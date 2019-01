La Ventana (04/01/2019 - Tramo de 17:00 a 17:25)

Voz 1826 00:00 tarde las cuatro en Canarias la líder de los socialistas vascos responde por primera vez a las críticas que recibió algunas desde su propio partido por compartir foto con Arnaldo Otegi José Luis Sastre buenas tardes Roberto buenas tardes

Voz 0036 00:15 dice Idoia Mendía que le indigna que por esa imagen se cuestione el compromiso de los socialistas vascos contra

Voz 1826 00:20 el terrorismo en Bilbao Miguel Ángel Garrosa

Voz 0036 00:23 el líder del PSE dice además que han sido días duros en los que ha tenido que escuchar declaraciones nada agradables que han cuestionado su compromiso ético y por las Libertades desde la cómoda distancia recuerda Mendía que si Sortu o Bildu están en las instituciones defendiendo con la palabra sus ideas es una victoria de la democracia para acabar la secretaria de los socialistas vascos dice que seguirán defendiendo a las víctimas sin fariseísmo ni populismos

Voz 1071 00:48 agentes políticos de Brasil se están sumando en estas horas a la campaña en contra de las declaraciones de la ministra de Familia del Gobierno de Yair sonaron dijo esta ministra que los niños tienen que vestirse de azul y las niñas de Rosa Victoria García

Voz 0036 01:00 con el lema El color no tiene género miles de persona

Voz 1460 01:03 ya se ha sumado a la campaña en las redes sociales contra esas palabras de la nueva ministra de la Mujer del Ejecutivo de bolso en Haro en Brasil se llama de Meretz Alves

Voz 3 01:16 en ellas dice que los niños visten de azul y las niñas de Rosa en la nueva era en la que se ha iniciado en Brasil con la llegada del ultraderechista sonaron la presidencia a la campaña de protesta

Voz 1460 01:26 las ha sumado Fernando Haddad el ex candidato el partido los trabajadores de Lula da Silva quién en sus redes sociales aparece vestido con una camiseta rosa y la frase releyendo el mayor educador brasileño con una camiseta del color erróneo discúlpenme la ministra ahora dice no arrepentirse sus palabras y asegura que se trataba de una metáfora

Voz 1071 01:45 aún en el exterior las principales universidades del Reino Unido avisan de que están perdiendo alumnos como consecuencia del Brexit información de Josema Jiménez

Voz 4 01:52 los principales centros universitarios del país han registrado un descenso del nueve por ciento en las matriculaciones de ciudadanos comunitarios en su programas de posgrado ideó un tres por ciento en el número total de inscripciones en una carta abierta firmada por los responsables de más de ciento cincuenta centros de educación superior se advierte a los diputados británicos de la incerteza hombre sobre su futuro que afrontan los cincuenta mil trabajadores y ciento treinta mil alumnos procedentes de países de la Unión Europea con vinculación a las universidades del Reino Unido asimismo alertan de que líneas de investigación vitales estarían en riesgo de producirse un Brexit sin acuerdo unas consecuencias negativas de las que podrían tardar décadas en recuperarse

Voz 1197 03:05 cuarto día consecutivo con el nivel uno activo del protocolo anticontaminación en la capital y hoy de nuevo cruce de acusaciones entre Ciudadanos y el gobierno municipal sobre las medidas para reducir la contaminación Begoña Villacís dice que el equipo de Carmena no se preocupa por la salud de los vecinos que no viven dentro de Madrid central Inés Sabanés delegada de Medio Ambiente la acusa de demagogia

Voz 5 03:25 desde la puesta en marcha en Madrid central uno de cada tres días se ha tenido que aplicar el protocolo anticontaminación desde la puesta en marcha de Madrid central estas mediciones está estos estas estaciones de medición están registrando pues límites que no son tolerables que son las mediciones de los barrios periféricos de Madrid que es donde viven la mayor parte de los Madeleine

Voz 0795 03:45 muy libres de hacer política haciendo demagogia con falta de rigor yéndose a las estaciones haciendo una interpretación así a la pata la llana de un fenómeno tan complejo como la contaminación

Voz 1197 03:58 el alcalde de Alpedrete ha dictado un bando municipal Palau para aclarar que no se va a realizar ningún macrobotellón la víspera de Reyes en esta localidad lo hace después de que se haya extendido por redes sociales y de forma viral un cartel anunciando el botellón con el logo del Consistorio Raquel Fernández

Voz 1315 04:13 ni convocado ni autorizado el macrobotellón al que se llama por redes sociales en el parking facha de las columnas de Alpedrete es lo que asegura el alcalde Carlos García Gelabert en un bando en el que avisa de que en la convocatoria se ha incluido de forma fraudulenta el escudo municipal ID que ha informado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de esta situación además de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana

Voz 6 04:36 el avión puesto en el Ayuntamiento en el en la convocatoria entonces eh habría que dejar claro que el Ayuntamiento convocaba neutralizado se concedieron

Voz 1315 04:45 ayuntamiento lo que sí que ha convocado es una fiesta en la carpa municipal

los informativos

Voz 11 06:08 pero sales toca mierda es sólo el principio de la película lo siento de me temo que no son los conos el comienzo es la extrema derecha en Brasil en Estados Unidos pues empezamos el año ojalá no se molesten desconectar ve no quiero vivirlo que se avecinan yo mismo me he desconectado así ahora que los

Voz 1826 06:46 a vivir que son dos días el Lourdes Lancho

Voz 19 09:42 no

Voz 1826 09:51 las cinco y diez cuatro y diez en Canarias y hoy tenemos versión no reducida sino Mimi reducida del recreo porque un poquito antes de las cinco y media tenemos que estar escuchando ya el cuento de Navidad de este año

Voz 20 10:15 en así que vayamos al grano

Voz 1826 10:26 sicos de las redadas se ponen hoy el casco y un mono aerodinámico Lucía Taboada qué tal muy buenas tardes tal de qué vienes a hablarnos hoy

Voz 1322 10:33 pues Nea el pasado mes de noviembre leímos en el país un titular que nos llamó mucho la atención decía un casting para buscar deportista olímpico de esqueleto os explico Ander miran y es el único Irán exponen de calle en España de este deporte que aquí es bastante desconocido todavía junto a la Federación de Deportes de Hielo puso en marcha un programa para repescar a deportistas de otras disciplinas para que se enganchen al esqueleto vamos que crearon una especie de casting dote pero esqueleto todo con un objetivo que alguien viajase con él a los Juegos de Invierno de Pekín dos mil veintidós antes de saber cómo ha ido a este casting sí han conseguido no una malla les he pedido le he pedido a a anden que explique qué es esto el skeleton para los que no lo conozca

Voz 21 11:13 pues el esqueleto una disciplina de deportes de invierno que consiste en bajar boca abajo con la cabeza por delante empujar ese trineo lo máximo que puedas para que se acelere deslizar el el circuito a velocidad de ciento cuarenta kilómetros por hora donde lo conduces tú gana al que baje más rápido

Voz 1322 11:29 bueno para este castiga en cuestión había ciertos requisitos ya de base y aquí los presentes nos quedábamos todos fuera ya duro básicamente había que tener entre quince y veintisiete años a ella todos mal pero además tenías que estar más fuerte que el vinagres tenías que recorrer treinta metros en tres coma setenta y cinco segundos siendo hombre y en cuatro coma noventa segundos siendo mujer semejante requisitos alguien se presentó pues sí hubo más de cien candidatos

Voz 21 11:55 no la verdad es que muy contentos porque hemos tenido más de ciento diez solicitudes al final nos quedamos con once de los cuales seis fueron a Innsbruck íberos seis repiten tres

Voz 22 12:06 entran dos que tenían más me lo mismo nivel que

Voz 21 12:09 algunos de los tres primeros es decir que no damos cinco a san Moritz la última semana de enero que es también primero de febrero y allí pues podremos decidir un poco cuál es el el equipo final de cara a la temporada que viene

Voz 1322 12:21 habla de Innsbruck porque en España tenemos tropezó dos aeropuertos pero no tenemos ni una sola pista skeleton así que se tienen que ir a entrenar fuera claro lo preguntado Ander si es posible que se construya

Voz 21 12:31 algún día a alguna aquí en España bueno es es muy muy muy difícil ha excepto que se presente hay rumorología de que igual hay una candidatura de Barcelona Pirineos dos mil veintiséis dos mil tres pues sí que igual habría que intentar construir una pista o podía coger una pista de otro país pero una pista es muy cara entonces lo veo bastante difícil ahora bien eso no significa que no se puede invertir en el proyecto porque por ejemplo Gran Bretaña no tiene cuitas de skeleton llevadas se sacan no medallas olímpicas del dos mil seis dos mil seis dos mil diez dos mil catorce España que nos encanta tenemos grandes motoristas grandes pilotos de Fórmula uno de rallys ahora en el Dakar yo creo que tuvimos la adrenalina de la velocidad en nuestra sangre y hay que aprovecharlo porque no quiero también podemos ser muy

Voz 1826 13:13 así que quién sabe igual para el dos mil veintidós a más potencia

Voz 1322 13:16 en skeleton y todo empezó con un casting probables

Voz 1826 13:18 este gracias Lucía Pirineos bien bueno estamos en camino pero ir Campillos lo digo por lo de este fin de semana señor Page qué tal buenas tardes de producciones que la comitiva donde estáis

Voz 0509 13:37 ya te dar privilegiado que en otros días hablaron paje de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente me sí lo sé lo sé claro sí

Voz 23 13:44 no por Fraga ahora vamos

Voz 1826 13:47 vamos por Fraga por Huesca ya pero dirección Madrid dirección Barcelona dirección han perdido te donde está ahí

Voz 0509 13:52 de bueno está más estamos mirando dónde donde dejamos los camellos pero te Betty La Bella yo o sea estoy diciendo aquí que es una es un privilegio de no sé qué pero soy el último mono osea que llevan los regalos ya bueno sacos de caramelos que tienen los chiquillos y poco más

Voz 1826 14:07 cómo te crees que te que empezó Gaspart por ejemplo

Voz 0509 14:10 bueno ya pero Bollit madre es llegábamos tarde que que a cualquiera le dan hoy el carné de camello mira este pero momentos entonces era aquí día ve irás que que va pisando amigas que me ponen negro Robert Johnson que ponen negro esta gente de además no casos de carbón que llevamos este año parece ser que hay bastante irregular se ha pero bastante mal puso todo eso es bueno

Voz 1826 14:35 noticias contigo señor Page aunque también

Voz 0509 14:38 luego también te digo una cosa a veces no pasa unos pedir cosas por lo que sea nos equivocamos y no hay que falaces tampoco porque también podemos fallar hiló cada Rey tiene su cosa son buena gente general yo voy con él con Baltasar el tinglado el último vales que yo sé Negrín también hay viene bien pero el otro de la barba blanca que nunca se sabe si es Melchor Gaspar no lo sabe nadie eso sí pido un aire de grandeza es que va primer sabes no es creíble el tú me Tour bueno es que no venal Baltasar si estoy a la mano dos veces y no mal disensiones que paremos a Javi de Thomas un Red Bull para no dormir pedía en él bien

Voz 23 15:20 ya pero de ahora blanca bueno pero bueno que León

Voz 0509 15:24 es lo que decía que mucha ilusión para todos portado bien hasta mañana por la noche que esto no es como el Balón de Oro estamos de en septiembre si hay que portarse bien

Voz 1826 15:34 hasta el último minuto eso es bueno oye que no igual no te queremos molestar más muchas gracias

Voz 1826 15:51 es muy probable que tenga que ver con lo que acabamos de escuchar parecía que hoy alguien bien al estudio con la cara de niña buena hoy ya no viene mareado me da en la nariz que alguien que está aquí a mi vera quiere que los Reyes Magos mañana el deporte Chema ya saben es la artista Alma Andreu roto hoy la fuerte en redes sociales qué tal buenas tardes

Voz 0277 16:11 buenas tardes jefe la fuerte educa tiene un comportamiento ejemplar y entretiene

Voz 1826 16:15 ya y esto obviamente tiene relación con la visita mágica de mañana la verdad

Voz 0277 16:18 sí tanto y tanto que yo la noche de Reyes eh a dormir prontito ya madrugar mucho por la mañana como cuando era pequeña

Voz 1826 16:24 te ponías muy nerviosa tuvo la noche de Reyes bueno

Voz 0277 16:27 si tú ya de por si me ve movidita no te imaginas el cinco de enero que mira yo estoy hoy ya mismo por darle Alexa timple claro

Voz 1826 16:33 desde hoy ya así si repente aquí a ver a ver si

Voz 0277 16:37 en realidad eh cuando parecía que iba con los ojo dando vueltas y con un petardo en el culo era el propio día seis cuando ya no Tamayo que es que los reyes que ella bienvenido

Voz 1826 16:46 bien y conservas de ese momento algún recuerdo especial sí sí mira el cine

Voz 0277 16:51 de acuerdo pero como si fuera ahora que me levanté con los pelos bufa dos derramando por el pasillo del piso donde vivíamos cuando era pequeña desperté a mis padres a grito pelado bueno

Voz 1826 17:00 justito tiene que entrar ve viendo entrar pegando gritos a las diez de la mañana

Voz 0277 17:08 vez que diez Si yo soy una profesional de la ansias tenían las siete de la mañana fijo Imad dirimía cuando vio el cine exitosa Philip flipa

Voz 1826 17:19 totalmente pues así de nerviosa tenemos a Laporte comentando sus recuerdos de los Reyes

Voz 0277 17:27 muy bueno pero no sólo los míos estuve preguntándome perfil de Instagram por los recuerdos más bonitos de mis vecinas y esto fue lo que me contaron

Voz 2 17:36 pues a ver un recuerdo que yo tengo muy chulo en los Reyes Magos es que no podía dormir esa noche me dormir claros nervios iba corren que hermana Tata han llegado los Reyes Magos que que pasaba de madrugar necia que todavía no han llegado y que ofendidos que cosas hay también recuerdo la vez que de existir firmar porque yo ya estaban buscando claro Mis operado con ante el seis de enero ya estaba la firma de los Reyes Magos letras bastante diferentes y mucho por cierto que me parece

Voz 1826 18:13 papelitos permita Style los Reyes Magos que a veces no acierta mucho

Voz 0277 18:19 ah bueno un poquito mala baba Melchor nos en casa de esta niña le a ella estaba pues pendiente de de su de su hermana de despertar la y demás eh bueno pues hay veces que los niños se ponen en plan detective y quieren averiguar pues más cosas de la cuenta no investigan y al final piden pruebas fehacientes de lo que pasa es anoche mientras ellos no

Voz 2 18:38 bien pues saber un recuerdo que yo tengo muy chulo en los Reyes Magos es que no podía dormir esa noche no podía dormir de los nervios

Voz 1826 18:46 la misma iba corriendo sí

Voz 2 18:49 me mata me suena bien

Voz 1826 18:51 lo que pasa es que como es una historia muy común es posible que ahora digas ahora digas vamos a ver qué decía esta amiga

Voz 0277 19:00 a los vuelva a contar otra vez exactamente lo mismo bueno el caso es que hay niños que yo creo que pedían muchas cosas que a veces los Reyes Magos pues no les traían como por ejemplo yo tengo un recuerdo a mí jamás jamás jamás me de luz nunca nunca no sé yo creo que los Reyes Magos pensaban que es que las camas se incendiaba van nunca cayó el bus y luz ya no set un que el que elepé

Voz 1826 19:23 que así no te trajeron nunca Robert lo recuerdo quizá es porque a lo mejor no tiene la memoria selectiva empieza a cero que no te traían acuerdo tú Lucía recuerdas alguna frustración de carta de los Reyes Magos

Voz 0277 19:35 pues así a bote pronto no hay bueno eran buenísimos si si te traían todo lo que pedía sí sí la verdad es que sí notó vayan mal recuerda de ellos yo mira te digo una cosa en mi carta lo que lo que he pedido es la la paz en el mundo como las misses te lo juro te lo juro y además de eso me da un poco de vergüenza que estoy supuestamente a dieta desde esta mañana supuestamente estoy a dieta pero hay algo que sí que sí que he pedido

Voz 1826 20:00 venga ese mucha que total

Voz 0277 20:03 ya mira a mi lo que de verdad de verdad me haría ilusión es levantarme el día seis por la mañana y encontrar un roscón de nata gigante en mi salón

Voz 1826 22:12 queremos decíamos esta tarde una edición muy especial de La Ventana dentro de pocos minutos rondando los cinco diría vamos a escuchar el cuento de Navidad como ya les hemos anunciado como estaba previsto como venimos diciéndoles durante todos esos días el cuento de Navidad de este año aquí en la SER que es Mujercitas en una versión de María Dueñas nosotros nos encontramos después del boletín informativo de las siete con la agenda hay después los viajes con Paco Nadal pero ya digo enseguida el cuento de Navidad que las

