La Ventana (03/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

reacciones a los datos del paro del último año en la Comunidad de Madrid dos mil dieciocho ha cerrado con treinta mil parados menos lo que supone una caída del ocho por ciento con respecto al año anterior buenos datos para el Gobierno regional y críticas de los sindicatos

Voz 1826 03:17 resaltan el empleo temporal y la desigual

Voz 0464 03:19 hace entre hombres y mujeres Ángel Garrido presidente Eva Pérez Comisiones Obreras

Voz 0177 03:23 por lo tanto Madrid es hoy el motor económico de España yo me alegro que estoy así por supuesto no pararemos hasta que no haya ni una sola persona que esté en paro pero habrá que tenemos la cifra histórica más alto de personas trabajando

Voz 1628 03:36 es el peor dato después del mes de julio hoy esto no indica también que una parte de esa recuperación está basada en actividades estacionales en a en actividades que también por su propia naturaleza ser inculpan a poca estabilidad

Voz 0464 03:52 en la capital la MTA transportado en dos mil dieciocho a quinientos sesenta mil viajeros más que el año anterior lo que supone un incremento total del cero coma uno por ciento octubre ha sido el mes con más viajeros y la línea treinta y cuatro la más utilizada el servicio de Imaz ha batido un récord con tres millones y medio de usuarios lo que supone un siete por ciento más que en dos mil diecisiete Álvaro Fernández Heredia gerente de la Empresa Municipal de Transportes

Voz 3 04:13 consideramos que hemos consolidado el aumento de viajeros que se producía en el año dos mil dieciséis y que hemos mantenido en el año dos mil diecisiete en el año dos mil dieciocho una mejora aún más importante si tenemos en cuenta que ahora existen mucho más operadores de superficie la ciudad como el coche el patinete o la moto o la bicicleta compartir

el Gobierno de la Comunidad ha instalado nuevas plataformas que permiten el lanzamiento artificial de buitres negros en el parque de va derrama unas instalaciones que pretende mejorar la cría de esta especie que se encuentra en peligro de extinción en la región todavía quedan doscientos parejas el último año ha sido el de mayor éxito de reproducción del buitre negro

Voz 1504 06:26 qué bien Elia que estemos aquí con Elena

Voz 7 06:28 Ballesteros y que vayamos a hablar de sexo pero qué suerte tienen yo estoy feliz como soy un y un poquito de sus Toni Nadal que da susto quién quién dijo miedo no te importa te con temo que te pregunto hemos intimidades que queramos saber qué es lo que hace es tu vida privada que cuentes como son los mensajes que Manas por teléfono me lo vas a los logos cuento cómo son mis mensajes pues no tenemos estas semanas que tenemos a un pedazo de actriz como Elena Ballesteros que está en teatro haciendo perfectos desconocidos en el teatro Reina Victoria Gines va a contar sus intimidades en el móvil encima de la mesa contigo dentro como siempre

Voz 8 08:29 ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 08:32 a las seis de la tarde y ocho minutos cinco y ocho en Canarias la palabra elegida en dos mil dieciocho

Voz 15 08:37 yo por la Fundéu ha sido micro plásticos bueno alguno de ellos están a punto de desaparecer otros en este caso otras tienen esta historia

Voz 16 08:50 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 17 08:59 no

Voz 1626 09:06 no va a las pasitos de plástico les quedan trescientos sesenta y dos días de vida Se acabó fabricarlas a partir del uno de enero del año que viene porque al final sólo sirven para acabar en el estómago de las tortugas para en el planeta el tres de enero de mil ochocientos ochenta y ocho el inventor y lo estoy diciendo entre comillas Mervyn Stone patentó en Estados Unidos la pajita artificial desechable que parece una cosa muy tonta un tubo largo y estrecho para sorber y además ya estaban inventadas Silas las pajita ya las usaban en Mesopotamia hace casi cinco mil años donde estaba entonces la novedad del invento pues no tanto en la pajita como en las dos palabras que la acompañaban artificial desechables

Voz 1 09:53 Ander

Voz 1626 10:06 Cali mete sorbete Ocaña vajilla Popov las pajita tienen un nombre en cada país y aunque el mérito del invento se lo lleve el señor Stone en el siglo XIX las Civilizaciones prehispánica es en América y también los egipcios además de los Mesopotamia en Ses venían usando pajita para sorber porque no hace falta ser una lumbrera para inventar ese súbito lo que pasa es que esos antiguos usuarios de pajita lo que utilizaban eran tallos suecos de plantas para absorber eso sí eran pobres hicieran ricos o no pues de metales preciosos pero claro pasados los siglos los consumidores se fueron percatando de que sorber algo con el tallo de una planta de cambiaba el sabor de la bebida es decir las patitas existían preparan patitas naturales cada vez que Mervyn Stone se tomaba su whisky comenta aquello no les había bien así que Camilo cómo sustituir ese tallo hueco para que su cóctel GLP no les supiera a hierba agarró un lápiz en rollo alrededor papel de Manila le dio un poco de pegamento esa con la API lo que quedó fue un poquito de papel pero eso todavía había que mejorarlo

Voz 19 11:33 el papel de maní

Voz 1626 11:34 la acabó cubriendo lo de parafina para que ese tu Vito para absorber pensado para un solo uso aguantara tieso dentro del liquido y eso fue lo que patentó a que el tres de enero el señor Stone la pajita artificial desechable luego empezaron a pisarla cuando la fabricaron de plástico y resulta que ahora España es el país europeo que más parejitas de plástico consume trece millones al día que en dos mil diecinueve Se Nos vaya metiendo nuestras estrechas mentes consumistas que podemos vivir sin tanto plástico cuando pidan una bebida vayan acostumbrándose a decir sin pajita por favor

Voz 1826 12:17 sin pajita por favor pues eso haremos puede ser uno de los objetivos uno de los buenos propósitos para este año que acabamos de estrenar que por cierto

Voz 1 12:26 qué nos deparará

Voz 5 12:31 si esto no ha ocurrido nunca tiempo

Voz 1 12:35 un comité de bienvenida a pasito Franco y cantaor la monarquía os pone cachondos parece choque de una ola de aire su bebiendo por el este con los borrascas que penetran desde el Atlántico

Voz 8 12:50 es que me encanta

Voz 1 12:53 ya expulsan Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 1826 13:09 en ese qué nos deparará el dos mil diecinueve pues estaba implícito en el mundo de la televisión porque es la hora de la tele con Mariola Cubells desde Radio Valencia Mariola qué tal feliz año

Voz 1626 13:22 sí

Voz 21 13:23 Roberto Sánchez buenas tardes cómo lleva como está muy bien Gemma qué lástima que no podamos es que no pastar ahí yo para abrazar tengo muy merece es del dos mil diez porque tú lo quieres una he podido ver y nos vemos cómo estás muy bien muy bien porque te veo informa

Voz 19 13:38 te escucho allí todas las tardes como si el tiempo por ti no pasara

Voz 21 13:41 a Sánchez si oye he visto que hoy has venido me apuras cuando te digo piropos no no es que me apuro sino que veo que tampoco tiene mucho recorrido

Voz 22 13:51 sólo eso Marielo todo el recorrido que yo quiero

Voz 1826 13:54 o ya eso sí hombre tú eres la jefa hígado oye digo que como jefa has venido muy bien parapetada acompaña acompañado si consigue la Bastida crítico de televisión de Vocento que lo tienes ahí en sí

Voz 21 14:07 bueno te vivo no Miquel buenas buenas tardes

Voz 1187 14:09 muy buenas él también está en el s

Voz 1504 14:12 uno de los grandes acreedores del laboratorio de series ese podcast

Voz 21 14:16 el maravilloso de de la cadena de Podium es más listo que yo cosa que yo no esto de que va a dejar de hacer piropos

Voz 22 14:24 yo tengo una buena tarde

Voz 1504 14:27 bueno Mikel está aquí también Roberto para

Voz 21 14:30 para ayudarnos a avanzar en el en la tele del dos mil diez a ver si podemos adivinar entre lo que sale

Voz 1826 14:35 hemos y lo que intuimos cómo va a ser la televisión en este dos mil diecinueve pero no conforme con tener sólo de complicidad Mikel Labastida también te has hecho con los servicios de Alberto Rey crítico de televisión del mundo estaba en Radio Barcelona

Voz 23 14:48 Alberto qué tal buenas tardes buenas tardes aquí estoy muy solito

Voz 1826 14:52 sí oye que Televisión que sabemos que es lo que va a venir en este dos mil diecinueve antes perdón que se me había olvidado me gustaría comentar con vosotros la la noticia que tiene que ver con el mundo de la televisión de la otra forma de consumir de televisión con la que algunos nos hemos despertado una sí la advertencia que ha tenido que hacer Netflix de que no sea haga la prueba está del Challenge de la película de Sandra Bullock que sin hacer spoiler ni destripar

Voz 5 15:20 es una manera tú lo has visto por cierto mira yo

Voz 21 15:23 la vía anoche ese lo estaba comentando ahora a Mikel yo la había anoche no soy muy de película esa poca sobre el Apocalipsis

Voz 1504 15:29 pero la vi anoche he de decirte que

Voz 21 15:32 yo yo sí que da yo que no soy una persona miedosa yu yu se queda bueno a mí no me ha entusiasmado pero entiendo el fenómeno que ha provocado claro es una película muy fácil de ver y fácil de que te de miedito miedito vamos vamos

Voz 1826 15:45 en antecedentes a los oyentes que habrán sido muchos los que no saben o han conocido algo de la de la película esta de Sandro habló para para Netflix Ray también de la noticia y otros habrán visto etc bueno sin caer en el de stripper en el spoiler Sandra Bullock con dos niños niño y niña en un momento determinado y eso es casi como empieza después hay un flash back que explica el porqué de esa situación les tiene que poner una venda en los ojos para salvaguardar la integridad física de los niños porque eso es lo que les puede salvar la vida ya hace lo mismo tienen que recorrer una vereda intrincada en la Riviera de de

Voz 21 16:22 qué bien habla este chico de verdad eh

Voz 1826 16:26 seguir interrumpiendo para estas cosas Mariola yo ahora que estaba había acogido nada algo el hilo el carril entonces se tienen que salvar pero a ciegas hay un montón de vídeo sobre todo en Estados Unidos de gente que se ha puesto la venda sale con niño una mano niño en la otra y claro con no muy buena fortuna en alguno de los casos por los que Netflix ha tenido que advertir a ver por favor que esto es la ficción no jueguen con su vida no jueguen con la integridad física de esta manera tan banal no

Voz 1504 16:59 Roberto oí mi Kelly Alberto por favor podéis hacer una llamada de atención a los idiotas del mundo

Voz 24 17:05 no quiero decir por favor gente no hay idiotas y sencillo como opina

Voz 25 17:10 lo contrario sean los niños Albert cuidado con los niños pero si un adulto que era hacer el idiota de esta manera y morir como el idiota que es Darwin

Voz 23 17:18 estaría muy a favor pero por

Voz 1504 17:21 Eren peligro luego si luego hay que hay que movilizar a Salvamento para que acuda a esa a ese lugar intrincado del que hablaba Roberto para que para que te salve no

Voz 1826 17:32 por favor pero lo está haciendo la gente lo está haciendo cerca de las escaleras del metro de Nueva York o en su casa pegándose un zorro el niño contra la pared que vamos

Voz 21 17:42 oye me interesa pero Roberto nuestros tobillos

Voz 1504 17:45 vosotros lo habéis visto sí sí sí sí he visto he visto salen Tula vosotros las habéis visto la habéis visto la peli ya o no y que Alberto

Voz 23 17:53 bueno es una película muy Netflix en una película pensada para las para ser un un impacto durante un par de semanas por la premisa que tiene es muy interesante y absolutamente absurda y luego se olvidará es el el modelo efecto

Voz 1504 18:08 sí eso es cierto pero bueno llevamos ya cuarenta y cinco millones de usuarios aún ha dicho que es muy curioso esto que Netflix sí que anunció

Voz 21 18:15 hasta ahora los y las

Voz 1504 18:18 misiones que ha tenido dice las cosas

Voz 21 18:20 sin contrastar ni nada no

Voz 1187 18:23 la mañana hay digo que tengo en la cuenta

Voz 21 18:25 sesenta billones hoy no bueno él lo tuviese puede comprobar es verdad que lo de Netflix no efectivamente si ustedes

Voz 1187 18:31 por dentro es claro llama la atención la forma de

Voz 1826 18:33 de dosificar la información aquella que le conviene hacer pública o no a Netflix pero claro para eso cuenta esa plataforma con el detalle exacto de un montón de datos e de macro datos con los que puede jugar también para hacer sus próximas sus próximas producciones bueno vamos a aceptar darnos en la televisión que está por llegar televisiones generalistas aquí en nuestro país vamos a ir cadena cadena sigue si os parece empezamos en Telecinco vamos por Telecinco porque ha cerrado dos mil dieciocho como la cadena más vista del año con una media del catorce con uno está sonando la sintonía de Gran Hermano al que a este formato todavía hay posibilidades de exprimir un poquito más darle una vuelta de tuerca Mariola

Voz 19 19:21 pues sí el entretenimiento además allí en Mediaset por lo que vemos en las novedades va a seguir ahí en bucle porque abra nuevas ediciones negó tal en The Factory

Voz 1504 19:29 desde supervivientes devolver la tuya

Voz 19 19:31 Gran Hermano VIP

Voz 1504 19:33 y ahora esta esta historia que va a nacer Mike Lee Alberto que me tiene loca esto de cómo es

Voz 21 19:39 ahora su hermano dudo me encanta este en realidad por favor lo puedes explicar genial no

Voz 1187 19:43 porque en realidad yo creo que el Gran Hermano están Telecinco podrían poner un croma por detrás directamente una isla un pero sé si una cárcel un hotel los mismos personajes y Nos lo crearíamos porque creo que los que van a entrar ahora entraban hace poco a otras otros realitys directamente entonces es el Gran Hermano en pareja que exactamente porque sea el lugar de montarse las parejas a los dos días de llegará a Gran Hermano ya van con la pareja

Voz 1504 20:09 sí pero son parejas que también han salido de otros realitys es total

Voz 1826 20:13 claro claro sino hay parejas incluso no se llevan bien pero ya no son pareja vale eso lo que te iba a preguntar no son no son parejas de hecho algunas sentimentales

Voz 1504 20:22 no no yo te digo de eso se antoja algunas de estas

Voz 21 20:26 parejas parejas

Voz 23 20:30 muchas parejas que da vergüenza saber que los conoces

Voz 25 20:35 no te sientes un poco sucio para dices no es Ylenia a lo mejor va con su uso

Voz 1504 20:45 bueno de todas formas Telecinco este año yo creo que es lo que sí que me parece a mí por lo que veo que se ha puesto las pilas después de un año un poco triste es en la ficción porque lleva un montón de anuncios de estrenos de series nuevas aparte de las que de las que ya tiene que va a hacer nuevas temporadas

Voz 26 21:02 lo llevaba va a emitir como cinco

Voz 1504 21:05 que sepamos cinco series nuevas de ficción propia eh que creo que es una espina que tiene clavada la cadena Mediaset

Voz 21 21:13 sí creo que este año se va a desquitarse apuesta por eso

Voz 1826 21:16 por ese valor seguro que es la ficción la ficción

Voz 23 21:19 no yo no creo que tanto apuesten por ella sino que es un mercado del que no puede salir porque si sales ya es muy complicado volver volverá entraría a ellos hay hay ficciones como la que se avecina o o vivir sin permiso es que aunque haya pasado desapercibida por las secciones de televisión de los periódicos y las revistas ha funcionado bien pero este año van a estrenar una cosa que se llama señoras de lampa una H con eso es un juego de palabras evidentemente que acabo de destrozar

Voz 21 21:47 sí sí vaya no ya lo tienen si nuestro está bien nuestros oyentes son muy listo

Voz 1826 21:52 título tampoco es buena pero no quiero ser yo

Voz 23 21:55 el que destroza juego de palabras para uno bueno que hacen tiene muy buena pinta y la gente que la ha visto dice que está que está muy bien sorprendente porque no es la típica comedia por la que creíamos que que apostaría Mediaset pero bueno la tele está cambiando muy rápido

Voz 1504 22:10 está detrás abril Zamora que es uno de los modelos pelotas de de vis a vis es verdad a mí también me han hablado mal yo tampoco es una serie que en principio ve el tema me entusiasme pero sí es verdad tiene estoy contigo hay mucha gente que ya he dicho que que apunta maneras que es una comedia distinta en medio no

Voz 1826 22:31 esta esta vendría a ocupar entonces hueco tipo La que se avecina sería no no eso no

Voz 23 22:37 lo que están cambiando los mucho los formatos a la hay muchas muchas series que se asume que la serie funciona en el caso de la casa vecinos que funcionó muy bien pero será muy improbable que se repita el el el modelo el formato es tantos personajes haciendo el loco durante tanto tiempo

Voz 1187 22:52 que una cosa es la vecina ya están preparando otro serie para Telecinco el pueblo que también va conmigo

Voz 21 22:59 ah sí que es así que podría ser una sí

Voz 1187 23:01 suceso aunque la casa vecina tiene largo recorrido hay dos ten una temporada sin emitir yo todavía están grabando es Carlos tienen

Voz 23 23:07 propio público que es mucho y que las

Voz 1187 23:10 no hemos variado niños no nos olvidemos de los niños mucho mayores que no dicen que a la vez pero la él no pero los niños sobre todo si no niños

Voz 1504 23:17 yo quiero que hablemos porque no sé si vosotros sabéis sabéis algo que yo estoy un poco expectante con secretos de Estado que es una serie también que va a emitir TLC

Voz 1826 23:26 se inspira Mariola vamos a ambientar mamá

Voz 21 23:33 que la vida resumía en pedir disculpas dar las gracias porque esto no hay secretos de Estado

Voz 24 23:41 ojalá me he dicho pues a lo mejor sería curioso es esto es esto no

Voz 1 23:46 a mí que para cualquier investigación giros tomando como algo personal estrepitoso esto te puede traer problemas Fateh en el sitio más adecuado esa cualquier secretos de Estado próximamente

Voz 21 24:06 hoy sabemos este thriller político Podemos

Voz 1826 24:09 decir Mariola yo no sé

Voz 21 24:11 día tan aventurada Roberto thriller político es que si es que se imponga desconfiada

Voz 1504 24:21 este tipo de de series en en la tele generalista hasta que me demuestra en un poco lo contrario porque sí que se vende como algo que ya Porfi venga vamos a hacer algo un poquito más arriba

Voz 21 24:33 qué tal os sincera

Voz 1504 24:35 ante creo que será una buena

Voz 1826 24:38 qué poquito confía Mariola oye la Casa de papel el gran éxito internacional de la afición española de este año empezó en una televisión visto

Voz 1504 24:46 si no no lo digo por la tele generalista lo digo por la forma de narrar y por lo que por lo que se de lo que va a no se Kelly Alberto que habéis sabido de esto

Voz 1187 24:55 tras las yo no he visto nunca hábito no sé no sé no sé Alberto pero las primeras imágenes que hacían no no entró nada demasiado bueno y creo que no sean a centrar creo que es una máscara lo de lo de lo político para al final contarnos una historia de amores aventura Si y maldades al fin la la trama podría ser una empresa bursátil como algo algo

Voz 1826 25:19 político más bien estoy aventura ya al final habrá más digo que yo soy mucho más amor y más relaciones personales que no grabaciones de Villarejo

Voz 25 25:28 yo no sé por qué no decir la palabra un culebrón aunque sí

Voz 1504 25:33 claro o no pasa nada está todo pero yo es que yo quiero otras cosas ya entonces claro

Voz 21 25:39 tenemos la vaciados vasco

Voz 1187 25:41 ese es el problema que tiene Telecinco está llegando un poco tarde porque antes comentaba Alberto vivir sin permiso vivir sin permiso es una serie que está bien lo que pasa es que tú la veías hacía un poco como que se había pasado el arroz sí porque habíamos visto Fariña incluso presunto culpable de una factura un poco mejor y con secretos de Estado me da la sensación de que puede pasar lo mismo que no es la serie política que hace falta en este país que ya es hora de que algunas una serie política pero que ésta no parece ser que va a ser la que estamos esperar

Voz 1826 26:10 en buscando cosas nuevas como campo de experimentación aprovecha Telecinco las otras cadenas y que tiene como por ejemplo

Voz 26 26:17 con cuatro para para probar fórmulas

Voz 1826 26:21 no no no cuando cuatro existe hombre hombre

Voz 1504 26:24 anunció novedades parece si no una gran novedad de cuatro va a ser el el el programa de tarde que va a hacer Risto que es mentira que a mí personalmente me han poquito de pereza pero

Voz 24 26:40 a ver si llegamos a algo que no que no Alberto diálogo diálogo

Voz 25 26:45 si no me da pereza pero Puri me produce curiosidad de Risto están haciendo era una publicidad cruzada muy graciosa con con

Voz 21 26:52 sí con Salma

Voz 25 26:54 dicho lo cual me turba porque igual si tienen el mismo público tipo

Voz 23 26:58 yo cambiando de un canal a otro no sé a mí los programas que parten con cierta soberbia en cuatros muy habitual y este es el caso de Risto el todo es mentira parte no es ni bueno ni malo porque si Risto no hicieron programa soberbio con con soberbia y con is obra dirías que queremos a Risto

Voz 21 27:16 claro pero da un poco de de

Voz 23 27:19 pero el inquilino para que el Irlanda aguerrido el todo es mentira

Voz 21 27:22 eso puede supone un formato

Voz 1187 27:24 desenmascarar noticias Fake New Si todo este tipo no hay me parece que es como una especie de versión de Zape ando porque las cuestiones que se ha rodeado de de colaboradores está Antonio Castelo está Marta Flick hitos parece que vienen un poco todos los sitios ahora sí

Voz 21 27:41 bueno la pobre bien

Voz 1187 27:43 oye obstante los sitios bien por el momento

Voz 1826 27:45 es como cuando decimos Javier Gutiérrez estará en estos sitios las Antonio de la Torre Pelli pero también se hace todo claro de lo que anuncia como novedad cuatro también me llama la atención esto el concurso de repostería el bacon con sus Vázquez no

Voz 24 28:10 otro programa que necesitábamos justo hoy

Voz 19 28:14 no puedo no puedo más no puedo más de programas de cocina allá Yeste de repostería menos todavía

Voz 1826 28:21 hemos saturado el género estamos saturados gente

Voz 19 28:24 pero como dijo Nacho Duato él cada vez que volvía a España hay ponía la tele había alguien freír un huevo

Voz 21 28:31 hombre yo no había tanta gente que sabía cocinar también eso lloro con este este es una adaptación es verdad que se supone que bien pero vamos es gente haciendo postres no nos engañemos de micro

Voz 25 28:48 no micro nicho que hace unos años era había por todos los lados programas de

Voz 23 28:51 que exhibe tartas no sé igual también estamos llegando

Voz 25 28:54 un poco tarde cuando ya nadie nadie como hidratos no es dos mil diecinueve

Voz 21 29:02 vaya futuro haya futuro Leao Bryce actual por lo que hemos ido pasando eh además luego Roberto tú sabes que luego

Voz 19 29:09 aquí lo vamos mirando el día que se estrena y efectivamente

Voz 21 29:15 bastante bastante de la uno de la pública que cabe esperar de la pública bueno yo esperaría

Voz 1826 29:24 tal es también no porque vamos por el Master Chef siete

Voz 21 29:27 por maestros de la costura dos ves gente cocinando y algo de música que no puede ser seguro

Voz 19 29:35 se llama la mejor canción jamás cantada mi Sáenz

Voz 21 29:38 la que la propuesta con la

Voz 1826 29:40 que parece que se va a sustituir a Operación Triunfo que queda ahí a estudiar para un futuro si se renueva no

Voz 19 29:46 sí yo creo que de momento no he pero esto también veremos celeste formato nuevo también bueno es un programa musical que será un poco más de lo mismo no será OT pero bueno a mí me parece bien que la tele pública cueste por este tipo de contenidos así como muy muy generalistas y muy para todos los públicos que se dedica a la música serán programa complaciente amable hilo presentado otra vez a Roberto

Voz 21 30:14 con esto influye y en

Voz 19 30:16 alguna pues mira

Voz 21 30:19 esta podrá tenéis alguna esperanza

Voz 19 30:21 mi Kelly Alberto en la serie de La uno pero yo quiero de verdad lo pido desde aquí quiero que la tele pública apueste sinceramente por una ficción distinta que no necesite grandes audiencias y que sea la que lidere

Voz 21 30:34 un poco los temas las narrativas las nuevas maneras de contar pero te estoy el tema

Voz 23 30:39 es como el tipo de series como incluso las que las que se compran fuera a la televisión pública que lo que tienes que justificar que publica porque estoy pagando mis impuestos para ver esta televisión le han robado el espacio otras otras cadenas el informativos lo robado la la sexta para vino para mal pero le ha robado el espacio informativo el el espacio de ficción se lo están probando el pago que es una cosa surrealista

Voz 1826 31:00 a ver de un nombre para que sea el ejemplo muy gráfico de que series sería la que estáis esperando por la que apueste la cadena Purito estoy vivo por ejemplo el misterio

Voz 1187 31:10 el tiene muy buena gente pero yo estoy parada durante un montón de tiempo nunca mejor dicho en lo que a lo mejor ha sido la otra mirada que han renovado y yo creo que es una una una ficción que pasó buena advertía pero que está bien y tiene un público suficiente como para seguir en Televisión Española

Voz 23 31:24 las advertida porque Televisión Española pasa inadvertida

Voz 21 31:27 pero de la conversación a una a una velocidad

Voz 23 31:30 hemos años tremendas recuperar

Voz 21 31:33 en ficción puede hacerlo si lo hizo con Operación Triunfo el año pasado lo puede hacer no opción también lo puede hacer y puede hacer apostando por una cosa completamente distinta pero una cosa muy arriesgada pues

Voz 1504 31:43 esa esa especie de sátira política que quizá estamos esperando todos la puede hacer la tele pública esquela puede hacer sin comer sin necesidad de quedar bien con nadie apostando realmente por el futuro narrativo audiovisuales que es muy quiero decir es fácil de entender no hay nadie les réplica haría nada yo creo y nadie realmente tuvieran una idea una idea pero es un poco absurdo

Voz 23 32:05 Mas también que tantas televisiones públicas europeas que hay con producción potente que no tengan unos acuerdos serios entre ellas para compartir producción y esas cosas acaben en canales como Sundance en España que son muy minoritarios y donde se pierden cosas súper interesantes cuyo espacios la pública

Voz 1826 32:22 vamos a hacer una cosa y necesitamos respirar un poquito demasiados títulos demasiadas propuestas mucha televisión pero todavía tenemos que repasar por ejemplo las cadenas de de Atresmedia tengo por aquí a una chica que os voy a presentar que va a ser la actriz del momento de esta temporada dijo que la podemos saludar porque a lo mejor dentro de nada después las recibimos el especial Onda Cero

Voz 1504 32:42 ella seguirá viniendo siempre a La Ventana claro

Voz 1826 32:45 eso digo la presento enseguida repasamos la televisión también que llega a los otros

Voz 28 32:52 esa sensación de cuando te despiertas tramo preocupado

Voz 0609 32:59 bueno pues multiplica esa sensación por los nueve millones de euros del Cuponazo de la ONCE por los quince millones del cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE no existe en el mundo una sensación igual

Voz 1 37:55 la venta

Voz 8 37:56 Ana con Roberto Sánchez

Voz 1826 38:05 y esta tarde tenemos una edición especial de La Ventana de la tele desde el plató este de Mariola y además de ella a la que escuchamos desde Valencia hemos invitado a Mikel Labastida que es crítico de televisión de Vocento y Alberto Alberto Rey crítico de televisión del mundo estamos intentando intuir por dónde pueden ir más o menos los tilos las tendencias en la televisión que está por llegar en este dos mil diecinueve hemos ido haciendo ese recorrido cadena por Cadena grupo por grupo y ahora nos centramos en Atresmedia

Voz 21 38:36 a ver lo más relevante es que la voz cambia de barrio Mariola cambia de barrio veremos bueno tenemos además eh juraba Paulina Rubio también sí

Voz 19 38:47 ya Luis Fonsi que bonito hay una palabra

Voz 1826 38:50 Master Chef va a ser lo mismo en lo mismo

Voz 19 38:53 que nadie espere yo supongo que heredarán también el público de de Telecinco

Voz 1187 38:59 bueno ya veremos a veces los cambios de de de cadena no no suelen ir aparejados pero bueno

Voz 21 39:05 no lo digo por el hormiguero que sí que no lo es gran éxito bueno la voz va a ser él mismo exactamente el nuevo formato lo hace la misma productora tiene los mismos

Voz 19 39:15 ingredientes con nuevos con los miembros del jurado así mismo el mío programa yo sí que creo que tiene recorrido

Voz 1187 39:22 si no yo creo que es una apuesta muy decidida

Voz 35 39:24 o sea que para Antena tres muy importantes en el entretenimiento porque ha triunfado en otras áreas pues como la ficción que hablábamos antes con series como como Fariña hay otras muchas la casa de papel en los informativos este año que acaba de terminar han sido líderes el entretenimiento excepto con tu cara me suena no

Voz 1187 39:42 pero nada entonces se agarran a la a la voz como un clavo ardiendo y en el hacerla mucho más

Voz 1826 39:48 oye y esto del contenedor hay que encuadrarla también en entretenimiento a mí me da mucho miedo cuando cuando viene precedido el estreno se presenta como un experimento sociológico eso fue lo que nos dijo Mercedes Milá

Voz 21 40:00 perdía de de Gran Hermano también terminarse así además se contenedor ya

Voz 23 40:07 yo creo que Mariola yo lo vimos en una promo en el

Voz 25 40:11 no te digo tres años pero que al ver que vive en un contenedor y a ver cómo se apaña

Voz 19 40:17 bueno con gente que tiene es que tienes que no tienes que eliminar todo aquello superfluo en tu vida es decir todo

Voz 1826 40:23 no

Voz 19 40:24 entonces es bueno hay que es un experimento para que demuestra es que tú puedes vivir con lo mínimo una chorrada en definitiva pero que bueno que seguramente tienes su público a mis que estos facto las seis exactamente

Voz 1826 40:34 exactamente lo que dijo Mercedes Milá es decir vivir con lo esencial reducir nuestras necesidades a lo esencial y un experimento

Voz 21 40:42 lo lógico era el año dos mil igual estamos aquí con la nueva en fin con con con el nuevo Ford

Voz 19 40:48 Mato televisivo yo creo que Noé aparte yo creo que en desgaste de este tipo

Voz 1504 40:51 cosas Antena tres no hablo de

Voz 19 40:54 el programa este que a mí me parecía espantoso

Voz 21 40:56 sola intercala intercambio con sentido constructivo

Voz 19 41:00 que no podía no he podido con él

Voz 21 41:02 pues hay nada eso veremos a ver veremos vamos a poner la lupa

Voz 1826 41:05 entonces en la ficción esta o que está por llegar

Voz 36 41:11 y

Voz 1826 41:16 estamos deseando saber cosas de cuarenta y cinco revoluciones que es la nueva serie para Antena tres es una apuesta que que hace esta cadena junto a Bambú Producciones de los que sabemos muchísimas cosas que hemos hablado con con mamá y papá de Bambú Producciones aquí verdad Mariola recientemente son los creadores de The Velvet de Fariña de Gran Hotel bueno cuarenta y cinco revoluciones es que me han dicho drama ambientado en los años sesenta pero que tiene también mucha música y mucho humor no es un musical que gira entorno al nacimiento de una discográfica eh hay tres personajes que van a luchar por cumplir sus sueños dentro de una compleja industria musical bueno de todo esto a nosotros lo que más nos ha llamado la atención entre otras cosas es que su protagonista femenina es una mujer de nuevo por la que apuesta la productora y la cadena una mujer que tiene su recorrido es muy joven tiene veinticinco años es de Bilbao ha hecho cosas la hemos visto en Carlos el Rey Emperador en Paquita Salas haciendo también una aparición por ahí en cale en películas como

Voz 31 42:18 embarazado

Voz 21 42:21 pero es que puerta Guiomar qué tal buenas tardes hola buenas tardes cómo estás hola qué tal estáis mi

Voz 19 42:28 bien encantada de recibirte sabes que aquí lo haremos en estrellas no es que cuando salga por la puerta ya será una estrella a sí sí sabía no te lo he dicho Rober no no me lo han avisar

Voz 21 42:38 no sé si estoy pero para quitarle presión Mariola bueno así que tu personajes Maribel Maribel

Voz 1826 42:45 en de veintiún años cuenta B

Voz 21 42:47 pues es una joven que está formada en un Consell

Voz 0098 42:50 la música clásica y que sueña con dedicarse a la producción musical a la producción dentro del ámbito del rock and roll es donde entran los otros dos personajes que son los que interpretan Carlos e Iván que son Roberto y Guillermo Roberto es el personaje del cantante el rockero ir Guillermo es el que crea la discográfica para introducir el rock'n'roll en España

Voz 1826 43:10 tienen de diferente esta sería ver a nosotros hay cosas que ya no suenan diferentes a lo que se ha hecho está ambientada en los sesenta de ahí hemos tenido algún ejemplo no es un musical pero

Voz 21 43:20 tiene mucho peso la música exacto la música

Voz 0098 43:23 es constante en la serie no sólo en el montaje sino a través del personaje que interpreta Carlos en en los ensayos con el grupo en las actuaciones en directo etcétera pero no es un musical no nos ponemos a cantar de repente cuando estamos contentos o tristes o sea que está presente pero pero no es un musical

Voz 1504 43:39 bueno pero ver este va a ser tu primer papel protagonista Guiomar y yo quería queríamos hablar de de esto no está de esta posibilidad que te da la tele y con una proyección ya bastante internacional en principio eh

Voz 19 43:54 para conseguir algo que antes era mucho más complicado no de tu no no no tiene un largo recorrido en televisión y de pronto es este este protagonista que te ofrecen y que tú cómo cómo lo llevas esto no me todo el mundo me han dicho que es una tipa Fantastik

Voz 21 44:08 así así que hoy sí hombre sí

Voz 19 44:10 te lo voy a decir pero no

Voz 1826 44:13 sí gente que no es de sus familias

Voz 0098 44:15 claro de la no habéis pagado exacto

Voz 19 44:19 ves como llevas tú esto de ahora de pronto es un proto

Voz 0098 44:21 hay al principio yo creo que estaba en Sol y que y que empecé a darme cuenta de que esto estaba ocurriendo al día que tuvimos la rueda de prensa presentamos la seria ante los medios de comunicación en un pase privado para prensa que hubo y ahí me di cuenta al proyectar el tráiler en pantalla grande y verlo en una pantalla define que estaba siendo real que me estaba pasando a mí que yo estaba haciendo esta serie pero hasta entonces yo creo que me me tiene el bucle del rodaje y no me había dado cuenta de que de lo grande de de de de las gracias críticas de este proyecto bueno te tiras de cabeza lo haces pero pero a veces no te paras a pensar muy bien lo que estás haciendo simplemente lo hace

Voz 1826 44:55 porque aquí no te presentas de tu aunque cómo fue el proceso

Voz 0098 44:58 sí bueno de hecho fue un proceso muy muy largo y creo que hice en total cinco pruebas hasta que me dieron el sí definitivo Si a lo largo de varios meses yo creo que el primer en lo hice en marzo y me dijeron que me habían cogido creo que en julio o sea que imagínate

Voz 1826 45:15 cuando te dijeron que habían cogido como dices tú ofrecen en papel ya sabes que es para la protagonista

Voz 0098 45:21 pues realmente no creo que no que cuando me llamó mi representante me dijo me dijo han cogido tal yo a que UAI me dijo que explota eh yo creo que es protagonista serio no hace un a veces no sabe muy bien para qué para tú vas al cásting esto no es lo bueno sabía que es que el personaje fue cambiando un poco a lo largo del proceso de cásting y creo que fue ganando peso

Voz 1826 45:44 desarrollo que iba a Manolo Saiz no les dio ni

Voz 0098 45:47 y decidieron que tuviera más peso y entonces se convirtió en uno de los tres protagonistas ahí bueno cuando vas a un poco bueno yo por lo menos no pregunto si es un protagonista un reparto simplemente va si vas a por todas y ya está y resaltó que que quedan protagonista que sueños la verdad

Voz 1504 46:02 si tú cuando sales de allí te dicen que es el protagonista llega

Voz 0098 46:05 tu casa te pones a gritar o qué haces pues mira me acuerdo además que quería día que me lo dijeron estaba arreglando me un festival de música debía salir fue un festival de música lo celebré con mis amigos como como ese merecía pero sí sí me puse a llorar pues evidentemente me puse a llorar lo celebré lo célebre mucho llamé a mis padres llamé a todos mis amigos lo celebre con con toda la gente a la que quiero

Voz 1826 46:28 habíamos empezado hablando de Netflix no sé si será en esa plataforma donde acabará esta esta serie puede ser puede precisa la gente por lo que quería comentaros Mikel Alberto Mariola es que esta serie bueno va a proponérselo y lo va a hacer Antena tres por ejemplo en la ficción los capítulos van a ser de cincuenta minutos para que después no se tengan que hacer recortes raros cuando pasa la versión internacional como ocurrió con la casa de papel porque es lo que funciona la verdad en el mercado internacional habrá sólo tres pausas y además mínimas no de aquello de volvemos después de la publicidad te puedes leer medio libro Mi no parece que eso es una forma también de que os parece de de tratar el producto de una manera muy diferente es no sé si us una una declaración de intenciones

Voz 23 47:12 es que es que es entrar en los estándares internacionales sean buenos sean malos los estándares son esos entonces y no te ajustas lo tendrán muy difícil para competir sobre todo en mercados de exportación

Voz 1187 47:23 que la gente está ya consumiendo series de autor de otro modo en todos los cadenas generalistas tienen que hacer lo más fácil posible para retener a ese a ese público lo lo hacen con capítulos larguísimos y plagados de publicidad el público se se va ir con lo cual es una muy buena noticia

Voz 1504 47:40 esta además ha sido unas primeras producciones porque Antena Atresmedia anunció lo de los cincuenta minutos antes del verano oí está Guiomar tú ya has grabado estos capítulos en esa versión

Voz 21 47:50 corta que parece que yo no todavía esto

Voz 0098 47:54 sí hasta marzo hasta marzo estoy rodando

Voz 1504 47:57 claro bueno más que vosotros tú que has hecho otras sabéis pero no notáis la diferencia los que en las grabaciones no se nota la diferencia porque es más de montaje

Voz 0098 48:04 claro no realmente no no te has la diferencia en lo que sí he notado la diferencia es esta serie está planteada como una serie de personajes no de tramas entonces todo gira en torno a los tres personajes protagonistas con lo cual estamos prácticamente en el cien por cien de las secuencias de la serie que tenemos

Voz 21 48:21 las muchísimas escenas y cada vez que vamos a rodar estamos Praia

Voz 0098 48:23 la mente en todas hay entonces el ritmo es intenso y tenemos muchas secuencias al día así que no han notado una gran diferencia pero sí sí en eso sí creo que es una apuesta interesante que se apueste por una serie de personajes sino de tramas en las que sólo haber subtramos que a veces no tienen tanto peso tanta importancia pero que están un poco de relleno esta serie no va a tener tramas de relleno todo lo que ocurra será para avanzar en la historia de los tres personajes bueno

Voz 1504 48:47 las cosas que me han dicho es que tiene la cabeza muy bien asentada muy que es una chica muy sensata

Voz 1826 48:53 la después de escucharlo no haría falta que lo he dicho

Voz 1504 48:55 sí yo no sé si tú eres consciente de eso en este en este mundo de la farándula que está lleno de neuróticos también te lo da

Voz 22 49:02 no no tampoco les tú tienes fama de ser un a eso una chica con sentido común no una una