La Ventana (07/01/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 2 00:25 desde luego vamos a seguir por un sistema público de pensiones que nos garantice una pensión digna y en esa pensión digna de son los mil ochenta euros también la revalorización automática en función del IPC y la garantía por ley simplemente hemos estado pidiendo lo que nos han ido robando desde desde el año dos mil doce que se congelaron las pensiones y luego el cero coma veinticinco perdiendo poder adquisitivo hasta el año dos mil dieciocho que por salir a la calle lo hemos conseguido que en el año dos mil dieciocho y en el año dos mil diecinueve tengamos una subida del uno coma siete en el dos mil dieciocho uno coma seis en el dos mil diecinueve tres por ciento de las pensiones mínimas

la fiesta se prolonga este lunes en nueve comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a lo largo de la tarde conectaremos con la DGT para saber si hay problemas para circular casi medio centenar de personas murieron el año pasado en estas fechas en accidentes de tráfico

Voz 0259 01:20 y por ser festivo en la mayoría de las comunidades la DGT no va a ofrecer a esta mañana el balance final de la estas Navidades con más de dieciocho millones de desplazamientos Tráfico sí aporta los datos de la tercera fase de las fiestas diez personas perdieron la vida en las carreteras durante el fin de semana desde el viernes a las tres de la tarde hasta las ocho de la tarde del domingo de ayer del domingo de ayer domingo queremos decir hay que recordar que las fiestas empezaron muy mal con dieciocho fallecidos en la fase de Navidad en fin de año murieron siete personas idiotez en esta fase de Reyes como dices en las navidades del año pasado se registraron cuarenta y siete víctimas mortal

Voz 1454 01:55 la semana decisiva en Andalucía para la investidura del presidente de la Junta según el calendario anunciado la presidenta del Parlamento iniciará el miércoles la ronda de contactos con los portavoces de los cinco grupos parlamentarios y a partir de esos encuentros será la propuesta empezarán las reuniones el jueves en sesión de mañana y tarde previsiblemente el viernes se conocerá la fecha de la sesión de investidura ACNUR la agencia de la ONU para los Refugiados hecho cargo de la joven saudí retenido desde el sábado en el aeropuerto de Bangkok quería viajar a Australia para pedir asilo después de recibir amenazas de su familia por rechazar el Islam y un matrimonio concertado informa Josema Jiménez

Voz 1371 02:27 la mujer de dieciocho años había atrincherado en su habitación de hotel para evitar ser obligada a embarcar en un vuelo de vuelta a Kuwait según la ONG Human Rights Watch la chica había renunciado al Islam y el matrimonio concertado provocó que se decidiera huir la joven aseguró que un empleado de la aerolínea Kuwait Airways le confiscó el pasaporte y le dijo que a petición de la embajada de Arabia Saudí iba a ser obligada a embarcar en un vuelo de vuelta a Kuwait donde la esperaba su familia según ha confirmado la Oficina de Inmigración a la agencia Efe la joven ha podido finalmente abandonar el aeropuerto junto a miembros de Acnur

Voz 1915 03:05 la oposición exige la dimisión del director médico del Ramón y Cajal tal y como les venimos contando Agustín Utrilla cesado a todos los miembros de la Comisión de Docencia del Hospital un organismo que supervisa y evaluó el trabajo de los médicos residentes y cuyos miembros se nombran de forma democrática

Voz 1546 03:19 se trata de una decisión sin precedentes en nuestro

Voz 1915 03:21 país el responsable de este hospital ha cambiado además los criterios para elegir a los sucesores ya ha colocado una amiga suya en ese organismo escuchamos a los portavoces de PSOE Podemos y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid José Manuel Freire Mónica García Enrique Belloso

Voz 3 03:34 todos una terrible cultura hace nepotismo amiguismo de autoritarismo que es incompatible con la ley que hemos aprobado hace un año la Asamblea de Madrid de buen gobierno de los centros si organizaciones del Servicio Madrileño de Salud nosotros consideramos que su

Voz 4 03:51 gente cambiar este sistema feudal de raíz

Voz 1510 03:54 por un sistema que en el que aflore el talento

Voz 4 03:56 este aflorando constantemente la mediocridad y las redes clientelares

Voz 5 04:00 vamos a pedir explicaciones a la Consejería de Sanidad y en su caso responsabilidades por los hechos sucedidos en torno a la Comisión de Docencia en el Hospital Ramón y Cajal

Voz 1915 04:11 la dirección del centro dice que todo es legal la Consejería de Sanidad ha evitado por el momento dará algún tipo de explicación y hoy ha empezado el todo oficial de rebajas que aquí en Madrid va a dejar entre dieciséis mil y veinte mil nuevos empleos como cada año en las asociaciones de consumidores recomiendan precaución a la hora de hacer estas compras para evitar fraudes hoy directamente gastar más de lo que teníamos pensado Antonio López ex portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios de mal

Voz 6 04:33 dijo que las rebajas son rebajas de precios pero no de calidad lo cual quiero decir que podemos seguir teniendo el derecho a reclamar que igual que en cualquier otro momento del del año y que no se hacen productos destinados exclusivamente a las rebajas son productos de temporada

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes definitivamente somos un país curioso no sé si raro pero curioso seguro hoy tenemos a los niños sin cole a la mitad del personal currando ya la otra mitad en casita o en la carretera a la estación al aeropuerto apurando la prorroga de las fiestas ir preparándose para encarar un año que promete ser de todo menos aburrido aunque saben una cosa que ahora mismo al menos hoy tengo poquitas ganas de de hincarle el diente a los grandes asuntos por ejemplo de la agenda política básicamente porque estoy convencido de que asistimos a una permanente representación teatral yo por cierto ya esté en fin su pronóstico muy personal creo que a pesar de todos los aspavientos de todo lo que se dice habrá gobierno de derechas en Andalucía eso creo creo aunque el mundo independentista se flagelo día sí día también creo que se aprobarán los presupuestos desde años y sigue con su ayuda con con sus votos y que eso sí ocurre provocará otra escalada verbal aunque bueno a Pedro ante la han llamado ya el pista traidor y vende patrias así que no sé qué otras opciones ofrece el diccionario aunque alguna encontrarán seguro y esto lo de los presupuestos digo tendrá que aclararse más pronto que tarde porque sino empezará el juicio contra los políticos independentistas previsiblemente habrá condenas subirá otra vez la temperatura en Cataluña se convocarán elecciones pero es que además esas elecciones se cruzarán con la municipales las autonómicas europeas ya hay un montón de gente que se juega el culo o el cuello si prefieren que está muy nerviosa y que nos van a trasmitir sus nervios y su ansiedad a todos los demás esto se lo digo al día siete de enero entienden entonces de que viene tanta pereza ya tendremos tiempo no se preocupen hoy casi que disfruten los que aun están de fiesta los que no a cumplir con su obligación y a ver si entre todos somos capaces de desmentir al menos en nuestros ámbitos particulares el pronóstico de los más agoreros feliz año bienvenidos a La Ventana

Voz 9 07:23 sí

Voz 10 07:56 ya eh eh

Voz 0313 09:38 buenas tardes compañero daño igual ya pensando en el título de esta canción que es una pregunta pueda ayudar sería un buen lema de partida para arrancar este año simplemente plantear eso en algo

Voz 0827 09:49 con una mano después de escucharte tendremos que decidir conceptos no que ese aburrimiento lo que no es aburrimiento porque todo lo que has descrito que es un año muy agitado que Malvo

Voz 0313 10:00 pero parece muy aburrido también

Voz 0827 10:03 porque la perspectiva ese día treinta y uno de diciembre estaremos mejor peor o igual como estamos en estos momentos y seguramente la respuesta no es muy positiva así que vamos a estar trescientos sesenta y cinco días Si trabajando en seguramente no arreglar nada pero bueno esperemos que me equivoque todo sea intenso y además provechoso

Voz 0313 10:23 yo voy a ejercer de portavoz para trasladar a la antena algo que todos los compañeros y compañeras de La Ventana de la radio han tenido que responder a la pregunta de estas fiestas Michael Robinson cómo estás buenos buenas

Voz 1546 10:33 hola qué tal cómo estás estoy muy bien estoy

Voz 0313 10:36 sabes la de gente que nos ha preguntado borde sí sí

Voz 1546 10:38 bueno no que está muy bien has been ya se sí sí sí sí la gente con mucho cariño estoy muy sorprendido ha sorprendido si no es cierto

Voz 0313 10:51 encontrarte bien pero en fin las cosas

Voz 1546 10:54 el yo yo soy de Twitter twitter no esta no es que no te puedes imaginar las bofetadas que yo fui tuvo usted no de los culés que piense que soy merengue los merengues que pienses que soy culé los valencianos que me acusen de se puedes depende quién va primero etc

Voz 0827 11:12 si hay tregua no es nada

Voz 1546 11:14 ancho de de simpatía ahí está está muy bien darles tiempo se sí es cierto no pero sí afectivamente me me me me

Voz 0882 11:23 encuentro un poco a poco fraude porque desde que el primer día que descubrir

Voz 1546 11:31 que llegó a ser bueno ese ese cáncer no ha he encontrado no me encontrado bien constantemente bien a inclusive después de un par de semanas de shock feliz tengo un nuevo reto vital y que no he tenido ni siquiera un constipado a y además me dan la terapia todo el mundo es muy amable distinto ahí cuarenta minutos sino en una sala que me me da el suero oeste con la con la inmunoterapia no tengo efectos secundarios mes la locura que ya viene de serie y edad el encuentro francamente piel lo que pasa la ciencia dije otra cosa pero no a locas la vaca

Voz 0313 12:14 Robinson es un idiota voy a repetir voy a repetir una escena de esta mañana como la radio no se veía la describa yo digo Michael qué tal cómo estás que no nos hemos visto tal como se empezará año pues muy bien y tal digo la medicación está qué te dan de la inmunoterapia bueno provoca efectos secundarios y piezas yo me aburro

Voz 0827 12:35 he dicho que las pasa dice si me he pasado pero bueno esto es lo que hemos hecho todos los

Voz 0313 12:41 oye desmayo por cierto sigues corriendo has vuelto a correr

Voz 1546 12:45 sí sí no es bueno estaba dibujando un mapa de mí no que que con la enfermedad diluido con la prótesis total de las rodillas hoy con ese bisagra que también mi funciona si si puedo hacer ejercicio algo pero no este carrera continua hago lo lo lo Far Lex no donde camino proto poco cambiando el ritmo y lo hago así más ya que la pues el mono y velocidad el diario del footing no lo estoy mezclando los tres modalidades el caminar caminar el el trotar eh

Voz 0313 13:25 te lo pregunto porque ya saben todos los oyentes y todos los oyentes que en este comienzo de año en la lista de buenos propósitos lo de ponerse a correr hacer deporte en general pero ponerse a correr en particular es seguramente uno de los más frecuentes de los de los más socorridos bueno pues no noticia noticia importante además au destacada por lo menos un equipo de científicos de Universidad de California acaba de descubra de de de descubrir que demostrar demostrar descubre no tiene nada que ver que fue la mutación de un gen de un solo gen la que hace un montón de años Javier Gregori buenas tardes hola buenas unos otorgó esta facultad de correr cansando no es lo justo no

Voz 0882 14:04 pues sí alcanzando ahora menos que otras especies yo creo que garantizó la supervivencia de la especie humana porque al poder correr más por un lado podías cazar a mejor y por otro no menos importante evitar ser cazado porque estamos hablando de que esto ocurrió hace más o menos la friolera de hace entre dos y tres millones de años unos homínidos de repente los homínidos vivían en los bosques en África de repente se trasladan a la sabana africana donde había más caza pero que se trasladan allí porque habían sufrido la mutación ellos no lo sabían pero habían sufrido la mutación de un solo gen que además tiene un nombre muy curioso Serie C M A H un nombre bastante serio para esto de la Ciencia entonces ese gen sólo un gen al al mutara cambiar les permitió a tener piernas más largas con músculos más anchos pies más anchos esto les permitió correr mucho más cansarse mucho menos y eso les dio una ventaja genética evolutiva frente a otras especies de homínidos que sucumbieron a no tener estas estas características no esto es lo que han descubierto como tú decías muy bien científicos de la Universidad de California y además lo han demostrado porque aquí no se trata sólo de descubrir América sino de demostrar que realmente existe no y como lo han hecho pues claro no pueden cambiar un gen en la especie humana porque estaba prohibido y moralmente también no está permitido lo han hecho en iríais siempre son los que pagan el pato

Voz 0827 15:27 los datos de los ratones pero temía lo han hecho ratones

Voz 0882 15:30 modificado es el gen en ratones pues en los ratones que tenían las ese gen modificado es decir

Voz 0313 15:35 un solo gen C M A H

Voz 0882 15:37 pues corrían incluso más del doble que yo dijo que sí pero corría más que el doble que sus congéneres que novias recibió esta mutación genética y además se cansaba mucho menos con lo cual han demostrado que la explicación de porqué somos grandes corredores los seres humanos es la mutación de este gen ha ocurrida hace dos millones de años

Voz 0313 16:00 no sé yo no buenas tardes Juan Carlos Higuero como saben todos los oyentes es un atleta español medio fondista que fue diez veces campeón de España de mil quinientos tuvo un una meritoria actuación en los Juegos Olímpicos de Pekín quedó cuarto en dos mil ocho Se retiró el año pasado la competición pero creo que sí vinculado al deporte va vaya sorpresa Don Juan Carlos quién te iba a decir a Tuck a ti que por un gen que mutó hace un montón de tiempo iba a poder correr como ha corrido toda tu vida

Voz 1168 16:28 sí la verdad que chocan pero ahora con las investigaciones pues sacando esa ese tipo de cosas lo cierto es que bueno que que de fondo de los deportes de resistencia pues nunca se sabe al llegar al límite hubo bueno yo ahora con este eje pues se de más a más

Voz 0313 16:48 por qué lo de lo de cansarse poco no cansarse que se lo digan a nosotros en el plano teórico no porque tú cuando cuando corre si te cansas Juan

Voz 1168 16:57 siempre estábamos cansados no yo recuerdo pues hacer el semanas cuarenta ciento cincuenta kilómetros de carrera continua incluido gimnasios puerta Icaria pues llegaba a a la trama iban a caer alrededor qué producto del esfuerzo del sacrificio no de día a día con lo cual bueno eso hace que tú la genética hay que moverla para poder luego pues es triunfar que es lo deseable las competiciones pero claro requiere mucho esfuerzo mucho cansancio yo cierto es que bueno que lo humano coincide eso eso un ser vivo el coche mira ahora mismo fijar las barato por ejemplo no ha corrido en en dos horas y ocho segundos decir culpó a veintiuno kilómetros por hora durante dos horas es una auténtica barbaridad

Voz 0313 17:45 tú crees que dentro de pongamos yo qué sé diez años o cinco alguien habrá bajó de las dos horas en el maratón por ejemplo

Voz 1168 17:53 no no te lo ser contestadas yo creo que estableció un nuevo récord en cuanto más cerca estamos de las marcas humanamente posibles

Voz 0313 18:01 ya

Voz 1168 18:04 por eso no es de extrañar que ayer récord que perduren durante bastantes años e incluso para siempre un ejemplo Carles en paro lo recordarás hicimos llevan llevan correctos que llevan sin mejoras lo que mejora mucho más tiempo recuerdo yo he sido el recorte del cuatro que evitó el mérito se este eso sí en altura

Voz 0313 18:25 sí es buscados por ejemplo

Voz 1168 18:28 yo he llorado mucho mucho que ha batido récord del mundo tampoco eh no sé

Voz 1867 18:33 no hay pruebas que quizás Samos

Voz 1168 18:36 es decir que la mano otros africanos han empezado a correr ocultar de en él a partir del año dos mil por eso yo creo que cuando te las pues también pero bueno la marca es una barbaridad XXXVIII no pensábamos e incluso los atletas profesionales que se podría bajar de la barrera de las dos horas tres cuatro y dos uno treinta

Voz 0827 18:58 como sigamos reduciendo la velocidad de los coches y aumentando la velocidad los atletas va a ser casi es mejor dejar el coche definitivamente Juan Carlos te quería comentar claro esto que nos cuenta Javier Gregory nos habla de cómo la ciencia nos ayuda a explicar cómo nuestra especie mejoró no solamente para sobrevivir sino para en este caso bueno mejorar nuestra forma de correr que es a lo que tú has te has dedicado pero la ciencia también hoy en la actualidad os está ayudando a mejorar estas marcas no porque ya no solamente depende de la condición física con la que nace un individuo sino de vuestra preparación de vuestro equipamiento de las zapatillas de las pistas sobre las que Correa

Voz 1168 19:37 sí ahora ya digamos que dialógicos se va poco a poco no uu Tricio como dices entrenamiento psicología deportivo ahora sí sacado también concepto cuchara para los fondistas bueno han estado asustado pues un estudio y que muchos años inquilino cree que con con esa fibra de carbono que tiene estas zapatillas formaron la única con fibra de carbono en forma de cuchara pues hacer una mesura con lo cual ahora para mejorar récord es evidente que pues tienen que tirar ya un poquito más de pues yo los materiales

Voz 0882 20:14 no soy un poquito más allá si me permites este año ya contamos por primera vez en la historia con dos

Voz 0313 20:20 bebés modificados genéticamente es verdad

Voz 0882 20:23 es decir ahora la ciencia ya que ha descubierto que una manipulación genética por azar por por la naturaleza nos cambió tú serías partidario de que se modificara genéticamente a los hombres y mujeres para que corriera más o habría que prohibirlo como está prohibido ahora mismo

Voz 1867 20:40 también rutas

Voz 1168 20:43 hay yo creo que el hombre es el hombre la mujer la mujer libre yo pienso que no me gustan por lo menos no él él en esto no hay no hay eh Caster Semenya en Sudáfrica que por lo visto eso un poco de por lo que dice yo no tengo tampoco los gastos se nota con los datos que son Afrodita no quiero decir con esto porque tiene algo se necesitan una masculino corre con las mujeres indicado K cuentan las carreras por victorias ahora mismo la ACB la pruebas hecho ciertos gana todos los campeonatos del mundo a todos los mítines bueno ahí está un poco en el debate también

Voz 1546 21:24 pero también hay otro pecado inicie que ahora ha habido evidencia día a través de una preparador alemán que mientras hablamos está en la cárcel va de una cadena de dieciséis años por genéticamente modificado a en vida no siento de luego hemos de hablar sobre la ética y moralidad de Hewitt genes y con la que tiene repercusión en la humanidad realmente muy muy

Voz 0313 21:55 drástico raro no es que esos esos esas fronteras hay que

Voz 1546 21:58 usarlo para que era muy claro

Voz 0313 22:00 tampoco Fritz es terrible

Voz 0827 22:03 seguramente también con el paso del tiempo conozcamos qué genes digamos pueden permitir a un individuo desarrollar un tipo de actividad u otra y entonces a lo mejor en vez de probarlo a base de entrenamiento durante años y a lo mejor no llegar nunca a tener máximo grado de excelencia pues a lo mejor eso Contés genético se podrá saber entonces no tanto la manipulación previa de vamos a fábrica niños que ya sean atletas en un futuro sino ya un niño o una niña que decida hacer deporte pues ver qué condiciones tiene físicas genéticas como para desarrollar un tipo de actividad no yo creo que eso sí que será posible dentro de pasado mañana no

Voz 0313 22:40 Juan Carlos una pregunta más básica el tú llevas una llevas la línea de de running de de corredores de una cadena de gimnasios en Madrid creo de imagino que estos días de enero son temporada alta altísima no

Voz 1168 22:53 sí a él se debe la CAM aforos de Marie bueno estamos en toda España también hay veintiocho gimnasios al mes más o menos Carles que Paco sabes sensato entona unas cien personas no no es esto gimnasio no

Voz 0313 23:08 sí sube

Voz 1168 23:10 es lo que ocurre es que te estas tres ciertas altas es cierto que antes el cincuenta por ciento lo dejan con lo cual sí que la gente se arma de valor lo intenta cogen Tita coge esos hábitos prioridad cuando iban dos tres semanas esos hábitos pues se va difuminando pero sí que es cierto que ahora es el mes más fuerte para los gimnasios donde más altas tiene en los gimnasios aquí en nuestro país

Voz 0313 23:36 muy bien Juan Carlos Higuero un placer hablar este ratito en La Ventana contigo amigo

Voz 1867 23:40 a todos vosotros amenizáis adiós adiós

Voz 0313 25:02 oye por cierto Michael Isaías que estábamos hablando con con Juan Carlos si quieren Javier Gregory de esto del gen modificado y las las capacidades humanas para para correr lo importante que es hacer deporte para la salud no en definitiva oye me estoy acordando que hace poquito aquí en La Ventana a finales de octubre creo recordar hablamos de una empresa ubicada en en Valencia que quería a ver cómo lo cuento criogénicos cadáveres es decir que las personas que tuviera una enfermedad grave tuvieran mal pronóstico digamos pararles el argumento que nos daba la persona con lo que yo termine there

Voz 0827 25:37 la asociación de ideas que acechan

Voz 0313 25:39 por la salud porque es que hay noticia con esto de Valencia bueno esto nos contó su responsable

Voz 17 25:44 sí ha consiste en conservar el cuerpo de estas personas que ahora decidiremos están vivos aumentará Duras extremadamente bajas al menos ciento noventa y seis grados bajo cero eh con la esperanza de que en el futuro se pueda recuperar la actividad biológica de estas personas pero la resucitación ya sea de actualmente eh entendiendo cómo es la gente nos dirá bueno pero es que esta gente en realidad no está muerta sólo se les ha parado el corazón y entonces le animan pero

Voz 1867 26:12 cómo está montando estaba y eso es exactamente el mismo

Voz 17 26:15 el caso en el que están nuestros pacientes enormidad tampoco está muerto simplemente se les ha parado el corazón y los hemos petrificado pero muertos muertos muertos no estaban tampoco nosotros nuestro propósito es no

Voz 1867 26:25 vivir les sino que yo preservar le para que cuando ya podamos darle una esperanza de vida muchísimo mayor

Voz 17 26:31 pues será cuando intentásemos marroquí bueno esta noticia

Voz 0313 26:33 si hace un par de meses hoy tenemos novedades Radio Valencia Inma Pardo buenas tardes

Voz 0808 26:37 hola qué tal buenas tardes qué ocurre la Generalitat ha abierto un expediente informativo a esta empresa que había anunciado la apertura en Ribarroja de esas primeras instalaciones de Europa que permiten crío preservar un cadáver lo hace según explicaba el director general de Comercio Natxo Costa para evitar que esto acabe en un fraude al consumidor han sido las consellerías de Economía hay de Sanidad las que se han coordinado para inspeccionar la empresa que aún no ha empezado su actividad abrir ese expediente informativo de oficio es una actividad que no está en marcha y simplemente lo que hacen es comprobar que en todo momento cumplen la normativa tanto en la preservación de cadáveres

Voz 1510 27:10 como en la información que dan al consumidor

Voz 0808 27:13 según informan de momento no se cumplen esos requisitos para esta supuesta crío preservación tampoco pueden sancionar nada porque no se ha iniciado la actividad pero hoy por hoy la Generalitat vigila ante lo llamativo de este asunto

Voz 0313 27:26 para que no se produzcan fraude al consumido

Voz 0808 27:28 se ha hecho un requerimiento a la empresa para que informe de cuál es el objeto de su actividad aunque está ya parece que les ha facilitado toda la documentación legal y si finalmente la actividad es lícita bueno pues ya se darán los permisos para que comience su actividad

Voz 0313 27:40 sabemos el plazo en que va a tomar una decisión iba a otro

Voz 0808 27:43 bueno no eso lo todavía no se sabe sabe la información que da a la empresa en su página web

Voz 0313 27:48 si no que cuesta servicio que serían dos

Voz 0808 27:50 cientos mil euros masiva si se abonará al contado o incluso anuncian que podría financiarse a través de una compañía de seguros

Voz 0827 27:58 bueno plazos es complicado por eso vamos pero claro el problema yo yo el problema que veía en este proceso es bueno cómo garantizar la empresa que efectivamente durante cinco años va a mantener tu cuerpo congelado porque no no hay muchas empresas españolas en estos momentos tengan más de cien años no entonces esa garantía al margen de otras cosas que a lo mejor hayan podido descubrir es el aspecto más

Voz 0313 28:23 complicado y más complejo de esta igualdad pues de hecho esto no no no yo creo que no yo decía era Vito verdadero no no lo creo que no yo vine muy a mi yo no soporto el frío

Voz 18 28:34 sí sí

Voz 0313 28:38 muy bien alguna cosa más desde Valencia un abrazo hasta luego

Voz 31 31:59 en nada

Voz 30 32:02 Melo

Voz 31 32:08 a la vida

Voz 30 32:23 en luz no

Voz 0313 32:43 esta canción que muchos oyentes seguro que reconocerán forma parte de la banda sonora de la película que tuvo que ha tenido mucho éxito el el niño no vamos a hablar en los próximos minutos aquí en La Ventana de de videojuegos enseguida entenderán por qué

Voz 1 32:55 hay de todo prácticamente de todo lo que se FIFA

Voz 0313 33:01 las Asins inscrito ya hay juegos de fútbol de coches de guerra de animales faltaba uno faltaba un juego de de narcos concretamente de narcos en el Estrecho y enfocarnos nuestra polémica de hoy

Voz 1 33:17 la polémica Sayez Lafuente

Voz 0827 33:22 se trata de una aplicación llamada narcos del Estrecho que propone el jugador convertirse en piloto de una narco lancha para recoger y trasladar fardos de droga y también de dinero e ir mejorando así su embarcación según su grado de eficacia ya ha suscitado tanto el interés de miles de usuarios que ya se han descargado como la preocupación las asociaciones de lucha contra el narcotráfico que creen que es una mala influencia para los más pequeños su creador que se llama Christian es un joven gaditano de veinte años que dice que su aplicación sólo describe la vida real que el conoce muy bien la vida real en el Campo de Gibraltar y que hay juegos mucho más violentos que el suyo y tiene razón como sería también estable defender que si alguien no sabe distinguir la frontera que separa jugar con la ficción de la realidad el problema no está necesariamente en la ficción Lo que sucede es que en un mundo global la sensibilidad sigue teniendo perfiles específicos especialmente respecto a la violencia por ejemplo pues quizás los jóvenes alemanes puedan en estos momentos jugar arrasar ciudades enteras matar a miles de personas con sus misiles virtuales pero no puedan descargarse una aplicación que les permita asaltar pantallas a base de Vega CEAR a judíos no harían falta normas para regularlo quizás debería resolverlos sencillamente el sentido común

Voz 0313 34:43 Christian buenas tardes

Voz 1867 34:45 vale tarde cómo estás Christian qué tal favorecieron

Voz 0313 34:49 oye en apenas mes y medio tres mil descargas es una cifra notable este estarás contento me imagino no

Voz 1867 34:56 sí es verdad pudiendo el juego está bien

Voz 0313 35:00 oye cuánto tiempo tardas en en desarrollar un juego como este cuantas tardado en en crear lo más o menos

Voz 1867 35:07 hola soy por ahí

Voz 0313 35:10 en una en una semana y media desde que se te ocurre la idea hasta que lo dejas ya más o menos cerrado no

Voz 1867 35:15 claro tuvo hace mucho tiempo que te dedicas a esto

Voz 0313 35:19 el Cristiano

Voz 1867 35:21 sí yo llevo toda mi vida dedicándome a la informática al ordenador o a crear juego y todo eso

Voz 1168 35:28 oye y como es

Voz 0313 35:30 te te cómo se te ocurre la idea de hacer concretamente este juego de de la narco lanchas de los fardos de que te persiguen de tal

Voz 1867 35:38 que me fui a la tienda de Google en ningún algo parecido a lo que falta es lo que le he visto mucha noticia de narcotráfico y digo mira vamos juegos voy a un juego que se relacione con esto era lo faltado

Voz 0313 35:58 iba iba a seguir subiendo tu crees

Voz 1867 36:01 y luego está como siempre explicando a venir una buena actualización

Voz 0313 36:11 oye Kristian no no te preocupa que el ya sé que el videojuego lo que comentaba Isaías que la ficción es una cosa y la realidad otra pero que inspire yo que sea chavales a a gente joven a meterse en ese lío del narcotráfico

Voz 1867 36:24 no no yo no lo veo ninguna mala influencia ni nada dar juego mal Google Play acertado que en los mayores de tres años y sino lo pongo pro los va a prohibir bien nada

Voz 1546 36:39 si avanzas en juego y el narco el jugador narco supongo que pues mejor barcos etc etc también su seguridad y su distribución de del mismo droga sí entonces claro entonces qué tipo de seguridad hay para el narco pistoleros Michael te está preguntando el juego concreta

Voz 0313 37:07 lamente que ofrece no que que qué pasos vas dando a medida que avanzas

Voz 1867 37:13 cómo es que no lo entendió bien lo pregunta

Voz 0313 37:16 sí que sí a medida que vas escapando de los que te persiguen vas acumulando más puntos o lo que sea

Voz 1867 37:21 veces va como va acumulando dinero lancha hasta que llegue con la avalancha ahí ya pues te haces de dinero de orinar el próximo lo que modos de no modo de cada que descarga basta mucho más complejo sabe no

Voz 0827 37:39 Christian yo solamente quería preguntarte tú has dicho que Asensio está obligación porque buenas visto que había un vacío que concretamente este aspecto no se estaba tratando bien los Juegos que estaban en circulación y que por otro lado bueno pues describía algo que tú bellas en las noticias en los periódicos y demás no pero claro en las noticias por ejemplo también vemos pues como te secuestran a niños osea hace desaparecer a niños a ti se te ocurriría hacer un un aplica en el que el jugador pues eso se dedicase a esto a secuestrar a niños por España

Voz 11 38:15 bueno pues

Voz 1867 38:17 depende depende de cómo

Voz 1546 38:20 tanto en el juego

Voz 1867 38:22 bueno no sabría decirte ahora mismo

Voz 0827 38:24 yo lo que te quiero decir es que si entiende es al menos es decir tú tienes razón en lo que dices que bueno es un juego como otros Si IBI puede tener un grado de violencia menor incluso que otros juegos pero yo hombre un determinado juego en una determinada zona de una determinada circunstancia pueda crear y bueno una cierta prevención una cierta preocupación en este caso por ejemplo por padres de la zona del campo Gibraltar que conoces tú muy bien y que están preocupados porque sus hijos se dediquen a esto profesionalmente

Voz 1867 38:56 bueno eso descripción de cada uno supongo yo he un pueblo sin cual no tiene por qué incluir a nadie cante ni nada parecido

Voz 0313 39:08 Coslada Christian oye que gracias por estar este ratito en La Ventana y un abrazo

Voz 1867 39:14 Salgado Museo de la Uteca saludos

Voz 0313 39:17 que te vaya bien adiós adiós Paco Mena buenas tardes

Voz 1867 39:21 buenas tardes comer al presidente de la asociación

Voz 0313 39:23 pues contra la droga en el Campo de Gibraltar se ha asomado más de una vez aquí a La Ventana incluso cuando estuvimos ahí haciendo el programa sobre el terreno qué bueno has estado escuchando a Christian no viene bueno lo percibe el no percibe riesgo y dice bueno en lo que dice desde luego tiene parte de razón la decisiones de cada uno por el hecho de que existan videojuegos de guerra que los hay uno no coge la escopeta que sale a la calle a pegar tiros no pero bueno no sé qué te ha parecido Paco ya te lo pregunta tú directamente

Voz 1867 39:49 bueno a mí personalmente no nosotros no nos gustan los hígado

Voz 0313 39:52 no no

Voz 1867 39:55 no me hubiera gustado que subir hecho videojuegos que lo podía haber hecho vi sobre cómo la gente de Vigilancia Aduanera persigue al narcotráfico en el campo Gibraltar y cómo se juega la Liga por cierto euros

Voz 1168 40:06 no

Voz 1867 40:07 posiblemente eso sí podría entonces una escala de Valori desde nuestro punto de vista que necesaria en todo este tipo de juegos pero bueno yo creo que fundamentalmente el culto

Voz 1168 40:17 hable usted de videojuegos

Voz 1867 40:19 cada Notting Cristia sino la escasa regulación como le decía el Google le ha permitido hice lo aprobado para niños mayores de cuatro años de prisión auténtica barbaridad con menos de cuatro año pueda jugar a hacer narco aunque la responsabilidad mayor o una responsable importantes el regulador que permite que el videojuego lo puedo utilizar humilló de de cuatro años la mayor responsabilidad debutó en los padrinos madre no permitir que un hijo se descargue esto que normalice el narcotráfico como algo normal como algo habitual como han hecho pues como tú entraba en que con esta noticia no con la banda sonora de la película niño no dónde

Voz 1168 40:59 parece que el narcotraficante anomalías

Voz 1867 41:02 tras la caridad que se dedica hecho porque para ayudar a ese triunfo viene fundamentalmente dedicarse al negocio ilícito tan dañino como el narcotráfico donde lógicamente se ponen en el que se dedica al narcotráfico lo que hace es traficar con la droga y se va a quedar mucho dolor y la hacer mucho al año muchos jóvenes no solamente de nuestro país de la Unión Europea

Voz 0313 41:26 el pensando Paco que podría proponer tú a Cristian lo del juego alternativo por Nono pero sólo por curiosidad por ver cuántos chavales cuánta gente luego lo descargaba y quería jugar desde otro ángulo desde otra mirada de de la misma historia no porque lo comentaba el también el otro día que bueno es que muchos chavales del Campo de Gibraltar entre comillas quieren jugar a esto jugar digo niños se porque lo que ven cómo los niños en la guerra juegan a a pegarse tiros también eh eso tampoco ningún

Voz 0827 41:52 pero claro esa es la clave no que hay muchos jugadores que son que son muy violento ideólogo más violentos que este concretamente yo no sé yo la única duda que yo tengo y es por donde enfocado la polémica no es un juego de estos que un mundo global no tiene ningún sentido porque tú lanzas una aplicación en el Campo de Gibraltar y te la pueden estar comprando en Singapur no o bajándosele y descargando la pero pero hombre yo entiendo desde luego entiendo la preocupación de Paco oí de gente como Paco que están vivir del programa pues eso como como tú ves videojuegos en el que uno puede ser un asesino en serie pero seguramente si se hiciera una aplicación en el País Vasco en donde tú fueras etarra y te dedicas a matar guardias civiles pues tendría otra consideración diferente aunque sustancialmente seguramente es lo mismo no

Voz 1546 42:39 siendo la alcachofa amarillo hacer al hijo de Pablo Escobar más sin ningún tipo de mito Mi padre era un hombre violento que mataba gente preocupado por la tele sede de narcos y cómo han podido glorificar la figura de esto no supongo que con este juego hay una

Voz 0313 43:02 Gloria de de de algo tan su mentira dañinos como es eso no es bueno pero yo entiendo también también lo que decía Christian Paco Sutil lo compartes pero Sol de veinte años que se dedica a esto y que no entra más consideraciones claro que puede entrar pero vamos él está proponiendo un juego una manera de jugar concreta en un panorama donde como decía Bono vemos cosas absolutamente horribles de videojuegos y cabeza que han puta miembro claro que que en fin que matan gente bueno es un juego lo que es curioso efectivamente es que hay dónde vivís dónde estáis y donde sufrimos cada día ese problema bueno pues alguien haya detenido la inventiva la imaginación que va a poner en marcha los cargue más de tres mil personas señal de que hay ahí también un una masa crítica digamos que interesada no o entrecomilla

Voz 1867 43:47 a fíe ni sobre todo porque entendemos que también se podía haber hecho como decíamos al principio de intervención

Voz 0313 43:53 Alves

Voz 1867 43:55 sí sí me hago una PP de descarga de cargo donde soy la gente de Vigilancia Aduanera y lógicamente voy perfil a punto porque al optar Cox Bricio en una zona tan sensible como y como

Voz 0313 44:09 sí sí sí

Voz 1867 44:12 desde a la procesión de de lucha contra el pulso en los centros educativos de concertar lo que diferente municipio donde un caldo de cultivo para el narcotráfico Itt cambiar ciertos roles de desierta población por lo tanto esto no ayuda mucho sobre todo porque entendemos que hay que educar en valores en principio y hay que educar en convivencia Anoia que la gente vea que el narcotráfico sobre todo lo más jovencito lo el niño no vean la figura del narcotráfico una figura invitar y este tipo de APP no ayuda precisa

Voz 0313 44:45 ya Paco una pregunta aprovecho para para otra carta ya que estás en antena de estas navidades de estas fechas de alguna novedad alguna noticia importante ha ocurrido algo sustancial que que no sepamos porque no siempre las cosas salen de ahí como sabes

Voz 1867 45:00 bueno la verdad que la novedad es que se está haciendo un buen trabajo por parte de lo que fuerzas enviadas dictado eh

Voz 0313 45:06 si bien desde el refuerzo

Voz 1867 45:09 con con la llegada de hecho Marlaska hay cierre forzudo la Guardia Civil que está haciendo una operación mí es bastante talado sobre todo lo que siempre no Soto tu programa de investigación para llegar al dinero es la el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico cambiar la realidad de tratando va a ser Zas venía algo que

Voz 1168 45:30 lo vamos a conseguir del para mañana algo que

Voz 1867 45:33 se ha ido y sembrando muerte muchísimo año ante la inacción que ha habido por parte de las diferentes administraciones va ser difícil pero bueno está muy esperanzado contra mí con el anuncio que se hizo por parte del ministro al el mes de noviembre un plan integral para tampoco Gibraltar que esperemos se presupuesto del en generales del Estado que decía al programa convencido que me gustaría que así fuera

Voz 1168 45:58 porque con una inversión de ochocientos millones de euros

Voz 1867 46:01 ahora al campo Gibraltar infraestructura en educación en formación y empleo para cambiar la realidad que tenemos que apoyar al estima que te brotar

Voz 0313 46:11 Paco en amigo muchísimas gracias por este ratito en La Ventana ya ánimo ve como siempre

Voz 1867 46:16 muchísimas gracias a vosotros un abrazo hasta luego

Voz 0313 46:19 bueno hemos escuchado antes un momentito de la banda sonora de una película del niño vamos a hablar ahora de un actor un muy buen actor que por cierto también canta

Voz 1 46:36 ah

Voz 35 46:47 además se ha

Voz 0313 46:56 que canta bien eh esto se hace diez años ganador de dos Oscar considerado como uno de los mejores intérpretes de su generación en cine y en televisión también la carrera Kevin Spacey se tambaleó bueno o algo más cuando varias personas denunciaron haber sido acosadas por incluso haber sido víctimas de abusos sexuales debido estas acusaciones recordemos que House of cards de despidió no estuvo en la última temporada y el director Ridley Scott eliminó todas sus escenas en una película que ya estaba rodada hoy día siete de enero se celebra el primer juicio contra él por una presunta agresión sexual a un chaval de dieciocho años corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 47:36 hola buenas tardes parece lo primero que en este juicio

Voz 0313 47:39 yo él se va a declarar inocente no por lo que ha trascendido

Voz 1510 47:42 sí sí sí es la primera vez que Kevin Spacey se sienta ante la justicia por un caso de abuso sexual se enfrenta a hasta cinco años de cárcel por este caso por la denuncia de un camarero de dieciocho años que le ha acusado de abusar de en dos mil dieciséis en un exclusivo Omar en el bar en Massachusetts los abogados del actor han confirmado como dices que se va a declarar inocente hizo bueno es el primer juicio de una larga lista de denuncias por agresiones sexuales que empezaron a salir a la luz en dos mil dieciocho siete coincidiendo con el auge del movimiento mito

Voz 0313 48:12 si hay que desde entonces pues le han costado

Voz 1510 48:14 en su carrera profesional al menos los papeles que estaba interpretando hasta hasta ese momento como recordaba ahora no

Voz 0313 48:20 hace unos días yo no sé quién le asesora con la línea de defensa pero Kevin Spacey publicó un vídeo en el que interpretaba a Frank Underwood su personaje en en House of cards defendía su presencia ante las múltiples acusaciones de acoso sexual o sea que incluso Marta por lo que decía por el tono no los guiños de complicidad Demichelis de menos te vas a creer todo lo que dicen sobre mí etcétera etcétera era un tanto no sé cómo decirlo un tanto provocador no también

Voz 1510 48:54 eh sí es lo público justo el día de Nochebuena cuando la Fiscalía de Massachusetts eh la acusó de abusar de este camarero por el que hoy está sentado ante el juez envidio que ya tiene más de nueve millones de reproducciones y desde que empezaron desde que salieron a la luz todas estas

Voz 0808 49:12 extracciones acciones de abusos que que bueno ahora

Voz 1510 49:14 tras esta sentado por una de ellas pero hasta treinta personas

Voz 0882 49:17 ya le han acusado por diferentes episodios de

Voz 1510 49:19 ese tipo eh desapareció de la vida pública de las redes sociales hizo bueno el día veinticuatro de diciembre público este vídeo en redes sociales con el título Le Miri Frank que además escribe en mayúsculas dando pie a un juego de palabras que significa dejadme ser Frank ir o dejadme que sea Franco

Voz 0882 49:37 ya es un vídeo en el que defiende su inocencia lo Interpol

Voz 1510 49:39 ETA con un tono pues muy tono Frank Underwood no arrogante mirando a la cámara hablando directamente con el espectador ir diciéndole cosas como que tú no te precipitadas a juzgar los hechos sin pruebas mezclando así como la la ficción con la realidad e dicen lo que no pago el precio por las cosas que ambos sabemos que hizo referencia a su papel en la serie seguro que no pagaré por las cosas que que no hice muy bueno sí dice que si algo hemos aprendido en los años es que en la vida llena el arte nada debe descartarse dice nunca me viste morir verdad en referencia lo que pasa en House of Cards y dice que las conclusiones pueden ser engañosas y acaba como decías con me echas de menos no apelando a las emociones y de cómo cómo lo vais vosotros

Voz 0882 50:25 pero también como que deja abierta una posibilidad

Voz 1510 50:27 va a volver no con esa con esa provocación

Voz 1546 50:30 yo lo vi francamente horrible de recuerdo viéndolo me parecía una arrogancia soberbia fuera de lugar jugando con su personaje de The House of cards para ligar lo a su situación Amy parecía asqueroso de la res

Voz 0313 50:50 además los combates yo por eso te preguntaba quién le asesora porque no lo entiendo porque yo yo lo comparto

Voz 1546 50:54 sí hablaba además una llamada una amigo mio en en inglés a algo que a mí me gustaba mucho Kevin Spacey muchísimo

Voz 0313 51:02 su peor es magnífico admire sus no en a que hicimos todos muy

Voz 1546 51:07 sorprendidos pero cuando ya ha salido esto yo ya le cogía un poco de manía ya sé que es inocente hasta que está aprobado a culpable

Voz 0827 51:17 pero a mi padre

Voz 1546 51:20 asqueroso Marta provocativo

Voz 0827 51:22 Marta del el proceso será como los que vemos en las películas que un capítulo se resuelve todo el juicio el la sentencia le meten en la cárcel o no o queda en libertad inmediatamente etc

Voz 1510 51:34 pues está por ver de hecho los abogados pidieron que el juez no lo hiciera comparecer en persona porque decía que eso perjudicaba todavía más a su imagen de de personaje público pero el juez se negó entonces él ha tenido que ir a comparecer está ahora mismo en la corte veremos a ver qué pasa lo que digo además es que este es el primero de una larga lista de denuncias y entonces bueno y este vídeo que la verdad es que ha causado mucha polémica por eso porque lo último que se supo de los fue a finales de octubre de dos mil diecisiete en el que pedía disculpas por la primera denuncia de abusos de un un en aquel entonces fue en una fiesta a finales de los ochenta cuando el denunciante tenía catorce años es una otro actor sea Manzoni Anthony rap Kevin Spacey entonces tenía veintiséis años y lo último que publicó fue una un comunicado disculpándose diciendo que no que no recordaba absolutamente nada de ese episodio intentó desviar el tema de las agresiones reconociendo en público que era gay como si tuviéramos que ver con con los abusos no los abusos sexuales a las agresiones y desde entonces no se ha vuelto a saber público ante nada más de él hasta hasta este vídeo en el que juega pues eso con su papel de Frank Underwood la realidad no también muy muy en línea con lo que está pasando de las Fake News y de la realidad paralela que se está viviendo en Washington con el discurrir de los contratos Marta un abrazo

Voz 0313 52:57 compañera hasta luego un beso hasta luego hoy vamos a cerrar esta primera hora de la ventana haciendo números lo hacemos todos los miércoles con Santiago Niño pero hoy les vamos a anticipar porque resulta que Finlandia no va a llevar a cabo la segunda parte de un proyecto piloto sobre renta básica que había generado expectación e interés en todo el mundo desde hace dos años han pagado quinientos sesenta euros cada mes a un grupo de dos mil personas que estaban en paro para analizar de qué manera se podía estimular el mercado laboral en la segunda fase este dinero si va a repartir también a personas que no estaban en situación de desempleo pero el Gobierno ha decidido paralizarlo Santiago Niño Becerra buenas tardes bañeros como estas dos formas este proyecto por así decirlo no era tampoco un programa piloto de de Renta Básica pura no no no no sería exactamente sotanas