La Ventana (03/01/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Victoria García en el primer Consejo de Ministros

Voz 1460 00:19 sonar hoy ya ha tomado su primera medida controvertida suspenden a los funcionarios que tengan un historial de defensa de ideas comunistas según el ministro de la Presidencia estas ideas son las que nos han llevado dice él en los últimos treinta años al caos actual que se vive en Brasil

Voz 4 00:35 siendo las revisaremos los contratos de todos aquellos que están en comisión o recibiendo un salario de la Administración brasileña dependiendo ideas comunistas que nos llegaron al KO queremos gobernar de cadenas ideológicas es un compromiso que afectará a unos trecientos escenario un poco más toro You tres Jenson

Voz 1460 00:57 dice el ministro portavoz que el Gobierno no va a trabajar con personas que no crean

defiendan su trayecto ayer la Bolsa de Brasil

Voz 0605 01:13 pero si en Estados Unidos el negativos protagonista en los principales parqués en torno un dos y medio por ciento Caen hasta ahora el Dow Jones y el Nasdaq los valores que más caen las tecnológicas Apple se desplomó hasta ahora nueve coma cinco por ciento tras anunciar a los inversores un pronóstico de ingresos inferior al que estimaba el mercado Apple pesimista ante la desaceleración de la economía china el aumento de las tensiones comerciales en Europa también se resiente el sector Frankfurt París Se apuntan descensos pronunciados del uno coma seis por ciento se desmarca el español Ibex treinta y cinco que apenas pierde dos décimas

Voz 1071 01:46 estableceremos en una hora cuando ya hayan cerrado esos mercados europeos que recitaba Eva más cuestiones el Gobierno insiste en que va a exhumar a Franco del Valle de los Caídos a pesar de que el prior se haya opuesto María Jesús Montero es la ministra de Hacienda

Voz 0403 01:58 en el Gobierno este está decidido y así va a seguir haciéndolo a producir la exhumación de los restos del dictador y por tanto va a preservar con todas las garantía los derechos de la familia Franco para que quede absolutamente contemplado dentro de los procedimientos que se están desarrollando y cualquier cuestión en esta materia hace tramitará a los superiores del prior que son los que tienen la responsabilidad

cadena SER Madrid

Voz 6 03:16 el hombre de ochenta y siete años apareció muerto en su casa de Leganés este miércoles a las siete y media de la tarde los familiares habían avisado a la policía de que llevaban varios días sin saber de él los agentes acudieran al domicilio del fallecido una casa baja situada en la calle Faisán encontraron la puerta abierta a la casa revuelta según informa el diario El Mundo en su interior estaba dentro de su habitación el cuerpo sin vida del anciano que presentaba una fractura en la cabeza y algún hematoma más la Brigada de Homicidios no descarta ninguna hipótesis como causa de la muerte desde un accidente doméstico hasta un posible asesinato por robo

Voz 5 03:45 el grupo de Podemos en la Asamblea denuncia que Metro no está cumpliendo con los refuerzos previstos para las fechas navideñas el suburbano anunció un incremento de trenes de hasta el cuarenta por ciento los fines de semana hay un refuerzo de cien personas pero las tablas oficiales lo desmiente en eso denuncia a Podemos que habla de pura propaganda Albert Oliver diputado

Voz 7 04:02 parece que no han vuelto a tomar el pelo una vez más ya que según los datos que tenemos el día veinticuatro de diciembre dejaron de circular un veintiuno por ciento a las nueve de la mañana y el día XXXI un veintisiete por ciento menos en hora punta ni siquiera tienen los maquinistas suficientes para Kun

Voz 3 04:16 leer con los horarios que dicen Jan Mendi

Voz 7 04:18 trenes que deberían estar funcionando a día de hoy es evidente que la gestión de Metro de Madrid es una mala gestión

Voz 5 04:24 dos mil dieciocho ha sido un buen año para los embalses de la comunidad el año ha terminado con un setenta y cinco por ciento de su capacidad total lo que supone un trece por ciento más de la media registrada para esas fechas durante los últimos treinta años y una cosa más la Consejería de Medio Ambiente está analizando el cadáver de una hembra de lobo ibérico que los agentes forestales encontraron en una

Voz 3 04:43 cuneta de San Lorenzo de El Escorial el pasado bien

Voz 5 04:45 el nueve de diciembre se está realizando un análisis toxicológico del cuerpo para descartar la presencia de

sustancias tóxicas trece grados hasta ahora en el centro de la capital

Voz 19 08:35 Sean todo esto es el recreo en La Ventana el recreo la vida más allá de un patio de colegio

Voz 3 09:01 cinco y nueve minutos cuatro y nueve en Canarias pasamos lista esta tarde en el recreo Lucía Taboada de Podium podcast la redada qué tal buenas tardes esta por aquí la Alma Andreu

Voz 1934 09:12 buenas tardes robos hoy la fuerte redes sociales qué tal

Voz 3 09:14 está no se ve a poder hacer sección fíjate lo que

Voz 1934 09:17 digo pues porque ellos que nos emocionada no que he venido en autobús y es que me mareo mogollón pero desde pequeño en serio no te imaginas cómo me mareo

Voz 3 09:24 sí pero no ha logrado un poquito más de estabilidad en cuanto se entrado a este estudio con la carga del encogía equilibrada que tiene

Voz 1934 09:33 sois mejor que una Biodramina fíjate lo que te digo

Voz 3 09:36 SER Biodramina en Tenerife está Raquel Marín neurocientíficos Raquel qué tal buenas tardes

Voz 1934 09:42 de ellos India otra mina tú estás centralistas

Voz 3 09:45 siempre hago lo que puedo con estos abalorios Edgar en Barcelona Edgar buenas tardes

Voz 0509 09:51 hola buenas tardes qué tal cómo estáis aquí tengo al amigo Carles

Voz 3 09:53 es Iribarren que él por cierto igual que este programa se comunican tanto a través de las redes sociales que en Twitter para aquellos que no sepan exactamente cómo funciona el mecanismo de El concurso me suena tanto con las explicaciones de Iribarren Carlos qué tal buenas tardes qué tal buenas tardes Cobo de la cuenta de Twitter de arroba La Ventana seguro que se van a a orientar pero bueno sino

Voz 11 10:16 Nos puede saber a Thais lo de siempre no sé si es hoy el desempate el me suena para vosotros para desempatar a ver quién gana vosotros

Voz 21 10:22 ya verás qué pregunta pollo con un premio con

Voz 22 10:24 libro a asesinos de sería otra vez del escritor italiano de novela alemana Robert

Voz 11 10:30 los Sánchez sí sí bueno para el primero que

Voz 22 10:32 ponga en Twitter arroba La Ventana tutela solución correcta al personaje misterioso

Voz 3 10:38 ayer fue media España ahí ayer media España a la que dijo Julio Verne digamos naturalmente el primero que lo haga antes de que lo desvele yo creo que va a ser antes antes de que desvele el nombre aquí tanto uno de los concursantes que somos nosotros o el jefe que manda que esto que es Carlos Iribarren pues se lleva el el libro pensando estás

Voz 11 10:58 entonces vamos a de decir bueno intentar pero no respondo oye es que si me permites en lugar de comprar tras siete asiento haces mal metiéndote en la bodega donde los equipajes mareas más tengo que ir arriba no enervar iba sentada en Moscú y lo vamos a aprobar

Voz 3 11:12 a ver qué a ver qué vemos a ver qué hacemos por ahí por el patio de vecinas de la fuerte

Voz 16 11:20 mi patio de vecinas

Voz 3 11:23 ya lo he dicho yo

Voz 16 11:26 la vida

Voz 3 11:30 Navidad unida Turró villancicos discusiones familiares algunas es millón también la Navidad va estrechamente ligada a los regalos un año tras otro cientos de afortunados devuelven o cambian su regalo sólo intentan mejorar de alguna manera o ajustarlo un poquito más a sus gustos de posible que a veces los seres queridos no acaben de ser precisos no acierten tanto y otras veces que lo hace este tema es el que hoy trae de cabeza a nuestra periodo artista particular al mandaré arrobas hoy la fuerte en redes sociales que se ha propuesto averiguar cuáles son los regalos más morderse de su patio de decir a exacto utilizado en términos técnicos aquí y es a eso a lo que vamos no Fortea

Voz 1934 12:13 exacto de hoy voy a hablar sobre regalos mierda es porque la fuerte Educa es un faro entre tinieblas y entretiene

Voz 3 12:19 el faro ya será menos faro que que has encontrado esta vez buceando entre las notas de voz de tu padre

Voz 1934 12:25 pues he encontrado gente fíjate muy desgraciada por la vida eh porque mira no hay derecho a que te regalen

Voz 11 12:32 un abrazo un abrazo a todos los desgracias

Voz 1934 12:34 derecho a que te regalen por ejemplo discos vírgenes discos vírgenes como el hoy es una chica pobrecita mía me escribió por Instagram para decirme pues que su regalo más mierda él habían sido unos discos vírgenes y mira yo

Voz 11 12:47 respecto a su nombre hasta ahí podría haber no

Voz 1934 12:50 sí sí exacto CD más más o menos era horrible

Voz 11 12:53 ya le han regalado eso oye no aquí nunca un regalo así un pelín poco acertado pues me

Voz 1934 13:00 a mí me acierta siempre en pijama mitad batín su cosas así costosas para estar por casa

Voz 11 13:05 sí pero pero que es lo que no han acertado pues mira fíjate una vez me regalaron una silla

Voz 1934 13:11 te lo juro te lo juro mira y comunión no sé quién fue la iluminada que dijo a pues la silla del escritorio de la regalo yo

Voz 11 13:19 no está mal sí bueno ahí estaba yo con

Voz 1934 13:21 ya no miraba fijamente mira menos mal que mal de muchos consuelo de tontos ojo a las notas de voz que hemos recibido eh

Voz 23 13:29 si el regalo que me han hecho fue unas navidades me tiré dando por saco de octubre a diciembre requerían Black perdí que quería una Blackberry que quería una Blackberry llegó la noche de Reyes mis zapatos había una cajita pequeñita súper Mona ojo que pudiese perfectamente la Black Blackberry mi cabeza pensó que era un claro hasta que la abrí era una

Voz 1934 13:56 claro cuidado cuidado con esto para un muy joven si es que ya no es sólo que era una puta mierda que lo ha dicho ella no lo digo ya apenas quedaba para Roberto por favor para uno

Voz 3 14:07 a ver la desilusión yo imagino que se nota la tarde diciendo que sería grande claro te podías hacer un sándwich demoras que sería un Black Berry

Voz 1934 14:13 Black Berry mira pobrecillo que el que no se contenta Bella lo dice Carlos pero además un tema que clase de presupuesto barajan en esa familia osea por el amor del cielo que pasan de gastar veinte euros a gastar seiscientos

Voz 11 14:25 ay amigos invisibles también de un euro sí sí pero a ver

Voz 1934 14:30 si no es porque no fuera una Black Berry es porque el mojón de regalo que le cayó hasta

Voz 11 14:34 pobre chica pues hombre ya está venga vamos a escuchar más regalos miembros o el alma creo que

Voz 24 14:41 mi regalo top mierda él es el relato pierden

Voz 25 14:44 que se puede tener en la vida son unos Platú coz de lana hecho a mano para adulto a aunque Amis XXXI años es la primera vez que tengo unos pocos trucos Berlanas para ir por casa además de un color

Voz 26 15:00 azul celeste eh del bebé con con volante incluido

Voz 25 15:06 no

Voz 1934 15:07 todo sea vas orientando

Voz 11 15:09 un poquito más digo en el equilibrio que estás buscando que había perdido el autobús que estoy

Voz 1934 15:12 ya centralista no me ves yo sueño no

Voz 11 15:15 está de audio lo paso regular porque como mi hija es

Voz 3 15:18 ahora aquí de la acorde a la a ver si hoy temas mierda a ver si lo hiciera una cosa para

Voz 0509 15:24 Di hacer uno de lana es que

Voz 11 15:26 eso ya mucha bufandas muchos cáncer cada año mucho con ahorros para llegar a ser un sí sí exacto para llegar a hacer

Voz 1934 15:34 para tubos que trae carrera esta chica si no pero a ver de yo me siento agradecida porque era pues si por porque esta vecina pues comparte su drama con todos nosotros Miralles

Voz 11 15:43 a mis condolencias pero no a ver porque esta chica ya apunta alto deja caer que quizá es el regalo más mierda que se puede tener en la vida es la vida en la vida

Voz 1934 15:51 la vida a ver si si yo reconozco que es un regalo Chusta donde los haya pero escucha ya te digo yo que los hay peores sino es como acaba hoy la sección pero vaya que me encanta como cuenta sus penas porque dice la chica es la primera vez que tengo patéticos de bebé con treinta y un años vida mía menos mal no menos mal ojalá nunca te veas en esa segunda vez con patas de bebé si es que eran innecesario

Voz 11 16:13 bueno al menos duerme calentita mira llevaban volante incluido el no flipa

Voz 1934 16:17 si pasa volante que el dice como un plus añadido que es como los coches que dicen además elevalunas eléctricos si pues aquí llevaba volante

Voz 11 16:24 yo te juro que es que el volante es que eso en Valencia dicen que soy

Voz 1934 16:32 oye te digo todo esto es culpa sabes de quién de las Kraft jefe de las tejer

Voz 3 16:37 no ya ya no yo tejido serbio yo en en cuarto de EGB manualidades y plástica hacíamos ganchillo y punto

Voz 11 16:46 madre mía Sierra que verdad marquetería más tarde como es capaz del reformatorio y eso sería no era un colegio en mil novecientos lo digo quizá muy moderno para aquella época esto era en mil novecientos setenta y cinco mucho Benet es galas tu sí sí soy pero él

Voz 1 17:02 volantes Curso Avanzado eh

Voz 11 17:05 al volante no llegué a volante no llegue ya nos metimos en marquetería

Voz 1934 17:09 me encanta que tener un jefe que es ex Kraft yo me voy a meter con las gracias así ya que no nos hay que respetar no aclaró claro frecuentes

Voz 11 17:15 se podría perdona a hacer un nuevo con eso no niños Roberto Sánchez dos mil mantel de ganchillo mientras el Caudillo les saluda hacen dos os los niños en

Voz 1934 17:25 a su lado pues ojo que tu hija cuidado que es esta rifa andó un regalo

Voz 11 17:29 pero cuidado cuidado no no yo no practico ante lo has dejado te estás totalmente tejer me olvidé ha pasado yo poquito sí

Voz 1934 17:36 pues yo creo que a las clases les pasara un poco pues como y cuando tejidas en tu época de años mozos porque les su da un pie si Nati su regalo pues no te gusta porque está hecho a mano para ellas eso tiene un valor incalculable

Voz 11 17:49 vaya te voy afecta Dita eh te veo afecta Haditha con el tema

Voz 1934 17:52 mucho escucha y no sabes lo que viene ahora porque entramos en el terreno pantanoso de las suegras

Voz 27 18:00 eh

Voz 28 18:05 Nieto

Voz 29 18:06 el fuego unas navidades mi ex suegra me regaló una funda para i Pad mueve a sabiendas de que no tenía y así que eso fue su regalo me dije bueno pues los que sabes tengo tengo ahí bueno pero ahí puedes meterte papelito dice

Voz 21 18:27 mira me quedé Blanca Pape el litro de comer al aire

Voz 1934 18:32 ahí rencor por lo mejor de la nota

Voz 11 18:35 a Silvio Así empieza a muchos asesinos seriales sí

Voz 1934 18:37 sí sí sí ojo las anotado para el libro aparte yo creo que esta chica estaba muy harta de su suegra

Voz 3 18:45 afortunadamente ex su ex

Voz 1934 18:47 porque además exacto es que ella misma lo dice en su mensaje así como a sabiendas de que no tenía aire Principe

Voz 3 18:53 yo pensaba que era un mensaje de esperanza de momento es que no ha podido llegar el presupuesto ahí tienes razón

Voz 11 19:00 además si llega el relleno papelitos no papelitos Eli TD

Voz 1934 19:06 digo una cosa Pray for la funda de mi vecina jefe tú tienes ahí pan me han dicho antes que te giras

Voz 11 19:12 no pero hay sí sí

Voz 1934 19:14 la funda no bueno pues imagínate que mañana por la noche en los zapatos te encuentras galos Mireia una funda para tu paz junto a la bici de un niño el Rolex de un cuñado un viaje a la India para una hermana que jode que la fundado es muy pobre punto y además sabes que que yo le habría regalado a la ex suegra con la mía

Voz 11 19:32 más sutileza una papelera una papelera para que os paguen los papeles pero peli tienen más notas

Voz 1934 19:39 la tengo tengo ya la última tengo una última confesión que tome llegado en mensaje de voz pero que es tan buena que la voy a leer

Voz 11 19:45 vale me dice así

Voz 1934 19:46 es mi peor regalo es un libro que me regaló mi suegra que se llama deja de ser tú

Voz 30 19:53 a mí me latía por favor

Voz 11 19:56 Javi que esta señora también ha pasado a mejor vida quiero decir mejor vida de madre política si ya es ex

Voz 1934 20:03 del total tan seguro además llámame a mí perspicaz que me da a mí que es

Voz 11 20:07 el perspicaz mucho mucho mucho

Voz 1934 20:09 es mucho no quería la pobre chica bueno

Voz 11 20:12 pues nada veremos a ver cómo se portan que este año los Reyes Magos no

Voz 1934 20:16 a la suegra Carbón carbón

Voz 11 20:18 céntrate digo ya mecenas

Voz 3 20:29 ante Kim Ki ante siempre que curioso el mundo uno de cerebros universo que maneja que domina Raquel Marín neurocientífico autora de darle vida tu cerebro ir desde esa perspectiva vamos a repasar con ella las noticias más intrigante sobre el cerebro que nos trajo este último año el dos mil dieciocho podríamos empezar con la relación que tiene con el cerebro todo esto con la investigación con la ciencia lo de la aparición de los bebés súper inteligentes que se pudieran elegir a la carta Raquel

Voz 1 20:59 sí bueno esta noticia la verdad que fue bastante impactante os acordáis cuando hace un par de meses este este empresario investigador chino

Voz 11 21:07 con Henry Llanos quien aunque yo no firmaba afirmaba

Voz 1 21:14 generado el primer bebé genéticamente modificado

Voz 3 21:17 que era parte de embrión había modificado

Voz 1 21:20 te para que no tuviera luego infecciones con sida entonces eso creo evidentemente un enorme revuelo porque está totalmente prohibido pero es que lo siguiente qué ocurrió es que una empresa americana se llama llenó Mike Dixon Sage predicción genómica anuncia que pronto estará disponible en unos meses los primeros niños con altas posibilidades de ser súper inteligentes lo que llaman a él su pues Ibis

Voz 31 21:41 ya evidentemente dice que todavía no está el servicio

Voz 1 21:43 no está disponible pero que en los próximos meses estará

Voz 3 21:46 qué ofrece exactamente qué servicios ofrece la empresa Ginóbili predicción es decir cómo llegamos a tener a el bebe super inteligente

Voz 1 21:53 pues mira eso se basa en principio en en en una serie de valores estadísticos de una serie de genes que en principio cuando se combinan pues han una unas opciones de mayor capacidad intelectual entonces seleccionan los embriones que tienen mayor cantidad de esos posibles genes se implanta S

Voz 31 22:10 embrión en principio como evidentemente no no es legal pues lo que aseguran es que el el el el embrión no tendrán consciente inferior al veinticinco hombre si tienes en cuenta que la media es decían XXV es bastante bastante bajito no está justificado si no puede dejar de de dieciséis queda puede dejar de ser tú es un cuartel de cuartilla entonces pero bueno ellos dicen que si ellos no lo ofertan otros lo van a hacer entonces bueno

Voz 1 22:37 estado en el hecho de que van a intentar mejorar un poco el cociente intelectual pues evidentemente van a elegir los mejores evidentemente no pueden asegurar unción porción de éxito porque eso es inviable ahora mismo los genes de la inteligencia no no están realmente caracterizados como tales de hecho la inteligencia no se considera que sea evitaría entonces pues evidentemente son bueno vamos a ver qué pasa con esta empresa pero en los próximos meses es bastante probable que ya tengan clientes eh que cierto sabes que para estas cosas siempre hay gente que es apunta a un bombardeo ahora bien la la neurótica no esta disponible de hecho pues se se está apuntando que exista ya

Voz 1934 23:18 código de neurótica internacional que todavía no

Voz 1 23:21 a disponible pues para muchas cosas entre otras para para evitar este este tipo de de propagandas también pues para para lo que nos bien ayer hablábamos de de de cómo se puede ahora llegara a tener los datos de las personas y de incluso de manipular un poco las las elecciones hagan y eso desde el punto de vista la neurociencia es relativamente sencillo de hacer digamos con una zares con una con unos códigos previos entonces bueno habrá que habrá que empezar a ponerse las pilas a nivel de la aeronáutica porque el que viene todavía no estamos preparados

Voz 3 24:18 si en dos mil dieciocho Se ha llenado más eh el ayuno para fomentar la memoria y la creatividad se puso de bueno tan de moda que aquí Raquel Marín se ofreció para

Voz 10 24:28 al que misma fui cobaya de cinco días

Voz 3 24:32 de agua mi como con no quería India lucro vaya vaya así como fue cómo y para qué se hace tan bueno es eso

Voz 1 24:41 pues vamos a ver en principio los los datos científicos apuntan a que ayunar de manera controlada pues tiene tiene ciertos guisos de ser bueno para para la memoria y también para la creatividad evidentemente tiene que estar controlado y tiene que estar prescrito médicamente pero aún así bueno pues sabido es bastante boom Con respecto a una Si por su cuenta hay gente que hay una Veinticuatro horas au hace saltos de ayuno dieciséis horas sin comer y ocho comiendo en fin en plan Ramadán pero sí ser forzosamente

Voz 3 25:10 oye siempre se tiene resultados positivos que que es

Voz 1 25:13 pues pues pues la verdad es que lo los estudios por ejemplo se han hecho en en pacientes con Alzheimer que tenían deterioro cognitivo leve entonces pues tenían una ayuno controlado parecía que sí que eh de alguna manera hay una hay una mejora en todo lo que es lo los tres cognitivos después de un cierto tiempo de ayuno controlado también se apunta que la dieta mediterránea hagan poco el equivalente cosa que es cuestión de pasar hambre no pero sí pero sí es cierto que que es está modificando bastante lo que se opinaba con respecto al ayuno antes se consideraba es algo perjudicial y cada vez hay más estudios que demuestran que una ayuno controlado puede tener bastantes beneficio irá no solamente a nivel cerebral sino cardiovascular sistema inmune etcétera yo en mi experiencia personal estuve cinco días agua mineral eh y una infusión por la noche porque tenía bastante frío y la verdad es que lo que lo que noté fue una sensación de detener los sentidos más despierto

Voz 3 26:12 sí ya mejor olía mejor sosiego Olías mejor sí sí que tenía Mallorca o que o le Olías mejorado

Voz 11 26:20 esta cierta ambigüedad ahí creo que tenía mayor capacidad de olfato

Voz 3 26:27 y también hoy oía hoy la mejor si te encontrabas más relajada más sosegada hombres que estás un poquito bajo mínimos era el combustible no sí

Voz 1 26:37 estas mosquito así como bueno bien sereno si con serenidad

Voz 16 26:55 algo que nunca

Voz 3 27:19 no es cuestión de recurrir a los brebaje es pero sí que ha habido una tendencia en este dos mil dieciocho en aquello que podríamos englobar como la tendencia volver a Remedios de antaño pero que se ha demostrado que sirven para curar otras cosas

Voz 1 27:32 efectivamente bueno porque luego pues mira a dos de los estudios uno está relacionado con Al Fahim y otro relacionado con Parkinson en el caso de el Alzheimer pues se se han dado cuenta que tú tienes herpes labial es

Voz 10 27:44 la discreta buenos días incluso eso sí se ha tenido en algún momento estaba

Voz 3 27:48 gente siempre así que me parece a mí me iba me entiendes

Voz 21 27:52 desde aquí te veo uno Roberto y haya catorce me sí

Voz 3 27:55 sí sí sí nos dicen cuando en momentos de bajada de defensas etcétera pero ahora hace tiempo que no me visita llevadas esta noche por llena no está lo estamos convocando creo además a medida que a medida que van pasando los años hay más personas que te

Voz 1 28:12 en el que tienen tendencia a bueno a parecerlo

Voz 3 28:14 si eso ha sido motivo de mucho estudio porque se sabe a ciencia cierta qué es lo que yo he oido he leído a veces que tiene que ver con el virus latente de la varicela bueno he oído muchas cosas bueno hay varias cepas distinta

Voz 1 28:27 ceder pero bueno algunas de ellas son son más específicas de de la zona labial etc pero aquí lo lo que ha sido bastante curioso y bastante sorprendente ha sido encontrar que los sherpas también están en el cerebro entonces pues de alguna manera puedes tener también digamos ponemos en el cerebro que no que no notas porque están silentes pero sean sean relacionado con una con una mayor propio suele tener alzheimer fibromialgia o depresión sabes que la fibromialgia es más bien síndrome no se una enfermedad pero lo padecen bastantes personas en particular las las mujeres tienen dolores generales falta de sueño etc entonces sí con tratamientos anti PP cosa es decir los típicos que se usan para para para combatir estos estos virus pues se ha habido habido casos clínicos a los que se ha mejorado la fibromialgia y también se reduce el riesgo de padecer demencia senil sobre todo si los tratamientos se hacen de manera preventiva es decir hacia los cuarenta años ahora tenemos presente podemos tratar con petos

Voz 3 29:36 y alguna cosa más para terminar destacable de este dos mil dieciocho

Voz 1 29:40 pues mira en otra noticia bastante sorprendente ha sido que en un estudio en Suecia y se hizo un estudio con un millón y medio de personas durante durante cincuenta y dos años se demostró que las personas que no tenían apéndice sabía estilos

Voz 3 29:55 dado que no cuando se inflama y tal

Voz 1 29:58 pues tenían un menor riesgo de padecer Parkinson con la ida

Voz 11 30:02 o sea vinculación de tu apéndice

Voz 3 30:05 hicisteis Hipatia efectivamente

Voz 1 30:08 la gente el ambiente rural es decir las personas que vivían en el campo el riesgo

Voz 3 30:11 disminuía en más de un veinticinco por ciento

Voz 1 30:14 osea que predice podría bueno si esto se explica porque podría el apéndice podría ser una especie de de zona en la que se podrían acumular proteínas tóxicas que están muy relacionadas con el Parkinson evidentemente si no tienes ese almacén porque te lo han quitado pues tienes menos

Voz 3 30:32 claro menos rieron con el tiempo de padecerla

Voz 1 30:34 pues yo desde luego tengo el apéndice y tengo entonces estoy estupenda

Voz 10 30:42 sigue ayunar

Voz 3 30:42 do Javier si así como menos no he tomado Biodramina pero queda de un ratito más con nosotros Raquel Marín autora de vida

Voz 34 30:49 tu cerebro que nos

Voz 3 30:52 cuenta

Voz 11 30:53 poner también en cierto equilibrio fuerte cómo vas mejor ya esto ya ya el mal de tierra ya ha pasado

Voz 12 31:01 cuestionarse no saber si es justo lo que pago por mi seguros mutuamente traer la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en mutuo punto es

Voz 43 35:48 Sánchez se suman ratito aquí al recreo también Íñigo Sastre Iñigo qué tal buenas tardes

Voz 3 35:55 hola Roberto pues es la primera vez que no os escuchamos en la radio este año feliz año feliz año

Voz 1258 36:01 además de feliz año pues ya estamos empezando a pensar en empezar un más

Voz 22 36:04 leer ir al gimnasio ahorrar

Voz 1258 36:07 que hay que me río un poquito de esto según Amstel Index la herramienta que analiza el reconocimiento y la crítica de los comentarios que se generan en las redes sociales un veintitrés por ciento de los usuarios hace listas de buenos propósitos

Voz 11 36:18 cada año a pesar de que él siete

Voz 1258 36:20 ciento ya es consciente de que no va a cumplirlos tampoco falta ese diecinueve por ciento de usuarios que apuestan por dar una segunda vida a los propósitos del año anterior no sé qué hacéis vosotros en el recreo

Voz 3 36:32 nosotros portar bien para que nuestra canto tengamos mejores los Reyes Magos hicimos los propósitos ya vendrán también

Voz 1258 36:37 venga usted desde la ventana queremos animar ir reconocer a todas aquellas personas que no tirarán la toalla este año con sus buenos propósitos con AMS del reconozcámoslo bueno más info index punto es

Voz 21 36:49 hasta ahora

Voz 18 37:02 que se hable tanto tengo que ser umbría sí yo que cruza aspiran

Voz 3 37:24 primer deseo de villanos ha concedido el equipo de producción de garita porque decíamos hombre no va a ser Rosalía una de una de las protagonistas una de las destinatarias de nuestra llamada Rosalía qué tal

Voz 11 37:37 las tardes buenas tardes

Voz 0509 37:39 eso mal que tal como está muy bien muy bien muy bien

Voz 3 37:43 que qué vas a estar en el festival ese californiano

Voz 0509 37:46 sí es el festival Coachella que debe que por supuesto yo ya conocía antes de que me llamaran por supuesto

Voz 3 37:51 como todo

Voz 0509 37:53 si nada resulta que soy la sensación de dos mil dieciocho y diecinueve también porque viene fuerte ahora no si se ha visto no me voy al Coachella este pero voy a ir al Primavera Sound becados duermo si la Pascua Granada Yom-Kipur y estoy y va ir al festival de la OPI

Voz 11 38:09 no vas a tener y medio día libre Rosalía

Voz 0509 38:11 nada no tengo fiesta nipón días hoy dice Fumero un fin de semana nada pero bueno no todo el mundo le parece bien eh pero no sé si ha visto que está maltratando al flamenco conoce que yo digo no mucha Rosalía el yo me lo digo para mí yo tengo no no merecen ni pero bueno lo que sí que me da que lo he reventado con la canción que estaba sonando la malamente tratara Lanvin eso es llamada así a lo tonto que está no yo no la quería hacer sabes puede decir como dicen siempre los artistas estará una para cada vez está quedaba descartada si al final pues estamos luego estaba grabando la canción y una cosa que no me gustaba así grabando digo por lo bajini digo Mo Ma ma ma

Voz 3 38:51 para

Voz 0509 38:54 sí número uno número uno luego el martes

Voz 3 38:58 si bien Hyypia chiripa cómo serán las cosas grandes cosas grandes

Voz 0509 39:02 los grandes saben así luego marcando tendencia igual igual me pongo jersey de lana con mucha de color pardo mucha nave del ir y luego me pongas tacones intendencia

Voz 11 39:12 tendencia

Voz 0509 39:15 a mí me Benita mientras salía así que

Voz 1934 39:17 sí yo soy muy fan claro que sí

Voz 0509 39:20 con el forro blanco por dentro que no carece bien merecía como los documentales de La dos cuando están poniendo un poco Trillo que no acaba de salir así que mete que mete es el pie índices que perdió dos dedos moviliza al es bueno es parecía tomando de los concursos se quiero el libro

Voz 11 39:36 no el concurso ahora mismo pero si tú ya tienes el

Voz 0509 39:39 libro yo tengo libros sutiles libro si es que a veces se olvida las cosas que se me olvido hasta que conocí a Pedro Almodóvar

Voz 11 39:46 no pero tú tienes que cuando administre por aquí ya te lleva hasta el libro Rosalía contigo

Voz 0509 39:52 es verdad dedicado a los libros me lo

Voz 44 39:55 Nicolas Porte sí que la quedar decir libro gastar Rosalía venga un beso adiós hasta luego otra otra

Voz 3 40:18 el desempate Iribarren porque estamos empate a uno de ellos la jugáis me la juego yo también se la juega la media España también que puede participar en cuanto sepa el nombre del personaje oculto bueno personaje hombre mujer o personaje arroba La Ventana y ponerse el nombre el primero es el que se lleva el libro de Sevilla tiene venga vamos a ver

Voz 11 40:36 si vosotros también estáis estáis finos como ayer

Voz 3 40:38 me quiero pregunta pero que a la primera pista de vale vale os todos que ayer hubo un momento en el que perdimos la comunicación lo que pasa es que ya no lo sabía con Raquel Marín con Tenerife Raquel Marín también participa también puede preguntar también meter aquí seguimos te perdimos hablando sola

Voz 22 40:56 bueno venga pues puede ser una mujer un hombre un personaje de ficción hablábamos del festival Coachella en California porque diga vamos a seguir en California con una

Voz 21 41:03 esta picante

Voz 22 41:26 hay buenos han sido son iban a ser los Red Hot Chili Peppers llevan en danza es el ochenta y tres llevan XXXV años queda pues mira justo es que no casi así sois todos naciste con los Red Hot Chili Peppers bueno un nivel altísimo siempre en dos discos y Californication es un disco y es una de sus cimas con The Wall a Versailles Yeste este Parallel Universe una canción brutal y que ni siquiera pues sin el que manda Ramos con la pista mil novecientos noventa y nueve fue el año del lanzamiento de Californication y también fue un año muy importante en la vida de nuestro personaje Dios

Voz 3 42:09 año importante la vida del agente personaje de mil novecientos noventa en mil novecientos noventa y nueve no tengo me mira en mil novecientos noventa y nueve tenía yo treinta

Voz 21 42:17 así se se lo digo ver si a ver si vamos a despedir el invierno

Voz 3 42:22 es decir mil novecientos noventa y nueve

Voz 21 42:25 el importante personaje ahora nos preguntan lo que queda por ciento noventa y nueve

Voz 3 42:30 claro muchas cosas varias garita

Voz 21 42:32 dar ya ha sido preguntada primero esto es que lo tengo casi clarísimo madre

Voz 11 42:37 temía diera verdad ahora hoy di la verdad te digo

Voz 21 42:40 es una mujer es una mujer está empeñado sí sí bueno venga vamos vamos por qué no vamos bien venga vamos con la segunda pista es una amistad la típica pista de geolocalización

Voz 22 43:04 un grande absoluto como es Pablo Sarasate el como intérprete fue tremendo hoy también como compositor Bilbao también efectivamente la gran izquierda a componer y a tocar el violín sí Sarasate fue al violín lo que Liszt al piano antiguo súper completo esta es una de sus piezas más conocidas el zapateado los puedo decir que nació en mil ochocientos cuarenta y cuatro y que murió en un sitio precioso en Francia en Biarritz en mil novecientos ocho pero la pista lo que dice es que el personaje nació en la misma ciudad la misma localidad que Pablo Sara

Voz 47 43:37 SATE

Voz 21 43:40 mismo localidad que Sarasate que

Voz 3 43:45 mil novecientos veintinueve fue un año importante para esta mujer que es el personaje que estamos buscando quién pregunta Raquel Forte Lucía

Voz 22 43:51 quien se atreve a un infinito alguna intuición algo claro alguna pregunta que pueda resultar Raquel cayendo preguntaste actriz

Voz 11 44:01 no

Voz 21 44:03 es que no es actriz o no pero está bien tirada están mal tirada fatal tirado no de Asturias solar mejor teníais que haber dejado el silencio Creed nación Elvis

Voz 3 44:16 como lugar misma localidad que Sarasate Pablo Sarasate el año mil novecientos veintinueve clave es una mujer tercera pista en que la tercera es una pista

Voz 21 44:24 AP guiris apellidado Galicia con los Luar na Lubre

Voz 22 44:48 en la morriña bueno Luar na Lubre sobrantes son el grupo porque el grupo Celta más importante de España al menos el que ha tenido más más éxito más reconocimiento este su tema estrella del año ochenta y ocho se llama sondear el sonido del aire es curioso porque Mike Oldfield Le gustó tanto que la versión no pero la llamó la canción del sol él sabrá por qué nueve traduce no sé igual mayo

Voz 3 45:08 sólo en las cosas llamándose así lo aconseja

Voz 22 45:11 Aaron mal bueno por cierto Luar na Lubre significa ahí esto no es coña esto es verdad significa el resplandor de la luna en el bosque sagrado donde los druidas celtas hacían sus rituales llamado monumental

Voz 3 45:21 por eso esto es esto pero bueno

Voz 22 45:23 hola muy buenos muchos años de experiencia discos llenos de colaboraciones

Voz 21 45:27 danés por ejemplo pero vamos con la pista la pista

Voz 22 45:29 qué personaje se apellida igual que el fundador y el líder de Luar na Lubre

Voz 21 45:37 se apellida igual igual que el fundador de Luar Lubre si no tiene porque ser un apellido muy muy muy bueno esto no

Voz 43 45:47 los que no experimenta gastas pregunta claro no no no pero si no yo no puedo preguntar ahora pueden pregunta

Voz 21 45:53 sí sí sí

Voz 0605 45:57 tal es que no se fume

Voz 21 45:59 no había pensado decimos el nombre de igual los ven al apellido ha dicho poner una maciza pero tengo otra pista guardar ya sabes que después de esta pregunta pregunta

Voz 3 46:11 no es actriz mujer años la de mil novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa

Voz 1934 46:17 no yo he excantante

Voz 21 46:21 si veis cantante es una cantante

Voz 3 46:25 bueno pues ya sabéis varias cosas ahora tienes que elegir o pista otra placa otra pregunta lo que hemos dicho esto es que va a contar bueno no se lo pregunto a mis compañeros y yo lo de mil novecientos noventa y nueve quedó claro es que yo estaba pendiente de otras cosas así de intendencia interna quedó claro que es un año clave pero no es el año de nacimiento si no no Cano algo ganó algo que repitió la pista sigue igual

Voz 11 46:51 noventa y nueve fue un año importante en la vía

Voz 3 46:54 da el personal un gran lío nació en el mismo lugar que

Voz 34 46:58 Pablo Sarasate apellido igual que el de el fundador del

Voz 1 47:04 aquí tenemos una aquí en compañero yo tenemos en Tenerife tenemos una sugerente

Voz 11 47:09 sí sí ya ya ya pero primero vamos a hacer una pregunta quizá te gusta pedimos una pistola Jamis desea arriesgar venga pues podemos encontrarles en el campo y en la cocina podemos encontrar personaje como al fundador de y en la cocina en el campo y en la cocina extrema despistado totalmente esto cuadra con la

Voz 3 47:35 propuesta que tenéis por ahí desde Tenerife Raquel que podemos

Voz 11 47:37 bueno lo que les tanto en el campo como en la cocina sí sí sí

Voz 1 47:40 nombre tiene que ver con con

Voz 11 47:43 a ver cosas si si su nombre tiene que ver con ver cosas se lo único que ha quedado al principio ahora

Voz 3 47:52 que resolver no

Voz 11 47:54 sí yo te puedo hacer una última pregunta no no ya estás elegido pista ha elegido la cuarta pista

Voz 21 47:58 por eso ha quedado el jefe esta demanda

Voz 3 48:04 en Raquel Raquel dime al oído que que sugerencia tenéis por ahí de tener

Voz 1 48:08 pues Luz Casal Luz Casal

Voz 3 48:12 no sé porque mil novecientos noventa y nueve sería un año es que a mí me suena que Pablo

Voz 1 48:16 la SATE

Voz 3 48:18 nació en Pamplona no puede ser me suena claro está cara de cara eso

Voz 11 48:23 no puede ser cara de póquer de Iribarren puede ser

Voz 3 48:26 pero entonces Luz Casal no me suena porque Luz Casal no

Voz 21 48:28 nació en Pamplona así cantante algo muy bueno haber Ridao para los brazos digamos una cantante has tenga digamos

Voz 11 48:51 Diana Navarro Diana Navarro

Voz 1934 48:54 ha sido una cantante a Roberto

Voz 11 49:00 después te quiero pero no eso no sé qué me suena que el año mil novecientos noventa y nueve fue muy importante para ella pero no me suena que en Pamplona un ni mucho menos pero voy a decir Ainhoa Arteta ballet pues vamos a hacer una cosa lugar es decir yo sino vamos a escucharle

Voz 49 49:17 no al menos otros Miami pero

Voz 21 49:31 Amaia Romero Juan que Bieito Romero fundador de

Voz 22 49:35 lo han al Louvre que te puedes encontrar en el campo o la cocina no es difícil

Voz 43 49:40 novecientos noventa y nueve fue el año que nació hace claro no lo habíamos dicho pero era al año conocía bien saberlos asegurado claro pero es que si digo que nació ese año se limitaba tanto la posibilidad de me pareció demasiado que hubiera nacido en mil ciento veintinueve años nació con el Californication de los

Voz 3 49:57 bueno refiere Pepper's

Voz 0605 50:00 convencido más cuando lo dijeron hace media hora

Voz 3 50:02 vino a través de Twitter no hacer eso minutos sólo eh hace cinco minutos lo han acercado en Twitter donde ya se abarrotado también el hueco que cito de las menciones

Voz 43 50:15 arroba La Ventana bueno pues muy bien dos uno mira mira que yo casi prefiero cuando acertada más Content venga vamos un ratito a la redada que nos espera

Voz 3 50:33 qué nos dices que hoy quienes hablarnos del producto más odiado de la usted

Voz 11 50:37 media española sí ahí está Alarte

Voz 0605 50:39 de esa servilletas de bar español ya sabéis cual digo no las servilletas atinada gracias

Voz 1934 50:44 por su visita esas esas servilletas

Voz 0605 50:47 desde el ese servilletas que de hecho extienden el líquido servilletas impermeables podríamos decir servidas que te puedes poner de paraguas con nuestra experta en gastronomía Carlos Cano abordamos este delicadísimo asunto de hace unas semanas en la redada ellos venga compartir lo aprendido

Voz 3 51:02 habéis encontrado respuestas de donde salen porque siguen existiendo sobre todo Anzo enredada hablamos con Alfons

Voz 0605 51:08 iraní responsable de García de Poio una empresa que se dedica a la fabricación de productos no sólo uso sirven a unos veinte mil bares sin contar a los que llegan con intermediarios y nos dio la clave de porque se usan esta servilletas

Voz 50 51:19 son baratas son muy baratas en nosotros a servilleta más barata que tenemos que sería una servilleta Service estas que ser Koke van dispensador capa diecisiete por diecisiete creo que lo estamos vendiendo a tres y pico euros todo repercute en el precio de una servilleta cuesta tres coma tres Villar en algo que tú ha sido tomado vamos a suponer una tapa con una cerveza ahí tan cobrado supone cinco euros