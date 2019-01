La Ventana (07/01/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias acaban de rescatar una nueva embarcación en el mar de Alborán ya es la tercera que conocemos

Voz 1454 00:11 esta jornada Esther bastante más de doscientas personas rescatadas desde que empezara el día en la última embarcación viajaban ochenta personas entre ellas quince mujeres información desde Almería de Fernando Cuadrado

Voz 2 00:21 son doscientos treinta y cuatro las personas rescatadas en lo que llevamos de día por Salvamento Marítimo tras las dos últimas embarcaciones en las que viajaban ochenta y siete y ochenta personas respectivamente de esas dos cintas treinta y cuatro personas treinta son mujeres y cuatro son niños en la primera embarcación localizada a una milla y media de la Isla de Alborán a media mañana via estaban sesenta y siete personas Salvamento Marítimo ha procedido al rescate de estas tres pateras con la Guardamar Concepción Arenal el avión Sasemar ciento uno y la Salvamar al Nip Tuck la mayor parte de los migrantes rescatados están siendo trasladados al puerto de Málaga y aún no se ha cerrado la operación para decidir a qué puerto de la costa andaluza se lleva a los últimos ochenta

Voz 1454 01:02 se complica la situación en las carreteras en esta jornada de operación regreso de vacaciones que concluye esta medianoche Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1315 01:11 buenas tardes a esta hora tan sólo van a encontrar dificultad en el acceso a Madrid por la A uno a la altura de San Sebastián de los Reyes en Toledo un accidente en la A42 complica la salida de la capital toledana en sentido Madrid además retenciones en la A5 en Cazalegas también en sentido Madrid en Barcelona hasta ahora lo peor en la entrada por la A dos a la altura de Martorell

Voz 3 01:33 es un accidente ya en Valencia también van a encontrar

Voz 1315 01:36 las retenciones en la V30 en Quart de Poblet hacia las siete de la V31 en Beni Parra El hacia la capital valenciana también encontrarán en Málaga densa la A tres cinco siete a la altura de Cártama por un accidente hacia la capital malagueña hay precaución en Lugo por intensa niebla la A8 a la altura de Mondoñedo

Voz 1454 01:55 diócesis de etarras ha abierto una investigación por un presunto caso de abusos de un sacerdote ya jubilado los hechos habrían ocurrido en Francia en los años setenta informa desde Radio Barcelona

Voz 0196 02:05 se este sacerdote que está jubilado desde el año pasado con ochenta y un años ejercía en la localidad francesa de Belagua en Francia en la década de los setenta contra él pesa una acusación por abusos sexuales que presuntamente habría cometido entre los años mil novecientos setenta y cuatro y mil novecientos setenta y siete desde mil novecientos ochenta y cinco cuando regresó a Cataluña fue rector de las parroquias de Santa María de ellas entonces adscritas al Arzobispado de Barcelona en su comunicado el obispado de Tarrasa expresa su más firme condena a todo abuso sexual particularmente dicen cuando es cometido por un claro

Voz 0356 02:39 los Donald Trump tiene previsto visitar la frontera sur como

Voz 1454 02:41 México el jueves para reunirse con las autoridades fronterizas según ha anunciado la portavoz de la Casa Blanca en los últimos días el presidente norteamericano ha barajado la idea de declarar la emergencia nacional a través de una orden ejecutiva para tener el dinero que considera necesario y levantar el muro con México con esa decisión lo que pretende sortear el cierre parcial de la Administración que dura ya diecisiete días Guillermo Martín dice el ganador del Premio Nadal de novela ha estado en La Ventana nos ha contado cuál es el estilo de la obra elegida anoche una obra de misterio que se impuso entre las casi trescientas cincuenta presentadas y que él definía así

Voz 4 03:12 eh la novela que yo escribí se escribiría más bien en la que llamamos la novela de Nick Manu donde hay una intriga donde hay que pensar quién puede esa de la asesino detrás de los crímenes de ir a fondo eh filosófico inclusive nos a mi me gusta pensar que son como relatos cuasi filosóficos sobre el estatus de la verdad lo demostrable la lógica en investigación policial los límites de esa lógica etc

Voz 1454 03:43 ibamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes de toros

Voz 0838 03:45 hola muy buenas futura en directo en la segunda parte marcha por minuto cuarenta y nueve el Numancia cero Oviedo uno ese encuentro de la jornada veintiuno de Liga un dos tres que termina hoy también con el Rayo Majadahonda Las Palmas de las nueve de la noche a esa hora empieza el último partido de la jornada dieciocho días Santander de urgencia son la zona baja entre Celta de Vigo Athletic Club en Balaídos los de Bilbao si ganan saldrían del descenso y hoy ha empezado a la edición número cuarenta cuarenta y uno del rally Dakar la primera etapa cronometrada ochenta y cuatro kilómetros en Perú recordemos quinientos treinta y cuatro participantes diecisiete mujeres la edición con más participantes femeninas de la Historia cuarenta españoles de hecho en menos cinco minutos arranca el rally Dakar de Carlos Sainz uno de los favoritos

pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este día a las ocho las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 0313 06:36 son las siete y seis minutos de la tarde a las seis y seis en Canarias no se les suena la música forma parte de la banda sonora de la película muy hermosa que dirigió Icíar Bollaín el olivo la película una historia que no recordó una calidad que nos persigue desde incluso desde antes de la crisis económica pero que luego se se ha agudizado como es obvio no ya es que muchos olivos muchos olivos milenarios que hay en toda España únicos en el sur de Europa se arrancaron continúan arrancando para verdaderos en todo el mundo

Voz 3 07:04 esto es lo mejor dicen por porque usted tiene algo menos los mira

Voz 5 07:12 qué piensas

Voz 3 07:15 pues pienso que no pienso mantener ese álbum Mi vida

Voz 5 07:21 espero

Voz 3 07:24 algunos se fueron hasta China Oriente Medio por toda Europa hasta el Vaticano miles de ello

Voz 0313 07:35 bueno pues resulta que actualmente hay una petición en Change punto org con más de ochenta y cinco mil apoyos que pide el fin de este expolio de olivos milenarios en la zona del sur de Cataluña norte de Valencia a parte de Aragón la región que Se conoce que ha bautizado como Mancomunitat Sénia que cuenta con un gran número de estos olivos saludamos a un abogado de profesión que ha puesto en marcha esta recogida de firmas Paco Zapater buenas tardes hola qué tal bienvenido a La Ventana el texto que ha publicado empieza con algo muy elocuente que dice plantea al lector te parecería bien que los turistas se llevaran piedra a piedra la Alhambra de Granada el anfiteatro romano de Tarragona o el Acueducto de Segovia pues eso está ocurriendo en Cataluña sobre todo en la comarca del Montsià verdad Paco

Voz 12 08:21 exactamente exactamente eso sí

Voz 1385 08:24 eh

Voz 12 08:25 sí sí está ocurriendo está ocurriendo mire en los últimos diez años probablemente se han llevado vivos lo divos milenarios si es muy triste ver por la autopista A siete en dirección norte generalmente trailers cargados de olivos como Don Quijote pues iba en las es aquella carreta prisionero hacia el pueblo es muy triste muy triste

Voz 0313 08:51 y adónde van estos olivos Paco donde no

Voz 12 08:54 arrime es a los jardines de la Europa mediterránea

Voz 13 08:57 en España y Francia

Voz 12 08:59 ya e Italia e yo tuve oportunidad de un año de visitar el ponderar eh en Francia es un acueducto romano precioso ya había euríbor milenarios Perú de España de España que son ir a mí una mención un texto en que a mí me llamó mucho la atención es que decía nosotros tenemos dos mil años leíamos en un inhóspito en en España pero el Consell regional de de pon dejar pues nos rescató ayer unos llevó aquí donde donde estamos desde hace veintisiete años me echaba las manos a la cabeza porque los olivos de dos mil años de mil años cuando los trasplantan cómo las personas se mueren de pena porque están es donde está porque esa bien es donde nacieron donde tienen raíces

Voz 0313 09:59 me imagino que en casi todas las historias lo que habrá detrás será será interés será especulación será si gallinero

Voz 12 10:05 me explico lo explico mire usted en el IVA como han dicho ustedes antes y el río Sénia

Voz 13 10:13 sí sí es la frontera entre como

Voz 12 10:16 te iba a Valencia y Cataluña y allí veintidós pueblos que pertenecen a tres comunidades Comunidad Valenciana Aragón y Cataluña que hay cinco mil P y pico onírico olivos monumentales milenarios y entonces se da la circunstancia de que la Generalitat Valenciana promulgó una ley prohibiendo arrancar olivos de estas características y entonces que los cuatro eres de los Olivos pues paso más Cataluña parar porque aquí no hay ninguna prohibición sea llamado a las puertas de las autoridades para que protejan con una prohibición estos olivos y no hay manera que un grupo parlamentario de Parlament de Cataluña y un par de meses ustedes presentó una proposición de ley en el Parlament de Cataluña lo quiera arrancar esto su vigor esta proposición y tenía como ejemplo la Puglia de una proposición similar la Puglia en la bota italiana de la idea de secreto de la Comunidad Valenciana se presenta esta proposición de ley que se debatirán en las próximas semanas en el pleno del Parlament de Cataluña cuál es el problema el problema es que los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno de Cataluña y Esquerra Republicana han presentado una moción a la totalidad es decir es decir fiesta moción a la totalidad prospera ya no se discutirá la ley por tanto los cuatro cero que se bloquea olivos podrán seguir rentrando olivos y nosotros ir

Voz 13 11:57 el pueblo autora viste de tanto en tanto nos encontraremos con un trailer olivo

Voz 12 12:02 el es extraer pretendemos

Voz 13 12:05 me he visto lo visto alguno también Paco yo visto alguno

Voz 0313 12:07 una vez también sí sí sí

Voz 13 12:10 es buena se lo sabe sí señor

Voz 12 12:12 cabe esto porque esto en cien de porque como ustedes han dicho nadie aceptaría que se llevarán otra piedra pues pues mire usted la la Sagrada Familia de Barcelona

Voz 0313 12:23 Paco cuánto cuánto cuánto puede sacar un un cuatro de estos que usted dice de de enero por un olivo

Voz 12 12:28 es que en este momento pues la situación económica no es la misma que la T diez años yo he visto lo visto hace unos ocho años en una jardinería de Cambrils Tito de Tarragona capital treinta y seis mil euros es un ejemplar eso sí he trasladado implantado en el jardín de destino treinta y seis mil euros yo entiendo yo entiendo que por ejemplo contestaba mayor concentración tiene veinte olivos milenarios es que un plan de pensiones para él yo lo entiendo indica de una contraprestación este señor las tiene que dar una contraprestación pero no se pueden llevar estos olivos en los domingos son un legado que nos dejaron nuestros antepasados

Voz 0313 13:16 es patrimonio opaco es patrimonio

Voz 12 13:18 en este en Ulldecona en en en en la en la partió de avión hay unos mil setecientos años él mismo teniendo cuatro años de la época de Constantino el Grande muchas lo es tomar aceite de fin ligó pues tenemos aquí un privilegio de momento de momento

Voz 0313 13:42 bueno Paco pues ánimo con la recogida de firmas y bueno a ver qué pasa finalmente en el Parlament de Cataluña o lo que haremos ahora se incorpora a la conversación al geógrafo periodista ambiental César Javier Palacios que en dos mil diecisiete puso en marcha también en Change punto org una recogida de firmas para proteger olivos de todo el territorio no y consiguió yo creo que fueron más de ciento cincuenta mil firmas llevó el asunto hoy las firmas a Europa pero el Parlamento Europeo rechazó protegerlos César buenas tardes hola

Voz 13 14:09 hola qué tal buenas tardes joven debe ser escucho

Voz 0313 14:11 cuando además lo que nos cuenta Paco Zapater yo quería preguntar que qué que alegó que argumentó el el el Parlamento Europeo para rechazar la propuesta que tampoco parece tan común

Voz 1385 14:21 el Giro es que no entendieron nada a mi lo que más pena me dio fue la respuesta de del Parlamento Europeo que me salieron con un legajo de cuarenta cincuenta páginas donde venía hablaban de su lucha contra el cambio climático protección forestal y dijo PRI de Los Olivos que yo nada por lo tanto se concluye el examen su petición que archivada dijo pero es que no he entendido nada pero ni ellos ni los políticos son los que me puse en contacto teníamos más de ciento cincuenta mil firmas que exigían los directamente que se reconociera que es un patrimonio que hay que hacer algo en todas la regiones ya no sólo de España sino de todo el el Mediterráneo y que tenemos que detener como bien explicaba

Voz 13 15:00 Paco este expolio

Voz 1385 15:02 terrorífico y que además que les estamos necesitamos citando un patrimonio a los que todavía no nacido a esa gente que que que que tiene derecho también a disfrutar de estos seres viables que tienen dos mil tres mil años imagino no fue como darte contra el Molí contra el directamente contra el árbol pero cabezazos contra él porque no no entendieron nada y además no tuvieron tampoco alternativa de que hagas nada es es una pena

Voz 0313 15:25 algún algún político o partido o no me da igual lengua Tito en dual a nivel de España lo entendió presto tampoco

Voz 1385 15:33 tampoco incluso estuve hablando con los verde

Voz 0313 15:36 lo que más me dijo bueno

Voz 1385 15:38 a ver información y ya veremos lo que hace es lo más cercano que estudia que me hicieran caso estaba trabajando para la Fundación Félix Rodríguez Lafuente con un montón de de apoyos no nada nada

Voz 0313 15:52 para un oyente para un oyente que vaya ahora en el coche que esté escuchando la radio está en casa da igual esté pregunta dice bueno ya son árboles milenarios pero cómo lo explicaría la importancia el valor patrimonial o del tipo que sea que tiene un ser vivo porque es un servicio como este

Voz 1385 16:08 es que es el ser vivo más viejo que hay sobre la faz de la tierra sabes que no hay ningún ser vivo que pueda vivir tres mil años y encima sigue dando fruto siga dando aceite yo divas ese ser vivo es fundamental que lo mantengamos porque es algo formidable pero es que además una parte de nuestra cultura de nuestro paisaje

Voz 13 16:26 solamente igual que vamos a hacer excursión

Voz 1385 16:28 en espera de iglesias románicas una iglesia románica tiene a penas mil doscientos mil quinientos años me iglesia de estas antiguas estamos hablando de esto tiene el doble de años son casi tan antiguas como las de las pirámides donde gallitos y sin embargo pensamos que es una escultura que la arrancamos la llevamos a una rotonda les llevamos a un jardín que no tiene no no no sirve para nada ir por el camino claro para que llegue una esa rotonda se mueren muchos de ellos a los propietarios es verdad que es el gallinero pero se les puede dar dos mil euros cuando luego se están vendiendo por treinta mil con lo cual también hay que hay una especulación el doble terrorífica y lo triste es como está pasando hay en Tarragona es que al otro lado de la orilla del río en la comarca de de Valenciana de de Castellón están protegidos y no se pueden dar dicho

Voz 13 17:19 embargo es la misma resistencia pierda el animal comarcas a un lado así se protegen ya al otro lado no se protege

Voz 0313 17:25 César Paco Zapater nos decía que en la comarca del Montsià y en esa zona quedan todavía unos cinco mil olivos milenarios en el conjunto de España cuántos puede haber más o menos

Voz 1385 17:34 pues no que en realidad menos no perdona perdona Paco tiene difícil tiene quedan mucho más porque todo el mundo piensa que donde más olivos milenarios tiene que haber en Andalucía

Voz 0313 17:44 Hinault en Andalucía te dan

Voz 1385 17:46 hace unos pocos puñados que están protegidos porque la productividad de los árboles es lo que ha hecho que cuando un olivo es viejo ya es mi antiguo como produce menos así Tunas pues se arranque se plantan cinco en el mínimo hueco por lo tanto es muy raro es muy raro que ella ese tipo de ejemplares tan antiguos y cada vez quedan menos esto es algo fíjate allí uno de los grandes defensores alguien Castelló que se llama Ramón mantel IS cuando alguien de vino una compra uno de sus olivos milenarios dijo mira yo esté no te lo voy a vender pero tú puedes tener uno que es muy fácil dice es muy fácil como puedo tener una se planta uno y esperados mil años

Voz 0313 18:23 otro se quedó claro porque si queremos

Voz 1385 18:25 queremos tener algo queremos tenía una parte de la historia pero no tenemos paciencia para bueno Plantemos árboles dentro de dos mil años nuestros nietos sin bueno nuestros micros nuestra tarea nietos por tendrán también esos olivos pero pero es que esto es una rapiña es un expolio terrible y además es algo único que tenemos en en estas comarcas sobre todo del Mediterráneo que deberíamos conservar porque no es lo normal no es terrible ver pelo luego en una rotonda en un en un campo de golf estos estos árboles que tenían tanto que contar en en tanto que contar que iban a contar en un campo de golf un arboles

Voz 1 19:04 bueno

Voz 0313 19:04 de San Javier Palacios Paco Zapater muchísimas gracias a los dos por el testimonio y por el paro el esfuerzo que espero y deseo que no al de de verdad

Voz 12 19:13 te lo permite yo aprovechando pues se nuestra voz usted me pone si yo rogaría a los ciudadanos que tienen un poquito de sensibilidad hacia el patrimonio histórico de nuestro país pues que entraran firmaran apoyando esta iniciativa porque la idea es llevar todas las firmas en soporte papel al president del Parlament de Cataluña

Voz 14 19:35 ya el día que se debata esta ley y entregárselas con nombres apellidos e Italia precisamente para que sean conscientes de lo que Apple chico a pregona que está

Voz 0313 19:48 muy bien muchísimas gracias a los dos y suerte

Voz 3 19:50 tal antes de que amanezca kilos a ver si es vida

Voz 0313 19:59 a las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 3 20:36 la Ventana de Madrid Javier Bañuelos se acaba una Navidad y la nieve no llegó

Voz 0861 20:56 qué tal buenas tardes a todos ni rastro de copos la temporada de esquí comenzó oficialmente el pasado seis de diciembre pero en las pistas madrileñas no han abierto ni un solo día en mal esquí Yerma cerrada están hecho bastante preocupados porque estamos ante el peor estreno de los últimos tres años Alfonso Ojea director de pistas Blancas qué tal buenas tardes las tardes Javier y bueno lo primero es normal que a estas alturas en los telesillas estén parados y con las pistas prácticamente calvas bueno es cierto que los tres uno

Voz 0089 21:25 más temporadas como tú adelantabas eh han sido bastante malas el inicio pero desde luego de las tres la peor esta no ha habido un mísero día todavía de de jornadas de esquí en ninguna de las dos instalaciones alpinas de la sierra ni en Navacerrada ni en Valdesquí no se ha vendido un solo forfait y al no venderse un solo forfait significa que todas las plantillas de ambas de más empresas están paradas no pueden hacer nada no se puede producir nieve porque Madrid lo tiene severamente prohibidos Un parque españoles no los cañones de nieve aquí no son una realidad tampoco hubiera sido es algo necesario tenerlos porque con esta inversión térmica hace tanto calor en los en las cumbres que tampoco se puede producir nieve desde luego es una un inicio de temporada terriblemente malo y hay que tener en cuenta que es que se juegan el cincuenta por ciento de los ingresos en las fiestas navideñas porque de aquí hasta mediados de abril que es cuando termina la tempos nada cuando en la última semana la semana de Semana Santa eh esa será la última semana de esquí en España y también en Madrid pues claro no vamos a tener otros periodos de tantos Dylan se valga de vacaciones por ejemplo

Voz 0861 22:26 tipo de margen de recuperación Hoyos estiman hayan

Voz 0089 22:29 en una fiesta por ahí pero margen de recuperación no porque las semanas blancas que antes estaban institucionalizada dentro de los sistema del sistema educativo ya no lo están hay colegios que lo hacen colegios que no ya hablan de la semana de Carnaval no es Madrid desde luego una de las comunidades que más importancia da esta semana de vacaciones Hinault existe la semana blanca por lo tanto la única eh fe las únicas fechas ahí en el futuro donde pueden tener sin lleva eh bueno pues una respuesta masiva de los esquiadores es ya la Semana Santa pero estamos hablando a mediados del próximo mes de abril en tres meses

Voz 0861 22:59 preocupación sobre todo de las estaciones eso sí al menos el consuelo está también Alfonso en los municipios de de la zona porque claro ante la falta de nieve que buscarse la vida y es cierto que se ha detectado habéis detectado un cambio de ocio en esa zona ha sido tendencias salvando un poquito la temporada las

Voz 0089 23:12 estas magníficas temperaturas de inversión térmica malas para la nieve y para el negocio la nieve son buenas para el turismo rural y para el turismo de cercanía habido llenos totales en en muchos municipios de la Sierra en muchos municipios serranos un ejemplo sido Navacerrada Pueblo cuya eh alcaldesa hoy en Hoy por Hoy Madrid bueno pues nos confirmaba que las calles están llenas de personas es Ana Paula Espinosa

Voz 0827 23:35 cambio de tiempo y tener esa

Voz 19 23:37 tras adquiere una plaza del pueblo estamos aquí integrados las terrazas están llenas ácido por otro lado ha sido muy bueno porque la gente ha podido disfrutar de los comercios de todo lo que debería siente a tiene ya ha podido salir por estas temperaturas que hemos tenido con cálida

Voz 0089 23:57 bueno pues decir que en los próximos diez días no se espera una absoluta precipitación en Madrid y ni sólida ni líquida en todo caso en el norte de España va a entrar algo es evidente en las próximas jornadas pero se van a quedar circunscrita a la Cordillera Cantábrica y al Pirineo en lo demás muchísimo frío y a partir del próximo fin de semana las temperaturas vuelven a subir eh

Voz 3 24:17 doy las gracias como siempre por contarnos todo lo referente a la nieve y espero

Voz 0861 24:23 hemos sido doce nuestro poquito vamos a seguir esperando Vega

Voz 3 24:27 bueno siete de enero tenemos a medio Marie recuperándose de el resacón de los roscones casi otro medio bueno por decir algo

Voz 0861 24:34 las carreteras de regreso a casa operación retorno para finiquitar ya las navidades vamos a comprobar a esta hora de la tarde si hay o no complicaciones en las principales entradas a nuestra región conectamos con la DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 3 24:48 muy buenas tardes pues si a esta hora van a encontrar con

Voz 1315 24:50 complicado el acceso a Madrid por la A uno a la altura de San Sebastián de los Reyes y también por la A cuatro a su paso por Pinto en el resto de carreteras a esta hora normalidad

Voz 21 25:05 es decir de enero se suele decir eso de que oficialmente estamos de rebajas pero seamos honestos practicamente llevamos todo el año viendo el cartel de rebajas colgado en en muchas tiendas de de Madrid

Voz 3 25:16 aun así hoy sigue habiendo muchos valientes que no

Voz 21 25:19 cumplen al empacho del consumo y de las compras

Voz 3 25:22 nos vamos en directo a la calle nuestra compañera Paul Asensio se ha dado una vuelta por el centro para comprobar si se ve un día como hoy mucha bolso no donde te pillamos Paula hola qué tal

Voz 0564 25:32 hola Javier qué tal pues estoy ahora mismo en plena Gran Vía y la imagen sigue siendo la de la bolsa la del consumo hoy empezaban oficialmente las rebajas en la mayoría de comercio ya desde bien temprano alguna Hacienda tenían colas para entrar a esta hora de la tarde no hay cola ya fuera pero sí para mirar ropa

Voz 3 25:47 tomársela también para pagarla muchos bien

Voz 0564 25:49 para cambiar regalos y otro para comprar ropa de nueva temporada un ritual que pasado los Reyes fascina de cansa a partes iguales pues cambios básica

Voz 3 25:58 ante los Reyes tan aceptan ni en la talla no no de regalo no cosas que nos hacían falta

Voz 0564 26:05 pues antes de empezar las clases está bien porque luego con los estudios no hay mucho tiempo la mediano la receta están sí bastante

Voz 22 26:13 eh reventas de gente desorden

Voz 3 26:15 pero bueno es el primer de de Riera y eso ya es es que es agobiante

Voz 22 26:18 sí que lleva viendo rebajas durante mucho tiempo quizá

Voz 3 26:21 una tierna hoy que sea sumado pero pero bueno general es un poco locura venir aquí que no es muy recomendable

Voz 0564 26:29 en Madrid Nos queda en rebajas para rato los escaparates seguirán con las pegatinas de descuentos del treinta cuarenta cincuenta o incluso el setenta por ciento hasta el día treinta y uno de marzo gracias Paula

Voz 23 26:46 no

Voz 3 26:50 este lunes hemos conocido una nueva sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado la indemnización de casi trescientos mil euros que va a tener que pagar la empresa Uralita de Getafe

Voz 0861 27:01 a las familias de cuatro mujeres que murieron por culpa del amianto murieron porque durante años se dedicaron a alabar ya planchar la ropa de trabajo de sus maridos sin saberlo cada vez que lo hacían estaban inhalando el polvo de este material cancerígeno Alberto Pozas

Voz 0055 27:16 el Supremo inadmiten admite directamente el recurso de la empresa de Uralita y confirma una nueva indemnización para afectados poblamiento de su fábrica en este caso cuatro mujeres que nadaron el polvo de amianto de las ropas de sus maridos trabajadores de la empresa según declara probado la justicia las enfermedades que desembocaron en su muerte fueron producidas por el polvo de amianto Uralita radicada en Getafe debe hacerse cargo de las indemnizaciones en este caso son más de doscientos cincuenta mil euros para diez familiares de cuatro mujeres fallecidas Uralita no puso en marcha ninguna medida de seguridad para prevenir esta situación entre los años sesenta noventa no existiendo ni siquiera una taquilla específica para guardar la ropa de trabajo que entraba en contacto con el amianto

Voz 0861 27:52 gracias Alberto sola siete veintiocho enseguida volvemos

Voz 23 30:51 sola siete XXXI

Voz 0861 30:57 bueno pues aquí seguimos en lamentará el maridos expertos dicen que la calidad asistencial que reciben los pacientes está ah muy relacionada con la calidad docente que reciben los médicos durante su formación por eso sorprende tanto la noticia que les hemos adelantado hoy aquí en la Cadena Ser una decisión pionera en España y no precisamente para dar ejemplo el director médico del Hospital Ramón y Cajal cesó en diciembre a todos los miembros de la Comisión docente de este hospital y lo hizo con el argumento de que el estaban tocando los huevos esa fue de hecho la expresión que quedó recogida en el acta de la última reunión buena lo cierto es que los miembros de esta comisión no le tocaron los huevos a nadie tan sólo supusieron a que este señor el doctor Agustín Utrilla colocase a una la suya dentro de esta comisión por cierto sin cumplir los requisitos Teresa Rubio

Voz 1933 31:48 si el pulso entre la Comisión el director médico arrancó en junio cuando Agustín Utrilla decidió colocar a una amiga y compañera suya en este organismo es verdad que la dirección tiene un puesto directo que no tiene que ser votado por el resto pero la persona designada tiene que formar parte de la dirección o al menos tener experiencia en formación MIR

Voz 31 32:05 no tenía nada que ver con la docencia Manjón médico hilo que dejó las utilizando es que se podría replantear la persona a veces porque no cumple realmente el perfil la dirección el ha tomó bastante mal

Voz 1933 32:20 la Comisión de Docencia es la que se encarga de organizar supervisar y evaluar el trabajo de los residentes durante sus años de formación también se encarga de velar por sus intereses que no hagan más guardias de las que debemos que puedan librar como el resto de facultativos después de las mismas

Voz 31 32:34 la presión dado Dios me molesta porque no casos servicios dice al no querer residentes tienen derechos que los así que la eléctrica hay creo eliminar las guardias cosa que es muy desagradable que los recientes están para formarse y que si se iban a formar en algo que no en este hospital se tienen que ir

Voz 1933 32:51 el caso es que el director médico del Ramón y Cajal Agustín Utrilla decidió el pasado diciembre César a toda la comisión y cuando le pidieron explicaciones según el acta de la última reunión les dijo hasta en dos ocasiones no me tocáis los huevos

Voz 23 33:05 gracias Teresa

Voz 0861 33:06 eso ha llegado al Ministerio de Sanidad la Sociedad Española de formación sanitaria especializada ha enviado una carta al Ministerio expresando su estupor por este caso el peligroso precedente que podría generarse en un futuro el autor Jesús Morán barrios es el presidente de esta sociedad bienvenida La Ventana de Madrid qué tal buenas tardes

Voz 13 33:25 muy buenas tardes y discúlpenme por Estados de su tía June catarros de esto muy poco

Voz 0861 33:31 bueno la resaca navideña imagino ahora le pregunto por por la carta que han enviado ustedes al Ministerio de Sanidad pero antes

Voz 13 33:38 usted en sus cuarenta años dedicado a la fe

Voz 0861 33:40 Maciel sanitaria había visto algo así una decisión de este calado

Voz 13 33:45 mire nunca para siempre concretó yo llevo cuarenta y dos años en en mi vida profesional allá recién retirado he trabajado en formación especializada treinta

Voz 12 33:57 años más de treinta años

Voz 13 34:00 no hemos tenido conocimiento de una decisión arbitraria en este tema hay un hecho evidente Paul contacto evidente sabiendo cumpla sus funciones que están establecidos por ley muy claras en la ley española de formación especializada pues tiene que ser cesado pero no parece que sea el caso porque el conocimiento fíjate

Voz 0861 34:17 bueno de hecho porque esta comisión de docencia recientemente fue incluso premiada no en el año dos mil diecisiete Se les reconoció el buen trabajo y la buena formación hacia estos residentes

Voz 13 34:27 cierto hay un premio nacional que no se sigue el gordo es el premio Burstyn Class lo recibió en dos mil diecisiete por tanto esa rectificación avala que hay una buena gestión de la formación especializada en ese centro

Voz 0861 34:42 Seller Morán como de graves esta decisión y sobre todo cómo lo definiría cómo definiría que se cese a todo la Comisión de Docencia de un hospital en este caso el Ramón y Cajal

Voz 13 34:50 mire yo ha sido directivo de niños explican que trabajó del hospital de Cruces he dirigido a lo esencial durante casi treinta años formó parte del equipo directivo

Voz 1385 35:00 es más mi en las duras disco

Voz 13 35:02 Pere pantallas se ha dado la circunstancia de que alguien tome la decisión arbitraria y errónea pero despótica de César una docencia sin ningún argumento basado o no cumple las funciones o que o no se está está desestructurado el centro sanitario es decir que es incomprensible que esto haya sucedido no lo he visto nunca el trabajo de la docencia es un trabajo muy delicado muy importante porque son tienes avalan ante la sociedad ante la sociedad la calidad de la formación y la caridad de los esto la listas quemando aprenderán todos los pacientes en el futuro cuando sean médicos ejercicio o especial esta saber yo qué sé yo estaba pensando hoy cuando oído una noticia esto escuchaba esto es como si en una compañía aérea lo digo con claridad a alguien está pilotando el avión los pilotos son cesados sobre la marcha que es que es descabellado porque la docencia exige un trabajo sistemático a largo plazo me parece incomprensible lleno absoluto disparate

Voz 0861 36:15 sí bueno además ustedes han mostrado ya su su estupor no ante esta decisión en que no lo comparten es evidente pero le pregunto también es ilegal lo que se ha hecho en el Hospital Ramón y Cajal

Voz 13 36:24 en términos generales yo diría que sí es ilegal pero sobre todo es ilegal en términos éticos profesionales y por tanto de tomar una decisión desde arriba no tiene ningún sentido y ciertamente raya la legalidad y las sobre todo mire raya la racionalidad y la profesionalidad de un equipo directivo

Voz 0861 36:44 el señor Morán en principalmente también hemos llamado porque ustedes lo dicho el pasado diecisiete de diciembre enviaron una carta al el Ministerio de Sanidad no para que intercediera ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Voz 13 36:56 si le pregunto han obtenido respuesta por parte mía

Voz 0861 36:58 de Sanidad ante la gravedad de lo ocurrido

Voz 13 37:00 sí sí el Ministerio hombre lógicamente ha respondido diciendo que se han puesto manos a la obra que ha actuado en los las pertinentes actuaciones como corresponde pero si yo soy directivo director general correspondiente del Ministerio hay recibo esta carta ponga en marcha un procedimiento de información aunque el Ministerio no tenga poder ejecutivo fue la verdad es Autónomas pero así es el que regula la francesa especializada en España

Voz 0861 37:31 se suele quería preguntar claro que que margen de de maniobra tiran al Ministerio de Sanidad podría de alguna forma apretar un poco las turcas a a la Consejería de porque sería de Marie intentar plantearles que revoque esa decisión

Voz 13 37:42 hombre yo creo que en España a pesar de los problemas que puede haber políticos etcétera que digamos pues lo hago yo creo que hay personas inteligentes en el sistema MIR siempre ha habido personas que han actuado con racionalidad independientemente del color político tanto del Ministerio como en comunidades autónomas y las cosas pueden ir con cierta lentitud a veces puede ser un poco pasivo el movimiento yo le digo porque estaba el docencia es hoy un chico que las cosas mejoren día a día pero son lentas pero nunca se dan pasos atrás en este caso es un gravísimo paso atrás además la forma en que se ha hecho Ícaro yo no sé yo no estuve en esa comisión docencia pero si lo que dice el titular siempre de las palabras

Voz 32 38:28 tan burdas

Voz 13 38:30 las de argumento profesional hombre pues no es un buen crédito para esa dirección se lo digo con sinceridad

Voz 0861 38:38 buenos quedamos creo esto último nos quedamos sin tiempo Jesús Morán Barrios presidente de la Sociedad Española de formación sanitaria especializada gracias por estar con nosotros un placer

Voz 23 38:47 muchísimas gracias a ustedes

Voz 0861 38:53 bueno pues lejos de rectificar y más allá de de la polémica acabamos de de de recoger aquí La Ventana de Madrid el Hospital Ramón y Cajal defiende la actuación de su director médico y alegan que el cese bloque de toda la Comisión de Docencia fue completamente legal bueno lo he dicho lo dejamos sin tiempo nosotros no despedimos por hoy pero mañana volvemos con más Ventana de Madrid mañana martes por cierto con la primera tertulia política del año primera tertulia política de dos mil diecinueve entre un cara a cara entre Partido Popular y Ciudadanos sin duda interesante porque estamos en plena cuenta atrás para conocer el nombre de los candidatos del Partido Popular a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid Casado que sigue deshojando la margarita pero el próximo domingo habemus nombre CIO si el PP presentará a los elegidos lo he dicho mañana más que disfruten de lo que queda de lunes a Dios

Voz 1546 40:53 bueno ya casi lo hemos superado este lunes siete de enero eh si es un luz de raro en palabras de Toni Garrido esta misma mañana que decía que era el lunes más lunes de todos los la madre de todos los lunes la madre de todos los lunes y el padre

Voz 1995 41:09 muy buenos días queridos amigos lunes lunes siete de enero probablemente el lunes más lunes de toda daños un placer de verdad está de vuelta con todos ustedes Sole la mayor parte de país sol pero hace frío ojo bastante frío

Voz 0827 41:24 si ese día de vuelta si de reencuentros ese día en el que la mayoría pues habla de la lotería que no nos tocó por ejemplo bueno salvo alguno como este chaval de quince años Costner casi un niño que ya sabe a su edad lo que es que te toque el niño

Voz 3 41:39 pues nada ayer por la tarde

Voz 34 41:42 los veinte euros que también la lotería de Navidad pero cuando sacamos

Voz 0827 41:53 un día mágico para él y un día mágico para todos los niños y también para los mayores oye es el lunes en el que todo el mundo habla del día de ayer habla de los Reyes

Voz 25 42:03 que simboliza al conjunto de nuestra nación una bandera de todos cuyo escudo es reflejo de nuestra historia diversidad

Voz 0827 42:12 bueno habla de este también pero habla sobre todo de los otros de los Reyes Magos

Voz 0684 42:18 bien bien bien pues venía los Reyes suyo estaba ilusionado el problemas que me han traído un scalextric estropeado y me daba miedo decir esto no funciona porque me iban a amputar injuria osada corona ha preferido no hacerlo preferido perderlo leerlo vería los Reyes ilusionado siguiendo una estrella no tenían voz pues todo hoy va para Ana Botella iba a caer todo arcano lo está Pajín Andorra peleando con los codos

Voz 35 42:44 estaba feliz cada mañana porque el mejor regalo era Walt un año más a la venta

Voz 0827 42:50 bueno los reyes que también se han colado hoy en estas twiterías

Voz 36 42:53 al empezamos con los regalos de Reyes que te hacen pensar a cargo de azul y a que no sabes que me han traído los Reyes no existe habías venido andando vamos ahora con un ejemplo de alguien con capacidad de sintetizar sus deseos Piccolo Queridos Reyes Magos abrir el grifo de la cocina y que salga cerveza o vino

Voz 37 43:12 nada más

Voz 36 43:14 hasta ahora un ejemplo de una coartada de una corto de rollo épica es el tuit de Dorian Gray

Voz 37 43:19 el comandante han muerto ochocientos pero aquí le traemos sano y salvo soldado Ryan el seno eh

Voz 0827 43:27 es verdad que para muchos es un rollo eso de volver al trabajo de volver a la normalidad otro sin embargo estaban esta mañana tan contento

Voz 38 43:35 los Toni Garrido muy buenos días feliz año que te ayuda a mejor pues anda que tú bueno que ganas empezar este año que era más de volver tú tú lo que va a pasar toda la agenda política y social que tenemos pendiente vestir países muy interesadas que eso mismo pensaba hay pocas veces ha terminado unas vacaciones con más ganas de volver porque tenemos un año apasionante por delante

Voz 0827 43:58 pues así lideraba el relevo Pepa a Tony y así saludaba esta mañana Toni a un señor llamado Carles Francino cuando quería

Voz 25 44:07 somos capaces de construir un espacio de difusión imaginaciones algo que más me maravilló

Voz 0313 44:13 es porque las dos cosas pueden concitar multitudes en la ilusión y el odio yo apuesto lógicamente por la por la ilusión y si eso no lo mantenemos a lo largo del año lo largo del tiempo hoy no en días solo especiales sino en nuestra actividad cotidiana nos lo tenemos que hacer mirar mirarse

Voz 0827 44:31 es decir un día de saludos un día de vuelta hay un día en el que hemos hablado en La Ventana pues de lo que habla todo el mundo por ejemplo de ese vídeo que difundió querría tuiteó el Partido Popular en su perfil de Twitter con una peculiar carta a los Reyes Magos

Voz 3 44:45 por ejemplo en el famoso vídeo del niño que escribe los Reyes hablándole de Amy Winehouse impidiendo que sí puede matar a Pedro Sánchez y que el Partido Popular recomendó y luego dijo hay que me he confundido

Voz 25 44:57 bueno vamos a escuchar ese momento el inicio

Voz 3 45:00 Queridos Reyes Magos mi cantante preferido Amy Winehouse

Voz 25 45:07 bueno aquí hay un problema caramba el gran Isaías

Voz 3 45:12 en primer lugar los Reyes Magos no se llevan a los muertos y los vivos hay un problema aquí de comprensión lectora los Reyes Magos no se llevan a la gente dejan regalos malo sería que dejara el zapato te levantas por la mañana y no están abuelito

Voz 0230 45:26 es mentira que el Partido Popular precisamente que ha descubierto redescubierto ahora la importancia de las tradiciones no sé

Voz 0827 45:32 qué hacen los Reyes pues sí parece mentira desde luego ya puestos escribir cartas a los Reyes Magos les podrían pedir dejar de decir tonterías hay otros propósitos comenzamos un año nuevo para este año nuevo

Voz 38 45:47 algunos lo abrir una cadena de gimnasios presidir la Academia de la Lengua Inglesa llevar a la ruina a las grandes tabacaleras principales propósitos de los españoles para dos mil diez puestos a no cumplirse seamos ambiciosos relacionar animal Manuela Carmena destinará cinco millones de euros a adaptar Madrid a las personas con el tiempo

Voz 3 46:08 Serrat rape harán inglés

Voz 0564 46:10 harto de que le dan que el banquillo me nombres a cantar el artista a partir de ahora sea vez Jamaat en liga del pop

Voz 25 46:17 pues todo puede llegar desde luego

Voz 5 46:22 tras

Voz 0827 46:25 a día de reencuentros con los habituales día de reencuentros muy especiales para nosotros en La Ventana con Michael Robinson que nos ha dicho que pasadas las Navidades está muy bien cómo estás

Voz 1546 46:36 estoy muy bien estoy de gente que nos ha preguntado por si no quedaba muy bien que te has bien ya se sí sí sí la gente con mucho cariño y estoy muy sorprendido ha sorprendido

Voz 0827 46:50 bueno está también que no se ha dicho con ese peculiar sentido del humor tan inglés que tiene Michael dice que está un poquito defraudado con la enfermedad

Voz 1546 46:58 poco fraude desde que el primer día que descubrir yo descubrirse Bhutto que llegó a ser bueno ese ese cáncer no me encontraba bien constantemente bien a inclusive después de un par de semanas de shock feliz tengo un nuevo reto vital y que no he tenido ni siquiera un constipado y además midan una terapia no tengo efectos secundarios mes la locura que ya viene de serie me encuentro francamente bien lo que pasa la ciencia otra cosa pero locas la bueno ahora con Serrat desde que

Voz 0827 47:33 o rape en inglés podría cantar

Voz 3 47:36 era un gran día plan T

Voz 39 47:38 de luz así aprovechar esto que velar de

Voz 0827 47:44 siendo una de las canciones también de José Corbacho según nos ha contado Olga Nebra que está ahora que no para en Tu cara me suena que tiene una obra de teatro en cartel is sobre la obra por cierto sobre el público una de las preguntas en la rueda de prensa

Voz 37 48:01 qué persona no te gustaría no te gustaría que fuera Berta el teatro eso que te enteras que va a venir y Manolo función no nadie nadie que el cualquiera que sea osea dime no

Voz 35 48:10 gente Santiago Abascal que venga porque hemos jugado Hillary Santiago estamos

Voz 0313 48:16 la frase no además que además me hago unas unas risas con Vox porque yo creo que que que contra Vox ríe mejor entonces no no lo haría función por supuesto y además con esa con esa cosa de que yo creo que todo el mundo tiene derecho a reírse señor

Voz 0827 48:31 has sido un día muy especial para aquellos que aspiraba a ganar ya han ganado

Voz 25 48:35 algún Globo de Oro

Voz 0827 48:41 María Guerra y Pepa Blanes han estado al pie del cañón durante toda la noche para contárnoslo

Voz 40 48:46 puedes es una película que es es el biopic pic musicales que más pasta ha dado en el mundo Matt fue maltratada por la crítica adorada por el público por una parte del público que le gusta la película porque sobre cómo se componía la parte blanca de Queen

Voz 3 49:05 que se ha llevado dos Globos de Oro y también se llevan un Globo de Oro Glenn Close que ha estado muy reivindicativa en su discurso ante quién estoy pensando en mi madre que defendió de mi padre

Voz 29 49:17 la subida Ike a los ochenta años me dijo que pensaba que no había logrado nada siempre han sido las mujeres las que criaban a los hijos es lo que se esperaba de nosotras tenemos hijos tenemos marido si tenemos suerte pero necesitamos sentirnos realizadas tenemos que cumplir nuestros sueños tenemos que decir yo puedo hacer eso deberían permitirme hacerlo

Voz 0827 49:42 ha sido una gala que ha hablado también en español porque Roma de Alfonso Cuarón se ha llevado también dos Globos de Oro una película que por cierto Llanos dijo Le gustó mucho a Carlos Boyero tiene

Voz 0324 49:54 la fotografía más cuidada que yo he visto en en años la vi en en esta hora de fascinación y las las imágenes los personajes los diálogos que no son excesivos mesías

Voz 0827 50:07 el rondando la cabeza después de de

Voz 25 50:09 varios meses eso quiere decir que una película te ha tocado por lo demás

Voz 41 50:17 eh eh

Voz 0827 50:24 hemos hablado mucho del año que viene por delante este dos mil diecinueve que será un año muy movido

Voz 0313 50:30 definitivamente somos un país curiosos hoy tenemos a los niños sin cole a la mitad del personal currando ya la otra mitad en casita o en la carretera la estación al aeropuerto apurando la prórroga de las fiestas preparándose para encarar un año que promete ser de todo menos aburrido ya a ver si entre todos somos capaces de desmentir al menos en nuestros ámbitos particulares el pronóstico de los más agoreros

Voz 0827 50:52 lo que pasa es que no hace falta ser muy agorero para ver algunas cosas que se nos vienen encima Pepa Bueno ha entrado esta mañana desde las ocho de la mañana en materia con alguno de estos asuntos

Voz 1727 51:01 qué tal están muy buenos días lunes siete de enero

Voz 0827 51:03 esta semana comienza de verdad la cuenta atrás para saber esa

Voz 1727 51:06 la mente cuanto a costa de quién están dispuestos a pagar PP y Ciudadanos para hacerse con la Junta de Andalucía Si la factura correrá a cargo de las mujeres a las que ha costado veintiún siglos disponer de una ley de violencia de género veintiún siglos

Voz 0827 51:24 un Gobierno que es está intentando pergeñar pues precisamente desde Madrid aunque el Gobierno sea votado hice tendría que votar en Andalucía