La Ventana (04/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

las cuatro las tres en Canarias el Partido Popular y Ciudadanos han pactado reducir el número de consejerías de la Junta de Andalucía según explican ambas formaciones en los cuenta ahora Oscar García

Voz 1645 00:14 eran las intenciones tanto de Moreno Bonilla como de Juan Marín reducir las trece consejerías que tiene ahora el Gobierno en funciones de Andalucía es lo que han acordado la idea es dejarlas en unas diez junto con la presidencia que ostentaría el primero y la vicepresidencia que tendría el segundo lo que quieren es tener un principio de acuerdo sobre el número concreto de consejerías y las materias qué harían la semana que viene justo cuando la presidenta del Parlamento andaluz va a comenzar la ronda de consultas para poder convocar un posible pleno de investidura la siguiente semana ya hablamos como máximo del dieciséis de enero que es la fecha tope también PP y Ciudadanos tendrán que negociar quiénes serán los futuros consejeros habrá político sí pero también independientes según las propuestas iniciales con las que trabajan los equipos de negociación

Voz 1071 00:56 el PP que no da ningún valor al barómetro que ha publicado el CIS hoy según el cual el PSOE baja aunque ganaría las generales mantendría la distancia con el Partido Popular podemos es el grupo que más caería en este sondeo estas olas valoraciones que ha hecho el presidente del PP que Pablo Casado y Rafael Simancas hoy en nombre del PSOE

Voz 2 01:11 no ya la gente se lo toma risa no ya cuando salen Fis es casi como ver a José Mota en después de las campanadas no pero pero no deja de sorprendernos no el ataque déficit y del Gobierno este fin de Tezanos Premio Nobel de Estadística hoy nos viene con que el señor Sánchez Amos un líder interplanetario yo creo que va a ir en la misión china para la cara oculta de la Luna no

Voz 1777 01:35 satisfacción porque los ciudadanos y las ciudadanas de este país valoran muy positivamente el trabajo del Gobierno socialista estas encuestas son las más legítimas las más creíbles que se hacen aquí no hay cocina aquí no hay trampa ni cartón

Voz 1071 01:50 hacienda ha devuelto nueve mil trescientos millones de euros en la campaña de la renta había más declaraciones que salían a devolver de las que salían navega

Voz 0605 01:57 ingresar esos nueve mil trescientos millones Se han devuelto a trece millones y medio de contribuya antes lo que supone casi el noventa y siete por ciento de la devolución de la renta de dos mil diecisiete según datos del Ministerio de Hacienda con las declaraciones a ingresar prevén recaudar diez mil millones de euros un trece por ciento más que en la campaña previa mientras que devolverán prácticamente lo mismo otros diez mil millones de euros un cero coma dos por ciento más aunque el número de declaraciones a devolver son superiores se han presentado cerca de veinte millones de declaraciones doscientas sesenta mil más hice alcanzado así la mayor cifra de la serie

Voz 1071 02:33 una de las acusaciones populares de la causa de Bankia podrá seguir en ella después de recurrir a un proceso para recaudar fondos la Confederación Intersindical de crédito ha llegado a un acuerdo con un despacho de abogados para seguir denunciar según su portavoz el papel que jugó el Banco de España

Voz 3 02:46 nuestro principal objetivo que al al permanecer en esta causa es visibilizar la ineficacia Hay y la complicidad de del regulador en este caso el Banco de España y la CNMV que que realmente son son los principales copado decretado esto ocurriera cuatro y tres trece y tres en Canarias

Voz 4 03:11 en febrero comenzarán las obras en la nueva plaza de España de la capital que estará finalizada en dos mil veinte con un presupuesto de más de sesenta y un millones el trabajo transformará la imagen de este céntrico enclave será más verde con más espacio para el peatón y conectará la plaza a través un corredor con lugares cercanos como los Jardines de Sabatini o el Parque del Oeste te también se alargará el túnel de Bailén hasta Ferraz ampliará las aceras en la Cuesta de San Vicente más asuntos PP Ciudadanos se refieren al pacto en Andalucía ya las exigencias de Vox se equipara la violencia a las mujeres con la violencia a los hombres sobre las condiciones del partido de extrema derecha el presidente Ángel Garrido dice que su formación no va a cambiar de posición en este asunto y en Ciudadanos Begoña Villacís asegura que su partido no pondrá en juego la lucha contra esa lacra

Voz 0177 03:55 lo que algunos partidos les falta experiencia y seguramente queriendo hacer planteamientos pueden tener algún fondo razonable un aspecto muy parcial pues los presa francamente mal pero la puesta al Partido Popular es inequívoca llegó nuestro no vamos a cambiar nuestra posición porque otros partidos tengan una distinta en esta materia

Voz 5 04:09 Ciudadanos apoya el documento que hemos firmado con todos los puntos que hemos firmado incluido aquello de a quién punto que es conducentes a reforzar la lucha contra la violencia que eso es lo que hemos pactado eso es lo que están del documento

Voz 4 04:23 en dos mil dieciocho se han matriculado en Madrid más de diez mil coches eléctricos más del doble que en dos mil diecisiete veinte veces más que en dos mil trece son datos el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid que el año pasado lo matriculó en total un ocho por ciento más de vehículos los coches con gasolina superaron en un dos por ciento a los de diesel en cuanto al tiempo frío y Sol sigue activo el nivel uno de alerta por frío en toda la región a esta hora tenemos trece grados en el centro de la capital

es todo por el momento la información sigue a partir de ahora en La Ventana con Roberto Sánchez siempre actualizada en Cadena Ser punto com

las cuatro de la tarde y seis minutos las tres y seis en Canarias saludos señoras señores qué tal cómo están muy buenas tardes abrimos aquí esta Ventana de Viernes cuatro de enero ventana tanto atípica porque entre las cinco y media y las siete vamos a tener oportunidad de volver a escuchar el cuento de Navidad el cuento de Navidad de este año que ya saben que es una versión de Mujercitas una versión reescrito adaptada por María Dueñas esta tarde en la primera hora hemos invitado a todos el café eso es habitual cada viernes a Rafa Vila Sanjuán Rafa qué tal buenas tardes buenas tardes Roberto cómo estás ya recuperado porque habían dicho que pasarte una transición entre el dos mil dieciocho y dos mil diecinueve que no fue la deseada

Voz 1781 06:37 o sea como no había tenido en tiempo y estado tres días en cama practicamente nueve totalmente en Camas deciden Ny ni fin de año Ny primero de año Bono pues pues reposando porque es que no sé es una debilidad tremenda inunda gripe pues que me dolía todo

Voz 1826 06:54 de la gripe no se libra ni el director de análisis y desarrollo global del Instituto de Salud Global de Barcelona Mi en Nochevieja tampoco ojalá tuviéramos la fórmula

Voz 1781 07:02 para eso no hay no hay fíjate las gripes de esas enfermedades para las que no hay cura lo único que hay son paliativos como suele decirse aquello bueno pues que que tengas menos mucosidad que tengas menos por la cabeza que te duela menos los huesos pero pero no hay no hay no se ha descubierto una una medicina que es la gripe no hay que vivir mira tengo gripe ya estoy curado no pues pues no no está dentro de esas enfermedades todavía si es que

Voz 1826 07:24 mucho de manera preventiva la vacuna pero que tampoco nos asegura al buenos en lo que la podamos evitar porque no hará que estabas hablando tú estás describiendo la gripe al menos de la que recuerda en mucho tiempo de de la más dura de la que más te ha azotado y te ha dejado Valdano en la cama yo creo recordar que fue una que precisamente tuvo que ver con haberme vacunado sin saber porque eso es imposible detectarlo que ya estaba incubando el el virus fue una gripe de dos semanas horroroso

Voz 1781 07:53 bueno porque como te además a vacunar te pues te mete en la propia lógicamente pero sí hay sobre todo para los que no estén escuchando oí

Voz 1826 08:01 más seriamente no que a partir de cierta edad

Voz 1781 08:03 es absolutamente aconsejable porque la gripe no es una enfermedad de broma es una uno es decir la gente se pisaba pero bueno pues si lo hace un tiempo afortunadamente hace ya algún tiempo que ya no mata pero pero pero es una enfermedad que mata

Voz 1826 08:18 mucho cuando fue bautizada como la gripe española porque ese fue el origen de siglos pues desde luego fue devastadora y cristal con gran población europea a mí lo único como he dejado sin las uvas por lo menos las españolas no

Voz 1781 08:31 porque me me quedé absolutamente frío

Voz 1826 08:34 qué hiciste te las tomas este a la mañana siguiente

Voz 1781 08:37 no cuando vino vino divo vino mi mujer y celebramos el el fin de año como si estuviéramos en la isla de Pascua no es ahí nos tomamos las uvas por la mañana la posibilidad

Voz 1826 08:48 pero eso de ajustarse al huso horario que a uno le le convenga hombre estás en Barcelona no te veo pero desde luego te escucho ya prácticamente recuperado recuperado informa para este último fin de semana ya de fastos navideños que acaba concluye desde luego tiene su cenit con el día de Reyes el domingo te has portado bien no de en casa sois más de Reyes ahí en Cataluña en Barcelona al caga tío de Papa Noel se reparte equitativamente o como

Voz 1781 09:14 se en casa somos de reyes de Reyes es decir siempre hemos ido de Reyes y seguimos siendo de Reyes a pesar de que ya nuestros hijos son mayores de los Reyes siguen viniendo a casa de los reyes son la fecha en la que viene luego a casa de mi de mi suegra casa a mi madre todo eso ya vienen Papá Noeles creativos en fin Toxo otra serie de cosas hoy

Voz 1826 09:35 son magos ya sabemos que a esa magia poesía se le atribuyen esas capacidades desde luego que tienen de del donde la ubicuidad it de muchos otros poderes que en ocasiones nos hemos preguntado cómo lo pueden

Voz 1781 09:49 hace hoy en exclusiva

Voz 1826 09:52 te voy a presentar a una persona una persona muy próxima ah no quiere desvelar su identidad le vamos a llamar Gabriel Cruz pero es una persona muy próxima a los Reyes Magos de Oriente y que cualquier duda que tengas ahora mismo que haya pasado por la cabeza en cualquier momento de tu vida sobre cómo funciona exactamente la comitiva de los Reyes Magos como gestión el trabajo durante el año como lo hace para repartir todos los regalos como bueno no quiero lanzar más preguntas al aire porque todas las que tengamos Se las podemos plantear directamente a Gabriel Cruz que ha abierto la página web los Reyes Magos existen punto com Gabriel qué tal muy buenas tardes

Voz 6 10:29 buenas tardes que Rafa se quede tranquilo que es

Voz 7 10:32 sabiendo que vienen los reyes esta noche

Voz 6 10:35 el sábado no se preocupe que el teatro

Voz 1826 10:37 entonces funciones mágicas para para tienen poderes para eso pues

Voz 1781 10:42 por me va a venir muy bien porque aunque me ha desaparecido efectivamente me sigue dando aquellos aquello que todavía siempre queda al final

Voz 1826 10:49 la ilusión cura mucho eso eso desde luego tiene efectos balsámicos y milagrosos oye Gabriel tú que estarás haciendo mañana por la noche porque tú vas a ir con ellos en la comitiva o cómo trabaja

Voz 6 11:01 no no no vamos que sí que es cierto que estoy muy cercano sea yo soy el periodista de investigación irá lo que sí que es cierto que tengo fue entre los parajes etc y que me ha permitido arrojar un poco de luz sobre cómo funcionan los Reyes Magos y dar respuesta pues a algún niño que despistado yo no está bajo la mirada de su padre se mete en Google empieza pero hacer preguntas sobre los Reyes Magos

Voz 1826 11:26 bueno ya sabemos eso ya sabemos eso de los de las fe News verdad como ha proliferado últimamente allí se puede encontrar cualquier barbaridad por lo tanto cualquiera que esté o que crea que puede estar desorientado los Magos existen punto com ahí está la información totalmente contrastada de este periodista de investigación que es Gabriel Cruz que ha abierto la página web con con esa finalidad oye tú has llegado

Voz 1071 11:48 el trabajo de investigación ha llegado a estar muy cerca de ellos Gabriel

Voz 6 11:52 realmente cerca tan que no no no llegado está así que pues eso con fuentes más o menos próxima pero sí que he podido averiguar mucha información que hasta ahora pues tenemos que decirlo periodista de vamos a entonar el mea culpa que como quemó un poco largo campo mucho en los temas políticos de este tipo de cosas pero los reyes magos nos habíamos quedado todavía en el tema de los camellos Si ya las cosas han cambiado

Voz 1826 12:17 pues yo creo que has hecho muy bien hacer ese ejercicio de autocrítica sobre todo en un día como hoy ante un fin de semana como como este en el que de lo que más vamos a hablar y lo que más nos importa precisamente es eso la llegada de de los Reyes Magos oye que es lo que de lo que has indagado entre lo que has averiguado en tu trabajo de investigación que es lo que crees que podría ser lo más sorprendente el gran título

Voz 8 12:39 claro

Voz 6 12:40 mira eh para mí hay tres cosas es el don de la ubicuidad es que se lo dicen todos como pueden entrar en las casas y luego sus fuentes de ingresos como pueden tener tanto dinero para para tantas cosas

Voz 1826 12:52 que has podido dar respuesta a esas dos grandes preguntas Gabriel

Voz 6 12:56 el don de la ubicuidad ese diciendo cómo pueden estar en tantos sitios a la vez eso me costó mucho porque precisamente esto es como los magos eh no pueden revelar los secretos porque sino pierde el efecto yo me he quedado varias cabalgatas haciendo Tron Chas como dicen los policías haciendo vigilancias después

Voz 1826 13:15 pero al final lo que

Voz 6 13:17 lo que he descubierto es que tenemos que tener en cuenta que la cabalgata es común desfile de gala un desfile solemne pero ni mucho menos ni mucho menos está ahí todo el gran operativo los de suponen el reparto de los regalos y qué pasa con los Reyes Magos diciendo pero cómo es posible que estén aquí que estén allí

Voz 1826 13:32 o sea que la cabalgata perdona Gabriel sería como el Día de las Fuerzas Armadas sí

Voz 6 13:36 eso es justo sale una muestra

Voz 1826 13:38 citó claro no van a salir

Voz 6 13:41 que no van a meter ahí un buque en en en medio de la Castellana donde se celebra el desfile y entonces pues los Reyes Magos digamos que tiene un infraestructura logística ahora que se habla tanto de Amazon mitad perdona el prime serán

Voz 1826 13:54 hombre aunque tienen tos

Voz 6 13:56 los de de experiencia y es cierto que entonces Amazon seis

Voz 1826 14:00 pero en esa estrategia logística de los Reyes Magos para para desarrollar un elogio internacional

Voz 6 14:05 hay hay un montón de cosas que están inspiradas en los Reyes Magos por ejemplo desde lo de cuando nos preguntamos cómo es posible que entren en las casas y tal tenemos que preguntarnos sobre las llaves maestras del nuevo sistema de seguridad que hay en las maletas de los aeropuertos norteamericanos el pese a que se abre con una sola llave que tiene el equipo de seguridad abre todas las todas las maletas pues eso te da pistas de la tecnología que desarrollado los lo los Reyes Magos de su blog así que tienen que tienen extendida por todo el mundo y creo tenemos que pensar en los Reyes Magos no solamente como los que vemos en la cabalgata sino como es sardinas tía que ha ido creciendo a lo largo de los siglos al igual que crece pues una monarquía o una dinastía en un país europeo pero ellos lo que pasa que conservan el mismo nombre tienen el mismo aspecto porque si es cierto que tiene una cúpula una cúspide en esa organización piramidal que es cómo se organiza por tanto si algún niño ve pues el típico Rey Mago en un centro comercial que no le con vez vital uno tiene que pensar que es lo mismo es familiar cercano a la verdadera cúspide que son Sus Majestades los Reyes Magos

Voz 1826 15:11 me representantes un representante Rafa tuvo imagino que tienes alberga muchas dudas estaba

Voz 9 15:17 me pero tengo tengo una bueno tengo un par que

Voz 1781 15:21 qué segurísimo y él me puede ayudar la primera es yo me acuerdo pues hace como diez años algo así no que tenía que venir los Reyes Magos pues ya son ocho jugó al Barça teníamos un problema porque mi hijo pequeño entonces me decía bueno vamos a ver pero lo que no puede ser es que nos vayamos a dormir sino juego todavía el Barça entonces bueno

Voz 1826 15:40 los anoche porque además un partido de Liga que jugaba el Salamanca Barça

Voz 1781 15:44 sí sí sí sí sí porque recuerdo que estamos en el Camp Nou

Voz 1826 15:46 eso es en Radio Barcelona

Voz 1781 15:49 no especial del Ruiz los ríos llegando al fútbol

Voz 1826 15:52 Carrusel loco IN entonces me intentó convencer yo desde entonces me he quedado con eso como perra pero quizás no lo sea ahora tiene tendrá que decide él me dijo Tú tranquilo porque no van a empezar nunca el ático donde iban los otros vale o sea que yo era el fútbol es que cuando acabe el fútbol me acuesto que entonces ya empezarán por el primero eso es así o no

Voz 6 16:10 el digamos que la logística tiene tiene tiene algo de sentido lo que decía tu padre pero tenemos que entender

Voz 1826 16:16 mi hijo mira mira a su hijo pero bueno para mí de jovencísimo Rafa

Voz 6 16:23 eh hay que pensar como una logística inversa es decir hechos no imperan cuando tú que cuando ven que hay luces que despierta a diferencia de el repartidor

Voz 1826 16:34 digamos que no entra en los pajes

Voz 6 16:35 que generalmente son los pajes hay veces cuando la Familia Real los Reyes Magos de Oriente entrar en persona porque le gusta meterse en faena pero los pajes hasta que no están las luces apagadas no entra yo he estado patrullando por la Policía Nacional precisamente para ver

Voz 1826 16:52 oye no no había habido alguna vez que tú que has estado cerca entonces de la policía algún conflicto porque claro no sea está claro maneja información la policía o incluso las empresas privadas de seguridad para saber que son los Reyes los que están entrando en ese momento los que están allanando nuestra morada

Voz 6 17:10 efectivamente he van perfectamente identificados no hay género de dudas está actualmente programado tienen su cuadra ante acciones en qué barrio actúa no sea que en eso que yo conozco que me hayan informado nunca ha habido ningún tipo de de de

Voz 1826 17:24 es increíble oye cómo consiguen la información esto es más que ya me lo decías antes que tiene que ver con las redes estas de que dejan al CSIT de lo que era el CSIC en un juego de niños pero como pueden conseguir la información para saber los niños que se han portado bien al regular

Voz 6 17:41 claro antes antes claro eran las habladurías de Wii como esta de alijo de de la pe pero que ahora con las nuevas tecnologías la verdad que los Reyes Magos la infraestructura de las redes sociales realmente ahora está todo o en la web precisamente para y ellos aprovechan también esa esa información

Voz 1826 18:04 también fluye libremente pero la carta vale porque yo siempre he visto las cartas que todo el mundo dice

Voz 9 18:09 portado muy bien dice bueno bueno bueno vamos a ver

Voz 6 18:12 mira en lo que sí me han dicho en lo que le él y te puedo decir que hay dos cosas que les sigue gustando al a los Reyes Magos que es la carta postal el el sobre el sello el matasellos el reposo con el que tuvo hace esos adornos que tú puede ser una carta ese cariño esa libertad esa ilusión que tú pones un papel eso lo valoran mucho tengo una cosa es que les molesta muchísimo a los Reyes Magos que además de muy arriba en la cúspide que muchas veces los adultos estamos empeñados en que mar las etapas de un niño en que parece que tienen que crecían muy deprisa Ikea seamos ir como eh acabar con con las sí por eso pues bueno pues la verdad que me pusieron las cosas muy difíciles para crear la página ésta de los Reyes Magos existen junto con el único propósito vaya por delante eso es una página que montado yo he colaborado con la información que he podido conseguir no tiene ningún tipo de publicidad no hay nada detrás

Voz 1826 19:15 si no quieres que haya publicidad eso hace eso la advertencia no quieres que haya publicidad para que eso sea una página limpia es periodismo de investigación puro y duro y ahí cualquier duda que ahora están surgiendo aquí las que nos van saliendo eh sobre él vino a Rafa a mí pero habrá mil millones de dudas que cualquiera de ellas se puede ir ahí a esa página web a a resolverla porque por ejemplo oye me decías valora mucho el poso de escribir a mano la carta a la carta de correo postal tradicional de toda la vida pero para quien no lo haya hecho a así acepta Mail también no

Voz 6 19:48 sí sí vale si no por supuesto osea formalmente formalmente el escrito cuando le diera etcétera en eso no además queda registrado no tiene no hay ningún problema pero el la carta es como cuando nosotros escribían escribimos cartas algún amigo alguna amiga él desea recibir la carta pues eso también es encanta recibir esa carta a esa liturgia que tiene

Voz 1826 20:12 si el papel el sello

Voz 6 20:15 correo pues pues les encanta enamora enamoras

Voz 1826 20:17 pero oye una una pregunta que me envía los amigos de de Sálvame de Telecinco que dicen que que si entre ellos que si hay cierta rivalidad que han oído algo que entre Gaspar Melchor y Baltasar que a veces de Piqué

Voz 6 20:30 a ver si todos pues a los sones tenemos que pensar esto dos son megaestrellas decía

Voz 1826 20:37 por eso por eso eso es muy difícil gestionar un vestuario así imagínate lo intrigante en el vestuario del Madrid o del Barça debe ser complicada

Voz 6 20:46 de puertas afuera pues eso yo me figuro que dentro de un tiempo podrá podré llegar pues eso a esas rencillas saber cuál es el más simpático es ya sabes que todos en el fondo todos tenemos nuestro luego Jay ellos pues pues también el lo tiene lo que pasa que sí que es cierto que de puertas afuera o yo por lo que he podido indagar si que bueno esa realidad como que intentan limar la de puertas a ahora hay veces que se pelean quién va primero cabalgata quién va a quién es

Voz 1826 21:11 pero no llega a mayores no ha trascendido nada sobre sobrepeso

Voz 6 21:15 que por cierto precisamente en esto se lucha por voz por lo que me decía precio justamente una de las miles de cartas y no exagero de los mensajes que me llegan por correo electro

Voz 1826 21:27 en visto algunos de los que hay en la web ahí sí que que te dicen Gabriel

Voz 6 21:31 pues por ejemplo no hay me decía Carmen pues el de eso que que gracias por la voz porque un mundo sin ilusión es un mundo sin esperanza y entonces los Reyes Magos pues por eso porque he insiste que no quememos las etapas de los niños que los niños no pueden era adultos es tan tan pronto que dejamos que tengan esa ilusión ir en Asia ese objetivo es por lo que aquí pues bueno pues

Voz 1826 21:54 eso su rivalidad como que la gente

Voz 6 21:57 afuera claro bueno pues tiempo al tiempo los reyes

Voz 1826 21:59 no existen punto com es la página fruto del trabajo de investigación periodística de de Gabriel Cruz una persona muy pro ha estado muy muy cerca de la de la cúspide muy cerca de de ellos en esa página donde se pueden leer también mensajes como este creo de Julia de Barcelona de que dice la noche del cinco de enero me dice la dormía

Voz 7 22:19 no

Voz 1826 22:19 sobre las tres de la mañana escuche la conversación del Page con uno de sus Majestades que le llamaba la atención por retrasarse o esta otra de Sheila de Vitoria que dice estaba tan nerviosa que no me podía dormir de repente escuché cuchicheos y ahí estaba Baltasar con tres pajes ha sido lo más bonito de mi vida Gabriel un placer muchísimas gracias y enhorabuena por el tema

Voz 6 22:40 la continuidad en el eso ya seguir

Voz 1826 22:42 te has Gabriel bueno por cierto que este año hay muchas de esas cabalgatas muchas van a estar preparadas para ser las más inclusiva y accesibles para para todo el mundo entre ellas la de Madrid que sea hemos que ha puesto en marcha herramientas para para todos para que todos sin excepción puedan disfrutar de la magia del día de Reyes Paul Asensio compañera de Radio Madrid qué tal las tardes a ver que se incorpora este año

Voz 0605 23:06 para hacer la de este año la cabalgata de Reyes más inclusiva de la historia de Madrid el Ayuntamiento ha preparado para personas con discapacidad visual audio descripción sus títulos a tiempo real de tu

Voz 1781 23:14 todo lo que ocurra para aquellos que tengan discapacidad

Voz 0605 23:17 te iba una cartera real interpretará en lengua de signos también habrá equipos de bucle magnético mochila fibra toreas para escuchar la música a través del tacto van a San José responsable accesibilidad una vez que empieza la música podéis tocar

Voz 10 23:30 y es darse sonando la vivirán

Voz 0401 23:32 yo en la música

Voz 11 23:34 a través de la precarización entonces la persona con discapacidad se pone la mochila en el propio cuerpo y está notando todo lo que está ocurriendo musicalmente en la en la escena

Voz 0605 23:45 el Ayuntamiento cuenta con cien equipos como este que se entregarán en orden de llegada a todo aquel que lo solicite previa entrega de documento que acredite discapacidad y DNI además para personas con movilidad reducida se han reservado cuatrocientas plazas dentro del patio de butacas de Cibeles

Voz 1826 23:58 muchas gracias Paul Asensio desde Radio Madrid que te parece mi Rafa estamos avanzando poquito a poco pero estamos avanzando vamos

Voz 1781 24:05 parecía absolutamente necesarios es decir para empezar los Reyes Magos tienen un componente de emoción que no sólo da la vista en los otro lado leído sino que es la conjunción de todo ello pero lo que hay que hacer es accesible a todo el mundo porque es verdad que mucha a veces no nos damos cuenta de la cantidad de Barreda es que hice una vez la prueba en Barcelona de bueno pues desde que de coger una silla de ruedas Si y empezar a a sitios no te das cuenta de que a pesar Leszek ciudades las nuestras en donde más o menos se ha empezado a trabajar en ese sentido las Barreda son enormes imagínate pues para un día como estos no como una cabalgada en donde todo el mundo quiere participar quiere vivir quiere sentir esa emoción no me parece que que que estamos en el buen camino por lo menos no

Voz 13 24:55 la me

Voz 1826 25:06 pues mira precisamente hoy se celebra además se celebra por primera vez en la historia el Día Internacional del Braille de la lectoescritura para ciegos para invidentes se acordó así el pasado mes de diciembre y desde este año cada cuatro de enero va a ser el día un día para crear mayor conciencia sobre la importancia del del braille porque esta fecha bueno hay una razón y es que así se conmemora el nacimiento del creador de este sistema de este sistema que fue el francés Louis Braille esta decisión ya digo se tomó el pasado diecisiete de diciembre hay sólo un día antes acababa el campeonato mundial de surf adaptado se disputaron en California donde por primera vez participaba una española tiene veintiún años desde Oviedo no ha visto nunca al mar pero lo siente cada día porque ha hecho de además su forma de vida Carmen López qué tal buenas tardes

Voz 8 26:00 hola buena ola Carmen cómo estás

Voz 1826 26:05 oye tú llevas sólo unos meses en este deporte ya has participado en el Mundial de de SUR en el Mundial de sus adaptado como decíamos

Voz 8 26:14 cómo ha sido eso pues bueno que fue fue todo muy rápido el ocho veces a empezar a tres y que te diga oye pues ven al Mundial de insumos fue suene la verdad

Voz 1826 26:28 decíamos que tú no has visto nunca el mar porque lo tuyo es de nacimiento es congénito por eres tú

Voz 8 26:35 sí bueno fue un lado coma con éxito pero pero vaya que de nunca pensé que ser invidente una discapacidad hace los deportes hacer cualquier cosa

Voz 1826 26:49 lo sé porque además no es el primer deporte que practicas este del

Voz 8 26:53 no a Juanjo Mis era el último como mayas quiero probarlo todo

Voz 1826 26:57 sí que que que que más sabias hecho que deporte sabias practico claro claro

Voz 8 27:01 pues ya había hecho equitación natación patinaje artístico había aprobado la gimnasia rítmica que yo creo que fue lo más difícil que hice

Voz 1826 27:11 sí

Voz 8 27:13 no oye pues se parecía mucho al Surfing dije pues eh

Voz 14 27:19 sí

Voz 1826 27:20 y cómo se lleva a la práctica quiero decir tú tienes a alguien que te ayuda a un ayudante no sé si en este caso se llama también guía orienta

Voz 14 27:27 doctor ayudante como como practicas todo el Sur

Voz 8 27:31 bueno yo qué día voy a ayudarte lo llevamos como copla quiero

Voz 1826 27:35 cayeron muy bien

Voz 8 27:38 sí bueno él él me acompaña dentro del agua me dice pues oye mira te viene tres dos no sólo para selló la Reme y la pueda coger como tras sin discapacidad dentro de la ola porque yo ya no no de puedo ir si me habla cuando yo estoy en la ola él me Silva una vez si la ola es para la izquierda Hay dos veces y a la derecha y ya con que actúa el me dijo

Voz 1781 28:06 increíble no Carmen yo iba a la típica broma fácil de decir Carmen no ha visto el mar porque es de Oviedo y para que eso es la Gijón entonces la cosa estaba bien decir pero a mí lo que me interesaba en cambio fíjate me interesa muchísimo saber tú tienes una una memoria semi visual de lo que puede significar esa ola Catí te viene

Voz 14 28:26 me la pobreza contar que sientes

Voz 8 28:30 pues hay un cartel de la verdad mucha gente me dice esto acoger a las cosas ojos cerrados y es muy difícil digo yo para mí pues

Voz 1826 28:42 incluso para la mayoría de nosotros es difícil cogerle hasta con los ojos abiertos

Voz 6 28:47 claro

Voz 8 28:49 cualquier

Voz 1826 28:50 mira tú que crees que tienes una no sé una habilidad especial una sensibilidad especial porque imagino que ahí con el ruido del oleaje que tu compañero te diga tres dos uno que estéis absolutamente sincronizados que después desde ahí arriba ya cuando estás remontando sobre la ola que me gustaría saber si lo que te preguntaba Rafa ya sé que debe ser in dificilísimo explicar lo difícil Ximo describirlo pero tú tienes alguna sensación no sé más fuerte eh en el estómago en el sentido de el equilibro en la cabeza donde donde notas la ola

Voz 8 29:27 bueno pues yo simplemente me dejó llevar acusados Katerin lo vi cuando estoy en la ola no piensas nada más simplemente de me concentro en la ola ahí pienso aquí en la ola Hay iba a estar

Voz 1781 29:43 como sus otros sentidas por ejemplo Willis algo especial o les la sal del mar no no se tiene algún sentido que te permite decir en mito

Voz 9 29:52 la de esa ola ojo ojo cuesta más grande de lo que pensaba

Voz 8 29:56 pues bueno en Avilés no les las algo huele la contaminación

Voz 1826 29:59 no Naga

Voz 15 30:03 yo una calzada si no olió muy diferente California si es verdad California estaba aquí Oli allí en California

Voz 7 30:13 pues me sal sí

Voz 1826 30:16 oye tú crees que aquí huele más a industria no donde donde practicas habitualmente

Voz 8 30:25 ayer me más ya algún fabricante hemos llegado a el otro día olía mucho como apertura de asfalto es no

Voz 1826 30:35 allí vas todos los días todos los días que puedes a a entrenar sea la época del año pasado

Voz 8 30:41 sí sí de hecho de hecho fui ayer estaba fría fría fría nosotros

Voz 1826 30:46 es decir que fresquita no fresquita sólo está

Voz 8 30:48 este sábado poco más fría que el otro día del Estado

Voz 1826 30:52 la oye cuál es tu próximo objetivo porque veo aquí en el calendario que tenemos Juegos Paralímpicos en París en dos mil veinticuatro que por cierto lo subrayo porque van a ser los primeros que acojan el sur como deporte adaptado tienes ese objetivo ahí en el en el calendario previsto

Voz 8 31:10 hombre a muy a muy largo plazo sí pero realmente mi mi objetivo para este año que es lo que lo que me quedo acerca es presentarme al europeo que yo entonces bueno pues prepararnos este año porque hay datos de este año

Voz 1826 31:27 te dedicas profesionalmente al cien por cien a esto del del sur

Voz 8 31:31 bueno es lo que intentó viene en a sus preparan para empezar a la piscina también dentro de unos días India aparte pues estudio integración social

Voz 1826 31:46 el higo y como y como va la cosa bueno veo que tiempo hay suficiente que tú te gestiona muy bien que tienes suficiente para compaginarlo perfectamente cómo van los estudios Carmen

Voz 8 31:58 bueno bien en junio así que decir si yo te puedo verlo yo lo veo bien

Voz 1826 32:03 se espera que si Carmen López que ha sido un placer conocerte que tengas mucha suerte y que nos volvamos a escuchar después de conseguir el el próximo el más inmediato de los objetivos Carmen

Voz 15 32:15 esperemos que hacía muchas gracias aquí un beso

Voz 16 32:19 un beso chao

Voz 1781 33:16 apenas tres días

Voz 21 33:19 hacer de escuchar

Voz 22 33:23 te quedes inmóvil por desde el camino no congela es el júbilo quieras con descanso ahora ni nunca el mundo sólo un rincón tranquilo caer los párpados pesados juicios y labios no te duermas Insua pienses sin sangre no es sin tío pero

Voz 23 33:59 si pese a todo no puedes evitarlo y congela es el júbilo y quién esconde Scan hay te salvas ahora IT llena este Call My reservas del mundo sólo un rincón tranquilo ir dejas caer los párpados pesados como juicios ITS casi labios IT duermo sueño y te piensa sin sangre y te juzga sin tiempo y te quedas sin móvil al borde del camino y te salvas entonces

Voz 22 34:27 Nos te quedas conmigo no te salve es Mario Benedetti mil novecientos setenta y cuatro

la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 38:06 más veintidós nosotros para llegar a las cinco de la tarde las cuatro en Canarias y esta tarde en esta primera hora de la Ventana estamos compartiendo el café con Rafa Vila Sanjuán desde Barcelona recuperándose de un guiri Pazo monumental de de principios de año esperando ya el fin de semana de los Reyes llegan llega libros hay algo de literatura entre entre las peticiones de las cartas a los Reyes Magos en casa razona

Voz 1781 38:30 las a siempre exigir pero tiene que haber libros entre otras cosas porque el libro forma parte de de de nuestra vida de nuestra historia y sobretodo en mi caso es la mejor manera que tengo de viajar es decir durante muchos años estado oyendo por todos los países del mundo básicamente los que estaban en conflicto y ahora viajo mucho menos y en cambio me gusta mucho más recuperar todas las historias a partir de la lectura de lo que pasa algo bueno pues yo he pedido uno a ver si me si me cae que me han dicho que es una maravilla es una joyita se llama tren a Pakistán que es de cuando la India y Pakistán divide no periodo de la historia muy interesante y relativamente reciente como se sabe es lo que nos ha contado ante el periodista de investigación que que ha puesto en marcha esa web de los Reyes Magos existen punto com así que los reyes saben perfectamente qué es lo que has hecho cuáles son tus deseos y no no no no no no no no yo me he portado bien vale vale no sé lo qué sabrán ellos

Voz 1826 39:24 bueno entonces seguro que saben eso si tú te has portado bien eso es lo que saben sin lugar a dudas hoy empezamos hablando aquí cada lunes dedicamos una hora a los libros estuvimos hablando precisamente en una semana como esta de literatura infantil y juvenil íbamos a cerrarla también eh hablando sobre todo de un libro nos hemos quedado con una son muy particular ha ganado un premio ese premio Eisner que son algo así como los premios Oscar de los de los cómic estamos hablando de buenas noches Planeta del dibujante argentino ilustrador Ricardo Siri más conocido como Liniers lo ha publicado Imperio venta narra las aventuras de Planeta planetas un peluche que de noche cobra vida divide sus propias aventuras Liniers que nos escucha nos atiende desde Vermont en Estados Unidos Liniers qué tal buenas tardes como ésta estar muy bien a Robert encantados

Voz 7 40:13 en qué tal ya dos de poder saludarte

Voz 1826 40:16 oye qué haces en Vermont por cierto qué haces allí en Estados Unidos

Voz 7 40:19 si hace un par de años viviendo aquí me me invito uno Universidad hacer de este hacerse Lou durante un un año era tanta la movida con mis tres hijas con no alquilando autos y departamentos tanto movida que dije bueno que sea más que una vacación larga como una pequeña experiencia de vida así que estamos acá en medio de la nieve el frío reciban al Trump también era sobrevivir

Voz 1826 40:46 también también oye imagino que el entorno también debe servir como siempre como punto de inspiración me hablabas de de de tus hijas en ellas encuentras muchas historias Liniers

Voz 7 40:57 sí sí la verdad es que son uno trata al contrario de frenar un poco en la cantidad de historias que pongo en el papel de ellas porque ya bastantes claro ese es mi hijo cobro iba a tener que estar conviviendo con hay que versiones bellas en los libros pero a veces es inevitable a veces no puedo todo los que somos padres sabemos que una extracción tanta gente buscando el botón de pausa diciendo dicte no crezca más que ya te así que te vas así que mi manera de ponerles pausa

Voz 1826 41:29 ahí está ahí está oye la historia parte de una premisa esa premisa con la que tanto sea fabulador que todos también hemos soñado la que sucede que ocurre en tu habitación cuando se hace de noche esa idea la tenías tu desde que eras desde que guardan memoria de optimismo

Voz 7 41:44 sí tengo como recuerdo de la infancia algunos lo estime como bien guardada edita porque ya son muchos es un puente que trato de de de de que no se caiga no el puente de la infancia los recuerdos de dos medio básicos que tiene cada uno en un momento hice un libro este sobre por ejemplo me acuerdo que cuando mis padres apagaban la luz cuando me iba a dormir yo ascendía que el dicho desaparecía porque no lo veía más de esos pequeños recuerdos que tan como esclavas en algo tan verdadero uno no son los quiero de Hariri y ahora cuando uno tiene hijos de repente ves la pequeña obra de teatro representa ya no hay que hacer más memoria es simplemente mirarlo

Voz 1781 42:24 imagino que en muchas veces te es preguntar cómo no como todos los los escritores y en tu caso pues además ilustradores y diseñadores quién le tus libros los lemas los jóvenes porque es más fácil leer cuando hay imagen o los lemas los lo leemos más los mayores porque también nos gusta llegar a ese lenguaje en el que lo gráfico entrar al mismo tiempo que la que la escritura

Voz 7 42:50 de qué depende no el libro este planeta precisamente lo hice pensando en un lector infantil o su defecto en el padre que lo tiene que leer todas las noches y que al final terminó obviando me otra vez tengo que Garbín Molí veo aquí lo que tienen las libros infantiles en las lecturas repetía queda así que os pero este que le guste mucho los niños y los padres no me odien mucho oye es bueno

Voz 1826 43:17 no no perdona

Voz 14 43:19 sí sí vaca nudos batida

Voz 7 43:23 Irán no la la tira la hago pensando en en en hacerme reír a mí mismo

Voz 1826 43:29 oye no te te decía hay perdona que te habían interrumpido que este buenas noches Planeta es de mostrar más que de de leer el el padre al niño no porque el libro incluye pequeñas verdades muy significativas como cuando el ratón le dice a Planeta de tan grande para alguien tan pequeño y El muñeco responde cada uno grande o pequeño es un universo entero pero bueno que a pesar de eso hay poco diálogo pero lo que hay es en esta línea pero hay mucho hay mucho más dibujito los que que diálogo como lo leen eso los padres Liniers

Voz 7 44:02 claro bueno yo soy muy Velarde a mi niña hacen en la cama seguida tienen un máster si este Eli teatro infantil que escuchaba que estuvieron hablando en la semana el edil literatura infantil porque muchas veces se la subestima un poco

Voz 1826 44:16 ya mucho águila

Voz 7 44:18 es importante es que uno balear son los de adulto pero la literatura infantil en la base de la pirámide de libros que vamos a hacer Illa libros infantiles son como libros para grandes hay libros buenos se montó que es una porquería y uno piensa que es lo mismo darle un chico chiquito leer éste mi pequeño poni a cualquier tontería que esté dando vueltas por ahí no es así yo empecé leyendo Mafalda

Voz 1826 44:43 sí sí

Voz 7 44:45 año a cuestionar el mundo se hubiese aprendido a leer leyendo una estupidez que me diga hay puerta te bien y hace la cama de la autoayuda por ahí lo es mi trabajo es enseñarle a los niños nada de desde el trabajo de los para eso cuando León cuando lean mi libro no quiero que aprendan

Voz 1826 45:03 no yo yo te preguntaba yo te preguntaba cómo le enseñas que que le dices como manual de seguimiento para el padre para que ante un libro como buenas noches Planeta para que se lo olía a

Voz 7 45:15 tal lo que lo lo que digo es si el principio por ejemplo empieza mudo

Voz 1826 45:19 sí porque es un libro que lo leo

Voz 7 45:21 es el primer libro que le un niño entonces las primeras dos o tres página en las hice muda para para que no se asuste el todo

Voz 1826 45:29 tal canta apenas dándole

Voz 7 45:31 este y una vez que se activa el el muñequito ahí aparece un dialogo que son bastante simple porque eso porque también quiero que se éste se anime el chiquito a leer y como te decía antes quiero cuando un chico leo un libro mías que cuando lo termina quiere leer que quiera leer otro esa es mi mi único trabajo no es enseñarles este a lavarse los dientes de trabajo en los padres bastante contratar de enseñárselo a mis tres hijas

Voz 1781 45:58 sí esto que decías de Mafalda Aguirre

Voz 1826 46:00 gordo la escritora liguilla Guerreiro que habló decir como de un autodidacta que llegó sólo esto es textual recordando que te gustaba cómo ahora mismo tu destacados dibujar desde pequeño hilera a Mafalda tú tenías claro ya que te ibas a a convertir en un fenómeno del humor gráfico como te has convertido esto cómo llegó Liniers

Voz 7 46:20 no no tenía para nada claro hasta los yo empecé cuidando derecho claramente uno no no no apunta a ser abogados y piensa hoy a transformar un dibujante de historietas pero no pero también fue un una cosa que no pude detener no que que hubo un momento que el hecho de que voy a vivir y dónde voy a ganar plata desapareció lo único que podía hacer era dibujar historietas hizo sabía que no era tan bueno como Quino no era tan bueno como Calvin si no era tan bueno como los tipos que sólo miraba como el sol y entonces lo que decidiera que iba a llegar por cantidad no por calidad y entonces me puse a dibujar este desesperadamente y que yo pensaba que estadísticamente de K tanto una tira buena iba a salir fiel a la estadística dio

Voz 1781 47:13 de todas formas esa cantidad luego llega el lector ese también qué es lo que te está llegando ahora

Voz 1826 47:17 bueno hace tiempo

Voz 7 47:20 el cosas también trabajo más o menos honesta y después este los lectores aparecen no uno también crea su propio lectores UTE crean sus propios docentes según como hoteles hablan al público van a tener un público u otro no

Voz 1826 47:33 oye tu trabajo te ha permitido te te habíamos saludado con Andrés Calamaro de fondo íter estamos despidiendo por ahí está sonando ya Kevin Johansen así ilustrado portadas de de uno y de otro de qué manera marca la música en general tu tu obra la tienes muy en cuenta o esto ha sido circunstancia

Voz 7 47:51 mira si hay algo en común con todos los dibujantes que conozco es que a todos les gusta mucho la música contemporánea alguna les gustará más un tipo de música u otra pero como es un trabajo muy solitario uno está constantemente poniendo música para mejorar un poco no sé ustedes se vuelve uno puso patas así que yo tuve la suerte de que tipo que admiro mucho y que miraba de antes inclusive de conocerlos este mes han dejado meterme por esa especie de puerta nerd del mundo del rock por lo tanto es así que

Voz 1826 48:25 que hay una puerta

Voz 7 48:27 mucho talento musical y me dejaron entrar bueno Iker hasta

Voz 1826 48:30 que han dejado entrar pero hasta la cocina porque has llegado a Acciona un espectáculo en los que pintas mientras Johannes canta por ejemplo

Voz 7 48:37 de ese sí hemos dicho muchas giras por España en Barcelona tengo muchos recuerdos muy lindo recitales inclusive hicimos un recital Un día que jugaba el Real Madrid contra el Barcelona ya habían pura mujeres en él

Voz 1826 48:51 claro contra programado estéis un Madrid Barça

Voz 7 48:56 durante el Madrid Barça ídolo que me acuerdo fue de decirle al tipo que al al nuestro creo que ponía las imágenes que si llegaba a ver que en algún momento había un gol que ponga la repetición durante el recital y de repente veo que era un penal y quieren vivo no era en la repetición bate así el penal cerraba arruinado a todo el recital todo este porque estábamos en Barcelona penal pero lo que me dijo es que Messi se confía metió gol ya un recital de transformó en los Sex Pistols

Voz 9 49:26 ahí había hay había otra otra tira si había otra

Voz 1826 49:30 la historia Ricardo Siri Liniers muchísimas gracias feliz año ya ha sido un placer poder saludarte

Voz 7 49:36 del mando un abrazo grande espero visitar en vivo en la próxima aquí te esperaba muchas gracias un abrazo