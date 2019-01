La Ventana (03/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 las cuatro las tres en Canarias

Voz 1071 00:08 Pablo Casado acusa al Gobierno de perjudicar las mujeres con sus políticas de empleo porque ha crecido el desempleo femenino lo ha dicho después de defender que no haya cordones sanitarios contra Vox con el que está negociando en Andalucía y que pide como saben que se elimine la inversión contra la violencia machista que conocemos las cifras de empleo

Voz 4 00:28 creando empleo gracias a las políticas ya las reformas del Partido Popular cuando podemos decir que estamos en un récord histórico de mujeres cotizantes a la Seguridad

Voz 3 00:38 social insistimos no vamos a recibir lecciones de aquellos partidos que cuando gobierna destruyen empleo femenino en general

Voz 1071 00:47 más desigualdad salarial pues precisamente el Gobierno defiende cómo ha crecido la afiliación de mujeres a la Seguridad Social lo hacía la ministra de Hacienda que es María Jesús Montero

Voz 5 00:55 que se registra la mayor afiliación en empleo femenino superando los ocho millones que hemos tenido en la serie histórica eh hay que seguir avanzando en la dirección de que las mujeres que se incorporen a la vida laboral lo hagan en condiciones de conciliación lo hagan también en condiciones de igualdad salarial con el resto de los trabajadores

Voz 1071 01:15 el dato global del paro se redujo el año pasado está por encima de los tres millones y la afiliación superó en dos mil dieciocho los diecinueve millones de trabajadores la primera vez que alcanza ese hito en once años el presidente catalán Quim Torra vincula la lucha contra la ultraderecha con lo que ha llamado la lucha por la libertad de Cataluña día la cita contra Ismail contra la ultraderecha ETA es una ayudita por los datos de Industria ha aprobado la la llevará a Cataluña dice que no se pueden separar los derechos humanos y el derecho de autodeterminación en Cataluña

Voz 1071 01:45 pocos minutos de la crónica exterior dos presuntos yihadistas han explotado en Túnez sendos cinturones explosivos en un atentado contra la policía que luego abatido a otros tres milicianos corresponsal Sonia

Voz 6 01:54 Prieto los dos milicianos inmolaron con cinturones explosivos a primera hora de la mañana tras un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad tunecinas en la ciudad de Himma a doscientos kilómetros al sur de la capital de Túnez el Ministerio de Interior detalla en un comunicado que los terroristas se suicidaron luego de ser rodeados por fuerzas de seguridad que irrumpieron en el escondite del grupo armado el miércoles es por la noche las autoridades estiman que entre tres mil y seis mil tunecinos se han unido al Estado Islámico y otros grupos terroristas en Irak Siria y Libia después del levantamiento contra el líder autocrático Ben Alí en dos mil once Túnez ha estado combatiendo a grupos de milicianos que operaban en áreas remotas cerca de la frontera con Argelia y que han cometido varios atentados terroristas en El País sobre todo contra destinos turísticos incluido uno en el museo de bardo y otro en una playa de la ciudad de Suso

Voz 1071 02:40 el ministro de Fomento comparecerá en el Congreso para informar de las últimas averías en el tren entre Extremadura y Madrid la última dejó a más de ciento sesenta personas tiradas en mitad del campo sin luz ni calefacción Ábalos ha anunciado que pedirá su comparecencia en la Cámara Baja para hablar de este déficit en las infraestructuras también las medidas para resolverlas y en su caso prevenirla

Voz 0464 03:06 la huelga de los trabajadores el almacén de Amazon en San Fernando de Henares está dificultando ya las entregas en plena campaña de Reyes dos sindicatos que cifran el seguimiento en un sesenta por ciento advierten de importantes retrasos por el desvío de pedidos a otros centros del país algo que la empresa niega la huelga se mantendrá hasta mañana es la octava desde noviembre para denunciar sus condiciones laborales nulas Harper Comisiones Obreras

Voz 0458 03:29 aproximadamente al trabajador que es un mozo de almacén ya les han quitado quinientos euros respecto a las condiciones que tenían anteriormente si uno hace cuentas y ve que Amazon Salgado un millón doscientos mil euros sólo de este incremento no aparte del resto de condiciones que que nos han arrebatado recortes en salarios en conciliación derechos y salud laboral

Voz 0464 03:50 ya está en libertad el hombre que este fin de semana golpeó brutalmente a su mujer en Usera en presencia de sus dos hijos de ocho de diez años el juez ha impuesto una orden de alejamiento y una pulsera para controlar sus movimientos una medida insuficiente denuncia la Asociación de Mujeres Juristas Themis porque supone dicen una minusvalora acción de la víctima María Durán vicepresidenta de la asociación

Voz 7 04:11 si esta brutal paliza a un compañero de trabajo lo más probable es que hubiera dictado prisión provisional sin embargo en demasiadas ocasiones se resuelve con un simple alejamiento no es suficiente para proteger a la víctima

Voz 0464 04:32 cuarenta y ocho personas han fallecido en dos mil dieciocho en las carreteras interurbanas madrileñas veinte menos que el año anterior falta conocer el dato final porque faltan las estadísticas en vías urbanas recuerden que se mantiene activo el escenario uno del protocolo anticontaminación y que continuará también mañana no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora dentro de la M treinta

Voz 1826 04:51 poco en los accesos a la capital dentro de la

Voz 0464 04:54 da trece grados a esta hora en el centro de la capital

es todo por el momento la información sigue en La Ser en La Ventana con Roberto Sánchez siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 1826 05:49 a las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal como está muy buenas tardes bienvenidos hemos invitado en esta tarde de jueves a tomar café a nuestra compañera del diario El País periodista Maite Nieto Maite qué tal

Voz 9 06:05 hasta luego hola buenas tardes a todos y feliz año igualmente a todo aquí a los oyentes también

Voz 1826 06:10 los deseos siempre son los mejores lo que pasa que que la actualidad los hechos de la actualidad en muchas ocasiones se empeñan en mostrarnos la peor cara del año que acabamos dos mil dieciocho con cuarenta y siete mujeres asesinadas de aquellas que la estadística contempla dentro de las que son víctimas mortales de violencia machista una joven de veintiséis años ha sido la primera de este dos mil diecinueve ha ocurrido en Laredo en Cantabria esta joven dieciséis años tenía una hija de cinco años que que vivía en la República Dominicana es que tenemos en la primera línea de la actualidad lamentablemente varias noticias que nos llevan al al mismo asunto acabamos de escuchar también aquí en los servicios informativos como ha quedado en libertad el hombre que agredió a su pareja con una barra de aluminio y la encerró durante trece horas ha sido por cierto la titular del juzgado número seis especializado en violencia sobre la mujer esto ocurrió en en Usera en Madrid digo que ha sido esta titular la que ha acordado la puesta en libertad con medidas cautelares de este hombre también hoy hemos sabido que la Audiencia de Navarra mantiene la libertad provisional para la manada que al parecer no ve riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en en los cinco condenados así empezamos el año tenemos

Voz 1368 07:24 un partido que todavía se permite el lujo de echar un

Voz 10 07:27 órdago e diciendo lo primero vamos a negociar con con todo lo que hemos logrado

Voz 0464 07:34 respecto a las mujeres no entonces bueno me parece que todavía queda mucho trabajo por hacer hay cosas que están mal lo creo que en este programa se va a haber algunas de ellas pero desde el

Voz 10 07:44 yo no significa que que la Ley contra la Violencia de Género oí el dinero

Voz 0464 07:50 público que se destina a a paliar un poco estos problemas tenga que ser una una de las cosas que se toquen porque siempre hay que ir para adelante no para atrás

Voz 1826 07:59 hoy como ya avanzadas es que además nos hemos encontrado con un hecho que viene a demostrar aquello que a ver si Le le abre los ojos definitivamente a algunos porque yo diría que viene a demostrar que la justicia la ley en nuestro país en ocasiones es tan machista perpetúa roles tan sexistas que en muchas ocasiones también perjudica

Voz 1071 08:18 K al hombre totalmente eh de lo machista que pide paso a las mujeres porque se me dan un argumentos

Voz 1826 08:25 eso ya lo damos por descontado bueno que les decía hoy tenemos un claro ejemplo parece una paradoja pero pero es así lo hemos conocido ha llegado a nuestras manos que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha llevado al Tribunal de la Unión Europea ha trasladado hasta ese tribunal la siguiente pregunta son exclusivamente las mujeres las que pueden beneficiarse del complemento por maternidad de las pensiones contributivas parece que según la normativa actual si la duda surge nace a raíz del caso de un hombre viudo con cuatro hijos que solicitó a la Seguridad Social un incremento del quince por ciento con arreglo a llamado complemento de de maternidad siempre es Juan Pérez padre de cuatro hijos viudo como decíamos Juan Pérez qué tal buenas tardes usted es jubilado viudo desde hace dieciséis años con esos cuatro hijos a su cargo parece que al tramitar los papeles de jubilación usted vio que en principio podía pedir ese complemento no

Voz 11 09:23 me me dijo la chica que me lo arregla estaba arreglando en ese momento que tenía derecho entonces digo a pues Hallelujah porque lo necesitaba pero bueno entonces mi sorpresa fue que meses más tarde me llegó una carta no sé si de de la Seguridad Social de las Parma o de Madrid que hay no lo sé bueno me fije diciendo que no que como hombre no tenía derecho que sólo era la mujer

Voz 1368 09:51 ah bueno quizá lo primero que hay que agregar aquí es un poco aclarar un poco Cases que que es este complemento no eh bueno esto creo que parte de los presupuestos de dos mil dieciséis Se aplica un porcentaje sobre las pensiones contributivas tanto afecta la jubilación a la viudedad o a la incapacidad permanente cuando tienes hijos

Voz 0464 10:13 sus dos un cinco por ciento más tres

Voz 1368 10:16 diez por ciento cuatro más un quince por ciento pero resulta que sólo espa

Voz 10 10:19 a las mujeres por lo que le ha pasado a Juan no

Voz 1826 10:24 en qué en qué términos le respondieron usted no sabe si fue la Seguridad Social como dice de Canarias de Madrid pero en qué términos le les respondieron exactamente Juan

Voz 11 10:31 exactamente fue hace dice mira pertenencias hablaba la mujer digo pero en mi caso mi mujer por desgracia fallecía que hace ya ahora mismo has cuando sucedió la carta hacia quince años que ya había fallecido yo he dicho la base de padre creo creo eh eh que la de madre entonces pues los niños dedicando la deberían dar a mí ya que ella no está por desgracia Cristiano no esto no tiene usted hecho recurran los siquiera

Voz 12 11:01 y lo ha recurrido entonces gracias

Voz 11 11:03 a mi abogada María Candelaria Pérez González Villamira Si tú puede dice no te preocupes que esto es machismo puro y duro en no es justo lo voy a recurre el cual es mi sorpresa cuando me dice mira que eso hasta entrar Burgo creo sí claro hay me lleve yo una vez recurría aquí a La Palma dice no no no es todo ha salido para allá iba a ver lo que pasa tardará meses o un año lo que tarde digo a mí lo que me parece injusto es que toda mi vida he estado trabajando pagando la Seguridad Social y que ahora el quince por ciento al Estado no le están gran cosa pero a mí para aunque ya mi niño son grande la más pequeña tiene que veinte años que fue la que se me quedó con cuatro año y medio que que digan que no digo Dios mio para cobrar si para una cosa que es necesaria me dicen que no

Voz 1826 12:00 no porque si usted lo pide esto de todos esos años en los que no lo no ha podido cobrar esa esa incitación o a partir de ahora

Voz 11 12:10 yo lo que pido es que que es una ley injusta

Voz 1826 12:13 ya si es por los niños

Voz 11 12:15 yo creo que es injusta porque no es esta la madre por desgracia esos palos los niños no es para mí eso para ello compartirlo con mis hijos aunque ya digo que hay tres que ya son mayores la la pequeña tiene veinte que cumplió el otro día pero la pequeña una sigo yo sacando adelante hasta que yo pueda Klar hoy esa independencia entonces lo veo injusto

Voz 1368 12:40 además que esta ley en su momento salió para compensar a las mujeres trabajadoras por compatibilizar su trabajo con su actividad como madre a mí no me parece que sea muy justo pero en este caso en este caso concreto es decir no pues si el padre ejerce dice el padre trabajadores ejerce también de padre de verdad de los que cuidan de sus hijos sea o no viudo yo yo es que incluso ya llego a pensar sea o no viudo por qué esta ley sólo afecta a las mujeres pues probablemente porque muchas veces muchas de las leyes que tenemos han quedado ancladas en un en un Estado social

Voz 1826 13:21 el realismo patios y en una en una

Voz 1368 13:23 forma de entender la maternidad y la paternidad que corresponde a tiempos pasados y que perpetúa esas desigualdades que ahora a veces nos enfrentan

Voz 1826 13:32 esa sensación desde luego tenemos mira vamos a trasladarle alguna de esas dudas a Gloria Poyatos que ya nos escucha que es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ponente de esta resolución judicial Gloria Poyatos qué tal buenas tardes qué tal es sorprendente este caso no

Voz 13 13:49 sí es sorprendente y por esto mismo nosotros hemos planteado una pregunta ante el Tribunal de Justicia la Unión Europea porque esto está recogido incluido en una ley con fuerza de ley nosotros como jueces no podemos aplicarla lo que podemos es utilizar este mecanismo legal que para conseguir la uniformidad interpretativa de todas las normas de los países de la Unión Europea permite a los jueces dentro de la Unión Europea hacer esta pregunta entendiendo a nosotros que en el caso concreto analizado en el caso de este demandante tiene o podría tener un efecto discriminatorio

Voz 1826 14:27 por qué entienden deduzco yo de El escrito que no depende eso de de un hecho biológico de la diferencia de sexo entre una mujer una persona que se queda viuda o es un hombre que se queda viudo sino que la finalidad de ese complemento es compensar las desventajas laborales no independientemente del

Voz 13 14:46 sí literalmente el artículo sesenta de la Ley General de la Seguridad Social habla la aportación demográfica a la Seguridad Social que hacen las mujeres pero la contabilización a efectos de buscar el porcentaje que incrementa la pensión

Voz 14 15:00 se basa en hijos biológicos o al

Voz 13 15:02 captados por lo cual el incluir a los hijos adoptados trasciende de lo que es propiamente la maternidad biológica El parto o el embarazo lo que se pretende y así consta en la finalidad incluida en la enmienda parlamentaria que promovió esta reforma legal lo que busca es compensar suavizar mejor dicho las desventajas fiscales

Voz 11 15:23 imagino que padecen las mujeres que se bajas

Voz 13 15:26 de trabajar tienen que cuidar a los hijos por tanto es la práctica de los cuidados familiares no remunerada la que en definitiva se pretende compensar con este precepto claro el tema es que los cuidados no tienen sexo el cuidar a la familia lo puede efectuar tanto una mujer como un hombre por tanto excluir de forma tan rotunda tan radical también condicional como hace la ley a aquellos hombres que puedan colocarse en la posición de cuidadoras y por tanto de cuidadores y por tanto asumir esa posición de discriminación a vulnerabilidad que soportan las mujeres no ha aparecido al Tribunal discriminatorio y por ello hemos planteado esta pregunta

Voz 1368 16:06 de cualquier manera además esta pregunta me ha me me parece bastante pertinente señora Poyatos porque de alguna manera lo que está haciendo es colocarnos seguir manteniendo esos roles de la antigua familia en la que las mujeres quedan los hombres traen el el pan a casa no como ese decía y es mantener unos roles muy sexistas que no sé si además se contraponen con alguna ley europea en algún otro país que esos quizá es un poco a lo que están usted recurriendo a esa respuesta generalizada no

Voz 13 16:39 claro es sin duda alguna aquí lo que subyace es también una discriminación respecto a las mujeres porque no están colocando en una posición perenne de cuidadoras

Voz 12 16:47 es totalmente nuestro

Voz 13 16:50 yo he visto es que el avance hacia la corresponsabilidad y una sociedad realmente igualitaria pasa por implicar a los hombres y por extender la práctica de los cuidados a la otra mitad de la población hay que pasar de la ética del cuidado hace minimizada la ética del cuidado manchada y ellos sólo escondida libre mediante la extensión de bonificaciones como estas que son muy necesarias aunque no son suficientes por supuesto pero hay que extender las también excepcionalmente aquellos casos en que los hombres puedan probar que han cuidado en exclusiva a los hijos ir a las hijas

Voz 1826 17:24 porque por contraponer se estaba pensando a raíz de lo que comentaba Maite Nieto que se contrapone se contradice totalmente chocaba frontalmente contra nuestra ley de matrimonio entre personas del mismo sexo porque qué qué pasa entonces cuando se queda viudo uno de los hombres de una pareja homosexual

Voz 13 17:43 bueno no no hace falta que se quiere cool viudo sea si tenemos una pareja de hombres homosexuales por ejemplo

Voz 12 17:49 llegado cinco seis hijos ciudadanos

Voz 13 17:52 ambos se quedarían también excluidos de este complemento como si ellos no hubiesen aportado nada demográficamente a

Voz 14 17:58 Seguridad Social no cual eso una contradicción

Voz 13 18:00 es evidente en nuestra auto ya recogemos que hay una sentencia muy importante dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la sentencia Griezmann del año dos mil uno en un supuesto en el que analizan la normativa francesa que por cierto indirectamente copia este precepto o así se establece la vida parlamentaria esta normativa francesa preveía una bonificación a las funcionarias también en las pensiones cuando se jubilan por haber cuidado a los hijos o hijas ir se excluía de esta compensación a los funcionarios Bora pues esto llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo un análisis y el resultado fue que entendió que era discriminatorio por ello nosotros lo que venimos a decir que se aplica el caso Griezmann a esta norma española esto es resumida eh lo que nosotros recogemos en el auto

Voz 1826 18:52 cuando tendrá que pronunciarse el Tribunal Europeo no ha respondido todavía no

Voz 13 18:56 no suelen ser muy rápidos pero la rapidez en tiempos judiciales siempre es relativa pero en cinco quizás seis meses suelen ser más o menos los tiempos que con por las que funciona de una de justicia a la Unión Europea

Voz 1826 19:12 ya sé que no va con su hijo con su profesión pero le puedo pedir un pronóstico

Voz 13 19:18 un pronóstico yo sí

Voz 1826 19:20 qué sentido se ha pronunciado al tribunal que

Voz 13 19:23 a ver nosotros en el lado en la resolución judicial ya explicamos la posición que tenemos desde

Voz 1826 19:29 sí sí forma parte

Voz 13 19:31 pues yo prejudicial ya decimos que tenemos se sospecha en el apuntalamiento jurídico del auto es muy completo y lo que hacemos es referir esta sentencia yo tras tres sentencias más que en la doctrina de tribunales consideramos no lo claro que tiende esa a ampliar las bonificaciones las licencias concedidas a las mujeres por el ejercicio de los cuidados familiares también a los hombres mi punto de vista de acuerdo con los precios de tíos que hoy son vigentes tanto en la Unión Europea e incluso mes de la OIT en recomendaciones reciente esté debía quiera debiera entender que pudiera ser discriminatorio pero la palabra no la tenemos nosotros por supuesto la tienen ellos y a tenor de lo que se nos diga desde la Unión Europea nosotras como tribunal que estamos vinculados a lo que hay se diga pues después resolveremos esta cuestión

Voz 1368 20:25 al principio cuando hemos dado entrada al programa estamos hablando de que bueno que la realidad se empeña en empañar los nunca mejor dicho el inicio de año y Roberto hablaba de bueno de una nueva víctima de violencia machista en Cantabria con veintiséis años en usted la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que opina sobre estas edades tan tempranas de de las víctimas estamos haciendo algo mal a pesar de de el esfuerzo que así entre comillas está poniendo la Sofía

Voz 10 20:56 edad o por lo menos alguno algunos gobiernos no alguno

Voz 1368 21:00 los partidos en el Gobierno para que esto cambie llevamos años además no aportando dinero medidas in parece que no remite yo a mí me preocupa mucho también a mucho muchas veces que que luego en lo que son los hechos sociales la misma música las canciones

Voz 10 21:16 eh la gente joven es cada vez más machista

Voz 1368 21:20 la algún en ese concepto digo por ejemplo esas esas esos reggaetón es que a mí me ponen de los nervios no no sé qué opina usted sobre esto y que y que ha visto usted desde la posición que usted ocupa

Voz 13 21:32 bueno yo siempre que el pueblo lo digo yo es que creo que vivimos en una sociedad bipolar que sólo se lamenta con cada asesinato machista pero que no tras tiende analiza dónde están realmente las raíces de a machismo que asesina yo es que no no no es lo importante no es decir que somos iguales sino actuar como si fuésemos iguales no

Voz 15 21:55 si es que somos iguales

Voz 13 21:57 dar con cada anuncio publicitario a las mujeres a las niñas no podemos decir que somos iguales y tener permisos parentales distintos para ellos que para ellas o tener una Ray que define a las mujeres como se puso de Bille a los bomberos como sexo fuerte no oye estas canciones que usted antes refería que son paradigmática así que apuntalan las discriminaciones que de hoy en día por tanto yo creo que sobre todo hemos de actuar desde la prevención y también siempre que puedo lo vivo la educación es un puntal sustancial desde las propias escuelas para que nuestros jóvenes pues se conciencien y sensibilizar y cómo no también el resto de la sociedad informar convenientemente a todos los estamentos no solo operamos en Lajusticia siendo en otros ámbitos como en el ámbito periodístico o como es el ámbito de la sanidad y otros muchos

Voz 1826 22:48 Gloria Poyatos magistrado del Tribunal Superior día de de Canarias muchísimas gracias muy buenas buenas tardes

Voz 12 22:55 feliz año gracias a ustedes

Voz 13 22:57 dicen Izaña también para todo eso

Voz 1826 22:59 lo escuchándonos Juan Pérez que ha sido el protagonista de de esta noticia que nos ponía sobre sobre la pista de algo que decíamos desde luego no se enfrenta a la a la realidad de una ley de un año a través de la justicia en ocasiones tan tan paternalista tan protectora de hace tanto tiempo tan machista en ese sentido que después se puede producir la paradoja de que entrar en ese en efecto rebote Juan Pérez muchísimas gracias y mucha suerte

Voz 12 23:32 igualmente feliz año nuevo

Voz 1826 23:34 te has feliz aquí a ver si hay suerte estaremos

Voz 1071 23:36 en contacto a ver si hay justicia ABC justicia

Voz 12 23:40 por una vez vale muchas gracias buenas tardes buenas tardes

Voz 28 29:38 son casi

Voz 29 29:47 no del mundo y de Europa

Voz 1826 29:57 a las cuatro y media tres y media en Canarias hoy tomando café aquí dos nuestra compañera periodista del diario El País Maite Nieto quisiéramos abordar ahora un asunto sobre el que nos ha puesto sobre la pista de de este tema que nos parece muy interesante nuestro economista Santiago Niño porque además es algo que él remarca últimamente como una tendencia ya hemos hablado en otras ocasiones como en en algunos países hubo algunas empresas un sector determinado de algún país estaban poniendo en práctica lo de las jornadas laborales de cuatro a tres cuatro días lectivos para entendernos cuatro días de trabajo tres de fiesta empezar el fin de semana en viernes y ahora está ocurriendo en Estados Unidos y por lo tanto son como lucecitas que van enseñando un camino quizá una tendencia Santiago Niño por ejemplo cree que ha empezado ahí en algunos rincones pero que se puede extender puede llegar aquí a a nuestro país a España allí en Estados Unidos cientos de distritos educativos han adoptado la semana lectiva de cuatro días en los centros educar divos vuelvo a subrayar es decir el fin de semana empieza allí el jueves por la tarde ya en los escolares tienen por lo tanto tres días libres en lugar de dos te imaginas tu algo así parecido aquí en España

Voz 1368 31:07 por suerte mi somos un poco mayores porque sino en este momento estaría sudando sangre pensándolo solamente e imagino lo que pensaran muchos padres que se encuentra en este caso

Voz 10 31:16 la verdad porque el tema de los niños es brutal con los horarios de trabajo

Voz 1826 31:22 ya es muy difícil compaginarlo con los horarios habita tantas veces hemos hablado de la generación de los niños de de la Haya

Voz 1368 31:29 de la llave tiene la llave de casa sentir

Voz 1826 31:31 que calentar la comida pasan un montón de horas solos sin la tutela de los padres que le han dejado pero comerán eso comerán exactamente eso que que es lo que hacen durante la tarde estarán en los dispositivos móviles en la tele o tienen alguien que tutele que vigile por si están haciendo los deberes que tienen que hacer

Voz 1368 31:53 yo desde luego creo que que las estadísticas y los datos de de maternidad paternidad los datos de natalidad de este país corroboran lo difícil que es ahora enfrentarse a tener un hijo y a compatibilizarlo con el trabajo creo que las medidas deben de estar en en en pro de fomentarlo y no de perjudicarle porque bueno los que hemos tenido hijos pequeños y los que los tienen ahora saben lo que cuesta te tienes

Voz 0464 32:18 buscara a alguien para que los cuide para poner un pie fuera de tu casa trabajar lo que cuesta no las las cantidades de volteretas que hacemos para conseguir que aquello funcione de no se sabe qué manera bueno

Voz 1826 32:31 es el encaje de bolillos es decir lo del criterio de la conciliación parece que es el que no ha tenido tanto peso como el ahorro en sí un ahorro considerable que supone para los centros escolares educativos allí en Estados Unidos ha sido esto lo que ha pasado más como digo para tomar esa medida vamos

Voz 1368 32:47 allí va a Estados Unidos vamos a salir

Voz 1826 32:50 para nuestro compañero Carlos Pérez Cruz Carlos qué tal buenas tardes

Voz 30 32:53 qué tal Roberto qué tal Maite feliz año desde Estados Unidos

Voz 1368 32:56 hola feliz año Carlos feliz año es buenos días

Voz 1826 32:58 de todavía para aparatito oye Carlos cuando empezaron las semanas de cuatro días en Estados Unidos

Voz 30 33:02 a ver las semanas escolares de cuatro días son hijas de la crisis económica y se remontan al periodo de la Gran Depresión en los años treinta Se ha puesto por ellas como una forma más de reducción de gastos aunque en general se recuperaba la semana completa cuando la economía mejoraba así ha sido a lo largo de la historia en varias ocasiones pasó por ejemplo en los setenta con la crisis del petróleo y así sucedió vivamente la diferencia con la última crisis la que estalló hace diez años es que una vez recuperada la economía al menos eso dicen que ha sucedido en muchos distritos mantuvieron la semana de cuatro días y otros se han ido sumando de los cerca de trescientos en dos mil en dos mil once a los alrededor de seiscientos en actualidad sobre un total calculamos de catorce mil sobretodo eso sí en zonas rurales del Medio Oeste en estados como Colorado donde son más del cincuenta por ciento en las escuelas que lo aplican Wyoming o Nuevo México donde están en un cuarenta por ciento sobre utilizase allí como una forma de atraer profesores a zonas más aisladas despobladas estamos hablando de un sector Roberto que en Estados Unidos sufre una enorme precariedad aunque como suele suceder cada Estado son mundo las diferencias salariales pueden ser considerables

Voz 1826 34:08 como decíamos son las razones de tipo económico es el ahorro el principal motivo hay también quizá algún otro tipo de razón razón pedagógica

Voz 30 34:16 a ver el ahorro es la principal razón que esgrimen las autoridades aunque los estudios tienden a concluir que no es tan relevante es difícil dar una cifra concreta porque de nuevo varía mucho de distrito a distrito de Estado ha estado pero el ahorro ronda como mucho el cinco por ciento en que se ahorra fundamentalmente en transporte también en calefacción especialmente en zonas de montaña se contratan menos profesores sustitutos se recorta el salario de conserje ese recorta el salario de persona de comedor etcétera en lo puramente académico lo que se pierde de horas lectivas el viernes se intenta compensar en cierto modo con jornadas escolares más largas bien antes bien se sabe después pero también

Voz 1826 34:53 se esgrimen motivos formativos

Voz 30 34:55 Nos sobre el papel dar tiempo a un mejor reciclaje del profesorado e incluso tiempo para preparar mejor las clases dado que se dispone de un día más para alargar el fin de semana la realidad volviendo lo que mencionaba de la precariedad es que hay profesores que aprovechan ese día para buscarse un trabajo que les permita complementar esa labio y qué pasa con los alumnos por un lado hay a quién preocupan las consecuencias que este recorte un día puede tener sobre estudiantes con necesidades más especiales o las consecuencias para la alimentación de muchos niños Roberto que aunque pueda sorprender en Estados Unidos dependen de la comida que le dan en sus escuelas sería en ese caso un día menos sin garantizarles el desayuno y el almuerzo

Voz 1826 35:34 hay hay datos es saber si la semanas escolares de cuatro días mejoran o empeoran si inciden de alguna forma en el rendimiento académico Carlos

Voz 30 35:42 no hay resultados concluyentes incluso hay quién ha recuperado la semana escolar de cinco días a la vista de los resultados pero sí hay experiencias que aportan algunos elementos positivos nos lo va a explicar Georgia Hayward investigadora del Centro de reinvención de educación pública un centro vinculado a la Universidad de Washington en Seattle que apunta algunos elementos positivos que se han constatado en estas semanas de cuatro días

Voz 1280 36:04 bueno si te fijas en los datos cuando un distrito cambia la semana de cuatro días este distrito no lo hace necesariamente para dar peor en las evaluaciones estatales de hecho mejoran en algunas cosas como en asistencia los castigos disminuyendo el tiempo de instrucción es habitualmente el mismo así que quizá sean cuatro días pero son días más largos

Voz 3 36:26 estamos hablando de añadir quizás siete minutos en una clase

Voz 30 36:33 esto es la parte positiva de las semanas de cuatro horas pero la investigadora se hace una serie de preguntas pertinentes sobre la importancia del uso del tiempo frente a su cantidad

Voz 1280 36:43 buen Misilo que es Camus es sobre todo preocupados por que los niños hagan exámenes de matemáticas o de inglés quizá no necesitemos cinco días seis horas al día para hacer eso quizá tan sólo necesitemos tres o cuatro días lo que quiero decir es cómo podemos utilizar ese tiempo adicional para ofrecer experiencias de aprendizaje más ricas algunos distritos lo están haciendo hay un distrito en Colorado que lo que hicieron fue implementar un programa de formación técnica de esa forma los estudiantes pueden tomar sus clases regulares

Voz 1368 37:13 después el viernes y el sábado a

Voz 1280 37:15 en empresas en las que realizan prácticas con las que obtienen créditos

Voz 1826 37:21 vamos a buscar reacciones seguida haciendo el ejercicio de qué pasaría qué ocurriría si esto se trasladar aquí a España pero antes en Estados Unidos Carlos cómo se lo han tomado padres y alumnos

Voz 30 37:32 ahora como puedes imaginar no hay una sola respuesta a esta pregunta en general depende de la disponibilidad familiar en zonas rurales es más frecuente que uno de los padres trabajen casa por lo que es en teoría más fácil gestionar ese día libre de los hijos por eso también es más

Voz 1826 37:45 difícilmente trasladable a zonas urbanas otro

Voz 30 37:48 se aprovechan las infraestructuras existentes como las bibliotecas para dejarlos allí paso por ejemplo en una biblioteca de Bayo en Nuevo México la bibliotecaria se vio literalmente desbordada de niños cuyos padres los dejaban allí durante horas el viernes tuvo que limitar el tiempo de estancia de los menores sin acompañantes para evitar convertirse en una guardería ingobernable y claro entre los estudiantes opiniones para todos los gustos

Voz 3 38:12 fue deje falto fue donde yo veo enorme entidad tengo

Voz 30 38:23 Alexis celebraba con el cambio de la semana

Voz 1071 38:26 polares de cuatro días Márquez se lamentaba

Voz 30 38:28 que decía realmente quiero aprender cosas

Voz 1826 38:31 bueno no te retires Carlos Pérez Cruz desde allí desde Estados Unidos saludamos a Letizia Cardenal que es presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de la Ceapa Letizia qué tal buenas tardes

Voz 14 38:44 hola buenas tardes

Voz 1826 38:46 la secretaria de Comunicación de la Asociación Nacional de profesionales de la enseñanza ella es también maestra de infantil y primaria Sonia qué tal buenas tardes

Voz 15 38:54 buenas tardes a ver no sé si tanto una como otro

Voz 1826 38:57 ah empiezo contigo Letizia y te has enterado de de de la tendencia a través de nuestra llamada

Voz 14 39:04 sí la verdad es que si no había escuchado la noticia hasta que no me llamo una compañera ya esta mañana

Voz 1826 39:10 qué te parece

Voz 14 39:11 bueno desde luego que una vez más deja de manifiesto que los alumnos como conejillo de indias no

Voz 15 39:19 a ver cómo funciona el a ver qué pasa

Voz 14 39:22 Ikea familias una vez más la vida para conciliar y no sólo eso no sino que hay muchos más matices que tenemos tiempo y quiénes lo debacle como tampoco más también ahí

Voz 1368 39:31 sí porque aquí vamos a ver tampoco se trata solamente decir hoy pobres papás que les van a dejar solamente de cuatro días a los niños en el cole vamos a ver estamos pensando también en lo niños Rosa si eso es bueno para eso educación que

Voz 1826 39:44 yo creo que aquí no de oro de la generación de los niños

Voz 1368 39:47 es lo básico y lo básico es que a lo mejor lo que está en entredicho es el sistema educativo que tenemos que efectivamente a lo mejor esas clases de matemáticas ley como a historia y tal como muy me morisco chicas se pueden compensar de otra manera pero es pensar en una educación de una forma global no tomar estas medidas que me parece a mí que son pues es hacer experimentos con gaseosa para ver qué pasa los perjudicados los pues son los chavales los padres aparte lo dejamos

Voz 1826 40:19 Sonia como maestra de infantil primaria primaria primera reacción que has tenido el primer pensamiento que te ha venido a la mente

Voz 9 40:26 pues habrá hecho Yu no lo sé

Voz 15 40:30 tanto Maite no tanto muy de acuerdo con con todo lo que acabas de comentar pero mira si nos referimos al calendario escolar yo creo que el calendario escolar no sólo conlleva el calendario escolar de niños y no conlleva muchos cambios sociales

Voz 1368 40:43 no no es verdad que el calendario escolar

Voz 15 40:46 dinero debe partir del consenso del consenso de todo iba a ver un análisis previo de la situación del contexto de España y lo más importante un estudio psico socio pedagógico de manera que cualquier cambio en los hábitos del menor va a garantizar un éxito en su aprendizaje yo creo que eso es lo lo principal lo primero que tenemos que tener en cuenta en el calendario que tenemos en España es un calendario tradicional no me gustan las vacaciones de Semana Santa de Navidad de verano eso hay que tenerlo en cuenta luego hay que tener en cuenta la normativa es obligatorio tener un mínimo de ciento setenta y cinco días lectivos si nosotros de repente quitamos los viernes cuando vamos a recuperar esos días lectivos esa sería una primera pregunta luego otra pregunta condiciones climatológicas tenemos las aulas habilitadas por ejemplo en la zona del sur con aire acondicionado para acortar por ejemplo los meses de verano esos días que no que si los gobiernos no vamos a dar clase y la otra cosa que también apuntaba Letizia esa conciliación con la familia que a los padres el viernes con sus hijos yo creo que sí abre una serie de preguntas que yo no sé si es el contexto español podríamos abordar o no pero bueno todo está abierto

Voz 1368 42:02 hiló desde mi punto de vista bueno te hago una pregunta directa yo tengo algunos familiares que se dedican a la educación y que estas conversaciones surge en en los días de comidas familiares que hemos tenido últimamente hizo una de las cosas que que dicen es que alargar más las jornadas incluso cuando llegan estos momentos de vacaciones no de Navidad pero les digo convalidado suerte ahora quince días de vacaciones dice los niños no pueden más y nosotros tampoco quiero discutir que hay un punto en el que alargar excesivamente una jornada educativa como una jornada laboral yo creo que es contraproducente porque hay un momento que se funden los los cables no a todo

Voz 15 42:42 pero fíjate Maite la mayoría de los niños hace jornadas muy largas

Voz 1368 42:46 por eso otro vecino creo que los padres porque

Voz 15 42:49 las actividades extraescolares pregunta a cualquier amigo que que cuáles de sus hijos no hacen actividades escolares y extraescolares y además entran primero incluso al colegio no entonces hacen jornadas muy largas sí que si por por los viernes intentar quitar los para alargar las jornadas imagínate cómo sería la jornada de de un niño de lunes a jueves es bueno no es que no debemos no nos merecemos creo que habría que analizar la situación bueno ver si si se puede o no se puede llevar a cabo esta situación por tener un vía libre

Voz 1826 43:26 Letizia en el micrófono en tu casa el teléfono está abierto poder intervenir también cuando crea oportuno porque a ver ya sé que es que estamos haciendo aquí un ejercicio casi de de sociedad ficción porque eso es algo que nos hemos planteado en este país pero es sólo una advertencia vamos viendo como la tendencia todos recordamos los que tenemos cierta edad cómo pasamos de que el sado fuera un día laborable a al menos por la mañana aquí ya nos hemos olvidado hasta de trabajar el viernes por la tarde y por lo tanto alguno salvo

Voz 30 43:57 siguen permites Roberto un apunte desde desde Estados Unidos e una de las cuestiones que señalaba instigadora que escuchábamos antes Georgia Hayward es que si los centros escolares los distritos escolares se plantean ese recorte en base a una cuestión de ahorro económicos están equivocando dice es importante que lo valoren en función de que puede aportar esto para la educación de los niños y lo que está pasando en muchas de estas zonas rurales es por ejemplo que los viernes es cuando tienen lugar esas actividades extraescolares que se acumulaban de lunes a jueves So de lunes a viernes cuando eran las jornadas de cinco de cinco días y también lo que se aprovecha esos viernes en zonas rurales donde el médico puede quedar quizá a una hora de distancia precisamente para eso para ir al médico o ir al dentista

Voz 1826 44:39 bueno Letizia aquí estamos hablando entonces de una reorganización qué te parece

Voz 15 44:43 bueno estamos viendo

Voz 14 44:45 trasladamos a lo que está pasando en España estamos viendo cómo hay comunidades autónomas que han implantado un modelo de calendario no eres ha impuesto a las familias como ser el caso de Cantabria hay mucho revuelo Nou máxime cuando las federaciones que estamos pidiendo por ejemplo queda coja las reducida que que mi desentiende noche haga que salga al igual que el resto el curso a las dos y estamos viendo que sale como lo que no es bueno alargar más la cornada que los niños no entonces

Voz 15 45:15 sí ahora

Voz 14 45:16 quitamos yo el viernes pero en cambie de lunes a jueves vamos a meterle más horas vamos a qué es lo que una carga excesiva de trabajo no por lo tanto bueno creo que es algo que habría que plantear muy bien elle se podría buscar soluciones no como es el compañero que hace la conexión en directo ella allí pues bien podrían ser alternativas pero desde luego si se plantea solamente como una horror como un modelo para ahorrar dinero pues muy bien tras la Administración pero vamos a gastar las familias teniendo que los yernos llegar a nuestros hijos alguien a Emilio Checa o alguna clase extraescolar porque las familias deben de todas no tenemos abuelos abuelas que puedan ampliar de los niños

Voz 1826 45:58 ahora bien lo lo sabe

Voz 9 46:01 los abuelos

Voz 1826 46:03 sí eso es mira estuvimos hablando con el autor de un libro justo la semana pasada aquí el título del libro creo recordar que debemos textualmente ese sí que sería de nosotros sin con ello están contentos los los abuelos aunque no siempre es así porque es un es una ficción novela Una una parte de la realidad que tan de cerca nos ha tocado a todos especialmente en en estos últimos años pero Soria tal y como decía nuestro compañero Carlos Pérez Cruz allí se había utilizado como un incentivo para atraer a profesores a zonas rurales que era un aliciente para los profesores una semana de cuatro días sería también aquí un aliciente para el profesorado Sonia

Voz 15 46:44 mira pues según ha comentado Carlos desde allí también ha dicho que también uva habría reducción salarial entonces yo no sé si eso atraería

Voz 13 46:54 mucho

Voz 15 46:56 Ana docentes

Voz 30 46:59 Spector no habría reducción salarial en el caso de los profesores porque al alargarse las jornadas laborales de lunes a jueves se compensaría esa ausencia de los viernes donde sí se ahorra es en la parte salarial de conserjes de personal del edificio de los personal de cocina por ejemplo

Voz 9 47:15 mire nos hemos tengo todos callados es tal que veces no cuenta a Soria tengo

Voz 15 47:21 estoy haciendo cuentas pero mira aún así fíjate no saldrían las cuentas te digo porque porque el horario lectivo de lunes a jueves se aumenta el profesorado necesita tiempo de riñones necesita tiempo de corregir necesita tiempo de preparación es decir que si no lo puedo hacer de lunes a jueves tendría que hacerlo los viernes

Voz 1368 47:40 hombre podéis hacer una jornada de doce horas del

Voz 9 47:43 es que debe de ir fenomenal para que se no se bueno yo

Voz 1368 47:50 fuera de estas bromas porque es un tema muy serio yo creo que de verdad la base de de esto es donde hemos empezado la conversación que se toman medidas un poco arbitrarias si hay que pensar en un acuerdo global que en el campo de la educación es el eterno acuerdo o lo Val que hay que adoptar nunca se termina de llegar a él

Voz 1826 48:10 para el cual habría que contar con padres madres con profesores también no

Voz 1368 48:14 efectivamente no solamente con eso ICO incluso con empresas que que a los padres faciliten ciertas medidas porque esto es un tema muy social que dónde está lo hablábamos antes fue la antena no donde esta esa jornada de de vamos a acabar todos a las seis de la tarde que se habló hace dos o tres años

Voz 1826 48:31 ha dicho que vamos a hablar de ciencia ficción me refería a esto

Voz 1368 48:35 o donde esta vamos a adelantar que los programas de televisión y las familias tengamos otra vida

Voz 10 48:42 más acorde a lo que debería

Voz 1368 48:45 ya entonces es tan amplio el problema que sólo decir vamos a quitar hundía de educación pedagógica para los niños llevamos a reducir la jornada escolar me parece que simplificar lo de una manera brutal no

Voz 30 48:59 a finales de darle la vuelta al sistema educativo y decidir si queremos que las escuelas sean contenedores de niños como se convertía

Voz 1071 49:06 de la que hablábamos antes aussie estas

Voz 30 49:08 reformas lo que tienen pensado y lo que tienen como objetivo es mejorar la calidad de la educación y darle una vuelta a la enseñanza no con esas ideas por ejemplo de llevar los viernes a a hacer prácticas por ejemplo

Voz 9 49:19 claro es que por ejemplo a mí me de repente me ha iluminado digo oye que bueno diga eso no

Voz 30 49:24 de momento que se ahorrarían los empresarios sin pagar sueltos con esta mano de obra barata

Voz 1071 49:28 bueno no les des ideas para ir acabando que creo que hemos interrumpido en algún momento al

Voz 1826 49:33 decía yo a Sonia

Voz 14 49:35 bueno no yo simplemente lo nos lo podemos tomar más agua o no no

Voz 1826 49:40 que bueno

Voz 14 49:43 realista permiten lo tenemos

Voz 1826 49:45 dice no tener tenemos teléfonos

Voz 14 49:48 sí que es bueno pues cuando le es que lo hacen por ahorrar au por favorecer un poco las condiciones de los profesores y profesoras yo creo que tendrían que hacer otros planteamientos y desde luego poner como eje fundamental de la derecha a partir de ahí pues se que mejoran las condiciones de los docentes evidentemente hay que hacerlo y ojalá que en los mejor retribuidos estando nuestros aquí tendrían que estarlo evidentemente que si no contra mejor que el docente los alumnos porque nos pasa a todos cuando ya estamos contentos trabajamos mejor por lo tanto yo creo que una cosa eslovaco la otra hay que favorecer lo perfectamente hay que mustio en medias pero hay que poner como eje fundamental de la educación al alumno yo creo que en esta ocasión el de

Voz 1826 50:36 muy bien Letizia cardenal madre Sonia García maestra Carlos Pérez Cruz corresponsal muchísimas gracias a los tres un abrazo

Voz 30 50:43 el abrazo