles se revalida como los ve

Voz 1463 34:48 vinos castigarán o no en las urnas la decisión de la alcaldesa de Móstoles Noelia Posse de celebrar en un parque el festival amanecer bailando a pesar de tener en contra hasta sus propios socios de gobierno o en el caso de

Voz 14 35:00 esto molinos cómo han afectado los escándalos

Voz 1463 35:02 de Ciudadanos también conoceremos si el proyecto de un nuevo aeródromo en Madrid continuó hacia adelante un aeródromo que estaría situado en terrenos de municipios del suroeste madrileño como el Álamo se comenzará a construir también la academia de fútbol del Atlético de Madrid en el municipio de Alcorcón y habrá municipios como Móstoles y Alcorcón que contarán con nuevos colegios en las zonas más jóvenes de su perrito

Voz 1826 35:25 si el sur de Madrid también tendrá como plato

Voz 1673 35:27 principal del año las elecciones y los posibles cambios de gobierno en algunos de los ayuntamientos más grandes de la región pero no es lo único que nos espera hablaremos de cómo se empiezan a levantar infraestructuras reclamadas desde hace una década como los nuevos centros de salud de Fuenlabrada Parla y Valdemoro o de cómo varios municipios de momento Leganés Valdemoro y Pinto vuelven a adjudicar su contrato mayor cuantía el de recogida de basuras y limpieza tras las polémicas con las actuales adjudicatarias por cierto el deporte será gran protagonista no sólo por la presencia de tres clubes del sur de Madrid en dos de las mejores ligas del mundo en Leganés y el Getafe en Púbol y el Montakit Fuenlabrada en baloncesto sino que los fuenlabreños disfrutarán todo un año plagado de actividades como Ciudad Europea del Deporte

Voz 1315 36:10 marcados por la cercanía de las elecciones comienzan el año los municipios del noroeste son muchas las obras en ejecución para ser inauguradas antes de las votaciones como la remodelación de la calle Real de Las Rozas el gran parque Víctimas del Terrorismo de Galapagar entre otras también está pendiente el inicio de los trabajos de soterramiento de la rotonda situada en la M quinientos tres en Pozuelo para solucionar los problemas de tráfico que se generan en este punto que conecta con Majadahonda Boadilla en Madrid en Las Rozas el Ayuntamiento se pronunciará sobre las alegaciones presentadas a su catálogo de espacios protegidos donde numerosos vecinos plantean la protección integral de las casas

Voz 1826 36:48 lo que es de la iglesia de San Miguel además de

Voz 1315 36:51 el conjunto arquitectónico que fue sede de Kodak en España por otra parte en Pozuelo Se prevé que se retomen las clases de la Escuela Municipal de Danza con una nueva empresa a la que padres y alumnos piden que se vuelva a contratar a los profesores despedidos por la anterior adjudicataria

Voz 35 37:07 la cita con las urnas provocará que algunos de los grandes proyectos pendientes en el norte de Madrid se aceleren y finalicen antes del final de la legislatura es el caso de la recuperación y transformación del parque del Cerrillo en Colmenar Viejo el soterramiento de los contenedores de la calle Real de Sanse o la transformación de las antiguas escuelas Francisco Carrillo en Centro de Ocio para Mayores también tendrá que resume haberse el futuro del regidor de Hoyo de Manzanares el popular José Ramón Regueiro que cuenta con una condena que aunque no es firme fija dos años de prisión y dos de inhabilitación por usurpar la alcaldía una sentencia que ha recurrido veremos si Pablo Casado le descarta para liderar la lista electoral el alcalde Alcobendas el popular Ignacio García Vinuesa seguirá insistiendo en buscar el apoyo del resto de partidos políticos para el desarrollo de los carriles con ocho mil seiscientos nuevas viviendas la mitad de protección otorguen reto para el también presidente de la Mancomunidad de residuos es conseguir que antes de la cita con las urnas algún alcalde acepte en su territorio la futura planta de tratamientos necesaria para cumplir con las exigencias europeas con un vertedero de Colmenar Viejo a punto de llegar a su máxima capacidad tendrá que darse una solución al futuro

Voz 1826 38:08 de los residuos de seiscientos mil vecinos

Voz 36 38:27 dos mil diecinueve será

Voz 0867 38:28 también año de citas culturales y de conciertos algunos ya con entradas a la venta vienen a Madrid grupos de culto y habrá más de un reencuentro nostálgico con alguna banda de Juventud c Enrique García

Voz 1826 38:39 dos mil diecinueve será un año de suerte para los nostálgicos en la escena musical recordar del latín Recording en castellano es pasar dos veces por el corazón los fanáticos de los Backstreet Boys pondrán ahora no sólo recordarlos sino reencontrarse con ellos de cerca aunque algo más maduro

Voz 1 38:57 el trece de mayo en Erwin Center

Voz 1826 39:00 en junio pasara por allí otro grande internacional Elton John el día a veintiséis otros clásicos como Michael Bublé en septiembre o bollo en julio en el Wanda citas también con cantantes españoles como Alejandro Sanz Manuel Carrasco Pablo Alborán y otro que repetirá en fechas navideñas Rafael y su tamborilero y si hablamos de festivales no faltan las ya indispensables citas con el Decó del que naviera pop de Babel o el más cool que este año contará con The Cure Chemical Brothers o Vetusta Morla donde esperan que no se repita esto los gritos de los asistentes que se quedaron sin ver Massive Attack que nunca llegó a actuar por interferencia de sonidos de escenarios cercanos eso dijeron para ellos para sus fans el grupo vuelve a Madrid el diecisiete de febrero en el Palacio de Vistalegre

Voz 0867 39:52 nosotros volvemos mañana desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid hasta mañana

Voz 1826 41:57 Pilar de Francisco qué tal buenas tardes Llanos algas como el año pasado al once Francisco están esperando está francés aguardando el momento gramos están

Voz 14 42:08 habla de Francisco Camps qué tal estáis cuánto tiempo es verdad y es Roberto no te veía desde el año pasado el chiste si es que esto como lo que hiciste pues nada con la familia porque que son estas fechas no sino para pasarlas con la familia nada que nada bueno me refiero a la familia de la Ventana porque cuando me dejaste el XXXI te acuerdas vale pues me volví y me quedé aquí está estos dos días aquí con la familia de la ventana

Voz 1826 42:36 Kenia Villaviciosa de Odón y nada que me dijiste que tenías allí una fiesta una fiesta esperando te volviste

Voz 14 42:43 sí claro me debo al equipo ha estado un poco alimentándose de lo que iban dejando otros equipos un poco Lama Apache La Ser me llama ya día dos Aimar Bretos muy majo ha advertido a su equipo me ha cuidado me una mantita

Voz 1826 42:57 área está simpático incluso a las cinco de la mañana

Voz 14 43:00 sí sí es en ese ese don él y su equipo sí sí y nada es lo llamado ya he ido recolectando cosas estos dos días tengo recomendaciones noticias deseos tengo Buffett merienda sabes cómo se llama Locke que era el día

Voz 39 43:15 a quién le iba a poner otro nombre ya se lo que queda de John Brown Brown al we China Aldana sino

Voz 1826 43:45 cómo saber Pilar de Francisco si te he entendido bien las últimas horas se han servido para ir ratificando de aquí y de allá de lo que quedaba por las mesas igual que ocurre cualquier día seis de enero entran los roscones que tras los compañeros con los que a la radio que es pues por la tarde pueden seguir cogiendo migajas por ahí

Voz 14 44:01 sí empiezo por la planta séptima musicales Boeing su bien asumiendo a la octava que ya llegan pues las cosita de más peso roscones pastillitas de la nómina más por la novena que eso ya es pues festival eso es mejor no de con no nombrarlo por de vamos no no no envidia lo pues yo bueno muchas recomendaciones que bien lo pasamos el lunes mucho muchísimo lo que queda del año fue muchísimos colaboradores de La Ventana Nos dijeron pues consejos en los recomendado en series muy falto por ejemplo Matías Vallés que este hombre se le todo todo a este hombre le dices recita me la etiqueta el champú tal para Cabello fino y TIC Melo se te lo recita y nos recomienda

Voz 40 44:46 para provocar la mejor novela escrita por una mujer que he leído este año es el asesino íntimo declaran son en el apartado masculino Ordesa de Manuel Vilas aunque me molesta coincidir con demasiados lectores por cierto ninguna de las dos es una novela el mejor ensayo escrito este año por una mujer es el sensacional monstruo así centauros de Marta Sanz el mejor ensayo masculino queda desierto por falta de fuelle de los candidatos a propósito Clara Usón y Marta Sanz no plantean el desafío feminista en sus libros sino el punto de partida de un nuevo diálogo entre los sexos ahora guiado por mujeres en la pantalla vertical los cinéfilos estamos un poco hartos de que la gente que no va al cine dedique que no hay papeles para actrices adultas entonces qué hacemos con la radiactiva Glenn Close de la buena esposa Julia Roberts que hacía llorar al director del regreso de Ben la Mercedes Morán que igual a cuando menos a Ricardo Darín en el amor menos pensado la emocional Penélope Cruz y la gélida Bárbara Lennie de todos lo saben las rígida en Mazón son del veredicto la amarga Marcos Robbins de Estonia la aristocrática Meryl Streep de los Papeles del Pentágono ya intrépida en Jessica hechas Thain de Moris Game tantas otras sin salir de dos mil dieciocho en cuanto a dos mil diecinueve lo importante no será atesorar cosas sino acumular experiencias

Voz 1826 46:14 no te asuste es este señores Ingelmo que viene y a poner las cosas en orden para después hora25 pero lo lo queremos como si fuera de la familia sí sí

Voz 14 46:24 de nada no te va a hacer nada no me hará merienda ahora no no no era como mucho a pedir un autógrafo

Voz 1826 46:30 muy mitómano pero ya está

Voz 14 46:32 jo pues que este Francis Care siempre sois bienvenidos bueno propósitos de año nuevo la gente a veces dice joya estáis con los propósitos a mí me lo está viendo aislado

Voz 41 46:42 encantan dice estoy deseando que llegue el uno de enero porque es sobretodo de propósitos propósito sino entre sí sí sí claro

Voz 14 46:49 pero seguro como Lucía Taboada que es colaboradora de La Ventana ella es de al principio dice no yo no sé qué recomendar tal ahí es que ahora no se me ocurre se pone ignora para ser antes que nada quería decir

Voz 1280 47:04 que yo estoy un poco en contra de esta de tener que recomendar

Voz 14 47:06 eh nada en primer lugar porque yo no soy nadie para

Voz 1280 47:09 a recomendar en segundo lugar porque creo que vivimos en la época de él tienes que verismo que todo el mundo te recomienda lo que tienes que ver a dejar de ver tienes que ver esto tienes que verlo otro es un poco cansino dicho

Voz 1322 47:19 lo tenéis que ver si la serie Line Off Duty que está en Netflix Inc en Movistar es una serie policiaca buenísima un thriller eh que va de una unido hace anticorrupción de Birmingham que bueno se dedican a investigar sus propios colegas cada temporadas un caso independiente narra pues pues sí las investigaciones de corrupción policial tiene un humor inglés de los que a mí me encantan además mucha intriga muy muy recomendada hizo una de las exposiciones en cuanto a Alarte que más me gusta del dos mil dieciocho fue la de Tamara de han pica que estuvo en el Palacio de la Villa que Madrid así que sino tener la ocasión habéis tenido la ocasión de verla buscasen Google Tamara de Lam Picasso conocéis es una mujer fascinante una adelantada a su tiempo tenía un piso en París ahora mismo idealista eso te cuesta unos dos al mes más de dos mil más no más

Voz 41 48:11 hay que te como yo oye muy bien lo de la NBA duty free to la exposición las visto si este vaya de la puerta entre él la enfrente que era la de maquetas de Lego pero bueno lo que es la la la vi viste que estaba allí estaba todavía en su sitio bien bueno pues eso Lucía Taboada escribe libros ello pues no otro periodista todo terreno Jon Sistiaga yo estoy basado en la El año nuevo veinte me interesa

Voz 14 48:37 yo lo aseguró que es ahora comido las uvas pero de forma intrépida a lo mejor escalando una montaña

Voz 1826 48:41 como mínimo habrá brindado con cada

Voz 14 48:44 en un tanque de tiburones

Voz 42 48:46 Zetas dentro del citado

Voz 14 48:49 la guerra Jon Sistiaga entrevistaba asesinos en serie les secuestraron en Serbia seguro que se hace él el IVA autónomos en serio que recomienda una persona que sólo pasa por casa para poderla lavadora pues esto

Voz 3 49:03 como en este dos mil dieciocho percibido mucho dogmatismo mucho fanatismo anoche intolerante a mucho intransigente como en una vuelta decía un cierto nuevo puritanismo una nueva inquisición como hay muy poco humor y el poco que

Voz 2 49:19 si además se le persigue yo recomiendo para el dos mil diecinueve volver

Voz 3 49:24 a ver la vida que rayan para volvernos a reír un poco todos de nosotros mismos para volver a fijarnos solamente

Voz 1826 49:31 por un lado el luminoso de la vida

Voz 43 49:37 hoy

Voz 44 49:38 si se alguien guays no sólo te da

Voz 14 49:56 en nota gente libros salvar

Voz 1826 49:59 jalarle algo es una es una prueba que te hacen cuando iban a dedicar uno

Voz 1280 50:03 sí estoy así como estos