La Ventana (07/01/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias la situación en el barco de rescate alemán si Watch es desesperada según denuncia la tripulación en declaraciones a la Cadena Ser llevan ya diecisiete días con una treintena de personas a bordo que rescataron frente a las costas de Libia y de las que por el momento nadie se quiere acercar lo Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 1620 00:22 buenas tardes escasea la comida y el agua y el estado físico y psicológico se degrada cada día entre los náufragos que en algunos casos están negándose a ingerir alimento llevan en alta mar desde el veintidós de diciembre cuando fueron recuperados en aguas de Libia de que Italia Malta y España el les negaron un puerto seguro para desembarcar a estas treinta y dos personas entre las que hay un bebé varios niños de corta edad y también varias mujeres moran a Mijatovic rescatador Seewald tres dice que nadie tiene a bordo lo que está haciendo Europa

Voz 2 00:50 pues once dieciséis por ellos entender que sepa soy porque porque no hay un puerto privado con tanto tiempo cerca de Malta difícil entender porque hay Malta que puedas ver pero no puede desembarcar porque la no países no quieren recibidos

Voz 0313 01:09 el otro buque también de una ONG alemana lleva otra diecisiete persona desde el veintinueve de diciembre además contamos a esta hora Ester Bazán hablamos de otro rescate en el mar de Alborán

Voz 1454 01:18 treinta y siete personas han sido rescatadas hace unas horas entre ellas doce mujeres y dos niños es la segunda embarcación localizada en esta jornada a primera hora de la mañana se habían rescatado a sesenta y siete inmigrantes que llegarán previsiblemente esta noche al puerto de Málaga está en marcha creación especial de tráfico por las Navidades hasta esta medianoche a esta hora nos dice la Dirección General de Tráfico no hay complicaciones importantes salvo en Barcelona o en Valencia donde se registran retenciones de entradas pero las habituales Nos dice la DGT el acto Kevin Spacey ha declarado ante un tribunal por una presunta agresión sexual su carrera se frenó hoy dejó de ser el protagonista por ejemplo de la serie House of cards después de que aparecieran otros casos que les señalaban corresponsal Marta del Vado adelante

Voz 1510 01:58 buenas tardes y acaba de terminar la primera audiencia de Kevin Spacey acusado de abusar sexualmente de un camarero de dieciocho años en dos mil dieciséis El actor sea declarado inocente en el primer caso de este tipo que le sienta en el banquillo la próxima audiencia ante el juez de Massachusetts está prevista para el cuatro de marzo y el actor no tendrá que comparecer físicamente Spacey se enfrenta a cinco años de cárcel por ésta

Voz 1454 02:20 usación el juez le ha prohibido tener contacto con

Voz 1510 02:23 la víctima ya ha advertido de que si el actor es acusado de otro delito similar mientras este caso siga abierto será detenido sin fianza mientras se resuelva

Voz 3 02:30 los deportes Toni López buenas tardes muy buenas empiezo al Numancia Oviedo minuto cuatro ahora mismo van cero a cero resultado inicial del penúltimo partido de la jornada veintiuno de Liga un dos tres el último se juega a las nueve en el Cerro del Espino Rayo Majadahonda Las Palmas además termina también la jornada dieciocho de Liga Santander con el Athletic Club Celta los de Bilbao del censo con dieciséis puntos a uno de los puestos de permanencia hilos de Vigo tienen veintiún puntos y fuera del fútbol está en marcha en Perú la primera etapa de la edición cuarenta y uno erradicar ochenta y cuatro kilómetros cronometrados

Voz 1454 02:59 sí tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1454 03:05 los afectados por la venta de viviendas del Ivima se concentrarán mañana frente a los juzgados de Plaza de Castilla para exigir que se continúa investigando esa operación llevada a cabo por el Gobierno de Ignacio González en dos mil trece la Fiscalía ha pedido su archivo porque considera que las irregularidades que detectó en el pasado no son constitutivas de un delito Virginia Sarmiento son ya cinco años de lucha por la venta de tres mil viviendas del Ivima fondos de inversión en tiempos de Ignacio González ahora el fiscal pide que se archive la causa penal emprendida por los vecinos Montse González portavoz de la Asociación de Afectados por la venta de viviendas del Ivima

Voz 4 03:36 que el fiscal anterior decía que

Voz 1737 03:38 que había un montón de irregularidades en el proceso de la venta de las viviendas del Ivima de repente han cambiado de chal inste lo quieran Chivas

Voz 1454 03:47 día muchos han abandonado sus casas ante la presión pero sus pisos siguen cerrados

Voz 1737 03:51 acoso inmobiliario directamente lo voy a llamar así porque es lo que ha sido hay mucha gente que lo ha resistido la presión pues yo creo que de tres mil viviendas que eran a lo mejor quedamos novecientos

Voz 1454 04:01 la concentración de afectado será mañana a las diez y media de la mañana ante los Juzgados de Plaza de Castilla

Voz 5 04:06 la Comunidad de Madrid ha firmado hoy el

Voz 1454 04:08 ven por el que financiará el transporte a los parados que hagan cursos de formación los requisitos para acceder a esta ayuda son muy estrictos sólo podrán beneficiarse los parados que vivan en un municipio distinto a aquel en el que reciben los cursos y además tendrán que haber superado al menos el veinticinco por ciento de otro curso de formación presencial la consejera de Economía Engracia Hidalgo

Voz 0566 04:25 no haremos otra vez de recarga gratuita en las tarjetas de transporte esta medida va a beneficiar a nueve mil quinientos madrileños al año es una herramienta pionera hizo una mental para evitar que la falta de recursos para desplazarse sean problema para que los madrileños que están buscando un empleo se formen o imiten su libertad de elección de un curso que quieran hacer pues no encontrase en el ámbito es como decir que

Voz 5 04:52 cielos despejados en toda la comunidad a esta

Voz 1454 04:54 ahora tenemos catorce grados en el centro de la capital es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

el paro vuelve a encender su luz con un tema al que se le puede negar muchas belgas volver a vivir vuelve significa para tu vuelve a la rutina con Al Yazira a un lugar a qué edad estaría ya puedes dejarnos tus mensajes de voz fotos comentarios Dido que quieras en el whatsapp del programar el seis uno seis siete tres uno nuestra cuenta de Twitter arroba el faro se las encontramos esta noche a partir de la una y media la SER el paro con Mara Torres

Voz 0313 06:52 son las seis y siete minutos de la tarde las cinco y siete en Canarias hoy nuestro paseo diario por la historia nos lleva hasta el mar y más en concreto hasta la seguridad cuando se navega que no es un asunto menor ni muchísimo menos tal día como hoy hace más Un siglo se puso en marcha el primer sistema para que para pedir ayuda

Voz 10 07:12 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 07:28 no todos sabemos lo que es un SOS una llamada de socorro en código Morse pero antes del SOS el auxilio se pedía con el telégrafo de forma mucho más complicada Se lanzaba once U de que parece las siglas del Caiga quien caiga pero no son las de Coppi Quality distraes la orden que puso en marcha semejante código se distrae

Voz 5 07:52 cuyo a todo el mundo naviero el siete de enero

Voz 1626 07:54 de mil novecientos cuatro a partir de entonces esa sería la señal para pedir ayuda en mitad del mar y que la entendiera todo el mundo porque hasta ese momento poco más se podía hacer más allá de pegar voces por la borda pidiendo socorro a los boquerones

Voz 12 08:10 las no

Voz 1626 08:29 tardaron mucho a los países en ponerse de acuerdo sobre cuál debería ser el código común a todos para pedir auxilio utilizando conjuntamente la tele grafía sin hilos de Marconi y el código de mosso ya que el siete de enero se decidió que fuera C Q de se u era un código general utilizado en todos los mensajes Tele gráficos para indicar que lo que se iba a decir era muy importante son las siglas de Coppi Quality pero Marconi se percató de que había que añadir algo más para que un barco pudiera decir que lo suyo además de importante era muy grave se añadió la letrada de distraes problemas la traducción fina sería que venga alguien echando leches que Nos hundimos con un taco por en medio a ser posible pero esta llamada de socorro no duró mucho porque era un follón de pulsos cortos y largos raya punto raya punto raya a raya punto raya a raya punto a punto primero que se enterara alguien te habías ahogado no tardaron en buscar algo más sencillo tres punto tres rayas tres puntos S O S

Voz 13 09:38 no

Voz 1626 09:42 SOS no significa nada y mucho menos eso que dicen por ahí socorro o socorro se eligió porque era una combinación fácil y rápida de transmisión y tampoco es cierto que el Titanic fuera el primero en utilizar el SOS porque los británicos son muy suyos y tardaron en aceptar el cambio lo que le va bien a la mayoría a ellos bueno el Titanic lanzó constantes secunde antiguos y los nuevos SOS sin para en realidad el Titanic lanzó de todo pero no les sirvió de nada

Voz 7 10:20 el mensaje en la botella que canta Police tampoco que no solución hay que ver

Voz 0313 10:26 titulares que son los británicos en algunas cosas hay tenemos a luz al Brexit como prueba definitiva y ahora

Voz 14 10:36 ya no de incidentes escribía para vivir ahora quiero vivir para contarlo lave Tana de los libros con Benjamín Prado tener pues buscando las horas que no son

Voz 15 11:03 ella se Benjamín Prado buenas tardes amigo tratar de año golpes Javier Sagarna director de la escuela de escritores cómo estás hola qué como pinta dos mil diecinueve pues bien bien espero que que también como terminó el dieciocho para mí cómo se han comportado para esta semana los participantes en nuestro concurso de Relatos en cadena

Voz 6 11:22 pues han estado comedidos sería la sería

Voz 0390 11:24 la eh por decirlo de algunos gas por favor haga

Voz 6 11:27 tras las Navidades se nota un montón porque siendo semana doble sólo tenemos seiscientos cuarenta y seis que está muy bien pero es como o de una semana normal más que de la semana

Voz 0313 11:35 la gente estaba cenando con la favor eso

Voz 6 11:37 han pasado las fiestas de Navidad y ahora ya estoy seguro que la próxima semana tenemos el nuevo año aquí

Voz 0313 11:42 lo Te8 yo de hecho creo que en Navidad aprovechando estas dos semanas tendremos que dar temática libre en lugar de cuál era la frase era ordenó sin pestañear de una frase que en fin que tampoco es sencilla dar temática libre de fuente de inspiración las Navidades las Navidades se queda mes

Voz 6 12:06 desde entonces es de todo buena idea porque yo he visto cosa más difícil queda Tema Libre se cuando estamos ahí en los talleres y de repente dice es un día bueno pues hoy lo que queráis próximo día te encuentras con dos con el texto duro temas ser perdido por el camino no es mejor dar una propuesta cerrada no es fácil

Voz 0313 12:21 hoy habéis tenido mucho tiempo poco tiempo para leer durante las Navidades

Voz 5 12:24 yo he tenido mucho tiempo tenido un serbios para hacer es una invención

Voz 0313 12:29 la de decir pero si hace una vida son días normalmente ocupados en en tareas familiares de celebración decía esta comer y leer por ejemplo al mismo tiempo es complicado depende si el qué

Voz 5 12:39 te hace la comida a tu suegra como anticipará

Voz 1454 12:42 para la la

Voz 6 12:45 yo no he tenido tanta suerte pero bueno por lo menos cuatro días y me he podido escapar escapar allí al País Vasco con mis hijos y ahí encontrado encontrando ratos de largos de electo

Voz 0313 12:53 habéis leído en Gavà confesarse traidores mira como locos es comentar una cosa que ha caído Mis manos sí que quiero de la que hablemos un día de la que quiero que hablemos La Ventana de la parte

Voz 5 13:03 de los de los tres libros de los que voy a hablar hoy dos novelas y uno y uno de poemas he estado trabajando mucho mucho mucho los leyendo a Calderón de la Barca porque estoy preparando una versión de La hija del aire al teatro español amistad en mayo y entonces cómo me quiero ambientar aparte estar escribiendo mi versión de La hija del aire estoy leyendo mucho para acoger un poco ese lenguaje y luego cargárselo y hacerlo más más actual

Voz 0313 13:27 quién lo va a hacer

Voz 5 13:28 lo va a dirigir Mario Gas pero muy bien te quince

Voz 0313 13:32 directores una garantía que bien y tú Javier

Voz 6 13:34 pues yo he estado con con un uno con una novela de de Samantha Lin se llama que en tu kiss me ha parecido me pareció absolutamente estupenda es una estoy sin plan Black Mirror obviamente esto luego con no novela de un autor español que me gustó mucho que

Voz 16 13:50 Miguel Ángel Hernández que ha sido el dolor de los demás son los de los demás nabos todo lo que ha también

Voz 5 13:56 interesante esa novela una auto ficción

Voz 0313 13:58 estas famosos ya murió el hecho caso Benjamín M leído casi entera la antología poética de de Jaime Gil de Biedma he disfrutado muchísimo porque es algo que tenía que tenía pendiente he descubierto algo gracias a un regalo de nuestra amiga Nieves Concostrina que es un libro del que quiero que hablemos un día aquí en La Ventana de los libros que es la de la penumbra que es de una brindó unos novela ensayo es de una no es una historia de hora británica es alguien que estudia Historia que es crítica de arte periodista y tal pero muy bien documentado que cuenta cómo el cristianismo arrasó no sólo con otras religiones sino con algunas civilizaciones a lo largo de la historia no pero además lo documenta con fechas con nombres propios con detalles con ubicaciones de templos que ya no existen compradores los filosóficos que ya desaparecieron al Palacio de Carlos V de la Alhambra mostrarlo interesantes en la edad con la mezquita queda nada pero pero bueno en Roma eso de eso hablamos de eso hablamos otro día mira pero este este comienzo de año en Francia aunque ahora ya como el mundo es tan global pero el boom desde luego empieza ya empezó en su momento en en Francia ha salido la última novela de Michel juré que se titula sabéis como pues igual que esta canción de Manel

Voz 14 15:12 lo tuyo

Voz 0313 16:07 mire que transmite buen rollo esta canción de Manel no no sé si transmite exactamente lo mismo la última novela de Julio B que se titula así serotonina en Francia salió a la venta el el pasado viernes con una primera tirada además de trescientos mil ejemplares que es una barbaridad una cifra que ya anuncia que la editorial espera un gran éxito de ventas como es obvio no de su anterior novela sumisión ya vendió más de ese Cent setecientos mil ejemplares en España se pone a la venta el próximo miércoles corresponsal en París Carmen Vela buenas tardes vuela muy buenas tardes a ver porque congele pasan muchas cosas y no todas buenas pero una de las que últimamente se ha detectado es que la crítica en general ya no lo detiene

Voz 17 16:46 el el no sé si el miedo o el

Voz 0313 16:48 el respeto reverencial que antes le profesaba no que se quedaron palos

Voz 0390 16:53 efectivamente me ha sorprendido por ejemplo el satírico Le Canard estima que el protagonista de la novela su nombre deprimido que es un ingeniero agrónomo que vive en un pueblecito cerca de París al que respetan este antidepresivo Se supone que para estimular que estimula la serotonina no en dice el periódico es un es un The Sun lo hemos visto ya todos lo hemos leído es decir es un personaje como el de tantos libros de huele becas amores perdidos citó entre comillas alcohol sexo sin tapujos el narrador descubre sin emoción que su amante japonesa tiene relaciones sexuales con perros broma sarcástica aspiraciones románticas desmentidas por un sólido cinismo el periódico y dice que incluso así la historia podría parecer algo premonitoria de los chalecos amarillos puede ser protagonista decide unirse a una revuelta popular que acaba mal no el decana

Voz 16 17:48 no no es suficiente para salvar la novela que la califica de olvidable Carmen qué tal Iron

Voz 0313 17:55 ventas el primer fin de semana por por curiosidad

Voz 0390 17:58 es en las librerías no lo sabemos en Amazon a Francia es número uno también en Alemania y naturalmente se supone que va a ir fenomenal porque como habéis dicho apuestan por ochocientos mil ejemplares ochocientos veinte mil concretamente la editorial sumario quiero repetir el bombazo que consiguió consumición hace cuatro años que vendió nada menos que ochocientos mil ejemplares es el número uno como hemos dicho Il y bueno yo creo que que que esto de que salga en el momento de los chalecos amarillos también eh puede beneficiar a las librerías que llevan siete fines de semana sin vender nada por lo menos en París donde han tenido que cerrar todo bebido ellos bueno esta esta supuesta idea de que puede parecerse a ellos a lo mejor perder les viene bien

Voz 0313 18:52 ya yo no tengo muy claro yo en eso tanto Carmen Benjamín te pregunto a ti también ya Javier por descontado en el caso de Ben vende más el el personaje personaje de del escritor o la calidad de su literatura yo creo que yo creo que no tengo tanto conocimiento como para opinar al yo creo que le venden los libros

Voz 5 19:10 los los críticos porque claro cuando alguien se refiere a a un libro como prescindible a mí me dan ganas de directamente de ir a comprarlo es como cuando alguien se refiere a una persona como se la llama ilegal yo voy corriendo a abrirle la puerta para que pase más o menos el el lío que tiene con la propia crítica que siempre Pélata haga que que lo comparan con Céline que era un escritor maravilloso ya quisiera yo que me comparan con el impecable comparan el un escritor fascista y además creo que al final determina llevando a vender sus libros pero yo creo que es que además un leve es muy buen escritor realmente a mí me gusta mucho humo escribe recuerdo haberle insumisión a las pymes comenzando aquí te acuerdas moái yo te decía entonces es que este libro por una parte me resulta detestable cosas de las que dicen las comparo no las comparto en absoluto pero por otra parte el tipo claro que produzca esta reacción en mil esta reacción de aquí sí de furia dejado significa que sabe escribir porque me temo que es que eso es lo que quiere no siempre decía Oscar Wilde que cuando escribes lo primero que tienes que saber es a quién quieres molestar y desde luego sabe perfectamente a quienes quieren molestar en su caso me temo que a casi todo el mundo no

Voz 0313 20:17 en Francia Carmen ha o leve que ósea Mausoleo de Annaud no deja a nadie indiferente cuáles serían las razones de una cosa y otra del del amor y del no sé si odios excesivo pero si van finde digamos del odio cuáles serían las razones de uno y otro bando digamos

Voz 16 20:33 me encanta pero sí desconectado no no te preguntas

Voz 0390 20:37 no es muy polémico no es muy polémico y ha sido considerada en Francia como un islamófobo es un tema que no deja como has dicho a nadie indiferente mucha gente considera que es un tema muy delicado en Francia donde hay muchísimos musulmanes ir donde bueno pues se considera que llegue a mucha gente con sus crítica consuman era de de de hablar de este tema no de la religión de la Francia que considera olvidada etcétera etcétera lo que sí es verdad es que es un crítico muy fino de la sociedad francesa y eso es seguramente lo que valoran más a los críticos literarios no en el momento en que escribió eh su misión pues fue el momento de los atentados acordaros del horrible atentado contra Charlie esto luego siguieron varios atentados masivos en estos momentos pues parece que muchos consideran que es premonitorio de los chalecos amarillos curiosamente ayer viendo una una entrevista suya en la televisión de hace dos años sobre la selecciones el decía que acababa de des cubrir la Francia olvidada la Francia blanca y a la Francia periférica Iker que para él era un tema apasionante porque se da cuenta de que habían una parte de su país que no conocía Le preguntaron bueno va a ser tú el tema de tu próximo libro digo bueno lo dejó en el aire pero evidentemente lo es no

Voz 0313 22:14 muy bien corresponsal Carmen Vela acompañara un abrazo hasta pronto un abrazo hasta luego adiós

Voz 14 22:44 vale

Voz 19 22:46 no

Voz 15 23:09 a esta tarde en La Ventana de los libros estamos enhorabuena porque podemos hablar de los primeros premios literarios del año el barcelonés marca ganó anoche el premio Josep Pla con la novela La

Voz 0313 23:20 Vigilia ya argentino Guillermo Martínez el premio Nadal las setenta y cinco edición ya con los crímenes de Alicia a Guillermo Martínez muchos lo recordarán no lo conocen por su gran éxito del año dos mil tres pero si lo el Los crímenes de Oxford que se tradujo después a cuarenta idiomas y que Álex de la Iglesia llegó además al cine sus dos protagonistas el profesor aquel de de lógica y la estudiante de de matemáticas reaparecen ahora en esta la novela premiada anoche donde vives

Voz 1501 23:46 sigan unos crímenes cuyas claves están en el cuento

Voz 0313 23:49 Alicia en el país de las maravillas del agua

Voz 1501 23:51 Carla cosa que la solución fácil Antilla no será lo mejor final Guillermo Martínez buenas tardes

Voz 4 23:57 hola buenas tardes todo era felicidad joya

Voz 1501 24:00 para eh pensando que dijo de la fuerza del Premio Nadal bueno está ya tiene una dotación económica muy muy suculenta que son dieciocho mil euros al pero está en el prestigio e cómo se te queda el cuerpo a uno después de ganar el premio decano de las letras

Voz 1610 24:12 bueno la verdad es que anoche apenas pude dormir porque apenas la habitación tenía una a las dos de la mañana volví al cuarto y tenía una cantidad de mensajes y Jamal de Argentina no donde tuvo también gran repercusión eh yo hoy me desperté a las ocho de la mañana de prensa hoy todavía todavía no descanse osea todavía contestando entrevistas

Voz 0313 24:36 Guillermo Los crímenes de Oxford han llegado muy lejos literariamente y tuvieron también su versión cinematográfica como acabo de comentar a los crímenes de Alicia les les les ves un recorrido similar es de estas de estas historias que que nacen ya casi con contrato cinematográfico

Voz 1610 24:50 no no eso la verdad no no podría decirlo es muy pronto para hablar de eso voy a John me preguntaron sobre esta cuestión

Voz 20 24:58 sí realmente para mí

Voz 1610 25:02 la aspiración máxima de un escritor con su libro osea la obra un escritor

Voz 4 25:07 lo que he escrito después de las vacaciones nacida en en el cine en una capítulo unitario para televisión en una obra de teatro y y yo no creo que sean como en un escalón superior no sea ya pertenece a otro orden y muy bueno a veces son experiencias afortunadas otras no es decir lo único que pueda hacerse cargo un escritor obrero que escribió yo mi máxima aspiración realmente es que encuentre el sobre ese agudo voz inteligente es que tengan sensibilidad por por estos mundos por interés por el relato policial

Voz 5 25:53 pues eso ya te da eso ya te a unos lectores hechos no estaba pensando que el el Premio Nadal además de haberlo ganado es autora de grandes autores siempre ha sido un termómetro del tipo de literatura que en aquel momento predominaba la literatura de denuncia soterrada de las condiciones de la posguerra Nada de Carmen Laforet la denuncia directamente de la la de las penurias de la gente era Amena Ana María Matute en la literatura rural con Miguel Delibes todo esto y ahora realmente estamos viviendo la edad de oro de la literatura negra policiaca es muy razonable que una seguro que muy buena novela negra pues gana el Premio Nadal también de Mena que también por eso tengo que ahí tienes juegas a favor porque hay muchos lectores esperando libros de este tuvo además con dignidad literaria claro

Voz 4 26:37 el género negro lucro que está también a su vez muy dividido por lo menos en tres corrientes que lo distingo no que son bastante diferentes entre sí está por un lado el pero no son argentinas llamamos el policial negro que sería el Boyle no policial a la norteamericana Raimon de la novela que yo escribí describiríamos vienen la llamamos la novela de Nick Manu donde hay un una intriga donde hay que pensar quién puede ser el asesino detrás de los crímenes hay un trasfondo filosófico inclusive nos a mí me gusta pensar que son como relatos cuasi filosóficos sobre el estatus de la verdad lo verdadero y lo demostrable la lógica en investigación policial los límites de esa lógica etc y si bueno yo me siento escribe al escribir esa línea de mismo del hombre referente son el el Borges de la muerte de la brújula aún en nombre de la rosa Leo Perú quién es esa clase de autores tercera línea que a mí también me interesa es yo escribo una novela llama la muerte lenta de Lousiana ve que está en esa dirección que son las novelas de Patricia Highsmith sería el policial donde en realidad soy más vivienda indagación psicológica de una mente criminal no volver aumente que se convierte en criminal y en fin son lo que son tres vertiente diferente Si cada una es es mundo literario distinto a escribir primero

Voz 1501 28:20 líneas yo pensado en automáticamente en alguien que pasó por estos micrófonos un compatriota Jorge Fernández Díaz claro pensado pasado precisamente en eso

Voz 4 28:29 de algún modo son los la delincuencia allí el retrato de un Estado social no el detective está en la calle no esa es la ya ya es una es un elemento aventura física el detective

Voz 0313 28:45 el Guillermo la mezcla de de de la matemática con la con la simbología de la obra de Carrol puede llegar a ser eh no sé si explosiva muy exigente para el lector pero desde luego muy atrayente así desea que es muy atractiva

Voz 4 28:57 sí a mi me parece que bueno que tuve la fortuna de encontrar un ángulo no siempre me me pues mientras estuvo en Oxford Sans había pensado o no porque aparece el mundo Alicia en varias instancias no me cuando uno está allí está el Collison donde donde Carroll daba clase de matemáticas ya está la tienda de Alicia no se compran los souvenirs del mundo Alicia en fin hay una cierta presencia cada tanto no hay muestras sobre los animales que aparecen en el museo natural los animales que aparecen en el libro y sí pero bueno encontré como el ángulo que está dado por un hecho real no de que descubrí mientras escribo un prólogo sobre carros para un libro en la Argentina es llamo el es un libro del que se iba a traducir en Argentina ella más lógica sin pena entonces se lo que descubre leer sobre la vida biografía de Carroll es que él escribió en vida un diario a lo largo de trece cuadernos manuscritos un Diario privado y ellos quedaron en manos de los familiares por décadas y ese perdieron cuatro de los cuadernos Idris cuando se quedaron no Familia hubiese arrancaron algunas página cien particular que es un momento muy importante en la vida de carro y en el año de momento hay cuatro que es cuando transcurre la novela se descubrió un papel que guarda en una frase el contenido esencial de

Voz 1501 30:41 la página no eso es lo que da lugar

Voz 4 30:44 lo que desencadena los crímenes que aparentemente una y otra vez tratan de impedir que ese secreto salga a la luz no es es el punto de partida digamos de la de la novela muy bien

Voz 0313 30:56 Guillermo Martínez oye felicidades por este premio Nadal y un abrazo muy grande gracias pero estos minutos

Voz 4 31:01 sí sí muy bien

Voz 14 31:05 al día

Voz 0313 31:10 qué bonito es lógica sin pena ni la verdad de encantado como concepto no en este mundo con tanta gente que quiere dar pena hay alguna queden en cada pena pues

Voz 5 31:19 desde está muy bien meter un poco de muy agudos humo pollo anota

Voz 0313 31:22 en la entrega de premios no con una con el discurso de marca Gao que volvió a recordar que hay dos políticos presos y que y que él no está de acuerdo y que lo denunció que le pareció que muy mal ya dijo lo que Manuel Valles montó un pollo creo en la mesa no sé que qué manía con ocho por no respetar te para te podrá parecer que es muy pesado pero hay gente que hoy puede deja él estaba en su momento y en su derecho de decir lo que le viniera en gana como ganador del premio además del Premio Josep Pla aquí que que que ganas de mezclarlo todo mezclarlo no es que en marcas diga o dijera eso porque está en su derecho y en su momento de decirlo sino ponerlo a parir por hacerlo nos en fin es una pena hay mucho caza fantasma lógica sin pena hay penas obra

Voz 14 32:36 viajando entre una charla ya

Voz 25 33:17 en la Cadena Ser presenta el placer de escuchar en el Museo Romano de Villa Giulia el guardián de la Sección Quinta continúa su ronda acabado ya el verano y con él las manadas de turistas la vigilancia vuelve ser aburrida pero hoy han instigado por cierto visitante y torna hacia las aletas de los esposos con creciente curiosidad estará todavía ese pregunta acelerando el paso hasta asomarse a la puerta esta sí que hay en el banco frente al gran sarcófago etruscos de terracota centrado bajo la bóveda esa joya del museo exhibida como en un estuche en la Saleta ante la en ocre para limitar la cripta originario sí ahí está sin moverse desde hace media hora como si él también fue una figura reseñada por el fuego en los siglos el sombrero marrón el curtido rostro componen un busto de arcilla emergiendo de la camisa blanca sin corbata al uso de los viejos de allá abajo en las montañas del sur Apulia o más bien Calabria que desean esa estatua Se pregunta guardián y como no comprende no se atreve a retirarse pues si de repente ocurre algo hay esta mañana que comenzó como todas y ha resultado tan distinta pero tampoco se atreven entrar retenido por inexplicable respecto y continúa en la puerta mirando al viejo que ajeno a su presencia concentre asumirá el sepulcro sobre cuya etapa ser Reggina la pareja humana

Voz 26 34:52 la sonrisa etrusca

Voz 5 34:54 José Luis Sampedro mil novecientos

Voz 27 34:56 ochenta y cinco

Voz 28 34:59 las de escuchar

Voz 27 35:01 las

Voz 29 36:24 hoy no tal

Voz 0313 36:41 estamos en la Ventana y un año más tenemos en marcha el concurso Relatos en cadena esta va a ser nuestra primera final semanal de de dos mil diecinueve de ayer que Gica de Javier Sagarna que decía bueno bueno es que Pablo semanas en este domingo ya lo sólo seiscientos cuarenta Robbins te

Voz 5 36:58 es Amaral los insaciables

Voz 0313 37:01 recuerdo la frase que dejamos para construir historias que era que es ordenó sin pestañear y a partir de ahí pues seiscientos cuarenta y seis propuestas de los cuales los profes de la escuela de escritores han seleccionado a tres a quiénes vamos ya saludar ya incorporar nuestra ventana de los libros son Joaquim Valls Patricia Collazo y Alberto Jesús Vargas ya

Voz 1501 37:19 creo que tres veteranos dos veteranos o no alguna veteranísimo es verdad que

Voz 0313 37:23 en estas fiestas en estos días tan especiales los que no fallan son los ocho grados exactamente los fieles han estado ahí los consagrados y eso que la frase al final ayudó mucho juego porque así abiertos más

Voz 6 37:35 ha hecho mucha gracia había dos maneras de de de interpretar el verbo ordenó ordenó sin pestañear generar una orden y ordenó siempre estallar del borde

Voz 0313 37:43 del verano ordenar poner cada cosa en su sitio exactamente Okur hay una tercera

Voz 6 37:49 eso también hubiera podido ser aunque esa esa por lo menos yo transfiere este pero la he visto pero fue funcionado las dos maneras de entender el que bien no por tanto era una frase mucho más abierta de lo que parecía

Voz 0313 37:59 ah portón temido las historias esta forma de ordenar o de ordenar bueno sobre todo

Voz 6 38:04 las órdenes ha habido montones de puedes imaginar de de militares de de de figuras de poder de una orden en cuanto lo ilustra en las claras ávido ahí he sido un mundo bastante bastante edictos no desde personas que ordenaban para subir quedarse hasta personas que ordenaban de manera más insólitas pues yo qué sé ciudades enteras no ha dado con mucho más juego por ese lado

Voz 0313 38:29 bien es Jokin vais tiene cincuenta y nueve años es de Barcelona trabajan un organismo público local y es uno de nuestros concursantes de récord porque hoy alcanza su final semanal número veintiuno ya hace unos años en dos mil doce llegó a la final de temporada Joaquín buenas tardes bona tarda

Voz 1501 38:45 qué tal como está seis feliz año amigo qué tal igualmente Celedonio oye Pen

Voz 0313 38:50 dado antes a Javier y a Benjamín que si les había dado tiempo navidades para leer y que había leído tú has tenido tiempo tienes algo por ella entre manos que hayas cubierto estos días Rogge

Voz 30 38:58 si el último libro que he leído Se titula

Voz 4 39:01 creo yo cocaína no es demasiado conocido me parece contar con Theo nunca nunca de Karim voy es una es una autora sueca que quiero alguna manera

Voz 30 39:18 planteo una historia diez años antes de lo de lo que sería la temática de mil novecientos ochenta y cuatro de George Orwell

Voz 1501 39:25 cero Un mundo feliz les sí sí sí sí

Voz 30 39:29 hacia el año mil novecientos treinta y nueve en en Suecia y viene a ser un Fun suero de la verdad que tenía aplica el Gobierno digamos a todos sus ciudadanos iba la cosa

Voz 1501 39:39 qué peligro peligro

Voz 30 39:43 asociado es simbólico y es un momento de auge no en una cena un socialismo mucho

Voz 0313 39:48 aunque no no quiero ni pensar quédate con nosotros no alguien que saludamos a Patricia Collazo cincuenta y un años Argentina aunque vive en España desde hace mucho tiempo en Alcobendas concretamente trabaja como consultora informática y ha sido finalista anual las dos últimas temporadas Patricia buenas tardes

Voz 1501 40:02 hola buenas tardes cómo estás muy bien muy bien has escuchado compatriota hace un ratito aquí recordamos eh si bien que habían y que buena pinta tiene la la muy buena que nos propone

Voz 0313 40:14 de qué has leído estas navidades saber

Voz 31 40:16 ya estoy un poco haciendo la tarea leyendo un libro que se llama la práctica del relato de Ángel Zapata por otro lado estoy leyendo Cordesman a España

Voz 1501 40:27 a nuestro mano espada quiere decir con esto me gusta tengo una una escritora como tú se hace lista de buenos propósitos cuando empieza el año o no o lo que surja bueno pues se lo dijo respecto a otras cosas y con respecto a la literatura que te

Voz 31 40:45 ahí estoy tengo entre manos una novela que he empezado gracias al curso que estuve haciendo e iniciación a novela de la escuela de escritores y bueno que me enganchó muchísimo y estoy con ese proyecto y quiero darle

Voz 1501 40:58 un empujón Monedero ponen unos mejores terminar este año o no pero por lo menos un primer borrador no lugar siempre queda este rato

Voz 5 41:08 la novela sino nos empuja no se ponen en pie te lo digo

Voz 1501 41:11 a eso

Voz 6 41:14 jugar mucho y luego tener mucha apatía

Voz 1501 41:16 pues ya está con nosotros Patricia hay que saludamos también

Voz 0313 41:19 el Alberto Jesús Vargas sesenta años malagueño vive en Madrid desde hace veinte años es gestor procesal que para quien no lo sepa es un cuerpo en la administración de de Justicia Alberto Jesús buenas tardes hola qué tal

Voz 1501 41:31 muy buenas tardes feliz año igualmente hombre te pillamos en Madrid en Málaga o todavía estás apurando todo esto

Voz 32 41:36 Málaga toda mi a punto de salir para Madrid pero todavía estoy en manera disfrutando de las últimas horas ya de vacaciones la prórroga aquí estoy yo esta tarde

Voz 1501 41:44 qué tal estas navidades Alberto

Voz 32 41:47 pues mire esta Navidad me ha estado acompañando un Antología del cuento español que no se puede estado de casa rural allí junto a la chimenea era muy agradable poner saber también puede ser decidir porque algo estricto entre otro

Voz 1501 41:57 cosa este relato cuando todo muy bien te han traído los Reyes algo relacionado con los libros obvia

Voz 0313 42:02 mira que les digo sí aunque

Voz 32 42:05 yo he pedido no te digo mucho porque la torre de libros pendiente que tengo cada vez más grandes gordos pero sí me han traído Ordesa de Manuel Vilas

Voz 1501 42:15 a gustar gustará mucho ya lo verás que si el Barça

Voz 32 42:18 Lucía cuando una noche era el paraíso que ya leí el anterior

Voz 1501 42:20 a gusto era muy bien muy bien venga pues quedas con nosotros si presta atención a las recomendaciones de Benjamín que nuestra esta semana va

Voz 33 42:29 Paul

Voz 5 42:41 empezamos Benjamín haber mandato bueno Rodrigo Rey Rosa un buenísimo escritor guatemalteco publicado en España quién yo conocí hace muchísimos años cuando era muy amigo de Paul Bowles en Tánger no sé si vivían incluso juntos en la misma en la misma casa por lo menos eran eran muy muy compañeros el primero que habló muy bien de Rodrigo Rey Rosa fue Paul Bowles me dijo es un escritor magnífico y lo va a ser un poco más con cada pero tiene razón más se sabe tocar temas interesantes no en este libro que se llama El País de todo lo que cuenta es como cuando se topó con dos o es

Voz 35 43:18 aquí cuenta cómo los poderes de una

Voz 5 43:23 en fin un una supuesta república centroamericana no sabemos si la propia Guatemala podría ser no eh son insaciables no porque muchas veces donde menos hay es donde más se lucha por lo poco que hay y eso lo hemos aprendido viendo lo que ocurre en determinados países no cuando ya han terminado llevándose todo lo que estaba mano quieren llevarse lo que no estaba mano llevárselo todo muchas veces implican estas comunidad pues arrasar pues algunas algunos poblados indígenas acabar con culturas enteras es la historia de América una de las partes de la historia de América hay desde luego una de las más tristes bueno aquí el la novela vemos por una parte la corrupción del del Gobierno del que del que van al que no se nos aclara de dónde pero intuimos que es guatemalteco vemos cómo los poderes se juntan para llevarse lo poco que tienen los pobres veo como vemos cómo los pobres se hacen la ilusión a veces de que gritando revolución o muerte van a conseguir defender sus tierras sus cultura sus cultivos manera de vida y como por desgracia al contrario que en los cuentos de hadas aquí muchas veces ganan los malos pero es una novela muy interesante que plantea una reflexión sobre lo que nos hemos perdido en este mundo por arrasar tantas culturas autóctonas y bueno la riqueza que que eso conllevaba y que se ha llevado la ambición de unos cuantos que bueno luego lo utilizan para tener grifos de dos cuartos de baño

Voz 36 44:50 no

Voz 23 44:53 no

Voz 36 44:55 a mí

Voz 23 44:58 muy bien aquí el sí

Voz 37 45:31 la eh

Voz 0313 45:40 hemos empezado con el país de Togo de Rodrigo Rey Rosa y ahora seguimos con no hables es el título original de de una novela que publica uso Dima iba hala editado por Alianza y eso bien esto cosa tu nigeriano es verdad pero es una novela maravillosa

Voz 5 45:59 la novela de un joven por cierto hablamos antes de que Lewis Carol daba sermones e ir a clase además bueno este señor Info Dima igual al ocho yo peor quedó es médico cirujano ya escrito esta novela donde cuenta algo que uno entiende que debe ser parecido a subida ex excepto en algunos aspectos oírlo porque digo eso bueno un joven de origen nigeriano que va a vivir a Washington eh bueno supuestamente a la capital de la libertad no donde la libertad tampoco es tanta porque resulta que claro allí uno dice lo es el oído decir en alguna entrevista la novela también se deja entrever que cuando eres negro estás en Estados Unidos además eres e inmigrante y además eres homosexual como el personaje de la novela tienes que estar siempre pensando a ver si te va para hacer un policía detrás del basket un tiro

Voz 35 46:45 número uno número dos e él

Voz 5 46:49 que es un tipo que lo tiene todo un triunfadores buen estudiante joven es guapo es un deportista con muy buena pinta

Voz 0313 46:57 le acaban de dar una beca para ir a estudiar ni más ni menos

Voz 5 46:59 la Harvard resulta que un día en casa de una amiga la amiga se le en fin declara quiere tener con él un un encuentro amoroso y entonces se la cuenta de que es homosexual y se da cuenta que además esto añade todavía más complicaciones la subida pero es que entonces hay otras complicaciones que es la de su propia familia con la que viaja a Nigeria donde ha estado muchas veces pero nunca había ha viajado sabiendo que era homosexual ya vende lo hizo a sus padres hará que lo sabe empieza a ver también los reaccionaria que alguna gente lo el peso de las culturas a veces en la libertad de los de los demás es que hablabas antes ve viene al pelo no porque hablabas antes de las de las religiones si ir el ideal de de lo que ha hecho la religión también católica en en muchas partes del mundo no es que realmente uno de los principios de esta novela no hables es decir cuando la religión se mete a gobernar la vida de las personas especialmente cuando se meten en sus camas estamos perdidos porque desaparece la libertad desaparece el libre albedrío del que eso supone que tan eh alardear de basura novela maravillosa escrita de una manera preciosa que yo creo que hay que leer porque nos habla de muchas cosas y no señala que a veces los malos están por todas partes incluso entre los nuestros también no tan pensando

Voz 0313 48:12 en en en África hay hay unos cuantos países que que padecen este tipo de problemas como el que como el que cuenta o como el que denuncia la novela de deuda consigo hay unos cuantos eh bueno por no hablar

Voz 5 48:22 Adele en la las culturas en algunos países musulmanes sí sí sí sí sí donde la homosexualidad sigue siendo un delito bueno lo ha sido en Cuba hasta hace diez minutos no es que es una cosa tremenda porque cuando uno ve

Voz 0313 48:35 como yo en España no hace tanto

Voz 5 48:38 todavía hay demasiados chistes desagradables al respecto no pero es que a mí estas astillas de de edad media clavadas en en la pierna del siglo XXI me dan miedo porque yo pero cómo llegamos a la luna y a la vez podemos seguir siendo tan medievales en algunas cosas

Voz 0313 49:24 lo que nuestros tres finalistas como el resto de oyentes de La Ventana habrán seguido muy atentamente las recomendaciones literarias de Benjamín Prado la verdad es que tienen muy buena pinta las dos novelas que nos has traído esta semana como como siempre pero llega el momento ahora de la de la verdad de nuestra final semanal del concurso Relatos en cadena para ver quién pasa a la siguiente fase un concurso que recuerdo cielo Diego porque el dato está ahí y a lo mejor alguien seres olvida tiene un premio final de seis mil euritos diques bueno el Premio Nadal que se entregó anoche y que es el el mal el decano de las letras españolas y que tiene un prestigio indiscutible está dotado con dieciocho mil que diera un microrrelato estos son microrrelatos

Voz 6 50:00 hola buenas desde luego el precio por palabra están mucho mejor pagados palabra este este premio

Voz 0313 50:06 no está nada mal pues vamos a leer los relatos de los tres finalistas luego votamos ellos no ha en también al gira al siguiente veremos quién pasa a la a la otra fase el primero el de Joaquim Valls a partir de la frase ordenó sin pestañear se titula futilidad

Voz 0155 50:23 ordenó sin pestañear que como leales miembros Al Ahmar imperial debían prestar a que el servicio a la nación además del comandante en la base sólo quedaban tres pilotos para un único aparato en condiciones de volar adelantándose a sus compañeros el teniente Tomizawa corrió a subir sala Carolina del cazabombardero al despegar decidió no conectar la radio oculto entre el mar de nubes al poco rato avistó un portaviones norteamericano tras acariciar la fotografía de su joven esposa se lanzó en picado eran las ocho en punto de la tarde unos minutos antes habían anunciado la rendición de su país

Voz 6 50:59 tras la historia de un kamikaze

Voz 0313 51:02 esto podría ser una película perfectamente llega tarde

Voz 6 51:04 ah no sé historia de porque porque ya sí puede ser absurdas la Bella digamos las es sacrificio kamikaze lo es completamente cuando Cimas ocho minutos tarde lo mejor es decir prácticamente unos pocos minutos unos pocos minutos tarde a me gustó mucho este relato aparte de lo bien que está eso es ese acariciar la fotografía si sigue último momento etc como nos ha ido metiendo en todas la situación del final de la de la Guerra Mundial tal sin decirnos en ningún momento

Voz 38 51:31 yo en japonés ni

Voz 6 51:34 es decir no no ha dicho ha ido dejando caer la Armada Imperial ha ido dejando ver un cazabombardero no dejando caer pequeñas cositas hombre el teniente Sama Tomizawa ya el nombre Tomizawa pero bueno poquito cuida es decir es dejando caer piezas Gómez no lo iba a llamar Fernández Galiano no

Voz 0313 51:51 sabes que es algo que legisle lo leer este relato al Aller lo de la Armada Imperial pensé en Guerra de las Galaxias canciones bastaría una historia de en fin del espacio interestelar

Voz 6 52:00 el dedo con esa palabra tirábamos por ahí con otra poquita con otra ya siete ya nos hemos ido adaptando quedará

Voz 0313 52:05 pistas deseaba se de pistas a base de contextualizar a base

Voz 6 52:08 crearlo en el propio texto nos ha dado todo el contexto inter que explicara los nada que el tío

Voz 5 52:13 gente voluntario no sí que corra

Voz 6 52:15 corra para llegar antes que los liberal y la frase clave

Voz 0313 52:18 al despegar decidió no conectar la radio excepto a veces por un detallito verdad bueno pues ya está casi de sido con la radio ya lo han oído el segundo relato de Patricia Collazo se titula se

Voz 1900 52:29 vidas ordenó sin pestañear que no pestañear a esos imposible papá tarde o temprano se cerrarán los ojos dije mientras los habría mucho para seguirle el juego estábamos mirando las estrellas recostado en el Prado de la Casa del Pueblo era verano si los mantenemos abiertos este momento durará para siempre a Severo de enigmático entonces no lo comprendí hoy mirando su nombre en la lápida recién estrenada quisiera poder pestañear y borrarlo pestañear para regresar aquella noche de verano en que con su brazo bajo la cabeza me quedé dormido hilvanando consternación

Voz 16 53:10 bueno es verdad que de ello vacíos sobre la pérdida a los no

Voz 6 53:20 dos mágico gay que estamos y dos hombres de padres e hijos y que a veces Pestaña damos mucho demás mucho de más y nos perdemos las cosas que se nos escapar entre los dedos

Voz 0313 53:30 es muy bonito la verdad vamos con el tercero de Alberto Jesús Vargas que sí se titula orquídeas

Voz 39 53:37 Bush

Voz 7 53:40 ordenó sin pestañear a su secretaria que se encargará de lo de siempre cada vez que por compromisos laborales tenía que llegar tarde a casa os se veía obligado a no asistir a una comida familiar o a cancelar la cena de su aniversario o la del día de San Valentín enviaba a su mujer a modo de disculpa una orquídea era desde hacía demasiado

Voz 40 54:02 una rutina más hoy al llegar a casa

Voz 7 54:05 descubriría que ella había acabado prefiriendo al mensajero aquel que tantas veces le llevó la flor

Voz 15 54:13 toma Pekín le falta un toma toma ya no es la historia es la historia de la historia el cazador cazado