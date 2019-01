La Ventana (03/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1826 00:00 las siete las seis en Canarias Partido Popular y Ciudadanos negocian el próximo Gobierno de la Junta de Andalucía la semana que viene la presidenta del Parlamento empezará a las Honda de contactos según ha anunciado esta misma arde Luis Sastre si en medio de esas conversaciones

Voz 1071 00:17 el PP y Ciudadanos Vox ha advertido de que no votará a quienes no se sienten a negociar con ellos su partido también ha pedido que no se invierta dinero publico en la lucha contra la violencia machista a eso dicen PP y Ciudadanos no van a ceder el PP se niega sin embargo hacer un cordón sanitario en torno a Vox estos son Pablo Casado presidente del PP y el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas tampoco vamos a admitir que la izquierda

Voz 2 00:39 ponga cordones sanitarios a ningunos partidos cuando precisamente ellos están cenando Nochebuena con los terroristas de ETA ciudadanos tiene cerrado un acuerdo programático con el Partido Popular

Voz 3 00:51 si el Partido Popular modifica ese programa eh sin sin

Voz 1826 00:56 en el acuerdo con Ciudadanos pues estaba roto las

Voz 1071 00:59 civil ha detenido en León a un chico de dieciséis años por agredir sexualmente a una chica de catorce información de Ana Maceda

Voz 0432 01:05 los hechos ocurridos en Nochevieja han trascendido hoy tras la confirmación oficial de la Subdelegación del Gobierno de León que ha caído por sorpresa entre los vecinos según afirma el propio alcalde de Villablino ni un rumor se había despertado en este caso que destapa eso sí el logro de la violencia machista entre adolescentes Mario Rivas alcalde

Voz 4 01:21 en ninguna mía de muy corta edad muy un chico que que bueno que apenas tiene dos años más que ella no es la verdad

Voz 5 01:27 qué te digo que la gente va muy muy asombrada pues

Voz 6 01:29 esta situación Rivas pide paciencia para que

Voz 0432 01:32 parezca lo ocurrido al tiempo que muestra su repulsa a cualquier episodio de violencia de género en Mallorca

Voz 1071 01:37 el juez del caso cursa que requisó el teléfono a dos periodistas que estaban investigando la trama de presunta corrupción en la Policía Local de Palma asegura que los reporteros entregaron el móvil de manera voluntaria y además les ha impedido personarse en la causa Desde Mallorca Chus Navarro el juez Miquel Flo

Voz 1462 01:51 Eric deniega la personación de los periodistas Kiko Mestre Blanca Pou así como del Diario de Mallorca Europa presta en la pieza secreta por revelación de secretos porque nos han perjudicado según dicen y ofendidos ni investigados ni han pedido a ejercer la acusación popular el juez destaca que la entrega de todo este material a la policía se hizo de forma voluntaria en protesta alguna por parte de los afectados además reconoce que él mismo en una resolución del veintiuno de diciembre dejó sin efecto la resolución del once de este mes por la que ordenaba la requisa de los teléfonos móviles de los dos periodistas contra este auto cabe recurso de reforma ante el propio juzgado como de apelación ante la Audiencia Provincial el Ayuntamiento

Voz 1071 02:34 lo de Castellón que gobernó el considerado como mano derecha de Carlos Fabra que era el presidente de la Diputación ha tenido que ir sacando del censo municipal del padrón a las personas que empadronado y garajes en casas de concejales del PP ya está en masías abandonadas para supuestamente ganar las elecciones municipales Radio Castellón Jaume Matas

Voz 7 02:51 dos mil diez Fiscalía investigó durante el mandato del ex alcalde d'Alba del Partido Popular Francisco Martínez presuntas irregularidades en el censo del municipio por el empadronamiento de casi doscientas personas antes de las elecciones del año dos mil siete tras varias denuncias el equipo de gobierno del PP ha dado de baja del censo municipal a ciento cincuenta personas en los últimos cuatro años que según el censo vivían en casas de concejales del Partido Popular en masías abandonadas y en el caso del secretario del Consistorio y su mujer en un garaje de la localidad en dos mil quince el PP ganó las elecciones por doce

Voz 1826 05:14 a las siete de la tarde y cinco minutos a las seis y cinco en Canarias esto que estamos escuchando es el Man on the Moon de el grupo musical REM un tema que habla hace referencia a la teoría conspirativa única que apunta a que el hombre no llegó nunca a la luna la realidad es que sí que además hemos puesto el pie en nuestro satélite hasta en seis ocasiones y ahora China ha ido un pasito más allá porque esta madrugada la sonda cuatro al utilizado en la cara oculta es la primera vez en la historia que ocurre hablamos de ello con Víctor Rodrigo que es doctor en ingeniería aeronáutica fue director general de crisis a Víctor Rodrigo qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes porque han ido hasta allí a la cara oculta algunos motivos tendría

Voz 9 06:04 no sería mucho más fácil llegar la carta a la cara

Voz 1826 06:06 el porqué porque llevan allí yo

Voz 9 06:09 pienso que que es que allí donde él dónde está la zona está el cráter del Polo Sur en el Polo Norte también hay posibilidades se encuentra el hielo lo que andan buscando es el agua entonces esa es una zona que al estar el Polo Sur como igual que el puedo darte el sol apenas incide con lo cual la prohibida de que encuentren ahí he luego es alta

Voz 1826 06:28 es más eso que no

Voz 10 06:30 no buscar la fotografía para

Voz 1826 06:33 la posteridad quiero decir el enseñar a hacer una demostración de fuerza

Voz 9 06:37 hombre la cara oculta de la Luna la conocemos ya por las misiones Apolo quiere decir que no nos van a dar nada nuevo en particular la parte el pueblo sus pues tienen una iluminación va estén de baja con lo cual la foto no va a ser muy buenas

Voz 1826 06:48 no me refería me refería a la la foto era era un símil me refería al titular periodístico

Voz 9 06:54 al titula bueno yo creo que no no yo creo que hay más fundamento que simplemente dar una una noticia los chinos llevan mucho tiempo ya con la carrera espacial y esto es un hito muy importante para ellos y creo que para todos

Voz 1826 07:06 el al ser la cara oculta de la Luna el alunizaje el aterrizaje tiene un plus de dificultad

Voz 9 07:14 por supuesto dentro de que la comunicaciones con todas las comunicaciones en Espacio Profundo son complicadas pues a la luna está muy cerca pero son tres hay tres segundos de diferencia de que es mando una orden que la recibe y manda en la recepción cosa pasan casi seis segundos entonces no puedes actuar en tiempo real realmente entonces la dificultades que para hace un aterrizaje sin pilotaje como hicieron misiones Apolo siempre un piloto que lleva dirigiendo la operación hacerlo de forma automática de forma suave en una que no pueden utilizar esa cuando va a rebotar pues no puede ser porque es muy grande ciento cincuenta kilos de masa de mucha más con lo cual tienen que es un sistema de Tron eres otro cohetes que soy propulsores que seguramente han complicado Vianés requerido un sistema autónomo negación que es un tema muy complicado en el espacio

Voz 1826 08:03 tenemos una sensación los profanos en la materia a través de estos episodios de que China está poniendo a la cabeza de la carrera espacial es una sensación es una realidad

Voz 9 08:12 es una realidad es una realidad porque claro cuando en Estados Unidos y Rusia competían ahí no había límites de fondos una una guerra espacial una carrera espacial que no no había ningún problema unas que acabo esa es la carrera espacial vivimos una época pues desde el shuttle después la estación espacial donde se ve una cierta tranquilidad en los presupuestos ya no son tan agresivos ni la guerra tangas pero chinas está metiendo y está imponiendo juntos hay que tener en cuenta que China tiene dos ventajas tiene un programa espacial que con un presupuesto que es el doble que en Europa primera cosa II que de la mano de obra allí es muy barata que decir que ellos multiplican por cuatro por cinco nuestra eficiencia con lo cual tienen ilusión tienen ganas y además ofrecen colaborar que siguen no está encerrados en nosotros hemos tenido bastantes contactos con ellos quizá nosotros estemos más cerrados hacia ellos que ellos con nosotros con lo cual para mí es una buena noticia porque puede ser también un buen alguna buena referencia para el Mingo espacial excepto espacial en este momento de estar contento con esto se éxitos de China porque yo que creo que pueden ser un opción un aliado importante para salir de esta situación de impasse que tenemos en el sector espacial a nivel mundial

Voz 1826 09:20 eso parece que quieran demostrar desde luego irá ahora que porque nos dice que tiene el doble de presupuesto tienen intención y tienen voluntad se les vea afición cuáles son los próximos retos

Voz 9 09:32 dicho quieren montar una estación espacial en la Luna que más claro no puede estar la cosa que es lo que busca en es lo que se busca actualmente el espacio un espacio en la parte comunicaciones observación de la Tierra todo eso está muy está muy muy manoseado ya que ahí hay de todo el siguiente paso cuales estamos en un impasse realmente se habla de la minería espacial que es uno de los temas que pues el de futuro y este la minería está empezando ya ya esta es una de las mejores

Voz 1826 10:00 que yo entiendo rebuscar el agua

Voz 9 10:02 el objetivo científico de esta misión el intentar ver qué qué qué nuevas aleaciones porque materiales del sistema periódico ya no hay que decir simplemente son aleaciones de materiales que sean formados en condiciones muy diferentes a las de la Tierra en las que se pueden encontrar en el espacio en la Luna o en meteoritos o en cualquier sitio donde podamos llegar a esa tierra pues eso es una nueva capacidad nueva tecnología que conviene tener dentro en la minería espacial empieza tienes y los y los chinos en particular son muy sabios muy sensibles como sabemos a todo el mundo están comprando todos los materiales que hacemos en África es de Sudamérica en todas partes entonces la la minería es un los temas sensibles para China yo creo que que sí que tienen tan dando un paso hacia adelante importante para intentar dominar este es un aparte la tecnología que desconocíamos

Voz 1826 10:52 claro porque hubiera tenido capacidad la Agencia Espacial Europea o Estados Unidos para para conseguir lo que ha conseguido China en las últimas horas o lo hemos intentado y no ha salido bien no

Voz 9 11:03 bueno Estados Unidos vio no hubiera hecho

Voz 1826 11:05 verdad es que no había ningún interés Europa si hubiera querido

Voz 9 11:08 lo ha hecho pero no hay dinero que decir que el reto de mandarlo allí pues ha sido que han dispuesto del dinero que es una ventaja

Voz 1826 11:16 el sonido

Voz 9 11:18 Europa está también muy anquilosada España Europa lleva cuatro años intentando hacer pintadas en principio hacer una base en la Luna hay no han conseguido enseguida en la que nadie la aceptación de los países España Europa está muy anquilosada en este sistema con lo cual va siempre con los americano y ahí tenemos una situación de impasse en este aumentó en lo que se llama la exploración de Sistema Solar importante porque la Estación Espacial Internacional consumen presupuesto muy grande no se puede cerrar en el porque hay que seguir con ello IS es una carga muy muy dura para los americanos y para Europa manteles estación cuando esa estación seca de pues ya buscaremos otras posibilidades que si estamos muy hipotecas

Voz 1826 11:58 sí sí

Voz 9 11:58 en Europa de momento a la cara oculta de la no

Voz 1826 12:00 hola ha llegado primero una misión china Víctor Rodrigo doctor en Ingeniería Aeronáutica ha sido un placer muchísimas gracias muy amable

Voz 9 12:07 muchas gracias gracias buenas tardes

Voz 11 12:13 que

Voz 1826 12:22 y es quizá apelar al chiste pero imagino que lo habrán escuchado alguna vez y cuando llegamos a la cara oculta de la una que vamos a encontrar dicen un gallego porque los yo lo están repartidos prácticamente por todo el mundo esto nos viene muy bien para aislar con la siguiente historia que les queremos contar porque Bonilla las patatas coruñesas las más famosas han conquistado ya a los australianos la empresa gallega enviaba un pedido de sus famosas patatas a Melbourne y antes de que salieran de Galicia ya se habían agotado estos así Fernando Bonilla gerente de esta empresa Roca tarde qué tal buenas tardes bueno cómo ha sido esto de iniciar la venta dura de llevar las patatas gallegas a Australia Melbourne

Voz 12 13:05 bueno perdón supo lo fónico pero no hace frío aquí pues la verdad que el promedio de un exhibidor sabía que agrupa grupo Valencia lleva los españoles Australia pues en en los comparto nos pidió las lanzas las patatas fritas bolsas los apuesta por Sonata muy para in tendrán dos nuevas muestras de lo hicieron si a finales de noviembre

Voz 1826 13:38 estos apostar a estos apostar sobre seguro decíamos que antes antes de que salieran ya tenían el pedido agotar

Voz 12 13:43 si fueran mucho a la red a al fin el expectativa hay bueno llega ya sea el momento tenido la experiencia que tengo bien lo de la latas según

Voz 1826 14:03 vamos a hacer una cosa porque el minuto se nos queda pequeño en esto de las comunicaciones la verdad es que desde A Coruña a Melbourne es cuestión prácticamente de un clic sin embargo Nos gustaría hablar con Fernando Bonilla gerente de esta empresa que ha conseguido el hito ellos ya venden ya tenían presencia como nos estaba contando por ejemplo a través de Seúl como uno de los pum tos clave uno de los enclaves que puede servir también para la intendencia de reparto a otras partes de de Asia pero ahora nos llamaba la atención que al último rincón al que no habían llegado estas estas patatas gallega será Australia ir ya se había conseguido sin embargo la comunicación con Fernando Bonilla que está aquí al lado no era te llena que no sé que Nos gustaría ahora sí ahora yo creo que lo hemos me estaba estaba hablando de de cómo a través de a través de Seúl por ejemplo que es donde venden uno de los sitios donde más venden de todo el mundo no

Voz 12 15:00 sí pero ver los Doris que piensa que es el pues no movido muy bien me andamos dos contrario los del cuarenta pies al mes entre ellos estuviera el fallido es que eres Gólgota Pedro tenemos Pedro buenos Ayón yo Tita yo Lhotse di mi ver allí una cabecera el primer señal

Voz 1826 15:27 no muchas veces claro muchas veces Bonilla hablamos de cómo el el boca boca es tan importante no sé si ha sido también en su caso porque claro cuando estamos hablando de esa expansión internacional ya sin Rincón que quede libre en el mundo de la a de la invasión de las de las catorce has Munilla no sé si ha sido sólo el boca boca o cómo funciona esto

Voz 12 15:52 pues no sé lo que bueno yo creo que la sociedad muy cosmopolita Hay in ir en la verdad es que encadena bienvenidos muchísimo no en sitios de España con diferentes al después de Galicia polar que llevamos toda la vida aquí yo creo en Barcelona pues japonesas incansable bueno era seria aquel momento llorar pues la delatado por lo ganaderos si las yo olvides lo así que charlamos con nuestra tarea pero ahora que en Guantánamo fue secuestrado seguido ya de mercado éste que dice que es lo tuvo prohibido

Voz 1826 16:41 si perdón

Voz 12 16:44 también muy famoso que fan pues bueno la verdad es que es difícil tardan cuarenta y tantos días el arco

Voz 1826 16:51 cuarenta y tantos días tardan en llegar allí desde que salen de aquí

Voz 12 16:55 si Seúl tardan cuarenta días llevado también los ha pedido chocolate también creo que es bueno pues tenemos que que anciano hueco en el paro

Voz 1826 17:11 seguro que sí vamos a hacer una cosa porque hoy no tenemos suerte con la comunicación y ni un minuto y dos minutos en los cuarenta y dos días que separan sus juegos sus patatas de Galicia de Australia no tenemos suerte con la comunicación de este teléfono y nos pareció una historia digna de ser contada de recrearnos y de querer la explique bien así que le emplazamos para otro día Fernando Marcos ya no no tenemos la suerte que no nos gustaría dejar a verle para poderle escuchar con todas las garantías eh

Voz 12 17:38 lo siento bueno la verdad que bueno todo esto viene de de toda la vida no me desde que en Ibiza abuelos sabías si no turnos pues la verdad que lo que tiene Colombia Mi padre e que tiene ocho ensayo es un pilar fuerte para toda la prensa

Voz 1826 17:59 claro nos tenemos que hablar tenemos que hablar de de la Historia cero Morilla el placer muchas gracias enhorabuena bueno tampoco es menester pero no se las vamos a desperdiciar ni mucho menos muy amable

Voz 13 18:19 que no no yo no estoy aquí más eh yo tíos que solo

Voz 14 19:40 eh eh

Voz 13 19:53 son las siete y veinte las seis y veinte

Voz 1826 19:55 en Canarias continúa La Ventana aquí en la SER

Voz 15 20:07 que un respiro de ese trocito de turrón duro que ayer es un peligro

Voz 1787 20:11 yo fui a su cuñada que después de tres cenas y comidas con ella y te quedas en casa dile a los niños que esta tarde juegan en casa del vecino porque tú tú tienes una cosita que hacer este jueves desde las ocho y media una hora menos en Canarias desde el estadio de la cerámica Villa

Voz 15 20:28 la Real Real Madrid siéntate en tu sofá de carros de Carrusel escucha

Voz 0867 20:50 el Madrid tres de enero de dos mil diecinueve el prior de la abadía del Valle de los Caídos se atrinchera Carlos cantera Abat de pasado y presente falangistas se niega a facilitar el acceso para la exhumación del dictador

Voz 16 21:03 en el vigésimo aniversario de la victoria nacional se inaugura el gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos

Voz 1 21:09 ante la inminente

Voz 17 21:17 pude permitirse monumentos que ensalza una dictadura vamos a proceder a suceder vamos a proceder a la exhumación de los restos delicado para él

Voz 18 21:30 Madrid pero ocupe de de golpistas muerto pero duro recuerdo tiene algunos golpistas vivo culto Qatar pillarlo

Voz 1 21:37 el pase bastante más de lo placer Javier Casal cuando muere muerta Qonduz

Voz 0867 21:50 Dios Silva presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes Emilio el prior se aferra a Franco y el Gobierno central dice que va a acudir a sus superiores tiene o puede el prior decidir que no da cumplimiento a una orden del Gobierno hasta que no se resuelve el recurso de la familia Franco presentado en el Supremo

Voz 5 22:11 bueno realmente lo que le está haciendo es delegar o asumir que la última decisión sobre lo que ocurre con los restos de Franco la tomará el Supremo porque el Supremo digamos en una resolución que tomó hace unos días a instancias de una un recurso que presentó la familia lo que le ha hecho a la familia digamos a la familia del dictador Kathy asesorando la es que cuando el Gobierno publique la orden de la exhumación vuelva el Supremo ha recurrido esa orden no pues bueno el está haciendo digamos que se está la obras enganchando a la que vaya a ocurrir con esa resolución dentro de que sus competencias dentro del Valle no son limitadas por dos cosas una porque pertenece a una orden que aquí es donde existe una jerarquía que es la orden benedictina y luego porque la esa orden además digamos que por encima tiene a la Conferencia Episcopal no es quién en Oliva instancia debe negociar con el Gobierno esos asuntos salvo que haya decidido sublevarse

Voz 1826 23:11 por su cuenta

Voz 0867 23:12 básicamente utilizando términos religiosos que el horno no es Dios Moncloa pelado en el comunicado de esta mañana al pasado falangista de este señor que fue candidato con Falange en los años noventa tampoco hace falta ser un gurú para saber para averiguar que este señor no es heredero precisamente heredero ideológico de Carlos Marx

Voz 5 23:31 bueno no sé hasta qué punto lo de no se tiene que meter en este asunto no porque su problema no es haber ido en una lista de paran que como con unas elecciones europeas

Voz 0867 23:40 sí

Voz 5 23:41 creo que en los en los años noventa sino es el conflicto que genera un territorio como la Basílica de la de los caídos en una el Concordato es un territorio digamos un espacio de especial protección osea es como si fuera el suelo de una embajada vaticana

Voz 6 23:58 aquí una discusión enuncia

Voz 5 23:59 Emma instancias si fuera la postura de toda la Iglesia católica sería si la exhibición entre comillas del enterramiento de Franco públicamente y en un espacio público es un delito se pueden cometer un delito sin que el Estado democrático entren en ese lugar porque es inviolable entonces digamos que el está tratando de plantear ese conflicto pero seguramente no es la persona que pueda tomar esa decisión y por lo tanto pues está actuando no sólo a su libre criterio bueno tendemos os según las normas benedictina es asuntos de esta trascendencia en los tiene que consultar a su comunidad porque eso de If en en el código benedictino digamos los abades para este tipo de cuestiones trascendentales tienen que reunir a eso comunidad debería haber sido resultado de una postura común no de todos los miembros de sabía que por otra parte hay que recordar que detrás de la Cruz tiene un gran negocio

Voz 0867 24:58 es la hospedería se produce

Voz 5 25:01 bueno pues Reuniones de lectores ultra ortodoxos si ultraconservadores de la Iglesia católica que es un espacio de propiedad pública igual que la Basílica donde ellos ahí desempeñan también un papel importante en amplios sectores de la Iglesia católica como anfitriones de buenos supimos que se iba de vez en cuando os pediría el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz pero forma parte digamos de grupos de poder dentro de la Iglesia

Voz 0867 25:27 bien hospedería cuya decoración debería revisar el objetivo del Gobierno se que es compartido por vuestra asociación que sacará a Franco de allí si os sí pero hasta qué punto no Pedro Sánchez no se apresuró demasiado prometiendo algo que Kenia había negociado con la familia ni con el prior ni con nadie

Voz 5 25:44 bueno yo creo que ha habido un error de cálculo de quién haya gestionado esto entiendo que desde el Ministerio de

Voz 12 25:50 justicia por varios escenarios

Voz 5 25:52 la posibilidad de el traslado de los restos al al Almudena no esa cripta que tiene dos que tienen propia de la familia allí que une un cierto error de cálculo pero lo más triste entre comillas de todo esto es ver como una familia eh bueno que le ha causado al Estado español un enorme expolio está echando un pulso de tú a tú con un gobierno no y esto es algo que no podía ocurrir

Voz 12 26:19 de ahí podemos incluir que hay

Voz 5 26:21 una cierta permisividad con la familia igual que lo ha habido con el propio abad hay una sentencia de hace cuatro años que dicta que el hay una familia la familia de la Peña que tiene derecho a sacar los restos de dos familiares que tiene dentro de la cripta el Valle de los monjes benedictinos han hecho un desacato a un juguete durante cuatro años y el Estado no ha puesto ninguna norma o ningún mecanismo de los que tienen un estado para hacer que se cumplan esas sentencias momentos con la familia está pasando un poco lo mismo quizá el Gobierno debería ha sido mucho más determinante haber trasladado los restos con los mismos criterios a un lugar que no suponga un conflicto en un espacio público que incluso tiene herramientas para expropiar esos nichos de la Almudena porque hay una ley de expropiación forzosa que se puede aplicar cuando es de interés general no tiene herramientas para haber sido muchos más contundente no entonces llevamos siete meses desde que vimos por primera vez que se iba a llevar a cabo esa exhumación y bueno pues todavía sabemos que tiene tenemos por delante la redacción de ese decreto de exhumación y luego pues es de suponer que la familia lo llevará al Tribunal Supremo y al final el Tribunal Supremo va a poder autorizaron no al Gobierno

Voz 6 27:37 tengo una una cuestión más

Voz 0867 27:39 ética Emilio viendo el calendario estamos a unos pocos meses de unas elecciones con el Gobierno central inestable sin presupuestos a Pedro Sánchez le interesa sacar a Franco antes de esos comicios de las elecciones de mayo y agitar el fantasma de Vox

Voz 5 27:54 bueno e Vox digamos que ya quizás hay una parte del crecimiento electoral de que tienen que ver con con la votación del trece de septiembre la que el Congreso vota la exhumación de Franco el Partido Popular y Ciudadanos seas tienen no se ponen digamos que de lado y seguramente eso ha sido la gota que colma el vaso para Bono con mucha gente de extrema derecha que durante años ha sentido representada por el Partido Popular es cierto que el PSOE tiene una parte a su izquierda de abstención que normalmente se activa electoralmente por reacción quizá la exhumación de Franco este incremento de Vox puede producir no sólo un agrupamiento electoral eh sino una reacción de esa parte que a su izquierda pues atendido abstenerse no pero en cualquier caso

Voz 0867 28:41 todo lo que es totalmente normal es que

Voz 5 28:43 las víctimas de la dictadura cualquier persona que sienta apego afecto y respeto por la democracia estemos pagando con nuestros impuestos la tumba de alguien que la destruyó la secuestró durante cuarenta años

Voz 1826 28:54 me la reactivación

Voz 0867 28:56 electoral de unos y otros Emilio Silva presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica un saludo cuide muchas gracias Mientras tanto en el Valle puso allí siguen haciendo caja sus visitas nostalgia la curiosidad será eso se incrementaron casi un treinta y cuatro por ciento el año pasado en dos mil dieciocho respecto al año anterior es un treinta y cuatro por ciento más de personas que pasaron por la garita Raquel Fernández

Voz 1915 29:20 casi trescientos setenta y nueve mil turistas visitaron en dos mil dieciocho El Valle de los Caídos Se trata de una cifra un treinta y tres coma setenta y cinco por ciento superior a la registrada en dos mil diecisiete cuando se acercaron al recinto casi doscientas ochenta y cuatro mil personas de los datos facilitados por Patrimonio Nacional Se desprende un aumento de visitas aunque sin embargo inferiores en número a las de otros años como en dos mil uno cuando quinientas cuatro mil personas acudieron al lugar o en dos mil dieciséis cuando el número fue de cuatrocientas dos mil fue en el año dos mil nueve cuando según estas fuentes se marcó un punto de inflexión tras el cierre de la basílica por obras de restauración desde el año mil novecientos ochenta y dos el Valle está administrado temporalmente por la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos

Voz 0867 30:09 bueno volvemos al siglo XXI la pesadilla del terrorismo machista que hoy ha acabado con la vida de otra mujer en Laredo y que en Madrid nos deja una incomprensible decisión judicial la puesta en libertad del individuo que el pasado fin de semana golpeó y pisó Theo a su mujer ante sus propios hijos ella ha recibido ya el alta él tenía una orden de alejamiento que se levantó el pasado verano las asociaciones feministas no entienden absolutamente nada Abisinia Sarmiento

Voz 0246 30:35 no comprenden la decisión de la magistrada que ha dejado en libertad al maltratador María Durán febrero vicepresidenta de Themis la Asociación de Mujeres Juristas asegura que hay un problema de minutes valoración por parte del derecho penal de las víctimas de violencia de género y lo explica así

Voz 19 30:49 si esta brutal paliza se la obviedad a un compañero de trabajo lo más probable es que hubiera evitado prisión provisional sin embargo en demasiadas ocasiones se resuelve con un simple alejamiento no es suficiente para proteger a la víctima

Voz 0246 31:09 añade que la ley prevé que se pueda decretar prisión provisional entre supuestos que haya posibilidad de ocultar pruebas riesgo de fuga hay riesgo de reiteración delictiva sobre él

Voz 0159 31:17 pesaba una orden de alejamiento anterior que caducó en agosto

Voz 19 31:20 en este caso los de integración del Impiva ya estaba allí es decir no era la primera vez que les daba una paliza esta envergadura lo previsible tanto por la pena cómo podían Viesgo de fuga como os la reiteración delictiva en de día la juez que haber acordado prisión provisional

Voz 0246 31:42 desde Themis sólo se explican la decisión por la ponderación personal de la jueza del caso e insisten en que este tipo de acciones inciden en la desconfianza de la sociedad hacia la justicia

Voz 0867 31:50 cero dieciséis es el número de atención a las víctimas es gratuito no deja rastro en la factura pero hay que borrarlo manualmente del registro de llamadas

Voz 0867 34:08 Amazon en huelga contra el convenio que impone la empresa no quieren recortes de derechos y por eso plantan cara a la multinacional en plena Semana de Reyes

Voz 1826 34:16 empezaré la cuenta atrás de este cinco Esther

Voz 28 34:19 que la detengan cuando estemos llegando al uno cinco

Voz 29 34:22 no

Voz 0867 34:33 Harper portavoz del comité de empresa de Amazon en San Fernando qué tal muy buenas tardes cómo estás hola buenas tardes Douglas los paros iniciaron ayer por la noche el seguimiento en la planta de San Fernando ha sido masivo no sí así es

Voz 6 34:46 empezamos a los diez de la noche hemos tenido buena una participación del sesenta por ciento en el turno de noche un setenta por ciento en el turno de manager de mañana el turno de tarde ha sido otra vez un sesenta por ciento

Voz 0867 34:58 hoy la empresa esta mañana lo ha hecho ha emitido un comunicado en el que reitera su compromiso con las condiciones laborales de sus trabajadores no hay un ofrecimiento en ese comunicado de condiciones ni se entre al fondo del asunto o de la negociación que pierde y vosotros con el convenio que os tratan de imponer desde la compañía

Voz 6 35:15 bueno pues desde luego hay unos importantes recortes de derechos uno hemos comunicado hace muy poco la plantilla es que para las puestos de menor categoría por ejemplo han perdido el incremento salarial anual que corresponde a unos cuatrocientos cuarenta euros anuales que eso significa que la empresa no con esta medida medidas ahorrado más de un millón doscientos mil euros directos eh

Voz 5 35:40 en salarios flaquean

Voz 0867 35:43 Douglas otros otros me ayudó con la planta parada con una empresa que además trabaja con entregas inmediatas cómo está afectando las entregas todo esto no esta huelga no sé si tenéis constancia de retrasos en envíos que estas fechas o llegan a tiempo la las cartas a los Reyes caducan

Voz 6 36:00 bueno desde luego el compromiso al cliente ahora que llegan los pedidos antes del día cinco se han visto comprometidos pensar que en nuestro centro estimamos que aproximadamente el XXXVII cuarenta por ciento rondan cifras es la producción nacional de los pedidos que salen de Amazon entonces con los seguimientos que hemos tenido entendemos que han habido afectación directa sobre estos pedidos antes cinco

Voz 1826 36:27 bueno pues Harper

Voz 0867 36:29 el comité de empresa de Amazon en San Fernando gracias por atender nuestra llamada esta tarde un saludo

Voz 10 36:34 sé si nosotros os saludos

Voz 0867 36:38 el paro descendió en Madrid el año pasado por debajo de la media nacional lo hizo un ocho por ciento Madrid se sitúa así a la cabeza de las comunidades en las que más ha descendido el desempleo cerramos dos mil dieciocho con casi trescientos cuarenta mil parados en la región una buena cifra que esconde problemas ya conocidos y que seguimos arrastrando desde hace años el empleo temporal y la desigualdad entre hombres y mujeres Ángel Garrido presidente de la comunidad iba Pérez Comisiones Obreras

Voz 30 37:01 preguntó Madrid es hoy el motor económico de España yo me alegro que esto es así por supuesto no pararemos hasta que no haya ni una sola persona que esté en paro pero habrá que tenemos la cifra histórica más alto de personas trabajando

Voz 0159 37:13 es el peor dato después del mes de julio

Voz 1628 37:16 si esto no se indica también que una parte de esa recuperación está basada en actividades estacionales en a actividades que también por su propia naturaleza se vinculan a esa poca estabilidad

Voz 0867 37:29 luego denuncia podemos Metro de Madrid no está cumpliendo con los refuerzos anunciados en Navidad de hecho circulan estos días especialmente Navidad y Año Nuevo menos trenes de los previstos inicialmente las tablas de circulación hasta un veinticinco por ciento menos de trenes Albert Oliver es diputado de la formación morada en la Asamblea

Voz 31 37:45 parece que no han vuelto a tomar el pelo una vez más

Voz 32 37:48 ya que según los datos que tenemos el día veinticuatro de diciembre dejaron de circular un veintiuno por ciento a las nueve de la mañana el día treinta y uno un veintisiete por ciento menos en hora punta Ares es evidente que la gestión de Metro de Madrid una mala gestión

Voz 0867 38:00 desde Metro aseguran que cumplen las tablas que es cierto que hay momentos puntuales en los que puede haber incidencias en algún tren que ralentice el servicio pero que se va recuperando el ritmo a lo largo de la jornada La Ventana de Madrid Javier Casal no esto sí que vuelan y no es el metro ambientales la siguiente información como se merece

Voz 1 38:21 mi

Voz 0867 38:22 en Cibeles se ha presentado esta tarde el despliegue de la cabalgata las carrozas reales del sábado las carrozas de los Reyes que son bastante minimalistas Paul Asensio estado allí viéndolas haber Paula Si las podemos describir Si romper la magia del día buenas tardes

Voz 33 38:37 buenas pues cada carroza real es de un color la de Melchor dorada la de Gaspar rosa y la de Rey Baltasar es azul las estructuras que están iluminadas la componen exclusivamente los miles de papeles mágicos enrollados que contienen los deseos de los más de treinta mil niños y niñas que se han acercado hasta el Palacio de Cibeles para colocar pues su carta particular este año el diseño esa inspirado en el poder es formador de las artes por lo que el resto de carrozas representarán área como el cine o la danza además por primera vez la cabalgata estará adaptada para personas con discapacidad visual para los que habrá audios audio descripción y también para aquellos con discapacidad auditiva para ellos el Ayuntamiento ha preparado mochilas giratorias Vanessa San José responsable de Accesibilidad no ha explicado cómo funciona una vez que empieza a la música

Voz 1539 39:18 ya podéis tocar y está sonando la vibración la música a través de la precarización entonces la persona con discapacidad se pone la mochila en el propio cuerpo y está notando todo lo que está ocurriendo musicalmente en la en la escena

Voz 33 39:34 el Ayuntamiento tiene alrededor de cien equipos como este que se entregarán a todo aquel que lo solicite

Voz 0867 39:38 gracias Paula el momento más esperado de la cabalgata de cada año las carrozas los trajes y este año la incertidumbre de si acudirá o no Manuela Carmena a recibir a Sus Majestades seguro que si mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte La Ventana de Madrid disfruten de los jueves hasta mañana adiós

Voz 26 40:59 y lo que queda del día

Voz 0867 41:02 de Francisco

Voz 1826 41:19 Pilar de Francisco buenas tardes hola Roberto muy

Voz 33 41:22 buenas tardes de Francisca alerta

Voz 1826 41:25 ahí está recuperando la gran y buena costumbre de saludar a los y sobre todo porque hoy

Voz 31 41:31 sí es un gran día y no lo digo por haber visitado la cara B de la luna ni porque Justin Bieber CH se haya hecho un nuevo Tatum lo digo para algo mejor intuyo que este va a ser un gran lo que queda el día uno muy especial que no agobiar hola a los oyentes a ver cada uno que sería cuando algo gracias impresión simplemente que sepan que este jueves tres de enero se estudiará en las universidades existe lo que queda del día por qué ellos sabrán si quién darla mana progreso porque hoy es el nacimiento de radio pasión

Voz 35 42:07 eso sí ya huelen hacia buena

Voz 8 42:16 aunque la igual es la intención más que una eh Robert muy bien como buen periodista claro color como no eh

Voz 35 43:10 ya tuvimos que ensayar bueno pero tenemos tiempo hasta Nochebuena queda nada

Voz 36 43:17 especial Radio pasión caemos los dos el veinticuatro de diciembre pensando otra canción de los Borbones lo tengo mira ya pensado por lo menos los invitados sensible parece creo que podamos invitar a Pepa Bueno Toni Garrido que canten echar casada el tren eso sí que lo veo Bonner chóped

Voz 1826 43:35 cuesta arriba como la voz grave

Voz 36 43:37 es grave no pueden hacer tontas doce del consorcio las voces altas y las bajas habiendo tienes que buscar otro

Voz 1826 43:43 más bajita porque están juntos no no no no me cuadra

Voz 36 43:47 pero bueno es verdad Ángels Barceló fumando espero enumeró cuatro hijos Soy minero Le veo perfectamente SER Deportivos además pues ahí está por detrás Pacojó yo creo que le va bien esta también vamos yo quedan no no ganar fijó duro Aramón esto estaba en el despacho de Rodríguez pide Gavela sí sí puedo tú tú se lo comentaba tú tienes el pasillo

Voz 31 44:14 mientras tanto para hacer tiempo para hasta la próxima Navidad se puede ir al cine algo bueno tengo una noticia buena de una mala si hoy han dicho que el cine español recaudó el año pasado un dos por ciento menos que en dos mil dieciséis

Voz 1826 44:27 los es la mala

Voz 36 44:30 bueno como si no

Voz 31 44:31 que Borja de Benito portavoz de la Federación de Cines de España dice que este año irá mejor

Voz 20 44:38 menos sostener en España bueno realmente

Voz 37 44:41 si es su de un año de transición no quiere decir que vayamos menos al cine en España de hecho y fíjate que llamamos un periodo de tres años subiendo de forma consecutiva desde el año dos mil catorce al dos mil dieciséis El año pasado se mantuvo la asistencia y este año bueno pues ha caído un dos por ciento para nosotros dos mil dieciocho en un año de transición hacia lo que tiene que ser un buen admitió que diecinueve pero la verdad es que podamos decir tranquilamente que a día de hoy va más espectadores que hace cinco años al cine

Voz 0159 45:07 sí un año de transición con mi primer año de carrera en suspendió ocho de nueve asignaturas cada cada persona

Voz 38 45:13 qué estilo has tratas Periodismo periodismo claro hay periodismo se puede sí se puede estudiar nueve asignaturas si se pueden suspender ocho de nueve sí

Voz 0159 45:21 así pero en septiembre te jazz saqué cinco porque si no me echaban de la carrera fue una esa transición que todo el mundo tiene que pasar igual que el cine español

Voz 1826 45:29 sería en Estados Unidos son una universidad española

Voz 0159 45:31 es la misma que Letizia Ortiz y Amenábar lustre

Voz 1826 45:35 cada día me sorprende es bueno

Voz 0159 45:38 el cine cuál es la última Pelli caso dice Roberto tuvo que España no sido española Roma Roma Roma Roma Alfonso Cuarón yo Spiderman supongo parecida en un nuevo universo además me encanta recomiendo tie

Voz 1826 45:53 no es peliculón tienen arañas radial

Voz 0159 45:55 te ibas universos paralelos y familias disfuncionales vamos éxito así es dele del entretenimiento bueno nosotros vamos mucho al régimen de quién ha bajado la recaudación te preguntarán esparciendo quién ha sido quién ha sido quién ha sido ese mustio Aimar Bretos le ha descubierto

Voz 20 46:13 qué es lo último que habéis visto lo que más nos ha gustado el último que habéis visto Palomera

Voz 39 46:19 lo que más me ha gustado de lo último que he visto yo voy a decir no voy a decir el no me pero pero he visto la de

Voz 1826 46:27 GM y me encantó Enrich visto Roma era otro pero me parece una película extraordinaria Calleja campeones campeones de hace un ratito y esto es lo que más me ha gustado pero

Voz 38 46:46 no pasa nada si has visto Roma que seguramente lo has visto en caso yo visto campeones que probablemente también se han sido la última es porque lo has visto en Caldas porque está muy bien entonces eso pasa ya no

Voz 0159 46:56 no no no se puede eso que hay que ir al cine era pantalla grande esto muy en serio les voy a mandar toda la ira de Boyero caerá sobre ellos

Voz 36 47:20 también hay graves y agudos de Farah sí

Voz 1 47:47 esto es muy bonito apuntada para el radio pasión de de esta vida

Voz 31 47:51 bueno bueno niños y niñas primero los Reyes Magos ya están aquí queda un día para todo

Voz 1826 47:57 la vuelta no están tan ahí ahí cuántos Algaida

Voz 31 48:00 salir a la calle hoy un poquito tarde igual ya en sí sí bueno pues así que ya

Voz 0159 48:05 hay que enviar las cartas porque mañana es jornada

Voz 31 48:08 de reflexión no se puede recomendar nada ya que si no hay no hay lugar todavía para enviarlo mañana a última hora a última hora bueno sí sí pega servicio exprés surge tienes pajes a disposición permitirse celos tú que vas a pedir fue intuyo que nace otra no no he pedido a Saviola

Voz 1826 48:27 por eso de ahí de ahí mi agobio

Voz 31 48:29 es un curso de canto incursión descanso entonces Andreas no toma en serio

Voz 41 48:34 no no no no yo lo que me pongo a ello ya verás ya verás de aquí al veinticuatro de diciembre lo que canto

Voz 31 48:40 adiós Rafael jubila te ya aquí llegamos nosotros tan

Voz 1826 48:44 nuestra gran noche mientras tanto

Voz 31 48:46 los Reyes Magos he estado en el recreo La Forte que saberlo lo que no quiere que le traigan los Reyes un regalo mierda no hay derecho a que te regalen

Voz 33 48:55 por ejemplo discos vírgenes discos vírgenes como hoy es una chica pobrecita mía me escribió por Instagram para decirme pues Jesús regalo más mierda él habían sido un los discos vírgenes y mira yo respeto hombre hasta ahí podía arreglar no le han regalado eso

Voz 1826 49:09 oye no no te han hecho un regalo así un pelín poco acertado pues mira fíjate

Voz 33 49:15 me me regalaron así ya te lo juro puro mira cabe comunión no sé quién fue la iluminada que dijo ha pues la silla del escritorios la regalo yo

Voz 0159 49:25 cita con recita Dizzy todavía fue la RAE bueno yo hecho una carta o Rey Mago Yeah la entregado la enviarme si quieres te la Leo parada es compartida eh nos sí me hace mucha ilusión derecho música

Voz 1826 49:37 música de carta de Reyes que tenemos un ordenador en la radio que le volvemos

Voz 42 49:42 cuarta carta dice carta de que que sí

Voz 1826 49:45 el descarta de

Voz 43 49:47 quién Reyes Magos borre Reyes Magos tonto le dices ya entonces cuando te pone esta música pero no hay más rápida a la hora de escribir ya esta música te va bien no

Voz 31 49:57 si te imaginas carta a gente atributo

Voz 20 49:59 haré una

Voz 1826 50:01 el Reyes Magos medidas de Queridos Reyes Magos este año ha sido muy buena

Voz 44 50:07 así no bueno eso es quiero lo mismo que han pedido los extremeños un tren eléctrico para mis compañeras y compañeros de la Ventana quiero que les traigáis lo que más desean es decir que todos los días en beige común

Voz 20 50:21 la redacción de sí como

Voz 31 50:24 el roscón de hoy pero puede hacerse la Tossa va de comamos todos

Voz 20 50:28 ahora ante Antena3 ha estado muy bien el roscón de Reyes que

Voz 25 50:33 los datos para para Pilar de Francisco de Sales

Voz 1826 50:36 también los tarea pedirá es que desaparezca la pobreza el hambre en el mundo y los falsos autónomos un poco lo eh hombre pero es que eso si fueras Miss Universo cuando tenga haré nada te ponen ahí la cinta sí pero sí mucha otra gente pero vamos que si algo vital con lo del tren eléctrico me vale está bien sinceramente vuestra

Voz 45 50:55 Vila pues data

Voz 31 50:57 al entrar por el balcón veis una bandera republicana está ahí porque los colores quedan con mis macetas vale que yo como vosotros

Voz 36 51:17 ahora yo me he dicho en Radio pasión lo intento cantar toda esta voz por ya ya ya ensayar en la ducha mientras se anima Ávila

Voz 31 51:50 lo Michael Jackson

Voz 8 51:56 bueno

Voz 31 51:57 el que sí yo creo que puede puede cantar muy guay es ante Albert Le podremos inventar mitad sobre todo porque me encanta la fiestas a este chico

Voz 1826 52:06 se a eso sabes tú de música que aunque Albert puede captar muy guay los técnicos si es buena es sí

Voz 31 52:12 P2 sostenido y bemol pues es cantar muy guay son del verdugo es un colaborador que cada semana va al cine y ha ido a ver Aqua mando una peli sobre un superhéroe acuático el título no miente la crítica se ha rendido a los pies de esta película pero pidiendo clemencia

Voz 47 52:30 no leíste seguramente lo que dice Luis Martínez en el diario El Mundo sobretodo en el párrafo donde escribe leo textualmente dice un sumidero de despropósitos por este es genial por momentos recuerda Thor y a ratos

Voz 1826 52:41 cateto a babor

Voz 47 52:44 dos horas y media literalmente sumergidas en una pecera gigante donde salvo el sentido común todo flota vale dice Wesley Morris Morris en el New York Times son dos años y medio perdón dos horas y media de fondos de pantalla Oceanic ID cabelleras que no paran deambular para que sepamos que todo transcurre bajo el agua

Voz 1826 53:03 qué malo y me divierte me impresiona

Voz 47 53:05 solamente aburre

Voz 0159 53:07 aquí la fruta descartada verde de ser roscón llamado cartelera

Voz 1826 53:12 sí exactamente muy buen símil Francisco Sánchez

Voz 0159 53:16 es como si llevara unas gafas 3D es también una realidad paralela donde eso un peliculón esas críticas

Voz 48 53:24 eh eso criaturas abisales Dinosaurios pulpos tocando el tambor colores chillones volvió a favor de la película de colores chillones deberá todo chilla muchísimo todos como un cuadro de es que en los chinos de que brilló la primera entrevista una tele leer qué dijiste Madre del Amor Hermoso hay que verla con gafas de sol peor es como un videojuego que que ha salido mal y hay que devolver a la tienda

Voz 1826 53:47 animales luchando tan hay tantos animales que ríete tú de esta es una película mala pero como infecta minada absurda pero trepidante acepto interesante absurda pero trepidante ha dicho sandía Álvaro

Voz 0159 54:01 claro como esa cola en la frutería en la que la gente se da codazos cuando todos tienen un ticket con su turno

Voz 49 54:27 nada de quién

Voz 1826 54:41 y tú que tienes de todo un poco por ahí tendrás una recomendación también tiene

Voz 31 54:44 claro claro señor Chateau youtuber ya sabes señor seto que tiene esa distinción ilustró y apellido de cena de gasolinera él nos pone deberes para este dos mil diez

Voz 50 54:56 a ver dejan de opiniones por facebook por Twitter y a crear Memphis que falta

Voz 1826 55:01 nunca hay suficientes escaños como los deberes

Voz 50 55:05 de los miren más gracioso del mundo porque quiero reírme las de de no quiero amargarle quiero hoja menos opinar venga un beso a todo el mundo

Voz 0159 55:14 qué bonito más caja inmenso pinar

Voz 1826 55:17 los opinar pero claro si podemos opinar para que

Voz 0867 55:19 pensar también reflexión

Voz 20 55:22 claro será en gastan menos calor

Voz 0159 55:24 días también otra bonita reflexión en este caso sobre a Navidad nos la ha dejado Gonzalo madre

Voz 1826 55:31 yo es que tienden a pensar que